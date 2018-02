La Ventana (16/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 el servicios informativos

Voz 0527 00:11 son las siete a las seis en Canarias Freixenet se queda en Cataluña su consejo de administración ha debatido por segunda vez la propuesta de su presidente para cambiar la sede social de la compañía tras los resultados de las elecciones del veintiuno D que volvieron a otorgar la mayoría al bloque independentista Barcelona Sergi López

Voz 1895 00:26 el consejo de administración de la empresa líder del sector del cava en Cataluña ha decidido que mantiene su sede en Sant Sadurní d'Anoia por segunda vez el tema lo ha puesto sobre la mesa al presidente de Freixenet Josep Lluís Bonet hace tres meses ya lo había planteado para valorar si tras la proclamación de la República desde el Parlament de Cataluña se podía producir una situación de inseguridad jurídica como que ya se habían convocado en aquel momento elecciones autonómicas la empresa vista desestimó cambiar la sede ahora tras sumar mayoría los partidos independentistas en los comicios autonómicos se ha vuelto analizar dejar Catalu

Voz 1826 01:03 Oña pero el Consejo lo ha desestimado

el Consejo de Ministros ha iniciado oficialmente este viernes el proceso para asumir la gestión de siete autopistas de peaje en quiebra del Gobierno confía en recuperar parte del dinero de esta operación cuando vuelvan a manos privadas informa Eladio Meizoso se inicia el camino para que la sociedad estatal Seittsa dependiente del Ministerio de Fomento se haga cargo de la gestión de las autopistas en quiebra las radiales de Madrid la M doce de acceso al aeropuerto de Barajas la de Ocaña La Roda dos tramos de la AP siete del Mediterráneo la fecha ha sido fijado ya en algunos casos por los juzgados encargados de la liquidación de las sociedades concesionarias en otros está todavía pendiente cuando se realice el traspaso el Estado quedará obligado a compensar económicamente a las concesionarias común un cálculo inicial del Gobierno de dos mil millones de euros que se piensa compensar en parte con la privatización de la explotación de estas autopistas en este mismo año dos mil dieciocho el Partido Socialista de Scan esta prestar de momento su apoyo a Elena Valenciano como nueva presidenta del grupo de los socialdemócratas del Europarlamento en sustitución del italiano llene IPI tela que abandonará el cargo en marzo la portavoz del partido Carmen Calvo lo justifica en la falta de consenso dentro de la propia familia socialista

Voz 2 02:15 ahora mismo nos interesa saber cuál va a ser la situación definitivas Illán y en la tiene escaño no te pueden lo que nos interesa es estar juntos el espacio común del socialismo europeo es muy importante para nosotros y luego vendrá el nombre concreto de los hombres sobre las mujeres que estén mejor posicionados para salir adelante

Voz 0527 02:32 deportes Toni López empieza la jornada de Copa del Rey

Voz 3 02:35 de baloncesto de hoy en Gran Canaria se juegan hoy dos cuartos de final acaba arrancar el Herbalife Gran Canaria dos Montakit Fuenlabrada cero y a las nueve medidas se juega el Barça Lassa Baskonia recordemos que ya está cerrado una semifinal entre Real Madrid e Iberostar Tenerife en fútbol a las nueve empieza la jornada de Liga Santander del y II tres Gerona Leganés en primera Valladolid Boscán segunda en la noticia en el Real Madrid Toni Kroos estará quince días de baja por un esguince reeditó además esta noche Javier Fernández puede conceder la segunda medalla de los Juegos Olímpicos de invierno para la de legal

Voz 0527 03:02 una española y la previsión del tiempo que se complica es de fin de semana con temperaturas en descenso nubes al alza con chubascos en la mitad norte lluvias que se van a extender a la costa mediterránea el próximo domingo es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 7 03:44 el resto va listo

Voz 1826 03:55 es viernes y como cada semana a esta hora no se espera la agenda la desplegamos empezamos el recorrido por los mejores planes de cultura y ocio para invertir en este fin de semana Emma Vallespín Espinós qué tal buenas tardes buenas tardes con qué plan empezamos

Voz 0564 04:09 la semana empezamos con fotografía en mayúscula

Voz 1826 04:11 las

Voz 0564 04:17 con una exposición Sí Se trata de la muestra Robert Capa en color que puede verse en el Caixa Forum de Sevilla hasta el mes de mayo capa que es considerado uno de los mejores fotógrafos de guerra del mundo era un tipo muy inquieto y quiso explorar a fondo la fotografía en color cuando Kodak la inventó la exposición exhibe una amplia selección de aquellas fotos nos lo cuenta Isabel Salgado directora de exposiciones de la Fundación Bancaria La Caixa

Voz 9 04:39 hay que imagínese guerra hay imágenes de esos amigos como Hemingway de Hemingway que conociera o en las a recibirle española también hay grandes nombres como Pablo Picasso o Truman Capote pero también hay un reportaje que creo que es bastante contemporáneo sobre la generación aquí el que contactó con todos los amigos fotógrafos que forma parte más no como Chim Cartier Bresson les puso que allí donde estuvieran allí donde fueran retratar a las generaciones más

Voz 1826 05:11 pero muchas de ellas son inéditas no es mal cómo es posible

Voz 0564 05:15 pues solo inédita hasta fechas muy recientes porque no te creas que el color gustaban mucho

Voz 9 05:19 los editores de las revistas con las que trabajaba como Holiday la industria e hice a ETA no estaban acostumbrados a trabajar en color en porque es el envío de fotografías mayoritariamente elegían las que eran en blanco y negro por ejemplo hay un reportaje maravilloso que hizo en el sur de Francia de de Picasso y eso familia aquí la exposición podemos descubrir las imágenes en color que fueron descartadas pero que son una maravilla

