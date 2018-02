La Ventana (09/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el líder de los socialdemócratas alemanes no entrará en el gobierno de Angela Merkel Martin Schulz renuncia a ser ministro tras las fuertes críticas internas que ha provocado en su partido el acuerdo para reeditar la gran coalición Verlaine Carmen Viñas

Voz 0391 00:24 las la presión dentro del Partido Socialdemócrata ha sido demasiado grande para Martin Schulz el líder del SPD quién ha renunciado al cargo de ministro de Exteriores al que tenía previsto acceder en caso de prosperar el acuerdo de Gobierno suscrito hace dos días con los conservadores de Angela Merkel Schulz que había anunciado incluso que renunciaba a la jefatura del SPD para centrarse en las exigencias del Ministerio dado en una nota de prensa que considera que la discusión interna del partido sobre su persona pone en peligro el éxito del pacto de gobierno con los conservadores por lo que renuncia formalmente a formar parte de un futuro gabinete con Merkel Such ha asegurado que sus ambiciones personales están por detrás de los intereses del partido Un partido cuyos militantes tienen en sus manos la llave para dar la gobernabilidad Alemanía en una consulta vinculante que tendrá lugar del veinte de febrero al dos de marzo

Voz 1667 01:10 el Consejo de Ministros ha aprobado su anunciada ampliación de la prisión permanente revisable este anteproyecto amplía a doce los tipos penales castigados con esta condena propone por ejemplo incorporar los casos de violadores en serie o asesinos que oculten el cadáver de su víctima dice el ministro Rafael Catalá que la reforma responde a una demanda social

Voz 1118 01:29 entorno entre el setenta y tantos y el ochenta por ciento según el la encuesta que siquiera acoger en los últimos años han puesto de manifiesto que los españoles consideramos que es razonable que nuestro Código Penal para dos delitos más graves

Voz 1 01:42 es más execrables exista una pena cómoda prisión permanente revisable además

Voz 1667 01:47 hasta el y como estaba previsto el Gobierno ha aprobado el decreto que permitirá liquidar los planes de pensiones a los diez años a partir de dos mil veinticinco en Cataluña el informe de los letrados del Parlament no resuelve el bloqueo sobre los plazos de investidura unos plazos que según ese texto no han empezado a contar allí no lo harán hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la investidura de Carles Puigdemont o hasta que el presidente de la Cámara los Active Ciudadanos apela Roger Torrent escuchen a José Manuel Villegas

Voz 1089 02:14 el bloqueo queda en manos del president del Parlament que tiene capacidad para a iniciativa suya desbloquea la situación ya presentando un candidato que sea posible o ya haciendo evidente la imposibilidad de respetarle como candidato lo cual también por el presidente del Parlament haría empezar a la en los plazos según dice el propio informe

Voz 1667 02:38 ella atentos a esta hora también a la apertura de Wall Street el Dow Jones inicia la jornada de este viernes en positivo suma a esta hora alrededor de un uno por ciento en contraste con las bolsas europeas el Ibex treinta y cinco sin ir más lejos siguen rojo baja un uno por ciento cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 02:58 el Madrid en Madrid acabamos de saber que la policía detuvo en la madrugada del jueves en el distrito de Usera a la capital a una mujer en estado de embriaguez y con un niño de un año sin abrigo y con síntomas de hipotermia Cuando los agentes la interpretaron para que abrigar al menor ella se negó más datos con Alfonso Ojea se negó

Voz 0089 03:13 pero la evidencia de su intoxicación alcohólica era tal que fue detenida porque además se mostró agresiva con los agentes el bebé tuvo que ser arrancado literalmente de los brazos de la mujer e introducido rápidamente en el coche policial por los agentes junto a la calefacción porque la hipotermia que presentaba el pequeño ya raya la peligrosidad la sorpresa fue en aumento cuando la detenida confesó que también tenía una hija más mayor y que se encontraba en trámites de separación de su pareja el padre fue localizado rápidamente y les dijo a los agentes que esa hija mayor estaba en el domicilio de la progenitora allí en pleno barrio de Usera en una vivienda estaba esta niña durmiendo en su habitación con las ventanas abiertas llevaba sola muchas horas desde que salió del colegio sólo había comido un bocadillo

Voz 1915 03:56 el consejero de Asuntos Sociales Carlos Izquierdo descarta dimitir a pesar de haber sido reprobado por el pleno de la Asamblea con los votos de toda la oposición una proposición no de ley de Podemos que pide además la destitución o dimisión del consejero pero Izquierdo asegura que este revés parlamentario sólo le anima a seguir trabajando

Voz 1667 04:11 no negro discutir yo me encuentro

Voz 2 04:13 mucho mejor yo creo que es bueno que se hablara precisamente de lo que son las políticas públicas las políticas sociales quedó muy claro el que hoy hace política social en Madrid es el Partido Popular que los otros grupos no plantea ninguna propuesta yo creo que quedaron en evidencia y hoy más que nunca lo que no está animando precisamente eso trabajar con más intensidad

Voz 3 04:37 pues las personas que realmente merecen la pena y ocho personas han resultado heridas leves este mediodía en la M en las inmediaciones de la plaza de Cuzco de la capital tras el choque

Voz 1915 04:44 eh entre un autobús de la EMT y un coche privado los dos vehículos han chocado en un cruce tres de los heridos han tenido que ser trasladados al hospital de La Paz y el Ramón y Cajal tenemos nueve grados el centro de la capital

Voz 1667 05:01 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino y a las cinco a las cuatro en Canarias en la SER

Voz 1 05:09 a ser los servicios informativos

Voz 4 05:17 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:56 buenas tardes bienvenidos a La Ventana está visto que en este país nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena Valhalla supongo que eso más o menos debe suceder también en otras partes pero no deja de ser llamativo como algunos asuntos algunos problemas que van por ahí circulando y que y que mucha gente conoce sólo explotan cuando ocurre algo serio algo grave con como es el caso en apenas unos días Se nos han acumulado tres noticias tres de esas que que ponen los pelos de punta primero fue el embarazo de una niña de once años a cargo de un hermano suyo de catorce después la violación en grupo de un escolar de nueve años por compañeros suyos entre doce y catorce ya lo último un agresor sexual que atacó por lo menos a dos mujeres y que tiene también catorce años

