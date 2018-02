La Ventana (14/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias cárcel para el presunto asesino de la Aviñuela el juez acaba de decretar prisión provisional para el supuesto autor de la muerte de su pareja ayer en esa localidad malagueña a última hora Jesús Sánchez prisión para José Manuel después de que el juzgado de Vélez Málaga haya decretado su ingreso provisional comunicada y sin fianza por el presunto homicida de su compañera sentimental en el municipio malagueño de La Viñuela apenas unos minutos estado ante el juez se ha cogido su derecho a no declarar tampoco lo hizo ante la Guardia Civil la práctica totalidad de las instituciones públicas en la provincia han guardado un minuto de silencio Susana Díaz presidenta de la Junta

Voz 0313 00:42 que ante la violencia contra no

Voz 2 00:45 otra mujer ante esta lacra este terrorismo machista no podemos rendirnos nieve entre veinte no entregar

Voz 3 00:52 en ningún momento la batalla María Adela de cuarenta y cuatro años será enterrada mañana a mediodía en el cementerio municipal de La Viñuela en Málaga

Voz 1667 00:59 en Elche la policía ha evitado un presunto caso de prostitución infantil una denuncia anónima ha facilitado la detención de una mujer que intentaba prostituir a una menor en una cafetería de la localidad alicantina a Elche Cristina Medina

Voz 4 01:11 la policía local de Elche recibió el aviso por parte de una persona que señaló haber escuchado en una mesa cercana en una cafetería el ofrecimiento sexual de una menor a un grupo de hombres por parte de una señora a la llegada de los agentes la tía abuela de la víctima estaba junto a la menor ya tres hombres los policías pudieron comprobar que la niña que se encontraba bajo los F estos del alcohol y que en un primer momento aseguró que tenía diecisiete años luego reconoció tener catorce la tía abuela que la intentaba prostituir aseguró que era la tortura la tutora legal de la menor y que sólo estaban en el bar con unos amigos aunque se produjeron varias contradicciones entre los implicados gracias el testigo de los hechos la Policía pudo poner una denuncia por un posible delito de prostitución infantil

Voz 1667 01:53 más cosas una sentencia del Supremo deniega la devolución del céntimo sanitario a las gasolineras esta decisión corrige una sentencia anterior que sí reconocía ese derecho pese a que las estaciones de servicio repercutieron el impuesto a sus clientes informa Alberto Pozas

Voz 0055 02:08 el Gobierno ya empezó hace más de un año la devolución de millones de euros después de que Europa declarase ilegal de este impuesto pero ahora el Tribunal Supremo acota esta devolución las gasolineras que subieron el precio del combustible para paliar el efecto de céntimo sanitario no podrán reclamar ese dinero porque dicen los jueces en sentencia firme el impuesto repercutió en los usuarios ese dinero ya forma parte de las arcas públicas y por tanto son cantidades imposibles de calcular el Tribunal Supremo establece estas directrices en el caso de una gasolinera cercana a la localidad vizcaína de Basauri que reclama a más de mil trescientos euros

Voz 1667 02:37 desde el exterior en Estados Unidos la Agencia de Seguridad Nacional informa sobre un incidente registrado en uno de los accesos a su sede de forma Meade en el estado de Maryland un tiroteo en el que una persona ha resultado herida según los datos que aporta la propia agencia hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 02:57 carriles es Madrid Madrid las ambulancias de transporte no urgente de la comunidad están sufriendo problemas en el servicio desde el pasado fin de semana con retrasos que han llegado a ser de varias horas o incluso en algunos casos ni siquiera han llegado a salir la Consejería oye la situación un fallo informático que ha coincidido con el cambio de las empresas privadas quedan este servicio Teresa Rubio la situación aunque está mejor que el fin de semana no se va a normalizar hasta

Voz 4 03:19 qué pasa unos días nos dicen desde la Consejería que para intentar paliar las deficiencias lo que han hecho reforzar el número de operadores de la mesa de coordinación de seis a veintidós impiden a los usuarios que tengan la costumbre de llamar directamente a las empresas concesionarias para reclamar su ambulancia que no lo hagan porque la mayoría ha cambiado desde la última concesión que ocasiona todavía más problemas recuerdan que el número para solicitar el servicio regional de transporte sanitario no urgente o para conocer el estado de una petición es el nueve uno cuatro seis ocho

Voz 1915 03:49 eso noventa noventa y nueve nueve uno cuatro seis ocho noventa noventa en el juez del caso Púnica ha vuelto a rechazar la petición de Francisco Granados para imputar a Cristina Cifuentes a Ignacio González y a Esperanza Aguirre en el auto previo a la declaración del ex consejero madrileño del pasado lunes Manuel García Castellón vuelve a recordar que esa citación no está justificada Ciudadanos ha celebrado que la presidenta madrileña no esté imputada podemos en cambio cree que antes o después Cifuentes acabará salpicada por la corrupción escuchamos a Ignacio Aguado de Ciudadanos y a Ramón Espinar de Podemos

Voz 5 04:19 es una buena noticia para los madrileños ya es suficiente con tener un presidente regional imputado el señor Ignacio González como para encima tener una segunda votación de la presidenta regional yo espero que estipula no se produzca pero desde luego si se produce la imputación de las Emma Cifuentes pediremos su dimisión

Voz 6 04:33 ya Cristina Cifuentes ha formó parte del Partido Popular de Madrid durante los últimos treinta años por supuesto que los en juego desde el Partido Popular de Madrid durante los últimos treinta años Le van a salpicar Pires salpica

Voz 1915 04:43 en cuanto al tiempo cielos nublados en toda la comunidad donde no se esperan lluvias hasta el fin de semana en las temperaturas han subido ligeramente a esta hora tenemos nueve grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:01 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino

