La Ventana (09/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias volvemos a Valencia en busca de más información sobre el suceso que les hemos contado en La Ventana la muerte de dos bebés de menos de un año en el incendio de su vivienda en la localidad de Ontinyent última hora Marta rojo

Voz 1915 00:22 un incendio en una caseta a las afueras de la población de Ontinyent ha provocado la muerte de dos niñas gemelas de nueve meses fuego que se declaraba en el camino de la moneda de esta población una zona de chalets en las afueras

Voz 2 00:33 los bomberos continúan hasta ahora sofocado el fuego y el padre de las niñas ha sido trasladado a un hospital como explica el alcalde Jorge Rodríguez y bueno en estos momentos tanto

Voz 3 00:42 hay pues se los bomberos Suárez ir la policía

Voz 4 00:45 al el padre y ha sido trasladado los

Voz 3 00:48 tal por por una crisis nerviosa

Voz 1915 00:50 el fuego ha sido tal que afectado hasta el equipamiento de los propios bomberos según han informado desde el Consorcio

Voz 1667 00:56 el Partido Socialista cuestiona la propuesta del Gobierno para ampliar a doce los delitos castigados con la prisión permanente revisable la portavoz del PSOE Carmen Calvo acusa al Gobierno de legislar a golpe de titular lo que demuestra según ella su inacción política

Voz 5 01:10 pensamos que si lo único que tiene que hacer el presidente Rajoy es reformar el Código Penal para endurecer lo al hilo de circunstancia que son siempre comprensibles y trágicas para que les toca vivir es que no solamente el Gobierno está paralizado sin respuesta es que la única queda frente a todo lo que está ocurriendo es revisar el Código Penal para endurecer penas esto el único que se le ocurre a Rajoy

Voz 1667 01:33 entras en Moncloa el portavoz del Gobierno ha vuelto a negar el uso de dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómico para financiar el referéndum del uno de octubre en Cataluña en Íñigo Méndez de Vigo no es tan contundente como lo fue anteayer Rajoy pero insiste en que al Gobierno no le consta ese hecho a pesar de las sospechas de la Fiscalía

Voz 0763 01:51 el Gobierno estableció unos controles rígidos serios respecto a la utilización del FLA y lo puedes podría suceder que que hubiera unas facturas que no obtuvieran contabilizadas no lo sabemos decir una certeza al cien por cien es imposible predicar de nada pero no hay ninguna constancia ninguna constancia de que dinero que se haya utilizado

Voz 1667 02:14 la la causa secesionista sobre el caso Lezo al empresario Juan Miguel Villar Mir ha sido citado de nuevo a declarar ante el juez será el próximo veintiuno de marzo pese a que esta misma semana anegado el pago de comisiones ilegales al ex presidente de Madrid Ignacio González para la construcción de un tren a la localidad de Navalcarnero deportes Toni López comienza la jornada de Liga Santander a las nueve se juega el Athletic Las Palmas el equipo canario consigue la victoria empataría con el Levante que es el primer equipo que está fuera del descenso también partió en Segunda A las nueve jornada veintiséis de Liga dos tres Granada Valladolid en Los Cármenes lleva once esto sólo un partido con equipos Loriga en Madrid recibe al Olympiacos Arauna menos cuarto y una noticia también en baloncesto del Barça Lassa Estanislao Pesic cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 02:58 claro mes en Madrid el Ayuntamiento ha presentado el borrador de una nueva ordenanza de movilidad que entrará en vigor después del verano el proyecto contempla limitar a treinta kilómetros por hora la velocidad en las calles de un carril por sentido o de un único carril y los peatones tendrán preferencia a la hora de cruzar por donde quieran en las calles dentro de la zona de la M30 el Ayuntamiento quiere además crear zonas de aparcamiento vecinal las colindantes a la zona SER para regular el aparcamiento en barrios con gran afluencia de vehículos medidas todas implantadas ya en muchas ciudades europeas pero que la oposición considera preocupantes escuchamos a los portavoces de PP y Ciudadanos José Luis Martínez Almeida y Chema Dávila

Voz 6 03:32 los madrileños gracias al equipo gobierno Manuela Carmena

Voz 0763 03:34 pasan ahora tres orar más atascados de media de lo que pasaban en el año dos mil quince Por eso no es una ordenanza de movilidad es una ordenanza de inmovilidad

Voz 7 03:43 vamos a estudiarlo detenidamente vamos saber punto por punto que realmente lo que procede seguirá sobre todo posibles mejoras y ante todo que no se hay una posibilidad que se descartó reine en un proceso de debate con lo cual medidas que consideramos que son importantes pues van quedar en un segundo plano

Voz 1915 03:58 la Comunidad de Madrid ha cedido suelo público para construir un colegio concertado en Torrejón de Ardoz en contra del compromiso que adquirió Cristina Cifuentes al inicio de la legislatura el Gobierno ha ofrecido son lo público para levantar un colegio de educación especial que será concertado y la oposición cree que la fórmula recuerda una práctica del ex consejero Francisco Granados investigada en la trama Púnica impide que se frene el proyecto Juan José Moreno PSOE Beatriz Galiana Podemos

Voz 8 04:20 con el coste previsto para este centro sería económicamente más viable y rentable construir un centro público que además daría una respuesta social más satisfactoria la necesidad de la luna

Voz 9 04:31 que se dé marcha atrás que se construya un colegio público que es lo que se necesita porque sin lugar a dudas irán mejor calidad de las familias y de las personas al fin y al cabo que van a acceder a ese centro educativo

