La Ventana (14/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 penas eh

Voz 2 00:06 servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias novedades en torno a la investigación del referéndum del uno de octubre la Guardia Civil ha entregado un informe al Supremo que sitúa al empresario Jaume aulas como responsable de la estrategia de comunicación de la consulta informa Alberto Pozas el

Voz 0055 00:24 informe adelantado por el país explica que tanto rusas como la empresa Mediapro dieron cobertura mediática al proceso independentista por ejemplo editando un documental o habilitan un centro de prensa para seguir los resultados del referéndum ilegal del uno de octubre eso según la Guardia Civil le convierte en un elemento capital a la hora de movilizar a la sociedad e incluso miembro del denominado comité estratégico que según los investigadores llevaba las riendas del proceso unilateral independentista al que pertenecían por ejemplo Carles Puigdemont o también Oriol Junqueras ahora al juez Llarena el que decida en cualquier caso la importancia que otorga este informe nos vamos a Bruce

Voz 1667 00:53 las en menos de media hora Luis de Guindos se somete al examen de la Eurocámara que debe evaluar su candidatura a la vicepresidencia del Banco Central Europeo los diputados están examinando ahora a su rival el irlandés Philip Lane corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 01:05 así muy pocos diputados y a puerta cerrada esta complacencia ya se ha iniciado y si tuviéramos que juzgar por el interés somos aquí más de una veintena de medios ninguno es irlandés todos representantes de medios españoles podríamos decir que De Guindos tiene la calcificación asegurada aunque claro será sin el apoyo de la Izquierda Verdes Izquierda Unida tampoco socialistas que rechazan las apelaciones del Partido Popular a aplicar la lealtad nacional para este caso escuchamos algunas Fernández

Voz 3 01:34 la resolución del Partido Socialista

Voz 4 01:37 es que no respaldamos la manera en que el Gobierno ha presentado hoy tramitado esta candidatura obviamente nos hacemos también responsables de la necesidad de que España esté presente en el Banco Central Europeo de porque la ausencia actual se debe a una mala gestión del Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 1667 01:55 en el Congreso ciudadanos tiende la mano al Gobierno para negociar los presupuestos de este año el ministro Montoro ha explicado hoy a la prensa que el Ejecutivo baraja ya la posibilidad de prorrogar de nuevo las cuentas del año pasado y completar esas cuentas mediante decretos ley el portavoz de Ciudadanos José Manuel Villegas le pide que no tire la toalla tan pronto

Voz 5 02:12 creo que estaría bien que señor Montoro cumplirá con la obligación legal al Gobierno aunque ya sea fuera de plazo traer unos presupuestos a la cámara busque apoyos si quiere tener el apoyo de Ciudadanos cumpla con el pacto de investidura cumpla con sus compromisos e podemos intentar sacarlos adelante me parece muy derrotista ya por parte señor Montoro estar pensando en la segunda prórroga presupuestaria cuando se supone que aún estamos a tiempo

Voz 1667 02:38 en deportes estamos a poco menos de dos horas del partidazo de Champions en el Bernabéu Javier Blanco buenas tardes

Voz 0313 02:43 qué tal buenas tardes a las nueve menos cuarto el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu el Paris san Germain partido de ida de octavos de final de la Champions eliminatoria vital para el conjunto blanco que se juega la temporada a última hora desde el Bernabéu Javier Herráez buenas tardes

Voz 6 02:55 hola qué tal Javi con mucha seguridad aquí en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu contado aquí en La Ser en SER Deportivos la idea que tiene Zidane falta la confirmación es que juegue Isco en la parte más alta del vértice del centro de campo lo que hizo en Cardiff con Modric con Cross la parte inferior sería para Casemiro la parte más ofensiva para Isco en punta jugarían Benzema y Cristiano hiel sacrificado sería el galés Gareth Bale Saleh Zidan falta la confirmación en media hora

Voz 0313 03:21 gracias Javi casi cuatro mil aficionados parisinos han venido a animar al conjunto de Unai Emery también a las nueve menos cuarto la eliminatoria de hoy Oporto Liverpool desde las ocho y cuarto lo contamos todo en Carrusel deportivo con Dani Garrido todo el equipo

Voz 7 03:34 en ese acuérdate mete las medicinas en una bolsa y se olvidan la bolsa

Voz 8 03:39 por eso les familias de verdad necesitan un seguro se presenta como el de Mapfre que nunca hay que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord para que vivas sin preocupaciones Mapfre colaborador de Alicante puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela

Voz 1667 03:53 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en la Ventana y a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 3 04:02 Ariadna ser servicios informativos

Voz 1 04:08 la pinta

Voz 3 04:10 a última hora

Voz 2 04:20 del Mini B eh

Voz 0313 04:48 son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias hoy tramos a La Ventana un debate un debate recurrente deberes sí o deberes no y en caso de si donde hay que hacerlos en casa o en el propio centro escolar hoy hemos conocido un estudio impulsado por distintos organismos que concluía atención que siete siete de cada diez asociaciones de padres consideran que los alumnos llevan a casa demasiadas tareas es más el ochenta y cuatro por ciento opina que los deberes tendrían que realizarse la Laura dentro del horario escolar en casa esa es la opinión mayoritaria de los padres Eulalia Alemania es responsable de estudio además es directora técnica de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción lo hemos invitado a asomarse a la ventana Eulalia alemán buenas tardes hola hola buenas tardes alguna vez nos pondremos de acuerdo con los deberes son o no o ese utópico eso

Voz 5 05:37 estar infringir le mostrará difícil que es Antena como bien dices es recurrente enteré yo creo que se necesita hablar del tema porque no no no nos ponemos de acuerdo es una cuestión de equilibrios también eh

Voz 0313 05:49 una una una curiosidad la las tripas las tripas el estudio hay hay diferencias de opinión por ejemplo en cuanto a los deberes si se pregunta a padres de alumnos de centros públicos o centros privados por ejemplo

