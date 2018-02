La Ventana (12/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1981 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias así de reunir

Voz 0032 00:13 en Génova la plana mayor del Partido Popular en esa reunión convocada por Mariano Rajoy que pretende acallar las críticas internas y proyectar un partido unido preparado aseguran para afrontar la batalla contra ciudadanos cierta inquietud en el PP que el presidente de Castilla y León Juan Vicente Herrera expresa en forma de reconocimiento de los hechos dice que Ciudadanos ha llegado para quedarse llama al entendimiento entre los partidos

Voz 1 00:35 no yo quiero pedirles a los políticos de Madrid que se entienda necesitamos presupuestos

Voz 2 00:40 estamos reforma del modelo de financiación necesitamos desarrollar algunos acuerdos que hace ahora un año se tomó en la Conferencia de Presidentes por ejemplo los de la financiación pero también los que tienen que ver contra la lucha contra ese problema que es estructural en algunas comunidades como es el caso de la mía que es la pérdida

Voz 0032 00:59 en las alcaldesas de Madrid y Barcelona han participado en una comida organizada por los gremios de restauradores de las dos ciudades hace unas semanas se celebró en la Plaza Mayor hoy en el Puerto Olímpico de Barcelona y la intención es que el diálogo se extienda al resto de políticos Manuela Carmena Ada Colau

Voz 3 01:14 en estos tiempos malos que hemos pasado yo tengo que contaros que en alguna ocasión me ha dolido que alguna persona con la que me he tropezado en la calle ha dicho pero alcaldesa usted porque quiere tanto a los catalanes no ya he dicho que sí que yo quería mucho a los catalanes

Voz 4 01:30 hay que mirar hacia adelante y tenemos que encontrar evidentemente las maneras democráticas de salir adelante y las ciudades son claves mes hoy son claves de siempre históricamente en la reivindicación del diálogo de la palabra

Voz 0032 01:42 más cosas la Generalitat de Cataluña han va a multar a los organizadores de un congreso sobre terapias alternativas que se celebró hace un mes en Barcelona y que entre otras cosas prometía curar el cáncer Emma Miguel

Voz 0563 01:54 la Consejería de Salud ha abierto un expediente sancionador a los organizadores del congreso Un mundo sin cáncer lo que tu médico no te está contando liderado por la natural pata Marc consideran que los productos y las terapias alternativas que se promovieron en este congreso suponen un perjuicio sanitario para los enfermos de cáncer para la sociedad en general porque pueden generar confusión y engaño el Congreso se celebró en un hotel de Barcelona con setecientos así

Voz 1307 02:19 asistentes contó con la participación entre

Voz 0563 02:21 otros de Josep Pàmies un horticultura catalán que declara capaz de curar el cáncer con infusiones

Voz 1307 02:27 las deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0032 02:30 hasta ahora siguen reunidos Barça y Sevilla con la federación para hablar de la sede de la final de la Copa del Rey según ha podido saber la Cadena SER hasta ahora no se cambia de fecha siendo el sábado veintiuno de abril el Barça propuestas Wanda Metropolitano el Sevilla La Cartuja cuando lleguen a un acuerdo terminar Reunión empezara a la asamblea de la Federación para convocar elecciones a la presidencia en la agenda del día último partido de la jornada veintitrés de Liga Santander a las nueve Deportivo Betis y en los Juegos en vigor invierno Queralt Castellet darles en la clasificación dejados la final será esta madrugada cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:02 el Madrid Madrid Francisco Granados volverá a declarar el próximo veinte de febrero en este caso ante la Fiscalía después de implicar a Cristina Cifuentes en la financiación ilegal del PP en su declaración ante el juez de la Púnica un relato en el que Granados ha implicado también a los dos ex presidentes madrileños Esperanza Aguirre Ignacio González Alfonso Ojea

Voz 0089 03:18 Aguirre y González estaban en la cúspide por detrás Cristina Cifuentes estará era el núcleo duro según Granados en la toma de decisiones sobre las finanzas de los conservadores madrileños el diseño de los concursos públicos ir actividad de empresas públicas regionales ya en el exterior de la Audiencia Nacional el ex consejero de Presidencia señalaba que no ha llevado papeles porque los datos de sus revelaciones están ya en la investigación judicial

Voz 5 03:42 que todo lo que he dicho es exactamente como lo he dicho que ha sido como como lo he dicho hay cientos de cargos públicos y para eso hay que tener ningún papel eso es es es así

Voz 0089 03:54 la próxima cita con el juez la tiene Granados el día veinte a las cuatro de la tarde Chris

Voz 1915 03:59 Ignacio Fuentes ya ha anunciado que se va a querellarse contra Granados por esas acusaciones según un escueto comunicado emitido desde el Gobierno de la Comunidad Cifuentes ha dicho que ejercerá ante los tribunales cuantas acciones civiles y penales le correspondan porque dice se siente víctima de un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen aunque no concreta exactamente qué parte de la declaración de Granados

Voz 6 04:17 ha motivado que dé este paso más asuntos

Voz 1915 04:20 en media hora comienza en la Puerta del Sol la concentración convocada por los trabajadores de las residencias privadas de mayores y de los centros de día protestan porque la patronal ha comenzado a aplicar el convenio nacional del sector en vez del regional que venía utilizándose hasta ahora dando lugar a una pérdida salarial muy notable Margarita en diez Comisiones Obreras

Voz 7 04:36 en el mes de diciembre haciendo el mismo trabajo con la misma jornada cobraban un salario en el mes de enero se han encontrado con que cobran unos cobran cincuenta euros menos otros cobran cien euros menos incluso hasta doscientos euros menos estamos hablando de salarios de ochocientos euros que situación se está dando pues que la gente está muy bien

Voz 0032 04:51 nada tenemos ocho grados en el centro de la capital de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com Cadena Ser

Voz 8 05:07 servicios informativos

Voz 10 05:13 una llamadita mucho en el seguro de coche del que son cinco minutos azul tú estás tramando algo pues sí que me voy a aperturista

Voz 1 05:19 si lo piensas su segundo dista

Voz 11 05:22 Línea directa del seguro con todo y quién es el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones sin Lime directo punto com Si eres autónomo tienes hasta un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero una compañía Bankinter