Voz 10 05:47 no

Voz 0564 05:50 no todos son uno

Voz 1826 05:53 maravilla aunque seguimos con teatro con una obra

Voz 0564 05:56 que ahonda en el acoso escolar

Voz 11 05:59 muchísimo la atención

Voz 0564 06:03 vamos hablando del pequeño poni si la obra puede verse este fin de semana en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao está inspirada en dos historias reales de acoso escolar en EEUU el actor Roberto Enríquez hace de padre del niño acosado por aunque evidentemente nunca hay un motivo para la coso llevar al colegio una mochila de los dibujos del pequeño poni con él hemos hablado del origen de todo acoso de los sobrevolaron sobrevalorada que está la normalidad

Voz 12 06:27 al diferente al que habla diferente al que es de otro color al que en definitiva aunque sea aunque pertenezca a la misma tribu el miedo al que es diferente todo es estamos educados como para para estar cuadriculado si es como un miedo atroz Icono final todos somos diferentes formas Un por más que la educación no quiera igualar todos somos diferentes Si asumir esa diferencia yo creo que es el hecho más interesante más creativo y más maravilloso que hay

Voz 1826 06:53 la convivencia y cómo reacciona el espectador ante el pequeño

Voz 0564 06:57 es una obra que despierta emociones intensas no cuenta Roberto Enríquez

Voz 12 07:01 es una es tremendo lo que pase con los espectadores tienen algo que es que todos somos en lo que todos hemos catedráticos todos hemos pasado por un colegio todos sabemos que estamos hablando entonces hay una cosa de catarsis empatía Cruz usuario muchas muchas funciones que hemos oído llegar a la gente

Voz 13 07:20 muy muy cuando alguna llora

Voz 12 07:22 de una manera que se le puede oir no es tanto que se le caiga una lágrima

Voz 11 07:26 sí

Voz 1826 07:40 fotografía teatro que más ahora Un poco de magia

Voz 1826 08:17 si damos fe uno por cierto se puede hacer mago o se nace ya con el talento para hacer más que bueno

Voz 0564 08:24 según Jorge aulas no basta con el talento hay que trabajar

Voz 1826 08:26 muchos placeres importante

Voz 14 08:29 sí pero hay que hacer sean no se acaba nunca tenemos que estar continuamente inventando nuevos trucos nuevos métodos de formas de sorprender el espectador de hoy día es muy avanzado y tenemos que conseguir que ese asombrar Leo Conseil que fascina que es lo que hacemos y

Voz 1826 08:54 sí y como por arte de magia saltamos

Voz 0564 08:57 a Redondela Pontevedra Galicia mañana a las siete de la tarde se puede ver un espectáculo familiar de teatro y títeres del que nos cuenta todos los detalles Ricardo Rodríguez compañero de Radio Galicia llueve

Voz 1817 09:08 agua recogida en recipientes de metal esparcidos por el espacio llegan dos personajes recogen verduras de la huerta incrementan cereales espantan una bandada de pájaros que intenta comer las semillas y al regar Se dan cuenta de que ya no queda agua esperan a que Juba pero no llueve el tiempo pasa hay sigue sin llover el lugar esto ahora seco y desierto que se puede hacer

Voz 15 09:35 ante esta situación deciden bailar la danza tachó iba con la esperanza de que llueva pero lloverá un espectáculo sin palabras donde conviven el teatro gestual la danza y las marionetas una propuesta para toda la familia de la compañía elefante elegante que podremos ver mañana por la tarde en Redondela

Voz 4 09:59 claro que tempranito cabañal avisa

Voz 1826 10:02 bueno ya tenemos un plan familiar pero estoy segurísimo de que nos traes más si tenemos con que es solo para niñas

Voz 16 10:10 tú

Voz 17 10:18 no como en el juntos que era suyo

Voz 0564 10:35 te imaginas ir al museo en pijama Museum bueno

Voz 1826 10:38 te puede llevar uno las pantuflas también no buena vale

Voz 0564 10:41 ya es posible pero tienes que ser niño mañana se celebra hasta mañana se celebra uno de los al museo en pijama en el Palau de Cervelló llegó de Valencia los niños duermen en el Museo del Palacio toda una aventura con fantasma incluido hemos hablado con la Coordinadora la actividad Saras Djukanovic

Voz 18 10:58 la mujer dan siempre hay una primera actividad de digamos de romper el hielo de conocimiento entre ellos se preparan para pasar la noche

Voz 4 11:08 el pijama

Voz 18 11:10 se ponen las pantuflas Il señalamos todo junto pues es un problema de los bailes a partir de ese momento ocurre una cosa por la cual aparece entre comillas por puesto el fantasma del Palacio lo que tienen que descubrir esquiando y porque faltaba vale

Voz 17 11:29 además la intensa

Voz 1826 11:44 bueno además de estupenda es inspiradora de esta música de Jack Johnson así que venga más música para acabar que estoy seguro de que tenemos conciertos también en la agenda del fin de ese empezamos

Voz 0564 11:54 Natalia cabe que actúa esta noche a partir de las nueve La Riviera de Madrid

Voz 19 11:58 ha pasado tanto tiempo finalmente descubrí mira brasas encontró dosis ser

Voz 11 12:16 siempre siempre para siempre

Voz 0564 12:31 Pablo López está hoy en el Palau de la de Valencia hay mañana en el Auditori de Girona

Voz 20 12:48 yo sigo jugando hasta sigo jugando solo

Voz 22 12:58 sí sí eh

Voz 1826 13:04 y acabamos bueno no es exactamente

Voz 0564 13:06 no acabamos con música con adelanto el nuevo Single de Manolo García nunca es tarde del que será su séptimo disco de estudio que se publicará

