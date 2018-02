La Ventana (16/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 Gabino S

Voz 1667 00:11 son las ciento las cuatro en Canarias el Partido Socialista no apoyará al Gobierno en su plan para impulsar el castellano como lengua vehicular en Cataluña la portavoz del PSOE Carmen Calvo advierte de que el apoyo de su partido a la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco no incluye iniciativas como ésta en cambio el líder de Ciudadanos Albert Rivera espera que el Gobierno cumpla su palabra

Voz 3 00:29 para nosotros el ciento cincuenta y cinco está justamente ubicado en el punto en el que lo defendimos en su momento que es el mismo punto en el que lo defendemos ahora la normalidad de Cataluña y nada más que la anormalidad de Cataluña de lo que se trata es de que los independentista tienen que conformar gobierno ya

Voz 4 00:48 la hojalata lo que ha hecho el señor Rajoy en una reunión privada lo cumplan y ojalá lo hagan

Voz 5 00:54 sobre todo vamos a estar muy vigilantes en el Congreso de los Diputados

Voz 4 00:56 en el pacto educativo en el control al Gobierno

Voz 1667 00:59 entre tanto el Gobierno reprocha al PSOE la retirada de su apoyo a la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo escuchen a Íñigo Méndez de Vigo

Voz 6 01:08 Nos parece realmente muy extraño muy extraño que un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno muy importantes en España prefiere a un candidato de otra nacionalidad que aún candidato español al parecer por el único pecado de de no

Voz 7 01:23 ser mujer Isère del PP el nivel extraño

Voz 1667 01:26 ahora sí en libertad una mujer de ochenta y tres años acusada de matar a su hijo o un hombre de sesenta y cuatro años que sufría una discapacidad total la mujer argumentó que acabó con la vida de su hijo porque ya no le podía cuidar ahora ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para no entrar en prisión Alfonso Ojea

Voz 1915 01:41 la octogenaria no ingresará en prisión y queda bajo tratamiento psiquiátrico el mismo periodo de tiempo que solicitaba la Fiscalía como pena de cárcel seis años la acusada y el Ministerio Público han llegado a un acuerdo de conformidad en el que la mujer asume su responsabilidad en un delito de asesinato con alevosía el fallecimiento del hijo discapacitado se produjo el veintiséis de noviembre de dos mil quince tras haber ingerido decenas de pastillas de barbitúricos las correspondientes a dieciséis cajas de fármacos la octogenaria trituró esas medicinas en una batidora mezclar con agua para más tarde dárselos a su hijo

Voz 1667 02:14 Salvamento Marítimo ha rescatado a ochenta y tres inmigrantes que navegaban en dos pateras a unas veintitrés millas al sur de la costa malagueña entre los rescatados hay diecinueve mujeres y al menos un menor de edad todos ellos están abordo de un barco de Salvamento Marítimo rumbo al puerto de Málaga Deportes Toni

Voz 8 02:30 es cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto las siete el equipo anfitrión el Herbalife Gran Canaria juega contra un Montakit Fuenlabrada con las bajas de Sekulic Popovic luego a las nueve y media juegan Barça Lassa Baskonia recordemos que ya están en semifinales Real Madrid e Iberostar Tenerife en fútbol Liga Santander empieza la jornada veinticuatro esta noche a las nueve con el Girona Leganés a la misma hora en Segunda División el líder el Huesca visita al Valladolid Real Madrid parte médico de Toni Kroos lesionado quince días por un leve esguince de rodilla además de madrugada lo joven picos de invierno Javier Bernal Fernández busca la segunda medalla para la delegación española

Voz 1915 03:03 carriles en Madrid el hermano de Ignacio González Pablo González se ha negado a declarar en la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea González también imputado en la operación Lezo estaba citado para responder sobre el caso del campo de golf del canal pero ha evitado responder a los portavoces de los grupos sí ha hablado la portavoz de los vecinos de Chamberí que fueron a los tribunales para evitar que se levantara el campo en esos terrenos es Carmen Ochoa es que enseguida nos dimos

Voz 9 03:27 en quien ahí pasaba algo más que simplemente el cambio de actitud sobre todo cuando vimos que a la mínima protesta nuestra Esperanza Aguirre salió con la declaración de interés general nos decían es que es el único parque elevó el nuevo campo de golf que hay en Europa decíamos seguramente será por algo que en Europa nunca hay un campo de golf en mitad de una ciudad La

Voz 1915 03:48 la Comunidad confía en firmar este mes el convenio para realojar a las ciento cincuenta familias que viven en el Sector seis de la Cañada Real hoy precisamente se ha puesto en marcha una nueva oficina del comisionado de la Cañada un local para que puedan trabajar funcionarios de las tres administraciones implicadas en la recuperación de esta zona tan deteriorada en Madrid el consejero de

Voz 10 04:06 denuncia Ángel Garrido vecinos y cerca la legalizada un espacio que se puede utilizar para seguir trabajando en la reforma y en la mejora de este espacio este pacto que estaba alegrado y que ya habiendo afortunadamente mejoras en mejoras estabilidad de vida hemos visto la alfalfa el asfaltado estamos viendo cómo llega también el agua como va llegando la luz Luz cubana llegan dos servicios públicos esenciales como puede ser correos con quién estamos hablando ahora a partir de ahora hay siete funcionarios trabajando aquí de la Comunidad de Madrid para que en la vida de los vecinos son mejores

esta mañana han comenzado las obras en las calles de Atocha y carretas en el caso de la calle Atocha esta tendrá más espacio para el peatón con unas aceras más amplias y en la calle Carretas el ayuntamiento va a peto analizarla para dar continuidad al eje comercial Fuencarral Montera Sol los trabajado los trabajos tienen un presupuesto de cuatro coma tres millones de euros está previsto que terminen dentro de un año