Voz 5 06:00 no fíjate que este es uno de los temas en que está

Voz 9 06:03 en más de acuerdo todos los todos los padres eh

Voz 5 06:05 sí es un tema que están bastante de acuerdo yo creo

Voz 9 06:09 también nos falta un poco de pedagogía por parte de los profes

Voz 5 06:11 por eso y porque las tareas que hacer deberes es un tema de refuerzo no es reforzar lo que se hace en clase ir reforzar en otros ámbitos no como en verano pues no pasar todo el verano sin sin hacer nada que clarifique intelectual pues es algo que se lo que se llama el refuerzo que es algo muy educativo o no y entonces yo creo que es un tema equilibrios también no sean y todo en el hablan y todo fuera

Voz 0313 06:36 claro porque esa esa esa crítica que yo creo yo creo personalmente que es leyenda urbana de que los deberes lo que son es una consecuencia un reflejo de que de que los profesa organiza mal el tiempo eso no eso no va si no no vale vale no no yo lo tengo bastante claro pero

Voz 5 06:51 pero yo creo que también es un tema como digo de de pesos nos así claramente los niños van a todos los días hacer muchísimos severos y se pasa muchísimas horas pues tampoco estaría equilibrado no es decir que yo creo que no se ha encontrado el equilibrio tampoco se habla mucho entre ellos no es profesores y padres

Voz 9 07:07 hablar y que se entienda el porqué se tienen que hacer

Voz 5 07:10 ver algunas actividades fuera del ámbito escolar y que no suponga una carga para los padres no yo creo que este tema como decimos es siempre recurrente esperemos que se pueda entender los conceptos no porque la queja de los que se hable más sobre el tema

Voz 0313 07:28 yo no sé yo no sé si es si este es si este estudio es el primero de de esas características tan a fondo tan tan potente lo digo por medir si la opinión de los padres ha cambiado a lo largo del tiempo Si ahora ahora voy a recurrir a otro tópico eh si ahora igual estamos los padres más en fin más acomodados tenemos menos tiempo también para dedicar a echar una mano por ejemplo a los a los chavales cuando hay tal y lo más cómodo es decir mira oye que se apañan en el cole que lo hagan todo ahí y que vengan a casa limpios de polvo y paja

Voz 5 07:56 ese ese a ver este estudio realmente no hemos encontrado estudios con esta profundidad que se hayan hecho aquí en España la idea que tenemos es repetirlo pues dentro de dos años y de ahí ya podremos tener una comparativa no pero este es uno de los primeros estudios que hay tan a fondo y con una muestra significativa de todo de todas las comunidades autónomas no hay de toda una representatividad de todos los centros escolares tanto públicos como privados y privados concertados de todas las comunidades autónomas entonces yo creo que nos da una mirada muy interesante cómo están las Ampas como por ejemplo el peso de la educación sigue estando en manos

Voz 10 08:34 este es que eso algo de eso debe haber porque dice muchas cosas El estudio de el reparto de las tareas del hogar como ahora ahora mismo indicaba tiene que ver con la conciliación también por aquello que es muy claro a Francino hace hace un momento de de las horas que pasan los padres o no pasan los padres en es decir que habla mucho de la radiografía de nuestro país no

Voz 5 08:54 efectivamente efectivamente yo creo que también el la escuela estado muy cerrada durante mucho tiempo por tradición yo creo caras están abriendo las puertas la edad de los centros escolares españoles a otros ámbitos no oí el aula saliendo del aula no a los alumnos de están saliendo del habla que era como un espacio cerrado los padres tendrán más más participación yo creo que

Voz 9 09:18 lo que ahí ha habido desconfianza por las dos partes

Voz 5 09:21 les durante unos tiempos y yo creo que ahora se está abriendo estos datos reflejan tendencias pero queda mucho camino todavía por andar porque las Ampas están muy precarias

Voz 0313 09:32 o sea que es voluntaria mujer

Voz 5 09:35 eres que dedica de tiempo voluntariamente y con muy pocos apoyos

Voz 0313 09:40 vamos a saludar precisamente a una mujer que es presidenta del AMPA del colegio público Valderrey en Zaragoza cero buenas tardes hola

Voz 9 09:48 buenas tardes hola le hemos invitado a asomarse

Voz 0313 09:50 la Ventana porque además en ese centro escolar el tema de los de los deberes que no que lo tienen bastante tratado bastante claro y que se rigen por una regla

Voz 11 09:59 que es sentido común eso

Voz 0313 10:03 el sentido común lo que ver exactamente qué consiste eso que envenenan vergüenzas de preguntarlo

Voz 9 10:08 vale te cuenta un poco en qué porque nuestros colegios regio yo llamo a mi manera de nueva generación un colegio

Voz 12 10:16 no valor que siempre solicita destacó

Voz 9 10:19 la medicación que la vamos no entre familias profesores con la dirección profesoras este estamos intentando crear una comunidad para que tengamos esa colaboración inclusión entre todos no injusto este esta innovación unos día vais a sentido común es decir no se puede llamar común comicios sin deberes Sil hacia hacia nadie está el tema desde deberes es decir dentro de sentido común el poder no podemos canalizar porque creo que soy profesora organista su a una sus deberes y también Tyson amistad el tema de deberes porque como podéis imaginar cada uno a los no necesito otra cosa allí a algún niño niña puede necesitar una serie de orientaciones otro pues otros Bretos otro chicas no necesita nada desde luego dentro de este sentido Common ahí sí que tiene una orientación que es contar con conciliación familiar

Voz 0313 11:20 si en caso de que estaba bajo Juan Guerra

Voz 9 11:22 eres nuestros niños niñas para para de forzar como decía eh no no para que tengamos una acción de trabajar durante tres horas todos los días lo que espera poder recortar algunos aspectos pues se pone como criterio que no sea para el día siguiente

Voz 0313 11:40 a Paco hace ya llevamos

Voz 9 11:42 a que los padres madres no tenemos tiempo sino que al revés me habló de mi manera por lo menos como una madre también trabajadora dentro de la amplia implicada porque si no que yo también quiero estarás tanto de cómo hacemos porque como decía ahora está la cosa está cambiando no solamente laboral sino que la afganas también espanta mirando si nosotros porque también queremos optar por lo más fácil de nuestro colegio dando a esa educación no solamente desde casa sino que si a mano o con nuestros profesores profesoras por lo tanto es una manera de conectar el momento de deberes con nuestros hijos hijos y con nuestro colegio sino de sentido común

