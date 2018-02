La Ventana (15/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1667 00:00 sólo seis las cinco en Canarias Donald Trump acaba de dirigir un mensaje a la nación tras la matanza anoche de diecisiete personas en un instituto de Florida el presidente de Estados Unidos apuesta por mejorar los controles para garantizar la salud mental de los poseedores de armas corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 00:26 buenas tardes es la primera comparecencia pública del presidente tras la masacre de ayer en la que no ha mencionado el control de armas en ningún momento escuchamos a Donald Trump

Voz 1 00:35 muy al que Meré tuvo aquí en pues Teide no

Voz 1510 00:38 el juicio que se ha limitado a decir que va a trabajar con las autoridades locales y estatales para mejorar la seguridad en los colegios y abordar el difícil tema de la salud mental según la investigación el agresor de diecinueve años tenía episodios depresivos desde que murió su madre hace unos meses el año pasado compró legalmente el rifle de asalto con el que mató a diecisiete personas e hirió a otras catorce el presidente Trump visitará a las víctimas en Florida en los próximos días

Voz 1667 01:04 Mariano Rajoy ha recibido en el Palacio de la Moncloa a los responsables de Sociedad Civil Catalana una cita de casi dos horas en la que ha participado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría el presidente de la entidad José Rusiñol ha anunciado la convocatoria de una nueva manifestación en Barcelona para exigir la configuración de un Ejecutivo para la Generalitat

Voz 2 01:24 que el día veinticinco de febrero Sociedad civil catalana convocará una gran manifestación exigiendo un Gobierno para todos los catalanes un gobierno de la autonomía de Cataluña que sea que sea este pensado para el bien común de todos los catalanes serán un exigencia como siempre de convivencia de paz de concordia de diálogo pero sobre todo un diálogo dentro del marco del Estado de derecho de la ley la bolsa cierra sin apenas

Voz 1667 01:51 cambios el treinta y cinco termina esta jornada con una ligera subida del cero con tres por ciento que le deja por encima de los nueve mil setecientos puntos con valores como Ferrovial Arcelor o Indra liderando las subidas en el índice subidas superiores al uno por ciento y el empresario Jaume Roura responde al informe de la Guardia Civil que les sitúa como pieza clave del proceso catalán y de la declaración unilateral de independencia su empresa Mediapro ha emitido un comunicado en el que lamenta que el Instituto Armado recurra la producción de un documental como prueba de la acusación la empresa considera que ese hecho es un grave e insólito ataque a las libertades de creación información y pensamiento Deportes Paco Hernández

Voz 3 02:31 en una hora comienza la Copa del Rey de baloncesto partidos de cuartos de final desde las siete de la tarde Valencia Basket Iberostar Tenerife y a las ocho y media Real Madrid Unicaja en fútbol dieciseisavos de final de la Europa League partidos de ida a las siete Spartak de Moscú Athletic y Real Sociedad Salzburgo LLeras nueve y cinco Copenhague Atlético de Madrid Ilion Villarreal además en los Juegos Olímpicos de invierno Regino Hernández ha sido bronce en snowboard cross primera medalla para España en veintiséis años seis

Voz 1667 02:56 sí tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:00 cadena SER Matri en Madrid los sindicatos CCOO y UGT de la región se han unido a las manifestaciones en toda España para defender el sistema público de pensiones en una concentración frente a la Delegación del Gobierno Jaime Cedrún y Luis Miguel López Rey ello han pedido la implicación de todas las generaciones para reivindicar el derecho a una pensión digna

Voz 4 03:17 si nuestros pensionistas han jugado un papel fundamental para garantizar la cohesión social pues su mención en época de crisis creemos que es de justicia que ahora se termine con este recorte se recupera el poder adquisitivo de las pensiones les luego se deje de amenazar con un futuro más incierto a nuestra juventud

Voz 5 03:35 es de recibo que tengamos a esta pensionistas abandonados totalmente pedimos a la ciudadanía que salen a todos a la calle pero no es sólo los pensionistas a los jóvenes son las mujeres a los que se van a jubilar porque esto les va a repercutir luego a ellos

Voz 1915 03:48 el Ayuntamiento de la capital se ha comprometido a avalar los contratos de agua de cuatro bloques de pisos ocupados por familias vulnerables en Vallecas los afectados llevan meses esperando una solución se han concentrado esta mañana en Cibeles Virginia Sarmiento hace dos meses tras otra acción en las oficinas del Canal de Isabel

Voz 6 04:03 segunda llegaron a un acuerdo por el cual la entidad ponía en manos del Ayuntamiento la consecución de un contrato temporal sin embargo esta solución no ha llegado esta es la

Voz 1626 04:11 la salida de la familia tenemos que ir a acarrear de de pileta públicas evidentemente llama las estime la espalda ahí

Voz 1826 04:16 todo el hay niños hay personas mayores

Voz 1155 04:19 es mi mujer sin ir más lejos ser dependiente

Voz 6 04:22 hoy mismo el consistorio ha contactado con el canal y esta es la respuesta Rita Maestre

