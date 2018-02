La Ventana (19/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 2 00:00 apenas se servicios informáticos

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Luis de Guindos será vicepresidente del Banco Central Europeo el ministro español se garantiza el puesto tras la retirada de su único rival la Andrés Philip Lane a esta hora seguimos esperando la comunicación oficial del Eurogrupo donde De Guindos está recibiendo las primeras felicitaciones Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 00:28 sí parecía difícil pero la retirada del candidato irlandés Philip Lane ha precipitado las ferias las felicitaciones indios Apache también pertenece a familia política ha jugado un papel a menudo decisivo en el interior del Eurogrupo tiene una muy buena reputación el reconocimiento de sus colegas y creo que por todo esto hemos encontrado un muy buen candidato Don ha dicho a su llegada el responsable alemán de Finanzas Peter al Mayer que mantiene a sigue el compromiso y la palabra dada por Schäuble que en su momento negoció este reparto de puestos que permite así quintos llegar a la vicepresidencia del BCE ya un socialista portugués mantenerse en la del Eurogrupo

Voz 0827 01:10 la Audiencia Nacional imputa un nuevo día

Voz 1667 01:12 Tito de sedición al ex responsable de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero la jueza Carmen Lamela aprecia este delito por el papel de Trapero durante la jornada del uno de octubre informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:23 segundo delitos de sedición para Trapero cometido el uno de octubre que se añade al que ya se le imputaba por los hechos de septiembre además la juez Lamela no descarta atribuirle organización criminal la juez dice que desde la cúpula de los Mossos fue diseñado un plan para evitar actuar el referéndum con una actuación dirigida obstruir cualquier actuación que bloquearse el Pla estratégico hacia la independencia Lamela inciden que enmascarada bajo el principio de proporcionalidad la actitud de Trapero fue de total inactividad sostiene que engañó a la Fiscalía y al Gobierno al comprometerse a aplicar el uno un operativo policial mayor que el de dos agentes por colegio electoral que finalmente ejecutó resultó ineficaz y obligó a actuar a la Policía Nacional Guardia Civil

en el Supremo el juez ha dejado en libertad a las dirigentes del PDeCAT Esquerra Marta Pascal Marta Rovira tras su declaración de esta mañana ante el tribunal en la que ambas han negado la validez jurídica de la declaración unilateral de independencia en Cataluña en el caso de Rovira el juez impone una fianza de sesenta mil euros aunque de momento no ha concretado plazos para él pago de esa fianza además sigue abierta hasta ahora en la operación de la Policía Nacional contra el amaño de partidos ya puestas en el fútbol español de momento hay veinticuatro detenidos y numerosos registros en Madrid en Barcelona Albacete y Badajoz en despachos e instalaciones deportivas de varios clubes españoles de los que de momento no han trascendido nombres del exterior El Observador Sirio de los Derechos Humanos denuncia la muerte de más de setenta personas en apenas veinticuatro horas en la ofensiva que el Ejército gubernamental está llevando a cabo en la región de Guta al este de Damasco

Voz 1915 02:59 cafeína ser Madrid in Madrid la policía ha detenido a un hombre de treinta y cinco años por agredir sexualmente a la hija de su pareja una niña de diez años en su domicilio en el distrito de Ciudad Lineal Alfonso Ojea buenas tardes las tardes ha sido la propia madre de la menor la que acompañada por su hija de diez años presentaba denuncia ante la Policía Municipal en la unidad de distrito de este cuerpo de seguridad en Ciudad Lineal sobre las seis de la tarde de ayer domingo el acusado un hombre de treinta y cinco años se encontraba solo en la casa de su pareja cuando obligó a la menor a entrar en la habitación yp prohibió la entrada al hermano de la víctima

Voz 0622 03:31 de tan solo nueve años la investigación se

Voz 1915 03:33 ya la tocamientos e incluso un intento de penetración el hombre fue detenido unas horas después ya ha pasado a disposición judicial la víctima ha sido examinada por los médicos en el año sentimiento de la capital acaba de constituirse la comisión de investigación sobre bici Bicimad aunque tal y como pedía la oposición el plazo de duración no empezará a correr hasta que el gobierno municipal remita toda la documentación necesaria Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 03:56 buenas tardes apenas cuatro minutos ha durado el arranque oficial de esta comisión de investigación municipal que no volverá a reunirse hasta el próximo seis de marzo para entonces los grupos de la OPA

Voz 0313 04:06 prisión habrán obtenido los expedientes

Voz 0622 04:09 reclaman y que el Gobierno de Manuela Carmena tiene intención de facilitar de esta forma aseguraba la portavoz municipal Rita Maestre la Comisión podrá desarrollarse con mucha tranquilidad Icon la información necesaria once concejales de los cuatro grupos municipales forman parte de esta comisión que preside el socialista Ignacio Benito con el popular Íñigo Henríquez de Luna como vicepresidente el Partido Popular ha solicitado XXXI comparecientes entre ellos los concejales de Ahora Madrid Inés Sabanés Jorge García Castaño Carlos Sánchez Mato y el gerente de la EMT

Voz 3 04:42 Álvaro Fernández serviría gracias Felipe

Voz 1915 04:44 el PP además ha vuelto a reclamar a Carmena la destitución del gerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia imputado por un presunto delito contra la propiedad intelectual al usar en Twitter una cuenta no oficial del Consorcio Regional de Transportes catorce grados en el centro de Madrid

Voz 1667 05:01 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino ya las cinco las cuatro en Canarias en la SER

Voz 0390 05:10 Abbey Nasser

Voz 2 05:13 servicios informativos también están la venta con Carla esta encina

Voz 0313 05:57 buenas tardes bienvenidos a La Ventana en no temporada contra Marta Sánchez y contra su idea de ponerle letra al himno de España tampoco tengo nada a favor la verdad porque me parece algo tan cursi que echa para atrás pero bueno simplemente mi opinión Marta Sánchez es un artista con su arte puede hacer lo que le plazca en lo que sinceramente no podía imaginar es el nivel de de ridículo sin paliativos al que será bocado algunos políticos proponiendo que esa letra se conviertan oficial qué secante ya en la próxima final de la Copa del Rey de fútbol o que incluso el presidente del Gobierno haya proclamado que donde se habla de amor de Dios de rayos de sol de rojo de amarillo y de y de corazón entre otras cosas dice Rajoy que sale representa una inmensa mayoría de españoles yo sinceramente me siento bastante vergüenza ajena leyendo ese tuit o de Albert Rivera glosando la la valentía de Marta Sánchez como si esto fuera un acto heroico no sé porqué