Voz 0827 05:06 a las cinco a las cuatro en Canarias en la SER

Voz 1 05:09 en hacer servicios informativos

Voz 8 05:17 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:56 buenas tardes bienvenidos a La Ventana el el cinismo y la hipocresía son dos cosas que a mí personalmente me suelen poner bastante de los nervios pero por desgracia como saben son muy visibles les digo esto a cuento de las voces que se han lanzado estos últimos días en la Unión Europea pero sobre todo en Gran Bretaña sugiriendo un posible recorte de la ayuda económica a las ONG estos días como ya sabrán ha estallado un gran escándalo que afecta a Oxfam Intermón al saberse que algunos de sus trabajadores utilizar incluso algún directivo parece utilizaron parte de ese dinero para para montar orgías prostituir mujeres y que eso habría ocurrido en Haití tras el terrible terremoto de hace ocho años donde murieron más de trescientas mil personas vamos a ver la historia la historia en sí mismo es absolutamente

Voz 1781 06:39 repugnante

Voz 0313 06:40 la negligencia o el ocultamiento o incluso la complicidad ya veremos de algunos responsables de esa ONG parece que es palmaria y por lo tanto deben exigirse responsabilidades al máximo pero a mi a mi sinceramente me choca me chirría sigue también de cabreo un poco que quiere aprovecharse este episodio para cuestionar así en general lo de la ayuda humanitaria los abusos sexuales los abusos de poder en definitiva forman parte por desgracia de la condición humana serán en el mundo decir ya lo estamos viendo de la política de la educación del periodismo y también de las ONG pero no se puede conoce debería lanzar un torpedo como ese en su línea de flotación recortar las ayudas porque sería tanto como dejar desamparadas a miles y miles de personas en todo el mundo que ya viven o malviven bajo mínimos y además sería enormemente injusto no se iguales manía mía eh pero pero que a este colectivo de las ONG que incluyen su ADN una parte no pequeña de denuncia de de conciencia de mosca cojonera hay gente gente poderosa además que estaba esperando y ahora pues ahora creen tener un un asidero al que agarrarse para ponerlo todo en cuestión yo creo que eso son comportamiento como decía hipócrita y cínico y creo también que la respuesta más potente y la única seguramente debería ser la transparencia y el compromiso de un mejor control porque claro que sería de este mundo que está ya bastante jodido sin el trabajo de las ONG pues casi que prefiero no saber bienvenidos a la vez

Voz 9 08:13 tiene un ciclo tiene hoy pero yo quiero que Lope de hoy con fuerza yo pienso que ellos y nosotros de Goya

Voz 10 10:00 que en León data el sitio

Voz 9 10:03 di todo transparente viales sí

Voz 0313 10:55 si hay un periodista en esta casa que se ha pasado horas días semanas yo diría incluso que meses trabajando sobre el terreno con con todo tipo de ONG es Nicolás Castellano Nico buenas tardes buenas tardes cabreado

Voz 1620 11:06 hoy descanso dolido está sorprendido bueno expresamente cabreado porque es un sector con el que trabaja habitualmente de pones que como tú dices A se ha trasladado una idea que afectó muchísimo la reputación no sólo de Oxfam sino del sector Ike afecte a la reputación de esas organizaciones tiene una consecuencia fundamental y es que en la medida en que se pueden recortar las ayudas a organizaciones la gente que necesita la ayuda va a ver perjudicada su su su futuro no y muchas de esas personas son mujeres y niños en Haití y República Democrática del Congo no montones de sitios no entonces y lo que me preocupa es esa especie de de cierto linchamiento no bien y me pregunto si beneficia a alguien que que las ONGs que estaba acostumbrando tú decías a denunciar pues sean ahora la denunciado

Voz 1915 11:58 el escocés La Ventana con Marta Fernández compañera del diario El País escritura siempre me gusta recordarlo Marta buenas tardes buenas tardes Roberto Isaías como cada día hola

Voz 0313 12:05 hola buenas tardes qué garantía de la radio vivimos ayer a maravillosos ese mar Arabia todavía hay todavía

Voz 1512 12:13 como oyente o en honor de Isaías que decir como ochenta que sólo hitos como es decir que se disfruto

Voz 1915 12:18 mucho en el otro lado de la portavoz de las hoy en gran parte del radio

Voz 0313 12:24 Barcelona tenemos a Rafa viola San Juan cafetero habitual de este programa ya le conocen es director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global fue durante muchos años secretario general de Médicos Sin Fronteras hoy es que en un artículo muy recomendable en El Periódico de Cataluña titulado La ayuda el sexo el hemos invitado a que asome a la hay para desarrollarlo Rafa buenas tardes

Voz 1781 12:41 qué tal buenas tardes vuestros amigos como también disfrutando todavía de lo que fue el programa de ayer como oyentes

Voz 0313 12:46 sí sí sí la verdad es que sí oye tres tres errores señalas tú en ese en ese artículo en tres errores generales en toda esta polémica en todo este escándalo que afecta a Oxfam derivados me gustaría que lo recordarás

Voz 1781 12:59 pues mira si el primer errores de Oxfam evidentemente no porque lógicamente cuando vas a contextos tan vulnerables pues todos sabemos que cualquier descuido cualquier utilización del poder más cuando viene por temas de abusos sexuales lo que significa es que tienes que poner no sólo unos controles sino que tienes que hacerlos efectivos es decir tienes que sabes que aquello que tú has visto que tú conoces que tú sabes que ha pasado pues llevarlo al máximo no quiere decir que nuevas público quiere decir que lleves al máximo posible la persecución de esta persona y eso parece ser que es lo que ha fallado de alguna manera en el segundo error es un un error de percepción de la sociedad donde estoy con icono es decir no podemos extender la sospecha primero estamos hablando de una serie de casos que se pueden contar con con las manos también os digo lo digo en el artículo es decir el abuso sexual es el más extendido el más antiguo de todos los abusos posibles en situaciones de máxima vulnerabilidad siempre ha existido y las ONGs no estamos exentas

