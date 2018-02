La Ventana (16/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informáticos

Voz 1667 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el Gobierno asegura que su intervención de la Generalitat el artículo ciento cincuenta y cinco le faculta para impulsar el castellano en las escuelas como lengua vehicular el portavoz Íñigo de de Vigo confirma que el Ejecutivo quiere garantizar es alternativa a los padres y que esta propuesta no es un globo sonda para empujar el independentismo formar gobierno

Voz 2 00:31 que esto no es un globo sonda es una resolución que hay que tomar en tiempo y forma las resoluciones no se toman cuando la apetece a uno se toma cuando toca tomarlas o tanto lo vamos a hacer de esta manera el vamos a hacer de la mejor manera que sepamos pero el como ya dije ustedes estamos estudiando lo con el objeto de combinar ambas cosas por un lado el derecho de los padres y por otro lado también el correcto funcionamiento del sistema educativo

Voz 1667 00:56 en Bélgica Carles Puigdemont ha mantenido una nueva reunión con los exconsellers a los que reclama la justicia española el abogado del ex presidente de la Generalitat también ha asistido a este encuentro en el que según el letrado no se ha planteado ningún paso atrás de Puigdemont el abogados Gonzalo Valle

Voz 3 01:12 absoluto eso porque es una reunión estrictamente en qué momento lo que de futuros como

Voz 1667 01:22 cierto que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana de Jordi Sanchez contra el auto del juez Pablo Llarena que le denegaba el permiso de salida de prisión para participar en mítines políticos además el pero sigue confiando en la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo pesan no contar con el apoyo de los grupos del Europarlamento PSOE y Podemos reconocen que la gestión del ministro no convence en Europa Jonás Fernández ex eurodiputado socialista Pablo Echenique de Podemos

Voz 4 01:51 no apoyamos activamente la candidatura de Guindos porque construye esa candidatura en virtud de los éxitos de su política económica en España y en la medida en que no compartimos esos supuestos éxitos no podemos compartir esa

Voz 5 02:05 esa candidatura obviamente tenía aunque hay enormes dudas de que el señor De Guindos iba a beneficiar en algún sentido las vidas de de sus compatriotas

Voz 1667 02:16 el Supremo envía a prisión a un usuario de Internet que se mofó en las redes sociales de las víctimas de la violencia de género el tribunal ha elevado la condena impuesta por la Audiencia Nacional informa Alberto Pozas

Voz 0055 02:26 sí de dos años sube a dos años y medio de cárcel y eso traspasa Pablo la frontera legal que hace obligatoria su entrada en prisión aunque no tenga antecedentes Se trata de un usuario de Twitter que entre dos mil quince y dos mil dieciséis publicó varios mensajes riéndose de las víctimas mortales de la violencia machista comentando por ejemplo la cifra de asesinadas ese año diciendo pocas me parecen con la de putas que hay su

Voz 6 02:47 estas riéndose también de Marta del Castillo

Voz 0055 02:49 fue la Fiscalía la que pidió aumentar su condena para que tuviese que entrar en prisión el Supremo dice que esos mensajes constatan su odio hacia las mujeres

Voz 1667 02:57 hoy tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:01 carriles es Matri en Madrid este viernes hemos podido escuchar la grabación completa de la declaración de Francisco Granados ante el juez del caso Púnica en la que señaló Cristina Cifuentes como la mano derecha de Ignacio González también explicó que había una doble financiación del Partido Popular cuando gobernaba Esperanza Aguirre una financiación general y una específica para la presidenta con empresas que desviaban dinero a través de contratos de publicidad un entramado en el que según Granados Cifuentes era la mano ejecutora

Voz 7 03:26 que se convierte en la persona de las malos los oídos en la Finlandia la ejecutiva en el partido de señor González que se jacta ella esto como hay como digo hay cientos de testigos cejaron tal vez es la banda pueblos remisión Gonzalo cejar que llevan este partido no mandaba absolutamente nada y casi cualquier cosa que había que tratar sobre pues los distritos en la Comunidad de Madrid alcaldes era el referencia al partido tenía que pasar por la señora Cifuentes

Voz 1915 03:56 Cifuentes ha presentado una querella criminal contra Granados por injurias y calumnias y por un delito contra la integridad moral y en la Asamblea Podemos ha registrado una pregunta para que el Gobierno regional explique en el próximo pleno la aparición de amianto en varias instalaciones del metro según publica hoy El Mundo la empresa del suburbano ha admitido que uno de sus trabajadores ha desarrollado un cáncer después de trabajar con ese material y la Cadena SER ha podido saber que hay otro empleado también con cáncer y al que la Seguridad Social está estudiando posee Se tratará de un caso similar escuchamos al consejero de metro Borja Carabante y al portavoz de Comisiones Obreras Alfonso Blanco

Voz 8 04:27 lo que se ha detectado es que hay un repuesto que puede están algunos coches y algunos trenes de la serie dos mil y cinco mil que contiene amianto en ningún caso puestos en contacto con los mejores y por tanto no suponen ningún peligro para la salud de los de los viajeros yo lo sé desde hace años

Voz 9 04:44 yo estaba trabajando en trenes que este año está manipulando lo que me dicen que ahora tiene algo que todo el mundo sabíamos o pensábamos que no tengo amianto igual quince grados en el centro

Voz 1667 05:01 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Roberto Sánchez ya las cinco las cuatro en Canarias en la SER

Voz 1 05:10 cadena SER servicios informativos

Voz 12 05:19 cadena SER La ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 05:55 a las cuatro de la tarde y seis minutos tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes bienvenidos abrimos aquí esta Ventana es bien si hemos invitado a tomar café a nuestro compañero Matías Vallés adjunto a la dirección del diario de Mallorca desde allí desde Palma nos escucha Matías qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto o cómo estás estás haciendo cuentas ya para tu jubilación exacto como eh

Voz 6 06:19 ahora resulta que los ochenta son los nuevos cincuenta puesto hoy prácticamente un veinteañero no sabía que quedan varias décadas por lo visto todavía inicial según los empresarios