Voz 1915 04:45 atención al tiempo porque la Comunidad siguen alerta por frío con temperaturas que pueden alcanzar los seis grados bajo cero en la sierra esta madrugada a esta hora tenemos ocho en el centro de la capital

Voz 21 09:37 yo la veo siento verdadera una mezcla de de de de DNI de rave Penney de rabia

Voz 22 09:44 el caos de la AP seis por la nevada del fin de semana de Rajoy fin de semana de Rajoy de reyes perdón a Rambo

Voz 0313 09:52 eran Isaías única en Madrid el único

Voz 23 09:54 a después de tres derrotas seguida no quiere alejarse más de los ocho primeros quiera alejarse más de los ocho primeros hay otros que son croquetas como eran esto

Voz 24 10:02 Seat está diciendo come May no poder no comerla no sé

Voz 0827 10:05 la especie de atracción no yo creo que la croqueta

Voz 12 10:07 cocidos la la la croqueta samba

Voz 24 10:10 animar la croqueta osa magnánima

Voz 1704 10:12 están de que hay me por lo tanto a perro flaco todo son flautas a perro flaco todo son flautas y a perro flaco todo son pulgas

Voz 0763 10:19 cosa que son divertidas que son medio

Voz 25 10:22 épica del divertidas que sin pito flores

Voz 1704 10:24 afronta pito pito falta afrontan pito podemos cometer errores iban los horror

Voz 26 10:30 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 0763 10:39 días de UBS unidad de vigilancia

Voz 1 10:49 Isaías que estamos en el informe quinientos de ahí gente arrancamos esta unidad de vigilancia

Voz 1220 10:55 esto Francisco para que veáis y tú hilos todos los oyentes de La Ventana lo bien que nos llevamos en Todo por la radio cuántas personas del equipo de todo por la radio el Carreres que me llamaron para felicitarme tres opciones casi todos la segunda opción Francisco segunda opción Francisco hito ni hoy perdón Francia y tercera opción nadie nadie

Voz 0827 11:21 sí sí pero bien avenidos sois Francisco seguro que era el auto corrector apología de Francisco eh que ya lo comentamos aquí bueno pues sí que somos un equipo bien avenido hoy aunque también de demonios estas polémicas nada comparado eso sí con la que estamos teniendo en las últimas horas sobre los límites de la feminización de la lengua la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso Irene Montero soltó este portavoces y portavoces hay en el Giro

Voz 27 11:46 lo de Bellas Artes en la Sala María Zambrano a las siete de la tarde un acto con diferentes portavoces portavoz portavoz del Grupo Parlamentario Confederal

Voz 0827 11:57 claro aquí ave que vuela a la cazuela todo por la radio se hizo eco de ello

Voz 0313 12:01 la portavoz parlamentaria de Podemos Irene Montero utilizó

Voz 1478 12:04 la expresión portavoz las portavoz

Voz 0313 12:07 las parlamentarias dijo caramba el gran Isaías

Voz 0827 12:11 pues sí será cuestión de gran Isaías pues nada por aquí arrancamos eh bueno tenemos que decir primero que no es ni la primera ni la única en hacer los demás pues la voz a las portavoces mujeres hace un par de semanas recogimos precisamente aquí en la UVI estas portavoces en Ciudad Real

Voz 28 12:26 yo creo que de las palabras de su portavoz de las palabras de su portavoz ha se desprendía

Voz 29 12:31 no creo que haya sido muy de recibo eh

Voz 0763 12:34 cuál ha sido la actitud del Partido Socialista otra vez

Voz 29 12:37 de su portavoz Sadam pero

Voz 0827 12:39 nuevo Ave que vuela a la cazuela le preguntaron al ministro de Educación Méndez de Vigo portavoz del Gobierno también respondió con una cierta displicencia sobre lo que le parecía este femenino fue en Espejo público que le parece los portavoces en portavoces

Voz 30 12:52 bueno te lo diga no vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España

Voz 0827 12:57 hay gente que está en contra de portavoces hay gente que está a favor incluso desde otras formaciones políticas por ejemplo Adriana Lastra del Partido Socialista Obrero Español al que le parece muy bien

Voz 31 13:09 por su puesto a mí no me parece mal igual que no me pareció mal el miembros y miembras lo aplaudo oí también lo defiendo

Voz 1220 13:14 bueno ya han el portavoz a la llamo portavoz

Voz 0827 13:17 bueno el debate es viejo comenzó precisamente con los miembros y miembras alguien lo planteó hace tiempo

Voz 1704 13:24 como decimos el portavoz la portavoz no estoy de acuerdo porque la lengua tiene vida propia

Voz 1 13:29 ya

Voz 0827 13:30 bien ya hemos abordado este femenino en esta unidad de vigilancia en la que por cierto somos muy partidarios de la feminización de la lengua la cuestión es que la palabra portavoz es una palabra compuesta por un verbo y por un sustantivo así portavoces el que porta el que lleva la voz de un colectivo o de un partido en este caso la marca de género los verbos la hasta el pronombre el porta hoy aporta y en el caso de que ese verbo sea parte de un sustantivo que es el caso por la marca de género estarían el artículo el que porta la voz o la que porta la voz es decir el portavoz o la portavoz porque claramente el segundo elemento compositivo esa palabra voz ya es un perfecto femenino que no necesita perfeccionarse más común Nino tan extraño como es Boza eh es como si de repente los hombres del sindicato de porta maletas se llamasen asimismo porta maletas dicho lo cual si nos olvidamos del origen de la palabra consideramos sólo el sustantivo ya compuesto como sino se hubiera compuesto podemos hacer de portavoz portavoz han como hemos hecho de juez jueza pues bueno los hablantes decidirán con el tiempo y la decisión desde luego tomará su tiempo hasta con jueza por ejemplo hay más suizas que no acaban de verlo

