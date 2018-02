La Ventana (19/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1667 00:00 son las siete las seis en Canarias primeras palabras de Luis de Guindos tras confirmar su designación como vicepresidente del Banco Central Europeo reitera que defenderá la independencia de la entidad Iker en los próximos días presentará su dimisión como ministro de Economía del Gobierno de España corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 00:26 si mañana será su último o que Fini se marchará en los próximos días De Guindos no ha sido más preciso porque en la práctica no ha hablado con Rajoy todavía más que por mensajes de texto

Voz 1 00:35 no no he hablado con el presidente de gobierno le mandaba

Voz 2 00:38 es un un un mensaje y él me ha me ha contestado ya hablaré ahora cuando cuando cuando vuelva a Madrid yo simplemente quiero agradecer en primer lugar el apoyo del presidente del Gobierno sin su apoyo esto no hubiera sido no había sido posible agradecer a todos mis colegas sumó su confianza

Voz 0738 00:55 en sus declaraciones antes de asistir a una cena con los ministros de Economía del PP porque el almuerzo y lo ha compartido con los representantes de Francia Italia Alemania aunque mantiene que su vicepresidencia no implica que vaya será alemán el que les sustituya dentro de un año a Draghi

Voz 1441 01:53 buenas tardes y el PP se escuda en las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la contabilidad de ciudadanos en los años dos mil catorce y dos mil quince ahora en plena escalada de tensión con su socio de investidura da un paso más y pide que la

Voz 0275 02:06 que tributaria analice los gastos de los grupos

Voz 1441 02:08 el institucionales de la formación naranja en esos dos ejercicios que ascienden a dos millones de euros para determinar si el partido de Albert Rivera ha cumplido todas sus obligaciones tributarias en asuntos como el pago del IVA y otros impuestos fuentes del PP enmarcan estas peticiones a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas es su apuesta por la lucha contra el fraude y la corrupción dicen afecte a quien afecte

Voz 8 04:14 la radiación solar alcanzará la atmósfera a las veintiuno cuarenta y dos de esta noche la totalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están movilizadas para cualquier contingencia que se pueda producir unos siglos previsibles no han fallado

Voz 1450 04:27 ya saben que la emisión se perderá ahí pues vamos a intentar volver tan pronto

Voz 9 04:36 volverá a ocurrir

Voz 10 04:37 sí sí

Voz 0275 04:40 señoras Irak

Voz 1 04:45 lo que sí señor hay que volver al refugio la Ventana última hora

Voz 12 05:00 no

Voz 10 05:14 Hydra Mena tras además la vamos

Voz 15 09:52 hoy estoy muy contenta muy contenta doce años se se se dice pronto pero la verdad es que ha sido un periodo muy largo y muy muy doloroso de mucha carga psicológica bueno cuando veíamos que creíamos que había cerrado la puerta precisamente por esa decisión de la de la fue que esa petición de archivar el caso pues le recibimos con mucha alegría y muy muy muy emocionado es muy esperanzados la noticia de por parte de la Audiencia Provincial de reabrir reabrir la instrucción

Voz 0313 10:27 que que que esperan de esta reapertura Rosa que que puede salir de esta nueva fase del proceso

Voz 15 10:32 pues en principio la Audiencia parte de es de ordenarle a la jueza que que reabra ahí que practique una diligencia en concreto lo que también le indica es que hay indicios de delito con lo cual le Fidesz que abra juicio juicio oral que es que Suez es una noticia pues para nosotros muy muy positiva y muy espera esperanzadora porque hay que tener en cuenta que el juicio ir a otro purpurado y bueno pues esperamos de ahí tenemos ya la esperanza de que el juez opuesta que sobre el que recaiga el yo pues de este más abierto a contemplar todas las de las posibles circunstancias ya no se ceñirse únicamente en la velocidad que es lo que señala al conductor para al fin vetar cualquier posible responsabilidad de resto de directivos subiendo en el escalafón terminar con una responsabilidad política

Voz 0313 11:24 me gustaría que los oyentes sobre todo en los que no son de Valencia y a lo mejor les que les queda un poquito más lejos toda esta historia sepan que esta asociación ha trabajado sin durante los últimos años con todos los recursos todos los mecanismos que ha podido utilizar recientemente creo que habéis colaborado en un cómic no sobre esa tragedia que se titula el día tres que estaba el trabajo periodístico y que habla de justicia de reivindicación de dignidad verdad

Voz 15 11:46 correcto el precisamente este viernes el día de la presentación en Valencia el día catorce en Palma de Mallorca porque este comité mano el Premio Ciudad de Palma entonces pues pues

Voz 16 11:58 de allí a recoger el premio y ha

Voz 15 12:00 así es el viernes hizo aquí la presentación y el icono que está basado en el eh libro de la periodista a la hora valle Spence pero este libro finalizan en dos mil catorce que es cuando se edita el mérito o la la habitual comida es que ha ido más allá y como no podía ser de otra manera ha recogido todos los frutos obtenidos por la asociación como tú decías todas las los fotos obtenidos y alargado en el libro el cómic hasta precisamente a esta pues hasta las vísperas de la edición de hecho el de la UL el último párrafo la última noticia es que la estábamos a expensas estábamos esperando la decisión de la Audiencia sobre reabrir sobre archivar

