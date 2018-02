La Ventana (19/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias seguimos pendientes del Eurogrupo la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona donde el español Luis de Guindos ha podido confirmar que será vicepresidente del Banco Central Europeo tras la retirada de su rival para el puesto el irlandés Philip Lane los socios europeos y también la comisión están pronunciándose ya sobre esta designación corresponsal Griselda Pastor sin codicia el comisario socialista francés Ignacio

Voz 2 00:34 debatir ya que no lo será un buen colega durante todos estos años con él y Peter cachemir somos los tres más viejos del Eurogrupo empezamos el hace seis años yo hace cinco y medio es un hombre competente podrá aplicar su experiencia en las nuevas funciones

Voz 3 00:54 Beachy quita hierro y asegura que si hay pacto entre España y Alemania nexo no permitirá forzosamente que sea Lehman quien sustituya Adra aquí porque para dentro de un año ha dicho falta una eternidad

Voz 1667 01:06 la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a nueve años de prisión a un entrenador de fútbol base acusado de abusar de tres menores este hombre engañaba a los jóvenes prometiéndoles un entrenamiento para saltar a Primera División Málaga Jesús Sánchez

Voz 4 01:19 el condenado tiene sesenta y tres años se dedicaba a entrenar a equipos juveniles de fútbol en Málaga además seleccionaba entre los jóvenes aquellos que consideraba más vulnerables para proponerles un entrenamiento personalizado con la promesa convertirlos en jugadores a nivel profesional en dos mil ocho el procesado habló con un menor tenía quince años entonces le propuso firmaron contrato conocido como contrato de futbolista en menos se comprometió a obedecer al entrenador a comportarse con lealtad y honradez y a guardar el secreto todo era mentira y así de ese modo abusó de varios menores la Audiencia de Málaga le ha condenado a nueve años de prisión

Voz 1667 01:52 por cierto en la Audiencia Nacional el juez José de la Mata ha dejado en libertad al ex consejero del Cádiz Quique Pina detenido el pasado día dos en una operación contra el blanqueo de capitales también en el fútbol y en Valencia la los familiares de las víctimas del accidente de metro de dos mil seis celebran la reapertura del caso decidida hoy por la Audiencia Provincial Rosa Garrote es la presidenta de la asociación que agrupa a estas familias

Voz 5 02:13 nosotros pensamos que está estamos forma de investigar por lo tanto pedimos que se hagan nuevos informes que se investigue realmente en base a pruebas no en base a testimonios de la empresa que es a la que se está juzgando también lo que pedíamos una cosa que nos parece muy importante es que ese cite a declarar sin duda el testimonio de la directora gerente del resto de de directivos imputados en la causa no puedes

Voz 1667 02:36 cortes Toni López termina la jornada veinticuatro de Liga Santander Anne conexión con el Getafe Celta desde las nueve de la noche a partir de mañana otra de Champions el Barça visita al Chelsea el Sevilla el miércoles al Sevilla en la ida los Tabor de final y además pendientes de una operación policial contra la amaño que implica jugadores de Segunda B y tercera en el que forzaban jugadas concretas como a saque de esquina o fuera los juegos sobre las que hacían apuestas por ahora hay veinticuatro detenidos espera que la cifra llega la treinta y cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:01 carriles el Madrid en Madrid la oposición critica la forma en la que se ha constituido la comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en la compra de Bicimad del plazo de dicha comisión no empezará a correr hasta el próximo seis de marzo en la primera sesión a la espera de que los grupos reciban toda la documentación necesaria escuchamos a los portavoces del PP Álvaro González del PSOE Mercedes González de Ciudadanos Sergio Bravo mezzo hoy a la portavoz municipal Rita Maestre

Voz 6 03:23 anteriormente señor Carlos Sánchez Mato no suministraba una documentación ya con casi un mes y medio de tiempo para trabajarla fue

Voz 7 03:31 cuando se nos convocó a una comisión de investigación que diferencia hay con otras comisiones pues que cuando llegábamos a esta Junta de Portavoces el señor Carlos Sánchez Mato los entregaba un pen con toda la documentación ahora lo que tenemos que hacer es esperar

Voz 8 03:42 no tenemos ningún tipo de documentación unas líneas de trabajo

Voz 9 03:45 no hemos discutido absolutamente nada de eso no tres como Gobierno por supuesto se les vamos a facilitar todas tan

Voz 10 03:50 en han pedido que por tanto el plazo de la Comisión lo empieza a correr hasta que tengan esa documentación también nos parece una cosa muy razona

Voz 11 03:56 la ley por lo tanto hemos aceptado el consejo

Voz 1915 03:58 lo de Asuntos Sociales Carlos Izquierdo ha presentado este lunes en Navalcarnero el nuevo plan de inversiones para las residencias y centros sociales de la región el proyecto contempla actuaciones en cuarenta y tres instalaciones ser Madrid Oeste Belenguer

Voz 12 04:09 pos el plan de inversiones dos mil dieciocho de la Agencia Madrileña de atención social está dotado con un presupuesto de veintiuno coma siete millones de euros y que permitirá según el consejero Carlos Izquierdo y adaptar las instalaciones y equipamientos a las necesidades reales de los usuarios de los centros

Voz 13 04:24 que estamos invirtiendo muchísimo dinero que jamás hemos tenido los centros con unos tenemos ahora que además los estamos incorporando equipos víctimas genera

Voz 12 04:33 uno de los proyectos de mayor alcance de este plan es el inicio de la reforma integral de la residencia de mayores de Navalcarnero que transformara todas las habitaciones actuales en habitaciones dobles además se construirá un nuevo módulo y se crearán cincuenta y dos nuevas plazas adaptadas para mayores de P

Voz 14 04:48 dientes cielos despejados en toda la Comunidad y temperaturas suaves hasta ahora tenemos catorce grados en el centro de la capital

Voz 15 05:01 las familias de verdad es tan segura hasta el noventa y nueve coma nueve no

Voz 9 05:03 nueve nueve por ciento de que a cerrarle el grifo ordenaba

Voz 16 05:07 por eso las familias de verdad necesitan seguros de verdad como el de Mapfre que nunca te falla que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord para que viva sin preocupaciones Mapfre colaborador de Alicante Puerto de salido de la vuelta al mundo a vela

Voz 9 05:21 es todo seguimos pendientes de la última hora

Voz 1667 05:23 extra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Canarias en la SER