Voz 0313 14:44 aquí nos lo han dicho claro confiscada por ejemplo

Voz 0827 14:47 su extensión está teniendo más problemas qué concejala siendo exactamente el mismo caso de feminización así que ya veremos qué es lo que pasa sólo recordaremos tres cosas una que la propia Irene Montero que habla en público de portavoz as se describe a sí misma en su perfil de Twitter como portavoz podríamos decir que ella también duda segunda que en español ya tenemos otras alternativas a portavoz a como es vocera por ejemplo vocero o procederá si se utiliza más en Hispanoamérica aquí aquí pero también lo podríamos importar sin ningún tipo de problema incluso hay otro término que yo no conocía lo que es

Voz 1667 15:26 del nuncio y anuncio que

Voz 0827 15:29 el que habla por otro buena es una forma de portavoz también bueno llegar a Internet Dios deja ya atrás volveríamos la convergencias y la tercera la tercera muy significativa estos intentos forzados en la feminización también lo hicieron con éxito los hombres por ejemplo con la palabra con madre con la que no se sintieron cómodos los primeros hombres que en el siglo XVII XVIII se empezaron a dedicar al oficio fabricaron la palabra coma con que es otro contra Dios que contó sin embargo con la bendición de la Academia y estuvo en el diccionario porque la verdad es que como madre es la o el que ayuda a parir a la madre Hinault necesitaba ese masculino es exactamente el mismo caso que portavoz sin embargo oye se implantó hice extendió bueno tanto tanto que las mujeres manda narices tuvieron que fabricar después a partir de ahí otro ese masculino fabricado el femenino comadronas digamos que ese es el asunto este es el puzzle que como ayer les dicen en el norte de Castilla es el quid de la cuestión no el quid de la cuestión porque es un asunto complejo y a partir de ahí que cada uno haga lo que quiera pero sí que hay razones para defender para oponerse a la excesiva feminización en palabras concretas como esta hasta aquí puedo leer el tiempo el asunto de la feminización es tan complejo que tenemos otras vigilancias relacionadas con ella hay femeninos por ejemplo muchos más naturales que portavoz hija y sin embargo no siempre usamos

Voz 1915 17:00 se lo venimos contando en la SER el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha dejado de cotizar a la Seguridad Social por una parte del trabajo de varias médicos embarazadas de varias médicos embarazadas lo hacen en la sala

Voz 0827 17:10 mira el coso embarazadas bueno la palabra médicas un femenino que no tiene ningún problema no todas las mujeres que se dedican a la medicina por cierto lo usan tampoco eh como sucede con las cosas pero bueno creo que nosotros sí que debemos hacerlo serían médicas embarazadas Mario Suárez nos envía este momento en el que hablamos

Voz 1478 17:28 de la Gran Maestro de ajedrez a este perdido mis títulos pero esta partida por la defensa de los derechos de las mujeres no ha acabado ha sentenciado

Voz 0827 17:38 Valencia Gran Maestro de ajedrez la Gran Maestro de ajedrez la gran maestro aquí pisamos de nuevo terrenos pantanosos porque gran maestro es un título que concede la Federación Internacional de Ajedrez se denomina así en masculino sea hombre osea mujer hasta ahora han sido veinticuatro las mujeres a lo mejor podían feminista el término no la lógica concordar hacia requeriría que una mujer ganadora pues se Gran Maestro de ajedrez como nos propone nuestro vigilante veremos qué es lo que hace la Federación Internacional de Ajedrez tenemos hablando de mujeres también esta extraña conjugación del verbo haber que nos envía José Antonio Barrionuevo con la mujer visteis tomando el pelo

Voz 1628 18:16 en default eh si ese es muy interesante lo que está pasando en México hay mucha escena musical hizo Habemus muchos mujeres Ia vemos muchas mujeres y más todas talento

Voz 0827 18:31 vencía en abra es una mexicana notario de vemos muchas mujeres es una forma arcaica también de somos estamos o tenemos muchas mujeres que se utilizaba en castellano antiguo no sabemos si en México está extendiendo mus supongo no sí sí sí claro de de la propia forma arcaica en la que se comenzó a conjugar ese verbo y por cierto no sólo ha sido polémico lo de portavoz en hora caía

Voz 1915 18:55 ya no estamos hablando de mujeres

Voz 0827 18:56 es un gentilicio para los nacidos en Ávila que a los nacidos en Ávila pues no les ha hecho mucha gracia

Voz 0763 19:07 es un vaya lío lo es una persona Ávila Avilés

Voz 0827 19:12 y lo dieron por bueno bueno las letras estaban ahí colocadas para que saliera Avilés Hinault abulense no

Voz 0313 19:18 los abulense no bueno pues Avilés lo real

Voz 0827 19:20 que el Diccionario como sinónimo de abulense eh pero no es sin duda el gentilicio mayoritariamente usado para referirnos a quiénes son de Ávila y ahora metamos en los Goya

Voz 1220 19:33 pero en Nicaragua un Goyo o una Goya es en Nicaragua tres opciones una persona muy presumida un sabe lo todo un listillo un cuñado Owen el pintor de Hebrón el guarda un sabes hoy no estaba muy bien bien que estáis ya que es un Goya acción Goyo si en El Salvador llaman Goya la resaca no dio también es el cosas pero vamos a ver

