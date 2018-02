La Ventana (16/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 2 00:00 a se

Voz 1826 09:51 los viernes es la hora de la música en directo con Benjamín Prado e Iñaki de la Torre qué tal Iñaki algunas las buenas tardes rosarino está entrando por la puerta entre la puerta de está entrando por la puerta está subiendo por las escaleras que había no sé qué problema ahí con el lagarto

Voz 5 10:05 ains las France Gall asedian también pero eso ya

Voz 1826 10:08 cuando tumbado oye que no vais a ser la única pareja protagonista en esta hora de música no no no no es que nos encanta nosotros eso de los maridajes que nos encantan las mezclas una de las que mejor funciona por cierto es hablando de maridajes la de la música y la gastronomía así que hoy vamos a juntarlas y además vamos a hacerlo vamos a intentar hacerlo de una forma muy muy especial de plato principal tenemos al músico Carlos Agnes que por cierto el próximo viernes Nos adelantamos en una semana el próximo viernes saca disco nuevo diferentes tipos de luz un disco disco rico en matices y tonalidades como la buena comida suena así

Voz 23 10:51 sí gustaba

Voz 24 11:01 eh

Voz 23 11:05 la niña

Voz 24 11:13 el siglo

Voz 23 11:17 yo como Griezmann

Voz 1622 11:50 así que ya tenemos presentado uno de los platos otro que eso al gusto del consumidor uno el siguiente lo puede tomar como acompañante ya sea como aperitivo como postre lo puede acompañar como segundo plato también contundente Queremos Elisa Muñoz que es amiga de la casa periodista de la Cadena Ser que ha publicado un libro un libro ahora sí que sí puede decir aquello de un libro delicioso por fin Willy

Voz 5 12:16 pero llamado bares indispensables en el que más de sesenta grupos como buenos conocedores el mundo de la cocina porque además se pasa la vida fuera de casa viajando y son ellos los que recomiendan sus restaurantes favoritos

Voz 1826 12:29 de los que con motivo de tanta gira tanto festival pues han tenido la oportunidad de probar en toda España a ellos son los que nos hablan de su relación con el mundo de la gastronomía uno de los que participa por cierto es el propio Carlos Andrés que además de ilustrarlo este verano se acuerda no les tuvimos entrevistando aquí precisamente por esa faceta bueno además el hace alguna recomendación el porque en sus canciones que siempre hay comida bueno siempre a veces la frutas acuerdan verdad

Voz 25 13:03 tres

Voz 3 13:25 eh que Belka día cinco

Voz 5 13:48 bueno Carlos Elisa Muñoz qué tal cómo estáis buenas tardes sigan encantadas de estar aquí bienvenidos pero el momento llegará enseguida es vista ahora ahora ahora porque no te escucha hombre que estaba dentro también

Voz 1826 14:01 oye no sé por qué me han dicho que el uso que que haces esto son habladurías aseguró que el uso que haces de este fruto de origen tropical en la en la letra de la canción que es abiertamente sensual no sé porque lo dirán pues casta de sandía piel de albaricoque saberse se negó

Voz 11 14:19 no deja de jugar un poco ahí con con la sensualidad la fruta no ve llegué a México y allí en México se escandalizaron bastante aprendí una nueva palabra de ahí de de del castellano es quizá en México que el albur hiciera Airbus resulta que es cuando hablas de una cosa pero en realidad hablas de otra Said era como que a él como al burel me decían

Voz 0281 14:40 el llevando esto no habrá sido con lo de la papaya a Cuba no

Voz 11 14:44 no no de momento no diga

Voz 1826 14:46 en otra connotación todavía superior oye esto de música gastronomía hasta qué punto se llevan bien Elisa F

Voz 15 14:52 cómo estás viendo en las canciones están llenas de metáforas que tienen que ver con gastronomía las frutas dan mucho juego el alcohol en la astronomía bien con nuestra amiga con gastronomía no había entendido la astronomía astronomía lo hagan quebraba Khalid estaba como la gastronomía la luna pero también con las estrellas de la luna de muchas canciones pero no estábamos hablando de gastronomía que bueno pues hacéis muchas metáforas que sí que sirven cosas más sensuales son menos con el alcohol con las bebidas con los vinos los bares las camareras en fin si da mucho juego y además que que bueno Marià muy bien claro

Voz 5 15:27 por no hablar por no hablar de la cantidad de Javi buenas tardes hola a hablar de la cantidad cocina

Voz 0281 15:32 los que andan por las televisiones dando el cante que esas otra

Voz 5 15:34 suena raro pero es verdad que separa tu poquito lo de componer al

Voz 0788 15:40 INAR Carlos me ayudan a esparcimiento la la pata pero al final te dedicas a buscar condimentos que que que son los de toda la vida pero que con diferente combinación con vecino de al lado te salga una cosa diferente creo bastante gracia eso y luego luego si nos da tiempo me deja Roberto hablaremos de condimentos especiales que te traes de otras cocinas