Voz 12 05:38 en Hora Veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco miércoles en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos el nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo emprendedores y startups protagonistas

Voz 13 06:00 un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más

Voz 12 06:08 si no te gusta déjalo sirvió ciudad que aburre Díaz ha sino eres feliz vuelve a empezar

Voz 14 06:14 tú cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiuso chicas nosotros te ayudamos a cambiar de gafas

Voz 15 06:19 se lleva T2 gafas graduadas con antes reflejan Depor setenta y nueve euros o dos Mo progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 9 06:28 no

Voz 16 06:31 ahí

Voz 10 06:35 de manera que parecemos el volúmenes

Voz 17 06:38 que se celebre el Día de los enamora

Voz 18 06:40 dos como se merece con el cupón especial de San Valentín de la ONCE empleen con especial punto es prepárate para ganar un viaje a Venecia hay cientos de regalos directos y recuerda que contó con cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros te están esperando con especial de San Valentín

Voz 1 06:56 cómo te toque

Voz 14 07:00 el actor tú tienes en casa cultas tal que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme en alarmante esté mudarnos yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta a alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 19 07:15 protege hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 20 07:25 un chaval con rastas a punto de conocerá al padre de su novia que es milita un flan

Voz 17 07:31 a una chica de dieciocho que no en Nochevieja aunque sus padres le deja

Voz 21 07:35 no

Voz 8 07:35 una seta ganas

Voz 22 07:38 pero no mi hay humor Marie Damm perfectamente en canela fina eligió Culkin de las SER con Juanes Echanove Robin Fowler Sergio Sauca hijo a Carlos Ortega el trece de febrero a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congresos de Valencia con la colaboración de la Diputación de Valencia y el patrocinio de rastreador es mejor comparador de la historia

Voz 1 08:06 sí Carlos sabes que no puedes llamarme por teléfono

Voz 9 08:14 con muy poco puedes contar mucho demuestra lo sube tu corto antes del veintiocho de febrero en Jameson no todo Film Fest punto com mi hijo Javi que dice que quiere ser ve entre y loco pues oye al menos así no estará solo

Voz 24 08:27 cuando pasen los congresos de bienestar ves la vida de otra manera con las ser presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición el Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso mina Cayetana Guillén Cuervo Adela Cortina Enrique Martínez y muchos más ha quiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno en habitación doble asistencia al Congreso visita al Palacio Real de Olite y Museo del Vino por sólo ciento sesenta euros por persona informa en Cadena Ser punto com

Voz 0230 09:02 el Congreso del Bienestar punto es

Voz 24 09:04 con el patrocinio de echarán Zoco revista da sin tu plana punto com y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 25 09:16 bien que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost dejó la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 26 09:29 Ford Kuga con motor Eco Boost ahora por diecisiete mil seiscientos euros con eco bonos de seis mil cien euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones en Fort punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la refuerce concesionarios

Voz 27 09:42 en Hora Veinticinco es que yo aluciné con los interrogatorios el oiga usted juré perjurar es de la Constitución más o menos Levin estos otros le promete ser buenos una fuga Paco Maroto frutos Anglada

Voz 20 09:52 analizan la actualidad héroe está en Bruselas porque le da la más gana que no olviden alegar eso es cierto Ab2 Unesa las nuestro programa electoral tenía tenemos muchos ciudadanos deprisa al política de Hora Veinticinco Meteocat argumenta que reparta palabras Sergio Odom y para nadie Angels Barceló

Voz 28 10:17 viva el vino usted a hacer amigos me la trae floja Mela la Bella traía al fresco algún que mi pregunta es al acabar así que yo propongo que de aquí digamos bando claro es si nos parece un razonamiento muy amplio le entendible

Voz 1 10:57 yo es que mientras que no se demuestre lo contrario de lo de los presidentes simbólicos no lo no lo entiendo

Voz 10 11:02 hoy el panorama

Voz 6 11:09 oye Martínez buenas tardes Especialistas secundarios buenas El Mundo Today Pedro Aznar mejorará de Jordi Sanchez servidor en un ratito el invitado a la sección de entrevistas dotado por la radio hoy un diseñador a que va directamente a la vez no os digo más si doy gran diseñador José Ramón lomo distinguió

Voz 29 11:32 no no no no no no

Voz 1307 11:35 histérica cosas disuelve acoso además doblegó

Voz 0089 11:37 esta deben modisto sino modista

Voz 1704 11:40 estamos y estaremos a favor pues empezamos exigiendo fue bien pues oye pues vamos con el tema No hay causas eh eh

Voz 1 11:49 buenas noticias sabes echarte temblar a llorar o reír no El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha confesado hoy que sí que había un poquito de financiación ilegal en el Partido Popular menos mal que lo ha confesado

Voz 0230 12:05 porque de lo contrario quién lo hubiera sospechado

Voz 1 12:07 a ti te parió una red

Voz 1307 12:14 Granados ha hablado antes

Voz 1 12:15 de la prensa con su estilo indirecto y astuto llevó al margen como digo

Voz 5 12:21 del partido del Partido Popular y dirigida en una primera fase por quién ya he dicho en otras quien también he dicho siempre

Voz 0230 12:29 en una por quien ya he dicho ya en otra quién ya he dicho ante el juez ha sido más claro lo cuenta nuestro compañero Miguel Ángel Campos

Voz 31 12:35 Fernando ha implicado a Cifuentes en la financiación ilegal del PP afirma que formaba parte del núcleo de hierro liderado por Ignacio González para reforzar con ingresos ilegales campañas de Esperanza Aguirre en dos mil siete y dos mil once sostienen no han salido de la nada menos

Voz 0230 12:48 juez que las ilegalidades las dirigían Ignacio González y Esperanza Aguirre también Cristina Cifuentes que ya ha anunciado una querella todo en un contexto en el que os acordáis el anterior secretario general Ignacio González fue aquel a quién le grabaron conversaciones telefónicas en las que hablaba de diferentes posibilidades para un juez que le investigaba os acordáis que tenía diferentes posibilidades