Voz 0313 13:58 y eso hay que decirlo claro y alto por qué

Voz 1781 14:01 es así es decir a nosotros se nos cuela espías se nos cuelan gente que quiere efectivamente aprovechar el que está en en países extraños para hacer cualquier tipo de cosas luego existe la depravación y lo que hay que hacer es evidentemente poner esos mecanismos pero sería un error confundir el trabajo que hace ocho y todas las demás organizaciones con miles de voluntarios decir que como esto ha pasado pues luego te te retiró el apoyo porque no olvidemos una cosa donde sí ocurre sistemáticamente ese tipo de abusos es en todos aquellos lugares en donde estas organizaciones no pueden trabajar ahí está pasando como por ejemplo con todos los refugios que estamos expulsando alivia desde nuestros gobiernos europeos están preocupados por los derechos humanos y tan de alguna manera moralistas a la hora de buscar este tipo de de de escándalos no sin embargo lo que sí sabemos en Libia es que el abuso sexual de otro tipo está pasando de manera sistemática con todos los que están allí desde la esclavitud hasta las violaciones en masa de todas las mujeres de buena parte de las mujeres que pasan por lo tanto las ONG son absolutamente necesarias segundo error para la sociedad para la lectura me gustaría que la sociedad dijera voy a pedirle todas las explicaciones a todos pero al mismo tiempo hoy a seguir apoyando porque realmente no hacen falta el tercer errores el el el error de quién aprovecha esto que es un error ya repetitivo reiterativo y que en Gran Bretaña lleva tiempo no es básicamente de una parte del propio Partido Conservador que ojo hay que decir lo de de parte del Gobierno ha sido el Gobierno que más ha subido sus fondos de cooperación en los últimos cuatro años mientras en España han recortado el setenta y cinco por ciento no hay una sola Secretaría de Estado que haya recortado tanto en Gran Bretaña se ha pasado al cero siete famoso con un gobierno conservador y por lo tanto lo que hay es que aplaudir esa decisión ahora bien hay un sector hay un sexto te hasta diciendo cómo ha pasado esto

Voz 0313 15:51 dar dediquemos los recursos a otras cosas porque

Voz 1781 15:54 fijaros en qué se lo gastan las organizaciones IS no sólo es un error es también una falsedad tremenda no y entre otras cosas Bono yo me artículo punto quién nos va a dar lecciones de moral cuando el Gobierno británico es el primero que vende armas a Arabia Saudí por Loles está masacrando a Yemen que recorten por ahí que ya mejor

Voz 1512 16:12 es una generalización absolutamente perversa y es una aprovechar este caso precisamente para decir eso pero Rafa ha habido un momento en el que has mencionado que las organizaciones se nos cuelan personas que no tienen los valores de la organización en los Whelan espías antes de decidir pero es evidente que también las organizaciones tenéis mecanismos para ver quién trabaja con vosotros gracias que claro reducir el riesgo

Voz 1781 16:35 sí sí sí el riesgo es absolutamente imposible es decir quién lo diga falsea no y el temor a decirlo públicamente yo creo que es falso que tiene que darle a la sociedad la confianza de que hacemos todo o de que hacen porque yo no estoy al frente de una de las grandes organizaciones que trabajan en el terreno pero se hace todo

Voz 0313 16:51 pero vosotras por ejemplo Rafa cuando tú estabas en Médicos Sin Fronteras detectase y salgo hicisteis algo

Voz 1781 16:57 hemos detectado varios casos es decir hay diferentes niveles en los que tienes que actuar y puedes actuó Hermida primero año dos mil doce es un año crítico en el año dos mil dos en la guerra del oeste de África

Voz 11 17:07 según un estudio muy muy muy

Voz 1781 17:10 muy bien elaborado en donde se decía que las organizaciones también tenía en Jaén de que en los campos incluso en los campos de refugiados auténticos santuarios para los refugiados que estaba viendo abuso sexual porque abusos todo aquello que en una situación crítica lleva a una persona a que no no teniendo otra alternativa pues acostarse con un cooperante no nos dijeron que no estaba generalizado vimos exactamente qué es lo que sucedía tuvimos reuniones de todas las organizaciones digámoslo así grandes de todas las que trabajamos incluida Oxfam incluidos sí Aldrin incluido MSF CICR y lo primero que establecimos fue aquí da códigos de conducta códigos de conducta código de conducta no sirve absolutamente para nada si al mismo tiempo no se toman medidas drásticas cuando se detecta es decir yo siempre decía lo mismo no cuando estas reuniones de el el código de conducta más duras el celibato de los curas y sin embargo eso no les impide algunos efectuado en hacer lo que hace no por lo tanto no nos fijemos códigos de conducta otra cosa y ahí es donde nosotros trabajamos mucho es decir incluya Amos cláusulas en nuestros contratos porque si tú detectas como nosotros detectamos en su momento a una persona que en Afganistán ha cometido de alguna manera un abuso sexual llámale prostitución pero en condiciones tan precarias no es lo que entendemos muchas veces por prostitución tú tienes diferentes mecanismos pero si además tienes en tu contrato una cláusula que dice que era el momento que detecte es un abuso lo puedes poner en un tribunal en Francia en Holanda y ahí lo cogerán y ahí queda tan un registro cualquiera en el registro de nuestras organizaciones no ahora bien a mi me gustaría decir una cosa vamos a ver esta idea de que los cooperantes yo no voy a decir somos porque ya no estoy digámoslo así en activo en el terreno somos santos ese es falsa somos egoístas como todo el mundo es decir yo siempre decía lo mismo y yo estoy aquí viendo lo que pasa y sabiendo que mi acción puede cambiar la vida de muchas personas y eso eso mismo en vez de llevarme una cuenta el resultado muy elevada me llevo una cuenta de alegrías elevadísima egoísmo eh yo podría hacer otra cosa yo estoy aquí soy tan malo tan bueno como sociedad entonces un expatriado se podía tomar cada tarde gintonic eso cervezas si con eso lo que está haciendo subyugar someter al personal local entonces tienes un problema y eso allí donde la organización tiene que actuar no no tapar nada

Voz 0313 19:19 mira vamos a incorporar una conversación a una persona a la que le agradezco mucho que haya querido asomarse a la ventana porque mañana a las diez de la mañana Oxfam Intermón ha convocado una rueda de prensa aquí en Madrid para bueno pues para dar explicaciones para responder preguntas porque hay muchas preguntas para plantear pero Pilar Orense es que es la subdirectora bueno sea prestado a asomarse unos minutitos a La Ventana yo se quiero agradecer Pilar buenas tardes hola

Voz 12 19:39 hola hola buenas tardes bienvenida qué hacemos

Voz 0313 19:43 bueno ya nos has escuchado un poco no lo que estamos comentando todos por cierto por cierto en estos días de desde que estalló todo el el el escándalo habéis notado algún tipo de descenso de número de socios se ha borrado alguien cuán cuántos socios tiene fama en España por ejemplo