Voz 4 13:13 Marzo acabamos con El buen fin estaban atadas

Voz 1 13:32 no es tarde nunca bien descritas gente alguien no si pudiera que es el nuevo Single de David de María y primer adelanto de su próximo disco veinte años el artista celebra veinte años de carrera en directo ya disponibles las entradas para Murcia diecisiete de mayo Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Malacán mote de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis

Voz 1826 14:51 de octubre David de María oficial

Voz 1 14:54 esto es

Voz 23 14:56 una historia absolutamente mágica esa criatura

Voz 4 14:59 capaz de entender las emociones

Voz 1826 15:30 dar ese último ahora que empezamos buscando en Andalucía sube los delitos de Internet de un diez por ciento en Andalucía la quinta parte fueron amenazas y delitos sexuales para frenar este problema se ha puesto en marcha una campaña destinada a menores de entre ocho y doce años para que controle el en el uso de Internet titula desde Aragón el Opel Corsa cien por cien eléctrico es una oportunidad para marcar la diferencia lo dicen desde el Cluster de la Automoción que llaman a analizar y actualizar la formación profesional y los estudios superiores para que Aragón se sitúa en la vanguardia desde Asturias la madame de una red de sado masoquista de Oviedo utilizaba uno de los teléfonos móviles a nombre de su hijo

Voz 25 16:04 el presidente de Nuevas Generaciones del PP en la capital desde dos mil trece para cerrar citas con clientes en los pisos que regentaba la mujer detenida en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete Se atribuyen delitos de prostitución pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajó

Voz 1462 16:17 Torres que es noticia en Baleares la dirección de Bankia y los sindicatos han llegado a un acuerdo por el cual van a aplicar un ERE que finalmente en las Islas va a afectar a doscientos cincuenta trabajadores Baleares es una de las comunidades más afectadas por este proceso

Voz 1826 16:32 que contamos en Canarias el incremento de seísmos detectados en los últimos días en la isla de La Palma sede una nueva intrusión matemática de bajo volumen ya gran profundidad que los científicos no vinculan con una erupción volcánica a corto plazo son parte de las conclusiones obtenidas por el comité científico que ha valorado la situación en la isla a última hora desde Cantabria el Gobierno autonómico índigo pero con el Ministerio de Fomento también con la patronal cántabra por impulsar un Plan Estratégico de forma unilateral cruce de acusaciones Revilla habla de injerencia intolerable de la Serna Natascha la actitud del presidente como una pataleta en Castilla La Mancha

Voz 26 17:06 consejo de Gobierno de la Universidad regional aprobado por mayoría el nuevo mapa de titulaciones no gusta en porque traslada turismo a Toledo ni en Albacete donde se elimina psicología tampoco convencen Talavera donde informática no aparece confirmado ningún escrito Castilla y León CRIT

Voz 1826 17:19 la patronal y de los sindicatos a la Junta por no oponerse a la directiva europea que permite gasolineras sin personal piden a la sociedad que no las utilice

Voz 27 17:28 Cataluña mañana se cumplen seis meses de los atentados de Barcelona y Cambrils y Ripoll donde vivía el supuesto cerebro de los atentados trabaja en un gran plan de convivencia que quiere exportar a otra

Voz 1826 17:37 ciudades que el Ayuntamiento ha pedido personarse en la causa judicial para tener información porque dice que el Ministerio del Interior no la proporciona titular desde Ceuta el Consejo de Gobierno ha determinado que el medallista olímpico Regino Hernández nacido en Ceuta reciba la Medalla de la Ciudad Autónoma como reconocimiento su hazaña deportiva Comunitat Valenciana

Voz 2 17:55 a esta hora en Morella el Fórum de diálogo sobre la financiación universitaria el conseller de Educación Vicent se reúne con los rectores de las cinco universidades públicas para debatir sobre los criterios que regulan el reparto de dinero entre las universidades

Voz 28 18:08 de qué hablamos en Euskadi los funcionarios vascos que sean padres podrán disponer del mismo permiso que las madres dieciocho semanas frente a las cuatro que disfrutan actualmente el Gobierno vasco anuncia su intención de equiparan por ley los permisos de paternidad y maternidad en la administración pública en los próximos meses en Extremadura

Voz 29 18:26 no tenemos novedades sobre la posible apertura de la mina de litio en Cáceres el Ayuntamiento acaba de decretar de manera cautelar que se paralicen ese suspendan los sondeos y las catas en las

Voz 1826 18:35 abrimos ahora a La Ventana en Galicia continúa la sangría demográfica en Galicia en dos mil dieciséis perdió diez mil habitantes el informe del Instituto Galego de Estadística refleja además que el setenta y seis por ciento de la población se concentra en las provincias de A Coruña y Pontevedra una noticia desde la Rioja la Guardia Civil ha detenido a un riojano de diecinueve años por vender presuntamente un gramo de marihuana por cinco euros a niños de entre diez y doce años uno de estos menores de diez años tuvo que ser trasladado al Hospital San Pedro por una intoxicación cannabis grave un minuto y tenemos cuatro conexiones pendientes la primera nos lleva más

Voz 0867 19:07 pues en Madrid comienzan las obras para mejorar el eje carretas Atutxa se van a ampliar las aceras hice va a incorporar un nuevo carril bus menos coches y más espacio para los peatones en año y medio la obra estará finalizada va a costar cuatro millones de euros

Voz 1826 19:19 Nos acercamos a Melilla Coalición por Melilla

Voz 0564 19:22 ya comienza mañana una consulta popular para saber si los melillenses quieren que las competencias sobre los menores extranjeros no acompañados los minas pasen a ser responsabilidad del Estado

Voz 1826 19:34 en Murcia un taxista murciano ha pasado cuatro

Voz 0564 19:36 días secuestrado obligado a llevar a tres adultos y dos menores lo contrataron en Murcia para trasladarlos a Madrid y luego le obligaron a realizar viajes por las cercanías bajo amenazas de atentar contra su vida la Policía Municipal de Madrid ha detenido a tres personas

