La Ventana (09/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias Cataluña registrado en el Parlamento y en solitario su propuesta de reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat es la reforma con la que los soberanistas pretenden legitimar la investidura de Carles Puigdemont pese a que el Gobierno ha amenazado con impugnar cualquier cambio de esa norma esta misma tarde el portavoz del Gobierno despreciaba como van a escuchar las alternativas que hay sobre la mesa para que Puigdemont recupere la presidencia Íñigo Méndez de Vigo

Voz 2 00:34 todo suyo no está en el exilio está huido

Voz 3 00:37 justicia cualquier cosa de estas que leemos con piruetas piruetas que no tienen ninguna base legal ni jurídica y creo que además perturban la credibilidad de las instituciones catalanas

Voz 1667 00:51 desde Cádiz nos llegan novedades sobre el asalto al hospital de La Línea de la Concepción por parte de un grupo de encapuchados para liberar a un narcotraficante bajo custodia policial la Junta de Andalucía ha informado de que después de ese asalto varios integrantes del mismo grupo se desplazaron a los juzgados de la localidad para hostigar a una jueza informa Cándido Roma que era

Voz 4 01:10 la magistrada no sufrió ningún tipo de agresión física pero sí fue amedrentado hay amenazada por lo que se sospecha que formaron parte de este nuevo hostigamiento algunos de los miembros del grupo que asaltaron la sala de urgencias del hospital linense para liberar a un narcotraficante el pasado martes la investigación se ha abierto por parte del Cuerpo Nacional de Policía para tratar de identificar y detener a los autores de este nuevo incidente en La Línea de la Concepción

Voz 1667 01:39 del exterior la guerra en Siria Turquía ha reanudado hoy sus bombardeos aéreos al norte del país el objetivo es acabar con las milicias kurdas que resisten en la frontera pero se teme que esta ofensiva esté provocando víctimas civiles desde Beirut informa Oriol Andrés

Voz 5 01:52 la aviación turca reiniciado los bombardeos sobre la región kurdo siria de Afrin tras cinco días de interrupción en que sus habitantes han respirado un poco más aliviados Turquía asegura que sólo ha atacado objetivos militares pero los vecinos de la zona niegan que sea así Raña maestra de Afrin asegura que se ha bombardeado pueblos carreteras e infraestructuras básicas

Voz 6 02:11 desde el cual se abordó les están tratando nuestros cambios nuestras Kansas una piscina que provee agua once Aldeas un conocido acaba de volver de allí dice que está destruido según el gobierno local

Voz 5 02:23 sin ciento sesenta personas habrían muerto desde el inicio de la campaña militar turca que habría causado asegura la ONU entre quince mil y treinta mil desplazados

Voz 1667 02:31 deportes José Antonio Duro agudo al hoy comienza la jornada

Voz 7 02:34 tres de Liga Santander a las nueve en juega el Athletic Las Palmas también partían en Segunda a las nueve es el Granada Valladolid mañana en primero Villarreal Alavés Málaga Atlético de Madrid Leganés Éibar y el Real Madrid Real Sociedad para hoy baloncesto sólo un partido con un equipo español en Euroliga jornada veintidós Real Madrid reciba Olympiacos a las nueve

Voz 1667 02:52 los cuarta allí la previsión del tiempo para el fin de semana que no reserva una ligera subida de las temperaturas también fuertes vientos y precipitaciones reservadas para las comunidades de la cornisa cantábrica de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Francina y después de las noticias como cada viernes a esta hora en La Ventana la agenda de la cultura y el ocio

Voz 0313 03:47 más tarde en manos propone hoy abrir en Barcelona con teatro

Voz 11 03:54 Lies lo está

Voz 0313 04:04 Teatro con que concretamente haberla sala de Kenia

Voz 0564 04:07 Cela una dedica un ciclo a uno de los dramaturgos nacionales con más proyección y más pluriempleado Josep Maria Miró una de sus obras olvide monos de ser turistas se puede ver hoy y mañana a las ocho y media y el domingo a las seis y media está protagonizada por una pareja catalana que viaja a Brasil y su autor nos ha contado la esencia de esta obra

Voz 12 04:24 no olvidemos que ser turistas es una obra sobre las migraciones emocionales porque viajamos porque nos vamos de casa porque nuestros países nos expulsan yo dijo que es una obra que es consecuencia uno mi tránsito entre Europa y Latinoamérica pero también de los momentos clave la oleada que nos llegó de de argentinos a principios del dos mil por el tema del corralito y también por la oleada de gente de España que se han ido de nuestro país en este sentido para buscar una oportunidad

Voz 0313 04:53 está pensando que esta obra le podía interesar mucho a Paco Nadal estaba pensando también que el buen teatro suele abrir suele provocar suele generar muchas preguntas muchos

Voz 0564 05:01 tres rodante si miro es de los autores que dice que escribe para buscar justamente eso respuestas pero no siempre las encuestas

Voz 12 05:06 difícil llegar a respuestas yo yo creo muy poco en las verdades únicas y en las respuestas pero pienso que los procesos de reflexión son los procesos que que nos mueven que nos acercan que modificara a veces nuestras posturas

Voz 1 05:24 Miguel primo niña oye

Voz 0313 05:38 algo más de teatro podríamos recomendar si escucha test me decía

Voz 13 05:41 es lo único cada día

Voz 2 06:03 para

Voz 14 06:09 Cukor Verdi

Voz 0313 06:14 alguien ha dicho yo soy es que hoy es cuarenta

Voz 0564 06:16 otro poner la obra Magnani a puerta que es un texto que cuenta la última hora de vida de la actriz Anna Magnani en su casa poco antes de salir hacia el hospital donde murió pero que paradójicamente es todo un canto a la vida hasta ahora puede verse los viernes y los sábados a las ocho y media de la tarde pero ojo porque en cada sesión sólo hay veinticinco espectadores eso porque la obra se representa en una casa real en pleno centro de Madrid el espectador tiene la sensación de ser un intruso de estar en la casa romana de manga ni hemos hablado con Arantxa de Juan que es actriz guionista director hay también productora de la obra