Voz 13 19:59 pues mira nosotros tenemos cerca de doscientos mil socios y colaboradores

Voz 0313 20:03 se lo tiene buena

Voz 13 20:06 aunque puntualmente no nos está nos está ayudando no me gustaría decirte lo contrario no pero en estos días ha habido mucha gente que ha llamado a nuestra a nuestros teléfonos a nuestros Face a nuestros Britten pues para pedir el PADRE pedir explicaciones que está en todo su su derecho para escucharnos pero también hay algunas que a primera reacción nació darse de baja no entonces ahora mismo estamos ya en mil doscientas personas que en esto que en estos días han dado de caja de la organización

Voz 0313 20:32 mil doscientos

Voz 13 20:35 verdad que es un porcentaje si lo hacen en el cómputo global pues meditado pero no pero claro que los duele no porque eso en todo

Voz 14 20:43 mucho mucho

Voz 13 20:45 muchas personas que habían confiado en los otros no para cambiar el mundo porque eso al final es nuestro nuestro objetivo que de repente se sienten excusan la noticia se siente en su primera reacción es no puede ser no nosotros estamos eso pidiendo que pidiendo que pues tiempo cara para escucharnos tiempo para para conocer qué pasa ahí sobre todo

Voz 0313 21:06 para generar esa confianza no

Voz 13 21:08 en los haciendo que como decíais por ahí que es clave para cambiar la vida de muchas personas en muchos países

Voz 0313 21:14 Pilar que ha fallado los controles los reflejos y la información que ha fallado

Voz 13 21:20 pues mira ha fallado Illinois apuntado muchas cosas primeros que es un caso en el año dos mil once

Voz 0313 21:25 sí sí sí que ponen

Voz 13 21:27 en contexto de los temas que tenemos ahora en Oxfam Intermón concretamente que yo abro mucho nombre de Oxfam Intermón son muy diferentes a los que teníamos en el dos mil once tengo un concepto ahora alguna de las cosas que decimos este estoy segura que están más fuertes no de cómo hacemos las elección como identificamos esos valores que necesitamos de la organización o incluso bueno cómo acompañamos cuando hay casas no en este caso y si la denuncia cedió la investigación se vio la canalización serio a esas personas lo que falló fueron los canales de comunicación el decir bueno que hubo una persona que ya tenía lo cierto antecedentes sí que trabajó que luego llegó a Haití y que después de Haití pues pues también se incorporó en otras obras yo les no es es es es un claro ejemplo de mejorar haré cosas que debemos articular no como como no solamente queda en tu experiencia laboral sino que de alguna manera hay que

Voz 0313 22:20 así como el sector que claro

Voz 13 22:23 se generen otras oportunidades laborales en otras

Voz 0313 22:25 según Tito Pilar porque Nico Castellano estuvo en Haití en el en esa época después del terremoto y en más de uno

Voz 1620 22:31 he el trabajo de escuchar

Voz 1667 22:34 lo que es es han sido no se castigo a esas personas pero que hay

Voz 1620 22:37 dos errores básicos que cometió Exxon uno no poner a disposición de las autoridades judiciales de Haití a personas que pudieron haber cometido delito porque la pornografía delito Isis explotó sexualmente menores es delito dos el haber pactado con su director en Haití que hubiera bien pudiera renunciar al cargo en lugar de echarle inmediatamente no cuadran

Voz 0313 22:57 tú estuviste allí además es que me gusta subrayarlo porque es que en fin no no no te voy a preguntar qué viste pues no sé si viste algo nada al revés no

Voz 1620 23:05 he trabajado con ONG montón de sitio y sigo haciéndolo estaba en América Latina en África son he visto un montón de proyectos a República Centroafricana nunca antes tome complicado del sur y jamás he visto un contexto el que haya cualquier comportamiento de este tipo porque yo sí que habría dado parte de yo no tengo ninguna duda por eso lanza la pregunta no por qué no se dio parte de las autoridades haitianas por qué no se despidió inmediatamente al jefe de misión

Voz 0313 23:29 tenemos respuesta para eso Pilar Collina no

Voz 13 23:31 no tengo una muy buena respuesta tengo un reconocimiento de que el fama y eso está así hemos empezado Oxfam Intermón durante estos días manifestando nuestra vergüenza nuestra tristeza nuestra indignación Icon nuestras disculpas a a la a la gente no en otro proceso en esto toda nuestra protocolos e incorporan la la opción de denunciar cuando los casos al denunciable eso está clarísimo no porque los hizo en aquel momento no lo sé seguro a nosotros a veces no hacemos porque no porque no favorece la resolución a veces porque las víctimas no quiere a veces porque no hay un entorno seguro a veces hay una serie de casos con los que alguna vez no no no terminas de negociando las la la Lajusticia no con porque se casa una loción Pilar Intermón

Voz 1512 24:13 no es una organización con mucha historia en España sesenta años de historia que se une a Oxfam en el año dos mil y pasa a formar parte de Oxfam Internacional no sé si después de lo que ha pasado el alguien se ha planteado que se pudiera volver a desgajar y que podía haber Intermón por su lado y dejar la la colaboración con Oxfam

Voz 13 24:32 bueno la verdad es que nacimos como Intermón efectivamente pero ya son muchos años de Oxfam no formó parte de la Confederación Internacional y además somos de los que creemos hay una ONG de todos los tamaños y todas hace un trabajo ilícito o no pero para nosotros la fuerza de internacionales Novartis para trabajar también para denunciar para televisión global creemos en la Confederación Oxfam esto es un caso que persona Oxfam GB en el dos mil once pero realmente lo está inyector es en derecho de la mujer eso es que lo uno no no proyecto

Voz 12 25:00 Sarita esto no pero en lamentablemente son receta

Voz 13 25:02 pues de esa sociedad machista que de las que las ONGs pues no nos libramos no entonces yo creo que que desde lo esta indignación desde nuestros Theroux van ahora que somos más que lo hemos entonces esa asegura como reforzamos primero para que los Casasnovas eso es lo primero no qué tipo de gente contratamos qué tipo de referencial pedimos como cultivamos no son valores nuestra organización para que quién no es decir como el se vaya directamente no desgraciadamente si el caso pasa por denunciamos acompañamos investigamos llegamos a la justicia esa que faltan

