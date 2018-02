La Ventana (09/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 2 00:00 cadena SER

Voz 1667 00:10 son las seis a las cinco en Canarias el bloque independentista catalana dado el primer paso de su plan de investiduras Junts per Cataluña acaba de registrar en el Parlament su propuesta para reformar la Ley de Presidencia de la Generalitat es uno de los ejes de ese plan soberanista para intentar la investidura de Carles Puigdemont última hora Pablo Tallón

Voz 1673 00:27 hace poco más de una hora apurando el plazo máximo antes de que cerrara el registro en Catalunya registraba en solitario este texto con el que pretende habilitar una modificación de la Ley de Presidencia para intentar la investidura a distancia de Carles Puigdemont además según publica el diario Ara la idea es que esta modificación se haga por lectura única es decir de manera expresa lo cierto es que dirigentes de Esquerra Catalunya han estado negociando durante todo el día con la expectativa de finalizar una propuesta de resolución con la que pretenden reconocer la según ellos legitimidad de pulmón al final este texto no se ha registrado pero en cambio la lista del ex president sea llevado a registro en solitario como decíamos la modificación de la Ley de Presidencia una modificación que recordemos los republicanos no veían clara

Voz 1667 01:06 la bolsa cierra una pésima semana arrastrada por las caídas de Wall Street hubo una tendencia que ha llevado al Ibex treinta y cinco a perder un cinco con seis por ciento de su valor en las últimas cinco sesiones Eladio Meizoso si se queda en nueve mil seiscientos treinta y nueve puntos después de haber bajado hoy un uno con dos por ciento y un siete coma ocho por ciento ya en lo que va de mes de febrero su comportamiento hoy ha sido similar al de las principales bolsas europeas aquí en el Ibex treinta y cinco los valores que más han perdido han sido Endesa Bankinter un dos por ciento en el lado contrario Técnicas Reunidas ha subido un uno con cuatro por cien ahora mismo en Wall Street el Dow Jones está bajando el cero con cuatro por ciento la prima de riesgo de la deuda española en setenta y un puntos básicos uno más que ayer el petróleo en sesenta y tres dólares el barril de Brent uno menos que

Voz 0313 01:50 un juzgado de Bilbao ha desestimado la

Voz 1667 01:53 manda interpuesta por un mando de la Ertzaintza relacionado con la muerte de Amy Coca vacas el joven que falleció en dos mil doce tras el impacto de una pelota de goma este mando reclamaba una indemnización a los medios que publicaron su nombre y las órdenes que Dios anoche a los agentes que estaban a su cargo Bilbao Arantza alegre

Voz 0244 02:08 el mando de la Ertzaintza encargado del operativo la noche en que Íñigo Caracas recibió un pelotazo mortal pedía doscientos cincuenta mil euros por daños a su honor y a su intimidad por difundir su identidad y sus órdenes policiales demandó a los diarios Gara naíf ya la abogada de la familia John Goirizelaia que han quedado absueltos

Voz 3 02:25 yo he habían tomado única ellos coche iban en Familia y los periodistas y los medios de comunicación ejercitando su derecho a la libertad de prensa

Voz 0244 02:37 el caso se encuentra en la fase final a la espera del señalamiento del juicio oral

Voz 1667 02:41 deportes José Antonio Duro acabó la Copa vuelve la Liga

Voz 4 02:43 piensa la jornada veintitrés de Liga Santander a las donde se juega en San Mamés el Athletic de Bilbao Las Palmas también partió en Segunda Granada Valladolid jornada veintiséis de Liga de baloncesto a las nueve menos cuarto Euroliga Real Madrid

Voz 0788 02:54 limpia con seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1915 02:57 sí el Partido Socialista de Madrid se ha unido al de Castilla La Mancha para reclamar mejoras en las líneas C2 C7 de cercanías que cubren la zona del Henares Guadalajara donde se producen retrasos y averías a diario el secretario general del PSOE en la región José Manuel Franco ha pedido más inversión al Gobierno antes de la reunión que mantendrán el lunes los alcaldes de la zona con representantes del Ministerio de Fomento SER Henares Javier Galicia

Voz 5 03:20 en Atocha el retraso acumulado ha provocado un nuevo tumulto que ha vuelto obligar a algunos viajeros a bajarse en plena vía es el día a día de las cercanías del Corredor del Henares para las que José Manuel Franco exige soluciones inmediatas

Voz 6 03:31 porque a expensas que ha hecho el ministro como muy pronto tendríamos nuevos trenes

Voz 1667 03:35 dos mil veinte tenemos un plan de choque inmediato

Voz 6 03:37 qué supone ciento veinte millones de euros en esa

Voz 5 03:40 la de Alcalá de Henares Un tren sufrió un accidente el pasado veintidós de diciembre el maquinista se quedó con la palanca del regulador en la mano el convoy chocó contra el tope debía las líneas C2 C7 son las que mayor número de incidencias sumaron en dos mil diecisiete este próximo lunes los alcaldes de los cuatro grandes municipios del Corredor del Henares Se reúnen con el Ministerio de Fomento para exigir soluciones

Voz 1915 03:58 los alumnos del Colegio San Gregorio de la pagar seguirán dando clase en la biblioteca o en otras salas del centro porque parte de las aulas siguen en obras la Comunidad ha anunciado que va a rescindir el contrato con la empresa

Voz 1315 04:07 adjudicataria paran por incumplir con lo pactado Raquel Fernández aseguran los padres que la empresa ha abandonado la obra que los trabajadores han recogido todos los enseres que los trabajos están a medio terminar indican que faltan por instalar puertas y ventanas picar y pintar paredes que los escolares no pueden utilizar aún las aulas por lo que deben continuar el curso en espacios provisionales Blanca Cabrera portavoz de la AMPA