Voz 1826 19:50 cerramos en Navarra el veintiuno por ciento de la población

Voz 30 19:53 padece obesidad y el Complejo Hospitalario de la capital implanta un Plan Integral contra ella que incluye la practica de cirugía varía traca

Voz 31 20:06 un

Voz 32 20:08 tu sí

Voz 0867 22:01 Granados dispuesto a llegar hasta lo más alto del PP hasta la cima a Aguirre González Cifuentes y ahora también Mariano Rajoy el hombre que según su declaración destapó la Würth mérito que se arrogó en su día

Voz 1826 22:14 pensáis

Voz 4 22:17 destape la trama

Voz 39 22:19 Señor Rajoy llamara señora Aguirre para decirles que eso farsa salgan a concurso elegida por favor que lo investigue y que lo supone el sapo Gurtel bueno claro está una Hurt es lo están juego Mariano Rajoy que lo para

Voz 1 22:41 la del once de Madrid Javier

Voz 0867 22:46 buenas tardes a todos el lunes paso por la Audiencia Nacional Eloy hoy los medios hemos tenido acceso a la grabación de su declaración ante el juez ante el juez García Castellón Granados cuyo testimonio hay que marcar siempre en su situación procesal agónica dice que Cifuentes era en aquellos tiempos en aquellos años durante la campaña de dos mil siete financiado supuestamente de forma irregular las manos los huidos la voz de Ignacio González

Voz 39 23:13 on tenía de adjunta fundamentalmente en ese momento esa relación estaba en plena efervescencia a la señora a la señora Cifuentes estaba pues Anabel Mariño también en gallego lógicamente pero pero vamos pregunta Ignacio González día junta

Voz 0867 23:33 Granados explicó el lunes ante el juez la forma en la que distintas empresas financiaban a través de contratos de publicidad las campañas de Esperanza Aguirre de otros candidatos

Voz 39 23:42 está empresas y lo Madrid Imaz un familiar de la señora Aguirre señor don Aurelio García esos organismos que eran los que más por su naturaleza agobiantes es tirar eran desviado a probablemente a la al refuerzo de la campaña ese cita de esperanza algodón sale se convirtió en presidente

Voz 0867 24:15 de la Comunidad en el año dos mil doce pero según la declaración de Granados el ya sabía que Aguirre se iba a marchar por esa campaña a campaña sitúa después a su medida

Voz 39 24:25 acompañado toda dos mil once pero esto en cuenta que es justo después de que lamentablemente a la señora Aguirre el encuentren una enfermedad grave del candidato de verdad o que era de esperar al señor González

Voz 0867 24:39 Granado relató ante el juez las consecuencias políticas de la ruptura entre con Zalea Cifuentes

Voz 39 24:47 que regañan CG estarán en el dos mil entonces a partir de ese momento la relación Se rompe la relación la imagen pasa hacer si me permiten que hacen fatal entonces a quién pasó a ocupar esa posición es doña Isabel Gallego predominante definía así

Voz 0867 25:13 el equipo de Cifuentes anunciado a primera hora coincidiendo con la publicación de estos audios la presentación ayer de la querella anunciada contra Granados por todas estas declaraciones una querella por injurias y calumnias por un delito contra la integridad moral de veinticinco qué pasa con el amianto y el metro de Madrid bueno la compañía envió un mensaje de calma y tranquilidad a los trabajadores y a los usuarios después de que el diario El Mundo publicara esta mañana una información sobre la enfermedad de un trabajador que habría estado expuesto al amianto que tienen los vagones más viejos sí que se encuentra en una zona inaccesible para los pasajeros una denuncia sindical que alerta también de otros problemas en algunas bóvedas construidas con este material y que podrían suponer un riesgo en caso de desprendimiento Sara selva qué tal muy buenas tardes

Voz 1510 25:56 qué tal Javier buenas tardes el problema surge hace año y medio cuando uno de los trabajadores encargado del mantenimiento es diagnosticado con cáncer y la Seguridad Social lo califica como enfermedad laboral por haber estado en contacto con amianto es entonces según los sindicatos cuando se enteran de que había amianto los trenes Tomás Matías UGT

Voz 0951 26:13 entonces con ese trabajador de Metro

Voz 40 26:15 metro Metro se por indagar en los trabajos que ha hecho este señor ya hay empiecen investiga investiga si detecta que hay algunos componentes del tren que en su día tenían más porque se produce cómo se produjo un recubrimiento el amianto desalentado a principio los dos mil pero todavía que algún elemento por ahí que no tenían constancia del que tiene amianto

Voz 1510 26:32 lo que denuncian es sobre todo que Metro no llevó a cabo los análisis de manera rigurosa cuando tuvo que hacerlo en dos mil tres y retira material pero ahora sigue habiendo amianto los trenes y por lo tanto los trabajadores han podido estar durante años en contacto con este material cancerígeno Alfonso Blanco de Comisiones Obreras

Voz 12 26:48 no lo sé desde hace vaya para ya está trabajando en trenes que hasta hace un año estaba manipulando el lo que me dicen que ahora tengamos todos lo sabíamos o pensábamos que no tengo amianto y Wall E

Voz 1510 27:01 pero el amianto no sólo están esa pieza de los trenes que no es accesible a los viajeros también está en muchas instalaciones techos y bóvedas que se construyeron antes de su prohibición es decir antes de dos mil uno esto no es un peligro en principio a no ser que se rompa ese desprenda polvo de amianto hace dos meses se cayó un trozo de Bóveda de la estación Duque de Pastrana y en ese momento dicen los sindicatos que actuó una empresa especializada

