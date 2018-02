La Ventana (19/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

pero una pregunta muy sencilla que es lo primero que les viene

cabeza Si yo les hablara de de pasear que no es lo mismo que andar ni que deambular no es lo mismo más preguntas creen que

eso puede escribir una novela una gran novela a partir de los paseos deambulando por ciudades como Madrid o Nueva York por ejemplo pues ya lo creo que se puede lo ha hecho Antonio Muñoz Molina que esa tarde viene a presentarnos un andar solitario

que entre la gente de saludamos en La Ventana de los libros en unos minutos

Voz 1 08:17 la vida moderna con mis Broncano pero juerga

no son las seis iría a las cinco y once en Canarias no será nada primera vez ni la última que no la charla de amigos o en una sobremesa o en una tertulia la radio donde sea cuando aparece el tema de la corrupción no será la primera vez que alguien pregunte pero nosotros somos especiales en esto tenemos un máster tenemos tradición de corruptos Oeste es un fenómeno moderno bueno pues hoy en nuestro paseo diario por la historia respondemos al menos en parte a esa pregunta porque hace cuatro siglos ya ocurría lo que ocurrió

Voz 2 10:40 en la Ventana acontece que no es poco

Voz 20 10:48 el relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser a ir a ver cómo presentamos a este personaje Se llamaba Rodrigo fue ministro y corrupto pero no es ese

Voz 1626 11:10 Rodrigo Calderón fue la mano derecha del Chori Duque de Lerma que a la vez era la mano derecha de otro impresentable de Felipe III no hay tiempo ni aunque me dieran todo lo que queda de ventana para contar las ineptitud desde el Rey y las corruptelas urbanísticas y financieras de sus ministros así que sólo digamos que el diecinueve de febrero de mil seiscientos diecinueve detuvieron a Rodrigo Calderón por tráfico de influencias cohecho Issing vergonzosas varias

Voz 14 11:36 Se acabó sus estudios

Voz 21 11:43 cero Viso aclare y soplar que mejor que el miedo claro

Voz 1626 11:53 el reinado de Felipe III fue de los más desastrosos era un rey le lo que por no trabajar dejó que sus ministros manejaron a su antojo ocre recibieron sobornos a espuertas que acumularán títulos y prebendas que especulan sin pudor que trapichear han puestos en la Administración así se hicieron de oro los hombres de Felipe III sobre todo el duque de Lerma Rodrigo Calderón hasta que el descaro con el que operaban se hizo legalmente insoportable el duque de Lerma estuvo listo porque antes de que lo pillara consiguió que el Papa lo nombrara cardenal para tener inmunidad ya sabe lo que se decía entonces para no morir ahorcado el mayor ladrón de España se viste de Colorado Perez Rodrigo Calderón se confió y no se metió a cura para librarse de la detención aquel diecinueve de febrero lo trincar O'Neal su casa de Valladolid y a partir de ahí todo se puso en contra creía él que le acabarían salvando el Rey el cardenal aunque sólo fuera por los servicios prestados pero sólo le animaban con aquello de Rodrigo se fuerte

Voz 21 12:52 pero lobby Cortés tiene ver estos plazos les diez horas los pulmones escoltas una

Voz 1626 13:08 cuando Rodrigo Calderón oyó desde la cárcel las campanas que anunciaron la muerte de Felipe III dijo el Rey ha muerto yo soy muertos y efectivamente un mes después Rodrigo Calderón tuvo el honor de protagonizar el primer ajusticiamiento en la nueva plaza Mayor de Madrid a tope de gente claro porque no siempre es ejecutaba o ministro dicen que murió con tanta gallardía que para los restos quedó aquello de tienes más orgullo que don Rodrigo en la horca mal dicho porque murió degollado hasta desangrarse la Plaza Mayor lo dejó perdida

Voz 14 13:39 sopla sitúa

al final les daría cuenta tanta gallardía como si podía haber reservado es orgullo para para menesteres algo más honroso o sea como sea hoy hemos recordado en acontece que no es poco la historia del gran corrupto Rodrigo Calderón y ahora La Ventana

Voz 22 13:59 nuestra cientos de escribía para poder a hombres quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Voz 21 14:14 antiguo pívot fueron todas menos dos Tito va la eh pareja indicó Tibi voz ni sí