Voz 15 06:45 soy ayer estoy lleno algo que no debería de vez de hecho la escena la la primera escena es como un prólogo no donde uno se pregunta dice bueno realmente tendría que ver esto pero pero luego la cosa se va animando ya al final voz dice si efectivamente es una lección de vidas

Voz 1826 07:04 oye mal la imagen que tenemos de ella de Anna Magnani es la de una mujer fuerte del terrorista

Voz 0564 07:09 fue fue en su época le hemos preguntado también Arantxa de Juan qué papel desempeñará hoy en día Anna Magnani

Voz 15 07:15 hoy sería puesto al Masella fuera plena feministas de la historia del cine fue la primera que se peleó por tener el mismo sueldo que que los hombres yo creo que también sería productora porque era una mujer muy estaba parada y además continuamente buscaba proyectos Si los generaba hay y entonces yo creo que ella sería feminista Astrid hizo dorada

Voz 16 07:38 sí sí

Voz 17 07:51 eh

Voz 0564 07:55 incluso con Van Gogh hasta mediados de abril si puede verse en el Pabellón de la Navegación de Sevilla una exposición inédita hasta ahora en España es la banco Calais que propone una manera revolucionaria de contemplar el arte la exposición combina imágenes movimiento y sonidos y es como si la obra del artista cobrará vida por ejemplo haber las confederaciones de la noche estrellada oscilan y puedes ver por ejemplo cómo los pájaros del trial con cuervos emprenden el vuelo hemos hablado con Elena Gross Cova directora de la exposición a quién hemos preguntado si en el futuro todas las exposiciones serán así

Voz 15 08:24 a mí me gustaría que no desapareciera el arte clase con lo que pasa que la noche estrellada está en Nueva York iba a permanecer en Nueva York hay bastante Juan José afortunados que pueden hacer los viajes por el mundo para conocer estas obras y también existe la la generación que vive a veinticuatro fotogramas por segundo a ellos es básicamente imposible interesarles con una visita normal al museo hay que darles una forma adaptada a ellos porque ellos lo consumen todo muy rápido

Voz 1826 08:55 muy rápidamente se bueno hay que confiar en que los museos permanezcan eternamente hablar hablando de Bangkok siempre que nos referimos a él no se me pregunto lo mismo que le hace ser tan contemporáneo porque hasta parece que hasta los más profanos delante valora

Voz 0564 09:10 sí es un pintor que gusta casi todos tiene algo que nos fascina Elena foros Cova tiene una explicación también para ello

Voz 15 09:16 Gogh opera con las emociones que en sí era señores bastante infeliz iba bastante inestable emocionalmente decía está Moro esta condición de autores es una clara de de de éxito porque casi todas las obras maestras están hechos por la buena gente infeliz

Voz 0313 09:39 qué insistir en esa película que está todavía en cartel dicen que es una auténtica Navidad vamos viene llevamos una ruta realmente preciosa hemos hablado de teatro hemos hablado de arte por dónde cambiamos ahora va ahora vamos a hablar de un

Voz 0564 09:52 falta literarias

Voz 18 10:01 ah

Voz 0564 10:10 y entonces el esta ruta en Vitoria los sábados por la tarde se celebra en la capital vasca la ruta literaria de la novela el silencio de la ciudad blanca un bestseller de la escritora Eva García Sáenz de Urturi los lectores empezaron a hacerlo de manera espontánea nos lo cuenta la propia escritora

Voz 15 10:23 como la condena alta con visual y tan específica ahí ya simplemente en el prólogo parecían todos los capítulos tiene nombre de del escenario donde ocurren entonces fue como como una consecuencia natural no que la gente la gente empezó a él directamente desde desde todos los puntos de España a los fines de semana Vitoria hizo juntaban lectores sin ellos mismos iban recorriendo la los puntos que Soler en la novela y luego las redes sociales

Voz 20 10:59 qué

Voz 0313 11:00 has visto el éxito decidieron institucionalizar no

Voz 0564 11:02 exacto la ruta recorre todos los puntos de escenarios que aparecen en la novela la propia escritora hizo la ruta en una ocasión sin avisar y les sorprendió que los lectores acudieran con la novela bajo el brazo a la escritora le hemos preguntado que tiene el thriller cree que es el género de sus novelas que crea tanta adicción

Voz 15 11:16 yo creo que que si no se engancha tanto es porque tenemos esa esa pregunta no es quién lo hizo el porque lo hizo no siempre hay un misterio que resolver yo yo pienso que eso es citaba un poco la inteligencia en la curiosidad del lector en en estos tiempos en el que las novelas tienen que competir con tanto contenido que hay contra todas las pantallas pues yo creo que si el thriller esta ganando poco goleada es precisamente por eso no porque ellos mantienen nuestra atención más que cualquier otro tipo de de Historia

Voz 2 11:46 el

Voz 0313 12:02 a ver que ha habido un cambio radical esto esto es Málaga carro sí claro eso es como Ruta del bacalao

Voz 0564 12:10 vamos con el plan familiar de la semana este es el tema más popular de la banda sonora de la película Madagascar que ha inspirado musical que llega ahora hasta el trece de mayo a Madrid al teatro de La Luz Philips Gran Vía lo protagonizan siete animales que han pasado toda su vida en cautiverio y acaban en una isla africana en la que descubren que la vida salvaje tiene sus pros pero también contra sí hemos hablado con la actriz Amina tasó sobre cómo es la experiencia de dar vida a la mítica hipopótamo Gloria en el musical

Voz 21 12:33 el hecho de de hacer un personaje es crear un personaje decís es de un dibujo animado es lo más complicado es lo que hago todos pero bueno tengo bastantes cosas de Gloria manos a mis características personales es abriría otra vez estaba por ahí pero suele aunque luego los no estoy eso tan enorme tan aparatosos que acierte a al personaje y acepta el Vestuario

