La Ventana (12/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0032 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias ha dimitido la directora ejecutiva de la ONG Oxfam tras las acusaciones de haber tapado los abusos sexuales que cometieron varios de sus trabajadores en Haití y en chat vamos a Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 0313 00:24 es buenas tardes PNL presentado

Voz 2 00:26 su dimisión ya asume completa responsabilidad por el escándalo de abusos cometidos por el personal de la ONG en Haití y chat estoy avergonzada de lo ocurrido afirma Lorens que llevaba dieciocho años como directora de los Programas Internacionales de Oxfam Reino Unido con equipos en sesenta países la renuncia se produce tras la reunión de responsables de Oxfam con la ministra británica para la Cooperación Internacional Penny Mordaunt la ONG ha sido acusado de tratar de esconder el resultado de una investigación interna sobre el pago de prostitutas por parte del director de Oxfam en Haití tras el terremoto del dos mil diez

Voz 0032 00:59 gracias Begoña y la juez de Primera Instancia de Aranda de Duero ha vuelto a denegar la salida en prisión de los tres jugadores de la Arandina acusados de haber abusado sexualmente de una menor Vicente Herrero

Voz 3 01:09 la juez considera que siguen concurriendo los motivos que le llevaron en su momento a decretar la prisión provisional dice que no ha desaparecido el riesgo de ocultación alteración o destrucción de pruebas relevantes considera que las penas que podrían ser impuestas son son lo suficientemente graves como para presumir que existe riesgo de fuga destacan la necesidad de proteger a la víctima en este sentido cree que conviene mantener en prisión preventiva los futbolistas para que no utilicen sus redes sociales son los medios de comunicación para sus intereses contra esta determinación de la juez la defensa tiene abierta la vía de un recurso ante la Audiencia Provincial de Burgos

Voz 0032 01:39 más cosas la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes anuncia que se va a querellarse contra Francisco Granados por las acusaciones en el marco de su comparecencia en la trama Púnica Javier Bañuelos no avance en un escueto comunicado remitido desde el Gobierno madrileño Cristina Cifuentes presentará de inmediato una querella criminal al contra Granados tras su confesión hoy ante el juez la presidenta del PP de Madrid anuncia que ejercerá ante los tribunales cuantas acciones civiles y penales le correspondan porque se siente víctima de un cúmulo falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen aunque no concreta exactamente qué parte de la declaración de Ganados ha motivado que dé este paso Cifuentes ha contratado ya a un abogado que la defenderá pero será dice a título personal porque no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid en en resumen Granados ha dicho que de Cifuentes eh formaba parte de del núcleo de hierro liderado por Ignacio González para reforzar con ingresos ilegales campañas de Esperanza Aguirre en dos mil siete y dos mil once a la salida ha admitido que no ha aportado ninguna prueba aunque dice que todo es comprobable para eso no hay que tener ningún papel

Voz 4 02:39 el eso es es es así ya sé que sabe alguno perdón diciendo que yo no entregó documentos yo es que no me voy llevando documentos de las administraciones ni del partido yo salgo y entro en los sitios

Voz 0032 02:54 con lo puesto cuatro y tres tres y tres en Canarias ese es Madrid en Madrid las acusaciones de Francisco Granados han llevado a la oposición a exigir la comparecencia de Cristina Cifuentes en la Asamblea a PSOE y Podemos consideran que la presidenta de la Comunidad debe dar explicaciones o de lo contrario dimitir escuchamos al secretario general de los socialistas José Manuel Franco y a la portavoz de Podemos Lorena Ruiz Huerta

Voz 5 03:16 queremos que te expliquen todos incluso a la propia Cifuentes en sede parlamentaria que es donde tienen que hacerlo ante los representantes de los madrileños no vamos a ser condescendientes vamos a ser muy duros exigiendo responsabilidades

Voz 6 03:28 lo que tiene que hacer presten la Cifuentes es comparecer inmediatamente en este Parlamento en esta Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre las acusaciones que están sobrevolando su cabeza que es que es la presidenta de todos los madrileños y madrileñas sino lo hace desde luego Cristina Cifuentes tiene que dimitir

Voz 0313 03:44 ya ha pasado a disposición judicial el hombre detenido esta

Voz 0032 03:47 madrugada en el distrito de Puente de Vallecas de la capital por amenazar de muerte y prender fuego a la vivienda de su ex pareja sobre él pesaba además una orden de alejamiento de la mujer y la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación Borja Quintana

Voz 7 03:58 según fuentes policiales tras sofocar el incendio la víctima aseguró a los agentes que sois pareja se encontraba en un puente cercano a la zona los efectivos de la policía del distrito acudieron al lugar donde pernoctaban varias personas incluido el presunto autor del incendio ya y le identificaron el hombre manifestó que no tenía teléfono móvil pero los agentes descubrieron que tiene un terminal escondido en el registro de llamadas y mensajes aparecía el teléfono de la víctima entre los enseres que la policía encontró junto al presunto autor había un juego de llaves que correspondía a la vivienda de la víctima El arrestado que ya ha pasado a disposición judicial tenía una orden de alejamiento sin posibilidad de acercarse a menos de quinientos metros de su pareja tenía prohibido cualquier clase de comunicación con ella tanto directa como indirecta

Voz 0827 04:36 hizo lo estamos contando en la SER el prior

hizo lo estamos contando en la SER el prior el Valle de los Caídos se persona en la causa judicial abierta que le obliga exhumar los restos mortales de varios fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo los familiares de las víctimas sospechan que se trata de una estrategia de la iglesia para no abrir las tumbas tenemos ocho grados en el centro de la capital

