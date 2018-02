La Ventana (13/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis las cinco en Canarias los soberanistas catalán

Voz 1667 00:13 les siguen alimentando en público su último desencuentro a cuenta de la investidura de Carles Puigdemont Esquerra Republicana acaba de expresar su perplejidad por las críticas de Cataluña a la anunciada querella de Roger Torrent contra España por su veto al ex presidente de la Generalitat dicen en d'Esquerra que la idea de recurrir a Estrasburgo es del partido del propio Puigdemont Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 00:33 el portavoz republicano Sergi Sabrià se muestra perplejo por las críticas de los neo convergentes y asegura que el vicepresidente primero del Parlament de Catalunya había avalado recurrir a Estrasburgo

Voz 1 00:44 acabemos con las filtraciones con los rumores con los intentos de desgaste no vale hacer una propuesta cuando esta propuesta que has hecho la impulsa el presidente del Parlament que no te parezca bien

Voz 1673 00:56 esta tarde se reprende en las negociaciones entre Junts per Cataluña ya Esquerra habría insistido en la necesidad de lograr un acuerdo global que incluya una investidura operativa en Cataluña la restitución de Puigdemont

Voz 1667 01:06 el Ibex treinta y cinco se aleja un poco más de la barrera de los diez mil puntos hoy vuelve a cerrar en rojo con una caída superior al uno por ciento Eladio Meizoso un con dos por ciento de caída se queda en nueve en mil seiscientos cincuenta puntos que es el nuevo mínimo anual IU va a niveles de febrero de dos mil diecisiete o ICO Milán está entre los índices europeos que más han bajado aquí borradores destaca por abajo ACS que cede el tres coma tres por ciento por arriba Mittal que sube el dos con tres por ciento ahora mismo el Dow Jones en Wall Street está bajando el cero con cuatro por cien la prima de riesgo española sube setenta y ocho puntos básicos seis más que ayer el euro dólar con veintitrés centavos un centavo más que ayer el petróleo a sesenta y dos dólares el barril de Brent uno menos que ayer en el Congreso el grupo de Unidos Podemos ha registrado una batería de preguntas al Gobierno para explicar los medios con los que cuenta España en el operativo anti cayucos en África tal y como les viene contando la Cadena SER sólo funciona una de las cuatro patrulleras de la Guardia Civil enviadas por España a Mauritania y Senegal Juan Antonio Delgado ex diputado de Podemos

Voz 2 02:07 hay e informes internos de la propia Guardia Civil que tal como señala la Cadena Ser que que hablan de la operatividad del dispositivo en Senegal Mauritania como consecuencia de de los medios necesarios para hacer el para que la Guardia Civil pueda hacer allí su trabajo y por tanto no parece una situación bastante eh grave y por eso hemos hecho estas preguntas parlamentarias

Voz 3 02:33 deportes Toni López empieza a la ida de los octavos de final de la Champions League mañanas torno de del Real Madrid recibe al Sevilla de Unai Emery Neymar y compañía sin Carvajal ni Ceballos son los blancos Issing Motta en los franceses hoy desde las ocho y media en cadenaser punto com aplicaciones móviles especial de fútbol en la narración del Basilea Manchester City y el Juventus al fútbol este fin de semana habrá Copa del Rey de baloncesto Se ha desconvocado la huelga seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1915 02:59 el Madrid en Madrid el Partido Popular acusa de oportunista al PSOE por rechazar el pacto por la regeneración democrática del Gobierno de Cifuentes justo después de la declaración de Francisco Granados ante el juez de la Púnica los socialistas han remitido una carta a la comunidad en la que descartan apoyar ese pacto porque consideran que es insuficiente el portavoz socialista Ángel Gabilondo y el del Gobierno regional Ángel Garrido

Voz 4 03:18 el primero no hay acuerdo entre todos los grupos eso se ve que es inviable y si no es entre todos los grupos qué tipo de pactos es además el texto que se nos ha dado pues parece que no hemos interiorizado que es lo que pasa de verdad en la comunidad

Voz 5 03:31 creo que aquí también se trata de una cuestión de oportunismo político yo creo que en estos momentos no Gabilondo ha considerado que el Partido Socialista por razón de oportunidad no por convicción

Voz 1915 03:40 Podemos ha registrado una petición para que la ministra Dolores de Cospedal comparezca en la Asamblea para explicar la adjudicación de las obras del metro ligero Podemos se remonta al año dos mil cinco cuando Cospedal era consejera de Transportes de la Comunidad y el Gobierno regional adjudicó las obras de la empresa a la empresa el de OHL generando sobrecostes que según podemos ascienden a más de tres mil millones de euros la diputada Clara Serra

Voz 6 04:00 el metro ligero es una obra que tiene un endeudamiento injustificado creemos que no hay un informe de viabilidad que es un informe que establece la ley es ilegal comenzaron unas obras y firmar unos contratos sin que haya ese informe de viabilidad según lo que tenemos entendido ese informe de viabilidad es posterior a la firma de algunos contratos

Voz 1915 04:19 en el Hospital Niño Jesús ha creado el primer registro de supervivientes a largo plazo del cáncer infantil de toda España este informe permitirá controlar las patologías que se pueden derivar del tratamiento según los especialistas tres de cada cuatro pueden desarrollar alguna complicación tardía Blanca Herrero es oncóloga del centro

Voz 7 04:34 son personas que muchas veces han tenido muchos recursos en muchas ayudas forman estaban enfermos pero que algunos no pueden insertarse al cien por cien en la sociedad y necesitan que alguien se acuerde de ellos Iker sobre todo les digamos para mejorar

Voz 0813 04:53 todos los aspectos de subiera ocho grados en el centro de Madrid

Voz 1667 05:02 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana y a las siete de la seis en Canarias en la SER

Voz 4 05:11 la selección de febrero Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 0277 05:23 estoy ahorro mucho en el seguro del coche que son cinco minutos hoy tú estás tramando algo así que me voy a periodista

