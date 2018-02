La Ventana (20/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las seis las cinco en Canarias la cumbre respalda la decisión de su ex diputada Anna Gabriel de quedarse en Suiza y no acudir mañana declarada el Tribunal Supremo su abogado Benet Salellas niega que Gabriel haya huido asegura que sólo pedirán asilo Si España solicita la extradición explica así el destino elegido para el exilio de la anticapitalista

Voz 2 00:29 la localidad en la que se ha exiliado es una localidad donde existen muchísimas sedes de organismos internacionales y por lo tanto es voluntad utilizar este exilio como vía de internacionalización del conflicto catalán para que sea conocido digamos todavía más a nivel internacional la situación gravemente de falta de garantías democráticas que se vive en este momento el Estado español

Voz 1667 00:49 Cataluña ha protagonizado la sesión de control al Gobierno en el Senado Esquerra Republicana ha reprochado a Mariano Rajoy la violencia policial del uno de octubre el presidente apremia a los soberanistas a desbloquear la legislatura catalana

Voz 3 01:02 deje usted de ocuparse tanto de lo que le pasa a los ministros del Gobierno de España y ocúpese de lo que le pasa usted dígalo usted al presidente del Parlament que este es un partido que presente un candidato para que se someta a la votación de infarto

Voz 1667 01:20 el hacemos en el Congreso los grupos que integran la comisión que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular han puesto fecha a las comparecencias de Esperanza Aguirre de Cristina Cifuentes de Ignacio González Cámara Baja Mar Ruiz

Voz 1441 01:34 buenas tardes y toda la cúpula del PP madrileño tendrá que desfilar por el Congreso después de Francisco Granados imputado por el caso Púnica llamado a comparecer el trece de marzo Una semana después lo hará la actual presidenta madrileña Cristina Cifuentes diez de abril la comisión de investigación ha citado en una doble comparecencia a sus antecesores Esperanza Aguirre e Ignacio González además y tras escuchar hoy las acusaciones de Álvaro Pérez el Bigotes Unidos Podemos ha pedido ya la comparecencia ante la comisión del empresario Ignacio López de Hierro marido de la ministra María Dolores de Cospedal el PSOE no descarta sumarse a esa petición fuentes decida

Voz 0390 02:07 algunos señalan a la SER que no se opondrán a las

Voz 1667 02:10 y la bolsa que repunta este martes el IBEX treinta y cinco Se anota cerca de un uno por ciento hasta situarse en los nueve mil ochocientos noventa y cinco puntos con valores como Indra que ha liderado las subidas con más de un cuatro por ciento de ganancias Siemens y Acerinox que suman en el torno de un tres por ciento Deportes

Voz 4 02:28 José Antonio Champions el Barça vuelve este martes a Europa partidos de ida de octavos de final desde las nueve menos cuarto Chelsea Football Club Barcelona sin Coutinho para el choque de esta tarde lo contaremos desde las ocho y cuarto en Carrusel el partido de Barça también el cruce entre el Bayern de Munich y el Besiktas y en Villarreal m2 sigue detenido en Valencia acusado de delitos de lesiones detención ilegal iré robo el Villarreal acaba de informar de la apertura de un expediente al jugador para investigar lo ocurrido en su último incidente es la tercera detención del jugador desde que llegara en verano a España seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:01 carriles es Madrid Madrid la oposición volverá a pedir la reprobación de la delegada del Gobierno Concepción Dancausa después del error de Manuela Carmena en la primera votación el PSOE Ahora Madrid han registrado una proposición conjunta para su debate en el próximo pleno Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0313 03:15 buenas tardes en la iniciativa es la misma que los social

Voz 0622 03:17 estas presentaron para su debate en el mes de enero el texto también incluye las enmiendas que entonces propuso ahora Ahora Madrid a la segunda esperemos que en esta ocasión vaya la vencida le ha explicado a EFE la portavoz socialista Purificación Causapié ambos grupos insistirán en reprobar la actuación de Concepción Dancausa por entender que está discriminando al Ayuntamiento de la capital Ahora Madrid PSOE la acusa además de utilizar la delegación para hacer una oposición frontal al gobierno municipal en favor del Partido Popular el texto pactado defiende que la actitud de la delegada de llevar a los tribunales los acuerdos alcanzados con los sindicatos responde a un comportamiento partidista indiscriminado

Voz 5 03:55 por ello la Comunidad de Madrid apagado en los últimos

Voz 1915 03:57 hace años más de seiscientos cincuenta millones de euros por la explotación del metro ligero el dato lo ha desvelado el director gerente del Consorcio Regional de Transportes durante su comparecencia en la Comisión del estudio de la deuda lo llamativo es que con la llegada de Ignacio González al Gobierno madrileño en el año dos mil doce el beneficio de la concesionaria creció un doscientos cincuenta por cien un auténtico despilfarro según el socialista Daniel vio