Voz 17 12:40 es decir que a partir de hoy hay nuevos capítulos seguro sí sí quedaron a una segunda según por lo menos una segunda parte para

Voz 15 12:50 que recoja el el el final cuando haya un final sí que sería interesante terminar escribir un capítulo y terminar terminar esta historia

Voz 0313 12:59 Rosa yo quería preguntarle ya para terminar en algún momento nuestros doce años pensaron en en en arrojar la toalla decir bueno hasta aquí hemos llegado vamos a dejarlo ya

Voz 15 13:10 hombre pues eso la verdad es que ha sido un proceso personal

Voz 0313 13:13 ya yo personalmente

Voz 15 13:16 eh no nunca he tenido la las ese pensamiento o la necesidad porque más con pensamiento es yo creo que muchos de los miembros de la asociación lo que han sentido es el peso de esa carga psicológica y han tenido la necesidad sino de tirar no de tirar la toalla eso nunca pero sí que ha habido gente que ha tenido la necesidad de apartar poco para luego volver a la lucha no yo la verdad es que no no he tenido nunca la toalla porque me me podía más la

Voz 18 13:48 a la necesidad de saberlo

Voz 15 13:50 de ahí la necesidad de hacer justicia

Voz 0313 13:53 Rosa Garrote presidente de la Asociación de Víctimas Metrovalencia muchísimas gracias pues está en La Ventana hay un abrazo muy muy grande

Voz 15 13:59 vale gracias a vosotros

Voz 1450 14:02 hasta luego

Voz 1 14:02 sí

Voz 3 14:07 no a unos exactamente porque el elegir ya unos exactamente porqué debería hacerlo

Voz 1 14:15 el camino frutos Kelly hipoteca naranja de ING con el precio que busca comisiones encuentra la hiriente

Voz 5 14:28 si no te gusta déjalo ciudad

Voz 1 14:30 aburre si lo eres feliz vuelve a empezar

Voz 0589 14:33 tú cambia todo lo que quieras que con la rebaja este multiuso chicas nosotros te ayudamos a cambiar de

Voz 19 14:38 la frase lleva T2 gafas graduadas con antes reflejan te por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en ópticas

Voz 20 14:48 la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso te recomendamos que tome Ahmed han sido Humet contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso ansía Ahmet consulta tu farmacéutico dietista

Voz 1 15:01 oye veinticinco Deportes Gallego buenas tardes hola baloncesto no

Voz 21 15:05 baloncesto tenis Fórmula uno fútbol lo que sea noticia con buena música vamos con las noticias de el Open de tenis buena jornada en viento del Sevilla el libro ya ha vuelto a parar el McLaren

Voz 1022 15:16 de Fernando

Voz 21 15:16 esta de convocados de la selección española ya partidazo de Pau Gasol atención a lo que ha dicho esta mañana civil con las mejores opiniones las que dejan

Voz 22 15:24 a vosotros

Voz 23 15:27 la una

Voz 24 15:29 gallego que tal escáneres ese hombre que luego clases en Tercera

Voz 1 15:34 señor Hora veinticinco Deportes todas las tardes a las ocho y media con Gallego la última hora

Voz 0931 15:48 buscamos ya la última hora informativa por todo el país si arrancamos en Andalucía el ministro del Interior no en su visita a La Línea la llegada de nuevos efectivos para reforzar la lucha contra el narcotráfico si anuncia cambios legislativos para que sea ilegal usar las llamadas narco lanchas esto cuando hoy en Conil tres encapuchados han asaltado un depósito judicial para robar

Voz 1450 16:07 una lancha intervenida algún operativo antidroga Bañares

Voz 0931 16:09 estaremos en la línea abriendo la ventana que contamos estar en Aragón

Voz 25 16:12 la Universidad de Zaragoza ha sido seleccionada por el Ministerio de Sanidad junto a otros cuatro centros universitarios para trabajar en un programa europeo y conocer la situación del colectivo LGTBI tras última hora en Asturias

Voz 1450 16:24 la Feria Europea de Teatro para niñas vuelve a romper taquillas en Gijón desde este domingo y hasta el viernes será doscientas representaciones en las que participan ochenta y tres compañías asisten setecientos programadores fetén cumple y a veintisiete ediciones captando

Voz 0931 16:38 el público de futuros en Baleares el Gober multa Airbnb con trescientos mil euros para oferta turística ilegal la plataforma fue advertida hace unos meses pero hizo caso omiso ya ha dicho que va a presentar alegaciones tiene un plazo de quince días para hacerlo ultima hora en Canarias llaman la estafa del SEO varias empresas canarias han sido estafadas por este mecanismo perdido cantidades que en algunos casos superan el millón de euros lo hackers consiguen acceder a las cuentas de correo de altos directivos para ordenar a través de ellas transferencias de importantes sumas de dinero turno para Cantabria el Gobierno autonómico denuncia al Estado ante la Audiencia Nacional recurso contencioso administrativo para reclamar las cantidades prometidas para acabar con las obras del hospital de Valdecilla en total son cuarenta y cuatro millones de euros última hora en Castilla La Mancha

