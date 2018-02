La Ventana (13/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 vicios informáticos

Voz 1667 00:13 libera presión al Partido Popular por la corrupción el presidente de Ciudadanos vuelve a amagar con retirar el apoyo a los presupuestos del Gobierno sin Mariano Rajoy no cumple el acuerdo de investidura Rivera exige a los en que los señalados ayer por Francisco Granados en la Audiencia Nacional comparezcan en el Congreso

Voz 2 00:29 Nos parece bien que den explicaciones porque esto surrealista es decir los presidentes de un partido político entre ellos querellándose por casos de corrupción España no se merece esto yo creo que como mínimo tienen que dar la cara que la comisión del caso PP fíjense en los que decidan o fijados los que decían que no tenían que haber comisión de investigación

Voz 1667 00:48 Rivera ha anunciado una próxima reunión entre Ciudadanos y Partido Popular para abordar la reforma electoral que impulsa el partido naranja junto a Podemos esa cita se va a celebrar el próximo veintiuno de febrero en Cataluña se acentuó el desencuentro en el bloque independentista a cuenta esta vez del viaje de a Estrasburgo para presentar una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fuentes de la presidencia del Parlament aseguran que Torrent informó de este viaje a Cataluña pero su portavoz Eduard Pujol le acusa de tomar decisiones unilaterales y arbitrarias

Voz 3 01:22 la decisión del tribunal

Voz 4 01:24 compartimos con perplejidad la decisión de llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de manera unilateral y por lo tanto de manera también arbitraria la defensa de los derechos de investidura y por lo tanto también da el president Puigdemont tres

Voz 3 01:40 a de investidura por tanto miedo no Puchades

Voz 0313 01:43 de Juana Rivas tendrá que pagar cerca de dos

Voz 1667 01:46 el euros a su exmarido Un juzgado de Granada ha dado el visto bueno a la indemnización que reclamaba por sus desplazamientos a España para recoger a sus hijos informa Mariola Loureda

Voz 0259 01:54 este juzgado da la razón a la Fiscalía y a Francesco Arcuri aunque rebaja sus pretensiones porque le pedía más de cinco mil euros Juana Rivas deberá pagarle a su ex marido mil novecientos doce euros por los gastos del viaje desde Carloforte a Granada la estancia durante cinco días en un hotel de esta ciudad el viaje de vuelta a Italia con sus hijos esta decisión del juzgado no es firme y cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial según el auto adelantado por Efe este fallo judicial nada tiene que ver con el proceso penal abierto contra Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores de es desobediencia proceso en el que la Fiscalía le pide a esta madre cinco años de cárcel

Voz 1915 02:33 del exterior más problemas para Oxfam el FIS

Voz 1667 02:36 Cal general de Guatemala acaba de informar sobre la detención de Juan Alberto Fuentes presidente de la ONG desde abril de dos mil quince el fiscal aclara que los cargos que le imputan a fuentes están relacionados con presuntos delitos de corrupción en Guatemala ahí en principio no están relacionados con el escándalo sexual de Oxfam en Haití cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 02:58 carriles el Madrid Madrid primera jornada del juicio contra el hombre acusado de abusar sexualmente de una subordinada en una empresa de Leganés la mujer ha asegurado ante el juez que no denunció las numerosas agresiones por miedo a perder el trabajo SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 5 03:11 la joven presunta víctima de los abusos sexuales que precisó de tratamiento psicológico ha asegurado ante el juez sentirse una mierda haya reconocido que no denunció desde el primer momento por vergüenza y miedo a ser despedida ella misma su padre debido a que la empresa se encontraba en pleno proceso de recorte de plantilla la mujer ha relatado episodios con tocamientos de los pechos de sus partes íntimas una felación y uno más que les supuso el peor día de subidas según ha dicho que según la Fiscalía se correspondería con penetraciones vaginales y anales el acusado ha negado todos los abusos y ha indicado que jamás le ha tocado un solo pelo el superior jerárquico de la supuesta víctima ha atribuido la denuncia a la intención de asegurar los puestos de trabajo de ella su padre

Voz 1915 03:51 se lo venimos contando en la SER el despacho del ex consejero de Sanidad Manuel Lamela asesora legalmente a la empresa alerta que se vio beneficiada por la privatización de las ambulancias la Comunidad cuando él estaba en el cargo el PP lo defiende por el tiempo que ha pasado desde que dejó de ser responsable de Sanidad once años la oposición en cambio cree que es inmoral Ángel Gabilondo Partido Socialista

Voz 6 04:08 Lorena Ruiz Huerta podemos Ignacio Aguado ciudadanos

Voz 1915 04:11 Enrique Ossorio Partido Popular

Voz 7 04:13 en Table como a veces que hablamos de puertas Gil datos

Voz 8 04:16 por días esto se parece un poco a esto

Voz 1 04:19 no lo sé aunque es lamentable lo que pone de mal

Voz 9 04:21 en esto es que tenemos una legalidad muy laxa en nuestro país que permite todavía este tipo de puertas giratorias

Voz 0313 04:28 entiendo que es una relación privada entre partes

Voz 8 04:31 hay que respetar las relaciones entre partes entre empresas privadas los altos cargos tienen unas incompatibilidades que duran dos años después de su cese ustedes creen que el señor Lamela ya no debería trabajar es su vida en nada relacionado con los impuestos con la agricultura con el transporte Icon