Voz 8 05:29 si lo piensas un segundo esto dista Línea directa el seguro con todo y es el mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones el INE directo punto com

Voz 4 05:39 si eres una pyme quiénes hasta un quince por ciento de descuento en tu segura

Voz 8 05:43 nueve cero dos un dos tres cero una compañía backing

Voz 4 05:46 la gran ampararán pararán para dirigir

Voz 9 05:48 inquirió quiere parar ampararán pero su primer Tour

Voz 4 05:52 para a amparar ampararán para acabas de escuchar a un genio Podium podcast presenta los Sanitas directamente cuatro episodios para conocer al director de orquesta Gustavo Dudamel el hombre detrás del genio detallará su vida desde el origen de su pasión por la música hasta dirigir el Concierto de Año Nuevo en Viena o la Filarmónica de Los Ángeles sonidos de Dudamel ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 10 06:16 oye tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct qué tal es que el mes que vienen entregan este ballet y quiere ponerme en alarmante esté mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 11 06:31 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 12 06:43 te gusta el deporte y la fotografía además la libertad entonces el álbum de Raimon de los Juegos Olímpicos de Reporteros Sin Fronteras es para ti por nueve con noventa euros en toda España

Voz 13 07:00 sus eh

Voz 0313 07:01 ahí

Voz 0277 07:05 aparte el hall de la manera que parecemos

Voz 14 07:09 celebra el Día de los Enamorados como se merece con

Voz 15 07:12 cupón especial de San Valentín de la ONCE en Telecinco con especial punto es prepárate para ganar un viaje a Venecia hay cientos de regalos directos y recuerdo que contó con cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros te están esperando cupón especial de San Valentín

Voz 0313 07:26 que te vas

Voz 16 07:30 de lunes a jueves el no My Lol diversos sexual no CIS Fis CIS que coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico as vale o sea que yo tengo presidente son los sé

Voz 17 07:45 la vida moderna con David Broncano pero el error juerga plantó la David Cal

Voz 18 08:00 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cate nacer

Voz 19 08:09 ya lo tenía

Voz 14 08:10 es por qué pagar los gastos de hipotecas y es probable que tú

Voz 19 08:13 las cláusulas suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados encargado pide cita gratuito y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados haga Costa fácil

Voz 20 08:29 estás estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque han sido mi contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido Ahmet consulta tu farmacéutico dietista

Voz 21 08:47 Carles Francino

Voz 0313 08:50 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias aquí seguimos en la Ventana en una edición muy especial con motivo del Día Mundial de la Radio y especial para todos desde luego para los que la hacemos para los que la escuchan o la escuchamos también claro como esta fecha tiene proyección histórica le hemos pedido a Nieves Concostrina que acuda a su cita diaria yo la veo vamos animarla porque el avión poco dubitativa pediré en un día tan importante en una jornada tan especial a ver que nos cuenta en acontece que no es poco

Voz 22 09:26 en La Ventana acontece que nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 09:44 pues para este trece de febrero para para este Día Mundial de la Radio hay dos protagonistas posibles la verdad no sé por cuál decidirme el trece de febrero de mil

Voz 0813 09:57 doscientos treinta y siete se descerrajó un tiro

Voz 1626 09:59 Mariano José de Larra como está considerado el primer periodista moderno nos deberíamos ocupar del porque qué sería de las radios y los periodistas o de los periodistas y la radio pero es que el trece de febrero de mil ochocientos ochenta y tres se murió sin querer Richard Wagner y claro también el merece su espacio hoy porque qué sería de las radios y música y cómo habrían conocido muchos a Wagner si la radio hay de verdad que no sé qué hacer Jesús Pozo que es el ambientación musical de este negociado ha elegido la marcha nupcial porque con otras músicas de Wagner ya sabe lo que dice Woody Allen que dan ganas de invadir Polonia vuelvo a mis dudas las circunstancias de las muertes de la RAI Wagner habrían acaparado muchos minutos de radio más allá de una simple necrológica por eso no sé si que nos ocupamos de Larra que se suicidó a que el lunes de Carnaval porque los días posteriores fueron tensos e intensos o mejor ocuparnos de Wagner que cayó fulminado por un infarto en Venecia y los días siguientes fueron muy Teatre los pero es que las obras se pegó un tiro en teoría por desamor porque lo dejó su amante pero también es cierto que un poquito intenso Wagner en cambio nada de desamor su mujer estaba al lado no se separó de él ni un minuto lo veló sin descanso fue ella la que cortó el exuberante p lazo para colocarlos sobre su pecho no sé yo porque le cortó la coleta la verdad con el entierro de Larra hubo mucho follón porque era un suicida hizo suicidas tenían prohibido el entierro en sagrado tuvieron que declararle loco para que no fuera una fosa común la cantidad de conexiones que se habrían hecho para cubrir aquel velatorio con quince mil personas no menos conexiones que con Wagner porque en su velatorio veneciano hubo infinidad de homenajes y luego el traslado del féretro en góndola por la ciudad al ritmo de doce remeros y el juego que habría dado Wagner en la radio por morirse martes trece y que encima había nacido en mil ochocientos trece sumen los números del año uno más ocho más uno más tres trece sumen las letras de Richard Wagner trece en fin que no se que no acabo de decidirme

Voz 0813 12:17 el Día Mundial de la Radio gracias Radio muchas

Voz 1626 12:20 gracias gracias Francino

Voz 0313 12:28 hay muchísimas gracias un día más de Nieves Concostrina que se quede aquí por este por este gloriosa conteste que no es poco tacto una cosa muy curiosa además paseando por la Historia que es lo que hace todos los días te coloca sea te sitúa en el tiempo en el contexto pero al mismo tiempo te descoloca por la algunas de las cosas que dice no así que colocados descolocados seguimos adelante en esta edición especial de La Venta con motivo del Día Mundial de la Radio ibamos a versiones pidiera que hicieron una lista a los oyentes con lo más valioso que les aporta lo es aportado en su vida la la radio bueno yo estoy segura absolutamente convencido de que la música antes lo comentaba Nieves ocuparía un lugar muy destacada no así que hemos pensado que les podemos regalar a los oyentes que se acerquen al estudio en un día tan tan señalado tan especial coño pues mucho

