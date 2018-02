La Ventana (12/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0032 00:00 son las siete las seis en Canarias la declaración de Granados en la trama Púnica va a llegar al Congreso toda la oposición pide que Cifuentes Aguirre González comparezcan en la comisión que investiga la financiación del PP Cámara Baja Mar Ruiz

Voz 1441 00:23 esta resiste adelantó el PSOE esta mañana en esta tarde se sumaba Unidos Podemos en la exigencia de esas comparecencias Íñigo Errejón

Voz 1 00:29 eso significaría Si se confirmara que a todas las últimas elecciones concurrió dopada que todas las victorias electorales que consiguió las consiguió haciendo trampas

Voz 1441 00:39 Ciudadanos también apoyará esa petición de explicaciones en sede parlamentaria y lanzaba este aviso a navegantes al PP en la Comunidad de Madrid José Manuel Villegas

Voz 2 00:47 hemos firmado un pacto de investidura de momento la señora Cifuentes no está imputada por corrupción obviamente si resultara imputada por corrupción pues tendríamos que romper el acuerdo

Voz 0032 01:04 pues el secretario de Organización del PP Fernando Martínez Maíllo está compareciendo ante los medios tras la reunión convocada por Rajoy con los barones una reunión de la que salen pocas o casi ninguna novedad en la que según Maíllo no se ha hablado de Ciudadanos en Génova María Jesús Bueno

Voz 0122 01:18 eso es Maíllo lamenta defraudar expectativas pero dice que en el almuerzo de Rajoy con sus barones no se ha hablado de Ciudadanos porque ellos han estado debatiendo temas que interesan realmente a los españoles así de contundente se ha mostrado

Voz 3 01:28 no pero aquí hemos hablado de ninguna estrategia frente a nadie ni para hacer frente a nadie ni nada por el estilo ni un segundo ni un minuto nada que lamento pero es así nada unos ha hablado absolutamente nada mostró de nosotros mismos y por supuesto ni de crisis de Gobierno y nada por el estilo

Voz 0122 01:48 además Maíllo ha querido salir en defensa de Cifuentes diciendo que al PP le parece bazofia pura las palabras de Granados y se ha quejado de que al resto de fuerzas políticas Roger salida de condenarlo

Voz 0032 01:57 gracias buenas Cataluña ha presentado una lista de alegaciones para que el Constitucional no admita el recurso del Gobierno para la investidura de Carles Puigdemont consideran este recurso preventivo y un abuso de derecho Barcelona Pol Foradada yo

Voz 1749 02:09 Nos para Cataluña pide al Constitucional que no acepten

Voz 0032 02:12 curso de Moncloa porque supone una impugnación prevé

Voz 1749 02:14 mentira basada en hipótesis sobre cómo pretendía Puigdemont ser investido recuerda ese recurso que el propio Consejo de Estado avisó ya que el alto tribunal no debe pronunciarse sobre eventualidades por ello consideran que el recurso por parte del Gobierno es un abuso de poder y avisan que el Constitucional en caso de aceptarlo se estaría extralimitado por otra parte Cataluña argumenta también que Puigdemont no ha sido condenado en sentencia firme con lo cual entre sus derechos como diputado consta también el de poder ser elegido presidente de la Generalitat

ahí quedan los deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas

el pendientes hoy de la ciudad el Fútbol de las Rozas han confirmado dos fechas importantes y el Consejo de Estado no manda repetir las elecciones la Asamblea se celebrarán las elecciones para buscar el nuevo presidente de la Federación el próximo nueve de abril y unos días después el veintiuno de abril como ya estaba estipulado se jugará en el Wanda Metropolitano la final de la Copa del Rey entre Barça y Sevilla para hoy a las nueve de la noche el último partido de la jornada XXIII de Liga Santander Santander entre Deportivo Betis ya de madrugada los Juegos Olímpicos de invierno la española Clara Castelló disputa la final deja país

Voz 1441 03:14 las familias de verdad piensan que pueden bajar los escalones de dos en dos

de momento es todo la información sigan La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 1441 04:05 tanto les cuesta reconocer que la información fue escasa y poco clara es Europa uno de los grandes fracasos del independentismo cuantas manadas

Voz 7 04:14 existe sin que sepamos nada de ellas cuál es el grado de tolerancia hacia la violencia en esta sociedad penemos tantas preguntas que le hemos sacado al día una ahora vas son las ocho las siete en Canarias

Voz 9 04:40 la Ventana última hora

Voz 10 04:46 Sancha

Voz 11 04:54 Washington

Voz 10 04:56 eh

Voz 12 04:58 cuatro

Voz 11 05:05 hacemos

Voz 10 05:07 se quedan más medios ya sean todas sus ramas no me quiero eh

Voz 11 05:28 lo mismo

Voz 12 05:36 está música

Voz 0313 05:37 vamos escuchándole Amy Winehouse es algo de lo que comparten nuestro siguientes invitados La Ventana les contaré porque de entrada recordarles y seguramente lo saben oyentes habituales el programa que aquí en La Ventana hemos hablado a menudo pues del universo vegetariano y sus variantes en España el seis coma tres por ciento de las personas adultas son flexitariana que en mayor o menor medida pues practican el verismo luego hay un uno coma tres por ciento que sigue una dieta vegetariana June cero con dos ha optado a fondo por el organismo eso nos a una suma de más de tres millones y medio de personas en España que basan su dieta exclusivamente con contadas excepciones en productos de origen vegetal eso por un lado también hemos hablado en más de una ocasión de los celiacos de las dificultades que en el día a día

Voz 13 06:23 ya se pueden encontrar Roberto si por ejemplo sabemos que la enfermedad celíaca aumenta en diagnóstico cada año en España a un ritmo del quince por ciento va aumentando y que ya afectaría por lo tanto un mínimo de cuatrocientas mil personas eso es cerca del uno por ciento de la población aunque bueno se estima que muchas más personas son las que lo sufren pero que todavía no están diagnosticadas hemos hablado aquí también de eso de la falta de diagnóstico o de las peticiones para igualar los precios