Voz 26 17:22 en cuenta la fiscalía abre diligencias por el caso de una mujer con síndrome de Down que fue invitada a abandonar una charla comercial en el municipio de Motilla del Palancar la semana pasada los familiares presentarán una denuncia por discriminación mientras la empresa organizadora del evento ha negado los hechos

Voz 1450 17:35 en León el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León Fernando Rey ha pedido esta tarde en el Senado una prueba única de acceso a la universidad para evitar dice desigualdades a última hora en Cataluña en Cataluña hay más de seiscientos familias que están a la espera de adoptar un niño o una niña al sistema lleva tiempo saturado tras años sin valorar nuevas solicitudes la Generalitat lo ha empezado a hacer de nuevo pero hasta que no se reduzca la lista de familias en espera no entrarán peticiones nuevas de Cataluña pasamos a Ceuta un diputado de caballas formación localista ha pedido hoy en el pleno que si los ceutíes es hacer más por la situación de la frontera el Gobierno central Nos tendría más en cuenta última hora en la Comunitat Valenciana vale

Voz 27 18:13 pese a suspender de manera cautelar las licencias hoteleras en Ciutat Vella el Ayuntamiento considera que esta medida es necesaria para estudiar la mejor manera de proteger el tejido residencial ir recuperar población en algunos barrios de la capital valenciana Euskadi

Voz 0622 18:27 el Guipuzcoana de fútbol está recabando información para adoptar medidas contra el árbitro del colegio andaluz que prohibió el sábado que se hablara euskera en un partido de la Regional Preferente el colegiado amenazó con expuso expulsara a los jugadores el cese dirigieran a helenos a última hora en Extremadura

Voz 1450 18:42 en el salario medio en la región es el más bajo

Voz 28 18:45 de toda España con mil trescientos treinta euros mientras

Voz 1450 18:47 que la media nacional es de mil seiscientos treinta

Voz 28 18:50 hay nueve Galicia lo que ha de la negociación

Voz 0931 18:52 los sindicatos de la justicia Se cumplen ocho horas de reunión sin apenas avances encuentro que todavía continúa hasta ahora pero todo apunta a que se mantendrá una huelga que ha cancelado ya miles de juicios energía que contamos de La Rioja

Voz 0622 19:04 la Consejería de Salud condena una nueva agresión vivida esta misma mañana por una enfermera en el centro de salud de Lardero localidad próxima a Logroño esta profesional según Salud se encuentra bien no han necesitado asistencia sanitaria ya en Madrid pues hoy

Voz 0867 19:16 eleva levantar la quinta torre de la Castellana la constructoras se ha adjudicado la obra que supondrá una inversión de trescientos millones de euros y un nuevo cambio en el skyline de la capital la torre será la sede del Instituto de Empresa y del Grupo Quirón

Voz 1450 19:28 a última hora en Melilla los sindicatos critican no

Voz 29 19:31 verse podido reunir con Medio Ambiente para analizar el pliego del nuevo contrato de limpieza y esperan que la bajada de ochocientos mil euros no afecte al cobro del plus de residencia o a los contratos Murcia

Voz 1450 19:42 tráfico entrega de kilómetros digitales y quitan tres antidroga policías locales de quince municipios un veinticinco por ciento de los ayuntamientos de la región los más pequeños no realizan controles de alcohol y drogas por no tener cedido material

Voz 0931 19:55 Ramos en Navarra donde el Consejo Ciudadano de Podemos

Voz 0122 19:57 ha pedido a cuatro de sus siete parlamentarios forales que abandonen sus

Voz 1667 20:00 escaños si se vayan a casa estos enfrentados a la actual

Voz 0122 20:03 son siguen en la Cámara

Voz 1 20:05 tan última hora

Voz 30 20:11 un

Voz 0867 21:20 hace justo una semana Francisco Granados sacudió la política madrileña con su declaración ante el juez García Castellón en esa declaración ya saben implicó la financiación irregular del Partido Popular a Esperanza Aguirre a Ignacio González Cristina Cifuentes el viernes supimos que también había señalado con el dedo a Mariano Rajoy pasó el fin de semana y las aguas San a su cauce hoy en la Puerta del Sol se han desayunado con la reaparición de Esperanza Aguirre sobrada de ironía de razón Illes escasez de respuestas para las preguntas más importantes para las preguntas clave Aguirre le resta credibilidad al discurso de Francisco Granados pero el suyo en el suyo tampoco resulta muy Craig cómo es posible que ella que ha estado en el ojo del huracán no se entera de nada Aguirre esta mañana en la Copa