Voz 24 13:11 oiga y por partida doble paritaria

Voz 1474 13:14 eh porque está ella

Voz 25 13:17 el sur

Voz 26 13:19 no hay llena

Voz 25 13:22 no propuse otra batalla que libra cinco

Voz 27 13:27 el grupo el cuerpo a Diarra juegue Historia hasta la orilla las tres pie a lo más alto

Voz 28 13:56 las

Voz 29 14:00 y esta bella que está él

Voz 28 14:05 a simple vista sólo red fijados uvas enterrados al borde del ha abandonado su pues no le acaricia dos dolor no amor pero no simple discos sólo en el caso

Voz 30 14:39 esta tarde en La Ventana Rosa

Voz 0313 14:42 a ver gracias a los dos el nombre de todos los oyentes los que están aquí los que no porque sacando es muy atareados pertenecer a dos generaciones distintas os lleváis veinte años sin embargo cantáis canciones que tienen que ver con esto que algunos les provoca muchas ronchas que es la la memoria histórica no no las es seleccionado por azar esta esas canciones porque quería entre otras cosas recordar prosaica olvidado que con diferencias de edad de clases y de cosas esta hace algunos principios a los que nunca se debería renunciar y que después Nos unen no y este es el caso la belleza hay huesos gustado mucho juntarlas Rea juntarlas en este inicio de conversación porque creo que hasta directa de la radio hoy Nadine vuestra relación con la radio por cierto como es cuando nace como se desarrolla Rozalen por curiosidad piezas Dubai bueno pues

Voz 1474 15:37 claro yo es que para mí la radio es papá mamá no desde que tengo conciencia Mi madre dormía con un transistor Mi padre Pamies y claro cuando cuando ese acababan las pilas era un drama los a sí si no sé que no concibo mi casa cuando a mi madre estaba ahí de ama de casa no la concibo sin una radio y mi padre tampoco entonces eso es mi casa es mi raíz padres esa es la radio quedan consigue no no por favor Pedro qué bueno en mi caso

Voz 1710 16:11 la verdad es que no tengo una relación estrecha con la radio porque creo que sí es verdad que para escuchar la radio pues hay que tener una dinámica de vida momentos para escucharla no pero en cuanto puedo la escucho aquí reconozco la magia da maravilla de la radio hemos hablado ahora se ha hablado de la música en la radio no yo pienso por ejemplo cuando en realidad para cuando la gente quería convertir una canción en éxito las grandes coplas ejemplo o los boleros de los años treinta o cuarenta se supo que la gente tenía que escucharlo muchas veces en la radio hasta que Soledad aprendía las orquestas escucha es sabido que las orquestas escuchaban las canciones en la radio se aprendían y luego las montaban para poderlas tocar en las verbenas de los pueblos por ejemplo no sé el caso de los elementos defendibles es históricamente además para la música ha sido siempre un vehículo impresa

Voz 0313 17:10 si os pregunto vuestra relación con la filosofía que ese sería otro terreno estáis de acuerdo en que en que buscando releyendo investigando en los clásicos se pueden encontrar respuestas para problemas de de nuestro tiempo

Voz 1710 17:23 eso es una chorrada las canciones en la filosofía en la filosofía yo estoy seguro de que si para mí es fundamental quiero decir que la filosofía es una cosa extraña porque siempre acabó Juan acaba en el saco de las cosas a las que la gente puede encontrar que son como rollo no pero que sus saco grande eh

Voz 0313 17:45 los es un saco donde caben muchas cosas si esto

Voz 1710 17:48 pero pero no puedo concebir la vida no oí por ejemplo música las cosas que hablamos en las canciones ese lado filosófico fundamental no sé hay tanta filosofía en todas las canciones en todas las temáticas

Voz 0313 18:03 vamos a hacer un experimento esa tarde o un o un mestizaje a ver qué os parece y a ver qué les parece a los oyentes ya saben que los martes abrimos cada semana hasta ahora la ventana más o menos hasta ahora una una ventana de la filosofía con Irene Lozano Irene buenas tardes calor mucho calor mucho e Irene hace días que no tiene diciendo baldía la radio

Voz 24 18:25 la música sirve gente a tocar en directo es que hay un montón de de letras que conectan con Epi curo con Heráclito con Platón con con Ortega bueno eso habrá primero habrá que demostrarlo y luego habrá que darle forma formas

Voz 0313 18:40 ahora radiofónica entonces hemos hecho una cosa ocurrió una cosa hemos elaborado una lista que va del uno al diez puedo del diez al uno porque los la los ránkings musicales habitualmente de de mayor a menor plan lista de toda la vida como esta de la radio por si no lo saben es trabajo en equipo es proyecto coral le hemos pedido ayuda al director de hueca que es el actual Morning de de ochenta Le hemos pedido ayuda para que no sitúen cada en cada tema así que empezamos el diez empezamos

Voz 14 19:08 porque los fines no nos valen si los medios para conseguirlo son indigno porque las circunstancias siempre de la mano del porque es posible una revolución sin víctima así pacífica en el número de el top ten filosófico revolución de The Beatles

Voz 17 19:29 eh sí eh

Voz 0313 20:05 mucho mejor si los presenta Jorge Sánchez no que el toro de la arista pero hay que comentario de texto Irene de haber ahí