Voz 0313 05:54 buenas tardes bienvenidos a La Ventana mañana a esta hora estaremos celebrando con los oyentes el Día Mundial de la Radio pero además habremos dado ya el pistoletazo de salida a la campaña sin respeto no hay juego será la segunda edición de pero la verdad es que mantiene toda la vigencia de la primera sí porque mal que nos pese los insultos el menosprecio las agresiones todo eso por desgracia sigue formando parte del paisaje en algo tan hermoso como es el fútbol hoy abrimos la Ventana con una historia que reivindica el buen nombre del fútbol como semillero de valores en cualquier contexto en cualquier circunstancia adversa que sea que pinta el fútbol por ejemplo en uno de los barrios más pobres de Bangladesh o las costas de Senegal de donde salen los cayucos o las miserables favelas de Río de Janeiro pues algo muy simple y muy potente a la vez de entrada que es un chute de ilusión y eso es una recompensa inmediata y tangible para los niños y las niñas que sacó Genaro programa Futbol Net de la fundación del Barça pero es que además supone una bueno modesta pero muy valiosa inversión de futuro si porque chavales que maman valores como la tolerancia el respeto el esfuerzo el trabajar en equipo quemaban todo eso en entornos de pobreza de miseria de violencia de falta de oportunidades hombre es que dar patadas a un balón les vaya a solucionar la vida pero les abre puertas les aporta otra mirada eso eso ya es mucho escritores y periodistas han sido invitados a viajar por el mundo y conocer esta experiencia de la que se benefician un millón de niños y niñas hoy hablaremos con algunos de estos escritores y periodistas a ver qué nos cuentan por mi parte tengo claras a menos dos cosas que sin respeto no hay juego es a la verdad como un templo pero además que sin ilusión no hay vida o esa vida no merece mucho la pena así lo veo yo bienvenidos a la venta hoy tomamos café en La Ventana a como todos los lunes con Michael Robinson Michael buenas tardes amigo Diego Antón Roberto Isaías qué tal estaba gesticulando Michael cuando hablábamos de esa los detalles de este programa de la Junta

Voz 9 10:27 del Barça de fútbol decía con el micrófono todo había cerrado es que esto que mostramos cada fin de semana sólo cero coma uno por ciento de lo decía indignado además sí sí porque a amo

Voz 0313 10:38 la imita muy bien para Wii emitió yo creo que estaba hablando cuentas no me creía que estaba hablando mal

Voz 10 10:43 a cambio de venir pues entonces se del voy para que me miro mucho pero es que yo soy un fan fan tremendo da el fútbol no hay bueno sigo siendo no pero realmente el fútbol me me pornográfico no las plantas no curvo eh FIFA por ejemplo la mitad de ellos están detrás de rejas mientras la otra mitad están esperando su turno tenemos gente nueces inhabilitado tenemos presidentes y consejeros delegados en cárceles por lavar dinero y

Voz 1546 11:16 usarlo o no vemos que futbolistas en medio buenos están traspasados pues lo que vale un hospital el parón pueblo estamos realmente atestiguan dos algo que a mí me produce cierto rechazo Jude Depot su práctica me encanta pase bien me paso de Semana viendo cómo juegan los futbolistas independientemente de si el momento pornográfico que que te cuento sin embargo Loquillo Televison indio pero yo los que Movistar Plus el Ibiza

Voz 10 11:46 el momento realmente

Voz 0827 13:14 estado muy bien a Francisco

Voz 0313 13:16 ah por eso les parece tan importante han acertado el título del documental que se presenta esta tarde en Barcelona un juego llamado esperanza y que trata de explicar precisamente por eso los valores en los activos de una iniciativa que hace ya seis siete años que que viaja por diversas partes del mundo que decía hace un momentito que ha llegado a beneficiar a practicamente un un millón de chavales detrás de él cuál está está la fundación del Barça este documental cuenta con la participación de escritores y periodistas que han viajado a distintos países que han podido pisar el terreno y por lo tanto ver en primera fila en qué consiste esa experiencia nos han dejado pues sus reflexiones nos han dejado sus conclusiones por ejemplo Martín Caparrós estuvo en en Senegal y lo primero lo primero muy interesante demás porque es una reflexión esta Michael le encantará una reflexión genérica sobre el fútbol y los niveles de fracaso que conlleva

Voz 11 14:07 el fútbol es un deporte en el que uno fracasa casi todo el tiempo del fútbol lo que hay que hacer es goles lo lo consigue el noventa y cinco por ciento el noventa y ocho por ciento del tiempo fracasando en el intento de hacer lo que debe hacer

Voz 5 14:28 se parece lamentablemente un poco demasiado la vida

Voz 0313 14:31 un poco demasiado la vida otro escritor Santiago Roncagliolo que estuvo en en Brasil en Río de Janeiro en el en las favelas que que pinta el fútbol ahí en ese ambiente pues muchas cosas

Voz 12 14:42 muchas cosas aquí es un entretenimiento por supuesto es una diversión también es un remanso de la violencia que haya ya fuera o y donde la policía entrenados otras veces por semana hice montan tiroteo pero además el fútbol es la ilusión estos chicos saben que no van a ir a la universidad que estén condenados a trabajos vidas muy duras como han estado condenados muchas de sus antepasados