Voz 1781 25:32 a Rafa opinar déjame que te diga una cosa muy claramente desde mi posición y ya digo cabrea hablo un poco más desde la distancia no lo primero sería un error renunciado son porque of Fame una magnífica organización de trabajo magnífico y excelente en todo el mundo yo creo que Intermón Oxfam sólo tiene beneficios de la capacidad de hacer lo segundo lo que también es ha convencido y ahí es donde hay que demostrar que las ONGs son diferentes que las que trabajan entren en temas de equidad en en contextos difíciles es que se va a poner al frente de todo esto es decir a diferencia de todos los demás se va a poner al frente iba a decir esto es inaceptable y de aquí se va a aprender no yo ayer hablaba con con una antigua secretaria de Estado de Cooperación e Irene preguntaba oye Si yo fuera secretario de Estado de Cooperación ahora mismo lo que aquí así días reforzará a mí decir vamos a hacer todo lo que hay que hacer para sacarle esto algo muy positivo y ahí hay que tener en cuenta primero lo que decías tú no los Mecano mismos sirven los suficientes es decir si son suficientes los que hay segundo cuando hay casos que hacemos tercero no olvidemos una cosa que siempre sino son olvidaré que no he visto en ninguno de los diarios británicos ni en todos estos que critican la ayuda las víctimas hay que tener en cuenta a las víctimas igual que se tiene en cuenta a las víctimas cuando aquí se produce abusos sexual es decir que sean africanos au haitianos no vamos a olvidarnos de ellas se requiere salud mental se requiere una serie de elementos para resarcir su situación etc etcétera yo creo que hacéis bien no plantear para nada Oxfam además conozco desde hace muchos años y sé que no lares yo creo que lo bienes poneros delante de toda esta investigación diciendo nosotros somos claros la transparencia de pasa por ser honestos que es lo que hay que se todos

Voz 13 27:07 totalmente de hecho estamos llevamos cuatro días que no paramos esa primera ciudad la cara uno no es habitual esto pero no no no podríamos no sin pelo dado seguros a veces sin conocer del de todo lo que había pasado hemos dado la cara por nuestros socios con nuestros donantes por toda la gente confía en nosotros desde el minuto cero no mañana como decíais convocamos necesitamos explica necesitamos comprometernos de la sociedad porque al final es una exigencia para todos los sectores pero cuanto más

Voz 0313 27:34 como no está que tiene como bueno

Voz 13 27:36 Dera valores y que tiene como bandera a cambiar la situación es injusta de las personas más vulnerables

Voz 0827 27:41 le pregunto a Rafa haya Nico apilar si quiere no puede haber un miedo a una especie de mi tú a una especie de denuncia de casos anteriores cuando las oenegés pusieron diques de contención este tipo de cosas

Voz 1781 27:59 claro que puede haber es decir yo creo que no todos los casos que haya habido desde yo insisto en la fecha del dos mil dos fue una fecha diferente que se conocieron entonces aquí puede haber habido otro tipo de casos que quizás no hayan sido bien resueltos no tener en cuenta también una cosa es decir tú no controlas toda la vida privada de un expatriado controlar una parte y por lo tanto te llegan los avisos que te llegan el problema no es que evidentemente lo es si tienes toda la información problemas cuando la tienes tienes que actuar risas la Dios eso ya

Voz 0827 28:29 lo que pasa con la corrupción es decir hablamos de la corrupción un partido político no estamos diciendo hombre no se puede colar ningún corrupto en un partido no lo que esperamos es una reacción rápida radical para echar o poner ante los tribunales a a esas personas yo creo que

Voz 1620 28:45 hay que tener ningún miedo a la verdad y la verdad duele tiene que salir y tienen que salir todos los casos que sea que salgan que se condene que se condene a los responsables y que y que sea el principio del fin no porque esto está afectando ahora las organizaciones humanitarias a una organización humanitaria de tanto prestigio que trabaja tanto a los derechos de las mujeres en muchos países cuerdo escenarios muy complejo la primera vez que entre al cuartel de la conozco de la mayor misión de Naciones Unidas en el mundo a la República Democrática del Congo el primer cartel que veo uno cuando cruza el acceso de seguridad su cartel enorme de un casco

Voz 0313 29:21 un abrazando una niña hay en diferentes idiomas no la viole

Voz 1620 29:23 no abuse de ellas sexualmente porque sí que hay sectores especialmente activos en esta materia ahí donde quizás ni los protocolos de prevención del acoso sexual lo del abuso etc etcétera funciona como en este caso en las jóvenes hay ONGs aquí en España que tiene esos principios de funcionamiento no sólo para sus misiones en países en situación de desarrollo que para mí es lo lo doloroso no abusar de una niña en Haití en ese contexto que tiene Haití o la República Democrática del Congo donde la violó

Voz 15 29:52 es un es un arma de guerra me parece especialmente asqueroso grave no pero esas organización incluso elimina

Voz 1620 29:59 el que un jefe se el que le ponga la mano en el muslo a alguien cuando está hablando en una reunión en una sede de Madrid y eso es lo que conseguir acabar porque si cooperante forma parte de la condición humana esto de la cosa sexuales del abuso del abuso de menores no es cosa de curas donde no es cosa de cascos azules forma parte de nuestra condición humana en el lado negativo

Voz 1512 30:18 Verónica dice porque la verdad duele diseñadas muy bien que lo que más puede doler y perpetuar ese abuso es la mentira y ocultar que es lo que está pasando y además me interesa mucho lo que dice sobre la violación como arma de guerra porque Rafa lo señala en su en su artículo dice que no es prostitución es que son mujeres que no tienen otra opción que no se están prostituyen

Voz 0313 30:41 el aprovechamiento de la no iríais de la debilidad

Voz 1512 30:43 sí claro Pilar Moreno su directora

Voz 0313 30:46 de Oxfam Intermón muchísimas gracias por estar en La Ventana mañana os escuchamos hay en directo de acuerdo muchísimas gracias un abrazo y mucha suerte Nico Nico de Rafa es lidiar a partir de ahora vale