Voz 0589 22:07 yo creo que es totalmente mentira pero sí la hubo sería el señor Granados que era el secretario general el jefe de la campaña pero yo era presidenta de la Comunidad de Madrid yo no soy un policía es que no tengo dinero entre otras cosas para pagar abogados montadores mentira señor Grananda yo me llevo muy bien siempre con las señoras y otra cosa es sin por debajo había alguien que en fin que yo no quiero entrar en estas cosas Carlos yo estoy aquí para es decir que no me escondo pero no para entrar en la cuestión es que se están jugando porque para eso están los jueces

Voz 0867 22:41 todo muy creíble resulta de lo más creíble que no supiera nada de facturas de sobres y demás mientras los que le rodeaban lucían relojes caros disparaba en su nivel de vida muy creíble también que no tenga dinero para defenderse de Granados Illa la guinda es que Aguirre trate de convencernos de que Cifuentes y ella son amigos así conocidas Aguirre le hace un flaco favor a su partido con su reaparición pero quizá eso es lo que busca entorpecer y dinamitar una renovación que no es tal y que tropieza cada día con el pasado una digestión imposible que en el PP no sepa Sara plantando árboles sorteando las preguntas más incómodas de la prensa Hadi

Voz 1 23:17 por qué

Voz 1450 23:19 en La Ventana de Madrid buenas tardes

Voz 0867 23:22 todos lo acabamos de conocer ha sido admitida a trámite la querella contra Inés Sabanés y el director gerente de la EMT Álvaro Fernández de Heredia por la adquisición de Bicimad el servicio municipal de alquiler de bicis una operación poco Clará mal explicada hora inicia su curso también en los tribunales la querella recordemos la presentó el Partido Popular aunque de momento ni Sabanés ni Heredia han sido citados a declarar Felipe Serrano vamos con los detalles de esa última hora qué tal muy buenas tardes

Voz 0622 23:48 qué tal Javier muy buenas tardes y de momento no tendrán que acudir a declarar como querellados aunque sí aportar documentación según fuentes municipales la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número cincuenta y dos ha entendido que se han subsanado los defectos que presentaba la querella del PP y que esta reúne tras ello los requisitos formales para ser admitida a tramite como decimos en este auto de la

Voz 1450 24:09 jueza que acabamos de conocer no llamas

Voz 0622 24:11 declarar ni a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad Inés Sabanés ni tampoco al gerente de la Empresa Municipal de Transportes Álvaro Fernández Heredia lo que hace es instruir diligencias previas encaminadas a determinar los hechos y el procedimiento aplicable y ordena diligencias documentales que darán oportunidad a los querellados para acreditar el modo correcto en que se desenvolvió la operación de Bicimad tanto el ayuntamiento como la EMT colaborarán según nos dicen facilitando toda la documentación solicitada por el juez

Voz 0867 24:43 los dos coincide no Felipe con la puesta en marcha de la primera comisión de investigación contra la gestión municipal de Ahora Madrid esta tarde ha quedado constituida precisamente en la comisión que tiene que aclarar qué pasó con qué garantías se compró Bicimad comisión que que no va a echar andar en cualquier caso Felipe de manera inmediata

Voz 0622 24:58 sí apenas cuatro minutos ha durado el arranque oficial de esta comisión de investigación que no volverá a reunirse hasta el próximo seis de marzo será entonces cuando empiecen los trabajos propiamente dichos con tiempo suficiente ya para que los grupos hayan recibido la amplia documentación que han solicitado la oposición denuncia la opacidad del equipo de Carmena por haber constituido la comisión sin reuniones previas el gobierno municipal en cambio garantiza que tendrán todo lo que piden y que si no lo han recibido antes es porque el conducto para pedirlo es la propia comisión constituida hoy desde Ciudadanos Sergio Bravo hizo lo ha resumido diciendo empezamos mal esto comentaban también Álvaro González Partido Popular Mercedes González PSOE Rita Maestre ahora Madrid hemos entrenado

Voz 34 25:42 en un comunicado que hoy teníamos la comisión a las tres de la tarde anteriormente señor Carlos Sánchez Mato no suministraba una documentación ya con casi un mes y medio de tiempo para trabajarla fue cuando se nos convocó a una comisión de

Voz 35 25:54 instigación qué diferencia hay con otras comisiones pues que cuando llegábamos a esta Junta de Portavoces el señor Carlos Sánchez Mato no entregaba un pen con toda la documentación y ahora lo que tenemos que hacer es esperar Gobierno por supuestos les vamos a facilitar todos también han pedido que por tanto el plazo de la Comisión lo empieza a correr hasta que tengan a esa documentación también para hacer una cosa muy razonable por lo tanto hemos aceptado sin ninguna duda para que la comisión se desarrolle con mucha tranquilidad

Voz 0622 26:15 once concejales de los cuatro grupos forman parte de esta comisión que preside el socialista Ignacio Benito con el popular Henríquez de Luna como vicepresidente entre la treintena de comparecientes solicitados por la oposición figura la propia alcaldesa Manuela Carmena a petición de ciudadanos los concejales de Ahora Madrid Inés Sabanés Jorge García Castaño y Carlos Sánchez Mato además del gerente de la EMT el PSOE que quiere ampliar la investigación al contrato firmado por Ana Botella con Bonopark también ha solicitado la presencia del diputado regional del PP Diego San Juan Benito anterior delegado del área de Medio Ambiente