Voz 2 12:59 como como de datos

Voz 0313 13:13 bueno al hilo del marcha marcha vamos a ir acabando esta agenda de la cultura y el ocio de cada viernes y lo hacemos como de costumbre con con música precisamente con algunos conciertos del fin de semana hemos

Voz 0564 13:23 si empezamos con India Martínez que toca esta noche en Pamplona y mañana sábado en el Wizink Center de Mali

Voz 22 13:39 seguimos con Maldita Nerea que están esta noche en el Auditori del Palau de las dar de Valencia similar terminamos con con CNET que estará mañana en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial en Madrid desde que de las dos

Voz 0684 14:03 cuando me ha sacado el cigarro ante Denver en el don de dictara harén juegos

Voz 2 14:10 si pudiera es el nuevo Single

Voz 23 14:12 David de María I primer adelanto de su próximo disco veinte años el artista celebra veinte años de carrera en directo sin ya disponibles las entradas para Murcia diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Málaga no de de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre en David De María oficial punto es

Voz 24 14:40 tengo unas herramientas de un viaje citó esta Semana Santa

Voz 0564 14:43 que no te puedes hacer una idea Ita

Voz 0313 14:45 CITES es un verano en miniatura para todos los juro del verano trato en una semana sí que la Semana Santa de Viajes el Corte Inglés de auténtico verano en miniatura Europa Asia Estados Unidos o nuestras costas e islas todo con el mejor servicio y pago aplazado a tres meses disfruta de la Semana Santa Viajes el Corte Inglés

Voz 2 15:11 aquí actor tú tienes en casa Securitas Direct y qué tal es que el mes que viene en entrega y quiero ponerme en alarmante este mudarnos yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 25 15:26 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 2 15:36 en la última hora

Voz 0313 15:42 vamos a Ana que contamos de última hora en Andalucía Salvamento Marítimo ha trasladado al puerto de Almería los cadáveres de tres inmigrantes así como a las ochenta y dos personas rescatadas de dos pateras en las cercanías de la isla de Alborán uno de los inmigrantes ha sido trasladado al hospital con síntomas de hipotermia taquicardia a última hora en Aragón lío monumental

Voz 26 16:00 el Ayuntamiento de la capital aragonesa a Zaragoza en Común asumido de forma unilateral todas las sociedades públicas en virtud de la nueva ley de Capitalidad una decisión que ha provocado duras críticas e izquierda derecha de golpe de Estado a discípulos de Nicolás Maduro

Voz 0313 16:14 en Asturias el Ayuntamiento de Gijón da un paso más para erradicar a los violentos en el fútbol Gobierno y oposición al completo han enviado un escrito al Sporting para que se posicione y tome medidas para acabar con actos violentos en el estadio de El Molinón todo después de que Antiviolencia plantee una multa de setenta y cinco mil euros para el club última hora en Baleares ha aprobado el decreto

Voz 1255 16:32 el catalán para la sanidad con el sesenta y cinco por ciento de apoyo de los sindicatos el CESIF ha votado en contra el Sindicato Médico también porque quiere que el catalán sea un mérito canarios

Voz 27 16:44 la Policía Nacional ha detenido en Tenerife a siete personas como presuntas autoras del delito de trata de seres humanos cometido con seis jóvenes colombianas que eran explotadas sexualmente los detenidos sin antecedentes policiales utilizaban al parecer cartas de invitación como medio de entrada legal de las mujeres en España

Voz 0313 17:00 a última hora en Cantabria cinco días llevan los veinte vecinos de tres Viso aislados por la nieve en plenos Picos de Europa la carretera al municipio está intransitable siga continuar a corto medio plazo el helicóptero del uno uno dos lleva pienso para el ganado por el aire o productos para unos habitantes que tranquilizan ya estamos acostumbrados que contamos en Castilla La Mancha

Voz 28 17:18 aquí el Gobierno invertirá hasta el año dos mil veinte cuarenta y dos millones de euros para crear dos mil nuevas plazas de residencia Se trata del plan de infraestructuras con el que se reformarán y adaptarán edificios ya existentes y otros que quedaron a medio terminar paralizados por el Ejecutivo anterior en dos mil once Castilla y León

Voz 29 17:33 ávila ha sido hoy la capital más fría de España con nueve grados bajo cero desde hace dieciocho años no se daban en Castilla y León temperaturas tan bajas y durante tantos días seguidos así lo confirman desde la Agencia Estatal de Meteorología de castigo

Voz 0313 17:45 a última hora en Cataluña los Mossos creen que los tres miembros de los Ángeles del Infierno detenidos esta semana en el Vallès por homicidio mataron a golpes otro motorista para dejar clara su autoridad ante los clanes rivales es la principal línea de investigación del primer crimen que conocemos entre bandas de motoristas en Cataluña ni de Cataluña Ceuta

Voz 2 18:02 la remodelación de la Gran Vía acaba con la tala de árboles porque los técnicos entienden que no procede su mantenimiento los ecologistas señalan que no pueden acabar con arbolado Si Store

Voz 0313 18:11 turno ahora para la Comunitat Valenciana linces

Voz 0564 18:14 en el que han fallecido dos niñas gemelas de nueve meses en una caseta a las afueras de Ontinyent podría haberse originado en la chimenea de la vivienda según el Consorcio de Bomberos Se trata de una construcción muy antigua con vigas de madera que ha ardido rápidamente el padre con pronóstico reservado

Voz 0313 18:28 a última hora en Euskadi casi la mitad de los

Voz 29 18:30 las cuarenta y cinco de cada cien se ha visto obligado a llamar alguna vez al ciento doce de emergencias del año pasado de extendieron las llamadas una tendencia positiva porque ahora llamamos sólo para casos graves menos para otras cosas

Voz 0313 18:41 en Extremadura un concejal socialista

Voz 30 18:44 la localidad cacereña ha sido condenado a pagar más de seis mil euros