Voz 13 05:27 Canarias en la SER

Voz 28 10:25 no hay ninguna urgencia pero

Voz 7 10:27 no entremos en la UVI

Voz 30 10:39 el Círculo de Bellas Artes un acto con diferentes portavoces yp portavoz y portavoz como X el portavoz la Boza

Voz 1 10:48 no sido pues que la lengua tiene vida propia

Voz 31 10:51 a este desde perdido mis títulos pero esta partida por la defensa de los derechos de las mujeres no ha acabado ha sentenciado en Valencia Gran Maestro de ajedrez la Gran Maestro de ajedrez

Voz 32 11:32 el cáncer concluimos en Málaga donde el Rey Felipe V el Rey Felipe quinto ha presidido la entrega de la Medalla de Oro al Mérito en La Bella

Voz 30 11:39 las artes rápido hay que emitir esta Pinto esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 23 11:49 con ganas de V unidad de vigilancia

Voz 7 11:57 mira a Isaías nos lo había dicho el locutor en la primera hora que no lo hiciéramos nunca de números que acabaran en cinco moralmente sí cinco tres cinco el infierno

Voz 24 12:05 creo que es pero en muchos errores en esta unidad de vigilancia a pesar de que acabe en cinco vamos a empezar

Voz 23 12:11 algo muy bonito porque qué bonito es la canción que

Voz 24 12:17 interpreta Soraya Arnelas que es la canción oficial de la Copa del Rey que se está celebrando en Gran Canaria la metimos en la Unidad de Vigilancia porque tenía un error por el que Nos llamaron la atención nuestros oyentes

Voz 5 12:29 sin salida tiene

Voz 33 12:31 no lo tienes sinsabores hay días que amanecen tristes pero siempre hay mejores de los siempre es mejor

Voz 24 12:41 pero siempre habrán mejores sí pero siempre habrá mejores yo no sé si Soraya es oyente de la Unidad de Vigilancia pero hoy ha estado en La Ser en SER Deportivos con Pacojó ha cantado a capella el estribillo de esta canción

Voz 34 12:56 ha corregido oye la pista tiene mil colores no sólo tiene sinsabores hay días que amanecen tristes pero siempre habrá mejor

Voz 35 13:07 yo muy bien mejor

Voz 1667 13:09 bueno la Unidad de Vigilancia que de vez en cuando sirve para algo esperemos que haya sido por la Unidad de Vigilancia buena la semana pasada hablamos mucho de ese femenino que tanta polémica levantó el de portavoz pero el fenómeno parece que es transversal aquí tenemos por ejemplo al portavoz del PP en Andalucía Juan Manuel Moreno que se refiere a pacientes mujeres en los hospitales andaluces con pacientes lo ha difundido a través de la red el tuitero llamado Miguel de Cervantes

Voz 36 13:34 el desastre de las urgencias junto al amor esta misma semana una nueva noticia otra denuncia más por la muerte de una paciente en el Hospital Clínico de Málaga y de una paciente de una paciente de una paciente

Voz 1667 13:46 el montajes del propio Miguel de Cervantes paciente la verdad es que suena raro de narices pero no es exactamente el mismo caso que portavoces se porque la terminación ente forma adjetivos en español a partir de verbos de agobiar agobiante por ejemplo muchos de esos adjetivos después se convierten en sustantivos algunos nos dice la Real Academia a veces generan una forma femenina está agotada presidenta dependienta gobernanta otra cosa es que feminicidios todos esa es otra cuestión los hablantes dirán que es lo que hace con esta paciente tan extraño no que no resulta al oído Es más hay algunos que sean feminización pero no para todas sus acepciones por ejemplo a la responsable servicio un hotel la llamamos gobernanta pero seguramente Juan Manuel Moreno que es del PP no se referirá nunca Soraya Sáez de Santamaría como gobernante

Voz 37 14:37 de momento no eh ya una mujer

Voz 1667 14:40 asistente de la vicepresidenta en la Moncloa se referirá como asistenta porque seguramente entenderíamos otra cosa o a las mujeres por ejemplo que trabaja en una tienda pues la llamamos dependientas pero no nos referimos así a las mujeres que están en situación de dependencia así que es un femenino que digamos podría tener una validez pero esa validez no es universal y en todo caso siempre decimos los oyentes los oyentes no los hablantes decidirán bueno yo creo que de momento a la espera de lo que dictaminen los hablantes con el paso el tiempo tanto portavoz a como dependientas son femeninos forzados cuando la verdad es que se pueden y se deben hacer muchas cosas para finalizar la lengua sinuosa Mozah sin usar fórceps por ejemplo cuando un concurso en este caso Operación Triunfo se resuelve al final con una votación entre tres finalistas todas ellas son mujeres Amaia Aitana Míriam sin embargo quién escribe el target on y quién lo le Se refiere a la posible concursante ganadora que se ve que va a ser ganadora como ganador

