La Ventana (13/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 Gaines eh

Voz 2 00:06 servicios informativos

Voz 1667 00:11 son las cinco o las cuatro en Canarias el Gobierno se muestra satisfecho con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que condena a España por

Voz 0230 00:17 malos tratos a los etarras del atentado de la

Voz 1667 00:20 T cuatro de Madrid en diciembre de dos mil seis el ministro de Justicia Rafael Catalá considera que esta sentencia demuestra el buen funcionamiento del Estado de Derecho y sus garantías

Voz 1764 00:29 que el sistema de garantías el sistema de defensa de los derechos ha funcionado en este caso pues si se produjeron unas lesiones el tribunal ha acabado indemnizado insisto no lo califica como torturas por lo tanto el atribuya al Estado español responsabilidad pecuniaria que habrá que descontar de la que ellos tienen pendientes por los gravísimos asesinatos por los que fueron condenados

Voz 1667 00:49 nos vamos ahora a la Ciudad de la Justicia de Barcelona donde declara a esta hora en calidad de imputados Santi Vidal el juez investiga al ex senador de Esquerra Republicana en la causa del referéndum del uno de octubre tras asegurar que el Govern tenía los datos fiscales de todos los contribuyentes para elaborar el censo de esa consulta Barcelona Aitor Álvarez

Voz 3 01:06 Santiago Vidal ha empezado a declarar hace cuarenta y cinco minutos ante el juez que investiga el referéndum independentista del uno de octubre aquí en Barcelona Abidal deberá dar explicaciones sobre varias declaraciones que ha hecho como por ejemplo que el Govern había conseguido de manera ilegal datos fiscales de los catalanes de hecho la investigación Abidal es el origen de la causa del Juzgado trece que ya cuenta con decenas de imputados vinculados al proceso independentista a los que hoy se han sumado cuatro más cuatro empresarios que elaboraron publicidad del uno de octubre y que deberán declarar el siete de marzo ante el juez aquí en la Ciudad de la Justicia hoy declara Carles Viver Pi Suñer que asesoró jurídicamente a Puchimón sobre el proceso independentista

Voz 1667 01:44 líder exterior ampliamos la información disponible sobre la detención del presidente de Oxfam Internacional Juan Alberto Fuentes su detención no está relacionada con el escándalo sexual de la organización en Haití sino con un presunto caso de corrupción en Guatemala

Voz 1220 01:57 pero el caso por el que ha sido detenido tienen que ver con

Voz 1667 02:00 Interior cargo Juan Alberto Fuentes fue ministro de Finanzas con el presidente Walter Guatemalteco Alvaro Colón Colón el que estaba siendo investigado por un posible caso de moción por la compra de una flota de autobuses para Ciudad de Guatemala mientras estaba en el cargo entre dos mil ocho y dos mil doce hoy el fiscal anticorrupción ha ordenado su arresto y también el de todos los que siendo ministros de su gabinete firmaron los correspondientes contratos entre los que estaba Fuentes que ha dicho a su llegada a los tribunales que cuando dejó el Ministerio ya pidió una investigación porque se empezaban a detectar anomalías en la empresa de transportes de la caída

Voz 4 02:31 deportes Toni López vuelve la Champions empieza la ida de octavos de final hoy con el Basilea Manchester City Juventus Tottenham desde las nueve menos cuarto los partidos desde las ocho y media especial Play Fútbol con la narración a través de la web de la Cadena Ser punto com entre las aplicaciones móviles mañana el Real Madrid recibe al PSOE de Neymar que viaja hoy a Madrid finalmente sin Thiago Motta ya en baloncesto desconvocada la huelga de que ponía en peligro la Copa de Rey este fin de semana finalmente se jugará del jueves al domingo en Gran Canaria cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 2 02:57 cadena SER Madrid en Madrid

Voz 1915 03:00 la Policía Municipal ha detenido a dos hombres la pasada madrugada por agredir y amenazar a sus parejas dos casos en el distrito de Puente de Vallecas de la capital pero no los únicos de los últimos días en la región hoy hemos sabido que la policía detuvo el domingo en Parla a un nombre que trató de matar a su mujer y luego intentó suicidarse SER Madrid Sur David Callejo

Voz 5 03:16 bueno los vecinos de un inmueble situado en la calle Fernando III el Santo en Parla a los que avisaron a la policía tras escuchar los gritos de una mujer según ha adelantado la razón a su llegada a los agentes encontraron en el rellano de la escalera a la víctima de cuarenta y seis años y nacionalidad marroquí con dos heridas de arma blanca

Voz 1220 03:31 muslo tórax otra parte de los agentes

Voz 5 03:34 detuvo al presunto agresor también de origen marroquí y cuarenta y ocho años que se atrincheró en el domicilio e intentó quitarse la vida ingiriendo detergente por lo que también continúa ingresado en el Hospital de Parla

Voz 1915 03:46 el cero dieciséis el teléfono para denunciar cualquier tipo de violencia machista es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica llenarán juez la Policía ha identificado ya a tres de los cinco menores que dieron ayer una paliza a otro compañero de clase en la puerta del colegio Sagrada Familia de la localidad el menor está hospitalizado con múltiples lesiones Alfonso Ojea

Voz 0089 04:02 tras la paliza los agresores se dispersaron por el municipio pero tres de ellos eran cinco fueron localizados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el centro de la ciudad eran trasladados posteriormente a comisaría y allí identificados ninguno de ellos ha alcanzado aún la mayoría de edad pero el asunto ya ha sido judicializado la víctima un alumno de cuarto de la ESO del Colegio de la Sagrada Familia ha sufrido lesiones en la cara en el pecho y en el estómago o el joven ha quedado ingresado en el Hospital del Tajo

Voz 1915 04:30 gracias Alfonso y más de mil ochocientos efectivos se desplegarán mañana para el partido de Champions entre el Real Madrid y el París Saint Germain en el Santiago Bernabéu se espera la llegada de cuatro mil aficionados franceses de los que unos setecientos son ultras en cuanto al tiempo cielos nublados en la Comunidad especialmente en el norte donde se esperan lluvias a lo largo de la tarde las temperaturas son frías aunque a partir de mañana empezarán a subir ligeramente a esta hora tenemos nueve grados en el centro de la capital

Voz 6 05:00 no tres familias de verdad es tan segura hasta el noventa y nueve coma nueve nueve nueve por ciento de que ha cerrado el grifo de la mano

