La Ventana (13/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias tres de los barones socialistas de mayor peso no asistirán al Comité Federal que el PSOE ha convocado el próximo sábado para aprobar el nuevo Reglamento del partido Susana Díaz Ximo Puig y Francina Armengol han confirmado su ausencia por problemas de agenda informa Inma Carretero

Voz 0806 00:27 sí por ahora esos tres presidentes autonómicos confirman su ausencia en el Comité Federal del próximo sábado los tres argumentan motivos de agenda aunque en Ferraz sorprende especialmente el caso de Susana Díaz porque según fuentes de la dirección federal ya cambiaron la fecha velar

Voz 1305 00:43 son para evitar que coincidiera con el mitin

Voz 0806 00:45 el Día de Andalucía lo cierto es que el comité federal está convocado este sábado para desarrollar el modelo de partido con el que Pedro Sánchez ganó las primarias y que Susana Díaz combatió por considerar que vacía de contenido a los órganos del partido a pesar de las ausencias ninguno de los que criticaron ese modelo han alzado ahora la voz porque la prioridad dicen es no abrir frentes internos

deportes Toni López desde las ocho y media especial Play Fútbol con la narración de los partidos que dan inicio a la ida de octavos de final de Champions el Manchester City de Guardiola Basilea se enfrentan Juventus se podrá seguir por Internet por aplicaciones móviles mañana el turno del Real Madrid que recibe al PSE de Neymar Mbappé compañía que entrena Unai Emery los madridistas llegan con las bajas de Carvajal y Ceballos y los es la de Thiago Motta los españoles Juan la semana que viene el Barça y el Sevilla y la noticia fuera del fútbol ha desconvocado la huelga en baloncesto han llegado un acuerdo ACB y sindicato de jugadores y este fin de semana habrá Copa del Rey en Gran Canaria

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

cadena SER Roberto yo creo casi para ir cerrando esta edición especial de La Ventana

Voz 1558 05:29 estamos algo especial que huela Radio

Voz 13 05:32 que vuelan los Turia el ocurre algo único hombre sirve ocurre uno de los oyentes sean protagonistas además tú que ha sido algo de hijos a las urnas yo haré nocturna además hizo hasta sustituto de alguna de las directoras de ese programa Hablar por hablar venga

Voz 15 06:00 desde entonces se en mil novecientos noventa nacía en Radio Barcelona el programa Parla Parla dirigido y presentado por

Voz 16 06:08 Gemma Nierga Reino antes al parquet de una persona cada mes Castelli copar la apartarla inocentes porque presido amén a partir de hoy cada día

Voz 17 06:44 quiere hablar

Voz 18 06:48 tienen Ana Carlos buenas noches

Voz 19 06:50 hola buenas verte muchísimas gracias por llamar rata que asesinó Holanda que estoy estudiando

Voz 18 06:59 ganaron la las muertes que es difícil porque ello hace temer medio tenía mi pareja de esa manera

Voz 20 07:07 hay que salir a la calle estado pues si hay estoy hablando de un sitio para otro buscando refugio en cajeros automáticos

Voz 19 07:19 hola Marina desde Tenerife buenas noches vemos que nos cuenta Marina lo Cream otro rompieron manda con un abrazo con Carlos que quería mucho a una persona muy escogió aunque puede creo desvío se llama Randolph el famoso desde la escuela

Voz 16 07:41 Nos quedamos María enseguida leo los comentarios de los oyentes muchísimas gracias

Voz 18 07:45 todo bueno

Voz 15 07:52 bueno pues después de tantos y tantos años de historia hace apenas mes Hablar por hablar ha llegado al teatro ha saltado al teatro Bellas Artes de Madrid enero adaptación a cargo de Fernando Sánchez Cabezudo en nuestra compañera Marta Valderrama ha ido a verla para comprobar que

Voz 17 08:07 tiene que no tiene del programa de radio

Voz 19 08:13 hablar por hablar nació en la madrugada de la radio pero

Voz 22 08:15 las noches hicieron día en la televisión se hizo eco en series como Los hombres de Paco ya ida o en programas como el de Arguiñano el intermedio o el De Buena Fuente

Voz 23 08:28 tenemos paz para dos programas de las listas pasamos más verdad Teodora mucho Macarena bueno entonces que se lo digo no solo dijo

Voz 16 08:37 mira a nuestros amigos de chat ya que su opinión

Voz 12 08:50 para hablar por hablar no

Voz 1 09:02 madre

Voz 24 09:05 mientras el mundo duerme nosotros nos contamos cosas tengo la sensación de que los que compartimos la noche somos cómplices de algo muy especial que nos hace diferentes

Voz 22 09:16 una obra que recoge historias reales de personas que han llamado estos veintisiete años al programa para vencer la soledad para que el escuchen un enredo entre hermanos de padre que ante el desconocimiento tuvieron un hijo juntos una pareja que compartió una noche tuvo un hijo pero el padre no lo supo hasta que ella llamó al programa para contar que muchos años después coincidían trabajando en el mismo hospital o una madre que buscaba ayuda ante la angustia de perder a un hijo discapacitado hay espacio hasta para una de las conductoras el programa pero también para Fernando que en las noches de luna llena le invadía la necesidad de limpiar la casa