Voz 1915 04:49 la sanidad en contra del tiempo cielos nublados en la Comunidad especialmente en el norte donde se esperan lluvias a lo largo de la tarde tenemos nueve grados en el centro de Madrid

Voz 1667 05:02 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino ya las cinco a las cuatro en Canarias en la SER

Voz 0313 06:03 buenas tardes bienvenidos a La Ventana no les quiero atosigar mucho con declaraciones de amor eterno más que nada para que no convirtamos este diera una especie de de San Valentín anticipado pero tampoco les quiero ocultar que es el mejor Martes y Trece que recuerdo en bastante tiempo básicamente porque como saben celebramos el Día Mundial de la Radio también porque en nuestra campaña de sin respeto no hay juego que hoy vive su puesta de largo está tirando como un auténtico cañón pero sobre todo porque hoy compartimos compartir hemos espacio con los oyentes aquí en los estudios de la Cadena Ser en Madrid como siempre que hacemos algún programa de cara al público insisto en que esa presencia ese contacto ese ponernos cara y tocarnos es la mejor gasolina que tenemos en justa correspondencia esta tarde les vamos a regalar por ejemplo música en directo con Rozalen y Pedro Guerra a partir de las seis

Voz 12 06:52 la bendita locura del todo por la radio a partir de las cinco incluido el

Voz 0313 06:56 el Desafío Iturriaga

Voz 12 06:58 y a partir de este momento desde ya con la presencia activa

Voz 0313 07:01 de algunos de algunas de esas oyentes como cafeteras de La Ventana sus historias propias sus experiencias su mirada cualquier asunto de actualidad que se cruce en el camino y merezca ser comentado confort

Voz 13 07:12 man el ADN de la radio de la vida la suya y no es así que nada más como cada tarde bienvenidos a la venta

Voz 1915 09:43 se trata el criar a fines

Voz 13 09:46 asimilar similar Game celebra también poco nos abre claro que se celebran

Voz 1915 09:52 así que con la parte que me toca que nos toca que nos toca a todos cómo es esto lo que nos toca

Voz 17 09:56 bueno alcanzó el primer empezó como el día de la radio de Naciones Unidas y después a propuesta del presidente de la Academia de la radio de España fue en dos mil siete dos mil ocho ya se convirtió en el Día Mundial de la Radio sí que tiene una cierta raíz española no puede confesar algo decir para creo que para nosotros todos los días son los días de la radio yo cada vez que nacer para este estudio siento en esta silla me emociono día a día y me emociono por los que antes se han sentado además en este mismo edificio desde mil novecientos veinticinco bueno pues los que contribuyeron a hacer grande este medio los que contribuyeron a hacer de la radio los que no hicieron disfrutar gracias a los cuales estamos hoy aquí sentado

Voz 12 10:38 edificios remodelado edificio remodelado hasta la extenuación Adenauer acaban de terminar las reformas mira yo entré en la radio no te lo crees que una obra no no habrá habrán terminado parte de la reforma aseguró que en la otra punta yo están empezando a otras

Voz 17 10:52 entré en la radio hace treinta años hemos estado siempre sí

Voz 1915 10:55 entre cierre formas yo espero que ya llevamos

Voz 17 10:58 oye tú ideado estudiado un silencio estudios que a lo mejor la gente ha entendido pero que

Voz 1915 11:03 el silencio estudios que estaba en la segunda planta lo recuerdo

Voz 17 11:05 este edificio Sara Llorente seca ya sea por los pasillos ahora a la gente chilla por los pasillos de vez en cuando hay bueno pues eh se quitó con la reforma nadie lo quiso y me lo llevé a mi casa y lo tengo

Voz 4 11:15 es más yo creo que si algún día vemos que en este edificio y sobre todo lo que concierne a la radio no hay obras entonces es mala señal

Voz 1915 11:21 las palabras del celebró perdona yo empecé aquí hay está claro bueno perdón la segunda perdone es según cuentan con Carmelo tiene la segunda hablaron Carmelo Encinas de que existe pero pero vuelto siempre se regresar dice el crimen fue feliz bueno saben que cada tarde lo quieren

Voz 0313 11:38 Nos gustaba básicamente es contar historias porque al final los periodistas somos eso no somos somos contadores de historias con unos códigos con unos compromisos pero todo se resume en aquella definición de que nuestro trabajo es contarle a la gente cosas que le ocurren a la gente si además estos días han podido ver la última peli de Spielberg los archivos del Pentágono podríamos añadirle la reflexión un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos diciendo que los medios comunicación están para servir a los gobernados no los gobernantes bueno eso lo dejamos para otro día las historias en la vida y en la radio hoy dos hemos acordado de de tres concretas tres oyentes tres mujeres estudiantes jóvenes más joven de todas tiene quince años va a cumplir quince este mes para cumplir dieciséis este mes estudia cuarto de de la ESO y fue finalista anual la temporada pasada en nuestro concurso de Relatos en cadena con catorce años entonces ideó casi a ganar porque quedó segunda la final con un relato titulado precisamente cumpleaños

Voz 18 12:41 sí

Voz 3 12:48 Inés más recónditos de la isla que encerró a los piratas que Mainar había presentado luego subió al torreón del castillo

Voz 6 12:56 yo y allí dejó dormidas a todas las

Voz 3 12:59 es que conocía cogió las noticias que cincuenta gato que nunca soltó al unicornio y a los dragones Fini siquiera giró la cabeza para mirar cómo desaparecía quien cogió a los gigantes las sacas o la varita y les cortó las alas