Voz 7 05:09 por eso las familias de verdad necesitan un seguro como el de Mapfre que nunca te falla que está ahí cuando lo necesitas en tiempo record para que vidas sin preocupaciones Mapfre colaborador de Alicante Puerto de salido de la vuelta al mundo a vela

Voz 1667 05:22 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana

Voz 0230 05:27 a las seis las cinco en Canarias en la SER

Voz 8 05:32 trece de febrero

Voz 2 05:35 dial de la radio

Voz 9 05:39 de las eh

Voz 6 05:44 esto es lo que escuchas de un viento de más de ciento veinte kilómetros por hora cuando tu casa está seguro

Voz 10 05:49 y esto es lo que escucha el propietario de una casa sin asegurar cuando ese mismo viento lo arrasa todo Indalecio

Voz 2 05:54 nadie lo cubre la mayor catástrofe

Voz 6 05:56 es no contratar línea directa porque ahora tiene hasta el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once de nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 11 06:09 lección número dos tu pareja es de esas que dicen que no quieren nada aquí en realidad están esperando algo

Voz 12 06:16 en el caso tu pareja es de esas así que a cierta seguro con unos bombones y una botella de champán es que San Valentín además el supermercado de El Corte Inglés que inquieta a Roma con mucho amor

Voz 6 06:29 que no que no es el más alto nivel más guapo pero no me equivoqué Ford

Voz 2 06:34 el no he podido sufrir News momento dividida nos elige quién hipoteca naranja de ING con el precio que busca y cero cero comisiones encuentra la punto es

Voz 13 06:50 aquí Héctor tú tienes en casa si la de Securitas Direct y qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme en alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos au que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 14 07:06 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 15 07:16 en Hora hora25 Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito

Voz 11 07:22 lunes y viernes en Hora Veinticinco miércoles en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos el nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo emprendedores y startups protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional

Voz 16 07:41 los negocios que están al día venden más

Voz 2 07:48 febril Asti con

Voz 17 07:50 buen colchón hábitat depresivo porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un cincuenta por ciento de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías hasta el veintiocho de febrero el Hipercor y El Corte Inglés

Voz 6 08:07 mi hijo Javi que dice que quiere ser ventrílocuo pues oye al menos así no estará solo

Voz 12 08:12 cuando a los congresos de bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso Mina Cayetana Guillén Cuervo Adela Cortina Enrique Martínez Timo muchos más quiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno en habitación doble asistencia al Congreso visita al Palacio Real de Olite y Museo del Vino por sólo ciento sesenta euros por persona informa T en Cadena Ser punto com congresos del bienestar punto es con el patrocinio de echarán foco

Voz 18 08:51 el revista sin tu plana punto com y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 6 08:58 en Iberia sabemos que si nosotros soñamos

Voz 19 09:01 a lo grande y tú huelgas más lejos en dos mil dieciocho Iberia estrena dos nuevas rutas por si te faltaba en tu colección la foto en el Golden Gate Madrid San Francisco desde el veinticinco de marzo para que descubran Nicaragua desde el uno de octubre Iberia te lleva de Madrid a Managua reserva ya tu asiento en iberia punto com

Voz 11 09:21 si pudiera que es el nuevo Single de David de María hay primera adelanto de su próximo disco veinte años

Voz 20 09:29 y la pista celebra veinte años de carrera e indirecto ya disponibles las entradas para Murcia diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Málaga no de de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre en la beat de María oficial punto es

Voz 2 09:53 no conozco muchos otros países donde tanta

Voz 21 09:56 gente con tan relevantes

Voz 16 09:58 están en la cárcel iguales

Voz 1915 10:01 hoy trataremos Ruth otros países cuánto han mentido Ignacio González la propia Esperanza Aguirre el Partido Popular hemos vivido tantos casos ya desde aquel que pese a causa del golpe sin ninguna Aura veinticinco con que pesar lo digo pero cuántas

Voz 2 10:18 las zonas tenemos para mantener viva la desconfianza en estos políticos opinión

Voz 1 10:23 con Ángels Barceló

Voz 2 10:29 viva el vino a hacer amigos a la policía me la flota de la traía al fresco Un que miedo la pregunta estará clara así que yo os propongo que de aquí digamos bando claro es si no parece un razonamiento muy gigante dormido

Voz 22 11:08 la llevó al margen como digo del partido del Partido Popular ir dirigida en una primera

Voz 0230 11:14 la fase porque ya he dicho y en otros por quien también he dicho sí

Voz 1284 11:23 aquí estamos en La Ventana en Todo por la radio en el Día Mundial de la radio con el estoy absolutamente hoy es

Voz 21 11:32 veré esta grande gracias demasiado llena que comporta de venga Toni

Voz 0230 11:40 bueno oye las noticias que daría cuenta buenas noticias que son aburridas porque queremos por ejemplo la Gala Drag Queen en Canarias ha ganado la tullido con una sucesión de versiones de canción de Eurovisión

Voz 2 11:54 la duda

Voz 24 11:57 noticias en la Diputación de Zaragoza no hay máquina

Voz 1284 12:00 de café desde hace un año con el consiguiente quebranto laboral lo cuenta Nerea Aróstegui Cessna Antiqua que encontramos en el

Voz 25 12:06 no hace un año cuando iba expirara el contrato con la empresa que ponían las máquinas expendedoras sacó a concurso la prestación del servicio pero hubo un error y quedó desierto se ofreció esa misma empresa continuar yo ya lo rechazó así que llevan desde mayo desde dos mil diecisiete así un año sin café de Comisiones Obreras reconocen que esto al principio provocado bastantes quejas entre los trabajadores también han solicitado siempre que vuelva el servicio mientras tanto los trabajadores han optado por comprar cafeteras o traerse el café desde fuera

Voz 0230 12:35 muy bien resuelto porque no se puede vivir sin máquina de café ni se puede vivir sin twiterías

Voz 26 12:42 a esa

Voz 21 12:48 sí

Voz 0779 12:50 venga vamos con esta escudería están expresar desploma tanto público Iker frío que hace verdad pero no sé si os habéis dado cuenta de que la sensación térmica siempre

Voz 27 12:58 ahora las cosas un ejemplo no sólo da chuzos de puro

Voz 0779 13:00 claro me caes regular pero la sensación térmica es que me cae fatal

