La Ventana (15/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1667 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias el ex responsable de Oxfam en Haití habla por primera vez sobre el escándalo en el que se le acusa de organizar orgías y contratar prostitutas durante la misión de la ONG en el país tras el terremoto de dos mil diez lo hace a través de una carta publicada en medios belgas en la que niega las acusaciones y admite sentirse profundamente avergonzado informa Victoria García

Voz 1460 00:29 se trata de Roland van Hunger May es dice que se está exagerando mucho su implicación en el escándalo sexual de la ONG Oxfam desde su retiro en la Costa belga añade que aunque algunas cosas están escritas correctamente otras son mentiras y exageraciones incluido las casas de lujo el uso de prostitutas con dinero de la ONG y por supuesto el abuso a menores el que fue el director de Oxfam en ha trabajado también para Cáritas y otras ONG's teme el daño que estas falsas acusaciones pueden producir en el trabajo de los que ayudan y colaboran acusa un antiguo empleado de estar detrás de esta campaña que agitado los cimientos de la comunidad humanitaria global

Voz 0230 01:06 el sudafricano Desmond Tutu premio Nobel de

Voz 1667 01:08 la paz ha confirmado su renuncia como embajador de Oxfam por este escándalo más cosas el Gobierno ha anunciado este jueves que estudia incluir una casilla en la preinscripción de los colegios catalanes para que el castellano también sea lengua vehicular en los centros de esa comunidad informa Adela Molina

Voz 1915 01:23 lo ha confirmado el propio presidente del Gobierno según ha explicado el líder de sociedad civil catalana José Rusiñol que se ha reunido hoy con Rajoy en Moncloa poco antes el secretario de Estado de Educación aseguraba que su departamento está analizando la posibilidad de incluir esa casilla ahora que tiene las competencias educativas en Cataluña por la aplicación del ciento cincuenta y cinco Marcial Marín

Voz 1 01:41 no va a estar dentro de unas semanas estamos hablando saben que ustedes que estamos en razón del ciento cincuenta y cinco también tenemos que saber si esa es materia

Voz 2 01:50 ya de que nos corresponda

Voz 1 01:53 la aplicación del ciento cincuenta y cinco pero en cualquier caso somos sensibles con el problema ahí y pronto anunciaremos alguna decisión

Voz 1915 02:00 la opción de la casilla para elegir la lengua en la que estudiar en Catalunya está prevista en la Lomce de esos desde dos mil catorce aunque la Generalitat nunca la ha aplicado

Voz 1667 02:07 en el Congreso el Defensor del Pueblo ha censurado el trato que dispensa a España los inmigrantes que llegan en patera a Francisco Fernández Marugán pone el ejemplo de la cárcel de Archidona y el suicidio del joven argelino en ese recinto el Defensor del Pueblo denuncia que no recibió la vigilancia adecuada

Voz 3 02:20 que no fue reconocido por el personal sanitario

Voz 4 02:23 ni por su celda efectuó una vigilancia periódica cosa que a nosotros no parece

Deportes Paco Hernández comienzan a Copa del Rey de baloncesto cuartos de final desde las siete de la tarde Valencia Basket Iberostar Tenerife ya las una y media Real Madrid Unicaja en fútbol comienzan los dieciseisavos de final de la Europa League a las siete de la tarde dos partidos con equipos españoles Spartak de Moscú Athletic Real Sociedad Salzburgo ya a las nueve y cinco otros dos partidos Copenhague Atlético de Madrid Ilion Villarreal además en Juegos Olímpicos de invierno Regino Hernández ha sido bronce en snowboard cross

Voz 1915 03:00 su madre en Madrid el pleno de la Asamblea acaba de aprobar por unanimidad la Ley de Policías Locales impulsada por ciudadanos sigue hoy contempla la recuperación de la Academia suprimida en dos mil trece por el Gobierno de Ignacio González la nueva norma también ampliará las funciones de los más de doce mil policías de la región y reforzará su papel en la lucha contra la violencia de género Francisco Lara es diputado de Ciudadanos

Voz 6 03:20 la actualización de las funciones de los policías recogiendo la protección de las mujeres víctimas de violencia de género el ejercicio de la policía de proximidad y la presión de los entornos escolares de los entornos socio escolares se regula la prestación asociada del Servicio de Policía Local entre municipios limítrofes en caso de eventos especiales

Voz 1915 03:40 la Consejería de Educación asegura que no ha encontrado irregularidades durante la inspección a los colegios de la Fundación ultra católica educada observada en Alcorcón Parla y Guadarrama que recomendaron a sus profesoras que vistieron con pudor y feminidad lo ha dicho durante el pleno el consejero Rafael Van dedican

Voz 6 03:55 finalmente en relación a las orientaciones sobre la vestimenta de alumnos y profesores también profesores señorías no solamente profesoras la inspección en el ámbito de sus competencias tampoco ha detectado indicios de vulneración de la normativa educativa más allá de la opinión personal que cada uno de nosotros pueda tener sobre

Voz 1915 04:15 la varios alcaldes del Corredor del Henares sean reunido en el Ministerio de Fomento con el Secretario General de Infraestructuras para demandar soluciones por los constantes problemas en las líneas que les afectan la C2 C7 exigen una mayor inversión en el mantenimiento y la renovación de los trenes Katy Rodríguez alcaldesa de San Fernando de Henares e Ignacio Vázquez de Torrejón