Voz 5 06:54 bueno es muy penoso todo eh muchísimo de verdad hay sólo el sol

Voz 0313 06:57 el vendaval patrio Otero que se ha levantado como respuesta al independentismo catalán explica esta falta absoluta de puro

Voz 5 07:04 por lo malo lo malos que algunos podemos como estamos haciendo lo podemos criticar podemos hacer bromas incluso entre gente que se lo toma en serio pero todo bastante en serio y además el trasfondo es peligroso si porque ahora ya estamos enfangado en discutir sobre la lengua en utilizar la lengua como arma arrojadiza nos faltan dos telediarios

Voz 0313 07:26 para que alguien diga que sí tenemos el castellano para qué carajo no Marianne con otros idiomas

Voz 5 07:30 estamos a un puntito así de que esa corriente depende

Voz 0313 07:32 miento salga de las catacumbas IESA créanme sería la penúltima estación antes del desastre total lamento repetir ya sé que velan escuchado en otras ocasiones pero estoy de banderas del color que sean me da igual de patrias y ahora de himnos hasta los mismísimos y creo que no soy el único bienvenidos a la venta por alusiones Michael Robinson buenas tardes amigo bienvenido de La Ventana

Voz 1546 09:58 hola qué tal cómo estás bien bien bien

Voz 0313 10:00 bueno para pensiones lo has dicho tú eh pero ya te lo doy

Voz 6 10:03 vuelvo directa ver si es que puede imaginar a esos ciento la nueva carece sintonías del tercer episodio de otra serie de crack

Voz 0313 10:12 por lesión no pero ya lo veo fuerte no paras a Roberto Alcázar de es que te parece Michael todo esto de fíjate en poquitas horas desde que Marta Sánchez sorprendió con en su actuación con con esta interpretación con letra en incorporada del himno de España oye llevamos unas

Voz 6 10:31 horas de debate político de de de en fin de las redes sociales hay discutiendo tú cómo lo ves pues el a mí ha sorprendido a Andor es el único uno lo tomo todo con mucha seriedad pero esto hablando con Roberto Sánchez hace hace

Voz 5 10:50 yo me acuerdo yendo a Sudáfrica para frenar

Voz 6 10:53 del Mundial donde el de Rumpy no a Nelson Mandela llevaba un poco más que un año antes

Voz 5 10:58 el cargo cuando él llegó Chris el presidente de todo Sudáfrica todos hace poquito durante Appathurai había tren también lionés de raza negra que no

Voz 1546 11:09 citaba en su país no tenía derechos algunos entonces cuando Mandela llegó al poder pues cambiar también el himno nacional tuvo tuve la suerte de atestiguar la final del Mundial

Voz 5 11:22 el hispano cuando cantaban su nuevo

Voz 1546 11:25 el himno pero también estaba compuesto por cinco idiomas que representaba todo el pueblo a Sosa su sexto africanas inglés y así pues a los canta cuántos idiomas unificando todos

Voz 5 11:41 en el parisinos

Voz 2 11:59 sí sí que lo elegí

Voz 7 12:04 a mí no

Voz 2 12:13 sí

Voz 0313 12:21 a este ejemplo de Sudáfrica que ponen Michael porque es muy interesante cuando abordamos según qué asuntos mirar un poquito al exterior hoy vamos a hacerlo con varios ejemplos porque somos de los pocos países que tenemos un himno sin letra pero de momento quedémonos en casa porque tenemos la fin la versión más conocida pues es a la a la oficial digamos eh este habido intentos de poner letra este himno y además estimo tuvo letra una letra compuesta por José María Pemán en mil novecientos veintiocho por encargo de Primo de Rivera

Voz 2 13:18 Atleti tiene el tufillo retienen eh

Voz 0313 13:21 es entonces

Voz 2 13:23 hasta nuestros días bueno nuestras noches con Marta Sánchez

Voz 9 13:26 el la nada

Voz 10 13:46 la gente se da cuenta de los destacan dando prorruso

Voz 0313 13:48 ven en aplausos hemos leído hace un ratito en el en el diario El País un artículo titulado el el populismo de Rajoy arropa el embarazoso himno de Marta Sánchez será mucho la atención lleves invitados autor asomarse momentito La Ventana Rubén Amón compañero buenas tardes

Voz 3 14:05 qué tal como estableció tal Rubén pues muy bien pues

Voz 0313 14:07 pues muy bien tratando de entender que no es fácil de cómo ha crecido esta última bola de nuestro de nuestro paisaje que tú tienes alguna explicación lo lo entiendes lo veas venir era previsible una cosa así yo yo veo el oportuno

Voz 3 14:23 mismo como razón fundamental que es la situación inmediatamente se adherido Mariano Rajoy él está necesitado de de puentes con la sociedad que más o menos trata de presidir en cuanto ha visto la oportunidad allí que se ha avanzado yo ponía el ejemplo de la previo en la prisión revisable permanece se IS es un ejemplo muy grave porque se legisla Nolla en caliente sino de cuerpo presente pero pero en este otro caso lo que preponderancia es la adhesión a lo más racial y lo más elemental además atribuyéndose la representación de la voluntad de la ciudadanía de la gente eso de que tanto gustamos a los populistas pues Rajoy lo lo ha desarrollado en extremo ya conseguido incitar la carrera con Rivera para ver cuál de los dos es más patriota no yo creo que aquí Marta Sánchez es víctima evitó es las dos cosas hace muchísimo daño esta letra conviene ser muy beligerantes contra ella porque ya próspero en change punto org la posibilidad de que cuaje como como letra puede ocurrir por esos es muy