Voz 0313 15:13 a Santiago Roncagliolo buenas tardes total Santiago Martín Caparrós buenas tardes amigo qué tal Martín hola cómo estás qué tal muy bien muy contentos de detenerlos a las dos en La ventana este este ratito para poder compartir con vosotros vuestras sensaciones de de esa experiencia no que por cierto salud también en los estudios de Radio Barcelona a Nicolás Castellano Nico buenas tardes qué tal buenas ello tú estarás ahí por la tarde en la presentación del del del documental y de Martín comienza tu más allá de de esa reflexión sobre el el nivel el porcentaje de de fracaso que tiene el fútbol en su en su desarrollo ahí hemos visto las imágenes frente al mar en las costas de Senegal donde sale los cayucos ahí tomando notas tomando apuntes hablando con gente hablando con chicas que que yo subrayaba lo de niñas no es una cosa de las típicas llevado de niños y niñas hombres no no niños y niñas porque hay países en África por ejemplo donde las mujeres las niñas ya de entrada lo tiene muy difícil para todo verdad incluso para jugar al fútbol

Voz 1952 16:15 además de sexto de inclusión más interesantes del proyecto de fútbol pero hablando del fracaso que el fútbol es todo Etienne puesto que decíamos en todos los jugadores tendrían que hacer goles y bungalows nunca lo consiguen lo en una vez de cada cien no vayas a ver no curioso que al mismo tiempo el fútbol ha difundido mito del éxito inmediato súbito casi sin esfuerzo no hay millones y millones de chicos en todo el mundo que quieren transformarse ni Ipar mega millonarios gracias a su supuesta habilidad para dando patadas a una pelota yo creo que de algún modo nocivo este este esta noción de que lo que realmente importa ya habría que ver si lo que realmente importa son millones y millones de coches súper deportivos y la rubia más de todas que lo que realmente importa si obtiene sin esfuerzo me parece que eso que es algo que el fútbol está produciendo en el mundo hay millones insisto muchos chicos que se piensan de esa manera de estar de algún modo contra pesado mejor trabajo como en de el fútbol que hace la la Fundación del Barça quiero decir enseñarles a los chicos que lo que importan son esos valores que tutor refería Carlos al principio no en el esfuerzo la la el respeto la compenetración hay una cosa que parece rara pero sabes que un partido de fútbol de Futbol Net no se decide quién gana sólo por los goles

Voz 0313 17:52 lo sé lo

Voz 1952 17:54 bien es que sea después de cada cuando termina el partido dos jugadores de cada uno de los galgos se reúnen en la mitad de campo con un mediador y tienen que evaluar el partido de pronto que ha hecho no ese que gana porque otros factores no no no

Voz 0313 18:12 claro claro es muy interesante esta reflexión sobre el éxito el éxito y en fin inmediato que comenta Martín Santiago que ha estado en en en Río de Janeiro claro ahí los chavales es verdad que en fin de los que están ahí jugando al balón ninguno va a la universidad y lo sabe pero claro ponen la tele salen compatriotas suyos pues yo que sé pues de Aimar no Santiago Marcelo el que sea ellos y sueñan con eso no es un un asidero al que agarrarse

Voz 0453 18:40 supongo que son evidentemente concesionarias intentar rubia estará pero sobre todo sueñan con salir de ahí en este caso porque sitúa una favela de Río todas la economía es lo que vende es la que se vende estoy que te vende la droga pero también está el chico que avisa cuando un coche raro la señora que llama cuando la policía se está acercando hito sistema del barrio está dividido además los que tienen las armas los que tienen fusiles de asalto a los doce años y los que montan en en moto armados para para bajar y correr y atacar o cambiar de las drogas de sitio esa es la vida la que han visto en sus hermanos que han visto llevar a sus padres y esa es la que les espera entonces una parte importante del sueño que lleva fútbol es decir es es aprovechar esa posibilidad de salir de aquí de creo que otra vida pero mientras no se dan cuenta también les enseñan cómo cooperar con los que están ahí porque en el caso de la favela los chicos que están jugando son los hijos de los narcos son los hijos de bandas de Marc de narcos que se disparan entre ellos sí que tienen puestos de frontera prácticamente con armas para mirar quién Pace quien cruce hay que ser vuelan la cabeza cada vez que hay enfrentamientos armados que sus hijos van a este club deportivo donde está el el el programa fútbol juegan entre ellos hice tienen que dar pasos es otra de las reglas Marty mencionó una de las reglas curiosas del sistema fútbol me otra de las reglas es que si no te han dado un pase tuvo Tugores no vale no vale que corras tu con la pelota mujer no importa no importa qué tiene la otra otro que tengas un sistema de equipo y Kirby empieza como ellos de una manera muy rudimentarias casi inconsciente como pueden formar equipos como pueden vivir mejor de hacer las cosas mejor si están juntos estoy imaginando una lista bastante largas

Voz 0313 20:53 jugadores de esa planta noble que comentaba Michael Robinson aplicar a esta regla de que no vale el gol se notan aún paz

Voz 1952 20:59 eh

Voz 0313 21:01 Ivano están absolutamente desesperados

Voz 0453 21:03 no hay otra patera con la que Cristiano Ronaldo seguido en que es que si ya has hecho un gol ya no puedes hacer otro

Voz 0313 21:11 ostras tienes que darle para que haga él

Voz 0453 21:14 el gol también de lo contrario de lo que la cultura eres futbolista porque quieren ser una estrella no es pero la cultura el Barça porque forma parte de un equipo