Voz 1826 06:26 Isaías qué tal buenas tardes hola qué tal a tomarla bueno este es uno de los asuntos que nos va a proponer esta tarde que nos ha propuesto ya he dicho a días y que esperamos abordar antes de las cinco en esta primera hora porque como muy bien ha apuntado a Matías pues aparece la duda hombre de trasfondo siempre está el debate sobre hasta dónde llegará tal y como está la pirámide de población tal y como está ahora mismo el reparto del trabajo hasta dónde llegará la hucha de las pensiones pero después hay otra evidencia que es aquella a la que hacía referencia a nuestro nuestro compañero Matías y es que ahora mismo la esperanza de vida es mucho mayor que la que tenían nuestros abuelos muchísimo muchísimo mayor que la que la que tenían los bisabuelos de nuestros abuelos

Voz 6 07:14 es que ahora Roberto al pedir la jubilación es la primera vez que la gente quiere ser más vieja de lo que parece no estamos todo luchando toda la vida parece el más joven de ciudad donó ese mi trabajo me agota ya no puedo más ahora también esta propuesta de solucionar el problema de las pensiones suprimiendo las pensiones es decir haciendo que la gente trabaje prácticamente hasta su último suspiro pues quizá no sea la más ideal no

Voz 1667 07:35 de menos esta semana hablando del día de los enamorados porque como tú eres muy partidario de determinados días para ponerlos a parir digo aquí habría estado Matías sensacional

Voz 6 07:43 aquí aquí hubiera citado directamente a cambio a Camilo José Cela un habitante de un residente mucho tiempo en Mallorca que decía el enamoramiento es un estado de imbecilidad afortunadamente tránsito

Voz 1667 07:53 el escritor y en el que él en el que el cayó porque cuando

Voz 6 07:56 el K después de décadas y décadas desde el primer matrimonio del matrimonio oficial le dice a su esposa Mena morado como un colegial osea ni Nice la estaba exento de

Voz 1826 08:04 hay que ver batidas que previsible eres si ya sabíamos que no te gustaba nada más que te veas cierto desafecto con la Navidad no subiera estar sorprendido sobremanera que a lo mejor fuera de voto el día de los enamorados esteroides que imaginaba

Voz 6 08:18 es una frase muy bonita esta semana dice sigo soltero porque porque creo en el amor

Voz 1826 08:24 cómo es esta semana estos días el la semana del Día de los Enamorados pues ha habido de todo y hoy nos hemos enterado por ejemplo de de una noticia algo que sucedió hace pocos días en Motilla del Palancar en Cuenca una noticia de aquellas que uno no se acaba de creer una noticia que es tan triste como lo increíble porque Juli Leal una mujer con síndrome de Down fue expulsada de un evento comercial que se estaba celebrando en un hotel de de esa localidad parece que le conminaron a ella y a sus acompañantes a abandonar el recinto textual según ha trascendido para que no se asustaron en el resto de asistentes Irene leal es una de las Hermanas de Julia es su tutora Irene qué tal muy buenas tardes

Voz 13 09:09 hola muy buenas tardes cómo estás pues bien Juli como está muy Myanmar Julieta regular aún le dura así un poco el disgusto que se llevó porque miedo Anna a pesar de su síndrome de Down pues ella se da cuenta de todo hoy se sintió despreciada al ver que no le quisieron dejar ninguna silla para asentarse

Voz 1826 09:31 tú estabas también con ella sí que se organizaba en el hotel

Voz 13 09:38 pues se organizaba en en el Hotel un como una charla de productos de salud

Voz 1826 09:45 de productos de salud de la empresa Mehdi salud por cierto nuestros compañeros de la Cadena SER tanto en Cuenca como en Motilla del Palancar han hablado se han puesto en contacto con el gerente de esa empresa con Paco Aguilera ha afirmado que todo ha sido un malentendido que que no se produjo ninguna discriminación que os han pedido disculpas directamente a vosotros ha sido así

Voz 13 10:09 sí nos han llamado hasta mañana y nos han pedido disculpas in los han llegado nos ha llegado a Advent a decir que que si queríamos que llegábamos a un acuerdo y que nos mandaban los regalos esos quedaban allí en en elemento

Voz 1826 10:28 sí móvil deja pequeño

Voz 13 10:31 de una agenda ahí les hemos dicho que no que nosotros no queríamos regalos ninguno

Voz 5 10:36 verrugas residuos han llevado para para disculparse eso es un en y reconocer los hechos que qué ocurrirá si que pasa si no sí claro qué pasó exactamente a ver

Voz 13 10:46 exactamente no se los enviaron hace unos días esa empresa unas cartas inventando honor si queríamos ir al evento emana Ascensión coma mil nosotras nos llevamos a mi hermana Juli porque nosotras no tenemos padres tenemos que llevar no va a todos los sitios posibles entonces no la llevamos porque mi hermana una persona muy sociable en la que tiene síndrome de Down hay innovar llevamos allí al al locales se y cuando fuimos a entrar al salón yo fui a coger una silla porque a mi chica padece de problemas de circulación en las piernas y entonces me dijeron que no que no cogiera las ya digo hoy porque dice porque los ha pasado en casos de que estos chicos se pone en la agresivo si podemos tener problemas en el en el evento este dice lo que sí podéis hacer dejarla fuera del evento en la parte exterior dice vosotras y quería Ojeda es Le dijimos que no que de ninguna manera

Voz 1667 11:51 es la primera vez que os pasa algo como esto

Voz 13 11:53 sí es la primera vez porque mi hermana está acostumbrada ahí a muchos eventos con nosotras sí nada hay la gente la trata con mucho cariño hija manos han negado que se sentara en una silla

Voz 1667 12:06 me parece un acto de dignidad que ha rechazado los regalos porque el mejor regalo para una persona como Julia es el respeto

Voz 13 12:14 exactamente un teléfono no

Voz 6 12:16 Irene ayuda hay una cosa que yo le he leído también en prensa que la empresa aparte de intentar limitar este daño reputacional yo creo que el titular de esta noticia es eso el daño reputacional tremendo caso que ha sufrido por un comportamiento totalmente inaceptable pero que también que os culpa a vosotras nada menos de haber provocado pues como el desorden la polémica etcétera ahí en la sala como invitadas