Voz 0313 15:24 pues no no me digas eso

Voz 3 15:26 sé perfectamente por eso hay que ser muy vigilantes sé que es poner a todo lo que podamos vacunar nos de de esa atrocidad de letra y sobre todo evitar que vaya más lejos esta carrera para ver quién es más nacionalista o para quienes más

Voz 0313 15:41 perdona pero confiesa una cosa Rubén vamos a ver yo Fillon Lucas lo decía al principio que Marta Sánchez ya tiene la idea de poner letra al himno hoy oí Fini así que hay que haga lo que quiera que es un artista puede hacer lo que lo que bueno o muy bueno más o menos contó los matices pero

Voz 5 15:55 eso es una cosa pero hoy el presidente del Gobierno

Voz 0313 15:58 el el el líder uno de los principales líderes de la oposición el líder de la oposición del Gobierno que sabe Rivera lanzándose en en en tromba a saludar esto Bono ida más bueno de García Albiol que proponga que esto sea la letra oficial y que a un referéndum padecieron Khaled Pons que se Copa pero todo un presidente del Gobierno un y un presidente de un partido y en esto atinó te sorprende sí

Voz 5 16:21 meramente yo creo son ejemplo de mucha carrera

Voz 0313 16:23 que haya de banda

Voz 3 16:24 Heras sí pero es un ejemplo de desesperación política eh creo que Rajoy está tan lejos de la sociedad que cuando veo una oportunidad para acercarse y a la aprovecha incluso haciendo el ridículo a mi esto me parece un ridículo en mencionaba antes eh Robinson supuso experincia a Sudáfrica ya hay una anécdota no sé si si apócrifa ya utiliza muchísimo e Isi será utiliza o mal me arrepiento de ella que vincula Robinson con una experiencia con Irlanda porque encontrar un antecedente que le permitió jugar contra Polonia un partido sino acordaros bien de cuál era el himno de Irlanda dijo que feo es y le recordó al suyo

Voz 11 16:57 usando el canal de Polonia yo no sé no sé si es exactamente así pero una buena anécdota este era era Irlanda emite selección contra Francia Paco estaba pensando que semblante ofrezco cuando salga bien no vital las cámaras lo que no lo indentificó que para nada si de repente salto Antich ante la francesa de perdido la mía no lo reconocí no le pasa olímpicamente del mil correos de Cristóbal masticando chicle y tal y de muy diferente mente música para el número implica al si eso

Voz 0827 17:36 a mí me parece que que hay uno Angulo que hay en el que hay que profundizar el porque una cosa es verdad que es lo que haga Marta Sánchez como bueno si lo hubiera hecho la tuitera Casandra no sé de qué estarían hablando hoy estas personas no pero claro estamos hablando de uno de los símbolos del Estado el himno la bandera

Voz 0313 17:53 y el escudo que estatal

Voz 0827 17:55 he regulado en su utilización en su uso en cuándo debe hacerse que la partitura está un decreto ley con notas y con sus cosas y entonces el presidente de Gobierno tiene que preservar esto no puede decir que bien y ahora abramos la vida para que cada uno componga la letra del himno que le dé la gana el himno oficial de España en estos momentos es uno no puede gustar más menos alguno podrá pensar que necesita letra o que no necesite pero que se suban por lo que decía Rubén por oportunismo a este carro inmediatamente sin pensarlo yo creo que es un asunto político

Voz 1546 18:31 el decorado no es un no es una

Voz 0827 18:33 anécdota es un asunto político de calado porque ya bueno pues hasta los símbolos Se puede jugar si al presidente de Gobierno o al a quién sea pues le apetece sumarse a ese Carla no

Voz 1546 18:43 bueno otra cosa es que si su aplicación lo suyo para incluir a todos los sudafricanos es que a lo mejor el himno español debe tener fracasó en castellano o tren catalano tronos que

Voz 5 18:53 era otro de los es

Voz 0313 18:56 el momento más oportuno para plantear

Voz 5 18:58 España me estoy planteando para no no no no lo primero pero tiene todo el sentido del mundo yo no pondría todo el día

Voz 3 19:05 no comparto nada esa teoría porque vamos hacia la solución pedagógica me preocupa todavía más el himno que reconozca a todos yo creo que el himno demostrado ser inasequible a cualquier intento de ser sometido a una letra y creo que esa es su naturaleza

Voz 0313 19:18 que los ha habido y muchos en todas las EPO

Voz 3 19:21 ha habido concursos públicos y no hay forma el himno no digiere una letra tampoco lo dije el de Kosovo Bosnia San Marino el entorno balcánico porque otro yo me acordaba de un amigo mío que tocaba la Filarmónica de Londres y que tuvo que grabar doscientos himnos con ocasión de los Juegos de Londres de los Juegos Olímpicos doscientos himnos llegó a la conclusión de que los los himnos y esto es una buena idea Se podrían intercambiar entre sí porque se parece mucho a los unos a los otros en grandilocuencia en énfasis castrense en este sentido un poco megalómano que debe reunir la letra de un himno sí que la de Marta Sánchez no reúne porque a mi me parece que es un anuncio de El Almendro vuelve a casa por Navidad es detalles

Voz 12 19:58 sintomático Rubén que el la única letra que ha triunfado durante todos

Voz 5 20:02 estos años sea una que dice Loro Loroño

Voz 12 20:05 solo

Voz 0313 20:07 igual que Rubén tenga todavía alguna de no sé si esperanza pero que le otorgue alguna posibilidad al hecho de que esta letra

Voz 5 20:14 vaya adelante este de toda Francino ya les superarme razón tiene

Voz 0827 20:18 por qué no lo he pensado también que

Voz 3 20:21 el himno del independentismo catalán podía ser el de España pitado y se pone la misma música se pitan sobre el PSOE obtiene

