La Ventana (20/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el Tribunal Supremo ha confirmado una condena de tres años y medio de cárcel a un rapero acusado de enaltecimiento de terrorismo e injurias a la Corona por las letras de sus canciones los jueces han desestimado los argumentos del músico conocido como va tonic que apela a la libertad de expresión de creación artística última hora Alberto Pozas

Voz 0313 00:30 los jueces del Tribunal Supremo dicen que la Audiencia Nacional no sacó de contexto sus letras canciones subidas a You Tube con frases como en el palacio del Borbón Kalashnikov o que explote un bus del PP con nitroglicerina que para la justicia se traducen en un delito de injurias graves a la Corona otro de enaltecimiento del terrorismo y otra más de amenazas Josep Miquel Arias rapero más conocida como balconing ha sido condenado por tanto fin ahora tres años y medio de cárcel y a pesar de carecer de antecedentes penales tendrá que entrar en prisión al cumplir condena no sol detrás irrelevantes dice la sentencia sino que injuria calumnia ni amenazan al Rey

Voz 1667 01:00 en el Congreso los partidos nacionalistas catalanes celebran la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema que obliga a la Generalitat a financiar la educación privada en castellano los diputados Joan Tardá y Carles Campuzano de Esquerra hay del PDeCAT consideran que esta sentencia es un freno a los planes que el Gobierno ha anunciado para impulsar el castellano en los colegios Catalá

Voz 2 01:19 danés cómo iban a ejecutar esta voluntad política bien le crecen los enanos Gobierno ya está bien que que venden cuando sufren un poquito más interesante

Voz 3 01:30 el tribunal ha tenido sentido común la Lomce invadía invade competencias con figuraba un sistema extraño ajeno al sistema educativo catalán y con esta sentencia es muy evidente que el Gobierno tiene menos legitimidad para intentar romper la inmersión lingüística

Voz 1667 01:48 en el Parlament catalán sigue el bloqueo de la investidura Ciudadanos y PSC han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Constitucional para poner en marcha los plazos hacia una posible repetición electoral exterior Naciones Unidas alerta sobre el asedio en la región siria de Guta a las afueras de Damasco los más de ciento cincuenta muertos en la zona en menos de dos días llevan a la ONU no a comparar esta ofensiva con la que sufrió la ciudad de Alepo a finales de dos mil dieciséis informa desde Beirut Oriol Andrés

Voz 4 02:15 una página en blanco con una sola frase ninguna palabra podrá hacer justicia los niños muertos a sus madres a sus padres y a sus seres queridos así es el comunicado emitido hoy por Unicef a raíz de la masacre de civiles en el este de Guta entre escombros en la calle o en hospitales unas cincuenta personas han muerto en lo que va de día en esta zona asediada a causa de los bombardeos del régimen sirio ayer la cifra superó el centenar entre ellos varios niños

Voz 5 02:40 habéis invadiendo y ante el bombardeo indiscriminado de civiles el portavoz de la ONU Rial Le Blanc dio una vez más una

Voz 4 02:47 escalar militar pero en estas peticiones ni las denuncias internacionales la última la de Francia parecen poder parar al régimen de Bachar al Assad

Voz 1667 02:55 así hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 02:59 cadena SER Madrid Madrid tu nombre de cuarenta y seis años ha resultado herido de gravedad cuando hacía esquí de fondo en la laguna de Peñalara los bomberos han podido rescatar Lee después los sanitarios del uno uno dos le han trasladado al Hospital doce de Octubre con múltiples traumatismos David Moreno es portavoz de Emergencias

Voz 6 03:14 el copto pero en este caso del Summa uno uno dos cuyo equipo médico lo ha estabilizado y lo ha trasladado en estado grave al Hospital doce de Octubre presenta un traumatismo torácico con un posible neumotórax y un traumatismo facial

Voz 1915 03:29 el Hospital de La Paz ha vuelto a sufrir una avería es la tercera vez en tan sólo dos meses en esta ocasión una rotura de las tuberías ha provocado la inundación de varias zonas del centro obligando a trasladar a cinco pacientes dos de Traumatología y tres de Pediatría el consejero de Sanidad asegura que no se ha producido ningún problema asistencial el PSOE ha pedido una auditoría de todos los hospitales públicos madrileños su portavoz José Manuel Freire

Voz 7 03:50 para hacer mantenimiento preventivo hoy predictivo de tal manera que estas cosas no vuelvan a ocurrir si la señora Cifuentes de verdad se preocupara por lo que es su principal responsabilidad sacaría dinero de cualquier partida

Voz 1915 04:06 así desde este miércoles la sociedad perteneciente al Ministerio de Fomento gestionará el tráfico en la Radial cuatro la autopista de peaje que une Madrid con Ocaña la operación se completa tras la quiebra de la concesionaria actual que arrastra una deuda de quinientos treinta millones de euros en Madrid Sur David Calleja comienza por tanto el rescate de los radiales con esta vía por la que circulan cada día cinco mil setecientos conductores y que emplea a noventa trabajadores que también pasan a depender de la sociedad pública encargada a partir de ahora de cobrar el peaje y establecer el mantenimiento está previsto que sabían rescatando el resto de radiales para después en la segunda mitad de año volver a licitar su explotación por parte de empresas privadas algo que según el propio Gobierno va a provocar un desfase de unos mil millones de euros en cuanto al tiempo cielos nublados en buena parte de la comunidad aunque no hay previsión de lluvias las temperaturas se mantienen sin cambios hasta ahora tenemos trece grados en el centro de Madrid

Voz 1667 05:01 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino en directo desde La Línea en Cádiz ya las cinco las cuatro en Canarias en la SER

Voz 1 05:11 S

Voz 8 05:13 servicios informativos

Voz 9 05:17 la Ventana con Carles Francino

Voz 10 05:20 ah sí

Voz 0313 05:23 hola buenas tardes voy a describir una imagen que seguro segurísimo que les provoca envidia un cielo limpio azul un mar más azul todavía tranquilito muy manso no soy el rumor porque es que apenas hay olas casi veinte grados de temperatura una playa kilométrica de arena barquitas de pescadores algún chiringuito algún restaurante verdad que esto se parece bastante al paraíso o no lo es no lo es porque le falta algo o mejor dicho les sobra les sobran las bandas de narcotraficantes iré faltan oportunidades para encarar el futuro si esos dos elementos mezclados conforman un cóctel realmente explosivo hoy les hablamos desde La Línea de la Concepción estamos en la playa por donde entran kilos y kilos de droga de llama llaman la puerta de Europa estamos en el escenario de una pelea de una batalla con muchos frentes abiertos que sinceramente no sabemos quién acabará ganando hoy intentaremos buscar respuestas bienvenidos a La Ventana