Voz 5 06:45 bueno

Voz 0313 06:45 vamos a ver seguro que cada caso tiene su intrahistoria sus propios elementos propios detalles pero no hace falta ser una lumbrera para por lo menos preguntarse qué está pasando con los menores y el sexo que está pasando y la respuesta o al menos una parte sustancial de la repuesta de la respuesta tal vez tenga que ver con la difusión de pornografía en Internet difusión masiva ir acceso universal que muy probablemente esté enviando mensajes totalmente equivocado sobre el sexo el respeto y las relaciones porque vamos saber puede saber un chaval de doce trece catorce años que el sexo en la vida real no es el porno que ve por la red con los colegas los en los colegas da igual alguien le puede explicar que de los clichés Caixa muestra no son los más adecuados y sobre todo lo más importante alguien controla lo que ve ese chaval lo esa chavala la respuesta por desgracia es que en muchos casos

Voz 1 07:40 no pero eso pasa pasa pasa

Voz 0313 07:45 sin embargo miramos hacia otro lado creo que las señales son ya demasiado evidentes como para seguir igual tenemos un problema muy gordo muy gordo con esto de los menores y el porno en en Internet no sé cómo hay que resolverlo pero el absentismo la dimisión de responsabilidades desde luego no parece el mejor camino bienvenidos a la venta

Voz 6 08:07 ha ido a mí

Voz 0313 09:52 autónomos café en La Ventana con Roberto Isaías como todas las tardes bienvenidos compañeros tardes hemos invitado a Matías Vallés que es adjunto a la dirección del Diario de Mallorca hay que está en los estudios de Radio Mallorca Matías buenas tardes buenas tardes cable amigo tenemos un problema gordo estás acuerdo verdad

Voz 7 10:06 sí sí sí ha escuchado la canción Estoy Your visión de mientras mi guitarra llora suavemente y lo dicen nadie te controló o no ya es estamos ante un problema de control yo yo lo que no sé es por qué pensamos que habría sectores exentos de de Internet cuando empezó todo lo digital dijo bueno la industria del disco hora industria del pirateo pero no toda toda la sociedad todas las profesiones la medicina no digamos ya el periodismo todas las edades están siendo sacudidas por lo que supone la entrada de todo el conocimiento a todas horas

Voz 0313 10:33 David Alvaro Bilbao buenas tardes buenas tardes Alvaro Bilbao los muros psicólogo infantil hemos invitado a asomarse a la ventana porque sinceramente pensamos eso que decía yo antes que tenemos un problema gordo del que no hablamos Ike que no sabíamos de qué manera afrontar en estos tres casos Álvaro porque se han acumulado muy poquitos días creo estoy convencido de que una parte una parte no sé si sustancial pero una parte importante de la de la respuesta de por qué ocurren esas cosas tiene que ver con el tema del consumo de porno en Internet del acceso de los de los menores no no sé si tú estás totalmente de acuerdo si si hay algún otro factor que debamos tener en cuenta pero sometiera desde luego

Voz 8 11:11 bueno realmente inquietó a ver el hecho de que los menores pues pueden acceder a imágenes pornográficas vídeos de todo tipo es muy posible que haya podido influir en en algunos de estos casos aunque también no hay que perder de vista que a veces los niños o adolescentes que entrarán este tipo de comportamientos pueden tener también una personalidad psicopatía que puede ser genética o que puede tener también que ver mucho pues con la falta de educación que tienen en sus casas en cuanto a la sensibilidad que hacemos en uno de los casos es de Jaén pues estamos viendo que son adolescentes que acosan a un niño eh pues acosó un niño pues por su raza no o por su identidad religiosa y en ese sentido también es muy importante que los padres eduquemos tanto sexo como eduquemos

Voz 9 11:58 en valores de respeto

Voz 8 12:00 estacionada a otra a las diferencias y todo eso pero a mí en una cosa que me daba también mucho la atención y es que que cuando hablamos de sexo en niños en adolescentes de cómo lo ven hay muchas noticias que no salen en el periódico no oí es como los adolescentes hoy en día pues tratan el sexo de una manera muy distinta a la que lo pudimos tratar nosotros

Voz 0313 12:21 sin duda muy muy distinta pero mejor o peor

Voz 8 12:24 desde el punto de vista de casi todos los expertos peor en el sentido de que buenos se tiende a objetivar Char a la otra persona es decir que cuando una chica está con Chico un chico está con otra chica a veces se pierde el sentido de que es una persona sino simplemente es como un objeto con el que se mantienen relaciones sexuales se consume tanta pornografía se tiene tanta información tan pronto en edades que esos niños no deberían tener esa información que nos encontramos casos incluso en el que chavales de dieciocho veinte años están aburridos sexo imagínate que un chaval de veinte años pero es eso es porque han vivido tanto han caído tantas experiencias han probado tanto de todo que ya no existía

Voz 0313 13:04 esa pregunta del millón es a Duda que dio en que históricamente

Voz 10 13:07 asaltado nos ha asaltado a todos a todos los padres bueno cuando hablamos de sexo con los chao

Voz 0313 13:11 Tales con los niños a partir de qué momento hoy tiene un elemento añadido de complicación que es lo de Internet el acceso al al al porno hay alguna hoja de ruta alguno algún protocolo Álvaro

Voz 8 13:22 bueno es muy importante cuanto antes nosotros por ejemplo vamos con nuestro hijo hace un par de meses tenía siete años e hiere pues conocía hay algunas palabras escuchamos en una ocasión que dijo una palabra preguntamos si sabía lo que era eso y le explicamos explicamos todo como se hacía pero también lo que implicaba que es algo bonito o que una de las personas que entre personas sobre todo como siempre

Voz 0313 13:46 es un tema genital sino que es un tema afectivo

Voz 8 13:49 que es un tema sentimental en el que hay que tratar a la otra persona con respeto siempre porque es una cosa entre personas cuanto antes lo sepan los niños mejor