Voz 6 04:17 sí que parece que estamos hablando un auténtico despilfarro económico en donde ningún año ha habido una sola

Voz 0313 04:23 la educación sino que hemos partido de

Voz 6 04:26 el año dos mil ocho cuando está plenamente en funcionamiento metro ligero doce meses en veintisiete millones hemos casi cuadruplicado el coste para el año dos mil diecisiete donde ya rondamos casi los cien millones

Voz 1915 04:39 investigadores de la Universidad Autónoma han dado un paso más en el hallazgo de una vacuna contra la leishmaniasis una enfermedad parasitaria que provoca úlceras en la piel y en órganos como el hígado y que afecta a veinte millones de personas en todo el mundo este grupo de científicos ha completado el genoma que provoca la forma más grave de la dolencia en cuanto al tiempo suben un poquito las temperaturas tenemos doce grados en centro de

Voz 1 04:58 María

Voz 1667 05:01 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las siete las seis en Canarias en la SER

Voz 1 05:08 a ser servicios informativos

Voz 15 07:36 dado

Voz 16 07:40 son las seis y siete minutos de la tarde

Voz 0313 07:42 las cinco y siete en Canarias hoy en nuestro paseo diario por la historia

Voz 17 07:45 hoy vamos a detenernos en una página Apple poco transitada poco transitada pero apasionante la de los volcanes en uno concreto muy potente pero que afortunadamente no llegó a provocar la muerte de nadie

Voz 19 08:02 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 18 08:10 no

Voz 20 08:18 no me van a ver qué historia más tierna

Voz 1626 08:21 por qué asistir al nacimiento de algo un ternero una tomatera un volcán siempre es muy emocionante el veinte de febrero de mil novecientos cuarenta y tres nació en el estado mexicano de Michoacán el para qué hoy cumple setenta y cinco años y sigue siendo el volcán más joven del mundo el único que el hombre ha visto nacer engordar en sus propias narices ha criado bien casi quinientos metros mide el niño nació en un pueblito que entonces se llamaba Juan paran Gary y que hoy sigue ahí debajo del ala el que se llevó un susto de muerte aquel día fue Dionisio pulido hasta ahora el único testigo presencial que registra la Vulcanología pero presencial no de lejos presenciar presencial de mismo estaba el hombre trabajando sus campos cuando notó un temblor vio cómo se abría una grieta comenzó a salir vapor piedras aquello apestado a huevos podridos Illano no se quedó a mirar quema pasada salió disparado hacia el pueblo para contarlo al día siguiente el Ayuntamiento se reunió con carácter de urgencia y realizó un acta muy simpática con los hechos entre otras cosas decía que había emergido una fogata de una zanja abierta situada entre las parcelas de cuatro propietarios como ya dedujeron ellos que aquello parecía un volcán decidieron bautizarlo en aquel mismo momento como París Putin que suena a eso a Volcán chiquitín en sólo una jornada el niño se elevó seis metros sobre el suelo al día siguiente alcanzó los cincuenta metros ciento cuarenta en la primera semana después de nueve años de erupción continuada ahí lo tienen todo un señor volcado de casi quinientos metros menos mal que el volcán nació avisando hoy no murió ningún vecino la zona sedes pobló los ríos de magma ganaron para sus fueros veinticinco kilómetros cuadrados de terreno las casas y los comercios de varias poblaciones esconden ahora bajo la lava y lo único que asoma es el campanario de la iglesia de San Juan la buena noticia es que la torre allí plantada en mitad de un mar de negra roca volcánica ha convertido la zona en un atractivo turístico turistas que aún buscan la experiencia de que les crezca un volcán en sus narices

Voz 1 11:03 ya son ganas e porque sinceramente mejor que no lo vean

Voz 0313 11:06 la suerte que tuvo el tal Dionisio Pulido con el para Team no es algo frecuente Nino muchísimo menos Dicho lo cual como cada martes hasta ahora abrimos la Ventana de la tele

Voz 1 11:19 buscábamos fuera nada que no tuviéramos en casa

Voz 21 11:22 con un arma en la mano que hacemos lo que da más miedo el bloque

Voz 1 11:24 esqueletos bueno a mi madre y fe que con una carta

Voz 22 11:27 era no llegaría a ningún lado Iker sintió no será alguien

Voz 1 11:29 vida tengo que salir en este programa la famosa Kiss Camprodon despedimos esquemas hizo con mucha como que la Copa la tengo he pasado de la gente estuve tienes que tirar hacia adelante no te amargas el presente lo digo por experiencia

Voz 0313 11:59 hoy en los estudios de Radio Valencia Mariola Cubells buenas tardes buenas tardes Francisco la Mariola cómo estás qué tal