Voz 0313 06:51 comida Jackie según datos de difiere

Voz 13 06:53 antes organizaciones gastan

Voz 0313 06:56 alrededor de mil euros más al año lo que habíamos hecho nunca hasta el momento es juntar ambas realidades y nos ha gustado mucho como las retrata nuestro compañero de aquí de la SER Miguel Núñez en Verne en el país con un artículo titulado este fin de semana que habrá leído muchos oyentes soy celiacos midió días B gana cualquier broma que esté pensando ya no la han hecho les hemos invitado a asomarse La Ventana a como se pueden imaginar hoy el lunes Laura Andrés buenas tardes buenas tardes Garland cómo estáis que lo primero Miguel como como cómo te animas es que el artículo

Voz 14 07:27 eso es un desahogo y de es una apuesta o

Voz 15 07:31 es una es una petición bueno viene viene de broma también porque en el porque has quedaban Podium podcast tenga que si meto aquí lo digo que colabora colabora Jaime Rubio que está en Verne y un día dicen que estaban hablando la redacción y dijeron oye que nos hemos enterado de que tras celiacos riendo un poquito de aguas ahí tal y me hizo porque no escribes algo porque no es algo del tema y tal tenían una serie de dudas y tal y nada pues me dijeron describirlo y lo y lo escribí yo alcohol

Voz 0313 07:59 cuáles son esas bromas eh que ya se han hecho igual cuenta de que tenemos ahora de ver algo que te venga a la cabeza

Voz 14 08:06 hombre pues es cuando cuando estamos juntos he os a las bromas siempre son en relación a que podemos comer juntos y lo que pasa así tú comes no sé qué qué pasa si te Nos ofrecen comida que ninguno de los dos podemos comer por ejemplo las pizzas las pizzas son muy al claro

Voz 0313 08:24 dichas nítidas sí que la masa tiene Bulut

Voz 14 08:26 en iban con queso es generalmente nunca podemos comer pizza juntos casi nunca sino vamos a un sitio verano lo que sea entonces claro pues ese tipo de bromas pues está

Voz 15 08:34 muy a la orden del día amigo gracioso además tenían gente seria eh pero es que somos nosotros

Voz 0313 08:40 carro de la compra como se cómo se llena cómo se distribuye cómo va eso

Voz 15 08:43 pues más o menos el intentamos cogerlo general de los dos

Voz 0313 08:47 pero luego pues nos vamos a lo específico de cada uno esa realmente hay muchas cosas que podemos comer te puedes compartir por ejemplo que activista sois hombre Bono de verdad

Voz 14 08:57 claro todo tipo de verduras frutas legumbres algunos cereales no todos por ejemplo la arroz Sí Se Puede del maíz sepuede todo este tipo luego claro luego hay cosas pues otro tipo de cereales cosas que lleven trigo tal pues no Ivonne luego ya por supuesto los productos de origen animal pero pero en general nosotros no no hacemos a comemos normalmente

Voz 15 09:16 hay base si hay una base que compartimos y que por ejemplo hay veces que cenamos compartido

Voz 14 09:22 bueno verduras o cosas así ensaladas una

Voz 0313 09:26 es una cuestión que salía hoy en la Roberto tú si miento me lo dice que salía hoy en la Reunión de equipo de La Ventana y bueno lío que porque lo eres porque el mundo te he dicho así no hay remedio tú eres Vegara por decisión cuál ha sido el proceso por ejemplo para yo primero fue deja no no no hace falta tiene que explicar pero ya que estamos en la conversión pregunto si no tiene ninguna justificación de nada pero por curiosidad por saber

Voz 14 09:50 pues me sensibilizar mucho con el tema de los animales vi algún vídeo algún documental slicks es el primero que vi me parecieron bastante duros entonces

Voz 0313 10:01 desde el último Salvados el penúltimo de viste quedaría simpatía difusa

Voz 14 10:04 sí bueno ya la vez

Voz 0313 10:07 vertida si yo haría muchos años ya

Voz 14 10:10 el primero me hice vegetariana bueno fue poquito a poco con el cambio oí creí que nunca iba a dar el paso al beban cuando decidí ser vegetariano del mecanismo me parecía una cosa demasiado loca

Voz 16 10:20 sí pero luego no

Voz 14 10:22 no no no no lo es sí por supuesto que que

Voz 0313 10:26 no no es una convicción no claro y al final

Voz 14 10:29 viene dando el paso cuando llevaba un año de vegetarianas y Adeje también todos los lácteos y

Voz 13 10:33 los huevos lo que salió la reunión lo que pasa que hizo que al final Francino ha estado ahí con la timidez

Voz 0313 10:39 en rondando solo el término del

Voz 13 10:42 su al conocer eso Vega no se suele

Voz 0313 10:44 sí eso bueno no sé si todo libertad absoluta no pero que eso me parece un poco exagerado no es decir yo no quiero mantener relaciones sexuales con alguien que coma Carné primero como lo sabes eso de entrada no pero bueno pero cada

Voz 15 10:58 aún no tienen claro que yo no debería pero que yo creo que cada uno es cada uno pone su nivel de prioridades a la hora de la persona y ninguna duda es verdad que hay gente que puede decir jolín exagerada o todo luego de entrada lo puede pensar pero bueno cada uno tiene sus prioridades sí si hay gente que considera que qué bueno que el comer carne es suficientemente importante importante y relevante

Voz 0313 11:20 como para no estar con una persona respetable también una falta de afinidad Sáez Soy la otra persona no pues una notable digamos no