Voz 17 05:28 la Reina ese servicios informativos

Voz 1981 05:35 acabo de estrenar coche acabo de estrenar cierta vistazo es que escasea felices que soy doblemente feliz estreno

Voz 9 05:40 el coche nuevo y estrenarse artista puede haber algo mejor y es que consigue directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea recta punto com

Voz 19 05:52 de qué me tenéis castidad

Voz 20 05:55 veintisiete años cincuenta y cuatro páginas en blanco

Voz 17 06:00 llega al pódium la aclamada saga literaria de Elisabeth Benavent en los zapatos de Valencia

Voz 21 06:04 yo de Family Valeria no escribe nada que Nerea decirme que Nerea también

Voz 17 06:09 espero que se cuatro amigas risas lágrimas amor hombres contó con los que enamorado de Borja con la dirección de Juan Echanove exclusiva de Podium podcast

Voz 23 06:28 el punto y ahora me voy a casa a pensar el lo muy perra que son

Voz 24 06:34 cientos de un momento y para te a pensar no crees que si te pones podrías ahorrar más en tus seguros coche moto o ganar vida vente a la mutua con cualquier hace tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones de punto a punto es

Voz 25 06:54 quieres dar un cierto en las principales radios y al mejor precio entre el club de la radio punto com quieres tu anuncio con la mejor calidad hay sonido incluso con las voces de sus actores preferidos desde

Voz 26 07:03 con lo veinte euros entrar en Cruz de la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida y muy económica deja que los encargados de todo en pro de la radio punto com para que venas más

Voz 27 07:18 en Hora Veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana

Voz 17 07:21 estartapeando el camino de la idea Álex

Voz 27 07:24 citado lunes y viernes en Hora veinticinco

Voz 17 07:26 miércoles en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos el nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo emprendedores y startups protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más

Voz 9 07:48 soy Javier de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala por el para

Voz 23 07:58 esas pide cita encarrilar punto eso llama novecientos dos

Voz 28 08:02 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparación sustitución de cualquier luna condiciones en que reglas punto es

Voz 29 08:10 suele alma de Securitas Direct ha sido desconectada

Voz 30 08:13 anda si te has puesto alarma qué tal muy contenta que lo mejor es que la puedes conectar con de estas con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad si llego a saber antes lo que cuesta me lo hubiera puesto según me mudé

Voz 31 08:25 protege hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 32 08:35 qué dice son los bancos que te cobraron gastos de formalización de tu hipoteca o Cruz defiende mis derechos y a los que te incluyeron una cláusula suelo come ayude a recuperar mi dinero llámanos novecientos novecientos siete seiscientos

Voz 23 08:46 gracias a ocu el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas abusivas

Voz 32 08:49 entra en ocu cláusulas abusivas punto o RG o llama al novecientos novecientos siete seiscientos con OCU no está solo

Voz 24 08:57 no a los mismos despertarse con esa sensación de que todo está correcto que despertarse

Voz 9 09:03 con esa sensación de que todo está bien de que todos

Voz 24 09:05 esta correcto

Voz 9 09:07 habiendo ganado los nueve millones de euros del Cuponazo de la UE

Voz 24 09:10 sí con los quince billones del cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existe en el mundo una sensación igual en Hora Veinticinco es que yo aluciné con los interrogatorios el oiga usted juré perjurar que es fan de la Constitución más o menos Levin estos hechos le promete que va a ser bueno una fuga

Voz 17 09:30 analizan la actualidad pero está en Bruselas porque le da la realiza sumaban a que no olvidará de verdad eso es cierto tú sabes los lunes a las ese programa electoral tenía claro que provoquen muchos política de Hora Veinticinco metió tanto el reparto palabras Odón Páramo con Ángels Barceló

Voz 1 09:54 Viva alpino amigos a la política mil

Voz 34 10:00 dentro de la traía Alfredo

Voz 1 10:02 un que mi pregunta es así que yo propongo que de aquí digámoslo claro si es si no parece un razonamiento muy gigante Oleguer en vivo

Voz 35 10:33 ven ciudadano en una democracia plena inmadura a de construir y fortalecer su criterio a la hora de asumir una información como cierta

Voz 1981 10:42 es que si me aburro yo me las invento sentenció al reducirse adaptarse

Voz 34 10:50 por ahora a Toni Martínez Especialistas secundarios

Voz 36 10:53 en el mundo tu de Aznar negros

Voz 34 10:55 hoy tenemos un invitado a Iberpistas pistas pistas vino vino Arévalo una gotera no son casi garantiza casi casi te imponen grandes lo dejamos ahí

Voz 0230 11:13 la cadena Álvaro cuando el pimpón grandes picos a Benzema bueno es muy interesante es muy interesante el debate de si debiera haber un pin pon grande mucha gente ahora mismo en España se pregunta no hay más debates que el himno de Marta Sánchez si los ahí comenzamos con una noticia de impacto Mi hija me engaña así lo ha confirmado el portavoz del Partido Popular Pablo Casado quien acaba de decir que en la escuela catalana no se estudia el castellano toda la semana pasada repasando con ellas subordinada sustantivas adjetivos de relativo estudiando Emilia Pardo Bazán me dijo que el examen lo había salido Leopoldo Alas Clarín acaba de leer tormento de Pérez Galdós diciendo que era para Liszt y seguro que era para otro padre escuchamos a Pablo Casado

Voz 6 11:52 las nuevas generaciones de niños tengan que tener la oportunidad de hablar correctamente el castellano y mucha gente dice no como sino la Nora yo no estoy diciendo que sea uno yo lo que estoy diciendo es que la escuela no estudia

Voz 0230 12:04 dice la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que hay que tener atención con las noticias falsas tanto un debate interesante otro lingüístico para el gran Isaías los refranes deben declinar se es más los refranes con juego de palabras donde dije digo digo Diego si ya de por sí se trata de un refrán difícil porque incluye muchas de ellas jotas y Hesse donde dije digo digo Diego ahora bien tiene lógica ponerlo en tercera persona hallen pasado donde dijo que debe decirse en ese caso donde dijo dijo o donde dijo digo todo esto es lo que le ha pasado esta mañana a Pablo Iglesias en Radio Nacional

