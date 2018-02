La Ventana (15/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1667 00:13 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias prisión para el autor de la matanza del instituto de Park Lane en Florida Nicolas Cruz de sólo diecinueve años ha ingresado en la cárcel después de prestar declaración durante horas ante el juez que le acusa de cometer diecisiete asesinatos con premeditación catorce de los heridos siguen hospitalizados cinco de ellos en estado grave la Casa Blanca en una comparecencia pública de Donald Trump a partir de las cinco de esta tarde para hablar de esta nueva matanza de momento a través de las redes sociales ha reprochado que los compañeros de autor del tiroteo no informaran a las autoridades sobre su comportamiento en el Congreso norteamericano los demócratas lamentan la falta de iniciativas para el control de armas en el país esto es lo que ha dicho por ejemplo el congresista Jim Hines

Voz 2 00:53 el Aros efectúe diferente lo que va a pasar ahora es perfectamente visible habrá un momento de silencio la gente expresará su sueldo las víctimas rezarán por ellas y entonces el Congreso de los Estados Unidos no hará nada que queremos poder para recibir este tipo de violencia lo tiene el Estado sentimos esto como un bofetón a un lo dije

Voz 1667 01:15 yo hoy conocemos más detalles del historial delictivo del presunto asesino de la Aviñuela en Málaga escenario de la última muerte por violencia de género en nuestro país el presunto autor del crimen contaba con numerosas denuncias y una condena por malos tratos de anteriores parejas Málaga

Voz 3 01:29 su Sánchez antes de conocer a María Adela de esos dos parejas anteriores el individuo acumulaba un rosario de denuncias hasta en cuatro juzgados en dos mil doce fue condenado a nueve meses de prisión al no tener antecedentes la pena le fue suspendida por un periodo de dos años en paralelo el acusado ya tenía una segunda pareja de la que llegó a acumular hasta seis denuncias la mitad de ellas fueron archivadas por falta de pruebas y otras dos retiradas por la propia víctima en uno de los casos incluso se negó a testificar y todas las medidas cautelares Se suspendieron José Manuel se topó hace dos meses con María de la ella murió el lunes treinta puñaladas

Voz 1667 02:03 el Gobierno balear propone prohibir la entrada a las islas de vehículos diésel y gasolina a partir de dos mil veinticinco el objetivo es que en dos mil cincuenta sólo circulen coches eléctricos en el Archipiélago Mallorca Chus Navarro

Voz 1462 02:15 eso sí los que ya están matriculados podrá seguir circulando es una de las principales novedades el anteproyecto de ley del cambio climático del Gober Balear la intención del Ejecutivo es que en dos mil cincuenta todo el parque móvil de las Islas CEA eléctrico en Baleares sólo hay ciento cincuenta vehículos eléctricos de alquiler de una flota total de unos cien mil coches el treinta por ciento de los vehículos de renta Car son diésel y el resto gasolina desde la patronal de concesionarios Faconauto destacan que los cambios que se proponen son muy precipitados la presidenta del Govern Francina Armengol por su parte ha defendido la ley del cambio climático pionera en el país

Voz 1667 02:54 hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres tres en Canarias

Voz 1462 03:00 el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el Pacto por la Justicia madrileña alcanzado entre el Gobierno de la Comunidad y los sindicatos judiciales para la mejora salarial del sector según la Delegación del Gobierno ese acuerdo incumple con la legalidad Alfonso Ojea

Voz 0089 03:14 Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han señalado a la Cadena Ser que desde septiembre pasado el Ejecutivo de

Voz 1826 03:19 Cifuentes tiene sobre la mesa un requerimiento

Voz 0089 03:22 la retirar ese acuerdo con los sindicatos un requerimiento que no ha sido contestado por la Puerta del Sol a pesar de que está basado en varios informes del Ministerio de Hacienda que señalan que incumple la Ley General de Presupuestos del Estado es más esas fuentes subrayan que no hay doble vara de medir

Voz 1826 03:37 como decía el Ayuntamiento de la capital también

Voz 0089 03:40 haber llegado a acuerdos con sus sindicatos la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia contra el Ejecutivo regional tiene las mismas razones administrativas que la presentada contra Manuela Carmena

Voz 1462 03:51 durante el pleno en la Asamblea el portavoz socialista Ángel Gabilondo ha pedido a la presidenta de la Comunidad que defienda los derechos de los trabajadores públicos Cifuentes ha asegurado que defenderá el pacto en los tribunales si es necesario

Voz 5 04:01 a ustedes están en una negociación que reconocen que es preciso modificar la situación en una mesa importa tanto hay un posible acuerdo parecería indispensable que al Gobierno de España con el que usted está en perfecta sintonía conociera y respetase el marco negociador

Voz 6 04:19 no tengo absolutamente ninguna duda que nosotros vamos a defender todos los acuerdos que hemos firmado con los trabajadores y sus representantes en todos los lugares donde sea necesario recurriendo incluso a la vía contencioso administrativa si es necesario

Voz 1826 04:35 el Ayuntamiento de Madrid quiere reconocer a Pedro al modo

Voz 1462 04:37 varias Rafael como hijos adoptivos de la ciudad por su aportación a la historia a la cultura de la capital la propuesta se trasladará a la Comisión de Cultura el próximo lunes después tendrá que ir al pleno la portavoz municipal Rita Maestre en la ciudad de Madrid quiere mucho a estas personas que es una parte muy importante de su historia de sepultura estrene en unos diez grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:03 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Roberto Sánchez ya las cinco a las cuatro en Canarias en la SER

Voz 1826 05:11 a hacer

Voz 1 05:14 servicios informativos en la Cadena Ser

Voz 1826 05:56 a las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos aquí esta Ventana a la que hemos invitado a tomar café a Serrano Domínguez directora del Huff Montse que tal está

Voz 1462 06:10 en como cada tarde hay Isaías Lafuente hola Isaías

Voz 1826 06:13 la Roberto buenas y también por cierto porque nuestra primera intención era la de hablar de armas pero de las reglamentarias fue Eduardo Casas que subinspector de policía especializado en la lucha contra la explotación sexual menores que ha escrito el libro le conocerán porque estuvo hablándonos de él aquí el libro sobre la retos cura y ahora llega con otro muy interesantes sobre las andanzas de un policía tecnológico Eduardo qué tal buenas tardes muy