Voz 1 13:11 es una pegarle un tiro otra enviarle a criar cebolla chinos o en su defecto a recibir sodomía eso es escuchas las noticias te viene a la cabeza bueno donde recluta el Partido Popular de Madrid a sus secretarios generales en Los Villares

Voz 2 13:28 como decía Alfonso Guerra en los mítines

Voz 32 13:30 bueno

Voz 2 13:38 lo decía cuando lo decía cuando había Villares el año judicial para el PP es horrible porque todo dos mil dieciocho está lleno de juicios hay mucha gente

Voz 0230 13:46 que habla del fin de etapa de Mariano Rajoy pero la verdad si vosotros queréis Mariano Rajoy con las balas pasando tan cerca con la perspectiva de un dos mil dieciocho y uno de juicios

Voz 2 13:56 dejaría Isaura la presidencia pendiente desde que David tuve que hablándole me te metes tú

Voz 21 14:03 está está

Voz 2 14:10 todo este follón de hoy la actual presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes lo explica así

Voz 33 14:15 pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual me da exactamente igual lo que diga este señor es un presunto delincuente eh que ha salido de la cárcel y ahora está viendo a ver qué dice os para poderse librar él a mí me da exactamente lo mismo

Voz 0230 14:31 alguien algún día da una explicación sobre lo que pasó en el Partido Popular en Madrid pero bueno de momento no no la hay otro argumento para no hablar de estos casos lo expone el ministro de Justicia Rafael Catalá es de justicia e Se supone que el ministro de Justicia debería ser el líder de la investigación el campeón de la petición de la verdad y curiosamente en Telecinco le quita hierro y acaba hablando de lo bueno que es que nieve en veintitrés segundos

Voz 34 14:54 bueno e el asunto el caso Lezo tiene que ver con las sociedades adquiridas T en Panamá y en Colombia a principal en los primeros años de la él de la década de los dos mil los saque también ha llovido desde entonces

Voz 1 15:07 aunque llueve poco últimamente pero sin después

Voz 34 15:10 ahora estamos en que nieve porque eso se queda ahí

Voz 2 15:13 a ver a bajará ese agua como digo son son asuntos de hace muchísimos años hace muchísimos años para registrar registro de muchísimos años dice pero bueno son ustedes los mismos

Voz 13 15:23 ya ya

Voz 21 15:27 setenta

Voz 2 15:32 bueno como nos acostumbramos a todo esto también nuestra costumbre haremos hace frío otra vez del podio invierno parece mentira e hoy tenemos novedades del asombroso caso de la juez Elósegui enseguida

Voz 1 15:49 pero primero Twitter a veces los hechos ponen en duda nuestras opiniones este tuit desde Noor no es un poco joven tu novio nada por cierto donde está castigado

Voz 0779 16:03 el siguiente tuit es una definición de cómo está cambiando la sociedad es de como un marqués estaba pensando en llamarte y explicárselo todo en un momento pero he preferido ponerte XXXII whatsapp y que no se entienda nada y horas de conversación padre e hijo mayor altura de Dickens y tuiteo el gran Carlos Langa

Voz 1 16:20 mira un Buzz Lightyear como te perdiste esto es una muerta pero le pude

Voz 0779 16:25 las patas somos pobres papá

Voz 1 16:28 Latina mentira

Voz 0779 16:30 del por el interés te quiero Andrés llevado al extremo se sincera Teddy he aprendido a cortar jamón ya puedo separarme y acabamos con el tuit de problemillas de pareja a cargo de a ver explícame eso de que no respeto tu intimidad puedo terminar primero

Voz 10 16:46 eh

Voz 6 16:52 después de las twiterías

Voz 1981 16:54 todo el mundo de llegan los titulares del mundo

Voz 6 16:58 Jordi Évole secuelas

Voz 1981 17:00 el de Estremera hay encuentra políticos catalanes el centro penitenciario no niega que tenga políticos y asegura que las imágenes están sacadas de contexto padres arqueólogos encuentran una ciudad de Lego que pertenecía oculta bajo una montaña de ropa en la habitación creen que data del pasado seis de enero cuando la fundaron los reyes Samson a él crea una maleta con ruedas asientos y maletero hemos querido perfeccionar tanto no estás maletas que hemos acabado haciendo un coche reconocen desde la marca nutricionistas vascos recomiendan reducir las comidas diarias de dieciséis a doce cuarenta mil calorías por hora son suficientes para un vasco saludable los runners llegan finalmente a Room Neria dónde fundan su propia comunidad los últimos runner que quedan en nuestras ciudades están cantando las zapatillas para dirigirse a la tierra prometida Julio Verne escribió una novela sobre mandar un descapotable a Marte pero la descartó al considerarla una idea estúpida nadie sería tan hortera como para mandar un descapotable al espacio sólo para fardar admitió el asistente sirios de los modelos más baratos de la difundirá cosas como no es mi puto problema no

Voz 6 18:07 hoy para gracias también

Voz 1981 18:10 en España a la cabeza de Europa en la lista de países con personas de las que usted me habla el Partido Popular ya es el partido con más personas que ya no tiene nada que ver con el Partido Popular You Porn alcanza su récord de facturación y anuncia que ya puede permitirse vestir a sus actores que irán vestidos esperan

Voz 6 18:29 doblar las reproducciones de vídeos

Voz 1981 18:32 siguen llamándole Javier de sistemas pese a que hace cuatro años que es Javier de logística como mucho que digan Javier de sistemas el que ahora está en logística o el trabajador anteriormente conocido como Javier de sistemas de Javier de sistemas ante el revuelo el director de la empresa ha preguntado quién es el Javier S

Voz 32 19:12 seguir un poco eh ya no se da en Madrid

Voz 6 19:17 hoy pasamos lista como cada lunes con Pedro Aznar buenas tardes a todos mañana es el día de la

Voz 1704 19:21 a Dios lo poco lo sabéis porque todos los días y que tenéis que lo está bien la SER ABC abre sus puertas a los oyentes ya lo sabéis levantando la turca con la cuña de poneros en el banner para poder venir a ver todos los más más la radio pero claro la SER tiene muchísimos oyentes la gran mayoría de los oyentes no van a poder venir así que no van a ver en persona los currantes de la Cadena Ser por eso yo hoy os traigo concretó que sólo se ven cuando estás aquí en la radio y ves a la gente currar el equipo de todo por la radio cuenta del cinco al uno empezando por el número de la