Voz 2 13:04 sí

Voz 27 13:05 vamos ahora con un médico que ha clavado

Voz 0779 13:07 el diagnóstico el tuit este señor Pepe leches ni ha dicho el médico que soy intolerante que aquel que gilipollas Pichi alumno Twitter a un acto reflejo que muchos muchos cometemos abres el buzón no hay nada pero metes la mano con pruebas que tus ojos no te engañan no hay cartas invisibles y te vas tranquilas luego hay formas ingeniosas de dar la noticia digamos complicado

Voz 28 13:30 sí a él Twitter de Mortimer fue Arturo Téllez

Voz 0779 13:33 la huy hija quieres hablar con tu madre Mi madre está viva anda siéntate que tenemos que hablar

Voz 27 13:41 de la Ventana mira qué bien traído el noventa hambre otra es el camino amigo está dónde vas hallar la sabiduría

Voz 0779 13:47 Martínez dónde va usted tan raudo circunspecto

Voz 16 13:51 de Bolado pues si va a cagar pero ahora voy

Voz 0779 13:53 diccionario

Voz 29 13:58 muy buenas y muy buenos días

Voz 21 14:00 no

Voz 30 14:08 la rusa

Voz 0230 14:19 atentos a la siguiente pregunta ya la siguiente respuesta

Voz 24 14:22 al portavoz parlamentario del Partido Popular Rafael

Voz 0230 14:25 el Hernando le han preguntado está usted en condiciones de afirmar que el PP no sea financiado ilegalmente en Madrid y en Valencia ya ha respondido yo soy afiliado por Almería

Voz 1284 14:37 tres hijos de Mimi este artefacto si me pongo encima de Mato escuchamos la pregunta y la respuesta Estados

Voz 31 14:44 en condiciones de afirmar que el Partido Popular en Madrid

Voz 21 14:47 Valencia no se financiaron ilegalmente

Voz 31 14:50 con una financiación paralela está usted en condiciones de afirmar

Voz 32 14:52 lo que no asistió yo soy afilió pueda Almería

Voz 0230 14:56 a muchos Rafael Hernando en buena lógica que va a saber de la financiación del PP de Madrid Si no lo saben y los dirigentes del PP de Madrid

Voz 21 15:04 el tono Jose

Voz 0230 15:06 es una situación difícil la del PP de Madrid en todas partes hay situaciones difíciles yo tengo una amiga coreana que John no sabe cómo pedirle a su jardinero que pode los árboles porque tienen las ramas tan largas que le tapan el televisor de plasma no puede ver los Juegos Olímpicos por eso le pide enfadada cuando vas a hacer la poda

Voz 1623 15:25 la otras hacerla toda

Voz 0230 15:29 poderlos las ramas en coreano se dice también tango vio no son por eso al jardinero que es español y se llama Moncho le pide educadamente pero con impaciencia tango vio no

Voz 1623 15:40 mucho ánimo guiones montó mucho

Voz 0230 15:44 en el PP de Madrid también tiene las ramas muy largas y por eso no se sabe si hay que podar las ramal tronco o el jardín entero a lo largo de estos años hemos oído al ex secretario general Francisco Granados explicar que la financiación del Partido Popular es transparente

Voz 0089 15:58 los rulos lo en el Partido Popular de Madrid es una financiación

Voz 1220 16:05 en una vez explicó que las anotaciones que tenía no

Voz 0230 16:07 la libreta en cifras habrían motivado una confusión la libreta ponía por ejemplo Fulano ciento veinte mil y cuarenta mil cosas similares y el juez pensó que eran entregas de dinero pero Granados explicó que se trataba de asistentes a actos

Voz 0089 16:22 tiene esto como dinero la verdad es que comodín

Voz 0230 16:29 claro ponía ciento veinte mil personas no euros

Voz 1220 16:32 Esperanza Aguirre siempre ha defendido que ya fue

Voz 0230 16:35 la que destapó la trama Gürtel ir por eso yo dije y destape la trama Gürtel sin saber que lo hacían a Ignacio González le hemos oído explicar que él es inocente la oportunidad dejar claro ante su señoría que aquí no hay nada ilegal yo no he hecho nunca nada ilegal incluso por ignorancia que yo no sabía ni

Voz 32 16:50 en una sociedad off shore sea es que esto de Repsol no no tengo bien me me va a perdonar y aunque parezca de tal yo yo no sé exactamente qué es una sociedad absorto

Voz 0230 16:59 ahora hemos oido también a Cristina Cifuentes proclamar su absoluta inocencia

Voz 22 17:03 vamos es que no tengo absolutamente nada que ocultar este tranquilísima

Voz 0230 17:07 pero aquí hay algo que es difícil de entender si todos son inocentes que es lo que están investigando los jueces del PP de Madrid al final el juez dirá pues yo creo que me voy a sacar las tropas el juez necesita un relato verosímil visto lo visto en el Partido Popular en Madrid no hay dos posibilidades a que las cosas sean lo que parece que son ve otra cosa que es lo que parece lo que parece es que dirigentes del PP de Madrid utilizaban la política como tapadera para delinquir todo presunto pero es lo que parece si no es esto cuál es la alternativa

Voz 1623 17:41 un gato ingrato mutante que ha creado la apariencia de una red delincuencial para implicar a dirigentes del Partido Popular de Madrid

Voz 0230 17:51 los últimos veinte años ahora así que tiene sentido verdad este tema de la corrupción es uno de los motivos de choque entre Partido Popular y Ciudadanos en esta semana por ejemplo están todo el día lanzándose pullitas vamos a escuchar a Fernando Martínez Maíllo del PP que habla de sospechosa sintonía entre Ciudadanos y Podemos Ike

Voz 1220 18:10 puede haber peor en el mundo que ser

Voz 0230 18:12 ocho de Chipre ponía

Voz 22 18:14 con Podemos nada menos la sintonía no sospechosas sintonía entre Ciudadanos y Podemos

Voz 0230 18:20 puede haber algo peor que Chacho de sintonía con Podemos esta sí puede haber tener oscuros pactos con separatistas claro lo dice José Manuel Villegas de ciudadanos contraataca el PP pecho ocho de pactos oscuros Conchi paradistas lo cuenta José Manuel Villegas

Voz 1623 18:37 siempre paralizado de intentando hacer pactos oscuros aún con los separatistas