Voz 3 06:38 en buenas tardes pero la actualidad

Voz 1826 06:41 Nos lleva a Estados Unidos bueno saben habrán escuchado ahora en el boletín informativo ese joven de diecinueve años Nicolas Cruz que acababa a tiros con la vida de diecisiete personas diecisiete ex compañeros en en una escuela un instituto de Parla en en Florida por cierto Donald Trump hola hablará a las cinco de la tarde hora de allí de de Unidos además de tuitear habla una masacre que esta decíamos vuelve a poner en primer plano el debate entre otros muchos el debate sobre la permisividad legal de las armas de fuego en ese país también de de como el lobby pro armas puede incidir por su influencia que la tiene y mucho eh en algunos senadores en algunos congresistas que era sobre lo que le leímos en las últimas horas tuitear al periodista Borja Echevarría ex vicepresidente y director editorial de Univisión Noticias digital y que desde ahí nos escucha Borja qué tal muy buenos días

Voz 8 07:38 si hola buenos días bueno en primer lugar

Voz 1826 07:40 es lo inmediato que qué datos conocemos qué datos hay de última hora sobre sobre todo esto

Voz 8 07:47 bueno en cuanto a víctimas a lo que sabíamos ayer por la noche no hay diecisiete muertos dentro de la escuela parece que van a ser más

Voz 9 07:59 por una acción que nos iban lo último que hemos sabido respecto a la arma con la con acierto como Nicola esclusa los a sus excompañeros es que al parecer las compruebo de manera legal en EEUU a partir de las dieciocho años y pues puedes comprar un AR quince un arma semiautomática cómodo la que ha utilizado para matar a diecisiete personas eso es lo último que sabemos

Voz 1826 08:25 sí parece que cinco de esos heridos el tiroteo permanecen en este momento además en estado crítico sobre lo que lo que decía sobre lo que sabíamos de Nicolás Cruz el bueno sospechoso del tiroteo a estas alturas en la escuela parece que incluso había participado en algún programa de entrenamiento del Pentágono no que era un auténtico fanático de las armas

Voz 9 08:46 sí ni una de las primeras cosas que hacen Sandro lo mejor agencias federales es como si las investigaciones se Artola todas las cuentas de redes sociales de los nuevos sospechosos y lo primero que hicieron bajar todas las fotografías que había salido en Instagram en la cuenta que tenía ya ya aparecía con armas virtud al parecer dejó también así no meses comentarios diciendo que se iba a convertir en un tirador profesional contra escuela en los había bastantes indicios de que era un peligro

Voz 1462 09:22 Borja soy Montserrat Domínguez qué tal hola oye una una duda en Florida necesitas tener veintiuno años para poder comprar cerveza por ejemplo o alcohol sin embargo con dieciséis diecisiete puedes comprar arma como unas armas como de quince sin embargo yo creo que las semiautomáticas sí que estaban sometidas a un control mayor precisamente para evitar matanzas de este estilo eso va por Estados o el estado de Florida finalmente y y fácil a la hora de conseguir armas o es que realmente al final no se consiguió avanzar en el a

Voz 10 10:00 no división en los requisitos para hacerte con

Voz 1462 10:03 con un arma semiautomática

Voz 9 10:05 uno de los problemas no se consigue el problema que estas armas con las que estas armas podían ser manipulables con con un simple simple mecanismo que le coloca son armas semiautomáticas como ésta todavía no sabemos y con mucho detalle si este es el caso orillas incrementan masivamente que la capacidad de la velocidad en el último gran ataque de Las Vegas si recordáis desde lo alto de un hotel se utilizaran armas semiautomáticas pero manipular con lo cual ese pueblo por eso fue el ofertar eso examen está sesenta muertos no pero como lo importante es lo que comentaba anteriormente en el estado de Florida pues no pues comprar alcohol hasta que tengas veintiún años puedes comprar un arma como esta cuando tiene dieciocho años yo creo que eso es la esencia del debate aunque vamos a ver en los próximos minutos cuando el ex presidente trampas como lleva la conversación aunque no totalmente distinto de la salud mental

Voz 1826 11:10 el no lo vamos ya no tenemos la estadística ahora pero sí que tenemos al menos la sensación desde aquí de que llevamos año y medio de digo mes y medio escasamente de este de este año y sin embargo tenemos la sensación de que ya ha habido muchos ataques no que se han producido en Estados Unidos con armas de fuego

Voz 9 11:26 se está realizando ahora lo los datos antes de que llamar ahí y que lo que lo que tenemos es en este momento son aquello de lo que consideran tiroteos paseos más Julien que técnicamente son más de tres muertos llevamos sólo mes y medio

Voz 1826 11:46 treinta desde el año dos mil dieciocho

Voz 9 11:49 treinta que es más grave todavía más dramático esos ataques más de la mitad escuelas mucha lo que está ocurriendo en en las escuelas como los adolescentes yo esta mañana iban a mi hijo al colegio que tiene diecisiete años y la seguro casi revisando lo lo las mochila revisando todo el material están creando una convirtiendo esto en una anormalidad en en las escuelas casi veinte ataques en escuelas son dos mil dieciocho

Voz 1667 12:20 ah entraron no sabemos las muertes que evita el tener un arma que es lo que se defiende políticamente cuando se defiende aquella famosa enmienda de la Constitución de Estados Unidos pero sí que sabemos las muertes que produce como no las acabas de contar solamente en un periodo temporal muy muy corto y esta mañana a Tutu ideas algo muy interesante no que quizás haga comprender por qué no se avanza políticamente hacia la erradicación de de las armas y es que el senador por Florida Marco Rubio es uno de los políticos con más financiación de la Asociación Nacional de sufre decía es que en Univisión habíais hecho un trabajo sobre el senadores congresistas que recibían este tipo de financiación por parte de esta organización