Voz 5 12:04 pues vean y tú ahí en la línea Vianés sí

Voz 23 12:07 la línea muy muy interesante

Voz 0313 12:10 muy preocupante también algo de lo que hemos contado esta tarde les recuerda a los oyentes los que se han incorporado más tarde que estamos emitiendo una edición especial del programa que modifica dado la primera hora de Ventana hablar con todos a las voces que tienen algo que decir sobre esta compleja situación que se dio en el Campo de Gibraltar por culpa de de las bandas de narcotraficantes también en un intento constante de combatir el estigma y la mala imagen que da una minoría de lo que es el trabajo honrado y cívico de la de la inmensa mayoría pero es una experiencia muy interesante

Voz 5 12:37 qué te oí hay pensaba cómoda de si esto paga para una ficción claro

Voz 0313 12:43 claro ser un poco frívola en ese sentido no no no no nos ninguna frivolidad en materno

Voz 5 12:50 claro es un tema de actualidad que merece un repaso de de de nuestros guionistas defender bueno se a mí me me estaba yendo esta tarde y lo estaba pensando

Voz 0313 13:00 bueno además cuando uno piensa en en ficción en cine o televisión como es el caso en narcotráfico bueno lo primero que nos viene a la cabeza es la serie narcos por ejemplo

Voz 24 13:08 yo fue Pablo Emilio Escobar Gaviria ni somos están en todos lados ocio ustedes no pueden hacer nada putas toda la mierda del departamento que sin que yo me entere señores no puede mover un dedo hundía yo voy a ser presidente de la república de Colombia si bien entrada la vivienda haciéndole pues fresco tranquilo ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias

Voz 25 13:40 plata

Voz 26 13:44 fue que bien puede con todo

Voz 0313 13:56 esta músicas este dilema entre plata o plomo ya se ha convertido en un en un clásico Moro muestra otra serie en este caso de discurrían México en Sinaloa concretamente no sé si la recordará Mariola el Señor de los Cielos o no aquí casi le pilla sí

Voz 28 14:35 qué es el arma destinó resuelta por pisó revisen el cada uno es cuartos

Voz 1 14:49 lo mismo nos agarran todo el billete que les podemos ver las sospechoso clones

Voz 0313 14:54 lo mínimo que podía Nasser no

Voz 1 14:57 hay que partimos en esta casa

Voz 29 14:59 era casi dos cientos mil los uranio

Voz 0313 15:04 estará la historia Aurelio llamado el Señor de los Cielos narcotraficante mexicano que logró infiltrar prácticamente dominar el Gobierno como muy polémica e en por sí

Voz 5 15:14 contaba una historia demasiado heroica del tipo y claro eso es muy peligroso también

Voz 0313 15:19 pero él aspiraba a convertirse en el más poderoso de México de México por cierto de donde era también Teresa Mendoza La reina del Sur acordaremos una novela de Arturo Pérez Reverte que adaptaron a la tele una mexicana que tras el asesinato del guerrero que era su novio se viene a vivir a España se ve metido en todo el tema del narcotráfico

Voz 30 15:41 bueno a Teresa Matarrosa tu

Voz 1 15:45 sí

Voz 30 15:46 así que Corrie corre cuanto puedas porque ahora te van a matar a tiros

Voz 0313 16:04 hay muchas series hay bastante producción con el tema del narcotráfico como telón de fondo como hilo conductor principal Bono está Breaking Bad por ejemplo pero en España series se han dedicado han pisado este terreno More hay dos

Voz 5 16:16 el ojitos Estamos uno que veremos en breve

Voz 0313 16:18 eh que es Fariña basada en el libro de Nacho Carretero Mata lobos una serie que triunfó entre dos mil nueve y dos mil trece en la televisión gallega

Voz 1 16:28 hay claras devocional

Voz 0313 16:44 fueron cinco temporadas casi noventa capítulos una audiencia en torno al veinte por ciento de share que son auténticas

Voz 5 16:51 tiempo sí sí logró el premio come

Voz 0313 16:53 por ficción europea en el año dos mil doce hemos invitado a su creador asomarse a la ventana al creador de matar lobos Carlos Portela buenas tardes

Voz 31 17:00 hola buenas tardes

Voz 0313 17:02 bien les hemos invitado a Gemma Rodríguez Neira que es uno de los guionistas de Fariña que dentro de poquito no sé cuándo veremos en Antena3 germanos a ella no acudir o no queremos me encanta tenemos fe oye cuando alguien dice que se ha dicho porque hay que que Fariña es el cosa la española eso es un piropo o el reduccionismo yendo

Voz 1481 17:25 pienso que ojalá lo sea por la repercusión que ha tenido narcos y por la calidad de la serio desde luego sea que sería sería un un honor que nos comparen con ella pero prefiero que sea cuando ya la hayan visto inocentes

Voz 1826 17:37 pero Fariñas se ha podido hacer gracias al éxito de narcos así han sido más receptivas las teles

Voz 5 17:41 bueno yo creo que entre otras cosas no gracias al evalúe

Voz 1481 17:43 John del del panorama televisivo Generali de ida de las cadenas de los últimos años y también gracias al éxito de otras series extranjeras desde luego que sí