Voz 0313 14:29 Javier Prado buenas tardes amigo como estar Javier Sagarna director de la Escuela de sectores qué tal va la que hay que te mandamos esta semana de participantes en el concurso Relatos en cadena puesta con seguimos en esa línea afirmando confirmando plenamente filmando brevemente las cumbres estamos en novecientos treinta Tomás llenos cientos en una siempre me estoy pero FARC sí sí sí empezando a preocupar yo creo que va a morir de éxito este muchacho bastó a la hora de seleccionar West va costando Nos va costando porque claro tenemos nuestros equipos de siete profesores para hacer las lecturas repartimos en función de los quede claro hemos pasado de algo menos de cien a que están leyendo en ciento treinta ciento cuarenta y dos cada uno al docente cincuenta han pedido ya un aumento de sueldo todavía no ha al no estar a los rusos por ahí robotizado todo esto no no no no no han hecho los rusos tenemos controlado bueno luego saludaremos a nuestros finalistas del concurso Relatos en cadena al final de esta Ventana de los libros ahora nos con nuestro invitado de hoy

Voz 24 15:30 en una viñeta claro que sí

Voz 0313 15:43 de entrada para decirles que el jazz forma parte de la banda sonora de este libro del que vamos a hablar esta tarde una novela en particular especial singular escrita a modo de de paseo un libro que es en realidad un un deambular por por algunas ciudades una historia de oídos de ojos de miradas de cuadernos escritos a lápiz de pasos que al escucharlo suenan yo creo que más raro que nuestras voces esta tarde no España Antonio Muñoz Molina acaba de publicar un andar solitario entrar la gente con seis Barral su libro empieza exactamente

Voz 13 16:18 ya hay más Keane sino versus

Voz 14 16:22 escucha los sonidos de la vida soy todo oídos escucho con mis ojos escucho lo que veo en los anuncios en los titulares de los periódicos en los carteles y letreros de la ciudad a voy viajando a través de una ciudad de palabras y voces voces hacen vibrar el aire llegan por miedo interno al cerebro convertidas en impulsos nerviosos las palabras las hoy Wall pasar o cuando alguien se queda un rato a mi lado hablando por un teléfono móvil o las leo en cualquier lugar en cualquier superficie hacia la que mire cada pantalla las palabras escritas me llegan como sonidos de voces notas que leído en una partitura a veces queriendo distinguir varias palabras simultáneos deducir las que no oído porque sean alejado muy rápido Demi o porque las borraron rito más fuerte las diferencias en las tipografías forman una incesante polifonía visual soy una grabadora en marcha oculten el teléfono futurista de un espía de los años sesenta en el Iphone que llevo en el bolsillo

Voz 25 17:19 soy la cámara que quería ser Christopher hay ser Bud en Berlín y una mirada que no quiere distraerse ni para un par

Voz 14 17:26 en el bosque tiene oídos dice al pie de un dibujo del Bosco los campos tienen ojos en el interior del tronco hueco de un árbol pues florecen en la oscuridad los ojos amarillos de una lechuza un árbol corpulento tiene dos orejas grandes como de elefante que casi rozan el suelo una escultura de Carmen Calvo es un gran portalón viejo de madera tachó de ojos de cristal las puertas tienen ojos las paredes oyen los enchufes olla

Voz 0313 17:56 dice Gomez de Antonio Muñoz Molina buenas tardes hola vendieron muy bien ahora venido paseando a la radio me imagino no

Voz 0234 18:08 rebelión Thaksin periodista yo le dieron un par de letrero interesante fue el camino si alguno decía que si cuidamos Autoescuela Palomino ostras pero ustedes no tanto cuidamos de Ci parece que como un grupo de personas que están ocupadas

Voz 26 18:24 el Palomero porque nadie lo ha visto y no por los niños Palomero Iturriaga yo me acordaba por eso sí existía otro estupendo decías

Voz 0234 18:31 vive todas tus vidas al máximo que parece de Pessoa no delante anónimo de Pessoa es una cadena de hoteles fíjate que en un rato viniendo hasta ya he encontrado

Voz 0313 18:44 pues llamada es verdad que la que sobre todo la primera parte de de tu novela cuando cuando el lector se adentra en ese en ese territorio que bueno alguien por el que te va acompañando sí que proliferan muchísimo los los mensajes los los eslóganes casi los imperativos de mucho caso no me una especie de de catálogo de órdenes uno se traslada casi al mundo de Blade Runner no con mucho luce mucho oropel mucho fogonazo sobre todo mucho mucho mensaje a gesto a otro no dejes de vivir esto no dejes experimentar lo otro en qué momento te empezó a a agobiar restó como para plasmarlo en un en un libro fíjese