Voz 1620 30:59 dice el mensaje de que esto absolutamente condenable que se depuren todas las responsabilidades pero que no sabe pensemos pensemos en la víctima y pensamos en las consecuencias de esto muy bien

Voz 0313 31:09 un abrazo un abrazo Rafa un abrazo hasta luego

Voz 17 31:15 imaginar que estás en tu casa imagina que ocurre lo incendia imagina que todo lo que tienes arden él pues ahora imagina que no tiene seguro de hogar y que nadie nadie que lo cubre

Voz 18 31:27 cuando la imaginación se vuelve real existe línea directa

Voz 19 31:30 porque ahora tienes el nuevo Secure esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 20 31:40 si no te gusta déjalo ciento ciudad te aburre viaja Silver exterior vuelve a empezar

Voz 1 31:46 tú cambia todo lo que quieras que con las rebajas de picas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 21 31:51 que lleva T2 gafas graduadas con ante reflejan Depor setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 22 32:01 que no que no es hacer más alto nivel más guapo pero no me equivoqué

Voz 1 32:05 porque contigo no he podido abrirle News todo lo momento vivida va a ser un largo camino juntos hipoteca naranja de ING con el precio que busca pero Comisiones encuentra la hiriente

Voz 23 32:23 lección número tres todo todo

Voz 0313 32:25 va de lleva

Voz 24 32:27 a regalar algo siempre acaba con cualquier cosita pues este año un regalazo

Voz 1 32:33 en una deliciosa tarta con forma de corazón

Voz 24 32:36 triunfadoras este San Valentín además el suben

Voz 1 32:38 mercado de El Corte Inglés te lleva a Roma con mucho amor lanza oye tú tienes que tal que vienen entrega y quiero ponerme una alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 25 32:59 protege con la alarma de Securitas Direct condena

Voz 1 33:02 Acciona anticipada llama ahora al novecientos

Voz 25 33:05 ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto

Voz 1 33:08 eso

Voz 26 33:10 la Parrado ampararán para ti diré para ampararán no Pro Tour para amparar ampararán para

Voz 27 33:17 acabas de escuchar a un genio Podium podcast presenta los

Voz 1915 33:21 Sanitas departamento

Voz 27 33:22 cuatro episodios para conocer al director de orquesta Gustavo Dudamel el hombre detrás del genio detallará su vida desde el origen de su pasión por la música hasta dirigir el Concierto de Año Nuevo en Viena o la Filarmónica de Los Ángeles los sonidos

Voz 1 33:36 de Dudamel ya disponible en Podium podcast

Voz 27 33:38 punto com

Voz 28 33:42 no

Voz 29 33:45 investigue a La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana La Ventana

Voz 30 33:53 Cabré

Voz 1 33:59 si hoy no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho en Canarias de ocho a ocho y cuarto el primer repaso a la informa

Voz 31 34:07 ción del día algunos fallos en la gestión del temporal mareo colorido fuera su buenas noches Ángels Ranillas buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis verán

Voz 1 34:14 es una responsabilidad algo de Gobierno desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló el Larguero de Romero dice Flaquer y de Messi de Axel Torres de Michael Robinson dieron de Mireia Belmonte de Iturralde González de Relaño pero cada noche a partir de las once y media con Manu Carreño

Voz 10 34:58 yo y el deporte lo hacemos entre todos los que apenas

Voz 32 35:02 el Hablar por hablar no hay fronteras para la conversación Pedro Llamas desde California

Voz 33 35:09 yo ya hace tiempo que vengo pensando en un proyecto un proyecto que lo que pretende precisamente es dar visibilidad a cualquier persona que tenga talento

Voz 32 35:19 nuestros oyentes nos cuenten sus historias desde cualquier rincón del mundo

Voz 33 35:24 la idea es estoy por montar una página web donde nosotros básicamente lo que queremos es el altavoz de toda esa gente que está empezando

Voz 13 35:34 en resumen pero lo tiene como un hobby yo soy

Voz 33 35:37 donde vierte todos sus sentimientos hablar

Voz 32 35:40 por hablar unidos por el hilo de la radio desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín Cadena Ser

Voz 26 35:52 amparar ampararán para estoy en crisis para ampararán no pedir pre Tour para amparar ampararán para

Voz 27 35:59 acabas de escuchar a un genio Podium podcast presenta los sonidos de Dudamel cuatro episodios para conocer al director de orquesta Gustavo Dudamel el hombre detrás del genio detallará su vida desde el origen de su pasión por la música hasta dirigir el Concierto de Año Nuevo en Viena o la Filarmónica de Los Ángeles sonidos

Voz 0313 36:18 usted Dudamel ya disponible

Voz 27 36:20 punto com

Voz 22 36:22 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los aficionados al tenis

Voz 1 36:27 Nadal Federer Murray Djokovic llevaban un mesecito o más sin jugar

Voz 0313 36:31 Josean el partido Cadena Ser punto com

Voz 1 36:34 la radio que tú programas

Voz 34 36:38 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 1781 36:43 ahora por mucho menos

Voz 28 36:45 sí

Voz 35 36:50 cómo debe ser eso es despertarse cada mañana volver a cortar cada mañana de que te ha tocado del Cupo las relajó volver a cortar ante cada mañana de que te ha tocado el cuponazo de la bajón por era

Voz 3 37:10 por cada viernes un premio de nueve millones de euros por el quince millones con el cuponazo XXL existe en el mundo una sensación igual

Voz 23 37:19 un recinto no

Voz 22 37:22 no recibo deberían tener es menos recibo

Voz 36 37:26 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de Tous

Voz 1 37:29 BBVA y fraccionar las cincos coste

Voz 36 37:32 de meses cuantos más agrupe es más ahorras informa

Voz 22 37:35 BBVA del día creando oportunidades

Voz 23 37:43 la Ventana

Voz 29 37:44 con Carles Francino

Voz 0313 38:39 aquí seguimos asomados a la ventana con Robert y con Isaías como todas las tardes hoy tomamos café con Marta Fernández escuchando Madonna de fondo me está preguntando otra vez a vueltas con el tema de los límites de la ofensa de sentirse no sentirse ofendidos vendida nuestra canción ese momento provocó su ruidos y su run run porque hablaba de la Virgen me siento como una virgen y tal bueno hay gente que le puede ofender habrá gente que por el final del Carnaval de Las Palmas con la que ganó el año pasado montó una parodia de la Última Cena tampoco la habrá gustó mucho el otro día el chaval que puso en la foto de Instagram la cara de de Jesucristo pero claro hay otra cosa que también pueden ofender y a lo mejor no se piensan tanto por ejemplo el objeto de nuestra polémica diez