Voz 9 13:00 que Marco Rubio no que el senador republicano por Florida hay dos senadores por cada Estado él ha recibido hasta ahora tres punto tres millones millones de dólares así su primera reacción cuando ocurre esto pues fue recemos por los empecemos por los muertos recemos por las víctimas Novi rehúyen permanentemente que el debacle en las armas no es una cuestión de ideología solo tanto políticos republicanos como político demócrata reciben financiación de la Asociación Nacional de Ripley es uno de los principales lobbies lo del país con lo cual no creo que haya mucho optimismo que un ataque como éste que dejó diecisiete muertos vaya a provocar ningún tipo en el tipo de cambio hay la mezcla de la mezcla de la fuerza de este lobby con la propia cultura de armas en EEUU es una mezcla explosiva en el monte de cambiar Obama pudo cambiar sus ocho años de gobierno

Voz 1462 14:12 claro es que la fuerza no es exclusivamente del dinero que hay mucho sino efectivamente de esa tradición cultural de de un país en el que no existían cuando se fundó la estructuras de poder ni fuerzas policiales y la gente claro se defendía con sus con sus rifles pero oye es interesante lo que has dicho de claro no puede acusar a los yihadistas ni puede acusar a la inmigración ilegal ni puede acusar a los mexicanos de claro que son sus temas favoritos se crece entonces dices que va

Voz 11 14:43 va a echar vamos a echar la culpa de decir que hay que hacer un gran esfuerzo nacional para acabar con los problemas de salud mental va a llevarles

Voz 1826 14:48 ese terreno se que él él

Voz 9 14:51 yo esta mañana también lo hemos visto pero es bastante bastante previsible ya hemos visto que a tu tía o por ahí tenemos un problema de salud hay a veces con ex combatiente de este exmilitar es a veces con sí jóvenes como este caso si probablemente haya un problema de salud mental en este país como tantos países y encima con la complicaciones y lo caro que es la la salud que en en Estados Unidos pero claro un problema de salud mental la exhibida que hay a comprar armas

Voz 8 15:28 pues es una bomba cóctel eso

Voz 9 15:31 yo soy un cóctel muy muy peligroso porque

Voz 8 15:33 a nuestro país cuando otros países también

Voz 9 15:36 evidentemente problemas de salud mental

Voz 1826 15:38 porque en este caso sí que no lo tiene fácil vamos no puedo decir arde el argumento de que es una zona donde quizá la conflictividad por según qué clase sociológica pueda haber ahí de inmigrantes etcétera es un lugar muy tranquilo ese donde ha ocurrido no es un lugar casi idílico podríamos decir que es lugar más tranquilo incluso de Florida

Voz 9 15:59 no demasiado lejos de su residencia al hago no demasiado lejos de las zonas con mayor renta per cápita de El País para plan es una población de unos treinta mil habitantes de la ciudad más segura Florida el el lugar al al que aspira una jubilación todo lo más unidad no suelo es una de los cien pero ustedes pinos a los que todo al que todo el mundo quiere venir considerada la número uno de todo el Estado en cuanto a seguridad evidentemente aparte parece que va a cambiar

Voz 1826 16:36 Borja Echevarría vicepresidente director editorial de Univisión Noticias digital compañero periodista allí en Florida muchísimas gracias y buenos días Borja

Voz 9 16:45 gracias a vosotros buenas tardes

Voz 1826 16:47 es veía cómo iba a sintiendo a alguna de las las consideraciones que escuchado aquí nuestro policía Eduardo Casas por ejemplo tú como especialista en análisis también de información de los datos que pueda haber en las redes sociales Eduardo cuando nos decía Borja bueno pues hablando de Nicolas Cross que ha salido en diferentes redes sociales portando armas haciendo haciendo gala de de ello no vanagloriarnos e incluso se podría entender en algún mensaje

Voz 12 17:17 es que casi hacía partícipes a sus seguidores de ciertas intenciones que que tenían esos puntos

Voz 1826 17:24 le de alguna forma al menos para para la policía para vigilarlo aquí en España trasladando este caso ya sé que claro no podría tener Nicolás armas pero según qué mensajes podrían hacer saltar los resortes estamos en un límite

Voz 13 17:39 lo complicado que es el que entra de los los los delitos de odio de Rentería mucho mucho que es lo que estuviera diciendo ya hubiera amenazando a gente concretas sí que se podrían traía de tipo de pleno el tipo de las de las amenazas o de las coacciones en otro en otro caso si dijera o nuevos me voy a ir esto con mi pistola a la y al instituto y me voy a tiros pues e intentar intervenir ahora cuál es el problema el problema es detectarlo no se puede seguir es físicamente imposible de seguir que la policía vigile los pero todos los perfiles que hay en España si simplemente hablando de España en Estados Unidos es todavía más todavía más grande hace falta colaboración ciudadana que el que lo detecta lo comunique hay canales para comunicar datos a la policía en España inmediatos a través de Internet ir con la máxima reserva es como tres Dobleu es punto policia punto es barra colabora punto php hay cualquier ciudadano puede comunicar a la policía cualquier cosa que detecte que les parezca sospechosa pero

Voz 1667 18:43 tocó a partir de ahí es decir si yo digo en Twitter atención que hay un señor que se llama Nicolás Cruz con este perfil de Twitter que está diciendo cosas raras a partir de ahí el protocolo es abrir una investigación supongo que revisar todos sus perfiles en las redes para ver hasta dónde puede llegar la cosa o si lo que pasa es que es que mucho

Voz 13 18:58 es decir que te que te engañen porque no os podéis imaginar cuánta gente cuantos ponen en Internet amenazas y absurdas que no tienen previsto que no tienen previsto cumplir discriminar la buena de la mala es extraordinariamente complejo el eh limitar las libertades de una persona que en realidad no tiene previsto hacer nada es también complicado entonces no es no es tan fácil salvo casos muy obvios que dice Juanjo hay que actuar ya porque porque es que va es es difícil discriminar a Eduardo S