Voz 25 09:49 Diego hoy ciento diez milímetros en el sofá

Voz 1305 09:52 el centro

Voz 25 09:55 cómo te cuadra me pongo a casa

Voz 26 09:59 no hay nada

Voz 22 10:02 hola de José Manuel un pescador de Vigo que tiene una orden de alejamiento de su mujer pero con quién comparte la custodia de su hijo

Voz 1 10:09 la primera semana mudando como incurren debe dejar salir

Voz 22 10:21 o la de un alma que no quiso dar su nombre cansada de pagar por amor pero sin querer cambiar la situación

Voz 25 10:26 dice que unas promesas para encontrar novia

Voz 22 10:33 pero hablar por hablar no solo ha ayudado a los oyentes también a su actual directora Macarena Berlín

Voz 25 10:38 a mí leyendo me falta el bien sin mirar nadie frente no asustar porque ellos no tienen miedo inglés

Voz 17 10:47 a a Torres

Voz 25 10:50 que la Arnés proyecto sobre todo si es que había puede cambiar

Voz 22 11:01 con esta intención ha hecho la obra Sánchez Cabezudo

Voz 1 11:04 dar no tanto a comunicar una historia a otra sino la parte humana no la parte emocional en la que el público va empatizar en la que el público se va a sentir el oyente que cada noche está

Voz 1787 11:18 escuchando estas historias sentir lo mismo en el teatro da hilo

Voz 22 11:21 ha conseguido según los espectadores y oyentes estos hablarporhablar la obra y el programa ambos por igual

Voz 1 11:28 la obra ha sido la vigencia de un programa programa resulta muy duro e tener a alguien que al otro lado aunque sea de una manera

Voz 22 11:38 pues en la distancia tengo la sensación de que te escucha ayuda muchísimo porque dice en la vida real hay mucha soledad son personajes que tocan de alguna forma tocan el corazón de la gente y esto es la radio que me acuesto

Voz 19 11:52 porque la radio de ahí que se Bhutto demás tiene algo especial algo más comunicativo se Simarro la radio nunca puede desaparecer si la radio no podría estar

Voz 27 12:03 yo tampoco

Voz 1 12:09 la Berlín buenas tardes muy buenas tardes Carla quiero quiero quiero el clásico saludo de los oyentes que nos acompañan desde aquí durante toda la tarde en la ventana

Voz 15 12:21 repartirlas como estas oye que se siente al ver hablar por hablar en un escenario sensación un poco rara no

Voz 18 12:27 bueno es un poco rara pero ese una grandísima emoción recuerdo que me dijo el director oye vamos a a vestir a la protagonista así como vas tú con con sudaderas y ropa cómoda no porque ella es el dinero en algunas noches a para preparar los personajes y tal cuando nos sentamos yo digo ostras hasta ahí todo pero es que luego empezarán a salir los actores y las actrices está la emoción del programa está la esencia del programa y a mi se me antojaba harto complicado no trasladar lo que tiene la que tiene algo que yo creo que a día de hoy no podemos definir no hoy por ejemplo las redes sociales están llenas de de comentarios de amor por la radio de pasión por la radio de de amor total creo que va a haber más mensajes incluso que mañana catorce de febrero

Voz 15 13:12 seguro que sí seguro hoy una curiosidad los chatines estar en el teatro

Voz 18 13:15 no sí sí lo que pasa es que ahora en forma de murciélagos que esperamos tuiteros porque claro las herramientas también han ido evolucionando al programa igual que los testimonios

Voz 1 13:27 pero si están

Voz 18 13:27 son nombrados si era Antena dijimos algunos nombres para que fuera nada haberse o a escucharse porque también para ellos supongo que será que será divertido

Voz 13 13:36 alguien oye Macarena queráis hacer esta noche para celebrar el Día Mundial de la Radio

Voz 18 13:39 pues mira de momento Report repartir café Si bollos para unas veinte treinta personas que nos vamos a reunir esta madrugada si el año pasado fue una experiencia muy bonita porque la radio fue algo más fue igual pero mirándonos a los ojos compartimos testimonios de vida

Voz 28 13:55 y volvimos a hablar para para encontrarnos si para situarnos no

Voz 18 13:59 lo que tiene hablarporhablar al final alguien está hablan de tú te estás viendo ahí te estás encontrando y te estás haciendo muchas preguntas así que bueno ya os contaremos yo sé que tenéis un ambientazo hoy

Voz 1 14:10 si no les hemos dado voz de merendar como no nos lo ha puesto cara han puesto cara a cara ahora bueno que se quede que se quedan hasta que las recogemos muy bien Macarena Merrill un beso amiga con un beso muy grande hasta luego hasta luego Val con rastas a punto de conocer al padre de su novia que es militar una chica de dieciocho que no salí Nochevieja aunque sus padres les deja

Voz 13 16:01 a última hora informativa que arrancamos como cada tarde en Andalucía la última víctima de violencia machista ese llamada María Adela tenía cuarenta y cuatro años y anoche fue asesinada en La Viñuela Málaga por su pareja que le asestó más de treinta puñaladas el hombre ya detenido tenía denuncias por violencia sobre dos parejas anteriores no paramos última hora en Aragón levantado para