Voz 0867 26:50 habilidad gracias Felipe Begoña Villacís portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes le voy a pedir una primera valoración de urgencia sobre esta noticia que acabamos de de contar la justicia admite a trámite la querella contra Sabanés están en contra el director gerente de la EMT aunque no les cita a declarar

Voz 0275 27:06 eso es cite a declarar pero en cualquier caso sí que van a tener que bueno ser mucho más dirigentes de lo que desde luego han sido con la oposición porque acabo de escuchar la señora Maestre que es que no nos han dado la documentación porque no era porque momento para darla era la propia Comisión bueno quiero decirle lo premian la señora Maestre Ia ahora Madrid y ahora alcaldesa por si no lo estaba ya que nosotros llevamos pidiendo la documentación desde hace un año desde hace un año en reiteradas ocasiones hemos pedido toda la documentación de este expediente no se nos ha facilitado le hemos pedido a través de una comisión en la que se votó a favor el último pleno pero previamente ya hubo un intento de solicitud de comisión y una intento de solicitud de auditoría existen los han negado esta esta documentación y cuando ya supimos que iba a haber una bueno que empezaba la comisión de investigación y que has iba a ser un plazo de tres meses Pedimos todos los portavoces que no empezase hasta que no facilitase la documentación y claro ahora Madrid se vea muy bien a comisiones de investigación cuando lo investigado es otro pero cuando Ahora Madrid investiga apoyarnos le da también la comisiones de investigación y no nos está facilitando nada es una situación de bueno de opacidad a día de hoy no contamos con ningún elemento para poder hacia una comisión como como como se desea

Voz 0867 28:24 a dónde de comenzar todo de dónde deben tener su origen en los trabajos de esta comisión porque no el PSOE y el resto de grupos no se terminan de poner de acuerdo pero es cierto que en el caso de Bicimad que además fue una concesión que se realizó en tiempos de Ana Botella la cosa empezó francamente mal y con muchas lagunas no debemos retroceder a esos tiempos a los tiempos de Ana Botella o sólo hay que investigar esta parte la parte final la adquisición por parte del Ayuntamiento de la concesión privada de bonos

Voz 0275 28:49 en nuestra opinión nosotros en esto ya lo dije en el último pleno estamos de acuerdo con el Partido Socialista es decir esto tiene un principio iraquí esto que eso es lo de cielo de de aquellos polvos estos lodos pues es verdad eh la concesión no se hizo correctamente no se estudio la solvencia de los adjudicatarios eh la solvencia económica de hecho de los adjudicatarios no se estudió pie en el proyecto de hecho la razón

Voz 0867 29:11 la que efectivamente aquella un desastre se puso en marcha las primeras semanas hacker aún el servicio meses y meses después ya no sólo es que el servicio no funcionara es que las bicis suponía un auténtico peligro para el ciclismo

Voz 0275 29:23 efectivamente y luego dos años después nos anuncia la empresa que está perdiendo trescientos mil euros al mes pues evidentemente se hicieron francamente las cosas van yo creo que eso también hay que estudiarlo

Voz 0867 29:32 pero yo creo que las cosas se hagan mal una cosa es hacerlas mal evidentemente en un contexto en el que se rescataba esa empresa nos quedábamos sin bici de alquiler municipal en Madrid pero una cosa es que las cosas se hagan mal y otra cosa es que estemos ante un caso de de posible corrupción yo no sé si ustedes van tan lejos sí vengo una mano negra en este asunto y creen que alguien ha sacado tajada de todo esto no lo parece

Voz 0275 29:52 pero yo voy a decir una cosa a nosotros se nos está negando la documentación sistemáticamente y cuando hemos querido investigar se

Voz 36 29:59 o sea quitado a toda costa

Voz 0275 30:02 ya ya sabemos que sean pagado diez millones y medio de euros diez millones y medio de euros

Voz 0867 30:07 por una

Voz 0275 30:07 Teresa que en libros valía siete millones de euros por una empresa que supuestamente tenía dos mil bicicletas de las cuales el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que reponer mil ochocientas bicicletas o una empresa que un unos meses ante justo sea seguro con una empresa que también era filial que ellos iban a reponer la bicicleta por un precio de mil doscientos euros la bicicleta a esto

Voz 0867 30:31 muy mal yo no tienen la patente de los enganches y del sistema de comunicaciones quiero decir que no está muy brillante pero que fueron los inventores de esto es decir que era muy complicado comprar esa empresa sin comprar de todo el soporte no