Voz 1952 21:24 ya se no decía que Cristiano también es sería muy muy sorprendido porque cuando hay un gol lo festejan los jugadores de los dos equipos que se va El rincón para festejar a lo grande que es el está festeje todos juntos ese abrazándose los dos equipos porque hacer lo que merece el respeto de todo el mundo

Voz 0313 21:43 yo citaba al comienzo de abrir la ventana y qué pinta el fútbol puede preguntarse más de uno más de una en un barrio pobre de de Bangladesh bueno ahí

Voz 14 21:51 insisto lo de las niñas que es ese

Voz 0313 21:53 finalmente complicado gracias a este programa se puede convertir en realidad ya alguien como Newport pues cuenta cómo se siente y por qué lo hace

Voz 15 22:01 van a Nicky fundó alquiler de fútbol

Voz 16 22:04 en el coche hondo han me encanta el fútbol está es un área musulmana hay muchas chicas aquí no tienen la oportunidad de jugar al fútbol y menos con niños pero yo sí quiero mejorar y me gustaría ser una famosa jugadora de fútbol y jugar para la selección nacional de Bangladesh

Voz 17 22:20 aquí hecho

Voz 0313 22:22 Nico tú conociste a la verdad si se llama

Voz 1620 22:25 no por ella es una de las protagonistas precisamente de que acompaña ese equipo de la Fundación del Barça parte de la filmación con John Carlin que también estará en la presentación el documental allí conocimos a esta chica Carla que tiene doce años y que bueno como casi todas las niñas de Sada ya en Bangladesh una medida mujer cuida de sus dos mano viviendo una habitación muy pequeña con con sus padres su madre trabajando es decir hace los pantalones y la chaqueta que nosotros compramos a marca por mucho dinero de Europa y su padre trabajando en un revisó o con una de esas bicicletas de carga si una familia muy pobre y una niña que en ese en ese suburbio de Dacca donde viven cien mil personas hacinadas entre aguas fecales tiene una zona museos mana como tú decías una niña juega al fútbol y sus amigas también juegan al fútbol en ese suburbio ella con toda su ilusión nos contaba que es lo que quiere del futuro

Voz 15 23:15 vale iban a su lado

Voz 16 23:17 vale claro si habrá muchos padres envían a sus hijos a trabajar porque tienen que traer dinero a casa pero mis padres han pensado que lo importante no es ese dinero sino que continúa estudiando sé que tengo suerte el sueño de mis padres es que estudie y consiga un buen trabajo en diez años dicen que están orgullosos de mí que sea profesora aunque ellos prefieren que sea médico a mi me gusta también la idea de ser médico porque sé muy bien que hay mucha gente que muere en el barrio porque no pueden pagar ser médico me gustaría ayudar a la gente más pobre y curar les ata Tyson

Voz 0313 23:47 fíjate Carla que estamos hablando este suburbio se llama Baura

Voz 1620 23:50 Abad Moore está en el norte de Dacca de de la capital de Bangladesh que Martín conoce muy bien el sesenta por ciento de de los niños que va a este proyecto son niñas que imagínate no en ese contexto y otro dato impar votante más de la mitad de los niños del barrio trabaja ese trabajo infantil del que muchas veces también pues proyecto como este intentan ayudar a sacar a los niños de ese mundo

Voz 10 24:12 es muy interesante las palabras de Martín cuando empezaba hablando a Amazon qué decir del fracaso no y yo creo que es así mi carrera futbolística nada incluso cuando el niño es Haití es contratiempos para cada buen tiempo esos pequeños fracasos a en menta la belleza aumente la belleza de la del éxito cuando el in no es si hundido obtenga el éxito pero eso de de la las rubias y coches rápidos pienso lo que sucede es que un niño habrá visto el Papa yo quiero ser un día como en el campo de fútbol escuchar el rugido del público hizo suele decir lo que quiere y por eso aguanta tanto entran viento tanto frío caso tanta cosa no que que están educativo no como dijo Kipling no a navegar

Voz 0827 25:06 a esos dos impostores que son fracaso léxico

Voz 10 25:08 pero con la misma indiferencia Carlos aprendiendo esto pero de momento Mattin cuando ya viene la pasta la rubia coches rápido en en América Latina a la a las ocho años cualquier futbolista que ha presentado su barrio su contado hecho fútbol ya tiene intermediario agente estos cuando las cada vez que el niño se pudo un poco esos cuando por vez primera es consciente de que no es suficiente ya simplemente jugar ni equipo importante me estadio esconden no es importante dicen que puede sacar a su padre idea puros y tal no sé qué hacer si todo el mundo rico y esto es cuando realmente se pudra eso es porque tampoco lleguen

Voz 1952 26:00 ahora sí puedo Maicon se se se pudo ver en la cabeza de niño por supuesto en muchos casos también se arruina el fútbol de esos países de América Latina hay pocos ejemplos de desigualdad económica social el tan flagrantes como que dan en este momento el fútbol europeo comparado con el fútbol latinoamericano los países latinoamericanos y sobre todo Argentina Brasil y de algún modo Uruguay nos hemos convertido en exportadores de carne de futbolistas quiero decir los chicos que empiezan a chicos de ocho años que ya tienen un representante no quiere jugar en la Primera División de sus clubes inquiere jugar el Madrid el Manchester el Barcelona o la Juventus y así es como allí me forman equipos muy se ve buen fútbol porque los jugadores que allí se juegan la vocalmente esto la Segunda División digamos jugaría en Primera estás jugando el de euros en los equipos caros de Europa que tolerada dinero para llevárselos a todos y nos era poco extenso fuertes es

