La Ventana (15/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias los partidos catalanes se manifiestan en contra de la propuesta del Gobierno que hoy ha confirmado que estudia incluir la opción del castellano como lengua vehicular en los colegios catalanes el diputado del PDeCAT Jordi Xuclá considera que la iniciativa demuestra la necesidad de un gobierno en Cataluña que levante la intervención de Moncloa

Voz 2 00:29 esta noticia es una noticia que nos indica la importancia de que se conformen un Govern de la Generalitat en breve en las próximas semanas por cierto el secretario de Estado ha dicho que es una decisión que se tiene que tomar en semanas y semanas de reflexión pues bien nosotros aprovecharemos estas semanas para ofrecer un gobierno legítimo a Cataluña que simplemente respete el modelo educativo de éxito que ha permitido a perfecta educación en catalán en castellano y en otras lenguas en Cataluña

Voz 1667 01:04 en el Parlamento vasco todos los grupos salvo el Partido Popular han respaldado una declaración que acusa al Gobierno de desnaturalizar las competencias de la Cámara vasca al recurre sus leyes al Constitucional de forma sistemática Vitoria David R

Voz 3 01:17 en pleno debate sobre el autogobierno vasco PNV EH Bildu Podemos y Partido Socialista han confluido en la Cámara de Vitoria para denunciar el uso sistemático del Tribunal Constitucional por el Gobierno de Rajoy contra leyes vascas que supone según advierten una injerencia centralizadora José Antonio Pastor PSE Javier Ruiz Arvelo PP

Voz 4 01:35 esa forma de usar las instituciones del país es una máquina de fabricar separatistas

Voz 5 01:40 gobierno del Partido Popular que realmente es el auténtico garante del autogobierno vasco

Voz 1667 01:44 ahí está el acuerdo sobre el Cupo esgrimía el Partido Popular

Voz 1667 01:49 ha finalizado ya la reunión entre la presidenta de la Cámara Ana Pastor y los portavoces de los grupos parlamentarios una cita orientada a buscar soluciones al bloqueo de iniciativas legislativas en el Parlamento los participantes han guardado silencio a la salida de la reunión sin avanzar ningún acuerdo concreto para resolver este problema y los deportes

Voz 6 02:08 en cita en directo Paco Hernández buenas tardes qué tal buenas tardes acabo de comenzar la Copa del Rey de baloncesto cuartos del final Valencia Basket Iberostar Tenerife Las Palmas de Gran Canaria Enrique Aparicio bueno

Voz 7 02:17 tardes hola buenas tardes ha comenzado a la fiesta de las aficiones no está por el momento el pabellón lleno pero ya comenzada la Copa del Rey apenas cincuenta segundos cumplidos el Tenerife busca su primera victoria en esta competición el Valencia alargar la racha de triunfos en cuanto Título II primer minutos ya de juego del primer cuarto en Las Palmas Valencia Basket cero Iberostar Tenerife hetero

Voz 6 02:38 gracias Enrique además a las una y media Real Madrid y Unicaja en fútbol dieciseisavos de final de la Europa League partidos de ida en marcha Spartak de Moscú cero Athletic de Bilbao cero y Real Sociedad cero Salzburgo cero a partir de las nueve y cinco Copenhague Atlético de Madrid Ilion Villarreal

Voz 1667 02:52 la previsión del tiempo para mañana sin grandes cambios sol y temperaturas suaves en la mitad sur de la península y nubes bajas y niebla en la mitad norte a la espera del regreso de las lluvias este próximo fin de semana siete y tres

Voz 6 04:59 los siete cinco al seis y cinco en Canarias bueno esta canción que que suena esta canción de Gloria Gaynor en la y Wells Orbaiz sobrevivirá es una canción por cierto de los setenta es una canción eterna es algo más que una canción es un himno se ha convertido en un himno de de energía es una invitación a salir adelante y hoy además con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil ha sido versionado ha sido versionada de una manera muy especial por parte de la Fundación juega terapia una fundación que ayuda a los niños con cáncer porque según la Federación Española de padres de niños con cáncer con esa enfermedad cada año se diagnostican en nuestro país mil cuatro dos nuevos casos de cáncer infantil bueno queremos hablarles de la historia de Lady Di Matteo dos niños con cáncer que precisamente con esa canción de Gloria Gaynor plantan cara a la enfermedad mientras reciben tratamiento de quimioterapia la letra de esta canción bueno describe en primera persona habla de cómo alguien encuentra fuerza personal mientras se recupera de una de una separación nuestra compañera María Manjavacas María qué tal buenas tardes hola buenas tardes ha estado con ellos ha estado allí en la grava

Voz 1444 06:08 estuve en el making of que lo más importante y lo más bonito estuve en un estudio de grabación como este como el de aquí de la radio yo salían del cole en común tienen que tienen cáncer y muchas ganas de vivir de comerse el mundo de viajar como dicen en el vídeo de ser mayores como nos contaban Leire Laura

Voz 13 06:24 pese a ello el cantante pues querido y a

Voz 14 06:30 aíslen en París ya para Euronews adiós

Voz 1 06:35 no quiere ser

Voz 1444 06:39 todo se preparan toca hacer los coros por un rato y se van a preparar como profesionales con entrenamiento y dedicatorias que se acuerdan de que se tienen que acordar cómo no

Voz 13 06:47 Boya pues tengo al que entre un poco la Boixos creo

Voz 14 06:51 si el baile a un beso para quién en las que es la que te excluido cuando se tiene que ir a trabajar a que sí pues eso