Voz 5 17:53 no tenemos que eduque semana ha perdonado Carles

Voz 0313 17:56 no no se va a apuntar a es

Voz 5 17:58 esto también una serie Telecinco deseaba vivir sin permiso que también está en ello también tiene ese trasfondo una serie Movistar llama gigantes que es de Urbizo y eso significa que está que la historia está de moda es decir lo que pasa es que éstas están todavía más en preparación

Voz 0313 18:12 esto significa que es tendencia verdad Mariola sí sí

Voz 5 18:15 si no no de verdad ahí desde luego yo estoy segura que es narcos quién ha dado el pistoletazo de de salida que nosotros siempre tiramos un poco de bueno de chupar rueda en ese a bordo

Voz 0313 18:26 quería preguntarles quería preguntarle a Carlos y si el éxito que tuvo Mata lobos en en en la televisión gallega que fue un éxito muy grande si si si crees que se puede repetir con otras series a nivel nacional no como como Farina por ejemplo que se que se está haciendo si este subgénero como para que para que cautiva al al gran público

Voz 31 18:43 sí yo creo que desde luego que que vamos que no sea el tema en concreto las que habéis comentado yo creo que tienen enfoques completamente diferentes con lo cual vamos es un es un subgénero dentro de del policíaco de

Voz 5 18:58 bueno eso subgénero dices me sorprende esto

Voz 31 19:02 sí yo creo que sí casi en este momento ya casi tiene categoría de este subgénero porque ahí empieza haber un montón de producciones que tienen unas características muy concretas y que tratan directamente al tema

Voz 0313 19:12 de la de la drogado en lo o el aznarismo series yo les llamaría oye Carlos Si Gemma Ramón Campos también hay que ser gallego o gallegas a seguida de narcos son ampliaron poniéndole el va creo que hay que serlo es verdad que ha vivido haber crecido rodeada

Voz 1481 19:29 determinadas situaciones jocosas que ser normalizada en su momento pues ayuda a que a que te genere un interés no y que hables al final también de tu entorno y siempre hablar de lo propio es es muy bueno para un creador

Voz 5 19:43 este libro en el que estaba basado Fariña que eran del de Nacho Carretero que que es un libro muy interesante yo creo a verbos

Voz 1481 19:51 otros llegáis a ese libro porque queréis contar una historia de narcos os llega el libro como como es todo a ver la realidad es que nosotros llevábamos intentado hacer la historia en el narcotráfico en Galicia desde hace muchísimos años de hecho lo intentamos en Televisión de Galicia hace mucho tiempo con un proyecto muy diferente al que hizo Carlos después himno no tuvimos opción al final Carlos pues acabaron hace cuando Mata los lo pero eso estaba ahí desde hace tiempo y entonces el el hecho de que saliese el libro de Nacho Carretero eh pues digamos como que lo sacó a primer plano otra vez decirlo contar de una manera tan sencilla y tan cara atractiva no para para la gente que pues que vimos la oportunidad de de pues de juntarnos dejamos nuestra nuestra obsesión desde hacía tiempo con pues con la suya lo inacción poco a partir de ahí

Voz 5 20:38 pero hay una cosa de libros muy curiosa que dice que reza el libro es dice nadie debe olvidar lo que todavía no ha terminado no que nos creemos ahí en la lidia Carles pero no creemos que que son historias como como de antaño no Carlos Portela yo cuando tú haces Mata lobos que aquello está candente ahora parece ser que no no pero si ahí sigue ahí sigue la misma historia

Voz 31 21:00 vamos esto lo de la línea tiene una pinta de convertirse ningún como a poco que lo deje en Nápoles los menudos perdón en Angola

Voz 0313 21:08 era poles una soy soy

Voz 1481 21:10 hablamos la semana pasada de que han detenido de nueva Sito Miñanco

Voz 0313 21:13 sí sí sí lo cual desde que en Galicia

Voz 1481 21:16 la acabado el narcotráfico es evidente que no es cierto lo que hubo tiempos en los que en los que quizá eh había como eh era más público los los narcotraficantes los clanes se dejaban ver más y ahora pues han aprendido donde todo esto pero pero que ha desaparecido es es absolutamente falso

Voz 5 21:36 si estas series también necesitará digamos poner un poco de amor y de romanticismo hará que la el el punto

Voz 0313 21:45 me da más miedo que el granizo de verdad sí pero

Voz 5 21:48 lo vamos a ver si realmente Nos vamos a centrar en lo que lo que importa tanto en Fariña Matt Alós no no no no recuerdo exactamente la vi muy por encima Carles pero yo no sé si abundaban la historia o OSCE perdía también para hacerlo más fácil