Voz 13 12:38 se dio cuenta muy poca gente porque nosotras en ningún momento al tiramos el orden ni hubo voces ni nada hubo una pequeña palabras entre nosotras y el comercial que nos atendió a no dejarnos la silla sí allí parte de la gente que habían elemento ni se enteraron simplemente personas que estaban en la parte de atrás nosotras estábamos de pie y entonces unos vecinos nuestros al ver cómo se comporta van diciendo esas palabras hacia mi hermana de que no le querían dejar la silla y que allí no podía y que se saliera fuera mil vecinos que se llama José Isabel nos apoyaron en todo momento se salieron con nosotros fuera del establecimiento

Voz 1826 13:23 ellos se fueron como gesto de solidaridad e Irene bueno ya nos has dicho que la empresa ha puesto en contacto que os ha ofrecido lo de los regalos el teléfono móvil de la habéis dicho que no etcétera vais a emprender algún tipo de acciones contra ellos

Voz 13 13:38 pues de momento no los lo estamos pensando pero ya hay incluso asociaciones que se van a persona Allen con denuncia y todo

Voz 1667 13:50 aquí estamos con lo mismo de siempre no ojalá que se produzca también otro mi tú en este sentido porque estoy convencido que esto que le ha pasado a Julia aunque a Julia sea la primera vez que le pasara a lo mejor pasa con más frecuencia no conocerlo yo no sé si hay que tomar otro tipo de de medidas legales pero desde luego sí que hay que denunciar porque estas cosas es desde luego no se pueden producir en pleno siglo XXI Matías está en Guaje del malentendido no no no es un malentendido es un error es una falta de respeto

Voz 13 14:22 han llegado a decir en el Facebook que no era hermana nuestra eso es mentira que es hermana nuestra

Voz 6 14:29 yo yo yo cuando Amberes

Voz 13 14:31 muro de familia que tengo de mis padres fallecidos

Voz 1826 14:34 tampoco tendría que acreditar nada Irene de quiero decir

Voz 1667 14:37 que fuera tú prima segunda

Voz 6 14:39 además es que iba a decir esto es que la situación en empeora vivió cuando he leído las la noticias de mañana vuela pluma nuestro quedamos periodistas ves yo creía que era un tren tras un ejemplo de discriminación laboral que hubiera sido gravísimo pero es que empeora porque se trata de una invitación es decir os convocan con una promesa de regalos por cierto es la primera empresa que veo nunca que en su página web tiene a esto somos productos y regalos osea que anuncia los regalos que da a las personas que acuden a los actos y que luego establezcan esta limitación que como digo no es que sea inaceptables que es que no es que no tiene Condotiero irrespetuosos acciones sí sí quiero decir una cosa las acciones legales por supuesto está ya derecha una una demanda como ETA no sé cuál sea el resultado pero el el daño reputacional está hecho yo yo creo que todas las empresas de las más grandes salas más pequeñas tienen que ser muy sensibles a este fin

Voz 1667 15:25 ahora

Voz 1826 15:26 a nosotros el que nos interesaba era el el daño el dolor que le habrá provocaba Juli del que nos hablaba Irene que está Si regular pero que estoy seguro que con el cariño que le dais pasará y pasará lo antes posible Le días también le das un beso de nuestra parte Irene

Voz 13 15:42 vale pues muchísimas gracias

Voz 1826 15:45 gracias a ti beso adiós

Voz 1 15:51 un recibo hizo un recibo dividido entre doce es menos recibo

Voz 14 15:57 con Mary V A plan estar seguro puedes agrupar el pago de

Voz 1 16:00 seguras BBVA fraccionar los incas

Voz 14 16:03 en doce meses cuantos más golpes más ahorras informados

Voz 15 16:06 sin BVA Dedieu vea creando oportunidades

Voz 16 16:11 son las ocho las siete en Canarias cada día cuando queda

Voz 1 16:15 Javier Álvarez buenas noches me Sánchez buenas noches artrosis Torrent presidente el Parlament de Cataluña muy buenas

Voz 16 16:20 buenas noches en la SER paso

Voz 1 16:22 muchas cosas de Aíto cuidadito partido de vuelta Camp Nou Barris Sergio Doni Páramo ser así que José Twitter el estratégico les siempre estará una obra primeriza a mí me cuesta entender nada yo creo que las cosas están seguida surge ciudadano que nadie puede bañarse

Voz 17 16:41 la misma noticia Hora veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde y siete en Canarias seis gente que tiene cosas tan buenas que decir y que contar con Ángels Barceló

Voz 18 16:53 ah

Voz 19 16:55 las estrellas de Frozen las estrellas de bayana las estrellas dirigir usé ex el país presenta colección estrellas Disney las mejores películas y cuentos en una colección inédita este domingo bayana por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 15 17:12 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 20 17:20 va mira antes

Voz 1826 17:27 como cada tarde con Isaías Lafuente Joy tomando café con Matías Vallés empezábamos por cierto saludando le preguntándole por qué es lo que nos había transmitido era el asunto que hoy proponía para que charlamos aquí en torno al café en esta primera hora le preguntábamos a Matías por las cuentas de la jubilación bueno la duda es nos deberíamos jubilar más tarde porque esto es lo que se ha planteado se ha planteado esta semana por parte del Círculo de Empresarios que asegura que la jubilación a los sesenta y cinco sesenta y siete años eso tal y como ahora mismo estamos los umbrales de esperanza de vida pues se va a quedar muy corta y que la prejubilación en España que no tendría ningún sentido pues como decíamos detrás está el eterno debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones bueno hemos decidido invitar a Miquel Porta que es catedrático de Salud Pública en la Autónoma de Barcelona y del Instituto de Investigación del Hospital del Mar Miquel Porta qué tal bona tarda buenas tardes qué hay entonces es posible que que nosotros y sobre todo nuestros hijos que evidentemente tendrán todavía mejor y mayor esperanza de vida eso de la jubilación a los sesenta y siete se quede como dice el Círculo de Empresarios muy corta porque estaremos en plenitud de facultades

Voz 21 18:43 bueno está claro que sí que eso está ocurriendo no queda ahí un fenómeno muy positivo y que no debería verse de forma completamente problemática muchas veces hacia señala que esta es una buena noticia que vivamos más años y por lo tanto es evidente que esa algo con lo que hay que lidiar ahí hay una realidad positiva que es que mucha gente llega en muy buenas facultades a a los sesenta y cinco y más adelante no