Voz 7 13:58 si hay una cosa que es un poco lo del retraso que se dice genéricamente del ingreso en la edad adulta no es dice somos adolescentes son adolescentes cada vez está cada vez más tardía

Voz 8 14:06 Soria psicosocial a quizá en esto está

Voz 7 14:09 los un desplazamiento de data a la inversa lo los casos que citaba a Carles todos ellos estremecedores habla son a veces de catorce años caro hay reinas españolas que fueron Reinas con trece años es decir estamos quizá hay un desplazamiento de da los niños son son más adultos jóvenes hay en El Prat también

Voz 8 14:24 esto yo no diría que son más adultos porque ser adulto significa ser responsable de las acciones ser consciente de lo que estamos haciendo pero sí que hay ciertos comportamientos que están apareciendo antes y uno de ellos es sexo hay que tener en cuenta una cosa muy importante cuando hablamos de niños pequeños estamos hablando de niños de seis años que roban el móvil al padre even lo que no tienen que ver de niños de siete años que están hablando de cosas que ya saben conectarse a Internet y buscan información sobre sexo etc los niños de siete años no tienen dos suelen tener referentes de lo que es un joven conocen lo que es adulto porque conocen a sus padres conocen también lo que son los niños porque tienen convenios de precio pero no tienen un referente claro de lo que hacen los adolescentes y los jóvenes y bueno pues se enganchan a los vídeos musicales enganchan a ese tipo de pornografía tienen una imagen equivocada de lo que hace un chaval de veinte de veintitrés años porque es el modelo que están viendo

Voz 0827 15:16 Álvaro yo en estos casos siempre me pregunto lo mismo es decir en ha cambiado mucho la nueva generación de adolescentes respecto a nosotros o lo que ha cambiado es el mundo en el que viven porque nosotros también veíamos revistas pornográficas pero claro ahí había una barrera quiera ir al quiosco en el kiosco el quiosquero dando de rodaba si eras un niño etcétera y sin embargo ahora digamos que esas barreras han ido desapareciendo progresivamente pero quiero vamos eso nosotros en este hubiéramos tenido los medios que tienen ahora mismo en este mundo

Voz 8 15:43 nada si nosotros hubiéramos de nuestros padres también en este pues seríamos igual que los adolescentes de ahora es importante también tener cuenta que los padres tienen menos tiempo se implican menos en ese tipo de educación que es estar detrás de los chicos explica Herreras cosas etcétera pasamos más tiempo con ellos en ratos divertidos dio cierre de tal pero menos en ratos son momentos que son productor vamos a nivel educativo en cuanto a explicarles las cosas es decir eso que sí lo que no se han perdido también límites lo cual eso influye en que los chicos tienen menos límites hay muchísimo más acceso a la persona el chico típico de catorce años de mi época pues podría comprar una revista Interviú una revista Un poco más explícita que salían una vez al mes hoy un chico de catorce años puede ver ocho horas de porno si un día se ponen bueno en casa sin ningún problema y sin restricciones entonces claro no se puede comparar en cuanto a cantidad en cuanto a saturación en cuanto a normalización de esas cosas

Voz 0313 16:43 pero no es que entonces qué hacemos Álvaro esto es que hay que hay que puede ser muy

Voz 8 16:47 portantes educar a nuestros hijos en cuanto a sensibilidad en cuanto a explicarles que la sexualidad es algo más que algo puramente genital que haya afectividad que hay sentimientos que hay otra persona al otro lado explicárselo desde que son bien pequeños también es importante que descontrol haremos mucho porque quienes controlemos nosotros para que no haya niños de seis años como te pueden llegar a veces otra consulta que los padres están preocupados porque con seis años han visto imágenes pornográficas pues un hecho de fondo del padre que hay como seis años cojan los teléfonos y ellos saben desbloquear etcétera pues es importante que entendamos que un niño de seis años no coge el teléfono de sus padres

Voz 0313 17:24 ah y luego hay otra perdona Matilla Roberto y luego hay otra que bueno no sé en Reino Unido por ejemplo a partir de de que es el mes de abril de este año va a haber que aportar datos personales osea pruebas para demostrar que uno es mayor de edad o sea no sé si lo del acceso si las vías de acceso más allá de la educación en fin que es lo más importante del mundo sin ninguna duda no sé si las vías de acceso se pueden incorporar algún tipo de cortafuegos porque claro ahora es que es tan fácil es tan sencillo es darle a la tecla de sí soy mayor de edad tenga que claro yo no sí

Voz 8 17:56 en experto porque tampoco sospecho que habrá muchas maneras de saltarse todo eso porque si vemos simplemente ya no es que ya no es accedan a páginas pornográficas sino que ellos mismos a graban vídeos ellos mismos se hacen una foto y la comparten y luego acabar haciendo compartida por todo el colegio y entonces ahí un una utilización de la imagen de los menores de una manera totalmente pues sin adecuada de una manera irresponsable que empieza por el propio uso que hacen ellos entonces muy importante que la educación sea exquisita en ese sentido yo aquí el Álvaro

Voz 7 18:28 es posible que hoy conocemos los datos decir precisamente esta difusión incluso con grabación videográfica vemos lo que ha pasado izado dado el impacto que que tuve conoces si si compartes el concepto de lo que se llama Estelle digital de todos no la desintoxicación mantenerlos al margen de la ley de la de internet

Voz 8 18:43 no dudas hoy sería un común digital prevención es decir que antes de que estuvieran ya intoxicados pues que se retrasara la aparición es muy importante que se retrase el uso de estos dispositivos en niños para cuando tengan una duda de que puedan tener un poquito más autocontrol yo siempre digo que como mínimo los seis años porque es que tenemos niños de dos años que está manejando ya el mobbing ya con una soltura con una naturalidad con una cotidianidad que interfiere un poco en el desarrollo de su autocontrol

Voz 0313 19:11 el otro día se publicaba un estudio también es claro es un estudio sobre todo de expertos diciendo que lo de sin cortar o coartar el acceso de los chavales adolescentes pequeños aras móviles tampoco es la solución porque también se les da menos oportunidades sea entonces no sé no sé por dónde tirar sinceramente no tengo ni de Álvaro