Voz 0827 20:03 bildu cualquier toma Isaiah a Sevilla con la ilusión que me del que aprendamos no solamente en la Unidad de Vigilancia sino también en su concurso oye venga corramos un tupido velo sigamos con los Goya

Voz 0763 20:14 cuando contra la canción de Leiva que se llevó el Goya a la mejor canción en la gala el primero lo presentó Marlango fue una presentación muy bonita muy bonito e interpretó las canciones que optaban al Goya era fue el Urturi nos envíe este al lado suya que soltó

Voz 0827 20:34 no sabe si es error de la intérprete O'Shea ese error de la canción

Voz 32 20:38 que no es lo mismo están quien uno quiera y con quien duro Kiril

Voz 1 20:45 hemos suya para vivir para vivir al lado suyo no

Voz 0827 20:49 por damos por enésima vez que sería porque para vivir a su lado es mucho mejor y más correcto e lo repetimos una vez más pero no matamos al mensajero el error en este caso no es de Leonor Watling el error está en el rap original

Voz 15 21:03 no es lo mismo estar con quien quieras qué quieres esperar para suyas pilló en áspera rural para vivir al lado escobilla ahí está bien

Voz 0827 21:13 también tropezamos en la retransmisión con el típico partitivo convertido en ordinal con una palabra que Javier aún de consideran mal empleada vamos con el partitivo

Voz 0763 21:23 ganadora de diez boyas

Voz 33 21:27 aquí podría conseguir el bronce hago podríamos seguir el uno

Voz 0827 21:31 pues no efectivamente sería el undécimo o el décimo primero vayamos con la palabra en ese mismo momento tropezamos dice nuestro vigilante con una palabra

Voz 34 21:42 es una es una de las directoras más afín y que en nuestro país y más proliferar más proliferar pero ahora las vísperas no la neurosis pero el mejor algunas zonas no

Voz 0827 21:52 es rarísimo e ahora en este caso tenemos que salvar a nuestra vigilada por qué petrolífera es sinónimo de prolífica eh aquel que se reproducen abundancia que no es el caso en lo que nos interesa en este caso es sería aquel artista creador de muchas obras de ser Solís fuera

Voz 0313 22:10 es el verbo proliferar ganó cero uno novedad nunca hubiera

Voz 0827 22:14 que no paramos vamos ya hoy cumple cuarenta años la abeja Maya hace cuatro décadas devora

Voz 0763 22:29 hemos insectos en televisión ya algunos se los comen pero se los comen de verdad en tomó a Fangio se llama la moda aunque en A vivir que son dos días lo llamaron de otra manera hay lo pilló Barrionuevo Ángela Quintas cómo estás

Voz 22 22:44 muy bien

Voz 1 22:48 pero hablamos hoy hoy

Voz 0763 22:50 hablamos de estómago Agea como guía como estamos estamos bueno no

Voz 0827 22:58 es ese esto Mofaz guía es modelaje a qué se refiere precisamente a comer insectos lo tronos podría llevar a pensar que incluso sin estómago comer eso cómodos estómagos de insectos sería ya tan pequeñito tan pequeñito que sería casi imposible de comer y otra de otro error que suele ser muy frecuente la confusión entre diabetes iría Betis suele ser una confusión extendida pero hombre nos dice Agustín Félix que lo haga la ministra de Sanidad

Voz 36 23:26 en plan marca un antes y después en España una herramienta eficaz para luchar contra las tres enfermedades crónicas que más nos afectan la diabetes la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y el cáncer

Voz 0827 23:40 pues no es diabético catalana ya que es muy cara

Voz 0313 23:43 yo no he dicho durante un montón de años de hace relativamente poco a diabetes y lo descubrí

Voz 0827 23:50 yo te digo yo que no soy catalano parlante también durante muchos años de clubes un tío que murió de un coma diabético y en aquel momento todo el mundo decía diabetes pero nos hemos enterado ya así que diabetes si al final el ministro de Educación va a tener razón

Voz 30 24:05 bueno que lo diga no vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España

Voz 32 24:10 sí

Voz 0827 24:19 sí una nueva semana de fría en toda España con una drástica bajada de temperaturas que Mario Suárez no sabes si son rebajas como dijimos

Voz 0313 24:27 a partir de esta tarde notaremos el regreso del más

Voz 1915 24:30 invierno con una rebaja notable de las temperaturas con una rebaja notable de las temperaturas

Voz 0827 24:34 para mantener a lo largo de los día la rebaja de las temperaturas bueno vamos a ver es verdad que rebajar es reducir la altura del volumen o la intensidad de algo pero también es verdad que el sustantivo rebajas sea especializado a través de los tiempos hice refiere sí a la disminución reducción o descuento pero especialmente de los precios y por extensión también a la venta de existencias a precios más bajos o ese periodo en el que tienen lugar esas rebajas así que no estaríamos ante una incorrección total pero sí que suena raro hablando de gas cuando hablamos de temperar muy raro aunque para rebajas lo que lo hicimos al Rey Felipe VI en Hora catorce en Andalucía mostrarlo escuchó Juan Jiménez

Voz 0763 25:15 cadena SER Andalucía concluimos

Voz 37 25:18 Málaga donde el Rey Felipe V o Felipe VI ha presidido la entrega de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes allí ha estado Jesús Sánchez