Voz 7 04:31 la empresa ya se ha llevado todo lo que tenía no hay nada allí no hay material no hay nadie trabajando y lo único que se ha quedado ahí el contenedor de de

Voz 1315 04:38 escombros ante esta situación la Consejería de Educación ha iniciado los trámites para proceder a la resolución del contrato con la constructora por incumplimiento además de una indemnización la empresa tendrá que pagar las penalizaciones diarias desde el diez de diciembre por no terminar los trabajos

Voz 0313 04:54 siete grados en el centro de Madrid

Voz 1667 05:01 te momentos todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las siete las seis en Canarias en la SER cadena

Voz 1 05:12 servicios informativos

Voz 8 05:16 país presenta a la Colección Premios Goya dos mil dieciocho disfruta del cine español con Verano mil novecientos noventa

Voz 9 05:24 tres Verónica han día el secreto de marrón la librería el autor el bar

Voz 10 05:30 muchas más domingo once primera película por nude con noventa y cinco euros con el país

Voz 11 05:36 yo este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en cómo se hablaba

Voz 12 05:46 nadie sabe nada el programa en el que puede pasar

Voz 13 05:50 todo a u buenos días hola voy a intentar hablar contigo fingiendo absoluta normalidad pero veo un kleenex debajo de tu huevos

Voz 14 05:59 tarde virado nadie sabe nada y no

Voz 15 06:04 lo bueno siempre vuelve queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión disfrutar unas vacaciones como la

Voz 16 06:09 los de antes por eso Viajes el Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo viajeros más sesenta años con viajes pensados para personas como tú con atractivos destinos y al mejor precio garantizado porque te queda mucho por descubrir también tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones con experiencias únicas e inolvidables en Viajes El Corte Inglés Somos agencia acreditada para la venta del Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más

Voz 17 06:34 dos años el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza T toma ansiado me porque han sido Ahmed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ahmed consulta a tu farmacéutico dietista

Voz 18 06:46 oye tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct qué tal es que el mes que vienen Entrecanales chalet y quiere poner buena alarmante este mudarnos es yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 19 07:01 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 15 07:11 si le preguntas el dueño de un negocio que es para él la palabra barniz

Voz 0313 07:14 un socio una palabra en inglés no

Voz 15 07:17 alguien de confianza eso es lo que queremos ser Baratillo Un par

Voz 20 07:20 con Vodafone One Profesional en el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone su Partner en la era digital informante en el catorce cuarenta y tres Vodafone

Voz 21 07:31 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 22 07:51 por fin se puso en acción el indolente Serrano para evitar que Mariano le dé un toque de atención vive el día entero en tensión desde el centro de control sin acercarse al alcohol y eso que a él el rebujito le gusta más que el pan frito o mamá hace un español en el wok y que la mano pendiente de la nevada no deja al azar ya nada es que orondo sevillano que de Zoido es

Voz 0429 08:23 tras firmar no

Voz 22 08:25 twitter ya ni tocarlo no vayamos a estropearlo que un comentario exitoso puede ser muy peligroso arresto iba de que lo

Voz 1280 08:35 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 1 08:44 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 08:52 estamos ya en nuestro ahora que todos los tierras indicando la música en directo pero antes de presentar a nuestro invitado de los quiero recordar algo a los oyentes de La Ventana de la Cadena Ser en general el próximo martes martes trece se celebra el Día Mundial de la Radio posiblemente ya lo sepan entonces qué podemos hacer nosotros para celebrarlo con los oyentes y sobre todo para dar las gracias coño pues invitarles invitarles a que vengan no Iker detalle podríamos tener con ellos con los que se animen a venir que es lo más bonito de las cosas más bonitas que puede regar a Radio pues yo no tengo ninguna duda la música en directo la música de verdad así que el martes trece Rozalen Pedro Guerra estarán con nosotros aquí en en La Ventana si alguien todavía tiempo contarse Roberto recordemos sólo hay que tener cadenaser punto com vuelve lo vienen rellenar un formulario escoger el programa al que se quiere venir aquí ese día la radio a mí por hora me va mucho mejor lo aventaja ahora hay también un riesgo que es posible que esté lanzar reo Benjamín Prado tres mil más en Cadena Ser punto com ahí está el formulario para el día de jornada de puertas abiertas del día de la radio dicho esto Benjamín Prado ya que De la Torre buenas tardes buenas tardes os gusta soñar hombre sí seguro claro segurísimo ocho

Voz 23 10:10 héroes

Voz 0313 10:11 eh

Voz 23 10:11 eh eh

Voz 0313 10:15 es que a nuestro invitado de hoy le gusta mucho el fin el mundo de los sueños mudo del cine del teatro meterse en los rincones de de personajes reales de hecho en dos mil uno tiempo edito un proyecto llamado sueños donde reflexionaba básicamente sobre la irrealidad

Voz 23 10:37 eh eh eh eh

Voz 0313 10:47 más recientemente la recientemente relacionado también con los sueños la nana que le dedicó a su hija en el disco en la tierra

Voz 24 10:55 las eh

Voz 25 10:59 a la

Voz 26 11:01 a a

Voz 24 11:15 ya está

Voz 26 11:19 la

Voz 27 11:24 eh

Voz 28 11:25 eh

Voz 24 11:26 a los eh decía

Voz 0313 11:32 bueno así que lo onírico será muy bien esto ya lo tenemos pero tiros de convertir los sueños en la realidad es otra cosa y otra cosa más complicada pero también lo ha conseguido porque una vez hundía cuando fuere soñó o en una noche única en un teatro con centenares de personas con mucho público con amigos en el escenario y resulta que sucedió junio Madrid Teatro Nuevo Alcalá para quienes no estuvieron ahora llega la prueba un disco pues el DVD titulado irrepetible donde el propio autor llega a preguntarse