Voz 11 15:58 cómo no te voy a dejar pues nada pues luego me dejas lo cuento lo que me gusta mucho esta de la cocine la la música porque has sentido muy flaco pero es verdad que dice muchas veces el tema de hoy cuando uno está acabada pues cuando ya no cabe un ingrediente más no es meter hago además hace que se rompa el sabor a veces se dice menos es más en la cocina de también practica

Voz 1826 16:19 Paco eso es una evidencia pero me han dicho que a pesar de eso que es engañoso que tú tienes buen saque de que te encanta lo

Voz 11 16:26 pues porque aquí tiene una noticia que espero que mi madre no esté escuchando el programa es que hace tiempo que dejé de comer carne desvió tener que actualizar el el libro sabes que era una segunda edición

Voz 15 16:36 Kiefer creó el dijo quieres decirme decirte excusa de esas Jorge eso es que tenemos aquí porque parece también está muy bien bueno el mirar para la Segunda División

Voz 11 16:44 bueno yo que también fuera de casa pues se pueden hacer ciertas excepciones yo me imagino que cuando cuando estoy de gira pues ya sea de paz

Voz 26 16:49 bueno hecho yo creo que la la la música

Voz 0281 16:52 es la gastronomía iban por hace mucho tiempo que van por el mismo camino que es el camino de de la mezcla del invento del juntar cosas que no habían estado juntas nunca no en el fondo eso que llamamos mestizaje vale lo mismo para para un plato que para un disco de amar los dos son redondos

Voz 15 17:07 pues si cada vez hay más conciertos que que están acompañados de cenas especiales y festivales que están muy unidos a la gastronomía como este de Galicia del por América América sí sí bueno Sonorama también con con el Ribera de Duero

Voz 0788 17:22 sí cada vez están más más próximos hay una cosa que pesaba yo el otro día hablando con no sé qué me decía porque le tienes tanta manía no me acuerdo que agrupa a la verdad de ciencia pues porque es una música que sí que la consumimos rapidito Nos vale para el rato que está pero no es una cosa de tomar mucha atención en luego yo me iba dando cuenta según hablábamos será otro amigo músico que las músicas también pueden asimilar un poco a los tipos de comida es decir imaginando no que el jazz fuera gourmet porque es una cosa que es difícil de entender que tiene un montón de mezclas que es muy digna también porque lleva mucho trabajo después la una mera hamburguesa de un sitio de fast food pero sirve para lo que sirve no vamos a decir que es maravilloso pero iba a tanto trabajo a veces como una canción luego hay cosas más consumibles lo comes todos los días está bien la comida de tu madre pero no es exquisita porque no está súper súper currado que a lo mejor el ritmo

Voz 11 18:07 a sus así en fin que puedes hacer es

Voz 0788 18:10 pues similitudes en cuanto al uso que hace de esa comunidad

Voz 0281 18:12 previa a decirlo de música basura que es lo que estás de

Voz 0788 18:15 a nosotros no no no no la gana pero cumple la misma función pero la comida basura y la música basura cumple la misma función

Voz 5 18:23 vale para un ratito te sacia te divierte

Voz 0788 18:26 bueno yo también que como una hamburguesa de de una cadena de estas alguna vez pero no voy a decir nunca que ha ido a comer a un sitio maravilloso me hacia hoy me divertido ese rato ya está

Voz 25 18:40 para romper carros

Voz 27 18:43 en el lado Estecha antes va cómo respira vamos a repetir el primer primero poder porque cuando yo quiera

Voz 12 19:12 otro longitud de onda

Voz 1826 19:13 hay diferentes tipos de luz bueno la última vez que estuvo aquí con nosotros Carlos andes lo hizo lo hiciste con su anterior disco no hay además en condición de ilustrador hoy hoy también lo hace casi el la doble condición porque es ilustrador del libro de nuestra compañera Elisa y también para presentarnos este este trabajo que sale la próxima semana diferentes tipos de luz diferente tipo de luz de cuantas luces aulas

Voz 11 19:39 ahí no las he contado cuántas tienes

Voz 1826 19:42 esto qué es

Voz 11 19:44 este este es un poco pero esta historia es que

Voz 1826 19:49 por una tampoco te va condicionada a la cara

Voz 11 19:52 pegamento que esto es que el el año pasado y anterior pues hubo funcionó muy bien mi música en Latinoamérica dicen muchos viajes hasta ahí porque había tocado en España gira aquí y entonces hacía muchos viajes de promo de concierto de todo y en aquellos viajes en los que el horario cambia tanto que ha amanecido en el avión ya entrado la luz el avión hay estabas en medio del océano pero luego vuelve a amanecer cuando llegas allí porque el el horario están diferente llegaba como la conclusión de que la luz quedado que me acompañaba que estaba conmigo acaban las canciones y que fuera donde fuera pues siempre apareciera con una con