Voz 0234 19:17 lo acaba de decir mundo pero claro ahora

Voz 0313 19:21 sí sí

Voz 0234 19:22 qué fue de pronto yo lo cuento en el libro no a mí siempre me ha llamado mucho la atención la publicidad no lo veía mucho la atención las cosas las cosas efímeras que que hay por todas partes no porque esas cosas tienen nuevo son las más valiosas que desaparecen enseguida no entonces yo me voy pronto empecé a fijarme más no me acuerdo bajar al metro igual no paramos de recibir órdenes entonces sentía que que que que había como un sistema de vigilancia dedicado a darme ordené a mí no ponga la mano en la en la en la esta deslizante no corra y así no continuamente una orden trabajo otra no no no no ponerse no es no dejarlo asientos para las personas con discapacidades todos son órdenes todos son instrucciones no y y claro la mayor parte de esa órdenes e instrucciones de invitaciones nosotros no lo hacemos por qué están tan presentes pero situase el esfuerzo de fijar este es como una llamada continua una apelación continua no sabe a qué no ese descubre esto a click aquí compradora no ese esa especie de imperiosa de de de de coacción continua o de seducción continuo no y eso está eso está tu alrededor eso es una cosa que que sea está no

Voz 0313 20:47 va a salir a la calle vivimos en territorio a medias coacciones erupción nuestro día a día entre lo que nos sugieren caro

Voz 0234 20:55 eso es muy llamativo no porque el el sistema digamos publicitario comercial en el que trabaja gente de de una de un talento es sofisticación extraordinaria

Voz 0313 21:06 es un sistema que se basa

Voz 0234 21:08 la promesa permanente de algo extraordinario que está reservado exclusivamente para ti ahí ahí hay una hay anuncio hay un anuncio me gustó mucho tengo una colección completa no que dice la playa entera sólo para ti no una era sólo para mí para mi yo este este tú quién eh no él todos los poemas no pudo los poemas de amor no y eso es un claro la la seducción para para vender cosas para que las cosas sobre todo para que sientas que estás eligiendo no es muy llamativo en un mundo en el que el que no tenemos nada que que prácticamente no dejan elegir

Voz 0281 21:51 con Álvaro ya que ya que has pronunciado tú la palabra quería que yo la la lectura que hecho de de un andar solitario entre la gente pues claro es un libro que siga la tradición de los libros de de andarines de Robert Walser en España abono te los Versos y oraciones de un caminante de León Felipe incluso incluso la colmena todo esto tal vez yo diría que a mí me ha parecido que es un libro de amor es un libro de amor a la libertad de vivir entre todas esas órdenes pero a tu bola con cuadernitos no con un Ipad en la en el bolsillo

Voz 0313 22:23 con lápiz yo creo que es un libro de amor a al

Voz 0281 22:25 la cultura el homenaje a los autores que hay que hay en él desde luego es un libro de amor a a su mujer a Elvira Lindo déjame que le un trocito porque es maravilloso cuando cumplió cuarenta años MEX citaba que fuera una mujer tan atractiva que parecía al menos diez años más joven la miro después de los cincuenta y no me parece que puede haber alguien más deseable lo es todavía más porque ha cumplido cincuenta la enriquece el tesoro del tiempo tiene la piel tan suave que no hay roce que no sea una caricia suegro de amor precioso de este no

Voz 0234 22:57 también otras cosas sí yo lo pensaba cuando cuando estaba escribiendo y después pensaba estuve un libro hay Nuria porque se cuentan cosas muy feas no pero también se cuentan es decir es la la la sensación que yo tenía el principio era querer mirar contarlo inmediato no no contar algo construido recordado lo que cosa que que he hecho otra vez se que que se puede hacer muy dignamente sino ir por la calle de pronto decir esto cómo se cuenta cómo se cuenta la vida no se cuenta la vida inmediata lo que está pasando lo que me pasa a mí es una crónica entonces tienes pues eso tienes el el el que te enfurece el hecho de de de de la basura o desde o de una sociedad el despilfarro insensato pero también está la belleza que ve por la calle La la como decía Benjamín la la cultura entendida como la la la posibilidad de disfrutar de lo mejor que se ha hecho en cualquier campo de la vida no también por supuesto el el el amor y la eh es decir la la la realidad

Voz 0281 24:01 es eso que se hubiera más en la paradoja de que sea un libro en el que se habla de Pessoa o de Tomás de Quincy o de Baudelaire pero al final tú dices que la idea del libro sale de una frase que el escuchas a alguien que no sabes quién es el un café que no llegas a distinguirlo y que dice el gran poema de este siglo sólo podrá ser escrito con materiales de desecho al final de un anónimo el que te da libre no es Pessoa no