Voz 1510 04:26 que las trabas burocráticas son complicadas porque

Voz 7 04:28 la propiedad de estos inmuebles esto tiene que quedar claro es de la Sareb y por lo tanto van enviarnos este contrato en el que seremos digamos la parte avalado ahora para que es el suministro de agua o pueda llegar por fin a los

Voz 1510 04:38 bloques sobre otro bloque de pisos en la misma situación en Arganda su ayuntamiento no se ha pronunciado y un apunte más el juez ha decidido aplazar la declaración de Francisco Granados ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el próximo veinte de febrero ahora el magistrado tendrá que fijar una nueva fecha para que el exconsejero madrileño respiró

Voz 8 04:54 responda a la Fiscalía a doce grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:02 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana y a las siete de la A6 en Canarias en la SER

Voz 9 05:08 a S

servicios informativos

Voz 29 11:25 en la Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 11:43 a las diez menos veinte de la noche del quince de febrero de mil ochocientos noventa y ocho un acorazado estadounidense saltó por los aires en el puerto de La Habana el Mein se fue a pique con doscientos sesenta hombres abordo todos muertos los otros cien de la tripulación se salvaron porque les dieron permiso para disfrutar de aquel martes de Carnaval que el hundimiento del Mein le vino a huevo a Estados Unidos que estaba deseando acusar a España de algo de lo que fuera para declarar la guerra echarnos de Cuba fue una maniobra de lo más Fuji

Voz 25 12:14 la verdad una más anterior a lo de las armas de destrucción masiva

Voz 30 12:33 te quiero

Voz 8 12:39 no

Voz 1626 12:46 para situarnos hablamos de un momento en el que Cuba y España estaban golpeando reanudó por el control de la isla is sobrevolando común buitre andaba Estados Unidos que ayudaba bajo cuerda a los cubanos a nadie vaya a creer que los Yankees eran unos desinteresados querían echar a España para empezar a mangoneo incluso cuando el Mein estalló aquella noche Estados Unidos dijo está la nuestra y nos acusó de la que los oficiales españoles el Gobierno español los soldados españoles todos se preguntaban entre ellos ha sido tu nuevo tú yo tampoco Pekín asiduos pues yo qué sé fue el propio Mail una comisión de investigación demostró que el acorazados había ido a pique el solito porque prendió el carbón almacenado el fuego alcanzó los depósitos de municiones los daños del casco demostraban que la explosión había sido interna porque la chapa había reventado de dentro hacia afuera pero eso a Estados Unidos le daba igual necesitaba una excusa para sentirse atacada decirle a España que o abandonaba Cuba o declara Balaguer

Voz 8 13:49 con la nueva niño

Voz 30 14:09 hola qué

Voz 1626 14:11 venga a la guerra tenemos una birria de armada con la mitad de los barcos de pringados pero venga con alegría la prensa se ponía chula con titulares del tipo los estadounidenses despertarán al oír nuestros primeros disparos y los españolitos ricos patriotas los que habían pagado para librar a hijos sí maridos de ir a la guerra gritaban Viva España y animaban al Gobierno a defender Cuba vaya ruina se perdió Cuba Puerto Rico Filipinas y la isla de Guam a a tomar vientos el imperio colonial

Voz 30 14:49 sabes que te quiero

Voz 1826 14:55 pues eso a tomar viento y con la contundencia expectativa de Nieves Concostrina bueno aunque todavía hay algunos nostálgicos que añoran ese pasado imperial eso sí los yanquis en lo de mentir en lo de enredar al personal para ir a su bola eso está visto que algunos de ellos son unos auténticos maestros así que casi mejor que los refugiados como hacemos cada semana en Radio lindo

Voz 8 15:25 radio Lito una mirada particular para nada ahora no Elvira qué tal buenas tardes hola buenas tardes cómo estás te veo preocupada

Voz 1826 15:55 el si no se pero hoy te te dice esto cuando me encontrado antes contigo en el pasillo y ahora los minutos en los que estamos aquí estábamos escuchando Nieves Concostrina te veo más no sé si más circunspecto

Voz 0545 16:07 los veces cuando te queda sabes lo que pasa el problema de las personas sonrientes es el día que es por alguna razón porque estamos despistadas unos borradas sonrisa y entonces yo cuando lo sonrío padezco una persona muy seria así que por eso por eso atiendo a sonreír para que no se me tome demasiado en ser

Voz 1826 16:26 bueno oye que te quería dar primero la enhorabuena por el Premio Meridiana Ana que que hoy bueno le ha concedido el Instituto Andaluz de la Mujer son premios con más de veinte años de historia que se conceden a personas entidades a instituciones que hayan destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres bueno puedo que además tienes muy merecido dormir