Voz 1444 07:01 eso desde aquí para la abuela cuidadora llega el momento de que les cuente de lo que va a esto el técnico de sonido a los mandos de la nave como los de la radio como Alicia como nuestro Ingelmo les cuenta lo que tiene que hacer el trato

Voz 15 07:15 cambiamos fue gente tengan pido

Voz 1444 07:19 pues es el premio ya establecía las bases vamos a ello y como si esto fuera una Operación Triunfo les pongo el principio para que vea ni oigan lo que son capaces de progresar empezamos con el momento inicial

Voz 1 07:43 te quedes Amira Hass estaban empezando

Voz 1444 07:46 en tres tocan oído lo que van a ver después son Roberto unos segundos de radio pero muchos minutos de grabación Belloso progresan más que adecuadamente nos colamos habrá la pecera donde graban y asistimos a la clase magistral cuadro

Voz 14 07:59 yo me como siempre

Voz 1444 08:03 ah

Voz 14 08:04 va ahora

Voz 1 08:08 eso es un Estado muy pendientes de que los vean

Voz 1444 08:17 sus y a los que algunos el escape alguna lágrima cuando los veían así de felices en fin que ya los tenemos entrenados con la lección aprendida veamos el progreso hacer se ha avanzado mucho esto de es una de ellos y cómo no se les escapa una Jesús me pilló grabando

Voz 15 08:51 el parecen se lo paga

Voz 1 08:53 en La Ventana aquí sólo Radio saludarlo

Voz 14 09:01 hola dando la batería

Voz 4 09:05 a mi se me acabaron las Pilar de la grabadora pero a ellos no

Voz 16 09:08 acercándonos al final esto lleva sonando bien y bueno esto que estéis oyéndose el making off pero ahora hay que ver cómo quedó esta obra maestra que pueden ver y escuchar en la web de Cadena Ser punto com es el videoclip es delicioso los Protos Leire y Mateo coinciden en una sesión de quimio en el Hospital y planean su futuro juntos hablan de viajar de tener hijos y los coros a ritmo de esta música de los setenta ochenta los hacen todo este plantel de niños que acabamos de escuchar

Voz 17 09:36 yo conocí recorrer el mundo

Voz 18 09:41 en Las Meninas es de que quiera

Voz 19 09:48 no

Voz 5 10:20 el mundo les y luego se les va a quedar pequeños mola irán a a Nueva York donde sea

Voz 6 10:26 quédate un ratito más fácil María que vamos a saludar a Lourdes a mayas que es portavoz de esta fundación de la Fundación juega terapia Lourdes qué tal buenas tardes

Voz 20 10:33 hola buenas tardes bueno nos ha encantado

Voz 6 10:36 el del año pasado que versiona estéis la canción era la del Dúo Dinámico Resistiré no el año pasado

Voz 21 10:41 sí la del año pasado era Resistiré y este año nos hemos lanzado un himno más internacional bueno yo antes de empezar tengo que dar las gracias porque estoy

Voz 20 10:50 a los otros son María Velasco precioso lo habéis contado preciosas Teo llevamos todo el día emocionada

Voz 21 10:58 todo todo juega terapia las mamás los familiares ahí precioso

Voz 1444 11:03 a las que sí lo contáramos mal desde luego con la obra maestra que han hecho digo ya tendríamos

Voz 6 11:09 somos nosotros los que tenemos Legio tenemos que agradecer muchísimo nosotros también estamos muy emocionados Lourdes e incluso mira vamos a quedarnos en un día como hoy con algo que de esperanza con los datos positivos porque como decíamos cada año se diagnostican en nuestro país mil cuatrocientos nuevos casos de cáncer infantil pero a ver a pesar de la cifra a lo positivo decía la tasa de superviviencia de los más pequeños es del ochenta por ciento

Voz 21 11:32 si la tasa de supervivencia es de de todos y de todos los cánceres y calculados todos es del ochenta por ciento Entonces efectivamente hay que mirar hay que mira de ese dato hay que tener confianza absoluta y plena como nosotros transmitimos en este en este vídeo no lo voy a superar a su by voy a superar pero no para nosotros es más amplio voy a voy a superar los malos días la tristeza el aburrimiento la recaída la mala noticia es yo voy a pasar por encima de todo esto es lo que queremos ser un himno este año pues bueno en inglés con una canción que ya es muy potentes muy enérgica es muy chula todo el mundo la conoce y entonces hemos querido dedicar a los niños jugando no juegan a ser mayores ya habéis visto cómo como son que te los comes porque son

Voz 22 12:18 niñas nada más que quiere jugar y pasárselo bien

Voz 21 12:21 y al mismo tiempo hacer que que todo el mundo lo puede hacer suyo ese ese y no no como la canción es muy conocida que también se acerque a nosotros de esa forma

Voz 6 12:31 son desde luego lenguajes internacional es el de el juego el de la música y sobretodo está muy bien escogida esta esta canción nació la Fundación la vuestra en dos mil diez precisamente con ese objetivo no el de concienciar a través del juego ir sobretodo son muchos los proyectos en los que estáis involucrados en mejorar la estancia el entorno en los hospitales