Voz 0313 12:23 ya sé que es el menos aplicado de los sentidos pero en fin es lo que lo que lleva a los mejores resultados estaba comentando en estas premisas para para encargar tareas bueno que los profes se coordinen entre ellos que eso tampoco es tan complicado que no sean tareas de un día para otro genera fin estrés tensión y demás tareas competenciales osea simplemente respetando estos tres criterios yo creo que hay un programa ahí de de aplicación del sentido común sobre las tareas y las responsable los propios alumnos que sólo puede llevar a buenos resultados cero le agradezco muchísimo que se ha sumado también a La Ventana y un abrazo muy grande gracias gracias por este ratito y suerte

Voz 2 13:23 vivía pediría

Voz 3 13:26 mi Eric

Voz 2 13:42 a fe

Voz 13 13:47 el día

Voz 14 13:49 sí duda

Voz 2 13:54 Baby I

Voz 3 14:00 amén de veinte un motero siente la libertad el viento en su cara un Mutuel cuatro mismo pero por menos dinero

Voz 16 14:18 me tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco cuerpos bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 3 14:33 aquí Héctor tú tienes alarma en casa si lo que este cultas diré qué tal es que el mes que viene en entregar el chalet y quiere ponerme una alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 17 14:47 no

Voz 18 14:48 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 19 15:00 sigue hoy no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho y siete en Canarias de ocho a ocho y cuarto el primer repaso a la información del día

Voz 20 15:08 algunos fallos en la gestión del temporal mareo buenas buenas noches Ángels amarillos buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis ver alguna responsabilidad general Gobierno

Voz 19 15:16 así desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 3 15:33 la última hora

Voz 1509 15:38 a última hora informativa en Andalucía en el Parlamento andaluz se debate esta tarde que se liberaliza el peaje que se paga por la autopista que une Sevilla y Cádiz se quiere terminar con esta obligación el año que viene porque la explotación supera ya cuarenta años el máximo que permite la ley última hora en Aragón faltan canteras en Zaragoza es la denuncia de los trabajadores de Correos que ven cómo aumenta el volumen de las notificaciones administrativas y de la paquetería mientras la plantilla se ha reducido en un treinta por ciento desde el año dos mil cinco

Voz 0313 16:05 en Asturias que esta mañana han retirado el cartel

Voz 21 16:08 de un espectáculo lésbico de un club de alterne de Oviedo que había denunciado al Ayuntamiento el observatorio para la publicidad no sexista estudia el caso anuncio era el reclamo de una fiesta fijada para el ocho de marzo Día de la Mujer

Voz 22 16:20 la última hora en Baleares pues Baleares pierde a una de cada cuatro litros de agua por averías grietas en las tuberías en Palma se pierde el quince por ciento del agua de los embalses por el mal estado de las tuberías son datos del Gober ni del Ayuntamiento de Palma que

Voz 1712 16:34 es conocido aquí en la SER en Canarias las mujeres tienen que tener paciencia y seguir formándose ser la respuesta del presidente de la federación de empresarios del metal de Las Palmas Vicente Marrero ante el informe de la Fundación sirvió que señalaba que hay empresas públicas en Canarias que siguen sin cumplir la ley de Igualdad Hinault no contratan a mujeres en los consejos de administración

Voz 0313 16:53 a última hora en Cantabria la Fiscalía pide tres años de prisión para un repartidor que entregó en una consulta médica un paquete con una roca de cien gramos de cocaína trabajador que al parecer se equivocó porque tenía que entregar un sobrecoste apósitos el acusado niega que sea un narcotraficante última hora en Castilla La Mancha o un déficit de veinticinco millones de euros en la Universidad de Castilla La Mancha la Intervención General de la Junta ha pedido explicaciones sobre la liquidación del presupuesto de dos mil diecisiete recordamos que las cuentas de Universidad para ser auditadas a petición de las Cortes regionales casa

Voz 1509 17:23 Eloy León la Junta incluirá en la cartera de servicios el medidor continuo de glucosa este año para diabéticos menores de dieciocho años esto permitirá reducir el número de veces que los enfermos tienen que pincharse en el dedo para medir la glucosa en sangre

Voz 0313 17:36 a última hora en Cataluña aquí hemos conocido buenas noticias del sector del automóvil que prevé crear este año en Cataluña unos dos mil puestos de trabajo las empresas también esperan que su facturación crezca un seis por ciento este dos mil dieciocho la última hora en Ceuta el cuatro de marzo se celebrarán la décimo tercera carrera de la mujer su recaudación irá destinada a la lucha contra el cáncer este año sí batir a la marca de cinco mil camisetas hechas ante la buena acogida de la iniciativa Comunitat Valenciana

Voz 23 18:01 Les Corts han aprobado hoy la modificación de los horarios comerciales en festivos con esta modificación se pasa de la libre apertura en las zonas de gran afluencia turística a la apertura de treinta y ocho festivos al año de verano a Navidad

Voz 24 18:14 bien pues que registramos la mayor tasa de supervivencia al cáncer de toda España y de Europa a los cinco años del diagnóstico ha subido al cincuenta y cinco por ciento de los casos en hombres y al sesenta y dos por ciento de mujeres casi seis puntos más desde dos mil cuatro

Voz 25 18:28 a última hora en Extremadura continúa el debate entorno a la mina de litio de Cáceres hoy la empresa impulsora ha pedido a la Administración que permita iniciar el expediente del proyecto asegura que se generarían once millones de euros anuales en salarios organizaciones sociales ecologistas y políticas denuncian que el proyecto estaría a dos kilómetros del centro histórico de la

Voz 26 18:45 el turno ahora para Galicia dimite el jefe de Oftalmología del hospital público de Pontevedra por el deterioro del servicio quería hacer más operaciones por la tarde pero no le han dejado la Xunta reconoce el aumento de las listas de espera pero asegura que es un problema puntual La Rioja nuestra comunidad registra la última semana un ligero repunte de la gripe con doscientos noventa y ocho casos por cien mil habitantes La Rioja contabiliza hasta el momento siete fallecidos última hora en Madrid