Voz 0089 19:54 me dio muchas veces habla de carrerilla esto que parece que se dice normal se dice que se dice todo el tiempo por ejemplo una menos en Canarias una menos en Canarias e hice todo el tiempo las Spice son cinco una menos en Canarias también vale vamos con el número cuatro una menos en Canarias y de repente escucha es una canción que suena en medio de un programa no pega mucho

Voz 1704 20:11 yo pueden ser tres cosas el ordenador ha rayado el técnico Serra Yao Pepa Bueno sido hacer pisos vale dijo en el número casi todas las cuñas que escuchas en la radio tienen su versión de coña entre los locutores no hay ni una sola vez que suene y no digamos Carles cambia Carles Francino de todas las veces vamos con el número las señales horarias las hacemos nosotros con la boca

Voz 6 20:32 pero no lo sabía nadie pero ya lo saben bien

Voz 1704 20:35 uno de los cinco secretos que no sabéis de la radio es que siento decir esto Mis compañeros periodista de informativos pero no se lo saben de memoria lo están leyendo

Voz 37 20:53 te

Voz 38 21:18 huy

Voz 37 21:21 mi nombre

Voz 2 21:36 hoy ha vuelto a ser noticia el tema de la elección de la juez española para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sabéis que en esta votación el ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos obtuvo cero votos en el Tribunal Europeo adiós Amaya sacó cero votos según se ha publicado por un insuficiente manejo de los idiomas el tribunal

Voz 0230 22:03 votó por un candidato de manera muy mayoritaria pero en la votación política en la votación política se votó a otra candidata el voto secreto pero ante lo extraño de esta situación los eurodiputados de ciudadanos los representantes de Ciudadanos como los socialistas dijeron no no nosotros hemos votado al que propuso el tribunal de no se sabe porque el voto secreto

Voz 39 22:31 no

Voz 0230 22:32 el éxito de esta juez se presentó de la siguiente manera por primera vez una mujer española en el Tribunal de Estrasburgo en los días siguientes eldiario punto es publicó la juez tiene escritos contra la homosexualidad y falseó su currículum madre mía

Voz 14 22:44 esta mañana escuchamos las noticias y los socialistas españoles en la Eurocámara al con el apoyo de Liberales y Verdes han enviado una carta al Consejo de Europa para pedir que se revoque el nombramiento de María Elósegui

Voz 1 22:54 como jueza en la Corte Europea de Derechos Humanos

Voz 14 22:57 eran la idoneidad celos Seguí por su su visión por sus opiniones en contra de de derechos fundamentales y consolidados en buena parte de Europa como el matrimonio entre personas del mismo sexo

Voz 0230 23:07 hola son diputados de todos los grupos los que han firmado

Voz 2 23:10 salvo del grupo popular extraña coincidencia

Voz 0230 23:14 estos diputados hablan sobre comentarios supuestamente homófobos de la juez pero hay otro aspecto también interesante que es si la juez falseó o no su currículo cuál sería Este falseamiento la juez Elósegui siete que bulle en su currículum la elaboración de la Ley de Igualdad por encargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando en realidad sólo participó en un estudio encargado por alguien a quién le habían encargado un estudio sobre el anteproyecto de ley

Voz 17 23:43 se puede pensar ancha ancha ancha un poquito hecho quién no ancha hubo reclama

Voz 2 23:50 pero sucede que este fin de semana ha concedido una entrevista al confidencial Ile han preo

Voz 8 23:54 a esto le preguntan por la discrepancia entre la realidad y su currículo le pregunta es una imprecisión la juez responde bueno yo no diría que es una imprecisión es una manera de sintetizar en inglés y francés una frase que es muy larga

Voz 21 24:17 no

Voz 40 24:27 para evitar estos de Caetano Veloso alarga tirando de una manera innecesaria

Voz 0230 24:33 para explicarlo en francés y en inglés por sintetizar en lugar de explicar que participó en un estudio por encargo de alguien que a su vez había recibido un encargo del Ministerio en lugar de eso puso en su currículum que ella elaboró la ley Paul de Giza si se siente bien lo que dice la juez en esta entrevista

Voz 2 24:51 en nuestro currículum traducido al inglés yo soy director de la Cadena SER o por lo menos muy Deutsche Bank para ahorrar palabras no lo hago por engañar al ADSL lo hago por no molestar con información superflua por no decir que participo N vecino de ritmo digo que soy

Voz 0230 25:09 eh uno tres que además en la en la página de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa que es la que votó a la juez además el currículum sintetizado aparece un apéndice con el currículum extenso son unos diez folios

Voz 8 25:23 si se pincha

Voz 0230 25:25 en ese apéndice en esa bendice el currículum de la juez aparece entre sus méritos elaboración del borrador de la Ley Orgánica de garantía de igualdad entre mujeres y hombres por encargo del Gobierno español con un contrato de asesoramiento Instituto de la Mujer y secretaria general de Políticas de Igualdad dependiente de Trabajo Social

Voz 2 25:40 les entregada nueve de febrero dos mil cinco elaborado por cuatro expertos

Voz 40 25:54 sí yo leo un currículo entiendo que ya es uno de los cuatro expertos que ha redactado los le otra vez porque yo no veo ninguna sintaxis

Voz 0230 26:03 elaboración del borrador de Ley Orgánica de garantía igualdad entre hombres y mujeres por encargo del Gobierno español con un contrato de asesoramiento Instituto de la Mujer secretaria general de Políticas de Igualdad dependiente el Misteri rojo y Asuntos Sociales entregar a febrero dos mil cinco elaborado por cuatro expertos no es fácil ver las síntesis pero por

Voz 1 26:18 esta es la idea que tenemos

Voz 0230 26:20 por lo que ella misma cuenta en la entrevista en el Confidencial la diferencia entre la realidad lo que pone en su currículum sería sustituir elaboración de la Ley de Igualdad por participación en informe preliminar para borrador de la Ley de Igualdad seis palabras más en diez folios

Voz 1 26:35 más extraño

Voz 0230 26:38 que su currículum en la Universidad de Zaragoza donde no hay necesidad de traducir al inglés y al francés debido a que en Zaragoza