Voz 21 12:52 si nosotros lo que queremos es que los niños sean felices a todas horas que tengan una vida plena y ni lo que tienen que hacer es jugar y pasárselo bien entonces como los médicos o los tratamientos ya funcionan fenomenal y está en el hospital lo que nosotros hacemos es llevarles el juego con las videoconsolas sí bueno y hacer que sean felices y ellos son muy agradecidos en cuánto cuánto no no es como nosotros que nos han puesto las si te pasa algo estás ahí pensando ellos no ellos enseguida van a jugar pasárselo bien y nosotros lo que intentamos es eso ponérselo fácil para que sean felices porque es muy muy importante todos los niños tienen que jugar y ser felices pero estos más porque necesitan mucho ánimo necesitan estar

Voz 6 13:34 muerte Lourdes si hay una mascota

Voz 1444 13:36 que tenéis un muñeco que es muy barato que se compra y que con lo que se paga Se va a la investidura de hoy

Voz 6 13:41 hablar eso eso los David melones sí eso es

Voz 1444 13:44 eso sí sí sí sí

Voz 21 13:46 el metro de Baby P Lores pues hace tres años y medio ese Nos ocurrió bueno pues a nuestra presidenta Mónica Esteban dándole muchas vueltas porque el tema del pelito cuando se les cae muy complicado yo no sé si el otro día María

Voz 1444 13:59 sigue con el pelito los pañuelos pero sí me di cuenta

Voz 21 14:03 yo lo intentamos y les decimos que son preciosos pero bueno hay etapas en los que ellos no se ve bien y entonces bueno pues al final surgió la idea de del muñeco que no tiene pelo le pusimos un pañuelo para que se reconozca porque cuando tus un niño que conlleva un pañuelo en la cabeza ya sabes lo que tienes

Voz 20 14:21 de esta manera bueno pues

Voz 21 14:23 conseguimos que fueran es cien por cien solidarios y todo el cien por cien del beneficio va destinado a la Fundación IVI así sacamos adelante todos nuestros proyectos de una forma mucho más rápida podemos hacer muchísimas cosas en los hospitales lo que comentabas antes hemos hemos podido abrir una beca de investigación en el CNIO el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que es uno de los centros más importantes de del mundo dista aquí en Madrid y bueno pues ahí estamos con la investigación para que se pueda seguir adelante

Voz 6 14:56 pero con ese videoclip con esa canción Lourdes a mayas de la Fundación juega terapia un beso muy fuerte mucho ánimo enhorabuena

Voz 20 15:04 o eso gracias a Dios

Voz 26 16:13 el nuevo calendario de producción y entrega del avión militar A400M afectará al empleo en Sevilla aunque la compañía compensará con otros programas civiles lo ha dicho el consejero delegado Tony Enders en Toulouse los sindicatos están dispuestos a movilizarse Aragón con venza esta noche en las bodas de Isabel de Segura la representación teatral en Teruel que relata la Leyenda de los amantes los hoteles de la capital turolense de varios kilómetros a la redonda cuelgan ya el cartel de completo

Voz 27 16:38 Asturias la Guardia Civil investiga un nombre tras ser sorprendido en una carretera nacional cuadruplicado la tasa de alcoholemia los agentes se dieron cuenta de su estado después de que el vehículo circulara con un fuerte golpe en el lateral izquierdo Il la rueda izquierda todo ello producto de una

Voz 1444 16:50 en Baleares la entrada de vehículos diésel estará prohibida a partir de dos mil veinticinco la intención del Govern es que en dos mil cincuenta todo el parque móvil de las Islas sea eléctrico según recoge la ley balear del cambio climático Canarias

Voz 6 17:06 la Palma vuelve a temblar el Gobierno regional ha convocado para este viernes al Comité Científico de evaluación y seguimiento de fenómenos volcánicos para analizar el repunte de la actividad sísmica en la isla desde el pasado sábado han registrado ochenta y cinco seísmos de baja intensidad en el entorno de Cumbre Vieja última hora en Cantabria detenido un hombre de sesenta y siete años que abusó de su hija adoptiva o cuando era

Voz 0464 17:26 la menor de edad durante una década ahora la joven con veintiún años lo ha denunciado a la Guardia Civil relato que ha permitido averiguar que este sujeto también abusó de otras dos sobrinas suyas más Castilla La Mancha es decir seis años de cárcel para el guardia civil que mató a tiros en dos mil dieciséis a un ciudadano marroquí en plena a tres este agente estaba destinado en Quintanar de la Orden la sentencia recoge que responsable de un delito de asesinato con la eximente incompleta de trastorno mental transitorio Castilla y León

Voz 28 17:51 la empresa y So what acaba de anunciar el despido de los ciento seis trabajadores de su planta de Medina del Campo en Valladolid está dedicada a la construcción de Torres relacionadas con la electricidad

Voz 6 18:03 Cataluña el precio de las viviendas de alquiler en Barcelona subió el año pasado un diez por ciento el precio medio de un piso en la capital catalana es de ochocientos setenta y siete euros puede parecer una animalada pero todavía no hemos llegado a los niveles que había en plena burbuja inmobiliaria última hora de la Comunidad Valenciana ha quedado en libertad

Voz 26 18:20 o con medidas cautelares el hombre detenido en Valencia por maltratar y agredir sexualmente a su mujer después de que la víctima ingresada en un centro de protección a petición propia según la policía llevaba más de un mes aislada maltratada en una habitación sin apenas comida

Voz 6 18:33 Cádiz

Voz 26 18:35 el Boletín Oficial del País Vasco publica las bases de la OPE de Osakidetza ya a partir de mañana los interesados tienen un mes para inscribirse y plazo hasta mayo para preparar el temario y obtener una de las tres mil trescientas XXXI plazos del Servicio Vasco de Salud las academias están desbordadas no dan a basto un titular desde Extremadura