Voz 0813 20:11 claro claro pues esta canción habla de de

Voz 0313 20:14 fue intervenido el mundo tiene uno que me pide

Voz 0813 20:17 pide a otro que participen una revolución en la y el le contesta así entre y revolución hace falta matar yo esa revolución no me apunto que es el tema clásico de los medios y los fines vale cualquier medio para conseguir un fin y uno de los que de los que mejor contestó a esta pregunta fue Alberca mi pero eso montantes del siglo veinte en una frase muy célebre Le preguntaron si tenía que elegir entre la justicia y su madre y el dijo yo me quedo con mi madre Asia también es verdad que ha sido muy mal interpretadas en lo preguntaron en el contexto de la guerra de Argelia y el dijo bueno en este momento en Argelia están teniendo lugar atentados Mi madre puede ir en uno de esos autobuses en los que en los que pongan una bomba si esos la justicia prefiera a mi madre que era una manera suya de decir él decía que si una causa requiere de medios legítimos como la violencia entonces es que no son los equivocado de causa a pesar de que lo dice en una época además en la que hay muchas eh mucho auge en distintas guerrillas en América Latina incluso grupos terroristas en Europa los propios argelinos entonces es una opinión muy contracorriente el momento y que sin embargo cuarenta años después lo hemos hablado

Voz 0313 21:24 todo esto en una canción de los Beatles si su carrera con la fama inmerecida de que sus canciones eran simples exploran si deseaban muy sencillo

Voz 0813 21:33 hasta luego hay otra idea también importante en esta canción que es también muy del siglo XX que es que lo personal es político que estar de alguna manera en Ortega cuando dice yo soy yo y mis circunstancias y si no la salvo a ella no me salvo yo es que los cambios que se producen los cambios que podemos producir mediante cambios personales no son suficientes si no cambiamos también las circunstancias y no hacemos también revoluciones políticas sociales

Voz 17 21:56 te te

Voz 0313 22:09 muy bien hemos arrancado el diez vamos al nueve

Voz 14 22:13 la historia de la humanidad ha sido es y será la búsqueda de respuesta a cuestiones salariales no hay que darse nunca por vencido porque somos conocimiento ahora ya lo cantaba Siniestro Total que ningún verano de con quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos

Voz 0313 22:52 Rosales diré respuesta a tres preguntas de Siniestro Total que habla ella ayer Pedro alguna vez me da sería una yo hago una vez intentarlo sí seguramente otra cosa es lo que sabes

Voz 1710 23:08 yo yo creo que la gracia está en estar celo preguntando siempre pero creo que no lo vamos a conseguir responder pero no tenemos que dejar de preguntarnos pero no sé si vamos a encontrar la respuesta a preguntas Irene

Voz 0813 23:20 pues la la la gracia de estas tres preguntas que son las tres preguntas funda deberán filosofía no quién soy de dónde venimos a dónde vamos es algo que cualquiera que se haya parado a pensar medio minuto se ha preguntado qué qué narices hacemos aquí en esta vida cómo ha surgido todo cómo surgió el universo hubo una gran explosión lo creó un dios o como decía Einstein el la la pregunta que se hacía era Dios tuvo elección al crear el universo fíjate la la contenido que hay detrás de todo eso no porque si Dios no tuvo elección y sólo pudo crear el Universo tal y como es entonces no sería un creador sería una pieza más del engranaje como somos todos nosotros no pero sobre todo estas preguntas que son eso el el el origen de la asombro del asombro de estar en la vida hay son el origen también de la filosofía por eso decía Schopenhauer que el ser humano es el único animal que se asombra de su propia existencia

Voz 1626 24:26 Julián el líder de Siniestro Total posible además que este al otro lado porque es oyente de este programa

Voz 0313 24:33 hola a un beso sino que corten bueno seguimos con la lista de imprescindibles musicales y la filosofía número ocho

Voz 14 24:43 es hacer del mundo un lugar mejor mira te al ciclismo lleva a cabo ese cambio la frase no es mía es del rey del pop en el Top ocho filosófico Michael Jackson

Voz 0313 25:17 Michael Jackson está ocurriendo algo parecido a su tiempo ya pasó con los vídeos el comentada Roberto que se están reivindicando muchas de las letras a sus ocasiones por mensajes por por por por reflexiones que llevaba incluida era musical hizo fantástico del movía a cantar pero además cuando componía escribía cosas que está esta canción le gusta mucho Ronald Reagan lo cual es ese pero recuerdo que va a lo que veían mal a las llana no pero es que ver chocó mucho solamente con una entrevista cuando era presidente encanta Londres se dejó de Michael Jackson ya ya era Ronald Reagan de mirarse mucho alergólogo

Voz 0813 25:50 sí

Voz 0313 25:50 pero pero Reagan no se no estaría en la lista de filósofos osea que casi vosotros referir

Voz 0813 25:54 no no no tiene tiene una una entrada muy filosófica cuando yo estoy hablando con el hombre espejos estoy hablando conmigo mismo que es el principio la filosofía pensar en el fondo es dialogar con uno mismo y luego el plantea es una también un viejo dilema filosófico si tiene si tenemos que cambiar nosotros o tenemos que cambiar la sociedad un poco conectado cuando hablábamos antes de Ortega no y la y la respuesta que da a Michael Jackson el dice si quieres hacer del mundo que es hacer del mundo un lugar mejor empieza por cambiar en poco es la idea de que si todos cada uno de nosotros hacemos un cambio individual que es muy de nuestra época también una época muy escéptica respecto a la revolución el respeto respecto a las ideologías respecto a la posibilidad de que la política o la o la revolución social nos pueda Nos pueda mejorar optamos por individual por eso está tan de moda ahora todos la ayuda al desarrollo personal etcétera y Michael Jackson

Voz 0313 27:02 no te antes cuando decía Pedro Guerra que que no puede concebir y Rozalen también la la la canción la música sin la filosofías sin pensamiento sin reflexiones sobre sobre el ser humano ellos tienen un montón de canciones donde esa línea es claramente identificable estoy pensando por ejemplo en Los girasoles de Rozalen

Voz 25 27:19 era necesario respirar para Nina en paseo por la Habana enfrenta a Mahler con cinco cinco los recuerdos las espinas afloraran tenemos todo lo que no sea que eh tarde o temprano no reaparece ahí está Nurse ir remontando no