Voz 1918 04:35 hay graves problemas de accesibilidad para

Voz 7 04:37 para los trabajadores y una estación en la línea que ya está hecha nos han dicho que está en su hoja de ruta y que debe ser blanco examen lo cómo más

Voz 8 04:46 ha hecho también pues va a ser con iniciativas ni obras concretas y con plazos con

Voz 9 04:52 hasta trece grados en el centro de Madrid

Voz 1918 05:01 las familias de verdad dejan las llaves del coche tú sabrás dónde las abejas

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

en las explicaciones de Carrusel deportivo

Voz 21 10:43 Bisbal

Voz 9 10:45 aquí a hacer amigos a la policía el atractivo

Voz 22 10:48 está Mela Mela traía al fresco Wood que miedo de Reyes

Voz 9 10:53 la pregunta es a la clara así que ellos protocolo que de aquí digamos bando claro es si no parece un razonamiento muy brillante

Voz 10 11:22 EFE

Voz 9 11:29 el vida

Voz 23 11:36 no esto ahora está roto esto funciona perfectamente y hoy en cartel están Iñaki de la Torre Horche Susana Ruiz estará Laura Piñero y el Mundo Today Especialistas en iría Aróstegui Antonio Martínez quién ha hablado

Voz 3 11:52 la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha hablado Il

Voz 0230 11:56 hemos mucha más gente haciéndoles la pelota porque eso es lo que se considera considera que hay que ir con mucho cuidado con las noticias faltas por las noticias falsas Soraya Sáenz de Santamaría en una frase que viniendo de un representante del Gobierno tiene mucho mérito o ciudad

Voz 24 12:11 Edano en una democracia plena madura

Voz 1918 12:15 ah y fortalecer su criterio

Voz 24 12:17 a la hora de asumir una información como cierta

Voz 0230 12:20 ahora es muy importante que los ciudadanos puedan tener su criterio sobre lo que es verdadero en lo que es falso imaginaros que un país rescata su banca se gasta sesenta mil millones de euros y suministro de Economía dice lo sigue

Voz 4 12:31 antes esto no cuesta a los contribuyentes españoles para me gustaría especificar lo muy claramente

Voz 0230 12:39 dice que no cuesta nada te dice que no va a costar un euro a los contribuyentes españoles esto es verdadero o es falso las noticias que tenemos hasta ahora sugeriría que en la última vez que el Banco de España dijo algo de esto fue que dábamos por perdidos sesenta y seis mil millones de euros

Voz 3 12:57 que yo no tengo una casa particular normal un matrimonio

Voz 0230 13:02 Luis de Guindos que por cierto se ha examinado ahora para vicepresidente del Banco Central Europeo los europarlamentarios ha examinado ante el Parlamento Europeo los europarlamentarios han dicho que prefieren a otro candidato al candidato irlandés y eso que Luis de Guindos ha ido con un argumento extraordinario un argumento buenísimo les ha contado yo soy tan independiente que forma parte de un Gobierno pero estos argumentos fuera de España quizá no se acaban de entendernos tan en Europa este nivel y prefieren al candidato irlandés que es verdadero que es falso Perea Aróstegui

Voz 1918 13:31 obligan a un pasajero a permanecer despierto porque sus ronquidos no dejan dormir al resto de los pasajeros hombre nosotros encontramos en qué punto es esto ha pasado en la India era un viaje de unas siete horas a las cinco de la mañana al principio del trayecto el hombre se quedó dormido y empezó a rondar del resto de pasajeros entonces como no podían conciliar el sueño decidieron despertarle le obligaron a estar con los ojos abiertos no sinceramente es absorber el trayecto según las informaciones de el hombre no se sintió ofendido e incluso se lo ofreció poner una denuncia a las autoridades

Voz 0230 14:03 sí sí yo era ante todo un respeto

Voz 25 14:06 eh sí

Voz 3 14:13 respeto respeto y twiterías por supuesto

Voz 26 14:15 origen y otros baterías empezamos con chino De Niro que nos aclara el motivo de una de las frases más famosas de la historia

Voz 19 14:22 aquí sin embargo se mueve Galileo tras calzar la mesa de la cocina

Voz 26 14:29 hay nombres que no ayudan a tener una vida fácil el tuviese ese cansino Royal

Voz 0230 14:33 control de alcoholemia soy Nahyan

Voz 19 14:36 inri madre mía a esta

Voz 26 14:42 luego hay conversaciones quedan unos giros inesperados como por ejemplo Stegen que tuitera Don chalecos

Voz 19 14:48 cariño tenemos que hablar qué pasa ahora lo nuestro

Voz 2 14:51 va bien vine algo que no sepa

Voz 19 14:54 han se llama Elmer Figueroa

Voz 26 14:57 a la gente opina sin saber que un caso clarísimo a cargo de Piper pero

Voz 19 15:01 qué narices es eso una copa vaginal ya dan premios por todo

Voz 26 15:07 buenos días amigos la crueldad no tiene porqué estar reñida con las utiliza un ejemplo Nos lo da

Voz 19 15:12 Silvia carril hoy para comer sobras en fin por lo menos tenemos para comer no es entendido

Voz 27 15:21 pero hoy ni adoran

Voz 19 15:29 El Mundo Ciudadanos ha ganado y a las próximas elecciones generales según Metroscopia sondeo evitará la celebración de los comicios pues el resultado y por tanto Albert Rivera podrá ser investido presidente sin necesidad de debates ni campañas previa de Metroscopia precisa que será reelegido otras cuatro legislaturas

