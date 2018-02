La Ventana (12/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0032 00:00 son las seis las cinco en Canarias ya terminado en Génova la reunión de la plana mayor del Partido Popular convocada por Mariano Rajoy que en principio pretendía reforzar el partido de cara a los buenos resultados que dan las encuestas a ciudadanos María Jesús Juanes buenas tardes

Voz 1915 00:25 hola buenas tardes tres horas y media de almorzó los varones nos han dicho que han hablado de presupuestos de agua y aseguran que Ciudadanos no ha sido el tema del orden del día porque sobre todo han debatido sobre el sistema de financiación autonómica los valores han salido diciendo que están tranquilos y satisfechos porque Montoro les ha garantizado que no habrá quita para las comunidades autónomas que más acumulan así lo ha garantizado el titular de la Xunta

Voz 0313 00:45 Alberto Núñez Feijóo ha aclarado efectivamente

Voz 1 00:49 no no no sería razonable ningún ciudadano entendería que aquellos que deben dinero incluso el más dinero que se les condones a deudas no porque ese no teníamos muchas dificultades para explicar a los ciudadanos que tenemos que seguir pagando

Voz 1915 01:05 el el PP piden a los socialistas que dejen de ser inmovilistas en este asunto lamentan que la voz del PSOE nacional no case con las de su varones

Voz 0032 01:11 gracias a la Comisión Europea amenaza con dejar de financiar a Oxfam tras el escándalo sexual de varios trabajadores de la ONG y que se ha intentado ocultar durante los últimos cinco años vamos a Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 01:23 sobre Elche ando tienen cifras claras pero en dos mil once Oxfam recibió un millón setecientos mil euros para Haití por lo que Bruselas exige explicaciones

Voz 0281 01:33 rápidas ya advierte que puede paralizar

Voz 0738 01:35 a cualquier tipo de ayudas a esta organización escrito en este caso específico esperamos que Oxfam responda con claridad a las acusaciones con transparencia de forma urgente porque estamos dispuestos si fuera necesario a cesar los fondos a todo el que no responda a estándares para la portavoz de Mogherini se ha expresado de manera tajante a la espera de recibir de Londres un inventario claro con el resumen de gastos

Voz 0032 02:03 si miramos también al cierre de la Bolsa Eladio Meizoso buenas tardes buenas tardes rebotan hoy algo las bolsas europeas el Ibex treinta y cinco sube el uno contra veintiséis por ciento hasta nueve mil setecientos setenta y un puntos está entre los índices que más suben con Frankfurt Milán en cambio sube sólo el cero coma ocho por ciento aquí por valores destaca por arriba Mediaset que avance el cuatro con cinco por cien por abajo Abertis que baja el cero con cuatro por ciento el Dow Jones subiendo ahora mismo el uno por ciento

Voz 0313 02:26 con la prima de riesgo de la deuda española en setenta

Voz 0032 02:29 dos puntos básicos uno más que el pasado viernes Ikeda en los deportes Toni López

Voz 2 02:32 ya hay fecha para la final de la Copa del Rey el Barça Sevilla será el sábado veintiuno de abril en el Wanda Metropolitano hoy hay noticia respecto a las elecciones a la presidencia de la Federación Antón Meana qué tal muy buenas

Voz 3 02:42 buenas tardes acaban de acordar la junta de la federación convocar elecciones para el día nueve de abril siempre y cuando el Consejo de Estado no mande repetir por completo las lecciones a la Asamblea

Voz 2 02:52 gracias Antonio además a las nueve de la noche hoy se enfrentan Deportivo Betis en el último partido de la jornada veintitrés

Voz 0032 02:56 Santander seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 4 03:00 carriles inmersión Madrid Madrid ha pasado

Voz 1915 03:03 a disposición judicial el hombre de treinta y ocho años detenido esta madrugada en el distrito de Puente de Vallecas de la capital por amenazar de muerte y prender fuego a la vivienda de su ex pareja sobre él pesaba además una orden de alejamiento de la mujer y la prohibición de esta vez en cualquier tipo de comunicación y en Fuenlabrada la Policía Nacional ha liberado a una mujer a la que una red internacional obligaba a prostituirse bajo amenazas la trajeron de Nigeria hasta un piso de la localidad donde se han encontrado defectos relacionados con rituales de vudú de momento hay dos detenidos

Voz 5 03:30 los agentes realizaron registros en la vivienda de la madrileña localidad de Fuenlabrada donde se ha intervenido diversa documentación relacionada con las actividades investigadas documentos de viaje y efectos para realizar rituales de vudú esta ópera la Unión está enmarcada dentro del Plan de la Policía Nacional contra trata de seres humanos con fines de explotación sexual que se puso en marcha en dos mil trece

Voz 1915 03:52 en inmoral alzar el alcalde Juan Carlos Rodríguez Osuna ha sacado adelante una moción de confianza que permite aprobar automáticamente los presupuestos de la localidad para dos mil dieciocho información de Raquel Fernández siete

Voz 1315 04:03 de votos a favor del gobierno local formado por vecinos y PSOE siete en contra del PP y la abstención de Moralzarzal en Común al haber abandonado sus concejales el pleno han requerido el voto de calidad del alcalde para que saliera adelante la segunda cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos municipales Juan Carlos Rodríguez Osuna es el regidor

Voz 6 04:23 desgraciadamente el entendimiento Moralzarzal no es posible el hueso que programática mente parecía que estábamos muy cerca lo que pasa que cuando las cuestiones eh alejadas de la realidad del municipio interfieren hace muy difícil el poder hablar de la notoriedad

Voz 0738 04:40 los presupuestos para dos mil dieciocho ascienden

Voz 1915 04:43 a catorce millones y medio de euros y atención al tiempo el uno uno dos alerta a los ayuntamientos de la región de las bajas temperaturas esta madrugada con termómetros que pueden llegar a los seis grados bajo cero en algunas zonas de la sierra a esta hora tenemos siete en el centro de la capital

Voz 0032 05:01 de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com Cadena Ser