Voz 1 15:44 con más votado más votado

Voz 5 15:48 que por tanto es el ganador pues el ganador

Voz 1 15:51 de OT dos mil diecisiete es

Voz 1667 15:56 se veía que iba a ser o ella o una de ellas sin embargo se dice el concursante el ganador vamos que habría sido muy sencillo usar el género correspondiente el femenino sin hacer ningún tipo de spoiler uno de los riesgos de hablar en la radio es quedarse en blanco le ha pasado esta misma mañana a José Antonio Duro repasando los resultados de la jornada europea de fútbol que se jugó ayer yo lo escucha en directo y la verdad es que no lo habría metido en la Unidad de Vigilancia porque es un momento esto es un poquito críticos pero es que él ha venido a la Unidad de Vigilancia SA Auto denunciado así que como él dice hay Mi madre quizás la cosa vaya con dedicatoria bueno obsérvese también cómo le cambia el nombre y el sexo a Pepa Bueno

Voz 11 16:37 hay una un empate el de la Real Sociedad que empató a dos en Anoeta eso sí la empataron en el último minuto ante

Voz 7 16:45 conjunto de del lo tengo por aquí lo tengo por aquí

Voz 18 16:50 madre algo raza a la Real Sociedad no me viene a la cabeza fue tienen estas cosas pasan estas cosas pasan

Voz 1667 16:59 esas cosas pasan Pepo eh pero P pues muy comprensiva en este caso eso pues si esas cosas pasan en la radio ideas en parte vivimos en esta unidad de vigilancia puede y es día dieciséis de febrero quedan doce días para que acabe febrero porque este año no es bisiesto no como el año pasado que sí que lo fue además fue bisiesto en un mes extraño como no en febrero que no tuvo veintinueve días sino en septiembre que tuvo XXXI tal y como contó Nacho Abad en Espejo público escuchó Antonio Nuño

Voz 1 17:29 vamos a situarnos estamos hablando de las comunicaciones de los días treinta de septiembre treinta y uno de septiembre treinta y uno de septiembre y uno de octubre

Voz 1667 17:38 sí pues como haya conversaciones el treinta de septiembre de ello muy bien quizás para iba ir la investigación para Iker Jiménez pueden oye nosotros también transformamos el calendario en su día

Voz 7 17:48 es jueves treinta y uno de Alonso XXXI de Alonso más noticias a través de agosto tras noticias Javier Alonso

Voz 1667 17:53 XXXI Alonso así que pelillos a la mar

Voz 24 18:00 dieciséis de febrero si haciendo mucho frío la semana pasada nos sorprenderemos especialmente tanto de las temperaturas como de las altas cumbres desconocidas para nosotros del País Vasco

Voz 38 18:12 mañana la alerta naranja pasará así el aviso amarillo porque la cota se va a situar entre cuatrocientos y seiscientos metros de madrugada subirá a ochocientos mil subirá a ochocientos mil durante las horas centrales del día hay volverá a bajar a los seiscientos ochocientos metros ya por la noche

Voz 24 18:26 con cotas de nieve de ochocientos mil metros hasta

Voz 1667 18:29 está muy cerca de Bilbao hombre aunque cerquísima es amo es que era un error una exageración vasca que son muy suyos pero no nos dice Alfonso Martínez que estamos insistiendo en el asunto será un día marcado por la lluvia llega un nuevo

Voz 39 18:41 el Frente por la tarde que va a dejar precipitaciones cuantiosas con tormenta Si también granizadas por la noche a lo largo de la mañana la cota de nieve irá subiendo hasta situarse los ochocientos mil metros hasta situarse en los ochocientos metros volverá a bajar por largar

Voz 1667 18:55 pues deprisa a veces una conjunción ver sativa ayuda a entender mucho mejor lo que queremos decir esta semana hemos descubierto además que tenemos oyentes jóvenes pero que muy jóvenes como Emma Lope de dieciséis meses que ya hace los coros de la sintonía del todo por la radio

Voz 40 19:12 torito Tariq tírate pero tírate Story esto

Voz 5 19:18 David Otero

Voz 1667 19:20 bueno en audiencia que se va rejuvenecido a pesar de que la Cadena SER tiene colaboradores longevos quizás demasiado longevos el vigilante en este caso también es un compañero Pablo del Rincón el vigilado es Pablo del Rincón compañero de Radio comarca ser

Voz 41 19:35 se han sucedido hoy en nuestro tiempo de radio en la Cadena Ser por ejemplo hablamos con el crítico taurino Antonio Moral

Voz 42 19:42 es casi quince décadas casi quince décadas dedicado a la radio taurina Gassi Keith

Voz 1667 19:48 hace décadas enhorabuena enhorabuena a este hombre que ha atravesado ya tres siglos bueno viene de rancio abolengo el corte lo hemos manipulado un poco porque el compañero rectificó a tiempo

Voz 41 19:58 ejemplo hablamos con el crítico taurino Antonio Morales

Voz 42 20:01 es casi quince décadas casi quince décadas en este caso casi quince años dedicado a la radio

Voz 1667 20:07 es curioso te dice en este caso Roberto es decir yo puede haber otros eso es puede haber otros colaboradores en esta emisora de radio que sí que tengan esa edad esa larguísima experiencia bueno si el colaborador tiene quince décadas de experiencia narrando toros habrá visto alternar a Lagartijo Ya Frascuelo por ejemplo grandes rivales de la época en el siglo XIX

Voz 24 20:31 llegar a los ciento cincuenta años es una hazaña de incluso en estos tiempos puedes acabar calificado como qué es lo que le ha sucedido al ministro Luis de Guindos siendo muchísimo más joven dónde va a parar