Voz 31 22:05 a Carlos esto bueno lo que era básicamente era la historia de una familia retenía miembros en los dos lados exacto hizo todo lo que nosotros nos interesaba más contar era en los que están en medio nunca al final es la gente que sufre de todo lo todo este problema entonces bueno evidentemente había e historias amor pero bueno historias amor como abrasador el matrimonio sólo que sea como tienen todos los narcotraficantes al final cabo están casados también claro

Voz 0313 22:31 el Premio Nobel un premio la Guardia Civil verdad Carlos es decir por serie que José son poderoso es llamativo no que representaba muy bien lo que se estaba haciendo una vez que los trataban como cómo era

Voz 5 22:42 un tipo de cuidado hay que tener cuando se afronta este tipo de temas en un lugar como Galicia que son tema sensible Carlos tú que que que desde allí no como se lo vende sexto a una tele gallega autonómica también cura cuida mucho los temas que trata yo creo que esas cosas

Voz 31 23:00 que sea el momento adecuado Gemma lo decía todos no decir esta idea no no primero en Hernani muchísimas yo creo que todos los es que ha habido en Galicia en algún momento hemos querido hacerla eso armas Si bueno simplemente pues se dio la circunstancia yo creo que el momento adecuado e hice pudo hacer con riesgo porque evidentemente desde un tema como bien decías delicado y sobre todo que la gente yo creo que lo que buscaba era que no hiciésemos un ninguna americana nada más y nada sino que hacemos lo que hay que yo creo que bueno porque yo también he podido ver de de Fariña es un poco lo mismo es decir cuenta cómo fue

Voz 0390 23:35 sí bueno esa es la intención desde luego hacer algo

Voz 1481 23:37 muy documental eh

Voz 0390 23:40 pero luego no lo hay un enfoque puesto en ninguna lista

Voz 1481 23:42 damos de hecho no sé si hay alguna historia de amor llegue conste que a mi me gusta André me bien pero bueno pues me tiene que estar no hay hay cosas Aitor sentimentales desde luego pero pero no son el foco en Fariña y el foco era un poco intentar con la la historia de del del narcotráfico en Galicia a través de la figura de esos grandes capos no de la del de la droga que que son figuras un poco conocidas por todos y que salieron dio a luz en los noventa a raíz de la operación Nécora

Voz 0313 24:13 esa historia Gema al igual que ahora se lo están preguntando aquí mucha gente en la en la línea ahí en la Bahía de Algeciras esa historia va a incluir esa parte esa época donde ser traficante de tabaco no estaba mal visto formaba parte casi del del paisaje social delito administrativo fiscal pero tampoco iba más allá la cosa es que yo creo que

Voz 1481 24:31 es indispensable entender de dónde viene todo esto claro todo esto viene de una época en Galicia muy previa donde donde había estraperlo con Portugal a raíz de ahí pues se empezó a hacerle estraperlo con el con el tabaco el tabaco en aquel momento no era no estaba penado era un delito fiscal exclusivamente con lo cual estaba bien visto por la sociedad y de hecho en iguales

Voz 0313 24:52 pero el tabaco bueno es un delito administrativo son delito fiscal

Voz 1481 24:59 en cambio sobre el proceso de hecho se cuenta cuál fue el momento en el que cambió eso empezó a ser un delito digamos penado con cárcel entonces ese fue el momento en el que mucha gente dejó el tabaco yo decidió que hasta ahí había llegado que en su momento había estado bien pero ya no y otros dieron el el salto al al a las drogas digámoslo entonces contamos un poco desde el principio desde desde esos eh chavales que andaban con la lancha por las frías e con el pues

Voz 5 25:25 con tabaco incluso con marisco

Voz 1481 25:29 e ilegal y tal hasta hasta ser esos grandes señores del de la droga en Galicia

Voz 0313 25:34 no se no se mata lobos pero lo pregunto también por Fariña son son productos son historias con una tesis es decir con un planteamiento un desarrollo y una conclusión o no forzosamente Carlos en vuestro caso que ya la emitidas

Voz 31 25:46 pues bueno si había una tesis que era eso reflejar cómo era digamos la el comportamiento de los clanes allí es decir yo acabamos cuando cuando saciar al tema de bueno en Galicia no abundan los asesinatos la gente desaparece pero no parecen los cadáveres es decir claro porque un cadáver en el fondo es una noticia un periódico es otra la policía se seis como yo en boca de uno de los protagonistas eso es malo para el negocio porque aquí estamos para ganar dinero usar yo no creo que los narcotraficantes Antón dos ni muchísimo menos para entonces ella salga bueno esto es simplemente es una cuestión de que están

Voz 1826 26:19 bueno la ley como no son tontos como son muy inteligentes eso es evidente entre dos lo que creo entre los riesgos está lo evalúa AIS también el hecho de poder convertir a los campos en héroes