Voz 8 19:31 es complicado es muy complicado pero sí que es importante que haya unas normas en casa

Voz 0313 19:35 exacto exacto los padres tienen que estar muy bien

Voz 8 19:37 bien desde ese tema porque es un tema muy importante no solamente porque pueden ver pornografía sino que pueden Bermejo trajes de otro tipo xenófobos racistas lo que sea también porque independientemente de que pongan todos los cortafuegos o lo que sea ellos mismos pueden compartir mensajes entonces y fotos suyas todo muy importante que los padres sepamos que es un tema muy importante y que los niños sepan que que tiene mucha

Voz 0313 20:00 mucha importancia al caso como siempre volvemos

Voz 0827 20:02 lo que una cosa es la herramienta que otra cosa es el contenido al no pueda acceder a través de la herramienta porque si a partir de los seis a los siete años bueno ya permitimos que nuestro hijo o nuestra hija tenga acceso a este tipo de dispositivos lógicamente a esa edad tampoco tiene edad como para ver porno no

Voz 8 20:18 no pero pero la primera palabra que suelen meter los chicos de siete años cuando tiene un teléfono eh no están sus padres esa palabra follar esa palabra les va a parecer un montón de imágenes bastante explícitas entonces bueno la curiosidad es natural y es buena en los niños y por eso los padres tienen que ser siempre a su lado si detectan cualquier pues bueno pues cualquier niño que están mirando algo que bueno pues que no es apropiado para suela según explican que no quieren que sigan viendo etc etcétera enfatizan mucho que es algo entre personas

Voz 0313 20:49 muy bien ha al final esto es muy complicado porque lo es muy complejo sin duda pero dimitir de las responsabilidades no es el camino nos queda

Voz 8 20:57 acciones costosa oí Nebrija esfuerzo

Voz 0313 21:00 Nos quedamos con esa conclusión Alvaro Bilbao muchísimas gracias un abrazo eh

Voz 8 21:03 gracias a vosotros vamos a seguir hablando de educación vamos

Voz 0313 21:05 asaltar un poquito escalones más arriba vamos a hablar de la universidad

Voz 11 21:11 Aranca extraña pero esos años estos son uno tú oigan mamá

Voz 0313 22:19 salvando de la estupidez donde quiera que esté en la universidad pública hechos Maison que es la mayor del estado de Virginia es la única universidad norteamericana que cuenta si no lo sabían con un rector español concretamente desde el año dos mil doce es sólo consigue un ingeniero un ingeniero madrileño que hoy ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Madrid y que ha aprovechado su su viaje a España para pedir más recursos y más autonomía en la universidad española la hemos invitado a asomarse a la ventana Ángel Cabrera buenas tardes muy buenas tardes bienvenido a La Ventana lo primero felicidades enhorabuena a esto de que les reconozcan a uno donde estudio no tiene que ser mala cosa no

Voz 12 22:56 bueno eso lo alguna muy emocionante la verdad porque además a veces pienso que soy yo el que lo tiene que dar un un reconocimiento a la universidad al regresos aquel ahora mismo el enorme honor

Voz 0313 23:09 me ha llamado mucho la atención algo que he leído que ha dicho usted Ángel dudar de que aquí en España usted pudiera ser rector eso porque

Voz 12 23:19 tras sencillamente Si sino a las las condiciones de partida pues yo me he criado en un barrio popular de Madrid tiene una familia con con padres sin estudios universitarios pues bueno pues hechas manos de la estadística que pues es es complicado predecir primero que que vaya a una universidad como ésta por segundo que pueda estudiar fuera a te y mucho menos hacer hacer carrera café la osa es una es una carrera e histórica estadísticamente digamos bastante bastante insólita pero cuando cuando saber si como sucedió pues te das cuenta que no es que no es tan raro que cuando la la Universidad hace las cosas bien cuando un claustro las cosas bien pues se consigue de lo que lo que puede lo que puede parecer imposible o improbable pues se convierte se puede convertir en realidad

Voz 0313 24:08 da igual la lista es muy larga pero cuáles serían cuáles son las principales diferencias entre la universidad norteamericana y la y la española lo básico en lo fundamental

Voz 12 24:18 sí hay hay muchas diferencias pero lo quizá lo lo más lo más importante bueno hay dos cosas Soccer que son muy diferentes una es la cantidad de recursos disponibles e pues estamos discutiendo esta mañana la Universidad Politécnica de Madrid pues las grandes Universidad de investigación en este país que tiene año de estudiantes muy parecido al de la al diversidad yo estoy solo en cuanto a número estudiantes largo pues muy presupuestos básicamente tres veces más hollines y somos no somos una universidad de élite en Estados Unidos hay recursos es una cosa y lo segundo que también es igualmente importante pues es la autonomía que tenemos en Estados Unidos que es muy superior a la que tiene la la aunque sea en España tenemos aunque nos quejamos añade de la regulación siempre les digo a mis colegas que no tienen idea de lo que es la

Voz 0313 25:07 les quiero enviar

Voz 12 25:09 para hacer un máster para que se enteren lo que es está regulado de verdad

Voz 7 25:12 se profesor cabreo a usted en la en once en Layos Mason tiene dos premios Nobel dos premios Nobel económica sostenida hasta hace poco en todas las a española en toda España no hay ni un solo premio Nobel enseñando esto influye también

Voz 12 25:24 bueno eso es un el Premio Nobel es un resultado de Tell Tales extremas no no es una no no es un factor sino un resultado no entonces el el el entorno universitario estadounidense pues aparte de una de las cosas en las que tenemos mucha mucha autonomía a las universidades para

Voz 14 25:42 tanto talento de donde se sea

Voz 12 25:44 yo puedo yo yo tengo la libertad buscar profesores decanos a la Universidad contratar rectores de donde sea entonces se convierte en un imán mínimo una tractor de Arles de calentó de todo el mundo y por eso pues es así es mucho más difícil hacer eso que es una de esas la dar las indicaciones que que tiene

Voz 0827 26:03 rector hagamos ciencia ficción entonces una Politécnica con el triple de presupuesto estaría en el top ten de las universidades del mundo