Voz 1826 20:26 dice Ida ahí pues bueno surge poco la la idea el título del disco

Voz 11 20:30 al darme cuenta también de que muchas canciones está mencionando en lo que a veces a veces en un avión por por las ventanillas de un lado sucedió hoy por las otras cláusulas maravilloso

Voz 15 20:39 ayer

Voz 11 20:40 pues ese tipo de ventanilla que es como oscura negra de pronto pasa a ser rosa y luego azul pueden largo que me ha inspirado mucho

Voz 3 21:31 bueno sí que era un ahí

Voz 5 21:33 sería poquito rock star pero comedida eh yo creo que ha entrado perfectamente también la hemos digerido hemos digerido que quiere decía estos de los platos que tenía espero varados

Voz 1826 21:42 los Iñaki de música tengo varios y frutas

Voz 5 21:44 me filmado fruta comida de todo tipo la primera es un poco triste hablábamos antes de que el ya

Voz 12 21:50 has era la música gourmet era la música que es

Voz 5 21:53 más complicada de entender en la que tiene más profundidad a la que lleva más elaboración más dureza

Voz 0788 21:58 la idea de las canciones más famosas que mencionan comida está una que habla de Strange Fruit que es esa fruta extraña que relataba en una canción Billie Holiday una canción que ya grabó tres veces era completamente terrorífica porque cuanta un extra de una fruta que realmente no era tal frutas sube un poquito

Voz 29 22:15 no

Voz 30 22:26 hablaba de unos cuerpos que pendían de un árbol porque las habían ahorcado

Voz 1622 22:34 lo que había pasado era que era

Voz 30 22:36 un asesinato que habían cometido contra dos negros simplemente por puro racismo se veían en el árbol colgando hiel

Voz 0788 22:45 decía como que el letrista de de lejos se veían como unas extrañas fuertes

Voz 22 22:48 dependían de la alguno pero no eran frutas hubieran

Voz 5 22:50 dos hombres negros a los que habían asesina

Voz 31 23:00 no lo no

Voz 12 23:12 dice que hay sangre en la rama seis en las raíces porque han

Voz 5 23:16 dado los hombres que han ahorcado de una canción además que persiguió a Billie Holiday toda su vida luego hay cosas mucho más bonitas como otra que se llama como un plato me parece que es mexicano de origen que se llama siete tu con carne los Children's creo que son las tripas de cerdo con carne también picada y esto es una canción de Kenia que era simplemente un tema instrumental que se hizo muy famoso

Voz 22 23:40 sí

Voz 12 23:49 y no grabó luego también Stevie Ray Vaughan el

Voz 5 23:53 qué lista blanco que sufrió hace ya

Voz 0788 23:56 cuántos años pero que lo recuperó de que el guitarrista de que Ibarretxe y luego hay una canción muy famosa sudamericana que todos conocer es que la grabó yo siempre digo de broma que es la Lola Flores de Argentina que era Atahualpa Yupanqui el gran folclor los progres de Argentina exactamente es que es su figuras como aquí ahora las flores no es bueno pues él gravó aquello de duerme negrito que decía duerme negrito que tu mami está en el campo negrito trabajando y no le pagan y al final la recompra

Voz 5 24:22 sabe tanto trabajo que era pues sencillamente comida

Voz 32 24:26 todo

Voz 5 24:27 a la versión de Mercedes Sosa

Voz 32 24:41 sí ya con plan

Voz 0788 24:47 me esa canción famosísima que se canta mucho a los niños sobretodo en Argel

Voz 5 24:51 Tina y luego hay una muy bonita que a mí me divertía mucho que era la primera el primer Single que sacó Juan Perro cuando terminó con Radio Futura ahí se puso ese nombre y comenzó hizo una maravillosa charlar

Voz 0788 25:01 pescado

Voz 33 25:05 hoy la música pesca al lado

Voz 5 25:14 gracias a la metáfora que tiene detrás el asunto tapa volcado Yupanqui eso sí que era una verdadera estrella Carlos de una mujer a un aeropuerto maestro se acuerda de mí de verdad no se acuerda de mí hemos estado juntos Él dijo que selló uno acogido tanto

Voz 12 25:32 también allí el verbo coger es otra copia

Voz 0788 25:35 lo que hay una canción muy bonita de otra argentino Kevin Johansen que cuenta una cosa muy bonita sobre la cena dice que por una vez que me acuerdo de que es nuestro aniversario de de novios voy pongo el champán frappe como dice él me voy a buscar a mi novia lo que pasa es que no fue su culpa esa vez sino fue culpa de la falla de San Andrés que de repente se empieza a mover

Voz 34 25:53 eran no estará ni versa herido porque es donde lo récords de Andeni acto al hombre para