Voz 0867 27:22 Ana Borja Carabante consejero delegado de Metro de Madrid qué tal muy buenas tardes y medio a La Ventana como estaba hola buenas tardes bueno a partir de esta denuncia de los sindicatos nos situamos en dos escenarios distintos primero los vagones que dispuso las búsquedas de las estaciones enseguida le pregunto por cuestiones concretas pero por tranquilizar a los pasajeros pero también a los trabajadores entiendo que no existe ningún tipo de de riesgo por el amianto no

Voz 0951 27:45 no existe ningún tipo de riesgo para los miles de viajeros que utilizan el metro lo que pretendemos que no lo exista tampoco no lo haya dio para ninguno de los trabajadores lo que sí quiero decir Javier esto no es una denuncia de los sindicatos es una situación que se ha producido después de muchísimos años especialmente yo quiero agradecer además el papel de los sindicatos

Voz 12 28:05 porque ellos como responsables también de la

Voz 0951 28:07 atención de los riesgos laborales en la empresa hacen un trabajo también de de seguimiento detectar estas situaciones y colaboran con nosotros activamente y de hecho lo han hecho en la Comisión de Seguridad y Salud que que hay en metro en la que participan activamente y también la empresa

Voz 0867 28:20 en el consejero en el caso de los vagones Nos ha quedado bastante claro que la miento se sitúa en una pieza que no es accesible para los pasajeros verdad

Voz 0951 28:27 así es es un repuesto que que está en algunos de los de los coches de los trenes de los más antiguos tenga usted en cuenta que el uso del amianto todas las instalaciones en los vehículos en los trenes los turismos en las construcciones hay en todos lados ha sido de una instalación masiva hasta el año dos mil tres se prohibe su instalación a partir de dos mil tres la instalación lo que hace es atravesando normativa ser muy escrupulosos en el en la manipulación del mismo pero en sí mismo el amianto no suponen ningún riesgo

Voz 0867 28:57 voy con las bóvedas voy con los túneles en no sé si tienen ustedes un estudio un registro para determinar en qué líneas estaciones hay amianto o existe un riesgo de desprendimiento que sería realmente lo peligroso no la rotura de ese material

Voz 0951 29:10 bueno más que la rotura sería la manipulación de las fibras que se puedan producir esa muchas pues una rotura tampoco suponer que supone riesgo no sabemos dónde dónde allanamiento lógicamente que es básicamente en todas las edificaciones y construcciones no son el metro eh sino en todo Madrid anteriores al año dos mil tres y ahí bien el metro lo tenemos perfectamente identificado no no hay ningún riesgo de de desprendimiento pero aunque hubiera un riesgo de desprendimiento de las bóvedas que están construidas con amianto esto no sería peligroso si no se produce una destrucción masiva de unas partículas en suspensión suficientes como para que causen un perjuicio y eso no ha sucedido en ningún momento e la red de Metro a la Historia porque tenemos muy bien detectado sabemos lo que hay que hacer cuando se produce algún aspecto ético e nuestro personal

Voz 41 29:56 está perfectamente formado y además estamos haciendo un esfuerzo en los últimos meses para que esta información llegue a todo el mundo que todo el mundo sepa qué hacer cuando Socós esa situación es decir que existe un protocolo de actuación

Voz 0951 30:07 por supuesto existe un protocolo de actuación yo lo que no existe es una normativa que es una normativa muy exigente a la hora de manipular este tipo de elementos que básicamente podríamos resumir a la gente hay que señalizar decir tiene que estar digamos el que tiene que tener conocimiento los empleados de donde hay alimento y esa situación en el ámbito de las estaciones se producen sobre todo lo que tiene que hacer el trabajadores no manipular ninguna pieza ningún elemento que tenga amianto

Voz 0867 30:35 hace unos meses en noviembre Se produjo un problema un desprendimiento en la estación de Duque de Pastrana hubo que interrumpir la circulación en los dijo entonces que había caído cemento era cemento no porque los sindicatos alertan de quiénes incidentes y se produjo una caída de material que contenía concreto

Voz 0951 30:50 lo que cayó fue el fibrocemento no cayó no lo que dio ser yo es que podía haber un desprendimiento de fibrocemento fibrocemento es una de las componentes que tienen que tienen amianto y precisamente por eso porque podía haber un desprendimiento de esa parte de la bóveda y que presumiblemente podría contener amianto se tomaron medidas pero en todo caso aunque ese desprendimiento yo no hubiera llevado eh abierto si hubiera cortado articulación porque aquí el riesgo no sólo es el amianto sino que pueda caer algún tipo de chapa un elemento sobre la vía porque es en ese momento se llevó a cabo la determinación de cortar la circulación en ese tramo como se constató que ha podido tener una pieza que pedía cuenta tanto se tomó a través de una empresa especializada homologables registrada y la medición de qué partículas bien esa estación pidió que había era nula y por tanto que establecimos de servicios con total naturalidad yo creo que precisamente ese es un buen ejemplo de cómo hay que actuar en estos casos

Voz 0867 31:44 voy con los trabajadores enfermos en concreto uno confirmado y otro que nos cuentan está en estudio en el caso del trabajador ya confirmado existe una vinculación entre el cáncer que sufren la presencia de amianto en el metro

Voz 0951 31:55 bueno lo que se establece eh eso no lo dice metros en lo tiene que decir el servicio de servicios de salud ante este esta situación lo que se produce es una una el que a metas contra enfermo de cáncer efectivamente el Servicio Regional de Salud no ha tenido contacto con la entidad

Voz 12 32:13 efectivamente es un trabajador ese egoísmo

Voz 0951 32:16 años o con anterioridad pues costando dos mil tres pues trabajaba en metro y tuvo contacto varamientos de todas las milicias rebeldes alumno que determinado es el reconocimiento de que hay una enfermedad laboral es el único caso que tenemos hasta el mar