Voz 12 26:12 Politécnica con el triple de presupuesto lo tendría mucho más fácil es meterse en la élite del mundo hice además de triplicar el presupuesto Le dejáramos que mucha más autonomía en cómo manejar sus asuntos pues no me cabe ninguna duda de que llegarían al editor del mundo sea yo no ha llegado donde llegamos no fuera por la la excelente educación que tuvo en esta universidad saque el material la materia prima el talento está aquí con recursos y con y con autonomía no me cabe la menor duda

Voz 1118 26:41 pero de dónde vienen esos recursos de donde viene el triple presupuesto quiere decir financiado por empresas de las matrículas privadas

Voz 12 26:48 muy buena pregunta porque es un poco de todo sea Estados Unidos en términos público en cuanto a inversión pública por estudiante es un poco más alto pero no mucho más la gran diferencia es primero que la matrícula del mucho más Ata lo cual también oye pues al final también tiene su su impacto social no no has una cosa tampoco fue muy agradable pero tiene una mácula muchísimo más alta y también es una canción muy muy muy grande tanto de individuos gente con mucho dinero

Voz 14 27:17 sí

Voz 12 27:18 que dona filantrópica a la Universidad Empresa nosotros una idea el año pasado pues que nos dieron o levantamos no ni siquiera hay buen lenguaje en español para hablar de esas cosas pero noventa millones de donaciones que filantrópicas a una universidad pública como la nuestra

Voz 0313 27:36 esos esos cultura estructural esos cultura civil estructural eso se tiene como como país a no se tiene y habrá que hay rock creando poco a poco si se tiene voluntad

Voz 0827 27:45 hombre no le voy a meter en el follón el rector pero hablamos por aquí sí algunas inversiones privadas en vez de a determinados bolsillos claro que hubieran giro a a fomentar la educación a lo mejor estaríamos como en Estados Unidos

Voz 0313 27:57 una curiosidad Ángel usted cómo llegó a Estados Unidos por por saberlo solo

Voz 12 28:02 pues llegué a Estados Unidos una beca Fulbright

Voz 14 28:04 a financiada por cierto por el Gobierno español

Voz 12 28:07 designada por el americano gracias a profesores de la Politécnica que habían tenido sabe en su día y que me animaron al hacerlos así yo no sé hacer de nuevo por por el empuje y la relaciones y el ánimo que que me dieron los pluses la Politécnica jamás ha terminado de Estados Unidos

Voz 0313 28:24 se plantea regresar

Voz 12 28:26 me encantaría no como como inmigrante comer hidrantes yo soy pues siempre uno sueña con algún día poder poder esa los que bueno momento me tengo bueno la las clases Fortuny a profesionales que tengo un respaldo ellas y mientras no se canse Mehdi pues pues toque pues ahí estaré

Voz 0827 28:44 rector aquí estamos como locos con la educación bilingüe en español y en inglés yo no sé si en Estados Unidos siendo el español el segundo idioma hablado en aquel territorio también existe esta fiebre au España incluso podría hacer algo más por tener no se universidades en donde se enseña se allí en español

Voz 12 29:02 el Estados Unidos tiene digamos la ventaja bélico y el inconveniente de ser la potencia mundial tiene ese entonces todo el mundo habla su idioma lo cual da una ventaja tremenda

Voz 0313 29:11 sí pero tiene el problema de que va americano no

Voz 12 29:14 no tiene una incentivos una motivación para estudiar otros idiomas entonces el el el americano medio es notorio por su falta de habilidad en otros idiomas si es un problema es un problema porque a la hora de tener relaciones con otros países pues juegas en desventaja yo soy un un un defensor a ultranza en Estados Unidos de que la gente tiene que aprender otros idiomas hice tienen que elegir es muy fácil o estudian español estudiar chino como ya así que investiga otras cosas hay otras opciones pero esas son las dos que implique intento animar a todos los estudiantes a que lo haga

Voz 0313 29:48 muy bien Ángel Cabrera rector de la Universidad de Virginia muchísimas gracias por estar en La Ventana un abrazo muy grande

Voz 14 29:54 muchas gracias a vosotros

Voz 15 30:00 son las cuatro y media las tres

Voz 0313 30:02 a y media en Canarias tenemos noticia de última hora

Voz 1 30:04 la noticia del incendio que al parecer ha tenido un resultado foto

Voz 0808 30:09 al Inma Pardo buenas tardes hola buenas tardes que un incendio que se declaraba en una caseta en en una vivienda de tres plantas a las afueras de la población de Ontinyent y que ha provocado la muerte de dos bebés dos niñas gemelas de de nueve meses en concreto la Vivienne ya se encuentra en el camino de la moneda y el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez nos contaba esta última hora hace apenas unos minutos

Voz 16 30:31 bueno en principio lo que sabemos es que se trata de un incendio en el camino de la moneda nada más nueve es una zona eh cosas que sale es una zona de casitas de Pyeong bien y bueno en estos momentos tan todavía hay pues los bomberos Guardia Civil y la Policía Local el padre y ha sido trasladado al hospital por una crisis nerviosa

Voz 0808 30:49 dos niñas gemelas de nueve meses fallecidas Un fuego que todavía no está extinguido con mucha intensidad además según los bomberos que siguen trabajando en la zona y que ha afectado incluso al equipamiento de los propios bomberos sin que afortunadamente haya que lamentar más heridos

Voz 10 31:02 de las Causas y todo pese a no se sabe todavía no hay nada todavía están trabajando en la zona noticia de última hora que que vamos a contarles aquí en La Ventana en la SER

Voz 1 31:14 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 1804 31:19 te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo de grabamos un anuncio de frescura para que tu negocio triunfa en Radio también están mis amigos Arnold aquí en el club de la radio

Voz 17 31:36 mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos el primer diese párking

Voz 7 31:39 Jorge Jorge donantes opaco el se contaría

Voz 17 31:41 el parque de Jorge ahora que lo compartimos todo

Voz 18 31:44 podemos compartir mucho más en Manos Unidas compartimos un objetivo acabar con el hambre en el mundo y para ello desarrollamos proyectos en sesenta países con tu apoyo podemos lograrlo llama al novecientos ochocientos once ochocientos ochenta y ocho y comparte lo que importa