Voz 5 26:08 caviar el se va a buscarla para ya

Voz 12 26:12 ah pero claro no es España la la falla de San Andrés manera

Voz 34 26:18 el mes eh

Voz 1826 26:22 esta tarde que estamos compartiendo sabores ritmos si estamos entrando hasta la cocina de de dos novedades la que nuestra eh Carlos Agnes con su disco que aparece el próximo viernes los de las diferentes tipos de luz y hasta la cocina también de un libro de nuestra compañera de que tiene mucho que ver con eso colegas no mía bares y con la música bares indispensables de Elisa Muñoz un libro también ilustrado por Carlos Agnes oye cuéntame Elisa de cómo cómo nace todo es decir ha sido a fuego lento ha sido una idea

Voz 15 26:53 sí a fuego lento sí sí es verdad que también hay podemos hacer la metáfora en nace aquí en La Ser en un programa de gastronomía que dirige dirigía Carlos Cano de nuestro compañero también hay bueno él me regaló una sección en la que cada semana entrevistado a un grupo de música IU me contaba sus bares preferidos de su provincia él corría a todas las provincias del país y yo terminaba el programa con con esa entrevista no iba en un momento dado el me dijo oye te das cuenta de que destacan había preciosa Paco murió claro que tienes grupos muy chulo recomendaciones muy chulas porque no las juntas en un libro aquí pues me puse a ello me llevó mucho tiempo por eso lo de a fuego lento y hay que actualizar algunas cosas como Carlos Cabezas vegetariano

Voz 11 27:42 a veces no eran poco hacerlo

Voz 15 27:45 partidista pensó pero además ahora

Voz 0281 27:47 lo que ha pasado en estos años de crisis

Voz 1826 27:50 sí sí en fin donde los ayuntamientos han echado el cierre a a las

Voz 0281 27:56 Naciones tales que la música ha vuelto a los bares desde luego no había estado tanto la música otra vez en los lugares como los últimos tiempos sobretodo ha vuelto a tocar a Aisa han abierto un montón de garitos y eso está muy bien la hora

Voz 15 28:05 bueno por supuesto pero es que los bares es que está en todo en este país o sea en muchas canciones que sean compuesto en bares de esas bibliotecas se vaya sí claro entonces los músicos que además se pasan día en la carretera como decíamos que visitan muchos sitios pues también tienen muchas muchas bibliotecas tan bien pues tienen paradas obligatorias la de allí donde van tiene mucho que recomendar

Voz 0788 28:28 en Madrid perdón por centralizar pero es que no mese de otras ciudades ahí ahora bastantes conciertos jam sesión a media tarde la hora del aperitivo por ejemplo en la taberna de la la banda creo que es a quién en el Centro pues hay una sesión de blues casi todos los domingos a la hora de comer luego hay yo tengo un amigo David Harrington casado por aquí alguna vez tocando con Raquel minuto con Coque Malla que toca también la trompeta hielo con algunos amigos a tocar jazz a barberías a sitios donde son muy peculiares

Voz 5 28:56 la mucho más dentro de los bares muchos bares donde también te dan de cenar mientras hay una actuación ejemplo la oveja negra en Segovia nada es verdad gente cenando y el al Santa Ana también

Voz 1826 29:07 bueno pues veremos si tenemos que actualizar la entrada o no de Carlos antes si su recomendación en el en el libro pero antes y como es preceptivo a todos los músicos a toda la gente de la música que pasa por aquí por estar

Voz 35 29:17 ahora de de La Ventana les pedimos que que dejen

Voz 1826 29:22 como testimonio una dos perlas en esta ocasión vamos a tener la suerte de que van a ser dos también me he fijado tienes ahí el el vinilo que es un poquito semi transparente lo es un poquito bastante sí sí creo que es ver mostramos acaba hoy vuestra transparentes uno de los temas asoma por ahí él apunta Nilo

Voz 5 29:42 es que no quiero coger un vinilo hacer dando tiempo ya voy a un bebé respeto no como es ser y transparente de parece que sea más frágil que la vas a rayar en lo coges pues ya se ve

Voz 1826 29:54 eh estaría bien ahora que con el ukelele pudiera interpretar el semi transparente trocito

Voz 26 30:03 pues así como a modo versión La Ventana y le dice

Voz 12 30:11 sí

Voz 15 30:13 Aire que te que era por tú

Voz 36 30:17 cuando aguanta sin respira cariño nunca tuve se cree tú nunca al esa desborda

Voz 37 30:31 sí

Voz 28 30:36 el último minuto de sueño se estira está muy liada lo que se ha todo lo que pienso que se se limite a mí supo eso de mí te vi que temida

Voz 12 31:58 hay cosas que es mejor no Death in

Voz 28 32:01 en palabras que nos la mirada civiles cantando me cuesta siete mucho en lo poco que es que las pelis tú intuyes el cine leves

Voz 36 32:32 mucho antes de que va a llegar a

Voz 5 32:44 la versión ventanas transparente

Voz 1622 37:46 aquí entre las diferentes tipos de de luces estamos viendo las del destello de un cometa porque es dotarlos es el