Voz 11 06:25 ah ah ah ah

Voz 12 06:37 de viento que no para que no quepa quedan no no respira Arquette hombre sí viera Wells levanta el cien Brandon Ariel hoy gol que a John Isner

Voz 14 08:10 amor Mori

Voz 12 08:20 bien

Voz 15 08:47 hoy hace exactamente hoy hace exacto

Voz 0313 08:49 hace dos semanas grupo de veinte encapuchados entraban a saco en las urgencias de un hospital muy cerquita de aquí es donde estamos hablando esta tarde y se llevaban a un narcotraficante que había sido detenido poco antes esto no ocurrió en México ni en ni en Colombia ni a ninguna escena de una película una serie de televisión fue un hecho real y ocurrió en España este episodio por sí solo ya es grave muy grave pero no se entendería sin explicar lo que ocurre desde hace tiempo demasiado tiempo en La Línea de la Concepción en buena parte de la bahía de Algeciras ocurre que las bandas de narcos las que trafican básicamente con el hachís que viene de Marruecos han hecho fuertes bastante fuertes y también muy peligrosas hace tiempo que ya no huyen siempre cuando les persigue la policía o la Guardia Civil no ahora son capaces de de enfrentarse ya sea lanzando piedras embistiendo vehículos o incluso a veces disparando dentro de una semana los sesenta mil vecinos de la línea están llamados a manifestarse para decir en la calle Basta Ya pero sobre todo para exigir soluciones a un problema muy grave muy complejo qué tiene de más varios frentes abiertos como decía antes primera pregunta hacen falta más agentes policiales bueno seguro segurísimo es una evidencia se habla de un déficit de setecientos entre Cuerpo Nacional de Policía Guardia Civil hacen falta más recursos judiciales sin duda y eso que Cádiz es la única provincia de España que tiene tres fiscales antidroga pero bueno hace sólo unos días una jueza fue acosada por un grupo por decenas de narcotraficantes en plena calle pero hay algo más falta algo más un plan una idea un proyecto social económico cultural que permita encarar el futuro porque con tasas de paro de más del treinta por ciento o del setenta por ciento si hablamos de la población juvenil ese futuro es bastante complicado hoy abrimos la Ventana aquí para conocer a fondo esta realidad la voz de sus propios protagonistas los que la sufren pero también estamos aquí para combatir el estereotipo el cliché el estigma es muy fácil llegar a la línea o donde sea sacar cuatro conclusiones lanzarlas al aire y condenar a un territorio como algo maldito no es nuestra intención ni muchísimo menos al contrario cuando surge algún problema gordo un problema tan serio como éste es cuando hay que poner más en valor eso que algunos llaman mayoría silenciosa que no es otra cosa que la sociedad civil los ciudadanos honrados que merecen algo más que el abandono o el poco caso que desde hace demasiado tiempo tienen por parte de las administraciones Juan Franco alcalde de La Línea buenas tardes bien La Ventana que tanto ayuda a completar la fotografía de lo queremos aquí porque claro Jodie de descrito el mar aquí delante casi hoy hay un poquito de Bruma pero veríamos la costa de Marruecos al otro lado verdad se perfila Un poquito a mi derecha hasta el Peñón cierta al final del paseo la iglesia del Carmen un poquito más allá la playa donde está

Voz 16 11:40 entre la iglesia y el puerto pesquero puede charlar playa del Tonelero que una de las para allá donde más problemas ha habido con el tema del narcotráfico ahí te encuentras con que una lengua de Playa de veinte metros a lo sumo Shura donde se encuentra justo pegado son vivienda en origen eran viviendo de pescador etc XXXIII hay vive gente gente honrada y trabajadora pero también hay gente que apoya esta actividad delictiva

Voz 0313 12:05 yo estuve hace un rato callejeando y al dar la vuelta justo por detrás de la iglesia del Carmen donde ya no se puede seguir dos chavales muy jovencitos con chándal de Río abajo Se metieron dentro como perdonando la vida y diciendo estoy aquí qué pinta estos eran de esos podían ser eso no

Voz 16 12:22 el por el perfil que me quiere es posible y después si indica De Gea un poco más puede acabar ya en la zona del Zabal que una zona que tiene una vivienda construida casi todas ilegal y te cuenta poco

Voz 0313 12:35 cuáles es a cuenta de que esa zona

Voz 16 12:38 la urbanísticamente un solo rústico de especial protección en origen alguien pues hizo caso el vecino otra Got treinta años después pues no vamos a encontrar con ese problema ahora mismo puedo tener del orden de unos quinientos expedientes de disciplina urbanística que tienen que ver con con esta zona de del Zabal hay mucha gente honrada viviendo di pero también por desgracia hay gente que utiliza pues esta vivienda hay algunas naves allí pues para esconder este tipo de mercancía es muy llamativo

Voz 0313 13:07 en esta zona donde nos encontramos yo querría que los oyentes se imaginaron una primera línea de playa que lo es primerísima con un mar con un paisaje fantástico uno pensaría que el paisaje urbano que las casas las edificaciones no sé cómo decirlo no quiero emplear el vecino lujosas pero que podrían ser otra cosa hay un potencial turístico enorme verdad

Voz 16 13:29 con potencial enorme lo que pasa es que las cosas se hicieron mal mal desde el principio tan en cuenta de que prácticamente la parte que estamos ahora La Atunara en un barrio en origen de pescador

Voz 0313 13:38 yo soy sí pero muchas marcas porque algunas casas por alguna gente

Voz 16 13:42 mucho a continuación practicamente esta rotonda que estamos viendo son viviendas sociales que se desarrollaron el año sesenta y lo que lo que no entiendo es cómo la mejor zona de la ciudad la que debería verse potenciado como hotel la verdad comercial en fin con un desarrollo como el que han tenido todo esto pueblo de de la Costa del Sol pero aquí no se hizo hice condenó el desarrollo la idea nuestra el viernes pasado seguían Leo firmamos co cómo por fin el contrato con la a última hora que no Far desarrollar el nuevo plan de ordenación urbanística de la ciudad que tenemos actualmente desde mil novecientos ochenta y cinco está completamente obsoleta la idea es que te llamó a efectuar una operación de regeneración social y sobre todo de buscar un nuevo uso productivo en la mejor zona del pueblo para que la gente tenga algo de poder trabajar