Voz 0827 25:25 debemos hacer trescientos años eh bueno Juan nos dice que fue lapsus o a lo mejor es que el Ministerio del Tiempo instaló habilitó una de sus puertas en ese acto en Andalucía y también sobre frío sobre unos animales que lo sufren especialmente este otro gazapo que escuchó Mario y que

Voz 38 25:43 bueno podría tener sentido los investigadores alertan de que estos mamíferos tienen cada vez más dificultades para sobrevivir Easy lo hacen sus condiciones corporales sus condiciones corporales corporales son peores así que vamos a vivir pero no

Voz 0827 25:55 porque Francino las condiciones corporales de los osos polares podrían ser condiciones Cor Coppola dolares psoriasis de Piedrahita es bueno sí pero ahí ahí se nos fue porque cuando hablas de una idea otro pues puede haber un cruce oye es ironía lo que acabo de decir que después nos dan como a los compañeros del Mundo Today por esto

Voz 0313 26:13 aquella noticia que contamos en La Ventana que decía el noventa por ciento de las ovejas en España se quería para fines sexuales

Voz 0827 26:19 bien sigamos con el friso que está atizando fuerte y no sólo está congelando media Europa sino que están modificando además los puntos cardinales nos dice David criado por esto que escucho en la radio

Voz 39 26:29 tiempo anticiclónico que deriva en Sol eso sí con frío la máxima actividad la tenemos

Voz 40 26:35 el Mediterráneo y especialmente en el sudeste de

Voz 0313 26:38 diente Europa es decir en la península ibérica

Voz 40 26:40 sudeste del continente Europa es decir en la península ibérica

Voz 0827 26:43 bueno la Península Ibérica está en el sur oeste del continente europeo salvo que doble hemos el mapa es una posibilidad cuando hace mucho frío los cristales en bañan también

Voz 0313 26:54 algunas personas algunos padres como nos confesó aquí

Voz 0827 26:57 el Mago Pop en abstenido siempre apoyo

Voz 0313 27:00 tu entorno para esto de yo quiero ser mago sí sí es decir yo quiero ser mago de hecho a mis padres empañaron mis padres empañaron yo de pequeño quería ser médico pero no

Voz 41 27:08 no los padres se empañaron la intención del niño

Voz 0827 27:14 yo Mago Pop en un futuro la intención de ser mago les dejó sencillamente helados vete a saber bueno no sólo está nevando a cotas bajas sino también está nevando a cotas altas a cotas altísimas en el País Vasco que ya sabemos cómo son cotas de las que no teníamos noticia hasta ahora esto lo escuchó Alfonso Martínez

Voz 1478 27:32 para mañana la alerta naranja pasará si el aviso amarillo porque la cota se va a situar entre cuatrocientos y seiscientos metros de madrugada subirá a ochocientos mil subirá a ochocientos mil durante las horas centrales del día hay volverá a bajar a los seiscientos ochocientos metros ya por la noche

Voz 0827 27:47 bueno los vascos son las sigue pero bueno si sube a ochocientos mil metros la cota de nieve yo creo que tampoco aquí abajo desde hemos preocupar mucho a lo mejor el coche Tesla que está orbitando por el espacio sí que se congela a esa altitud pero nosotros tranquilos

Voz 15 28:03 el posee el futuro Bosch Copa cesto los números

Voz 0827 28:06 que cada semana hacemos números aquí con Santiago Niño y vamos progresando pero todavía nos queda no sólo se nos van las cifras cuando hablamos de montañas también cuando hablamos por ejemplo de pernoctaciones turísticas

Voz 1628 28:17 más de dos millones de personas han pasado por esta ciudad marroquí en dos mil diecisiete se registraron siete mil millones de pernoctaciones se registraron siete mil millones de pernoctaciones

Voz 0313 28:26 los vales te toca dar un gran salto cualitativo hombres altos bueno aquí debajo el cual citando como y bueno

Voz 0827 28:31 extraordinario más de dos millones de personas que visitan Marrakech son siete mil millones de pernoctaciones vamos que cada visitante durmió no Mil y una noches sino tres mil Kenny noches yo creo que se quedaron a vivir se quedaron a vivir hay efectivamente buena oye con frecuencia nos pasamos por exceso hay otras veces que nos pasamos por defecto Arturo Obregón por ejemplo se sorprendió de lo bien que va el paro en este país por este dato que escuchen A vivir que son dos días

Voz 41 28:55 dicen que hay sesenta y tres mil setecientos cuarenta y siete parados más ciento setenta y ocho mil afiliaciones a la Seguridad Social

Voz 1478 29:01 a menos total hay tres mil cuatrocientos

Voz 41 29:04 seis quinientos veintiocho personas en paro entonces hay tres mil cuatrocientos setenta y seis quinientos veintiocho personas en paro en todo dos mil cuatrocientos setenta y seis y pico

Voz 0827 29:15 eh que tampoco está tan mal pero bueno la cifra era otra y corregimos a tiempo

Voz 1915 29:20 a ver qué he dicho la acción de cifras realistas en tres millón

Voz 41 29:23 cuatrocientos setenta y seis mil quinientos veintiocho ya lo he dicho eso no no lo he dicho tres mil dos mil seis en Mely algo bueno oye que cada uno a su manera no

Voz 0827 29:32 bueno como diría ministra de Empleo a veces que te eche la virgen una manita está muy bien o alguien una periodista

Voz 0763 29:38 con nombre de Vic

Voz 0827 29:43 hace tiempo recogimos esta forma de votación parlamentaria en la que protagonizó alias Alicia Sánchez Camacho que votó telemáticamente