Voz 11 37:56 Cometa que pasó retos de estas la mesa el pudimos ver porque una vez que lo pregunta Instagram a segregación bueno que ya teníais cuando pasó este cometa hay mucha gente pues me faltaban cuatro años panadería del noventa y cinco noventa y es muy cortés pero si todos lo vimos en el noventa hay margen no había sesenta y siete años pero

Voz 0788 38:17 un día dijo Frantino que tengo cuarenta y cinco años ahora pero hace dos años dijo relación aquí que estamos todos rondando los cincuenta que dio tan amable

Voz 0281 38:24 no rondando los desde mayor o menor proximidad

Voz 5 38:27 los romanos que si verdadero en la ronda

Voz 1826 38:31 oye que que historias cuencas que que historias tiene eso que dicen una unidad conceptual el el disco las historias Carlos

Voz 11 38:38 así con el disco anterior había una unidad conceptual en que una persona pues si va despacio por una misión que le encargaban y desde espacios cuenta de de que la inmensidad lo que más le gustaba era algo tan pequeño como una persona entonces como devolvía el espacio y lo único que quería decirle bueno rotunda que has visto qué cosas has visto y lo que he visto es que no hay nada en el mundo que me guste más que tú y esa es la historia que hablaba el disco pues a través de las canciones pues con pequeños matices en cada una que las unía entre sí aquí es un poco más en poco más libre no oí estarán metáfora de la luz no la luz aparece en casi todas canciones de una forma o de otra aquí en forma de de Cometa lo que pasa en semi transparente pues como esta luz que que es es en acústico que eres incapaz de mentir no porque al final se te ve todo no la va a través la mirada pues es capaz de descubrir lo que piensas define a esta persona sabe más que yo lo que pienso esté como juega la luz con con nosotros es Vogel la vida que poco se parece lo que está contando

Voz 12 39:33 a lo que suelen ser me Bashir Gianni los discos la música de hoy en día que está hecha de de Single sino la gente oye un trocito de un disco ese hito

Voz 32 39:42 tiene mucho mérito que gente como como tus ahora

Voz 11 39:45 abra paso en un lugar donde parece haber poco lugar para lo que no es muy parecido a a otras cosas no siempre digo que que en un país que no fue a España yo que sé Suso Saiz sería bueno que así no se sería tendría estatuas por las que igual empezamos la música igualmente seguro seguro sí que es verdad tampoco defiende poco la unidad el disco porque sin él tampoco puedes mostrar un poco tu universo y la intención sin él al final pues necesité había o de buena si te ha pillado es una canción yo creo que el universo de un artista si te interesa se completa mucho con matices que están a través de bueno estoy defiende mucho esa esa unidad de contertulios fuel

Voz 0281 40:23 camino de la música además porque al principio empezaron haciendo colección

Voz 11 40:26 de singles no claro que era una luz

Voz 0281 40:28 después todo el mundo luchó por hacer London Prso todo eso ya lo hemos regresado un poco a pero yo creo que más que desde el lado de los artistas desde el lado de los de los oyentes de los espectadores que les gusta practicar ese nivel más bajo del saber que es el estar enterado no tenía maneras

Voz 0788 40:46 decía en el sentido comercial decía Phil Spector que un LP son dos éxitos de ocho trozos de mierda entonces hay gente que han llovido ya una hay que hay que pelear contra

Voz 5 40:54 eso es ya hay muchos de canciones de Reyero hasta gozó claros

Voz 35 40:58 le daba esa digo digo que que hay discos que tienen de verdad o diez canciones que merecen la pena y hay gente que tiene

Voz 11 41:04 dos singles y ocho todo lo que tienes que ir a un concierto iraquíes que alimentar ese concierto con con canciones que sostengan no grandes yo pienso que no son las mejores que el si está bien jugará sorprende ver o al que tienen contenido visual más interesante veo no tiene porque ser quizá la contenido visual

Voz 0788 41:19 yo estuve en la música osea que el vídeo sea chispazo quieres decir

Voz 11 41:22 bueno sí a mi par haces un argumento de que me apetece que ésta sea Single pues porque visualmente tengo una idea que me cuadra mucho no es la mejor quizá pero como tengo algo visual que contaba a priori sabes interés lo suelen dejar la compañía también en el muchas veces depende mucho el artista que si la compañía mía que es una multi me dijera te ponen vamos a este Singer pues nombrado no no sé yo que con un poco de depende del tipo de artista cuando artista pues tiene un poco de argumento yo creo que está bien que sea él el que elija no que Carlo

Voz 15 41:48 también ha jugado un poco va esto de los singles porque en realidad a llevar sacando canciones pinceladas de este disco desde hace pues claro

Voz 11 41:56 con y año un año hemos Fillon también

Voz 15 41:59 pero coger lo mejor es de las dos partes no de los singles de cuidar cada Single cada vídeoclip bonito y luego encima reunirlos todos