Voz 43 20:43 no y si tuviéramos que juzgar por el interés somos aquí más de una veintena de medios ninguno es irlandés todos representantes de medios españoles podríamos decir que De Guindos tiene

Voz 1915 20:54 la calcificación asegurada la calcificación asegurada

Voz 1667 20:58 la calcificación asegurada de hueso señora en el puesto pero que tampoco lo califiquen es una imagen un poco perturbadora que nos ha enviado Pepe Rubio

Voz 24 21:08 si está esta semana que ha estado en La Ventana Luis Piedrahita sin embargo tenemos vigilancias de alguno de sus aparentes discípulos Julián Vega nos envía por ejemplo esta vigilancia de Antonio García Ferreras que en vez de hablar

Voz 41 21:21 de un PP enriquecido habló de un PP Enric cocido además le enriquecido

Voz 44 21:28 bueno yo no sé si él se enriqueció posiblemente no a mí hay gente del Partido Popular que me dice que en ese sentido cree que ha cometido errores de financiación ilegal pero que él no se ha enriquecido pero que hay otros que se han enriquecido con el con él es una evidencia que el Barça

Voz 1667 21:43 dado a unas elecciones porque previamente te has enriquecido con financiación ilegal pues eso al final vas Enric cocido o hace estarán puya eh tranviaria trampilla podría entrar también en este capítulo de palabras creativas a lo Luis Piedrahita está la pilló Marta Pérez

Voz 37 21:58 la boda de Lisa Marcela es es lo que es lo que da sobre toman más pie a la historia no han porque son las primeras mujeres que se casan España por la Iglesia además hombre contra ampollas verdad hombre contra es verdad contarlo pero parece que no nato

Voz 1667 22:13 amarilla para meter una pulla de Toral a Roberto

Voz 37 22:15 Amalia cuya eso es en aquella sociedad tan

Voz 1667 22:18 conservadora de comienzos del siglo XX pues podría ser una trampa cuya después hay otros casos de dislexia seguro que te acuerdas del chiste de

Voz 7 22:26 de las persianas y las personas y los seis léxico somos

Voz 1667 22:29 persianas bueno pues a Manu Carreño le pasó algo parecido hablando con el futbolista Kluivert lo escuchó Mario Suárez

Voz 45 22:36 pero exige altitud de la competición y ahora ya

Voz 1667 22:42 hemos pronto para

Voz 46 22:43 para un partidazo creo partidazo seguro que sí

Voz 5 22:46 hay una gran eliminatoria eres una persona eres

Voz 46 22:49 a una persona una persona muy conocida

Voz 1667 22:51 soy una persona queda la cosa Kluivert que es una buena persona desde luego aunque no todos los jugadores lo son bueno por ser no todos los jugadores son persona

Voz 13 23:00 más María Luz Gaviño José Rubén Motilla nos envían esto este mito

Voz 41 23:06 podrías estrella en Múnich vamos en el cincuenta y ocho el avión en el que va a un equipo de fútbol británico mueren veintiocho personas de ocho jugadores mueren veintiocho personal de ocho jugadores es Salva

Voz 13 23:16 qué Charlton veintiocho personas ocho jugadores que no debían de ser personas tal

Voz 1667 23:22 y cómo lo contamos tal y como lo contó Itu hijos Antonio Barrionuevo se pregunta sin los Juegos Olímpicos de invierno existen pruebas de atletismo por esto que escuchó en saber ganar en Televisión Española

Voz 47 23:34 Juegos Olímpicos y aquí estamos absolutamente siempre siempre imbuidos de ese espíritu olímpico JJOO de Invierno en Corea deseamos muchísima suerte a todos los atletas españoles todos los atletas españoles

Voz 1667 23:45 ahí están todos los turistas españoles bueno es verdad que atletas según el diccionario es la persona que practica el atletismo y nada más bueno por extensión también aquella persona fuerte o o musculosa o musculosa deportistas en general pero no deportista en general aunque ayer cuando hablamos con Paloma del Río yo creo que ella sí que se refirió a los esquís pues como atletas en algún momento creo recordar ya lo comentaremos en la próxima unidad de vigilancia bueno vamos con algunos deslices geográficos Iñaki de órganos envía esto que escucho en las esta noticia sobre Rusia y sus afueras

Voz 49 24:23 no esa información vamos a seguir muy atentos a lo que a las novedades de esta de este accidente de un reactor hubo un aparato un Antonov que se ha estrellado a las afueras de Rusia a las afueras de Jos

Voz 1667 24:37 en las afueras de Rusia podría ser en cualquier Kazajistán de Europa casi casi pero tampoco hagamos sangre aquí porque nosotros tenemos lo nuestro al convertir a Estambul que también está a las afueras de Rusia en la capital de Turquía nos vigila Rafael Urturi

Voz 1915 24:51 pero ahora sí que no vamos hacer la maleta pesaba una Liga que hace tiempo que no pisamos es la Superliga turca y el domingo a las cinco de la tarde veremos uno de los muchos derbis que hay en la capital uno muchos derbis que ayer en Estambul en Estambul

Voz 1667 25:03 en la capital de esta murga en Estambul que fue Bizancio Constantinopla fue capital de grandes imperios pero en la actualidad aunque es la ciudad más poblada de Turquía hay referente histórico y cultural del país no es su capital que es Ankara