Voz 0313 14:28 alcalde vamos a abandonar la playa pedir al interior de un edificio e incorporar otras voces a esta conversación pero que era una pregunta a parte de el del diálogo esto en fin sin ganas de ser apocalíptico a estos como una guerra o una batalla de quién está ganando oro

Voz 16 14:42 ahora mismo ellos están ganando ellos el que me duelen

Voz 17 14:45 ya sólo quiero que quede claro también pero los

Voz 16 14:47 el verdadero eje necesitamos mayor implicación del Estado estuvo aquí el ministro de Interior espero que los

Voz 0313 14:54 dicho estar traduzcan

Voz 16 14:56 después en esa presencia policial más constante continuada

Voz 1667 15:00 efectiva

Voz 16 15:00 sí quiero dejar bien claro que actualmente tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil está haciendo un trabajo impresionante batiendo récords de aprehensiones después no hace falta un plan integral para esta ciudad el Ayuntamiento de hecho está haciendo su deber ha elaborado de consenso con todos los partidos políticos con representación en el arco municipal con asociaciones de Bailey no con colectivo como sindicatos etcétera Un plan estratégico y lo que queremos es que con ese plan estratégico de desarrollo pues vayamos dando paso pero no hace falta la implicación de absolutamente todo el mundo porque el problema es

Voz 0313 15:33 la enorme vamos a seguir buscando respuestas desde

Voz 18 15:38 sí

Voz 1 15:40 que no que no era es el más alto más guapo pero no me equivoqué porque contigo no he podido aburrirme ni un solo momento dividida un largo camino juntos elige a quién hipoteca naranja de ING con el precio que busca comisiones encuentra la punto es

Voz 1667 16:01 esa sensación de cuando te despiertas tú

Voz 17 16:06 preocupado bueno

Voz 1667 16:09 es multiplica esa sensación por los nueve millones de euros del Cuponazo de la ONCE por los quince millones del cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE existe en el mundo una sensación igual si no te gusta déjalo

Voz 1 16:24 viaja Silver Spirit vuelve a empezar

Voz 20 16:26 tú cambias todo lo que quieras que con la rebaja este multiuso chicas nosotros te ayudamos a cambiar de gafas

Voz 21 16:31 se lleva T2 gafas graduadas con antes reflejan te por setenta y nueve

Voz 1 16:35 obras o dos más progresivas de alta gama por solo

Voz 21 16:38 ciento setenta y nueve euros sólo en multitud

Voz 1667 16:42 qué deportivo coche nuevo Marcello cochazo mil nuevo Honda Civic lleva

Voz 22 16:46 lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años

Voz 0313 16:49 desde mantenimiento puesto extras no

Voz 20 16:51 extras nuevo Civic con todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto eso en tu concesionario más cercano

Voz 5 17:02 la radiación solar alcanzará la atmósfera a las veintiuno cuarenta y dos de esta noche la totalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están movilizadas para cualquier contingencia que se pueda producir si las previsiones no han fallado

Voz 1 17:15 ya saben que las mismas se perderá ahí bueno vamos a intentar volver pronto

Voz 23 17:24 volverá a ocurrir

Voz 24 17:28 sí señor eso la no

Voz 23 17:31 mira me temo

Voz 1 17:33 sí señora hay que volver al refugio

Voz 25 17:42 aquí

Voz 17 17:45 desde el Campo de Gibraltar

Voz 25 17:48 el cargueros pero el tiro

Voz 0313 17:51 seguimos en esta edición especial de La Ventana antes de saludar a los siguientes invitados vamos a ponernos en contexto porque aquí hay por lo menos tres patas tres miradas tres ángulos distintos para analizar este fenómeno el policial el judicial y el social que abarca muchísimos territorios aquí se ha hablado y lo hemos leído en artículos en reportajes o lo hemos escuchado o lo hemos visto en televisión de que hay una especie de Nápoles en el Campo de Gibraltar territorio narco somos muy aficionados a poner títulos rimbombantes a la realidad cuando a veces son los escapa nos desborda un poquito no pero es verdad que aunque pueda considerarse por parte de alguien que esos titulares resultan exagerados hay chicha hay chicha para estar preocupado y creo que lo primero es mirarlo desde el punto de vista de la de la seguridad de la actuación policial de ese déficit sangrante que hace un momento nos comentaba el alcalde de La Línea pero saludar a nuestro compañero director de informativos a ser Algeciras Cándido Román era Cándido buenas tardes buenas tardes nos cuentas cómo hemos llegado hasta aquí vamos a contexto pues venga vamos

Voz 0485 18:47 pero

Voz 26 18:53 el tráfico de drogas no es nuevo en el campo desde finales de la década de los ochenta la proliferación de bandas organizadas en esta zona del sur de España ha ido creciendo como consecuencia de la situación geográfica también de la situación social que se vive la compró

Voz 0313 19:06 has situación actual comenzó el pasado verano cuando le

Voz 26 19:08 las narco lanchas empezaron a dejarse ver a plena luz del día por la costa de todo el campo Gibraltar en especial por las playas de la ley aunque se vive de una forma más acuciada en esta ciudad el narcotráfico la actuación de las bandas organizadas que trafican la zona se desarrollan otros municipios en San Roque se produjo el atropello de varios Guardia Civiles en Algeciras un guardia civil resultó herido por arma de fuego precisamente en una persecución aquí en La Línea de la Concepción a un contrabandista la muerte de un policía local de La Línea Víctor Sánchez original lo que ha sido el auténtico detonante de lo que vivimos

Voz 27 19:49 el furgón de la Policía que el en la persecución porque golpeo a la al oficial

Voz 1 19:54 con el cuerpo

Voz 27 19:57 procesos reanimación por parte de cero sesenta

Voz 17 19:59 no hasta que fue trasladado

Voz 1667 20:02 mientras esto provocó que el ministro del Interior

Voz 26 20:04 Juan Ignacio Zoido anunciase en una visita al Campo de Gibraltar la llegada de ciento cincuenta nuevos efectivos a la ciudad para apoyar a los agentes que prestan servicio