Voz 0313 18:47 con romper con un hacha el coche de un vecino en dos mil

Voz 30 18:50 dieciséis y todo ello tras una riña entre las

Voz 0313 18:53 has de ambos última hora en Galicia nuevas medidas para luchar contra la violencia machista el Concello de Vigo anuncia un plan para que los autobuses nocturnos faciliten a las mujeres que lo soliciten parar lo más cerca posible de sus casa será en las líneas que operan a partir de las diez y media de la noche La Rioja

Voz 31 19:07 la Denominación Calificada Rioja vuelve a crecer de la mano de los mercados exteriores hiciera su comercialización de dos mil diecisiete con un incremento que supone la puesta en el mercado de trescientos ochenta y nueve millones de botellas y con una clara tendencia al alza de los vinos blancos y rosados contamos en Madrid

Voz 0867 19:22 los que la Policía Municipal detuvo de madrugada en el barrio de Usera una mujer ebria que llevaba un bebé en brazos sin abrigo a pesar de las bajas temperaturas la policía tuvo que quitarle al niño de los brazos ya que el bebé presentaba síntomas de hipotermia la mujer había dejado a su hija mayor en casa sólo hay durmiendo con las ventanas abiertas

Voz 0313 19:38 Tim ahora en Murcia

Voz 32 19:40 ya hay fecha para el juicio contra el ex alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara

Voz 0313 19:43 hay altos cargos del urbanismo murciano hace una década

Voz 32 19:45 el llamado caso un Brown proceso de presunta corrupción

Voz 0313 19:48 crítica empezará el siete de mayo en Navarra el coordinador federal de Izquierda Unida ha pasado y por Pamplona Alberto Garzón ha mostrado su voluntad de concurrir otra vez en dos mil diecinueve a las elecciones con Podemos y también ha pedido al Partido Socialista que reconsidere su postura y apoye la reforma de la ley electoral

Voz 2 20:04 la última hora

Voz 34 20:13 la última tecnología médica de Clínica Universidad de Navarra ahora a su alcance en Madrid con las pólizas de salud de aconseja

Voz 2 20:19 queremos ayudarle a conocernos por eso el ofrecemos incluir a sus hijos

Voz 34 20:22 Piris a otra forma de asegurar su salud e informes de las condiciones de esta oferta en acusa madrid punto es que llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 35 20:36 el ladrón ya madrileño triunfa el guardaespaldas muy derroche de música baile y pasión con Iván Sánchez Maxi Iglesias y la increíble voz de Fela Domínguez regalárselo entradas en el guardaespaldas dio en el musical punto com

Voz 2 20:53 la Ventana de Madrid

Voz 29 20:59 buenas tardes a todos es un primer borrador es una

Voz 0867 21:02 primera propuesta sobre la que debatir con el objetivo de mejorar falta nos hace la movilidad en la capital la futura ordenanza del Ayuntamiento que quiere limitar a treinta kilómetros por hora la velocidad máxima en las calles en las calles estrechas de un solo sentido calles que sí podrán cruzar libremente lo que genera también algunas dudas incluso legales en caso de accidente Felipe Serrano qué tal muy buenas tardes

Voz 0622 21:25 qué tal buenas tardes pacificar el tráfico mejorar la seguridad y conseguir una mayor convivencia vial esto es lo que persigue esa futura ordenanza que no estará en vigor hasta después del verano como principal novedad la velocidad en las calles de un carril por sentido o carril único quedará limitada a treinta kilómetros por hora o a veinte en aquellas vías con las aceras al mismo nivel que la calzada en las calles zona treinta los peatones podrán cruzar por donde quieran posibilidad que ya existe ahora en la normativa nacional vigente Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente inmoviliza

Voz 0795 21:58 la de los coches tienen que reducir la velocidad tienen que estar atentos a la movilidad de peatones y eso ya es así porque es la velocidad a la que permite que no se produzcan accidentes y por tanto tienen que tener en cuenta el coche que no es lo prioritario en esas zonas que tiene que convivir con peatones y con otras formas

Voz 0622 22:20 la futura ordenanza también regulará el aparcamiento de las motos en las aceras cuyos conductores sólo podrán estacionar Si dejan más de tres metros libres para el tránsito peatonal las bicis tendrán expresamente prohibido que circulen por la acera y además podrán girar a la

Voz 0313 22:36 derecha con un semáforo en rojo siempre

Voz 0622 22:38 que esté señalizado el Ayuntamiento además quiere crear una nueva figura de aparcamiento distinta al ser las zonas de aparcamiento vecinal cuya implantación se hará a solicitud de los vecinos los vehículos V TC los taxis tendrán que ser eco cero las conocidas como vivirlas estarán prohibidas y lo repare

Voz 0313 22:58 tiradores de comida en bici tendrán que circular

Voz 36 23:01 con casco y seguro

Voz 37 23:04 Jorge Castellanos portavoz y coordinador del área de Movilidad

Voz 0867 23:08 el RACE qué tal muy buenas tardes y medio La Ventana de Madrid cómo estás

Voz 38 23:11 hola buenas tardes Jorge quería preguntarte por cuestiones que

Voz 0867 23:13 crecen en este borrador en este principio de ordenanza que tenemos ya sobre la mesa la primera es la la limitación a treinta kilómetros por hora que se establecen las calles de un único carril eh vosotros compartimos esta medida Chris que es una buena decisión

Voz 38 23:27 bueno es algo que se está haciendo en muchos países europeos llena que ella días pues más vecinal es donde hay una mayor interacción no peatón vehículo pues sí es verdad que que la reducción a treinta kilómetros por hora y media que consideramos adecuada pero siempre que sea en aquellas vías de un carril pero no un carril por sentido considere Moya que son varias las principales en aquellas y calles y que pues que muchas veces son más estrechas de sólo un carril etcétera donde además en los vehículos aparcados a ambos lados pues pueden dificultar no pueden propiciar que se produzca un atropello consideramos que es positivo

Voz 0867 24:09 estamos hablando muchas vías estrechas donde en efecto hay coches aparcados e ir de difícilmente se pueden superar esos treinta kilómetros pero no porque uno quiera simplemente porque no puede otra cuestión llamativa el permitir cruzar no en esas calles libremente al peatón sin respetar necesariamente los pasos de cebra esto no sé si es validar en cierto modo no una cosa que hacemos habitualmente que es sancionable