Voz 31 26:31 esto es un tema complicado esto que ahora es que es Lugo

Voz 5 26:33 Lemmy claro se ha basado que Pablo Escobar

Voz 31 26:36 la verdad es que es porque con la película

Voz 0313 26:38 yo también Pollard Himma era guapo uno de ellos en nuestra región por el mal que sí

Voz 1481 26:44 un poco hay que diferenciar la fascinación por alguien que hace cosas que tú lo haces o que desconoce es cómo se hacen Iber lo que te puede dejar enganchar a la pantalla yo treinta es de decirle al espectador que eso está bien creo que en ningún momento nosotros en las series intentamos que el espectador piense que eso está bien sea no se juzgan los protagonistas pero se exponen los hechos tal cual fue no

Voz 0313 27:07 pues hoy antes citada Carlos lo de que si se trataba de hacer una una serie uno un producto con con con con ADN confirma propia no hacer una América nada ni ni ni ni en Italia ni cosas de esas vamos a echar una ojeada al exterior a un país concreto aquí el adicto a Francia a ver el tema de las series del del del narcotráfico si ha habido alguna que marque que no como se siguió qué respuesta tuvo corresponsal Carmen Vela buenas tardes hola buenas tardes nació en Italia fue Gomorra no de de Roberto Saviano que eso fue una miniserie que ya no están y emitida fuera

Voz 0390 27:37 eh miniseries oído nada bien basada bien

Voz 5 27:39 el libro es curioso si perdona algo más cosas los día pero Gomorra lleva tres temporadas sino terminado lo hago

Voz 31 27:48 así de hecho va a haber una cuarta así

Voz 5 27:50 sí Vader una cuarta yo sabía que había tres para no sabían de dónde sacan más historias y el libro se digo pero se ha visto

Voz 0313 27:59 en general Liber saca no yo salga día tres pero

Voz 5 28:01 no pero cuarta ahí donde además hay quiero decir es inventada ya entonces bueno es que en realidad

Voz 0313 28:07 tirando es un poco como como que no Major

Voz 31 28:09 hasta luego es decir coges personajes que hace una especie de de mezclas Lillo de personas reales y tal para explicar la situación pero bueno no es tal cual es la situación real no en ese sentido tan tan pues ya como puede hacer Fariña campo carro

Voz 0313 28:25 hoy en Francia

Voz 0390 28:27 sí pues puramente francesa es realmente un aquí no se considera que hay ninguna sede en como tipo narcos no que aquí se ha emitido también pero hay varias que incluyen episodios de drogas porque no queda más remedio si son policiacas como obra jugó por ejemplo o si tratan del sistema de justicia en granas e siquiera en Marsella la la sede de hombres da así segunda temporada el veintitrés de febrero pues las tienen algo más de protagonismo pero seguramente no tanto como la realidad escuchamos la banda de la de anunció

Voz 32 29:04 sí que

Voz 33 29:07 el inglés se sube dos días después por cierto ayer nadie

Voz 0390 29:17 entre los críticos de Francia apostaba por una segunda temporada porque la primera cosechó críticas feroces se decía que era un

Voz 23 29:23 melodrama convencional lineal

Voz 0390 29:26 te y otras lindezas de ese tipo no hay os pongo un poco al día porque esta serie fue anunciada con mucha anticipación para estrenar en Francia en dos mil dieciséis el guiones de Dan Fran que los realizadores Pascal Bretón de Florenci Emilio Siri con un muy buen reparto Ben Al Din Pallàs llegad Depardieu como protagonista que es el actor más caro de Francia nadie podía imaginar que las series fuera tan mala acogida en el Hexágono pero parece que en Rusia donde ha vivido

Voz 34 30:00 por cierto en Brasilia

Voz 0390 30:02 Japón ha tenido mejores notas vamos a escuchar ahora sólo ha de paja

Voz 1 30:09 qué oficio

Voz 0390 30:16 la película sigue la historia donde Se acabó la primera Depardieu es el alcalde de Marsella y ahora va a coquetear con la extrema derecha algo que por cierto hace también en la realidad las demás fijes ir trafico de drogas están claro a la orden del día pero seguramente menos que en la realidad Illa

Voz 1481 30:34 ha acogido esta segunda con más inmisericorde

Voz 0390 30:37 a RTL por ejemplo ha señalado que de paz está muy muy creíble y hace un gran papel que las imágenes de la ciudad de Marsella

Voz 5 30:45 puesto que es una ciudad preciosa pues son en todo caso de audiencia como iba pues con estas críticas a os lo podéis imaginar no le dolía aquí le gustaba esto quiero saberlo

Voz 0390 30:58 yo no la he visto a vale vale solo he visto un capítulo Le primero me parece que la anunciaron con mucho bombo y nada más

Voz 5 31:09 los de Carlos la he visto caer Portela tú lo has visto está sí la he visto es que a mí nunca me interesó y opinó

Voz 0313 31:18 además tener ya hemos borrado su burra mucho antes iba a decir como mucho de suerte desigual pero por la cara