Voz 1 25:19 y aquí

Voz 24 25:19 Nos gusta hablar como Dios manda pues una vigilancia de Maíllo el portavoz del Partido Popular que a nuestro vigilante y compañero José Luis Sastre le hace rasgarse las bestias

Voz 50 25:30 resulta que el rol de cuentas las ha comparado las de Izquierda Unida las de Bildu que han sido declaradas ilegales el Tribunal de Cuentas ha dicho que son legales y por lo tanto yo creo que es razonable que se les pida explicaciones pero con absoluta normalidad yo creo que no deben rascarse las vestiduras no deben rascarse las vestiduras ya no cabe hablar de errores

Voz 37 25:46 esta nota deben rascarse en las vestiduras

Voz 1667 25:49 cada uno puede hacer lo que quiera eh con sus vestiduras pero la expresión no es rascar sino rasgar las vestiduras Un gesto que hacían los judíos cuando se sentían avergonzados con furia tristeza o como algún otro sentimiento intenso desde Jacob hasta Caifás que fue el que hizo lo propio cuando acusó sentenció a Jesucristo idea biblia nos han llegado otras expresiones dichos hoy imágenes que seguimos usando todavía en estos tiempos incluso entre gente no creyente no siempre atina amos por ejemplo Judas pasa por ser el paradigma de traidor y la entrega de Cristo por unas monedas paradigma de lo que hizo pero no fueron ciento cincuenta y cinco monedas

Voz 37 26:28 esos la como nos dice Enrique Legarra

Voz 51 26:31 mi único problema es Ximo fotomontajes una burla Jesús tasar una ofensa Jesús por cuatrocientos ochenta euros que es como está el cambio las ciento cincuenta y cinco monedas de plata como está el cambio las ciento cincuenta y cinco monedas de plata

Voz 1667 26:45 cómo está el cannabis velando ahí si no sabemos cómo está el cambio de ciento cincuenta y cinco monedas de plata lo que sí que sabemos es que no fueron ciento cincuenta y cinco sino que fueron treinta monedas las que cobró Judas por la entrega de Jesucristo la culpa del error eso sí la puede tener Gabriel Rufián perfectamente eh que cuando sopesaba Puigdemont convocar elecciones autonómicas ante la posibilidad de que el Gobierno de Rajoy interviniese la autonomía soltó a que el tuit de ciento cincuenta y cinco monedas de plata jugando así con las monedas de la tradición con el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución ahora hombre Rufián como fuente bíblica

Voz 37 27:23 lo que no sé muy bien no

Voz 1667 27:26 bueno a veces es frecuente que encontremos la palabra o que no encontremos siempre el verbo adecuado y optamos por uno por aproximación aunque no siempre sea el más adecuado nos dicen nuestros vigilantes por ejemplo sucede con este verbo fumigar que nos envía Alfonso Sanz que soltó Pedro Blanco

Voz 11 27:44 aquí en España el Gobierno anda fume cuando una advertencia del Gobierno de una advertencia

Voz 37 27:49 no descarta prorrogar los presupuestos no sólo este año también el próximo como si no fuera el mayor fracaso de un Gobierno el Gobierno anda

Voz 1667 27:57 mirando una advertencias entiende muy bien la imagen de fumigar eh como esparcir extender pero claro cuando se miga es para desinfectar o para acabar con plagas o matar a insectos au a otros organismos nocivos nos dice el vigilante y aunque del Gobierno siempre podemos esperar cualquier cosa es raro que difunda una tesis para matarle inmediatamente pero bueno

Voz 13 28:17 pero bueno escuchemos al aludido

Voz 24 28:25 su muerte Roberto después de quinientos treinta y cinco informes hemos pensado que en la UVI hombre habría que abrir un turno de defensa

Voz 7 28:32 está también el nacen está en Sálvame que ponen aludidos

Voz 24 28:39 así que vamos a ver cómo se defiende nuestro acusado

Voz 37 28:43 Pedro Blanco buenas tardes Pedro es un honor estrenar este turno de réplica sumado nos vamos Nadie como tú lo podría inaugurar Cuéntame pues mira yo me he traído también la definición que hace la raíz del verbo fumigar segunda acepción sí aplicar humo gas es vapor eso polvos en suspensión a algo especialmente a campo plantas para combatir las plagas de insectos y otros organismos nocivos un poeta entonces utilizando fumigar haber bueno reconozco que puede ser una imagen es una licencia literaria igual un poco exagerada pero lo que pretendía trasladar era la idea de el Gobierno está lanzando estas advertencias la de pudo gobernar prorrogando presupuestos sine díe de manera permanente como una manera de combatir principalmente a uno de sus rivales en ideológico que es Ciudadanos ah por lo tanto acudiendo a la interpretación literaria del verbo fumigar es decir aplicar humo político en este caso gases o vapores retóricos en este caso para combatir las plagas de insectos no y otros organismos nocivos en este caso el Gobierno cree que Ciudadanos uno bichos es el jamonero moderno seguro que lo cree

Voz 1667 30:01 vamos que lo iba a utilizar como cortina de humo que también podría haber sido no logró huir a lo mejor esta cortina de humo de los presupuestos para olvidarnos de otras pequeñas cosas pero está bien tu defensa no sé qué pensará nuestro vigilante pero la defensa estado muy bien

Voz 37 30:17 lo lo que hay algo que ha conseguido el vigilante que no digo que sea malo pero hay algo que ha conseguido y es que la próxima vez que vaya a escribir el llegar a ese muy mucho si tiene o no encaje con lo que quiero preguntarle