Voz 29 12:09 sí

Voz 30 12:17 esto ya eh no se ha

Voz 0313 12:35 Coque Malla buenas tardes amigo la de La Ventana ya muy igualmente no lo sabes tú lo que estabas haciendo y si no lo sabes tú directamente

Voz 0429 12:45 pues sí sí sí sueño cumplido así definitivamente

Voz 0313 12:49 estamos muy contentos pero tú tienes que está radiante porque no sólo esta experiencia es algo que poca gente tiene oportunidades de disfrutar en su vida profesional sino que está en un momento de tu carrera yo no sé si el mejor dicen es el mejor tú qué opinas como ustedes espero que os ya en la carretera

Voz 0429 13:07 espero que sea el peor para que lo que venga sea estupendo pero bueno no es un momento estupendo no sé ser mejor el peor el medio el caso es que están pasando cosas muy hermosas no para empezar que es lo importante en el plano musical no están apareciendo sonidos Si músicos a mi alrededor de la idea los excelentes no entonces eso ya es eso es increíble no no siempre se encuentra

Voz 0313 13:36 tú nos dijiste la última vez que estuviste aquí en La Ventana que ibas a incorporar bien dos cuerdas y tal que no sabías luego cómo defender son el directo pero en este concierto concreto del Nuevo Alcalá está todo todo lo que anunciase está ahí sí se nota además eh sí sí

Voz 0429 13:50 sí hay durante toda la gira no no podemos darnos el gusto de poner a vestir de gala de la garra y porcino en este concierto lo hicimos además yo yo tenía miedo no porque en el y SCO habíamos doblado las cuerdas tal y yo nunca había hecho un concierto realmente con cuarteto de cuerdas y tal no sabía cómo iba a sonar eso no desde el primer ensayo de dije Vale ya está sobre todo el Cuarteto núm bueno importó los músicos no pero lo de las cuerdas es muy delicado un cuarteto que no acabe de funcionar bien y que no ha marcado el ensamblar bien con una banda de rock te puede arruinar un concierto no por la dinámica por la afinación y esto serán como un teclado obesidad pero apretaba una tecla y sonaban ya cecina os perfecto en una maravilla

Voz 0313 14:40 que lo de elegir un teatro no es algo casual ni azaroso ni muchísimo más

Voz 0429 14:44 Nos no yo creo que todo el que se sube a un escenario el espacio escénico más lógico y muy más hermoso que más respeto infunde es un teatro no es el espacio escénico por excelencia no entonces yo creo que el tamaño y las perspectivas los tiros de cámara todo eso yo creo que es un sitio idóneo

Voz 0313 15:11 sabes qué pienso al final que lo de los de conseguir que los sueños cumplan igual tiene que ver con lo de alguna vez pedir milagros

Voz 26 15:19 va a a a si la otro

Voz 31 15:27 pues eh

Voz 0429 15:29 el

Voz 26 15:32 K

Voz 30 15:41 pero esto los grandes titulares los esta el debate también las sonrisas congeladas las torres de sí

Voz 31 16:23 ya

Voz 0313 16:34 la canción sería un poco tu tu mirada sobre la libertad sobre lo que puede ser la libertad no tendría algo que ver con eso bueno pues una lista de tu mirada sola la libertad es lo que a ti te inspira esa cantidad han porque no y ahí aparece Jorge Drexler lo cual nos sitúan un elemento importante en este en este disco tuyo en este tipo de trabajos siempre es la presencia y el peso de los amigos en el escenario en parte de cómo se elijan que no tengo ni idea siempre se quedar anotó otros de otras fuera no tengo ninguna duda tampoco pero que jode tiene que dar

Voz 24 17:06 eh

Voz 0313 17:09 don de de de buen rollo de orgullo de orgullo sano decir tengo a toda esta gente aquí que me rodea ya que hubo unos cuantos Drexler entre ellos por cierto

Voz 0429 17:17 sí sí sí es muy emocionante no

Voz 0313 17:21 exactamente

Voz 0429 17:22 gente a la que admira exigente al hay que quiere sobre todo para mí es muy importante pero es que en las colaboraciones haya una pequeña historia detrás no con con con la gente que viene a colaborar especialmente si se graba en vídeo que de la Cámara no perdona no se les engañaron no engaña cuando hay miradas que dicen cosas y tal eso la Cámara lo ve y enriquece la actuación

Voz 0788 18:06 esto parece el Quiero ser santa de Parálisis Permanente de verdad es el sea ingresada si tiene algo que no había pensado no iba a decir antes cuando hablabas de que de que un teatro es un es el mejor sitio para dar un concierto yo iba a decir una cosa que masona una obviedad pero que creo que es el mejor sitio para escuchar un concierto yo creo que tú lo que proponían era un concierto de escuchar no de ir a pegar botes a divertirse a cantar de hecho no sé si es la mezcla pero Noyes demasiado al público lo oyes cuando a Prodi termina pero parece como que el público está viendo una obra de teatro que en partes un poco el espíritu de espectáculo pues así lo sienten y que escuchen no que opera en botes

Voz 0429 18:45 si no sé si hubo esa idea tan concreta de decir

Voz 0313 18:49 vamos a hacer un teatro para que la gente esté sentada en la ruido no no pero bueno también es una de razón

Voz 0429 18:56 en están bien no es el caso de coca

Voz 0313 18:58 los de casa de casta le viene al algo nuevo coste

Voz 33 19:01 que ha nacido en un en un mundo muy teatral en la hecho teatro también sus padres se dedicaban a eso iba

Voz 0281 19:09 además en las interpretaciones que cada vez es más actor él habla como un actor entre canción y canción no él no está hablando que está hablando un actor que hace de Koke