Voz 0763 29:51 Alicia

Voz 42 29:53 telemáticamente motorhome prácticamente

Voz 0827 29:57 eso quedó ahí pero esta semana Damian Santiago escuchó en Hora veinticinco Un rozando el poste no llegó a votación telemática pero por muy poco es decir la razón de Estado dicta que

Voz 0763 30:05 si no puede eh

Voz 0827 30:08 de ninguna de las maneras sin la más mínima facilidad que Puigdemont puede asistir a la investidura pese a Tele en telemáticamente telemáticamente voy rota picado rozando la escuadra

Voz 33 30:23 cuando Vilar que

Voz 0763 30:26 esta panda

Voz 33 30:29 las como

Voz 0827 30:34 y tenemos otro casi cuando en vez de La raja de tu falda para ser finos o finas fuimos las rejillas de no faldas que es otra cosa bueno lo escuchaste Manus foco además lo denunció a Nerea Aróstegui

Voz 1704 30:48 esta imagen de la puesta de Santiago con una túnica que está por encima de la

Voz 43 30:51 la rodilla de la pierna claro con una pierna porque tiene una regía hay abierta porque tiene una relación abierta lateral entonces sede la carretilla

Voz 0827 31:00 muy abierta en la falda para la ventilación eh

Voz 0313 31:02 en la pierna era tan grande que en los días

Voz 0827 31:05 Tote o escotilla por seis mil con la cosa bueno ya que a veces nos va la cosa como cuando queremos hacer el plural de palabras que no llegaron del inglés

Voz 1220 31:12 en la temática de las cinco preguntas eran eslóganes eslóganes vale más muy conocidos o muy conocidos son cinco esloras cinco eslóganes pelotazos lo agarró eslóganes a eslóganes no sabemos si está debajo venga hay eslóganes

Voz 0827 31:27 claro que sí lo tuvimos lo aclaramos y efectivamente Itu es eslóganes llevamos acabando esta semana aparte de la foto el equipo de La Ventana balazos de nieve en la terraza de la Ser El País publicó otra foto interesante en la portada la del presidente Rajoy en los nevados jardines de la Moncloa haciendo una foto que podría ser un selfie

Voz 0313 31:48 nadie le tirado bolas y nadie les dirá a bolas

Voz 0827 31:51 comente en Twitter a Luis Piedrahita que habría que buscar una palabra para definir esa acción cada vez más extendida la de alguien que se dedica a fotografiar a quién se está fotografiando asimismo es decir haciendo un selfie en realidad era un reto lanzado a Piedrahita pero muchos tuiteros pues lanzaron sus propuestas que ha recogido mal Marta Valderrama su portavoz

Voz 1478 32:12 lo un tuit que ha despertado el ingenio de los tuiteros

Voz 44 32:15 es como desde el uso de los prefijos clásicos con Meca selfie paras el frío semi selfies hasta el empleo del sufijo el para crear infinidad de nuevas palabras como la mezcla de postureo con selfie al selfie falso selfie Jules Ferry por seguir en la línea de inglés selfie específico para la red social Twitter o Delphi como alusión a la repetición de la fotografía

Voz 45 32:48 algunos piensan que la fotografía se usó como propaganda tuitera por lo que alguien propuso propaga Ansa también se hizo alusión a que podía ser una fotografía falsa e inventaron Re3 cuatro o Falset curiosos corres talkie que viene del inglés está al caer que significa cotilla el pillado o críticos con el fotografiado Consell foto plasma pero hay muchas más el fin Shell si selfies eh el selfie entes Celsius el Mirror selectivos Rel CIM El y ya puestos yo propongo Cell Pi dícese del ladrón que se aprovecha del momento de descuido de un sujeto concentrado la propia fotografía para capturar una instantánea mejor a la que aparece en la pantalla del móvil del fotografiado se me acaba el tiempo así que como alguien propuso Cell Fini

Voz 1 33:51 y me voy señores si me lo permiten me voy a ir

Voz 0763 33:58 hoy soy un poquillo cansado gracias recordamos la dirección

Voz 0827 34:01 pues reune arroba Cadena Ser punto com Mis en algo nos hemos equivocado

Voz 30 34:05 tú mucho más buscado y no volverá a ocurrir bueno pero igualmente lunes hasta luego

en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 0313 39:51 sí miedosa es la persona que pasa miedo como se llama la persona que lo provoca Mona León Siminiani

Voz 1220 39:59 fuera buenas tardes buenas tardes aquí vengo

Voz 0313 40:02 además además hoy es un miedo más miedo porque bueno los casos que trae Negra y Criminal también pero algunos

Voz 27 40:09 eso son de de escritores desde por qué

Voz 0313 40:13 de lo que dices bueno pero es ficción no pero de vez en cuando el criminal se adentra también va en serio en la tragedia real como la vida misma es uno de esos casos

Voz 0827 40:24 efectivamente tengo criminal criminal

Voz 1478 40:27 y hoy además vamos a ir de muertes históricas en la ficción de aclarar la hablaremos al final

Voz 0827 40:32 sí la muerte nada menos que

Voz 1478 40:33 de Julio César pero antes un caso de Negri criminal que es uno de los favoritos de nuestros oyentes trata de HH Holmes el hotel del terror o Castillo de Home que seguro que conocéis este es un caso aviso algo perturbador vale del que es considerado por los estadounidenses como el primer asesino en serie de la era moderna puntualizó por lo de los estadounidenses porque sinceramente en las mismas fechas en Londres ya estaba actuando ya que los trepado