Voz 0313 27:05 bueno si no será que no haya cantera eh porque Santiago en el en el documental hay un fragmento de de tu de tu presencia en Río que jugó en una pista de fútbol sala hay un zurdo que que hace un un regate hay pisando el balón Rory mete gol que ese chaval sólo son licores a jugar hace unos obstante de una pintas bueno eso es verdad o no

Voz 0453 27:24 sacaron a mí me dejaron ocurrió entrar a aprobar realmente el fútbol es en plan periodista Gonzo el increíble como que el nivel de estos niños que jugaban en esa si vemos que tengo hijos que tenemos a pesar de vista gorda vive ahora es posible que tenga que ver con lo que con lo que dice que salir el hecho de que el fútbol latinoamericano yo lo veía muy claro en el último Mundial es de estrellas es de gente que quiere ser extra ya en Argentina es el equipo de Messi el equipo de Neymar cada cada cada equipo estaría criticando con un caudillo Cassius político con un caudillo se europeos son equipos de sistema o hablan sobre Landa tiene buenos jugadores pero sigue siendo Holanda sin uno de ellos en ahí se nota esta esto que está haciendo el dinero con el fútbol apartándolo de su naturaleza de equipo que es lo que recupera fútbol Met

Voz 10 28:28 en esos lugares no han desigualdad menciona Martí muy correctamente insistía desigual pero una cosa de Isofotón pronóstico habrá aún más igualdad precisamente por algo aprovecho soy el cinturón Carles por algo que se llama faenan son Fair Play ahora es altamente sospechoso que algo se llama faenan

Voz 1 28:55 a ver

Voz 10 28:59 pero a que habrá en el futuro calcule tiene década sólo habrá doce clubes de fútbol que pueden optar

Voz 0827 29:08 los mejores futbolistas del mundo por lo pronto se olvida por eso me parece muy hermoso todo lo que estáis contando pero lo consideró tan subversivo que no sé si hay que contarlo en voz alta eh no vaya a ser que dice fútbol pornográfico acabe acaba cargándose tratamiento no

Voz 0453 29:23 como yo sé cosas que no se pueda cargar es una yo recuerdo mucho con estos niños era la sensación de caer en un sitio yo en teoría hablo portugués pero no hablo el portugués de Vila no entendía nada de lo que estaban diciendo que era un señor de otro sitio un cuarenta treinta y tantos años mayor que ellos hicieron embargo después de jugar el partido todos éramos amigos nuestros nos damos la mano y nos reíamos no sé yo contaba cosas ese relleno había quedé creado en la comunicación que es justo el tipo de comunicación que no ves en un lugar como

Voz 10 29:59 por cierto la Liga colombiana próximamente estrenará paz sub a un equipo de fútbol fútbol fútbol que está pues compuesto por los narcos los desplazados por las víctimas del narcotraficante la paz estaré mientas de este proceso ahora mismo señalo

Voz 1620 30:21 Martín Caparrós Santiago Roncagliolo muchas gracias a los dos compañeros y un abrazo

Voz 0313 30:24 grande

Voz 0453 30:25 ahora lo está muy pronto

Voz 0313 30:27 Tito Nico sede de la presentación esta tarde el documental

Voz 1620 30:30 si esta tarde aquí en Barcelona hay déjame que te cuente que además de eso es escenario de Brasil con Santiago de Senegal como Martín está también el que te decía de John Bangladesh ya que que escuchábamos ir ahí también a otro dos casos muy interesantes Carla Laura Restrepo que acompañó a la Fundación ver los proyectos de la isla de Lesbos a una niña que fue atropellada perdió de lo de las piernas Iker amiga de Ailanto Kurdi el famoso denigración murió Juanjo a dos días después intentaba llegar a Grecia y también un caso en Barcelona como un niño que tiene un síndrome degenerativo se acaba jugando la silla de ruedas al fútbol la cancha dice acabe sintiendo también parte de este deporte maravilloso no un caso por cierto que alguien tan acostumbrado describir la realidad como de Juan Cruz lo dejó casi sin palabras yo creo que el documental merece la pena

Voz 0313 31:17 en

Voz 18 31:22 yo estoy estamos

Voz 19 31:23 echando Nico con lo cual te despedimos ya lo reconocerán muy bien porque tú estuviste en Bangladesh son un grupo de chavales niños y niñas cantando no sé si después del partido pero desde luego cantando era en la clase si fuera ICO o un abrazo y al hilo de todo esto y quiero recuperar algo

Voz 0313 31:43 de lo que hablamos hace días que tiene que ver con estos proyectos solidarios altruistas de valores que mucha gente dirá bueno bueno palabras palabra después en qué queda Magia por Benín se acuerdan que hace unos días hablamos de Magia por Benín que es una iniciativa que hace ya varios años se celebre en Madrid sea un cupo de magos hacen funciones recado en dinero para una escuela en Benin que es el país de África que más niños vende no del continente sino creo que de todo el mundo bueno pues este año que lo sepan porque practican transparencia han asistido mil cuatrocientas ochenta y cinco personas de público se han recaudado diecisiete mil ochocientos veinte euros más otros setecientos veinticuatro de una fila cero que todavía continúa abierta ya al ir repasando la lista de gastos hombre vuelos porque alguno venía de Londres y tal carteles seiscientos cincuenta y seis con noveno hay tres en gastado alojamiento cero porque un hotel el hacer Recoletos lo pagó taxis de los Magos cero porque se lo pagaban los gastos de manutención de los cero porque solo pagaban ellos neto diecisiete mil ochocientos sesenta y siete euros que van a Mensajeros de la Paz en Cotonú que se hacen Cotonú pues esto que nos contaba uno de sus protagonistas hace unos días en La ventana