Voz 0313 05:06 eh

Voz 7 05:08 vicios informativos

Voz 9 05:16 la ventana

Voz 1915 05:20 con Carles Francino

Voz 11 05:38 eh sí

Voz 0313 05:50 abrimos ya la tercera hora de La Ventana con la mirada puesta en los libros como cada semana como cada lunes hasta ahora tenemos un montón entre ellos dos de los más vendidos ahora mismo pero que además son obra de de escritores escritoras porque son el y ella en este caso que apenas se han estrenado ya están triunfando

Voz 12 06:07 cómo se hace eso cómo se consigue

Voz 0313 06:10 pero preguntaremos a ellos ya Benjamín Prado en La Ventana de los libros a otra cosa que sepan que está en marcha un fenómeno nuevo en España el de las librerías low cost

Voz 11 06:25 sí

Voz 13 06:32 en el que estás en tu casa imagina que ocurre un incendio imagina que todo lo que tiene sarna en dura pues ahora imagina que no tiene seguro de hogar que nadie nadie que lo cubre

Voz 14 06:43 cuenta la imaginación se vuelve real existe línea directa porque ahora

Voz 15 06:47 es el nuevo esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 16 07:07 esto lo pasamos junto con muy poco puedes contar mucho demuestra lo sube tu cortó antes del veintiocho de febrero en Jameson notado Film Fest punto com

Voz 17 07:17 que no es el más alto más guapo pero no me equivoqué porque

Voz 4 07:21 yo lo he podido abrirle News solo momento dividida

Voz 17 07:27 largo camino juntos Adriano hipoteca naranja de ING en con el precio que buscas

Voz 4 07:32 dice pero pero comisiones

Voz 17 07:34 tras la ING punto es

Voz 18 07:38 aquí Héctor tú tienes alarma en casa si la de este cuitas diré qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme en alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 19 07:53 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 20 08:02 que que ofertante tenemos INTA House los The Phone House pues por San Valentín tenemos una te la cuenta Monsieur

Voz 7 08:09 estamos con él solito de dos mil diecisiete por ciento cincuenta y uno de

Voz 20 08:15 huy peor Olite dos mil diecisiete por ciento cincuenta y nueve euros del doce al dieciocho de febrero sólo Fun House i Phone House punto es

Voz 3 08:23 un Nadal con rastas a punto de conocer al padre de su novia que es milita un flan

Voz 4 08:29 en una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres le dejas

Voz 8 08:33 una seta

Voz 21 08:35 astronomía hay humor Mariam perfectamente en canela fina el show Cuqui de la SER con Juanes Echanove Robin Food Sergio Sauca hijo Carlos Ortega el trece de febrero a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congresos de Valencia con la colaboración de la Diputación de Valencia y el patrocinio de rastreando el mejor comparador de la historia

Voz 22 08:59 la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso te recomendamos que tome Sancio Ahmed han sido Med contribuye a él

Voz 0738 09:05 buen funcionamiento del sistema nervioso anciana

Voz 22 09:08 la consulta tu farmacéutico dietista

Voz 23 09:13 de el Asti con un buen colchón hábitat depreció porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un cincuenta por ciento de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas últimas tecnologías hasta el veintiocho de febrero el Hipercor y El Corte Inglés

Voz 15 09:34 no tenías que pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo de la Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo no pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados ambos de fácil

Voz 3 09:54 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 25 09:59 te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo te grabamos un anuncio de Feriz curas para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold librar aquí en el club

Voz 8 10:17 la venta de las

Voz 7 10:20 Carlas Francina

Voz 0313 10:22 son las seis y diez en las cinco y diez en Canarias no pero esto ninguna duda ahora mismo sobre el impulso que el debate feminista cobrado en los últimos tiempos esta en marcha un movimiento general pues por la igualdad y contra el acoso contra todo tipo de discriminación no creo sinceramente afortunadamente venga marcha atrás pero sí rebobinar un poquito tampoco hace falta retroceder mucho nos topamos con episodios que ayudan a entender porqué estamos aún como estamos por ejemplo en la moderna refinada y cultiva Francia pues hace menos de un siglo ocurrió esto

Voz 26 10:59 en La Ventana acontece que no es poco

Voz 4 11:03 el relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 26 11:08 eh

Voz 1626 11:18 el doce de febrero de mil novecientos treinta y dos fue un gran día en Francia tras muchos años de lucha la Asamblea Nacional francesa aprobó el voto femenino lo que pasa es que aquello duró menos que Paris Hilton en una biblioteca

Voz 27 11:31 porque cuando la ley llegó al Senado los señores políticos dijeron pero estáis tontos ok y la rechazaron escuchen los argumentos de uno de los senadores estamos dispuestos a dar a las mujeres todo lo que su sexo tiene derecho a pedir pero fuera de la política darles el derecho al voto es un salto a lo desconocido

Voz 1626 11:48 hay que defender la República del feminismo

Voz 7 11:51 me lo como

Voz 1626 12:13 tiene guasa que las francesas fueran las primeras en empezar a luchar por el sufragio universal y acabaran siendo de las últimas en conseguirlo reclamaron el voto en plena Revolución francesa en mil setecientos ochenta y nueve porque mucha Liberté mucha mucha fraterno por los narices fue entonces cuando comenzaron las primeras protestas argumentando que si las mujeres podían ser guillotinado por sus actividades políticas no tenía sentido que no pudieran votar o muy bien dijeron no tiene sentido pero no y de hecho la principal su franquista de aquella época Olympia de Gush murió guillotinado luego llegó Napoleón y su Código civil donde dejó dicho muy clarito que el hogar era el ámbito exclusivo de la actuación femenina a principios del siglo XX las francesas continuaron sufriendo el mismo ninguneo que el resto de la fragilidad del mundo y ataques de presuntos intelectuales como los del nicaragüense Rubén Darío que iba por la vida de poeta de periodista y diplomático durante su estancia en Francia a principios del XX dejó escrita su opinión sobre las obras Gistau espere que cojo aire escribió esta prenda tengo a la vista unas cuantas fotografías de esas políticas como lo podréis adivinan todas son feas y la mayor parte más que jamón a estos Mari machos merecen el escarmiento dicen que Rubén Darío era buen poeta con la prosa desde luego un grosero las francesas no consiguieron su derecho a votar hasta mil novecientos cuarenta y cinco después de la Segunda Guerra Mundial hasta las españolas pudieron votar antes que ellas lo que pasa es que luego llegó el fascista Franco y votarlo todo lo que se dice votarse botaba poco en general