Voz 0867 19:08 hemos visto para sentencia el juicio contra un hombre que maltrató a cincuenta y cinco perros en una finca de Villa del Prado les tenía hacinados no les daba de comer y le ha dicho que cuando iba a verlos era por la noche y que como no había luz no sabía que estaban tan mal la Fiscalía pide para él un año el Pritzker Mela

Voz 0313 19:22 ya un paso más en la trama del caso

Voz 27 19:25 esto por correo en dos testigos de este caso dice que Irán Annan una de las principales acusadoras les ofreció un puesto de trabajo

Voz 3 19:33 tele operadora a cambio de mantener

Voz 27 19:35 el testimonio de acusación contra Coalición por Melilla hay PSOE

Voz 0313 19:38 a última hora en Murcia la Guardia Civil inglés

Voz 28 19:41 diga a cinco menores de edad por difundir un vídeo de índole sexual

Voz 1509 19:44 de otra menor la víctima envió un archivo de vídeo aún conocido con imágenes propias de contenido sexual y éste lo reenvió a otros conocidos es un caso desestime

Voz 0313 19:54 ahora en Navarra tras vides el nombre de la unidad que ha puesto en marcha el Departamento de Salud para garantizar la atención integral a personas tras

Voz 29 20:00 crisol es transgénero e Inter sexuales

Voz 3 20:02 la Ventana ultima hora

Voz 1 20:12 la última tecnología médica de cínica

Voz 1509 20:14 la Universidad de Navarra ahora a su alcance en Madrid con las pólizas de salud de aconseja

Voz 3 20:18 queremos ayudarle a conocernos por eso el ofrecemos incluir a sus hijos

Voz 0313 20:21 gratis descubre otra forma de asegurar su sale

Voz 1509 20:24 sus informes de las condiciones de esta oferta en acusa Madrid tonto o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 3 20:32 atención porque entran ganas y puede llegar el tercero Foro el tercero ven ahora a tu concesionario Nissan You Party la gama de vehículos comerciales con tres cuotas gratis hasta la final de la UEFA Champions League financiando con ERC

Voz 1 20:49 visan obeso empatizar

Voz 31 20:56 en la Gran Vía madrileño triunfa el guardaespaldas un espectacular derroche de música Boyle y pasión que se disfruta aún más en pareja regional en a experiencia consigo indies buques centrados en el guardaespaldas el musical punto com

Voz 32 21:12 mira soy Carlos nada que él no iba

Voz 29 21:16 yo desde el que me llamó al fondo

Voz 3 21:19 bueno esto si este madrugar indebida sugerido el Antonio que no se preocupe la ratio ahora llega al teatro a estas alturas todo el mundo sabe que la materias el transformó

Voz 0313 21:31 hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes

Voz 3 21:33 Madrid Hablar por hablar entradas en la página web del Teatro Bellas Artes Últimas funciones veintisiete años de vida en el aire ahora en teatro buenas noches

Voz 0867 21:42 Maíllo no se moja el coordinador general del Partido Popular sortea las preguntas de Pepa Bueno sobre la candidatura de Cristina Cifuentes a la Comunidad en dos mil diecinueve

Voz 33 21:52 cree que Cifuentes está en condiciones de repetir como candidata a la presidencia de la Comunidad tras el desgaste que lleva sufriendo en esta legislatura a cuenta de la corrupción

Voz 34 22:02 bueno es que lo que estamos haciendo aquí tiene una especie eso grabados una canallada lo es iré a cristianos él está cursando ningún caso de corrupción todos esos son casos pasados

Voz 33 22:15 me ha dicho que cree que Cristina Cifuentes tiene que repetir como candidata verdad

Voz 35 22:19 yo lo que digo es que está haciendo un magnífico trabajo o hoy por hoy no tenemos ninguna candidata en por qué

Voz 3 22:26 la venta de Madrid

Voz 0867 22:50 buenas tardes a todos Martínez Maíllo olvidado esta mañana a primera hora en Hoy por hoy que este miércoles es catorce de febrero buenas tardes a todos bienvenidos a La Ventana de Madrid lo avanza esta hora la SER el exalcalde del PP que llevó a Navalcarnero la ruina y que con unas obras ilegales en el subsuelo casi un del casco urbano del municipio se va a sentar en el banquillo de los acusados para responder por una locura urbanística de costes desorbitados Ike pudo acabar en tragedia lo que desde luego no acabó en su sitio fue el dinero porque se sospecha que en esta obra se desviaron unos treinta millones de euros Pedro Jiménez qué tal muy buena

Voz 1712 23:24 tardes qué tal buenas tardes la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Navalcarnero ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exalcalde de Navalcarnero el popular Baltasar Santos y la ex interventora municipal Teresa Hermida la Fiscalía les atribuye un delito continuado de prevaricación y pide para ellos nueve años de inhabilitación el Ayuntamiento reclama penas de prisión al atribuir a los toros Estados los delitos de malversación fraude falsedad documental además Javier la juez les da un plazo de un día para depositar una fianza de un millón y medio de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias a las que se enfrentan las cuevas de Navalcarnero son un proyecto Javier sin permiso sin estudios necesarios una obra del que fuera alcalde de la localidad durante más de veinte años que según el equipo de gobierno actual supuso como decías un desvío de treinta millones de euros Baltasar Santos que presumía

Voz 0867 24:12 de Jaguar en el garaje Iker perforó también las cuevas y las cuentas llevó a la quiebra al Ayuntamiento una localidad de veintiséis mil habitantes donde cada uno de esos ciudadanos debían más de ocho mil euros de deuda pública llegó a deber insisto el municipio veintiséis mil millones veintiséis doscientos catorce millones de euros tiene veintiséis mil habitantes

Voz 36 24:33 el banco explica que con los números marean

Voz 0867 24:42 saca de los años del pelotazo los años en los que en plena burbuja unos poquitos haciendo bueno capítulo dos de esta resaca aval Madrid una sociedad de participación pública que ayudaba supuestamente a las pymes aquí en la región hoy ha dimitido subdirector bueno lo hizo hace unos días a Aba al Madrid la investigan por algo que contamos aquí en su día el hacer básicamente vender la deuda de los emprendedores a los que avalaba a empresas de recobro todo esto así contado suena un poquito lo de siempre hasta que le ponemos cara y voz a los que pagan cada día este saqueo Ascensión tuvo que cerrar su tienda de muebles haya les reclaman once mil euros en intereses a través de una de estas empresas de recobro abstención ha estado esta tarde en la Comisión de Economía de la Asamblea de Madrid