Voz 38 24:33 bueno eso desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido el atropello es el accidente más más grave que se puede producir no por por la televisión vamos las consecuencias muy graves que éste tiene incluso a muy bajas velocidades a más de cincuenta kilómetros por hora podemos establecer esa velocidad genérica muy difícil que el peatón saca sin sin daños muy grave eso o con resultado de muerte ir muy importante regular regular pero los peatones tienen que estar en los en la calzada y hay que establecer pues os pasó para para regular este tránsito no no siempre si ahora se va a permitir que el que el empleado todo pueda cruzar en cualquier momento voy digamos se rompiera la vía va a ser imposible hemos cuesta convive en que al final nivel el coche que los vehículos de cualquier tipo los peatones pueden convivir si está separado sino un peatón incluso a muy baja velocidad esa quince kilómetros por hora las consecuencias pueden ser graves

Voz 0867 25:36 luego sobre todo en caso de atropello no quién tiene la culpa porque es uno ha cruzado Hinault cruzado por el paso de cebra lo he hecho de manera incorrecta bueno según esta ordenanza ya no de manera incorrecta quién es el responsable del atropello el conductor y el vehículo claro

Voz 38 25:50 sí es que es digamos que que estar nuevas mencione no de la normativa de poder cruzar siquiera así nos va a dar lugar también a muchos problemas desde el punto de vista legal de quién ha tenido la culpa también del seguro etc entonces al final lo importante es es no cambiar lo que funciona no los pasos de peatones están para algo no para el conductor aunque extreme la precaución a la vía por si alguien se cruza europea sea cruza pero es el paso de peatones donde tiene que ir voy atento y parar no tiene que respetar y que se Pace establecer que toda la toda la calle un paso de peatones no tiene ningún sentido para dice propiciar que se produzcan más atropellos al Ciudad que sale más el gran problema de las ciudades los atropellos porque normalmente por por choque entre vehículos los fallece la gente no pero más de trescientas personas fallecen en España pero atropellos es en ciudades ese es el gran problema no

Voz 0867 26:43 bueno los ciclistas al abrir o al permitirles girar a la derecha con el semáforo en rojo o circular en ambos sentidos en esas calles de sentido único no senos está contribuyendo precisamente eso parece a la tranquilidad de los conductores ni tampoco la seguridad hablamos tienes unos un conductor y de repente circula por una de esas calles IVE como vienen varios ciclistas en sentido contrario insisto no parecen muy seguro ni para el conductor pero tampoco puedo al ciclista

Voz 38 27:09 si esta medida es Radec era el código de circulación al final anormal de tráfico se ponen para algo y un semáforo en rojo no no debe cruzar nadie no no tiene que depender del tipo de vehículo nos iba Century uno moto o no pero es lo hacen bicicleta sí porque es lo que estamos lanzando su mensaje de no espetar esa norma digamos que estamos quitando a la autoridad que duerme tener las señales de tráfico que para eso están para regular entoces al final es contradecir al al código de circulación y poner de nuevo en riesgo a a peatones y conductores que pueden Circular vuelva a pasar lo de antes y quién tiene la culpa no sirva que otra bicicleta no conduciendo por la vía principal sale en un ciclista con esa alfombra roja hacia la derecha se produce la gente nosotros están teniendo éramos el está permitiendo esta nueva normativa realizar eso no va a haber más problemas que nació el culpable al final las normas de circulación están para respetarse la norma tiene claro que establece el Reglamento General de Circulación semáforo en rojo es que hay que parar y tiene que ser así para todos los vehículos exactamente igual que en los pasos de peatones están para cruzar por ahí lo para utilizar toda la calle como si fuera un paso de peatones común

Voz 0867 28:25 lo que parece más sensato es todo aquello que tiene que ver con la presencia en las aceras de de patinete su incluso de las famosas barras no que son elementos que que siguen recorriendo el centro de por ejemplo de Madrid y que estorban entorpecen bastante la circulación

Voz 38 28:40 sí es muy complicado el digamos comparte compartir el mismo estático lo peatones con cualquier otro otro tipo de vehículo que tengamos en cuenta que muchos peatones son niños no adscritos que se leer con dificultades para ver qué se mueven rápidamente y es muy difícil cuando se produzca el esos accidentes doce esas medidas que si son positivas como regular este tráfico de ridículo también muchos versos vehículos como los patinetes eléctricos etcétera son soluciones que hoy en día para para una ciudad pues cada vez más personas lo están utilizando para recorrer unos kilómetros son una buena solución que al final hay hay que regularla no lo que pasa digamos que la regulación requiere también de inversión en infraestructuras y emplear unas unas aceras calzadas indignos un espacio eh amable para según qué vehículo no clase como los de motos y turismo van por la calzada perfectamente pues si cada vez es más popular el uso de este tipo de vehículos tampoco la solución el mandarle directamente a la calzada no con los vehículos

Voz 0313 29:50 en funciones al final

Voz 39 29:53 no se trata sólo de si la sino también hay que invertir y crear áreas y las zonas adecuadas a según

Voz 0867 30:00 bueno queda mucho debate por delante esto es una primera iniciativa no es la redacción definitiva de la ordenanza así que queda pendiente el debate político y también las alegaciones Jorge Castellanos del RACE gracias por estar con nosotros esta tarde aquí La Ventana de Madrid un saludo a eh

Voz 2 30:16 la tenista Anna de Madrid

Voz 0867 30:34 siete y media la cosa iba de coches porque Carlos Sainz ha entrado esta mañana con su todo terreno del Dakar en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol Cifuentes Cifuentes ha subido al al vehículo ido de copiloto Javier Bañuelos

Voz 2 30:52 pues no es el Dakar pero el centro de Madrid también tiene sus propias duras etapas