Voz 0313 19:17 da la impresión al oír el disco entre canción y canción de manera exagerada y que queda muy bien en ese en ese

Voz 0281 19:24 ambiente la verdad yo estaba pensando en lo de los y el lo de los músicos a que lo admiran mucho los otros músicos yo hablo con Dani Martín de Koke y las mira mucho hablo con el otro día con su arma de Koke y lo has dicho habló con Rubén Pozo lo admira mucho todo el mundo dice una cosa que habla de Koke empieza a hablar bien de este país porque todo el mundo coincide en decir que lo que pasa es que hay gente mejor o gente peor pero Koke es único te puede gustar no te puedo usar pero es único reconocible y este país empieza a ser un poco justo con la gente única que es la que más merece la pena que que dure todo el mundo ha pasado su desierto tú también y ahora creo que está en un momento donde se ha reconocido que hay que cuidarlo no lo puedes tener como si fuera cualquiera no

Voz 0313 20:10 ahora a ver qué dice yo no sé nada no no voy

Voz 0788 20:16 Gemma donde no vemos que haya con comentar un poco eso la última canción del disco sino recuerdo mal qué es eso de un al trono a un astronauta

Voz 0313 20:24 a las penúltimas cuál es la última de su temática se tampoco eh

Voz 0788 20:31 la pata pro juntarme con gente de letras bueno ahí esa canciones del primer disco de Coque Malla en solitario después de terminar con Los Ronaldos bueno del primer fin con Los Ronaldos Idi Amin me sorprendió porque fue como me parece y eso por supuesto de unos contra estas fue como reconciliarse con una etapa que a mí me sonó dura que es verdad que las canciones estaban encontrando su sitio a mí confieso que no me ha gustado mucho se disco Ike de R P

Voz 0281 20:56 de has dicho bueno es que hay cosas que yo he dicho que eran SAS

Voz 1 21:01 sí en

Voz 0313 21:06 sí que sí para que nos hagamos encima de la mesa eso te lo que estamos es una canción que siempre me tienen mucho cariño por el por lo que symbol simbólicamente es la primera canción además del primer disco en solitario sea es como la casilla de salida de mi etapa en solitario odio pero bueno bueno pero la carrera en solitario

Voz 0788 21:33 las como dice Benjamín de un modo muy teatral muy bonito al comentar que no dices esa frase pero queda muy claro que sí

Voz 0313 21:40 nada simbólicamente sacan

Voz 0429 21:42 qué significa mucho aparte es una canción que me gusta mucho entonces siempre siempre ha estado ahí está diciendo

Voz 30 21:50 no estar a

Voz 1 22:01 sí

Voz 30 22:05 el plan

Voz 0313 22:18 oye Koke déjame volver un momentito a lo de la importancia y el peso de los amigos en en el escenario por porque en este disco unos son muy conocidos otros no tanto

Voz 30 22:32 la de futuro

Voz 1 22:47 eh

Voz 30 22:53 los ancianos no nos asustamos por qué pinta

Voz 0313 23:34 perdona la ignorancia pero yo cuando escuche el disco y cuando puso al ver el DVD quién es este de Rodríguez yo no tenía ni idea de quién era ahí seguramente Jack Dios también está comiendo creo cuéntale que también tienen solitario no no de verdad quiénes

Voz 34 23:48 en la gira de mujeres Charlie Bautista que era el guitarrista el titular entonces

Voz 0313 23:53 en no poder no pudo venir a un par de bolos y envió a ese tipo que tocaba por entonces con Jero Romero

Voz 31 24:01 sí

Voz 0429 24:03 bueno hubo una conexión brutal dos conciertos acústicos además íbamos el ellos solos pasamos dos noches de cervezas y de echar las hasta las tantas de la mañana en momentos en al escena alguien creíble ya ahí me quedó la imagen de amable y tal tiempo después me lo encontré en un estudio que tal como está la vida detalla no sé qué me da un disco instrumental proyecto suyo cuarto y que era una auténtica maravilla de delicia en la gira el último hombre en la tierra en esta canción cogimos la costumbre de invitar a un guitarrista local allí donde íbamos a tocar no pensé que para irrepetible Amable Rodríguez ha perfecto que está

Voz 0788 25:14 tiene una propiedad amable hace unos cuantos años Itínere propiedad que tienen pocos guitarristas que es que saber hacer diferentes cosas a este su sólo con muy mala leche que te puede parecer incómodo y luego viene de tocar ataca mucho tiempo yo creo que con cañones y mantequilla tocaba country folk así con el fin Piqué y no sea hacía las cosas maravillosamente melódicas alguien es la es la técnica del líquido nombre en fin que es un tío que no todo el mundo todos los guitarristas valen para todas las cosas sobre todo él que es un guitarrista muy acá

Voz 0313 25:44 de Mikko es un es un genio días encanto una musicalidad al que notable es nombre de santoral lo eso es apodo es además una historia con como de película en plan su abuelo murió en una trinchera irle prometió

Voz 0429 25:59 a su compañero de le llamaría su hijo amable en honor a él pues las películas cediendo el nombre y su hijo acaba de tengo un hijo que se llama amable

Voz 0313 26:16 claro esto de de poder compartir escenario y en un día en una noche tan especial como esa si encima resulta que estrena una canción

Voz 24 26:28 me fumo el accidente

Voz 35 26:46 sí

Voz 30 26:57 eh

Voz 0429 26:58 otros la historia de esta canción Coque Jano bueno esa canción me escribió de repente apareció reapareció el director de uno de los primeros videoclips de Los Ronaldos eh Alberto se llama director lo de un éxito así de películas de terror de serie B y tal hice una película con Alaska Se llamaba la lengua asesina hace muchos años no sé si buena fue así medio debido mítica en el mundo subterráneo del del cine de terror de serie B dime escribió que tal cómo estás cuánto tiempo voy a hacer una película que se llama White que se estrenó finalmente en el festival de Sitges pero pasó la verdad es que pasó desapercibida y quiero que me hagas una canción de amor desgarradora y tal y esa misma noche me desperté me desvele mitad la noche agarrar la guitarra in y me salió esta canción que es tan mal que lo diga yo pero es una Mis canciones favoritas de vamos que