Voz 20 25:24 en aquella época yo tenía una vivienda en Talavera de la Reina llega a ofrecer la venta de este inmueble para pagar la deuda a pesar de estar hipotecada su contestación fue que no era en una inmobiliaria Don a pesar de eso no ceja en el empeño de intentar que me escuchado

Voz 17 25:46 esto es peor que estar en la cárcel

Voz 20 25:48 cuando cometes un delito sabes que una vez cumpla su condena podrá ser libre pero a mí que me queda la soledad el empobrecimiento tener una hija sin poder la posibilidad de poder seguir estudiando por no tener dinero ni un trabajo digno para poder costear los Amis teme queda ya se han llevado mi dignidad y autoestima mi carácter mi vitalidad a veces sino fuera por mi hija hasta las ganas de vivir

Voz 0867 26:13 Ascensión lucha víctima de Aba al Madrid corrupción con conexiones Eduardo Gutiérrez diputado de Podemos qué tal muy buenas tardes

Voz 37 26:21 hola buenas tardes bueno estas conexiones de las que habló

Voz 0867 26:23 ha destapado usted en Vallecas en la Asamblea al Madrid aparece dice usted en las conversaciones recogidas en el sumario del caso Lezo y se compara no con un asunto bueno han anecdótico y tan menor como el Canal Isabel II

Voz 37 26:38 Clemente en el tomo y si no ve claro ciento veinte Lezo aparece la transcripción de una conversación de varias personas con seudónimo en donde se aludía que caso daba al Madrid es otro más de los que están preocupados porque puedo saltar a la opinión pública lo que yo quería sobre todo resalta que que detrás de estos casos de de de más que presunta la corrupción lo que hay es vidas tres trabajadas y familias destrozadas como la de extensión lucha todo no solamente un problema político es un problema de vidas debidas que si se vienen abajo como consecuencia de que hay empresas que trabajan para Madrid como cobraría que que utilizan extorsiones amenazas y chantajea a las personas que como Asensio una lucha ha hecho mucho tiempo de simple lentos y todo documentado de pagar y llegar a un acuerdo para pagar deudas

Voz 0867 27:36 Eduardo sabemos quiénes han pagado el pato sabemos quién ha sufrido todo esto pero algún día vamos a saber quién se lo llevó

Voz 37 27:46 eh todo apunta a que detrás de cobrar ya que es una de las empresas de de recobro a las que Madrid trasladaba a las deudas para cobrar eh hay socios y accionistas que es se puede cotejar que también están en las mismas empresas a unas operaciones que la operación Lezo inmersa en misa o es decir comitiva bandas de intereses de empresas y de personas que se dedican a saquear y a echar abajo las vidas de personas como ascensión lucha yo creo que terminará apareciendo eh que la transparencia del derecho de los ciudadanos a saber quiénes son los que están detrás de de de ese tipo de conductas que como digo lo más importante es que destrozan vidas

Voz 11 28:41 a mí me Eduardo Gutiérrez diputado de Podemos gracias por estar con nosotros un saludo

Voz 38 28:51 no

Voz 1 28:55 la Ventana en las redes sociales Roca La Ventana a la venta

Voz 39 29:01 nunca de las

Voz 19 29:06 y hoy no te quieres perder Hora Veinticinco toma nota son las ocho y siete en Canarias de ocho a ocho y cuarto el primer repaso a la información

Voz 20 29:15 el día unos fallos en la gestión de atemporal mareo Florido buenas buenas noches Ángels Vadillos buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis vengan alguna responsabilidad en el Gobierno

Voz 19 29:24 así desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media cadenaser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 40 29:40 de lunes a jueves o My Lol diversos sexual CIS Fis CIS que coincide tu identidad sexual cuánto sexo biológico vale osea que yo tengo presidente son

Voz 3 29:56 la vida moderna con David Broncano pero juerga

Voz 19 30:11 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 3 30:16 lo que Atenas ser Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en EEUU que tal vez salió el pavo Marta pero al primer abono para ser mi primer pavo la verdad es que estuvo sobresaliente lo llamamos Donald porque aquí se ponen nombres a los pavos King Buika Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 1 30:46 Capello

Voz 19 30:47 el corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 0867 30:54 siete de la tarde y treinta y un minutos

Voz 3 30:56 el Madrid

Voz 41 31:00 eso está bien

Voz 3 31:03 ahora está bien en Madrid no pienso yo que está dos uno orgía de Madrid

Voz 17 31:28 son muchos están fuertemente controlados por la

Voz 0867 31:31 la policía y la buena noticia al menos de momento es que los aficionados del PSG Nolan montado en la capital noche de Champions partido declarado de alto riesgo el Madrid se juega su pase a cuartos y aunque el partido de ida mal resultado con Madrid inestable puede complicarle las cosas al equipo vamos a las inmediaciones del Bernabéu cómo está el ambiente allí Antón Meana todo en orden no buenas tardes

Voz 42 31:52 esto bueno frente dan buenas tardes sí por ahora y eso que están llegando justo en estos momentos se París Saint Germain en cala en la calle Rafael zanjado algún objeto va francés al lado español pero la policía tiene controlados no hay ninguna carga en esta zona del estadio un poco de detención ofensivos de la afición parisina a los aficionados del Real Madrid por ahora afortunadamente sólo y bengalas ninguno

Voz 37 32:18 lo importante

Voz 0867 32:20 vaya todo bien y ojalá gane el Madrid a las ocho y cuarto lo contamos todo en Carrusel Deportivo

Voz 17 32:25 son

Voz 0867 32:41 ahora en la plaza de Ópera suena la música de artistas como Christian Villanueva de Cris Morena a quién escuchamos allí se está celebrando un concierto con motivo de San Valentín F pero un San Valentín reivindicativo sin violencia y sobre todo sin machismo un concierto para los chavales para los adolescentes para concienciarles para erradicar de una vez por todas conductas que atentan contra la igualdad y contra la mujer ahí estamos ahí está Natalia Otero Natalia como base concierto buenas tardes