Voz 11 12:38 que lo exigimos el gobierno dijo que sí pero don

Voz 37 12:40 lo dijo hijo dijo Diego dijo enemigo y al final Diego ni digo no tenemos

Voz 9 12:45 el debate sobre el estado de la nación donde dijo hijo dice Diego pierde eficacia lo rehenes son refranes mientras tanto el líder del PSOE

Voz 1 12:53 no

Voz 0230 12:56 sigue perfeccionando su frase dándole vueltas en busca de la versión definitiva de la frase que liga corrupción Gobierno y parálisis política

Voz 9 13:04 hemos escuchado durante la semana pasada muchas versiones tiene una nueva hasta ahora había dicho Pedro Sánchez Gobierno vacío de ideas lleno de corrupción este fin de semana ha buscado una versión nueva para variar y tirando de sinónimos ha cambiado lleno por ha negado como está el Gobierno de España atentos vacío de ideas y anegado de corrupción

Voz 1 13:23 a mi edad no

Voz 38 13:26 cuando estás gordo

Voz 9 13:28 son expresión de nivel alto e cuando Rocío

Voz 38 13:31 jurado canta llena mi amor mío es que

Voz 9 13:33 echamos

Voz 1 13:39 no el amor mío con ganas

Voz 39 13:43 eh eh eh eh

Voz 9 13:47 en cambio en esta otra frase Pedro Sánchez va a mostrar un punto paternal para rezar

Voz 11 13:52 Dirse al Gobierno sabes cuando en algún momento pie

Voz 9 13:54 sales de tu hijo que sea que no estudian castellano por lo que sea pero piensas de tu propio dijo este niño su trasto escuchábamos con paradigma este Gobierno es un lastre de es que no sé qué hacer con él lo hemos matriculado en música baloncesto Ingles que interesa nada Mariano Rajoy el ha negado el del lastre el trasto

Voz 0230 14:17 de que hay que mojarse como en tantas facetas de la vida

Voz 1 14:20 pero en política como en tantas facetas de la vida hay que

Voz 9 14:23 mojarse es una de las facetas de la vida en las que hay que mojarse es la faceta ducha en ese momento de la vida hay que mojarse otra faceta de la vida antes de la ducha una ducha o baño es la faceta de la vida tomar decisiones como antes

Voz 17 14:36 casi tantos facetas de la vida aparte de hablar luego conviene tomar decisiones

Voz 9 14:42 las facetas de la vida es un coleccionable de Mariano Rajoy se llama así las facetas de la vida es un manual para tener éxito en todas las profesiones por ejemplo seleccionador de hockey sobre patines quién va a los Juegos Olímpicos

Voz 17 14:53 de mi criterio es que vayan los mejor

Voz 1981 14:57 me parece que es el mejor criterio como tal

Voz 38 15:00 casi tantos facetas de la vida

Voz 9 15:02 las facetas de la vida ahora fácil fascículos renta

Voz 17 15:05 salida en política como en tantas y tantas facetas de la vida lo único rentable hacer las cosas bien

Voz 9 15:13 faceta elegir a los mejores hacer las cosas bien mojarse y tomar decisiones es la guía de Mariano Rajoy ahí está la trama Gürtel ejemplo de haber elegido a los mejores hacer las cosas bien mojarse y tomar decisiones

Voz 34 15:24 la mierda indicaba este manual vale para todo

Voz 9 15:27 las las facetas cocine por ejemplo cocinar faceta cocinar eliges los mejores ingredientes hacer las cosas bien te moja si tomas decisiones que te sale un rodaballo rodaballo caballo en Marta Sánchez que

Voz 40 15:40 no

Voz 41 15:42 claro

Voz 14 15:45 de momento twiterías

Voz 39 15:48 he pedido sugerías con el baloncesto visteis ayer la final de baloncesto eso sí sufrió eh

Voz 41 15:53 ahora bueno pues me llama mulo resume muy bien

Voz 39 15:55 cómo son los finales de los partidos de básquet tengo que hacer

Voz 0871 15:58 par de cosas cuánto le queda el partido de básquet cincuenta y siete segundos ha pues me da tiempo ve los Diez Mandamientos saca la carrera de Medicina y hace el Camino de Santiago aquí estoy como sigue igual quedan treinta y cuatro segundos

Voz 39 16:11 sí sí Colo dentro de España de Marta Sánchez hay gente que se ha venido arriba como

Voz 0871 16:15 incita a tus yo le he puesto letra a la música de inicio de Windows

Voz 39 16:19 sí asumirla limitaciones de un amigo es un buen paso para ser más feliz esto está intentando al menos Lady

Voz 0871 16:25 Orson Wells dirigió produjo y protagonizó Ciudadano Kane con veinticinco años yo acabo de aprender a cortarme las uñas de la mano derecha

Voz 39 16:33 la biología amigos también tiene algo de costumbrismo esto lo explica gente Craig llega a que una quita que al hacer lamentó si refresca un poco célula madre acabamos las heridas con una entrevista de trabajo muy sincera a cargo de France Duscher cuál es su principal virtud que todo me importa una mierda eso no es una virtud me importa ahora mierda

Voz 42 16:54 sí

Voz 11 16:59 después de las twiterías

Voz 21 17:01 el Mundo Today titulares del mundo

Voz 14 17:04 sí efectivamente miles de españoles empiezo

Voz 1981 17:06 Ana colgaran Marta Sánchez de sus balcones para dos Gender la unidad de España

Voz 41 17:10 eh

Voz 1981 17:11 mucha planean disfrazar la de Papa Noel en diciembre para no tener que descolgar la Mariano Rajoy convence a los españoles de que el idioma catalán sólo repite lo que dice el castellano pero en tono de burla a ver si se cansan ya de la bromitas podemos volver a lo importante dice el presidente el nuevo portavoz ruso de la Casa Blanca niega la injerencia rusa en Estados Unidos injerencia rusa ser soberana tontería ha insistido una trituradora de papel logra el puesto de directora de Recursos Humanos todos los currículums que llegan a la empresa pasarán por su finito el Circo del Sol contrata un ciclista tras ver el ejercicio que hizo para no poner el tiene el suelo en semáforo en rojo pero será el protagonista del nuevo espectáculo de la compañía quitó lado Induráin a un bebé de seis meses ya tiene más merchandising los Chicago Bulls acaba de sacar su segundo calendario ya tiene más de diez camisetas tazas y cojines con su cara docenas de diputados lloran durante la jornada de vacunación en el Congreso