Voz 0788 28:06 también esta canción también porque tiene un punto de yo lo voy a cambiar el nombre al tu disco anterior decir quiénes Neil Hamon porque habrá mucha gente a los es lo voy a contar justamente ahora mira el el anterior disco de Coque Malla seguís como siempre me encanta nos ha hoy no estamos completar el último hombre en la tierra se llamaba el último disco de que antes de este yo le cambió el nombre le he dicho que era el último hombre atrevido en la tierra que es Coque Malla por estrenar canciones en directo y yo quiero hacer ahora como como ha hecho que en su disco que invita a la gente aunque sea virtualmente

Voz 36 28:37 los paros

Voz 0788 28:46 estes se hace llamar desde va en Comedy del que hablaba antes Carles Gil con el que estrenó esta canción la que oíamos cantar no bueno pues hay un momento memorable el disco que donde él lo presenta porque esto no lo hemos oído es hombre Osorio la canción pero él lo presenta que por cierto también es muy teatral porque él mide los compases que va a tardar en contar quiénes son

Voz 0429 29:06 esta canción guardadas no se me ocurre mejor momento ves ocurre a nadie mejor con qué compartirla que el señor

Voz 1 29:27 y ha arrancado Juan con la batería ahí

Voz 0788 29:30 atacar el tema bueno pues cosas como ésta la de estrenar canciones grabando las en directo osea estrenar canciones completamente inéditas y encima con invitados y orquesta que decía porque que es difícil es lo que te amo eso el último hombre valiente en la tierra si es que cambiamos un poco el título de la CAM del del disco Ésta no es la única vez que Coca estrenado canciones en discos en directo ya lo hizo en el noventa y seis aunque una amiga suya según contó el allí en directo casi le chafa la ilusión de hacerlo

Voz 32 29:58 una amiga le dijo hace poco

Voz 0429 30:00 no sé si metes canciones nuevas un disco en directo parece que es que no dan salida suficientes canciones nuevas ya has tenido que hacer un disco en directo tenía razón

Voz 0313 30:13 no nos quedarán tan bonitas

Voz 1 30:18 estas que se llama luego estreno otra

Voz 0788 30:28 o sea que dos canciones en directo en aquella anoche una maravilla y la otra se llamaba Mi casa

Voz 30 30:34 eh

Voz 0313 30:43 es un placer estar compartiendo este ratito lo de radio en La Ventana con con Coque Malla que va a hacer como toda la gente que nos visita a regalarnos dos canciones en directo vamos con la primera cuando quiera Koke vamos bien

Voz 38 31:04 me encanta ver a ya al final el andén encantada a Elche bajando del tren de encantada

Voz 39 31:14 la marcha correr hacia me me encanta verme y hacer sufrir

Voz 40 31:21 encantadas salí en cualquier dirección descubre la ciudad a descubre me encanta la eres

Voz 39 31:35 eh

Voz 30 31:44 me encanta el Brujas facial silencio tu voz tu mirada anima canta y gritar

Voz 0313 32:02 hola me encanta

Voz 30 32:05 a de de no sé qué decir de a mí no sé yo yo me encanta la vida anterior

Voz 40 32:25 descubrir qué sentías lo mismo que yo habría caído al vacío

Voz 30 32:49 dedican ya temores de ella

Voz 38 32:56 ah

Voz 30 32:58 siempre son cada

Voz 38 33:08 Teneluz la finca de La

Voz 40 33:13 me encanta

Voz 38 33:18 hombre a la acción la

Voz 0313 33:55 qué más directo en La Ventana regresamos en cuatro minutos

Voz 28 34:05 la Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana La Ventana y la primera

Voz 12 34:20 en Cataluña de oro eh esta novatada rascar hay tres personas me avisaron de que el Gobierno no me quieren

Voz 42 34:30 la mejora la autopista somos ya mi coche fue la venda de la Orinoco remontó en el inicio de la Orden a si si cita a los que Luis el cabrón

Voz 1 34:41 hago vimos

Voz 0313 34:43 después esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puede ser socio pues eso son cuando Messi Villa

Voz 12 34:50 la finalmente amanezca será ponerlo

Voz 0429 34:53 esta es magnífica es mujeres

Voz 11 34:56 el corre y nuevos tiempos vamos a escucha menos

Voz 12 35:01 vicios informativos Gabriel

Voz 0313 35:03 sí

Voz 28 35:08 deporte

Voz 12 35:13 Zune a todos nos une el fútbol busca el pase atrás para Messi porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos dos Larguero con Yago de Vega los viernes a partir de las once y media de la noche sábados desde las doce siempre una hora menos en Granadilla síguenos también la punto es qué hacer

Voz 0313 35:58 los viernes no My Lol en su disco de boleros titulares

Voz 44 36:06 mujer Aurelia buenas noches buenas noches llamo con las bragas en la mano

Voz 12 36:13 noches de Ortega con Juan Carlos Ortega

Voz 0313 36:16 improvisaron poemas sobre las bragas color carne adelante con bragas de color carne de color carne bragas hagas lo que tú hagas nunca podrás estorbar

Voz 11 36:30 hola padres tener tanta debilidad después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas

Voz 45 36:43 en de la Cadena SER acoge en todas las posiciones políticas y corrientes de opinión presentes en la sociedad excepto aquellas que propugnan la violencia el racismo la xenofobia o la discriminación por sexo