Voz 14 11:28 yo creo que muchos de mucha gente que es veo ganan por distintos tipos pero sí toro es verano por una convicción moral ética incluso política en clara al final lo que tú buscas error de arte de gente que tu pareja pues comparta esa esa esa forma de la vida y el mundo oí al final es una cuestión de solidaridad empatía entonces entiendo que haya gente claro por supuesto que no quiera que sus parejas y y pues pues coman carne porque eso choca mucho con con el pensamiento que la otra persona puede tener claro

Voz 0313 11:59 pero es curioso no este fin de semana escuchaban carrusel un gag de Especialistas secundarios se en el Sevilla y el Girona ya había un uno que era del Sevilla y La novia era el el Girona hacían bromas sobre Pablo o lo sé en Cataluña eso se puede hacer en broma o en serio muy serio no parejas que unos independentista el otro no Iván tirando no sin embargo esto habrá gente que ponga la el muro la barrera ahí de contención que cada una de la gana yo yo no sé si lo sabéis pero en Madrid como en otros lugares de España hay restaurantes vegetarianos ahora ya en muchísimos hay cartas especie eso mejorado en cinco años celiacos barbaridad pero sólo hay uno

Voz 1441 12:36 hubo en toda España que que se junten vuestras realidades mira hay uno se llama Artemisa

Voz 0313 12:45 el centro de la capital hemos charlado con ellos unos antes

Voz 1441 12:47 eso esto Oscar Castro es uno de los cuatro hermanos que regentan los restaurantes Artemisa

Voz 17 12:53 llevamos abiertos el hace treinta años nada menos como pioneros en la comida vegetariana pues también quisimos pioneros en quitar el gluten de nuestra Carta nos ha perdido sabor de ha perdido calidad al contrario que muchos platos incluso durante dicho los clientes que que ya pues está mejoró antes

Voz 1441 13:09 les encanta encontrarse de casualidad con el artículo de Miguel Núñez coincide ser celiacos cuesta más dinero Serbia gano esfuerzo de imaginación

Voz 17 13:17 con cosas como el por ejemplo otras antes tenemos un pan integral normal que era muy bueno pero nos cuesta va menos de la mitad del PAN que utilizamos ahora que sin gluten es un pan exquisito dicen que es de los mejores de España pero nos cuesta bastante más del doble la dejan para la gente en general ya no comprende la vegetariana imagínate la velada que tampoco a ningún tipo de de estos alimentos

Voz 18 13:46 Ciuden quieren agradecer que hayan puesto nombre

Voz 1441 13:48 ya apellidos a su cocina con una invitación

Voz 17 13:51 a ver tranquilamente porque más de la mitad de la carta es verán a él sería con no tendría ningún problema porque todo es todo absolutamente todo es palaciegos así que mira que vengan que estaremos encantados vamos a invitar y seguro que vamos es un sitio ideal cuando veíamos Lhardy

Voz 19 14:07 bueno porque Jover este sería el paraíso de de ellos

Voz 1441 14:10 porque dicen representan la diversidad de clientes que se sientan a las mesas de restaurantes como el suyo

Voz 15 14:19 pues tienes invitaciones que bien llevamos aquí a contar y me llamó el año te y le dice que hemos ido sí claro Marie lo tenemos más allá de ella tampoco hay tantas opciones

Voz 0159 14:30 el lunes ahora es gracias a los dos amigos Agejas entregaremos suerte

Voz 20 14:39 a a unos exactamente porque éste en Egipto

Voz 0867 14:42 unos exactamente por qué

Voz 5 14:44 volvería a verlo el va a ser un largo camino juntos hipoteca naranja de ING con el precio Cruz de Heron comisiones encuentra la hiriente

Voz 9 15:00 si pudiera es el nuevo Single de David de María I primer adelanto de su próximo disco veinte años

Voz 5 15:09 el artista celebra veinte años de carrera en directo ya disponibles las entradas para Murcia diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Málaga nueve de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre en el David de María oficial punto es

Voz 0867 15:31 un recibo un recibo dividida entre doce es menor recibo

Voz 21 15:37 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más a golpes más ahorras informa ten BBVA

Voz 0867 15:47 todo divino vea creando oportunidades

Voz 9 15:53 la última hora

Voz 0159 15:57 a última hora informativa en Andalucía la Audiencia de Sevilla ha condenado a un hombre a cincuenta y cuatro años y tres meses de cárcel por agredir sexualmente de cuatro hermanos menores de edad y abusar de una quinta hermana también menor

Voz 22 16:08 última hora en Aragón no relevo generacional en las consultas de Pediatría de Atención Primaria se jubilan más de los que salen de la facultad los pediatras recuerdan que ellos son los especialistas por eso han iniciado una recogida de firmas

Voz 0313 16:21 Asturias cocineros asturianos entregan su

Voz 23 16:24 premio anual a Joan Roca considerado uno de los mejores chefs del mundo a las ocho recogerá en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el reconocimiento de la Asociación de Restaurantes fomento de la cocina asturiana

Voz 24 16:34 en Baleares el Govern destaca que la

Voz 0159 16:36 las VPO modulares son un planteamiento que se puede estudiar eso sí siempre que prime la calidad más de dos mil familias están en lista de espera nuestra comunidad para acceder a un piso de protección oficial en Canarias

Voz 0867 16:50 la isla del Hierro cubierto toda su demanda de electricidad con energías renovables durante dieciocho días consecutivos por medio de la central hidráulica que posee del veinticinco de enero

Voz 0827 17:00 al doce de febrero la central generó el siete

Voz 0867 17:03 por cien de la electricidad necesaria a última hora encantado

Voz 0313 17:05 nueva polémica en el ámbito educativo el consejero anuncia que quiere impulsar una encuesta para evaluar el pionero calendario escolar con cinco bimestre Si una semana de descanso entre cada uno de ellos los sindicatos critican que se quiera reabrir un debate ya cerrados sobre unas fechas consensuadas hace seis meses en Castilla la mancha de detenidas cinco personas cuando trataban de robar una nave abandonada en Ontígola en la provincia de Toledo no es que quisieran robar en su interior es que se querían llevar la nave entera por piezas cuando la Guardia Civiles pillo ya habían amarrado una viga de metal de cinco metros de altura una furgoneta última hora