Voz 1667 20:12 zona por tanto hace un mes le dije a todos los agentes que no iba a estar solo y hoy le vuelvo a repetir que estaremos siempre a su lado no sólo con el apoyo moral

Voz 0313 20:22 yo también con una ayuda permanente y efectiva de manera que puedan contar con más medios humanos y material

Voz 1667 20:28 es para hacer frente a los narcotraficantes en esta zona

Voz 26 20:32 pero la presencia policial duró poco la situación de Catalunya obligó a retirar los efectivos y los alijos volvieron a ser numerosos esto ha llevado a los sindicatos policiales y las coordinadoras antidroga exigir la vuelta de las unidades policiales la respuesta sigue aún pendiente y entonces pasó lo que nunca había pasado una veintena de encapuchados asaltaron la sala de urgencias del hospital y liberaron al supuesto narcotraficante que permanece huido en Marruecos tras cruzar el Estrecho en moto de agua una situación que aún mantiene en vilo a profesionales y usuarios del centro hospitalario

Voz 28 21:00 es un salto cualitativo porque esto no es una agresión este es un asalto al servicio de urgencias y entonces esto es una cuestión que yo creo que tendría que poner algún tipo de medida para incentivar

Voz 26 21:11 si esto no vuelvas un dato sólo en dos mil diecisiete se incautaron en el campo si el altar ciento ochenta y tres toneladas de hachís y se detuvo a quinientas diez ocho personas pero esto apenas supone el cinco por ciento del total de las cuatro mil doscientas toneladas que se supone entraron a bordo de embarcaciones que cruzan el Estrecho a diario cada narco lancha puede transportar dos o tres toneladas por viaje y hay días que son casi una decena las que se lanzan al mar sin que puedan ser materialmente controladas

Voz 0313 21:37 Candido has dicho que apenas el cinco por ciento

Voz 1 21:40 es lo que se interviene así es

Voz 29 21:42 el dicen fuentes de los que trabajan en esto que son los efectivos policiales sí la verdad que llama mucho la atención sobre todo por esa cifra queramos al final no hasta nueve diez lanchas se pueden echar al diariamente en algunos momentos sobre todo con buen tiempo a la zona del estrecho hoy eso es mucho mucha droga en un mucho tráfico desde desde la orilla Marruecos

Voz 30 22:03 Carmen Velayos Javier López buenas tardes a los dos bienvenidos a La Ventana horas y Javier son dirigentes el Sindicato Unificado de Policía Carmen a nivel de la provincia de Cádiz y Javier aquí el local de la de la línea con Carmen hablar

Voz 0313 22:13 Nos hace unos días en La Ventana a propósito del asalto del del grupo de energúmenos al hospital y decían si confesaba que estaban con la moral por los suelos han pasado quince días no sé si las cosas siguen igual hoy algún elemento no se la visita al ministro alguna promesa algo como para que invite al optimismo o están las cosas como estaban más o menos carne bueno la moral de los compañero pues sigue estando baja

Voz 0485 22:35 y máxime después de la visita al señor ministro sin que nos hayan anunciado anunciador ninguna medida concreta no ha vuelto a contar la misma historia que ella contó el año pasado que venían refuerzos que se tuvieron que ir por el tema de Catalunya

Voz 0313 22:49 yo ahora mismo ha vuelto a contar lo mismo que vendrán

Voz 0485 22:52 estos policiales que ha traído dos vehículos insuficientes bienvenidos pero insuficientes pero realmente no nos ha dicho nada de lo que queríamos escuchar queríamos escuchar medidas concretas no venir da Gracia palmada en la espalda y volverse ahí después de un baño de multitudes y fotos en el tuit se necesitan medidas urgentes y contundentes ya no visitas visitas visitas sin implementar ninguna medida concreta

Voz 1 23:18 a ese déficit de setecientos agentes que tantos excelso como DC

Voz 0313 23:22 datos de la Guardia Civil sean sea esgrimido como

Voz 1 23:24 mira de qué haría falta para para cubrir

Voz 0313 23:27 el territorio eso es una pasada setecientos agentes no no es un parche de que falte un poquito rellenar plantillas reforzar turnos setecientos agentes es una barbaridad

Voz 15 23:36 además esto viene motivado porque el catálogo está está antiguo e incompleto entonces un catálogo que no sé

Voz 0313 23:43 algo que el catálogo de puestos de trabajo

Voz 15 23:45 donde se recoge que el número de la gente tiene que haber en cada comisaría pues no se ha actualizado cada in de hecho la ciudad ha ido creciendo en población sin embargo se o manteniendo el mismo número de gente que ya de por sí son pocos como te digo ante él no sea cubierto ese catálogo muy necesitamos a gente eh

Voz 0313 24:07 completar el catálogo aumentarlo Javier una pregunta está muy personal cuando alguien que lleva uniforme le da el alto a un delincuente a un presunto delincuente y ese alguien no nos sale pierna como sería lo suyo sino que se enfrenta a él como suele quedar cuerpo uno te ha pasado alguna vez hace es si si no nos ha pasado porque es algo que no te esperas porque bueno como agente de la autoridad

Voz 15 24:28 que él es el el que tiene que parar a al ciudadano que esté cometiendo cualquier irregularidad o una simple sospecha ir ves que lejos de respetar te cueste te increpan son varias personas en el coso de sobre todo ello cuentan siempre con la con la mayoría numérica normalmente van van bien acompañado porque si está solo nuevamente no se va a enfrentar pero sí vieron un grupo de gente numeroso tenemos que ser nosotros un número también bastante grande para poder

Voz 1667 24:59 para poder hacerle frente alcalde esto fue siempre así esto

Voz 0313 25:02 de que las fuerzas del orden ya ya ya no puede naciones ni en fin dar el alto y que les hagan caso

Voz 16 25:07 yo y mi percepción en como vecino yo no yo no estoy

Voz 0313 25:12 no no pero yo sí

Voz 16 25:15 de acuerdo que vamos a poner hace veinte veinticinco años había otra forma de afrontar por parte de estos sujetos a la actuación policial en los últimos tiempos lo que veo es da un salto cualitativo cuánta agresividad fin ellos ahora mejor que yo pero por ejemplo antes era impensable que un narco supuesto narco yo tabaquero definitiva en vistiera con un vehículo de gran cilindrada contra un coche policial ya SAR de policía Guardia Civil Policía Local hoy en día Palencia que se está convirtiendo en una practica cada vez más frecuentes

