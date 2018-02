La Ventana (14/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las seis las cinco en Canarias Médicos Sin Fronteras reconoce casos de acoso y abusos sexuales dentro de la organización lo avanzábamos hace una hora la ONG detectó veinticuatro casos en dos mil diecisiete que se han saldado con diecinueve despidos un reconocimiento que se une al escándalo de Oxfam en Haití desde París amplía Carmen Vela

Voz 0390 00:27 la asociación humanitaria nacida en Francia con cuarenta mil colaboradores en todo el mundo ha revelado este martes que en el último año hubo ciento cuarenta y seis denuncias Ike tras una investigación interna se detectaron veinticuatro casos

Voz 0313 00:40 es de abuso o acoso sexual que Cézanne

Voz 0390 00:42 daron con el despido de diecinueve empleados Médicos Sin Fronteras no ha detallado donde trabajaban esas personas pues se han analizado los casos con estricta confidencialidad para proteger a las víctimas la ONG ha señalado que en dos mil dieciséis ya se habían expulsado a diez personas por razones similares

Voz 1667 01:00 por cierto que también en Francia la Fiscalía ha abierto una investigación contra el ministro de Hacienda tras la denuncia de una mujer por acoso sexual es el segundo expediente que la justicia francesa abre contra este ministro también lo investigan por una supuesta violación en dos mil nueve continúan las declaraciones en el juicio del caso de los ERE a esta hora es el turno del ex viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Agustín Barberá que ha defendido la legalidad la transparencia del sistema de ayudas Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 01:27 el procedimiento con el que se pagaron los ERE en Andalucía era legal y estaba contemplado en la ley de presupuestos que aprobaba el Parlamento andaluz cada año lo acaba de decir el ex viceconsejero Agustín Barberá

Voz 3 01:37 que era la ley de presupuesto de cada año que estaba hacía ese sistema en concreto eso referencia al convenio y por tanto un beso consideró como usted comprenderá no es nadie para cuestionarse un procedimiento que está inserto en una ley

Voz 1541 01:51 todo el Parlamento lo conocía ha dicho y los parlamentarios de la Comisión de Empleo incluso pedían ayudas para sus provincias lo que desconocía el ex viceconsejero es que un director general estaba otorgando rentas vitalicias

Voz 1667 02:02 en la bolsa el Ibex treinta y cinco cierra jornada con una tímida subida de menos de medio punto porcentual que le deja en los nueve mil seiscientos ochenta y seis puntos básicos en Estados Unidos el FBI descarta que el incidente registrado este mediodía a las puertas de la sede de la agencia de la seguridad nacional en Fort Meade en el estado de Maryland esté relacionado con el terrorismo Blaine sea confirma que varias personas han necesitado atención hospitalaria en deportes gran noche de Champions Marta Casas

Voz 1509 02:29 con los partidos de ida de los octavos de final con el Real Madrid jugándose en parte la temporada los blancos con la baja de Dani Carvajal y con la posible novedad de Isco en el once inicial en lugar de Gareth Bale reciben al París Saint Germaine de Unai Emery con Mbappé Neymar y Cavani como principales amenazas más de cuatro mil seguidores franceses han llegado a Madrid para un partido que ha sido declarado de alto riesgo Además más allá de este encuentro la misma hora se van a ver las caras Oporto y Liverpool los dos partidos nueve menos cuarto ocho cuarto en Carrusel de

Voz 1915 02:56 de seis a tres cinco y tres en Canarias carriles ser matriz de Madrid ha dimitido el director de al Madrid la sociedad de capital mixto que ayuda a pymes y autónomos a obtener financiación desde junio del año pasado la Fiscalía Anticorrupción investiga a esta compañía de la comunidad por haber vendido deuda de estos emprendedores a empresas de recobro aquella denuncia la presentó Ascensión lucha que ha comparecido hace unos minutos en la Comisión de Economía de la Asamblea de Madrid

Voz 4 03:20 en aquella época yo tenía una vivienda en Talavera de la Reina llegó a ofrecer la venta de este inmueble para pagar la deuda a pesar de estar hipotecada su contestación fue que no era en una inmobiliaria esto es peor que estar en la cárcel cuando cometes un delito sabes que una vez cumplas tu condena podrá ser libre pero a mí que me queda la soledad el empobrecimiento tener una hija sin poder la posibilidad de poder seguir estudiando ya se han llevado mi dignidad de autoestima mi carácter mi vitalidad ya veces sino fuera por mi hija hasta las ganas de vivir

Voz 1915 03:51 el Ayuntamiento de Moralzarzal la ha llevado a la Fiscalía dos adjudicaciones supuestamente irregulares del Ayuntamiento entre dos mil siete y dos mil trece cuando estaba en el Gobierno de la localidad el Partido Popular información de Raquel Fernández en la fiesta

Voz 1315 04:02 Thalía Provincial de Madrid ha presentado el Ayuntamiento la auditoría sobre la Casa de Niños privatizada en dos mil cuatro explican que el pliego de adjudicación original puntúa la experiencia del personal en la propia casa de niños lo que excluía dicen a otros licitadores en cuanto a los campus de verano indican que entre los años dos mil siete y dos mil doce no había contrato con ninguna empresa Juan Carlos Rodríguez Osuna es el alcalde

Voz 5 04:26 Nos hemos visto en la obligación de

Voz 6 04:29 llevarlo y dar traslado a la Fiscalía para que eh

Voz 5 04:31 eh está pues actúe como considere oportuna

Voz 1315 04:34 la auditoría sea realizado sobre otras concesiones pero las presuntas irregularidades detectadas dicen en el Gobierno local han prescrito