Voz 1 26:46 Usua le ofrecen suele

Voz 0230 26:50 la juez utiliza para referirse a su participación en la ley de Igualdad exactamente las mismas palabras que en el currículum que aparece en la página de la lamentable ahora sí que tiene sentido verdad claro las mismas palabras y no hay que traducir hay que sintetizar veremos en qué acaba este caso pero tenéis que saber que en la misma entrevista en el Confidencial

Voz 8 27:09 la juez dice de renunciar nada que pidan lo que quieran

Voz 0230 27:13 que hoy ha sido nombrada magistrada allí sus irreversible e irrevocable esto es un punto positivo desde el punto de vista de la cohesión nacional español porque muestra que desde las élites hasta la base hay unirlo en España que los une

Voz 2 27:27 hablando de lo que han partido contrario condena de meter en el de meta tu optimismo

Voz 6 27:35 entre bueno momentito antes de seguir tenemos noticia de última hora noticia deportiva futbolísticas sabéis que había leído dudas sobre la sede de la final de la Copa del Rey pues ya están resueltas Antón Meana buenas tardes hola qué tal ha resuelto a todos

Voz 0231 27:50 nos estás vieran tenemos fecha e hicimos eso Habemus Papa eh y ha sido con poca sorpresa veintiuno de abril sábado en el Wanda Metropolitano Madrid ese día se va a jugar la final de la Copa del Rey están sólo pendientes de que se aplace el partido Atlético de Madrid Betis que se juega ese fin de semana al nueve de mayo miércoles pero han dicho ok Sevilla y Barcelona así que veintiuno de abril sábado en el Wanda Metropolitano final de la Copa del Rey Barcelona Sevilla genial

Voz 1704 28:37 luego hay de las lunes Pedro arregla una de las noticias del día va a ser esto de Eluana metropolitano y una de las imágenes del fin de semana del día de hoy que también vas a ver esta noche es el vídeo de Rajoy dándolo todo otra vez una bola otra vez bailando intensamente el Mi gran noche de Rafael Guzmán de Rafael Hernando lo debe llamar ya directamente guías coleguita le graban descaradamente además y sin esconderse sea ya el parecen importarle obviamente si estás en una boda parece Rajoy ya sabes que te va a caer un videojuego de Mi gran noche estoy ya lo sabemos no hay youtubers que lo buscan hito Rajoy confusiones dos es un tío by Longo infantes a canciones ya está claro la segunda conclusión es que cuando tiene que correr anda y cuando tiene que bailar también anda es clavadito pues unos un baile eso es ir p'alante y atrás directamente

Voz 1 29:22 eso sí por lo visto a Rajoy les pase lo que pase a los sitios que tenga pone pones Mi gran noche se olvida del mundo

Voz 1704 29:29 yo creo que va por ahí colándose en boda para bailar ese cambio es el Tony Manero de la política bueno el Toni Mariano de la política un bailando en toda regla

Voz 41 29:37 Rajoy es más tranquilo que ayer a la no el DJ ya con

Voz 1704 29:51 la ira es campeón que tampoco como una

Voz 32 29:58 IU UP nada a vibrar de emoción cantar nunca qué pasa para que canciones de harén mil veces y otra entonces ahí sea

Voz 1704 30:21 el suelo se hace la serpiente sea un poquito el robot sigue con su baile mirando a los ojos y haciendo la gallinita mina hace tan bien bailar e por la

Voz 42 30:31 moda un poco

Voz 32 30:36 yo no tengo rival la puso

Voz 42 30:38 en Montmeló Fun

Voz 32 30:41 hago el rota también el break dance y momentos de al Sónar siempre es mi esqueleto despierta que pasa ahora que cambió se baila haré si bien en

Voz 1704 31:15 yo soy un platos su plato un vaso es un paso y un paso de baile es un paso de baile y esto Rajoy no son los altas nunca fascina

Voz 10 31:28 Joe mucho en el seguro del coche que son cinco minutos su y tú estás tomando algo pues sí que me voy acertó dista

Voz 11 31:34 si lo piensas un segundo access to dista Línea directa el seguro con todo y quién es el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directo punto com Si eres una pyme quién es hasta un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero una compañera pintar

Voz 9 31:52 si le pregunta es el dueño de un negocio que es para él la palabra barniz

Voz 1704 31:56 un socio una palabra en inglés no

Voz 9 31:58 alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma un par

Voz 17 32:02 con Vodafone One Profesional entras el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone topar leer en la era digital informa te el catorce cuarenta y tres Vodafone fue

Voz 9 32:12 yo pienso que que viene centrarte otras es a la mutua hito porque los tres piensa lado

Voz 43 32:19 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tus seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones enjuto a punto es

Voz 44 32:34 no es lo mismo a despertarse con esa sensación de que todo está bien que todo está correcto

Voz 1 32:39 despertarse con esa sensación

Voz 44 32:41 todo está bien de que todo está correcto

Voz 0230 32:44 habiendo ganado los nueve millones de euros del Cuponazo de la UE

Voz 1981 32:47 si con los quince millones del Cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE existen en el mundo una sensación igual

Voz 14 32:56 aquí director tú tienes alarma en casa la de Securitas Direct qué tal es que el mes que viene me entregan Scarlett y quiere ponerme una alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 19 33:11 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 9 33:21 en Iberia sabemos que Sinatra otras esta mañana a lo grande

Voz 45 33:24 uu vueltas más lejos en dos mil dieciocho Iberia estrena dos nuevas rutas por siete faltaba en tu colección la foto en el Golden Gate Madrid San Francisco desde el veinticinco de marzo para que descubran Nicaragua desde el uno de octubre Iberia cencerros

Voz 1 33:38 de Madrid a Managua reserva ya tu asiento en iberia punto com

Voz 12 33:44 si pudiera es el nuevo Single de David de María y primer adelanto de su próximo disco o veinte años

Voz 17 33:52 el artista celebra veinte años de carrera en directo ya disponibles las entradas para Murcia diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Malacán mote de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre en David De María oficial punto es