Voz 1 32:02 si pudiera es el nuevo Single de David de María I primer adelanto de su próximo disco veinte años

Voz 19 32:10 el artista celebra veinte años de carrera e indirecto ya disponibles las entradas para Murcia diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Málaga mote de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre en David De María oficial punto es

Voz 20 32:31 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 21 32:36 ese es para entender el presente hay que viajar

Voz 1 32:39 el pasado ratio y memoria según en a través del archivo sonoro de la Cadena Ser en entretiempo nos acompañan en este viaje

Voz 0313 32:49 el Carnaval ni siquiera en Brasil puede prescindir de vamos ahora a Barcelona para conocer

Voz 1 32:53 los carnavales hace treinta años y además

Voz 22 32:56 más que estrenamos sección Pilar que de las tres llaves junto a Almudena Serrano directora del Archivo Histórico de Cuenca en la madrugada del sábado al domingo a las cinco y media de la mañana una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo juegos de estar editados Cadena Ser

Voz 1 33:17 sigue a la de campaña en las redes sociales a La Ventana en Facebook la venta

Voz 23 33:25 de cadenas

Voz 1 33:30 ha recordado de las cámaras

Voz 1804 33:32 os acordáis yo soy el tío al que están verse con una lona el mal uso perfil Brujita mira obritas de mágicas al fondo

Voz 22 33:47 la Gestesa en sotana cuarta temporada en Negra y Criminal Hesse con dos nuevos capítulos cada mes Lequi con Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible en Podium podcast punto com Se balear

Voz 1 34:08 usted porque le gusta la Cadena Ser

Voz 25 34:10 porque me me llena de gozo la Cadena Ser me da todo el placer que necesito un hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicar sexo porque es que con con la Cadena Ser mi cupo de placer y ya está

Voz 12 34:21 no y su marido que lleva

Voz 26 34:23 vale en Times pelos de la Cadena Ser en tanto al al oyente por favor

Voz 25 34:35 que para mí una hora de la Cadena SER equivale a hijos

Voz 1 34:44 qué somos nosotros somos

Voz 1804 34:46 explorador ahora no un rebelde Maya es un explorador Council como nos presentamos ante los oyentes que nos vamos a poner el casco de legionario las armaduras pluma en mano como decía Astérix de hacer esta función

Voz 27 34:59 al vete a todos los oyentes si sale a TIJ Nacho vaya es como si formara parte de la Historia Historia no es un programa de Historia es un viaje a la Historia inmersión

Voz 28 35:12 que sus creo que en estos meses de Cronovisor no me habías traído nunca a un lugar tan exótico como es tapara de cosas que cuesta de enero se presupone presupuesto

Voz 27 35:22 pero tal hemos tirado la casa por la ventana SER Historia con Nacho Ares madrugada del sábado al domingo después del Larguero y siempre que quieras en Ser Historia punto es apenas Serra

Voz 29 35:35 eh

Voz 30 35:37 hoy por hoy o La Ventana hora25 El Larguero Hablar por hablar SER Deportivos este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa even a ver cómo se hace la radio en directo entre en Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio que Arenas

Voz 1 35:58 a los periodistas de la Cadena SER transmiten noticias comprobadas

Voz 31 36:04 en antena Libro de estilo de la cadena

Voz 0313 36:06 ser editado por Taurus a la venta

Voz 21 36:12 corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 0313 36:15 Nos

Voz 21 36:21 guau qué deportivo coche nuevo Marcello cochazo mil nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años de mantenimiento sí que les puesto extras no extras nuevo Civic contacto de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto eso su en tu concesionario más cercano

Voz 32 36:42 un recíproco

Voz 3 36:45 eh y un recibo dividido entre doce y es menos recibo

Voz 33 36:49 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de tu seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras que informa

Voz 1 36:58 en BVA creando oportunidades La Ventana

Voz 34 37:13 no

Voz 11 37:17 que aprenda que banco por BP ya que que no está pájaro

Voz 0313 38:14 esta canción de Fito y Fitipaldis es una de las muchas que sean compuesto en los últimos tiempos sobre todo nuestros últimos tres cuatro cinco seis años bueno pues con motivo de la crisis no para describir paisajes para denunciar situaciones pues simplemente para hacer música de todas formas no sé si hay más canciones Tomás encuestas en todo este tiempo porque lo de los sondeos electorales electorales fuera de temporada veraniega dentro de lo que sea forman parte también de nuestro paisaje cotidiano pero lo más llamativo de todo es que con poquito a diferencia de tiempo ahora esta sale una encuesta sale otro sale otra con resultados que no son precisamente coincidentes y ahí enfoca precisamente nuestra polémica de hoy

Voz 35 38:55 la polémica ahí es la fuente

Voz 0827 38:59 es que ha sido sorprendente hace cinco días el barómetro del CIS certificada el ascenso de Ciudadanos en estimación de voto Un incremento que lo situaba como tercera fuerza política por delante de Podemos pero ese sorpasso es aún mayor en la encuesta de Metroscopia que divulga del país hace unas horas y que sitúa a la formación de Albert Rivera como ganadora de unas eventuales elecciones a cuatro puntos del PP ya más de cinco del PSOE todo con la precaución de si hubiera elecciones hoy dado que ambas encuestas se han producido en un mismo país llegó un periodo de tiempo semejante cabe preguntarse qué es lo que no cuadra es la interpretación de los datos lo que los sociólogos llaman la cocina es que el electorado está tan hiper sensibilizado que puede ofrecer según qué día le pregunten una u otra respuesta como para producirse una variación semejante como la que hoy se ha producido bueno hace tiempo que a las encuestas les cuesta atinar como si los métodos del pasado fueran incapaces de medir de medir la realidad actual pero si uno observa la repentina actividad del Gobierno la presencia masiva de sus ministros en los medios de comunicación y la dureza con quién a día de hoy es apoyo parlamentario Podemos sospechar que al margen de los datos concretos sean los del CIS o los de Metroscopia la tendencia de Ciudadanos es la tendencia

