La Ventana (08/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete a las seis en Canarias novedades en el

Voz 1620 00:12 caso Púnica un alto cargo de una de las principales empresas involucradas en la trama admite el pago de comisiones a cambio de la concesión de contratos públicos Miguel Ángel Campos consta

Voz 1552 00:21 Tino Álvarez director comercial de Cozumel y ha admitido el pago de comisiones en municipios de Madrid a cambio del amaño de contratos de eficiencia energética es la principal empresa implicada en la Púnica

Voz 0313 00:31 los cargos más relevantes reconoce los hechos como

Voz 1552 00:33 ya hiciera ayer el comercial Pedro García Álvarez ha admitido que la corrupción estaba institucionalizada que era normal que los pliegos de condiciones para las adjudicaciones de los ayuntamientos se redactarán en los despachos de la empresa y que hasta la dirección de París porque la firma francesa autorizar a las comisiones de éxito con Feli pagaba el conseguidor Marjaliza la Comisión Yeste entregaba la correspondiente mordida al alcalde o concejal que aprobaba la adjudicación

Voz 1620 00:58 Naciones Unidas está preocupada por las políticas de España respecto a los menores en inmigración el Comité de Derechos Humanos condena a la actuación de nuestro país con los jóvenes sin papeles como son las devoluciones en caliente pero además también insta al Gobierno a prohibir que los niños asistan participen en corridas de toros en los Sanfermines Nicolás casi ella no la OMS recomienda a España que acabe con las llamadas devoluciones en caliente es decir la expulsión ilegal de menores solicitantes de asilo de de Ceuta Melilla y sobre esta última habla de la grave situación de unos cien niños en sus calles el comité está preocupado porque la legislación española otorgue la a la Fiscalía la competencia exclusiva para determinar la edad de los menores extranjeros que llegan a nuestro país no acompañados dicen en este sentido que se utilizan métodos invasivos incluso cuando los niños traen documentación para acreditar su edad además mal

Voz 0882 01:41 fiel a su preocupación por la violencia de tratamiento

Voz 1620 01:43 Ecuador por parte de algunos profesionales de centros de protección o para desprotección en la que quedan aquello en lo que es el

Voz 0827 01:49 es fija erróneamente la mayoría de edad el cómo

Voz 1620 01:51 de Naciones Unidas para los Derechos del Niño ha pedido además a España que prohiba la participación de menores en corridas de toros tanto como toreros como espectadores medio millón de personas en nuestro país no tienen acceso a Internet aunque quieran el Gobierno va a destinar cuarenta millones de euros en ayudas para estas familias Javier Gregory

Voz 0882 02:08 Javier no ha puesto en marcha una serie de subvenciones de más de cuarenta millones de euros para paliar este problema porque trescientos mil hogares en España todavía hoy no tienen acceso a Internet para tapar esta auténtica brecha digital Hispasat también lanzará un nuevo satélite que tiene como uno de sus objetivos básicos ofrecer precisamente una conexión de banda ancha a estos pueblos aislados a un precio de más competitivo como explica Fernando Ojeda consejero delegado de la empresa que comercializa este nuevo servicio de Hispasat con esto ponemos fin a la brecha digital en España el diez por ciento de la población española no tiene acceso a Internet o la conexión desde muy baja calidad

deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes a las nueve y media se decide el segundo finalista de la Copa del Rey en Mestalla se disputa el Valencia Barça de vuelta de semifinales en la ida ganó al Barça uno cero en la final ya espera el Sevilla hay mucho polideportivo hoy en fútbol sala semifinales del Europeo a las nueve de España se enfrenta a Kazajistán ahora mismo segundo tiempo del Portugal cero Rusia uno en baloncesto cuatro partidos de Euroliga a las ocho y cinco Makaay Barça ocho y cuarto Panatinecos Baskonia a las ocho y media Valencia Basket CSKA las una menos cuarto Unicaja Anadolu Efes

es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 3 03:45 servicios informativos

Voz 1 03:47 un aval con rastas a punto de conocer al padre de su novia que es militar un flan una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres le deja

sigue hoy no te quieres perder Hora veinticinco toma nota son las ocho las siete en Canarias de ocho a ocho y media el primer repasó la información del día algunos fallos en la gestión del temporal en fin a sus buenas noches Ángels anillos buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis verán alguna responsabilidad desde las diez de la noche la información y el análisis

Voz 3 05:05 eh King no vas lo adornen

Voz 6 05:34 a los

Voz 7 05:37 como tú

Voz 3 05:40 sido FROB

Voz 9 05:45 ocho

Voz 3 05:47 sí yo yo

Voz 0313 05:51 no será ni mucho menos la primera vez que nos oyen hablar sobre el efecto Guadiana en la en la información esas noticias que que aparece y desaparecen unos sabe muy bien por qué en el fondo si lo sabe no alguien se acuerda por ejemplo oye en este momento a esta hora de que en Siria hay una guerra porque resulta que esta semana el lunes concretamente conocíamos uniforme de de varias ONGs donde denunciaban el interés el supuesto interés de países de los países europeos para hacernos creer así en general para hacernos ver que la guerra de Siria Bono no ha terminado pero que está a punto de terminar no esto sería una magnífica coartada para justificar la no acogida de refugiados la expulsión de refugiados sirios que ya están aquí pero la realidad es tozuda ahí y resulta que es muy distinta lo sabe nuestro compañero oler Andrés que sigue ese conflicto y que está en en Beirut Oriol buenas tardes

Voz 10 07:06 hay unas aunque hay que guerras hablando que ir a ganando Cycling pero siempre hay Giner pues el momento Perrault ahora más lejos de la realidad acabando de hecho este año el atentado más mortífero que nunca hacer una idea en los últimos días muerto cuántas personas en las zonas de de parte de su aliado por uso en este sentido tenemos varios focos de resistencia el recibir tres el el mayor territorio rebelde ir bajo control de una acción vinculara Al Qaeda también está el este que debuta tienes en encuentra seriada hace cuatro años y donde las situaciones quitar probablemente la más de que esta semana es su banda sonora original