Voz 0122 17:35 el guión los tres futbolistas de la Arandina seguirán en la cárcel por un presunto delito de agresión sexual a una menor la jueza de niega la excarcelación por entender que no han variado las circunstancias que le llevaron a decretar esta medida preventiva lo encontramos en Cataluña

Voz 0313 17:49 aquí la juez ha dejado en libertad con cargos al hombre que disparó a su pareja en Torredembarra este sábado pasado todo apunta que de forma

Voz 25 17:55 en total libertad sin medidas cautelares sigue imputado por homicidio imprudente y tenencia ilícita de armas Sir

Voz 0313 18:01 Cataluña Ceuta nosotros podemos yo puedo es la exposición fotográfica con personas

Voz 24 18:06 ha sido el cáncer que pretende dar esperanzas a todas las personas venga el año pasado se diagnosticaron en Ceuta trescientos páginas

Voz 0122 18:16 el último ahora en la Comunitat Valenciana al Partido Popular de la Comunitat Valenciana se le abre un nuevo caso de presunta corrupción Se trataría de los contratos de stands de Fitur por parte del Patronato de Turismo Costa Blanca dependiente de la Diputación de Alicante han sido citados como investigados dos ex directores económicos de ese patronato y dos empresarios beneficiados por las adjudicaciones en Euskadi preacuerdo entre los trabajadores de la OTA en Bilbao Illa adjudicatarias y los trabajadores lo ratifican mañana podría significar la huelga indefinida el fin de la huelga indefinida que mantienen desde el día dos de enero

Voz 0313 18:48 Extremadura la Asociación de memoria histórica

Voz 26 18:51 muestra su repulsa más enérgica el nuevo ataque contra el monolito en recuerdo a las víctimas del franquismo en el cementerio de la localidad pacense de La Albuera

Voz 27 18:59 última hora en Galicia sin acuerdo terminado la nueva reunión entre Xunta y sindicatos judicial estos funcionarios consideran ridículo el incremento salarial que propone el Gobierno gallego mantienen la huelga indefinida que obliga a cancelar cientos de juicios cada día última hora en La Rioja jornada complicada en las carreteras una mujer de treinta y dos años ha muerto en un accidente a primera hora de la tarde además el granizo ha provocado un choque múltiple en la A doce treinta vehículos se han visto implicados en el suceso que se ha saldado con veinte heridos

Voz 0313 19:25 en Madrid en Madrid todo preparado para celebrar el Año Nuevo chino el Año del Perro

Voz 0122 19:29 el viernes comienzan las celebraciones habrá fuegos artificiales talleres exposiciones el tradicional desfile en Madrid hay cerca de sesenta mil chinos empadronar a última hora en Murcia detenido por denunciar un falso robo en su vivienda para intentar cobrar la indemnización a cuatro aseguradoras la policía se percató que los objetos denunciados eran los mismos en todas las denuncias reclamaba noventa y cuatro mil euros en Navarra

Voz 28 19:51 la recepción oficial a la joven panplonés Amaya Romero ganadora de Operación Triunfo el próximo veintitrés de febrero en el Ayuntamiento de la capital debate municipal sobre si debe no lanzar el chupinazo de los sanfermines los vecinos de Pamplona tendrán la última palabra y última hora en Melilla

Voz 0867 20:03 la decepción entre los representantes

Voz 29 20:05 profesorado y el alumnado tras la visita el viernes por la tarde del ministro de Educación cuando afirmó que no hay problemas con el número de docentes y que no será solicitado un aumento del cupo de personal

Voz 9 20:16 la Ventana última hora

Voz 7 20:26 Navarra llegan a Madrid con un nuevo modelo de salud y las pólizas de asistencia sanitaria más completas del mercado

Voz 0122 20:32 descubre otra forma de hacer medicina otra forma de asegurar su salud ahora con oferta especial para sus hijos incluye a los gratis durante doce meses informes sobre las condiciones

Voz 7 20:41 pic punto eso llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 30 20:50 en la Grandio madrileño triunfa el guardaespaldas un espectacular derroche de música baile y pasión que se disfruta aún más en pareja en a experiencia consigo indies buques centrados en el guardaespaldas el musical punto com

Voz 9 21:06 hoy por hoy o La Ventana hora25 El Larguero hablarporhablar SER Deportivos

Voz 31 21:13 este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa viven a ver cómo se hace la radio en directo entra en Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 0867 21:28 Francisco Granados tira de la manta se ha quedado gusto ahora habrá que probar si bajó y Samantha hay algo o alguien si lo que ha dicho Granados al juez se sostiene con testimonios documentos Granados en un sálvese quién pueda ha apuntado esta mañana dentro de la financiación irregular del Partido Popular a Esperanza Aguirre a Ignacio González

Voz 1552 21:50 novedad también a la presidenta Cifuentes yo lo que he venido aquí es a defenderme a explicar cómo ha funcionado durante todos estos años en los que yo he sido miembro de Gobierno el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 22 22:01 pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual me da exactamente igual lo que diga este señor es un presunto delincuente

Voz 1552 22:09 todo lo que he dicho es exactamente como lo he dicho

Voz 22 22:13 ya daba por hecho que el señor Granados en esa estrategia de defensa pues intentar involucrar a todo el mundo

Voz 1552 22:19 ya sé que sabido alguno perdón diciendo que

Voz 0313 22:21 yo traigo documentos yo es que no me voy llevando

Voz 1552 22:24 documentos de las administraciones ni del partido no soy una persona transparente salgo y entro en los sitios con lo puesto y por tanto no te

Voz 0827 22:33 absolutamente nada que ocultar

Voz 1552 22:35 lo puesto con lo puesto

Voz 5 23:01 buenas tardes a todos básicamente González no quiere comerse este marrón solito ganado sabíamos