Voz 17 16:19 el secreto de sumario el triple asesinato de Andorra en Teruel que acabó con la vida de dos guardias civiles y un ganadero en diciembre se mantiene la investigación de los dispositivos electrónicos de Igor el Ruso para determinar cuando llegó a España sitúa ayuda para moverse por nuestro país el tema hora en Asturias escándalo entre el movimiento feminista y las asociaciones vecinales del barrio de Ciudad Naranco en Oviedo por la acción publicitario de un club de alterne que ha instalado en plena calle una valla anunciando un soul explicó que muestra dos mujeres prácticamente desnudas en una evidente pose sexual los dueños del prostíbulo han tenido la gran tarea de programar espectáculo para el ocho de marzo el Día Internacional de la Mujer que contamos en Baleares libertad bajo

Voz 35 16:54 la fianza de veinte mil dólares para el empresario mallorquín Luis Riu propietario de los hoteles Riu que ha sido detenido en Miami ha acusado de corrupción la compañía hotelera lo niega todo y confía en que todo se aclare a última hora en Canarias

Voz 1 17:09 la jornada eminentemente carnavalera afectivo en todo el Archipiélago hasta ahora celebra el coso de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife y anoche a Las Palmas de Gran Canaria lejía Drag Queen un certamen que ha vuelto a generar polémica la Asociación de Abogados Cristianos amenazado con denunciar parte de los contenidos de la gala como hiciera el año pasado

Voz 5 17:24 en Cantabria treinta colectivos de Cantabria

Voz 0975 17:27 Videla al Ateneo de Santander subvencionado por Ayuntamiento y Gobierno regional que suspenda la presentación del libro cuando nos prohibieron ser mujeres los siguieron por ser hombres libro de una dirigente de Vox que carga contra la dictadura de la ideología de género contra el feminismo y contra la homosexualidad última hora en Castilla La Mancha

Voz 0809 17:43 aquí en Castilla La Mancha las contrataciones de médicos extracomunitarios para los que se retrasa la homologación enfrenta al Gobierno y a la oposición del PP que ha señalado a varios de estos profesionales contratados en el Hospital de Puertollano el Servicio de Salud defiende las setenta y dos contrataciones realizadas en nuestro sistema sanitario ante la grave falta de especialistas que hay en todas

Voz 17 18:01 turno para Castilla y León la Audiencia Provincial de Valladolid mantiene en prisión a la madre de la niña de tan sólo cuatro años que fallecía en agosto por supuestos abusos la mantiene en prisión por el posible riesgo de fuga

Voz 13 18:12 a Cataluña la Guardia Civil ha detenido a una mujer venezolana en el aeropuerto de El Prat que llevaba más de medio kilo de cocaína dentro del cuerpo es un auténtico peligro para su vida a la pasajera de veinticuatro años dijo que estaba embarazada para intentar que no lo hicieran la prueba de rayos X de Cataluña pasamos a Ceuta los trabajadores de la empresa

Voz 1787 18:29 los urbanos piden colaboración a los ciudadanos de la barriada Loma Colmenar para identificar los autores de los ordenamientos que sufren casi a diario suelen

Voz 13 18:36 ser menores última hora en la Comunitat Valenciana el calor primero las lluvias después han dejado sin valor comercial a miles de frutas en la Comunitat este mes esta tarde la Asociación Valenciana de Agricultores y la Unió agradecen a Agroseguro finalmente que cubra los daños por rajado en con derecho además a indemnización que en Euskadi

Voz 17 18:53 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por los malos tratos infligidos durante el periodo de incomunicación a los etarras Portu y Sarasola autores del atentado de la T4 la condena es por el maltrato

Voz 16 19:03 pero sí por no haberlo investigado en Extremadura hoy ha entrado en vigor la comisión de impacto de género en los presupuestos regionales un órgano de consulta colaboración y propuesta ideas que pretende velar por la igualdad entre hombres y mujeres a través de las cuentas de la Junta de Extremadura

Voz 13 19:18 Galicia rebelión contra Montoro diputaciones y ayuntamientos de toda España se han reunido en Pontevedra para advertir al ministro de Hacienda de que su paciencia se ha agotado critican la norma que les impide reinvertir el superávits que contamos en Madrid

Voz 0867 19:30 pues tres jóvenes dos de ellos menores han sido identificados por la Policía como autores de una agresión de otro menor a las puertas de su colegio en Aranjuez se que se busca a otros dos chavales que estarían implicados en esta agresión

Voz 13 19:40 última hora en Murcia el periodo para solicitar

Voz 36 19:43 plaza en los centros educativos se adelanta este año un mes la novedad las solicitudes de los menores deberán ir firmadas por padre y madre con el objetivo de atender los casos en los que haya desacuerdo por motivos de separación o divorcio Ramos ronda

Voz 13 19:56 en Navarra los regionalistas de UPN gana

Voz 0975 19:59 a las elecciones autonómicas y el cuatripartito que sustenta barcos perdería la mayoría absoluta