Voz 14 32:30 esto determinó tenga usted en cuenta que la revelación de de la causa efecto se puede muchísimos años próximos años después por tanto seguramente está personas tuvo contacto hace muchos años codo con con el amianto no y en todo caso insisto hay otro caso efectivamente una enfermedad pero todavía no está declarada la causa efecto segundo trabajaba

Voz 0867 32:52 Borja Carabante consejero delegado de Metro de Madrid agradezco mucho que haya estado con nosotros y que bien nombrado este mensaje de tranquilidad porque hay cosas que evidentemente hay que aclarar sobre todo

Voz 4 33:01 no acepten a tantas personas sin correr tan importante como el centro de Madrid sin barreras a vosotros el desmiento recibimos a Alfonso Ojea que ya está por aquí para hablarnos de de Madrid a la de imponen en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 2 34:34 la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar Sofía le contó a Adriana Mourelos acerca de su primera escuchar con mucha atención Maricarmen nosotros la huimos muy bien así que cuando quiere puede empezar qué nos cuenta

Voz 45 34:47 en Hablar por hablar además de estos testimonios Nos interesamos por el mundo que compartimos

Voz 4 34:52 tras conocer la situación de los más de dos millones y medio de niños que tienen VIH en el mundo estamos por la gestoría un guiño esta llamada de la historia a una enfermera muy nuestra enfermera

Voz 46 35:03 la saturada que en sus noches de guardia escribe

Voz 0867 35:06 en Twitter buenas noches maitines

Voz 46 35:09 de escuchamos

Voz 0867 35:26 la últimos tres minutos de esta Ventana de Madrid en este viernes y como todos los viernes nos interesamos por el estado de las pistas de esquí la Comunidad de Madrid Iker hijas Alfonso Ojea director de pistas Blancas qué tal buenas tardes buenas tardes Granier me refiero a los trenes que están como están ya lo hemos escuchado Alfonso buen fin de semana no porque además Se reduce el riesgo de aludes

Voz 0089 35:46 el sol va a hacer un tiempo muy buena sobre todo el próximo domingo con temperaturas que ni siquiera dos mil dos mil doscientos metros de altura

Voz 1826 35:53 bajo cero tenemos en La Pinilla aquí muy cerca

Voz 0089 35:55 tan Segovia pues cuarenta centímetros de capa mínima en ciento veinticinco metros veinticinco de capa máxima calidad húmeda en Valdesquí llegamos casi a los dos metros al igual que puerto de Navacerrada en todas como digo la calidad de la nieve húmeda entre otras cosas porque ha habido esta niebla que nos va a seguir acompañando también mañana y pasado pasa que se va a retirar antes y eso merece todo el manto nival impide que que bueno pues que a ese una nieve como la que habitualmente nos gusta que se calidad polvo estamos ya en transición en el en el asunto de la calidad de la nieve hacen lo que se conoce como nieve primaba

Voz 0867 36:27 llevamos semanas y semanas denunciando el estado de las vías de los accesos a la sierra madrileña tanto Navacerrada como a Cotos donde la gente deja el coche básicamente ondeará la gana donde se produce un serio problema se puede producir un serio problema de evacuación desde luego ese problema no parece que haya resuelto en los últimos días no Alfonso de hecho mañana se espera una afluencia masiva y por tanto se puede volver a repetir estos problemas

Voz 0089 36:47 no estamos casi convencidos de que se van a volver a repetir entre otras cosas porque a primera hora no hay ningún tipo de problema la red viaria que nos acerca hacia la sierra a partir de las diez y las once de la mañana ya la pasada semana hubo numerosos atascos en esta

Voz 1826 37:01 con las temperaturas que vamos a alcanzar ganase

Voz 0089 37:04 muy importantes y también el sol el Génova ser completo y por lo tanto se van a volver a reproducir esos problemas es un incumplimiento sistemático del plan de seguridad de la sierra de Madrid que volvemos a decir lo que en el asunto de de la seguridad vial impide está prohibido bajo todo concepto aparcan el coche en los arcenes de las carreteras de acceso a la sierra de Madrid

Voz 0867 37:23 algún día vamos a tener un susto en sustos hecho en una a Alfonso

Voz 47 37:27 no te voy a preguntar por la nieve de Madrid se puede es quieren China

Voz 0089 37:30 bueno in China se puede esquiar mucho concretamente en la provincia de Harbin al norte de Pekín y recordaros que hará que estamos con los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur la próxima cita al dos mil veinte serán los Juegos Olímpicos de Pekín por lo tanto claro que se puede esquiar en China

Voz 48 37:45 pensó que

Voz 0867 37:46 con el año de nacimiento puede saber qué animales

Voz 48 37:49 es en la cultura china no ratas

Voz 1826 37:52 sí el caballo es caballo yo soy caballo del sesenta y seis yo soy

Voz 47 37:55 sí voy escribiendo en este listado voy de agua y que ciento setenta

Voz 0867 37:59 tres una buena promoción Natalia Otero qué tal muy buenas tardes cómo estás ahí Hermenegildo Alfonso te voy llevar Usera este fin de semana está lleno de actividades este distrito de Madrid básicamente porque se celebra allí más que en ningún sitio de la capital el nuevo año chino que podemos hacer este fin de semana en Usera Natalia

Voz 49 38:17 pues celebrar el año nuevo que es el cuatro mil setecientos dieciséis el Año del Perro de tierra según la tradición china este es un año para comenzar proyectos para hacer esos cambios que marcan la vida de uno que en el caso de Alfonso podría hacer cambiar el esquí

Voz 4 38:29 de Howard pero es muy difícil

Voz 49 38:33 bueno quien quiera acercarse a la cultura china este fin de semana puede disfrutar en Usera de desfiles talleres de escritura danza hay muchas otras actividades esto no ha dicho David Bernal coordinador artístico del evento