Voz 28 14:03 eh nada nada nada de nada

Voz 0313 14:11 según toda más bien poco efectivamente pero claro episodios como éste no tan lejanos ni en el tiempo y la distancia uno salido a entender que todavía falta mucho camino en esto en esto de la igualdad o sea que se trata básicamente de seguir picando piedra no queda otra y ahora La Ventana de los libros

Voz 29 14:31 y ciento escribía para poder viril quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Voz 7 14:46 vota menos pareja Tingid

Voz 0313 15:01 de Benjamín Prado buenas tardes buenas cumple años Sabina además hoy Campoy cumple años Sabrina verdad Sabina y hubiera cumplió años Darwin

Voz 0281 15:12 estamos hablando de animalitos afirmaron horas

Voz 0313 15:17 Javier Sagarna director de mejoras escritores como estas pregunta para los dos existe alguna fórmula mágica algún secreto muy bien guardado alguna hoja de ruta algo que alguien un día se inventó para que las primeras novelas sean un éxito respuestas sesionó pues lo que bueno

Voz 0281 15:35 espero pero yo te dejo nuevos algunas algunas novelistas y novelistas que han tenido éxito a novela nos han conseguido reponer del nunca estoy besando en Carson Mc tules estoy empezando a Juan Rulfo estoy pensando mucho escritores que no sobrepasaron el éxito brutal de una barrera de sombra puso Ángel gente que nunca quedó sepultada

Voz 30 15:53 hay casi casi maldita esos primeros libros

Voz 4 15:56 yo creo que tiene es la razón de esos exactamente la misma por la que muchas veces son un éxito porque la primera tras trabajas infinitamente la primera son muchos años seguramente dedicados y acaba sacando uno lo mejor que es capaz después no entra dentro de un ritmo de producción eventos no es tan fácil

Voz 0313 16:11 bueno aquí los cañones han perfilado un futuro queda veremos cómo discurre que no es el momento en el presente por qué hemos invitado a dos autores un autor hay un autor de novelas que vamos básicamente así estrenándose como en su primer trabajo publicado son de lo más vendido ahora mismo vamos por partes Javier Castillo es autor de El día que se perdió el amor

Voz 31 16:31 eh

Voz 32 16:35 eran las diez de la mañana del catorce de diciembre un pie descalzo pisó el asfalto de Nueva York y unas

Voz 1626 16:40 sombras femenina se dibujó frente a él el otro piense posó con cuidado tocando el suelo con sus finos dedos llenos de suciedad estaba desnuda

Voz 32 16:49 con la piel pálida las piernas y los heridos su largo cabello castaño

Voz 33 16:53 no bailando al son de los vehículos social

Voz 32 16:55 durase con toneladas suavemente de lado a lado con cada paso que daba Isaba despacio como si no quisiera hacer ruido la chica cruzaba la carretera mientras los vehículos la rozaban haciendo vibrar su corazón se detuvo un segundo en mitad del carril central y observó cómo un autobús según volantazo y la esquivó en el último momento

Voz 34 17:19 eso por un lado por otro Inés plana es autora de morir no es lo que más duele

Voz 1280 17:29 viviría se escapada a la vida notaba una manual espera que sean clava su pescuezo para ahogar las sin compasión el agua comenzaba a inundar sus pulmones se acabó temió entonces un pensamiento fugaz atravesó su mente ya había vivido aquella situación saldría de ella tan sólo abriendo los ojos los abrió pero sería bajo el agua inmovilizada por cinco dedos adheridos a su garganta ahí terminaron sus esperanzas se estaba muriendo de hecho ya estaba muerta

Voz 0313 18:06 bueno no ya veremos en Radio Madrid Inés plana Inés buenas tardes hola buenas tardes un privilegio y un placer en tan Radío Málaga Javier Castillo qué tal Javier buenas tardes buenas tardes encantadísima de está sí con vosotros no sé si os conocéis vosotros os personalmente no no nos conocemos pero yo estoy leyendo sus novelas nana no tengo el placer pero sí sí vamos he visto que hay en casa que ya ha empezado a si algún oyente está ahora por Madrid por ejemplo pasea por la Gran Vía ese Gran Vía que Lorenzo Caprile denigrar al hace un ratito porque ando grandes si pasa por delante de la Casa del Libro va a encontrarse seguramente en su escaparate con las dos novelas que hoy traemos aquí el a a La Ventana Inés es periodista Javier es diplomado en empresariales ya ha trabajado incluso como consultor de finanzas corporativas de podéis contarnos podéis contar en qué momento hacéis el clic en la cabecita para animaros a esto

Voz 33 18:54 bueno yo estuve mucho tiempo ensayando en la escritura porque una cosa

Voz 0313 18:59 cuando la escritura ensayando en la escritura

Voz 33 19:01 no tiene mucho a la papelera hasta que llegó un momento en que quizá esta historia me no sé me encontró a mí me sentí preparada y empecé empecé a probar y a seguir distinto y a donde me ya

Voz 0313 19:14 no nos olvidamos de todo cuanto tiempo te llevas

Voz 33 19:17 la escritura cinco años cinco años

Voz 0281 19:20 te iba a decir es que todo lo que tiras a la papelera son canastas de tres puntos yo tengo la agenda la teoría de que lo lo que tachas lo que rompe es lo que hace es una bola al final es una parte importantísima de lo que queda

Voz 33 19:31 una mental para mí la humildad del escritor de la escritora en mi caso de reconocer que no te has salido bien que hay que tirarlo volverlo a escala reescribir