Voz 1558 20:03 con los datos del barómetro de la consultora impactos adelantado

Voz 0975 20:06 hoy por la Ser en la comunidad

Voz 1 20:08 tan ultima hora

Voz 12 21:01 voy a decir quién me llamo Alfons

Voz 1 21:04 bueno historias de madrugada y la amigo indebida yo quería decirle Antonio que no se preocupe la ratio ahora llega al teatro a estas alturas todo el mundo sabe que la materia se transforma

Voz 5 21:16 hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid Hablar por hablar entradas en la página web del Teatro Bellas Artes Últimas funciones veintisiete años de vida en el aire ahora en teatro buenas noches

Voz 0867 21:27 no tenemos ni candidatos ni candidatas pero ya tenemos sobre la mesa la primera promesa electoral de las municipales Ahora Madrid presenta su proyecto para reformar el Paseo de la Castellana en dos mil diecinueve sin que sepamos todavía quién será cabeza de cartel gana las elecciones

Voz 0867 22:27 buses bueno todas estas son propuestas que están contenidas en un documento de ochenta páginas que pretende reducir el tráfico en esta vía que pretende reforzar la presencia el transporte público y recuperar también el espacio para los peatones y también reorganizar por ejemplo sus dichosos carriles que cruza la vía y que son un tormento para cualquier conductor tormento una pesadilla para conductores pero también para ciclistas que llevan tiempo reivindicando su propio carril y con esta mente ese juego en la vida en esta avenida cada día los que se atreven claro Borja Quintana está allí eh muchos no será y no muchos ciclistas buenas tardes

Voz 40 23:00 si Javier buenas tardes apenas hemos visto pasar ciclistas por la calzada gran parte de los que usan la Castellana para llegar a sus destinos iban por la acera a los coches van muy rápido dicen y el ciclo carril que hay en los márgenes derechos de los dos sentidos no les inspira seguridad por eso piden medidas para que puedan andar con la bici sin ningún tipo de

Voz 41 23:18 los lema es bastante peligroso normalmente no suelo ir suele ir por la acera en el tiempo los coches no va muy rápido claro no no te respetan de

Voz 42 23:25 hace aún teniendo en cuenta las velocidades que alcanzan los vehículos en la Castellana estos ciclo carriles no me parece lo mejor solución creo que no hablamos de una calle convencional estábamos hablando una autopista

Voz 43 23:35 si no hay ningún carril hay una señal en el suelo que muy poca gente sabe exactamente lo que significa de que muy pocos coches respetan con lo cual es un riesgo no sólo sirvió para ir en bici es demasiado peligroso los coches van demasiado deprisa y bueno yo echó únicamente lo cruzo ya voy por carreteras secundarias

Voz 44 23:51 Óscar escapatorias evitar la Castellana en fin son algunas de las medidas que toman los ciclistas que prefieren evitar riesgos antes que circular

Voz 40 23:58 por el carril habilitado para ellos

Voz 0867 24:01 gobierne quien gobierne en dos mil diecinueve sería bueno desde luego una mano de chapa y pintura La castellano porque es evidente que se cese ha quedado desde el punto de vista de la movilidad en el siglo pasado martes debate político La Ventana de Madrid hoy devuelvo el tiempo prometido y arrancado en el programa de ayer a Podemos y al Partido Popular Lorena Ruiz Huerta portavoz de Podemos en asamblea en Madrid qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes y Pedro Rollán consejero de Transportes qué tal muy buenas tardes bienvenidos

Voz 40 24:27 bueno medio ambiente ordenación del territorio

Voz 39 24:29 en otro local disculpe pero bueno ex ministro mire Pedro en cualquier caso ya tenemos un brazo para guardar en el Día Mundial de la Radio ilustre de gas

Voz 40 24:41 esta prueba

Voz 1305 24:43 mente felicidades a la Cadena Ser

Voz 40 24:46 con la mala racha quería quería por haber adelantado el no

Voz 39 24:48 viento el renombrado entera de de la consejera mucho más importantes que el ante el Levante

Voz 0867 24:54 Félix ya que ha sido consejero de Transportes pues mire ya de paso ya aproveche la pregunta usted cómo ve esta reforma de la Castellana yo creo que es una renovación necesita e indudablemente una de las arterias principales de de la ciudad necesita

Voz 1558 25:07 se necesita una renovación al igual que también una continuación que lo que sería el proyecto de Castellana Norte lo que no sé es si lo veremos en esta legislatura el

Voz 0867 25:16 siglo que viene pero en cualquier caso como digo

Voz 1558 25:18 es algo que iremos viendo lo que sí parece precipitado es que proyectos que más bien los tendría que presentar el que sea o la que sea la próxima candidata ya existen anunciando pero bueno esto forma parte un poco pues del criterio de la objetividad del equipo de gobierno

Voz 39 25:33 pero si nosotros madrileño la sensación se está colocando la pelota en el tejado Lorena Ruiz Huerta a la que no nos lo ha hablado de Ayuntamiento de madre ya ya los noches diferencias pero este fin de semana en Grecia a la portavoz de Podemos en en ABC