Voz 10 15:49 exacto

Voz 19 15:51 Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla aparece nunca es Werther días después de los Goya junto a ellos han empezado a aparecer también algunas de las estatuillas que se otorgaron durante la misma noche me han cogido manía se quejaba desde uno de los mostradores de la tienda de segunda mano asciende de Woody a Gordy en menos cero

Voz 0230 16:11 sábanas sólo ha tardado quince días en dejar de interesarse por la estética de los platos y empezar a preocuparse únicamente por la cantidad su Instagram está ahora mismo lleno de torreznos

Voz 26 16:24 última hora Armand cuenta no le en subir a un avión con un avión de apoyo emocional necesito ganarme fuerte a mi avión porque me aterra subir a los aviones ha declarado el pasajero que ha tenido que volver a casa con su Boing747

Voz 19 16:39 esto lo vamos ahora con algunos titulares breves logra pasar quinientos gramos de cocaína por el control de la aeropuertos diciendo que es merchandising de la serie narcos autoridades alertan de nuevo reto viral entre los autónomos tramitar la firma digital de la Agencia Tributaria el descarrila el vagón silencioso del AVE nadie se entera porque los pasajeros no se atrevieron ni a gritar ni a dar la alarma móvil de empresa más caro que la empresa zapatillas de andar por casa es ascendida a zapatilla de bajar la basura el conductor de autobús se lleva a casa el cartel de no hablar con el conductor

Voz 3 17:16 la

Voz 28 17:21 sí

Voz 30 18:08 España vuelve a su ser la política española ya es un todos contra todos como en los partidos de fútbol de los patios de colegio pero patios de colegio de los de antes aquellos era fútbol no lo del Paris Saint Germain un equipo sinsabor hace años cuando en las aulas éramos cincuenta alumnos en los recreos es desataba la furia

Voz 0230 18:27 lo decía todos contra todos novia equipo no había compañeros todos podían ser rivales como la política española todos contra todos PP contra Ciudadanos PSOE contra podemos podemos contra PP y Ciudadanos C's contra PSOE PP y nacionalistas independentistas contra independentistas nacionalistas contra independentistas y Albert Rivera contrató dos porque como habla sin complejos se planta en el centro de la plaza y mire donde mire dice

Voz 3 18:49 el chaval están volando que si quieres caladero puerta mientras tanto el líder del PSOE

Voz 0230 19:02 Pedro Sánchez sostiene que el Gobierno está paralizado y lo hace con una frase que ya no resulta familiar y que no invita a pensar cada cuánto debe renovarse el repertorio de frases de un político es que tenía

Voz 4 19:11 es un Gobierno paralizado un Gobierno vacío de ideas pero lleno de corrupción

Voz 0230 19:18 habéis dado que es frase con juegos de palabras y que no es la primera vez

Voz 32 19:22 es evidente que este Gobierno está vacío de ideas pero

Voz 3 19:26 bien es evidente que está lleno de corrupción

Voz 4 19:28 la segunda porque tenemos un Gobierno o un partidos del Gobierno vacío de ideas pero lleno de corrupción

Voz 0230 19:35 aquí para el partido solamente es el gobierno en realidad la frase parecería más lógica un Gobierno vacío de ideas apoyado por un partido lleno de corrupción pero sea cual sea y aunque se repita la frase tiene la virtud de incidir en el mensaje principal que se quiere transmitir por ejemplo Margarita Robles socialista

Voz 1918 19:52 que el panorama de esta legislatura es muy preocupante porque hay una parálisis evidente

Voz 3 19:57 el roble repito mensaje el Gobierno tiene que darse cuenta que no puede llevar a España a la parálisis a la que el está llevan Aitor Esteban del PNV general esto es una es un es un Parlamento anulado no Irene Montero

Voz 0230 20:08 de Podemos insiste en el mensaje es cierto que hay

Voz 3 20:11 Trump bloqueo legislativo es Irene Montero segundo intento

Voz 33 20:14 yo creo que el bloqueo de Ciudadanos y el PP va a seguir pero vamos a intentarlo

Voz 3 20:17 te puedes bloquear cualquier cosa pues por supuesto que lo haremos el diputado Joan Baldoví de Compromís también esterilidad

Voz 4 20:23 mis sensaciones de esterilidad de mucho teatro no no esterilidad parálisis bloqueo vacío

Voz 3 20:31 hasta el Gobierno para decir

Voz 0230 20:34 Pablo Casado del Partido Popular también nota que faltan pedal

Voz 34 20:38 es en la bici yo siempre pongo una frase de Delors que me gusta mucho que es que con países como una bicicleta tú puedes dejar de pedalear y seguir avanzando un tiempo pero sin lograr nuevas centrales

Voz 0230 20:48 bueno puedes avanzar un tiempo si es cuesta arriba no

Voz 3 20:50 claro esto cuesta arriba no tira llena

Voz 0230 20:53 Mariano Rajoy le preguntaron si preferiría tomar una cerveza con Pedro Sánchez o con Albert Rivera respondió escuchamos

Voz 23 20:59 me parece que se una cerveza Co

Voz 0230 21:18 la gente del a escuchar a Mariano Rajoy en estos días tampoco supone una inyección de entusiasmo e transmite la impresión de estar pensando