Voz 0313 25:46 Candido que ha cambiado

Voz 17 25:48 nos ha cambiado yo creo que primero a falta de medios que tienen estamos hablando anteriormente

Voz 0313 25:53 déjame dicen una cosa o para los oyentes llevamos aquí unas cuantas horas tampoco muchos llevamos unas cuantas horas y hay una azotea desde donde estamos hablando que es una avenida un paseo fantástico toda la playa Levante que es larguísima de tal en todo el rato que llevamos yo no he visto pasar ni un solo del hombre es verdad que estamos a plena luz del día alguien quiere hacer el ganso igual no será hasta ahora pero no he visto pasar ni un solo vehículo de la Guardia Civil de la Policía Nacional han venido dos policías locales hace un ratito porque había motorista tocando las narices hace media hora haciendo el caballito adopte facial Valentino Rossi pero Guardia Civil Policía no he visto a nadie de la mañana

Voz 17 26:26 mire usted Carlas en la comisaría Algeciras el catálogo dos mil dieciocho y tiene una plantilla actual de seiscientos dieciocho policías faltan fin para completar ese catálogo pero es que en la en la plantilla de la línea existe una plantilla actualmente trescientos veintiséis faltan ochenta y el Gobierno ha sacado para dos mil dieciocho un total de quince plazas en Algeciras y fin con la línea

Voz 16 26:50 entonces lo vamos bien para cubrir doce kilómetros de claro claro claro gesto encima esto en fin que me corrijan que sólo especialista pero para cubrir un turno de ese cuatro por ejemplo te hacen falta para Un policía trabajando tras de falta cuatro claro como ocho horas trabajando uno el otro día uno captaron a mete de descanso no es decir que las cifras son insuficientes por completo además Illes sumas a eso que Policía Local por cuestiones de presupuesto las mega acto en el hecho de haber planes de ajuste y tal pues no podemos contratar todo es sacar las plazas que no hacen falta pues tenemos un déficit para este tipo de personal menor

Voz 0313 27:29 la Carmen de medios materiales que es que es distinto de los de los efectivos de personal si usted pudiera ser una carta a los Reyes menos que haría falta aquí que sería necesario de verdad estamos hablando de vehículos de gran cilindrada de patrulleras que no corren como la lancha rápida puede de ninguna de las maneras no se en tierra en que haría falta de medios materiales digo bueno

Voz 0485 27:49 ayer magos serían vehículos suficientes

Voz 0313 27:51 sólo nos han traído dos ayer en ministro

Voz 0485 27:55 cuatro cuatro porque la geografía de la Liga la concepción muy característica hay carriles y un coche utilitario no no es efectivo no es funcional para trabajar policialmente entonces se necesitarían cuatro por cuatro Se necesaria chaleco por Policía chaleco antibalas policía un chaleco un policía

Voz 0313 28:15 pues feliz y rico coger Down pero eso no se tiene

Voz 0485 28:17 en todos los policías no tenemos chaleco os ha saludado a una serie de prioridades e para los uniformados pero hay personas que están de paisano

Voz 16 28:27 la Policía Local si está creo que somos lo único Cuerpo de Policía Local esto apaña que contará Poli en lo que cuando entramos nosotros cedo año y medio habría hace chaleco para mi modo parecemos comprado selecta ochenta

Voz 0313 28:41 estoy imaginando me estoy imaginando las caras de oyentes que están ahora mismo escuchando la radio determina la verdad no me este crédito de lo de los lo de los chalecos de verdad bueno pues la carta a los Reyes Magos continuando con

Voz 0485 28:52 ella vehículos cuatro por cuatro adecuados para la lucha contra el narcotráfico chalecos antibalas Un policía un chaleco es un lema que nosotros tenemos desde el Sindicato Unificado Bolivia hace años ya una lucha constante de que cada policía tiene que tener su Epi correspondiente su equipo de protección individual que es el chaleco antibalas básico para estos menesteres necesitamos herramientas para investigaciones especializadas que no no voy a decir exactamente lo quiere porque por motivos de seguridad pero también entraría en la carta a los Reyes Magos centrarían la carta a los Reyes Magos una comisaría nueva porque la que tenemos es tercermundista es vergonzoso tener esa comisaría en La Línea de la Concepción con las características tan especiales que tiene La Línea de la Concepción

Voz 31 29:38 el inmobiliario

Voz 0485 29:41 sería un otro día

Voz 0313 29:43 cuando charlamos a La Ventana de defensas intermedias inicié de pensando que son las defensas intermedias que no tengo ni idea

Voz 0485 29:49 es un Taser son armadas el gas e esa es la idea

Voz 0313 29:52 defensa intermedios se refieren de entre lo que es la defensa la porra si visiblemente el arma reglamentaria juegos claro de algo que que este entre medio y te te sirva para defender pero sin llegar a ser tan lesivo como el arma eso por ejemplo el otro día en el hospital hubiera sido útil cúbico en los dos compañeros que estaban protegiendo al detenido y tuvieron que decir a sacar la pistola dieron una sala de urgencias una levantase

Voz 15 30:13 ser ajeno a cualquier tipo de de de de estos son medios intermedios como nosotros lo denominamos nosotros carecemos de todo esto ahora mismo doce

Voz 32 30:23 o le pega

Voz 0313 30:26 pero no hay otra

Voz 0485 30:28 más es interesante porque te da el poquito tiempo que necesitas para tú

Voz 0313 30:34 claro controlar la situación porque

Voz 0485 30:36 en un asalto a un hospital en urgencias eso es cero coma un segundo que tú tienes que decidir vaca o Payá que hago hay mucha gente me mucha gente utilizó armonía utilizó arma entonces eso eso sistema medio de de defensa no sirven para ganar uno segundo que que se pueden utilizar pues para reconducir la la intervención policial muy bien

Voz 0313 30:57 para permitir cojamos un poquito de Aira eh porque hay que digerir todo esto que unos están contando en La Ventana desde luego

Voz 18 31:05 sí

Voz 1 31:08 acabo de estrenar coche y acaba de estrenarse tú es que sea feliz que soy doblemente feliz

Voz 20 31:13 el coche nuevo y estrenarse Artaud dista puede haber algo mejor y es que con Lidia directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros un dos tres cero once consulta condiciones Sendin Idealista punto com