Voz 0827 20:29 yo tengo una duda razonable Rubén y es que no sé lo qué pasaría si se repita este himno cantado por Marta Sánchez porque claro tiene la digamos la melodía que es el himno oficial de España pero la letra entonces no se sabe muy bien si estás pitando a Marta Sánchez o no si te puede empeorar un fiscal o un juez de repente como se ha intentado con otras pintadas

Voz 11 20:48 cuando estás equivocando duda metódica hoy vamos quedando español cuando estás en el estadio enseguida la inversión del pitidos pues es es esto no están mal que guió

Voz 1546 20:57 introducción ultimamente que lo que más necesitamos en este mundo es alguien entregarnos en

Voz 5 21:01 antes pues mira más que canta Isabel vamos no no

Voz 3 21:05 pero en realidad ha habido condena firme no por abuchear el himno política hace un par de meses

Voz 0313 21:11 multas es lo lo cual coloca el Rey

Voz 3 21:14 ptos terminó por encima de libertad de expresión yo siempre he sido contrario por completo a sancionar en los tribunales el abucheo uno me parece un gesto mala educación pero pero la educación no sé

Voz 0313 21:24 acto no se corrige con el Código Penal creo

Voz 3 21:26 que había que ser mucho más laxos en la aplicación del Código Penal

Voz 0313 21:30 Rubén Amón compañero del país un abrazo muy grande gracias por está en La ventana este ratito es a vosotros un chaval echar una ojeada al algún algo país por ahí por fuera ver cómo tienen lo del himno lo que dicen las letras esos himnos como se cómo seguir en como los tienen asimilados los ciudadanos y demás vamos a marchar por ejemplo a Londres con Begoña Arce Begoña buenas tardes hola qué tal buenas tardes París con Carmen Vela o la Carmen

Voz 5 21:56 hola Carmen Carmen Vela bueno

Voz 0313 21:58 eh a Joan Solés un minutito vamos a saludar también no está días Joan yo creo que está Joan horas Yuan

Voz 0946 22:03 bueno será conocer a Joan qué tal y Carmen

Voz 0313 22:05 niñas en Alemania Carmen hola

Voz 0391 22:08 hola buenas tardes Carmen empiezo por ti

Voz 0313 22:10 que el himno alemán más antiguo de los que manejamos no

Voz 0391 22:14 fue seguramente la letra del himno alemán cumple este agosto ni eh ciento setenta y siete años perdón su historia está ligada como no podía ser de Toledo clara la convulsa historia alemana del siglo XX precio diecinueve verdad la música fue compuesta por Joseph Haydn mil setecientos noventa y siete como melodía del himno nacional del imperio austrohúngaro y la letra fue escrita por Heinrich Hoffmann en mil ochocientos cuarenta y uno Se titula Etoo echen o Canción de los alemanes y consta de tres estrofas hay que tener en cuenta que fondo cuando fue escrito eh no existía Alemania como Estado estábamos hablando de la Confederación germánica que estaba formada por treinta y nueve estados un imperio cinco reinos once

Voz 0390 22:54 a dos etcétera Haydée lo concibió

Voz 0391 22:57 como llamamiento a sus compatriotas para lograr la unidad no por encima de los intereses particulares de los Príncipes hasta mil novecientos veintidós no fue elevada a la categoría digno nacional con la República de Weimar pero durante el Tercer Reich claro los nazis Se se apropiaron para su ideario de de este himno para crear una Alemania fuerte grande porque porque la primera estrofa del himno

Voz 0313 23:18 se habla de un alemán

Voz 0391 23:21 día grande por encima de todas las cosas en el mundo dice el Deutschland Deutschland rivales extendida que en español significa Alemania Alemania sobre todo sobre todas las cosas en el mundo además incluyó a cuatro límites geográficos de esa Alemania como en el francés que su rigor francés franceses totalmente en su totalidad por la Francia actual y Bélgica el Italia no digo yo que exponen dar Italia hay que más esbelto el Bel que pertenece a Dinamarca irme Mel que soy un río lituano total que está letras interpretó como símbolo del talante bélico alemán ni de sus ínfulas de grandeza así que desde la Segunda Guerra Mundial los ideados los aliados consideraron que esta estrofa era un ofensa de hecho en la zona ocupada por Estados Unidos estuvo prohibido cantarla hice prefirió utilizar sólo como himno la tercera estrofa para evitarse herir sensibilidades no esta tercera estrofa la que ha permanecido hasta nuestros días y habla de unidad de Justicia de libertad para la patria alemana

Voz 1 24:19 eh

Voz 2 24:41 cambió el himno alemán por este otro

Voz 13 24:51 el lunes

Voz 14 24:55 sí

Voz 0313 24:57 el que antes tararea va Michael Robinson Carmen Berta buenas tardes hola buenas tardes hoy que estamos mirando y repasando lo que dicen las letras y algunos himnos La Marsellesa tiene tela quiero decir que es violento donde los haya tiene sangre Larra si una

Voz 0390 25:13 a la guerra hay una orgía de sangre donde las haya es terrible si si nos fijamos en esos estrofas en sus palabras es tremenda pero se canta casi siempre la primera estrofa

Voz 0313 25:26 sí a veces laSexta en la séptima

Voz 0390 25:28 en el estribillo por su puesto no bueno yo creo que casi todos nos la sabemos desde tiempos inmemoriales no aunque no su nos sepamos yo creo que los franceses tampoco se dan cuenta de lo que significa no empieza diciendo marcharemos hijos de la patria ha llegado el día de la gloria contra nosotros la tiranía alza su sangriento estandarte hoy es los campos de bramido de aquellos feroces soldados vienen nuestra vuestros mismos brazos a degollar a vuestros su hijos esposas Illa es el estribillo nada menos que a las armas Ciudadanos por más vuestros batallones marcharemos que una sangre impura inunde When Pape nuestros surcos poco no digo no sabéis no hay mucha polémica sobre la letra Bono un nadie piensa en ella como decía pero de hecho el presidente Polán y uno de sus primeros ministros Manuel Valls decretaron hoy por cierto muy admirado en España por un lado y por el otro decretaron que se cantara todavía más en los colegios de manera más regular y visible tras los atentados de París y Saint-Denis no y bueno no yo creo que no hay ninguna discusión aunque en los años sesenta tras la revolución del sesenta y ocho es verdad es que hubo una pequeña intentona de algunos cantantes de cambiar la Víctor Hugo también propuso una una nueva versión pero nunca nunca se ha vuelto a tocar este tema no es un canto patriótico de la Revolución francesa pero que que que que nació yo como en la contra Alemania yo elevación el Rin contra Alemania y fue adoptado luego Tallón de Marsella que fue el que entró en uno de los primeros que entraron en en en tuya querías en el Palacio de tú querías en en mil setecientos noventa y dos y este palacio había sido la residencia oficial de los reyes franceses fue también la de Luis XVI al ser expulsado de Versalles y antes de entrar en la cárcel para ser guillotinado no bueno como decía pues pues eso muy muy muy violento pero nadie lo pone