Voz 44 33:11 hola buenas tardes Javier pues muy

Voz 45 33:13 él muy animado aquí esta tarde en óperas

Voz 44 33:16 en el día de los enamorados con música hay convoy si a este evento quiere concienciar a los más jóvenes de que el amor no duele que el romance trágico o los celos del control no son sinónimos de cariño en el público hay muchos hay muchas más chicas que chicos que además está un poco despistados pero parece que ellas tienen más claro el mensaje

Voz 46 33:35 el amor puede doler indirectamente pero en el momento en el que empieza a ser algo Voluntaria eres consciente de ello yo creo que definitivamente está mal pero no de verdad el impacto que puede hacer en alguien el hecho de querer controlar todos sus movimientos toda su vida Vice asusta más un puñetazo que mirar una conversación de guasa la mayoría de los hombres

Voz 3 33:52 abrir los ojos oy tienen estar aquí por ejemplo

Voz 47 33:55 incluso yo hace un par de años no estaba para nada concienciada con esto ya ha sido con el paso de los años informarme de todo y sobre todo es estar abierto opinión esos a escucharse

Voz 48 34:04 pero realmente la pareja que estás en ese momento ser libre en la relación y que hay es tuya antes que nadie básicamente

Voz 44 34:15 si atendemos a los datos Javier este tipo de eventos se antoja muy necesarios en Madrid los asesinatos machistas se triplicaron en dos mil diecisiete respecto a dos mil dieciséis y en España uno de cada cuatro jóvenes justifican comportamientos machistas en la relación así que había aquí los jóvenes le dicen a Cupido que flechazo sí

Voz 3 34:32 pero de las que no duelen gracias Natalia conductas en la adolescencia

Voz 0867 34:36 ya que no comprendemos cómo controlar la ropa las conversaciones del móvil conductas que nada tienen que ver ni con el cariño el respeto siete de la tarde treinta y cinco minutos vamos a completar la crónica del día en Madrid desde el pasado fin de semana las ambulancias de transporte no urgente de la Comunidad de Madrid están sufriendo problemas en el servicio de problemas con retrasos que han llegado a ser de varias horas su incluso en algunos casos ni siquiera esas ambulancias han llegado dice la Consejería que todo se debe a un fallo informático información de Teresa

Voz 1712 35:06 pero la situación aunque está mejor que el fin de semana no se va a normalizar hasta que pasa unos días nos dicen desde la Consejería que para intentar paliar las deficiencias

Voz 0313 35:15 qué han hecho reforzar el número de operadores de la mesa de

Voz 1712 35:17 de inacción de seis a veintidós y piden a los usuarios que tengan la costumbre de llamar directamente a las empresas concesionarias para reclamar su ambulancia que no lo hagan porque la mayoría ha cambiado desde la última concesión eso ocasiona todavía más problemas recuerdan que él no pero para solicitar el servicio regional de transporte sanitario no urgente o para conocer el estado de una petición es el nueve uno cuatro seis ocho noventa noventa y nueve

Voz 0867 35:41 gracias Teresa la Fiscalía pidió un año de prisión la acusación particular que ejerce El Refugio pide cuarenta años para hombre que maltrató cincuenta y cinco perros en una finca de Villa del Prado en su defensa esta mañana ha dicho que cuando iba a ver a los animales era por la Nochez como allí no había mucha luz pues no sabía que que se encontraban en tan mal estado el juicio ha quedado visto para sentencia en los juzgados de Móstoles Nacho Paunero es el presidente de la protectora El Refugio

Voz 49 36:06 hemos de enhorabuena sentamos aún casado en el banquillo desde el refugio como acusación popular o como acusación particular pedimos cuarenta años de cárcel por cincuenta y cinco presuntos delitos de maltrato animal eh este personaje tenía los animales los animales en una finca de forma terrorífica desnutridos fatal en pésimas condiciones mucho de ello según salieron de allí murieron

Voz 0867 36:30 la policía busca en Aranjuez a dos de los cinco chicos que el pasado lunes agredieron a un menor de diecisiete años en la puerta de su colegio Pinilla se ha identificado a tres de los agresores la víctima fue atendida con lesiones en la cara en el pecho y en el estómago y el Ayuntamiento de la capital asegura por fin que va a trasladar la próxima semana el anteproyecto de los Presupuestos al PSOE

Voz 1410 36:50 dibujado ya está ahí todavía que perfilar algunas cuestiones no ayer ya lo vimos concluido sin perjuicio de que hay que hacer algunos ajustes y yo creo que eso es bueno porque eso nos permite ya aunque ella les habíamos adelantado las líneas generales al Partido Socialista pues ya poder serlo pasar cuanto antes no yo creo que los primeros días de la semana que viene darles pasaremos el borrador completo

Voz 0867 37:12 la estamos casi en marzo in Madrid sigue sin presupuestos y la oposición en la región ha vuelto a denunciar los continuos problemas retrasos que siguen viviendo en las distintas líneas de la red de Cercanías en la Comunidad de Madrid en esta ocasión en las líneas C3 hice cinco dos clásicos a los que sean subido por separado eso sí el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado también el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid Ramón Espinar que eso sí juntos han reclamado mayor inversión el Ministerio de Fomento

Voz 50 37:41 por qué no está prestando correctamente este servicio pues por la fuerte desinversión que ha sufrido el cercanías hay que gastarse el dinero en atender las necesidades de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para mejorar la red de Cercanías hay gente que pierden sus trabajos

Voz 51 37:55 llega tarde de forma recurrente hay gente que quiere

Voz 3 37:58 citas médicas obtenidas

Voz 51 38:01 tiempo en definitiva hace falta que hay un compromiso por parte del Gobierno regional

Voz 0867 38:05 de otro problema que vive la capital que sufre la capital la turística acción el miércoles que viene Radio Madrid en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos el com realiza prepara ya una nueva edición de Madrid futura

Voz 1 38:17 si hacemos con los apartamentos turísticos como si ordena un fenómeno nuevo que está cambiando la realidad de los barrios del centro