Voz 1 40:24 Carles Castro buenas tardes

Voz 0313 40:26 hola buenas tardes qué tal Carles Castro se analista electoral de de La Vanguardia la tendencia es la tendencia no nos apuntamos a lo que dice Isaías eso de entrada

Voz 14 40:35 si la tendencia esa tendencia a lo que pasa es que si me permitís que sigan jugando con la broma aunque sea en un ámbito más siniestro yo diría que esto de de los sondeos es algo como practicar romance es decir es difícil interpretar los mensajes de los lectores como de los seres de ultratumba no yo creo que el propio Isaías y ponía a las señalo ponía el foco en un aspecto que quizá hay que hay que ampliarlo porque el tiempo pasa muy bien muy deprisa los relojes igual funcionaron a la misma velocidad pero el tiempo va muy deprisa y entonces las dos encuestas de las que habláis tienen una diferencia de casi de casi un mes como mínimo tres semanas eso es es como eternidad en política Hay en los ámbitos digamos incluso sociológicos demoscópicos no

Voz 0313 41:23 pero pero ya es una eternidad en la política de ahora en este momento siempre lo ha sido Carles

Voz 14 41:28 yo creo que en este momento es una eternidad como más acelerada no importa tanto es como si pasaran más años Thomas siglo son más milenios porque cómo va todo muy deprisa pues es verdad que la frase una semana en política es una eternidad pues una frase clásica no estábamos digamos muy acostumbrados aplicarla cualquier hecho esa así es la veces las cosas cambian de una semana para alguna otra en términos Copérnico danos no pero yo creo que en estos momentos las cosas pues fija a cambiar más rápidas lo que sí que te vamos lo que sí que podría indicar en este sentido es que yo creo que hay dos factores que que explica la tendencia uno es como como ya se ha señalado el delito puso catalán es el impulso de las selecciones catalanas no el otro yo creo que es el desgaste que no es no es algo que viene de lejos lo que pasa es que tiene puntas no que es la corrupción entonces el impulso catalán es verdad que ahora me lo guardo para más adelante es verdad que ahora en el en son el decís el último tema catalán ha perdido un poco de fuelle como preocupación de los españoles pero lo que sí que es cierto es que el resultado electoral a veces la gente necesitaremos un tiempo para digerirlo no para acabar digamos que asimilarlo y entonces crear una encuesta que está hecha diez les después de el del formidable resultado de Ciudadanos pues a lo mejor en Cataluña no pues a lo mejor si tiene algún impacto pero hace falta algo más de tiempo para que la gente lo acabaré con su si además de digerir es similar y además incluimos en esta fase digamos que en este tiempo en este calendario desde entonces el desgaste que podía suponer el tema de la corrupción los nuevos juicios rápidos los o los juicios antiguos renovados luego en fin todo lo que es la la reactivación de este tema que siete aduce en que el sondeo del CIS precisamente vuelve a ser de nuevo segundo problema pues quizá ahí tenemos un poco una explicación de porque las cosas han cambiado tan rápida

Voz 0313 43:21 yo no creo en las encuestas impreso no

Voz 7 43:23 ayer domingo en la región es contra lo que lo que se quiere decir al escaso que yo pienso que deberían aparecer siempre las páginas de opinión porque son opiniones no son no son tanto informaciones respecto a las que habéis comentado que son muy importantes dos dos observaciones tradicionalmente ciudadanos es un partido mejor votado cuando no hay elecciones decirse vota mucho me más a juicio hay elecciones el PP ha sobrevivido a muchas encuestas pero es pues yo creo que la la encuesta del CIS la que coloca al PP por encima de Ciudadanos ofrece los argumentos por los que por lo que la encuesta del país Score es correcta es que es la que coloca Ciudadanos por encima del PP son en voto directo Ciudadanos está por encima el PP en UVI en ubicación centrada el partido el PP está muy corrido a la derecha de Ciudadanos está en el centro en valoración de ministros la proporción media dieron ministros es de dos todos los que hemos sido malos estudiantes sabemos que dos es una nulidad absoluta en la asignatura y luego la valoración de Rivera frente a Rajoy esto yo lo que te queda es decir Carles ya sé que es absurdo pero es por qué no se sigue el criterio del voto directo de lo que han dicho los encuestados sin la famosa cocina de las encuestas

Voz 14 44:23 porque siguiéramos en el criterio del Puerto director tendríamos que pone en primer lugar que es el que obtiene el mejor voto directo en que sean dos décimas creo encima de Ciudadanos y quince coma siete por ciento no entonces ahí hay que hacer correcciones hay que hacer correcciones porque hay que ver de alguna manera si la muestra es una fotografía fiel de la realidad electoral sobre la que se basa exactamente la correlación o la presencia en términos porcentuales de los votantes tal como no se comportaron en las elecciones anteriores quiero decir que a veces pues hay grupos obras representados grupo supranacionales suple presentados gente que oculta su voto no

Voz 0313 45:00 y entonces ahí luego hay que hacer ese José

Voz 14 45:02 tiene que a veces realmente es un ejercicio de alquimia no o de si la Rodero o de alta cocina no y Nos encontramos ahí con misterios inexplicables pero digamos que hay en este caso yo diría que hay una cierta justificación de no tomar los porcentajes diré al pie de la letra porque como dijo pues hay gente de perdona los oyentes no que no sé por aludidos

Voz 36 45:25 la mayoría es gente que miente

Voz 0313 45:28 se perdona es decir que que se den por aludidos

Voz 36 45:31 pese al veto si es eso no es eso yo

Voz 14 45:34 exacto entonces eso hay que corregirlo o no y por lo tanto ahí hay digamos un unos márgenes no que nos obligan a que una cosa es el voto directos espontáneo y otra cosa se encuentra polarizado ha estimado dicho esto hay alguna cosa más que en yo es verdad que me mirador si me permitís que os explico poco mi vida mis aventuras demoscópicas yo me un poco a fondo las tripas que se dice de la encuesta del CIS y realmente a mis interpretaciones que sin ser tan rotundas como las de copia pondrían a ciudadanos una posición estamos prácticamente a la par que PSOE y PP es decir que realmente la tendencia