Voz 1 13:16 hecha la limpieza general cerró los ojos

Voz 12 13:22 a esta tarde en Radio Zaragoza Martina Polo Martina buenas tardes

Voz 0313 13:26 hola qué tal qué tal cómo estás

Voz 1915 13:28 bien pues yo me acuerdo no recuerdo qué dijiste que si ganaba el premio te ibas

Voz 0313 13:32 comprar una bici no ganaste sigue sin bici hoy

Voz 1915 13:34 ya hoy a la tienes te y un proceso de estás en proceso usted si hasta el montando que depende esta novela por Intel

Voz 6 13:41 me metí pero a mi padre ya lo tengo ganado

Voz 1915 13:45 es eso es importante oye Martina sigues escribiendo si sigo andando de hecho ayer me leí la frase

Voz 0313 13:51 de los de los dragones de momento este año unos llegado todavía ninguna final semanal y mensual bueno quédate con nosotros que vamos a presentar a la siguiente invitado la siguiente oyente que tiene tu edad bueno se ha cumplido los dieciséis años estudia primero de Bachiller en un instituto San Juan Bautista de Madrid Llera a ver si hacen memoria al resto de los oyentes una de las alumnas mediadoras que nos contó en su momento la experiencia de cómo actúan en este tipo de

Voz 1509 14:15 conflicto no somos populares por ser alumnos ayudantes yo creo que somos pues populares porque algunos tratamos de ser buenas personas de darnos a conocer porque así sino estamos a conocer la gente viene a ti porque coge confianza yo pienso que ya no sólo con los casos más difíciles y más grandes te sientes ratificados simplemente por ver que una persona por tu ayudas sexta mejor está más feliz tiene un trato más ameno con los compañeros de clase yo creo que eso es muy gratificante

Voz 0313 14:42 esta tarde en Radio Madrid Elia al buenas tardes cómo estás a la bienvenida a Sabas un poco de qué va esto fuimos las caras que hace un tiempo sí sí cuanto cuantos años que hace en el en el programa de mediación

Voz 1915 14:52 daños al quinto año el quinto el sigue metido ciego si sigue siendo gratificante como contabas muchísimo en los últimos meses

Voz 0313 15:00 todo o una acumulación de malos rollos por resolver o eso va de baja al menos en tu centro no la verdad es que cada vez

Voz 6 15:06 con menos casos ya que el programa nos ha traído un montón de pues ha dado muchas ayudas a muchos chavales y cada vez se nota menos conflictos

Voz 0313 15:14 eso lo atribuyen a específicamente a la labor que hacéis como mediadoras y mediadores

Voz 1915 15:19 sí sí sí bueno mono ahora seguimos comentando la

Voz 0313 15:22 pero invitada de esta tarde en un día tan especial aquí en La Ventana tiene veintiún años estudia tercero de Psicología en la Universidad de Valencia la conocimos hace un tiempo cuando vino hablarnos del libro que acaba de publicar titulado seré frágil un relato basado en su propia experiencia con la anorexia quería contar su historia para ayudar a otras personas que supieran Bono que los días malos existen los hay unos cuantos bastantes hecho pero que eso no es eterno muchísimo

Voz 0231 15:46 con ella lo decía mentía escondía pensaba siempre en comida yo estaba haciendo lo mismo me estaba volviendo un monstruo estaba dejando de ser Sara todo por su culpa por culpa del maldito diario intenta apartar esas ideas de mi cabeza Noya necesitaba la ayuda de nariz no estaba enferma

Voz 0313 16:04 Dana en Radio Valencia Beatriz Esteban buenas tardes hola hola de actriz qué tal cómo estás

Voz 6 16:09 muy bien muy contento porque este año

Voz 0313 16:12 vernos y sin estar en contacto qué tal estas uf

Voz 6 16:14 pues muy bien la verdad ha sido un año que bueno ha marcado un antes y un después en mi vida suena muy exagerado pero bueno como ídolo noventa años puedo decirlo por ahora

Voz 0313 16:23 sí claramente para bien ha marcado no sí sí

Voz 6 16:26 por supuesto para bien me ha abierto muchas he conocido más mundo y me ha abierto muchas oportunidades todo el asunto el libro así que ha sido un buen año

Voz 1915 16:34 oye sigues escribiendo yo por supuestas años escribí antes del libro siga escribiendo después de un libro voy a escribir toda mi vida es algo que llevo dentro así que si estás es que

Voz 0313 16:44 siendo hora relatos alguna novela relacionado amena eh

Voz 6 16:47 yo admiro a la gente que puede escribir relatos porque es que a mí de verdad se necesita mucho talento para contar una historia tan completa en tan pocas palabras y ahora mismo no estoy escribiendo nada acabo de terminar exámenes entonces estoy respirando pero la última novela que escribí estaba basada en la experiencia que tuve en la cárcel de Picassent

Voz 0313 17:09 en la cárcel de Picassent experiencia tuviste bueno

Voz 6 17:12 como voluntaria estuvieron

Voz 1 17:14 pues venga el interior

Voz 0313 17:16 tú lo has estado voluntaria cuánto tiempo

Voz 6 17:19 no nuevos dos semanas cada verano sí sí que darnos un titular

Voz 0313 17:25 hay qué conclusión sacas CEO que que moraleja o que enseñanza o qué