Voz 0313 27:52 claro si este óleo pones creció mi amor cada vez que me voy para no pero no olvides que sentirnos etcétera rojo amarillo colores que brillan en el corazón digamos que tiene menos porta el himno italiano

Voz 1 28:08 eh

Voz 16 28:14 eh

Voz 0313 28:51 estoy no tiene consenso entre los italiano Joan

Voz 0946 28:54 pues sí bastante por qué he aunque es bastante arcaico retórico por ejemplo dice estamos listos para morir pues ese ampliamente aceptado voy cantado de derecha e izquierda incluso por la extrema derecha o los comunistas porque apela a la unidad en la diversidad recuerda la historia de esta península dice la época romana símbolo de la democracia vigente juntas la dictadura fascista de Mussolini aquí sucede algo interesante es cuando hablando con los amigos son los conocidos explicas que el himno de España es el mismo de la dictadura de Franco sin letra los italianos se lleva las manos a la cabeza parece incomprensible es como el himno es como si fuese si el himno fascista juventud del tiempo de Mussolini siguiera siendo el himno que la democracia italiana o la canción de Alemania himno del nazismo fuera todavía

Voz 17 29:48 o de la democracia alemana

Voz 0946 29:51 eso es lo que la sensación que produce los italianos el hecho de que el mismo himno actual de España sea el de la época anterior te el régimen de Franco

Voz 0313 30:12 bueno y por justicia e si antes escuchábamos sólo Sex Pistols yo creo que ahora

Voz 5 30:37 porque una curiosidad Begoña si en un futuro hay un Rey que algún día posiblemente lo haya

Voz 0313 30:43 que se cambiaría sólo la palabra Queen por King

Voz 5 30:47 Dios salve a la madre del Rey sería madre

Voz 0273 30:53 el lindo nació eh siendo Dios salve al Rey porque la versión de eso en la primera

Voz 1915 30:59 ese canto en público fue en mil setecientos cuarenta y cinco era una muestra de F

Voz 0273 31:03 hervor levantando otra carrera que se aclare horror sí pero no tanto un rey inglés que la fábrica y segundo que había derrotado al príncipe pretendiente Carlos Eduardo Estuardo entonces nació en ese fervor ir cuando en la reina subió al trono en mil novecientos cincuenta y dos pues se cambió la letra in es himno oficial desde el siglo XIX en Hilal era muy sencillitas dice Dios salve a nuestra graciosa Reina larga vida no está noble Reina Dios salve a la Reina que la haga victoriosa hace listín gloriosa que tenga un largo reinado sobre nosotros Dios salve a la Reina

Voz 5 31:38 sí

Voz 0273 31:40 la estrofa que soy un poco es interpretar como que había una pugna con los escoceses también provocó los galeses e os debo decir que por ejemplo en el año dos mil seis con motivo de los Juegos de la Mancomunidad se hizo una encuesta el cincuenta y dos por ciento de los consultados prefería otra canción que que es un ceremonial que es muy de que es Jerusalén es enormemente popular sólo unos versos de William Blake es muy muy popular y otro himno también muy famoso que también se utilizan ceremonias oficiales es la tierra de esperanza Gloria que también conocida como de pompa y circunstancia que seguro que todos esos recuerda además de esto Escocia Gales tienen sus respectivos himnos e Flor de Escocia al primero ir a la tierra de mis padres los galeses quién no tiene himno es Inglaterra y esto también ha sido motivo de debate pero en fin todo el mundo asume que el himno oficial en estos momentos y también en algunos países Draco Manguel en las antiguas colonias es el Dios salve a la Reina se usa mucho que Bono se usa muchísimo se usa en las ceremonias oficiales y por supuesto en competiciones deportivas pero también en las escuelas en cualquier

Voz 18 32:52 a la ceremonia aquí realmente son

Voz 0273 32:56 acción más que de los valores

Voz 18 32:58 datos de la Monarquía es una canción muy muy muy monárquico

Voz 0313 33:09 un atracón Deimos nos hemos dado esta tarde en La Ventana Begoña Arce Carmen Vela Joan Solés Carmen Viñas abrazos

Voz 5 33:16 un abrazo

Voz 1546 33:18 a mí lo que usted no han opuesto el ruso a mí me encanta el ruso así sistémica lo que vale

Voz 0313 33:24 Zapatero buscamos y lo ponemos sucia darme a mi libro

Voz 1546 33:27 al mito guiada y además cuando juegas contra ellos y hecho no contra Unión Soviética entonces pero mantiene Lucy Lem no es que piensas que esto termine Juan día es que tenemos buenos estos

Voz 11 33:39 no así no como si todos esos desde muy buenos

Voz 1546 33:43 no hay nada peor tienen más Lim no juega con equipos que tienen buen Ymbro a traduzca Modrego

Voz 19 33:51 Woody estrenar

Voz 14 39:03 es adaptar es a quién iba enterrado aquel en el donde era no era no leí era pinta Paquita

Voz 12 39:48 aquí seguimos asomados a las ventanas convocada tarde con Roberto con Isaías tomamos café con Michael Robinson como todos los lunes