Voz 0867 25:47 bueno ponía cierto reparó reparos pero sí al menos decía no que que ya veremos si Cármenes candidata o no y ya veremos cómo cómo se cómo se conforma esa candidatura que Se están dando muchas cosas por por hechas y que el camino todavía se debe recorrer ese camino claro

Voz 1305 26:01 esas no fueron mis palabras yo sí

Voz 17 26:03 hay que que la alcaldesa Carmena

Voz 0867 26:06 a usted más

Voz 1305 26:08 de que el alcalde está la alcaldesa Carmena una buena es una buena alcaldesa y en el plenario que se ha celebrado el fin de semana pasado para digamos calentar motores para lo que será la candidatura nuevamente de Ahora Madrid salió por unanimidad como conclusión que queremos que Manuela Carmena continúe siendo nuestra alcaldesa yo creo que además efectivamente va a ser así no otros no tenemos duda de que Manuela Carmena y ahora Madrid renovarán la alcaldía de Madrid efectivamente estoy de acuerdo en que hace falta una renovación en ese en esa vía fundamental para la movida madrileña como es la Castellana pero para eso también sería fundamental que el ministro Montoro y el gobierno del Partido Popular no hubiera atacado económicamente al Ayuntamiento de Madrid lo hubiera impuesto los recortes que le ha impuesto que están dificultando o van a dificultar en enorme medida que ahora Madrid pueda desarrollar su proyecto ciudad de mejora de la ciudad no me quiero yo en fondo

Voz 0867 26:59 en este asunto que no es el eje principal del debate de hoy pero tienes que le abro aquí delante de las palabras suyas en ABC que están entre comillas además ser alcaldesa no da derecho a Carmina a decidir en solitario o con sus afines

Voz 1305 27:11 exactamente y donde se infiere de esas palabras que yo haya dicho que que no vaya a ser candidata Manuela Carmena así

Voz 0867 27:17 precisamente es todo lo contrario no

Voz 1305 27:20 lo que he dicho es exactamente lo que pone en esa entrevista que nosotros consideramos que que en una mina una candidatura municipalista como Ahora Madrid que es una candidatura muy plural que engloba proyectos políticos diversos y que se que llegó en el año dos mil quince a conquistar el poder gracias a ser una candidatura muy plural y también muy democrática pues es importante mantenerse fiel a esos en ciclos que son los que nos hicieron ganar el Ayuntamiento de Madrid junto con una estupenda cabeza de lista como a Manuela que en ningún momento está en cuestión por parte ni de mini de nadie de nadie de las bases de Ahora Madrid que no tenga que ser Manuela a la alcaldesa no puede inferirse tal cosa del contenido de sal

Voz 40 27:58 bueno voy a un policía hacen tan sólo tiene sobre este asunto por alusiones hacia

Voz 0867 28:04 el van ganando tiempo y mientras no no hablamos de decir sí de Granada vamos a tener todo el tiempo para hablar de la digo yo que con respecto a la lo que está ocurriendo alarmismos

Voz 1558 28:13 capacidad de gestión de la señora Carmena de su equipo está intentando parapetarse en unos acuerdos y un tratamiento por parte del Ministerio de Economía Hacienda que es igual para todos los ayuntamientos ella finalizado

Voz 0867 28:24 la alcaldesa de la alcaldesa

Voz 1558 28:26 Madrid ya está adelantando el

Voz 0867 28:29 los compromisos electorales iba a imponer la lista desde el primero hasta anular era muy breve y terminamos con el asunto Carmena que no sé para qué diablos abierto

Voz 1305 28:37 esa mente el Ayuntamiento de Madrid es el único que ha recibido este trato discriminatorio por parte del Mini

Voz 17 28:42 a ver la gente Hacienda techo de gasto remontó el Ayuntamiento de Jaén que que bueno todo el que ahora es el número dos donde Cristóbal Montoro quebró el Ayuntamiento de Jaén

Voz 1305 28:50 no ha tenido una insolación poner muchas décadas

Voz 0867 28:53 equilibrio presupuestario los ecos de la declaración ayer la Audiencia Nacional de Granados que responsabilizó de la financiación irregular del PP Aguirre a González que vinculó con esta trama tenían Cristina Cifuentes Granados no aportó documentación deslizó además un detalle de la vida sentimental de Cifuentes que ha llevado a la presidenta querellarse contra Granados bueno hoy la presidenta de la comunidad de Madrid estaba con Carlos Herrera en Cope

Voz 4 29:14 nada de lo que diga el ese señor no me sorprende pero bueno vuelvo a insistir es que es un mentiroso un miserable bastante machista por cierto además la la sino acción yo estoy esperando todavía a que salgan las feministas que tan motivadas está cuando alguna mujer se nos atribuye ese tipo de cuestiones y que normalmente salen siempre que ocurren excepto que sea la agraviada entre comillas del Partido Popular claro

Voz 0867 29:44 le preguntaban a Cifuentes también si pone la mano en el fuego por Ignacio González y por Esperanza Aguirre también alabaron el fuego por el señor González y los eh

Voz 45 29:53 en la pausa unos cornada es que estaba vendiendo agua yo estoy es buen hombre yo era como una pausa puede estar diciendo lo está muy se ha evitado poner la mano en el fuego por sus dos ex compañeros señaló Rollán