Voz 1280 36:55 en antena Libro de estilos de la cadena

Voz 46 36:57 Nasser editado por Taurus ya a la venta

Voz 0429 37:09 hoy por hoy

Voz 45 37:10 o La Ventana hora25 El Larguero hablarporhablar SER Deportivos este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa viven a ver cómo se hace la radio en directo entre Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 18 37:33 tú tienes el arma en casa que el mes que viene me entregan y quiere ponerme una alarma ante estimular los estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos alguien tranquilidad

Voz 19 37:48 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 11 37:58 este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en como sea

Voz 12 38:07 nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 13 38:11 buenos días hola puede intentar hablar contigo fingiendo absoluta normalidad pero veo un kleenex debajo de tu huevos

Voz 14 38:20 ahora deberá nadie sabe nada que apenas eh

Voz 17 38:26 la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso te recomendamos que tome Sancio Ahmed ansioso contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso ansia Ahmet consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 8 38:37 el país presenta la colección Premios Goya dos mil dieciocho disfruta del cine español con Verano mil novecientos noventa

Voz 9 38:45 tres Verónica Andilla el secreto de marrón la librería el autor el bar

Voz 10 38:51 muchas más domingo once primera película por nude con noventa y cinco euros con el país

Voz 47 39:05 sí

Voz 0313 39:10 diez partidos de fútbol igualdad hostil

Voz 45 39:13 dos XXXV mil insultos en la red por cada cien de esos insultos sólo cinco comentarios piden respeto respetar o insulta a este trece de febrero Día Mundial de la Radio la Cadena SER presentará el primer informe que analiza las conductas machistas racistas homófobas y violentas

Voz 0429 39:32 la afición en redes sociales sin

Voz 48 39:34 respecto hay juego

Voz 1280 39:37 la Ventana

Voz 1 39:40 Carles Francino

Voz 25 40:11 voy podía entre está muy Lacan

Voz 31 40:22 a sí

Voz 25 40:28 estas voy a hasta

Voz 31 40:35 en la A

Voz 25 40:43 la otro

Voz 31 40:50 ah sí

Voz 0313 40:55 aquí seguimos en La Ventana con Coque Malla que ha venido a presentarnos su disco y DVD de irrepetible grabado en en julio en el teatro Nuevo Alcalá de Madrid irrepetible en su momento que no puede volver nunca incluidas las canciones tenías algún tipo de de angustia o de recelo porque claro una cagada pasó a la posteridad también muy de verdad muy de verdad pero sí si uno la cometido no presionó eso no entiendes lo de Kagan a veces habla muy técnicos me ha ofendido por Mahler

Voz 0429 41:29 que no la verdad es que ese sarampión lo pasé ya hace tiempo el sarampión es sede el pánico al al play REC o lo que se agrava y no pasa nada hay lo que hay que hacer es disfrutar disfrutas la grabación que tendrá interés no hambre había mucha responsabilidad estaban las cuerdas

Voz 0313 41:54 claro claro si es Madrid

Voz 0429 41:57 Madrid que es bastante traicionero no traicionero para tienen el escenario no porque está tu gente estará gente que te conoce desde el escenario ver a tus amigos a tu pareja sin es

Voz 0313 42:11 no no puedo fallar

Voz 0429 42:12 hombre KO pero pero no el miedo a grabar yo creo que que ya treinta años después ya he aprendido

Voz 0313 42:22 ese poema tan bonito de Ángel González que un miércoles en el que no pasa absolutamente nada pero acaba diciendo dice ese miércoles que nunca nadie jamás volverá a haber otra vez sobre las

Voz 12 42:32 tierra juegos a esa impresión no

Voz 0788 42:36 oye lo que sí se vuelve a ver sobre la tierra de este disco es las canciones yo creo que hay una premeditación que me gustaría que me explicaras que es que es tanto canas casi exactamente igual que en los discos

Voz 0429 42:45 porque además fundamentalmente

Voz 0788 42:47 de el último hombre en la tierra

Voz 33 42:49 a la hora de los gigantes el latido por sí siete de las once creo no

Voz 0788 42:56 están casi tocadas exactamente casi cantadas exactamente cosa que tú no siempre haces por lo menos cantar las exactamente igual no sé si es premeditado o es una medida de seguridad porque había mucha gente

Voz 0429 43:06 bueno no yo yo tiendo bastante a reproducir en directo las canciones tal y como las hemos hecho un disco luego si te fijas pues hay matices no de los arreglos de las guitarras de los teclados y tal pero a mi me gusta a mí me produce placer recrear una AVE una y otra vez tú escuchas salvando las infinitas instancias pero escuchas en treinta millones de Thomas diferentes de Sinatra de de una canción muy las hace igual pío pero hay siempre un matiz que hay yo yo soy alto al contrario que Dylan Dylan es absolutamente incapaz de unas que sea incapaz seguro que es capaz pero se niega totalmente a repetir una canción la repetir una misma toma no es raro

Voz 0313 43:55 es bueno es su marca de fábrica a verle Iceta cantan las canciones igual que torpes sí pero también es excesivo Van Morrison más todavía iba Morrison yo les esto muchas veces si canta al disco

Voz 50 44:10 la va a buscar las antiguas no tanto por ejemplo Moon dans la toca como un soy muy rápido el que el que está hasta las narices en cuarenta años más otra historia discos yo lo he visto entero lo canta como los músicos recordarles en directo y le he visto regañar a la percusión iberos que dieran directamente

Voz 0313 44:30 pues estar dos horas sin sin reconocer que es a no ser que sea Benjamín Prado eso es más alguna vez se descubriera que no ha sido él es mucho que ha enviado a otro as vosotros creéis que alguien puede saber más sobre los Ronaldos que Coque Malla lo hay yo creo que sí señor que le éramos a Dani Martín una cátedra a un nariz causó sobre Ronaldo elige una cosa u las dos las dos en las dos a mí Martín buenas tardes cómo estás