Voz 1915 04:42 la policía continúa buscando en Aranjuez a dos de los cinco chicos que el pasado lunes agredieron a un menor de diecisiete años en la puerta de su colegio ya se ha identificado a tres de los agresores y la víctima fue atendida con lesiones en la cara el pecho y el estómago tenemos diez grados en el centro

Voz 0324 04:55 en la capital

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana ya a las siete las seis en Canarias en la SER

Voz 11 05:31 en eh y ahora no a más crisis armado

Voz 0313 06:03 estoy canción que estamos escuchando forma parte de la banda sonora de la forma del agua que es la última película de Guillermo del Toro que se estrena este próximo viernes acumula un montón de nominaciones a los a los suyos

Voz 6 06:14 Óscar y cuenta la historia de de un hombre anfibio que forma parte de un programa de experimentos

Voz 12 06:20 algo sobre todo lo que ocurrió

Voz 13 06:22 tenéis la obligación de dar parte

Voz 14 06:29 que esta diciendo

Voz 15 06:35 al al nuestra única

matiza y ahorro mucho en el seguro del coche que son cinco minutos su y tú estás tramando algo pues sí que me voy aperturista

Voz 11 06:50 chao

el actor que tienes en casa Securitas Direct y qué tal el mes que viene me entrega y quiero ponerme una alarma aunque esté mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robo oso que alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 0313 10:39 la tentación son las seis y diez cinco lleves la tentación del día de San Valentín la querencia por buscar constantemente trazas de azúcar o almíbar llega incluso hasta la historia por eso hoy antes de que llegara Nieves Concostrina he de confesar regional un poquito inquieto

Voz 26 10:54 por qué pensaba nos va a traer un historia de amor algo de príncipes y princesas se atreverá con algo así finalmente mis temores eran infundados hoy en nuestro paseo diario por la historia en acontece que no es poco no les haremos nada de amor no les hablamos concretamente de una matanza

Voz 27 11:17 en La Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 11:34 y vámonos al Chicago de la ley seca en un almacén de la calle Clark siete hombres con pinta de gánster esperaban aquella mañana del catorce de febrero de mil novecientos veintinueve un camión con contrabando del ICO los que llegaron sin embargo fueron tres policías y dos hombres de paisano los malos no inmutarse como la poli estaba bien pagada aquello sería una visita de cortesía o una redada en plan paripé pero no pusieron a los siete contra la pared y los Frield acababan de poner perdido el día de San Valentín cuando estuvo hecho el trabajito los tres falsos policías esposaron a sus dos compinches que iban de paisano y eso fue lo que los testigos vieron en la calle

Voz 14 12:36 a la autoridad llevándose a dos presuntos delincuentes

Voz 1626 12:39 pero todos eran hombres de Al Capone y aquel día escribieron el guión de la matanza de San Valentín fue un momento de la ley seca en el que la rivalidad entre bandas de irlandeses e italianos por controlar el mercado negro del alcohol registraba unos cuatrocientos muertos al año todo el mundo sabía que fue Capone el que ordenó la masacre pero nunca se pudo probar porque no quedaron testigos directos

Voz 6 13:02 cuando la verdadera Poli llegó encontrar

Voz 1626 13:04 on en aquel almacén seis cadáveres acribillados y a un tipo agonizando y al que no consiguieron arrancarle una acusación

Voz 14 13:11 por mucho que le preguntaban quién había sido

Voz 1626 13:14 lo repetía que no sabía nada que no le había disparado nada

Voz 14 13:18 y el tío llevaba veintidós balas en su cuerpo debe ser por eso que lo llamaron Frank labios sellados

Voz 10 13:33 eh

Voz 14 13:34 durante los primeros días la policía fue sospechosa de la matanza pero la exculpó a alguien que vio lo ocurrido desde una cafetería de enfrente George Morán debería haber estado entre los muertos en realidad Capone iba a por él porque era el jefe de la banda pero

Voz 1626 13:50 Moran se retrasó notó algo raro y prefirió no entrar fue él quien declaró que sólo Capone era

Voz 14 13:56 Paz de matar de esa manera bueno lo

Voz 1626 13:59 esto es que hubo otros dos testigos dos tipos que acabaron con faldas y a lo loco huyendo de los gángsters y camuflados en una orquesta de señoritas en esta historia sólo Capone fue perfecto

Voz 6 14:28 la matanza de San Valentín sí señor una página de la historia por por todo lo alto y carne de película desde luego

Voz 18 14:33 por cierto como cada semana hasta ahora La Ventana de Alzira cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama

Voz 0324 14:45 una historia de amor muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me pareció uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadero

Voz 18 15:00 ya pero confirmado a alguien

Voz 0324 15:02 cine con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine las obras no Carlos Boyero

Voz 6 15:23 Carlos Boyero buenas tardes amigo te veo TBO te vio inquieto te veo una cara hoy exprimió que ocurre sea San Valentín que el gran estrella amiguete Pasquet maliciosos o no no es por tu caras Puerto aspecto no ya ya es algo que va a ocurrir a las nueve

Voz 0324 15:41 los cuartos por el paro

Voz 6 15:44 las Alcalá claro voy siempre no pero si hoy me lo en la Gran Vía

Voz 0313 15:49 de franceses han venido como cuatro mil

Voz 6 15:52 si hay muy número oído en

Voz 0324 15:54 en la tele que los los su Oltras del Paris san Germain que son como los los más salvajes de Europa así como setecientos camuflados digo lo camuflados lo que me faltaba