Voz 1667 30:27 los panes y los peces que es una de las históricas de la Unidad de Vigilancia y además fuiste precursor de Nicolás Maduro en Nicolás Maduro elegido escucharte y unos años después utilizó lo del milagro de los penes de los peces que está desde luego en lo mejor

Voz 37 30:41 la historia de la unidad de vieja no te salva nadie sabe todo lo claro la lleva a mucha honra eh

Voz 1667 30:46 muchas gracias aceptamos tu defensa Pedro Blanco muchas gracias por inaugurar

Voz 37 30:49 en este turno de defensa

Voz 53 30:51 esto

Voz 24 30:55 bueno pues vamos cerrando una semana en La Ventana en la que hemos celebrado junto a todos los programas de la Cadena SER el día de la radio que es un medio yo longevo y muy moderno aun hoy pero modernísimo cuando nació en los años veinte del siglo pasado fue el Internet de la época con enmedio llegaron también nuevas palabras que enriquecieron nuestra lengua palabras que ha buscado y rebuscado hoy Marta Valderrama la radio nació en Barcelona en mil

Voz 54 31:19 cientos veinticuatro llegó al diccionario doce años después radiodifusión fue la palabra escogida por los académicos y el aparato el radio receptor la extracción ratio dispuesto ahora eh

Voz 1 31:32 J I de emisiones rara

Voz 54 31:35 dio Barcelona radio así la llamaban pero los académicos tardaron un poco en introducir esta palabra no fue hasta mil novecientos cincuenta como a P de radiodifusión y no tardó mucho en convertirse en el medio elegido por los españoles a quién se bautizó como oyentes o escucha antes también había que nombrar al oficio y en mil novecientos veintisiete las palabras elegidas fueron speaker locutor aunque la primera tuvo una corta vida sólo estuvo presente en este tomo y al micrófono que pasó a conocerse coloquialmente como la alcachofa y que apareció como la octava acepción de la palabra en el diccionario de dos mil catorce a la información horaria los boletines horarios hubo un tiempo que se les llamó partes por los partes de guerra con la radio vinieron las emisiones la retransmisiones las emisoras la radio novelas el radio teatro y también hizo suyas palabras que ya existían como las cuñas la antena las ondas los cortes la popularización del medio trajo la popularización de la palabra y a la radio Se le llamó transistor y los Txelis le llamaron Loro de dónde viene por cierto estará el oro y que es la esencia de la radioactividad buena

Voz 1 33:14 ya

Voz 22 33:14 sí

Voz 24 33:16 cierto que escuchando es una palabra Guadiana que estuvo después desapareció el diccionario y ahora vuelve a estar de nuevo una palabra en la que se empeña mucho nuestra compañera de Radio Nacional de Pepa Fernández efectivamente oye nada como dijo el gran Joaquín Prat que viva la radio iba la radio siempre ilusión

Voz 22 33:35 viva esa información viva es entrega viva esa ilusión viva la radio

Voz 1667 33:39 después de hecha de escuchar a Joaquín no puedo decir nada más señores si me lo permiten

Voz 1 33:45 me voy a ir

Voz 1667 33:47 pues soy un poquillo cansado gracias sólo recordar la dirección de correo V V arroba Cadena Ser punto com ya saben sin algo equivocado que seguro

Voz 1 33:57 juicio Cowboy no volverá a ocurrir

Voz 7 33:59 bueno Isaías feliz fin de semana igual hasta el lunes por cierto a favor ahora cuando salgas vea pagándoles

Voz 37 34:05 luces que que vienen enseguida Mona León Siminiani siempre Lago vamos a pasar mi último trabajo

Voz 24 34:11 mucho mucho

Voz 23 34:19 en La Ventana quien fue claro

Voz 55 34:25 de las

Voz 35 34:29 con todo el cielo

Voz 5 35:07 este es nada de Marta desde el pasado

Voz 54 35:10 Marta

Voz 58 35:11 si tú me estuviera bien tú sabes que bomba nunca antes reñir y reprochó haría si ha sido una chiquilla

Voz 5 35:17 en ese momento coinciden en la vivienda los cuatro

Voz 59 35:19 tenidos el cuerpo de marzo

Voz 56 35:24 pues no lo sé eh señor fiscal

Voz 1 35:26 es algo que no sé ni he sabido nunca quinta ideal

Voz 23 39:23 los aquí en el estudio

Voz 67 39:24 y a la luz está mucho más tenue es viernes y a a esta hora

Voz 23 39:29 su vimos al miedo

Voz 7 39:32 cada adentrarnos en el lado negro de la vida en la oscuridad dicho así Mona León Siminiani qué tal buenas tardes buenas tardes que tenemos preparado para hoy hoy otro Holmes pero diferente al de la semana

Voz 1594 39:42 así seguir sirio por suerte para la humanidad este es un Holmes que hace un uso de su apellido muy diferente serlo JONS por supuesto el personaje literario probablemente más famoso de la historia junto con Hamlet con nuestro Quijote no es la primera vez que traigo este personaje aquí y espero que no sea la última porque la verdad es que es un secreto a voces en Negra y Criminal serlo Homs no sé en canta en las condiciones también nos iremos a Creta al Rey Mino será Arthur Evans el arqueólogo que descubrió el palacio y con ello la civilización vino inca y por supuesto en el mito del Minotauro pero de esto hablamos más tarde vamos ahora con serlo Homs esta entrega la tercera de Holmes y Watson en Negra y Criminal está colgada en Podium podcast desde hoy y vamos a desgranar pero sólo un poquito no vaya ser que digamos más cosas de las que tenemos que decir éste es el tercer capítulo o la tercera el tercero de la cuarta nueva temporada de negra así que es una novedad total que traigo aquí como siempre para