Voz 0234 24:21 bueno es el único personaje de ficción que tienes pero es es un personaje además que yo tenía hace mucho tiempo no pero fue era ese personaje es una manera de aislar la historia también una manera de como de contar la propia digamos la la propia poética de la que está hecho el libro no es decir no se puede contar en este mundo que está lleno de basura tiene desperdicio de cosas efímeras como se puede encontrar puesto puede contar a través de la basura

Voz 0313 24:49 a través del desperdicio a través de lo efímero no

Voz 0234 24:52 porque porque ahí es donde está este El Mundo que nosotros tenemos nuevo otro no yo hay una cosa que que que tenía mientras escribía la tenía muy fresco muy delante de mí no iba a decir esto es lo que hay esto es el mundo que hay aquí esto tú tienes que buscar los instrumentos de tu oficio para dar cuenta de esto que está pasando ahora mismo igual que otros lo han hecho en su época no salen estos esto todo esto escritores que hicieron lo mismo que que hicieron lo que no era literatura en su momento Quincy o podrá leer lo que escribía lo escribió sobre la ciudad escribían artículos de periódico no tenía el escribir sobre la ciudad no tenía prestigio lo que tenía prestigio era la curación hacia otro tipo pero escribir sobre lo inmediato escribir como hace Baudelaire sobre los los ómnibus que empezaban a a ahí momento en verso jugadores que habla del estrépito de los ómnibus no es decir el momento es es es la el celebrar aquello que que en ese momento no tienen ninguna belleza porque es lo inmediato lo inmediato nadie encuentra ninguna belleza venido una belleza noto pongamos por caso a no ser que te fijes con cuidado de pronto ve que hay muchas posibilidades de belleza no la manera en la que avanza por la gente que va dentro cada persona con su vida por los anuncios que hay en en el en los lados del autobús no es decir es es es la belleza lo que dejaba y el todo la belleza convulsa no la la la la belleza de lo cotidiano el esto

Voz 0313 26:26 lo que hay que decía Antonio llevar hasta las últimas consecuencias es que en mitad de un de un paseo o de un deambular que son conceptos distintos en los geólogos profundizar hemos de repente te asalta la realidad la realidad plagada no sólo de anuncios no sólo de mensajes no sólo de órdenes sino de hechos hechos cosas que suceden que puestas una continuación de la otra

Voz 0281 26:48 tienen un impacto brutal como como una bomba

Voz 28 26:53 ya ya

Voz 25 26:56 la noche de las bestias asesina a su madre anciana a martillazos en Madrid la guerra sucia vuelve a sobrevolar Colombia un centenar de fallecidos al derrumbarse una iglesia nigeriana un hombre se suicida con productos químicos intoxicado en los policías que descubrieron su cadáver

Voz 29 27:12 a ochenta de fines mueren al sol en una playa de Florida

Voz 25 27:16 un ciervo irrumpe en un restaurante y provoca el caos asesinos sin cara acorralados en Mosul encuentran una mujer encadenada común pero al menos veinte muertos en un atentado con coche bomba en Mogadiscio dos niñas kamikazes simulan en un mercado inicia sería un vigilante abofetear a una joven en la puerta de una discoteca maestro encarcelada por meter a un alumno en un cubo de basura el verano más caluroso registrado nunca niña de doce años muere de un coma etílico detenido por estafa un cirujano plástico cuando se operaba asimismo el P viento de terror en Oriente Próximo dormida con harapos en volviéndose el cuello para no ser devorada por las ratas la supernova más brillante de la historia en realidad fue un cataclismo cósmico fallece un cantaor flamenco Japón es el terrorismo golpea el corazón de los cristianos coptos en el tren

Voz 0281 28:15 la pregunta es cómo seguir un paseo o cómo seguir andando después de éste

Voz 0313 28:21 la ducha de realidad es profunda

Voz 0234 28:23 cubrimiento que yo hice porque al principio lo que hacía era como un juego un tanto pero libre nada pero otra cosa no entonces a mi me gusta mucho la me gusta mucho el pues no hay orden con mucho una cierta poesía visionaria y entonces me di cuenta de qué seleccionando esos titulares todos son titulares eh decir no hay nada no hay nada no hay no hay una sola palabra pues no son titulares ordenados con una cierta intención métrica no daba cuenta de que eso eso cobraba como una como con una cosa apocalíptica no recitado apocalíptico que que era como un como un poema no pero común poemas de eso de la apocalipsis pero porque son son cosas que que están a diario en el periódico eh yo lo único que tenía era que hacerlas ponla una detrás de otra no por lo tanto es existe Manolo los materiales de derribo no como contar este mundo lo cuenta así