Voz 0230 18:43 esto invita a tener un programa de la SER ser sospechoso atraca Maíllo Inés Arrimadas la líder de Ciudadanos en Cataluña debería hacer algo para no ser estatua de sal era rima

Voz 22 18:53 la algo por favor que ya está bien que haga algo que se mueva que dejes ser una estatua de sal pero es que

Voz 0230 18:59 Inés Arrimadas no puede hacer nada por culpa del PP lo cuenta Inés Arrimadas

Voz 6 19:03 si estamos en esta situación es gracias a que el Partido Popular y el Partido Socialista nunca han tenido la valentía de cambiar la ley electoral

Voz 0230 19:11 del PP y un poco del PSOE también según Maíllo votar Ciudadanos es inútil

Voz 22 19:15 porque tanto voto útil hoy por hoy se está convirtiendo en una victoria

Voz 0230 19:20 inútil pero es que la culpa de la victoria inútil ya lo dice Albert Rivera es de tiempo uno

Voz 0040 19:25 con esta maldita ley electoral tiempo dos la maldita ley electoral

Voz 0230 19:28 además Mariano Rajoy en lugar de gobernar para los españoles reúne al PP para ir contra ciudadanos muy mal hecho lo cuenta Albert Rivera

Voz 0040 19:35 que a mí lo que me sorprende es que Rajoy que no convocado nunca sus barones para luchar contra la corrupción que no convocado nunca sus barones para luchar contra el paro que no convocado nunca sus barones para luchar contra el separatismo les convoque para luchar contra ciudadanos

Voz 0230 19:48 cayó muy mal muy mal Rajoy piensa Albert Rivera la verdad no sé para qué le votamos en la investidura no sé para qué le mantenemos porque tengo una rabia y viceversa viceversa Dolores de Cospedal cree que algunos algunos como dice ella como diciendo sabes osea algunos

Voz 6 20:05 a estar en las nubes como están en las nubes todo el día y en el tejado todo el día no saben lo que es pisar la realidad Stoner

Voz 0230 20:14 las nubes y en el tejado hay niebla niebla alta o nubes bajas nubes y tejado nunca suelo el mensaje es nubes tejado suelo no Cospedal toma dos solo

Voz 6 20:24 los mensajes nacionales por arriba la casa por el tejado en las nubes nunca pisado suelo

Voz 0230 20:30 Albert Rivera nubes tejado nunca suelo este es el mensaje dice que el PP está nervioso dice Albert Rivera y que está volviendo a tapar la corrupción atentos al concepto volver a tapar la corrupción

Voz 0040 20:40 yo creo sinceramente que el PP está muy nervioso que están volviendo a tapar la corrupción

Voz 0230 20:44 esto puede ser interesante porque podría ser que el PP tuvo una etapa en la que destapó la corrida

Voz 28 20:51 Illa combatió por eso el Berry

Voz 0230 20:53 era apoyó a Rajoy pero ahora la están volviendo a tapar y por eso son más críticos Partido Popular y Ciudadanos están en un combate que ha cobrado fuerza tras el éxito de Ciudadanos en Cataluña el fracaso del PP en Cataluña a pesar de lo cual Albert Rivera prometió ayer no volver a hablar de Carles Puigdemont

Voz 0040 21:09 pero yo me he propuesto estos próximos días no hablar nunca más de Puigdemont

Voz 6 21:13 su personal Toro que de un momento después

Voz 0040 21:16 que yo creo que hacemos un flaco favor a Cataluña y a España en su conjunto si nos dedicamos a hablar del prófugo no nos dedicamos a hablar del prójimo de los ciudadanos dentro de los que viene con nosotros

Voz 0230 21:25 claro hablar del prófugo y no del prójimo dice Albert Rivera de palabra juego de palabras no va a hablar más de Puigdemont de Rivera lo veremos el éxito de Rivera es contra Puigdemont hasta el punto que podría dedicarle la canción de Amaral

Voz 33 21:40 no soy nada

Voz 21 21:44 en el auto

Voz 0230 21:45 el separatismo sin Puigdemont que sería de Ciudadanos no hablar de Puigdemont vale pero tampoco nos pasemos no vaya a la gente pensar en pensiones educación contratos todas esas minucias estoy harto de las mentiras de toda esa gente más cosas la última en Andalucía sigue el juicio de los ERE Joy el letrado de la administración de la justicia sea cansado fatigado lo cuenta Mercedes días Radio Sevilla hola

Voz 1541 22:07 hola hola Mercedes que lo bueno lo que ha pasado hay que ponerlo en contexto eh a este hombre se llama Rafael Castro y desde que empezó este primer juicio de los se ha convertido en el protagonista involuntario de cada sesión ya sea leído en voz alta los cuarenta y cuatro folios del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción el primer día luego el escrito del PP con otros tantos ayer se leyó cuatro declaraciones de Javier Guerrero ante la policía la Guardia Civil y ante la jueza Alaya y claro esta mañana cuando llevaba ya hora y media sin beber leyendo pues empezó a tocarse el cuello de la camisa primero la cara se le estaba poniendo poco a poco así cada vez más colorada

Voz 1220 22:41 luego hizo un amago de protesta al tribunal

Voz 1541 22:44 porque entendía que su función esta fe dar fe de las cosas y que él estaba leyendo preguntas que en su día formuló el fiscal al exdirector de Trabajo y que Guerrero ni siquiera respondió el presidente del Tribunal de ha dicho que lo sentía mucho pero que lo han decidido ellos sí que tenía que leer entonces dos minutos después pues ya esté hombre directamente sabes que esto es lo que pasó

Voz 0089 23:05 bueno que siga pues yo pero por parte de sí tal Manolo llame usted también tenemos derecho a para alemán en cuanto

Voz 21 23:26 no con un poco de agua no se una máquina

Voz 28 23:32 ah

Voz 34 23:39 por ello

Voz 27 23:42 Especialistas secundarios al ruedo bueno pues en este día tan especial como es el Día Mundial de la Radio que estamos tan acompañados de buenos amigos para para superar vallados para esto también ellos merecen un aplauso no sólo yo bueno que le gustaría que rindió me gustaría rendir homenaje hoy a los currantes de la radio pero no a los que están a los que estamos en primera línea sino esos que están detrás que nadie sabe que existen pero que hacen que la radio sea ese maravilloso dolor de de sonidos que dice Iñaki Gabilondo por ejemplo señor Blas vosotros lo conocéis lo que trabajéis aquí pero el público no el señor les trabaja aquí la Cadena Ser diga antes Ivo verdad señor Blas pasea esta es la primera vez que estarán