Voz 13 40:38 eh chicos de la de la

Voz 1594 40:41 Dana el relato es el pie del diablo o La aventura del pie del diablo como se le llama en algunas ediciones forma parte de la segunda fase de relatos de JONS ya sabemos la de después de resucitado cuando los lectores y la propia madre de Conan Doyle casi le linchan por haber matado a Holmes en las cataratas de raigambre de esto ya hablamos hace hace unas semanas si esta vez contamos también con reparto de lujo como bueno ya estoy acostumbrado no lo esta vez en el que Enrique Martínez Watson Pepe Viyuela serlo JONS críspula cabezas León estén del es la primera que ambientados en el presente la primera de Sherlock Holmes que en el presente y quizás lleva este espíritu de cambio en esta entrega he querido hacer un pequeño matiz en el enfoque sobretodo de Watson que al fin y al cabo es gracias al cual el mundo entero conocemos a nuestro querido serlo Holmes

Voz 68 41:29 queridos lectores dejaste

Voz 5 41:31 serlo muchos de vosotros me preguntáis

Voz 68 41:33 he de decir que con cierta insistencia

Voz 5 41:36 por el caso más extraño que ha investigado incluso llegáis a preguntarme por su caso preferido pero que me has si alguien llega saber jamás qué es lo que el cruzas por la mente de esa prisa el hecho es que después de mucho darle vueltas llegado a la conclusión de que Watson aquí vienes a mí ya va a tener razón Holmes en que eres un poco dramático quieres te quieres te quiero te veo estás manifestante que no soy un espectro Watson no entonces quiénes son Gabo cintas Manjón como tú no tienes una voz interna no sé de todo caso la tuviera sería voz no

Voz 69 42:14 pues yo será de Hong Son no tenemos mucho tiempo no te has fijado en que no ha salido nada de Holmes desde ayer por la noche no te parece raro

Voz 5 42:20 lo que quiero es decir que se han puesto que maniaco morirse no nos ha muerto pero tiene problemas como que problemas a mí no me ha dicho nada por eso te la digo ya nunca te diría nada está exhausto guasón

Voz 2 42:34 porque la función del cinco por ciento latir el corazón débil dijera abulia total

Voz 1 42:38 conclusión necesita descansar para tanto

Voz 5 42:42 así que así es como funciona la mente de Holmes cien esos Ibiza Cornualles siempre ha querido pasear por los acantilados de la bahía de poli malo a Cornualles no allí va a querer rastrear a raíz de la lengua céltica yo no pienso otra Carme esos rollo Cornualles Watson pero si además a hacer caso no voy a poder convencerle de que tomen los días de descanso no te preocupes me encargo

Voz 69 43:03 a ir estonio una palabra JONS eh y mucho menos en tu blog Hasta la vista pues

Voz 1 43:07 su

Voz 5 43:13 jo porque nunca escucho una voz interior

Voz 7 43:20 claro porque ver Watson es sería como la otra cara de de su parte digamos más terrenal más humana así que Watson puede fallar expresa sus sentimientos no claro

Voz 1594 43:32 son hijos son de hecho un ejemplo de esos personajes dupla que son en realidad un mismo personaje desdoblado de los que nuestro Quijote y Sancho son una de las máximas expresiones de la literatura en este caso sí JONS es la máquina de pensar así es como le llama Watson en los libros el doctor Watson podría ser el humano de sentir o menos algo así JONS pero a pesar de meterse en las ligadas que se mete no suele sentir miedo o al menos así es como lo relata siempre Watson porque claro no nos lo perdamos nosotros siempre vemos a JONS bajo los ojos de Watson y así es que como como conocemos a serlo JONS sin embargo sin embargo Watson sí siente el miedo si lo expresa literariamente la suma sale a la perfección Watson siente el miedo o la compasión o en general hace un despliegue de todo el espectro emocional que seguramente también pasa por JONS pero que no expresa porque tal cual funciona su mente seguramente impediría su trabajo y aun con todo esto es curioso que Watson sea un doctor un médico es decir un hombre de ciencia también de relativa acción puesto que ha sido médico militar ha estado en Afganistán ya en varios conflictos en los que JONS al menos hasta donde sabemos jamás pondría un pie el hecho es que en esta aventura tenemos aún serlo JONS agotado ya un Watson dispuesto a ir con él a Cornualles hacer caso de la voz interna de Holmes a pesar del riesgo más que seguro de que le caigan unos cuantos rollo sobre las raíces que aldeas de la lengua céltica

Voz 5 44:58 yo he habitado desde hace siglos por una Rafa ya desaparecida de nombre qué pasa con ese camarero al fin y al cabo sólo estamos nosotros esa pareja Watson escuchas no te escucha está embobado mirando a la pareja que claramente no es una pareja y que tampoco deja de mirar aquí estímulo es León de ir

Voz 2 45:17 no reconoce collar de figuras de arcilla con máscara escarabajos de inclemencia te llena Boris cocidas en cuerda teñida de rojo