Voz 20 32:50 el año pasado tuvo la escuela Haidar entró pero cuarenta y cuatro fuera no sólo la hay dación es que cambien el seguimiento del niño en los campos vale si sigue estudiando durante un año lo que no es de eso de que ese es espectáculo de magia es muy importante para nosotros no sólo para el fondo también para conocer una realidad que existe en un país del mundo que los niños son abandonando Conesa generó podemos dar dirá

Voz 21 33:24 a niños abandonados

Voz 23 33:35 qué tal Un que tu cada uno pero eh o cada dejó verbo haré si yo o eh a eh no eh

Voz 0295 34:22 eh

Voz 28 40:53 la polémica Ilyas Lafuente

Voz 0827 40:58 pues vamos a recordar hoy hace ciento treinta años que nació Clara Campoamor la mujer que defendió y logró el sufragio femenino en las Cortes constituyentes de la Segunda República lo hizo frente a su partido que la dejó en el último momento sola lo hizo tumbando argumentos como que la mujer española no podía votar porque era un ser histérico o que podría hacer los sí pero a los cuarenta y cinco los cuando la menopausia le diera la serenidad suficiente como para ejercer un derecho tan importante la rareza de aquellas elecciones de mil novecientos treinta y uno en las que las mujeres españolas no pudieron votar pero sí ser elegidas la convirtieron a Clara Campoamor además el la única la única su franquista en el mundo que defendió ese derecho desde la tribuna de un Parlamento Clara Campoamor manejó en aquel debate histórico un argumento esencial no se puede construir una democracia sin la mitad de la ciudadanía hoy casi un siglo después Clara Campoamor diría cosas parecidas en el Parlamento español que no se puede construir una democracia en la que la mitad femenina de la ciudadanía es la que sufre más violencia y la que acumula más paro trabajos más precarios y salarios y pensiones más bajos una democracia en la que el ascensor social se sigue estrechando para ellas mientras la respuesta

Voz 0032 42:11 habilidad doméstica no acaba de ensanchar separar

Voz 0827 42:13 a ellos para nosotros sería injusto no valorar lo que hemos avanzado en España en materia de

Voz 0313 42:19 maldad pero no tengo duda de que clara

Voz 0827 42:21 Campoamor ser devolvería frente a esta endémica brecha de género y frente a quienes la consideran una especie de inevitable fenómeno atmosférico que remitirá con el paso del tiempo

Voz 19 42:35 yo he visto con el rabillo del ojo Michael Robinson como sonreía cuando Isaías recordaba

Voz 0313 42:40 ese argumento que fin se pudo escuchar en las Cortes de la época de que las mujeres no podían votar porque era seres histéricos o esperar a que les pasara a la menopausia Bono recuperemos ese fragmento porque que lo dijo tiene nombre y apellidos Novoa Santos era el interferón

Voz 19 42:53 tiene la palabra el diputado Novoa Santos

Voz 27 42:56 por porque hemos de conceder a la mujer los mismos privilegios que al hombre son acaso organismos igualmente capacitados a mujeres toda pasión toda emoción toda sensibilidad no es en cambio reflexión no es espíritu crítico no es ponderación y ni mucho menos sensatos las mujeres son histéricas por naturaleza y por ello son volubles versátiles yo me pregunto en qué despeñadero los meteremos y concedemos el voto a la mujer

Voz 30 43:34 esta Constitución ya puede decir a su primer artículo que España es una república democrática en la que todos sus poderes emanan del pueblo si no se deja votar a la mujer para mí para todos los demócratas sólo diría una cosa España es una república aristocrática de privilegio masculino y que todos sus derechos emanan exclusivamente de

Voz 0313 44:00 Clara Campoamor de la película es nuestra Elvira Mínguez a la que hemos pillado trabajando rodando en Mundaka Infiniti unos minutitos Dana Elvira buenas tardes buenas tardes a todos cómo estás bien muy bien volver a cometer antes de hablar en un día como hoy eh una nosotros hoy una curiosidad antes interpretar a Clara Campoamor también era mujer olvidada para tío desconocida

Voz 39 44:25 casi casi desconocida Francino es conocida por desgracia en el colegio nosotros no se nos enseñaban nada de Clara Campoamor Mi de ninguna ni de ninguna otra mujer salvo que fuera reina y demás pues a que casi casi sí

Voz 0313 44:38 por qué por qué crees por lo que sabes y a día de hoy de que el personaje ha pasado tan desapercibido ha tenido tampoco peso en nuestra historia nuestro relato histórico

Voz 39 44:48 pues yo sigo pensando que que no ha interesado de la misma manera que en ese momento me interesó y será ahí la retiró pues supongo que que al día de hoy pasa tres cuartos de lo mismo antes cuando todo escuchando la beca de Isaías es verdad no podemos no podemos olvidar que Juan Carlos pero si lo mira eso sí con la cantidad de tiempo que ha pasado de dices en realidad hay veces que tengo la sensación que ha sido muy poquito que avanzamos y volvemos para atrás y como que hubiera algo en este en este ir y venir continuo que que da la sensación que estuviera totalmente pensado y programado yo no sé si hay una disposición real todo esto es verdad