Voz 0779 24:23 Tena Veo micro gravedad pueden hacer trabajo aquí desde hace muchos años que trabajo aquí que esto no se llamaba a Cadena SER llamaba cadena vamos a ver si eso no es

Voz 1220 24:33 para Camacho acampa haya aspecto

Voz 0779 24:35 Dios pero nos llenamos seguro bueno que este señor es el carbonero de la radio Hachette trabajo en lo que vendría a ser la sala máquinas en el sótano y me dedico a echar carbón a paladas en la caldera para que la radio para funcionar

Voz 27 24:49 poca gente lo sabía pero de la radio funciona todavía carbón moderno tenemos muchas tecnología tal pero aún tenemos con carbón

Voz 0779 24:57 la luz contaminamos vamos a tope el reloj las luces cita a los mails que enviamos a todo eso va a carbón calcula que pudiera su veto hasta gente hemos gastado en carbono el ascensor lo equivalente a tres campos de fútbol menos un baloncesto más uno petanca a bajar bajar las escaleras

Voz 27 25:15 pilas y las vidas de dos hombres hemos de decir pero vale la pena todo va carbón toda esta lucecitas bueno gracias otro ejemplo saludamos ahora

Voz 0779 25:24 sí hola hola Rafita tú eres el poseedor de la radio si todos hedor eso sí bueno de yo estoy lo programa como un segundo plano siendo las radios tos de radios siempre tiene que haber alguien de fondo otros siendo porque si no el programa parece vacío no claro sin alma eh como la musiquita cutre la pelis porno cuando empieza el meneo es necesario sabia sino por la radio la todos a todos en invierno

Voz 27 25:50 pero lo que pasa es que la el oyente de La Ventana no te oye mucho verdad

Voz 0779 25:53 no porque estemos trabajas mucho porque aquí tenía Francino que tiene su apoyo el día tras incorporar a su polla entonces La Ventana de los pocos casos que hay presentador poseedor hay poca falta que tampoco se quedan con el Barcelona estoy allí donde de fondo no fondo

Voz 27 26:08 bueno pues una maravillosa labor la que hacer Rafita ahora vamos a saludar a una mujer la doctora Jeannie Donavan queda Jeannie es la bióloga la bióloga de la radio verdad

Voz 0779 26:16 oye si no yo lo que hago principalmente es ir en helicóptero por la radio y cuando detectamos locutor Le dispararon un dardo con Sony Frost vale y una vez hace efecto y lo pensamos lo medimos le ponemos en anilla en la pata y así yo microchip mi It lo volvemos a soltar para sí claro podemos hacer un seguimiento de siguen vivos si han tenido crías Si sus migraciones por la radio hablan sí sí sí calculan si los atropella un coche en fin en la SER podemos presumir además de que todos nuestros locutores han nacido aquí en cautividad os puedo asegurar que Francino llevan Illes la pata y microchip nombre además tienes una espalda plateada para dormir lo tuvimos que meter doble dosis de Sony pero impedirle con un bate béisbol en la que

Voz 27 27:02 no no había manera bueno es una labor maravillosa vamos a acabar este recorrido con estas personas anónimas de la radio con el señor Luis lo que yo creo que ejerce la profesión más importante de radio que es el que hace que esto sea rentable hay que consigue dinero para la radio tú eres Store

Voz 0230 27:17 el senador extorsionador de público

Voz 0779 27:20 sí yo lo que hago es cuando viene gente a

Voz 0230 27:23 a ver programa pues es investigar sus vidas personales

Voz 0779 27:25 sus finanzas ERC tendremos sus correos

Voz 21 27:28 la Metro sus carrera pues para buscar

Voz 0779 27:30 los resquicio por donde extorsionarlos por ejemplo este chico de ahí este chico de ahí verdad ha dicho hoy en el trabajo que estaba enfermo vale pero aquí está tan contento entonces eh le digo seis mil euros sino quieres que le envía tu jefe fotos de estar aquí partiendo eh a que esta esta esta esta parejita de aquí si si estos dos

Voz 1220 27:50 de hecho estamos a la oreja no están casados estancas

Voz 0779 27:53 nos vale están casados han venido aquí sí que lo sepan sus parejas vale pues yo el fotografiado besándose y entrando en el baño junto a doce mil euritos y no quieren que todo esto salga a la luz en la radio vivimos de lo que el señor Luis os recauda gracias a las extorsiones a los compañeros es sólo para para que los locutores tengáis unos minutos pero a fumar porros en la terraza

Voz 27 28:17 bueno pues ya lo veis amigos os hecho un pequeños hay muchos más pero la radio es mucho más de lo que os imaginas yo pido un fuerte aplauso para estas personas que Sarah era claro

Voz 16 28:27 sintética un momento y para tenía pensar si eres buen conductor porque tienen súbito del precio del seguro del coche veinte de la mutua con tu seguro de coche te bajamos su precio sea cual sea también en tu seguros de moto o Gary vida llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mucho apuntó

Voz 35 28:47 pues si le preguntas el dueño de un negocio que es para él la palabra barniz te dirá un socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma un parte

Voz 2 28:58 con Vodafone One Profesional tendrás el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone esto Partner en la era digital informa tiene el catorce cuarenta y tres Vodafone enfermería

Voz 17 29:13 buen colchón hábitat de precio porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un cincuenta por ciento de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas últimas tecnologías hasta el veintiocho de febrero el Hipercor y El Corte Inglés

Voz 16 29:31 un chaval con rastas a punto de conocer al padre de su novia que es militar un flan

Voz 12 29:37 una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres le deja

Voz 16 29:41 una seta gasto

Voz 36 29:44 bueno mi hay humor Maryland perfectamente canela fina el show Cuqui de la SER con Juanes Robin Food Sergio Sauca hijo Carlos Ortega el trece de febrero a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congresos de Valencia con la colaboración de la Diputación de Valencia y el patrocinio