Voz 29 18:53 a la bebe extremeña con Un corazón de un grupo sanguíneo distinto ya ha recibido el alta hospitalaria y esta mañana ha podido dejar el hospital Gregorio Marañón de Madrid para viajar a casa con su familia residente en la provincia de Badajoz en Galí

Voz 27 19:05 la Unión Europea decide esta tarde destinar algo más de tres millones de euros a reparar los daños de la ola de incendios del pasado mes de octubre procederán del Fondo de Solidaridad destinado a apoyar labores de reconstrucción en catástrofes naturales las río a la madre de la profesora riojana que imparte clases en el Instituto de Florida donde se ha producido el asesinato de diecisiete personas ha narrado en esta emisora los momentos de angustia que ha vivido Violeta habló por Whatsapp con su hija cuando ésta todavía estaba encerrada en clase

Voz 6 19:31 Se con cinco alumnos es de Ceuta que el consejero de Deportes de la Ciudad Autónoma perfila algún tipo de reconocimiento especial al medallista Regino Hernández nació en Ceuta tal como ocurriera con los otros dos medallistas olímpicos caballas Murcia

Voz 26 19:43 más de setenta y siete mil hogares de la red

Voz 30 19:45 aún se encuentren en situación de pobreza energética según un estudio de la red de lucha contra la pobreza y la Universidad de Murcia

Voz 38 22:17 qué tal Javier buenas tardes pues bueno al llegar al hospital hay una máquina donde se puede coger un tíquet un papel con un código ya en la propia máquina vemos problemas para las personas que no ven en la pantalla aparecen las instrucciones para obtener ese papel leemos introduzca su tarjeta sanitaria tal y como aparece la imagen pero ninguna señal o instrucción acústica luego el paciente siente en una sala a esperar su turno a esperar mirando a una pantalla en la que van apareciendo

Voz 1444 22:40 es un código que corresponde al paciente el que ha obtenido

Voz 38 22:42 con ese ticket y un número el de la consulta a la que tiene que acudir de nuevo en esta otra pantalla más indicaciones sólo visuales podemos leer aquí aparecerá su número y la consulta a la que tiene que dirigirse cuando cambia el turno Se escucha esto

Voz 26 22:57 pero por lo demás silencio ninguna señal acústica ninguna indicación que permita a una persona con baja visión o ceguera saber adónde cuando tiene que ir

Voz 38 23:05 para ser atendido gracias ahora nuevo pero no ha

Voz 0867 23:08 a la comunidad admite el problema pero responde ante la que será montado para cambiar este sistema de aviso que no lo van a tocar y que los que no puedan ver las pantallas tendrán que pedir asistencia al personal del centro

Voz 39 23:19 no

Voz 1626 23:23 Ismail calle qué tal muy buenas tardes

Voz 0867 23:24 bienvenido a La Ventana de Madrid cómo estás muy buena Ismael aberturas impulsado la recogida de firmas en Change punto RG para que esto cambie hay muchas cosas sobre este asunto que que no entendemos muy bien no porque este es un sistema de avisos relativamente nuevo pero igual que ocurre con ascensor o con una entrada un edificio debería estar pensada ya en todos no básicamente este sistema debería ser un sistema accesible porque esto no ocurre

Voz 22 23:46 si no ha sido creo yo también el conjunto de de ciegos y deficientes visuales pues más vemos con con esa dificultad a la hora de de ir al al hospital in para saber es la consulta que te ha tocado el turno al que llega pues solamente son las pantallas única y exclusivamente visuales básicamente tú cómo te las apañan pues hasta ahora hasta diciembre que existía en el antiguo sistema pues espera te avisaban por megafonía con tu nombre tus apellidos y te decían el la sala en la que tocaba para poder pasar ya a ella pero ahora ya no ya no puedes ir solo o independientemente no puede defender ahí

Voz 0867 24:29 en Madrid no que el problema existe que ellos no tienen voluntad de cambiar absolutamente nada de este nuevo sistema así que básicamente lo que tiene que hacer una persona por ejemplo cómo es tu caso una persona invidente pues es pedir ayuda a los asistentes del centro en cuestión

Voz 22 24:41 sí esa es la solución quedan a algún vamos a las personas que están allí de apoyo que en muchos casos ya no existen esas personas antes había administrativos en los mostradores pero ya hay muchos y salas de espera que no tienen esas personas ya ahí trabajando entonces

Voz 40 24:58 sí dicen es que hay que

Voz 22 25:01 a acudir a las chaquetas verdes que son los los colaboradores pero claro ya tienes que depender de otra persona

Voz 0867 25:06 lo que tienes que buscar la vida efectivamente se está impidiendo por tanto a personas invidentes en este caso acceder a esta información a este aviso que entiendo es un sistema que funciona en otros países y que ellos habrán resuelto de alguna manera este problema que no seremos pioneros no

Voz 22 25:21 incluso aquí en un hospital privado existe en Sanchinarro existe ese mismo sistema con pantallas y que hay un apoyo acústico que te dice lo que sale en pantalla así el está muy bien que exista la privacidad para los datos personales de las personas pero la Ley de Protección de Datos hay que respetarla igual que se ponen las pantallas un códigos y una sala del número que te ha tocado pues igual se puede decir ese mismo código ahora despedir el el ticket

Voz 1227 25:50 de Salgado y luego ya en la pantalla cuando esté a las

Voz 22 25:52 a la a la que tienes que ir

Voz 0867 25:53 eh en tu caso tú tienes un problema de visión pero claro pienso también en en personas que tienen problemas de movilidad personas mayores que también creen problemas de vista eh claro usted no es un problema exclusivo de los inmigrantes