Voz 0545 16:47 algo tengo algo tengo que compartir aquí con la SER ICO La Ventana y con vosotros porque tratamos muchísimas veces temas relacionados con la mujer aquí todos sois muy abiertos a a la eso no yo propongo temas vosotros os parece bien lo que hace siempre nos parece bien tenemos mucho mucho ahora estamos viviendo como el año de la mujer hemos vivido dos mil diecisiete yo creo que esto es una cosa imparable no hay naturalmente son asuntos que me interesa muchísimo es

Voz 1826 17:19 eh enhorabuena lo dicho además bueno no está del todo en el desapego ni mucho menos el tengo aquí hoy nos propone Elvira Lindo con todo esto por lo que le han concedido el el premio bueno a ver yo creo que el que más o el que menos está al corriente hechos que se remontan a dos mil diez pero el el debate ha surgido ahora esta semana parte de una información de The Times altos cargos de Oxfam pagaron a prostitutas en Haití durante la visión comunitaria tras el terremoto ese es el terremoto informativo verdad deprimir impacto aunque los casos denunciados son de de personal británico el daño a la imagen de Oxfam Intermón ya saben que que ha sacudido a todas las sedes en diferentes paises del mundo ayer hablábamos con precisamente la invitada que hoy no esas propuesto os acompaña a verles cuenta una cosa hoy también esta mañana han ofrecido una rueda de prensa para dar detalles para dar su punto de vista algo que ya ha Pilar nos adelantaba ayer por la tarde tuvimos un momento de duda en decir bueno mañana por hoy es el tema que nos ha propuesto Elvira volvemos otra vez lo que vamos a dar una visión diferente claro que si decidimos que sí porque era la visión de Elvira hija queremos además enfocarlo vamos a entrar desde luego en el asunto pero lo que hay detrás de Oxfam y lo que hay delante si echamos pensadas

Voz 0545 18:37 es mucho más que lo que queremos verlo que no

Voz 1826 18:39 donde estoy desde que hoy

Voz 0545 18:42 estas cosas que les en los muros de Facebook y tal a veces te contaminan demasiado sea que tampoco hay demasiado pero leía estas organizaciones que tanto les gustan a los progres bueno yo confieso que soy una de esas progres que ha colaborado con ciertas organizaciones de hecho yo creo que que Intermón fue la ONG con la que yo primero colaboré luego colaborado con tras en un maravilloso e inolvidable viaje a Etiopía a mí me propusieron hacer un viaje yo dije pues vamos a un país muy pobre para mi fue una experiencia muy qué hacedor hay vi cómo trabajaban sobre el terreno me pareció bueno Juan también estaba Médicos Sin Fronteras de que yo estaba lleno de de organizaciones no gubernamentales porque esos países lo precisan que lo necesitan no entonces sí que he tenido un vínculo con ellos cuando yo escuché la noticia el otro de antes de ayer o hace un unos días lo primero que sentí fue bueno primero me sentí sobrecogida porque realmente es como que tú no te puedes esperar nunca que personas que se dedican a la cooperación en países en conflicto en países pobres lo que han sufrido una catástrofe natural lo que menos

Voz 1510 19:58 los Thein te imaginas es que haya

Voz 0545 20:01 los que vayan al cooperar y se aprovechen de las del de los ciudadanos vulnerables eso es algo que no entra dentro de tu cabeza es completamente inmoral es inmoral hacerlo aquí es más inmoral yo creo hacerlo allí no nosotras tenemos mucha relación con Intermón como con otras organizaciones y sabes que Nos nutren de información que a veces no da el Gobierno cómodo sobre la exclusión social sobre la la distancia cada vez mayor entre pobres ricos etc entonces los lo hacemos todos los años una información que precisamente nos dan eh

Voz 1826 20:36 porque ellos hacen una labor a la que no llegamos quiero decir no llegamos como país o no le hemos dado la prioridad no llegamos como Estado

Voz 0545 20:44 no exactamente porque además los gobiernos tienen intereses económicos en en en ciertos países en guerra o lo que sea ese supone que las organizaciones no gubernamentales no lo tienen antes de llegar aquí hablaba con con Pilar que es nuestra invitada la subdirectora general de Oxfam y me decía que en el momento en el que sucedieron aquellos hechos en Haití las organizaciones de Oxfam trabaja con independientemente ha sido luego cuando se han unido en España con lo cual yo es que dijo aquí a defender Intermón pero sí que no me gustaría que pagaran justos por pecadores y por eso Pilar está aquí con nosotros

Voz 1826 21:23 si la qué tal buenas tardes buenas tardes cómo estás buenos

Voz 1510 21:26 pues estamos peor pero bueno son muchos sentimientos en estos días no hay sentimientos de tristeza hay sentimientos de indignación hay sentimientos de vergüenza también en paralelo han sentimientos de orgullo no porque yo creo que lo desde que me salió esto así con fuerza en los medios y cómo se ha ido tratando no porque son unos datos que conocíamos no pero pero pero al final nos hemos disculpado nada lo justifica como tú decías nada lo justifica no que sede en casos de este tipo no con lo cual necesitábamos pedir perdón a nuestra base social a nuestros trabajadores etcétera no luego compartir que lamentamos terriblemente lo sucedido no e hice reconoce cimiento de que las organizaciones las ONG somos también un reflejo de una sociedad pues machista que vulnera los derechos de las mujeres y que no nos libramos de su y que en nuestras organizaciones