Voz 0313 41:01 ya ya ya ya

Voz 1478 41:02 pero bueno son dos asesinos muy diferentes otro día hablaremos de Jack el Destripador el escenario digamos triunfal de Holmes es Estados Unidos mil ochocientos XXIII Exposición Universal de Chicago pero antes de ese momento digamos apoteósico y escalofriante del que ya hablaremos JONS había desarrollado una larga carrera delictiva y criminal Holmes que no es su verdadero nombre ahora también lo veremos era médico de hecho se conoce también como el doctor Holmes tan diferente de de serlo Hong físicos dos Watson no había pagado su carrera con estafas sobre todo a una mujer en este caso con engaños no precisamente pequeños al parecer de la carrera sacó la conclusión

Voz 0313 41:41 sí

Voz 1478 41:42 el por sí mismo de que de los cadáveres se podía sacar mucho provecho todo ello en cuanto pudo en esta primera escena que vamos a escuchar tenemos aún relativamente joven Holmes ya titulado saliendo justo de una visita que ha hecho una morgue utiliza su título como médico para buscar cadáveres algo que es relativamente usual en la medicina sobre todo el momento sólo quejó

Voz 0763 42:03 pues no los buscada precisamente para la investigación científica se ha dado viento recado nada

Voz 12 42:10 empiezo a dudar de que vaya a encontrar lo que supone que buscas mi querido Martín esto es alguna de tus trece no sé de qué estas hablando vascos a mire un engaño las hierbas más de una semana buscando un cadáver pero ninguno se lo cual quiere decir que estás buscando algo muy concreto me huele a estafa dos frescos así que es es el acertado venga cuentes el viejo amigo Rober

Voz 47 42:38 después de todo lo que hicimos en la facultad no me va a asustar nada

Voz 12 42:41 y a lo mejor hasta me interesa participar mientras tanto una póliza de vida de dieciséis mil dólares y necesito cobrarlas cuanto antes esos son muchos dólares así que lo que estás buscando es un muerto que se te parezca para dar el cambiazo Según pues me parece que en ese amor le va a resultar fácil sólo reciben a sueldo sea leprosos va a tener que buscarte otro plan no existe otro plan

Voz 1 43:07 no tengo claro que si olvídate de los muertos busca entre los vivos

Voz 12 43:14 salvo del resto ni tan difícil amigo no es tan atractivo como te piensas yo sin ir más lejos podría pasar por Pizzi adelgazar a unos kilos de sus cierto no había tensa pues ya tienes un socio para este negocio tendremos que pensar en cómo cometer el asesinato sin que nos descubren más tarde hablaremos de mi parte ya sabes que no soy codicioso claro claro

Voz 1 43:40 o qué qué te parece que lo hablemos mañana puedes venir a mi casa recibido un vino de Oporto que va

Voz 12 43:47 me parece perfecto me tengo que ir ahora socio hasta mañana buscando candidatos no te preocupes asiste que no necesitan esa búsqueda del riesgo a perder yo tengo Dani candidato perfecto turco

Voz 0313 44:04 aquel tipo va a cobrar un seguro a su propio nombre y además cargándose a un amigo de la universidad que también parece un pinta por cierto de pero bueno eso sería secundario

Voz 1478 44:11 es una especie de amigo de correrías que en fin va a tener pocas correrías más obviamente después de este pufo tiene que cambiarse de nombre así que de Herman Webster Mallet pasa a llamarse Henry Howard Home hh JONS que es como el mundo lo conoce y con esta nueva piel empieza a su nueva vida no es que antes hubiera sido un angelito precisamente el tema del robo de cadáveres lo hacía de manera más o menos cotidiana no sólo para estafas sino también para experimentar con ellos había sido un timador al uso había vendido una cura para el alcoholismo había comercializado una máquina que convertía agua en Gas Natural era uno de estos Charo la tan están bien y sobre todo una de sus preferidas las estafas a las mujeres porque Holmes como apuntaba el amigo Robert en lo que hemos escuchado era un tipo guapo siempre elegantemente vestido era un don Juan se conocen poco como el Don Juan de los serial killer que seducía a Mujeres ricas que solían estar encantadas de ayudarle la carrera por ejemplo Se le apagó clara logren

Voz 39 45:09 lo puse sé cómo se difunde bobo Lowell flower in

Voz 1478 45:13 con la que ese caso a los dieciocho años ya la que arruinó una vez consiguió su diploma de la Universidad de Michigan la abandona y se va a vivir con una viuda dueña de una casa de huéspedes esta le da todo lo que quiere les satisface de todo los de todas las maneras hasta que JONS se graduado como médico y entonces la abandona ya también se va a Nueva York allí ejerce un año y finalmente se establece ya definitivamente en Chicago que va a ser el escenario de todas sus fechorías allí diga se empieza a la marcha Chicago está revolucionado por la Exposición Universal que se va a celebrar por supuesto Holmes tiene sus propios planes para esta exposición quiere construir un gran hotel la exposición como tal como se prevé y tal como ocurrió traerá muchos visitantes y turistas pero sobre todo a mujeres pudientes a las que poder seguir estafando en mil ochocientos noventa y gracias a sus lucrativas estafas empieza a la construcción de su hotel y era un edificio de aspecto medieval con multitud de trampas habitaciones secretas pasillos que no a ningún lado sótanos ocultos en los que acumulaba los cadáveres luego veremos esto era un auténtico espacio de pesadilla una arquitectura de la pesadilla básicamente para que nadie sospechara contrataba ahí despedía empresas constantemente de modo que el único conocedor de los planos de la obra