Voz 1462 19:30 mismo problema que se encuentra tantos compañeros que trabajan en las uno ya de Santi yihadismo porque claro tú ves cómo se van formando en estas cédulas y entonces empiezan con un chaval que estaba yendo al instituto en Badalona o en o en cualquier localidad normal con una familia que lleva estoy hablando a lo mejor de chicos nacidos en España como mejor sus padres tienen otra procedencia que han tenido una vida normal su radicalización se produce en cuestión de meses a través de un compañero o porque han pasado una temporada en en prisión por un delito menor que no tiene nada que ver ahí se encuentra con los mismos problemas cuando detectas tú que alguien se está reuniendo con el la intención de cometer de de luego saca llevar un coche a las Ramblas hay comprar armas si es decir es es muy difícil siempre actuar preventivamente pero sí que hay protocolos que empieza la ayudar a la policía actuar preventivamente sin sin acabar

Voz 14 20:31 con lo dándonos a todos los los ciudadanos como como digo cosas como posible si no o como como acusados como sospechosos presentó como sospechosos de haber cometido nada no

Voz 1826 20:41 lo digo porque hay un capítulo muy interesante aquí en el libro de de Eduardo y Correos Ciudadanos lleva por título El que destaca lo fundamental de ese trabajo del que estamos hablando aquí de la colaboración ciudadana pero también hay un límite para para eso sin

Voz 13 20:56 es que nos encontramos nos encontramos pues hay comunicaciones que digamos que son complejas porque hay personas que tienen problemas mentales problemas serios que no están diagnosticados te suelen escribir de suelen escribir mensajes a los que tienes que ser muy cauto un cómo respondes pues cosas como es que estoy viendo que las sondas están bajando por la parece me están leyendo el cerebro y esto es el el vecino de arriba los mormones los alienígenas todos esos casos sobrevivido no me estoy inventando son correos que que que recibimos y que tenemos que decirle a este señor Un de algunos señora porque ocurre porque ambos sexos un porcentaje muy parecido que quizá no sea cierto lo que está viendo y que necesita ayuda pero es muy muy complicado decirle una a una persona que realmente sí cree lo que está lo que está diciendo que necesita una ayuda profesional

Voz 1667 21:49 bueno en tu libro dices que ser policía no es fácil incluso llegar a ser policía no es fácil que hay incluso una academia hay compañeros que dicen veo que este camino no

Voz 13 22:00 sí sí pasa y es algo que cuando cuando estás luchando por yo te sabía muy malo

Voz 15 22:04 yo sé que en mi año por ejemplo hubo

Voz 13 22:08 cuarenta y tantas personas que no quisieron acabar la la la formación que voluntariamente se fueron de la escuela con lo que cuesta aprobar la fase previa de la oposición porque la carrera de para conseguir ser policía es larga larga llenar exámenes y luego además están pues lo que suspenden en diferentes en diferentes fases porque la formación en la Escuela de Ávila no representa que vaya a salir de ahí con el título aunque salgas aprobando las prácticas aprobando a prácticas el posible que suspendan las prácticas pues tanto gente que no es lo suyo como gente que estando convencidos que son lo suyo no dan el perfil mínimo la la nota la calificación mínima para para aprobar y puede ser pues desde que consuma sustancias que no deben que siempre se cuela alguno ir y hay bastantes mecanismo para para detectarlo al que no es capaz de sacar una nota mínima o de comprender mínimamente el derecho penal el derecho administrativo a al que como decíamos pues pues desiste porque se da cuenta que que es que su vida no que no quiere que su vida ceder

Voz 1667 23:18 el cadáver de verdad

Voz 1462 23:20 sólo después en la escuela vemos algunas enfrentarte en general al mal no sé qué decir los que somos consumidores de novela negra que es el hay una atracción también fascinante por el lado oscuro pero es un es una dureza Hay en el caso concreto de trabajo que tú desarrollas Nos lo has contado en alguna ocasión tienes que enfrentarte a imágenes muy duras y eso te obliga llega a a poner una distancia un poco como hacen los fotógrafos de guerra también lo consideran que su objetivo les protege de choque emocional que es morir a a niños a

Voz 16 23:54 a personas destrozadas por una bomba

Voz 1462 23:57 en tu caso a víctimas de de pornografía algunas muy pequeñas no

Voz 13 24:01 hay imágenes que que marcan ya imágenes que que una vez que las has visto toda la vida las llevas las llevas dentro sobre todo al principio porque marca más la Príncipe pero hay cosas que yo empecé a ver hace dos o tres años y que desde entonces ha ido hasta ahora se ven mucho que las tengo grabadas grabadas dentro lo compara muchas veces con el con el policía de homicidios precisamente porque está viendo cadáveres y está viendo situaciones que son también muy desagradables nosotros tenemos una ventaja que protegen por lo menos las fotos y los vídeos no huelen parece que no pero el refuerzo olfativo es algo que que que en hace todavía la más dura más dura la la escena entonces el el buen policía que se dedica a pornografía de menores a combatir a pornografía de menores tiene que no dejarse sobrepasar pero sí que tiene que tener una sensación Yunnan y una empatía porque si me permitís pues cada vez que recibimos unas imágenes nueva y sobre todo son muy duras lo primero que comentamos cuando lo hacía meses que es escapar y que cabrón es lo primero lo primero que que no sale luego ya entre la parte profesional y empezamos pues el trabajo de de análisis para desmenuzar lo que se veía a ver si podemos llegar a quién es quién es el que la verdad

Voz 1667 25:17 sí habrá una angustia también por el tiempo de investigación no es decir saber que hay hay un individuo que está haciendo cosas raras pero hasta que vosotros no todas las pruebas claro no se puede actuar contra esa angustia el tiempo tiene que ser tremenda no