Voz 0275 30:43 en efectivamente hay un precio pero por diez millones y medio de euros por diez millones y medio de euros cuando su propio libros te están diciendo que cuestan siete cuando encima vas a tener que reponer todos los elementos enciendo tiene ningún sentido encima si estuviese bien hecho no comente no hubiesen cometido todas las tropelías que han tenido acometer después es lo que vamos a investigar hay que decir que de repente cuando nosotros estamos solicitando que saudita se de repente pues tienen que hacer una victoria que lo hacen a título póstumo mermó es decir cuando ya sabía de celebrar a toda la operación la acción con todo tipo de presiones documentada con todo tipo de presiones para que lo hiciese en un cuarto de hora para que justificase en un precio que era el que el Ayuntamiento decía es decir una auditoría que en mi en mi pueblo no sea Madrid teoría de ninguna maneras y luego enzimas sacan a la luz el informe de valoración fechado en un momento y firmado por un director que en ese momento no era director es desde todo esto huele muy mal yo no digo necesariamente que esto que nadie se lo ha llevado porque esto es

Voz 0867 31:42 pero lo tienen que aparece dinero escondido en un altillo no efectivamente pero

Voz 0275 31:45 lo que lo bueno porque eso hay que demostrarlo para poder decirlo pero sí que tengo las cosas han hecho rematadamente mal que el Ayuntamiento de Madrid está siendo absolutamente opaco con estoy y que se han pagado diez millones y medio de euros de los madrileños porque sí porque si también te lo digo

Voz 0867 31:59 mí desde luego han explicado bastante mal es una de las peticiones de comparecencia en la Comisión de la que hemos hablado antes es la de Álvaro Fernández Heredia el director gerente de la EMT que estos días es noticia señaló que la justicia lo investiga por haber suplantado la identidad del consorcio detrás portes en una cuenta de Twitter una cuenta que llevaba el logo del consorcio pero que no era la cuenta oficial y así aparecía reflejado en esa red social ustedes creen como el Partido Popular que Heredia debe dimitir

Voz 0275 32:23 de los otros por supuesto ya lo hemos pedido creo que tienen que dimitir y me parece que es gravísimo aunque es un error en el que suele incurrir bastante el equipo de gobierno que confluye que confunde de manera continua lo que son las cuentas del Ayuntamiento de Madrid buenas cuentas de Ahora Madrid eso hemos visto muchísimo casos que además hemos puesto de manifiesto recordó

Voz 0867 32:42 no lo he pasado todos los partidos que están en el Gobierno eh porque al Partido Popular en la comunidad de Madrid también le ocurre

Voz 0275 32:48 bueno de eso puede por ejemplo la vos sabes yo me hago

Voz 0867 32:50 pero no gobiernan ahí juegan con ventaja

Voz 0275 32:53 pues la verdad es que ellos una cosa con haría sinceramente no no no creo que deban hacerlo pero en cualquier caso este señor ha cogido ya haya cometido unos hechos que son gravísimos que es crearse una cuenta de Twitter enviado a Bono haciendo como que estaba representando a la EMT que eso es muy grave además ya esta señora ya está señor que conozco por Twitter porque es que hemos debatido por Twitter que qué quieres que te diga yo creo que lo madrileños no le pagan para para que haga eso le pagan para gestionar para que cumpla eficientemente en fin no tiene que entender entender que es un servicio público de los madrileños que le pagan para que sea gerente de la EMT no para que haga felicidades a Madrid y que para que su plante al propio a la propia Empresa Municipal de Transporte esto gravísimo yo creo que es una cosa que debería asumir su responsabilidad y que Inés Sabanés debería ser muy consciente de ello

Voz 0867 33:39 siete de la tarde y XXXIII entuertos

Voz 10 33:41 sí

Voz 1450 35:24 de qué vistas de la Cadena SER transmiten noticias comprobadas

Voz 1 35:28 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 39 35:37 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 1 35:47 la Ventana de matriz

Voz 1450 35:51 siete de la tarde y treinta y seis minutos me quedan cuatro minutos no me resisto a preguntarle por su futuro señor Villacís eh

Voz 0867 35:58 he visto por ahí en Twitter o Instagram que hay una cuenta que es Villacís alcaldesa pues si es suya o no o o leerme un fíjate

Voz 0275 36:05 a mi idea de quién está detrás de esa cuenta

Voz 0867 36:08 pero intuyo o entiendo que usted aspira a ser la candidata de Ciudadanos es decir que a pesar de que hay un proceso de primarias usted se va a presentarse aussie

Voz 0275 36:17 sí la verdad es que la verdad es que sí me gustaría cosechar el resultado de de todo el trabajo que estamos haciendo en los tres últimos años estamos trabajando muy duro muy duro no Nos hemos yo creo que puedo decir tranquilamente peinado Madrid nadie no padecieron campando hay que estamos visitando un sitio que no habíamos visitado antes de hecho ahora mismo vengo de Puente Vallecas de visitar una zona narco ocupada que que es una de las grandes de una de las grandes batallas que vamos a tener que que llevar a cabo en este Ayuntamiento es combatir la ocupación en el han ocupación Porcel

Voz 0867 36:47 cosa que usted no va a asomar la cabeza en la política nacional aunque se le vea de vez en cuando en las teles ahí sacando la cabecita