Voz 0313 07:55 Oriol hace una cosa Mueve tu un poquito porque creo que tenemos alguna dificultad con la con la como me interesa que nos completas este este retrato esta explicación de cómo están las cosas ahora mismo en el conflicto en la guerra de Siria un conflicto para el cual todas las ayudas son bienvenidas vamos a saludar por ejemplo a esta hora Carlos Ventosa que es presidente de la Asociación Nacional de amputados de España que coordina el primer banco de prótesis de España está en Valladolid Carlos Ventosa buenas tardes

Voz 11 08:22 buenas tardes qué tal bienvenido a La Ventana en muchos Diallo le voy a preguntar directamente tiene

Voz 0313 08:27 Austria una cifra aproximada de afectados por las bombas del derrumbe de edificios lo que sea en la guerra de Siria personas que que hayan sufrido alguna minusvalía necesiten prótesis

Voz 10 08:38 pues estamos cifra oficial se yo hablo o Cabezudo con el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Sirio que es el sirio y lo que es

Voz 12 08:48 material material no parece vial porque lo está demandando continuamente pero una cifra aproximada no llega a nosotros

Voz 0313 08:57 pero hablan pero podemos pensar en miles decenas de miles de personas por tener una idea

Voz 10 09:01 no no no no eso es bueno las amputaciones estar tanto por los edificios modernos o padre como compañero Bayrou estar ahora desde el día prueba de ello es que lo tienen como material valioso cuál es lo que el espanto Amorós

Voz 0313 09:15 cuál es cuál es el material que ahora se necesita más en Siria por ejemplo

Voz 10 09:19 pues el último envío el hemos hecho ahora es eso a balón pasado ha sido prótesis de extremistas inferior y la superior auxiliar de ruedas que tampoco tiene lesiones ardores ha dado quitarme de cajas de de pieza pacto que playeras para niños todo es que lo que me dice el presidente Carlos es detener todo y estamos sin nada está viviendo al raso libre sí bueno pues eso eso es transitorio

Voz 0313 09:52 sí totalmente totalmente cuantos envíos han realizado ya

Voz 10 09:56 pues hemos enviado ya el sábado pasado pues enviado predios vídeos e con todo lo que tenemos hay ahora pues también José hecho otras los compara esto saharauis que aunque no en guerra pero está bien está dejado de la mano de Dios pero vamos a Siria en concreto hemos hecho ya tres envíos tenemos ya un aquí preparado para expuesto nos avisen volverle a volver a leía porque mañana además precisamente pues nos ha llamado y de gente que que solidaria pues para decir por fin preparó cargamento estoy Mañas Leire pues a por ello de parta de de Here de errores al día tasadores de de pañal el incontinencia urinaria o sea empezar por te esperan hallar coge por todo porque como sabemos que no tienen de nada

Voz 11 10:39 pues sí ha puesto muy bien y una última pregunta Carlos que sabemos que el banco funciona desde

Voz 0313 10:44 Mayo y que coopera con con Médicos del Mundo con médicos

Voz 11 10:47 fronteras

Voz 0313 10:48 cómo nace esta iniciativa

Voz 10 10:50 pues es nace porque aquí hay una normativa de España de dos mil nueve lo que está prohibido reutilizar las prótesis que ya expresó el ordenador punto limpio pectore vimos que no podíamos continuar viviendo cosa o opulencia y los países y conflictos bélicos estando como están alcanzó un Siria que Somalia es vamos a abrir Paco de prótesis y poco a poco Jorge recogido todo estoy el colaboración ahí bueno pues la propia podía prótesis está al lado GP particular y bueno

Voz 12 11:30 se lo llevamos todo

Voz 10 11:33 con gente buscaría ahí ahí ahí está ahí está pues pues no lo Calixto que aquí en Valladolid recibido de Galicia de Asturias de de la CIA de todas las partes

Voz 0313 11:43 muy bien Carles Ventosa sus palabras su emoción creo que el mejor mensaje para que la gente no se olvida de sería muchísimas gracias por estar en la ventana y un abrazo grande

Voz 10 11:54 a vosotros os ocho

Voz 0313 11:56 al pueblo sirio se lo puede efectivamente ayudar de muchísimas maneras pero hay otra todavía y a lo mejor esa le puede sorprender a más de uno no la tenemos el próximo dieciocho se va a celebrar en Madrid una carrera titular así corre por Siria que son dos distancias posibles au cinco o diez kilómetros los beneficios obtenidos por las inscripciones en fin que simplemente hay que apuntarse pagar van a destinarse envío de material de de Ayuda de Ayuda humanitaria ya sean de ropa medicinas zapatos juguetes también lo que sea a través de la asociación de apoyo al pueblo sirio una carrera que este año por cierto tiene un bonito gesto que nos cuenta Melania Marcos de comunicación de esta asociación de apoyo al pueblo sirio

Voz 1490 12:36 pero no es el dorsal oficial digamos el que lleva Tucci y luego nosotros somos facilitado un dorsal que va pegado a la camiseta con nombre reales de desplazados sirios de los campos de Retail Live que es donde nosotros enviamos la ayuda humanitaria nombre y apellido real de niños niñas mujeres y hombre para visibilizar la situación que están viviendo para que no nos quedemos en las cifras vacías que siempre se habla de cifras de de billones millones pues no estamos dando nombres reales para visibilizar su situación para que vean que no están solos

Voz 3 13:09 tipo hubo quien Rey ha sido no tras lo nada

Voz 7 13:32 eh tú

Voz 3 13:35 sido FROB

Voz 13 13:44 recibo

Voz 14 13:46 un rezo

Voz 16 14:05 Joaquín Héctor tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct y qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme en alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robo oso que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 17 14:20 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 18 14:31 de noche a partir de las once y media

Voz 1 14:35 cuando decimos que esto

cuando decimos que esto es Larguero decimos fuera algo habré guitarras funciona Ramos sí o no parece justa la sanción a Cristiano Ronaldo que te parece lo de tu opinión cuenta de lo que opinar quiero conocer su opinión