Voz 2 30:02 de rastreando el mejor comparador de ley

Voz 36 30:04 historia

Voz 13 30:08 oye tú tienes en casa si la de Securitas Direct qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme en alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos So que alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 14 30:23 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 6 30:33 tú vendes algo si quieres vende más si Ikea hace esperar mal Ikea anunció arte no tengo dinero no es problema

Voz 37 30:40 en radio con lector de la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio pública

Voz 38 30:55 este fui la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fuerza la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 6 31:08 Ford Kuga con motor Eco Boost ahora por diecisiete mil seiscientos euros con bonos de seis mil cien euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la reforma concesionarios

Voz 39 31:25 sigue a La Ventana en las redes sociales roja en La Ventana quien Facebook La Ventana

Voz 16 31:33 las de lunes a jueves el nuevo My Lol

Voz 22 31:38 el fabricante de medicamentos homeopáticos se queja de que sus ventas han caído tras los ataques a la homeopatía como alguien que ataca la homeopatía

Voz 21 31:47 no quiero decir

Voz 2 31:51 la vida moderna con David Broncano la vida moderna es poner en el currículum tertuliano cronista bailo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 16 32:07 My Lol Atenas ser tenemos preguntas

Voz 40 32:11 Kelly es esa respuesta política que usted pretende cumplir eso son heridos es pérdida de papeles o que el bufete está dispuesto a hacer política además de ese inmovilismo y aunque no siempre nos lo pongan fácil no le tienta ejercer de puente iremos

Voz 6 32:27 dando respuestas sí o no

Voz 2 32:29 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte hoy para ir con Pepa Bueno Toni Garrido sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 41 32:42 sigue la SER está juegan superen los ocho millones de usuarios

Voz 19 32:48 cerca de un millón ciento veinte mil Nos siguen en más de quinientas treinta y seis mil personas empeine tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido más de dos millones de personas han descargado nuestra aplicación dos Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento Laser y estamos muy satisfechos pero querer

Voz 6 33:11 en la Cadena Ser cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 30 33:41 no este viaje desde las ocho el Puerto Real Madrid

Voz 36 34:10 cadena SER

Voz 16 34:15 recibe

Voz 41 34:18 y un recibo dividido entre docentes es menos recibo

Voz 19 34:22 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de tu seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa

Voz 6 34:31 Denver europea Vinyes vea creando oportunidades

Voz 35 34:35 trece de febrero Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 2 34:44 es

Voz 1284 34:51 son las cinco y treinta y cinco minutos las cuatro y XXXV en Canarias seguimos en La Ventana por la radio Día Mundial de la Radio acompañados por muchísimos amigos por muchísimas Jorge a Hall podréis ver en directo así en primera fila el Desafío Iturriaga donde todo lo que conlleva pero antes bien

Voz 16 35:18 en Forza cohibido

Voz 21 35:21 la corresponsal de ellos lo Pilar de Francisco buenas tardes son buenas tardes

Voz 44 35:28 me hace mucha ilusión está aquí es día de la radio toca hablar de Youtube cada vez se llama cesó de formatos de radio televisada hacer streaming en Youtube o colgar tu podcast un vídeo en Youtube la vida moderna es quizá uno de los ejemplos más conocidos pero hay muchísimos más

Voz 45 35:47 no ahora no me viene mal

Voz 44 35:50 para Jambrina señoras fetén que ha comenzado este mes es una de un podcast que hace la youtuber Avispa Where más de cuatrocientos mil suscriptores que lo escogiera lo hace con otras youtuber sillas rompen clichés por ejemplo demuestran que hoy youtubers hablan de política vamos a escuchar la opinión de estas chicas Javi pagar sobre Santiago Abascal es el líder de Vox

Voz 21 36:09 pero el papel más Santiago Abascal es el que tienen todos los pijos que los odias pero tiene un punto atractivo Pia porque es verdad que se cuidan más claro es sólo hablado sólo hablado muy en serio un amigo al que los pijos porque porque te invade dinero para cuidarse buena reflex Hoeness pasa también

Voz 44 36:30 el efecto Froilán se llama estafa pongo en este podcast también por ejemplo hablan de política internacional percebes Segre los una youtuber vamos a escucharle hablar sobre el líder ruso Vladimir Putin que opinar

Voz 21 36:43 esto es que Putin está muy centrado en el sector homófobos ahora su venga están tratando eso pero siempre puedes pues abrirte a otros caminos no ser machista tal bueno a tiempo acopla que organiza si te haces un planning pueden una persona de mierda en todos

Voz 44 36:59 ah el G7 está en Youtube hasta ahora mismo otra recomendación para amantes del cine el podcast tiene más Copas hizo más de dieciocho

Voz 21 37:07 yo mil suscriptores que a la se uno

Voz 44 37:10 spin off de otro podcast o poderosos ese lo hacen Arturo González y Juan Gómez Jurado ellos lo que hacen hacen jornadas donde ven una película en una sala de cine y luego la comentada hacen un cine fórum lograban vamos a escucharles alardes Superman fue aunque siempre en la verdad es que este podcast siempre igual Juan Gómez Jurado intenta explicar algo en este caso origen del héroe y el resto lo boicotea

Voz 1623 37:31 sabéis que la palabra héroe viene del green

Voz 46 37:33 el Eros Eroski sería con una ligeramente aspira al PSOE pero está diciendo que la mermelada escrita adelante Jerónimo era el protector de la polis era el defensor de la ciudad pero no digas Eroski que serán a dar otra vez porque sacas cosas de supermercados

Voz 1284 37:54 el BNG ha escuchado esto es buenísimo escucharlos

Voz 44 38:01 hay que preguntarle qué preguntarle yo tengo hacerlo yo tuve era Boyero a pasear tranquilos bueno porque todo el potencial bueno fue por ejemplo pues es hablan de Superman o luego otro vídeo blog otro que navega que vuela la su nave del misterio el videoblog de Iker Jiménez además además mucho más intimista que el programa de tele que Cuarto Milenio porque descubre el verdadero misterio que le obsesiona esto

Voz 1220 38:23 yo hablo con mi hija de mi hija

Voz 47 38:25 si todos los días con mi hija la tengo la pobre echándole asistida Times todos los columpios y aprendo cada día ella para sostener el misterio jubilado diario el misterio el ser humano vivir con mi hija a vivir con el misterio