Voz 3 21:31 está todo el mundo pero no el Gobierno no va ni

Voz 0230 21:35 a presentar los presupuestos para dos mil dieciocho que ya lleva dos meses tendrían que haberlos presentado hace cuatro cinco meses pero como nos los van a aprobar pues dicen hace no José Mota

Voz 3 21:44 sino por no sé qué irse si verdaderamente cree que la situación es verdad gente para que haya que ir que para eso estoy que va ser que no voy a si no es por no ir

Voz 0230 21:54 la ley prevé que se prorroguen los Presupuestos pero cuando se rechazan esto de no presentarse siquiera ya es un poco peculiar si sale Luis de Guindos el Gobierno si los del Parlamento Europeo buenos al final el Banco Central Europeo lo adopta como vicepresidente Luis de Guindos del Gobierno habrá algún cambio esposa que lo tengamos dentro de poco un cambio de gobierno no porque total oye por fortuna para el Gobierno tampoco es que la oposición esté para echar cohetes la desaparición de la izquierda en España también es bastante curiosa no a veces en el cine pasa ser ruedan escenas que después no aparecen en el montaje final los actores que han rodado estas escenas si no han rodado ninguna más aparecen en los créditos al final

Voz 23 22:39 aunque no lo hayas visto

Voz 0230 22:41 eso está pasando ahora con el PSOE con Podemos que seguramente están en la política en la película de la política española pero sólo les vemos en los créditos PSOE y Podemos se quejan de que el Gobierno no acerada pero podría decirse tampoco es que vosotros os estoy saliendo ahora el Gobierno anuncia lo que va a tomar medidas va a gobernar ya he dicho vamos a tomar medidas vamos a gobernar en Cataluña dices bueno ya puestos podría gobernar para toda España ha anunciado el Gobierno que va a tomar medidas en educación en Cataluña dice Bono como ya tenemos ciento cincuenta y cinco ya es bueno pues adopta ciento cincuenta y seis y gobierna ya para toda España Especialistas secundarios

Voz 3 23:16 a ella venga

Voz 10 23:21 yo es que soy me atrevería yo sé cómo lo hace

Voz 26 23:27 bueno pues a pequeña reflexión Roberto a veces vivimos aquí en la radio no lo encerrados en nuestra jaula de oro en en esta nube de de de de lujo Si de sexo en la que estamos todos is todos todos sí sí somos poco conscientes de la precisión que tiene el oyente de de del programa no nosotros estamos aquí hija pero a lo mejor el oyente está pensando de qué se ríen estos esto Lies esos fin todos sé que voy a los oyentes que no cuenten por favor aunque nos duela que nos que nos cuenten lo que opinan del programa yo mía lo pondría si sí ya de no tendrían memoria uno a alguien ya tenemos una una persona el teléfono hola buenas tardes

Voz 3 24:00 hola buenas tardes memoria dos memoria era una tengo El Larguero El Larguero al larguero y luego a La Ventana no muy aunque por favor y creo de navajas pero una mujer todo el mundo tomarle perderán Marieta nombre y nombre Cruz de navajas por una es mi primer apellido mujer Pruden a navaja Pruna apellido neozelandés que significa gastroenteritis

Voz 26 24:26 de acuerdo la muerte de Mari Cruz de llamaré vale

Voz 35 24:30 maricón no Mary Mary es verdad

Voz 26 24:32 tú eres oyentes de La Ventana no muy oiga

Voz 35 24:35 hay veces que excede quitar porque ya trabaja de peluquera de perros y pide que ponga la Cope Cadena Dial general no ponen pega ahí casi siempre por Kuchar de el principio final

Voz 26 24:47 lo que quiero es perro no bueno qué te parece el programa llamado por eso nos sinceramente Mari sinceramente

Voz 35 24:52 no a mí me encanta me encanta de los jueves hay tanto talento tanto talento hay radios desborda que alguna en Miguel marear por exigir el síndrome de la madre que los parió habla de uno en uno

Voz 10 25:07 ya te entiendo a veces a veces hablamos muy muy

Voz 35 25:11 saber qué colaborador es el que está hablando claro yo por qué os escucho siempre pillas gira pero habrá otros oyente que va a mí lo que más me gusta por ejemplo a mí en mi opinión

Voz 3 25:21 qué opinión a mí Susana Ruiz Susan Lake comentó

Voz 26 25:25 sí

Voz 3 25:27 habla de Internet no no no no no

Voz 26 25:30 por Internet no son datos exactos Internet Lucía Taboada digamos

Voz 3 25:35 a sor Lucía Taboada que una de las del Mundo Today no

Voz 26 25:41 a Xavi que ojalá

Voz 3 25:44 sabes que Chávez está mineral

Voz 26 25:52 no no lo primero no es si Toni Martínez millennials Ylenia no es otra persona no millennials no Tolima tire

Voz 3 26:00 el señor rarito

Voz 26 26:05 o sea el micrófono sino no no no no no

Voz 3 26:08 sí sí sí exacto flequillo

Voz 26 26:14 ahora es claras

Voz 35 26:18 mucho Claudio loco los guiñoles que es un muñeco

Voz 26 26:21 no sé lo que es pero no es un muñeco es un ser humano pidió perdón perdón

Voz 3 26:30 en la tengo

Voz 26 26:33 oye no has ayudado mucho María entender cómo los oyentes no perciben gracias por llamar valer