Voz 0313 29:24 porque su que se cuenta ahí el segundo pero aquí hay titulares y también hay hay diversos hay hay citas hay una maravillosa de Walter Benjamin que dice habitar es dejar huella que que pone

Voz 0281 29:37 hay en el fondo también data de eso no dé al final un libro es una huella no cuenta únicos Antonio que me conocía me ha hecho me ha hecho mucha gracia porque es una de mis poetas favoritos de Emily Dickinson de lo poquito que público uno de los poemas que publicó en un periódico estaba tan chiquito en un sitio tan mezclado con noticias y con titulares y con los follones del momento que prácticamente no se veía a Ricky

Voz 0234 30:01 claro en su fase con los titulares eso fue muy emocionante para mí porque lo vive una exposición en Nueva York no tuve Hinson libro hizo esto Stone Podemos pero cuando lo ves cuando se publicó por primera vez está en una hoja enorme de un periódico rodeado de anuncio de tonterías de pie los poemas publicado anónimamente no es como cuando ves los los el esprín de París se publican en trocitos en al margen del periódico es eso es pero claro eso es la la la realidad no en el el la la la la gran poesía muchas veces no ser vivimos en un mundo en el que en el que muchísimas cosas brillan muchísimo pero pero pero cosas fundamentales que después se va a ver que eran fundamentales no no son visibles no me me gustaba seguir como tuviese la huella de gente que ha dejado porque parecía que iba a dejar muy poca huella no porque tanto Benjamin como de Quincy por él como son personas personas marginales vaginales socialmente no si no ganan dinero persona que no tienen consideración ninguna

Voz 0313 31:08 incluso llegan a pedir dinero para que les ayuden sobre su vida claro claro si no que yo no sabía eso

Voz 0234 31:14 sí sí sí decir piensa un hombre una persona como Walter Benjamin no que es un es una sala grande de inteligencia del siglo XX no que está en París para usar un verbo duro clamando porque no hace caso nadie está él solo allí escribiendo un gran grandísimo proyecto que es ese proyecto de las de las arcadas de París y de los Iturbe como ese hombre está entregado a eso en cuerpo y alma el mundo se está derrumbando alrededor porque Alemania está a punto de invadir Francia no decía el pobre Benjamin que que que el pecado es que leía un titular terrible en el periódico Le parecían estaba dirigido a él

Voz 26 31:56 dirigida por favor si tenía razón no es como aquel no para no

Voz 0234 32:01 que lo perseguía los paseos recogen también eco

Voz 0313 32:04 de las calles no de los pasos de las botas alemanas e por el centro de de la ciudad pasear también sirve para eso luego te preguntaré por el distingo entre lo de pasear idean volar a ciencia nueva que no sé si que es la de ámbulo logia

Voz 0234 32:19 ahora imponernos el Universia

Voz 0313 32:21 acabo de estrenar coche y acaba de estrenarse estadistas no es que sea feliz doblemente feliz el coche nuevo y estrenar ser fadista puede haber

Voz 0313 38:32 son las seis y treinta y ocho minutos de la tarde las cinco y treinta y ocho en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana La Ventana pero los libros compañero Antonio Muñoz Molina que ha venido a presentarnos un andar solitario entre la gente enseguida seguimos charlando con el además la trataremos y formara parte del jurado para decidir quién gana esta semana el concurso Relatos en cadena pero antes como todos los días Benjamín quiere recordarnos que este día que esta fecha es especial por algún motivo concreto o por alguien en concreto para ser más precisos pero hoy no

Voz 0281 39:00 esta vez además no solamente por no solamente por una persona sino sino por varias porque se ha ocurrido que hoy celebrar una efemérides pues con celebremos varias no Milán mil novecientos treinta y nueve nació Alfredo Bryce Echenique en mil novecientos cincuenta y uno y mil novecientos cincuenta y dos murieron Andrés it is Hanson los dos

Voz 0234 39:23 el número se me ocurrió a hablar de los tres porque

Voz 0281 39:26 los tres han caído por una u otra razón algunos más grandes otros más pequeñas unas más disculpable otras menos han caído en desgracia de algún modo no claro no es Jamison era un tipo que fue decidido partidario promotor en fin publicista más bien del del nazismo y claro eso evidentemente deja una losa sobre su obra