Voz 0277 27:46 dedicarle más tiempo El Mundo destacan así

Voz 25 27:57 aquí la piel

Voz 0313 28:02 los una aclaración de intenciones son las tablas de la ley para tu vida esto de que desde luego son retratos y general de de un mundo que sería muy deseable la verdad con gente así mucho

Voz 1474 28:12 vamos si yo ahí ya hay me estaba mirando para dentro si pudiera era necesario de verdad llevaba como mucho tiempo sin parar justo en paro pues digo uf no es están están importante reflexionar sobre todo lo que se vive que sino parece que no lo sabían no pudo saborear no no lo vive de verdad y ahí sí que desarrollan me planteaba sobre la bondad del ser humano no estamos en un mundo lleno de mujeres y hombres buenos o no o abunda la maldad entonces bueno pues también son opciones que uno toma decir Bernardo yo quiero focalizar mi atención en la gente de luz que los oscuras me trae nada bueno y de ahí sales

Voz 0813 28:52 hay una hay una frase de fiera Doc es un filósofo Flandes del siglo XX que no nos descubrió la filosofía clásica de otra forma el tiene una frase y me gusta mucho aunque yo soy muy partidaria del cambio político y social veo dice arte eterno sobrepasando te a ti mismo hay muchos completamente dedicados a la política militante a la preparación de la revolución social raros muy raros son los que con el fin de prepararse para la revolución desean hacerse merecedores de ella tiene muchas veces le exigimos a la política lo que no nos exigimos a nosotros mismos que es también lo que dice Rafael

Voz 0313 29:25 vamos a hacer una cosa de Rozalen se tiene que marchar y ha tenido hoy la viabilidad de acompañar rostro este Día Mundial de la Radio lo prometido es deuda hemos dicho que tanto Pedro como ella llaman a regalarnos para todos canciones en directo la primera Le tocáis además vamos a grabar esta interpretación ya va a acompañar a la intérprete de lengua de signos Beatriz Romero que está con ella siempre en el en el escenario de los conciertos que iba a ser un placer escucharte

Voz 1474 29:50 hoy hasta la radio eh bueno a mi enhorabuena eh

Voz 0313 29:54 muchas gracias no

Voz 1474 29:57 a una niña triste espejo me mira

Voz 25 30:02 prudente y no quiere habla y hay un mostró Griselda lo rompe todo que no va de grita en el cuello tira una venda me tapa los ojos puedo leer El miedo a la recaída tanta cosa hombros y me cuestan buje una puerta Dios a ver muy lejos

Voz 31 31:07 eh

Voz 25 31:10 sea lo que ya

Voz 32 31:14 no

Voz 25 31:18 una flor que se marchita Un árbol que no crece porque no es un castigo impone un verso que me tacha italiano La tengo todo el cuerpo las manos agrietadas mil arrobas las fantasmas a hablante ser reabre heridas A Garriga canta aquí y mira mira una puerta me desperté muy lejos sí sí sí noquear horas todavía más si una puerta ah vale

Voz 34 32:52 está muy escorado verdad muy lejos de aquí en un noquear estoy

Voz 35 33:21 se matiza

Voz 0277 33:22 corrió mucho en el seguro del coche el que son cinco minutos muy tú está extremando algo pues sí que me voy acertó dista

Voz 8 33:28 si lo piensas un segundo access to dista Línea directa el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones in line directo punto com eres autónomo tienes hasta un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero una compañía Bankinter

Voz 4 33:46 los secretos familiares a veces se oculta

Voz 36 33:48 bajo cielos lejanos Sara largo la autora superventas de la trilogía de la nube blanca vuelve a emocionar Nos con su nueva novela bajo cielos lejanos una historia sobre el amor y el destino publicada por Ediciones B

Voz 4 34:04 no exactamente porque te elegir exactamente porque podía hacerlo

Voz 14 34:13 largo camino juntos

Voz 19 34:15 eh

Voz 14 34:16 hipoteca naranja de ING con el precio Cruz comisiones encuentra la en el punto es

Voz 37 34:28 la idea La Ventana en la redes sociales Rojas La Ventana en Facebook la venta

Voz 38 34:37 k de las tanto les cuesta reconocer que la información fue escasa y poco clara es Europa uno de los grandes fracasos del independentismo cuantas manadas existen sin que sepamos nada de ellas cuál es el grado de tolerancia hacia la violencia en esta sociedad

Voz 4 34:54 tenemos tantas preguntas que hemos sacado al día una hora más son las ocho las siete en Canarias hora25 con Angels Barceló de lunes a viernes de ocho a once y media de la noche sigue los también a ser punto com

Voz 0277 35:14 las es que esta idiotez exceso tenderla con el fútbol novia no se despega de su móvil para escucharlas Mi marido se ocurre una noticia de última hora en el deporte es a la primera a la que ha

Voz 19 35:28 porque cada día sois veinticinco millones de personas las que de alguna de las tres Vic quinientas emisoras en España con el estilo único que tiene la radio para contarlo hoy es el día perfecto para acordarnos de quiénes Sentís vuestros colores desde cualquier lugar escuchando esta emisora

Voz 39 35:48 me he sentido una final así desde hace medio mundo

Voz 0313 35:51 la verdad es que os doy las gracias

Voz 19 35:54 este martes es el día mundial de la ratio y el deporte y por eso

Voz 40 36:02 en la Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escucha para los aficionados al tenis Nadal Federer Murray Djokovic ya van un mesecito o más sin jugar un partido los apasionados por el bel canto es una ópera han viciosa religiosa elíptica mágica y mística Flame para los que intentan averiguar qué es el indie desde hace tiempo

Voz 0813 36:26 Smile es el nombre de la banda que nos acompaña hoy sonrisas sonreír sonríe Fuego y Chinchetas

Voz 40 36:32 esta cadena ser punto com la radio que tú programas

Voz 41 36:39 cinco deportes Gallego buenas tardes baloncesto no baloncesto tenis Fórmula uno fútbol lo que sea noticia con buena música vamos con las noticias en el Open de Tenis buena jornada entrenamiento de Sevilla el libro ya ha vuelto a parar el McLaren de Fernando tarde convocados de la selección española ya partidazo de Pau Gasol atención a lo que ha dicho esta mañana Cyril con las mejores opiniones las que deje ahí