Voz 27 34:19 en Hora veinticinco y es que yo aluciné con los interrogatorios el oiga usted jure jura de la Constitución más o menos le vino esto estos se promete que va a ser bueno un a los chicos

Voz 20 34:30 analizan la actualidad Teruel está en Bruselas porque le da la y más gana que no olviden de verdad eso es cierto tú sabes los lunes a las nuestro programa electoral tenía algún tenemos en cuenta que muchos hijos de al política hora25 Meteocat argumenta que reparta palabras Sergio O'Donnell para con Ángels Barceló todavía no conoce es la aplicación de la

Voz 17 34:53 cadena SER

Voz 20 34:56 eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas

Voz 17 35:00 saludamos a los oyentes de Radio Sevilla puede seguir tu programa favorito muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha asomado Portillo guardar los audios que te gusten y crear tus listas cuanto peor mejor para todos cuanto peor mejor recibir notificaciones las que P interesen

Voz 47 35:18 configurar la para qué

Voz 17 35:19 es sólo con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales gusta la Ser la aplicación te encantará sí lo que te gusta es el baloncesto todas las semanas tienes una cita

Voz 21 35:43 eh Basque

Voz 17 35:45 motivos no faltan porque por el programa se pasan los mejores protagonistas porque hablaremos de tu equipo y de todas las competiciones tanto nacionales como internacionales ti porque en definitiva encontrarás un programa que trata sobre todo lo que tiene que ver con el balón naranja todo el baloncesto que busques lo encuentras cada semana Play Basket en Cadena Ser punto com con Francisco José Delgado todo el equipo

Voz 46 36:20 sí

Voz 48 36:25 te gusta

Voz 44 36:25 deporte irá además la libertad entonces el álbum de Raimon de perdón y los Juegos Olímpicos de Reporteros Sin Fronteras es para ti por nueve con noventa euros en toda España

Voz 1981 36:42 Javier de Glass quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia puesta ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalan por el parabrisas

Voz 10 36:52 Tita encargadas punto eso llama novecientos

Voz 9 36:55 os veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparación sustitución de cualquier luna condiciones en reglas punto es La Ventana

Voz 1 37:03 es

Voz 21 37:05 Carles Francino

Voz 0089 37:18 faltan veintitrés minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias a que seguimos en La Ventana en Todo por la radio tenemos ya al invitado prepara

Voz 49 37:23 lo que ha preparado aquí

Voz 6 37:27 lo caliente caliente antes especialistas notario

Voz 0779 37:36 nosotros vamos vamos a hablar vamos a hacer un pequeño aperitivo sobre el mundo de la moda hablaremos de la moda y lo vamos a hacer con el modelo y empresario de moda Lluís Fokker Lluís Flaquer ahí

Voz 6 37:46 pese a que te referías a niños de lo me ha hecho mucha gracia

Voz 0779 37:50 pero lo de Folger también supondrá bueno Lluís tiene una amplísima experiencia en el mundo de la moda castigado por medio mundo París Milán Nueva York Torrelavega Sanremo para algunos de los mejores diseñadores del mundo bueno es que todo se ya lo sé cuéntame algo que no sepa a no hicieron no está moviendo no lo decía Portillo está diciendo por los oyentes para que tuviera un poquito más bueno pues te callas no pues ahora habla estupor impertinente ahora un poquito un poquito lo que decía no que trabajaba de modelo durante treinta años yo empecé desfilando con bata de colegio ya cada vez desfilando con riñones cincuentón pues de billetes es una preciosidad de joven porque viéndote ahora cuesta imagínate como modelo porque me he nuestro no obstante porqué muy difícil mantener un buen físico en este trabajo no al final es la propia profesión la que te dice que ya no está para desfilar nuestros gota citó que flota en el aire algo que flota que yo no estabas no cuando te das cuenta de que ya no te quieren en desfilando al día que eso no esto mientras yo desfilaba

Voz 21 38:49 eh eres muy fea

Voz 50 38:54 severas tácito SEC no se andan con chiquitas

Voz 0779 38:57 el mundo Dragon en el claro

Voz 50 38:58 lo hará que gastan más dinero

Voz 0779 39:01 sí pero bueno las pasarelas ya no sigue pero seguía ejerciendo de modelaje no vamos ahora en la campaña esas de antes y después sabes sí sí la de antes

Voz 51 39:11 la gordo antes cuando estaba calvo cuando tenías grano

Voz 0779 39:14 cuando te faltaba todas las fotos delante las transacciones cuando contestaba el Gordo solo hice la foto después era para una campaña contra el tabaco esta amplísima experiencia en el mundo de la moda te lleva a la siguiente aventura que es la industria textil Bercy al diseño producción de camiseta así en pero te costó un poquito situarlo a principio verdad los siempre eso es difícil pero no si al principio hacíamos camiseta de manga larga pero no no cuadraban las cuenta así que se me ocurrió a mí a mí en mi cabeza hacer en la camiseta de manga larga pero cortándole la mangas para que fueran camiseta de manga corta sí con la tela de la manga hacíamos más camiseta de manga corta vale pero aún así las cuentas no cuadraban así que cortamos las mangas de la camiseta de manga corta para hacer camiseta de tirantes laico en la tela de la manga hacíamos más camisetas de tirantes no de alargando Manganelli vuelta empezar todo el proceso cortar la manga hacer camiseta de manga corta volver a cortarle la camiseta de tirantes Medrano sí Lluís que nunca te encuadrado el todo verdad en efecto no al final ya no sabía qué cojones está acortando como hastiada eran las mangas de la camiseta y me metí en un bucle infernal lo que yo también podía ser deparar algún momento de tu vida

Voz 13 40:27 luego pararme párame pensar no va conmigo yo soy un hombre afirma Colom

Voz 0779 40:31 pues tiburón los hombres duros no fuera esto es interesante de la historia de Lluís plasmado estas experiencias en el mundo de la moda un libro en un libro titulado Modelo trescientos tres si el impreso para la liquidación trimestral del IVA si lo único que ha aprendido en treinta años en la Mona gestionar papeleo de autónomos y de eso va el libro en realidad de gestionar papeleo de autónomos gestionado bien al menos todo cuenta desde el otoño de tu vida o lo ha gestionado bien