Voz 1826 19:11 no sé si médica científicamente podría darse exactamente una una cifra pero nos preguntamos también al principio cuál sería la edad actual que equivaldría a los sesenta y cinco años que tenían nuestros abuelos no

Voz 21 19:26 eso mágicas que la medicina pueda dar no porque todos vemos que hay una gran variabilidad de unas grandes diferencias con personas de setenta y cinco años que están fantásticas y otras que simplemente han fallecido prematuramente o con otras edades no no hay cifras mágicas es en este sentido lo que yo veo es que por ejemplo a ver vamos a ver por ejemplo los datos dicen que una mujer española de sesenta y cinco años como promedio tiene por delante nueve años de vida saludable de vida sin discapacidades y transtornos nos vamos a los setenta y cinco vivir de forma saludable y con posibilidades laborales y de todo tipo hasta los setenta y cinco hoy es una realidad muy claras

Voz 1826 20:12 no porque que saber aquí lo ideal sería que el sistema pudiera soportar el hecho de que cómo han cambiado para mejor nuestras condiciones de vida cuando llegamos acierto a cierta edad podernos jubilar ya no los sesenta y siete a los sesenta y cinco o a los sesenta ipod desde entonces disfrutar en esa en esa plenitud de condiciones pues muchos más años de los que disfrutaban sedes nuestros

Voz 6 20:33 dominio a tener tener garantías que yo lo que le quería pedir el doctor puerta es al igual que se habla de una Medicina individualizada para cada paciente incluso con las enfermedades comunes a ver si habrá también una edad individualizada independiente de un año de nacimiento es decir si se puede tomar a una persona concreta es decir bueno usted a su edad real digamos a su edad en en otro en el de hace veinte treinta años está está la edad Buero

Voz 21 20:55 la medicina la medicina o eje individualizada y personalizada o no es otra cosa es que se hayan inventado una etiqueta la de marketing al respecto pero la medicina siempre personalizada debería estar debería serlo por cierto hayan y en cambio no vemos una ácida desde jubilación que contemplen los deseos y las necesidades y las voluntades de los trabajadores hay gente que realmente quisiera continuar trabajando porque tiene una calidad de vida en su trabajo porque tiene trabajo de calidad y otra gente que mucho antes de los sesenta ya está dado

Voz 22 21:35 cuándo jubilarse porque su trabajo se producía

Voz 21 21:38 en unas condiciones lamentables que aquí está lo que

Voz 6 21:40 introducía Roberto que que era el que la gente quiere disfrutar de unos años pues en buenas condiciones porque

Voz 1667 21:45 si usted ha hecho la diferencia entre lo que es la esperanza

Voz 6 21:48 vida porque se los habla siempre esperanza de vida en torno a los ochenta años en España más de ochenta para mujeres pero está dentro de una variable que en la esperanza de vida saludable no los tiene

Voz 21 21:57 hay indicadores que me gustaría que los empresarios y todos los las partes implicadas los los conociesen hay indicadores muy claros en ese sentido lidere otra cosa que que son datos del Reino Unido pero que en gran medida podemos hacer nuestros que es que en el Reino Unido la discapacidad discapacidad física e intelectual se produce entre catorce quince años antes en las personas de clase trabajadora que las personas que tienen profesiones en de mayor calidad es decir que lo que uno nota a los ochenta el otro lo está notando a los sesenta

Voz 1667 22:35 Seat ese además de de trabajar más durante toda tu vida pierdes esa capacidad pero te hacen jubilarse más tarde ya vamos no

Voz 21 22:42 sí pero que claro hay que pensar en mejorar las escondía

Voz 1667 22:45 claro claro trabajo porque llegar quemado

Voz 21 22:48 un médico de Atención Primaria SFOR habrá alguien en mi profesión o un maestro de secundaria que todos o tantos trabajadores manuales de todo tipo o tantos funcionarios o sea que pueda tener profesiones en que no te no te gratificante ni ni me de forma material ni de forma inmaterial no guión creo que aquí hay una de las falacias que cometemos a menudo en estos debates que no hablar de mejorar las condiciones del trabajo

Voz 1667 23:17 claro es que yo creo que el asunto de la de la jubilación es un asunto muy complejo del que solamente miramos aspectos muy concretos en este caso cuál es la edad de jubilación cuál es la cuantía que nos vamos a llevar de la pensión pero cae el problema nuestro sistema de pensiones es muy poliédrico entonces lo que hay que hacer primero que la gente cuando se pueden que el que la gente cuando está capacitada para comenzar a trabajar comienza efectivamente a trabajar porque estoy atravesamos la incorporación del trabajo hasta los treinta o treinta y tantos años ya la estamos fastidie cuando en segundo lugar que tenga una vida laboral que llegue precisamente hasta la jubilación porque mucha gente lo que le pasa ahora es que con cincuenta cincuenta y tantos se queda en paro tiene que resolver su problema económico hasta que llega a la jubilación pero haría este tercer aspecto filosófico que es muy interesante que es plantear si la jubilación es sencillamente una fecha de caducidad es decir usted ya no sirve para trabajar o es un premio para el final de la vida yo le quería preguntar al doctor es decir los humanos merecemos unos años finales de nuestra vida ya liberados del trabajo dedicado solamente a disfrutar

Voz 1826 24:22 digamos que si doctor

Voz 23 24:26 tres

Voz 21 24:30 podría ser un poco y salir pero sinceramente es que a quiénes les gusta su trabajo porque les gratifica les recompensa desde el punto de vista material e inmaterial yo tiendo ayer Mis hijos me contaba no de un pariente nuestro en Nueva York que es médico y a los ochenta y tantos años a cada semana laboratorio pero claro tiene un trabajo que es muy interesante y está bien pagado vosotros por supuesto entiendo que no dejaré el micrófono así

Voz 23 24:59 de vuestros días doce oiga

Voz 21 25:03 hay una cosa muy importante y otros aspecto que yo creo que es es soslaya si tanto les preocupa la sostinibilidad de la economía porque no hablan más de los costes tiene la mortalidad prematura porque mucha gente no llega a la edad de jubilación mucha gente no llega a la a la esperanza de vida que teóricamente tenía como promedio su generación cuando nació y esto tiene un coste económico y humano en términos de sufrimiento un coste económico para la economía la llamada economía tan falaz que que no parece que les preocupe a mucha gente eh