Voz 13 25:29 es es difícil cuando hay por fortuna no pasa muchas veces en España que tengamos una una víctima y que no que no seamos capaces de llegar a ella pasa poco en España pasa poco en en los países de nuestro entorno pero en esos esos momentos son son complicados y no hay obras no hay familia de la familia y no hay no hay límite hasta hasta que conseguimos rescatar la yo me acuerdo especialmente la operación cool Dady en Palma de Mallorca que sabíamos eran tres niños muy pequeñitos hijos del del abusador que ya está condenado a diecisiete años de prisión en el que que teníamos una semana para encontrar y nos fuimos no me fui y otros del grupo fueron a Palma de Mallorca se coordinaron allí con los compañeros de Policía Nacional que trabajan allí y una semana frenética porque estaba la Semana Santa encima y había que encontrar los antes de Semana Santa porque iban a estar con el padre no sabíamos quiénes eran hay muy poco dormir mucho trabajo y como siempre digo siempre que tengo ocasión Miguel que ha sido mi profesor mi maestro y lo mencionó en el libro el inspector ahora inspector jefe Luis García fue capaz de encontrarlos en tan poco tiempo salvarlos de una barbaridad que estaban cometiendo su paz

Voz 1826 26:46 lo son situaciones padre día no su padre biológico su padre biológico no sé si era ese el caso pero de alguno de los que cuentas en el en el libro es una situación especialmente delicada sensible es el padre biológico el que está usando que a lo mejor hay una madre a la que hay que explicarle lo que está pasando

Voz 17 27:03 sí sí sí

Voz 13 27:06 en este trabajo hay dos momentos muy duros pero tan duros de de plantearte si sigues al día siguiente son la entrevista a las víctimas y la reacción de los familiares de los abusadores son los dos momentos especialmente duros eh el de las víctimas es que sesudas así tienes un mínimo de empatía sesudas sesuda porque el ex tienes que estar preguntando precisamente de lo que menos quiere hablar de tienes que enseñar imágenes las últimas imágenes que quiere ver en en en su vida ese chico esa chica ese las tienes que enseñar para que lo reconozca para que para que quién lo ha hecho pueda acabar en prisión pero después de eso en segundo nivel por debajo los los familiares la madre sobretodo los padres también de las de las de los autores

Voz 15 27:59 si su primera reacción siempre es negarlo no no no mi hijo mi hijo no

Voz 13 28:03 o mi marido no no esto no se han equivocado ustedes

Voz 18 28:07 los

Voz 13 28:08 es aún más tules ves en la cara Yves como a medida que se van encontrando lo los las evidencias va cambiando es ir es tienes que decir que te llevas detenido a su hijo por un delito de abuso sexual por por el delito en concreto que

Voz 1462 28:22 había cometido hito impresión es que realmente no lo sabían o lo o lo o lo han podido sospechar en algún momento hay que a veces resulta difícil de entender cuando escuchas la experiencia de algunas víctimas o eh resulta difícil de entender que nadie en su entorno comprendiendo además que eso es algo que los los pederastas actúan lógicamente amparados primero en su situación de superioridad proximidad con la con la víctima obviamente no lo hacen en un parque a la vista de todo el mundo pero uno tiende a pensar que precisamente esa proximidad a algún familiar en algún momento debería haber notado

Voz 11 28:56 puede ser que no estén abusando hay ocasión

Voz 13 29:00 es en las que dices foja algo algo sospechas de que algo sabe algo sabe pero no lo puedes demostrar que hay ocasiones en las que incluso estando seguro que lo sabían luego se muestra que no que no sabían recuerdo también Un caso además de de niños muy pequeñitos prácticamente lactantes en el que no nos la cabeza que los padres no supieran que eso es que ese niño estaba teniendo unas lesiones por lo que estaban haciendo realmente no lo sabían qué es lo que pasaba pues uno de los dos miembros de la pareja trabajaba multitud de horas se como dieciséis horas al día el otro miembro de la pareja pues prefería estar no atendiendo a una tienda la casa quién cuidaba al niño el pederasta entonces pues era obvio al final que no sabían lo que estaba pasando poco sabían por una cierta dejación

Voz 1462 29:53 oye una pregunta a cuando hablamos de las redes de Pedras

Voz 4 29:55 tiene fundamentalmente vamos yo siempre que él nos gusta informaciones hablamos de Dennis

Voz 1462 30:01 hay mujeres también en los que hayáis detectado sí que tengan en su ordenador o que hayan intercambiado o que hayan grabado estas imágenes

Voz 1826 30:10 que practiquen el grooming que era el derbi de decía antes Montserrat que por cierto y en el lleváis una una historia que sería como de reacción de un padre de reacción el groove

Voz 1462 30:19 decir esas usted osea que incluye

Voz 1826 30:22 he ido sogas eso alguien que está sustituyendo la identidad de otro menor para ganarse a ese menor no para él

Voz 13 30:30 sí es es muy es muy habitual pero bueno responden de primero de los en la inmensa mayoría son hombres es un delito lealmente masculino como la mayoría de delitos violentos y sexuales son mucho más masculinos que femeninos siendo sus víctimas pues más o menos en el caso de pederastia en porcentajes muy similares de uno y otro sexo las Víctor

Voz 1462 30:50 las víctimas que no obstante existe

Voz 13 30:53 mujeres tanto pedófilo es decir que les gusta el aval lo el sexo con niños les gusta como pederastas que son los que las que ya han llevado a cabo que el el contacto físico llegado han pasado de la fase de imaginación a la fase de de acto que es lo que define la la pederastia son muy poquitas yo recuerdo en España una que salía además luego los informativos porque daba entrevistas Si todo eh que que decía no no es que a mí me gustan ver fotografías de niños en las que sí que practican hemos encontrado una hemos hecho una una categorización que están las que realmente les gusta y que a diferencia de los hombres suelen ser mono jamás el pederasta masculina normalmente busca tantas víctimas como pueda mientras que la mujer suele centrarse en una eso lo vemos muy habitualmente con cierta habitualidad en noticias que vienen de Estados Unidos de una maestra tiene una relación sentimental con un chaval desde los once doce años pasa el tiempo y sigue manteniéndolo aunque vaya a la cárcel sigue manteniéndolo después están las que lo hacen cuando están cerca de un de un pedófilo que cuando están con el abusan disfrutan el abuso cuando no están con él no ocurre tal abuso y después están las que no entran estrictamente a la categoría de de pedofilia que son las que lo vende el noventa por necesidades económicas

Voz 1826 32:18 Pardo queda un ratito más con nosotros si si te apetece por supuesto si le Eduardo que sub inspector de policía que acabo de escribir las andanzas de un policía tecnológico que nos está contando los tienes que explicar qué es esto de saca