Voz 28 16:07 las tienen que ser uno que hay quiero decir que son ultras siempre no esconderse desde mucho digo claro no

Voz 0324 16:12 no pero que digo espero que no que no haya movida por estas hemos dado uno para adelante

Voz 0313 16:18 a si tiene que estar ilusionado y entusiasmado y esperanzado y otras cosas que acaban penado en fin de mucho sí

Voz 0324 16:27 pues bueno es evidente no lo que cómo cómo está el Madrid hasta ahora pero yo siempre he creído en los en los milagros no esto no no hace falta mirarla

Voz 0313 16:38 Santi Cañizares decía en una entrevista en El País que el peor error del mundo subestimar al Madrid

Voz 0324 16:43 si no creo que nadie se atreva a desestimar Loi y menos en la Champions ordenó con creo que tenemos doce no el Barcelona cuántas algunas cuantas unas cuantas menos cómodo en cotas digamos hay que estamos hay poquito a poquito a poco

Voz 6 16:59 el líder pero bueno

Voz 0324 17:01 pero que espero que sea un espectáculo y tal pero es eso

Voz 0313 17:06 son dos partidos una eliminatoria está compuesta por dos partidos hoy ya veremos a ver cómo sale el Madrid a ver el Paris Saint Germaine sino se le viene encima al estadio como le ocurrió el año pasado el campo el Barça por ejemplo

Voz 0324 17:18 aquello fue tremendo ese miedo escénico que decir ya veremos ya veremos pero sé que me deseas

Voz 6 17:23 me sorprendió ya lo sabes además sirva para Benjamín y para tanto salir

Voz 0313 17:27 porque el Madrid eso sabes que lo deseo de corazón otra cosa lo que ocurra

Voz 29 17:31 ya bueno ya Carlos Boyero lo hemos hecho un regalo bueno

Voz 0313 17:38 no sólo desearle muchísima suerte con su Madrid que soy Ava de va de oficio va de suyo sino del que siempre con razón lamenta que que dejó que el cine que la cantera que el relevo generacional que la gente joven que no lo tiene fácil que con las salas que cada vez hay menos que con las entradas que son muy caras que no hay esa a veces esa la cultura es de inocular el amor por el cine la pasión por la gran pantalla hay por esta magia hay esta liturgia demuestra que confirma la regla mostró un chaval de quince años que estudia cuarto de la ESO en Madrid que es muy aficionado al cine que eso ya es noticia en sí mismo pero jamás nos han dicho que es fan tuyo es fan de Carlos Boyero Héctor buenas tardes buenas tardes no no me dejes por mentiroso eres

Voz 30 18:22 sí sí yo siempre me leo sur sus críticas Dor cuando siempre salen país precioso desde

Voz 0313 18:27 desde desde cuándo quién quién que es una promesa aún

Voz 6 18:29 trabajo de que obligo a eso es la primera vez que las leía ya tu madre cuando estamos en Vigo la primera vez que tuvo una primera vez

Voz 30 18:38 a ver a mi me gusta ver las opiniones que tiene todo el mundo y contrasta con hoy contrastarla con otras personas para ver si esa película puede ser buena o no aunque por ejemplo por ejemplo en Star Works que yo sacaba ayer o no les gusta porque esto les

Voz 0313 18:52 son las últimas sí porque son entretenimiento

Voz 30 18:55 pero no es no perdona no tengo nada

Voz 0324 18:57 contra el entretenimiento lo que más que se llevó todo el resto pasármelo pasármelo bien el problema es cuando me aburro y me me lo pasó mal y luego te lo puedes pasar bien por múltiples razones pero te quiero decir que que que una una película aspiro a que me saque del mundo durante dos horas esa son abone a me meta en otro universo un universo en el que ocurren cosas apasionantes para mí entonces claro que me entretengo pero lo que más brusco en el en el cine de quiere decir eh

Voz 0313 19:35 porque tuvo el cine tú al cine Héctor cuando te engancha a partir de qué momento te engancha hasta el cine

Voz 30 19:40 se a partir de hace dos años sólo así por ejemplo este último año me vi una película me pareció maravillosa que fue Blade Runner

Voz 6 19:51 la primera primer ganarme la aclaramos

Voz 30 19:53 ah pues me es una película que me parece muy buena porque te hace plantearte cosas que luego al final de la película incluso dos semanas después sigues pensando en ella no es una película que tu vida no

Voz 0324 20:06 esa es esa es la prueba de que de que asestado dentro de una película Te quiero decir cita deja poso si sigues recordando sensaciones personajes diálogos es que esa película te te ha tocado esa película va a permanecer en tu memoria durante

Voz 6 20:24 a más de dos horas incluso años después pero me imagino que ha sido

Voz 0324 20:27 tiene que otros desde pequeñito no aseo

Voz 30 20:30 sí bueno en un principio las películas que veía no es que fuera muy buenas pero bueno

Voz 6 20:35 sí bueno sabemos de la gran Pixar estaba muy muy alto

Voz 30 20:39 yo te gustaban las de pisar sí pero

Voz 0324 20:42 bueno no todas pero

Voz 30 20:44 no pero sí pero luego cuando ya me fui haciendo más mayor por ejemplo una película que no me dejaba ver Mi madre era lo fax y ello está ahí es seria buenísima no sé que luego la vi estaba tremendamente decepcionado yo joven es esto

Voz 6 20:59 tu madre tenía como te tienes que fiar del criterio de tu madre

Voz 28 21:03 esta es una burrada engaños y luego me sí

Voz 6 21:07 es una decepción les hace gracia porque dice tiene que espera una burrada de años cuando me hice más mayor sabe como si fuera Matuzalem