Voz 17 37:02 tarde porque

Voz 42 37:07 el gallego que establezcan en ese hombre que luego casa pensé

Voz 17 37:12 suria señor Gallego Hora veinticinco Deportes todas las tardes a las ocho y media con Gallego en la SER

Voz 14 37:23 apenas ser corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 4 37:27 eh

Voz 0277 37:34 viento

Voz 19 37:34 fortísimo una casa sin asegurar invadía que te cubra los desperfectos eso sí que es una catástrofe

Voz 4 37:39 evitarlo contrata línea directa porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos son dos tres cero once líneas directa una compañía Bankinter abro la puerta de casa y veo que sólo han llevado casi todo dos cosas me han dejado oye la verdad es que el rollo minimalista que son muy guay lo vas a los congresos de bienestar de es la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar

Voz 43 38:02 la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco

Voz 4 38:08 lo de marzo con David Trueba Ana Belén y Víctor Manuel

Voz 43 38:12 Vicente Molina Foix Ángeles Caso Ángel Gabilondo adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno en habitación doble

Voz 4 38:20 asistencia al Congreso visita al Palacio Real de Olite y Museo del Vino por sólo ciento sesenta euros por persona informa T en cadenaser punto com y congresos del bienestar

Voz 40 38:31 pues con el patrocinio de Bachar al foco y revista amaga sin tu plana punto com y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 10 38:42 oye tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct Ci qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme en alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos hizo que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 11 38:57 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula un Leinen Securitas Direct punto es

Voz 4 39:07 crees que el invierno es Chris y aburrido

Voz 44 39:10 pues te equivocas porque con la semana del crucero de Viajes el Corte Inglés disfrutarán de una explosión de color Airbus

Voz 45 39:16 con contratando crucero por el Mediterráneo los Europa Caribe adelanta Page elige el camarote que más se adapte aquí reserva desde sesenta euros y aprovecha T de hasta el setenta por ciento

Voz 44 39:27 o de ahorro pago en tres meses y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés que si el precio baja te lo igual informativa en la semana del crucero de Viajes El Corte

Voz 0313 39:36 pues soy Javier de Class

Voz 4 39:39 quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia puesta ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalan por el para

Voz 0277 39:46 quizás pide cita encargadas punto eso llama novecientos dos

Voz 20 39:50 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparación sustitución de cualquier luna condiciones encargadas punto es

Voz 14 39:59 trece de febrero

Voz 29 40:01 Día Mundial de la Radio

Voz 4 40:05 cadena SER

Voz 48 40:24 Dani de por dónde eran Trueba está llena de poder una Serra será otra vive Daniela bordos dentro está llena de poder entrar a veces está

Voz 28 40:39 Alves eh

Voz 0313 40:44 faltan veinte minutos para que sean las siete de la tarde las seis en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana acompañados en muchísimos amigos oyentes en esta tarde especial en este Día Mundial de la radio ya experimentó un chulo muy curioso gustando muchísimo qué es esto del es claro buscar relaciones entre la música y la filosofía que cada marcha Rozalen pero sí que con nosotros Pedro Guerra Corolla de Lozano con Nieves Concostrina Roberto y un servidor estamos escuchando uno de esos temas que desea antes que permite reconocer de manera muy muy rápida y muy muy potente la relación entre la música y la y la filosofía está Daniela que tiene puertas de entrada y salida verdad Pedro sería un ejemplo clarísimo eso creo

Voz 1710 41:23 sí yo creo que bueno de hecho Daniela que es una canción que escribía a partir de una algo que leí de José Saramago tiene veinte años esta canción si las puertas interiores era algo que escribió Saramago bueno es una canción que habla del conocimiento de uno mismo conocerse a uno mismo y hasta dónde podemos llegar a conocernos o no o incluso hasta dónde queremos llegar a conocernos porque a veces no nos conocemos mejor porque nosotros mismos tenemos miedo de nosotros mismos y yo queremos andar indagando entonces yo cuando me dijeron pensar en una canción filosófica no me venía ahí María me echó una mano médico Dani eras digo Daniela Daniel hace una canción filosófica

Voz 28 42:15 que es no es lo que

Voz 48 42:23 pues todo tras

Voz 17 42:27 bien Daniela por D

Voz 48 42:30 dentro está llena de puertas tal vez es

Voz 0313 42:38 nosotros vamos a seguir con esa lista de imprescindibles musicales de la filosofía que hemos elaborado con la ayuda de Pepe Rubio y Jorge Sánchez el compañero de de ochenta N VA comentando lo hacemos queda con Michael Jackson en el número ocho vamos al número siete

Voz 14 42:52 muchos decantó hay sueño más humano que la trascendencia más allá del día a día en la vida son los grandes relatos que dan sentido a nuestras acciones pero a llame a veces las utopías también tienen su final lo canta el maestro Joaquín Sabina en el número siete con el muro de Berlín

Voz 17 43:11 el once de Paco ICO coreando eslóganes de hoy tiene una

Voz 0813 43:33 igual se lo plantea de ochenta una fórmula que dices

Voz 0313 43:37 la filosofía de las utopías lleno

Voz 0813 43:40 pues aquí habría que recurrirán leotardos no el escribió pero escribe en el en los años setenta o sea mucho antes de que de que tuviera lugar la caída del muro de Berlín sobre el fin de los grandes relatos él decía vamos a una época en la que ya no hay grandes relatos y sólo quedarán pequeños relatos los grandes relatos son las grandes narraciones que nos explican nuestra propia existencia Él decía que el máximo ejemplo de eso era la religión cristiana que nos explica todo esto que decíamos antes porque estamos aquí que nos pasa cuando nos morimos etcétera y el segundo gran relato era el marxismo el socialismo que con Berlín pues también desaparece después de que Dios había muerto de Nietzsche había decretado que había muertos ha sido de diecinueve pues ya en el veinte nos quedamos también tienen cerradas