Voz 33 31:24 en Hora Veinticinco Hoy por hoy

Voz 1 31:26 la Ventana estartapeando el

Voz 33 31:29 no de la idea al éxito lunes y viernes

Voz 1 31:31 en Hora Veinticinco miércoles en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos el nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo emprendedores y startups protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más

Voz 34 31:55 suele Almadén obritas que ha sido desconectadas

Voz 35 31:58 si te has puesto alarma qué tal muy contenta lo mejor es que la puedes conectar con de estas con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad si llego a saber antes lo que cuesta me lo hubiera puesto según me mudé

Voz 1 32:09 se protegen con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 36 32:20 acostumbrarse los buenos precios de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés es fácil especialmente como ofertas como ésta

Voz 37 32:26 aceite de oliva virgen extra Cono sur de litro comprando dos la segunda unidad sale a mitad de precio tres con veinticinco euros cincuenta por ciento de descuento Hipercor y supermercado El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 18 32:42 sí

Voz 37 32:48 la Ventana en las redes sociales en La Ventana La Ventana

Voz 38 32:55 las

Voz 1 33:01 hoy no te quieres perder Hora Veinticinco toma nota son las ocho las siete en Canarias de ocho a ocho y cuarto el primer repaso a la información del día

Voz 39 33:10 unos fallos en la gestión del temporal mareo buenas buenas noches antes brillos buenas noches qué tal buenas noches gramos para el

Voz 1 33:16 seis verán alguna responsabilidad en algo de afganos

Voz 20 33:18 de las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 40 33:34 muy buenas noches aquí estamos en El Larguero de la Cadena SER ha llegado el gallinero en Carrusel Deportivo bienvenidos un tiempo dedicado al baloncesto en estado

Voz 1 33:43 por olas son ahora son muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket Rafa Nadal el atletismo mundial afronta una nueva era como tengamos imperiales fuertes búnkers modernos bastante con Cristiano cumplió Griezmann brilló y Messi deslumbra va a crecer iba a ser otra España ha hecho los deberes con un grupo que ilusiona luego veremos lo que ocurre veremos qué pasa cuando llegue el Mundial cuando llegue la hora de la verdad Unidos justa el deporte

Voz 41 34:19 un oyente

Voz 42 34:22 cierra los ojos y digas que hacer rabos visualiza una emisora de radio maravillosa ya la he solicitado piensa ahora en sus programas ya estoy pensando en sitios imagina las voces de los locutores ya la Cadena SER la emisora que aparece en tus sueños no apareció la Cadena Ser

Voz 35 34:45 cómo que no como más listo que imagine una emisora de radio maravillosa pues desde el nombre lo que quebró

Voz 1 34:56 pues claro que me ha parecido la Cadena Ser susto de verdad no oyente

Voz 43 35:01 los

Voz 1 35:04 cadena SER la emisora que parece

Voz 43 35:06 entonces sueños

Voz 44 35:13 bueno vale ya está ya está ya está

Voz 36 35:19 en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchas para los cocineros que siguen sin saber por qué nos hace llorar la llevó

Voz 1 35:27 qué ha sido de tío panal una sustancia con la que las te ollas defienden de sus depredadores sea nosotros Play Gastro Cadena Ser punto com la radio que tu programas

Voz 0485 35:41 venga ser corren nuevos tiempos

Voz 8 35:43 sí vamos a escucharnos

Voz 1 35:53 un recibo

Voz 1667 35:56 decimos dividida entre doce es menor recibo

Voz 37 35:59 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de tu seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informaron

Voz 41 36:09 Leire urea diría

Voz 1 36:11 novia creando oportunidades

Voz 17 36:16 la Ventana desde el Campo de Gibraltar con las Francino

Voz 43 36:44 no

Voz 0313 36:59 policial también pero algo que ha salido como telón de fondo casi en todas las intervenciones tiene hay que ver con lo social tiene que ver con la ciudadanía con eso que decía yo antes que muchos definen como mayoría silenciosa al final tampoco están silenciosa vamos a darles voz vamos a saludar a Francisco Mena que es presidente de la Federación Provincial Antidrogas nexos Francisco Mena buenas tardes bueno a la vez vendrá ya nuestro compañero de Algeciras Rubén García en calidad de periodista de vecino Rubén buenas tardes así vamos a hacer una cosa vamos a escuchar algunas voces de vecinos de aquí para que nos cuenten cómo lo ven cómo lo viven como los sienten con la ayuda de gloria más allá

Voz 45 37:36 pitó muy bueno expirase

Voz 1280 37:39 es el edificio de la calle Real por donde la mayor parte de los lenenses pasea a diario estamos en el mercado de la Concepción que abre sus puertas muy temprano para que sus vecinos puedan realizar sus compras o tomar una copita vecinos que no son ajenos a la problemática de la ciudad

Voz 1 37:57 con la situación fronteriza con Marruecos históricos ahora a ver cómo cómo se recuperaba una generación

Voz 45 38:05 en que te difícilmente recuperable se han dado cuenta de que tienen cierta impunidad y está haciendo lo que está muy los límites hizo pesar que las cantidades que se pagan por un alijo de droga pues no lo va a conseguir trabajando qué es la vida mala porque no tienen salida ninguna no le dan tampoco oportunidad de no tienen opciones a nada

Voz 46 38:25 yo comprendo que tengan que irse fuera que tienen que estudiar porque no hay nada en la línea para la juventud

Voz 1 38:30 la gente nuestra controlar el problema es si la cantidad sino que que que no está controlado calor que ayer la línea una ínfima minoría que delinque

Voz 1280 38:40 el origen de la ciudad es la línea de contra valoración que mandó construir Felipe quinto durante los sitios de Gibraltar del siglo XVIII impidiendo así el paso por el mismo que une con el Peñón de ahí su nombre iría apellido Concepción el de su patrona ciento cuarenta y ocho años de historia contemplan a este pueblo que ha ido adaptándose a las circunstancias históricas que le ha tocado vivir los jiennenses llevan años pidiendo refuerzos para esta ciudad

Voz 46 39:06 mirarla no la voy a tirar para arreglar nazi que la quiero que lo arregle somos trabajadores la fama que tenemos por ahí no es la realidad