Voz 50 38:43 en un desfile que podréis encontrar lo cualquier en cualquier calle de China de Beijing de Shanghai o de cualquier otra ciudad gala con bailes tradicionales de casi todas las provincias con un trabajo que han hecho la comunidad china de Madrid y de otros lugares de España que también viene enorme con respecto a eso

Voz 49 38:59 también va a haber un karaoke aunque yo creo que estos más bien japonés pero bueno rutas gastronómicas música farolillos ya está un están de una agencia matrimonial

Voz 4 39:09 bueno yo también porque la agencia matrimonial no sé no ya vamos

Voz 1826 39:13 no centrada en la comunidad china pero

Voz 49 39:15 puede apuntarse viniera buenas tardes buenas tardes si me lo permitís Simian que es feliz año nuevo

Voz 4 39:27 bueno el domingo estaremos usted

Voz 0867 39:30 ya con Puri Beltrán en A Vivir Madrid Alfonso Ojea hasta la semana que viene los veleros hasta luego había ustedes el lunes nosotros volvemos desde las siete y veinte como siempre las siete emisoras de la SER y la Comunidad de Madrid nuestra invitada aquí en el programa será el lunes Begoña Villacís la portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento hasta el lunes adiós

Voz 1826 41:30 al que tenemos esta tarde en Radio Cartagena Paco qué tal buenas tardes

Voz 1679 41:33 hola qué tal muy buenas tardes vamos a poner

Voz 1826 41:35 pero hoy para resolver algunas dudas Buero para que resuelva o resuelve a Paco algunas dudas que os vais dejando en el correo buen viaje arroba Cadena Ser punto com

Voz 1462 41:46 ya sabe ya sabéis qué

Voz 1826 41:48 os podéis dirigir para preguntarle a Paco Nadal sobre destinos sobre viajes trucos recomendaciones sugerencias de cualquier en clave de cualquier punto del planeta

Voz 46 42:04 nada has preparado entonces para cualquier cosa

Voz 1826 42:18 da cualquier disparo no pago sí señor esto es Wiki me pregunto yo si puedo le y sí lo conozco claro seguro que si el primero en preguntar es Diego la Diego buenas tardes

Voz 4 42:29 hola buenas tardes oye coladero

Voz 1826 42:32 cuál es el viaje que duda tienes que le quiero preguntar a Paco

Voz 40 42:35 sí mira pues nosotros queremos preguntarle a Paco con un viaje que estamos planeando para para este verano para julio agosto sólo de unos diez días

Voz 1679 42:43 con Soledad agosto pues porque no tenemos otra fecha para

Voz 40 42:46 para viajar con vacaciones como la inmensa mayoría

Voz 1679 42:48 sí sí donde entonces tenemos dos

Voz 40 42:50 destinos un poco para menos pros y contras y ahora sí nos acabamos de decidir son muy distintos entre sí uno era Jordania ir a Japón sí sí sí está muy distinto entonces el tema es que nosotros que no nos gustan podernos montar un poco los las rutas por por nuestra cuenta en lugar de con un paquete cerrado entonces en Jordania un poco de reparo al tema de la estabilidad política o la seguridad y el cómo de fácil lo difícil es Stoner que un viaje tú por tu cuenta sin embargo en Japón pues bueno por lo que hemos escuchado de otros amigos pues es más más fácil con el tema del transporte por por tren que son las más sencillo y era un poco por haberse unos ayudar porque igual por las fechas

Voz 1679 43:37 con dos hombres y dos destinos en los que vais a pasar calor en esa eh porque creo que es muy muy diferentes así por parte saber Jordania es un país seguro dentro de la zona que está ahí con los vecinos que tiene sigue siendo seguro no ha habido grandes problemas es verdad que se les ha caído mucho el turismo para desgracia suya y por otro lado te Petra Petrarca casi en soledad entonces yo no veo mal destino en absoluto yo viajaría Jordanea viajado mucho estos últimos años iría problema que puede encontrarlo es un calor calor seco de desierto pero intenso es julio agosto como me dices es un país que se puede hacer por tu cuenta sin problema puedes alquilar un coche y moverte porque no hay problema otra cosa es que quisiera pasar también a Israel Jerusalén no me el diez días puede nada incluso para ver entonces si eso lo tenéis previsto o no

Voz 40 44:29 sí en principio cabemos cuando hemos empezado preguntar por agencias pues el típico paquete muchos incluyan visita a Jerusalén pero claro para diez días nos parecía un poco querer abarcar demasiado igual

Voz 1679 44:39 hombre sí es una sólo Jerusalén y una visita corta puede dar yo los viajes Getxo ligeros de la Cadena Ser del País estamos en la semana en en Jordania ida para ver jerarcas el almuerzo el Monte Nebo podéis prescindir del no va ve nada mosaico de lo típico Petra si vas a Petra yo lo que sí te aconsejo la música te puedo dar en Jordania es que si vas a Petra no haga lo que haga todo el mundo que entra un día por la mañana llega hasta el final

Voz 1826 45:09 porque a vosotros Diego os gusta llevarlo todo muy a Tadic organizado desde aquí o no

Voz 40 45:14 su nombre Nos gusta podernos remontar por por nuestra cuenta un poco pero bueno si saber un poco cada día dónde vas a dormir