Voz 1 39:20 la polémica hay guías Lafuente

Voz 0827 39:24 pues resulta que el Ayuntamiento tinerfeño de Güímar patrocina una fiesta sólo para mujeres en la que elegirán a mis mis estrecha y mis licenciada en follón metería ante la polémica suscitada por tan elevada convocatoria la alcaldesa que desde el PP y que se llama Carmen Luisa Castro ha dicho que el Ayuntamiento sólo financia el transporte que tampoco ve nada malo en que las mujeres de su pueblo se diviertan sanamente que quieren que hagan que juegan al ajedrez se ha preguntado cuando le han preguntado sobre el tema sucede además que la cena recaudará fondos para celebrar las fiestas de Fátima todo allí resulta chocante ver la imagen de la Virgen al lado del mar Homo que actúa como reclamo en el cartel sí porque también habrá striptease no falta de nada en la cena bueno no cuesta imaginar qué diría esta señora si estuviesen la oposición fuera otro partido el organizador del evento pero no se lo explicaremos porque sino de punto medio entre jugar al ajedrez y elegir Amis cachondeo sino encuentran mejor fin al que dedicar el dinero público y además no vislumbra nada extraño siquiera formalmente en financiar con la follón metería

Voz 27 40:29 unas fiestas de advocación mariana no tenemos esperanzas en que nos entienda

Voz 38 40:34 no

Voz 0313 40:38 en Radio Club Tenerife Miguel Ángel Rodríguez buenas tardes buenas tardes

Voz 39 40:41 dejarle siete al compañero como eso pues bien viendo el combo perfecto como decía

Voz 0313 40:45 a día de hoy háblanos un un poquito con más extensión del del perfil de esta alcaldesa que además queremos la primera la primera polémica que género de este tipo

Voz 39 40:55 está ya habituado a este tipo de polémicas es más yo creo que hasta disfruta con con este tipo de polémicas la alcaldesa saltó a la fama de Carmen Luisa Castro alcaldesa al Partido Popular ellos recordarlo porque hace meses protagonizó una polémica al despilfarrar según la oposición dinero público en organizar viajes para asistir al programa Sálvame con vecinos del municipio ella incluso llegó a participar en el propio programa presentando alguna que otra pieza e incluso los titulares de de Sálvame al que asistió la verdad que es una alcaldesa que ser envuelve vienen los medios y que no rechaza ninguna polémica es más con esta polémica con la del cartel famoso en la que se leen cosas como decía Isaías mis Cachón dado la elección de Miss estrecha ella ha defendido la participación del Ayuntamiento a la hora de financiar el transporte de de de la gente que va a asistir a esta fiesta dice que desde hace desde hace seis años se colabora con esta asociación y además lo defendía de esta manera

Voz 40 41:52 un acto que realizan para recaudar fondos este donde las mujeres sanamente con sus chiste y tal fin allí hice divierten quitaran para eso ya está si creen que a alguna lavadora o al ajedrez

Voz 1781 42:04 coco con Such y ha dicho que con su tique con sus hijos chistes nada

Voz 39 42:09 e hice preguntaba como decía Isaías que quieren que hagan que que juegan al ajedrez a las cartas lo cierto es que el cartel o por lo menos en las palabras y las expresiones que se pueden encontrar en ese cartel que permanece colgado en varios puntos del municipio de Güímar no han sentado muy bien ya tenemos reacciones Claudina Morales directora del Instituto Canario de Igualdad

Voz 41 42:28 estamos utilizando los mismos términos que los hombres han utilizó con la mujer es para recibirlos en cuanto a nuestra actividad sexual quién es decir si tenemos muchas relaciones sexuales en no termina de una manera que tenemos poca de otra en fin en relación sexual muchas veces en tono despectivo

Voz 39 42:48 no es la única de las reacciones y la verdad es que la alcaldesa siga adelante con esta financiación del transporte en esta fiesta en este cartel polémico la verdad dentro de de una de las participaciones de uno de los comentarios de la alcaldesa que que que sigue sigue en el foco del huracán que no lo abandona en el ojo del huracán perdón

Voz 0313 43:07 ahí estaba ya ha visto con el boli ristre

Voz 1915 43:13 estaba bien no perdón are uno Ángel venga hasta luego te compañero un abrazo que éste padecía estupefacta por que sí es lo que decía Miguel Ángel que es que le le va la marcha de Garda la polémica no

Voz 1512 43:29 porque eh además es que parece un gag José así se intenta hacer con mayor grado de ofensa en las palabras en la elección en la advocación posterior mariana de lo que tiene que ser y fue conmemorado financiado además parece que no sale es que parece un gag del Mundo Today

Voz 0827 43:49 es que es lo veía todo tan normal y ha buscado una reacción cuando ha montado la evidente polémica no porque bueno no estamos hablando de de un acto supongo que fiestas como estas las habrá por toda España a veces nos hacemos eco de ellas es bueno cuando es una fiesta privada y la gente va ITA pero claro cuando un ayuntamiento se sube al carro de la financiación aunque sea solamente colas será el del transporte de las mujeres a este acto cuando una cosa que no ha dicho Miguel Ángel han dicho hombre no le parece un poquito sexista dice bueno va hay organizar una de hombres se organiza es decir a ella es de las que intenta compensar el sexismo promoviendo otro sexismo exactamente igual y cree que con eso equilibra y no señora alcaldesa el sexismo se equilibra cuando se erradica

Voz 1915 44:30 con los ellos se combatir otros tan Cutter estreno que está yo creo que está buscando el polígrafo de Sálvame Deluxe es que se debió quedar con ganas después de su intervención bueno pese a que no mal tiene mal

Voz 0827 44:41 me preguntes dónde está está ahora el partido es verdad que si le preguntaran a Rafael Hernando diría bueno yo soy diputado de Almería