Voz 5 14:49 el número de grandes opiniones que creo recordar que existe

amarilla a Javi Blanco que sí que está bien el número de tales cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias mandas tu nota de voz y cerramos con tus opiniones

Voz 5 15:33 la última hora empezamos que buscamos ya en anda

Voz 1694 15:38 Lucía la Consejería de Educación expulsado a los cuatro menores que presuntamente han violado a un compañero de nueve años en la comarca de Cazorla en Jaén medida cautelar mientras esclarece el caso que está en la Fiscalía de Menores y el Defensor del Pueblo abre una investigación

Voz 21 15:53 a última hora en Aragón la justicia condenado al nieto de Franz de Franco a Francis Franco a dos años y medio de prisión por atentado a la autoridad y conducción temeraria en dos mil doce embistió a un vehículo de la Guardia Civil en Calamocha donde estaba de cacería se dio a la fuga

Voz 1694 16:06 por Asturias mires de asturianas celebran hoy el jueves de comadres una tradición de complicidad festiva entre mujeres que en las últimas décadas ha incorporado la reivindicación la tertulia feminista les comadres entregan fijó en su premio a la socióloga Rosa Cobo que envía el anti premio a los abogados de la manada

Voz 0313 16:22 en Baleares pues esta es la región

Voz 1694 16:25 europea que menos segregan las escuelas entre niños ricos y pobres tan sólo Finlandia tiene una tasa inferior lo pone de manifiesto un estudio pionero a nivel nacional última hora encarar

Voz 0313 16:37 las procesar de que la mala situación meteorológica remite

Voz 22 16:39 en los próximos días en las Islas Jabois está viviendo otra jornada complicada nevadas en las zonas más altas de La Palma Gran Canaria y Tenerife y varios vuelos cancelados entre Tenerife y La Gomera anoche en la estación de la M diseñar Se registraron

Voz 0313 16:51 H ace vientos superiores a ciento cincuenta kilómetros por hora que contamos en Cantabria el Gobierno autonómico impuso un decreto para fijar un plazo máximo de espera para la implantación de prótesis y reconstrucciones mamarias a mujeres que han sufrido un cáncer de mama esta ley garantiza el derecho a ser operada en un plazo máximo de ciento ochenta días Castilla La Mancha la policía desmantela lo cinco laboratorios dedicados al cultivo de marihuana haya incautado cerca de tres mil plantas en la provincia de Toledo hay siete detenidos tres han ingresado ya en prisión uno de los cultivos ilegales estaba en un zulo camuflado por un gallinero por un estrecho pasadizo

Voz 1694 17:23 en Castilla y León y la Guardia Civil investiga un intento de secuestro un menor en Segovia después de intentar que subiera a un camión según ha denunciado la Familia

Voz 23 17:34 a última hora en Cataluña los Mossos que trabajan en el Pirineo denuncian que el Vestuario que llevan no les protege de las bajas temperaturas y las nevadas de estos días es una reclamación que hace veinte años que dura la última prenda que les han ofrecido ha sido una camiseta térmica Bono de Cataluña Ceuta

Voz 0313 17:49 el empleo público en Ceuta tiene cara principalmente de hombre por cada trabajador pública hay dos coma veintinueve hombres las diferencias se notan por la gran presencia de las Fuerzas Armadas muy vinculadas al sexo Comunitat Valenciana la Generalitat se personará en la causa que investiga la construcción del circuito de Fórmula uno y en la que está siendo investigado al ex presidente Francisco Camps la consellera María José Salvador justifica la personación por la obligación de defender el interés

Voz 0867 18:13 público de los valencianos es un circuito que costó cien mil

Voz 0313 18:15 la última hora en Euskadi

Voz 1694 18:18 da se inaugura en San Sebastián la exposición Luces en la memoria con una foto de hoy mismo la que Eduardo Nave ha sacado en Andoain a la misma hora y en el mismo lugar en el que ETA asesinó hace quince años a Joseba Pagazaurtundua una luz más para no caer en el olvido Extremadura

Voz 24 18:33 el presidente Guillermo Fernández Vara asegura que trabaja para minimizar los daños

Voz 0313 18:36 exclusión bancaria que supondría el cierre de treinta

Voz 24 18:39 sucursales que plantea Liberbank en la provincia

Voz 1981 18:41 desde Cáceres a última hora en Galicia los funcionarios de la justicia han bloqueado los registros civiles en A Coruña y Vigo es la segunda jornada de huelga indefinida sin que el sindicatos de muestras de un acercamiento hoy se han vuelto a suspender cientos a poesías

Voz 0313 18:54 la Rioja Salud reforzar las medidas preventivas para hacer frente a las agresiones con soldados profesionales sanitarios sobre sus condiciones de seguridad el año pasado se notificaron cuarenta y nueve incidentes violentos en los centros sanitarios riojanos última hora en Madrid

Voz 0867 19:07 primero la cubrieron de césped ahora es una gran escultura flotante en la que sobrevuela la plaza Mayor la acaban de instalar es una pieza de cuarenta y cuatro metros de largo treinta y cinco de ancho y veintiuno de alto compuesta de fibra trenzada por la que pasa la luz la obra estará instalada allí hasta el día diecinueve recordamos que contamos

Voz 1694 19:23 los vecinos de la zona sur se han vuelto a movilizar junto a las vías del tren para protestar por el inicio de los trabajos de la instalación de una pasarela que denuncia la Plataforma Pro soterramiento cortará la circulación en el cruce de las vías decenas de agentes de Policía Nacional cuesta en la zona a última hora en Navarra la consejera de Educación ha afirmado que la implantación del Grado de Medicina en la Universidad Pública de Navarra podría hacerse en el curso dos mil diecinueve dos mil veinte afirma que el Ejecutivo ya ha puesto en marcha lo necesario para incrementarlo incluido el plan de viabilidad el último turno para Melilla