Voz 0313 46:12 triple empate no el triple empate

Voz 14 46:15 con con sí

Voz 7 46:17 que también podremos ya ganó las elecciones te acuerdas de escuelas europea Guitar Genal entonces estamos ante el mismo fenómeno o Ciudadanos puede aguantar en caso de unas elecciones reales podía ser la fuerza más votada en las elecciones

Voz 0827 46:28 hombre habrá ganado unas elecciones reales claro

Voz 14 46:30 así que de momento las virtuales parece que las las quiere bastante alcance de la mano no no yo creo que a me me interpretaciones de este baile en las encuestas y en esta situación un poco confusa es que valga la redundancia estamos en un en un momento de incertidumbre uno más entre muchos no ir más que de incertidumbre de transición que ya veremos si si se consuma o no por lo tanto habrá que ver si la foto finish el día de las elecciones es la de Metroscopia nos acerca Metroscopia o es la de de eso en fin de que depende de factores hay en juego en esta especie de de disputa por ver por dónde se decanta en el resultado final no yo creo que aquí hay dos dos cosas que habría que haber poblado los activos de Ciudadanos es la ventana de oportunidad de Ciudadanos es por un lado la debilidad del PP momentánea coyuntural su toda una serie de factores que ya hemos comentado entre ellos el tema de la corrupción y tal no la economía parece ser que ya no bastan sobre todo porque las mejorías solo poco asimétricas y tal no segundo en el amigo Albert Rivera es el líder mejor valorado en atención es el líder mejor valorado incluso entre los votantes del PP casi casi alcanzando a Soraya Sáenz de Santamaría ya Gobierno Rajoy

Voz 1118 47:49 que se lo digan al hogar si es ese

Voz 14 47:52 no hay un hay un factor importante que no sé si lo habéis comentado que es que la encuesta del CIS que es lógicamente es pues es mucho más detallada nos explica que hay un en el voto por edades hay una franja que es una franja muy importante que es la que va de veinticinco cincuenta y cuatro años en la que ciudadano Nos Madrid que arrasa pero está muy por delante de todos los demás partidos es decir que en lo que sería si se me permite también sin que se paguen los los oye es no sé lo que es se podría ser el presente y el futuro generacional veinte habla no hay ciudadanos tiene parece ser una un caladero de votos bastante importante que además es un partido con bajo rechazo

Voz 0827 48:32 que cuando tú no Carla cuando tú no la renovación generacional de la acera de enfrente claro

Voz 14 48:36 exacto sí sí sí ya te la imponen de manera drástica igual no

Voz 0313 48:40 oye una pregunta en función de de esta encuesta de Metroscopia del de la del CIS de las tripas del CIS de todo oye la izquierda en España tiene hoy alguna posibilidad real de ser alternativa de gobierno

Voz 7 48:51 por carretera sí si es que

Voz 0313 48:53 sí bueno

Voz 14 48:56 luego me dejáis medio segundo explicaré porque pienso que el PP tiene partido tiene digamos posibilidades de revertir la situación pero yendo a la pregunta directa que me fórmula para mí es quizá la más difícil de responder a lo que está claro es que hay hay estancamiento nos podemos realmente retrocede y reconcede de forma muy visible pero también lo hace el PSOE lo que es cierto también es que si comparamos las cifras de Metroscopia vemos que la subida de Ciudadanos nos explica sólo por el descenso del PP

Voz 12 49:26 claro ahí hay un voto

Voz 14 49:28 otros centroizquierda en el que Ciudadanos digamos tiene éxito yo recuerdo haber ojeado el sondeo el FIS en esas profundidades lo que serían los electores o los ciudadanos que se colocan en los puntos cinco seis eh que es un poco el Centro Centro poquito de hecho hay tal hay ciudadanos tiene digamos es el partido con más éxito cuando hace unos años en el cuatro-cinco el PSOE digamos tenía una gran presencia en cambio ahora sí si está bien en el punto cuatro ya centroizquierda pero el cinco es digamos un un espacio en el que ayudarnos haciendo el don entonces eso que eso ocurre claro la pregunta es por qué ocurre no seguramente yo creo que por dos razones por una porque quizá la izquierda perdido nitidez como alternativa en los aspectos digamos más socioeconómicos más de lo que es el sistema que las realidades cotidianas de la economía de la vida de la justicia social es decir que no acaba de ver la gente que la izquierda una respuesta muy distintas a las por los problemas de la austeridad y a la crisis y a la recesión y tal no y luego yo creo que hay otro factor que nos lleva de nuevo una vez más a Cataluña el tema territorial de ahí pues la izquierda y esto siempre es opinable no pero la izquierda a lo mejor puede tener un relato de lo que sería un fin el el el diseño de España o la idea de España no pueden un relato que a lo mejor

Voz 0313 50:53 ah eso tiene varios cines

Voz 14 50:56 pero incluso teniendo varios algunos podrían parecer como más realistas no como más y más apaciguadora eso más no sé pero al mismo tiempo tiene un problema y es que es relatos digamos a veces que que que hay que tiene un punto de ambigüedad no pues resultan más difíciles de entender y más o menos atractivos para

Voz 0313 51:16 para la gente en España está clarísimo

Voz 14 51:18 ha pasado en Cataluña como habéis visto porque Podemos han fracasado y el PSC no cumplió las expectativas

Voz 0313 51:23 muy bien Carles Castro compañero muchísimas gracias por estar retorna Tito en La Ventana eh

Voz 14 51:28 a vosotros abrazo hasta luego

Voz 37 51:30 que Opel toca tenemos INTA House los The Phone House pues tenemos tres diga Simi Valley te los cuenta un hombre bala marzo

Voz 30 51:37 hable ven el ocho nueve

Voz 37 51:46 les contamos el IVA en los smartphones y tablets o House punto es

Voz 1 51:52 oye tú tienes diré qué tal es que el mes que viene me entregan Scarlett y quiero ponerme una alarma alarmante esté mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robo oso que alguien lo ganas en tranquilidad