Voz 12 32:30 de del del grooming Montserrat también la noticia que hoy hemos leído en el Huff que sería la reacción de un padre un padre que descubre cómo les Tan Le está

Voz 1826 32:43 tentando rondando están rondando

Voz 17 32:48 a a su hija de once años bueno eso ha pasado

Voz 1826 32:50 en Argentina no pueden sí sí sí

Voz 19 32:52 la Ventana con Carles Francino

Voz 20 32:55 a y es que es justo

Voz 3 32:57 qué pagas puertos seguros piénsalo

Voz 21 33:01 lo he pensado coche

Voz 22 33:02 moto en vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la Mutual condiciones de cupo a punto es

Voz 23 33:19 cómo debe ser eso desde espetar té cada mañana iba a cortar cada mañana de que te ha tocado el cupo las bajón volver a cortar cada mañana de que sea tocadores Cuponazo de Rajoy por ver

Voz 24 33:40 en cada viernes un premio de nueve millones de euros o quince millones con el cuponazo XXL detrás en el mundo una sensación igual

Voz 1 33:53 recibe a La Ventana en las redes sociales ropa La Ventana La Ventana

Voz 25 34:01 las

Voz 26 34:06 no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente

Voz 19 34:10 a la historia de la Península Ibérica de la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente

Voz 26 34:16 a la historia de Europa Nos guste recrear episodios vividos hace tiempo hay que deshacerse de esas templarios esos monjes con doble tienen el dinero podían en el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio extraviada

Voz 1 34:32 hasta hecha de trámites llega demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 27 34:43 este cadáveres Robert Louis Stevenson en Ser Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra

Voz 28 34:51 sus Callejo siglos de historia madrugada del sábado al domingo después del Larguero siempre que quieras en Ser Historia punto es Cadena Ser

Voz 29 35:06 cuando escucha usted en la Cadena Ser Gabilondo era pequeñito pero era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo este diario de allí como no había hecho la comunión Gabilondo

Voz 3 35:21 ya ya ya decía aquello de les hablan añadieron

Voz 30 35:26 así es que empieza hoy por hoy soy muy aquí a lado

Voz 31 35:30 aún me acuerdo como si fuera ahora mismo

Voz 19 35:33 el estudio

Voz 26 35:35 gracias por escuchar Gabilondo era pequeño rubio para un primo

Voz 1 35:44 le recordarás pues las cámaras sus acoso al que están verso

Voz 26 35:53 el mal asunto

Voz 1 36:02 no sé que estéis ahí sotana cuarta temporada Negra y Criminal con dos nuevos capítulos cada mes

Voz 19 36:12 Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible emporio hipotecas punto com

Voz 3 36:18 pese a la Liga

Voz 19 36:21 en Cadena Ser punto

Voz 26 36:23 com tienes mucha radio por escuchar para los apasionados por el bel canto Parsifal es una ópera han viciosa religiosa críptica mágica y mística Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 1 36:41 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 19 36:57 un régimen

Voz 4 37:01 recibo dividida entre doce es menos recibo

Voz 30 37:05 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informal

Voz 4 37:14 te diría creando oportunidades

Voz 32 37:19 tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 26 37:34 protege hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto Es Hora Veinticinco viernes desde las ocho de la tarde y siete en Canarias

Voz 1 37:50 con Ángels Barceló corre el nuevo

Voz 4 37:53 tiempos vamos a escucharlos Cadena Ser

Voz 26 37:57 si no te gusta deja al centro ciudad te aburre viaja vuelve a empezar

Voz 32 38:03 tu cambia todo lo que quieras que con la rebajes de ópticas nosotros te ayudamos a cambiar de

Voz 33 38:08 la frase lleva T2 gafas graduadas con ante reflejan Depor setenta y nueve euros o dos Mo progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 35 38:40 sí

Voz 1826 38:53 vamos a veintiún minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias tomando café aquí en esta primera hora con Isaías Lafuente con Montserrat Domínguez hemos invitado también a Eduardo Casas Herrera subinspector de Policía autor de las andanzas de un policía tecnológico bueno un libro en el que narra cuenta algunas anécdotas algunas divertidas otras desde luego no tanto otras en las que desvelarnos habla de su trabajo como miembro de la Unidad de Investigación Tecnológica de su lucha contra la pornografía infantil

Voz 24 39:30 llamamos a la puerta abrió la esposa que no entendía muy bien qué hacíamos allí tres policías y una funcionaria del juzgado por detrás más bajito asomaba la cabeza del investigado a veces sobre un hombro parece sobre el otro encuentro no reconoció salió zumbando hacia el interior de la casa el compañero y yo nos miramos sorprendidos y una fracción de segundo más tarde aportamos a la señora que seguía sin entender qué carajo pasaba su marido jamás le había contado que tenía una sentencia firme en su contra los lanzamos tras él llegamos a su altura cuando ya estaba en el ordenador y había cerrado casi todas las ventanas en las que quedaban abiertas se podía ver que en efecto se dedicaba a fabular complicadas historias de niñas esclavizadas aderezadas con imágenes Adolf

Voz 1826 40:18 por cierto que justo hoy hemos conocido como una operación este caso era de la Guardia Civil en colaboración con el FBI que pues con esa operación se ha detenido en Alicante a un depredador sexual un destacado miembro de una red internacional dedicada a la captación el Internet de de menores con fines pedófilos pero la verdad es que asusta ver el espectro de la de la pornografía infantil

Voz 3 40:40 hasta dónde hasta dónde llegan las las redes

Voz 1826 40:42 estamos hablando de esto del grooming el grooming es la suplantación de de una persona que se hace pesar pasar por otra que puede ser más próxima al menor en edad incluso a lo mejor en cercanía geográfica

Voz 13 40:55 eh es parte del grueso en todas las técnicas para que un adulto normalmente cada vez detectamos más niños menores para que un adulto se acerque y obtenga imágenes sexuales o consiga concertar un encuentro sexual con mi edad esas técnicas estará de hacerse pasar por otra persona que la de las amenazas chantajes coacciones está desde el engaño más light a la a la amenaza más más cruel en todo ese rango