Voz 0313 39:45 pero tiene libros admirables de su logo hambre

Voz 0281 39:47 ha leído casi todo el mundo Paul Auster los suele citar como uno de sus grandes maestros afortunadamente ahora en España la editorial Nórdica está volviendo a publicar algunos de sus líos un escritor maravilloso eh bueno Andrés Gide en su momento fue muy perseguido y prohibido entre UCCL boicoteó desde la Iglesia católica porque sus libros serán abiertamente homosexuales no y en aquel momento en la moral de la que el de aquel momento pues fin hizo que es el atacará mucho y que muy poca gente lo defendieran tenía que tuvo aquel episodio de de artículos plagiados claramente plagiados en el diario El País pero claro sigue siendo el autor de Un mundo para Julius y Martín Romaña de novelas tiene cuatro cinco novelas verdaderamente admirables Bryce Echenique creo que debería de estar estaría en estos momentos ganando algunos premios importantes abrieran al Reina Sofía estaría al borde del Cervantes sino fuera porque ha caído todo eso sobre el aprovechado que uno nació dos murieron en un día como hoy para que reflexionemos un poco sobre esto de verdad tenemos que seguir a los autores echándole les encara su biografía respetándose la sus libros como si los libros no tuvieran vida propia hilos necesitaran para algo respuestas que no

Voz 39 41:04 mira tuvieron Toni Pastor

Voz 0234 41:06 hacemos eh pero fíjate llega allí recayeron por mucho sitio porque por la Iglesia pero cuando cuando escribió aquel libro del regreso de la URSS en minoría hay seis que fue un libro que es un testimonio honrado de lo que él había visto en ese momento la Unión Soviética que en mil novecientos treinta y seis no era precisamente un gran sitio para visitar no entonces allí donde cayó la condonación total de todas la de toda la izquierda ves mucha gente bienpensantes yo creo que eso es un disparate libros son los libros

Voz 0313 41:45 buscar ya está ahí

Voz 0234 41:48 comportamiento y eso no quiere decir que uno justifique el comportamiento no pero bueno que solo

Voz 0313 41:53 películas ni mucho menos ahora ese

Voz 0234 41:56 no escribió Hanson tu última hora narices de escribir una necrológica si es decir que que raya uno que esto que al final se gorra no no escribí una novelista maravilloso que vamos a hacer en los libros lo que dicen los libros no lo que hizo no lo libro muchas veces en con una parte de uno que es la parte mejor la parte menos contaminada Navidad y de y de simpleza que uno tiene es igual que las opciones políticas muchas de las tenemos con la parte más tonta de nosotros mismos creábamos vamos a ser el caro tampoco vamos a estar siendo todos policías continuamente del pasado pues no

Voz 0281 42:37 el Estado Antonio como a los clásicos le duele España pero en libros y que dice que le da miedo ahora me confesaba mismo que nunca dejé de sentirme asustado Ibex ha parado es desamparado en ese país con

Voz 0234 42:50 llega el avión pero para que me refiero a Estados Unidos el avión de vuelta entonces eh eh bueno siempre te digo una cosa hay muchas cosas que me que me asustan de España que no me gustan todo eso pero también hay mucha otra que que me gustan y me sobre la sobre todo las que tienen que ver con con la condición por una parte con una cierta forma de de de estar en el mundo el concierto forma de disfrutar los placeres de la vida con con el hecho de que afortunadamente estamos Unión Europea hoy tenemos una serie de garantías que por ahora que por ahora son entonces a mí a veces me da miedo y a veces no pero me dan más miedo cosas y persona que qué países no

Voz 0313 43:41 qué te perdona que tengo preguntarte por lo del himno de que es que es un tema de conversación hoy en todos los en fin en la radio en lo bares en la calle fila la letra que le ha puesto Marta Sánchez uno pero eso que lo comentamos esta tarde Bono está en su potestad como artista de intentar cree dar por donde considere conveniente pero todo lo demás todas la burbujitas burbuja que se ha montado ya de reacciones y hagamos la letra oficial que secante en la final de la Copa del Rey Rosa Díez decía ayer en Twitter despierta al constitucionalismo que nos está pasando Antonio son las drogas

Voz 26 44:16 a ver si era ya algo por ahí que desconozco vamos que ya no están de moda las verás tú es la capacidad humana para la tontería ahí limitadas no es decir que que que

Voz 0234 44:26 pero esto yo cuando cuando leí eso no yo vi además no están hizo parado los versos son personas que no saben ni que los versos que es la cosa ya como terminal no no sólo eso tuve eso dice bueno esto esto es ridículo no pero claro es ridículo pero pero ridículo nacional Conde yo veo el tuit del puerto entre el Gobierno o el Rivera the river citaban yo me quedo dijo la realidad la realidad es una cosa inabarcable e inaceptable entonces es decir echarte a llorar os si os si consigue te de un ataque de risa no y que no me no me importaría meterlo en otra edición de libros no porque dado que que mi teoría mi estética que la de la acumulación de la basura yo creo que la basura lo bueno que tiene que es ese revela a sí misma no tú pones esa letra tuvieron tienes que decir nada no hay no hay nada más que decir