Voz 45 39:13 negación por parte del Estado de dos medio bebió porque claro

Voz 1 39:18 sea no puede ser que en diez kilómetros de costa hayan dos Patrol de la Guardia Civil vigilando imposible treinta tío que pueden desembarcar a tiros contra ellos que no tienen miedo a nada

Voz 1280 39:27 si las palabras inglesas y otras adaptadas Seing

Voz 0485 39:30 oyen con normalidad en sus conversaciones

Voz 1280 39:32 es que aquí llanitos gibraltareños Linense es comparte la vida es habitual oír hablar del Brexit últimamente es que una parte importante de la población cruza la frontera diario para buscarse el pan es que sacan buscándola habichuelas

Voz 46 39:46 están buscando un modo de vida ya están trabajando allí lo mismo que también lo del harta vienen aquí gastan su dinero aquí pero el tema del Brexit es complicado porque no sabemos la incertidumbre que tenemos no sabemos lo que me preocupa

Voz 15 39:59 la política económica que pueda tomar Gibraltar ahora

Voz 1 40:01 porque porque sospecho sospechamos algunos de los que trabajamos allí que la la la economía va a derivar hacia hacia un sistema económico como el de Malta

Voz 1280 40:10 un rincón al sur del sur que se defiende de las circunstancias que le toca vivir apoyándose en su trabajo en la buena vecindad en sus fiestas en sumar y en el equipo de sus amores la Balona y es que el carácter linense hace que luchen por todo aquello que sienten

Voz 1 40:25 hay ese día que pasa aquí no pintan como si fuéramos aquí vamos aquí un territorio comanche seguiría perfectamente vamos prosigue muy bien algo que queda reflejado con sus coplas de carnaval orgullosos de ser linense cerrar Rubén Francisco sí

Voz 0313 40:49 sentimiento cuántos años llevan dando guerra con el tema de la droga Francisco treinta años treinta años ya se una situación similar a si sus treinta años si ganamos cero ésta dice el alcalde que lo vamos perdiendo eh bueno con razón

Voz 17 41:05 yo creo que estamos estamos en ello estamos en ello porque yo creo que la vamos a ganar también esta batalla optaba mejor estamos perdiendo ahora una pero la guerra

Voz 0313 41:14 definitivamente la vamos a ganar diferencias de la situación actual con lo había hace treinta años

Voz 17 41:19 pues la diferencia fue que las líneas echo a la calle aquí la línea sufrió el campo Gibraltar ojo no solamente a la línea del campo Llibertat fue una de las zonas más azotadas por por la epidemia de la heroína en su dice las madres echaron a la calle como en Galicia se aquí con unos pañuelo verde para defender el futuro de la línea del futuro de sus hijos y esa batalla y esa guerra se gano yo te voy a decir que la problemática que tiene ahora mismo el campo Gibraltar tiene su máximo exponente en la línea pero ni mucho menos lo podemos escribir única exclusivamente a la línea porque todos se cometiera un error si escribimos Creevy nada más que el municipio de La Línea mañana se trasladarán a Puente Mayorga campamento Algeciras Tarifa porque vivimos en una costa que linda con Marruecos como decía a tiro de piedra y que por aquí entrar practicamente casi toda el

Voz 0313 42:10 así que diré para olivo europea Rubén en una semana los vecinos de La Línea en este caso concretamente el este municipio están llamados a manifestarse tú que sigue es que la actualidad que eres de aquí que conozca olfatear tú crees que esto para marcar un punto de inflexión yo hace un año marcó otro punto de inflexión a que el apedreamiento masivo a un grupo de guardias civiles que estaban en la playa tratando de frenar un un desembarco fáciles apedrearon y eso marca un punto de inflexión para lo malo esto de la semana próximo lo puedo vaca para lo bueno

Voz 47 42:38 yo yo soy de aquí Carles y además siempre ha dado todo en el clavo antes no es la gente de la línea somos muy orgullosa de ser de la línea no hay esa clave que decía Paco Mena anteriormente a la gente se echó a la talla hace treinta años y el próximo martes hay una una gran concentración en La Línea de la Concepción la gente está muy cansada las de que hoy sin ir más lejos la ciudad sea noticia poderoso una ciudad que tiene lo que por sí solas de playa y un agente

Voz 0485 43:02 la calle que vive que quiere vivir en paz

Voz 47 43:04 yo pienso que que lo del martes próximo puede eh

Voz 0313 43:07 al ser una después y espero que la gente se eche a la calle que no haya miedo que proteste que que sirva de altavoz lo que hacia el próximo martes porque estación esta ciudad sobre narcotráfico tiene mucho mucho futuro por delante Ana Villa Gómez fiscal antidroga de Cádiz buenas tardes

Voz 1860 43:22 hola buenas tardes bienvenido noventa Ana qué tal está

Voz 0313 43:26 bien esto de la guerra que se ganan y pierden estoy recordando una entrevista que le hicieron hace meses en el en el diario El País al compañero Pablo Ordaz la última pregunta de la entrevista era precisamente esta porque la está revisando y cuando le le preguntaba es una guerra perdida usted decía así yo creo que sí sólo con represión no se consigue acabar con él esto bueno pues qué hacemos Ana

Voz 1860 43:50 bueno los fiscales desde luego lo que hacemos es reprimir efectivamente cuando ya no llegan los los asuntos y los detenidos en nuestra mano no están otras medidas lo que sí que es cierto es que en toda la provincia de Cádiz porque esto no sólo pasa en el Campo de Gibraltar todos los fiscales luchábamos contra contra el narcotráfico fríamente yo todos mis compañeros le echamos muchas horas a esto

Voz 0313 44:15 Gere el terreno punitivo que ser que la usted directamente ocupa que que quema se podría hacer ya ya no digo solo de cara a los grandes capos a los jefes de las bandas de la colla eso o como se llamen sino el chaval el joven que está ahí que primero está vigilando que luego pasa a ser de cargador que luego a lo mejor con doce una lancha no sé el peso de la justicia cae con suficiente fuerza sobre ese tipo de delitos So Ho Hey o a su juicio habría que tocar algo no le pregunto

Voz 1860 44:43 bueno yo creo que en cuanto a la a las penas que se pueden imponer caen con toda su fuerza porque estamos hablando de penas que en el caso del tráfico de hachís