Voz 1869 21:14 la edad vas por tu cuenta no no con tus padres

Voz 0324 21:16 eso es bueno de vez en cuando por ejemplo

Voz 30 21:19 te quiero empezar ya sólo porque me hace pensar mucho más porque así no tengo a nadie al lado porque por ejemplo cuando voy con mis amigos algunas voces su muy pesado si me dicen algo yo qué sé yo no nos trae pone muy nervioso yo han Gatti Catí teniéndola me pone muy yo soy entonces prefiere sólo a partir de ahora porque yo estoy más tranquilo puedo pensar en cosas que te va a hacer después de verla o en P pensar si me va a gustar o no

Voz 0313 21:45 sí siempre que es lo último que has visto lo último pues o de lo último

Voz 30 21:51 te has visto que traiga que te haya dejado recuerdo ahí pues no sé a lo mejor es que el último fin esa a Indiana Jones en busca de arca perdida amor pero pasé muy bien la verdad me pareció muy verdad queda claro porque eso sí

Voz 0313 22:04 entretenimiento

Voz 30 22:07 pero muy bien hecho pero además las de nada que está en el desiertos por los coches estaban parece está muy divertida Harrison Ford estaba muy bien así que bueno

Voz 0324 22:17 es el cine no no te va a traicionar nunca yo creo que si de verdad que es algo que te va a acompañar toda la vida he y en los momentos buenos será fantástico si si ves las películas

Voz 30 22:33 enamorado con mi compadre

Voz 0324 22:36 viendo las mismas sensaciones eso ya es el paraíso pero sí si te va mal vistas tristes Si Si buscas un refugio durante un tiempo se pues las épocas estas de la vida que nunca el cine el cine sí era una ayuda hay un un vamos seguro seguro que te toda tu vida te te seguir gustando

Voz 0313 22:59 ciudad Héctor pero sólo curiosidad de tu grupo de colegas y amigos de compañeros del instituto de lo que sea y cuántos hay que les gusta el cine como

Voz 30 23:10 pues no sé porque la mayoría de las películas creo yo con ellos suelen ser muy mal así yo siempre llego tarde porque no las quiero ver pero bueno sí pero es que yo yo quiero ver a otras películas hizo no esa no que es muy aburrida o no sé qué

Voz 28 23:24 fue muy lenta porque siempre porque es muy lenta o aborto

Voz 30 23:28 no importa una película sea lenta mientras que la historia sea buena

Voz 0324 23:32 por supuesto claro es que hay pero

Voz 30 23:34 Nicolas que les cuesta mucho empezar a empezar con la Historia hay entonces a mí eso me aburre un poco más pero por ejemplo es que el cine comercial hecho horroroso es malísimo es que no es inaguantable mes comercial y mal hecho

Voz 0324 23:47 pero tendría también que el INE intelectual hacia que tanto a los críticos mal hecho puede ser tan insoportable o más fino o más más porque hay hay pretensiones además no iba a mí por lo menos me pone

Voz 6 24:04 me ponen nerviosísima os saquen fía

Voz 0324 24:07 hace sólo de desde el usuario ayer no

Voz 6 24:09 sí no no pero otras no te creas

Voz 0324 24:14 todo el mundo vamos la élite te diga que una películas genial si te parece un coñazo pasa de ella hay sal corriendo

Voz 28 24:24 porque a ti te gustaría dedicarte al cine Auxerre Boyero según criticó sólo lo ves como aficionado

Voz 30 24:30 muy aficionado este verano en cuanto cumpla los dieciséis me quiero hacer un canal de Youtube para hacer mis críticas y luego también estoy trabajando con unas pero a hacer así un poco a ver tampoco de mucha gravedad porque no puedo tener tanta calidad una película de Hollywood pero intentándolo hacer una buena película esté escribiendo un poco de una hiper

Voz 0313 24:52 es que bueno buenos me está costando un poco bueno pues sector hoy te invitamos a que te que te quedes a compartir la critica las recomendaciones de esta semana con Carlos Boyero en tres minutos

Voz 16 25:02 una Giamatti ahorro mucho en el seguro del coche que son cinco minutos tú y tú estás extremando algo pues sí que me voy a lista

Voz 17 25:08 si lo piensas un segundo haces Línea directa el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones y INE directo a punto com Si eres una pyme tienes hasta un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero una compañera pintar

Voz 19 25:26 el país presenta la colección Premios Goya dos mil dieciocho este domingo día ganadora de diez premios incluyendo el de mejor guión por nueve con noventa y cinco euros con El País

Voz 18 25:39 si no te gusta déjalo centro ciudad

Voz 1 25:42 aburre vía vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiplicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 21 25:51 lleva T2 gafas graduadas con antes reflejan te por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en ópticas

Voz 18 26:00 una historia absolutamente mágica esta criatura es capaz de entender las emociones

Voz 1 26:05 asfixiante y cautivas Roca Xerox necesitas trece heridos civiles en los Oscar incluyendo mejor película acabe con esto cuanto antes la forma del agua dieciséis de febrero difíciles

Voz 18 26:16 no es lo mismo despertarse con esa sensación de que que todo está correcto que despertarse con esa sensación de que todo está bien de que todo está correcto habiendo ganado los nueve millones de euros del Cuponazo de la ONCE con los quince millones del Cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existen en el mundo una sensación igual