Voz 6 25:38 discos de vamos a aumentar la esperanza de vida toda la gente vamos

Voz 21 25:40 nadie a prevenir enfermedad vamos a hacer políticas más activas contra las causas de las enfermedades vamos a mejorar las condiciones de vida hay muchísima gente entonces llegará mucha más gente llegará a los sesenta y siete a los setenta cuidado la tecnología puede permitir evaluar de forma justa si unas personas quién

Voz 1826 26:02 la escuela es ahí donde estuvo a la dificultad no lo que antes había dicho la medicina así para que sea medicina tiene que ser individualizada pero después claro las decisiones en política social Se se toman haciendo un baremo poniendo un umbral que Unibet a pues prácticamente todas las situaciones para todo el mundo sin tener en cuenta porque por ejemplo doctor estamos hablando de que mejorará nuestra esperanza de vida pero es muy probable que nuestro cuerpo pudiera llegar aguantar más de lo que aguanta nuestra mente después también nos encontramos con la contradicción de que en profesionales que en realidad están realizando una una labor que es más intelectual que otra cosa pues también cambia

Voz 21 26:42 pero ciertas entonces te acuerdas pero fíjate que hay una cierta fascinación Barniz en digamos de de fascinación tecnológica con todo no el hecho es que en algunos barrios de nuestras ciudades la esperanza de vida es once años superior a otros barrios que los estudiantes que los universitarios tienen una esperanza de vida cuatro seis años más larga lo que te contaba hace un momento de llegar con quince años antes a la mala salud o quince años después hubiera tenido

Voz 1667 27:12 demoledor composición socioeconómica

Voz 21 27:14 decir que me vamos a mejorar esto no nos interesa tanto la economía no nos interesa tanto el bienestar de la gente pues vamos a hablar de eso porque tecnológicamente ya te digo creo que es factible evaluar periódicamente a la gente algunos tenemos la suerte de que no se evalúa cada dos por tres desde la Gerencia del Hospital hasta las mil agencias financiadores de la investigación ir tenemos profesiones duras pero también gratificantes no

Voz 6 27:40 es que usted usted ha planteado que hay osea al igual que hay una desigualdad de la riqueza también hay una desigualdad de la salud y probablemente descontrol total en esta

Voz 21 27:47 tras diente por posición socioeconómica tremendo

Voz 6 27:50 osea que están relacionadas pero yo quiero hacerlas pero la pregunta de la consulta porque en la en la intervención última de los empresarios se se citó una cifra mágica setenta y cinco años usted doctor médicamente aconsejaría que a los setenta y cinco que no

Voz 23 28:05 cabe una cifra que terminan cinco y de una regla

Voz 21 28:12 fíjate una cosa desde desde el año noventa y dos Sevilla Expo de Sevilla JJOO y tal no la esperanza de vida ha mejorado en seis años quienes nacieron entonces tienes seis años menos de esperanza de vida que el actual o sea hay un progreso en la esperanza de vida fabuloso pero está tremendamente mal distribuido en la sociedad y esto insisto tiene un impacto económico porque hay un gasto sanitario no les preocupa tanto la sostenibilidad del sistema sanitario porque tanto énfasis en quimioterapia radioterapia diagnósticos y más gasto como si como si generase tanta negocio que genera en pues el cáncer y las semana novedades relacionadas no en Can vamos a prevenir vamos a actuar sobre las causas de las enfermedades empezando por la insatisfacción laboral y los bajos salarios que tanta gente tiene

Voz 5 29:04 después de escucharle doctor estoy seguro que están recalca

Voz 1826 29:07 cuando en el Círculo de Empresarios y acaban de ponerlo en setenta y dos y medio

Voz 23 29:11 setenta y cuatro coma ocho

Voz 1667 29:13 a pensando que tantas comisiones de investigación que se bueno tampoco es que haga muchas no sobre el pasado que están muy bien creo que tendríamos que abrir una comisión de investigación sobre el futuro pensando en las pensiones con el primer ponente llamado a comparecer que sería usted doctor

Voz 1826 29:27 sí ya hemos tenido la suerte de que nos haga un adelanto de cara al futuro nunca mejor dicho

Voz 21 29:33 cómo saber si somos más los que disfrutamos a pesar de los sinsabores que toda profesión tiene pero disfrutando del trabajo un poco más entonces habrá más gente que quiera no continuar

Voz 1826 29:44 nosotros de momento escuchándole hemos disfrutado de lo lindo esta tarde Miquel Porta catedrático de Salud Pública un placer muchísimas gracias

Voz 23 29:52 gracias a vosotros gracias a la tardanza Chris

Voz 1 29:55 invierno es Chris y aburrido equivocas porque con la semana pero de Viajes el Corte Inglés disfrutarán de una explosión de color

Voz 24 30:04 con contratando otro crucero por el Mediterráneo los Europa Caribe Tate y elige el camarote que más se adapta reserva desde sesenta euros y aprovecha te de hasta el setenta por ciento

Voz 1 30:15 de ahorro pago en tres meses y hasta diez por ciento de una tarjeta regalo de El Corte Inglés el precio baja te lo igual vamos informativa en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés

Voz 26 30:30 sigue a La Ventana en la redes sociales arrojan La Ventana La Ventana

Voz 27 30:38 cadenas y la primera

Voz 1 30:48 que hasta Raqqa tres personas me avisó de que el Gobierno no me quieres

Voz 28 30:56 cuando encontraron autopistas somos dijimos por la fijación

Voz 22 31:00 no no hemos remontado

Voz 28 31:02 por detrás me imagina lo finalmente así tal Ongil

Voz 29 31:05 sí soy un cabrón

Voz 1 31:07 tenemos además después esto nadie porque Diana queda dianas pero puede ser María puedes ser puede ser y cuando ese día

Voz 12 31:17 finalmente amanezca será por luchas magníficas mujeres

Voz 1 31:23 corre y nuevos tiempos vamos a escucharnos servicios informativos

Voz 30 31:29 en ese

Voz 1 31:33 quisimos nosotros somos explorador rebelde Maya es un explorador como Nos presentamos ante los oyentes que nos vamos a poner el casco de legionario las armaduras PIL Lumen mano como decía Astérix y hacer historia funciona Falete a todos los oyentes remachó vaya es como si formara parte de la historia SER Historia no es un programa de Historia es un viaje a la historia inmersión