Voz 0867 30:10 va a dice la presidenta que está muy tranquila están todos ustedes igual de tranquilos perfectamente tranquilos ya en este sentido yo creo

Voz 1558 30:17 sí que han sido numerosas las ocasiones en las que ella a su señoría el juez instructor de la causa esa pronunciado en el que no se dan las circunstancias ni los indicios para que pueda proceder una imputación de nuestra presidenta regional pero a mí sí que me gustaría no pasara de puntillas por algo que ha sido francamente muy importante que incluso hoy aquí en los acompaña pues la portavoz del del grupo parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid no ha quedado del todo claro es decir yo creo que en este sentido ha sido impresentable las declaraciones y las afirmaciones del señor Granados digo señor Granados por hacer un determinado tratamiento que desde luego cualquier cosa menos señor ya a mí sí que me gustaría una mayor contundencia por parte sobre todo de las mujeres que tiene una capacidad de influencia notable la presidenta Cifuentes Yola hecho también la señora Lord luz Lorena Ruiz Huerta que nos acompaña

Voz 0867 31:10 en el sentido de vamos a darle la oportunidad de si les parece a Lorena Ruiz Huerta criticarlo pero antes le voy a hacer un pequeño matiz de condenar no he visto una gran avalancha de las mujeres popular condenarle condenarlo condenando desde el primer segundo ese asunto esa declaración haberse evitado tener una oportunidad estupenda presidenta de anular algunos consejeros por cierto no lo hicieron hasta muchas horas después parece que lo estoy aunque escribe el argumentario no

Voz 1558 31:35 seguro que no no no obstante yo celebro

Voz 1305 31:38 pero me encanta que la presidenta Cifuentes necesite el apoyo de las mujeres declaradamente feministas como desde luego lo suyo no ha quedado suficientemente claro esta mañana por supuesto yo no tengo ningún problema en rectificar pues lo aclaro aquí en las ondas de la radio y ante la ciudadanía madrileña que nos esté escuchando las declaraciones de Granados revelando una supuesta relación sentimental de Cristina Cifuentes son desde luego machistas y las condeno dicho eh

Voz 17 32:05 dicho esto tampoco ha escuchado

Voz 1305 32:07 yo jamás a ninguna diputada del Partido Popular condenar las palabras del señor Garrido por ejemplo cuando se refirió en la moción de censura a mí como una señorita en su puesta de largo y otro tipo de de perlas y lindezas completamente machistas que han tenido dirigentes como el señor Barreda mi dicho esto dijo

Voz 17 32:24 yo creo que lo importante verlas yo creo que lo importante votaría Bonet

Voz 0867 32:28 periodista hasta que sangra yo suelo enamore ante eso eran sandía quince kilos señor Rodrigo bueno eh les ha dicho algo al respecto el alcalde de Alcorcón David Pérez

Voz 1558 32:39 luego yo particularmente ni ha hecho un seguimiento de lo que han manifestado o no Eladio al de Alcorcón

Voz 0867 32:44 por aquello de las reacciones a favor dentro de su partido

Voz 1558 32:46 he convencido que él también como cualquier persona de bien en recriminar a condenará esas manifestaciones y esas declaraciones totalmente inapropiada más machistas del señor ganado

Voz 0867 33:00 porque sí sino les parece hablamos un poquito de la financiación irregular del Partido Popular porque me han llevado ustedes a un debate que creo que no es el debate prioritario en este asunto no ha sido el

Voz 1305 33:08 no Rollán el que ha llevado al debate yo precisamente lo que iba a encuentro

Voz 0867 33:11 además me parece que lo que está haciendo

Voz 1305 33:14 el Partido Popular es una estrategia de tratar de enterrar la gravedad del contenido de las declaraciones del señor Granados bajo este mantra de de del machismo del supuesto machismo que lo es efectivamente pero vayamos a lo importante porque lo que ha dicho el señor Granados que es verdad que es un presunto delincuente que acaba de salir de prisión provisional todos los días las todas las demás cosas lo que le hace un tipo pues

Voz 17 33:36 eh efectivamente que no es eh

Voz 0867 33:39 pues su señor que a nosotros no nos gusta ni muchísimo

Voz 1305 33:42 no menos pero eso no significa que no haya sido Secretario General del Partido Popular que haya sido consejero de Presidencia Justicia y que haya compartido militancia y organización política por ejemplo con la señora Cifuentes durante muchos años y es buen conocedor de lo que está contando que no es un episodio aislado de corrupción sino que lo que cuenta es lo que está investigando la justicia precisamente el Partido Popular ha sido una estructura que se ha financiado de manera irregular durante muchos años y que ha concurrido a las elecciones está haciendo trampas y que ha robado a los madrileños y las madrileñas durante más de veinte años y lo que ha contado el señor Granados es que Cifuentes lo sabía porque como todos sabemos es imposible que una persona que ha sido dirigente del partido durante tanto tiempo como Cristina Cifuentes no supiera nada ya digo no de un episodio aislado

Voz 1 34:26 sino de una estructura de funcionamiento

Voz 1558 36:41 bueno pues en primer lugar eh poner de manifiesto que resulta incomprensible como hoy