Voz 1915 44:47 y no voy a pronunciarme sobre lo que sucede en Canarias

Voz 0827 44:49 pues no como le ha pasado con la colección de Madrid pero hombre yo creo que alguien debería decir algo

Voz 0313 44:53 bueno todo esto será para celebrar San Valentín que por cierto queréis que hablemos un poco de San Valentín vamos a ver en qué se parece pero no no pero a ver es ópticas muy concretas bueno muy concretas y opuestas desde la fe y la razón a desde la ciencia y el sentimiento bien eh desde dos campos distintos vamos a hacerlo en seguidores

Voz 42 45:12 yo prometo que hoy es el principio de todo para mí seguro de coche hoy voy a hacer metodista ya es hora de que saque estadista que hay ante Línea directa el seguro con todo

Voz 19 45:21 es el mejor precio cara visado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 20 45:27 si no te gusta déjalo centro ciudad te aburre viaja sino eres feliz vuelve a empezar

Voz 1 45:33 tú cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiuso chicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 21 45:38 lleva gafas graduadas con reflejan Depor setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en ópticas

Voz 12 45:49 en Hora Veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito

Voz 1 45:55 lunes y viernes en Hora Veinticinco miércoles en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook

Voz 43 46:04 en la Cadena Ser estartapeando los con Rafa Bernardo emprendedores y startups protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más

Voz 22 46:19 si pudiera es el nuevo Single de David de María I primer adelanto de su próximo disco veinte años

Voz 44 46:27 el artista celebra veinte años de carrera en directo ya disponibles las entradas para Murcia diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Málaga no de de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre en David De María oficial punto es

Voz 45 46:50 porque lo que otra crisis

Voz 1 47:01 el rey de Europa este viernes desde las ocho el Puerto Real Madrid

Voz 46 47:28 en la Cadena SER

Voz 23 47:35 la Ventana

Voz 47 47:38 con Carles Fran

Voz 1915 47:40 cine

Voz 16 47:42 y eh

Voz 48 47:46 y aquí aquí o no voy a Irene aquí desvío de que muy muy eh que Gil

Voz 49 48:26 ah

Voz 48 48:28 está de English que es eso no ha hecho nada

Voz 0313 48:43 siempre que hablamos del amor y hoy es un día pues oportuno y adecuado para hacerlo lo relacionamos con algo de casi etéreo e que no se puede definir del todo Ny cifrar esa es la teoría pero bueno hoy vamos a hacer una aproximación más científica este tema a este asunto a la naturaleza química del amor que haber Raila en España Derecho funciona desde hace un año la escuela neurocientíficos del amor que es un centro que enseña a elegir o al menos a intentarlo a la persona adecuada que está basada en los avances de la neurociencia Bono permite encontrar algunas pistas de de de porqué nos enamoramos de de unas personas y otras no con una no nos va bien con otra Mali con otras regular Miquel Iglesias es el director de la escuela y además coautor del libro La fórmula del amor Miguel Iglesias buenas tardes bienvenida La Ventana qué tal que que que nos hace que que nos hace elegir a una persona a otra de verdad ahí va al fundamentos científicos para eso o químico o lo que sea vamos

Voz 50 49:46 sí químico de la química del cerebro no la química de la moda hace quince años que tuvimos está aún te inicial

Voz 0313 49:52 de porcinos enamoramos que unas personas no de otros

Voz 50 49:55 y lo que hemos hecho se hizo a la ciencia cuarenta mil partos

Voz 1620 49:59 la cerebrales más de catorce millones

Voz 13 50:02 de personas se realizaron incluimos el libro que es un lanzamiento dote de estas pasa sabes que se está vendiendo muy bien y la respuesta que encontramos es que hay ciertos neurotransmisores en el cerebro que que permiten generar constelaciones de juegos que son perfil de personalidad y según la personalidad que nosotros tengamos no vamos a sentir más atraído por ciertas personas más que otras

Voz 0313 50:30 sea ese ese test por lo que comenta permitiría calibrar una cierta compatibilidad o incompatibilidad con la otra persona no

Voz 12 50:37 exactamente sí funciona sí

Voz 0313 50:40 no somos compatibles estamos abocados al frío caso sí o no forzosamente

Voz 51 50:46 sí sí creo que lo Homero

Voz 13 50:48 hombre es que esto es como una mapa de la UCA del Tesoro no sabemos exactamente quiénes somos sabremos exactamente a quién encontrar lo que el día a día de hoy si un día como este San Valentín hay que recordar que estamos en uno de los momentos más reciente la humanidad donde más personas solteras ahí donde más rápido se sepan las parejas que logran emparejarse ante esta situación creo que es un buen momento para dar un paso hacia un modo profesionalizar fe en esto que se llama el arte además no encontrar poder llegar a emparejarse a ronda se ha con aquellas personas con las que podremos ser felices por un tipo de pareja que sea la que están buscando sea para un proyecto de vida sea para amar para reproducir unos otras de forma

Voz 1512 51:37 pero Mikel uno puede saber y tener ese mapa del amor y decidir que sabe qué es lo que le conviene pero luego el corazón es el que manda y además aunque haya gente que tenga muy claro

Voz 1781 51:47 no su tipo de persona gente que

Voz 1512 51:50 esa horquilla amplia esto tanto Fosse puede ella

Voz 0313 51:52 Carles Gil amplias que le gusta de todo

Voz 13 51:56 bueno los horquilla amplia suelen suelen alinearse con personas que suelen ser un poco más pequeña

Voz 0313 52:03 bueno

Voz 13 52:06 es cuestión de opuestos complementarios bien que son uno de los perfiles igual nosotros no queremos quitar obviamente Mi profanar la magia ni el templo de los poetas con respecto al amor nada más lejos de la realidad creemos que esa magia existe que es súper bonita no lo que sí sabemos es que hay ciertos pasos que pare que si uno de los sigue nos acercan a aquellas personas que no pueden eso lograr dar cierta felicidad cierta calma y permitir tener pareja

Voz 0827 52:34 no pero si esto se generaliza acabaríamos con una especie de amor a la carta tendríamos el Banco de nuestros elementos químicos y entonces alguna empresa algún ordenador diría bueno pues tú con este perfil químico

Voz 0313 52:47 tienes una compatibilidad el noventa