Voz 5 39:54 es posible que bueno sí muchas semanas nos toca hablar de fútbol por algún resultado pero una noticia bueno hoy hay una muy graciosa no sería la palabra ese árbitro de Primera Regional en Euskadi el recién destinado me pareció al País Vasco que amenazó con expulsar a cualquier jugador que hubiera una en euskera bueno creo que porque no lo entendía pero pero es árbitro internacional no podrá aspirar nunca yo creo pero no voy a hablar en ese sería la la la noticia

Voz 0313 40:25 tonta o chistoso el del fútbol tenemos por desgracia otro mucho más seria

Voz 5 40:30 que es nuestra política de hoy

Voz 2 40:34 la polémica guías Lafuente

Voz 0827 40:40 la Unidad de Delitos especializados y violentos de la Policía Nacional ha desplegado hoy una operación contra el amaño de partidos de fútbol en Segunda B y en Tercera en conexión con Cat casas de apuestas chinas es una trama en la que futbolistas infiltrados en los equipos llegados a sueldos de esa organización forzaban jugadas para condicionar el resultado final no convencían a otros compañeros a que lo hicieran a cambio de dinero sucio que abonaba la trama no es difícil imaginar que esta operación sea sólo la punta de un iceberg que oculte un escándalo más extendido no sólo en España porque es extraño que una mafia china se fije sólo en nuestras divisiones inferiores con lo grande que es el el mundo sería fácil además conformarnos con la evidencia de que jugadores mal pagados sean presa fácil de mafias que les ofrecen un dinero que nunca ganarán con una carrera deportiva limpia teniendo al ex presidente

Voz 0390 41:32 la FIFA al ex presidente de la Federación Española

Voz 0827 41:35 de fútbol imputados por casos de corrupción ya un ramillete de estrellas de nuestro fútbol señalados o condenados como vulgar defraudadores fiscales parece claro que el fútbol tiene entre sus labores una

Voz 2 41:48 limpieza pendiente

Voz 5 41:52 Michael te ha sorprendido algo de esto no

Voz 1546 41:57 no no no no nada nada es es un técnico de Isofotón entre y esto yo mi mejor amigo cuando yo creo que es un es el capitán cuando era entrenador nuestro exportero brusco apelar fue acusado de no dejarse encajar goles y claro no sé qué San justo conjunto con un juego de Wimbledon John fashion a los dos fueron absueltos en un juicio y luego brusco por difamación quiso cargar contra el Perico de perdió e hice arruinó con con aquel yo eso fue la primera vez que yo tenía una noción de que efectivamente los que hiciste descubrió que fue un había una trama de una un agente de Malasia hijo de Tailandia que estaban pagando futbolines ya entonces si ya entonces India han hecho un acento Robinson son sobre eso precisamente donde en en la segunda portuguesa el forense en un patio desconexión en Portugal llegan a apostar a millones y millones de un parón resultado irrelevante en la gran esquema las cosas no entonces a este una el jefe de un juez italiano que en Bruselas hay un cuerpo especial mirando monitores cuando las puestas extrañas en las webs lo último en Tennessee donde el juez que tiene que dar el punto ganado en un momento dado tocar el ordenador en su silla pues mejorando en en dar ese es ese punto mientras compinches apostaba sobre quién iba a ganar el siguiente punto a entonces desafortunadamente en todos los deportes yo bien mediático del deporte ya Messier Ray entre comillas lo más popular del mundo evidente desafortunadamente hay muchos grupos mafiosos intentando sobornar a hacer cómplice futbolistas como sea sabía bien dicho no del todo bien pagado en ligas más irrelevantes que pase por debajo del radar no

Voz 0313 44:10 a quien tampoco la sorprendido nada esta operación policial de hoy que por cierto todavía continúa que no la sorprendió a esta noticia ha sido a un compañero del español que se llama Pedro Cifuentes que hace ya año y medio en noviembre de dos mil dieciséis

Voz 32 44:24 el artículo cachete titulada precisamente así se amañando partidos de Tercera para engañar a las casas de apuestas chinas Pedro Cifuentes buenas tardes así que tuve sorprendido nada o no dijo sorprendido nada la verdad

Voz 33 44:42 me decía tu compañera de vino bueno es el próximo número de la lotería no para si fuera tan fácil no bueno la verdad es bueno dedicamos dedicamos mucho tiempo en en el otoño de dos mil dieciséis

Voz 5 44:54 sí

Voz 33 44:55 a investigar sobre esto oí bueno siempre bajo condición de anonimato no como ya sabéis el periodismo pues poco a poco nos fuimos dando cuenta de es que es que este es un tumor muy extendida en el fútbol español y no sólo español

Voz 0313 45:10 tercera hay en segundo haber sobretodo Pedro

Voz 33 45:12 en Tercera y en Segunda B porque en primera y segunda que algunos casos se conoce no estamos en Levante Zaragoza por lo algún otro o con el con la explosión de las apuestas deportivas online en peso va a ser un problema ahí de la Liga de Fútbol Profesional se dieron cuenta de que era era ella era matar la gallina de los huevos

Voz 0313 45:36 porque si eso ocurre cada fin de semana o casi cada fin de semana como como se hace Pedro como como un partido y hoy lo de los jugadores

Voz 33 45:44 te diría que que se que pasar varias veces todos los domingos pero vamos estoy seguro eso es absolutamente seguro como pasa pues hay hay muchas maneras antes en empezaba pues básicamente eligiendo a una persona o dos débil de un equipo que tuvieran una cierta enfrente en El vestuario se les acercaban los intermediarios de lo que llamaríamos de redes mafiosas les ofrecían un dinero que ellos se encargaban de de convencer al resto de jugadores bajo la la ley sagrada de que lo que se habla en el vestuario se queda pero hay un hay un hay una tendencia que se puso de manifiesto el año pasado el del Lens y bueno