Voz 12 32:02 creo que en estos meses de Cronovisor no me habías traído a un lugar tan exótico como este paradisiaco es que cuesta de enero

Voz 6 32:09 es cierto pero estar de la casa por la ventana

Voz 1 32:13 SER Historia con Nacho Ares madre

Voz 6 32:15 jugada del sábado al domingo después del

Voz 31 32:18 quiero y siempre que quieras el sexto

Voz 1 32:20 día punto es Cadena Ser

Voz 27 32:23 eh

Voz 26 32:27 les recordaba podrá escapar a sus Alcoi cuna

Voz 1 32:35 en el Madrid superficie Britta trabajos rezó junto con la gesta Shaikh sotana cuarta temporada en Negra y Criminal es comer a dos nuevos capítulos cada mes con Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible emporio hipotecas balear toda noticia relacionada con los malos tratos a la mujer irá acompañado de información precisa sobre las entidades que presenten asistencia para este tipo de problemas

Voz 32 33:13 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 1 33:23 la SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 33 33:35 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí el País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 34 33:54 esta semana en La Script venimos reivindicativa

Voz 12 33:57 cosas de mujeres pueden servir como si yo no estuviera

Voz 34 34:00 a ver listo que tenemos al primer superhéroe negro de Marvel y además Guillermo del Toro con su visión feminista de la ballena bestia

Voz 35 34:06 que la historia está de la bestia La Bella no fuera una princesa

Voz 6 34:11 tengo que era huevos hervido

Voz 35 34:12 estamos en la mañana fuera

Voz 34 34:15 trabajar uno una contra la CIA ir contra los malos gobernantes algunos de los mejores cerebros del país de Medan en el suelo de estas falló la revolución comienza el sábado a las siete y media de la mañana y continúa de madrugada en la SER pero ojo porque antes podcast aguanto expliques pues no hemos visto nada todavía bonita el cine con la escrito

Voz 36 34:43 la venta

Voz 1 34:43 bueno

Voz 5 34:50 vamos a abordar ya la polémica que hoy no tiene desperdicio

Voz 37 34:55 además

Voz 1 34:57 David Lee Ayers Lafuente

Voz 1667 35:01 pues no tiene desperdicio y Matías te gustas vamos a ver cada día pensamos Roberto Matías que en política lo hemos visto todo pero no lo último la Performance que ha hecho Agustín Hernández que es líder del Partido Popular en Santiago de Compostela ex alcalde de la ciudad y atención ex conselleiro de Medio Ambiente resulta

Voz 0827 35:21 este hombre para denunciar públicamente la contaminación de los ríos Sar se fue hasta su orilla acompañado de cámaras para recoger los plásticos allí acumulados hasta ahí todo bien la cuestión es que este hombre no llevaba una bolsa lo recogido en la ribera lo iba tirando al río y la verdad es que si esto lo hace en público no queremos ni magia dar lo que hará en privado bueno ya sabemos que la Guardia Civil no tiene por misión perseguir la estupidez pero quizás el Seprona sí que debería decirle algo su partido también tendría que advertirle que lo peor que se puede hacer en política es el ridículo Espero que no diga ahora que hemos sacado las imágenes de contexto por el co porque el contexto está perfectamente claro o que se invente una excusa del tipo hombre lo que quería era ilustrar que el cuarenta y cinco por ciento de los residuos que se vierten grasa

Voz 1826 36:09 aguas son plásticos con decir

Voz 0827 36:12 lo siento mucho me he equivocado y no volverá a pasar sería suficiente aunque quizás opte por dar una vuelta más a su creatividad hice carece un neopreno recoja los delitos de plástico Quito que tiró al río hilos de Bush va la orilla con cámaras por supuesto

Voz 1826 36:31 queda algo por decir Matías yo estoy esperando

Voz 6 36:34 que salga alguien porque este es el vídeo del año sin ninguna duda revisión obligatoria que salga de diga esto es un montaje os lo habéis creído porque esto lo hemos montado tal esto es de Monty Python o de El Mundo Today yo lo yo no lo he visto con la banda sonora de Benny Hill no con la banda sonora de Benny Hill te aquello de los de los pues no se está sobrecargado además de de metáforas porque siento repetir lo que ha dicho ahí Isaías pero no es que coja basura del río Ilha vuelve la devuelve al río como uno piensa instintivamente no la coge de la Ribera de la orilla y la y la danza con energía con furia casi con desprecio y la metáfora es que así estamos luchando precisamente contra la contaminación contra el cambio climático que es cargarle la basura al vecino no que corre el río yo Giotto tendrá que con esta basura

Voz 1667 37:16 pero políticamente desde luego no se puede hacer más el ridículo porque precisamente vas convocas a los medios y a los tuyos si hay cámaras que de están sabiendo hacer ahí la buena acción claro es que es una cosa increíble

Voz 6 37:28 no es una es una cámara indiscreta dándole han tendido una trampa diciendo no él ha convocado ya montado tú decías Isaías muy bien a ver qué qué qué estrategia que excusa van a poder los políticos que son especiales ya lo han hecho porque de Núñez Feijóo sale diciendo que no hay que discutir sobre vídeos porque aquí está el problema que hoy siempre siempre hay una cámara y alega en descargo de este de este político que es Agustín Hernández que fue conseller de Medio Ambiente lo cual agrava su

Voz 1667 37:51 el gran momento agravando porque entonces

Voz 6 37:54 con con menos razón debería ampliarse así pero fíjate

Voz 1826 37:56 de Matías que decía aquí en su polémica Isaías decir lo siento mucho me he equivocado no volver a pasar ya sería suficiente hasta donde hemos bajado el umbral de la necesidad

Voz 1667 38:06 no no me refiero a que es que seguramente es que una multa de trescientos euros y demás bueno lo que sea no

Voz 1826 38:12 no digo de cara a la responsabilidad política donde hemos rebajado el nivel como para que eso ya en realidad nos pareciera suficiente cuando que en cualquier otro país si se da un caso así yo creo que después si habría pedido disculpas pero no tardaría ni dos minutos