Voz 0545 22:18 hay seres humanos que seres humanos

Voz 1510 22:21 pasan estas cosas es como terrible a mí me gusta

Voz 0545 22:23 María Aznar tú nosotros hemos visto estos días como se como portavoz de la organización pero tú eres una persona que lleva colaborando cooperando desde que año

Voz 1510 22:34 pues mira yo llevo primero entre como voluntaria en Intermón colocó al estuve dos años de de voluntaria y luego entré en el dos mil ya llevo diecisiete diecisiete años trabajando en Oxfam Intermón

Voz 0545 22:45 qué qué países de recorrido que mira

Voz 1510 22:47 trabajado sobre todo ser la verdad estuve nueve años siendo la directora de Madrid ahora estoy de directora general de subdirectora general pero estuve durante varios años en Centroamérica y estuve trabajando en Nicaragua Guatemala y República Dominicana de hecho en Dominicana estuve cuando el contexto del terremoto de Haití en pleno había estado antes de tan con Iker

Voz 0545 23:07 qué tipo de gente se va porque es como que nos cuesta mucho pensar que haya una bondad que no busque recompensa de tipo de gente es la que se va a colabora

Voz 1826 23:17 porque ya ha salido aquí un par de veces de son sois personas sois personas con las grandezas pero también con las miserias que aunque imagino que no entraba nunca en tus planes tenerte que replantear las cosas que te has tenido a lo mejor o el debate que has tenido de de lo que pueden llegar a hacer gente que en realidad son iguales Contigo dentro de la organización no Sykes

Voz 1510 23:38 es la mayoría de la gente que es donde estamos muy normales no es verdad que yo todo casi todos somos gente que queremos cambiar las cosas y hemos tenido la suerte de encontrar un trabajo donde podemos canalizar esa inquietud la mayoría se nos sentimos muy orgullosos de la organización muy satisfechos de trabajar en esto no no su hijo ingenuo no soy osado cuando tenemos herramientas de tanto en los procesos de selección no tenemos un buzón ético tenemos es porque sabemos que estas cosas pueden pasar

Voz 1826 24:04 son esos procesos de selección perdona Elvira

Voz 1510 24:07 mira para nosotros hacemos un proceso de selección y por supuesto a decimos que necesitamos técnicamente que experiencia necesitamos pero de verdad que en paralelo hay y qué tipo de persona no los con los valores no como como qué tipo de competencia cómo se relaciona con la gente cómo trabaja el equipo como toma decisiones osea que son cosas clave para para nosotros pedimos diferencias sobre todo para trabajar en terreno bolos son detalles que no pero peros dos referencias que luego también contrastábamos tenemos unos sistemas que no eran los que tenían en el dos mil once también hay que decirlo no han pasado muchos años no muchas cosas desconocidas que ha cambiado aumente la sociedad va cambiando no y eso y no luego tal y como pudo suceder

Voz 0545 24:44 ver porque esta persona que que que ha desaparecido que no está la la personal al que se le acusa de esos comportamientos en aquellos años en aquel tiempo en Haití como pudo suceder que estuviera ahí en ese cargo cuando se supone que había tenido problemas del mismo tipo antes

Voz 1510 25:03 no puedo justificarlo Elvira de verdad que fallaron los sistemas no y esto es una de las cosas que que estamos poniendo sobre la mesa reconociendo lo no no tenemos que mejorar en eso no podemos permitir que alguien que se le detectó una conducta inapropiada pues se le mantuviera la organización y se pusiera a cargo de la de la dirección

Voz 0545 25:20 que que es una conducta intachable que es decir que qué tipo de conducta porque Hoyo buena Bohème No somos cierto te quiero decir que en este caso está muy claro que es una persona que no puede estar

Voz 1510 25:31 efectivamente mirando pero que es una conducta

Voz 0545 25:33 para vosotros una buenas decisiones

Voz 1510 25:36 código de conducta que cuando llegas dice bienvenido este es el código de conducta el tu contrato de voluntario voluntaria de persona trabajadora te lo ponen delante y ahí las cosas que recibimos en nuestro buzón ético hay cosas Momo muy normal muy muy normales en la sociedad pero que que denunciamos igualmente y es como como te relaciones tú con tu compañeras de trabajo que ambiente de es creas no en tu vocabulario en tu manera de hablar etc eso son los tipos de conducta que en la sociedad podrían ser