Voz 0867 23:07 de su distanciamiento histórico con Ignacio González de sus problemas con Esperanza Aguirre pero esta mañana quien fuera secretario general del PP de Madrid ha involucrado Cifuentes en una etapa en la que según su propia declaración la actual presidenta se jactaba del poder interno que tenía en ese PP ante sus propios compañeros Granados ha utilizado un peligroso argumento del ámbito personal la relación sentimental que Cifuentes mantuvo con Ignacio González según él durante años justo en esta etapa política según Granados Cifuentes era el núcleo duro no estaba al margen de las decisiones que se adoptaron en la dirección la fragilidad de la declaración de Granados radica en dos cuestiones primero en su difícil momento procesal y segundo la ausencia de documentos que prueben todo esto todas estas conexiones todo lo que ha contado puede ser una pista para la investigación y alguien de hecho debería tirar del hilo porque las acusaciones contra los Aguirre González Sarasola Taboada y compañía son realmente graves Cifuentes ha anunciado una querella contra Granados al considerar que su declaración de esta mañana ante el juez atenta contra su honor y el de su familia honestamente no creo que a nadie importa demasiado con Quino quiénes se acuesta a nuestros políticos no debería estar sobre la mesa de ningún debate ni político ni periodístico otra cosa es que Granados tenga pruebas de algo más de una actuación política irregular por parte de Cifuentes que eso ya es otra cosa si es así si tiene esas pruebas ya está tardando en entregarlas disipar cualquier duda

Voz 32 24:36 eh

Voz 0867 24:37 tan pronto como cun cun cun cun cun Clinton cuenten cuentos

Voz 32 24:40 muy veinticuatro vamos

Voz 0867 24:43 dime con el resumen de la declaración de Francisco Granados declaración que ha puesto patas arriba la actualidad política de Madrid siguiendo la ha estado Miguel Ángel Campos

Voz 1552 24:51 Granados sitúa en el vértice de la financiación ilegal del PP en Madrid a Esperanza Aguirre ya Ignacio González el PP era dirigido por ambos desde Sol ha dicho en referencia al palacio sede de la Comunidad Autónoma de Madrid pero Granados también implica Cifuentes en esa financiación ilegal afirma que Cristina Cifuentes formaba parte del núcleo de hierro liderada por Ignacio González para reforzar con ingresos ilegales las campañas de Esperanza Aguirre un núcleo de hierro para la financiación ilegal que conocía Aguirre según Granados que estará conformado por González Cristina Cifuentes Borja Sarasola Isabel Gallego y José de la luz entre los años dos mil siete y dos mil once el ex secretario general del PP Madrid sostiene que González ordenó que empresas públicas como el Canal Isabel Segunda CEM promo Madrid invade y el Consorcio de Turismo contrataran servicios publicitarios fraudulentos empresas como Swat que organizaban las campañas de Aguirre esa es la fórmula de pagos irregulares con dinero público con el objetivo de financiar de forma ilegal al Partido Popular Cifuentes era conocedora formaba parte del núcleo duro de González dice por la relación sentimental que mantenía con este ante el juez Granados ha dicho que Cifuentes

Voz 0313 26:01 de la mano derecha y la voz de Ignacio González

Voz 1552 26:04 el brazo ejecutor del ex presidente del partido durante el tiempo en el que según dice duró la relación sentimental de ambos entre dos mil siete y dos mil once

Voz 0867 26:12 cuando concluyó como la película Atracción fatal según su

Voz 1552 26:15 palabras ante el magistrado gracias Miguel Ángel

Voz 0867 26:18 Honda parte de su declaración el veinte por la tarde Granados continuará respondiendo a estas y a otras cuestiones Cifuentes evacuar como decimos contra Granados dice que no le da importancia a sus palabras pero lo cierto es que esta declaración ha provocado primero mucho malestar segundo mucha inquietud en el Partido Popular de Madrid donde entre encuestas hizo este tipo de noticias desde luego no tiene un día sin sobresaltos desde hace ya mucho tiempo Javier Bañuelos son muchos los señalados que se dice en Génova que se dicen sol buenas tardes

Voz 0032 26:45 qué tal buenas tardes bueno la confesión de Granados preocupa seriamente en el PP de Madrid fuentes de la dirección del partido no reconocen que no descartan que la declaración de Granados acabe salpicando a miembros de la actual ejecutiva del PP de Madrid Granados lo cierto es que hoy no suele señalado a Cifuentes también ha citado al número tres del partido en Madrid el senador y diputado Jaime González Taboada también al alcalde de Las Rozas José de la luz que también está recordemos el actual dirección del PP de Cifuentes la presidenta madrileña reunió esta mañana de hecho a su núcleo duro del Partido Comité de dirección que abordó la confesión Granados la tensión es evidente el equipo de sólo ha anunciado esta tarde esta misma tarde que Cifuentes ha contratado un abogado que la defenderá a título personal su intención es presentar de forma inmediata una querella criminal contra Granados se siente víctima dice de un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen aunque no concreta exactamente Javier qué parte de la declaración de Granados

Voz 0867 27:36 qué ha motivado que de hoy este paso vamos a preguntarle los cuatro portavoces en la Asamblea qué opinan de lo que ha ocurrido hoy saludamos en primer lugar a Ignacio Aguado el portavoz de Ciudadanos allí en la Asamblea señor Aguado qué tal muy buenas tardes cómo está

Voz 13 27:52 qué tal buenas tardes bueno que ha cambiado de gira hoy

Voz 0867 27:55 yo se lo voy a preguntar de otra manera el socio de investidura de Cifuentes desconfía hoy más que ayer de de la presidenta de la Comunidad de Madrid o creen que lo que ha contado esta mañana Granados ante el juez no tiene validez