Voz 1 31:27 ya

Voz 0313 31:30 corresponsal Carmen Vela un abrazo acompañará un abrazo luego está

Voz 18 31:38 eh

Voz 0313 31:45 esta es la banda sonora de Mata nuevos Carlos Portela Gema Rodríguez Neira muchísimas gracias a los dos abrazos hasta pronto Mariola

Voz 5 31:53 gracias a esta mañana

Voz 0313 31:56 Artes venga preguntes tanto

Voz 15 32:31 cabo Cut

Voz 1 37:01 la Ventana desde el Campo de Gibraltar Cole carga pienso luego existo Más Platón y menos basada en la tanda de la filosofía

Voz 0313 37:37 Irene Lozano buenas tardes está Algar las buenas tardes cómo estás hoy lo prometido es deuda hacia una horita por la radio han encontrado un personal

Voz 1 37:44 jeque que decía que había filosofía en Operación Triunfo yo digo

Voz 0313 37:49 juntar a Irene dentro de un ratito cuando venga por aquí abrir la ventana de la de la de la filosofía ya era un gag de Especialistas secundarios pero yo quería aprovechar para preguntarte si es posible en cualquier faceta Moguer aspecto de la vida encontrar alguna gota algún ingrediente relacionada con la filosofía o hay territorios donde eso es imposible directamente

Voz 0813 38:06 bueno no no una vez en toda la la filosofía trata sobre la vida Osaka centro vuela en todas las facetas de la vida de filosofía y en operación Trio

Voz 0313 38:13 lo note incluso fíjate que que cada vez

Voz 0813 38:15 más todos vivimos la vida como un reality sea ven fíjate hasta qué punto esa sensación de de ser excluidos de quedarnos fuera de la competición que hay cada vez más en los trabajos etcétera no deja de ser una una invitación de los realitys obsérvese

Voz 0313 38:29 el reality es verdad también es verdad que vivimos en un mundo donde continuamente recibimos mensajes casi órdenes de todo tipo no Hierro hablábamos en La Ventana con Antonio Muñoz Molina cuando comentábamos su última novela un andar solitario entre la gente y además son mensajes igual no nos damos cuenta pero de de de un gran contenido ético

Voz 5 38:46 éticos no se cumple tus sueños

Voz 0313 38:48 ese Valiente tú puedes hacer esto lo otro lo de más allá vive todas tus vidas al máximo nos obligan a unos intentan obligar de alguna forma tomar decisiones inmediatas pero la pregunta es estamos capacitados para ajustar nuestros deseos sabemos por decirlo lisa llanamente no ser imbéciles moralmente cuando tomamos decisiones Irene empezaríamos por ahí

Voz 0813 39:07 bueno es una de las cosas más complejas de tiene que hacer nuestra mente tomar decisiones no hay en decisiones muy difíciles el dilema que hemos hablado alguna vez de sobre ello del dilema moral el el lema

Voz 0313 39:19 lo mismo es lo mismo dilema que disyuntiva días

Voz 0813 39:22 Emma es lo mismo que disyuntiva pero muchas veces se usan mal porque las dos si te fijas llevan el prefijo This creo significa dos entonces dilema es cuando tenemos dos opciones y además son mutuamente excluyentes que si elegimos una no podemos elegir la otra y luego el economista Rodríguez acuñó el famoso lema de Rodríguez que es lo mismo cuando hay tres opciones pero el dos excluyen una tercera no lo contaba a propósito de la globalización la democracia y la soberanía el decía si tenemos globalización económica democracia y por lo tanto desarrollamos instó

Voz 5 39:52 el ex internacionales para que sea

Voz 0813 39:54 de esa democracia pues vamos a perder soberanía nacional si elegimos soberanía nacional y democracia tenemos Trump osea tendremos proteccionismo tenemos nacionalismo etcétera Easy elegimos globalización y querer mantener la soberanía o por lo menos la autonomía como país lo que va a provocar es un descenso en la democracia porque al final se tomarán decisiones en instituciones y serán decisiones que no controlemos ni control en los parlamentos no

Voz 0313 40:18 porque al final cuando hablamos de de imbecilidad moral a qué nos referimos exactamente

Voz 0813 40:23 bueno yo lo leí el el exactamente la expresión en en Fernando Savater en su ética nada para Amador que la recomendamos no a todos los oyentes solo entre entre los quince y los ciento veinte años porque es un libro que verdaderamente para para introducirse en la ética es maravilloso hiel hablaba Se refería a la imbecilidad moral como esa incapacidad para tomar decisiones decisiones que tienen un componente ético que muchas veces se nos escapa tomamos decisiones prácticas en la vida que nos parece que sólo son prácticas pero pueden tener un componente ético y entonces el imbécil Morales el que o bien no es capaz os equivoca cuando tiene que tomar decisiones y no no aprecia ese componente ético que tiene no establecía toda una tipología de de decirles Morales que nosotros lo que hemos hecho hoy para para el programa es seguir ir ha ejemplificado cada tipo de ahora con un protagonista de una película o un personaje ver una vida por ejemplo el imbécil moral