Voz 0313 19:39 Javier en tu caso es la segunda novela porque la primera el día que se perdió la cordura ya fue un gran éxito y ahora con la segunda está repitiendo pero en qué momento decide dar el cambio o intentarlo porque eso primero se intenta luego cómo se consigue o no

Voz 30 19:51 ya llorar es que llevo escribiendo muchísimos años pero yo soy escritor de relato corto desde que nuevo unas catorce años más o menos y ahora tengo treinta y uno lo dice como si fuera

Voz 0313 20:03 sí sí ya leía yo muy mayor ejercicio de nada

Voz 30 20:08 pues sí la verdad que es algo que siempre he tenido por hobby escrito desde siempre por hobby es algo que nunca abandonado así con la primera novela de dije va me lanzo a escribir una novela larga porque ese era sabe siempre había escrito relato corto oí íbamos a fue fuera habrá que fue una casualidad porque yo escribía los momentos libres que tenía yo escribía en el tren de camino al trabajo en el Cercanías no te decía en Cercanías ciudadanos

Voz 0313 20:34 la primera novela las Kristen íntegramente en el Cercanías

Voz 30 20:37 completamente no creo que hay tres comas colocadas en mi casa

Voz 0313 20:41 ahora por eso novelas habría sido AVE ya no ya

Voz 30 20:46 en parte yo lo he comentado muchas veces que llevó parte de los royalties a Renfe tiene en la calle tienen parte de culpa del éxito que ha tenido que fue la novela

Voz 0313 20:55 luego están las historias y necesita esa historia me iba a encontrar en tu caso es literalmente me gustaría que lo explicaras a los oyentes que no lo conoce Inés tienes lo lo del tipo uno en fin

Voz 33 21:06 sí bueno pero no desveló nada eh

Voz 0313 21:08 al principio pero no hace muchos años desde un tren

Voz 33 21:11 vi un hombre ahorcado me impactó me sobrecogió y me quedé muchos muchos yo creo que un par de años o tres pensando no todo el día lógicamente pero es una imagen muy muy fuerte muy potente y cuando empecé a tramar la novela ese ahorcado vino a mí

Voz 0313 21:28 ha dicho desde un tren También ha sido dos tres es curioso sí qué casualidad hombre Inés tiene dentro sea ya las cosas hay guardametas dietas eh

Voz 33 21:39 que si hubiera estado escribiendo como como Javier pues a lo mejor no me hubiera enterado de que había un ahorcado

Voz 0313 21:45 Yacla

Voz 0281 21:46 hace que quedan Inés tiene Andrucha el título de la novia

Voz 0313 21:49 la es como para comprarlo un acierto total

Voz 33 21:52 pues muchas gracias es está basado en un poema de Emily Dickinson

Voz 0313 21:56 no bueno pues ella dice

Voz 33 21:58 que que vivir duele más que la muerte no que es también es lo que es lo único que tenemos en lo que los construyen los reconstruye constantemente

Voz 0313 22:06 oye Javier y tu historia de esa chica hay medio desnuda llena de de de de moratones en cómo te viene a buscar a esa historia

Voz 30 22:13 esa es en realidad viene ya de después de más de horas de trabajo no porque yo yo hoy fíjate la la primera novedad escribí por inspiración que tuvo un sueño con la escena inicial Iker dio eufórico por la mañana hay que había soñado con un hombre caminando desnudo con la cabeza decapitada una mujer que es el arranque de de la novela anterior no del día que se a costuras es que a partir de ahí ya fui elaborando la trama de esto también no hizo y fue más de de esta segunda imagen era por repetir un poco la es la imagen de la primera operación nuevo un juego de paralelismos centrado novela Si If fue más allá de por crear una imagen potente y simétrica con la con la primera

Voz 0313 22:53 oye Javier tuya Vives ahora de la literatura exclusivamente

Voz 30 22:56 sí sí sí antes de la agosto pasado dio el salto de un precipicio oí la verdad es que por ahora tengo la suerte de de ganarme la vida con ello hoy la que súper contento y nos ha gustado el otro

Voz 0281 23:10 no me gusta mucho fui a ver un concierto de Leiva que después de hacer una

Voz 30 23:13 era muy larga de como todo el mundo sabe

Voz 0281 23:16 hace dos deportes ETA a tocó en garitos de Madrid dijo una cosa que me encantó dijo

Voz 30 23:20 no estoy aquí porque he empezado aquí porque estoy seguro de que termo

Voz 0313 23:24 la verdad es que algún día no pareció maravillosos

Voz 30 23:26 ah realista de lo que es este trabajo que subes y bajas no sé si es que no sabes en qué momento te va a tocar a mí tiene muchísima suerte de arrancar muy fuerte las dos novela no ahora me ha llamado mi editor antes en diciendo que la novela era la primera más vendida de España y la y la primera novela El día que se acuerdo cordura es la tercera de España es un es una auténtica locura ahora mismo y que lleva siendo así cuatro semanas eso es

Voz 0313 23:50 es una auténtica salvajada empezaba así

Voz 30 23:53 yo cuando veo el Ranking Honda dan tengo muchos seguidores no fotos del ranking me mandan ahí está muy nervioso y la paz y al lado y al paciente del doctor García tal no lo puedo creer ha pillado mayor como decíamos antes in vitro todavía con páginas verdad sí si tengo que copa

Voz 33 24:12 Henar acabó de de empezar la novela lleva un mes

Voz 0313 24:16 estoy muy contenta pero bueno

Voz 34 24:18 bueno e ha cooperado no sueña cada

Voz 33 24:21 de de quién escribe de quienes escribimos no poder vivir de esto porque además produce poco gasto Flex soy un ordenador

Voz 0313 24:28 tienes tienes tienes tienes una explicación para entender el éxito de Obama está acogida inicial tan tan brutal tan bestia no sé es es que no lo sé

Voz 33 24:36 pongo no tengo así una explicación razonable quizá una una explicación casi sentimental para mí porque me costó tanto esfuerzo pero tantísimo escribir a ratos libres sacrificar fines de semana y luego también soy muy maniático del del orden del lenguaje del estilo y bueno supongo que es un premio al trabajo creo que lo que no siempre es recompensado cuidado pero en mi caso he tenido suerte