Voz 0275 36:53 los planos con Albert Rivera pero porque esa es como me lleva llevan porque soy la secretaria de Política Municipal creo mucho en en municipalismo soy una enamorada de Madrid madrileña en fin de toda la vida y la verdad es que me a mí lo cometiera ese está ceda

Voz 0867 37:07 a a muchos manejan encuestas más allá de sensaciones realmente existe un efecto ciudadanos también en Madrid

Voz 0275 37:13 es en efecto ciudadanos clarísimamente Madrid pero es verdad que todavía da cuenta son muy caras muy caras no no manejamos encuestas así que tuvimos unas pues antes de verano por ahí sí la verdad es que no estaban una una subida importante Javier

Voz 0867 37:28 desde la libertad de expresión de creación que respetamos profundamente me gusta la música no sea además y hemos hablado de música alguna vez en este programa el rock más que la balada que le parece encarna al avalar rockeras eh que también es cierto es cierto esta versión de de Marta Sánchez el himno de España que le parece necesaria

Voz 0589 37:50 pues me parece que en este país la gente tiene que hacer lo que le dé la gana

Voz 0275 37:54 a mí sí me ha gustado me ha gustado porque hace no mucho parece que era pues queda a la gente le daba como recluso que funcionamos como una especie de complejo según el cual te deje arrepentir de ese pañuelo o meterte bajo una mesa y como yo la verdad estoy muy orgullosa del país que por supuesto necesita reformas pero tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos

Voz 0867 38:13 la política de música Pere hasta la la versión

Voz 0275 38:17 a mi me parece que está bien sabes que quiera Javi pero yo soy más de Loquillo pero he de reconocer que Marta a nivel de personalidad hay de todo es una mujer que siempre me ha gustado muchísimo es de las que se ponen el mundo por montera que estatal de moda al feminismo me parece que es un referente pues mire hoy la música no elige usted lo vio elegir yo unos hombres del con Rafael

Voz 0867 38:40 Almodóvar serán propuestos como hijos adoptivos de Madrid lo tiene que decidir el pleno ahora finalmente revuelo es todo un premio no para para gente que ha sido acogida en la capital y gente que ha venido a Madrid a través

Voz 0275 38:51 Javi que yo a Madrid y luego por el mundo ese es un Madrid le madrileños del cine se define por eso en esta ciudad son muy pocos los que han nacido aquí y menos los padres de aquí para que veas lo abierta que es nuestra ciudad convierten madrileño al que pasa aquí cuarto de verdad quiere disfrutar y quiere formar parte de de esta de

Voz 0867 39:09 de de esta ciudad tan maravillosa que es madre seguimos desde el miércoles al Madrid futura que hacemos en el para hablar de de los apartamentos turísticos y de loca en cambio la ciudad y la vamos a escuchar

Voz 0275 39:17 ese es uno de los temas más importantes que que vamos a enfrentar del Ayuntamiento no de los temas más fundamentales que que se van a debatir en un futuro no sólo en Madrid sino en muchas ciudades bueno pues

Voz 0867 39:28 los a invitar a los oyentes a que vengan ahí estaremos a las siete en punto de la tarde en el Auditorio de del Colegio de Arquitectos en la calle Hortaleza desde las siete con entrada libre hasta completar aforo aunque sea ocho lo que esto sin duda sin duda Begoña Villacís gracias por venir echar hasta las salgan ya ustedes mañana estamos de vuelta mañana martes tenemos debate político cara a cara aquí en La Ventana de Madrid esperamos hasta mañana adiós

Voz 0931 41:46 estartapeando vamos ampliando territorio hoy hablaremos de dos usos de las redes sociales como canal para compartir aficiones como vehículo para la transmisión de

Voz 0313 41:57 tendencias Rafa Bernardo buenas tardes

Voz 1762 42:00 buenas tardes hoy vamos a hablar de Shutter una aplicación que permite comentar vía Internet por el móvil lo que estamos viendo en otra pantalla en la tele o en otro dispositivo móvil una herramienta pensada precisamente para esto por lo que nos decía sucede CEO Ignasi Elías innova en algunas cosas y en otras que ya funcionan pues no

Voz 2 42:16 qué utilizando este formato tan amigable que todos conocemos de del chat de whatsapp por ejemplo pues caracteres abierto estar verte conectado con miles de personas en el mismo chat donde está un poco no no el secreto pero sí una de los rasgos diferenciales de Shutter respecto todo lo existente anteriormente es que cómo gestiona shooter que tú puedas digerir miles y miles de mensajes

Voz 1762 42:47 por minuto y comprobaremos cómo las tendencias afectan también a lo que comemos ya como lo comemos como en movimientos que se propagan por las redes a escala mundial como por ejemplo la alimentación sostenible Nos dice el profesor de Business School

Voz 1450 42:59 Javier San Martín con un lado

Voz 41 43:02 la tendencia a la comunidad local a comer productos día entorno conscientes que son más sostenibles también digamos hay una tendencia aprovechar mejor los alimentos buscar la forma de aprovechadas que aquellos productos que se duros digamos las partes menos buenas de las cárceles los animales las cáscaras de las verduras y las frutas esto es una tendencia que también oímos