Voz 1 40:57 multimillonario

Voz 0779 41:01 la revista Forbes está llena de autónomos es verdad Lluís Flaquer muchísimas gracias por todo formación en favor quédate aquí a escuchar aquí

Voz 0089 41:08 le bueno porque hablamos hoy de modo que esta noche en Televisión Española comienza un nuevo tal en un nuevo concurso que es ni de música ni de cocina ni de imitaciones ni de palabras no estoy de moda ir nos acompaña uno de sus jurados más importantes vamos a presentar

Voz 6 41:20 R con la música

Voz 21 41:25 el modisto capricho

Voz 1 41:26 sí

Voz 1636 41:27 nos ha abierto las puertas de su taller musical ya rescatado para nosotros cinco tejidas diferentes para diseñar una parte de su vestido

Voz 21 41:37 el banco

Voz 1636 41:41 Mediterráneo de Serrat hacia el tejido hilvanado con los recuerdos de su niñez imagina ansioso a sus abuelos grandes amantes de la ópera aquel trajeran los programas de la Scala de Milán

Voz 13 41:57 Trittin

Voz 1636 42:00 este detalle de Ornella Banon ni es una cena romántica italiana de los sesenta con la que diseña sus historias de amor desamor que por la pasión que tiene Caprile debe tener muchos de mucha calidad

Voz 21 42:19 una

Voz 1636 42:21 a la tela que maneja María Dolores Pradera le lleva a recordar a su padre que le dijo un día site dedica es este oficio que sea algo grande Gil e hizo caso a la moda Le ha dado sus mejores años se los está dando

Voz 49 42:39 mejor mejores que los hay hito

Voz 1636 42:46 llega el turno de la tela más vaporosa más llamativa como las que debía de llevar Caprile en sus primeros guateques las

Voz 17 42:54 Mera fiestas eso esquirla las salidas de Donna Summer le acompañaría hasta

Voz 10 43:00 a altas horas de la madrugada

Voz 1 43:05 terminamos con el diseño más divertido que lo trae Gloria Trevi que para Caprile es el himno gay le hace recordar las miles de travesuras que acometía con la Terremoto de Alcorcón y compañía

Voz 13 43:20 que no

Voz 1 43:22 y como por ejemplo este momento debe que seguir bonito vestido a contestado esta bonita pregunta también en la que ganes o no este concurso que es lo más positivo que lleva de esta experiencia

Voz 21 43:44 vivo en este concurso he comido comido

Voz 6 43:57 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Lorenzo Caprile muchos espías habéis tenido una cosa una sus Olga Hervás habéis llamado como hobby no sólo modista con digo no no no no yo he venido a un taxista exacto no se lo ha dicho Gordon cuestión es Jodar oye cuántos años hace a valores más

Voz 1981 44:34 dos años hace de que eran dos mil seis no de cartón láminas

Voz 17 44:38 Nos el seis y dos mil seis

Voz 6 44:41 a qué hacemos con año lleva se con la medalla con el programa que si las medallas del dos mil dieciséis nuestra pero dado tardes gran pasaron los catalanes queda mucha guerra que es el que es el tiempo sí lo voy a tocar qué pasa si que voy cómo lo ves

Voz 32 44:59 yo me preguntaba

Voz 6 45:02 yo sólo como alusiones ilusiones Olga Nebra buenas tardes Bill perdón es mayor

Voz 1704 45:09 con toda la razón aquí a unos y no a mí hago publicidad a don Pedro Álvarez de Miranda en su libro Más que palabras que dedica un capítulo entero a ese género lingüístico y morfológico que es

Voz 1307 45:27 visto barbaridad

Voz 1704 45:30 filóloga a filólogo además pues efectivamente encima filólogos tanto sus nominada no era perfecto en traje no me vas a hacer nada acabó cero tú

Voz 6 45:44 esto ya verías Cabrera yo venía cabreado

Voz 1704 45:46 me era hizo lo de Gran Via Carmena que todavía estás a tiempo de rectificar por favor que llegará a La Ser va ser un acto de heroísmo vamos a ya tiene que llegar en paracaídas con lo que me gusta a mí venir a La Ser Dios mío pero tú la Gran Vía

Voz 6 46:05 sí o no que luego me ponen verde

Voz 1704 46:07 las redes sociales pero lo que pone en este momento pero

Voz 1307 46:12 venía una ambulancia está todo colapsa

Voz 1704 46:14 dado lo dejando a la gente los autobuses turísticos chinos hemos tenido

Voz 49 46:19 al bajar en ahí en el ERE la joyería en Ibiza

Voz 1704 46:23 es Gran Vía uno andando instaurando yo todo horroroso lo mono que me gusta a mí venía Dios mio o Carmena Carmena

Voz 6 46:35 oye maestros maestros de la costura o decía conocida ahí pasa

Voz 0089 46:40 por cierto te costó mucho aceptar cuando te lo propusieron

Voz 6 46:43 esto es lo pensaste Un poco

Voz 1704 46:46 Nuestro jefe de prensa que me hizo se ha ido no sólo válido nos ha salido ahora pero tres años y pico Doña Macarena Rey que toda esa es la suma de Saint de la productora

Voz 1307 46:57 me llamo yo estaba en voy a hacer mi momento es no estaba en un taxi en París acababa de salir de entrevistar a niños luz verde Givenchy que ése sí que es un maestro de la costura nosotros somos aficionados ellos

Voz 6 47:11 hemos visto muy

Voz 1307 47:13 me informa el teléfono y me dice Caprile donde digo pues ahora pues en París no que estoy levantando esto de un talent show como Masterchef pero hay tal que tú tienes que ser uno de los jueces Italia uno ya te llamaré cuento contigo de tengo tu palabra yo prefiero pues cuenta con minoría hasta Se va a caer por el camino pero aquí les interesa esto tres años después me llama y me dice que esto va adelante ahí yo soy hombre de palabra oí a una señora como Macarena Rey no se le puede decir que no

Voz 0089 47:46 oye y Lorenzo y quiénes son cómo son los perfiles de la gente que aspira a esto que se presenta en todo el mundo de la moda uno lo ve desde fuera