Voz 22 26:03 no no no es exclusivo de los invidentes hay muchas personas mayores que aparte de no defenderse con la tecnología a la hora de insertar la tarjeta pues que tampoco pueden ver bien la pantalla que es que además tienes que estar pendiente todo el rato de esa pantalla no no no te queda otra hay pues mucha gente mayor o gente que no están mal lo que tiene problemas también de de de visión pues cuando se pueden descender eh ellos solos cuentas firmas lleváis pues ayer llevamos ya ciento quince mil hoy no sé no sé que la verdad es que ha habido mucho apoyo

Voz 41 26:36 yo estoy muy contento por eso bueno ojalá sin algo si hacen caso si es verdad Ismael un saludo suerte muchas gracias muchas gracias a vosotros

Voz 0867 26:48 o para saber si puede hacer algo no hemos llamado a Fernando Prados el viceconsejero de humanización y de asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid señor Prados qué tal muy buenas tardes vienen

Voz 1667 26:58 explíquenos de verdad esto no tiene solución no se puede hacer nada no se pudo hacer como nos cuenta

Voz 0867 27:03 Ismael y añadir un sistema de voz que cante la letra de la cita

Voz 1227 27:07 por su puesto soluciones me imagino que es están estudiando pues hay muchísimas no sólo para las personas que tengan al creación visual también las estamos tomando para el que tiene problemas también auditivos y las personas que van con problemas de movilidad a todas ellas hay que facilitarles el acceso de la manera que mejor pueda pueda adaptarse a sus dificultades pero en todo caso siempre salvaguardando pues ciertas a ciertas cosas que son absolutamente

Voz 0867 27:39 hay cosas claro lo de la privacidad está claro que no se diga nuevo y demás pero en el caso de añadir una voz que lo oculte el número o la letra que marca la pantalla tampoco hemos mayor dificultad de hecho nos contaba Ismael que en una clínica privada de Madrid esto ocurre y no nada

Voz 1227 27:54 sí claro pero sí el el tema está en que se está implementando nuestra todavía todos los centros esta solamente algunos de ellos lógicamente estamos dando un paso más en conseguir pues satisfacción del usuario

Voz 0867 28:07 cómo no

Voz 1667 28:07 el piensan señor Prados estas cosas antes distraernos frontal

Voz 1227 28:12 decir ni que no se piensan ni que no se tenga voluntad de cambiar absolutamente nada ha dicho no es verdad a ver nosotros claro que lo tenemos pensado por eso poníamos a una persona porque hacía de lo habíamos hablado con algunas asociaciones lo que hacíamos es para una persona para que

Voz 20 28:28 que no se produjera ningún problema

Voz 1227 28:30 las personas que tienen un problema tanto de movilidad como directivo como visual evidentemente tiene a su disposición personal de atención al paciente que son los chaquetas verdes que además van vestidos de una forma especial para que bueno pues ellos mismos este localizados bueno pues dan servicio que tienen que dar que es lo sabemos bien lógicamente no tiene ningún problema si es verdad que hay determinados pacientes que pueden verse bueno pues que no les guste el estar acompañados lo entendemos perfectamente buscaremos dar soluciones para evidentemente basó vamos a darle la solución que necesiten

Voz 0867 29:04 es más sí señor Prados es que en el caso de Ismael nos dice evidentemente que no le gusta estar acompañado bueno pero que además cuando busca asistencia de estos chaquetas verdes en su caso y el habla del Hospital de Coslada dice que que en ocasiones no los encuentra que parte de ese personal no está

Voz 20 29:20 bueno pues eh

Voz 0867 29:22 dice esta persona eh bueno sí sí sí bueno está claro

Voz 1227 29:25 lo que a ver los que las personas que están trabajando en algún determinado momento pues no las pueden localizar eso nos puede pasar en todos los sitios en el aeropuerto en un campo de fútbol estas cosas pasan pero bueno no es la habitual y lógicamente bueno pues cuando hay algún problema de esto pues lo recogeremos en el inmediatamente desde luego si hay una persona que tiene alguna necesidad y además en un centro sanitario con especial sensibilidad por este tipo de personas se va a hacer todo lo necesario para que éste con el máximo confort posible eso es indudable

Voz 0867 29:57 el plazo más o menos que se está instalando planteando este sistema pero cuando podríamos tener la solución a este problema como suegro de meses

Voz 1227 30:08 no de siglas seguro

Voz 20 30:10 no soy duro queda porque van más deprisa

Voz 1227 30:12 evolución tecnológica que nos podemos imaginar este es este

Voz 20 30:17 modelo se quedará obsoleto en nada cambiaremos al poco seguridad o cambiarán a otro

Voz 1227 30:21 sí sino estamos aquí pero vamos a lo que sí puedo garantizar es que esto se está implantando todavía no esté implantado en todos los sitios con lo cual se está implantando lógicamente todas las medidas que sean para beneficio satisfacción del usuario se van a poner en marcha todas absolutamente lo que nos deje la evolución tecnológica hemos permita evidentemente utilizaremos los medios como los teléfonos las tablets ella estaba utilizando para las alteraciones auditivas con lenguaje de signos a través de un monitor estamos trabajando en todo eso lógicamente la tecnología no donde nos va a ayudar muchísimo más yo creo que este tema quedará en nada en cuanto seamos capaces de de un sistema de aviso a través de vibradores a través de bueno pues de otros métodos tecnológicos que ellas están utilizando en algunos sitios y que pronto llegará