Voz 0313 45:24 qué tipo de asuntos quieres que que que lucharía hoy Clara Campoamor Bono poco parecidos no yo creo

Voz 39 45:30 sí yo creo que precisamente por eso ser volvería a la tumba sigue seguimos luchando por lo mismo no seguimos luchando con una serie de derechos que que que son nuestros que nos merecemos no efectivamente es igualdad de salario es poder ir tomando poco a poco a poco no está está educación patriarcal que tenemos metidas en el mensaje que hemos heredado son esas cosas que paré que tengo la sensación que van cambiando un poco de túnica sigue siendo por debajo siguen siendo estando en la misma estructura Eloy yo creo que seguiría luchando por lo mismo y de la misma manera

Voz 0313 46:07 cómo fue lo de meterse en su piel Elvira fue un descubrimiento fue una aventura fue mucho trabajo

Voz 14 46:13 es mucho trabajo pero fue un drama

Voz 39 46:15 jo eso esos maravillosos porque darte el tener el privilegio de poder eso de poder meterte y profundizas leer sus escritos no solamente la novela maravillosa de Isaías no sino sino luego todo lo que todo lo que fui encontrando y a ver cómo eran oí la manera en la que tenía de pelear y la manera en la que tenía de amar y esa pasión y al mismo tiempo esa coherencia no que mira lo que más me has miraba no da la coherencia que tenía no que decía no estamos luchando por una cosa determinada más allá de cualquier tipo de signo político que que sea no creo que hay que luchar es por esto da igual no estamos hablando de de de de partidos estamos hablando de una cosa que es justa no si eso era inamovible en ella no será era para mí era maravilloso daba una frase que además de dicen la película que cuando a la pregunta de hoy el periodista no que la dices usted feminista leche no soy machista para mí a mí eso me parece lapidario

Voz 10 47:11 cuando estaba extrema bueno trabajando a actuando pone en la piel de de la señora que que estás escuchando la contra argumento decidiendo que que que la mujer no puede televoto porque era una mujer histérica o que tienen que ver pásala menopausia cuando ya cuando cuando estás escuchando esto aunque actuando trabajando digamos

Voz 0313 47:33 ah no Hart mucho

Voz 39 47:36 hay que hacer es revolvieron las hormonas si al no que los hacían por las dos ferias de indudable relevancia caso además que que no no hay actuación no en este momento no es que yo sea Clara Campoamor ni muchísimo menos esos cuando eres mía no pero sigue en ese momento lo que hay por encima de todo lo que hay es una mujer hizo está hablando de de de cosas que no sean que nos atañen a todas no y diciendo auténticas comprado por Laura Gil a veces que que este examen ahí no y que y que eso es es historia estaba ahí no incluso indudablemente a pesar de todo de la caridad de tiempo de tiempo no que que después lo estábamos haciendo eso afecta de la misma manera no porque al día de hoy también se sabe que sigue ese ese comentario esto

Voz 1620 48:24 cómo se lo he dicho ya en privado lo tengo que

Voz 0827 48:26 es decir en público que yo creo que Elvira Mínguez es la mejor Clara Campoamor que puede haber sobre la faz de la tierra yo creo te olvidas te olvidas de que es Elvira enseguida ves a Clara Campoamor la vez en todos sus matices a mi me parece que hizo una interpretación maravillosa no y sobre el olvido de Clara Campoamor es que tuvo la mala suerte de morir años antes que Franco ella vivió en el exilio casi cuarenta años yo digo que Clara Campoamor vivió la mitad de su vida intentando salir del exilio interior que él imponía la ley la costumbre y una sociedad absolutamente machista y otra media vida en el exilio exterior tiene el exilio exterior nadie fue allí a preguntarle no hubo ni un solo periodista ni un solo político que se acercara para decir clara cómo te va cómo fue todo aquello yo creo que eso el hecho de morir tres años antes

Voz 10 49:13 el que el dictador hizo que no se les recordó

Voz 0827 49:15 ciega a Clara Campoamor como se les reconocía Victoria Kent que volvió a Dolores Ibárruri por ejemplo que obtuvo un escaño en en el nuevo Parlamento de las Cortes Constituyentes yo creo que eso fue tremendo pero bueno por lo menos ahora tenemos la oportunidad de reivindicar la cierto el de hacer otra película en donde nos dejen rodar en el Congreso de los Diputados porque esto que haya eh es decir hace una película sobre la diputada más importante que ha tenido España que vayas a pedirle permiso al Congreso de los Diputados y que te digan que no y que tuviéramos que rodar al final donde encontramos una gran acogida muy amable en el Parlamento catalán dice ver a Clara Campoamor defender el voto de las españolas en el Parlamento catalán es un contra Dios que algún día Elvira lo tendremos que corregir eh

Voz 39 49:58 no no indudablemente indudablemente eso es una cosa que no nos el día os osero una cosa tan absurda bueno no muchas cosas absurdas

Voz 0313 50:06 sí sí sí

Voz 39 50:08 eso incluso en en la faceta personal de ella soy tú lo sabes Isaías que bueno parece que que durante un tiempo donde no sé si durante un tiempo no ella mantuvo una relación con una con una mujer no oí bueno pues en el año en que lo hicimos no nos permitieron contar eso

Voz 0313 50:25 sí

Voz 39 50:26 entonces en la que la que era una una mujer pues se tuvo que convertir en un hombre cosas de esa envergadura en el en el año en el que lo hicimos en la tenemos que hacer yo creo que tenemos que hacer Isaías efectivamente yo tengo yo en que vamos a siempre acá