Voz 0313 44:32 saltamos al número seis podría

Voz 14 44:34 vamos discutir si veinte años es mucho o nada podríamos marcar un momento a partir del cual la vida si hace fugaz pero si me lo preguntas yo te responderé que me quedo con Gardel la voz de Estrella Morente volver en el seis de los grandes éxitos filosóficos de la música

Voz 50 44:57 volví las fuera del tema la ardilla telescopio la tierra el misil

Voz 4 45:12 Kevin

Voz 17 45:14 que admira

Voz 47 45:20 bien

Voz 17 45:23 tras el dulce recuerdo

Voz 0813 45:27 en aquí aquí en de las

Voz 0313 45:30 los océanos agarramos con esta canción y dice

Voz 0813 45:32 dice luego algo lo acaba de decir no que veinte años no es nada le en el que el gran el primer gran debate filosófico sobre el tiempo si existe un tiempo objetivo o el tiempo subjetivo Platón decía que tiempo subjetivo del tiempo eternidad en movimiento sin embargo ya bueno después de muchas discusiones acaso en el en el siglo XX Heidegger y sobre todo que son los que los que más reflexionar sobre el tiempo decían que el tiempo está en nuestra conciencia por eso podemos decir que veinte años no es nada y a veces decimos que veinte años es mucho tiempo porque todo depende de la conciencia decía José también una una frase que me parece preciosa es el pasado existe porque está presente es decir la la experiencia pasada solamente sin es relevante para nosotros cuando la tenemos presente aquella parte de nuestro pasado que hemos olvidado directamente desaparecen es pasado en la medida en que los seguimos teniendo

Voz 17 46:25 de de de Audi

Voz 49 46:32 al y eh

Voz 50 46:39 Temas las diez municipios

Voz 0313 46:45 porque cantarle a la fugacidad de la vida Pedro es

Voz 1626 46:48 es una terapia es una necesidad

Voz 0313 46:50 o no queda otro remedio porque esto no es lo único seguro que sabremos si yo yo pienso que colegio profundo

Voz 51 46:58 Nos estamos de verdad hasta aquí me pasa con la desgarra a ver recordando que esto es una cadena SER de vez en cuando

Voz 52 47:09 yo creo que cantar es una terapia siempre siempre escribir es una terapia hizo pensar también hay pensar en uno mismo bien

Voz 1710 47:19 las cosas también yo creo que todas estas cosas son terapia yo creo que cuando se hacen ayudan a entender mejor todo por lo tanto a vivir mejor

Voz 0813 47:28 sí desde luego

Voz 1710 47:29 pero uno de los temas es eso la fugacidad del tiempo que se va no vuelve y que en realidad tienes que aprovechar y vivir el presente porque las cosas igual sólo sucede en una vez

Voz 0313 47:41 mira además esto enlaza con el mensaje de nuestro número cinco

Voz 14 47:46 todo fluye todo está en movimiento nada permanece el día que la República Oriental del Uruguay se situó en hacia el día que Heráclito se apoderó de la mente de Jorge Drexler que nos regaló este top cinco filosófico todo se transforma

Voz 0313 48:24 allí pero otros lanza cantar como nosotros pudiéramos Pedro que verdad aquí aquí hay algo o o me parece intuir a mí que destila algo de la de la filosofía activista

Voz 0813 48:35 en el carne verdad claro pero la idea del karma está en Herat derivados lo de todos

Voz 0313 48:40 hasta ahí no llego es todo fluye

Voz 0813 48:43 va copiando unos a otros once total eso eso incluso de Oriente Occidente augurar cuando dice Heráclito no te puedes bañar dos veces en el mismo río porque la segunda vez ni tú eres igualado y el Ríos igual lo que quiere decir es eso pero la idea de Drexler es exactamente la idea de la rueda del karma que que se entes budismo no que todas nuestras bueno que ellos creen en la reencarnación unos la la existencia es una sucesión de vidas muertes y reconocimientos yp todo lo que hemos hecho en otras vidas nos va a volver en en la vida actual y lo que hagamos habrán nos va a volver en vidas posteriores no sólo la ley del karma tiene un componente moral importante aunque es una ley natural no hay ningún dios vengativo

Voz 17 49:30 otro set tras esto de la reencarnación

Voz 0313 49:33 acción Un día buena fuente dijo en su programa que si hubiera algo se sabría en Internet y que a mí me dejó bastante tranquilo esto porque quieras que no piensas no te interrogas dudas cuando le decías yo coño puesto igual tiene razón subir algo ya serán número cuatro

Voz 14 49:50 el deseo y el sufrimiento no son ajenos en una sociedad en la que queremos todo ahora ella lo canta Jagger liberando sus frustraciones no siempre puede conseguir lo que quieres pero si lo intentas algunas veces podrías encontrarlo Tom cuatro Bonds Rolling Stones los viejos dioses nunca mueren

Voz 4 50:27 Wiki

Voz 53 50:30 ya

Voz 0313 50:35 que nos transmiten sus satánicas majestades Irene

Voz 0813 50:37 así pues es la esta filosofía de no puedes tenerlo todo es la contraria a la de Freddie Mercury cuando hice argón Chicho en algo anticuado lo quiero todo y lo quiero ahora el deseo que es de lo que hablan las dos canciones es un tema también crucial en la filosofía porque los filósofos muy conscientes cuando se ponen a pensar sobre lo que deseamos que es el origen de nuestro sufrimiento la mayoría de las veces por ejemplo curo hablaba de que para vencer este sufrimiento que nos provocan los deseos lo fundamental atención que esto contiene consejo práctico para los oyentes es clasificar nuestros deseos en naturales necesarios y en y naturales necesarios por ejemplo es muy fácil tuvo parados importante parece complicado pero con un ejemplos entiende necesarios comer lesiones Air Comet natural comer mucho comer abundantemente comer cosas muy grave en la es natural que lo queramos pero realmente no es necesario para sobrevivir y en los deseos ni naturales ni necesarios que son los que nos hacen más infelices decía épico curo pues es tanto el poder Larry que la gloria los cargos todas esas ICO