Voz 12 41:24 esta es la está el grooming que los detectados habitualmente

Voz 4 41:30 alertados por los padres o

Voz 1826 41:33 por observación vosotros en la RAE

Voz 13 41:35 no es difícil que pudiéramos observar cómo hablábamos antes todo todo ese tipo de de contenidos es muy habitual que lo cuenten los chavales pero no a los padres que no escriban a nosotros cuando la situación es desesperada o que se lo cuenten a compañeros que muchas veces son compañeros de clase los que los que nos lo dicen o a o a profesores en el en el mejor de los casos

Voz 1462 41:59 el problema es que lo hacen muy tarde ya verdad cuando los están realmente asustados cuando el el suplantador hola este caso ya que contamos hoy lo cuentan los compañeros del diario Clarín es de un padre Walter Rodríguez que su hija de once años de dijo que había alguien que la estaba acosando él estaba pidiendo fotos de ella desnuda había entrado en contacto a través de un chato algo similar y él se hizo pasar por su hija consigue engatusar a al al tipo lo que estaba detrás de ella que era un hombre de veintinueve años quedó con él haciéndose pasar el padre de la hija cuando lo encontró en la calle le puso le puso

Voz 14 42:37 libio ha hecho Grumir no pues y luego luego le denunció a la policía

Voz 1462 42:41 pero además las fotografías de entre otras cosas para que la bueno pues para que para que no ande suelto suelto por ahí

Voz 13 42:50 no es la forma de actuar ahora yo yo entiendo que se ha quedado muy tranquilo muy satisfecho ahora tendrá que responder también por las les

Voz 3 42:56 tienes claro calzado se podría haber avisado antes no

Voz 13 42:59 que la cosa además se queda queda mejor que mejor porque pasaba conseguir una mejor condena a vamos a poder conseguir las pruebas iba a acabar más años en prisión que al fin y al cabo es lo que lo que creo que le conviene a las

Voz 1826 43:13 bueno pues al final hemos cumplido con nuestro propósito era el de hablar de la labor de los que lleváis las armas reglamentarias este país Eduardo Casas un abrazo muchísimas gracias

Voz 13 43:24 muchas gracias gracias suerte buenas tardes

Voz 36 43:30 una llamadita mucho en el seguro del coche que son cinco minutos uy tú está extremando algo pues sí que me voy a Alberto Lista

Voz 26 43:36 si lo piensas su segundo

Voz 37 43:39 Directa el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directo punto com Si eres una pyme tienes hasta un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero una compañera pintar

Voz 26 43:55 este fin de semana el Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas ofertas increíbles para los más rápidos electrónica hasta quince por ciento de descuento adicional en marcas como él es Sony Samsung y quince por ciento de descuento adicional en electrodomésticos entra no sólo este fin de semana y sólo El Corte corteinglés Límite cuarenta y ocho horas

Voz 19 44:17 a unos exactamente porque este y aún no sé exactamente porqué volvería a hacerlo

Voz 38 44:24 debe ser un largo camino frutos que elige quién hipoteca naranja de ING con el precio que busca City cero cero comisiones encuentra la punto es

Voz 39 44:38 las estrellas de Frozen las estrellas de bayana las estrellas dirigir el país presenta colección estrellas Disney las mejores películas y cuentos en una colección inédita este domingo bayana por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 40 44:53 qué dices a los bancos que te cobraron gastos de formalización de tu hipoteca o could defiende míster está sigue a los que te incluyeron una cláusula suelo como ayuda cooperar mitin llámanos novecientos novecientos siete seiscientos gracias a poco el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas abusivas en ocu cláusulas abusivas punto o RG o llamar al novecientos novecientos siete seiscientos con OCU no estas solo

Voz 41 45:15 el que ofertan que tenemos INTA House los The Phone House pues por San Valentín tenemos una élite la cuenta Monsieur

Voz 31 45:21 a Mou celulitis dos mil diecisiete por ciento cincuenta y nueve euros

Voz 41 45:27 huy peor Olite dos mil diecisiete por ciento cincuenta y nueve euros del doce al dieciocho de febrero sólo esponjas i Phone House punto es

Voz 26 45:37 el lunes a jueves no My Lol Madrid Franco y la sexualidad en las ropas la vida moderna con David Broncano

Voz 42 45:50 o mail lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 43 46:08 sabes

Voz 1 46:24 no suena

Voz 1826 46:53 este tema que habla del pecado original bueno en principio sería

Voz 26 46:56 de desobediencia si es de

Voz 1826 46:58 algo pecaminoso de lo que ahora vamos a hablar desde luego me parece que no rozaba con ese pecado exactamente pero sí que llega como esta música que es un grupo australiano de Index es llega desde allí allí se sitúa el origen de la noticia en la que hoy se fija Isaías Lafuente para plantear supone

Voz 26 47:18 Amy guías Lafuente

Voz 3 47:21 pero la noticia es que el primer ministro de Australia ha prohibido las relaciones sexuales de sus ministros casados sonó con sus subalternos una medida con la que pretende responder al escándalo suscitado al conocerse que su viceprimer ministro bar navideño is separado hace dos meses de su mujer con la que tiene cuatro hijos espera otro de su antigua asesora de comunicación desconocemos la verdad la interferencia negativa que el coito con los subordinados pueda tener en la acción de gobierno pero suponemos que no será mayor que la derivada de los efectos del voto de castidad o de la práctica del sexo dentro del matrimonio dice el primer ministro que no es una medida moral pero esta intromisión en la vida íntima de personas libres y adultas que no ha desvelado por cierto cómo piensa controlar pues tiene mucho tufo a ello otra cosa es la coherencia política es decir que

Voz 1667 48:10 el político que defiende con uñas y dientes empuja

Voz 3 48:12 poco la familia tradicional como es el caso del político pillado lleve después una doble vida que contradice su discurso como si un obispo que impone penitencias en confesionario All in Casto se dedicara después al fornido pero eso no se resuelve con normas extravagantes con las que pagarían justos por pecadores sino con ceses y hasta ahora que sepamos el viceprimer ministro australiano sigue en su cargo qué te parece es