Voz 0313 25:01 porque además tú seguís te digamos la ruta ortodoxa que es decir terminar la novelas manuscrito enviar una editorial caso es Javier no la primera novela fue un poco de Juan Palomo esa cosa que está tan de moda en tantos ámbitos de nuestra vida no

Voz 30 25:14 sí sí la verdad que yo cuando yo terminé la primera novela yo seguí un poco iba a intentar el camino tradicional pero a medida de bruces con la realidad la yo la envié yo era envía a cuatro editoriales o el el mismo día que la envié una de ellas me envió por email un email automático de estos de los sentimos mucho el año que viene te diremos salvo era como dentro de un año el te diremos si te publicamos a no y yo en ese momento dije vaya unos pero un año yo soy muy impaciente ahí en ese momento ya su via Amazon excedía me hice un aporta Dita mi título mi mi sinopsis y me olvidé de la novela Hay ahora dos semanas cuando fue cuando me llevé la sorpresa no era ya a la novela más vendida de Amazon España por delante de otros grandísimos escritores Si quiera un éxito suponen esperaba a partir de entonces ya empecé a recibir ya muchas ofertas editoriales y fue muy curioso no cuando llegó la la oferta final con Suma de Letras la verdad es que ofreciéndole vamos eso la publicación papel alguna le contestaría es diciendo ya el año próximo

Voz 0313 26:12 mírame

Voz 30 26:13 a eso claro de esas cuatro no elegir ninguna al final oye

Voz 0313 26:17 os vamos a atracar como a toda la gente que pasaba por la ventana de los líderes para que forma parte después del concurso de Relatos en cadena del jurado pero yo quiero seguir todavía un poquito la conversación luego abordaremos un fenómeno que está que está creciendo mucho en España que es el de librerías low cost que es dale segundo recorrido segunda vida a los a los libros que está que está muy bien además alguien nos lo va a contar está viviendo de eso que es doblemente importante pero quería preguntaros quería preguntaros si tiene su opinión formada que me imagino que si cuando alguien les pregunta exactamente de qué sirve antes de que responda Ice en el en el País Semanal entrevistaban a la académico Carlos García Gual y él hablara sobre la utilidad de leer decía esto

Voz 32 27:00 soy sobre todo lector y todo lo que he escrito tiene que ver más con mis lecturas y menos con mis experiencias personales para mí leer es entrar en un mundo de horizontes casi diría que infinitos y donde hay figuras dramáticas situaciones y épocas que son mucho más interesantes que mi propio contexto quién no le

Voz 0032 27:19 está limitado a sus circunstancias más próximas

Voz 32 27:22 los vecinos la tele los juegos para mí la lectura es como un campo de correrías siempre he leído y escrito lo que me ha gustado hay un prejuicio funesto que es el de la rentabilidad obtener algo de inmediato que la gente estudie para colocarse conocer unas cuantas materias y un poco de inglés creo que todo eso es un empobrecimiento el ser humano tiene unas capacidades imaginativas y de memoria y de entendimiento que se abren con la cultura Se puede ser un buen lector oí un buen ingeniero la vulgaridad tiene siempre a su favor la facilidad es muy fácil ser vulgar ser como trozos el mínimo común denominador es lo que hay es lo que hay

Voz 0281 28:04 me pregunto a la escritora de escritor como lectores que que Inés en que te aporta leer que te ha aportado en tu vida leer

Voz 33 28:12 bueno yo resumiendo mucho creo que leer nos hace más libres y nos hace mejores eso para empezar y luego también eh conoces otras vidas muy diferentes a la tuya o no y entonces te puedes identificar los refleja en nuestro propio espejo nos enfrentan las contradicciones nos da una vida que de otra manera sin leer yo creo que sería muy pobre aburrida y sobre todo muy esclava de de la de las propias razones de la mente no

Voz 0313 28:40 Javier y tú

Voz 30 28:41 yo yo creo que leer lo que principalmente de Laporta son muchos puntos de vista no yo creo

Voz 33 28:46 qué te ayuda mucho a a conoce

Voz 30 28:48 cero te más a ti mismo y a conocer eso no otras vidas de otras personas pero no sólo durante durante un corto pero tiempo durante lo que dura una lectura diez horas doce horas eres capaz de aprender la vida a las emociones las inquietudes de otra persona completamente distinta aunque sea inventada y eso te da luego al cabo de muchos años de lectura en muchas lecturas te aporta la experiencia y el conocimiento

Voz 33 29:13 mucha como decía también

Voz 30 29:15 pues nuevo mucha libertad no para decir cómo

Voz 33 29:18 lo mejor no

Voz 35 29:21 la sí

Voz 4 29:35 y ahorro mucho

Voz 0738 29:36 el seguro del coche que son cinco minutos tu está extremando algo pues sí que me voy acertó distancias

Voz 15 29:41 si lo piensas un segundo dista Línea directa el seguro con todo y tienes al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones y directo punto com Si eres una pyme tienes hasta un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero una compañera Inter

Voz 18 29:59 oye tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct qué tal es que el mes que vienen entregan el chalet y quiere poner buena alarmante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 19 30:15 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 3 30:25 no a unos exactamente porque Celje exactamente porque quería hacerlo

Voz 17 30:34 va a ser un largo camino juntos elige bien hipoteca naranja de ING con el precio que buscas

Voz 4 30:40 dice comisiones

Voz 17 30:42 contra la evidencia punto

Voz 3 30:45 crees que el invierno es gris y aburrido

Voz 4 30:49 pues te equivocas porque con la semana del crucero de Viajes el Corte Inglés disfrutarán de una explosión de color

Voz 37 30:55 con contratando crucero por el Mediterráneo los Europa Caribe adelanta Pelle elige el camarote que más se adapta reserva desde sesenta euros y aprovecha te de hasta el setenta por ciento

Voz 4 31:06 o de ahorro pago en tres meses y hasta diez por ciento en una tarjeta