Voz 0313 51:42 pues creo que no lo tienen muy bien entendidos como tú no está algún me me me da la impresión no se no se vio mundo tengo hecho hay gente de acuerdo con el inglés tengo salen y natural

Voz 0277 51:53 Nos pasamos al número tres el amor no

Voz 14 51:56 sólo cosa de dos el amor también las géneros irá del ser humano hacia los demás hacia quienes la necesitan hay personas que se sacrifican que eran la viera en nombre del amor cuando el amor es sinónimo de justicia de Duke sus el número tres de nuestra lista de éxitos filosóficos

Voz 0813 52:31 un número Ángel Martínez Marín sí y es curioso porque aparece una canción de amor teniendo vida es una opción política que dice mucho además claro de esto es si el Bono de U2 digo hecho batiese

Voz 42 52:43 el el de los deseos no no vale

Voz 0813 52:48 bueno pues habla de la de los actos de gente es una canción profundamente ética habla de actos de generosidad en nombre del amor el sacrificio máximo que es dar la vida que produce Martin Luther King ideas y además menciona

Voz 54 53:06 el dos al menos de las de las eran las cuatro virtudes cardinales en la Grecia clásica justicia templanza fortaleza y sabiduría Él habla de justicia la canción habla de justicia la canción habla también de fortaleza y habla de de esa fortaleza convertía en convertirán en coraje que es lo que decía Aristóteles

Voz 0813 53:23 es que el el valiente era el Kenny corrí hacía el peligro porque eso sería temerario el que los rehuía porque eso sería cobarde no siempre la virtud Haris todo

Voz 55 53:33 eres en ajuste medio es curioso que estamos siempre o casi siempre mirando Estados Unidos inicien por razones obvias por cosas que ocurren a que se deciden allí esto de la muerte de Martin Luther King se intentó haya a finales de los ochenta se empezó a hacer campaña para que fuera declarada fiesta nacional no sólo no se consigue hasta el año dos mil algunos

Voz 0313 53:51 el último los estados del sur fue en el año dos mil Hasta ese año no se reconoció que era una pecho como para tenerla ahí con un poco poquito apuntada en el calendario no

Voz 0813 54:00 cuando ellos hacían y cuando ellos hicieron esta canción era para hacer campaña de hecho mucha gente les decía que no se metieran en eso

Voz 0313 54:12 el número dos lápidas

Voz 14 54:16 tú eres el único responsable de la vida decías querido vivir cuando eliges no siempre aciertas cero decides lo que quieres ya lo cantaba el gran Frank Sinatra en My Way al que cita en este gran tema que sea ganado ser el número dos de nuestro top filosófico Bon Jovi It's my life

Voz 0813 54:53 la la la idea que no se transmite Bon Jovi también es una idea muy presente en la filosofía que es que digamos nuestra propia vida porque siempre hay otros que quieren que vivamos sus vidas desde nuestros padres hasta nuestros maridos nuestras noches etcétera y el máximo ejemplo por eso es el Henry David Toro que se fue a vivir al bosque dijo el porque quería vivir deliberadamente no llegar al final de mi vida y darme cuenta de que no había vivido se va al bosque escribe un libro magnífico Se llamaba Váldez y allí va contando todo se construye su propia cabaña con sus manos va anotando lo que gastan cada cosa admite una cosa muy bonita la el precio de las cosas es la parte debida que tienes que dar para concebir

Voz 0313 55:33 llegamos ya al número uno esto sí está escuchando la radio Benjamín Prado le va a encantar

Voz 14 55:37 quien flotas la vida la fortuna debe saber que te la juegan lo que un día Z otro te lo puede quitar ya lo decían los estoicos o CEN la fortuna nata otorga en propiedad y también lo ha cantado el premio Nobel el hombre que escribe mejor que canta Bob Dylan en el número uno del top ten filosófico con Like a los Rolling Stones

Voz 17 56:00 a mí es la es la historia de una

Voz 0813 56:10 la historia de la típica de auge y declive no de una persona está muy relacionado con la fortuna en los estoicos tenían muy presente la fortuna los romanos en general era una diosa que centros representaban con el cuerno de la abundancia en una mano con una vara de timón en la otra porque eso la la fortuna decía Séneca nada otorga en propiedad no que lo que la buena suerte te da hoy da mala tú te lo puede quitar mañana es una idea que ahora queden no responsabilizar mostrando de nuestros propios fracasos porque no hay dioses conviene no perder de vista ni todos los éxitos nostros son nuestros en nuestros fracasos tanto

Voz 0313 56:53 me encanta esta mezcla de música de filosofía Irene Lozano muchísimas cerramos esta tercera hora de La Ventana en el Día Mundial de la Radio con Pedro Guerra en directo cuando quieras

Voz 47 57:13 dónde pongo a mi vida

Voz 30 57:18 mi pasión polca salir de la herida

Voz 0313 57:27 la pongo

Voz 30 57:29 eh

Voz 47 57:32 eh

Voz 30 57:34 en juego mi vida hay pierde poder va a empezar sin vida otra partida heredera de la pérdida no ha sido hicimos eh es lo que me queda un resto de esperanza al siempre mantengo mi postura si sale un Carla esperanza muerte Aramón anima a ver avanza pero nunca dormir pues dura Dámaso llanto cero a eh

Voz 47 58:24 eh

Voz 30 58:28 contar con la aludida pondrá pues mi pasión claro sin salida donde dando todo con claridad donde la BM es lo que esperan sales siempre va mantengo si sale un cada la esperanza muerte decisorias con la primavera Miles no nunca cura más llanto

Voz 47 59:15 eh

Voz 30 59:18 nunca como por venir a amasó llanto