Voz 0313 45:31 te veremos algún día impartiendo una cátedra de de ámbulo logia

Voz 0234 45:35 hombre eso quisiera yo si la universidad española no estuvieran tan cerrada la innovación y a la modernidad no pero yo inventé esa ciencia que que la ciencia que consiste en estudiar los trayectos que han recorrido las personas de su vida decía que ha tenido sobre su obra no por ejemplo imagínate los los trayectos esto de García Lorca por Madrid en la primavera de mil novecientos treinta y se sin importantísimo a estudiar pero otros trayectos literales no donde fue donde iba en que hay que bar estaba en que café en qué hotel

Voz 0313 46:08 es colíder hoy Gastón Casas exactamente de

Voz 0234 46:11 qué modo eso no entonces eso en el libro yo lo planteo el modo burlesco no porque a mí lo que me gustaba era era inventar una ciencia no es decir si hay ciencia política así si hay ahí no sé si de pedagogía no hay ecología pedagógica hay cosas si hay ufológica si hay silbar la revista siguen publicando cosas astrología no por qué no late ámbulo logia cuando éramos muy joven estudiamos y hay una cosa que se llamaba cuando yo era estudiante yo quería estudiar periodismo una profesora de Literatura en el Instituto hubiera muy listas y me dice tú qué quiere estudiar digo yo quiero estudiar Ciencias de la Información hice será periodismo saben claro también me me gustaba la idea esta de inventar la ciencia igual que está pues no se lo digo igual que hay tules tesis de extraordinaria sobre la aplicando el psicoanálisis no sé que a la literatura o o eso reforzamiento formales que hay lo lenguaje universitario que no tiene nadie dijo porque no yo porque yo no porque no puedo inventar una ciencia no que tenga bueno mi cátedra que tenía mi estudiantes me me pueda manejar dinerillo para para beca doctoral eh

Voz 0313 47:32 hay una frase en en tu novela dice el artista grande no va disfrazado de nada que yo creo que eso es aplicable a todo a este mundo de de de de montura de oropel barato y de ideas estamentos con los que adornados practicamente todo no sea Ciencias de la Información joyas periodismo sí pero lo también

Voz 26 47:51 hombre claro tú de escuela de periodismo que eso no tiene importancia todo empezó en el fútbol cuando llamaron al balón el esférico ahí empezó lo malo ya no hay sí tiene que estudiar ella viste

Voz 0313 48:02 hay por cierto dejarme antes de ir al concurso de relatos hay una escena muy muy divertida en la novela en el aeropuerto Nueva York pasando lo que le ocurrió a mucha gente el control de seguridad

Voz 0234 48:12 viajeros no entonces qué pasa

Voz 0313 48:15 suena la alarma se encuentra el vigilante pues en armas terribles dos sacapuntas unas tijeras un un tintero los cuadernos que el vigilante va abriendo buscando allí las hojas y tal al final relata el protagonista dice con el estuche entre las manos delante de la mochila y la maleta abierta rodeado de recortes virutas de lápices gomas de borrar cuadernos lápices el vigilante me mira de arriba abajo me pregunta cómo me gano la vida responde a eso

Voz 0234 48:45 de momento claro no les dice poco nuboso todo caro puestecito bueno pues es una buena pregunta porque a lo largo del libro yo lo que pensaba yo qué estoy haciendo aquí no estás recogiendo pero está pegando y cortando de haciendo simpleza no apuntando las copiando grabando conversaciones de gente en el autobús dice esto es un trabajo correcto te ganas la vida no pero bueno lo que uno se pone

Voz 0313 49:15 vamos al concurso Relatos a negaba

Voz 0564 49:22 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 41 49:28 a menos

Voz 0313 49:47 ya presumir hace rato Javier Sagarna de los novecientos treinta relatos que hemos residido en esta en esta semana a partir de una frase que nos llamó mucho la atención la semana pasada cuando la dejados como deberes para los oyentes escritores que era con los pies a remojo mientras pescaban efectiva me con los pies a remojo mientras pescaban por donde han por donde han enfilado los oyentes pero obviamente por la pesca o tal vez no pero es curioso porque el paquete más más que ver por dónde de lo que es curioso es quiénes han enfilado ávido por Rigola en la fase final que es la que yo siempre digo digo digo yo es la que Creevy te da igual mayoría pésima de hombres tanto los seleccionados como los suplentes que hemos seleccionado hay una mayoría absolutista