Voz 3 31:09 los de El Corte Inglés el precio baja te lo igual vamos

Voz 4 31:13 por Mattel la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés

Voz 3 31:16 los premios más prestigiosos del periodo

Voz 38 31:18 mismo en español ya están aquí el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerdan el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 3 31:36 soy Javier de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia puesta ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalan por el para

Voz 0738 31:45 esas pide cita encargadas punto eso llama al novecientos dos

Voz 22 31:49 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparación sustitución de cualquier luna condiciones en las punto es

Voz 39 31:56 sí

Voz 40 32:01 de lunes a jueves My Lol queremos que sea número uno viral en Spotify

Voz 4 32:10 Vida moderna con David Broncano pronto

Voz 0281 32:12 en lo que una Toulouse han conseguido convertir el himno del programa la canción más viral de Spotify en España

Voz 41 32:23 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas

Voz 30 32:30 era

Voz 42 32:31 sí

Voz 43 32:36 sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 44 32:43 k de las porque la política al también se explica lo que vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado y quién gobierna con la respuesta es compleja y llena de matices la comunicación política somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir el asunto a dónde estás

Voz 4 33:03 y no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la custodia estamos hablando de gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la rabia

Voz 45 33:13 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete

Voz 0313 33:16 Canarias síguenos también enhorabuena

Voz 45 33:19 cinco punto es Cadena SER saludos

Voz 0313 33:22 doctor Brito porque le pasa a este Real Madrid se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 4 33:29 pues mira con Rajoy hablado alguna vez de fútbol sorprendería lo lo mucho que sabe de economía te puede costar un jugador de las características del francés quería verdad música Manuel de agradezco mucho este saquen el AVE es un placer es yo le quiero preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça sabe quiénes Greenesville ahora cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues fútbol vamos a hablar de todo Leire todo un poco pero en El Larguero con Manu Carreño nos también en El Larguero Cadena Ser

Voz 32 34:03 en Hablar por hablar no hay fronteras para la conversación

Voz 46 34:06 hola Ángel buenas noches desde Suiza que bien muchísimas gracias por hacerlo y que le ha llevado cierta

Voz 4 34:17 nuestros oyentes nos cuenten sus historias desde cualquier rincón del mundo

Voz 12 34:29 no me dejan hablar con él

Voz 4 34:33 hablar por hablar unidos por el hilo de la radio desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 7 34:43 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 4 34:46 la Ventana Hora veinticinco El Larguero Hablar por hablar SER Deportivos este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa even a ver cómo se hace la radio en directo entre en Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio Cadena Ser en Cadena Ser punto com quienes mucha radio por escuchar para los que intentan averiguar qué es el indie desde hace tiempo es el nombre de la banda que nos acompaña hoy sonrisas sonreír sonríe Fuego y Chinchetas Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 24 35:30 escucha escuchar Capi Nasser

Voz 1280 35:40 en La Ventana con Carles Francino

Voz 17 35:42 así lo aseguró que es imposible que haya una inundación es muy posible que pagamos todos los años y que nadie te lo cubra

Voz 14 35:48 el Santo casa Piensa en Línea Directa porque ahora tienes el juego seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once líneas directa una compañía Bankinter un recibo

Voz 47 36:00 sí

Voz 30 36:01 vivo dividida entre doce es menor

Voz 3 36:04 con Lady V A Plan estar seguro

Voz 48 36:07 es agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más a golpes más ahorras informa en BBVA BBVA

Voz 3 36:17 creando oportunidades cientos de un momento a pensar no crees que deberían revisar lo que paga

Voz 49 36:22 por tu seguro de hogar un veinte a la mutua con tu seguro de arrogante bajamos su precio sea cual sea y también en tu seguros de coche moto y vida llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en a punto es La Ventana

Voz 7 36:41 Carles Francino yo esto

Voz 0313 37:11 ahora no no sé si treinta y siete minutos de la tarde las cinco y treinta y siete en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana la Ventana de los libros hoy hemos invitado a Inés plana autora de morir que más duele a Javier Castillo autor del día que se perdió el amor dos de los libros más vendidos ahora mismo en nuestro país desde hace desde hace algunos días algunas semanas y como siempre hasta ahora en el en el ecuador de la ventana de los libros

Voz 34 37:47 también Prado nos propone recordar algo o a alguien bueno o a dos

Voz 0281 37:51 os hacer doble pueden al surta qué tal día como hoy en mil novecientos uno uno falleció Ramón de Campoamor hoy va de Campoamor es otra cosa es sin duda el más grande de los de los autores de ripios rigurosos de toda nuestra lengua de la que el académico por cierto y en mil novecientos cuarenta y ocho lo hizo ni más ni menos que de julio las que es el gran experimentador de nuestro de nuestro idioma a uno se recuerda por el tren expreso ya otro por Rayuela al narrador argentino por ser capaz de escribir una novela que fueran dos que pudiera leerse dos formas así o como si sólo fuera una ya al asturiano porque era capaz de contar un viaje romántico por ejemplo empezando así hablándome robar hola robado la albedrío un amor tan infausto comió ya recobrada la quietud y el seso Borghi volvía de París en tren expreso y sobre todo de definir así a la heroína de su poema que esta es glorioso al arrancar el tren subió a mi coche seguida de una anciana una joven hermosa alta rubia delgada y muy graciosa digna de ser morena y sevillana es una pelota bromea esta Cortázar indaga en los secretos de las palabras de significados algunos de sus cuentos son la culminación del ingenia yo diría que el no va más de la sorpresa y el poeta de Navia donde tiene una estatua muy bonita por cierto en el muelle que siempre está llena de de gaviotas definió la intimidad como nadie mira fíjate no se puede estar más cerca que es que de esta manera le dijo Si de tan discreto modo que no lo oyó ni dios que lo oye todo la literatura necesita ambos porque uno un genio y el otro es un delicioso escritor menores a mi me gustan mucho los escritores menores palos ciento veintiuno y ciento cuatro años se conservan muy bien cada una a su modo el autor de La vuelta al día en ochenta mundos es modelo para armar historias del propio sí de famas es buena fe un un indiscutible y el otro Ramón de Campoamor pues era capaz imagínate con qué gracia de escribir un poema de amor como este en la noche del día de mi santo a Londres me describisteis mira la estrella que miramos tanto la noche en que partía más todo fue ilusión la noche aquella