Voz 0861 30:58 los Sáenz ha cambiado hoy las dunas de pero

Voz 2 31:00 y los ríos tiros por la calle Mayor

Voz 0313 31:05 su Peugeot de trescientos cincuenta caballos

Voz 0861 31:08 ha llegado hasta el kilómetro cero en la línea de

Voz 2 31:10 meta le esperaba la presidenta madrileña

Voz 40 31:16 una

Voz 0313 31:18 a mi hija

Voz 2 31:20 descarto Cristina Cifuentes

Voz 0861 31:23 ha resistido aprobar el puesto de Lucas el copiloto hazaña que ha merecido incluso el reconocimiento del propio Carlos Sanz

Voz 41 31:30 presidenta muchas gracias por montarte en el coche estás no a Gil agilice Lima ha sido capaz de montarte como si nada contará con éxito Lucas tu puesto de copiloto peligra

Voz 0861 31:42 es un copiloto catalán un piloto madrileño los dos juntos trabajando en un mismo equipo Dios pero eso sirva de ejemplo Carlos Sainz ha recibido una condecoración de la comunidad hiel ha correspondido a la presidenta con un casco

Voz 0313 31:57 presidenta tiene truco tienen que firmar

Voz 42 32:00 no no vale con Pere Ponce hecho de maestro

Voz 0861 32:02 ceremonias y la presidenta ha intentado despejar la gran duda

Voz 43 32:07 no sabemos si vais a intentar ganar un tercer Dakar yo creo que es lo intentaba is lo conseguí seguro porque estáis en racha pero sí quiero deciros que no estáis solos que todo Madrid toda España está con vosotros que os apoyamos a todos

Voz 0861 32:21 los aficionados podrán visitar gratuitamente en la Real Casa de Correos el coche del campeón del Dakar pero habrá que darse prisa Javier será sólo entre hoy y mañana hasta las ocho de la tarde gracias

Voz 44 32:32 ayer Bañuelos quizá Cifuentes y el Partido Popular de Madrid necesiten el todo terreno de Carlos Sainz porque vienen curvas el lunes Francisco Granados declara voluntariamente ante el juez de la sede de la Audiencia Nacional

Voz 2 32:43 sí

Voz 0867 32:45 la Comunidad de Madrid ha cedido suelo público para construir un colegio concertado en Torrejón de Ardoz en contra del compromiso que adquirió Cifuentes al inicio de legislatura

Voz 45 32:52 también es importante eh matizar esto el Gobierno de Cristina Cifuentes desde que comenzó la legislatura no hemos puesto en marcha ningún nuevo centro concejales

Voz 0867 33:05 las toso estuvo en su día el consejero de Educación pero el Ejecutivo ha ofrecido suelo público para levantar un colegio de educación especial que será concertado la oposición cree que la fórmula recuerda una practica habitual del ex consejero Francisco Granados investigado por cierto en la trama Púnica y ha pedido esta mañana que se frene el proyecto Juan José Moreno PSOE Beatriz Galiana Podemos

Voz 2 33:25 con el coste previsto por este centro sería económicamente más viable y rentable construir un centro público que además daría una respuesta social más satisfactorio dar de lado

Voz 46 33:36 que se dé marcha atrás que se construya un colegio público que es lo que se necesita porque sin lugar a dudas irán mejor calidad de las familias y de las personas al fin y al cabo que va a acceder a ese centro educativo

Voz 29 33:58 a esta hora se celebró en Vallecas el desfile del Carnaval con el pregón del colectivo Orgullo Vallekano en Tetuán los vecinos constituyendo saben cada año el llamado Tribune hay peligro para elegir a un personaje público que será debidamente mediado en la celebración del Carnaval este año el elegido es Cristóbal Montoro que va a ser

Voz 0867 34:16 manteado según dicen nuevos responsables por ser el autor de todos los recortes que hemos sufrido siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 29 36:39 mucho frío afrontamos este fin de semana de nieve en Madrid en los últimos minutos de la ventana

Voz 0867 36:44 como siempre saludamos al director de pistas Blancas Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes frío un riesgo importante de alude

Voz 0622 36:52 así es frío muchísimo tal vez no tanto como en el de los últimos días va a subir un poquito la temperatura a dos grados pero vamos a seguir bajo

Voz 0867 37:01 jo o no van bajos los seis los siete grados

Voz 0622 37:03 seguro negativos a cualquier hora casi del día por la madrugada mucho más sobre todo lo que tú decías ese riesgo de aludes que es él llevado fuerte a partir de la cota mil novecientos y esto no nos estamos refiriendo a zonas como las cabezas de hierro como venial hará que es uno de los lugares más frecuentados más transitados y también más esquiador fuera de pista por los aficionado bueno por ninguna de estas tres actividades deberíamos de realizarlas este fin de semana porque se puede fracturar esa primera capa que parece que está congelada que en realidad lo está pero muy poco en cuanto se fractura la parte de abajo está suelta es nieve polvo y comienza la avalancha y nos puede llevar no son avalanchas evidentemente como las que se pueden producir en los Alpes son las Rocosas pero si son de la fuerza

Voz 0313 37:48 suficiente para acabar con la vida de dos

Voz 0622 37:50 los tres personas recomendaciones por supuesto no ir por no ir por ese área esas áreas no transitar por ellas si nos vemos obligados a transitar pues de uno en uno dejando siempre una distancia de bastante metros en fila india para no forzar esa placa de viento y fractura

Voz 0867 38:05 eso son los consejos vamos si te parece Alfonso

Voz 2 38:07 al detalle con el estado de las pistas bueno pues por ejemplo el puerto de Navacerrada casi ha duplicado la la

Voz 0622 38:13 los espesores logró es que tenían con respecto a la pasada semana tenemos un metro de espesor mínimo y uno ochenta de espesor máximo igual sucede en la vecina Valdesquí donde casi se rozan los dos metros ambas estaciones tienen todas sus instalaciones abiertas desde luego se espera un fin de semana de lleno total para los que quieran desplazarse un poquito más hacia el norte bueno pues siempre tenemos la Pinilla en Segovia a ciento quince kilómetros de Madrid que presenta también cincuenta y cinco centímetros de capa mínima y un metro veinte de capa máxima la meteorología no va a acompañar mucho no vamos a tener viento