Voz 35 26:38 nada Oye esperar es que ella quiere saludar

Voz 3 26:45 Bala estás cortando el pelo un perro nada

Voz 26 26:47 me doy mi madre que tiene bronca

Voz 35 26:50 no

Voz 26 26:52 gracias por llamar bueno Roberto gente sacará

Voz 37 26:55 sí sí el centro larguísimos contra lo decimos aquí la que se aclara con la música es Laura Piñero

Voz 22 27:12 si la calma e Isco no cuente el pasa no está no lo eh eh el de heno cambia la ser cómo lo hacía te esta

Voz 23 27:35 me suena suena la pegatina quizá sí S10 conocen bien dos de las

Voz 1280 27:40 nuevas canciones del nuevo trabajo de la pegatina que se llamará ahora o nunca esta es una de ellas la tempestad con la colaboración de Eva Amaral que esta sonando ahí de fondo y el tema avanza lo que está por venir nuevos matices sonoros pero que no tapan la esencia de este grupo que tuvimos aquí en Todo por la radio os acordáis por una parte del sexto álbum de estudio de la banda que verá la luz Abril producido por Rafa Arcaute que a trabajar

Voz 10 28:06 lo con Calle trece o calamar entre otros las letras giran en torno a revoluciones personales no sabemos mucho más y prometen sorpresas la tempestad de la pegatina

Voz 22 28:24 eh que yo pero la vida de despedida así que se eran bien ya con todo lo por qué

Voz 23 28:50 habrá más música clase de música hoy ante la A6 con Iñaki de la Torre son las cinco y veintinueve cuatro y veintinueve en Canarias

Voz 2 33:54 eh en La Ventana en todo por la radio ver cómo están los animalitos de subsanarlo

Voz 28 34:11 acto

Voz 2 34:17 las estoy preparando una sorpresa a cuenta en ataque

Voz 10 34:22 oye yo te preparando otra así que me hoy te voy a hablar del éxito de una vida sin sexo pero bueno vamos a ver vamos a escuchar un audio hay varios animales os reto a que me digáis cuáles son venga vamos a escucharlo

Voz 3 34:43 no es un gato Tóful leal

Voz 47 34:49 el domingo

Voz 3 34:51 dos

Voz 23 34:54 claro que una cosa es la de la radio pero no lo único torneo

Voz 14 34:58 no

Voz 9 35:00 es un buen

Voz 21 35:03 bueno Íñigo va ahora bueno

Voz 3 35:10 la sobrina era para Francino pero no hubo Taborda ya ahora continuó

Voz 48 35:23 muy tarde

Voz 3 35:27 muy bien bueno

Voz 1918 35:29 Correa al ciervo Gas la avutarda Iborra que tienen en común todos ellos pues entre otras cosas que están en celo están en pre en pleno reclamo o cortejo once estos animales mojar está la la les está llamando disfrutarlos Gary Neville todas todos pero no todos los animales pasan por el trámite del sexo para reproducirse hay muy pocas especies muy poquitas pero algunas que se reproducen por otras vías una de las más interesantes es el Molly amazónico un P Cecilio que hasta el momento ha sobrevivido setenta mil años sin sexo eso para que os quejáis cuando él

Voz 3 36:02 pero se quema la temporada setenta mil años sin situ la racha todos los ejemplares todos

Voz 1918 36:09 las no hay machos y su técnica de reproducción es la llamada Henok Génesis todas las descendientes son clones de la madre sí que es verdad que se sirven de machos de otras especies para desencadenar el proceso de reproducción pero sin que estos aporten ningún tipo de material genético es un clon de la madre ojo el nombre del pez puede llevar a engaños es Molly amazónico viven al Amazonas

Voz 3 36:30 no vive en aguas de Norteamérica el apellido le viene de las amazonas

Voz 1918 36:35 las guerreras de la ontología y hay que explica Alonso bueno el caso es que según los últimos estudios esta vida sin sexo les sienta de maravilla a unos científicos

Voz 0230 36:45 ah bueno

Voz 1918 36:47 es una de las últimas investigaciones genéticas sobre esta especie y la conclusión es que gozan de una salud notables el resultado ha sorprendido a los científicos porque normalmente los linajes a sexuales suelen extinguirse a causa de la decadencia de los genomas por falta de adversidad pero esa les va muy bien y sólo un dato hay sesenta y dos mil especies de vertebrados me especie arriba especia bajos sesenta dos mil catalogadas en dos mil nueve sólo cincuenta de estas se reproducen a sexualmente sin cuento no conocen la de setenta y dos

Voz 3 37:20 pues sí gran no no les va bien les va bien al almuerzo amazónicos a los esto no les va muy bien

Voz 2 37:29 ya está sexo bestias sexo animal Amore las redes agregó no Lucía Taboada después del día de los enamorados

Voz 1918 37:42 eso es el sexo vamos al amor porque como sabéis ayer fue el día de los enamorados

Voz 10 37:46 sí

Voz 1918 37:58 eso está el amor en el ambiente ellos son hablar de una historia que lleva siendo viral desde el año dos mil catorce porque hay gente que lleva regular lo de que el prójimo tenga pareja veréis en el año dos mil catorce Un grupo de solteros de Shanghai compró todos los asientos impares del estreno en el cine de Virgin Love Story que fue un catorce de febrero

Voz 10 38:18 pues simpatía de los impares único propósito era F

Voz 1918 38:21 vivamente boicotear activamente las citas amorosas

Voz 10 38:23 si quieres ver una película

Voz 1918 38:26 el día de San Valentín lo siento tendrás que sentarte por separado decía el mensaje del organizador del sabotaje romántico