Voz 41 18:11 quieto todo el mundo ha gritado el médico alemán el hemiciclo apuntando con la jeringuilla

Voz 1981 18:17 Renfe inaugura suave turbo Magic en Port Aventura la línea tendrá dos Loves una pendiente de cuatrocientos metros iba del silencio los jueces estarán obligados a cobrar con tarjeta ya no hará falta hacer las transacciones en un parking con efectivo dentro de un maletín

Voz 20 18:33 detrás

Voz 1981 18:33 el empleado de una skate Room obligado hacer horas extra por ser incapaz de encontrar la salida también es incapaz de encontrar la nómina de los últimos tres meses los lunes pasamos todo por la radio con P

Voz 11 19:09 que venga girarse au girará eso sí

Voz 1981 19:11 girará giras girará Isaí mañana es el Día Mundial del gato eh no es bueno uno de los tres días que a los del gato ahí el año al perro no hay hay tres días mundiales del gato fíjate hay gatos en el mundo tienen tres días mundiales el veinte de febrero es un homenaje a uno de los gatos más famosos del mundo esto no es coña tras la irrupción de internet el primer gato viral de la historia fue sí

Voz 9 19:32 el gato de Chelsea la hija de Bill

Voz 1981 19:34 vale que falleció justo un veinte de febrero y porque mañana es uno de los días mundiales del gato por eso hoy os traigo cinco cosas de los gatos que a lo mejor no sabíais el equipo gatuno de todo por la radio de todo el Shaw cuenta del cinco al uno empezando por

Voz 41 19:48 él jamás nunca

Voz 1981 19:50 jamás llevaron al veterinario a ese gato que estaba triste y azul y lo de estar azul no era normal amigos vamos con el noveno los gatos canarios tienen seis vidas os tronos extranjeros no adobes con el número tres en la historia de la humanidad sólo un dato es más sólo un felino ha dicho

Voz 1636 20:07 ay ay ay haya Jay Yuyu Yuri

Voz 1981 20:10 el de Rosario cuando leyó la letra de la canción homónima o el himno de Marta Sánchez y preso

Voz 1 20:14 Yuyu y nos vamos con el número

Voz 1981 20:18 se ha calculado que en Internet hay más gatos que imbéciles sólo para que os hagáis una idea

Voz 43 20:23 el número uno de las cinco cosas de los gatos que a lo mejor no sabíais es que si los perros son los mejores amigos del ser humano los gatos son los mejores amigos de Facebook que el ser humano porque están pero no te hacen ni puto caso

Voz 0230 20:59 El Mundo Today ha publicado un libro que se llama historia el libro está lleno de frases

Voz 9 21:05 frases buenas frases inesperadas

Voz 0230 21:07 sobre momentos de la historia por ejemplo mil novecientos sesenta y dos la escasez de misiles en los supermercados cubanos provoca la crisis de los misiles mil setecientos ochenta en Manuel Can recibe el encargo de escribir un libro de historia que pueda caer en Selectividad o el día en que los países el día en que los países enanos pidieron llamarse Países Bajos

Voz 9 21:25 pues el viernes pasado la prensa convencional tituló de la siguiente manera

Voz 44 21:30 Puigdemont acusa a Rajoy

Voz 9 21:33 de sobrealimenta del nacionalismo

Voz 18 21:36 hola

Voz 9 21:42 sabéis como pensaría cualquiera pensaría lo pensaría cualquiera que esto le parece bien a Puigdemont sobre alimentar el nacionalismo es lo que lleva él haciendo desde hace tiempo pues se ve que no le parece mal Puigdemont critica a alguien por sobre alimentar el nacionalismo dentro de este Campeonato de España de caradura encontramos también en este fin de semana otro titular Rajoy cree que debatir sobre lenguas nos aleja del progreso

Voz 19 22:06 y Manor

Voz 9 22:07 Marta Sánchez ha tenido tanto éxito con su versión del himno de España con letra que esta mañana la entrevistaba Toni Garrido en Hoy por hoy la llamaban por el telefonillo

Voz 11 22:16 exacto Astudillo Marta

Voz 17 22:19 vivir donde viene aquí

Voz 41 22:22 están llamando

Voz 9 22:25 es que tanto él como se ha publicado ya se ha publicado Mariano Rajoy felicitó a Marta Sánchez por esta iniciativa de cantar el himno de España con letra inventada rojo o amarillo

Voz 45 22:42 es que brillan en mi corazón también felicitó a la cantante Albert Rivera

Voz 9 22:46 Marta Sánchez cantó el sábado a las ocho de la tarde Mariano Rajoy felicitó a las veinte veintitrés del domingo y Albert Rivera las veinte XXXIII Domingo la entrevista del día debería

Voz 0230 23:00 ese era el como Unity manager de Albert Rivera que haces Francino buscas quema adelantó algo más bien esos minutos de angustia corre Mariano Twitter que pongo valiente no corre Mariano no cordobés Rafael Correa y largo que pongo valiente Marta Sánchez

Voz 46 23:19 no

Voz 9 23:21 claro esto es una esto es una competición porque ahí vamos o no vamos a ver en esto momento Minuto y resultado Nerea Aróstegui quién tiene más retumbó Ader el más comentarios

Voz 14 23:32 lamentos Albert Rivera con su Valiente emocionante Martí Sima tiene dos mil cuatrocientos cincuenta y seis tuits seis mil ciento catorce me gustas y unos seiscientos comentarios Mariano Rajoy tiene tres mil ochocientos un trasplante y también me gustas ocho mil quinientos y los partidarios son más de mil ochocientos coma

Voz 41 23:52 a partir de ahí todo no

Voz 9 23:56 el partido no hay partido victoria clara para Mariano Rajoy que se adelantó esos diez minutos fueron claro

Voz 11 24:00 queda primero claro extra de Sanidad aseguran

Voz 9 24:03 en Cataluña los padres podrán elegir el idioma en el que se educan los hijos una hora después el Ministerio de Educación ha dicho que no la ministro Dolors Montserrat ya sabéis que tiene

Voz 11 24:11 esto dice cosas

Voz 0230 24:14 si os acordáis el COP del copago

Voz 41 24:17 versos

Voz 9 24:21 bueno esta es esto esto corresponde a la parte facetas de la vida hacer las cosas bien elegir a los mejores nosotros primero