Voz 13 28:08 bueno es que estamos viviendo una situación muy preocupante no viendo como un partido que fue votado por miles de madrileños pues se está desmoronando su están despejando los unos a los otros con declaraciones de corrupción cruzadas más nos está poniendo remedio en la Asamblea de Madrid votan en contra de iniciativas que tienen que ver con limitar mandatos votan en contra de proteger al denunciantes de corrupción de esas propuestas a Ciudadanos en la Asamblea y ahora pues un día más no levantamos con este tipo de noticias a mí me da pena sinceramente como como ciudadano como español no tener que ver este tipo de declaraciones y este tipo de casos que estemos permanentemente hablando de corrupción no porque queramos sino porque nos obliga a ello la situación y lo que ha pasado de la Comunidad de Madrid bajo

Voz 0313 28:50 a gobiernos del Partido Popular con mayoría absoluta insisten

Voz 0867 28:53 me pregunta usted desconfía más que ayer de Cifuentes

Voz 13 28:57 bueno ha habido unas declaraciones en un juicio que yo respeto mi confianza o no con la presidenta la tengo en su cumplimiento al acuerdo de investidura mientras que ya cumplen acorde investidura ya no tengo que desconfiar evidentemente entiendo que es una situación delicada para ella judicialmente pero a mí no me pagan por ser juez ni hacer juicios me pagan por hacer política hay para reformar las leyes y que la Comunidad de Madrid no volvamos a vivir nuevos púnica nuevos Gürtells nuevas operaciones Lezo para eso trabajamos los casos judiciales tendrán que ser los mismos afectados que lo resuelvan en los tribunales

Voz 0867 29:27 igualmente que no va a romper ustedes el pacto hasta que no haya imputación sí la hay

Voz 13 29:31 bueno es lo mismo que hemos mantenido desde el año dos mil quince

Voz 0867 29:33 las cosas se ponen más complicadas no ya están mucho las negras que en el año dos mil quince si es verdad que al final

Voz 13 29:38 corrupción esta bueno pues afectando al Partido Popular está acorralando a los miembros del Gobierno pero a día de hoy no hay ninguna imputación encima de la mesa yo creo que todos los madrileños saben que somos híper contundentes con la corrupción y en el caso de que imputara no miembro de Gobierno

Voz 7 29:53 el la propia Cifuentes nosotros iríamos su dimisión inmediata porque está así recogido en el acuerdo investidura porque creemos que es lo que hay

Voz 13 30:00 hacer en unos momentos donde la gente con razón está cabreada con su políticos especialmente con los que han gobernado a la Comunidad de Madrid en los últimos años

Voz 0867 30:09 ahí le pidió brevedad en esta última pregunta van a pedir ustedes no van a secundar la comparecencia de Cifuentes en el pleno o en comisión

Voz 13 30:16 Nos vamos a apoyar todas las comparecencias de la presidenta regional lo de mimbre lo Gobierno que permitan saber lo que ha pasado siempre y cuando evidente ser evidentemente se respete el reglamento vamos apoyar la comparecencia de Cifuentes en el Congreso de los Diputados como ya anunciado José Manuel Villegas hace unos minutos todo lo que sea conocer la verdad exigir responsabilidades políticas en definitiva saber eh

Voz 33 30:39 quiénes han gobernado la comunidad Ammari sí que han hecho con nuestro dinero contará con nuestro apoyo por supuesto pues la hacia Aguado gracias un saludo buenas tardes vosotros un abrazo lo que vamos a

Voz 0867 30:48 salpicar esta ventana con la opinión de todos los portavoces allí en la Asamblea vamos a saludar a José Manuel Franco Secretario General del PSOE Madrid qué tal muy buenas tardes cómo está muy buenas tardes y muchas gracias qué manera la declaración de hoy de de Francisco Granados compromete según el PSOE a Cifuentes dirán ustedes credibilidad al relato que ha hecho esta mañana quien fuera secretario general del PP aquí en Madrid

Voz 18 31:09 pues sí solamente mira es más de lo mismo yo puede ser poco original pero en primer lugar voy a respetar la presunción de inocencia pospuesto paso a Cifuentes y para todo el mundo pero esta es un esperpento ya esto es una auténtica vergüenza es un insulto día tras día a los madre pues madrileños no merecen esto que está pasando con la con el Partido Popular sinceramente es es un caso más ahora mismo surgen temas personales entre ellos es es ya digo un esperpento que no tiene nada que ver con lo que debe ser la decencia en la política madrileña la ética ahora mismo la política no están reñidas por culpa del Partido Popular la responsabilidad absoluta en el Partido Popular de sus socios de gobierno ciudadanos que a veces erigen en defensores de la transparencia y luego en lo fundamental votan siempre con el Partido Popular y mantienen al Gobierno el Partido Popular no olvidemos que hace unas semanas han votado la norma es al que cada año se vota en la Asamblea de Madrid que son los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid hizo damos dotado con el Partido Popular Ciudadanos ha obstaculizado que la presidenta comparezca que es donde tiene que comparecer en la Asamblea de Madrid para que explique de una vez por todas que es lo que está pasando con su partido que es lo que ha pasado cuando yo era responsable política

Voz 34 32:21 de su organización de verdad es ya una broma de mal gusto hacen madrileño

Voz 18 32:28 Nos no sean a levantar con un nuevo sobresalto en la carrera con la corrupción cuando podrán dormir tranquilos con un gobierno decente

Voz 0867 32:35 digo otras que está digo que ha señalado usted en su declaración bueno ese extremo que hoy nos ha llamado la atención de esa relación personal que existía entre González y Cifuentes

Voz 0313 32:46 ve usted cree que Cifuentes tiene razones para

Voz 0867 32:48 pero ayer se contra él por atentar contra su honor parece que el juego de la política tiene que estar en este escenario mientras que no