Voz 6 17:29 yo siempre tengo que ir muy de puntillas con este tema pero creo que se resumen iba bastante en que aquí no hay ni blanco y negro hay un mundo mejor no se puede generalizar pero no es que he conocido a gente muy buena en la cárcel que debería estar en la calle que hay gente en la calle que también debería estar en la cárcel Jo es que esto suena así muy pero vamos que es lo que digo todos muy gris no se puede generalizar pero eso nunca se puede sacar una conclusión porque cada persona es un mundo

Voz 0313 17:55 Beatriz Elia allí Martina me imagino que no os conocéis personalmente tenéis en común lo de haber desfilado por los micrófonos de de La Ventana de la de la Cadena SER y me gustaría que lo saludé ya directamente en antena el Lola Lola Lola Price y que y que ésta sea una conversación abierta porque hay vosotras sois las las cafeteras esta primera hora de de de programa bueno me voy a agarrar lo último que contaba Beatriz porque veía a Elia que ponía cara con esto de la frase esta última de gente que en la cárcel debería estar fuera reto

Voz 6 18:23 sí sí es que ha sido como muy ingería alimentos

Voz 0313 18:25 bueno bueno no no pero dio como te sonado Elia como algo con lo que podrías estar de acuerdo que te ha chocado

Voz 6 18:31 bueno sí la verdad es que hay muchas cosas que realmente no vemos y que si te paras a fijar un poco te das cuenta de que hay gente que puede llegar a hacer daño con con cosas que no nos damos cuenta

Voz 0313 18:43 y tú Martina no te quedes eh

Voz 6 18:45 bueno supongo que sí que hay injusticias todos los días imagino que eso no os anos debe está pasando y sí que hay gente que debería estar en la cárcel y no lo está ahí y al revés imagino como adicto

Voz 17 18:59 Beatriz ya hay un resumen español que resume esto no no son todos los que están ni están todos los que son más o menos sería eso

Voz 0313 19:06 hoy día trece he dicho que acaba de pasar exámenes por cierto que han ido Beatriz muy bien muy bien

Voz 19 19:11 muy bien muy bien si es que me esperaba peor así contenta Elia

Voz 0313 19:17 a partir hoy por ejemplo en clase de que habéis hablado si se puede saber por curiosidad a tu primera y bueno

Voz 6 19:23 yo he tenido clase normal si es que estoy a en temporada de exámenes entonces estamos un poco hay repartiendo nosotros que ya hemos hecho dando temario nuevo un poco así

Voz 0313 19:35 presentación de trabajos y eso toca sin época

Voz 6 19:37 lo has tenido presentación de valores éticos hacia además súper poco rato si esa era sobre el cinismo sobre el finísimo olfato

Voz 13 19:48 menudo relato en sí misma

Voz 1915 19:50 Mary to Elia que claves de quieres hablan en clase dicen de examen de Historia me la Primera Guerra Mundial

Voz 6 19:57 está

Voz 1915 19:59 qué tal está dado bien bien creo que bien porque en la guerra es que la guerra ha sido

Voz 0313 20:05 aparte del examen hoy

Voz 6 20:07 hoy era Carnaval así que hoy hemos tenido mucha fiesta hay mucho movimiento en el instituto pero

Voz 1915 20:12 jornada pero que mezcla tan curiosa no no recuerdo lo que es el mezclar el día de fiesta de carnaval o de un examen de Historia guerra mundial así es la vida bueno claro yo recuerdo de este día de que era el entierro de la sardina y mañana vamos todos a que no la cruz de de ceniza en la frente a los resguardos colegios laicos y religiosos en aquella época tampoco ahí estaba tan tan clara diferencia me ha llamado mucho la atención lo que haga lo que ha comentado Martín al tema

Voz 20 20:36 cinismo

Voz 1915 20:37 y y que que que has dicho osea que cuál era cuál era tu Exposito

Voz 6 20:41 por mi parte era la de las bases del cinismo los representantes más importantes de la corriente lo digo porque bueno

Voz 1915 20:50 no sé si sabes que hay una frase célebre de un

Voz 20 20:53 espero de periodistas y periodista Ryszard Kapuscinski que dice que el periodismo no es oficio para cínicos ya sé que vosotros no sois periodistas aunque escribís

Voz 6 21:02 contar

Voz 20 21:02 hay Se lo que os pasa o lo que nos pasa ahí yo creo que el virus lo tenéis lo tenéis inoculado el virus de de contar de expresar bien por la palabra en el caso de Elia con mediando bien por la por la escritura en en el caso de de las otras dos amigas no yo no sé si pensáis que que hace falta una dosis una dosis de de cinismo de distancia para contar la realidad o hay que mojarse hasta las curvas para contarla

Voz 6 21:28 a ver lo lanza Martina tú que estás con los cínicos igual un poco de ambas no te estar un poco afuera para para ser más observador y luego también pues estar dentro para quizá contar más detalladamente obtener una idea más personal Clavero yo creo que por una parte hay que ser crítico con todo lo que está pasando nuestro alrededor verlo como ha dicho ya más es de fuera pero por otra parte en una que es el frío es buen oyes humano acercarse a la persona de una forma más cercana más si se el caso belga que tú que tengo mientras con situaciones complejas las que mucha