Voz 47 24:28 todo es nuestra prioridad es el derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos y por tanto nosotros han vamos a cumplir la ley y vamos a cumplir las sentencias y por tanto va a existir esta casilla porque esto es devolver el derecho a los padres

Voz 9 24:42 luego ha dicho el Ministerio de Educación que esto no es así porque la ley las sentencias no dicen que tiene que educarse por separado a los niños en catalán o castellano sino que tiene que haber una determinada presencia del castellano se puede discutir que sea más castellano se puede hacer otro modelo se pueden cambiar las leyes pueden hacer muchísimas cosas es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer pero como sucede en todas las facetas de la vida cuando la discusión llega al nivel ministros diciendo cosas falsas es imposible salir del ruido hablando de todo un poco Marta Rovira le ha dicho al juez que ella quiso parar el referéndum el uno de octubre al ver la acción de la policía pero que Puigdemont se negó al ver la policía se ve que ella dijo Sarandon

Voz 1 25:24 no serlo

Voz 0230 25:29 dicho al juez pero se le había olvidado decírselo a los catalanes es una dirigente importantes de la política es candidata a la presidencia de la Generalitat sobre algo tan relevante no ha considerado de interés decírselo a sus conciudadanos

Voz 9 25:44 en qué punto has empezado a sentirte perdida cada cual sabe lo suyo pero nadie lo sabe todo mucha gente piensa que los puestos de trabajo caen del cielo no atentos al aplauso detonante que le da ritmo

Voz 35 25:53 los puestos de trabajo cae del cielo no

Voz 9 25:57 caen del cielo no esto es bueno cuidado porque dice el presidente del Gobierno no caen del cielo pero caen cae por qué hay gente con altibajos los puestos de trabajo caen porque hay gente con iniciativa dice el presidente los puestos de trabajo caen no del cielo porque ya lo he dicho que no ha en un lugar indeterminado como la lluvia

Voz 48 26:18 esto no es como el agua que cae del cielo sin que sepa exactamente porque

Voz 9 26:23 no saben a quién sabe quién sabe qué será lo próximo que caerá el cielo

Voz 34 26:35 de momento el Broadway de Pedro Aznar en La Ventana

Voz 1 26:38 poco se sabe Rajoy en serio peligro himno eh Pedro Arias muy

Voz 1981 26:42 he pensado hoy en cambiarle la letra a una canción de Marta Sánchez por aquello de

Voz 49 26:46 no

Voz 1981 26:47 pero lo compensar nada igual estos días está hablando mucho de el nuevo bitcoins el himno de España es el nuevo que cambia muchísimo no el bitcoins es escriptos moneda para que no lo sepa que sale todos los días en el Huffington Post ni un día sin un Ártico

Voz 1 26:59 desde el micro en el hackeo de Lviv estuvo el Real Madrid

Voz 1981 27:02 ha pasado épocas gloriosas luego a pegar un pequeño batacazo bastante épico luego ha pegado un pequeño repunte pero todavía no sé muy bien si el partido de vuelta el Beacon va a Guantánamo Montoro la va a meter cinco lo que es una pasada es la especulación que hay en torno al bizco y no sé si a vosotros os pasa en vuestro círculos Become bitcoins en Catalá si es que no es sólo cosa de grandes inversores hay gente normal que sea comprado Vico hay una aplicación en la que tú pues comprar trocitos David Cohen y puedes estar ganando bastante dinero y estos días esta gente tiene angustias y fatigas sin ir más lejos os quiero contar la historia de mi amigo Nacho coméis escuchar es una conversación real que ha tenido esta mañana con mi amigo Nacho Bale Nacho tiene bitcoins como os decía bueno trocitos de Keynes es una historia amorosa apasionante esta mañana hemos hablado a ver si poniendo música a sus tribulaciones entiendo un poquito más lo que es la especulación con el

Voz 20 27:46 con Bale me dije nos queda fe a ayer iba mal pero hoy va bien voy a comprar no se Nacho como veas pero luego baja perdían los convenios los que te haya gastado hoy sabe si el dice sí a dos vez puedo leer juegos sin sabe muy bien claro pues eh mejor vende Hong me parece raro Nos de cada día y es que son sí es suya si luego el guión hay que me enseñó el Tenerife mira como esta me vuelvo a favor a mañana montó un bar lo tengo claro un voy de Coín hola

Voz 1981 29:35 León claro que sí pero ahí está el problema Nacho si vendes hoy y mañana sigue subiendo como dice que sigue viviendo no que te para montar un bar mañana es que si te fueras tres semanas te compraron trece de Inditex con Amancio sabes lo que bien estaría jugando con Florentino al gol hace una cosa Nacho en serio espera un poquito de lo digo yo que yo no sé nada pero esto va a ser

Voz 20 29:53 ya verás así alrededor Ana esperaba me coge dice no sé lo que soy Nacho Vieri también en la aviación

Voz 1 30:19 pero iba bien yo ya estoy

Voz 20 30:26 qué hago con mi con una nota agobios trato lo mejor que se puede hacer es pocos calmarse no nos precipitemos y sobre todo fui yo

Voz 50 30:37 lo hablamos no

Voz 20 30:40 da

Voz 19 30:49 una chica que tienes bitcoins cabrón que te

Voz 51 30:54 imagina que estás en tu casa imagina que ocurre un incendio imagina que todo lo que tienes arden en él pues ahora imagina que no tiene seguro de hogar y que nadie nadie que lo cubre

Voz 33 31:06 cuando la imaginación se vuelve real existe línea directa porque abre

Voz 9 31:10 tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 33 31:20 si le preguntas al dueño de un negocio que es para él la palabra pernil te dirá un socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma Un par

Voz 26 31:29 negro con Vodafone One Profesional tendrás el asesoramiento Kenneth

Voz 9 31:32 citas para que tu negocio esté por delante Vodafone

Voz 26 31:35 instó Partner en la era digital informa en el catorce

Voz 9 31:38 d3 Vodafone no sé exactamente porque este eje ya unos exactamente porque debería hacerlo

Voz 1 31:49 el largo camino juntos hipoteca naranja de ING con el precio Cruz comisiones encuentra la hiriente

Voz 21 32:03 en el dos mil ciento cincuenta después de años de investigaciones ensayos y pruebas la heroína