Voz 0313 38:48 a llover pero si va a haber precipitaciones ligeras

Voz 0622 38:50 de nieve sobre todo el sábado el domingo van a ser sobre todo nubes bajas que pueden dificultar algo la visibilidad cuando escuchamos pero bueno que se soluciona quitándonos las gafas y poniéndonos esas máscaras que nos ponemos los esquiadores y los montañeros y que impiden que la niebla pues nos nos oscurece manos impida ver lo que tenemos

Voz 0867 39:07 la que te pones

Voz 0622 39:08 que nos ponemos bueno que nuestros oyentes Barberá más en en gente que va en moto pero son las mismas que utilizamos los montañeros

Voz 0867 39:15 que que siempre dice Alfonso Ojea que esta semana lo voy a decir yo se pudiera la montaña no esquiar se pudo disfrutar de un maravilloso almuerzo efectivamente en por supuesto disfrutar de la naturaleza

Voz 0622 39:26 sin duda que es el Parque Nacional con mayor número de visitas desde que existe todos los parques nada

Voz 0867 39:32 Gemma podríamos vendido un poquito Madrid Alfonso Ojea hasta la semana que viene

Voz 0313 39:35 la que devenga

Voz 0867 39:37 a ustedes ya saben el lunes estamos de vuelta aquí en La Ventana de Madrid a través de las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten del fin de semana hasta lunes avión

Voz 9 40:04 Carles Francino

Voz 1 40:20 la Paco Nadal

Voz 49 40:43 Paco Nadal buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes amigo y sobre todo dónde estás qué es la pregunta de cada semana en esta sí

Voz 1679 40:49 son pues hoy estoy no no muy lejos cerquita estoy en Cartagena aquí en mi tierra en Murcia donde están haciéndolo diez

Voz 49 40:56 muy fríos pero soleados lo de la Ruta de la Seda todavía no no no eso será

Voz 1679 41:00 después es que tengo que terminar de escribir un libro estoy aquí encerrado cual monje budista porque si no no no termino de entregar delante de irme la ruta de la seda

Voz 0313 41:08 es un hombre de palabra Paco es Roberto cuestionó sí sí si un hombre de palabra a medias si hoy no tenemos tiempo es un hombre de palabra mediano hoy vamos a tocar algo que alguna vez nos ha ocupado en esta en esta Ventana de los viajes pero lo que queremos dedicar la atención de forma exclusiva es el es el fenómeno de los viajeros profesionales de personas que han hecho de su pasión su trabajo tanto tanto tanto que rompieron que cortaron amarras con su vida anterior y se dedican a plasmar sus experiencias viajeras en que donde en blogs

Voz 49 42:14 Lucía Sánchez buenas tardes buenas bienvenida La Ventana de los viajes Isaac Martín buenas tardes y tardes Isaac está en los estudios de Radio Coruña Lucía que nuestro al adicto en los estudios centrales de la Cadena Ser en Madrid lucidas del Bloc algo que recordar e Isaac del Bloc charletas por cierto charletas de todo el nombre de donde de donde proviene de otra pregunta de siempre ya del ya lo siento eh mira no no que va asintió hace ilusión porque realmente

Voz 1255 42:37 es un tema familiar Melo no lo ponían a mi abuela

Voz 0313 42:40 a la ya en paz descanse pues Noema charletas ahí viene Misha vetas a Michavela Ia hoy por hoy todo el mundo ya no me conocedor Isaac me llaman charletas el propio Paco me llama Chávez pero charletas

Voz 49 42:50 solamente qué significa que le diste yo lo identifico con alguien que Bono que en la cabeza tiene alguna

Voz 20 42:56 herido deja al reeditar en los abuelos de antiguo no serlo

Voz 49 43:00 hola chao Beto es de esos que te quería mucho otro abuelo Luis Miguel Melendro Vori el blog de de

Voz 0313 43:06 de lucir bueno los dos comparten Bloc con su pareja que es es un apartado que me gustara que luego comentemos porque saber hecho no sólo de de la pasión el trabajo sino buscar un nuevo modelo de de vida familiar que se yo creo que tiene conversación en sí misma el blog de de Lucía de Rubén algo que recordar yo por lo que he visto hoy por lo que conozco es es más conceptual que de recomendaciones no lo definió como un cuaderno de relatos y de sentimientos que en dos mil trece

Voz 53 43:32 verdad sí estamos casi a punto ya de celebrar los cinco años de aniversario que es algo que nunca piensas no cuando lo abres en en un momento dado pero si nosotros no llegamos algo que recordar porque queríamos tener algo que recordar que mereciera la pena ser cortado algún día decía Rajoy nos acordamos de de todo lo que ha pasado en detalle en en último viaje y un día normal y corriente de la semana pasada de oficina pues como que te te

Voz 0313 43:57 palma uno concentrarán han Novés la diferencia

Voz 53 44:00 de ahí vino el nombre del blog no lo recuerdos

Voz 0313 44:02 es un viajero de una viajera pueden servir para va para otra persona antes de que emprenda esa experiencia

Voz 53 44:08 yo creo que que sí bueno al menos nosotros con esa espíritu hacemos el blog no va un poco dirigido a esa gente que que quiere dar un salto que quiere lanzarse a recorrer el mundo que quiere viajar porque también hay gente que no quiere y está muy bien no eh no se atreve entonces de alguna manera algo de los que no esa yo creo yo también de alguna manera cuando cuando ves que otro ha podido dices bueno pues sí la verdad este par de pringados lo han hecho porque no voy a hacerlo yo no y luego también está el punto de la gente que que tiene sus vacaciones se va de viaje en ese momento y luego el resto del año también quiere seguir soñando no es adquiere tomar un café antes de empezar