Voz 1667 38:27 ciudadanos tenemos buen talante a los ciudadanos entendemos que todo el mundo puede tener un mal día que todo el mundo puede tener una mala idea en un momento determinado no que todo el mundo pues en un momento dado puede hacer el ridículo pero lo que ya no podemos consentir es que no sigan tratando por imbéciles es decir si esto de verdad se le ocurrió a este hombre lo hizo como pensaba hacerlo ha hecho un ridículo espantoso pero si encima ahora nos intentan vender que bueno hombre este hombre sabe mucho porque es fue conseller de de Medio Ambiente pues no lo que decía Matías es que todavía lo agrava más no entonces ya con disculpas pues ya sería suficiente para decir mire vale lo hecho mal venga aquí paz y después gloria y que no vuelva a hacer el ridículo en un futuro

Voz 6 39:08 sigue sigue gustando mucho reconocer los errores ni siquiera

Voz 1667 39:11 sí pero porque hay un enunciado del vídeo

Voz 6 39:14 él ha en ese vídeo Se aconseja no me atrevo a personalizarlo en el protagonista pero se aconseja que la basura por cierto mucha excesiva amontonadas en las riberas de todos los ríos españoles supongo que no es un caso exclusivo de Galicia por supuesto pues arroje a la corriente lo que lo que decía antes que que Penn que en las siguientes generaciones ya ya venda alguien a arreglarlo y luego él mismo Núñez Feijóo que ha tenido que salir claro como cancerbero en defensa de su de su correligionario dice que es el Ayuntamiento quien está vertiendo al río sin depurar no es su portavoz quién vierte al río sin depurar es el político al que vemos el vídeo haciéndolo

Voz 1667 39:45 bueno recordemos a los niños de España y especialmente a los de Galicia que esas cosas no se hacen eh no vaya a ser que alguien lo interprete mal

Voz 38 39:59 aunque

Voz 28 40:01 estoy no hay ni un Wes Unió

Voz 40 40:18 puede no

Voz 1826 40:22 ha pasado ya página a la polémica del desperdicio sin desperdicio abordemos otros asuntos os imagino al corriente no de de esa medida que hoy por cierto entra en vigor en en Vigo que es una idea que surgió en Francia hay que después otras ciudades aquí en España como en Bilbao en Tarrasa ya digo hoy en Vigo han puesta en práctica es la de permitir durante de las rutas nocturnas de los autobuses urbanos que se hace sobretodo para dar más seguridad a las mujeres lo puede hacer ellos también que le soliciten al conductor que entre parada y parada en el en el lugar que consideren idóneo porque quede mucho más cerca de su lugar de destino de su casa que le paren el conductor debe debe seguir las instrucciones de del viajero de la viajera bueno pues hoy por cierto se ha presentado el informe anual sobre la relación entre el consumo de drogas y las violencias sexuales en los contextos de ocio nocturno lo ha presentado el observatorio noctámbulo Ana Burgos es coordinadora de este estudio pertenece al Observatorio nota mulas Ana Burgos qué tal buenas

Voz 5 41:30 hola buenas tardes organizar por empezar por ahí y ahora abordan

Voz 1826 41:32 hemos los resultados y lo que lo que habéis estado explicando hoy pero esta por ejemplo es una muy buena medida algo que parece no se parece de sentido común parece muy sencillo parece que no puede ocasionar ningún eh ningún inconveniente ni a la ruta de los autobuses ni a nadie y que puede ayudar y puede favorecer muchas cosas no

Voz 41 41:55 sí efectivamente es algunas de las cosas que hemos comprobado en nuestras investigaciones es que el espacio urbano Él no es un espacio que genera seguridad o no siempre genera seguridad especialmente para las mujeres no fue lo cual medidas como éstas son súper importantes pues eso para generar más tranquilidad para prevenir posibles situaciones de violencia sexual no como esas medidas del urbanismo también tenemos por ejemplo GER ejemplos en en América Latina por ejemplo en México esa los vagones rosas no dentro de del del metro bueno que esta medida también es polémica no porque sino va acompañado de otras medidas parece puede parecer un poco paz paternalista no ir perpetuar también ese imaginario que relacionan las mujeres con el rosa no pero bueno si hay una perspectiva crítica detrás eh no cuesta tanto implementar medidas como esta podemos mejorar muchas cosas no

Voz 1826 42:41 drogas y violencia de género decíamos la relación entre el consumo de drogas las violencias sexuales en dos en tres titulares que es lo principal las principales conclusiones a las que habéis llegado en este estudio Ana

Voz 41 42:54 bueno una de las conclusiones que tiene que ver nosotros esa investigamos en contextos de ocio nocturno es que las drogas hay una lectura social diferente de sigla el alcohol por ejemplo es la sustancia más presente en las situaciones derivan de sexual y que realmente como mira voluntariamente afrontar por ambas partes no hay situaciones de sumisión química pero en general el consumo es voluntario lo que pasa es que cuando una mujer consume alcohol hay una percepción diferente que cuando un hombre consume alcohol cuando hay una situación da por ejemplo cuando una mujer que está de retirada ha consumido alcohol se tiende a culpabilizar las no es cómo funciona como un agravante mientras que para los hombres que agrede funciona como un atenuante no quito importancia porque bueno iba borracho y todo esto genera un clima de impunidad en donde las violencia y sucediendo de manera más frecuente

Voz 13 43:38 Imaz ya te digo pues margen

Voz 41 43:41 es como más permisible socialmente no te estás una de las conclusiones también otra de las conclusiones es que las mujeres se identifican más las violencias que ocurre en su entorno cuando hemos hecho una encuesta cuando preguntamos a las chicas por violencias no sofrito sino que han percibido el porcentaje de todas la mayor como que hay más sensibilidad no iban los chicos a su vez a veces les escuece a Tomé identificarlas violencias que ejercen no entonces esta campaña del mito

Voz 1826 44:05 le cuesta reconocerse como agresores a ellos osea no reconocerlas ver las violencias que han podido suceder darse en su entorno sino incluso ellos como agresores