Voz 52 38:25 plataformas de alquiler hoteleros vecinos y las dos Administraciones Comunidad y Ayuntamiento debaten sobre su regulación es bueno aplicar una moratoria pueden vetar los los vecinos de un bloque como se garantiza la convivencia el próximo miércoles veintiuno de febrero desde las siete de la tarde en el Colegio de Arquitectos calle Hortaleza sesenta y tres

Voz 3 38:47 entrada libre hasta completar aforo

Voz 0867 38:57 el debate interesante al que para asistir todas las administraciones implicadas estará el consejero de Turismo de la Comunidad de Madrid Jaime de los Santos José Manuel Calvo como concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid y caminos acompaña Juan José María Ezquiaga el decano del Colegio Oficial de Arquitectos Gabriel García Alonso el presidente de la patronal hotelera

Voz 19 39:16 Minaj Airbnb Enrique Villalobos de la

Voz 0867 39:19 la Federación de de extracciones de vecinos todo este debate además con la participación de los distintos portavoces municipales en el Ayuntamiento de Madrid muy programa que será moderado por Marta González Novo les esperamos allí el miércoles a las siete en punto de la tarde con entrada libre hasta completar aforo nosotros mañana estamos de vuelta aquí desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten del día en el Madrid hasta mañana adiós

Voz 3 40:04 del periodismo en español ya está aquí el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com el país

Voz 1 40:22 de lunes a jueves Henao My Lol

Voz 0313 40:24 el fabricante de medicamentos homeopáticos se queja de que sus ventas han caído tras los ataques a la homeopatía como alguien que ataca la homeopatía

Voz 17 40:33 quiero decir

Voz 3 40:37 la vida moderna con David Broncano la vida moderna exponer en el currículum que eres tertuliano cronista

Voz 19 40:48 después de El Larguero signos también

Voz 3 40:51 cadena SER punto com

Voz 19 40:53 My Lol Cadena Ser

Voz 53 40:56 esta capeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más Gad en ACB

Voz 0313 41:10 capeando también me gusta siempre preguntarle cosas concretas a Rafa Bernardo haber esto de las modas y tendencias que se propagan por Internet queréis que puede afectarnos incluso a lo que comemos seguro sí sí sí sí vamos a ver lo Rafa Bernardo buenas tardes buenas tardes las redes sociales y las corrientes que generan

Voz 54 41:28 ponen de moda algunos alimentos demoniza en otros lanzan tendencias y modas en alimentación que afectan a todo el mundo Éstas son parte de las conclusiones del documento el gasto en alimentos básicos dos mil

Voz 0313 41:38 siete de EAE Business School

Voz 54 41:41 profesor Javier San Martín ex director del informe

Voz 55 41:43 estos que son saludables hay un efecto contagio pero cuando de repente un producto salir informe que dicen que estoy aquí muchos de esto se esto se difunda muchísimo más rápido no micras hay ejemplos como recientemente hemos visto el tema de la ficha de Palma no que que han tenido un efecto contagio y una ha extendido como como como regalo de pólvora no las redes sociales muy influyentes IMA más suficientes todavía cuando las noticias son negativas

Voz 0313 42:14 ya ahora un consejo de emprendimiento lo da Francisco

Voz 54 42:17 Moreno CEO de la plataforma de compraventa de pisos

Voz 0313 42:19 piso para emprender

Voz 19 42:21 lo que tienes que tener muy claro

Voz 0324 42:24 qué te apetece aprender a emprender no tienes que estar muy mentalizados no oí eso requiere tener muchas veces el apoyo de los que están alrededor alrededor tuyo y luego estamos la situación en España en la que yo animo a todo el mundo emprender osada tenemos un país maravilloso tenemos un capital humano tremendo

Voz 17 42:44 no

Voz 0324 42:47 de talento iban a Lesaka

Voz 3 42:49 las cosas adelante se puede hacer mucho próximo programa este viernes en Hora Veinticinco

Voz 0313 42:54 sí le preguntes el dueño de un negocio la pala

Voz 1 42:56 habrá barniz que tira una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma un par

Voz 56 43:03 con Vodafone One Profesional en tras el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone su Partner en la era digital informante en el catorce cuarenta y tres Vodafone

Voz 29 43:14 ya sabemos lo que preparan en estartapeando

Voz 0313 43:17 pero ahora

Voz 3 43:19 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 29 43:23 ayer no fue un día cualquiera hoy tampoco hoy tampoco bandos cerrando la ventana de este catorce de febrero día de San Valentín Día de los Enamorados y claro el amor se nos ha colado en nuestra programación amores de todo tipo y en todo ámbito tiempo

Voz 1712 43:36 a finales de la década pasada tuvimos en la Gürtel uno de los más inspiradores ejemplos de intensa amistad Álvaro Pérez y Francisco Camps se hacían promesas mutuas de Amauri dicha entre adjudicaciones y cohechos

Voz 57 43:48 oye yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar vale no no espero que volvamos tan siquiera mucho

Voz 58 43:56 la vida me evito el alma oye que te sigo queriendo mucho

Voz 9 43:59 incluso nuestro presidente Mariano

Voz 1712 44:01 el COI ha sido capaz de mostrarse cariñoso en más de una ocasión como en el año dos mil siete cuando dedicó

Voz 1509 44:06 estas palabras al por entonces alcalde de Xàtiva

Voz 1712 44:08 con su Ruth que años más tarde sería detenido dentro de la Pérez

Voz 3 44:11 el te quiero te quiero

Voz 29 44:14 ah bueno aparte de estos amores está el otro el que ayer por ejemplo declaró Alfred Amaya la cosa estaba cantada pero ayer fue contar

Voz 3 44:22 haga esto pero no sé si me está escuchando vale pero es que crea que quería hacer esto lo siento porque joder pues fue me estoy poniendo nervioso pero bueno hace tres meses que yo me enamoré de Amaya hay que cantar lo que me encantaría cantar sitio estás contigo y nombre Adam el director me va a matar sea seguro que me va

Voz 9 44:53 eh

Voz 3 44:57 pues no no remató ni a él

Voz 0324 44:58 hallados sencillamente les puso el piano

Voz 59 45:02 pues sí

Voz 29 45:05 hoy en La Ventana nos hemos enterado además de que el amor a parte de romanticismo es pura química normal ha contado Miguel Iglesias que es director de la Escuela de Neuro científica coautor de la fórmula del amor