Voz 21 38:38 hola amigos qué engañoso estábamos el súper

Voz 44 38:43 a cabras si eso de todavía más adolescente descubre

Voz 21 38:46 era verdadera criatura de ver verá lo que espero es que sea o no

Voz 44 38:52 ah verá la hermanita loca y por último una podcast de baloncesto está muy bien son gente de está empezando poco IVE son muy buenas que penetrar sabes intentarán hacer un ránking de sus jugadores favoritos pero seguían un pelín los chavales haberse suena

Voz 21 39:06 para que a través lobbies Boris digo que deje bien a las esto es nazi entre los ocho no ahí y sin armas de guerra o de la madre que los parió que no sé quién está en repiten los que están portavoz Rusia venga lobbies Pau Gasol entonces cuando dimos un punto Es al quinto en cuarta posición la segunda pues ese es el desafío que excluyente dos ático elenco el digo eso está Coll State te dire

Voz 28 39:42 con ello y Turquía entendemos ahora lo entiendo que os tengo que decir adiós fue un banco de pruebas para Lady tu banco de pruebas vale venga

Voz 32 39:56 hombre hay que apostar por las promesas

Voz 28 39:58 sí

Voz 21 40:01 bueno pues venga vamos a celebrar

Voz 28 40:04 la que avisó echó la pelota tanto al público desde que hemos empezado pues yo no voy a ser Quito más entusiasmo eh vamos vamos

Voz 21 40:11 mira arriba arriba arriba hombres vemos entusiasmo y tú no

Voz 28 40:16 vamos a concursar hoy con con dos personas que hemos elegido entre el mismísimo publicó el ganador las dos mil quinientas personas que ahora mismo abarrotan este estudio eh muchísimo más que con la vida moderna bueno con hoy por hoy ya ya le gustaría tener este público bueno he habló

Voz 1220 40:33 la presentar porque ya están sentadas tenemos eh a mi derecha está Silvia Ayala a periodistas

Voz 21 40:38 por esto Izquierda tu izquierda Silvia hombre en este primer hombre impugnaron pierda es Silvia Ayala

Voz 28 40:52 tres horas de Le gusta correr música leer yoga dio la bienvenida Silvia muchas gracias de nada

Voz 1220 41:03 las es artesano es de A Coruña pero reside en Madrid le gusta dice que hizo de su afición el trabajo

Voz 21 41:12 no puedo con esta gente es que hace caer también corre

Voz 1220 41:16 ya hace Belhadj hace grandes carteles sino el que tenemos un aplauso

Voz 28 41:21 eh

Voz 21 41:26 ahora he ahí

Voz 1220 41:29 si en nuestro chat de recibir dentro Chad de top se celebró mucho es si se a precios Aitor e hice muy bien pues muchas gracias sobre todo esto

Voz 28 41:39 los día uno a Barcelona venga ventaja esto tampoco no no ninguna al revés al revés eh

Voz 1220 41:46 vamos es Silvia vas a empezar tu necesitamos que el hijas une madrina padrino que quieras

Voz 21 41:52 Pilar Pilar

Voz 28 41:55 sí señor me vi la RGI Alex Arman ya

Voz 1284 41:58 yo lo tengo de verdad adiós

Voz 28 42:01 la única Sherman no le no del hijas pero bueno

Voz 27 42:06 sólo dos veces hecho de padrino las dos han ido nefasto

Voz 28 42:08 es más hay veda ronda

Voz 1220 42:12 a preguntas para cada una empezamos con Silvia al rebote Pilar da Le Pen hoy hoy es martes y trece como todos sabéis si tenemos que empezar por enviar un saludo a Martes y trece sobre que por cierto se llamaban Silvia

Voz 0779 42:24 Josema y Millán Josema y Millán perfecto

Voz 1220 42:27 no no no no aprecia empezamos a aplaudir cada

Voz 28 42:31 pero hombre no parece que sea pero de todo no

Voz 1220 42:37 este año el mar el martes es un día de la semana donde según el refrán ojos sin duda el martes ni te casi ni te embarques que es lo que sabemos pero tiene una tercera tiene una continuaciones míticas seis ni te embarques ni tres opciones ni de tu casa de tu Ka Mate Bages ni de tu casa te a partes

Voz 0779 42:56 Jenni de la radio te dejes cuál de las tres

Voz 1220 42:59 se niegue tu cama te Bages

Voz 28 43:01 pues no es de tu casa parar no pasa nada ya te voy a dar

Voz 1220 43:09 Bin llegó eh hay varias teorías sobre el origen de la leyenda sobre el número trece la mala suerte yo te voy a dar

Voz 0230 43:14 te voy a dar dos teorías que semana

Voz 1220 43:16 aunque es verdad que se manejan y una que es totalmente inventada por vale primera teoría es por Judas el traidor que era el comensal número trece en la tiene tiene sentido Eladio de la cena si es por lo que el espíritu del mal nos queda el décimo tercer invitado parece copiado a la cena de los dioses sentido

Voz 1623 43:37 no la misma es por Nahr Mehr

Voz 1220 43:42 el faraón número trece de la primera dinastía egipcia lo bien que al parecer era un poco

Voz 1623 43:48 los sanguinario llevó a la ruina su pueblo tiene

Voz 1220 43:50 sentido cuál de las tres no es

Voz 28 43:53 verdad no es verdad ha inventado la tercera la del egipcio efectivamente la del eje en Egipto en el nacimiento de tifón uno de los gigantes que se atrevieron a escala lechero cuarta pregunta en el tarot tampoco

Voz 1220 44:12 número trece sale bien parado pues es la carta de tres

Voz 1623 44:14 eso sí la muerte el ahorcado o Mariano Rajoy

Voz 21 44:19 no he

Voz 28 44:22 arte incluso a muerte pregunta

Voz 1220 44:26 hoy por hoy tenemos que felicitar a Kim Novak a hombre sex symbol de la llamada época dorada de Hollywood NCAA que he Silvia cuántos años le echas a Kim Novak te voy a dar normalmente lo idea de margen te voy a dar ocho venga cuanto sabes crees que cumple con Kim Novak sí ocho para arriba para abajo de la Quinta de hito

Voz 28 44:48 no más más estos eh

Voz 1220 44:53 yo no he hecho nada serio dices ochenta y cinco es correcto y Vera