Voz 1 26:38 oye tú tienes en casa de Securitas Direct qué tal que vienen entregan Scarlett y quiero ponerme en alarmante estimular darlos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 22 26:53 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 20 27:03 la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso te recomendamos que tome han sido MEC contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso Ancic Ahmet consulta a tu farmacéutico dietista

Voz 31 27:15 tú

Voz 39 30:41 no

Voz 38 30:47 bueno pues aquí seguimos en La Ventana

Voz 36 30:50 el cine este próximo viernes estrena la forma del agua del mexicano Guillermo del Toro que ha acumulado creo que son trece candidaturas a los Oscar reza la peli que tiene que tiene más nominaciones cuenta la historia una historia ambientada durante la década de los sesenta en Estados Unidos de la Guerra Fría además donde una chica joven muda por más señas trabaja como limpiadora en un laboratorio y allí descubre un buen día a un hombre anfibio

Voz 6 31:17 que forma parte de del programa experimente

Voz 41 31:22 sí ya no

Voz 10 31:34 Versión original

Voz 12 31:35 salgo sobre todo lo que ocurrió

Voz 13 31:38 tenéis la obligación de dar parte

Voz 14 31:43 la versión doblada tengo muchas ganas de verla Carlos Toro me interesa siempre mucho pero es tan concreto tengo muchos de bebiendo parecido al ese director

Voz 6 31:54 tan particular con con un mundo Roger tan suyo no pareció muy mal

Voz 0324 32:00 me parece una película preciosa se podría entender que alguien no no entrar en ella quiere que le desconcertar a que que es una película con una atmósfera increíble con homenajes hacia todo el cine que le gusta Guillermo del Toro que es él el cine de terror de los años cincuenta romántico de hecho en en Hollywood no eh es que tienen una una poesía una una ternura no en una historia tan puede parecer tan irreal como una una persona muda con las limitaciones aislada pero con que sigue poseyendo una extraña pureza con íntima amiga de un homosexual muy exótico y muy eh muy atormentado o no y que ideó uno de otra limpiadora negra que trabaja con ella y cuya vida cuyo matrimonio es un es un desastre no entonces surge la la historia de amor que pues es decir esto me lo me lo creo no me lo creo con un monstruo anfibio que lo han pillado en el Amazonas y que están haciendo experimentos con él cuando habló de historia de amores estoy hablando de Guillermo del Toro

Voz 42 33:24 eh

Voz 0324 33:27 hay sexo muchísimos sexo entre el monstruo que lo cual ya te te sorprende no hice Si cómo cómo funciona el sexo entre un ser ya te digo cómo pues bueno funciona no es te quiero decir que hay un punto muy muy realista es una mezcla de tantas cosas la película no de que de fábula de ese es poética es es misteriosa da miedo es están los malos que son

Voz 0313 34:01 a los malos malísimos no

Voz 0324 34:03 es como en la vida que también existen no hay está la gente acorralada Hay solidaria no eh pues esta mujer y sus amigos Nani el monstruo que que están tan patético y tan tan desamparado quitó con otras claves es una película de entrada eh no hago spoiler pero es que es es muy sorprendente esta señora muda y frágil como un pajarito que se levanta en la noche para ir a limpiar y coger un autobús sus en el que se respira una soledad inmensa pues esas señoras que lo primero que hace al ducharse es es masturbarse me explico

Voz 6 34:52 eso no te rompe los los es

Voz 0324 34:55 Temas no no es no estamos en el terreno de lo convencional que iban yo me me parece conmovedora estas Sally Hawkins esta triste inglesa esta esta maravillosa lo los efectos especiales la composición de del monstruo los los colores de la película que solo

Voz 6 35:19 el lo cuida Guillermo del Toro tienen códigos El laberinto del fauno

Voz 0324 35:23 sí él tiene cosas tiene cosas de todo su mundo es que sus fines sean personal le pueden salir mejor o peor a mí por ejemplo me encantó la última que hizo la cumbre Escarlata que fue un fracaso total hay otras es que me que me gusta menos pero es un director identificable a los a los cinco minutos sí que habla de las de lo que está enamorado de toda su vida no hay y a partir de de ese mundo tan eh tan particular el él él ha creado otro con sus claves Si soy repito a mí me me parece me parece

Voz 6 36:02 muy bonita yo diría que le ha gustado no Espando

Voz 0324 36:06 no a mí me me ha tocado llegará gente que me dirá pero como te puede gustar si es que no me creo nada de pues yo sí me lo creo en mí

Voz 0313 36:17 tú Héctor cuando es una crítica de Carlos pudieron El País sobre escuchas por la radio he te pone más cuando una película Le gusta como es el caso o cuando da hostias como panes

Voz 30 36:26 bueno a mí Si no la gusta o no bueno el Megane haber tener en cuenta su opinión Pedro pero Thomas

Voz 28 36:34 es decir si si era por supuesto aunque él no les

Voz 6 36:38 sí pero ya te digo no es de nadie fíjate suelo

Voz 0313 36:44 bueno ya tenemos un título que es la forma del agua que se estrena este próximo viernes desde el viernes pasado ya se puede ver quince diecisiete tren a París

Voz 36 36:53 es esta es la última de de kleenex Woods cuenta la historia está basada en hechos reales ya lo sabrán seguramente la historia de tres jóvenes norteamericanos que están de viaje por Europa y el veintiuno de agosto de dos mil quince se enfrentaron a un terrorista en un tren con destino a París que llevaba quinientos pasajeros a bordo

Voz 18 37:30 ir

Voz 37 37:37 Versión original aquí tienes gracias versión doblada

Voz 6 37:54 cualquier trabajo de que hay que esperarlo con atención con con interés por yo particularmente con ganas no se vamos