Voz 0827 50:45 la seguro que me parece que sí

Voz 0313 50:47 hablaremos con Spielberg a ver si se siente conmocionado entonces lo hace Giulia Robert nada no no no no no no no no nos lo imponen además el argumentario de nuevo a Santos ahora ahora escuchándole yo creo que introduce una paz habrá errónea porque la en la en la retahíla de descalificaciones histérica voluble vital dice versátil pueden versátil de esto creo que es que ninguna excusa

Voz 0827 51:10 hay que celebrarlo porque un escucha Álvaro Santos decir decir esta barbaridad haciendo piensa que es un bárbaro que se ha colado en el Parlamento no vas Santos era un médico cuyos Tratados estudiaban en media Europa era una referencia en lo suyo en Europa no era un cualquiera y en aquellas Cortes estaba Unamuno y estaba Ortega Gasset y estaba Marañón estaba Azaña ahí estaba quiero decir estaba la flor y nata de la intelectualidad lo que se decía ahí en el fondo lo pensaban muchos hombres de aquella época

Voz 39 51:40 indudablemente pero ahí al día de hoy hay muchos hombres todavía que no lo lo piensas pero ahora se equivocan es otra cosa porque además si si la argumentación que es lineal mira que tenía de la mujer tenía que pasar la menopausia yo cuales momento me encuentro

Voz 0313 51:55 así es el Tour

Voz 0827 51:59 oye una una última cosa ahora que por fortuna bueno cada vez más hombres se incorporan a la bandera del feminismo porque digamos es lo normal y es lo lo natural también hay que reivindicar el papel de algunos hombres en aquella época no por ejemplo de los cincuenta mil hombres que votaron a Clara Campoamor que decidieron que las mujeres podría representar de los ciento sesenta hombres que votaron a favor del sufragio ideó un hombre como Manuel Cordero que era un diputado socialista arrastró a muchos compañeros a votar a favor de del voto femenino no yo creo que cuando terminemos de escribir la Historia definitivamente de todas las mujeres que hicieron muchísimas cosas para conseguir la igualdad también habría que escribir la Historia estos hombres que fueron feministas en tiempos difícil

Voz 10 52:42 pero hablando de la igualdad Elvira nuestro acuerdo conmigo ha con la menopausia alguna cierta igualdad poquillo digo que yo también padezco de las penas menopausia que tiene mi mujer

Voz 0827 52:55 solo o que hay que aguantarlo reaccionarios nos estamos metiendo la cosa

Voz 0313 53:04 lo explica Elvira un beso muy grande un beso a todos venga ocurre esto ocurre es tanto vuelve pronto joder cao luego claro

Voz 17 53:22 no

Voz 1 53:25 mayores de hecho viene simpatías

Voz 10 53:30 yo comparto con mi señora y yo creo que mi sincero tienen la menopausia más dura de la historia de la biología

Voz 1 53:37 yo lo comparto Cornelia algún día tenemos que traer a que esta tarde lo tuve claro

Voz 0313 53:44 vamos a cerrar esta primera de La Ventana con con una Historia con una Historia sin que desde luego da para para pensar da para para cabrear servirá también para celebrar que haya personas que a pesar de todas las dificultades tengan coraje e imaginación para tirar p'alante hace un par de días una estudiante escribió en Twitter necesito vuestra ayuda mi situación económica es pésima y necesito pagarme la universidad de alguna manera no me han dado beca revelada aquí que hacía que que proponía bueno pues ofrecía dibujos tanto en digital como en fin en formato físico y resulta que hay al han llovido los encargos social que es una buena noticia para ella

Voz 40 54:23 María Marín buenas tardes buenas tardes o Marina Marines estudiante de primero de filología verdad Filología Hispánica tienes veintidós años y joder el llamamiento que sonaba un poquito desesperado pero ha funcionado de momento no ha funcionado muy bien además

Voz 0313 54:39 oye cómo cómo cómo son tus dibujos que tienen de de particular o de especial para que la gente te haya perdido tantos ocho tú crees que es una ola solidaria sin más

Voz 14 54:50 yo creo que un poco de de ambas cosas es que tengo un estilo un poco personal muy tirando a al director de cine Tim Burton muy muy tétrico muy curvas muy Motion a la vez también sí pero a la vez también muy bonito y también creo que ha tenido parte de la solidaridad

Voz 39 55:08 ADN de media España

Voz 14 55:11 consideración hubo un gigante esto

Voz 0313 55:13 ese cuanto dibujadas Marina

Voz 14 55:15 dibujo desde muy pequeña de forma autodidacta menos dos años de bachiller artístico que tengo pero pero ya está pero no quiere estudiar

Voz 0313 55:24 todo lo relacionado con el arte en este momento

Voz 14 55:27 sí estuve dándolos a mí meterme Davis

Voz 13 55:32 el camino de la filología

Voz 14 55:34 por orientar un poco mi carrera al mundo editorial ya has publicado algo no les ha donada pero me gustaría mucho

Voz 0827 55:44 por cuánto de estos dibujos Marina

Voz 14 55:47 entre diez y veinte euros está la ilustración dependiendo de las horas trabajadas

Voz 0313 55:52 Iggy como hace perdona eh por las preguntas que es pura curiosidad cómo cómo es el contacto es decir yo para saber qué quiero tu dibujo me envía un boceto antes So hoy yo te te digo más o menos lo que lo que lo que quiero lo que busco

Voz 1952 56:07 no con el niño