Voz 1679 45:22 es hacerlo sin problema eh yo lo que yo diría que a Petra le dedica estos días por lo menos y el segundo fue seis por los valles laterales caminar por los valles que no son el principal que son tan bellos y no hay nadie que Vieri Petra por la noche no es problema moverse por tu cuenta si vais a Jerusalen quizás sea más fácil con un Agencia que lo organice y porque él la entrada a Israel salida controles y tal ahí vais a perder tiempo y Japón Japón es un país muy todavía más fácil para mover ese problema de Jordania es que no hay transporte sean transporte público sigue vaya a tardar dos semanas ese alquilar un coche yo sino muy difícil porque el fútbol está lejos es decir no es fácil moverse en transporte público sea aconsejo si quiere un coche y Japón si Japón sí que es muy fácil moverse en transporte público lo que pasa es que en verano hace un calor húmedo bastante insoportable lo quiero es que bueno pues Vieira Eisenhower lo típico hay que ver la hay hay que ver Kioto oí similar Dinara idea Iker en Japón en Tokio oí a Nico hace mucho calor en esa zona cuando pudiera fuera para el norte de la isla de Hokkaido Los Alpes que estar en la misma isla dejó su pero más al norte que hago un poquito más de fresco porque Japón en verano hace mucho calor y húmedo a diferencia del de Jordania es decir no muy diferentes y es decidir qué creéis el Ceas sea la opción que escoja Ice

Voz 1826 46:46 que tengáis buen viaje que os lo paséis muy bien que lo contéis a la vuelta Diego

Voz 40 46:51 pues muy bien muchas gracias gracias Aurora Mingues

Voz 1826 46:54 hasta luego sigue pagó al respondiendo a las dudas consultas a través de buen viaje arroba Cadena Ser punto com ya me puedo imaginar dónde porque esta música nos evoca a un lugar que imagino todos tenemos en mente a ver Eva qué tal buenas tardes

Voz 55 47:24 hola buenas tardes hola qué tal que a ver si yo tengo una pregunta sobre ninguno una varias preguntas sobre Nepal

Voz 1826 47:32 Nepal

Voz 55 47:35 pues ya algún sitio es un poco más más lejos hace unos años primos en Costa Rica hace que nos lo hicimos por nuestra cuenta alquilamos los costes ahí buscamos alojamiento casi de un día a otro pero sí que es verdad que para mí es muy desconocido entonces no tengo mucha idea del tema de transporte de temas de de alojamientos sí que me gustaría enfocar el viaje más hacer algún algún trekking entonces unos es que que alquilar material de trekking que desde aquí en qué época del año es la mejor época para visitarlo

Voz 1826 48:06 ah sí

Voz 55 48:08 no no lo sabemos ya o en familia

Voz 1679 48:12 hombre pues es un muy buen destino son muchas preguntas es como para hacer una guía en Nepal pero te cuento ni se te ocurra porque en Nepal conducen

Voz 55 48:22 hasta el transporte público

Voz 1679 48:25 trataría taxis o gente que te lleve conductores locales que es mucho es bueno es barato pero es una locura conducir por Nepal y a las mejores temporadas sobre todo si queréis hacer algún trekking hay esto es muy marcadas la primavera nuestra abril mayo y junio que es cuando va las expediciones al Himalaya y luego hay tras casi buena en octubre noviembre diciembre si quieres hacer un aquí tiene que es en estas dos temporadas porque julio agosto y septiembre es la época de lluvias entonces no digo que no se pueda ir a Nepal en esas fechas pero si quieres caminar que llueve es que ellas están encubierto es que no los ves pues decir hace una semana dos semanas de ahí dándole la vuelta a los Annapurna el uno de enero febrero y marzo son muy frías yendo de la mejor temporada nuestra primavera nuestro otoño si quieres hacer algún trekking y para moverse ya te digo lo mejor es trasporte público o contratar una Barnetta de deuda de estas una furgoneta con el productor logal más Weiss en familia Osalan altísimo no nos ofreces caros que te lleven es una locura que ver pues el Katmandú y todo el valle de de de que al mando y Patagon son un clásico yo si queréis hacer un trekking así si vais no se los niños y jóvenes son pequeños mayores

Voz 55 49:42 y de ocho y diez años

Voz 1679 49:44 sí bueno entonces alguien sencillitas algunas caminatas cara a ese pueden hacer algunas hacia el Annapurna pero sobre todo en el más recomendables el adelantan que es donde están los trekking más sencillitas una vez más sencillo que están hablando de sexo ocho días pero bueno puede hacerlo más corto y de vuelta por desgracia ese afecto por el terremoto de dos mil quince El pueblo entero adelantan quedó cubierto por un alud de piedras y murieron muchos senderistas ahí pero bueno se vuelve a hacer senderismo Ice Age te comen daría también que bueno pues si quieres hacer algún rafting en el río voté cosas que es la carretera que va de Lasa a digo perdón de calmando hacía Lhasa hacia mil pasó del Himalaya ahí también hay muchas actividades eh vais con críos pues hacer en la tirolina de estas cosas se puede hacer muy bien pero pero sobre todas las temporadas si queréis hacer actividades de naturaleza en Nepal tienes que afinar muy bien la temporada julio agosto y septiembre llueve mucho islas Monza ya no se ven inpasse disfruta tanto el país aunque es cuando la gente va por lo que decía el anterior que cuando tenemos vacaciones no sé tú cuando empezaba así

Voz 55 50:53 no no teníamos pensado ninguna fecha porque bueno tenemos unos quince días para poner en cualquier época del año y entonces pues pues bueno cuando no a los bancos sea más con esa flexibilidad

Voz 1826 51:03 tú lo ves la primavera primavera he como has dicho nuestra primavera o o en todo caso el el otoño aquí de muy bien Eva viaje muchas gracias gracias gracias

Voz 20 51:25 creer voy

Voz 56 51:29 mueren

Voz 1826 51:32 mira Paco tengo por aquí una duda que firma Ana Belén

Voz 56 51:35 así que quiere pedirte que le aconsejara

Voz 1826 51:38 algo sobre Oporto y Aveiro que bueno y ya está segura de que son dos ciudades que vas a conocer tú muy bien y que le puede desorientar porque está preparando una escapada en familia y le gustaría que le dieras algunas recomendaciones sobre gastronomía cultura alojamientos actividades para hacer visitas vamos lo fundamental