Voz 5 46:27 sí sí sí sí sí sí que ha sido el más célebre contra el Barça B sí sí

Voz 33 46:32 existen existen ya jugadores de alguna manera señalados que que nunca logran el digamos el gran éxito futbolístico que son fichados porque sabe que tienen experiencia previa hay contactos con estas redes y que ella Alfie Charles de alguna manera se está sabiendo bueno aquí vamos a tener una fuente de extra de financiación la segunda y la tercera que son categorías no profesionales es que económicamente son un páramo no decir claro luego yo para no solamente indignar es cuando sacamos todo esto puesta de Avinyó conocía a varios futbolistas Jiménez estaban explicar Pedro es que yo a veces cobro cincuenta euros y eso sí ganamos y claro por ejemplo yo cuento en el reportaje que has mencionado el caso de un club de la cornisa cantábrica española que directamente lo que hacían era poner cinco euros todos los partidos cada jugador y luego llegaba abril o mayo cuando ya han evitado el descenso o han perdido toda opción de ascenso

Voz 5 47:33 no indirectamente mañana en un partido apostado

Voz 33 47:36 a los dos mil euros por ejemplo que hubieran

Voz 0827 47:39 me ha borrado en esa crecido hizo iban de vacaciones en julio pero Pedro el cóctel perfecto es digamos ese páramo de la Segunda B o de la tercera española que suponemos que pasará en otros países junto con la mafia china porque supongo que en las casas de apuestas aquí en España si de repente un domingo a las cinco y media suben muchísimo y se multiplican por cien las apuestas de un partido de de Tercera División esos alta no absolutamente

Voz 33 48:08 yo yo debo reconocer que que al principio de todo pues tenía una ciertas sospechas sobre las casas de apuestas pero pero no son las grandes que son grandes perjudicadas y los amaños por supuesto que te lo bloqueen cuando detectan corrimientos en las cuotas el asunto es la la pregunta para mí más interesante sería a las casas de apuestas porque no Ferraris las apuestas para el mundo no profesional libres una una pregunta interesante y claro lo que ellas responden que a mí al principio me costó entenderlo pero ahora no entiendo un poco mejor es que como como en Asia no lo van a cerrar pues viviéramos pierden cuota de mercado bailar aquí el problema es que por cada euro que sea puesta en España para que os hagáis una idea sano lo tengo ahora mismo memoria pero como mínimo se pues Tanzi en China es decir el mercado de apuestas en Asia tiene dos dos rasgos fundamentales uno Que es absolutamente inmenso de dos que es opaco porque sólo se conoce digamos de las casas de apuestas legales pero hay un mercado de miles de millones de casas de apuestas ilegales que son completamente incontrolables con lo cual si la la Conexión china de la red mafiosa que da Manha aquí un partido una vez que la amañado Barcina hasta un millón de euros en el en el partido es que has que tú fíjate los beneficios son teniendo

Voz 5 49:29 si tú solo te has gastado cincuenta mil convencer

Voz 33 49:31 el equipo de Tercera

Voz 1546 49:34 no nosotros siempre pensamos que es casi siempre en la Liga es

Voz 0313 49:39 tres porque claro Aaron Paz un premio

Voz 1546 49:41 cuando pero o premio segundo con la brisa es no le merezca la pena sin embargo a seis joder ir a fue expulsado sancionado por porque se podía apostar para el primer córner a favor de que en el minuto puede ser el capitán de su gran tarea en ese partido fue ganar sorteo porque claro si sacaban Helios terna tras era un central hielo soltero y acaba en córner pues eso sucedió tres veces en cinco semanas entonces olía muy mal entonces lo habla investigaba efectivamente estaba pues amañando no el resultado sino el cien por el primer córner

Voz 33 50:23 es que es que la la proliferación de los capítulos de las casas de apuestas hace que sea casi imparable no hola el número de tarjetas amarillas o seis córner es el primer tiempo pues es muy difícil de verificar que eso es una trampa

Voz 5 50:36 claro

Voz 33 50:36 es realmente difícil claro claro y a veces ni siquiera tienen que avisar a todo el equipo porque puede haber algunos individuos que sean más reticentes a este tipo de cosas no

Voz 0313 50:46 bueno qué pena la verdad que pena decía él que es un mal endémico y es verdad que lo es ya ya contaminado ya la la estructura más básica del del Food

Voz 5 50:55 habrá que inventarse algo para combatirlo porque desde luego el camino es es Michael ha mencionado el tenis en el tenías bueno bueno fíjate

Voz 33 51:02 es escandaloso porque sólo hace falta una o dos

Voz 5 51:05 por esta exacto exacto exacto

Voz 1546 51:07 es que e historias con su polémica y abrió el argumentario de hablando de que cómo es el fútbol tanto noble es que es cierto que el el presidente de de FIFA estadistas de bueno más son menos de la mitad de FIFA detrás de dejas mientras la otra mitad están integrando su turno no ha inhabilitado el presidente de UEFA entonces cuando la plantas nobles así que paramos

Voz 5 51:34 pues un desastre de los que no exacto

Voz 0313 51:38 Pedro Cifuentes compañero del español un abrazo muy grande

Voz 5 51:40 es un placer hablar como décadas atrás que pronto adiós hasta pronto

Voz 34 51:48 sí sí sí

Voz 35 52:01 o o

Voz 36 52:05 esto que están escuchando es una música compuesta ex profeso para combatir las malas vibraciones la la energía negativa voy en la práctica para intentar alejarse o aislarse de las personas tóxicas bueno alguna de las cosas que hemos abordado hasta el momento en esta primera hora de programa tienen que ver directamente

Voz 0313 52:25 con las personas o con los comportamientos tóxicos y sobre este asunto reflexionaba hace unos días el Huffington Post un médico de familia Salvador Casado en un artículo muy interesante muy recomendable titulado Gente tóxica mangueras emocionales zombis cognitivos que es una división que no que no conocíamos lo hemos invitado asomarse a la ventana para cerrar esta primera hora de programa doctor casado buenas tardes hola buenas tardes qué tal está está toxicidad social en sus tres apartados qué porcentaje de espacio diría que ocupa es decir cuantos tóxicos está no estamos en el espacio un treinta a un cuarenta por ciento Un dos