Voz 1826 42:08 para Elisa nosotros lo que hemos hecho descuidar su libro han porque ya es ex compañera Noemi pegado en los últimos minutos preocupados por eso que había dicho Carlos Le abajo la noticia aquí a través de la radio a su madre que que no está no está comiendo carne el oro

Voz 11 42:21 E igual nuestros de nuestras que tendrá un tibio

Voz 1826 42:24 las madres son mucho de plazas de cumpleaños y una croqueta dejaban me comía

Voz 5 42:29 ahora ahora lo vamos a demostrar al como sea tu tu madre Sarah Sarah ahora lo vamos a demostrar a Sara

Voz 1826 42:34 que no tiene por qué preocuparse Elisa tampoco porque no tenemos porque actualizar la entrada de Carlos Andrés que por cierto sus recomendaciones llevaba a Barcelona no a Barcelona en el libro admite es que te que te gusta mucho comer aunque no lo parezca eso ya lo habíamos comentado y que una de las hamburgueserías que más frecuenta se llama Maca Maca

Voz 5 42:54 sí ya no voy desde que lo dije al disco porque estás creando Andrea di a conocer a buenas tardes qué tal

Voz 45 43:00 bueno conocer a qué tal estáis tomando encantado

Voz 5 43:03 los de saludarte aquí tienen sale al artista que tenéis platos vegetarianos también no

Voz 45 43:08 pues sí lo que a menudo mal pese más de abrirnos también ha al público vegetariano también nosotros somos fan de del vegetariano ir siempre hemos tratado de elaborar hamburguesas que fueran muy buena no tanto con vegetales y no que fuera una explosión el sabores y tenemos hasta tres ofertas vegetarianas de hamburguesas más una selección de Bowles interés

Voz 5 43:35 también es decir las patatas son increíbles yo que has mejor de Barcelona

Voz 45 43:39 entre las patatas son burguesas la verdad que pedimos preguntamos a la gente cuál es lo que hay cincuenta por ciento que va

Voz 5 43:49 no digamos precios que si no esto nos lo van a cobrar como una clara OMEN llegar unas camisetas que visto que tiene muy chulas

Voz 45 43:56 cuando quieres parta que nos ahí sí ahí les damos me ponen camiseta

Voz 1826 44:01 creo que es cierto que hasta de la decoración de Mc hamaca salió una canción de The Sunday

Voz 45 44:06 pues mira te una cosa que interesante que nuestra directora de marketing Julia que a la cual le gustaba mucho la la la canción que que es la que dónde te inspiró esta máquina mata cuando supo me hizo muy feliz

Voz 5 44:22 a mí como rumbo

Voz 46 44:24 no es como la escuchamos lo escuchamos

Voz 45 44:28 lo vimos el vídeo y súper chulas

Voz 47 44:30 no no me he llevado en áreas con unas hamburguesas hay en él

Voz 11 44:34 el lugar como el que hay en la Barceloneta ahí que tenemos

Voz 47 44:36 nosotros quienes tía me sentía cómodo con la luz

Voz 45 44:39 ah bueno cuando cuando nuestro arquitecto que es holandés se va de un chico que conocía en cuando Bina Amsterdam lo llamamos para que nos ayudara con el concepto fue el primer el único que pensó que la Barceloneta como estamos al lado de la playa falta von Bismarck hace cinco seis años casi a que abrimos matan pues fue como un poco el el qué enviar de todo lo que era la oferta gastronómica Arango divertido que incluyera cócteles y hamburguesas las dos color que fuera divertido venga

Voz 5 45:11 no falta nada desde luego en el restaurante de un italiano un restaurante más made in California diseñado por un arquitecto holandés y que nos ha recomendado un barcelonés como es Carlos Andes Andrea muchas gracias buenas claro está está la canción Ésta es

Voz 2 45:28 es

Voz 15 45:53 sí se enteró por el libro que tú te lo contaste no no no no no teme usted para hacerles me he dicho y hoy O'Leary ha leído el libro ha dicho pues fíjate ha seguido una canción de nuestro va presta muy bien

Voz 1826 46:07 oye tú que has hablado con tantos músicos Elisa a quién se llevaría el premio el Grammy cocina millas

Voz 15 46:14 de ellas pues hay muchos de hecho el a todos les pedía una foto que tuviese que ver con algo de cocina hay tal y muchos me mandaban fotos como nuevo con el delantal puesto pero yo creo que el premio se lo llevaría Jorge Martí el cantante de La Habitación Roja porque yo creo que poca gente no probada sus paellas

Voz 5 46:34 es bueno que los valencianos debe hacerlas claro

Voz 15 46:36 de de hacerlas muy bien muy bueno cada dos por tres sube una foto a las redes sociales con

Voz 12 46:41 bueno en Noruega o en la nueva efectivamente pero aun así allí

Voz 15 46:46 C que se busca la vida para hacer rayas muy ricas y será leche pero claro cuando viene a España pues todo el mundo quiere que Jorge le haga una paella así que yo creo que se lleva a él pero vamos hay un montón de Fuel Fandango por ejemplo dice que hace un salmorejo muy rico y me dice dice no tenemos