Voz 1450 43:29 todo esta noche en Hora Veinticinco

Voz 1667 43:58 ya hemos empezado otra semana Isaí ahora semanales lunes pero como somos muy previsores en La Ventana ya vamos preparando la Unidad de Vigilancia el próximo viernes con la ayuda de Toni Martínez de Pablo Iglesias

Voz 0230 44:08 debate interesante otro lingüístico para el gran Isaías los refranes deben declinar se es más los refranes con juego de palabras donde dije digo digo Diego ya de por sí se trata de un refrán difícil porque incluye muchas de ellas jotas y Hesse donde dije digo digo Diego ahora bien tiene lógica ponerlo en tercera persona quien pasado donde dijo que debe decirse en ese caso donde dijo dijo donde dijo digo todo esto es lo que le ha pasado esta mañana Pablo Iglesias en Radio Nacional que

Voz 44 44:33 exigimos el Gobierno dijo que sí pero donde dijo hijo

Voz 0931 44:37 codo Diego dijo el Goitia

Voz 44 44:39 Diego ni digo no tenemos debate sobre el estado

Voz 1450 44:42 la nación al final aplica te las tuyas bueno

Voz 1667 44:44 en cuanto al traspié de Pablo Iglesias Aznar nuestro Pedro Aznar cantando a los bitcoins no sé

Voz 45 44:50 sí

Voz 0313 44:52 no se me decía

Voz 45 44:56 ayer me mal

Voz 1 45:00 pero hoy iba bien

Voz 1667 45:04 la Sala de cinco años hemos hablado de corrupción pero de la otra corrupción hoy la policía ha desplegado una operación contra amago de partidos en Segunda que llenó amaño amaño de partidos en Segunda B

Voz 1450 45:18 a la UVI del viernes dientes enteras y yo ya me voy

Voz 1667 45:21 metiendo como ves ya estoy mentalizado en conexión todo esto con el negocio de las apuestas en China algo que a Michael Robinson no le ha sorprendido lo más mínimo

Voz 0313 45:30 Michael te ha sorprendido algo de esto no

Voz 1667 45:32 no no no no nada nada absolutamente nada y tampoco le ha sorprendido a Pedro Cifuentes que es periodista del Espanyol y que ya en dos mil dieciséis nos enseñó cómo se llaman partidos de Tercera para engañar a las casas de apuestas chinas dice que puede ser sólo la punta del iceberg

Voz 18 45:48 es que esto es un tumor muy extendido en el fútbol español no sólo español que te diría que que se que pasar varias veces todos los domingos pero vamos estoy seguro de eso absolutamente seguro existen ya jugadores de alguna manera señalados que nunca logran el digamos el gran éxito futbolístico que son fichados porque sabe que tienen experiencia previa y contactos con estas redes y que ya fichar les de alguna manera está habiendo bueno aquí vamos a tener una fuente de extra de financiación

Voz 1667 46:18 es un negocio redondo que aprovecha la vulnerabilidad de futbolistas mal pagados aquí en España el mercado o Paco chino

Voz 18 46:25 por cada euro que esa puesta en España es una ideas que apuestan cien en China es decir el mercado de apuestas en Asia tiene dos dos rasgos fundamentales uno Que es absolutamente inmenso dos que es opaco porque sólo se conoce digamos de las casas de apuestas legales pero hay un mercado de casas de apuestas ilegales que son completamente incontrolables con lo cual si la la conexión china de la red mafiosa que amaño aquí un partido Barcina hasta un millón de euros en el en el partido es que ha escrito

Voz 46 46:53 fíjate los beneficios son también tú solo te has gastado cincuenta mil convencer al equipo de Tercera

Voz 47 47:01 he hablado esta oscura

Voz 48 47:03 la Maicon Salvador Casado que es médico de familia

Voz 1667 47:06 hemos hablado de Gente tóxica Nolito

Voz 48 47:08 de qué estamos rodeados pero tenemos armas para detectarlo

Voz 49 47:11 así que intentamos con cientos de personas al día y todos tenemos la sensación de intoxico los sentimos como que los tímpanos no dicen las emociones oímos que nos protegen de los peligros contactamos con una persona de su tipo

Voz 15 47:26 claro

Voz 49 47:29 con dentro de dice Bush festejó no

Voz 1667 47:31 siendo mal a la gente tóxica decía que el problema no está tanto en los otros sino en nosotros

Voz 49 47:37 que hay paridad fíjate que nosotros que decir yo estoy muy muy centrado ya puedo tener delante a un pues como Michael Jackson no todas aquellas son diecinueve nada bastante centrado y el revés y así siente un día malo estoy un poquito ahí yo también refugiado en el pequeño niño de uno que me llamen como Omar no falleció más depende más de nosotros Pedro remató es contagioso es contagiosa los humanos ya sabes cómo somos monos somos primates limitamos todo lo bueno y lo malo