Voz 0867 36:47 el portavoz de la la señora lo Lorena Ruiz Huerta

Voz 1558 36:51 Dau y otorga una credibilidad a alguien que acaba de salir de prisión hace cuatro días que dentro de lo que es su estrategia procesal que no es sino otra cosa porque lo tiene muy crudo lo tiene muy complicado va a tener que dar muchísimas explicaciones hoy mañana y pasado mañana y que lo que está pretendiendo es generar una cortina de humo con responsabilizando a una persona la presidenta Cifuentes que no formaba parte de ninguno de los anteriores gobiernos del Partido Popular Ike no forma parte por lo tanto con responsabilidades de gobierno en esa cita electoral y sobretodo una cosa que parece que también tiene cierta importancia no se puede acusar de manera gratuita sin aportar una prueba es decir un Tintín un testimonio no es más que una mentira porque el el señor Granados no tiene la responsabilidad de decir la verdad porque yo no me creo entre otras cosas que fuese un operario de Ikea el que se dejase en el altillo de su casa un millón de euros y como eso no me lo creo rompo una lanza en favor de la credibilidad de la presidenta Cifuentes y rompo una lanza en favor de decir que este señor en muchas ocasiones están mintiendo más que habla y cómo lo digo alto y lo digo claro y lo mismo defiendo una cosa que defiendo la otra pongo de manifiesto que este señor no tiene ninguna credibilidad Ike en tanto en cuanto no aporte pruebas mi credibilidad es ninguna

Voz 1305 38:12 claro lo que pasa es que el señor Granados que efectivamente es uno de los novecientos casos aislados que tenéis en el Partido Popular no es que esté faltando a la verdad lo que está haciendo es tratar de acogerse a los beneficios penales que eleva a ocasionar colaborar con la Justicia contar muchas más cosas de decir lo que se conoce comúnmente como tirar la manta y colaborar con la justicia delatar a otras personas relacionadas con el crimen y eso lo que genera es beneficios penales y eso es lo que está haciendo el señor Granados dicho esto yo es que insisto Granados es un profundo conocedor de cómo funcionaba el Partido Popular lo que está contando tiene mucha lógica de aquí se derivan dos vertientes efectivamente para imputar a una persona mucho más para condenarla en el ámbito de los tribunales la justicia hacen pruebas hacen falta pruebas sólidas contundentes pero las responsabilidades políticas están hechas de otra pasta nosotros no necesitamos pruebas contundentes para pedir explicaciones a la presidenta Cifuentes de que una persona que ha compartido militancia con ella durante tantos años en la organización y que dice cosas que tienen bastante sentido común como que no es posible que una dirigente del partido no supiera nada de la financiación ilegal durante tantos años tiene que dar explicaciones cuanto menos en la sede de la soberanía popular que es el Parlamento

Voz 1558 39:24 el tiempo da para lo queda si aquí lo vamos a tener que dejar como pueden Cores enero retrocede lo dice usted a Francino gay que sigue porque no hay una enorme no no un día como hoy pero sí decir una cosa muy importante y en este sentido es la credibilidad frente al señor Granados es ninguna ir desde luego una cosa también muy importante que ser responsable territorial desde luego no le pone al frente de ninguna organización que cometa de eso sí que machistas

Voz 39 39:48 arrolla no no nos Lorena Ruíz gracias hasta la próxima ustedes mañana estamos aquí de vuelta

Voz 47 40:02 un recibo

Voz 17 41:57 tenemos una pregunta o una duda para plantearle Rafa Bernardo Jesse el sector inmobiliario es también

Voz 13 42:03 terreno abonado a la innovación tecnológica del tipo que sea sí o no razón

Voz 1762 42:09 buenas tardes la tecnología está cambiando un sector tras otro y ha llegado con fuerza también al de la vivienda y uno de los proyectos más nuevos en este terreno es el de Click piso que gracias a la digitalización se precia de vender las casas de sus clientes en unos pocos días Francisco Moreno es su CEO

Voz 22 42:23 nosotros con un algoritmo de la tecnología que hemos desarrollado y somos capaces de valorar muy rápido el inmueble el veinticuatro horas hacemos una oferta indicativa el inmueble una vez que esa oferta es aceptada enviamos un asesor este asesor lo que hace es conocer el inmueble y validar ese precio una vez que se precio es validado en los encargan a hacer todo el papeleo certificados energéticos que gestionar el tema de las notarías en siete días estamos pagando los inmuebles en metálico

Voz 1762 42:55 también vamos a hablar de creatividad e innovación con uno de los emprendedores que más sabe de esto Miguel Ángel tal CD despertaba empresa pionera en la organización de juegos de rol en vivo así nos contaba las interacciones entre un concepto y otro entre creatividad e innovación

Voz 51 43:10 la creatividad es esa chispa que ilumina

Voz 1 43:56 con Isaías Lafuente pero no un día cualquiera en innovación

Voz 40 44:00 vamos cerrando esta Ventana en el Día Mundial de la Radio una jornada que lo hemos pasado muy bien acompañados por quiénes

Voz 0827 44:06 dan sentido a todo esto nuestros oyentes a los que hemos saludado uno a uno acordándome mucho