Voz 5 47:03 eso es verdad es verdad

Voz 15 47:05 esto periodismo de investigación entonces sacaremos a esa segundo libro directamente eso no segunda edición son dos libro con las recetas mira

Voz 1826 47:15 bares indispensable es que hoy sale a la venta furor por cierto es el nuevo disco de Barry Brava así que aparece aquí aparece la guía para presente

Voz 0281 47:24 Carlo bueno Barry Brava va recorre

Voz 1826 47:27 hasta nueve ciudades en nueve días donde hablarán sobre sobre este trabajo pero además nos han querido contar algo de lo que explican aquí en el libro y que son recomendaciones claro sobre su tierra

Voz 12 47:54 sí hay varios bares que para nosotros son muy importantes y la gastronomía de nuestra de nuestra vida nuestra tierra ha aguantado sombra sobre todo es pues uno es el balón dar sofá y bueno poder no llevaban allí cuando éramos críos nosotros hemos seguido yendo allí pues ya de mayores

Voz 3 48:15 tomar un caldito con pelota una tapa de arroz Icod para que es el producto de nuestra zona de somos somos muy de verdad lo dentro la ciudad Orihuela nos gusta mucho ir al bar Manolo hombre está de puta madre está ha ido al río Segura Manolo eso es una cosa que a mí me encanta que la las agregó cebolla roja importantísimo al que hay que ir más se entra en la Vega Baja es por

Voz 48 48:50 los dará es tan variada más bien de precio con un trato la puta madre con buen vino

Voz 12 49:02 ahí está nuestro padre favoritos Nos vemos en los bares tenemos

Voz 3 49:07 los cinco

Voz 15 49:11 además en casa corro este también me contaron ellos qué había pasado mucho tiempo Santiago Auserón pues porque esto allí en Orihuela trabajan tiempo el nombre en un en un libro en el ritmo perdido así que nada hay que ir a casa corros íbamos a Orihuela parada obligatoria

Voz 12 49:28 el ritmo perdido un libro maravilloso pues ahí salen y casi del festival hay un hotel ayer en la playa maravillosa donde hay un famoso arroz con con alcachofas

Voz 1826 49:39 Pia

Voz 12 49:40 al quebranto todos los músicos se lo pueden permitir del festival de Benicàssim van a comer allí

Voz 1826 49:45 IPEX también está presentando estos días disco es el incendio perfecto a ver que no recomiendo

Voz 1622 50:04 personalmente colaboró hablando de las maravillas de Huesca y quería contaros que si es por aquí unos puedes perder una visita al visto uno de los tres restaurantes con estrella Michelín de la ciudad allí podréis sentaros simplemente en la barra a aprobar cualquiera de sus delicias en forma de etapa para terminar otro de Mis rincones favoritos mucho más rústico es la chimenea aragonesa de la venta del pelotón un lugar para sentarse alrededor del fuego y disfrutar de la torreta que es un manjar exclusivo de esta zona con un tinto por ejemplo de la bodega vino lo cierto que a mí me encanta como veis no sólo me gusta escribir canciones

Voz 12 50:42 desaparecen recomiendan como profesionales como el título es indispensable pero indies de música indie que hay comida indie también bueno

Voz 15 50:56 en yo te diría que los indies Argentina les gustan las cosas más clásicas como a todos

Voz 5 51:01 que ahí este te puede contestar mejor Carles que yo

Voz 15 51:04 pero el marrón a mí pero es indies también comen crestas en Zamora

Voz 1826 51:08 muchos años discutiendo si asiste la música indie sí que es verdad pero pero más cuando ahora es titular desde hace dos o tres semanas es que vuelve triunfal el Torrent no lo sea

Voz 15 51:19 pero es verdad claro pues la los indios les gusta el no le gustan las crestas les gusta la casquería le gusta luego citas que es

Voz 0281 51:25 me gusta mano los Yankees más

Voz 15 51:28 entonces Elisa tiene un nombre muy gracioso

Voz 5 51:30 lo que tiene para la Cadena SER que se llama Fuego y Chinchetas pone no sé cuantos años tratando de saber qué es averiguar

Voz 15 51:37 lo qué es el indie todavía no lo sabemos

Voz 5 51:39 por lo tú por la música existe la música ello tendría un indie que no te fijas de lo de un índice qué es el indie

Voz 15 51:47 es el reggaeton además bien

Voz 12 51:49 no va a ver también el etiquetado como que

Voz 11 51:52 ha servido para para mucho no para quitarse el marrón de sub etiquetar más que es más peligroso todavía buenos tienes que explicar a uno de esos marcianos de tu tu disco cómo es tu música así rápidamente pongo acabó antes si si eso también escrito hacer mucho ruido