Voz 0324 38:02 eh Lisbeth lleva como cinco películas las cinco últimas exceptuando Gran Torino se fijan en parecen magnifican que es como un declive imparable eh y esta es casi de vergüenza ajena a que la firme un tipo como como hizo el hombre que ha hablado yo creo con más profundidad de la de la cara amarga de que América

Voz 12 38:35 evidentemente de su ideología sabes

Voz 0324 38:38 es esta maquinaria Derek con el gorila ese que gobierna el mundo y tal no pero da igual en su cine te quiero decir es su fin era tan tan potente y tan e esto esta es es cutre es una película también por momentos me produce vergüenza ajena el último

Voz 6 38:59 el objetivo pasaría tres

Voz 0324 39:02 como mal rodada de pretende ser tan verosímil que ha acogido a los personajes los personajes reales los unos tres soldados evitaron eh y la gente que va en el trenes también la gente que iba en ese tren no mientras te cuenta pues desde la la infancia de estos tres críos que no parecen predestinados a ser héroes hasta ese momento por supuesto heroico en el que detienen al yihadista que va que va a montar una matanza tremenda no te habla pues eh de las reacciones que no sé

Voz 1869 39:40 sabemos hasta qué ocurre en un hasta que

Voz 0324 39:42 hemos en una circunstancia parecida como vamos a pero está todo como tan con tan tan mal contado de una forma es todo desde la fotografía es como un recorrido por Europa porque la película parte de la infancia de estos tres son amigos estos estaban haciendo un viaje por toda Europa allí es como una visión turística de de Venecia de Ámsterdam de Roma de que primero no no no me interesa nada los personajes estas pendientes sólo de lo que va a ocurrir en ese tren y eso se soluciona en en como en ocho o nueve minutos no pero con una falta de de nervio y uno vamos seguir sirena estamos hablando de estamos hablando de kleenex que tiene

Voz 0313 40:30 ochenta y siete tacos ochenta y siete taxis

Voz 0324 40:33 por lo menos ha hecho como ocho nueve obras maestras esos hay tío contra acordando de bandera de nuestros padres sino por ejemplo decir tantas yo concreta

Voz 0313 40:43 bueno y tres películas suyas que son va

Voz 0324 40:46 sin perdón eh que mis derribar eh que es Los puentes de Madison es que es que es es tenemos una deuda con is good hice estío retirar ya Si vas a seguir osea yo entiendo que en casa un pues igual se aburre mucho éxito ITA pero pero es que son las las últimas desde desde la aquello era el otro suele no no no no no me aburrió montón Jan cantidad

Voz 30 41:15 deja Javier no entonces va de la exalta

Voz 0324 41:18 es de los héroes individuales en América no estos que son como gente muy anodina pues funcionan o el email

Voz 6 41:26 el hombre el francotirador para o el francotirador aquella que era

Voz 0324 41:31 el horror no no a mí no me no me gusta nada pero pero ir a verla y a ver qué os parece

Voz 0313 41:37 bueno un poco de música ver si te animaba vengan

Voz 44 41:52 volviendo a la yihad Marín Flaubert Ruiz de los bajones

Voz 45 42:09 el elegido mal porque es que sea más y traernos a palabras mayores él decía que no Opel decía yo no vendo voz vendo estilo yo creo que mentía en de voz en de estilo vende sentimiento y está en esta canción dice que bueno que a veces llueve sobre su corazón hay lluvia en su pues bendito sea usted señor Sinatra si Iker la gente que debe gen cuando le caiga lluvia en el en el corazón oyes

Voz 6 42:50 Valentín eso sí que Santo dudoso usando dudoso porque de una iglesia era retiro como fiesta algo debe haber ahí no no yo nunca nunca lo he conmemora

Voz 0324 43:02 ni en época es eh pensar gloriosas en épocas gloriosa es no pero pero bueno que si sirve esto de acompañamiento a a los

Voz 6 43:12 bienvenido a dos así que curiosidad

Voz 28 43:15 a ver sobre su corazón pues te vas a esta tarde sin hablar de la película francesa

Voz 6 43:19 bueno

Voz 44 43:24 hablamos de forma de la estoy

Voz 6 43:37 Héctor amigo ha sido un placer compartir estos minutos a La Ventana contigo igualmente otro día otro día vuelve vale pues encantado de haberte con

Voz 18 43:47 yendo al cine y que disfruta el corre la voz corre la voz corre la voz a ver si hacemos un poquito cantera vale

Voz 6 43:55 venga Carlos suerte esta noche amigo suerte sé que soy Siria adelante sino de verdad verdad venga a ponerlo

Voz 46 44:21 a lo mejor

Voz 6 45:33 Santiago Niño Becerra buenas tardes Carles qué tal Santiago pues todas las piezas al resto

Voz 0313 45:38 ya estamos estoy viendo todavía Héctor este chaval de quince años estudiante que ha estado aquí hablando de cine con Boyero

Voz 6 45:44 pues vamos a hablar de economía aire jóvenes así de entrada porque cien mil jóvenes

Voz 0313 45:48 incorporado a trabajar desde dos mil catorce tras acabar su periodo obligatorio de de enseñanza y de ellos sesenta mil lo han hecho el año pasado en en dos mil diecisiete porque lo hace no porque son tantos Bono básicamente porque están animados por la mejoría a pesar de todo del clima económico de en fin de la situación laboral pero desde luego no lo hacen ni mucho menos que con las mismas expectativas de generaciones anteriores así que la habla la pregunta de la primera reflexión de la tarde Santiago no tiene que ir Porro tiene que ir por ahí esto de de saber ya de entrada desde desde la casilla de salida que tus posibilidades no van a ser ni remotamente las mismas que las que tenía otra persona en tu edad hace veinte treinta cuarenta cincuenta años donde nos sitúa a nivel individual y a nivel colectivo