Voz 0313 39:54 con harta pena mía no pude ver nuestra querida estrella porque en Londres llovía

Voz 34 40:13 como sabe distinguir un lector no tan avezado como tú

Voz 0313 40:17 que estas frases que estos fragmentos que acabas de leer son

Voz 0281 40:21 en literatura abona o luego con este en este caso muy fácil leyendo los a los dos leyendo a Ramón de Campoamor leyendo a Julio gordas pero te voy a decir una cosa yo defiendo la gracia que sí tiene claro la literatura menor Ken porque uno no siempre puede estar leyendo Rayuela estuviera leyendo Rayuela sería explotaría hemos leído Rayuela pues a los que no habéis leído Rayuela dos Padrenuestro sino de María

Voz 0313 40:49 como mínimo sin decir más simpatiza en paños calientes en esta mesa Javier que está en Málaga quién ha el quién ha leído Raiola si yo Xavier también varias veces a veces se quedan cortos

Voz 50 41:07 el varias veces que todas las direcciones pues si si bien recomienda algo va

Voz 0281 41:16 los libros de dos temas que tocan dos temas que ahora está muy de actualidad unos Turquía que el de la que nunca terminamos de saber si es una democracia si es un estado totalitario Massiel lo segunda superiores quiénes son los buenos quiénes son los malos pero esto tiene muy de lejos porque el escritor del que voy habrá Se baja Tim Ali autor de una novela de Sama Madonna con el abrigo de piel que acaba de publicar la editorial Salamandra es un ejemplo magnífico este era un autor nacido en el Imperio otomano en una parte que ahora es Bulgaria pero entonces era era Turquía era escritor era periodista dirigió un diario satírico contrario al Gobierno de atar Tuck era socialista convencido de bandera hay carné en el bolsillo fue perseguido fue prohibido lejano sin trabajo le cerraron al periódico bueno un momento que quiso huir del del país ir en las frontera si dicen que el propio individuo que lo iba a sacar de allí se lo cargó parece que está muy largos fueron los servicios secretos del Estado turco quienes lo quitaron de enmedio esta novela Arabiya de horas deliciosas a la recomiendo a cualquiera que sea capaz disfrutaron del libro porque es una maravilla es la historia de un de un joven turco que va a Berlín ahí encuentra una mujer que le fascina está pintada en un cuadro es un retrato que le deja deja noqueado la conoce la busca a ella trabaja en un en un cabaret ella viene de Praga es una persona rara es una persona con mucha dificultad para querer con mucha desconfianza siente que todo el mundo la quiere la quiere utilizar siempre que todo el mundo quiere abusar de ella tenemos un poquito más la simbología de este personaje cuando nos enteramos al final de la novela de que es judía seguro que explica muchas cosas que nos hace recordar que el Holocausto luego metieron los nazis pero que el antisemitismo no lo inventaron los judíos tampoco es una cosa de conviene recordar una novela absolutamente deliciosa Madonna con el abrigo de piel venga y la última y he dicho que estábamos en el día en que nació Darwin hace nada el un ratito doscientos nueve años de nada algunos parece mentira que que desciendan del mono de tan arriba pero bueno para él su teoría siguen sus teorías siguen sobre la mesa bueno Andrea Barrett es una autora norteamericana magnífica de relatos le va a gustar a Fabio este libro ya además en este libro que se llama la fiebre negra que la editorial Nórdica tiene una cosa muy original todos los relatos tienen como trasfondo la ciencia salen científicos reales sale propio Darwin a gustar más a sabe Linneo sale gente que ha experimentado sobre cosas tan variadas como las migraciones de las golondrinas la botánica las las células de de un guisante y todo esto tal ni habla de cosas pues realmente muy importantes por ejemplo a alguno de los otros cuentos del robo ideas de cómo un científico lo puedes robar abandonó sus investigaciones hacerlas pasar por propias no mencionarlo nunca hay tener que esperar ciento cincuenta años para que la en fin Lajusticia vuelva a poner en su sitio al autor como dos personas que comparten una pasión como la de la ciencia pueden termina enamorándose destruyendo sus familias a la vez que crean que crean una una vacuna una investigación extraordinaria como las mujeres cuando se dice que tienen un techo de cristal también en la ciencia realmente queda claro en este en este libro están todas acompañante les roban cosas las utilizan ayuda no las dejan ocupar su lugar libro magnífico la fiebre negra de Andrea Barrett en nórdica

Voz 0313 45:11 oído aquí en La Ventana de los libros no podemos dejar de asomarnos al mundo de las librerías lo hacemos con muchísima frecuencia y está visto que los tiempos de dificultades de de vacas flacas capullos de lo que sea pues agudice eran genio y potencia la imaginación no esta semana vamos a conocer un proyecto donde el precio de los libros ya no es una excusa

Voz 12 45:30 los barata coartada para para no comprarlos Sergio Sánchez buenas tardes buenas tardes Sergio Sánchez

Voz 0313 45:37 febrero y encargado ERE debería red Ruiz real de de Madrid que cree que contaras tu centrada en qué consiste la la idea de que habéis tenido verías low cost a ver

Voz 52 45:47 bueno por la Ibeas una idea muy muy sencilla es acercar un poco la la literatura la gente a unos precios fijos para que todo el mundo

Voz 53 45:59 pueda pueda leer yo no puedo

Voz 52 46:01 tener esa excusa barata que decías

Voz 0313 46:04 precios fijos de qué estamos hablando

Voz 52 46:06 pues los premios aquí son siempre iguales libros serían tres euros sea como sea de los libros cinco euros Si cinco libros diez euros