Voz 51 46:13 estoy más nervioso que cuándo voy a salir a cantar

Voz 0313 46:15 ese porque hombre nombre que tengo

Voz 51 46:18 tremenda admiración respeto y

Voz 52 46:20 en el orgullo de ser fan de uno de los que para mí es un transmisor y uno de los mejores músicos de nuestro país

Voz 51 46:30 el planeta hay una a las personas que me ha hecho quererme subir a un escenario oí a aprender un montón de cosas que que le copiado que le he robado y que a día de hoy pues pues ha hecho saber estar encima de escenario

Voz 0313 46:44 eso lo has estado Ana Martín un abrazo se nota en la canción Dani porque qué manera de Ronaldo

Voz 34 46:52 que a veces se decía Fernando Neira no sé si lo leíste Dani decíais actividad decía

Voz 0313 46:58 Dani Martín más Ronaldo o el propio como decía para alabar Leo lo para meterse contigo a meter ahí incluir ese verbo en el Diccionario aldea antes Danny Ronaldo que sería si te hubiera se buscara definición

Voz 51 47:13 en a mí Ronald LEAR sería sacar las cosas de las entrañas Si cantar como la chocó que siempre con mala leche con el corazón con con con la manera de tocar la guitarra que tiene es su única Hay original igual que su voz y su letra así su manera de transmitir para mí el formas más importantes de la escena de este país no le gustan los halagos pero avisó a joder

Voz 0313 47:39 sí

Voz 1915 47:41 Pérez

Voz 51 47:44 bueno creo que que se merece pues pues eso todas las horas de radio del mundo oí que la gente conozca pues eso que tenemos un tipo que para mí es genial

Voz 0788 47:56 Dani como especialista de Los Ronaldos

Voz 51 47:59 estamos tengo todos los singles en vinilo de siete pulgadas de Los Ronaldos Maxi Single

Voz 0313 48:05 pues sí ranking original siendo mucho

Voz 0429 48:07 aval vino a mi casa de con todas

Voz 0313 48:11 la colección de Singers todavía no había empezado el que empezado ya de niño no

Voz 0429 48:16 sí yo le ofrecía el oro y el moro porque ya no tenía ni uno yo toda mi vida

Voz 0313 48:20 ha sido muy desastre cuando no iba guardando esos tesoros que en el momento llegabas a la compañía que ha salido Singer lo daban hilo tirabas ahí en una estantería de casa

Voz 0429 48:30 ha sido siempre muy desgaste tocando con el paso del tiempo eso son auténticos tesoros no en con la acumulación Jaime I

Voz 51 48:38 dos de hecho que son dos auténticos tesoros al que se quiera meter en en internet en todo en todo coleccionó cosas así o en o en ferias del del disco uno con Brighton sesenta y cuatro

Voz 0313 48:50 yo tengo los en los Héroes de silencio

Voz 51 48:53 que llegan a costar pues quinientos euros y cosas así

Voz 0788 48:56 pero cuál es la canción desconocida de Los Ronaldos que tú dices esta es la mejor nos ante nadie

Voz 51 49:02 bueno desconocía es que no fue un siguen ya

Voz 0313 49:05 eso es

Voz 51 49:07 bueno hay muchas canciones de Los Ronaldos pero tal vez de árboles cruzados así no se vive bien y el disco de cero creo que hay un montón de joyas y que no fueron Single sí que para mí pues pues forman parte de de mi adolescencia de mi infancia hay una canción inédita que está en la cara B de el Single vente conmigo

Voz 0313 49:31 no tenía muy mala leche también

Voz 51 49:33 sí que Iker con muy muy así de tirar piedras a la puerta de los padres de tu novia no

Voz 1915 49:40 se les

Voz 0313 49:45 yo que esa no era tuya Dani Martín doctorado Honoris Causa Premio Nobel si lo hubiera de alto yo pero pero no pero es verdad eh yo de a lo largo de mi vida aparte

Voz 0429 49:55 te que es una suerte de que sea un amigo pero no he conocido a un tío que que hablara con tanto respeto con tanto conocimiento es el mayor fan de Los Ronaldos que yo no he conocido jamás

Voz 0313 50:08 es otra cosa Dani antes se que te saludamos lo voy a reproducir porque estamos con los micrófonos cerrados estamos pensando convocar un concurso para encontrar a alguien que hable mal de ti a ver si aparcado a ello hay un montón no no no no para que encontremos a uno de verdad que hable mal de ti pero conociendo tiene eso es doctora seguro que hay alguno por ahí no

Voz 0429 50:29 claro claro pues por eso hablaremos un concurso a ver si

Voz 0313 50:34 una cosa que me pasa con Koke que me encanta

Voz 51 50:36 qué le ha mirado luego Le conocido ir ahora somos amigos Si Il y le tengo un cariño increíble pero siempre que le veo o siempre galo con él me pongo nervioso

Voz 0313 50:51 es una cosa que no lo van hasta que nos debemos dos botellas de Pintia

Voz 0281 50:57 pero Dani dañinos pasa a todos los que la queremos eh

Voz 0313 51:01 bueno voy de Dani un placer saludarte amigo Un besito hasta ha estado muy pronto de la vía

Voz 53 51:20 ese es uno de los momentos muy chulos de ese de ese concierto tanto en el en el disco eso honorífico como en el DVD porque porque se ahí