Voz 1869 46:33 sí bueno de hecho en este caso como en otros la el colectivo es la suma de lo individual a ver el el fenómeno este que se está produciendo ahora de este abandono escolar un terrible de jóvenes para incorporarse al mercado laboral que está produciendo ahora año dos mil quince dieciséis diecisiete yo pienso que es muy distinto al que se produjo también

Voz 6 46:56 el el abandono escolar entre el año dos mil usos es muy claro eso era aquello

Voz 1869 47:01 era para para para ganar pasta para ganar ganar y eso pues para comprarte el BMW es es el bolsillo este es aquello sólo se pensaban los jóvenes se pensaba que aquello iba a durar infinitamente iban a tener la carretera llena y bueno en el mundo señora yo yo pienso que bueno y evidentemente todos sabemos cómo acabó claro yo yo pienso que diez años después de entrada estamos hablando de de otra generación yo pienso que estos estos chavales lo están haciendo muchos de ellos porque eh

Voz 49 47:35 a ver ahora tengo una posibilidad de un contrato precario que me pagan poco que es temporal que es a tiempo parcial pero salgo ahora claro

Voz 1869 47:44 eh si sigo estudiando dentro de dos años tres años que que iba a pasar explico lo cual esto es gravísimo porque en primer lugar tienen unas expectativas de futuro muy negativas en segundo lugar no valoran para nada el valor de la de la formación de y en tercer lugar evidentemente están definiendo un futuro y muy muy negativo

Voz 0313 48:09 pero fíjate fíjate a nivel de expectativas vitales en en en apenas tres lustros osa esa esa otra desbandada que hubo que tú recordaba con el con el boom de la construcción de sus con sostiene derivados de salir de abandonar en cuanto se pudieran los estudios para meterse a currar ganar y ganar dinero claro eso eso habría unas expectativas determinadas pero ahora es que claro es que es tan diferente de es que tiene que ser tan frustrante

Voz 1869 48:35 no lo exacto es lo que te digo sea un hace hace diez años hace doce años aquellos jóvenes pensaban que siempre

Voz 6 48:43 España es iban a estar haciendo ochocientas mil ciento

Voz 1869 48:45 al año gracias al esfuerzo que siempre siempre un chaval hacia un chaval yo conocí a un chaval que estaba trabajando en un chiringuito de playa yo estaba sacando mil seiscientos euros al mes y bueno porque allí las cervezas osea es que no les daba tiempo a lavar los vasos y entonces bueno pensaban que esto iba a ser es siempre así claro la la forma de actuar delante de estas de esta historia es una bueno entonces bueno aquello no no siguió pero claro ahora es totalmente distinto ahora es me cojo a lo que ahora tengo mañana ya veremos

Voz 0313 49:19 ahora es diferente la causa es diferente por la que se abandona pero después sus efectos son igual de negativos quiero decir ya intervino social no para

Voz 1869 49:27 sí con respecto al capital humano que sí

Voz 6 49:29 clara sin duda Hortal mano potencial Duque

Voz 0313 49:32 dejó daría Santiago el chaval de quince años dieciséis diecisiete da igual dice oye puedo seguir estudiando o puedo coger una empleo de ochocientos euros

Voz 1869 49:42 los ochocientos euros quince años no esto no bastó

Voz 6 49:45 de ocho a dieciocho dieciocho dieciocho años ya te odio

Voz 1869 49:47 Keith y le ofreció entonces al quinientos si yo me yo desde luego lo que les sugeriría es que estudiase ese formase en aquello que de verdad le va que de verdad le gusta de verdad le llama de es lo que amo procesión analizarlos Joris ya es es decir a ti te gusta yo que sé lo que sea lo que sea pues dedica a eso se dedican entonces hacer teatro

Voz 0313 50:10 da igual lo que sea lo que sea

Voz 1869 50:13 es si te sobran dos horas al día trabaja sí trabaja no me parece bien porque al menos tendrás una experiencia pero pero vamos a romper con lo que con los estudios con la formación para para sacar vámonos se para mí es un error vaya

Voz 0313 50:27 vamos yo decía si quieren uno uno en un alarde de optimismo sueldos se quinientos seiscientos ochocientos euros a esas edades tempranas cuanto acaba de publicarse un un informe de Comisiones Obreras que habla de casi un millón y medio casi de becarios Kenny cobran un euro ni cotizan

Voz 1869 50:43 bueno a ver el tema de los becarios es otra historia es es es esto como yo digo es hacernos trampas al solitario es decir a ver si hasta ahora la la figura del becario lo cual yo creo que es una muy buena figura es decir un joven o una joven que sea formación avanzó

Voz 0324 50:57 ah claro si se forma no pero es que

Voz 1869 51:00 ahora está de alguna forma está institucionalizado entonces resulta que se permite que a muchas empresas que tengan la figura del becario eterno que muchas veces yo sé de casos que jóvenes que sea han matriculado en en la carta de Cataluña o en la vital para bueno pues para seguir manteniendo la figura del estudiante y poder renovar el contrato con la empresa es que que evidentemente bueno están ahí simplemente están ahí y y realizan una función laboral pero y aquí viene lo bueno y no está reconocido profesionalmente con contrato este trabajador con lo cual esto se permite porque hoy haber errores estamos hablando de más de un millón de personas y que si estamos hablando