Voz 1915 22:07 a veces es necesario intentar comprender al mal

Voz 6 22:10 entre comillas Si bueno y al débil entre comillas al fuerte y el débil como lo haces como te te metes en la piel de una persona que a priori no no es lo más apetecible pienso es que cuanto más empatía con esa persona realmente te das cuenta de la importancia de la ayuda entonces yo sé que considero que se debe de uno se debe acercar y aproximar verlo con la mayor expresividad porque de esta manera tú te sientes también parte de eso como que con más ímpetu quieres que esa persona se encuentre mejor que intentar ayudar la mejorar su situación

Voz 0313 22:46 el y acabas de apelaron concepto fundamental en las relaciones personales es el de la empatía que no es que esté muy de moda o no de moda en todos los ámbitos pero que me parece absolutamente imprescindible para unas relaciones sanas higiénicas entre entre personas del tipo que sea ya en los ámbitos que sea el escolar laboral el profesional lo que se quiera o sentimental vamos cualquiera

Voz 17 23:06 las redes sociales están haciendo algo para no fomentar esa empatía dedicada él nos comunicamos más a distancia y cada vez perdimos más el cara a cara no sé si esto es así primero en vuestra vuestra situación y a vuestra edad si debía ser de otra manera

Voz 6 23:22 a mí en mi experiencia en las redes sociales son una moneda de dos dedos de cara porque doble filo madre mía no hablar porque por un lado Aimar acercado muchísimo muchísimas personas es la capacidad que tienen no de encontrar una pequeña comunidad de formar parte de acercarte yo creo que han hecho mucho bien de verdad haya aprendido muchísimo a través de personas que han alzado la voz a través de las redes a través de blogs a través de los medios de comunicación y al mismo tiempo hay como en todos sitios habrá una comunidad de personas oscura en la que gracias a Dios yo no estoy muy en contacto que tendrán unas ideas totalmente contrarias o en el caso de la empatía que en no verán que hay una persona detrás de un perfil detrás de de cada cuenta y eso quizás es lo que falla pero yo no lo he visto como digo yo gracias a Dios usted una comunidad en las que de verdad se a la osa creo que es muy importante contó sobre todo con lo que hablábamos de la empatía es ser capaz de ver la persona que hay detrás ya no solo desde una cuenta sino de una historia de en el caso de Elia que decía que osea que veía a alguien se le acercaban ya con la etiqueta de el fuerte el débil no es más que eso hay una historia detrás es un poco bolsa por ese camino Celia yo considero que tanto como para que él para el acusado y como para el acusado el las redes sociales pueden ser un medio tanto como para hacer el bien como para hacer como bien ha dicho como había dicho la compañera ya que pues un las redes sociales puedes mostrar te como nos demuestra la vida es más atrevido por así decirlo entonces puedes decir tanto mostrar cómo realmente quieres como reprimir te lo máximo porque recibes comentarios

Voz 0313 25:04 dos formas de ver cosas son

Voz 6 25:06 gestos de gente mediante las redes que se vuelven más como que tienen más atrevimiento para para hacer cosas que no son tan adecuada

Voz 0313 25:14 tú Martino Si bueno yo creo que las

Voz 6 25:16 de sociales realmente pueden ser muy peligrosas creo que hay que saber diferenciar entre que sería un perfil de no sé de una cuenta de Instagram lo que realmente hay detrás de ella o o la persona que tiene esa cuenta ahí yo yo en mi caso yo vamos la gente con la que mis amigos la gente con la que me quiero relacionar puedo usar redes sociales y realmente lo hago también en la realidad pero a usar las redes sociales serían algo más como

Voz 21 25:45 un una plataforma para

Voz 6 25:47 la de información no claro

Voz 0313 25:51 la la Martina Elia Beatriz son estudiantes las tres yo ha dicho de de de eso de bachillerato de de universidad y creo que el os va a interesar a las tres Bono al resto de los oyentes la historia que vamos a contar a continuación porque está directamente vinculada con la educación bueno ícono algunos derechos fundamentales también el año dos mil doce En plena oleada de de de recortes educativos el lo seguramente qué fue lo más duro de la crisis un maestro de primaria de un colegio público de la provincia de Guadalajara envió una carta a los padres de los de los chavales explicándole los motivos para secundar una huelga que se iba a celebrar al día siguiente no además les contó a sus alumnos durante fin durante diez minutos tampoco estuvo una hora entera eso mismo motivo los argumentos del del paro no una más en el cole que era concejala del Ayuntamiento no le pareció bien denunció los hechos los denunció como presunto adoctrinamiento la Consejería acabó sancionando a este maestro a este profesor bueno han pasado seis años este profe ya está jubilado pero pero el Tribunal Constitucional le acaba de dar la razón Ángel

Voz 12 26:54 de nieblas buenas tardes buenas tardes bienvenidos a La Ventana hay felicidades lo primero muchas gracias gracias gracias Carlos a que sabe una sin bueno así un hábito

Voz 0313 27:03 a que salvo una victoria como este pues sabe

Voz 22 27:06 qué emoción de la lucha sabe

Voz 23 27:09 esas cosas si como con la verdad la verdad que no me lo esperaba

Voz 24 27:12 ya sí porque llevamos ya muchos años

Voz 22 27:16 la verdad que en principio mucha emoción mucha emoción muchos recuerdos

Voz 0313 27:21 yo quería apelar a sus recuerdos precisamente para que no contara como como le como Le afectó luego en su vida profesional y personal esta esta sanción