Voz 1915 44:53 es una droga que no a la salud

Voz 1860 44:56 no no tanto como la cocaína la heroína pues una persona que descargar una playa un alijo de mil kilos de hachís puede tener hasta seis años y nueve meses de prisión entonces son penas elevadas otra cosa es que es el se pongan dependiendo de la actuación de cada uno es decir no les no le ponen la misma pena al jefe de esa organización en ese grupo que al que finalmente está descargando el problema que yo creo que es fundamental y que puede dar lugar a tener cierta sensación de impunidad es la tardanza en conseguir esas condenas es decir la justicia adolece de de los medios necesarios para para poder ser contundente inmediatamente es decir no tener que esperar años a conseguir las condenas de de estas personas porque claro el hecho de que de que una persona cometa un alijo años siguiéndole al año y pico temblando por los lo libertad porque no se ha conseguido finalizar el procedimiento ICO hiciera la Conesa con esta actividad delictiva da lugar a que en la sociedad Pierce que que eso porque al final no pasa nada IESA es yo creo que el principal problema que tenemos en en la justicia en España

Voz 0313 46:03 yo quería preguntarle una cosa estamos como estamos con la de la batalla y la guerra estamos en el límite en el límite de que de que las redes de narcotraficantes su poder su mano se infiltren día digamos en la política en el estamento judicial es decir que se convierta en mafia estamos ya a un paso de eso

Voz 1860 46:20 a menudo creo el lo dice por la situación que se está viviendo ahora en el campo

Voz 0313 46:25 claro claro claro es que hacerlo

Voz 1860 46:28 a los marcos en la provincia de llevo ya diecisiete años droga veintisiete de fiscal empecé precisamente en Algeciras que estuve destinado allí los dos primeros años eh los narcos van van ganando unos el terreno porque saben cuál es nuestro punto débil ya saben qué zonas están menos vigiladas en que esto nazarí menos posibilidades de que se les pues la detener iniciaban trasladando un hacen una época en la que estaban en Sanlúcar en la llamada autopista el Guadalquivir que eso era un constante trasiego de semirrígida después por las zonas de la costa Chiclana Barbate Barbate fue también en la población en la que se en un momento determinado en una época hubo una gran poblado en parte de la población que se dedicaba esto y claro se han ido trasladando el SIVE también el Sistema de Vigilancia del Estrecho ha dado lugar a una grandes aprehensiones por toda la costa cada vez se han ido desplazando Llanos para Memoria de la Fiscalía Antidroga hace un par de años decíamos la el al la previos preocupaba el alarmante crecimiento de estas mafias en ese territorio el Campo de Gibraltar efectivamente como allí han visto que pueden tener una carta blanca porque no hay suficientes efectivos para frenarlos eh ha dado lugar a todo esto y aparte esto es un efecto llamada en cuanto traspasa en esta línea que hasta ahora en que había traspasado en algunas ocasiones porque no no debemos olvidar también que en Sanlúcar apedrearon helicópteros de la Guardia Civil que han destruido parte del sistema de vigilancia quemando una de las casetas que han quemado coches de Guardia Civiles en Barbate es decir todo esto no es nuevo pero claro aquí en cuanto alguien hacer esto ya parece que es un efecto llamada después de de que a estelar Co en el hospital pues a los pocos días intentaron robar en India con éxito judicial una embarcación que de hecho la robaron

Voz 0313 48:16 o sea que todo esto es como parece como una pasta

Voz 1860 48:18 hola pues todos los demás van van imitando estas esta situación yo creo que que el que el Estado tiene que racionar ahí de una forma muy drástica

Voz 0313 48:28 más contundente yo quería preguntarle a la fiscal al a los policías al alcalde también claro aquí hay una cosa lo de efecto llamada que planteaba y Ana Villa Gómez es muy interesante muy preocupante también pongámonos Sara inversa al efecto dominó es decir un profesión

Voz 15 48:41 tal y de las fuerzas de seguridad no se un maestro Un funcionario en un médico tiene ganas de venir

Voz 0313 48:49 hasta aquí a trabajar y hay datos de eso jueza quieren

Voz 16 48:55 hoy aquí te voy a dar un dato que además me lo dio la presidenta de la bota Andalucía el el viernes pasado anterior perdón sacar para el hospital nuevo cuarenta plazas de médico y Trinidad no contrato temporales vida hice ha cubierto cuatro

Voz 17 49:12 cuatro

Voz 16 49:14 pues como pediatra fachas tenemos urólogo no tenemos con luz Bétera

Voz 17 49:19 con la imagen que se está proyectando del Campo de Gibraltar en general y en particular de la línea quién va a querer venir es es deterioro social que nosotros entendemos que se está produciendo y que la población aún no percibe

Voz 0313 49:30 pero la marca el valor de la marca el valor de la marca

Voz 17 49:33 es decir se proyecta una imagen cuando un policía Guardia Civil decide pedir un médico un profesor dice dónde bollos que allí parece que la gente va con pistolas por la calle por lo tanto deterioro social que no se va a arreglar nada más que con policías aclara hay que recuperar el principio de autoridad para acabar con la impunidad pero hay que hacer un trabajo a corto a medio y a largo plazo que empezar hay que sembrar aportan se obras trabajo policial no podemos permitir que hay una generación de menores en los centros educativos que perciban el narcotráfico como algo normalizado porque vamos a perder una nueva generación de jóvenes en la línea sobretodo en en en lugares o en barriadas donde hay falta de oportunidad diciendo hay futuro por lo tanto ahí tenemos que pedir una inversión y un plan global de intervención no sólo a la línea sino en todo el Campo de Gibraltar la evitar que nuevas generaciones incorporen al narcotráfico de puede el fracaso escolar de abandonarlo de Tulio iban el narcotráfico como una foto

Voz 0313 50:38 Javier López me comentaba hace un ratito antes de entrar a antes de sentarse ante ante los micrófonos que si que hay chavales que les preguntan oye tú qué vas a estudiar cuál es la respuesta

Voz 15 50:47 exactamente te dicen que tienen pensado eso dedicarse al tabaco igual que han hecho su padre y que rezaba estrategias es al no es el plan B sino el el plan es el problema

Voz 17 50:56 a mí en una escuela taller que tuvimos nosotros de alumno de diferentes barrios el campo libertad de zonas deprimidas la hicimos una encuesta que qué querían ser de mayores el ochenta por ciento en los contestó que Ghalyoun Vero el pero en el argot es alguien que se dedican principal al tabaco