Voz 0313 51:28 Monroyo la conexión es un huracán pero es que ha habido sí a lo mejor el pelo azul ahora están dormidos pero es que hay hay hay hay antes decía la elección de un teatro no ha sido casual por parte de Coque Malla pasaron ocurrieron tantas cosas esa noche porque merece la pena que la recopilemos un poco con Laura entona obra de teatro hay una o varias protagonistas que encabezan la función en irrepetible hubo un indiscutible Coque Malla

Voz 33 51:56 Nuevo Teatro Alcalá Alcalá Palace yo recuerdo

Voz 0429 52:00 en esas mismas butacas esta fan talla cine viendo películas de cero cero siete así que recuerdos muy emocionantes este lugar no se espera una noche increíble agarrar fuerte

Voz 1280 52:16 por qué vienen curvas pero también caminando delante o detrás de las bambalinas estuvieron los que hicieron posible que esa velada oliera teatro de verdad los que consiguieron meternos dentro de ese plato de película operadores de cámara Artés sonidistas o dirección como Cristina y María José las del cine el que se puede trabajar súper bien porque aunque tiene muy claras no se cierra en banda asesoradas

Voz 54 52:41 en el caso de irrepetible además fue un trabajo en equipo creamos el proyecto ahí junto en como se tenía que ver la propuesta audiovisual y además ha sido un placer trabajar con él siempre vaya hacemos un equipazo junto

Voz 0429 52:53 soy te hace un artista un pedazo de músico y este Parlamento

Voz 29 52:58 sí

Voz 1280 53:09 aquellos que luego nos devolvieron a la realidad a lo que realmente era un concierto de bandas de rock con Gabriel Héctor David o Toni Brunet

Voz 33 53:18 qué recuerdo la sensación de que Conde terminamos de tocar era muy buena habíamos tocado muy bien y ha salido todo muy bien valió mucho la pena el trabajador hizo que nos pegamos

Voz 0429 53:28 sí es el pequeño tres que siempre producen estas cosas estábamos

Voz 33 53:32 siendo una especie de de esos libritos que se hacían a final de curso la foto de todos los que habían participado en el curso de quinto B era un poco eso decía bueno este de concierto no se hubiera para recordar esta buena época que estamos compartiendo que siempre va a quedar ahí como algo para nosotros es muy especial para mí al menos tanto en lo musical como en lo personal

Voz 1280 53:55 un concierto de viento saxos flautas trompetas de cuerdas Juan Luis Juan Sergio gala Pérez

Voz 0313 54:02 de repente ser parte activa de la banda sonora de tu propia vida es algo espectacular

Voz 55 54:07 lo que admiro muchísimo la calidez y la paciencia que tiene Koke con todos los que trabajan también recalca haría muchísimo una cualidad que me llamó muchísimo la atención la sensación de que él siente que vas a dar lo mejor de ti y confía hace que se cree Ka todo el mundo y que realmente entregaremos lo mejor de nosotros

Voz 1280 54:33 también entraban y salían esas otras voces maravillosas para interactuar con el actor principal

Voz 0429 54:39 señoras señores Amable Rodríguez

Voz 0281 54:48 con los momentos la verdad que me concreto las guitarras tanto sonoridad como ondea hoy podría funciona perfectamente a modo instrumental para mí tocando guitarra es puro rock'n'roll tocaba quizás

Voz 44 55:02 si la temporada supe el delicado

Voz 1280 55:07 todos tocando juntos en el mismo barco como si fuera nuestra última noche la tierra casi un centenar de personas implicadas en un proyecto que fue concierto teatro

Voz 0429 55:16 nunca quise hacerlo pero todo lo que tengo es mi deseo estar dentro de y a la vez tocar el cielo con la punta con los de Pino

Voz 30 55:30 a no

Voz 0313 55:35 mira

Voz 30 55:36 y ahora es dvd ICD

Voz 1280 55:38 me quedan congeladas para siempre las fotos del momento

Voz 56 55:41 armadas por Juan Peres Fajardo hizo el amigo te pira que que plasme si esos momentos especiales e es una responsabilidad pero también es un honor flotas y me quedaría con el aparte de jamón que cantaba una canción de de Koke que se llama full Monster que no la conocía y me pareció increíble

Voz 24 56:02 no si me Ewen

Voz 1280 56:10 más el recuerdo de El otro gran protagonista de la noche el público el que marca la diferencia entre una noche más o una irrepetible

Voz 0313 56:26 a todo esto y mucho más es irrepetible que haya venido Coque Malla presentarnos no no dolores Canta canta para cerrar esta hora de radio placer como siempre amigo maravilla gracias por vosotros

Voz 37 56:45 sí sí

Voz 40 56:51 ya sea las farolas de la calle eh Luisa vive ahora

Voz 37 56:59 eh y no

Voz 40 57:04 son las siete de hace frío y ha llovido sua estamos ella asoma en despide pero yo no reconozco su vestido

Voz 37 57:25 eh eh eh

Voz 40 57:30 tiene cara de Kansas ir a propio cada escalofrío

Voz 37 57:39 eh

Voz 40 57:42 ya CEAPA las farolas hace tiempo que está

Voz 37 57:53 eh

Voz 40 57:55 ya aparecen los fantasmas ya estoy despierto y yo estoy dormido pero

Voz 39 58:09 mira ahora hacia un lado

Voz 40 58:13 camina con ha decidido

Voz 39 58:20 que eh es hijo corrieran

Voz 40 58:24 le les dijo que si el K

Voz 39 58:27 pero hay camino eh eh

Voz 40 58:34 en e cansados tiene tenga que ir

Voz 37 58:43 eh eh eh

Voz 40 58:46 ya hace tiempo que quisieras con eh

Voz 37 58:56 eh

Voz 38 59:01 ahora

Voz 41 59:05 a la cita

Voz 38 59:13 la eh

Voz 41 59:18 la eh

Voz 38 59:24 a mí sí

Voz 41 59:28 eh eh eh eh