Voz 31 26:04 como mal leve pero que para nosotros también eso

Voz 1826 26:06 sí está muy ajustado y no sé si ahora más milimétricamente asustado de un ajustado de unos años a esta parte o a raíz de a raíz de estos hechos el protocolo que tenéis en la Organización para una vez detectado que alguien ha sobrepasado que ha infringido ese código de cultura de de de conducta el el tomar medidas contra ellos si está las afinado reprime

Voz 1510 26:31 pero es súper importante que que protegemos a la víctima e tanto emocional como físicamente en el momento que este no

Voz 1826 26:37 debe perdóname pero me me me interesa especialmente que subrayes esto porque después de nuestra conversación ayer por la tarde no sé si alguien interpretó ya sabemos cómo funcionan las redes sociales pero llegamos a recibir mensajes diciendo lo que les había parecido no del todo justo el trato que habíamos hecho defendiendo a ultranza una organización y olvidándose de las víctimas y yo creo que en ningún caso fue así porque vuestro mensaje el nuestro siempre fue por delante el tener en cuenta la barbaridad la atrocidad que se había hecho con las víctimas

Voz 1510 27:06 efectivamente y cuando yo pido disculpas Pido disculpas las primeras a las víctimas y a las mujeres que sufrieron este este hecho luego a los socios luego a los trabajadores a todos no pero esa es la primera la primera disculpa no hizo de hecho muchas de las decisiones que tomamos son entorno a la víctima no se investiga el casos se investiga con todos los herramientas que tenemos las preguntas necesarias etcétera Se toman decisiones y en esas decisiones pues hay diferente no diferentes costas no

Voz 0545 27:32 hay algo que suena feo aparte de lo que sucedió así es que parece que de alguna manera hace encubrió a la persona quiere decir que se hace con una especie de expediente os el expulsa etcétera pero ya está en esa persona puede ir a cualquier otra organización no hubo una mental imagino ya lo encuentra trabajo

Voz 1510 27:51 sí

Voz 0545 27:51 ahora qué pensáis que se tenían que haber hecho público en el momento que que se tenía que haber

Voz 1510 27:56 pues no es evidente o tenemos claro que las cosa donde va falla nuestro sistema donde hoy también cuando decíamos qué cosas podemos hacer mejor no porque figura en el expediente cuando te piden referencia tu directamente pues no dice yo no volvería a trabajar con esta persona verdad

Voz 1826 28:11 pero es muy diferente decir yo no volvería a trabajar con esta persona porque pueda resultar tóxica en las reuniones a yo no volvería a trabajar con esta persona porque tenéis la información

Voz 1510 28:20 tenemos la información pero sí incluso por la ley de protección de datos no podemos dar toda la información que podríamos tampoco cuando le dicen porque no se comunicó hoy hemos comunicado esto nunca lo hacía los Oxfam Intermón glosa durante los últimos años sabemos los casos que cada año que teníamos la organización por supuesto lo gestionaba pero es la primera vez que salimos diciendo porque no lo comunicaban los otra ni nadie en este país no es un una evolución de la transparencia que la gente no lo pide no irán bien la información quedamos tiene que ser limitada porque al final ni las personas pueden ser identificada ni identificable no con lo cual bueno seguimos teniendo el reto de que de que esto puede no solucionar este caso no hoy o ídolo quiero

Voz 1826 28:55 ha informado había informado de cuatro casos detectados desde dos mil doce aquí en España de conductas sexuales no adecuadas y que han terminado con despidos dos comentarios de connotación sexual un tercero por acoso sexual a una empleada y un cuarto por contratar los servicios sexuales de uno

Voz 1510 29:13 por si son de Oxfam Intermón lo son en España son África y América Latina pero son de de Auction Intermo el que terminó por despido es el de el del contrato extra actual no el de el de poder pagar por servicios sexuales no lo demás termina no por amonestaciones porque como podéis leer no eran como comentarios de comunicación sexual que hacían que no se generará

Voz 0545 29:34 un ambiente adecuado y ahora contáis con que hay una reacción rapidísima a las cosas no yo creo que eso es lo que hace que haya una baja eh ahora de de miembros

Voz 32 29:44 eh de gente que colabora con Oxfam como se hace

Voz 1510 29:47 para recuperar la confianza de esa gente pues en eso estamos contando explicando abriendo primero agradeciendo lo que el tiempo que viven con los otros intentando entender e intentando explicar no hay que decir para bajas también tenemos muchos mensajes de apoyo mucha gente que conoce el trabajo algunas altas gente que se ha dado de baja y luego cuando ha empezado y dado del fue una primera reacción dado el tiempo ha vuelto no porque bueno es que es muy es muy frustrante también para los trabajadores y entonces sí puede ocurrir con

Voz 0545 30:15 sitios porque con con con sitios de los que a lo mejor tengáis que desaparecer yo no sé si eso puede pasar donde la gente vive en una precariedad absoluta innecesarias las organizaciones no gubernamentales