Voz 6 51:46 yo sé que se que es decir lo que pasa es que

Voz 1869 51:49 a esto se permite bajo mi punto de vista la opinión de Santiago Niño Becerra cuidado que eso se permite porque así a las empresas les Se está dando una posibilidad de ser más competitivo ya no olvidemos que en España la competitividad años se obtiene por altas productividad pues ni por altos niveles de inversión sino que básicamente se obtiene por condiciones

Voz 0324 52:10 ahora los vía salarios exactamente

Voz 0313 52:13 mira lo que pasar en Figueruelas eso es sea Se garantiza la fabricación del nuevo Corsa hice mantienen los empleos magnífica noticia a costa de que

Voz 1869 52:22 pues a costa de cinco años largos de cinco años el el poder adquisitivo a variar prácticamente nada pero claro es que es que es que fijaros cómo cómo va el tema Figueruelas dice dice pecho porque ya sabíamos que Opel ha comprado piso ahora no dice a ver señores Figuerolas Paqui miren ustedes tienen unos costes diecisiete por ciento más altos que Vigo no qué horror qué horror bueno y claro la productividad no es el diecisiete por ciento más alta con lo cual como no estamos dispuestos a invertir una de dos y doce en ustedes costes abatidos sinvivir no se va a construir ni un coche bueno o muy pocos hasta que esto no sea rentable entonces entonces claro es decir ahora ahora el los políticos todo se están sacando banderas porque se mantiene la producción

Voz 0324 53:08 de Figueruelas pero a costa de que claro

Voz 1869 53:11 claro es que esto es lo que nunca de lo que nunca sea

Voz 6 53:13 habla y es un modelo de negociación muy muy curioso el modelo

Voz 0313 53:18 en Texas e o o Thomas esto no sucedido nada no hay más

Voz 1869 53:23 más y además teniendo en cuenta teniendo en cuenta también que la previsión de futuro en este aspecto la verdad es que es muy negra permitirme un pequeño ejemplo invernaderos es decir todo el mundo pues sabemos que hoy en día la mayoría parte de las de las lechugas y pepinillos que se cultivan en invernaderos es muy bien hasta unos años países como Holanda eran importadores netos de productos agrarios y bueno pues hoy Holanda está exportando productos agrarios resulta que la productividad

Voz 50 54:02 a media

Voz 1869 54:04 de un invernadero español medio dedicado a productos agrícolas de consumo no has Flores entonces ese consumo está en diez unidades la de Holanda está en cincuenta cómo lo han conseguido esto a base de capital a base de invertir entonces claro y y resulta que estamos España que tradicionalmente era un país agrícola recordemos que el el gran miedo que le dábamos a Europa para entrar en la Comunidad Económica Europea era que éramos una potencia agrícola narra resulta oye perdona pero sí hasta los invernaderos marroquíes tienen el doble de productividad que las los españoles medio se medio se entonces claro es una carrera que la tenemos muy perdida por ese lado Il que es lo único que queda reducir condiciones laborales Leo

Voz 0313 54:55 hoy volviendo al sector del automóvil estamos hablando del caso de Figueruelas de la fábrica te digo o lo que sea pero estamos hablando de un sector que contempla un futuro un futuro con bastantes menos coches en Europa Se calcula que del orden de ochenta millones de coches nos hasta hasta dos mil treinta bueno pues por el transporte compartido la digitalización etc etc o sea que también las expectativas

Voz 1869 55:18 son las que son y si por un lado yo yo pienso que en el mundo del automóvil van a pasar dos cosas en primer lugar que los desplazamientos se van a reducir porque a través de las entre la evolución de las telecomunicaciones muchas cosas que ahora no necesitas el desplazamiento físico no vas a necesitar hacerlo no esto esto para reducir mucho en segundo lugar claro si vamos poniendo impuestos y cosas y peajes de entrada ciudades y cosas por el estilo claro esto va de incentivar joderte no pero es que en segundo dar claro nosotros pensemos que un automóvil medio al menos en el área de Barcelona el Ayuntamiento de un estudio y un automóvil medio el ciudadano medio

Voz 49 56:03 lo lo lo está utilizando cada cada automóvil una coma uno

Voz 1869 56:06 personas al día osea y luego otro estudio dijo que durante no más de dos horas y media al día entonces entonces fijaros él de ese aprovechamiento tan tremendo de de de automóvil que se está produciendo al día es decir cuando con cuando de de automóvil de combustible la contaminación etc etc bueno es un evidentemente la evolución lógica de todo esto cuales transporte compartido puñado que no tiene porque ser público eh cuidado cuidado no claro que no tiene porque ser público y tampoco hace falta que sean autobuses que car que para meter a ochenta personas pero no si en Japón están probando unos autobús hitos que caben

Voz 0324 56:47 Diez personas autónomos eléctrico

Voz 1869 56:50 los inteligentes con contra contra adictos programable

Voz 28 56:53 Javi servicios diferentes de renting y de alquiler no de coches eléctricos en la ciudades por ejemplo

Voz 1869 56:59 entonces claro de aquí tenemos tenemos sea de cara al usuario y de cara a las envíe al medio ambiente y tal genial lo que pasa es que cuidado eh a ver a ver en España por ejemplo el diez por ciento de su PIB lo genera el mundo de automóvil osea que cuidado si no hacemos previno lo mejor

Voz 0324 57:17 el bueno que vamos a hacer entonces bueno es que