Voz 40 44:12 lo de Joaquín Luqui hola hola hola

Voz 0827 44:14 a los que hemos saludado también en grupo en todo

Voz 40 44:17 radio

Voz 1 44:22 a aquí estamos en La Ventana en Todo por la radio en el Día Mundial de la radio con el estoy absolutamente

Voz 0827 44:28 ah y también ante llena de oyentes oyentes con los que hemos jugado lo hacían esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0975 44:32 como se titula este famoso serial que triunfó en los años cuarenta en Radio Barcelona

Voz 55 44:39 te quiere callar lo dejas hablar pero bueno aquí está jugando

Voz 17 44:45 la saga de los poetas Matilde Perico y Brick In OCE Doña Hermida la presumida que fallamos está John me mato si te iba a ser un oyente bueno me entiendes iba yo pero ha habido

Voz 0827 45:00 alguien ha soplado no no ha habido soplo no oyentes con los que ha jugado esta tarde Iturriaga preguntándoles sobre las teorías de esté famosos Martes y Trece había una falsa

Voz 1558 45:16 por loque el espíritu del mal

Voz 40 45:19 queda el décimo tercer invitado parece copiado a la cena de los dioses escandinavos tiene sentido diga si es por Nahr Mehr el faraón número trece de la primera dinastía egipcia lo bien que al parecer era un poco los sanguinario llevó a la ruina su pueblo tiene sentido cuál de las tres no es verdad la tercera efectivamente la deje correr concurriera siempre

Voz 0827 45:45 aprendemos y han pasado por la radio y todo tipo de oyentes los de toda la vida los de todas las horas

Voz 17 45:51 usted se ha traído alguna radio Marcelino vida hoy no sabe lo que me está en que Radio no se escucha en cualquiera de ellas es menester por toda la casa repartida da la casa

Voz 0827 46:01 siete radios tienes Marcelino a oyentes veteranos que se han cruzado con otros más jóvenes que sueñan incluso con sentarse alguna vez en esta mesa y ante estos micrófonos Hinault han perdido la oportunidad de postularse el ex Ángeles

Voz 39 46:12 Ángela Ángela Ángela qué curso es ese

Voz 0827 46:14 segundo os dejo el currículum si cree que acuerden oye pues quizás Ángel algún día nos acompañe otros lo han conseguido por ejemplo la voz hoy de Hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 0975 46:24 en mi caso la radio es un rincón de todas y cada una de las habitaciones de mi casa de la casa donde crecí porque en el fondo para mí la radio es mi padre porque la radio como casi todo lo importante se hereda así que gracias papá

Voz 0827 46:37 hoy los oyentes han venido a vernos que es un juego arriesgado ya se dice que si el locutor o la locutora te enamora no pases por la emisora bueno y Sergio del Molino que no estaba aquí hacía el elogio de la II sin rostro

Voz 1787 46:48 sí la verdad incierta Formosa me da un poco de pena no estar ahí con vosotros pero también me gusta el día de la radio ser sólo una voz que al fin y al cabo es lo que lo que somos no inodoros no no frustrar las expectativas ese esa esa esa idea que nos hacen modelo de las voces que como así que los ojos

Voz 0827 47:06 ah y la radio ese medio al que tantas veces han matado

Voz 1 47:11 aquí

Voz 40 47:13 Iñaki Gabilondo ha hecho hoy el elogio de la radio de la supervivencia de la radio

Voz 0867 47:18 el único medio de comunicación que es compatible con todo el periódico te obliga a detener que para leerlo de televisión te obliga a detener ante para verla la obliga a nada entonces por eso digo que la radio tiene tanta verdad están cierta que no tiene ninguna son la posibilidad de no sobrevivir

Voz 0827 47:32 bueno a Iñaki ya lo conocemos no conocíamos a Rafa Pascual que es párroco de Anguita en Guadalajara y que también ha hecho hoy con una frase cita el elogio de este medio

Voz 56 47:42 qué quería decir que estamos enhorabuena felicidades porque junto con laca

Voz 1 47:46 en la lavadora el mejor invento del mundo es la radio bueno era ahora de una buena definición una buena define

Voz 0827 47:55 acción y resulta que esta mañana en Hoy por hoy han medido las emociones de nuestros oyentes lo ha hecho Elena Martín que es directora de socio Graf de marketing científico se dedica a esta empresa han colocado estas este aparato a los oyentes y resulta que este testimonio de este párroco ha sido una de las que más emoción ha suscitado uno de los momentos de emoción y después entre los momentos de atención atentos cuál es

Voz 1787 48:19 el momento en que habéis estado en que han estado a nuestro público más

Voz 15 48:23 no hay que decir que esto no consciente pero te tengo que decir que te tengo te tienes que aprender bien los nombres que ha sido justamente esa con esto no hace falta que me lo nosotros

Voz 1787 48:32 el intuía que la radio Jorge es que el otro no cambia el cambió el nombre sea lo que más llama la atención al público es que nos equivoquemos

Voz 40 48:44 en conclusión estáis ahí es la fuente hay que equivocarse más en la radio nos propones esto no el que estemos que es un público muy exigente público