Voz 0313 44:47 para él en la oficina is

Voz 53 44:49 viaje a Botín y por ejemplo no existe

Voz 0313 44:52 las de pringados que dice Lucía Sánchez del bloc algo que recordar tienen entre otras cosas una publicación que tengo aquí en mis manos muy muy mucho ante y queda mucho que reflexionar además que se llama tuntún las viajeras donde se recopilan frases hasta un centenar frases y conceptos incluso yo diría que eslóganes relacionados con el mundo viajero por ejemplo de pequeño quería ir al espacio de mayor dar la vuelta al mundo no dejes que tus sueños se queden sentados en el banco de un parque o el mayor descubrimiento de salir a conocer el mundo es conocerte asimismo esto ya es directamente filos el centrado en un terreno opción los hocico lo poético además de los viajero sí

Voz 53 45:33 si no queríamos que fueran frases a nosotros nos gusta que todo el contenido que publicamos sea propio entonces no queríamos un poco pues caer en utilizar frases de otros grandes exploradores y grandes viajeros que ya las escribieron y ya están ahí no queríamos aportar algo nuevo hicimos estas estas frases esta foto

Voz 0313 45:47 Isaac Chávez más de base itinerarios de de de de recomendación específica tiene otro aire distinto no lo es

Voz 1255 45:54 es más de datos prácticos otros solemos decir que somos viajeros

Voz 0313 45:57 como el vecino del quinto no intentamos dar datos prácticos para que cualquier

Voz 1255 46:01 son en su día a día que tiene sus sueños en el trabajo cuando tiene sus vacaciones pues pueda copiar directamente destinos incluso

Voz 0313 46:08 oye cuando en qué momento ir perdona Paco ya te ha de la palabra Ipod que empezasteis esto y junto a su mujer Paulo lo hizo en dos mil seis vosotros en dos mil trece haber Isaac empieza a tu en qué momento toma esa decisión o por qué motivo la toma es exactamente

Voz 1255 46:23 dormida eh el blog realmente nace de un tema muy amateur realmente nos íbamos a Jordania un viaje muy bonito además es el destino les recomiendo siempre hay ir pues en ese momento el tema de telefóno era muy caro no llamar a casa desde el extranjero y un amigo llamado de ese Madrid que es el programador de todo este tinglado menos dijo oye porque no poner unas fotos que están haciendo esto de los Glos bueno por las noches allí que no había mucho que hacer dije bueno pues me voy al ordenador del hotel pongo unas fotos con la familia tú está empezar a crecer siguiente viaje lo vimos hace ya entraba gente de fe era impensable genera en una comunidad que yo suelo decir que a día de hoy que es muy bonita de papas Ac2 de dos meses celebridades muchas gracias por Almunia

Voz 53 47:01 a P I

Voz 1255 47:04 Inside aún muchísimo regados de de esta comunidad que hemos creado eran durante estos doce años no ha hecho hasta llorar en algunas cartas y algunas cosas que no

Voz 0313 47:12 de dónde venías Isaac profesionalmente yo swing

Voz 1255 47:14 me de caminos yo el trabajo por cuenta ajena y llegue a tener una ingeniería llegó un momento en que pues bueno tanto en el dos mil catorce ya empezó a explotar empezado antes no pero mi opinión cúbito más tarde y cómo no a mi padre a la piscina

Voz 0313 47:28 nosotros Lucía publicistas creo

Voz 53 47:31 nosotros también teníamos como de un mundo que que parece como creen que no estaba expresando además bueno teníamos este sueño dar la vuelta al mundo también el blog nació un poco sin ninguna pretensión de ser profesional ha fue una una manera también de comunicarnos de comunicarnos con nuestros con nuestros familiares con amigos ir al final bueno pues vimos que va yendo bien encontramos durante ese año de ese primer año de vuelta al mundo ese viaje más más largo que hicimos juntos una manera de de mantenernos económicamente en esta vida vamos a seguir viajando y viviendo

Voz 0313 48:06 Paco suelen segundito antes de meternos de lleno en asuntos prácticos que se que es el territorio que tú vas a pisar que profundice en el tema de la pareja del modelo familia o eh

Voz 2 48:15 que no quiero que eso no pase por alto

Voz 0313 48:39 claro porque este tipo decisiones pueden ser de hecho a menudo son personales individuales e intransferibles y sin embargo en estos dos en estas historias concretas de de blogs viajeros insisto es un modelo de vida familiar llegamos a la conclusión entonces de que la familia que viaja unida permanece unida Lucía

Voz 53 49:00 a ver está claro que es muy delicado elegir con quién te vas de viaje no porque para eso

Voz 0313 49:05 paso previo a la convivencia para mí es el penúltimo examen

Voz 53 49:08 sí estar un ratillo así todos estamos bien no pero de viaje donde sobre todo además según qué tipo de viaje un viaje en el que no hay nada organizado tú que te tienes que enfrentar a muchas situaciones que a veces ni siquiera tú mismo sabes cómo vas a reaccionar descubres cosas de ti descubres cosas de tu pareja también que a veces te gustan y a veces no tanto no entonces tienes que encajar T I de de alguna manera nosotros trabajamos juntos ya antes lo que pasa es que trabajamos en áreas entre Rubén en un área más de creatividad ello más de estrategia y gestión entonces bueno de alguna manera no fue tan difícil creo que era más difícil trabajar juntos en la agencia que que trabajar juntos y vivir de viaje

Voz 0313 49:46 vosotros Isaac nuestro caso bueno Paula

Voz 1255 49:49 a trabajar a una asesoría IES lanza un poquito más tarde entonces el gran problema que encontramos fue a nosotros ya muy bien la verdad es que es siempre he dicho que mi fiel cómplice viajen tenemos muy buena relación

Voz 20 50:00 y entonces eh

Voz 1255 50:03 hubo un momento que hacer esto sostenible una era complicado entonces

Voz 0313 50:07 dar el paso a una segunda pues pues Nos costó

Voz 1255 50:09 pero finalmente pues pues decidimos hacerlo oí bueno parece que vamos consiguiendo

Voz 20 50:13 llegar a un equilibrio entre y vida familiar