Voz 9 32:09 en ese espacio temporal momentos la

Voz 17 32:12 la unidad de viejas en el tiempo

Voz 52 32:14 Jara el pasado cuando iría fue podcast de Iberia presentan aerolínea momentos una nueva serie en la que podrás conocer a privada Kahlo ir de copas con Hemingway Coll arte en el hotel de los Beatles con las voces de Antonio Dechent Ingrid Cathy a Johnson y Macarena Gómez aerolínea momento

Voz 23 32:34 escucha a todos los episodios en Podium podcast punto com en su aplicación para dispositivos Android

Voz 29 32:42 su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada

Voz 30 32:45 anda si te has puesto alarma qué tal muy contenta que lo mejor es que la puede desconectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad si llego a saber antes lo que cuesta me lo hubiera puesto según me mudé

Voz 31 32:57 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 53 33:07 sí

Voz 19 33:12 la a La Ventana en las redes sociales mal ropa La Ventana quien funky La Ventana

Voz 54 33:21 cadenas

Voz 18 33:25 eh

Voz 26 33:25 todavía no conoce es la aplicación de la Cadena SER eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas saludamos a los oyentes de Radio Sevilla puede seguir tu programa favorito muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha sumado Portillo guardar los audios que te guste crear tus listas cuanto peor para todos cuanto peor mejor recibir notificaciones las que te interesa

Voz 39 33:50 en configurar la para

Voz 26 33:53 funciones sólo con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales gusta la Ser la aplicación te encantará

Voz 44 34:12 me encanta la profundidad de los simples se un ser muy muy enamorado de la vida

Voz 17 34:19 Podium podcast presenta un relato sobre la vida y la música

Voz 22 34:23 no

Voz 17 34:24 junto al director de orquesta Gustavo Dudamel recorremos el camino que lo ha convertido en un genio

Voz 9 34:29 enamorado de la vida implica también la música

Voz 20 34:32 los sonidos Tacuba ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 17 34:37 eso es muy simple

Voz 9 34:43 los profesionales de la Cadena SER nunca obtendrán la información mediante engaños disfraz o enmascaramiento

Voz 55 34:49 en antena Libro de estilo de la Cadena SER

Voz 1981 34:52 editado por Taurus ya a la venta

Voz 1 35:03 corren nuevos tiempos

Voz 23 35:05 vamos a escucharnos

Voz 57 35:10 claro

Voz 23 35:17 Carles Francino

Voz 14 35:30 va a veinticinco minutos para que se a las seis de la tarde a las cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio ya a puntito de saludar a nuestro evitado le

Voz 41 35:41 y pónganle no le

Voz 1981 35:43 pero antes de Especialistas secundarios

Voz 39 35:47 bueno sólo un poquito antes de hablar con invitado vamos a hablar de tenis que quiero que escuchen estas palabras el tenis fue Mi vida el tenis fue mi pasión la raqueta de la el a la edad Ángel que guió vivida aquí yace uno que se dejó la piel en la pista la tierra batida a la hierba aquí descanso nombre que fue Te Nice la si la cree escrita ya si lo hace todo este señor esto releído es el epitafio que nuestro invitado quiere que que luzca en su lápida fijado si le gusta el tenis su nombre es Nacho de Paz Nacho bienvenida todo muy claros que hay como epitafio Un largo no lo crees sí porque la lápida será también me gusta mucha miel sobre gusta mucho al sur más no no soy creyente no practican creyentes no prácticamente Nacho como no lo conocéis poco fue tenista propuso Nadal llega hasta el número veintitrés claro de la ATP ya salió en un lunes la base el veinticuatro no llegué la las semis de asimilados se estoy era si las lesiones no no me respetan las lesiones no te respetaron y nadie en el mundo del tenis

Voz 1981 36:52 esto jamás porque es un jugador

Voz 38 36:55 para pero para todos para los rivales para el público

Voz 39 36:58 bueno no podía que bueno ha hecho te llamaban aullidos Nacho por lo soportable de Virtus en la vista un poquito sí que hago gritaba como un poquito vamos a escuchar un pequeño partido de de Nacho para para que veas cómo gritaba

Voz 49 37:27 bien

Voz 41 37:33 a base de este es un poco de miedo aullidos Nacho suena así estará en tierra batida tierra batida no era el mote estaba ganado a pulso y bueno

Voz 39 37:42 manera que tenía ya destacará la gente al verme jugar grito fueron mi tumba como como tenista hay que reconocerlo cuenta que ocurrió lo que ocurrió en Montecarlo mate carros y bueno pues cuando estaba gritaba gritaba había muchísimo la boca no partido contra Wawrinka sí que la crisis como sacudieron a manta pues sí sí estamos en un intercambio de golpes en el segundo set y de repente el animal me meto un drive brutal y no Ávila bola de te dice literalmente me metió la bola hasta aquí estará la campanilla y en ese momento Estados gritando no a pleno gas y si no vean la relación de la reacción perdón del del público como le aplaudieron al Wawrinka hígado no empezaron la la la bola se me quedó incrustada en la garganta es me quedo esta voz deja el tenis claro bueno deja usted desde Castro jurídica porque si humillado pero seguir ligado al mundo de la raqueta eso no dejaste verdad sí porque diseñó una raqueta que podías jugar al tenis por un lado y al parchís el otro cansaba si bien ya lo conocía estudio no mentalmente Clark y luego diseñe la la la etarra hola

Voz 22 38:43 la garra que Tàrrega se oye

Voz 39 38:46 eso que es la Ring la guitarra si por un lado drive revés liftado poner otro Reeves solos tanteos bueno el caso funciona porque con esos hechos realidad y la fantasía de millones de personas sin tocar la guitarra con la raqueta la verdad es que se ha vendido mucho la verdad que sí entonces ha detraído fenomenal no final en los negocios negocio bien pero en la vida la vida

Voz 58 39:12 amigos no tengo familia pareja hasta aquí solo

Voz 39 39:17 lo que va de momento muy bien toda la música esto es todo lo que tiene que ver con el tenis no pues nos ni el momento ni el lugar verdad ponen

Voz 59 39:28 si a esto aquí de que vienes aquí a

Voz 39 39:31 da un programa abierto a esas temas muchísimas gracias a un hombre que como veis ha triunfado en el tenis sólo ahí sí ya lo sabemos