Voz 5 19:54 desarticulada una importante red dedicada a la trata

Voz 25 19:57 seres humanos con fines de explotación sexual y la moral en la operación etéreas que se ha saldado con la detención de cuatro personas

Voz 5 20:07 última hora

Voz 3 20:08 eh

Voz 28 20:34 a Colsa seguros de salud le abre las puertas en Madrid el mejor hospital privado de España según estudio MRS la Clínica Universidad de Navarra

Voz 0313 20:42 descubra otra forma de asegurar su salud e incluye gratis a sus hijos el suponía

Voz 28 20:47 informe de las condiciones de esta oferta en acusa Madrid punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 29 20:55 soy Carlos nada que trabajen

Voz 30 20:59 el adolescente me llamo Alfonso

Voz 0313 21:02 bueno historias de vida quería decirle que eso es el recuperar la ratio ahora llega al teatro

Voz 29 21:10 la altura es todo el mundo sabe que la materia se transforma no

Voz 31 21:13 hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid Hablar por hablar entradas en la página web del Teatro Bellas Artes Últimas funciones veintisiete años de vida en el aire ahora en teatro buenas noches

Voz 32 21:27 sí hombre matriz

Voz 33 21:31 a Javier Casal

Voz 34 21:37 de ir a la postre lo Griselda con los rompen todo queda no

Voz 32 21:54 buenas tardes a todos

Voz 0867 21:55 pero de exactamente un mes el día ocho de marzo

Voz 32 21:58 Madrid se detiene contra el machismo

Voz 0867 22:00 impulsada por los movimientos feministas observada con recelo por algunas formaciones políticas Ike sus organizadoras quieren no solamente trasladar escenarios habituales in a la universidad quieren que que esa huelga secundada en las casas en los lugares menos visibles en los que muchas mujeres desempeñan un trabajo silencioso

Voz 3 22:21 esta

Voz 5 22:25 el Madrid es el lema

Voz 0867 22:28 centro de movimiento feminista y Madrid va a ser el escenario sería de una gran manifestación a favor de la igualdad y contra los asesinatos machistas Chelo Hernández es uno de las portavoces de la comisión organizadora del ocho m qué tal muy buenas tardes cómo estás hola buenas tardes con un antes de nada si se que estas participando ahora mismo en una asamblea en la que se estaba decidiendo Lahore y el recorrido de esa manifestación central de la huelga del ocho m teorice ahora tenéis recorrido definitivo en Madrid

Voz 35 22:54 eh todavía no porque somos muchas comisiones y de la Comisión de logística que lleva esto

Voz 12 23:00 todo todo esto todavía no no ha salido con una salida hablar vamos a vamos en media hora o así me imagino que ya está era la hora ahí el recorrido ya decidida

Voz 0867 23:11 eh vuelve a las aulas envuelven las empresas segunda de consumo la huelga lo decía yo arrancar que me parece necesario hitos sobretodo Un gesto no para las miles de madrileñas que trabajan en casa cuidando de sus hijos o de sus padres no le había llamado algo así como huelga de cuidados

Voz 12 23:29 sí bueno es que queremos visibilizar lo que son los tres todos los trabajos que realizamos las mujeres por lo tanto para para ello la huelga tiene que ser tanto aparte laboral tiene que ser estudiantil en cuidados

Voz 35 23:42 sumo claves son los ejes en que pasamos la huelga como una vuelta de cuidados

Voz 0867 23:48 porque no es complicado es complicado no es fácil

Voz 12 23:51 claro claro sabemos que hay cuidados en que queremos que separe los cuidados de realizarlos por las mujeres pero sabemos que hay cuidados que no pueden parar entonces para ello velamos también a que los hombre es ese día hagan esos cuidados y las mujeres puedan dejar de hacerlas para que si le dice que son ellas las que están realizando lo continuamente

Voz 0867 24:12 su te quería preguntar que esta es una huelga de movimientos feministas convocado por mujeres que básicamente para las mujeres cómo podemos contribuir o pueden contribuir los hombres a esta convocatoria al margen de lo que se ha montado

Voz 12 24:25 claro claro para para eso es en cuidado sobre

Voz 35 24:28 todo el cuidado que el laboral queremos que paren

Voz 12 24:30 las mujeres para que se utilice nuestro trabajo ahí pero en cuidados hay cuidados como te he dicho antes que no pueden dejarse hacer hay personas que están a cargo nuestros y no se puede dejar de hacer entonces para ello apelamos a a que los hombres se sería ganes cuidados que recaen en un noventa por ciento sobre las mujeres

Voz 0867 24:52 Chelo porque algunos partidos de izquierdas que siempre han estado en las manifestaciones de luchó M han decidido descolgarse de esta huelga no sé si ha mantenido algún tipo de contacto con alguna de estas formaciones políticas como el PSOE por ejemplo entendáis los argumentos que esgrimen para no parar cuando parece que que existen más motivos que nunca

Voz 12 25:12 no no hemos tenido conversaciones con los partidos políticos y hemos tenido conversaciones como sabéis con los sindicatos eso debería preguntárselo a ellos porque realmente nosotros lo que estamos inventando visibilizar es toda una violencia machista que hay ninguna educación Fincke no no los currículos no estamos presentes y todo eso no se deberíais preguntárselo a él

Voz 0867 25:36 bueno ellos tienen unos argumentos bastante disimularlas el domingo Chelo tenéis en Matador un acto reivindicativo lo que hizo que quieren ser que exactamente creo que vais a hacer allí

Voz 12 25:48 ahí va ver música va haber intervenciones de personajes llevan colgando tenemos el el Facebook y en Twitter y demás hagan colgando la gente que ya ha dicho que venía a participar hay es es un acto para dar a conocer lo que estamos haciendo para bueno para que se adhiera las personas que quieran sobretodo para para visibilizar lo que estamos haciendo

Voz 35 26:14 habido mucha música me dice no si va a haber música esta roza lo entendió