Voz 41 45:24 no pero apostaría que ha visitado el país son te digo más probablemente haya pasado algún tiempo en fe

Voz 5 45:30 desde llegará si lo que tú digas extensa tienen programa en el que lleva urbanitas como nosotros a países remotos Liceo en seña vivir en condiciones extremas

Voz 1594 45:39 ska dedicación decir bonitos como son

Voz 5 45:41 me voy a perder votos la fondo no hace falta más levantar y acercarse a nosotros en tres dos uno que soy soy muy fan de esta persona se has quinceañera buenas noches disculpe pero otras estábamos preguntando usted se bloquea sea el del blog no es es el es el yo sólo escribo y usted es que estén Bale verdad si yo mismo que éste debe ser Amber traigan es de yate extraigan es realmente bueno elemental entonces usted debe de estar encantado encantado encantado qué les parece si seguimos representando a los hermanos Marx sentados es mucho menos cansado bueno yo tengo que salir para Londres en breve quedarán en ir a ver a mis hermanos pregunta mucho eso es cierto les acompañaremos

Voz 7 46:25 así que aquí bueno empieza la acción propiamente dicha del relato oye este tipo este estén León

Voz 37 46:31 tal cual lo describe Watson vendría a ser como un gesto

Voz 1594 46:33 Calleja pues sí la verdad es que sí de hecho en el relato original se dedica a lo mismo ser un aventurero sólo que no tiene la televisión por medio está deslizó hacia de adaptación como hay otras en este relato León dice sale a Londres desde Cornualles porque a la mañana siguiente coge un avión junto con todo su equipo hacia Senegal para rodar el último programa de la temporada en cuanto a ver Amber tres Jennings interpretada para nosotros por Danai Querol no nos sorprende mucho la verdad que sea Gijón sepa quiénes a pesar de que se encuentran en Cornualles que es territorio que excede los límites de Londres a los que está acostumbrado JONS pero bueno es dos mil dieciocho y si Homs ya era sorprendente con su manejo de la información en el siglo XIX

Voz 37 47:12 la gira otra obra en la gente

Voz 1594 47:14 de Internet claro a ver sin embargo sí que lo sorprende este alarde pregunta

Voz 5 47:19 ah perdonen que cambie de extrema pero como sabía quién era yo me gusta estar informado de que se conocer ustedes soy amigo de la familia trenes los conocemos hace muchos años y usted señorita tiene dos hermanos si no me equivoco pero hay algo que usted no sepa

Voz 59 47:32 todos los que no lo considere útil hizo en unas cuantas cosas

Voz 5 47:35 lo aseguro pues si tengo a dos hermanos de hecho en los que se encargan de la empresa Mi padre Nos la dejó en herencia pero a mí no me interesa el negocio de los chistes en realidad lo único que hacen es alquilar los en temporada viven aquí todo el año Brenda tiene problemas de respiración y no soporta el aire de Londres pero usted si vive en la ciudad si Joaquim aguantó mucho me pone nerviosa tanto silencio a mis hermanos si les gusta ellos son especiales George se sepas el día con el ordenador y Brenda leyendo en enviarnos lo único las eh oigan les importa si salgo a fumar un momento voy a tener que ir a su casa y prefiero no fumar por Brenda se ha puesto nervioso ahorros hondo me temo que usted también le ha llegado su hora Leo el coche que le ha puesto el ganado para Londres está llegando donde yo no lo veo como sabe que me ha puesto un coche el Canal Nou pregunta solo

Voz 1 48:23 crear

Voz 5 48:24 ahí está ya que me han presionado te lo dije bueno pues voy a por mi maleta Amber espérame fuera ahí te dejo en casa de Brenda gracias León ha sido un placer conocerles seguramente Nos vemos estaría en el hotel una semana en la habitación ciento uno a mis hermanos es que les perturba tener invitados en casa y ahora me voy antes de que saque a la luz todos mis secretos que no parecen pocos

Voz 2 48:46 gracias señora trenes Treo ya estoy deseando ver si capítulo del Senegal es decir que no me pierdo

Voz 22 48:53 muchas gracias yo también estoy encantado de haberle escolar

Voz 5 48:56 hasta pronto

Voz 7 49:01 pues sí que estaba informado Jonze sí sí y le pregunta tanto por sus hermanos por la empresa porque cree que hay algo raro ahí esconde al borrador detrás de todo eso

Voz 1594 49:11 por eso y porque yo creo que JONS es el hombre pesquisa no es un preguntaron si una empresa de alquiler de yates tiene que haber mucho dinero de detrás y eso para él igual que para el Poirot de Agatha Christie es ya un motivo para preguntar ellos son de esta tradición literaria irreal de que al dinero le ronda el crimen lo dicen

Voz 1915 49:29 en su famosa frase en un crimen siempre busque a quién salga beneficiado JONS por supuesto no va a ser menos también participa de esta creencia Se supone que está de vacaciones y descansando pero ya sabemos que JONS este concepto digamos del descanso y las vacaciones no lo maneja mucho para él investigar es como respirar y cuando no lo hace o cuando no tiene un crimen que realmente le desafía Se desespera ahí es cuando toca el violín durante horas su cuando consume su famosa solución de cocaína al siete por ciento

Voz 7 49:57 siete por ciento sí pero aquí no ha habido crimen

Voz 1594 49:59 aún claro esto es una historia de serlo JONS no hay serlo sino hay crimen dejaré solo unas horas el asesinato aparecerá