Voz 50 38:34 mi ocho

Voz 1918 38:39 la siguen hablando de los que fueron pareja se tuvieron que sentar él por separado ese día si quieres que todo lo chinas tienen familia porque todos los de mi barrio la tienen no estás en lo cierto lo cierto es que China tiene la mayor población mundial de solteros del mundo agravada además por el profundo desequilibrio de género que hay en el país mira según un informe elaborado por la Academia China de Ciencias sociales más de veinticuatro millones de hombres en edad de casarse en China no van a poder hacerlo en la próxima década por falta de pareja femenina

Voz 10 39:06 Nuestro te parece

Voz 3 39:11 se mueve pero en chino el ser los más de muchas cosas los chinos exige a nuestros bosque nadie es

Voz 1918 39:18 sí fue precisamente en China donde nació en los años noventa el día del soltero que no se celebran y el trece de febrero ni el quince como pudiese parecer Se celebra el once de noviembre porque el uno simboliza un individuo una sola persona un soltero comenzó como una ocasión para comer pero con los años se ha transformado en una orgía de compras en línea el pasado once de novia

Voz 10 39:36 hombre hombre

Voz 1918 39:40 el pasado nueve de noviembre se gastaron mil millones de euros en los dos primeros minutos del día de soltero en dos mil ocho si se enviaron en un día ochocientos millones de paquetes vamos que en China hay más cartón que parejas eso seguro

Voz 23 39:55 aquel

Voz 10 39:59 de la Historia alquiló los compró los asientos impares y ha estado laico

Voz 3 40:03 eso sí si hay muchos y entonces la gente no se pudo presentar vamos a ver si tiene un respeto y una disciplina

Voz 23 40:10 hombre es gira

Voz 10 40:13 me antes de campo de trabajo rayos UVA le decía que estaba una cita a ciegas claro porque desconocía si otro asesino

Voz 26 40:34 vamos especialista bueno de Chile vamos segundos hasta hasta Estados Unidos cruzamos el charco y conectamos y bien con la uve doble regateó de Wichita

Voz 51 40:43 pero a pesar micro quedó ayer

Voz 3 40:49 bienvenidos a este punto de hermanamiento entre la W K R T de Wichita milagro en Cadena Ser en España bienvenidos al consultorio vaquero el viejo es delantero y que me pensar eso que oigo no es un tío ya al otro lado del teléfono

Voz 52 41:04 a eso se pasa al otro lado el teléfono carmesí es mi nombre Alfredo rodeados de Arizona

Voz 3 41:15 calzona Nadal que se ofrece trabajo plateada

Voz 52 41:18 quisiera anunció el recinto ferial todos los el todo o nada

Voz 3 41:24 él lo sabe

Voz 52 41:27 bravo nuestro vigésimo tardó Sabonis

Voz 3 41:31 jaque bueno las últimas novedades el señales de humo verdad

Voz 52 41:36 al alumno el humo ya no ya no es sólo un blanco ahí te va vemos muchos sumó de muchos colores diferentes

Voz 3 41:45 es un mensaje distinto no

Voz 52 41:48 el rojo es cuidar el humo que ataca los indios Pitufo chaval se presenta como novedad este año los hemos

Voz 3 42:03 el dolor se esto

Voz 52 42:06 es un día con caritas paramos señales de humo multimedia Jamal hablaba este tiene se bueno demasiado diría yo Virgil mira al otro te cuento nada Peque allanar los otros noche estaba durmiendo tranquilamente mi típica tienda india también llamada Tippi de repente veo que vuelve a mi alrededor indio Amaya fuego no no no era una una comercial de señales de humo que está mostrando una oferta que te a mí a dado de la mañana

Voz 3 42:44 Lerma Patxi el precio que hay que pagar por por el éxito no

Voz 52 42:47 a ver yo creo yo nadie que esta semana en Montana estáis todos invitados al salón de comunicación India oye que habrá whisky que habrá porque

Voz 3 42:56 bueno a whisky póquer las dos columnas sobre las que se sostiene esta gloriosa nación

Voz 10 43:01 claro

Voz 3 43:01 gracias Apache carmesí y ahora si me dejáis quiero felicitar por favor aún campeón él es Jin Whitaker que quedó primero en el último campeonato de llegadas que ayer se estaría Wichita Yale

Voz 53 43:17 Jaime

Voz 3 43:22 bueno amigo a más de trescientos participantes hombres mujeres y niños gritando Yihad durante una semana y tú fuiste número uno no cantos yihadistas Riga

Voz 35 43:36 todos los contactos los vio de la final sino hizo más de noventa y cuatro y medio que no estoy solo

Voz 3 43:42 el noventa y cinco allí increíble cuál es el secreto Jim

Voz 35 43:49 para mantener el pulso no toneladas de llega muchos de dotación de agua y de whisky de agua hoy diez de whisky fumar fuerte Dios nuestros que siempre está ahí cuando necesitas un buen día

Voz 3 44:08 oye el premio que se ha llevado Jim es un vale de cien dólares atención para gastarse en tiendas de Wichita y un precioso sombrero gorra de la radio verdad

Voz 35 44:17 bueno es sin ánimo dejarte como mentiroso Virgil esto sombreros barraca dicen que más de el sombrero te diré que de sombrero no tiene nada que es ya narrados es un apuntó