Voz 22 27:30 hombre pues a nivel a nivel de Familia me afectó bastante no porque bueno pues todo esto se vive se en Gaza y bueno pues la represión que hubo en aquellos años en Castilla La Mancha fue muy fuerte lo que pasa es que luego en la otra es otro platillo de la balanza está la solidaridad no la solidaridad de la gente solidaria de los que te quieren y de los que te aprecian y bueno pues ahí estamos ahí estamos y después de seis años me emociono

Voz 0313 28:04 bueno claro no me extraña no me extraña que se emocione una una curiosidad ven con que claro estamos hablando de una acusación de adoctrinamiento que es algo muy sí

Voz 22 28:11 sí pero si me permitan sacarlas a la madre no era madres del colegio la concejala

Voz 12 28:18 educación en la concejala de Educación no no no era así

Voz 22 28:24 eso es si me permites claro claro ahí se se hizo el símil de yo les la Festa la cesta de mi sanción se fraguó con muchos mimbres no es de entre otros pues padres y madres del colegio de lampa en aquellos tiempos y luego la la la política por medio

Voz 0313 28:45 no yo te veo yo quería preguntarle por compara Kus para acusar a alguien de adoctrinar bueno tiene que haber hay unos argumentos para aparentemente sólidos usted dobló lo pudo leer me imagino no pudo escuchar en en en que se basaban para decidir este profe adoctrinar a nuestro niños

Voz 22 29:00 bueno pues me recordarás Si te estoy llamando

Voz 0313 29:04 sí yo soy soy yo yo yo yo yo lo he de usted pues yo estudio Lasalle me enseñaran de usted pero bueno te puedo tutear también en cuanto más

Voz 22 29:10 ya no con un por supuesto puesto que no lo decía en que se basaban pues bueno por aquel entonces recordarás que existía una asignatura que tuvo mucho mucho debate hay que la Lomce de alguna forma la la reprimió hice la cargo también que la educación para la ciudadanía

Voz 12 29:30 sí sí sí la educación población

Voz 22 29:33 hacía o lo que de alguna forma trabajará la educación en valores los derechos humanos y entre esos derechos humanos está reconocidos de libertad de expresión no y entonces yo lo que hice simplemente hay bueno yo estuve durante cuarenta años en la en educación siempre que había una huelga yo considero que los padres tienen derecho a saber que su profesor el profesor tutor de sus hijos no va ir al colegio

Voz 12 29:59 Doña

Voz 22 30:00 era lo que yo decía en ese en ese escrito de alguna forma las razones yo daba las razones por las que la secundaba que de todos conocidos una de ellas la más importante diría yo que era por aquel entonces la señora Cospedal digamos mandó a la calle cinco mil profesores en todo Castilla La Mancha no ochocientos en Guadalajara en los gastos de funcionamiento disminuyeron los Centro de Profesores desaparecieron entonces por hacerles ver porque yo se lo entregaba porque yo utilizaba la asamblea de clase y utilizaba la agenda escolar a través de la agenda escolar se les hacía llegar a los padres cantidad de información entonces lo que yo hice fue entregar un escrito a los padres que lo tengo delante vale hay atendiendo a esas razones y al derecho constitucional decía yo que luego el Tribunal me ha dado la razón el es que le comunicaba que secundará la huelga y sus hijos no sean atendidos por el tutor pero fíjate que como eso lo dicen en clase de matemáticas eh pues consideraban que había utilizado medios públicos qué tal

Voz 1915 31:07 es obvio utilizado los bólidos

Voz 22 31:09 para el reparto de la del comunicarse

Voz 12 31:11 en cualquier caso era información que le transmitía usted a los padres no queda claro si le

Voz 4 31:17 era muy difícil por lo tanto demostrar el adoctrinamiento porque para que hubiera adoctrinamiento tendría que haber presentado ese mismo catálogo

Voz 0313 31:25 de argumentaciones ante alumnos que además tienen día

Voz 4 31:28 once años Australia era

Voz 22 31:30 ya estaba en quinto de Primaria entonces yo vamos

Voz 23 31:33 tutores entonces bueno pues él

Voz 22 31:35 según al Constitucional lo ha desmentido claramente incluso los propios chavales si me permitís que le aún por lo que decían los chavales los alumnos especificaron que su maestro su profe dijo que él quería ir a la huelga para ver si se solucionaba los motivos que explicaba la nota dirigida a los padres porque iba a haber recortes en el presupuesto es

Voz 0313 31:57 eje es una pregunta y ahora teme ahora que va a dar algún tipo de compensación no algo yo qué sé

Voz 22 32:03 pues no Carlas lo que no me devuelven sólo malos

Voz 0313 32:05 ya ya el suelo a los ya lo sé pero yo

Voz 22 32:08 pero vamos él y yo creo que lo que me devuelven es la dignidad profesional la dignidad de que una persona que llevaba cuarenta años IT no tenía ninguna mancha en su expediente ahí está lo que me devuelven es el mes que me quitaron con intereses

Voz 23 32:22 bueno pues salgo hay allá donde se yo creo que bueno sobre todo

Voz 22 32:28 lo que nos devuelven también son a todos los que luchamos en aquel tiempo nos devuelven ignorar mucho ánimo y mucha moral para seguir luchando por la escuela pública

Voz 0313 32:38 Ángel Renyer habla profesor maestro un abrazo muy grande de verdad