Voz 1510 30:30 pues eso es lo peor que puede pasar osea que no somos nosotros lo afectado sino el impacto de nuestro trabajo en los sitios donde lo estamos haciendo y al final pues se retiran donaciones tanto públicas que puede ser también como como el gran Bretaña cediendo o no como privadas al final a quién impacta en Oxford en en general estamos hablando de que son diecinueve millones de personas que reciben algún tipo de programa de Oxford crees que hay algún tipo de de

Voz 0545 30:53 confianza o que la vía antes cómo hacia las ONG es como decir cómo trabaja esta gente sabe que hay gente también que siente que que que de alguna manera se alegra de que de repente alguien diga mira no son siempre trigo limpio

Voz 1626 31:09 hombre a mí que es alegre a me me da rabia no porque porque

Voz 1510 31:13 yo creo que nos hacemos mucho esfuerzo en muchas herramientas de transparencia tienes dudas te lo cuento o no nuestras páginas web nuestros códigos creo que somos de los sectores no hablo de Oxfam concreto sino en general del sector más transparentes sí que estamos que no saudita que los cada vez que nos da una subvención con lo cual yo creo que que tenemos que hacer mejor trabajo si la gente tiene dudas

Voz 1826 31:33 es que haya servido esto en el sector ayer mismo por la noche también conocimos lo de Médicos Sin Fronteras este Michu del que hablan el yo también el sector eso puede favorecer

Voz 1510 31:45 yo creo que tenemos es un tema de cambio cultural no entonces nosotros decimos estos son los casos y asusta porque dice las ONGs tienen casos en su eso hay un primero decir los tenemos como creo que lo tienen muchos sectores

Voz 0545 31:58 cuántas personas hay trabajando mira nosotros

Voz 1510 32:01 aquí Intermón somos mil cuatrocientas personas en plantilla no en todo en general en todos los países en mil setecientos voluntarios y voluntarias que también firman el código etc o sea que estamos dando un dato de unas tres mil cien personas no que tenemos una un compromiso firme con con Oxfam Intermón

Voz 1826 32:16 Nos vamos con el mensaje de de esperanza para la oportunidad para lo que está por llegar

Voz 1510 32:22 sí seguro yo estoy diciendo diciéndome me preguntan cómo estás Íñigo estoy un poco cansada pero también con la energía de que la causa lo merece en primera desgastar no para el diciéndole a la gente que de verdad que estamos cambiando vidas de personas y merece la pena merece la pena seguir apoyando

Voz 1826 32:38 Pilar Orenes subdirectora general de Oxfam Intermón en España responsable de Recursos Humanos muchísima gracias muchas gracias a ti Elvira

Voz 0545 32:45 una buena conversador de omisión sectorizado radio

Voz 8 32:48 en este espacio gracias

Voz 38 40:15 desde el otoño hasta el verano

Voz 17 40:30 Juan Ángel Vela del Campo da la nota con los

Voz 1826 40:47 cuál Ángel qué tal buenas tardes muy buenas tardes Roberto hoy La Ventana de los clásicos la vamos a dedicar a la música antigua lo vamos a hacer con Capella de estrés porque han sido galardonados con los prestigiosos premios internacionales de música clásica de este dos mil dieciocho en la categoría de música antigua por su disco

Voz 8 41:07 ochenta

Voz 1155 41:26 en realidad bueno Ángeles estamos hablando de Suu

Voz 1826 41:29 penúltimo trabajo no si son

Voz 1155 41:32 imagínate ellos sí que dan la nota porque han dado la nota ganando este premio en un nosotros estamos de acompañantes felices acompañantes Peres Suu este es el disco número cincuenta y cuatro en hecho otro con posterioridad en treinta años de siempre se dice de carrera pero yo creo de un esfuerzo cultural importante Ximo para la música para la condición con la música con otras regiones de universo con otros países con otros artes con otras maneras de sentir yo creo que es un premio merecidísimo los premios no son los premios cualquiera de los premios Sigma cinco Grammy son como los Oscar del en en en ese primer nivel que teníamos unos españoles ahí haciendo la música desde aquí dando a conocer a todo el mundo es emocionante

Voz 1826 42:17 estos son por lo tanto los Grammy de la música clásica Carles Mas Graner que nos escucha desde Valencia Carles qué tal fuera disparada buenas tardes

Voz 31 42:26 hola buenas tardes a vosotros y a todos los oyentes música

Voz 1826 42:28 colocó Dior hagan vista director de Capella de estrés bueno enhorabuena

Voz 31 42:33 muchas gracias y a fuego un honor estar entre los finalistas sí claro eh llegará a la final de hoy conseguir este premio pues nos hace replantearnos y meditar mucho sobre lo que hemos hecho y sobre lo que vamos a hacer a partir de ahora

Voz 1826 42:44 sólo nos contaba Juan Ángel como los Grammy de la música clásica lo que pasa que no tienen tanta repercusión después en los medios de comunicación habituales tradicionales y esas cosas no cuéntanos qué qué trabajo hicisteis con este con este cuatro ciento concretamente para que sea merecedor de ese día