Voz 9 45:18 la respuesta que encontramos es que hay ciertos neurotransmisores de funciona el cerebro

Voz 0313 45:24 sé que

Voz 9 45:25 permiten generar constelaciones cerrojos que son perfiles de personalidad según la personalidad que nosotros tengamos no sentir más atraído por ciertas personas más otras así funciona

Voz 29 45:39 el amor es química y también puede ser humor que es el que le han echado para el anuncio del sorteo extraordinario de San Valentín de la lotería nacional presentando un santo un poquito heterodoxo Carlos Jorge director creativo de Contrapunto bebé de hoy nos decía en La Ventana

Voz 9 45:54 claro lo como guapo alto rubio que ha destruido perfecto impoluto la rutina en es un poco más el oficinista de plenario el letrado Hervías ahí todos los días luchando

Voz 3 46:10 no

Voz 29 46:13 ayer fue el día de la radio y un poquillo también el día del amor por la radio de un amor heredado nos dijeron Rozalen o nuestro compañero Pablo González Batista bueno pues

Voz 1509 46:23 eh claro yo es que para mí la radio es papa mama eh desde que tengo conciencia Mi madre dormía con un transistor entonces eso es mi casa es mi raíz César Luis padres

Voz 1712 46:34 en mi caso la radio es un rincón de todas y cada una de las habitaciones de mi casa de la casa donde crecí porque en el fondo para mí la radio es mi padre porque la radio como casi todo lo importante se hereda

Voz 29 46:46 pues nada quizás un día como Rozalen o como Pablo pues a lo mejor dentro de unos años nos llamará a la radio una chavalillos llamada Enma López

Voz 2 46:56 otros años a estas horas

Voz 3 47:01 él latín

Voz 29 47:05 sin ya es un Garbancito pero que tiene dieciséis meses y que es la protagonista de una historia que hemos conocido hoy maravillosa

Voz 60 47:12 no venga después de muchos años de radio te hemos llegado a la cumbre cuando hemos recibido el sonido que vamos a escuchar un padre canta la sintonía de la cabecera de todo por la radio

Voz 3 47:22 a hoy su hija responde a la madre apoyan los tres rematan en el final hasta aquí hemos llegado lejos

Voz 61 47:31 el tírate torito Tahrir tira tira Time Tarifas y lo tiro Tim

Voz 62 47:40 clarito lo has visto pero que

Voz 17 47:49 en los

Voz 29 47:54 bueno la madre de Emma de este ser maravilloso se llama Isabel y hoy se ha asomado con nosotros a La Ventana el cuando estéis cuenta de que sabía decir Mehmet

Voz 9 48:02 pues yo creo que no es días hijos empresa pues la la tardaría están tiene entremedias le tararea has estado para la radio yo el día a la vez que te hacerme ella Teide Mehmet me repite es para asegurar que ha sido bien a tiempo no olvidemos interés pero ella tiempo

Voz 3 48:19 con Le Mozart también

Voz 17 48:24 has hecho bien

Voz 0313 48:25 Marichal porque

Voz 17 48:28 hay que llamar a la puerta del momento

Voz 29 48:32 él no se lo a la pobre chiquilla las twiterías hoy cómo no también hablaban de amor y empezamos como San Valentín el Día de los Enamorados

Voz 63 48:40 los mucho romanticismo pero la influencia de Cincuenta sombras de Grey ha cambiado un poquitín las cosas el Twitter este terremoto

Voz 3 48:47 en mi vida estoy sensible me das un abrazo me pongo condón el de estrías tras las esposas

Voz 63 48:55 en cambio hay parejas son las que el día de San Valentín pues les ha quedado un poquito lejos

Voz 3 48:59 sacan a todos del agua tiburón que han dicho que el agua está muy buena Paco

Voz 63 49:05 y acabamos las tutorías con un tuit filosófico costumbrista de cansino Royal la vida es eso que pasa mientras ves la tele la vida es mi madre

Voz 29 49:13 hay que ver bueno les sacamos jugo a la música la filosofía con el amor pues niños cuentos seis Blanco hoy nos ha traído el top de las canciones románticas entre la que estaría esta

Voz 64 49:25 ah

Voz 29 49:29 y una canción que nos decías edila cree que deben ser traducidas así sin retocar

Voz 2 49:35 ah sí

Voz 17 49:44 que no soy

Voz 3 49:45 lo que tú

Voz 17 49:57 huy

Voz 29 49:58 Blanco pero en los catorce de febrero que en el mundo han sido no todo ha sido amor en mil novecientos veintinueve frente a un almacén de Chicago siete hombres que espera un camión con licor de contrabando en plena Ley Seca víveres a tres individuos con uniforme policial a dos de paisano como la policía estaba entonces bien comprada por la mafia creyeron que era visita de cortesía o mero paripé pero no acabaron nos ha contado Nieves Concostrina

Voz 33 50:28 acribillados a balazos cuando estuvo hecho el trabajito los tres falsos policías esposaron a sus dos compinches que iban de paisano y eso fue lo que los testigos vieron en la calle

Voz 19 50:38 a la autoridad llevándose a dos

Voz 33 50:41 juntos delincuentes pero todos eran hombres de Al Capone y aquel día escribieron el guión de la matanza de San Valentín fue un momento de la ley seca en el que la rivalidad entre bandas de irlandeses e italianos por controlar el mercado negro del alcohol registraba unos cuatrocientos muertos al año todo el mundo sabía que fue Capone el que ordenó la masacre pero nunca se pudo probar porque no quedaron testigos directos en esta historia sólo Capone fue tercero

Voz 17 51:09 vamos a hablar de otras cosas preocupantes la ven

Voz 3 51:12 sin duda

Voz 29 51:14 Oxfam está en el ojo del huracán desde que el viernes publicase un informe de la organización que revelaba que ciertos trabajadores incluido el director de Oxfam en Haití habían contratado prostitutas con fondos de la organización una crisis que ha propiciado amenazas lanzadas por autoridades británicas incluso por la Unión Europea de retirar subvenciones a esta

Voz 0313 51:34 otras organizaciones Rafa Vila San Juan

Voz 29 51:36 veía tres errores cometidos no todos de la organización