Voz 1826 48:42 o no es una medida amoral protege intenta proteger a los subordinados

Voz 1462 48:45 dos no se eso podíamos preguntar a Mónica Lewinsky no oí a Bill Clinton y a tantas y tantas y tantas historias que hay de de jefes lo que ocurre es que eso porque en la política Si en una empresa no a los de primero quién va a imponer quién va a vigilar que algo como eso ocurre es imposible no así que que bueno como declaración de de buenas intenciones está bien pero eso tiene de poco le auguro poco recorrido poco futuro

Voz 1667 49:16 que conste que no estamos hablando de abusos sexuales ni de abusos que se cometen por la Xunta

Voz 3 49:20 prioridad alguien sobre otro que la no

Voz 1826 49:24 sí pero pero esa medida no intenta proteger algo de eso quiero decir no que no intenta poner voy a hacer un poco de abogado del diablo pero no intenta según el argumento del Gobierno que ya es evidente por lo que lo ha puesto porque es por lo que ha trascendido demoledor

Voz 1462 49:37 que tú entiendas que que los cargos los altos cargos de tu gobierno son tan peligrosos que van a imponer de una relación sexual sobre o sentimental sobre subalternos ya es dar por descontado que la catadura moral

Voz 1826 49:52 claro es tremenda no no no

Voz 1667 49:54 mira que tener es todos los mecanismos de alerta en función como para que una persona

Voz 3 50:00 hasta que está siendo agredida

Voz 1667 50:03 o acosada por parte de un superior jerárquico pues pueda denunciarlo con libertad y que eso tenga consecuencias esto es lo que cualquier digamos institución pero cualquier empresa a cualquier organización tiene que tener establecido pero claro para evitar que se produzcan este tipo de cosas de repente hagas una prohibición que entra en la libertad de señores y dos señoras que son mayores de edad y que bueno que se pueden apostar en principio con que desde la gana pues me parece desde luego que hombre esto solamente puede desvelar una cosa es que Australia vaya también que la única preocupación que tenga el primer ministro sea ésta pero desde luego sino es esto está tiene una carga de una hipocresía moral bastante grande

Voz 1826 50:42 eso de que sea eso de que sea una prohibición para casados e incluso para los no casados esto último parece que sea para maquillar

Voz 1462 50:48 yo no me fiaría de un Gobierno que tiene que imponer una ley como ésta eh para garantizar eh

Voz 11 50:54 la probidad de sus de sus miembras y miembros

Voz 3 50:58 lo dijo la portavoz a la UVI bueno

Voz 36 51:06 una llamadita y ahorro mucho en el seguro del coche que son cinco minutos uy tú está extremando algo pues sí que lo voy a dista

Voz 26 51:12 si lo piensas su segundo

Voz 37 51:15 Línea Directa el seguro con todo y quién es el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directo punto com Si eres autónomo tienes hasta un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero una compañía Bankinter

Voz 45 51:31 si le preguntas el dueño de un negocio que es para él la palabra barniz pedirá su socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser Bharatiya Un par

Voz 46 51:40 con Vodafone One Profesional en tras el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone su Partner en la era digital informa en el catorce cuarenta y tres Vodafone

Voz 19 51:52 que no que no es el más alto nivel más guapo pero no me equivoqué porque hay contigo no he podido ni un solo momento vida

Voz 38 52:03 los que elijan quién hipoteca naranja de ING en con el precio que busca cero del comisiones encuentra Lay Hoon

Voz 19 52:15 año dos mil ciento cincuenta después de años de investigaciones ensayos y pruebas la aerolínea espacio temporal momentos ofrece la posibilidad de viajar

Voz 30 52:24 si pudieras viajar al pasado cuando iría podcast e Iberia presentan aerolínea momentos una nueva serie en la que podrás conocer a Dakar pero ir tele copas con Hemingway Coll arte en el hotel de los Beatles con las voces de Antonio Dechent Ingrid cartillas Johnson Macarena Gómez aerolínea momentos escucha todos los episodios en Podium podcast punto com y en su aplicación para dispositivos iOS y Android

Voz 19 52:52 una historia absolutamente mágica esta criatura es capaz de entender las emociones

Voz 1 52:57 aspira a ser oxidadas que ser pero necesitas

Voz 47 53:00 Unida en los Oscar incluyendo mejor película

Voz 26 53:03 cabe con esto cuanto antes la forma de la vía

Voz 47 53:05 el seis de febrero en fines

Voz 19 53:08 las estrellas

Voz 39 53:13 presenta colección estrellas Disney las mejores películas y cuentos en una colección inédita este domingo bayana for nueve noventa y cinco con el país

Voz 45 53:23 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 48 53:30 esto bueno

Voz 35 53:31 tú le dijo a uno de Juanmi en sí

Voz 1826 53:40 para esta primera hora aquí en La Ventana tampoco nos olvidamos de lo deportivo no en este caso no es el tres uno de la hazaña de la remontada enhorabuena Montse gracias al Real Madrid

Voz 1462 53:50 hola buenas remontando el cero

Voz 1826 53:53 bueno tan hacer al principio no

Voz 26 53:55 digo que es lo deportivo el sonido de la jornada ha sido la victoria de la medalla de bronce de Regino Hernández

Voz 49 54:04 arranca la gran final olímpica ahí está Regino Hernández el corazón en un puño se abre el Portillo vamos a ver cómo sale Regino ahí está Regino ahora mismo en puesto de medalla de plata ahí está

Voz 50 54:19 los chopos hasta el final ahí está define lo que pudo acabar con la sequía de triunfos todo el deporte español en unos Juegos Olímpicos kilos adoptando hoy estable que son unos sádicos

Voz 1826 54:35 prefiero Regino Regino bueno que que alegría

Voz 12 54:38 qué alegría aunque por ponerle un pero

Voz 1826 54:41 algunos de los otros muchos de nosotros por lo que hemos visto en las redes sociales muchísimos pues hemos echado de menos una una voz la de Paloma del Río que lleva décadas siendo la voz de estos deportes en televisión española Paloma del Río qué tal buenas tardes