Voz 14 39:44 ha triunfado como nuestro invitado de hoy el ex jugador ex capitán de Copa Davis fue número dos del mundo hace un tiempo en mil novecientos noventa y nueve formó parte del equipo el Espanyol que consigue la primera Davis en dos mil ganando el doble junto a a Balsells logró también medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de cine también en dobles junto a costa diecisiete títulos en dobles etc etc etc etcétera pero qué música escucha queréis saberlo saberlo joven adelante

Voz 1636 40:13 sus hermanas Le llamaban Forrest Gump porque nunca paraba de correr corría por la mañana por la tarde por la noche también le llevaban Rocky Balboa porque él nunca se daba por vencido

Voz 26 40:24 eh

Voz 1636 40:28 precisamente esta canción de Dire Straits le lleva a sus catorce años cuando recorría el país en coche con su hermano mayor no paran de escucharla

Voz 60 40:46 en sus recuerdos el tenis I will Survival la guarda para dos momentazo el Masters que el noventa y ocho la Copa Davis del dos mil para Alex es no motivacionales

Voz 1636 41:05 corre hecha hace unos años estaba cansado de todo que tener que ser perfecto y parecía que no podía ser el mismo así que este Quiero liberarme de lo que sido de Queen define perfectamente ese momento en el que él es

Voz 61 41:20 a vosotros

Voz 1636 41:30 fue la canción del videoclip presa de la fiesta es que cuando uno cumple cuarenta piensa mucho eso de Salvanés Sálvame que ahora comparte con sus hijos en el

Voz 36 41:45 sí

Voz 62 41:50 y hablando de niños esta canción Se convirtió

Voz 11 41:54 yo del verano pasado

Voz 62 41:56 porque ese año Melero vacía Erika

Voz 36 42:00 su hija junto a Martín

Voz 41 42:07 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Alex Corretja

Voz 19 42:13 bueno

Voz 41 42:14 a qué tal Álex convenios guapo muy bien gracias aquí bueno poco asustado después de pero he visto que yo no gritaban es tranquila

Voz 14 42:27 tenista ir reputados jugador de fútbol doy fe Alex podía haber jugado al fútbol perfectamente se jugarán

Voz 11 42:35 dice Carles que coincidíamos en los partidos de La Marató de TV tres pero él corría hay tocaba bien la bola y a mí me decían tú de lateral que luego deshacerse por lo tanto de tanto hoy Alex recuerdas

Voz 14 42:46 que cuando empezaste y porqué el tenis

Voz 11 42:49 sí empecé a los siete años en el tenis fútbol porque mis padres jugaba mis dos hermanos mayores jugaban a mí pues particularmente me me encantó desde el primer momento y bueno fui un una persona que desde el inicio pues me me enamoré con este que

Voz 14 43:03 lo que más te gusta recordar de los inicios de los comienzos

Voz 11 43:07 bueno seguramente la tranquilidad con la que jugabas para disfrutar para aprender me encantaba escuchar cómo me explicaba mis entrenadores siempre como podía mejorar qué es lo que tenía que hacer

Voz 37 43:20 el viajar con con los compañeros si competir

Voz 11 43:24 en pues viajábamos por diferentes ciudades y bueno aunque es verdad que éramos muy pequeñitos pero ya éramos muy conscientes que qué hacíamos algo que que era muy único la verdad

Voz 14 43:33 el algún momento la presión se hizo sino insoportable casi cuando llegaste a la élite

Voz 11 43:38 no no no exactamente o tú has sido

Voz 14 43:40 disfruto on

Voz 11 43:43 no yo he disfrutado creo que disfruto más ahora cuando lo he visto pasar y cuando he visto la suerte que he tenido que no tanto en el momento porque en el momento más allá de que repito eres un privilegiado ese sufre bastante en el día a día en los entrenamientos te llevan siempre al límite a nivel físico a nivel mental siempre te están corrigiendo Carla siempre te están diciendo no gira un poco más los hombros no no metas tanto la pierna no aguanta un poquito más la muñeca no no latir esa esa cruzada esa era paralelo entonces tienes que ser muy muy constructivo de del momento que que quieres jugar al tenis si tienes que abrir mucho la mente llegue y aceptar qué vas a pagar para que te enseñen

Voz 14 44:25 ahora se te nota que disfrutas mucho se te nota como comentarista en Eurosport en el Teledeporte de Televisión Española como fuero de ponerte delante de un micro Alex en qué momento alguien te lo planteas gustar porque

Voz 11 44:36 es francamente bien muchas gracias no de verdad es que es así disfruto muchísimo porque es porque es mi pasión el tenis lo llevo en la sangre porque creo que el haberlo vivido en primera mano pues me hace que después sepa más o menos por lo que están pasando los jugadores y eso pues me hace ilusión poderlo transmitir a la gente que entiendan que una pelota amarilla no va de un lado al otro lado esta simplemente porque sí sino que tiene siempre un sentido fue porque tuvo un ojo cuando llevaba bueno bastantes años de profesional me retiré ICOM Mi hermano Iván pues me dijo oye me han propuesto en Televisión Española si quieres comentar el tenis mientras está de baja y les dije vale pues lo voy a aprobar a partir de ahí lo empecé con Televisión Española me gustó mucho y al cabo de un año realmente tuve que dejar el tenis porque ella tenía un ojo hoy no iba a recuperar nunca al cien por cien de la visión por suerte ya había hecho mi carrera ya tenía treinta y un años y a partir de ahí pues bueno me empecé a entusiasmar con la idea me encantaba pues comentar los partidos a partir de ahí salió la idea de hacer entrevistas a los jugadores etcétera Hay bueno pues ahí sigo muy contento

Voz 14 45:39 donde donde disfrutas más o dónde estás vas a gusto como comentarista en el estudio analizando cada punto cada movimiento de tal o hay a pie de pista charlando con

Voz 1981 45:48 Nos

Voz 11 45:50 honestamente con todo el PSOE una afortunada me dejan hacerlo en Televisión Española me dejan hacerlo en Eurosport además no sólo a nivel nacional a nivel internacional para toda Europa me lo paso muy bien comentando porque me encanta analizar me gusta fijarme en los detalles como los jugadores pues van practicando cómo van cambiando de tácticas como van sufriendo como van sintiendo el momento de del partido y por otra parte consideró que es un privilegio al acabar el partido el Prim la primera persona que hable con ellos que sea yo poderles exprimir algo no como extenista a sí que ha habido momentos en los que cuando tú sales de un partido cuatro horas y media te vive un periodista hay dice qué tal estás contento