Voz 18 32:55 me parece absurdo eso sea me parece a mí no me importa la relación personal de cada uno con quien tenga raciones me importa cero lo que sí me importa es la defensa de lo que sí me importa es que quiere un gobierno transparente quieren un gobierno que rinda cuentas ante el órgano que representa a los madrileños que es la Asamblea de Madrid que además es una auténtica siempre concedería esa es la palabra adecuada pero no Amir extremar la relación personal

Voz 0867 33:20 ya ya no importa nada ahora mismo

Voz 18 33:22 dándolos tras pues nosotros en el tema judicial yo respeto por supuesto la independencia de la justicia que logre la justicia no es su trabajo pero aquí hay una responsabilidad política clarísima que debe tener respuesta en la Asamblea de Madrid y a tal efecto mi grupo ha pedido ya la comparecencia en la comisión de investigación del señor Granados del señor Gonzáles estas nuevas fuentes de la señora Aguirre para que de una vez por todas le den a los madrileños la explicación que éstos necesitan ya se han hecho acreedores los madrileños al votarle

Voz 0867 33:52 bueno pues José Manuel Franco lo tenemos que dejar aquí que tenemos que dejarle tiempo al resto de portavoces gracias un saludo son las siete y treinta y cuatro

Voz 0867 36:04 siete de la tarde y treinta y seis minutos de la gorra que luego te mareas que ya nos vamos conociendo Valdemoro

Voz 38 36:12 me dio una insolación no tengo ganas de que el secretario

Voz 0867 36:15 tener en plena campaña

Voz 38 36:17 hay que darse de baja masa no sea están presumido Ponte la gorra

Voz 0159 36:21 el tema Madrid bien

Voz 0867 36:26 Lorena Ruiz Huerta portavoz de Podemos qué tal muy buenas tardes Co

Voz 32 36:29 cómo consigue Lorena estás ahí verdad

Voz 0867 36:31 la estrella que bueno Granados ha roto a su juicio la la frontera entre el nuevo y el viejo PP de siempre hombre por supuesto que sí

Voz 18 36:41 me algunos en Podemos lo no lo venimos diciendo desde el Príncipe de la legislatura que no existía tal fractura entre el viejo y el nuevo PP que los de los que estaban entonces son los mismos que están ahora y que esta imagen que pretendía dar Cifuentes venir lograr blanco regenerador de su partido era incierta es imposible llevar treinta años militando en un partido ya haber ostentado cargos de tanta responsabilidad como los que ha tenido ella no tener ni idea de que el Partido Popular ha funcionado como una estructura que sea financiado irregularmente

Voz 0867 37:11 nos vamos hablabais a pedir la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea de Madrid al margen de lo que ocurre en el Congreso

Voz 18 37:17 la hemos perdido ya para para que comparezca en el pleno que es donde nosotros creemos que debe dar explicaciones en la sede más importante de la soberanía popular en el pleno de la de la cámara y es curioso por otra parte escuchar e también las declaraciones de la presidenta Cifuentes que cada vez se parece más a Esperanza Aguirre cuando se defiende de las acusaciones de corrupción porque no solamente ella destacó la Lezo igual que Esperanza Aguirre destapó la Gürtel es que ahora también dice para defenderse de las acusaciones que está haciendo Francisco Granados que ya nos ha llevado un duro cuando estaba hablando de que se haya metido la mano en la casa ni por parte de Aguirre ni por parte de Cristina Cifuentes

Voz 0313 37:55 Lorena éramos hablando en nuestro partido que sea final

Voz 18 37:57 sido ilegalmente durante veinte años

Voz 0867 38:00 aquí me queda un minuto y tengo que dar paso también al portavoz del Partido Popular en la Asamblea Enrique Ossorio buenas tardes

Voz 39 38:06 señoras Orion escucha hola cómo estás muy

Voz 0867 38:09 pido preocupados indignados o las dos cosas

Voz 40 38:12 no bueno preocupados en absoluto si la justicia investiga todo esto y pone me dice la verdad de lo que ha hecho este señor preocupación Lama la más mínima ninguna

Voz 0867 38:23 qué va a acudir Cristina Cifuentes a la Asamblea va a comparecer allí como la que tiene el resto de grupos

Voz 40 38:30 ha tenido que dar explicaciones de algo nunca lo ha rehuido por supuesto que no si sus peticiones se ajusta al reglamento de la Asamblea son correctas ningún problema ella no que no rehúye nada nunca

Voz 0867 38:40 a dónde va a tener que ir si O'Shea va a ser el Congreso de los Diputados

Voz 40 38:44 bueno pues pues a mí lo que me preocupa de verdad oyendo a mis compañeros de la Asamblea es lo bajo que ha caído la política actualmente es donde parece que las declaraciones de un señor que ha estado dos años y medio en la cárcel acusado de gravísimos delitos son las tablas de la ley de Dios eso es lo que me preocupa yo creo que debían ser más prudentes y poner en entredicho esas declaraciones de de esa persona parece que no los tres parece vamos es que no hay mayor verdad en el mundo que lo que ha dicho yo señor ganado de verdad la política en España yo creo que más bajo ya no puede caer sinceramente

Voz 0867 39:16 bueno pues Enrique Ossorio agradezco mucho que haya estado con nosotros no son sólo de buenas tardes gracias hasta luego adiós que hoy voy a pedir disco pero especialmente tanto al Partido Popular como a Podemos porque en el reparto de tiempo por aquello de la publicidad se han quedado con un poquito menos de tiempo pero lo compensa haremos porque mañana tenemos debate político restante

Voz 5 39:31 no y además bien el Partido Popular así que todos tendrán el mismo tiempo de intervención nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER y la Comunidad de Madrid disfruten del día y a ver qué nos depara mañana hasta mañana adiós

Voz 0313 41:57 estartapeando aquí estamos abriendo semana también con Rafa Rafa Bernardo buenas tardes hola buenas tardes durmiendo monstruos es un proyecto que tiene un origen biográfico los problemas para dormir del hijo de Jesús Escribano uno de los fundadores por su temor a los monstruos nocturnos Escribano ideó entonces con el resto del equipo un spray que tiene un perfume suave y un cuento que sirven para aplacar esos temores este libro contamos una historia en la que ayudamos a los niños a que venzan sus miedos