Voz 31 43:02 bueno yo creo que también es un trabajo reconocido por los Premios pero también a una trayectoria como decía Juan Ángel son cincuenta y cinco discos treinta años trabaja dando por el patrimonio musical español y la verdad es un reconocimiento a un disco que conlleva muchísimos años de de recuperación de nuestro patrimonio el disco de cuatro asientos recupera la música y la danza de la antigua Corona de Aragón en Napoli es un repertorio apasionante de una de una época de nuestra historia apasionante para España lo que era la las dos las dos coronas importa más más destacada es la de la de Castilla y la de Aragón y sobre todo la proyección internacional que en aquella época teníamos en el sur de Italia Nápoles Sicilia el repertorio musical ha sido todo lo recuperador restaurado lo vamos la danza como elemento fundamental en la música la danza que en aquellas tiempos aún no era considerar considerada como un arte y que muchos de de estos a grandes creadores de danza empezaron a a reivindicar la como tal escribiendo unos tratados en los que ya especificaban la manera en la que se tenía que bailar esta manera en la que sería que bailar la hemos trabajado y la hemos grabado en estas músicas de cuatro

Voz 41 44:17 exento

Voz 42 44:18 que ya hemos presentado incluso con danza en muchos conciso

Voz 31 44:21 los en todo el mundo

Voz 45 44:39 sí sí

Voz 1155 44:47 bueno has dicho has dicho hace un momento enhorabuena yo estoy también Carles que tienes voz radiofónica por cierto hay que no pensaban ser cantante seguramente de así

Voz 31 44:57 sabes José de que el instrumento que uno toca es el que más intenta imitar sea la voz por aquellas de las de las voces humanas que escribió en un momento determinado de su vida y uno intenta imitar el instrumento con la voz aquí hacemos a la inversa ha señalado

Voz 1155 45:12 lo que el premio sea dado efectivamente yo lo comparto a la trayectoria porque vaya trayectoria desde esos discos antiguos las Morais KAS el el el Misterio de Elche en fin muchísimos y demás peras dicho que vamos vais a replantearnos un poco lo que vais a hacer a partir de ahora el disco número cincuenta y cinco son disco de una belleza vamos absoluta el disco de la Ruta de la Seda que avisara Cao no está mal eh antes de saber si vais hacer ahora replanteado el después lo que vais a hacer que no sabéis

Voz 31 45:44 bueno ya hay algunos grabados que saldrán este año ahí la verdad seguiremos en una línea de de creerse más lo que hacemos sabes lo difícil que es todo el mundo de la cultura el convencimiento y la resistencia como tú muy viviendas dicho que hay que tener para para llegar a estar treinta años en los escenarios y lo que nos da sobre todos

Voz 47 46:02 convencimiento de que lo que estamos haciendo va camino nos atrevemos

Voz 31 46:06 con más porque sobre todo ya no lo digo los discos sobre todo en los conciertos las la la complicidad con el público es absoluta y la necesidad de comunicar aún más

Voz 1826 46:17 esto por cierto que ya estamos escuchando obra ahí de fondo esto sí que pertenece al último disco

Voz 1155 46:22 no Carles a a la Ruta de la Seda

Voz 31 46:24 sí mira a mi me gusta mucho hacer un discos pero más me gusta hacer proyectos que ya con este nombre de libro discos acaban acaban siendo no sólo no sólo música sino también objeto de revalorizar el concepto de disco porque muchas

Voz 1155 46:40 es la gente deja de comprar discos porque la escuela de acceder

Voz 47 46:43 de ellos por mil sistemas pero siempre digo que el disco es un objeto oí el libro discos uno

Voz 31 46:49 Preciado en el que como en este de de la Ruta de la Seda presentamos pues todo un viaje por siete mil kilómetros de de de Historia de las civilizaciones empezando desde China

Voz 1155 47:00 pasando por India pasando por Persia

Voz 31 47:04 ahora el norte de África llegando a Granada pasando por Valencia volviendo a Italia todas estas músicas que viajaron con al comercio y que configuraron pues lo que somos hoy

Voz 1826 47:15 eh como cultura como sociedad hablas tu de ese concepto del del libro disco bueno en realidad es un trabajo que antes antes justo de de empezar esta entrevista de Estado destacando Juan Ángel porque decía que es un trabajo cuidadito vivo pero aquí delante de nosotros el la parte del libro de la Ruta de la Seda dos cedés en ese libro pequeñito pero cuidad y Simó

Voz 1155 47:39 el atril personalmente te ha encantado si yo creo que en general las publicaciones estos el libro discos como ha dicho Carles está en conseguir hicimos eso no un objeto efectivamente cultural de muchísima magnitud porque además de la presencia de la belleza estética que tienen pues las firmas con las que cuentan en este caso de Germán Navarro Carles Graner pero con muy psicólogas de la categoría de Maricarmen Gómez Montané incondicional de grupo de alcaldes más Graner y hay no no por otros territorios yo creo que se único grupo de música en España he conseguido que les escriban textos estos libro discos de de Mario Vargas Llosa hasta Ferran Adrià e interesantísimo