Voz 1667 31:10 bueno pues Fernando Prados gracias por estar con nosotros un placer

Voz 4 31:16 siete de la tarde treinta minutos vamos con el resumen de la crónica de este jueves en Madrid no seremos Malpensa

Voz 0867 31:22 a dos no veremos ningún movimiento político extraño ni malintencionado en esta noticia el Gobierno central recurre ante los tribunales el Pacto por la Justicia madrileña alcanzado por Cifuentes y los sindicatos judiciales igual que ha hecho con Carmena el Ejecutivo entiende que la mejora salarial incumple la información del foso

Voz 6 31:39 Fuentes de la Delegación del Gobierno han señalado que desde septiembre pasado el Ejecutivo de Cifuentes tiene sobre la mesa un requerimiento para retirar ese acuerdo un requerimiento que no ha sido contestado por la Puerta del Sol a pesar de que está basado en varios informes del Ministerio de Hacienda que señalan que ese acuerdo incumple la Ley General de Presupuestos la presidenta regional va a plantar cara a Montor

Voz 42 32:00 tengo usted absolutamente ninguna duda ninguna hice lo digo aquí en sede parlamentaria que nosotros vamos a defender todos los acuerdos que hemos firmado con los trabajadores y sus representantes en todos los lugares donde sea necesario recurriendo incluso a la vía contencioso administrativa si es necesario eso no tiene que tener ninguna duda

Voz 6 32:21 desde la Delegación del Gobierno se subraya que no hay doble vara de medir como decía el Ayuntamiento de la capital también por haber llegado a acuerdos con sus sindicatos la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia tiene las mismas razones administrativas que la presentada contra Manuela Carmena

Voz 0867 32:36 ha cubierto que viene los tuyos por cierto el juez ha aplazado de momento la declarado de Francisco Granados la segunda parte de su declaración que estaba prevista para el próximo día veinte tendrá que retrasarse por cuestiones logísticas básicamente porque no puede acudir ese día la cita una de las fiscal este momento no se conoce la fecha en la que Granados hará de nuevo el paseíllo por la plaza de París ciudadanos quiere que Granados además acuda al Congreso de los Diputados a la comisión sobre financiación irregular del Partido Popular

Voz 51 35:27 actualización de las funciones de los policías recogiendo la protección de las mujeres víctimas de violencia de género el ejercicio de la policía de proximidad y la presión de los entornos escolares de los entornos socio escolares se regula la prestación asociada del Servicio de Policía Local entre municipios limítrofes en caso de eventos estresantes

Voz 0867 35:47 la Asamblea ha dado luz verde a la elaboración de una ley de parejas monoparentales Carmen Flores es la presidenta de la Federación de Asociaciones de familias monoparentales qué tal buenas tardes

Voz 52 35:57 hola buenas tardes que me he dicho monoparental

Voz 0867 36:00 sino me equivocado la mayoría de estas familias en Madrid dicho están formadas por mujeres verdad

Voz 52 36:04 efectivamente cerca de ochenta ahí el ochenta y uno y ochenta y tres por ciento van mareando la otra

Voz 0867 36:10 se ha dado el primer paso pero pero ahora queda lo más complicado no que es desarrollar una ley queda mucho debate por delante qué derechos debería garantizar esta futura ley

Voz 21 36:20 bueno pues saber cómo cómo no tenemos ninguna

Voz 52 36:25 es una medida específica ni ningún reconocimiento efectivamente ese primer paso en la que se define la mentalidad es decir a todas aquellas situaciones en las que en un hogar está a una sola persona adulta a cargo de uno de más menores no

Voz 21 36:43 he creemos que

Voz 52 36:46 lo que el que la protección que se pueda desarrollar a partir de esta definición debe ser lo suficientemente amplia para no caer en estereotipos o en lo que está sucediendo en la realidad que tenemos hoy en día que que los informes nos nos dicen que cerca del cincuenta y tres por ciento de las familias monoparentales están en riesgo de pobreza

Voz 0867 37:10 pero una cosa es la igualdad no y otra cosa es cada caso particular y entiendo que no es lo mismo una mujer que que no está recibiendo la ayuda por ejemplo correspondiente por parte de del padre que una persona que que por ejemplo no está en riesgo de exclusión no

Voz 52 37:22 claro por eso efectivamente la ley lo que lo que intenta es definir las diferentes situaciones eh que la diversidad en la monoparental y dar no porque efectivamente a ver familias monoparentales pues así rasgos grandes generales están formadas por madres que no se usa por mujeres solteras que no sean casado por mujeres separadas o divorciadas sopor mujeres viudas bueno de mujeres siempre generalizando vale no es excluyente de hombres pero bueno es porque de alguna manera por visitar

Voz 0867 37:58 lesionar de Messi que se ochenta y tres por ciento

Voz 52 38:01 está constituido por mujeres no sí dime

Voz 0867 38:04 Carmen no digo vuestra voz es muy importante en este debate que se abre ahora entiendo que que los partidos políticos cuentan con vosotros pues esos

Voz 21 38:11 tengamos que tenemos

Voz 52 38:15 ofrecimiento que les hemos hecho a los partidos políticos tanto a ciudadanos como al PSOE como a Podemos y al PP lamentablemente no nos ha contestado a a la solicitud que lo hemos hecho para que apoye esta ley pero el caso es sí que tuvimos una reunión con el director de familias de la Comunidad de Madrid el pasado año y sí que sabe de nuestras intenciones por lo tanto entiende que si esta ley va a salir adelante con la abstención que que ha tenido ciudadanos hoy pues esperamos que que efectivamente se abra una comisión de trabajo y que nos pongamos a trabajar nuestra ofrecimientos ellos a que esperamos que sí que no que cuente con otra