Voz 1704 47:54 a qué interés novela hace que no me gusta usar palabreja simple pero no voy a hacer un spoiler esa media queda perfiles perfiles de qué tipo es profesión hombre claro que hay hombres y mujeres imagínate tú cuando para que no hubiera paridad en el concurso vámonos aparte mi nombre me tan son mujeres profesiones alguno de eso puedo decir

Voz 1307 48:14 pues ahí desde una gasolinera en una profesora de una gasolinera Si gasolineras de una chica que el funeral

Voz 6 48:20 ha ya ya establecido un profesor de dibujo

Voz 1307 48:27 bordado amas de casa hay un poco de todo es muy transversal

Voz 6 48:31 el premio es chulo eh cincuenta mil para prevenir claro

Voz 1307 48:34 ya lo yo ya lo quisiera yo esto

Voz 6 48:36 vale lo estaba a nombre y sobretodo aquí

Voz 1307 48:39 no sé por qué nos lo tenían prohibido pero eso puede decir corteinglés en este

Voz 6 48:42 claro vale vale no sólo se puede se debe pasar con muchas muchas corteinglés que es que sí

Voz 1704 48:50 la colección cápsula que es lo que ganar una colección cápsula una colección pequeñita no tiene temporada que es como una colaboración un visto y no visto viva

Voz 1307 48:59 todo junio ruegas pues la el ganador o ganadora no voy a desvelar vaya a dar pistas pues va a tener la oportunidad que ya la quisiéramos muchos de nosotros tener una colección cápsula en algunos centros seleccionados de El Corte Inglés por toda España

Voz 0089 49:14 Lorenzo en este país desde hace mucho tiempo todo el mundo lleva dentro un entrenador de fútbol más recientemente casi todo el mundo lleva dentro un dirigente político de altura si hablamos de cocina ya se ha puesto la cosa complicada cuando hablamos de moda sabemos en este país que hablamos llegó aquí

Voz 1307 49:32 también a poner verde en las redes sociales me da igual no de la moda y mira el sketch que habéis hecho antes entre risas Si con humor pero ha soltado muchas perla porque yo hoy esta industria es de las más duras que existen en este momento nunca te salen las cuentas realmente yo eso que ha dicho el el IVA del auto noventa al me lo sé de memoria ya en los dinero nunca te llevan y te estás examinando cada dos por tres el gestor de un rato de la experiencia aquí no es un grado porque al contrario pues a mí ya me ven como un dinosaurio y abuso de cada año cincuenta años me tuve mire yo mi que me está haciendo el eco

Voz 6 50:17 pero en sí

Voz 1307 50:19 como más ahora en este momento de las redes sociales de los Instagram mes del Facebook pues parece que todo es maravilloso los viajes pues voy a no sé dónde me pongo el vestido ya bueno estoy viajando y estoy de fiestas y me tomo Moët Chandon en las Maldivas y eso está muy bien por supuesto todo fenomenal porque es comunicación te de la industria sirve para hacernos soñar ahí que cuando compras un perfume mito pues te crees que estás eso en las Maldivas no está pero lo que hay detrás de todo eso es muy duro eso mucho muchísimo trabajo muchísimo y eso parte de ese trabajo tan duro y tan desconocido es lo que vamos a intentar demostrar en maestro de la costura

Voz 6 51:11 muy bien me llama la atención en la en la biografía con error incluido de musical que ha hecho Olga no error musical no que las perfecta con error incluido la biografía musical lo que dijo tu padre el que has triunfado

Voz 0089 51:24 esto tuvo que ver ha tenido que ver en decirte

Voz 6 51:27 yo a lo grande pues a lo grande a mira ayer aquí

Voz 1307 51:31 que abrió el camino nosotros somos siete hermanos como cualquier familia sí sí potente del nacional catolicismo

Voz 49 51:40 el baby boom doy Federer Sui

Voz 1307 51:43 también tuvo ocho éramos eso pues sabes de lo que hablo Siete novias el que abrió el camino fue mi hermano Pasquale que me lleva nueve años que justo con los al en cuanto murió Franco el setenta y seis le dijo a mis padres que quería ser fotógrafo correcto huevos harina tener una familia pues observadora más bien de derechas que uno de los chicos de lo que él quería ser fotógrafo que no quería estudiar y ser abogado ni ser ingeniero en hice el arquitecto quería ser fotógrafo y mi padre dijo pero fotógrafo de que de bodas y comuniones osea es que no le entraba en la cabeza y ahí sí que hubo mucho melodrama familiar hay en fin fue fue duro cuando yo nueve años después llegué diciendo que quería ser modista que me quería dedicar a la moda porque ya estaba curado de espanto y se lo que quieras pero a los dos nos dio este consejo que en estas profesiones raras

Voz 1704 52:40 los raros incluyo a vosotros también profesiones rara no es dijo

Voz 1307 52:46 sois primeras espadas sino la vida es muy triste

Voz 1 52:50 esto

Voz 6 52:51 pero la tuya no lo sé la mía no no lo ha sido pero

Voz 1307 52:54 como decía la canción de María Dolores Pradera Irati también lo mismo y a los que están en una mesa también pues muchas cosas nos han quedado por el camino porque nadie da duros a pesetas

Voz 0089 53:06 en absoluto Bono tiempo rueda de prensa que pregunte todo el mundo desde Barcelona por ejemplo Arman venga

Voz 0779 53:11 hola Lorenzo encantado hablar contigo oye las modas no siempre obedecen a criterios de comodidad vale pero acaparan ahora no vale sólo tenemos asumido todos pero no no no no te creas que lo ha sido por lo menos pero a veces la moda colisionan con el más puro sentido común me gustaría conocer tu opinión sobre esta moda de sobre todo este invierno

Voz 1307 53:31 es combinar abrigado hizo incluso bufanda con los tobillos al aire mira la industria de la moda y el objetivo es no es ni que nosotros estemos guapos ni que estemos favorecidos eso es algo absolutamente secundario a la industria de la moda que yo me considero un verso suelto por me voy a mi aire tengo mi taller no desfila un poco lo que quiero la industria la lo que pretende es que estemos consumiendo constantemente y que tengamos siempre una especie de inquietud en el estómago es decir hay pues no estoy no estoy llevando lo último no estoy y no estoy al día