Voz 41 44:15 exacto ambas cosas no cuando preguntamos qué has percibido también pasa pero por supuesto cuando preguntan por la que has ejercido hay un porcentaje muy pequeño que se declaraban incluso haber hecho tocamientos de ese no deseados es decir como violencias como muy micro no pero que están muy presentes no comentarios incómodas muy pocos de ellos no entonces esto no sorprende es allí dificultades de identificación de la violencia por parte de los chicos es lo que hay que trabajar de la prevención también no que que que hay que educar en el consentimiento a los chicos identifican ciertas prácticas que aunque estén normal estas son violentas y entonces todos son en la campaña del y tú por ejemplo una crítica que le ha hecho el yo también es que muchas chicas no dicen yo también es maravilloso que era que empezamos a a denunciar y a nombrar pero dónde están esos chicos que yo también no

Voz 6 45:03 enhorabuena por la exhaustividad Ana desde el estudio indica es entrar un poco en este diferente de la diferente percepción es decir cuando el número de de chicas que han visto que han presenciado tocamientos es el triple que el nombre de chicos esto es así porque no lo perciben o es una coartada que se pone el varón para para no culpabilizar Se por decirlo así

Voz 41 45:21 ser ambas cosas yo creo que que hay una dificultad de percepción pero porque está muy normalizado es decir aunque parezca una tontería un comentario machista un chiste machista te ríes mucho más normalmente dos chicos esto es la base de todo esto no se ve como algo que que de que genere dolor no por ejemplo también nosotras siempre si eres siempre decimos una mujer no les gusta que les dice igual que guapa o que le diga salgo a la calle porque lo dice Si yo te digo que no me gusta que me llame sana porque me llamó a María y quiero que me llames María seguramente lo tendrías tanto problema que esa esa dificultad entender que provoca dolor que es una violencia está bastante presente también entiendo que decir públicamente yo era agredido no es fácil no buenas públicamente haber las encuestas son anónimas se pero que cuesta cuesta identificarse porque también tenemos muchos mitos alrededor de la violencia sexual y una de ellas es que es una persona enferma una persona excesiva una persona de mente cuando cuando puede ser cualquiera en un momento dado que está educado bajo las de las reglas de un sistema de desigualdad de género no que es el que vivimos

Voz 1667 46:22 yo ya no me ha llamado mucho la atención el dato sobre el alcohol quería saber si digamos es un dato cuantitativo o cualitativo es decir si la presencia de el alcohol está detrás de más agresiones solamente en términos de números o porque el alcohol lleve más a eso

Voz 41 46:39 bueno el dato lo hemos obtenido de las con las dos metodologías no las entrevistas que hemos hecho a pie de calle no se nocturno que es una de las técnicas hasta las encuestas on line no él el alcohol es el fuera algo más presentes interesante también porque cuando me además hablamos de drogas se nos olvida las drogas legales claro claro ahí tenemos como criminalizar cierto otras sustancias porque son ilegales pero aún papel no juega un papel como causa ningún momento eso es muy importante de marcarlo

Voz 21 47:06 sino como disparador previamente

Voz 41 47:08 asistentes y todo el mundo hablara cuando estaba borracho sería el alcohol pero que evidentemente eso no pasa no con lo cual sí sí que tiene un papel importante al que creo que no se les está dando atención y cuando hablamos por ejemplo también la prevención de consumo de que el alcohol es una una sustancia muy importante que además estaba muy extendida hizo uso bastante tolerada si tenemos que plantearnos si qué papel está jugando sobre todo tratamientos digo no es tanto en el ejercicio de la violencia sino la justificación de la

Voz 6 47:36 es que el sistema en este sistema de paradas a dos a domicilio que quiere decirme mi punto de partida es que la mujer sola lo que yo llamo con esas palabras es una de las grandes conquistas actuales y siendo un poco optimista sigue vigente decir en todas las ciudades españolas hoy por ejemplo hay saldrán a correr solas miles de mujeres y esto hace diez años simplemente no pasaba es decirle esto lo que hay que cuidar lo que hay y lo que hay que proteger sin sobretodo sin paternalismo es como dices tú pero hay más respeto en entornos reducidos como decía sexual peligro está en la manada en en en el hombre del varón en manada

Voz 41 48:11 yo yo creo que no es decir ahí contextos donde el anonimato por ejemplo o la o la pacificación favorece la violencia no los Sanfermines es un claro ejemplo de ello no desde fuera bueno no hay una unas relaciones con las con las personas no que agrede por lo cual puede favorecer sé que esto se quede impune pero sí que estamos viendo que hay muchas veces en entornos de personas conocidas que que trabajar mucho también sobre las relaciones de pareja sobre los amigos sobre la gente que acabamos de conocer una noche bueno en el caso de la manada sería aquí no pero pero sí que es verdad que muchas mujeres estamos educada continuamente para no fueron así vestida no vayas por esta zona de la calle de siempre acompañada no como decíamos ahora ya salen mujeres Mazzola pero tampoco en el ocio nocturno no es tan común hoy ya me Cuando vuelvas a casa cuando muchas veces el peligro precisamente en casa la El ochenta por ciento de violencia ya no te digo nació nocturna en contexto general esto

Voz 21 49:07 de ponencia sexuales

Voz 41 49:09 tras las conocidas padres hermanos no entonces hay que darle tres vueltas también está miedo al espacio público que es real pero que está pasando también el espacio doméstico no

Voz 1826 49:19 Ana una última cosa que a mí me ha llamado mucho la atención porque claro estamos hablando de esos contextos en los setenta que la falta de sobriedad pues puede hacer cambiar la percepción de todo ahí incidió en que en ese contexto el no es no se queda insuficiente sino que hablando el consentimiento que debería ir más encaminado hacia el sí es si quedara

Voz 5 49:43 claramente expuesto así de esa forma

Voz 41 49:46 claro él no les no se cree insuficientes pues muchas cosas uno lo hemos visto precisamente al tratamiento

Voz 21 49:52 sí el

Voz 41 49:54 el caso de la manada inmediata también no siempre se ponía en cuestión ella la chica había expresado un no hay muchos casos lo único delito además la violencia sexual acusado tiene que demostrar que es culpable sino la la la la denunciante tiene gente esto es muy interesante pero es la chica y en ese caso no puede decir que no porque está negociando su propia vida porque sumida la integridad física está en juego