Voz 3 44:28 lo ha dicho yo mejor siempre llega claro que el diablo me lleve vale sino no lo pasaba en grande esta tarde que el diablo me lleve bueno viejo Roberto Jasper Spider de me a saber

Voz 10 44:41 yo os Belén

Voz 54 44:46 hora

Voz 5 44:47 descendidos a la zurda dulces Villamil

Voz 54 44:50 el FROB en serio toro de Boston

Voz 33 44:52 los peleado por Twitter por Facebook siempre siempre hay discusión y persona poquito estoy lejos eh pero hay alguien hay alguien por ahí que se dedica a analizar estas peleas a sacar sociología de todo esto y lo hacen con leyes ponen más

Voz 10 45:11 sí sí sí sí

Voz 33 45:13 el pero primero voy a definir una le pone para el que no sepa lo que es una ley pone con otra ley la ley pone más de las

Voz 5 45:21 leyes se ponen más Ike decida si el número de leyese pony más es directamente proporcional al número de individuos que conozcan que es una Léger pony más

Voz 33 45:31 esto es una ley el barniz esa esa es general pues vamos

Voz 5 45:38 por Emma tanto como la de Murphy la navaja de Oca la ley pues de handling OPA definir por ejemplo los me gusta mucho como no culpen a la a la villa ni algo que se puede deducir por la estupidez esto en Twitter en Twitter es muy común

Voz 1918 45:55 sí Max muy común

Voz 5 45:58 esta es de mis favoritas la ley de Godin a medida que una discusión en línea avanza la probabilidad de que aparezca una comparación con Hitler o nazis

Voz 33 46:08 aumenta también es muy común que otro le diga

Voz 37 46:12 no a esa opinión es es un NAP dicho eso suele pasar muchísimas veces no tiene porque avanzar mucho no no no

Voz 3 46:17 si las directamente aumento

Voz 33 46:19 las esa rápidos luego tenemos las

Voz 5 46:22 ley de Poul anunció Naza esta esta me encanta porque ésta es mundo total total es imposible parodiar sin que alguien se tome en serio al

Voz 3 46:33 esto es genial y luego

Voz 5 46:34 en ese es verdad tiene coronarios por ejemplo dice sin una emoticonos otra muestra clara de humor es imposible saber el estado de ánimo de esa persona entonces tiene otro más hice se podría extender hasta el infinito una parodia sin ninguna emoticonos sin que se supiese si esa persona está parodiando o no entonces tú puede ser Terra planita puede ser taurino puede ser lo que quieras si no pones un emoticonos hasta el infinito con ella es esta me gusta mucho luego está la ley de vuelcos McCann English esto

Voz 3 47:08 todo bien esta esta esta define tú

Voz 5 47:11 tercer ojo la probabilidad el éxito de cualquier intento de cambiar el asunto o dirección de la discusión es directamente proporcional a la calidad del contenido de la misma es verdad es verdad Si estás hablando de basura la igual no puedes no puedes la calidad de discusión en ningún en ningún sentido da igual pero que luego hay con horarios yo me encantaría porque hay un punto de la discusión que se alcanza en la temperatura de munición que se llama Flame jugador quedan definió así durante la Frings por cualquier intento de uso de la lógica o argumentación de falacias sólo crea más crispación de dentro de la discusión de este genial lo el nazi llegan ahí está nuevo dice también tiene otro color año que estén más de Internet dice el consumo de banda incrementa inversamente a la calidad del contenido de la discusión pero luego hay una paradoja de Wilcoxon que me encanta que es si se cita la Ley de Wilcox puede ser que esta calidad de la discusión sea que que podamos desviar la discusión a otro lado citando la propia ley de la paradoja de Wilcoxon bueno ya tenéis una pocas leyes

Voz 33 48:27 para adelante

Voz 5 48:31 todo no anima arroba policía tú venga algo digo amigo

Voz 2 48:35 ya podemos desviarlos ya estamos en el tiempo de la clase de música de Iñaki de la Torre con Luz Casal como hoy

Voz 10 49:10 que es mejor una caída de otra

Voz 2 49:16 hoy la cosa tiene un poquito pinta no sé si de concurso de sí más bien de cocos pero vamos a empezar haciendo una cosa general que es preguntándose esta música que habéis de fondo independientemente que fuera luz qué tipo de música creéis que venga aquí en serlo

Voz 23 49:34 el rock vale muy bien hay efectivamente

Voz 2 49:40 por supuesto pues es ya sea llevarla no

Voz 3 49:43 Bañolas

Voz 2 49:45 es gallega efectivamente de grado superior es un español Premio propia nace además hemos pagado es sino tiene acento bueno pues que a lo que voy es que

Voz 37 49:58 hay músicas las músicas realmente sobrevive de unos lugares a otros es decir da igual el que tú la hagas en China en Italia o en no sé dónde porque resulta que el pop es todo igual en todo el mundo porqué porque es música norteamericana o música anglosajona también venía de Inglaterra entonces resulta que tú en músicas de otros países no dices nuestro música italiana mentira en música hecha en Italia o esto es por ejemplo música de San en España Galicia pero es música norteamericana la cosa no cambia con la geografía hay tampoco cambia con con el tiempo ya veréis por ejemplo a qué me estoy refiriendo pues que situó oyes otra vez una canción de Sergi Crown no te suena muy diferente el acompañamiento que este acompañamiento