Voz 22 32:42 muchas gracias muchas gracias

Voz 16 32:47 porque si bien cada día jaleada

Voz 1915 32:56 los asuntos de los que entiende del Constitucional la es es bueno parece una cosa tan solemne tan tan bueno de alta instancia del Estado y al final fíjate la demanda de un profesor de que claro por eso te digo que los llenos hayamos enterado porque los caminos son largos y que al final se queda todo como en

Voz 17 33:15 pero ha merecido la pena

Voz 1 33:19 eh

Voz 14 33:22 ah

Voz 16 33:32 por los los eh eh no

Voz 21 34:17 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 26 34:24 de las

Voz 1915 43:09 que eran profesor alumno de un caso tan insólito ayer me ha me acabo de acordar porque mi hija que estudia medicina en Alcalá de Henares un compañero suyo de setenta y cuatro creo acaba de ganar una una beca creo que se ha creo que se va a Suecia Estocolmo y lo único que decía que bueno que a su edad no iba a compartir piso la señora que iba ir para allá el del Castillo tampoco van a comer

Voz 13 43:33 tiene un apartamento que van a ahí mientras no llegue el aparcamiento

Voz 1915 43:36 hombre el Socas en un hotel contados pero en cualquier caso no no no es no es uno solo lo hacía ahí claro claro

Voz 0313 43:43 no pero lo que plantea Isaías tiene un tiene tiene miga es decir yo no sé cómo lo habéis vosotras Celia Martínez que decir Señor Fantástico aplauso además mantenerse activo intelectualmente a esta edad pero la beca igual hay

Voz 19 43:56 venga económica e sólo tiene aquí pero entre la ayuda económica a alguien que haya

Voz 0313 44:02 a una chica o un chico que a lo mejor también aspiraría sacado fuera sea así va el no va a otro cómo lo ves es un fin es una opinión es una conversión de café esto no sentar doctrina para nada

Voz 6 44:11 a ver yo personalmente pienso que en realidad si él a costa no hay que diferenciar a un estudiante el otro se supone que todos tienen que estar al mismo nivel sino como una especie de discriminación por la edad y es verdad que el puede tener una cosa puede tener un nivel económico que no tengan otros ya esto estoy hipnotizado de bueno porque no lo conozco

Voz 17 44:33 pero yo lo garantizo sí pero si decide hooligans que estaba diciendo

Voz 6 44:37 pero claro si es que decirlo mi éramos todo por eso sería un poco discriminatorio entonces si ya de la base es que tiene o hasta ahí hay unos requisitos para acceder al Erasmus lo ha conseguido pues técnicamente yo yo lo veo bien

Voz 17 44:50 lejos Amancio Ortega mañana decide estudiar gana una beca Erasmus

Voz 0313 44:54 no no le dará la beca el Ministerio no letal

Voz 4 44:57 David que es donde está el baremo donde se pone el corte económico pero para la erasmus sin los requisitos no hay corte económico es posible que tenga que diría la medianía

Voz 0313 45:05 en una discusión sobre este asunto un debate

Voz 1915 45:08 Carlos

Voz 6 45:09 pues yo considero lo mismo ya que ha cumplido todos los requisitos y eso es una competición en no mira decir una competición por ver quién cumple todos los requisitos y de mejor manera si se señor los los cumple

Voz 0313 45:22 muy bien pues nada Oye que habéis hablado con petición que habéis hablado competición no nos olvidemos que hoy en fin ya sé que los oyentes lo saben que llevamos dando la matraca no sólo hace bastantes días con toda la razón del mundo está en marcha la campaña sin respeto no hay juego

Voz 39 45:38 J

Voz 1 45:42 es mujer es homosexual heterosexual y sexuales

Voz 1915 45:50 sí

Voz 1 45:53 es judío cristiano budista islámico

Voz 1915 45:56 el fútbol es tan grande como todos aquellos que lo

Voz 1 45:59 es igualdad diversidad y tolerancia sin respeto sin respeto sin respeto no hay

Voz 40 46:06 una iniciativa de la Cadena Ser y la Unesco contra

Voz 1 46:09 el racismo y la discriminación en el fútbol sin

Voz 17 46:11 el respeto sin respeto sin respeto no hay

Voz 1 46:14 luego que Atenas eh

Voz 13 46:22 con el Antón Meana buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0313 46:26 en informe tuvimos un avance hace unos días aquí en La Ventana donde ya se apuntaba ese porcentaje de que el veinte por ciento de los comentarios en Twitter durante un partido de fútbol son insultantes son son ofensivos es una auténtica barbaridad llevamos todo el día ya hace días ya anoche en El Larguero dándole vueltas a cómo se puede revertir esta situación de momento es la segunda edición el segundo año de la campaña ya ya aportamos nuestro granito de arena

Voz 0231 46:48 algo salvo es que hay datos tremendos el diez por ciento de los insultos encontrados son machistas o sexistas hablamos de cuarenta mil comentarios con a las novias principalmente de los futbolistas el siete coma siete son homófobos gente que disfruta llamando a un futbolista Marica Hodei durante un partido el perfil del hincha violento que atención casi siempre son hombres tiene el ochenta y dos por ciento de los casos que durante un partido pone tres o cuatro tuits que se suele decente