Voz 1826 52:08 pero es mucho más gráfico es mucho más ilustrativo oye recomendación de David caben en nombre de Mishima el grupos también está de gira en abril tienen concierto en Madrid y en Barcelona Tina

Voz 12 52:25 en bares indispensables recomendó por un lado casa Teresa que se cuentan Castellón nos lo recomendó hace muchos años una amiga del grupo en facebook cuando nos encontrábamos en la carretera increíbles buñuelos de bacalao y sus roces valor también recomendamos el champaña un local kosher Soler Andre de las ha colocado al barrio

Voz 5 52:45 que ha salido esta vez de manera fantástica tu

Voz 12 52:48 de de platos y platillos clásicos de la hora del vermut quedarán

Voz 49 52:51 entender muy claramente lo hubieran manera que tenemos de entender el tapeo no suelen Barcelona yo creo que en Cataluña no como un poco menos de fritura y más abundancia de latas de conserva anchoas y por supuesto pues el mundo

Voz 12 53:06 Vanessa como queráis es el pequeño piano bar que montado con mi mujer y un amigo en el barrio de Las Corts para salir de ahí ahí también servimos los los los vinos qué hacemos con Mishima

Voz 49 53:16 con lo cual la banda también cócteles espectacular que hemos ido seleccionando tanto de de recetarios muere modernos como como muy antiguos no tenemos por ejemplo un cóctel de de mil ochocientos sesenta llamado Costa

Voz 12 53:28 todos jueves a las ocho nuestro pianista griego residente hubo impone la banda sonora interpretando canciones de compositores pop de los últimos sesenta años desde Ginsburg a estas dicen Merritt pasando por Bowie o Leonard Cohen

Voz 15 53:44 muchísimas el grupo yo creo que mejor ejemplifica el amor a la comida de gastronomía de hecho Davis cada siempre dice que si algún día lo que más hace menos

Voz 5 53:55 aparte de sus hijos sería un bar histórica el champán y eso que yo yo no tenía dudas sobre el buen gusto que tenían todos los que hemos escuchado pero ya es escuchar a David llevándonos entonces ya está no hay más no hay más preguntas no ha subido también como muchos músicos vestidos hay en el mundo de la de la gastronomía de la restauración no he descubierto que muchos fueron camareros

Voz 15 54:16 día pues en noni de Lori Meyers pues camarero en un bar de copas que de hecho allí pinchó por primera vez su disco y alguien pasó por allí dijo porque esta maqueta que ahí les ficharon Julian Maeso trabajó en el Parador de Toledo eh de a también me contó algo de un bar pero creo que no está en peligro pero bueno que también ha trabajado en algún bar vamos un montón

Voz 11 54:40 pues sí atendió a su en cualquiera

Voz 1826 54:43 sí bueno uno más a la boda que los hemos pillado de gira en la furgoneta nos cuenta que esto

Voz 50 54:50 a Juanjo Garra allí

Voz 34 54:55 cómo estás de gira uno de los mejores momentos del día es cuando normalmente

Voz 51 55:02 una suele tocar a no con un bocadillo de lomo que eso pero muy ya llevamos unos años estamos descubriendo poco a poco algunos sitios y por lo menos pedimos un menú y nos damos un gustazo y algún capricho que otra también ha caído especialmente el norte desde Galicia está Euskadi Nos gusta bastante pero también Burgos que es tierra de buen comer y beber tenemos carnes tenemos Rivera tenemos Sonorama donde vamos a tocar este año aclarando ahí donde esperamos que nos invitaron cordero porque en cargos Ferrol ahí sí era seis como el de Burgos tiene la voz así rotar rasgado también cuando habla no sólo cuando es de la emoción

Voz 15 55:46 he descubierto está ahora pensando escuchándole que también lo de la comer mejor eh va un poco con la edad se nota que los chicos de la moda son muy jóvenes y de momento con bocata les va viene la gira yo creo que conforme se van cumpliendo años y sobre todo años en la carretera van subiendo el nivel de exigencia de todas maneras antes de tocar

Voz 0788 56:06 a los músicos no comen mucho porque da sueño porque no es ninguna broma te está molestando en la tripa porque tienes que cargar de la guitarra y igual eso es una cosa que aplazan a mucho entonces hay mucha gente se pide Afrodita

Voz 5 56:16 es así de otras más ser Sierra comentado Tomelloso del bocata Palomo que son la furgoneta yo espero un buen rato antes en un rato después de que Kabul después

Voz 1826 56:31 vamos cerrando esta esta hora de música musical puesto Carlos Andrés bueno ir muchos a los que ha consultado Elisa Muñoz en sus bares indispensables el libro que nos ha traído aquí nuestra compañera que pronto nos va a dar otra

Voz 11 56:45 buena noticia sí

Voz 5 56:47 de hecho va a ser ella la que dé de comer se ha sido otro a tapas haciendo el libro pero no es que está embarazada

Voz 15 56:54 hace falta ya el árbol