Voz 31 48:19 muchas gracias si así pues ver a Vargas Llosa lo escribió para es viajes de Tirant lo Blanc y Ferran Adriá pues mira un poco porque hacíamos un disco sobre ensaladas renacentistas y cuando estaba preparando que además formó parte de una tesis doctoral que presente por aquellas épocas cuando estaba preparando el libro disco pues quise quiso saber si el término ensalada también provocaría encerrando a algún comentario mira acabó haciendo un texto precioso sobre la comparando comparándolo que era una partitura musical con una receta

Voz 1155 48:51 sí hizo que el ritmo de los menús degustación curiosísimo con el ritmo eramos pues no interesante el texto la verdad es un gran intelectual también ni agradece agradezca desde que su participación en este disco

Voz 1826 49:08 hablando de ritmos estos que estamos escuchando que pertenecen como decíamos al al último disco de Capella de estrés de la Ruta de la Seda no nos transporta nos evocan desde luego paisajes de del Magreb de Egipto de Persia de la India de China Carles

Voz 1155 49:23 alistado conciertos en China no

Voz 1826 49:26 diferentes ocasiones como es el público asiático Carles

Voz 1155 49:29 pues mira es un público receptivo público yo creo que todo el público en general muchas veces me preguntan si hay diferencia entre el público aquí en España o el público china al público

Voz 31 49:39 los Estados Unidos y yo creo que el público es sensible ante ante todo esto cuando se lo ofrece con con sensibilidad y el público chino lo que pasa es que es más iremos más natural y acuden a los conciertos sin saber eh qué les vas a interpretar la verdad se implican con la interpretación de conforme va va va evolucionando y acabas haciéndote fotos con doscientas personas cosa que aquí no sucede agradecemos su naturalidad su sensibilidad su simpatía y la verdad pues ya es la cuarta vez que estamos de gira por China y seguramente repetiremos próxima

Voz 1155 50:13 M

Voz 1826 50:28 Carles te te hemos presentado como director de todo de este proyecto por cierto en el que está involucrada cuán cuánta gente en Capello administrar es porque esto es es un conjunto musical es una discográfica es una fundación es una asociación cultural cuantas cosas son Capella administró

Voz 31 50:47 pues mira que es es un proyecto un rédito empezó hace treinta años y que se ha desarrollado por por diversas asociaciones lo más destacable es la creación de la Fundación con con de su mismo nombre que se hizo hace dos años con la cual pretendo que que es todo este trabajo no quede en en el olvido y que sobre todo a nivel de educación difusión y promoción del patrimonio musical se establezcan nuevas pautas para para seguir en esta línea pero no es sería capea en ese sobre todos en la participación del equipo que que que coordina todo este este trabajo desde comunicación hasta organización agencias y desde luego los músicos músicos que llevan algunos de ellos trabajando conmigo treinta años otros que se ha incorporado y otros que como hoy estarán aquí tocando pues una pequeña obra para en directo para todos los oyentes

Voz 1826 51:37 esa que tenemos pero ahora preparada para cerrar hoy dentro de unos minutos la la Ventana de los clásicos quién gente con quién te acompaña quién

Voz 31 51:44 a ha ido contigo a a Radio

Voz 1826 51:47 Valencia esta tarde Carles pues mira ya dos incondicional

Voz 31 51:49 es como el Robert Cases que nos tocará un laúd medieval Elía Casanova una voz pues de las más prometedoras del panorama musical español y que te lo que les agradezco al corazón que me hayan acompañado en este momento no me resisto a preguntarte ya como una última pregunta qué va a hacer lo propio en impacientes que no vas a sorprender en principio con este concierto en directo que en las poco pero seguramente mira estaremos en Madrid dentro de nada que creo que es me hacía mucha ilusión hace tiempo que no estamos presentando la ruta de la seda proyectos estaremos en Barcelona estaremos girando por España vamos a estar en Túnez vamos a estar en la sí pero presentaremos a final de año un disco en torno a las raíces es como un un disco a las raíces de nuestra música tradicional más ya del flamenco existe mucha música que en las diversas regiones españolas consisten configuran una diversidad de una riqueza increíble en el panorama musical español es roto esta barrera entre la etnia musicología la musicología he roto la barrera entre lo culto y lo tradicional entre la oralidad y la música escrita y pretendo acercarme a un reportero que estrenamos ya este viernes pasado en el Auditorio de Torrente y que seguramente deparará muchas sorpresas al público nacional y también al internacional

Voz 1155 53:17 como vuelta a los orígenes ya tocan los chavales esa composición que este Madrigal de hecho brutal este compositor de origen francés pero que luego se instaló en Cataluña en Seo de Urgel y Santa María del Mar Cate cuánto tiempo no que recuerde hacía tiempo