Voz 12 26:20 bastar Rozalen va a venir bastante gente y también gente a hablar y a charlar allí ya contarnos con

Voz 35 26:30 alguna compañera nuestra bastar podría lo Hernández que que vaya bien todo saludos buenas tardes muchas gracias a vosotros

Voz 5 26:36 Javier Casal La Ventana de Madrid

Voz 0867 26:42 esa todos y a todas Carlos Izquierdo será en unos minutos el segundo consejero de Cristina Cifuentes reprobado en la Asamblea de Madrid por su gestión y sus políticas

Voz 36 26:51 pues así es es un intento de reprobación pero no es una reprobación a la persona es una reprobación

Voz 37 26:56 León a las políticas que el Gobierno de es un Gobierno social con un fuerte compromiso social y el responsable de Política Social Samuel dice por el funcionamiento de las

Voz 0867 27:08 presidencias para mayores en las que se han acumulado las denuncias por falta de personal por el trato que reciben los residentes o incluso por los accidentes que en algunos casos han terminado en fallecimiento Teresa Rubio qué tal muy buenas tardes

Voz 1933 27:20 qué tal Javier pues a Raúl Camargo de Podemos que es el partido que presenta la reprobación les sobran los motivos para pedir la dimisión de izquierda

Voz 38 27:27 su manifiesta incompetencia para gestionar las políticas sociales como se ha acreditado de forma clara en la política hacia las residencias de mayores el abandono que sufren también los menores no acompañados en la Comunidad de Madrid su desatención hacia las personas en exclusión social y como nos están atendiendo las peticiones para cobrar la renta mínima exención de muchas de mucha gente

Voz 1933 27:47 por todo el lío que se montó con el reparto de las subvenciones a las ONG es del IRPF y también supo

Voz 38 27:53 crítica hacia las ayudas a la dependencia donde la Comunidad de Madrid tenemos casi un cincuenta y dos por ciento de personas solicitantes de la ayuda a la dependencia que fallecen antes de rezar

Voz 1933 28:03 lo que esperan es que Cifuentes haga lo mismo con Izquierdo que con el exconsejero de Sanidad Sánchez Martos

Voz 38 28:08 esperamos que la presidenta Cristina Cifuentes destituye a este consejero una vez que se apruebe la reprobación y lo haga de la misma forma que lo hizo con el anterior consejero de Sanidad e Sánchez Martos que cuando fue reprobado unos meses después fue destituido esperamos que en el caso el señor Carlos Izquierdo también se actúe de esta forma IU no siga ni un minuto más al frente de las políticas sociales en la comunidad de más

Voz 1933 28:29 salvo sorpresa las reprobación va a salir adelante porque PSOE y Ciudadanos ya han dicho que la van a apoyar

Voz 0867 28:34 gracias Teresa estamos pendientes de esa votación Izquierdo se suma así a la lista de consejero reprobados que inauguró Jesús Sánchez Martos exconsejero de Sanidad recolocado ahora en una fundación pública y que se hizo conocida

Voz 39 28:47 con un único éxito un tuvo varios pero tuvo

Voz 0867 28:50 es un éxito

Voz 39 28:52 en verano abanico lo comía

Voz 5 28:59 pecador tira exigencias integrarlas Tau abanico se puede hacer puede ser además una terapia ocupacional muy importante para los niños título haciéndolo como la que viene obra dorado hablado tienes el abanico dos

Voz 0867 29:34 los Sánchez Martos llegó a la Consejería de Sanidad y antes de convertirse en fenómeno del verano el ya ex consejero aprobó los llamados pactos de gestión cuyo objetivo era reducir las listas de espera ahora el Supremo tumba esos pactos de gestión porque entiende que se alteraron las condiciones laborales de los trabajadores y que todo esto se hizo sin negociación Julián Ezquerra secretario general del sindicato Mitch qué tal muy buenas tardes

Voz 12 29:57 hola buenas tardes

Voz 0867 29:59 no os hospitales con los gerentes de los hospitales pero se hizo esa negociación con los trabajadores así que ahora la justicia lo que hace es tumbar uno de los proyectos estrella de Sánchez Martos

Voz 12 30:09 efectivamente lo que han venido a llamar pactos de gestión que son lo que hemos conocido como peonadas porque el cambio de nombre pero no dejan de ser las mismas formas y lo mismo que había históricamente desde Insalud y bueno pues se hizo de forma unilateral por parte de la Administración que actúen contra todas las organizaciones que es un proceso como éste a trabajar por las tardes un fin de semana tiene implicaciones laborales clarísimas acciones contrataciones de personas por adiós se ninguneó nuestra legalidad en el sentido de que la representación formal de los trabajadores la la ostenta las relaciones sindicales Il la legitimidad que se tiene para negociar las condiciones laborales ha sido radicalmente eh eh pasada por alto y eso es lo que ahora el Tribunal Supremo que viene a dar la razón distintas organizaciones los recurrimos nosotros recurrimos lo ganamos los dio el instancia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al final el Tribunal Supremo pues su lugar no se puede imponer medidas de este tipo por encima de la negociación no se puede poner de forma unilateral encima de la mesa un modelo distinto alta al que dice las normas y las leyes yo creo que en general va a ser bien recibido y aplaudido porque en la negociación está el éxito de que algo cuando se impone normalmente el profesional vive mal pues nada acaba por desestimar el pacto porque han visto ninguneados en todos los sentidos esa visto con uno de forma cómo se ha ido una os un oscurantismo radical de verdad en todo este proceso nadie sabe cómo se cobra quién lo cobra en que participa no son formas de hacer las cosas

Voz 35 31:51 es una mejoría de qué es lo que

Voz 0867 31:54 a ocurrir porque entiendo que se debe negociar otra vez con con Sanidad no como nuevo con claro

Voz 12 31:59 la sentencia lo que haces dice que hay que retrotraerse al momento en el que aquellos pactos amenaza de pasó con la mesa sectorial