Voz 23 50:43 el precio es gallega también el clásico rock sureño así como otro sureño señor canta en inglés escuchas bueno no quiero decir que la orquestación el steel guitar ese que habéis esa especie de pedal de ese aquí para que se pone cosas perdóname ésa

Voz 2 51:05 el piano la acústica el ritmo es igual que el de Luz Casal os voy a refrescar cómo era del casal para que veas cómo se padece

Voz 23 51:15 estantes bares civil el piano acústica

Voz 2 51:25 podría ser ser Krause y ahora de repente se arranca a cantar en inglés nos lo creemos eso es lo gracioso a que arranca

Voz 5 51:31 mira que si claro

Voz 2 51:33 bueno a lo que voy es que vamos a intentar jugar vuelve a pedir a los técnicos que estén muy atentos para que cada vez que yo empiezo una canción o cortemos en el momento que yo les diga para que no sepáis Si estoy poniendo música norteamericana o inglesa Osio estoy poniendo de otro país vale así que todos atentos vamos a a oír el primer ejemplo y me tienes que decir Si creéis que es música norteamericana o música hecha en otro sitio lo que digo es por favor si alguien sabe que concretamente esa hacia saber de quiénes pues que se calle pero solamente por el ambiente vale sobre todo lo digo por el Arman que sabe mucho de esto que vamos a ver si lo que va sonar ahora es música de un español lo de unos españoles O'Shea es de unos ingleses

Voz 3 52:25 a corta ahí por favor cortan vanidosa que ya les voy a poner otra ya verás

Voz 37 52:34 pensar cuál de las dos una de esa española y la otra es anglosajona

Voz 2 52:44 yo os aseguro que una es norteamericana bueno es realmente inglesa la otra es española corta corta corta

Voz 3 52:51 ahí bueno americana la primera Crescas americana ni alabó no no yo no yo diría que este que

Voz 1918 52:59 pues bueno si las células americana

Voz 3 53:02 el español ha dicho pero ya lo americana inglesa como dices escalada también tiene su truco el asunto vamos a ver bueno pues resulta que la primera que puesto era española era de los Clan la segunda era los Rolling Stone realmente tocando música country norteamericana voy a poner ahora al revés os a Bambino no al revés no en el mismo sentido entonces la primeras americana no la primera verás Paul nadie te digo cuál de verás todas las siguientes borrador Alicia esto es M Clan y lo vais al canto

Voz 58 53:50 ah

Voz 28 53:53 Ree lo otro

Voz 2 53:56 que algunos han querido lo español realmente eran los Rolling Stones Casón de Londres pero tocando música country

Voz 23 54:13 sí es un español raro

Voz 2 54:21 Farrow Ice bueno pues eso nos sacamos la conclusión que a veces cuando oyes las músicas sin cantar resulta que podría ser de cualquier sitio bajo o todas norteamericanas lo que digo muchas veces cuando vienen a gente a La Ventana digo la música es norteamericana luego cantáis en España lo desde España pero es norteamericana vamos a hacer otra prueba

Voz 37 54:36 sí vamos a música negra música soul vamos a empezar a oír una canción In después otra una os digo que está hecha en Estados Unidos y la otra está hecha en Italia empieza a Alicia

Voz 14 54:49 Andrés León cortas eh

Voz 37 54:59 vale ahora vamos a oír la siguiente vamos a hacerlo

Voz 3 55:01 la la siguiente que tenemos hay sí corta ya que parece es la primera vez que suenan la segunda suene Martini no sé de suelo me suena como si los demás que creéis la primera o la segunda es la norteamericana metraje una Lazio alguna italiana pero ya tenía coros que no eran en italiano no ya bueno pero tú puedes eso ya lo bueno pero más o menos aviso acertado casi todos es porque la primera era Aretha Franklin

Voz 14 55:38 vital

Voz 2 55:53 el segundo es un tipo italiano que se llama Nicola Conte que ese de que hacer hace ya más Rickman blues soul y veréis cómo sonaba

Voz 59 56:09 sí es

Voz 58 56:10 eh

Voz 10 56:19 no

Voz 2 56:20 ya claro quiero decir el tío Il arreglista de todos los lo han puesto en en Italia ahí están pensando realmente en unos códigos musicales que son norteamericanos puedo

Voz 26 56:31 tampoco te en esto los animales en celo

Voz 10 56:35 el perro nazcan la cuadra no

Voz 2 56:40 a lo que hoy es que realmente cuando decimos vamos a oír poco español no se hubiéramos españoles o iríamos jota aragonesa rondalla segoviana y yo iríamos flamenco rumba pero

Voz 3 56:51 no no cuando normalmente no

Voz 2 56:53 la española estamos oyendo música de otro país osea realmente

Voz 3 56:57 Ana no anglosajona venga vamos a aprobar ahora

Voz 2 56:59 viaje en el tiempo llámese son muchos de mis cambios

Voz 3 57:02 dejarla bonitos pero quiero ver que veáis como también la gente

Voz 37 57:06 copia el estilo de de otra época no solamente Aragonea constituye la la música no solamente no sabes de cuando es exactamente

Voz 26 57:14 venga vamos a hacer otra prueba venga

Voz 37 57:24 vale tenéis estoy pensando si este sonido era de los años cincuenta de los años dos mil y ahora pongo otra canción y pensar lo mismo si es de los cincuenta o de los dos mil