Voz 1307 42:24 para ello utilizamos el el órgano de los sentidos de el olfato para convencerles de que en el momento en el que huele bien

Voz 0313 42:32 Ellos ya pueden estar seguros porque los monstruos saben que se tienen que ir a dormir y también vamos a escuchar un consejo de emprendimiento de uno de los emprendedores que ha pasado por estartapeando en este caso Carlos Vicente Córdoba de imán servicios informáticos es una recomendación nacida de un fracaso

Voz 45 42:46 pues tengo producto una idea muy muy brillante es es espectacular esto nunca poder salir mal te lanza no te lanzas a ella pero antes eh sobre lo dice no comentarlo la familia la gente los amigos la gente sigue eso es maravilloso no pero cuando llegas a ese punto eh pregunta les tu pagaría esto realmente brotando a ti mismo no Yolanda hacia una idea muy chula pero me encantaba tu mundo estaba tan de acuerdo cuando el lancé ni yo mismo fui capaz de de usarla me lanzar un producto no muy bonito de todo mundo estaba muy a favor a los dos años tuvo que cerrar

Voz 0313 43:19 máximo programa esta noche en Hora Veinticinco

Voz 0159 43:44 lo que queda del día

Voz 0827 43:46 con Isaías Lafuente primer día de la

Voz 0313 43:49 Ana Isaías ha recurrido nunca dejas de sorpresa

Voz 0827 43:51 vernos eso hoy no retransmitía el cabreo con el que llegaba Robinson a La Ventana además buena cabreo de buen rollo

Voz 0867 43:57 es que esto que mostramos cada fin de semana cero coma uno por ciento de lo decía indignado además sí sí porque a amo

Voz 0159 44:05 la he visto audio ayer lloc yo había estado muy bien

Voz 0827 44:10 bueno Robinson de verdad cabreado con una parte del fútbol deporte que Dama

Voz 47 44:15 yo soy un fan fan tremendo de Bono pero realmente el fútbol mes otras pornográficos no las plantean no voy

Voz 0827 44:23 por ejemplo la mitad de ellos están detrás de rejas mientras lo ocho mitad dista de esperando su turno tenemos gente nueva inhabilitado tenemos president si consigue todo esto hablábamos porque esta tarde se presenta en todo el mundo un juego llamado esperanza un documental que muestra cómo la metodología Futbol Net de la fundación del Barça consigue cambiar la vida de niños y niñas más de un millón que viven rodeados en todo el mundo le violencia allí han viajado periodistas que

Voz 0867 44:52 en hoy han estado con nosotros nos han contado por ejemplo las reglas que tiene Futbol Net nos lo contaba Santiago Roncagliolo

Voz 19 44:59 otra de las reglas es que si no te han dado un pase gol no vale no vale que corras tu con la mujer no importa no importa que tiene la pelota tras otro que tengas un sistema de equipo haya con la que Cristiano Ronaldo que es que si ya has hecho un gol ya no puedes hacer otro

Voz 0313 45:16 ostras tienes que darle para que haga él

Voz 19 45:19 algo totalmente lo contrario hubiera cultura eres futbolista porque quiere ser una estrella

Voz 0827 45:24 bueno sí Laura valgo muy rompedor Martín Caparrós también hablaba en La Ventana Él decía que el fútbol es un fracaso porque para cada gol pues hay un montón de intentos fallidos aunque al mundo

Voz 0867 45:35 ha difundido justo lo contrario no judíos

Voz 19 45:37 el mismo tiempo el fútbol ha difundido mito del éxito inmediato súbito casi sin esfuerzo do hay millones y millones de chicos en todo el mundo que quieren transformarse ni mega millonarios

Voz 3 45:50 gracias a su supuesta habilidad para

Voz 19 45:53 dónde patadas a una pelota yo creo que es de algún modo nocivo está noción de que lo que realmente importa se obtiene sin esfuerzo

Voz 0827 46:03 Santiago Roncagliolo no no desecha que muchos quieran salir para convertirse en grandes estrellas pero hay otros que sencillamente juegan al fútbol por salir de ahí de ese ambiente de violencia en el que viven

Voz 19 46:14 supongo que son evidentemente concesionarias entre las rubias paradas pero sobre todo sueñan con salir de ahí una parte importante del sueño que lleva fútbol me desaprovechar esta posibilidad de salir de aquí me atrevo otra vida pero mientras no se dan cuenta también les enseñan cómo cooperar con los que están ahí

Voz 0827 46:35 casos por ejemplo como el de esta niña de Bangladesh que nos contaban Nico Castellanos

Voz 15 46:39 allí conocimos a esta chica que tiene doce años y que como casi todas las niñas desatada ayer en Bangladesh una medida mujer cuida de sus dos hermanos vive en una habitación muy pequeña con con sus padres su madre trabajando es decir hace los pantalones y la chaqueta que nosotros compramos a marca por mucho dinero de Europa y su padre trabajando un revisó con una de esas bicicletas de carga si una familia muy pobre y una niña que en ese suburbio de Dacca donde viven cien mil

Voz 0032 47:02 personas asesinadas entre aguas fecales llenó la sola

Voz 15 47:05 musulmana como tú decías una niña juega al fútbol

Voz 0827 47:15 en La Ventana aparte de fútbol hemos hablado también de moda con Lorenzo Caprile que también vendió un poco cabreado porque él no es modisto

Voz 0867 47:22 la cosa espías habéis tenido una costa sur

Voz 0159 47:27 es grave habéis llamado bien modista con dos por alusiones órgano Evra buenas tardes mil perdones máis

Voz 36 47:41 tienes toda la razón modista Jane y cada vez Modigliani aquí sido