Voz 35 32:05 cambiarlo por lo tanto lo que entiendo ahora

Voz 12 32:07 sedes para entrar todo lo que hay iniciar el procedimiento desde cero es decir hay que llevaba negociar que son o como Anas estos pactos donadas en cuanto se van a retribuir como quién puede participar en qué condiciones cómo se contrata todo esto que no se hizo en su momento pues habrá que negociarlo y hacerlo bienvenida sea esta sentencia aunque sean dos años tarde pero creo que al final la justicia pues lo que digo acaba lo quitar razones a nosotros

Voz 35 32:39 bueno pues Juliano Ezquerra gracias por estar con nosotros buenas tardes muchísimas gracias a ustedes

Voz 33 32:51 sigue a La Ventana en la red Ana seis La Ventana

Voz 5 33:08 en Cataluña ya que están Avatar atracar hay siendo no hay tres personas me avisaron de que el Gobierno meter

Voz 42 33:18 el auto autopista somos Potchestroon la impregnando

Voz 0313 33:23 corresponde a la línea de las Deza

Voz 43 33:25 en la mente acredita que Luis el Cabrón exhibirla

Voz 5 33:31 pues esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser y cuando estoy

Voz 1694 33:37 ya finalmente amanezca será por muchas magnífica

Voz 5 33:41 las mujeres corren nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 44 33:50 en ese

Voz 45 33:55 Marta del Castillo donde

Voz 0313 33:57 mira que estés no sabe nada de Marta desde el pasado

Voz 46 33:59 dado hoy Marto si tú me estuviera bien tú sabes que bomba nunca antes reñir y reprochó haría si ha sido una chiquillada

Voz 1694 34:07 en este momento coinciden en la vivienda los cuatro

Voz 37 34:10 tenidos el cuerpo de marzo

Voz 47 34:14 pues yo no sé señor fiscal

Voz 5 34:17 es algo que no sé ni he sabido nunca que integral en cada

Voz 1933 34:21 el hombre que años después de la desaparición de Lucía y Podium podcast presente de una serie de cinco capítulos que reconstruye lo ocurrido las claves y las incógnitas del caso que conmocionó a España

Voz 5 34:37 Del Castillo donde quiera que estés

Voz 1933 34:40 una serie de la cadena SER Andalucía disponible ya en Podium podcast

Voz 1 34:45 no corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 40 34:55 esta hay cinco minutos hoy han pasado

Voz 0867 34:59 por el juzgado seis policías municipales que participaron en el famoso Chad de los insultos a Carmena a los inmigrantes o los periodistas de la Sexta García Ferreras y Ana Pastor ellos dicen que sí que el chat existía pero que ellos no escribir los mensajes que lleva la firma de otros tres agentes que ha sido ya apartados del servicio información de Alfonso Ojea

Voz 1694 35:18 los seis testigos han ido en la misma línea los mensajes aparecían en un chat privado aunque ninguno ha negado que en esas conversaciones hubierais

Voz 0313 35:25 cultos contra la alcaldesa de la capital

Voz 1694 35:27 han dicho algo más que en ese chat sólo había policías no se aceptaba a nadie que no fuera funcionario de la Seguridad Pública de la misma manera que nos expulsaba ningún miembro por el tono de sus mensajes el abogado de la gente que presentó la denuncia es Antonio García al menos indirectamente

Voz 37 35:43 los contenidos de de estos mensajes son indiciariamente como digo constitutivos de un delito de odio entre otros delitos

Voz 1694 35:52 por cierto que el abogado del Ayuntamiento de Madrid personado como acusación en esta investigación no ha acudido a la cita

Voz 0867 35:57 gracias Alfonso vamos con la fiesta de la mordida los ex trabajadores de Eco Félix siguen confirmando en sus declaraciones ante el juez que hubo eso mordidas en los concursos amañados en los diferentes ayuntamientos de la región todo esto dentro de las investigaciones que se llevan a cabo por el caso Púnica Miguel Ángel Campos qué tal muy buenas tardes

Voz 1552 36:14 las tardes Javier Constantino Constantino Álvarez el director comercial de Cozumel y admitido el pago de comisiones en municipios de Madrid once a cambio del amaño de contratos de eficiencia energética es la principal empresa implicada en la Púnica ayuno de sus cargos más relevantes reconoce los hechos como ya hiciera ayer recordarás el comercial Pedro García Constantino Álvarez ha admitido que la corrupción estaba institucionalizada que era normal atención incluso que los pliegos de condiciones para las adjudicaciones de los ayuntamientos se redactarán en los despachos de la empresa Ike hasta la dirección en París porque la firma francesa autorizaba las comisiones de éxito como le ha denominado con Feli pagaba el conseguidor Marjaliza la Comisión Yeste entregaba la correspondiente mordida al alcalde o concejal que aprobaba la adjudicación

Voz 0867 36:57 el Ayuntamiento de Rivas se ha convertido en el primero de la Comunidad de Madrid en prescindir de las eléctricas desde el pasado mes de diciembre compra directamente la energía en el mercado mayorista sin ningún tipo de intermediario dicen que generan un menor impacto medioambiental además de un ahorro del veinte por ciento de la factura eléctrica Teresa

Voz 1933 37:15 el Terribas es el tercer ayuntamiento de España después de los de Avilés y Canfranc en convertirse en operador autorizado la compra de energía se realiza cada día mediante subasta ir vivas después de haber estudiado las cifras de los consumos globales compra la cantidad exacta para cada jornada Sira riegos la concejala de Economía e Innovación y esto es lo que es

Voz 48 37:32 era es que directamente se produce en primer lugar un ahorro de entorno al veinte por cien estamos hablando por lo tanto de cifras muy elevadas puesto que la factura eléctrica de un ayuntamiento suele ser bastante alta y por otro lado nos permite generar un control mucho más exhaustivo del consumo energético y ajustar más los tiempos de consumo Iggy los picos de consumo

Voz 1933 37:52 desde el pasado diecinueve de diciembre y hasta finales de enero el coste en la factura fue de treinta y cinco mil euros frente a los cuarenta y cinco mil que hubiera conllevado el modelo antiguo estos datos suponen un ahorro de cerca de diez mil euros en cuarenta y dos días