Voz 28 44:59 Lord no sé lo que estoy dando iba a acabar aquí va una manada de

Voz 1220 45:07 en la es que tienes una pregunta sobre piedras y aparte de participar en películas como vértigo Kim Novak tuvo una aparición estelar durante dieciséis capítulos en un culebrón mítico así tres opciones Dallas Falcon Crest o El secreto de Puente Viejo

Voz 21 45:27 me Bridge al Congreso

Voz 1220 45:33 no es la semana pasada nos enteramos del último grito tecnológico que ha empezado la policía china vale tres opciones cascos con una cámara Go Pro que graba todo dos gafas que tiene reconocimiento facial tres unas porras tele dirigidas con un dron que te llevan hasta casa dando

Voz 28 45:51 a las gafas traga

Voz 1220 45:55 hablando de los chinos su número de mala suerte no es el trece vale no es el trece pero cuales tres opciones el cuatro y el catorce que Fumero o es seiscientos sesenta

Voz 1623 46:06 seis peleas en catorce años como el de Coutinho sí sí sí

Voz 1284 46:14 bueno realmente es el cuatro pero también valoró catorce pero por qué esperar un momento no está sociedad cuatro sino todo este en chino a Qatar cuatro de es como muertes por eso también les mola el catorce que se dice Jones Juan Bueno

Voz 28 46:35 el pelo es correcto venga ya estrenado recién no te lo esperas a preguntarle

Voz 1220 46:47 venga ha estrenado recientemente el la resistencia programa televisión presionado por David Broncano que a su vez presenta con que que Ignatius Farrar en la SER que programa presenta aquí pues a Madrid a las Avi igual claro pide a Pilar

Voz 21 47:02 el padrino en Madrid en la vida moderna

Voz 28 47:06 la verdad que ya por favor que yo

Voz 1220 47:09 hasta que llega la pregunta cuidado era darle

Voz 28 47:12 mira

Voz 1220 47:13 hablando de la vida moderna hoy hoy esta primera pregunta cuidado eh será escucha Ignatius Farrah eh eh con lo cual es una pira de buena es de unos les ese personaje es es de unos personajes que se llama sucio simio de circo Un personaje Fanta es normal Val es muy fácil Se abre el telón y sale un primate en El Club de la comedia profesión

Voz 1623 47:33 eh

Voz 1220 47:35 para saber el telón se abre el telón y sale un primate en el club de la comedia profesión

Voz 1623 47:42 bueno no si no pero primate humano sí sí pero Juárez la profesión en el Club de la comedia

Voz 21 47:50 y bueno me ayuda

Voz 28 47:54 porque ella se ha sido ha sido pleno un fallo pero con una doble bueno diez diez

Voz 21 48:03 muy bien

Voz 28 48:05 no vamos Alex animo algo preparado Armand hace una década les pintaba bien la respuesta es verdad

Voz 1220 48:14 como hoy es el Día Mundial de la Radio hablemos de radio cuál es el símbolo químico del radio

Voz 28 48:21 espera otra símbolo del radio joder Herrera Herrera radio o me esto pues con medio punto pues si yo recuerdo

Voz 1220 48:34 que estudie estudié que el que el inventor de la radio fue Marconi pero si nos atenemos a una decisión judicial en EEUU en mil novecientos cuarenta y tres Helimer

Voz 1623 48:43 Tor fue Tesla Popov o Cervera

Voz 1220 48:47 qué es la Tesla perfecto la primera emisión mundial de radio se produjo en mil novecientos veinte desde donde se emitió Nueva York Buenos Aires o Bilbao

Voz 1 48:58 en Nueva York

Voz 1623 49:01 no

Voz 28 49:04 ponte las pilas tío conoce no tiene que pedirles que allá pero te pregunta puedo participar todo el rato con los codazos y dicho oreja el teléfono deja el telón pregunta las trampas ya verás

Voz 1220 49:20 en aquella en aquella primera emisión en mil novecientos veinte en Buenos Aires que se retransmitía que ese retraso

Voz 1623 49:27 este vol uno un partido fútbol gracias Francino pero una ópera o un discurso de Rajoy una ópera una ópera algo así asfalto si te acercas ofrecieron a cuantas emisoras de

Voz 1220 49:42 adiós crees que hay en el mundo

Voz 1623 49:45 cincuenta amigo Dallas cincuenta mil quinientos Mel cinco

Voz 21 49:51 yo cadenas como así en cuenta mi amigo

Voz 28 50:03 de momento la radio para discutir un poco más

Voz 1220 50:06 a felicitar no hay aquí no se esas cosas así que con vamos a felicitar a Robbie Williams al cantante británico ha cumple cuarenta y cuatro palos y se hizo famoso a su primer grupo tres opciones Huet el grupo más húmedo de la historia

Voz 1284 50:23 that o Back Street Boys eh P

Voz 1220 50:26 de que volvamos a la radio en mil novecientos cincuenta y cinco se estrenó la película Historias de la radio a E on hay que verla hay que han tres historias ambientadas en la radio vale yo te voy a decir cuatro historias y me tienes que decir cual no fue de aquellas tres historias vale una algunos concursantes tienen que por tres mil pelas han de llegar al estudio disfrazados de esquimales Osasuna dos el Hijo de un guarda de un zoológico en una aspirante a actriz frente a un concurso terminará enamorándose tres un ladrón que contestó una llamada de teléfono en la casa donde está robando y cuatro un maestro de escuela que participa en el concurso para poder sacar dinero para curar a un niño de su pueblo la Sala cuatro esa estaba eh

Voz 28 51:08 no es un es falsa

Voz 21 51:11 pero recuerda que él es el proceso a mí no me guarda esto nos falta hasta aquí ahora

Voz 28 51:19 era tiene con pancartas hombre aquí la tenemos que disimular venga dale y la guarda la del guarda muy bien

Voz 48 51:30 el fue una sede se hay que decir

Voz 28 51:34 es la de Guardo es es de Historias de la televisión lodo Heredia esto historias de lo sabemos pero no queremos presentaba pregona

Voz 1220 51:42 esta peli esta peli Historias de la televisión la protagonizó la pareja más clásica de la historia de este país la chica yeyé el Tigre de Chamberí para quién es

Voz 28 51:53 pero si la chica ahí ahí El tigre de Chamberí o Cristóbal y tocó lidiar policía espérate Boys en mayo no

Voz 21 52:03 Carlos Checa

Voz 28 52:10 es el tiene pérdidas

Voz 21 52:13 que se ahí no me consta