Voz 0281 50:29 aleja a las mujeres no les interesa la pesca o Koller

Voz 0313 50:32 sí eso es verla no es la pregunta no es una moraleja la pregunta es qué curioso porque normalmente normalmente suele estar desequilibrado o incluso suele haber una cierta suele estar más más más balanceado cegador de las mujeres y curiosamente en esta esta semana parece que los hombres ya digo los seis seleccionados son hombres cosa que erradique productora bueno pues vamos a saludarles los finalistas son Enrique Angulo Asier Susaeta Joaquim Weiss Enrique Angulo tiene sesenta y cinco años lleve en Burgos es jubilado era supervisor de telecomunicaciones en Adif Enrique buenas tardes hola buenas tardes bienvenido qué tal finalista por primera vez debutamos hoy no sí sí primerizo hilo de lo de escribir de ese cuando lo practicamos

Voz 42 51:08 pues él siempre vamos bien es decir una afición que tengo ahí desde siempre

Voz 43 51:13 y un poco

Voz 42 51:16 amateur pero vamos siempre vamos de auto publicado los libros

Voz 0313 51:23 muy bien de largos relató mio o relato corto

Voz 42 51:25 pues eso es una recopilación de twis que voy dejando ahí me cuenta y otro es de de doscientos relatos

Voz 0313 51:32 microcuento muy bien recortes excesivos pues que tenga mucha suerte vale muchas Asier Susaeta tiene treinta y nueve años es en Jerez Industrial de Vitoria Gasteiz Asier ahora saldrían buenas tardes Artà cómo va eso muy bien a ti te conozco yo y alguna otra final semanal me parece no alguna alguna provenga venga que tenga mucha suerte amigo Joaquim valles cincuenta y ocho años el Barcelona licenciado en Derecho yo trabaja en un organismo público Joaquim buenas tardes bona tarda buenas tardes vuestra habitual también de datos en cadena sus registros son diecisiete finales manuales semanales tal y una anual seguimos y seguimos acumulando te llama vieja arreglo eléctrico Yoyes que tengan mucha suerte amigo Grassi tenga vamos a Aller y votamos el primero el de Enrique Angulo se titula

Voz 11 52:16 la segunda venida tú

Voz 1626 52:21 con los pies a remojo mientras pescaban lo vieron venir caminando por las aguas del lago

Voz 0281 52:26 es un fantasma

Voz 1626 52:28 un extraterrestre son los efectos especiales de una película de Spielberg están rodando un anuncio para la televisión fueron alguna de las opiniones que escucho al ver que a nadie lo reconocía decidió regresar a los cielos y abandonar a su suerte a los habitantes del malhadado Planeta donde hacía casi dos milenios que lo habían crucificado

Voz 0234 52:51 es una frustración

Voz 0313 52:54 verdad es que está muy bien yo correlato consigue de una imágenes harina archiconocida no les Virgen de Jesucristo andando sobre las aguas y consigue ligar no se ve con con todas esas opiniones cruzadas llega un momento en que en que realmente tenemos que llegar al final para decir no claro en el dentro

Voz 0281 53:10 lo cual demostraba que Jesucristo no sabía nada no puedo dejar de contar que una vez fui a un concierto de Michael Jackson que acaba con que los rodeaban allí le ponían una especie de bombona en la espalda se levantaba salía volando daba dos vueltas al estadio y se iba a mi lado lo primero Hubei fue alguien decirle a la chica iba con el joder qué mal hecho está como se nota que no es el

Voz 0313 53:30 a puro e excesiva sacaba dos vamos con el segundo relato el de Asier Susaeta se titula conjeturas con las pesas remojo mientras pescaban en el río con un par

Voz 45 53:46 la caña los calzoncillos enrollados hasta las rodillas y el rostro bañado por el sol de septiembre aquellos soldados podrían haber pasado por dos campesinos y por el mismo proceso educativo del ser humano los dos hombres que habían esperado escondidos entre los arbustos para robarles los caballos y los uniformes que poco después Cabarga van por un camino de tierra que daña se asemejaba en lo suficiente a dos cabos del bando rival dieran avistados a través de la mira de un rifle

Voz 0313 54:15 lo absurdo de la guerra refleje de manera que bonita manera de contar la historia el cazador cazado fue una manera no ellos deleitan listo se creía anduve tomando los caballos los uniformes que de repente se encuentran en la mirilla un rifle que esa imagen final para terminar un relato me parece pues vamos con el tercero el último el de Joaquim Valls que se titula divorcio