Voz 12 47:15 dar o en el árbitro jugador del equipo rival te puedes llamar la atención pero no nos puede extrañar no nos extraña hace que la inmensa mayoría seamos hombres sean hombres y da pena que el sea tan joven la gente entre ellas violenta en las redes entre dieciocho y veinticuatro años la gente más violenta luego otra franja entre treinta y cuarenta y cinco pero es una pena ese dato que demuestra no que no está bien el la relación entre la gente que tuitean que ve fútbol al mismo tiempo

Voz 0313 47:39 bueno los que tuitean no dejan de reflejar una realidad que cada semana que cada domingo que cada vez que hay partido importante Se puede ver en el fútbol de élite en ese apartado casi pornográfico Michael Robinson del fútbol de de alto nivel porque se pueden escuchar cosas como estas que se muera uno por ejemplo

Voz 12 48:01 la Sexta Messi tiene que estar Cristiano también

Voz 13 48:10 en cuanto a los anuncios a los insultos mejor dicho a novias

Voz 0313 48:13 parejas pues yo creo que el título se lo lleva la pobres aquí el estadio de El Molinón este fin de semana insultos homófobos

Voz 42 48:30 el remolón mareo mientras el de Gijón

Voz 12 48:36 si el árbitro la figura más vilipendiada del fútbol en toda la historia el árbitro en cualquier partido en cualquier categoría en cualquier escenario siempre igual este al menos que un poquito gracias al final

Voz 43 48:50 pasa a uno que Guinea que pasa dice el hombre ha apelado vos sabes que una vamos a subir de categoría así de esa forma

Voz 0231 49:03 basta ya

Voz 12 49:05 no es dar tan llano final es tocarlas

Voz 0231 49:08 ese es un partido de este fin de semana en un barrio de Madrid en Aluche es un micrófono de la SER en la banda puede haber tres centímetros entre el hincha que insulta el que está hablando ahora línea que está oyendo estos insultos ya no es tanto la gravedad de que te digan de fuera sino la intimidación la presión

Voz 12 49:23 a de ven presiones dotada en un campo de tierra

Voz 0231 49:26 en Aluche en el campo del Goya Ike un tío esté todo el partido a tu lado diciendo te esto que no es tan grave posiblemente no te metan en la cárcel por decir esto pero es una vergüenza que haya gente que tenga que vivir esto en su trabajo todo el rato que tenía bigote

Voz 13 49:40 sí bueno bueno bueno bueno

Voz 17 49:43 ya aparte de lo que es que no hace falta ponerle muchos calificativos es que es cobardía quiero decir esto en la grada arropado por el grupo ya distancia estoy convencido sí que cada uno de estos que cantan en grupo si se encontrase el solo frente a pique a Messi a Ronaldo incluso has Akira seguramente le pediría un autógrafo

Voz 1915 50:04 es decir que esta edición además el Turia aparte con nosotros el tonito de hecho lo ese vamos esta está claro que es el el cobarde acomplejado no se sublima mediante ante el insulto

Voz 0313 50:15 sin embargo como se puede revertir esto lo que decíamos hace un momento con Antón pues picando piedra como se Picapiedra desde la base desde desde lo más pequeñito desde las categorías inferiores hay entrenadores como usted del Veriña por ejemplo que si saben lo que hay que decir

Voz 44 50:28 hablar de Herrerías CEAS insultos ni mucho menos todo respeto a ellos que ha acabado con Bardem sí es lo que vale es con esto sin respeto es es que no lo encontrar contrario hablando ya nosotros mismos es imposible este deporte

Voz 0231 50:59 esto es en Gijón una charla de un equipo de infantil Gijón industrial Veriña a su entrenador Fernando da esta charla los jugadores antes de que empiece el partido en otro tramo de la charla les decía son niñas parece evidente sois amigos os veis fuera de aquí en el campo no es y si luego fuera del campo vais a hacer juntos cualquier actividad festiva

Voz 0313 51:17 es una pena ahí hay que seguir trabajando para revertir esto porque el fútbol ayer lo comentamos con Michael Robinson el fútbol es extraordinario el fútbol es fantástico todo este follón repugnante que a veces transmitimos es apenas el uno por ciento de espectáculo total hace algo menos de un año ya que estamos en el Día Mundial de la Radio conocíamos una historia fantástica la historia de Pere Ribas es un chaval de Olot que recibió el Premio a la Integración de Ràdio Associació de Catalunya porque por unir dos grandes pasiones que tiene la radio fútbol como Meana como tanta gente de la redacción de deportes de Carrusel del Larguero y compañía no te chaval es ciego desde que nació pero ha hecho realidad este sueño porque además se dedica a dar una cantidad de datos de estadísticas que Gil brutal

Voz 13 51:59 la altura al porte mallorquín éste no sé a ahora

Voz 45 52:05 uno dada sonaba al ser adultas Cannes a casa This dada tran tran treinta tras yen hay sur nada da la temporada pasada acaso también contra la copla el marcado final un euro la voz

Voz 12 52:17 de las estadísticas Pérez Rivas buenas tardes bona tarda hola bona tarda vamos cómo estás pero yo lo primero felicitarte por el por el premio tienes mucha memoria tú

Voz 46 52:26 pues mira en muchas gracias pero dos felicitarme y la pregunta es que si la la respuesta porque sí porque la verdad y el otro una estadística que es que para que no tenga Galán es que dolor no se iba a los tan solo después de la jornada treinta el tren el año pasado también contra la forma fumen