Voz 0313 46:29 pero era él

Voz 1478 46:31 y y logro no levantar sospechas cuando ya estuvo todo destruir construido más de cincuenta destruido

Voz 0313 46:38 lo dirá después sólo tenía

Voz 1478 46:40 que salir de caza atraer a sus presas al hotel solían ser mujeres a las que echaba opiáceos en la bebida las las conquistaba en bares en Tabernas las que gracias a su título de doctor su físico traía al hotel luego ocurría algo más o menos como esto

Voz 1 47:02 pues descanse tiene fiebre alta dl reposar les es más de medio día lleva toda la mañana durmiendo hoy arreglarla Doom dizque que

Voz 12 47:20 no puede moverse no se preocupe de eso ahora su salud es lo primero sí bueno sí tan importantes son para usted yo estaría feliz de poder ayudarla oído que con una autorización Se pueden delegar este tipo de diligencias hemos visto molestia para mí sería un placer encuentro talón de verdad haría eso por mí sería aún no sé nada no se preocupe se queda aquí descansa y mañana seguro que encuentra una solución

Voz 28 47:55 apenas puede pensar ante la perspectiva de perder las tierras o lícito el ofrecimiento de este desconocido no le queda más remedio que confiar en él

Voz 53 48:04 así que firma

Voz 54 48:06 eh

Voz 12 48:07 es esté todo un caballero venga conmigo las llevaría un lugar vasco Byron registra cinco Antonio ocupen de su bienestar

Voz 1628 48:18 la conduce por los laberínticos pasillos del castillo Homs hasta una estancia sin ventanas y recubierta de placas de acero en ella les espera Benjamin pizza entre los dos cargan el cuerpo hasta una trampilla a un gesto de Homs Peters el activa una palanca y la mujer cae al vacío disfruta viendo la desaparecer entre la negrura del pozo

Voz 1 48:47 ahora la que damos en la bañera de ácido clorhídrico de esta podemos aprovecharnos pues los

Voz 35 48:57 salvo uno

Voz 1 49:04 hoy sea paciente cinco grandes planes

Voz 0313 49:10 entonces este tiempo tiene un ayudante tiene un secuaces

Voz 1478 49:12 has Benjamin pizzas el que luego veremos lo que pasa es de gran ayuda para JONS porque principalmente se ocupa de deshacerse de los cadáveres que no es tarea fácil con la larga lista que él tiene ya veremos luego cómo paga JONS está lealtad que aunque enferma sigue siendo lealtad y así siguen tú cuando Si píxel en su hotel de tres plantas más de sesenta habitaciones y un sótano el hotel zona verdaderamente bien en la planta baja tenía negocios que también iban bastante bien pero el subsuelo y los pisos superiores están plagados de trampas dormitorios secretos laberintos y en general toda la escenografía de una pesadilla por supuesto también tenía amarillas en las paredes de las habitaciones tenía instalaciones de gas y eléctricas con las que podía acabar con sus clientes en el Moner en momento que quisiera porque a estas alturas JONS estaba tan desbocado que ya ni siquiera tenía un patrón de víctima como suele ser habitual en los a los asesinos en serie servía cualquiera además las torturaba pero todo esto de lo que por cierto nadie sospechó nunca empezó empezado a venir abajo precisamente por una especie de de pequeño detalle el hedor el hedor de los cadáveres que acumulaba él tenía un crematorio pero el olor que que echaba el crematorio el insoportable así que los vecinos empezaron a quejarse hiel Pixel tenían que hacer algo tenían que sacar los cuerpos de ahí aun a riesgo de ser pillados

Voz 0763 50:39 lo último que queremos es que se nos caiga llevemos hemos lo hasta el final de la calle aquí señor iré a por el carro ya debería estar aquí

Voz 1628 50:50 mientras JONS aguarda en la penumbra del callejón Un policía realiza su turno de patrulla al otro lado de la calle viene hacía

Voz 0763 50:58 al señor hall me alegro de encontrarle buenas tardes agente Farrell que SL ofrece no sé si sabe que ante la avalancha de desapariciones durante la Exposición Universal la policía ha creado un departamento especial para su busca algo he oído seis pues a mi me han reaccionado a este departamento enhorabuena supongo

Voz 30 51:21 sí quería preguntarle

Voz 0763 51:25 el hombre de algo así aquí está mejor hace usted a esta mujer se llama Claire Thompson déjeme que la mera por supuesto que JONS recordaba no no me suena está seguro mire darle ya le he dicho que no la conoce estaba poniéndome en dudas

Voz 49 51:42 por supuesto que poseyó pero es que algunos testigos y colaboradores han asegurado que trabajó en su hotel

Voz 55 51:48 él vi por mi hotel pasan cientos de trabajadores temporales no pretenderá que les conozca todo

Voz 0763 51:54 la obra arranca bien pues de Guardo esto le agradeceré Si me avisa de cualquier movimiento sospechoso en Sotheby's cuente con ellos buenas tardes señor Josu buenas tardes

Voz 1628 52:05 el agente se dispone a salir del callejón pero en ese momento pisa algo de esto es un gran charco de sangre que sale del baúl de suyo estaba

Voz 55 52:16 es propiedad de tele que condiciones estamos moviendo desechos cárnicos llevándolos al vertedero habló como no no es necesario crea créame es carne en muy mal estado no querrá usted ha dicho que lo habrá bien de acuerdo tranquilo