Voz 0867 38:14 pero bueno si pasan por aquí por esta calle por la Gran Vía les conocen seguro nos Géminis de la desaparecida Madrid Rock que quieren una valla dedicada justo en la calle y en la zona en la que se les puede ver casi cada tarde Miguel Provencio ha elevado esta petición al Ayuntamiento de la capital

Voz 49 38:31 pero es propuesta es hacerle un homenaje con una valla heavy en la que han estado involucrados ellos el diseño también nos contaron que querían un águila las Talavera entonces decimos hemos hecho una propuesta el despido de Madrid para hacerla oficial si los madrileños quieren rendir tributo a los béticos heavys de Gran Vía ya llegar a que abran habrán sea peatonal al cien por cien pues para hacerlas realidad

Voz 0867 39:01 los jueces de la Gran Vía que tienen un carácter también bastante heavy ellos han asistido a la otra información de esta ciudad en primera persona el cierre de los cines clásicos el cierre de los comercios de siempre la llegada de las pantallas luminosas insoportables la apertura y apertura de hoteles bueno en realidad creo que es de lo poco que queda en esta calle que sigue en su sitio junto al rótulo de su ex y el edificio de la Cadena SER aquí en Gran Vía treinta y nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid o Juan

Voz 5 39:34 cuidado ante el riesgo de aludes en Asia hasta mañana adiós

Voz 0867 40:03 analistas de un viaje cita esta Semana Santa que no te puedes hacer una idea Ita

Voz 1 40:57 el pasado Judios ocurrirá

Voz 50 41:04 y fútbol Gudiel así que esta semana

Voz 51 41:30 el Deportivo

Voz 0313 41:51 estartapeando sabes una cosa Roberto Isaías lo lo lo más importante de lo que me parece más importante de esta sección que nuestra de cada día Rafa Bernardo que es un terreno abonado a la a la imaginación a la a las ideas a través Rafa buenas tardes buenas tardes la idea es una clave qué duda cabe en todo proyecto emprendedor para Javier Juanes director de la empresa de sistemas de identificación por radiofrecuencia casi Feed no basta con tener la idea hay que pelear por ella

Voz 53 42:17 hay que luchar cada día Isabel que esa idea al final se va a cumplir si si luchas y si es una idea adecuada también les diría que escuchen el mercado es decir al final hay gente que tiene una idea brillante pero que no tiene cabida en un mercado entonces bueno pues esa idea eh

Voz 0882 42:33 Gracia probablemente no no tenga mucha mucha

Voz 53 42:36 a repercusión pero sí que es verdad que si haces un análisis de mercado tienes una idea cree que idea es buena y tienes un equipo general dejan de rededor vas a seguir adelante y vas a conseguir que estás tarta orquestas creando se convierta en una en una empresa consolidada al sector

Voz 0313 42:49 pues cuando no salen las ideas cuando se tiene una de esas que se llevan a la práctica y que el mercado no acoge pues no hay que vacilar dice Diego Renedo socio fundador del comparador de talleres con presupuesto cerrado autobombo entrenarme pivotar sólo puede ser es la mejor del mundo

Voz 54 43:05 pero la realidad es que muchas veces no nos cerramos con una idea para un emprendedor debe ser fácil pivotar y escucha el mercado y hacer caso al mercado no hacer caso a lo que nosotros querríamos próximo programa este lunes en Hora Veinticinco

Voz 0313 43:44 día con Isaías Lafuente otro día con abrigo bufanda

Voz 0882 43:49 este ocho de febrero aunque ya no hay nieve en la terraza de la serie que lo echas de menos Francino sigue el temporal hace mucho frío

Voz 57 43:55 ahí sigue el temporal de nieve y sigue nevando en lugares inesperados Francino lleva todo el día preguntando dónde nieva donde nieva que voy a tiro arbolada Alonso por su proverbial eficacia

Voz 0313 44:09 nunca había conocido a nadie que

Voz 57 44:11 dar a los impactos de bola de nieve lo dijiste el otro día

Voz 0313 44:13 escuchamos ocho disparos siete impacto siempre es bueno oye cada uno es como es

Voz 0827 44:19 donde pone el ojo buena el día ha tenido también otras noticias una las contarán en Hora Veinticinco otra horas cuentan los de El Mundo Today

Voz 1981 44:25 vamos ahora con algunos titulares breves el sesenta por ciento de oxígeno del planeta tierra está envasado en bolsas de patatas Lay Carretero con carreteras secundarias exigen ser llamadas carreteras de reparto aparece a la venta a un equipo de sonido justo después de acabar la gala de OT los Testigos de Jehová se cambian de acera cuando ven a un Usua

Voz 0882 44:49 a meter Munich

Voz 1981 44:51 una cadena de errores lleva a grabar la frase felices sesenta y cinco crack en una lápida

Voz 0827 44:57 la desde hace tiempo El Mundo Today nos contó una noticia esta concretamente

Voz 0313 45:01 aquella noticia que contamos en La Ventana que decía el noventa por ciento de las ovejas en España se quería para fines sexuales

Voz 0827 45:07 no a todo el mundo le gustó no todo el mundo se rió una juez amenazó con llevarles a los tribunales el viernes pasado el PSOE solicitó tramitar una moción en el Senado en defensa de la libertad de expresión para evitar asuntos como estos el senador Tontxu Rodríguez ha estado en La Ventana dice que cree que estamos en esta materia peor que hace unos años

Voz 58 45:24 que eso es altura el seamos en esto yo creo que es que es peligroso ser muy respetuoso con la libertad de expresión y de información sobre todo en el ámbito en el ámbito de los satírico humor no yo decía que estamos quizás setenta y seis noventa o los en los años ochenta porque yo creo que hay que diferenciar claramente entre las libertades lo que constituye una injuria o lo que pueda sustentar contra el honor de alguien lo que constituye una manifestación humorística que puede irreverente que puede que que a uno no le guste que que sea de de un mal gusto