Voz 0946 53:06 pues ahí dependerá de el grado de interacción y posicionamiento social el que está aislado en un pueblito posteridad a lo mejor más suerte o no porque si estás un poquito de Times enfrente Un vecino de toca si tienes un porcentaje muy alto y qué porcentaje yo creo que esto es es es huido no como sea Bowman las sociedades muy líquido

Voz 5 53:26 si intentamos con cientos de personas

Voz 0946 53:29 día hitos tenemos la sensación cuando hay algún tóxico lo sentimos no entiendo como que las tripas no lo dicen insisto pues seguras hotel que tengamos es más intenso menos seguras las SAR o los tickets

Voz 0313 53:41 o sea que hay síntomas casi físicos que sirven para detectar lo nuevo para avisarnos

Voz 5 53:46 hombre como tú sabes

Voz 0946 53:48 sí sí el el las emociones son los que nos protegen de los peligros Roy en cuanto contactamos con una persona de este tipo hay algo que nos avisa algo que me dentro de dice buf este no si no se erizo tampoco el bello incluso ya hay veces que es director es visceral no hay de hecho yo creo que lo lo peor de esto es que arranca de forma instintiva automatismo afronta intoxico ya directamente estamos con el martillo en la mano o estamos casi es preparando la escapada porque sabemos lo que viene a continuación

Voz 0313 54:19 el problema es que muchas o bastantes relaciones de estas tóxicas serán con personas de entornos cercanos incluso dentro rock familiares yo no sé qué hay que hacer entonces doctor para lidiar con esto

Voz 0946 54:32 pues es complejo porque efectivamente es difícil y nadie en las sociedades así no tenemos una parte en la parte de sombra aquí estaría hablando estaremos hablando de la sombra no demos un mono emocional es es Line es una palabra informa que no estén visionario que viene de decir cortito de inteligencia no no una cualquiera inteligencia lo lo emocional es es muy peligrosa porque tú lo dices tus mensajes y no te entiende que porque no no te coge el deseo no cuando lo tienes cerca en la familia pues esto Gemma era mucho mal rollo porque ves que repite si repite sino consigues nunca hacerte entender entonces yo creo que lo lo primero que habría que el conciencia no darnos cuenta de cuando pasa esto para para no caer en espirales de violencia de mal rollo con nuestro con bastante calidad

Voz 5 55:18 qué es

Voz 0946 55:19 pues eso muy combativo ha visto muchas veces esa persona que está en no le quita nunca su problema está dándole vueltas cincuenta Se acerca no están muertas acércate cuenta una historia no sabes que es una persona que está obcecada por su Meme por su idea no esto al final es es un desgaste porque la persona que tiene gran problema no se puede desahogar al final de que las puertas de cierran porque su propia toxicidad hace que los demás la isla no

Voz 0827 55:48 y King hace más daño el tóxico que es jefe el tóxico que es familia tuya el tóxico que es vecino tuyo

Voz 0946 55:56 pues más que de de de la persona tóxica en el problema fíjate qué tal nosotros que decir yo estoy muy se muy centrado ya por tener delante a un pues como Michael Jackson no todos aquellos zombis formada por estar dentro al revés y así siempre tengo un día malo muy poquito ahí también revisado el pequeño un niño de una orquesta medio tácticamente como Mar no os a comer depende marcianos

Voz 5 56:21 este problemas es contagioso

Voz 0946 56:24 es contagioso en todos los humanos ya sabes cómo somos monos a mí yo lo digo mucho consulta somos primates los y los invitamos todo lo bueno y lo malo la tú has alzó qué es lo que hacen cuando el mono grande que en el siguiente secan en todo lo que va que un cascada no entonces aquí yo creo que pues para escapar unos de las tesis de la única defensa que tenemos la inteligencia consciencia el darnos cuenta para no actuar como un automatismo

Voz 0313 56:48 el tóxico nace se hace

Voz 0946 56:51 bufo esas una respuesta que los evolucionistas no no no nos dice literalmente no hay de todo hay algunos que está por ejemplo el psicópatas que es malvado el lote era un psicópata psicopatía es un rasgo de personalidad que que viene ya de genético no y luego hay otros que se hace no que toca vivir una favela hitos Omar Otegi ha puesto a tiros no

Voz 12 57:16 no saben lo que es contagioso pues algunos nos haremos no contar

Voz 0313 57:20 qué hombre hay contaste social

Voz 0946 57:23 estas un ambiente efectivamente pues o al que externamente virtuoso está desarrollando la de calidad es un buen equipo eso potencia todos fiestas en la misma haciendo mi trabajo el periodismo tiene un equipo muy muy cuesta se contagia

Voz 1546 57:37 oye una cosa es una persona puede estar en un mal momento ser un tipo tóxico según temporal

Voz 11 57:45 eso es lo que yo di que pasa sólo así resulta que se me conduce con una gripe

Voz 0946 57:52 si esto efectivamente a ver lo más interesante esta reflexión es ser un poquito humilde no porque estamos acostumbrados a buenos y malos no

Voz 5 58:02 las galaxias no más

Voz 0946 58:04 es así al final todos somos grises y los humanos tenemos que tenemos sombra pues no llegó incluso el mismo Gandhi era seguramente para su entorno sí de hecho yo creo que su mujer lo pasó mal obligaba a hacer una en fin en el ejemplo que me cojas va a tener luz y sombras el que quiera eso entonces nosotros pasa igual yo puedo pasar temporadas a lo mejor de mucha virtud de Desarrollo I una un tema profesional o personal muy bien dietas temporal muy regulares no aquí hay gente más más extremos ingente más continua no pero todos tenemos luz y sombra

Voz 0313 58:37 muy bien doctor Salvador Casado gracias para asomarse a la ventana ha sido un placer

Voz 5 58:41 un placer para mí ha estado

Voz 0313 58:48 Michael Robinson lo prometidos de Rusia querías pues ahí está incauto que ver Xavier Soy Ramos esta primer hablando de himnos

Voz 38 58:57 a mí sin ir esto un poco no porque

Voz 5 59:00 tóxico por ruso que ha sido pillado por dopaje en los JJOO extinguieron haciendo

Voz 2 59:08 curling hay que ver