Voz 41 46:31 hoy casi perdido y estás muy cara

Voz 11 46:35 como que lleguen algo más no entonces claro intento entrar más allá de la táctica en en los sentimientos en que han sentido porque yo sé que con cuatro iguales del quinto set seguramente esa persona el corazón Leiva a doscientas pulsaciones y cómo lo ha gestionado y por eso poderles

Voz 14 46:50 contar para mi es un lujo te has leído el libro de memorias de Agassi

Voz 11 46:55 me lo leí y me impresionó es que

Voz 14 46:57 como cuenta es que cualquier persona que haya seguido un poquito el mundo del tenis ver las tripas sea oler lo que es cada partido el esfuerzo el no poder ni andar antes de salir a jugar una final y luego vas a la pista hay sales

Voz 11 47:10 sí bueno es un juego muy de estrategia y tú puedes estar muy bajo de moral físico oí mentalmente pero tú a tú real no se lo puedes enseñar te hace constantemente entre comillas estará engañando lo al final tienes que intentar ganar sí que me impactó el ver que a él le costó tanto jugar al tenis yo yo desde pequeño que soñaba con ser tenista yo deseaba ser tenista Agassi dice que odiaba ser tenista

Voz 14 47:33 llegó de estarlo Bono por culpa de tu padre tanto claro

Voz 11 47:36 yo he tenido la suerte que mis padres siempre me han he dejado jugar al tenis me han apoyado nunca me han puesto presión más al contrario no siempre han dejado que los entrenadores hicieran su trabajo Carles que es uno de los problemas que creo que hay hoy en día que no dejan a la gente hacer su trabajo sino que se meten los padres porque creen que saben más que los propios profesionales y eso es un mal común en muchos deportes sí que creo que que habéis quisieron llamamiento para que los Ares sean sólo padres dediquen acompañar a sus hijos que irían las cosas mejor hoy Alex es de confesarte que

Voz 14 48:06 esta tarde cuando hablábamos de todo el lío que hay con lo de la letra del himno de España hay Marta Sánchez me acordaba de tipo ya alguien estará hecha pues para algo que ocurrió es que tú te acordarás en Australia en dos mil tres

Voz 36 48:18 pues cuando estábamos había que ver las caras de Feliciano ideales de Herrero de Moya ahí porque si eso fue que se equivocó el señor de la trompeta porque este es el disco estaba interpretando el uno de riego no es bueno fíjate en que hemos quedado con lo de los sino no

Voz 11 48:43 sí fue un momento muy peculiar probablemente más surrealista que vivido una final de Copa Davis que estás preparando para llegar lo mejor posible y en Líbano nos mirábamos entre nosotros entendíamos que era una partitura especial

Voz 41 48:57 tanto en el inicio diferente

Voz 11 49:02 no es el que más mira al ex tienes claro porque me impacto pero sí que vimos al Secretario de Estado en esos momentos Gómez Angulo sí sí que levantaba los brazos aspavientos

Voz 41 49:14 tiene os decía bueno esperamos la mano en el pecho cuando entramos en El Vestuario Carlos Moyá

Voz 11 49:23 además en esa época no es acordarse la época también que empezar Torrente y tal carro es muy amigo Santiago Segura el secretario Diego Alves salió luego la película exacto hace un cameo pues el vino El Vestuario vinos

Voz 9 49:37 José esto no lo podemos consentir Carlos le empujó secretario usted tiene razón porque yo por España lo mejor

Voz 41 49:48 ahora abrazó Carlos y los abrazos y otra vez a formar que vamos a obligar que toca volvimos a salir a la pista tras escuchar

Voz 14 49:57 el himno de de libre Marta Sánchez el libro con esas tenía oportunidad

Voz 11 50:02 ha habido pero bueno con todo el cariño mientras venía en coche hacia esta entrevista lo estaba escuchando que les sonaba el telefonillo es en lo que he dicho

Voz 21 50:09 el telefonillo así que bueno no no lo tengo muy por la mano no hay que decir que te parece todas las horas hubiera podido ser

Voz 45 50:32 el secretario de Estado de los demás

Voz 11 50:36 de al lado de control puesto letra también te digo que hay muchos signos que tiene letra realmente pues siempre he pensado que España no la tiene en su himno entonces bueno me parece bien y más seguramente será un éxito y tú todo esto déjame que te pregunte

Voz 14 50:52 entrevista televisivamente que que te quejas de que en general

Voz 21 50:54 no hicimos un tiempo donde nos falta comunicación que hablamos poco de los problemas que no respetamos menos aún ahora que estemos discutiendo de esto

Voz 11 51:03 bueno a mí me deprime un poco sinceramente al final estamos metidos eh inmersos en una situación que creo que no es cómoda para nadie así el diga lo contrario creo que no ha bueno no estaría diciendo la verdad honestamente pues sobre todo lo que nosotros como deportistas reclamamos es que no se mezcle con según qué cosas que que no queremos básica

Voz 14 51:24 los ni ni ni que os pida constantemente que os posicionarse en en

Voz 11 51:27 no no bueno otros que vamos es peor porque además claro es que yo te digo me parece incluso una falta de respeto yo voy a nadie en la calle pidiéndole oye tú aquí en cuotas o tu con alguien estás o tú con quién te hablo entonces por qué por el hecho de haber jugado tenis yo tengo que dar explicaciones constante me parece que no viene a cuento

Voz 14 51:42 no viene a cuento para tienes toda la razón venga empieza el tiempo de rueda de prensa quién pregunta todo quisque cuidado Alex que

Voz 41 51:48 nos venga Pedro

Voz 1981 51:51 hola Alex injusto o Francino hablaba del libro de Agassi yo me estoy leyendo ahora mismo está devorando el animal es una de las cosas que más me gusta es entender la psicología del tenista respecto al que tiene delante no como si fuera un boxeador habla el dice que le caía como el culo Becker que los partidos contra Becker eran muy intensos por eso porque había una rivalidad real se callan muy mal quién era tu marcha enemigo de ahora no sé que tú eres un tío majo ibas a decir que ninguno pero seguro que había alguno que te tocaba muy fuerte lo que no suena