Voz 0313 46:15 pero cuanto los con vosotros entonces

Voz 52 46:18 nosotros los compramos a veinte céntimos

Voz 0313 46:20 la obra de segunda mano en el fuego lo que entre lo que caiga

Voz 52 46:24 bueno no lo hago lo que hacemos una selección nosotros no como no compramos por ejemplo en ciclo previas no compramos revistas libros de texto Ny Mi tampoco libro antiguo nosotros queremos que que la narrativa de alguna manera nos diferencia un poco de de lo que la gente pueda conocer de lo que es una literatura en una librería

Voz 0313 46:45 si bien tiene que ser una buena idea o tiene pinta de serlo porque ahora mismo que según los datos que nos habéis pasado hay más de treinta librerías con este nombre con Ruiz en toda España no es todo lo empezó una pareja en creo que fue en Barcelona verdad

Voz 52 46:58 sí eso es en Barcelona en Berkeley donde debería o no

Voz 0313 47:00 muy especializada en en cosas árabes si demás y luego se ha ido extendiéndose a que hay un mercado objetivo en esto

Voz 52 47:07 sí la verdad es que bueno yo cuando empecé cuando empecé en la librería al final siempre tiende a pensar un poco que que es una idea de locos montar una librería pero la verdad es que la gente está está muy contenta con la idea viene mucho hay mucho movimiento de libros Si bueno digamos que que las estadísticas que dicen que que la gente en España no le desde luego en mi librería no son ciertos

Voz 0313 47:35 oye cuál es el último libro que has vendido y uno que te acuerdes

Voz 52 47:38 el último fue vendido hoy pues mira me me ha resultado curioso porque nos está escuchando y el último que vendido ha sido Raiola

Voz 0313 47:45 pero los veo esto ha sido ya para acabar de ha sido Rayuela iguales para regalar yo lo que a yo lo que pasa

Voz 30 47:52 eh a mí me me parece que todo aquello que haga que la gente lea señor está bien pero tengo que decir que también eso de alguna manera

Voz 34 48:01 en el libro de el del círculo de venta

Voz 0281 48:04 destaca el libro de el del mercado

Voz 0313 48:07 deja los autores sin sus sus caro estos libros llegan pues comprados evidentemente acrítico a gente que te lo mandan las editoriales que luego lo lleva a estas librerías las que está muy bien pero es verdad que el autor deja de ingresar su dinero por los libros que tiene su parte que me gusta menos tengo que decirlo muy echó Sergio ya esto yo decía lo de las treinta librerías con este nombre como si fuera una una una franquicia una o una marca ya pero vamos esto vivís quiero decir esto da para vivir ahora mismo este tipo de librería este modelo

Voz 52 48:39 sí sí yo de hecho no sé no se las demás librerías cómo cómo es pero en mi caso fue un poco a la aventura porque yo no soy de Madrid yo soy de Bilbao

Voz 0313 48:50 sí me fui un poco a la vez

Voz 52 48:52 Tura haberlo que haberlo que salía y la verdad es que ahora puedo vivir en Madrid tranquilamente y sin tener ningún tipo de contratiempo

Voz 12 49:01 muy bien pues oye pues enhorabuena Sergio gracias amigo muchas gracias venga a un abrazo tu Ka ya digo más

Voz 1280 49:14 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 7 49:19 claro

Voz 0313 49:36 bueno pues me tenemos un jurado de lujo para nuestro concurso de Relatos en cadena por qué nos acompañan Javier Castillo e Inés plana que además de Javier Sagarna Benjamín Prado Roberto y un servidor cuando se hace menester desempatar pero que no te quita propios finalistas fíjate cuántas voces y cuantas miradas tendremos aquí para que faltaban

Voz 54 49:55 ayer dado que hoy estamos en otra

Voz 0313 49:58 todo el concurso novecientos diecisiete relatos un día en una semana en una semana que son tres días novecientos diecisiete relatos en una semana sin duda es el récord o sea que la frase que dejamos para construir historias era buena se quedaban discutiendo dónde pondría los enigmas complicación de lo que parecía a partir de aquí novecientas diecisiete historias enviado Javier Tati que te gusta el microrrelato turbia este nunca nada lo concursó en no no no

Voz 30 50:22 yo era de los unos pero no por nada no yo creo que porque me animé antes de que lo creáis porque yo yo yo yo participaba de jovencito mucho rato nunca gané nada

Voz 0313 50:32 llevamos ya diez pruebas temporada dos mil siete microrrelato

Voz 0281 50:36 son un Quijotes los ruta claro

Voz 0313 50:38 Carles Sans pero todo el mundo que empieza a escribir Inés Javier tiene que aspirar vivir una especie de Quijote o no forzosamente o las aspiraciones pueden ser otras un poquito más más modestas

Voz 33 50:49 en mi caso no no no tenía un aspira tienen no

Voz 0313 50:51 es decir Rayuela eh usted no no ahorra

Voz 33 50:54 a vamos sólo hay una el y nada más no pero bueno a mí en mi caso simplemente me apetecía escribir sin ambición al principio porque para mí estando ha sido un aprendizaje y tienes que ser pues lo que digo yo humilde y entonces pues escribir sin ambición y dije bueno a ver dónde me lleva la novela hay voy aprendiendo por el camino

Voz 0313 51:16 luego algo a mí a humilde no me gana adiós dice que algo así cuando empezó que te voy a hacer esta lotería el caballero indica donde les debo editó Javier

Voz 30 51:26 yo yo yo mi caso vamos cuando escribo sólo me va a ser mi mujer y mi madre pienso de verdad

Voz 0313 51:33 hay que escribir con estas operaciones si ahí tienes un colchón garantizado buenos lectores de los royalties sí bueno vamos a saludar a los finalistas venga que son Eduardo Calderón Raja Olivares y Joaquín Valls alguno conocido otro no Eduardo por ejemplo que tiene cincuenta y tres años vive en Málaga y trabaja como administrativo en la oficina del Parador de Turismo Málaga Gibralfaro es finalista por primera vez Eduardo buenas

Voz 12 51:55 tardes hola buenas tardes bienvenida La Ventana cómo estás qué tal hombre bien gracias estás contento estás nervioso como muy bueno pues como eh

Voz 55 52:03 es mi primer contacto con las andas puede algo en el bar