Voz 0827 45:53 el senador también ha opinado contundente sobre la polémica de la condena a un joven por publicar en Instagram un fotomontaje con su cara con la imagen del Cristo de la amargura de Jaén aunque

Voz 58 46:04 es el mayor rechazo social del mundo y eso no puede ser un mito penal no puede considerarse consintió penal

Voz 0827 46:09 la verdad que es una polémica que no solamente hemos planteado en La Ventana también está en las redes sociales hoy hasta Elvira Lindo también venía encendida con el asunto

Voz 59 46:16 puedes creer en eso ahí puedo yo puedo o no creer en eso a mí me para me puede parecer también absurdo adorar una imagen por ejemplo ya ya otro lo puede ir la vida en ello pero tenemos que tener un margen de ironías desde

Voz 0882 46:30 Cobo no sé dónde está la ofensa

Voz 60 46:38 tal

Voz 0827 46:39 y bueno en este programa procuramos tomarnos la vida con humor pero hay testimonios que son realmente difíciles de escuchar hoy hemos oído el de Paula Díaz una joven chilena diecinueve años que sufre una enfermedad degenerativa que comenzó hace cinco años y que ha ido deteriorando su cuerpo con un intenso dolor y ahora pide la eutanasia hice lo pide en un vídeo directamente a la presidenta chilena

Voz 61 47:10 sí que me venga solo

Voz 0882 47:19 en un testimonio impresionante

Voz 0313 47:23 estaríamos

Voz 33 47:25 es tiempo

Voz 0313 47:27 entre otras situaciones el próximo sábado

Voz 0827 47:30 hombre en seis años de la reforma laboral que hizo el Partido Popular ese día la plataforma No más precariedad ha convocado manifestaciones en más de veinte ciudades de todo el país la plataforma se creó hace un mes participan colectivos afectados por la precariedad hoy hemos hablado con algunos ciudadanos con nombre y apellidos combinen en Santiago por ejemplo que es estudiante de Filosofía y tiene poca esperanza en el futuro

Voz 35 47:52 sí obtiene es moco tengo amigas que están dando clase eso cuidando a niños pues a lo mejor cobran cinco euros la hora ir poco a poco es lo al sacando los hechos clases pero también la gente de que levanta a las seis de la mañana va a trabajar a limpiar pisos a las desde la tarde sale a las tres y media tiene las clases IMS usa su visado para pagar las facturas y poco más

Voz 0827 48:19 y eso mientras trabajas pero que el problema es que la precariedad no sea solamente en esos primeros pasos en el mundo laboral en las prácticas cuando estás de becario

Voz 35 48:28 después se consolidó como sabe del tema la esperanza de que va a ser algo temporal mientras vamos estudiando pero nos encontramos de que al acabar la carrera tienes puestos de trabajo precario inglés o te lanzas a la aventura calado o que a lo mejor es peor o te quedas en ese puesto

Voz 0313 48:44 bueno

Voz 35 48:46 no conmigo en esta cadena de golpe que llevan años y años y decirles que ya no puedo hacer otra cosa

Voz 0827 48:54 ya hemos hablado con Tito Álvarez es taxista asalariado fundador del colectivo Élite Taxi en su sector dice que hay precariedad entre otras cosas porque los convenios se firman pero después no se cumplen esa es la foto

Voz 0882 49:04 en general la suya concreta

Voz 12 49:07 me considero precario trabajo una media de catorce horas diarias para tener un sueldo de unos cuatrocientos euros todos los gastos sale sueldo vengo de ser afectado por la hipoteca

Voz 0313 49:17 son hombre bandeja una deuda de ciento cincuenta y cinco mil

Voz 12 49:20 Europa no me han quitado la tasa de estado tres meses sin techo durmiendo en cajeros mientras trabajaba el taxi hasta que conseguido levantar a mi familia otra vez es muy duro lo que está pasando en las calles mi hay mucha miseria

Voz 0827 49:33 decía además que bueno esta precariedad adicta a muchos sectores a muchos oficios por eso el sábado en las manifestaciones no tiene que haber colores están todos

Voz 12 49:41 no debe de haber ningún color nos sino que los de Sanidad tienen que ir con sus camisetas de sanidad

Voz 0313 49:47 muy digo educación con sus reivindicaciones

Voz 12 49:49 a todos mezclados y esa esa variedad es como diciendo que estamos unidos que en teoría que ya no hay diferencias entre taxistas estibadores o médicos o enfermeros que son con la sociedad si somos lo que gracias a nuestro esfuerzo mantenemos el Estado de bienestar creo que es hora de decir basta no

Voz 0827 50:09 en La Ventana hemos hablado también como otra joven Elisa Castiella una leonesa estudiante de Derecho que sin haber acabado la carrera actuado ya de abogada defensora ante un tribunal abogada defensora de sí misma podía haber tenido un abogado de oficio pero se lanzó a la autodefensa

Voz 1490 50:24 creo que es un caso gastan real y como me afectaba estudiante vemos pues qué mejor opción que ponerlo en práctica Si uno mismo pues yo creo que esa es todavía más coraje aún para para defender esa situación cuando que es que es culpa

Voz 0827 50:38 es su primer juicio hilo ganó un juicio por despido reconoce los nervios pasados la sala que le imponía el juez los colegas bueno el juez también está un poquito sorprendido con

Voz 1490 50:48 lo que pasó aquel día de juicio cuando llegué claro ayer tan joven porque Dios años el jueves empecé a llamar a los abogados a las partes ir claro dijo el abogado de la parte demandante hija misma Icomos

Voz 35 51:04 no por Dios pero que calor

Voz 1490 51:09 a juicio me dijo un estudiante se le dije si me dijo es bragas porque tiene antes de tiempo

Voz 0827 51:18 Elisa Castiella una mujer lanzada ahí de los jóvenes a los abuelos Abuelos emprendedores

Voz 62 51:23 tenso señor anuncia una nueva plataforma audiovisual atentos