Voz 0867 39:03 Carmen Flores agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros y enhorabuena por este primer paso ha dado hoy en la Asamblea de Madrid

Voz 52 39:09 el pues muchas gracias por darnos voz también

Voz 5 39:19 marchamos hay que la música de Michael Nyman que estará actuando en Madrid el próximo día dieciocho de febrero mañana nosotros tendremos más Ventana de Madrid Mañanes viernes llega el fin de semana hasta mañana adiós

Voz 8 40:06 tú tienes alarma en casa Securitas Direct qué tal es que el mes que vienen entregan Scarlett Iker ponerme una alarmante estimular los pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 25 40:21 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula un en Securitas Direct punto es

Voz 6 42:03 en este punto hay unos hablan de todo tipo de negocios hoy también de libros de una editorial que acaba de ponerse en marcha Rafa Bernardo buenas tardes

Voz 1762 42:11 buenas tardes es siempre una buena noticia escuchar que nacen nuevos proyectos editoriales y atención a este porque promete obras de las que hasta ahora se conocen más bien poco en España la iniciativa se llama báltica editorial Se va a concentrar en obras de Europa Central y del Este y como muestra de su filosofía escuchamos a su fundadora

Voz 26 42:26 catorce hablar de uno de los dos lados

Voz 1762 42:29 los que ya tienen en el mercado

Voz 57 42:31 hay libros que escritos hace muchos años que siguen siendo actuales por ejemplo ese primer libro que nosotros hemos publicado eh de extracción que se titula invierno en los Alpes es un libro escrito en el año mil novecientos veintiséis más o menos ir habla de la Europa de entonces es decir una Europa que sale de un conflicto ya se encamina hacia el otro y creo que lo que ella describe en ese libro guardan mucha relación con la situación actual que vivimos en Europa

Voz 1762 43:05 yo ahora un consejo de emprendimiento que nos da David Rebollo de colaborar el comparador de Tours actividades turísticas aconseja a los futuros emprendedores estar dispuestos a adaptarse si las cosas se tuercen hay

Voz 58 43:14 de ser suficientemente consciente de escuchar al mercado para saber que si los planes no están saliendo como tú pensabas a lo mejor hay algo que no estás haciendo bien y tienes que cambiar eh hay mucha gente que se ofertas de ofertas Ofertas ofertas acaba creyendo que lo que tiene es muy buena a pesar de que nadie quiere comprar y eso es un problema que puede llevar a que incluso cierre las claves próximo programa mañana por la noche no

Voz 1 43:59 lo que queda tendría con Isaías Lafuente

Voz 6 44:03 Isaías hay que ver cómo pueden cambiar las sensaciones de un día para otro en veinticuatro horas

Voz 0464 44:07 que si no lo hemos visto pero imaginamos que Carlos Boyero estará hoy menos preocupado que ayer felices los madridistas felices también los aficionados a los deportes de invierno van y los que no también que ayer vieron a Regino Hernández conquistar un bronce en los Juegos Olímpicos

Voz 1 44:21 vaya

Voz 60 44:22 luchó hasta el final ahí ha estado de lo que pudo acabar con una sequía de triunfos todo el deporte español en unos Juegos Olímpicos de pie saltando hoy estable que ellos solos

Voz 0464 44:39 hacía más de un cuarto de siglo que no lo conseguíamos y esta mañana Regino hablaba en la SER

Voz 1227 44:44 la verdad que llevo todo el día con un va tanto bueno no me sentía bastante cómodo no estaba tan nervioso como normalmente pero claro Kroos y todo puede cambiar el segundo más casi me quedo fuera en octavos final entrado en foto finish por muy poco pero claro nada está está seguro hasta que no cruzar la meta

Voz 0464 45:05 y hoy nos hemos acordado mucho de Paloma del Río no porque José Manuel tallada lo hayan narrado mal que lo hizo muy bien sino porque ella era la voz desde hace décadas ella también tenía un poco de morriña

Voz 52 45:16 estoy viviendo estos juegos así su poquito encogida sabes tengo morriña tengo nostalgia pues que llevo catorce ediciones ocho de verano se de invierno entonces verlos desde casa se me hace raro

Voz 0464 45:26 pero como Paloma del Río es una mujer de recursos pues nada baja el volumen de la televisión y ella misma se lo narra

Voz 52 45:33 Jose haga de cosas como ponerle sonido internacional porque prefiere ocultarlo consumido internacional a a verlo con la narración y en inglés ni francés y en español pongo Sonido Internacional y prefiero mi internacional hacerme una idea de Nikon loción de lugar así es lo que yo haría

Voz 0464 45:48 la medalla de Regino Hernández era la buena noticia de este jueves la otra matanza en una escuela de Florida diecisiete muertos a manos de un joven de diecinueve años Nico las Cruz del que vamos conociendo poco a poco datos que nos contaba hoy en La Ventana Borja Echevarría vicepresidente de Univisión Noticias digital

Voz 38 46:08 lo primero que hicieron pocas previas subió en Instagram en las cuentas que tenían al ya aparecía con armas club al parecer dejó también hace unos meses al comentario convertir en un tirador profesional con escuela no había bastantes indicios de que era dijeron peligro

Voz 0464 46:28 esta mañana repasábamos en Hoy por hoy la larga lista de ataques masivos en Estados Unidos

Voz 1444 46:32 veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve

Voz 20 46:35 en el filme

Voz 1667 46:39 Eric y Dylan dos estudiantes del instituto de Columbine asesinado

Voz 0464 46:42 hace como son los que quedaron en la historia pero es que sólo en lo que llevamos de dos mil dieciocho ya se han producido treinta ataques

Voz 38 46:48 lo que tenemos es este momento son saques de lo que consideran tiroteos Osama más Julen que técnicamente son más de tres muertos sea llevamos sólo mes y medio triste del año dos mil dieciocho ya van treinta ATA que es aún más grave todavía más dramático esos ataques más de la mitad escuelas

Voz 0464 47:09 y por qué no terminan en Estados Unidos con las armas de fuego bueno pues porque senadores congresistas como Marco Rubio por ejemplo senador por Florida están financiados por la Asociación del Rifle

Voz 38 47:20 está Marco Rubio Él ha recibido hasta ahora tres punto tres millones millones de dólares en su primera reacción puede recemos por los muertos recemos por lo por las victimas no rehúyen permanentemente el debacle en las armas no es una cuestión de ideología solo tanto políticos republicanos como político demócrata reciben financiación de la Asociación Nacional de Ripley es uno de los principales lobbies del país con lo cual no creo que haya mucho optimismo que un ataque como éste que vaya a provocar ningún tipo de cambio

Voz 0464 47:55 hablábamos con Borja Echevarría haya hablábamos con Eduardo Casas en La Ventana que subinspector de policía especializado en la lucha contra la explotación sexual de menores la escritora el libro las andanzas de un policía tecnológico le preguntábamos cómo es posible que alguien deja que deja estos rastros en las redes no pueda ser detectado hundido

Voz 0867 48:14 que la denuncia es muy importante pero

Voz 0464 48:16 después la investigación es complicada

Voz 61 48:18 lo que pasa es que es que es muy fácil que te que te engañen porque no os podéis imaginar cuánta gente cuantos ponen en Internet amenazas y absurdas que no tienen previsto que no tienen previsto cumplir discriminar la buena de la mala es extraordinariamente complejo el limitar las libertades de una persona que en realidad no tiene previsto hacer nada es también complicado entonces no es no es tan fácil salvo casos muy obvios que dice Juanjo hay que actuar ya porque porque es que va

Voz 0464 48:44 en su libro nos cuenta multitud de anécdotas algunas de ellas divertidas como la policía que interna

Voz 1667 48:49 llegó a un delincuente desde un armario otras

Voz 0464 48:52 no tanto como las referidas precisamente a la investigación de delitos sexuales sobre menores dice que ha tenido que ver en su vida imágenes que marcan

Voz 61 49:00 imágenes que marcan ya imágenes que una vez que las has visto toda la vida las llevas dentro sobre todo principio porque marca más la lo que al principio de la carrera pero hay cosas que yo empecé a ver hace dos o tres años y que desde entonces ha ido hasta ahora se ven mucho que las tengo grabadas grabadas dentro lo compara muchas veces con el con el policía de homicidios porque

Voz 0464 49:18 teniendo cadáveres y está viendo situación

Voz 61 49:20 es que son también muy desagradables nosotros tenemos una ventaja por lo menos las fotos y los vídeos no huelen parece que no pero el refuerzo olfativo es algo que hace todavía más dura la escena

Voz 0464 49:30 sí acerca de EEUU hemos situado y también nuestra mirada a la historia porque el quince de febrero de mil ochocientos noventa y ocho estalló en el puerto de La Habana el acorazado estadounidense Mayne en un momento de mucha tensión entre Cuba y la metrópoli España un momento que los estadounidenses supieron aprovechar

Voz 1626 49:53 hablamos de un momento en el que Cuba y España estaban golpeando por el control de la isla is sobrevolando común buitre andaba Estados EEUU querían echar a España para empezar a mangoneo cuando el Mein estalló aquella noche Estados Unidos dijo esta la nuestra y nos acusó del ataque una comisión de investigación demostró que el acorazados había ido a pique el solito porque prendió el carbono almacenado y el fuego alcanzó los depósitos de municiones una pero eso a Estados Unidos le daba igual necesitaba una excusa para sentirse atacada decirle a España que o abandonaba Cuba o declaraba la guerra vaya ruina se perdió Cuba Puerto Rico Filipinas y la isla de Guam a tomar vientos el imperio colonial

Voz 0464 50:36 todas las mentiras que siempre han sido también un arma de destrucción masiva en todo tiempo y lugar hoy precisamente sobre mentiras hablado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría considera que hay que ir con mucho cuidado

Voz 62 50:49 las noticias falsas Soraya Sáenz de Santamaría en una frase que viniendo de un representante del Gobierno tiene mucho mérito

Voz 63 50:54 como ciudadano a de construir y fortalecer suscrito

Voz 1 50:57 serio

Voz 63 50:58 a la hora de asumir una información como sí

Voz 0464 51:00 el claro es muy importante que los ciudadanos puedan

Voz 62 51:03 tener su criterio sobre lo que es verdadero y lo que es falso imaginaros que un país rescata su banca se gasta sesenta mil millones de euros y su ministro de Economía dice lo siguiente esto no cuesta

Voz 64 51:14 a los contribuyentes españoles

Voz 1667 51:16 verdadero o es falso

Voz 64 51:19 la última vez que el Banco de Spa