Voz 0313 41:16 que no quiere nada en el cine podría ser el personaje el nota te acuerdas

Voz 0813 41:21 tal vez por ejemplo

Voz 1 41:23 algún empleos señor Lewinsky emplea pues yo sí trabajo selló así que si no le importa me importa al nota le importa es intolerable entiende tío esta agresión

Voz 0313 41:35 es algo intolerable osea que su mujer

Voz 1 41:38 no tiene por aquí pero estamos hablando de este asunto espero que algún día mi mujer aprenda a vivir de su asignación es amplia pero siguió un problema suyo no mío como la alfombra es un problema de usted igual que que la varias responsable de sus fuertes la viga al margen de aquí es decir a echar la culpa no puedo resolver de sus problemas señor Solbes te puede joder si buena respuesta en su respuesta para todo hágase lo tatuar en la frente su revolución ha terminado el bosque mis condolencias

Voz 44 42:16 eh tú el eh

Voz 0313 42:28 este prototipo del imbécil moral que no quiere nada que sería el perfil del del nihilista delito

Voz 45 42:34 claro el gran el gran le bosque es una película sobre el nihilismo no y el que no quiere nada pues es que piensa que todo le da igual que no vale la pena levantarse de la cama que nada de lo que uno haga va a cambiar nada ni en tu vida ni en la de los demás eh pues no sé la gente que cuando tiene que tomar decisiones por ponerlo en un ejemplo muy cotidiano y cuando ésta

Voz 0813 42:55 casado está mal y cuando está divorciado también está mal no que no que no porque no pues eso que no quiere ni una cosa ni la otra pues el cual finales

Voz 0313 43:03 pero al final no tomar decisiones es una forma de reactivar

Voz 0813 43:06 gente osea era la la lo que nos enseña la ética es que al final incluso por por omisión uno también acaba el diciendo no por lo tanto es mejor elegir conscientemente

Voz 0313 43:40 vamos con la segunda categoría o al segundo tipo de imbécil moral el el que lo tiene todo dado que es es el que más abunda la actualidad allí hemos buscado como ejemplo ha costado pero bueno El show de Truman al final el director del programa para que no

Voz 31 43:52 de acuerdo la película que es como una especie

Voz 0313 43:55 de Dios le da a elegir entre seguir en un mundo ficticio donde sería Feriz todo estaría control

Voz 5 43:59 dado y Fini manejado de tal y el Real que sí

Voz 0313 44:02 cuál pero donde nadie les haría y además se sentiría solo

Voz 33 44:10 por eso básicas repletas de actriz escúchame Truman ahí fuera muy más que la aquí aquí en el mundo que para

Voz 1 44:22 las mismas mentiras los sunís los españoles nada que temer

Voz 33 44:36 con los que tú mismo has tenido una cámara mi cerebro

Voz 1 44:45 por eso no puede tener marcha

Voz 44 44:56 que Tita Ghanem

Voz 0313 45:29 es este imbécil moral Irene no sabe que no se puede tener todo no

Voz 0813 45:33 claro este lo que el edil lo que viene a decir al final la película es que que vivir es arriesgado vividos en la vida real es arriesgado porque porque hay que elegir porque elegimos en condiciones de incertidumbre casi siempre en mayor o menor pero con mucha incertidumbre porque no sabemos cómo va a ser la vida en el futuro entonces la forma más fácil de no elegir cuál es elegir todo para así no descarta de no renunciar a nada ahí es una es un tipo de de imbecilidad moral muy abundante hoy porque vivimos en el mundo de la multitarea de creemos que podemos hacer todo a la vez porque vivimos en una sola ciudad de consumidores en la que si lo piensas la existencia de deseos insatisfechos es lo que garantiza que la rueda del consumo siga girando no que siempre nos parezca que nos falta algo que podemos tenerlo todo que podemos tener algo más y así siempre vamos a a seguir haciendo funciones a rueda del consumo esa ese sistema económico político y etcétera no pero al final pues eso elegirlo todo equivale a no elegir nada ahí no corre riesgo entonces vivir sin riesgo pues es imposible

Voz 1 46:34 sí

Voz 0313 46:49 es imposible y además muy aburrido el saltamos del imbécil moral que lo quiere todo al que no sabe exactamente lo que quiere dice Savater que es el conformistas sin reflexionó o rebeldes en causó si seguimos en el cine un ejemplo podría ser el de más renta con lo recuerdas entre

Voz 5 47:04 Trainspotting eligen empleo

Voz 46 47:07 eligió una carrera elige una familia elige un televisor grande que te caes elige las palabras coches equipos de Compaq abrelatas eléctricos elige la salud colesterol bajo seguros dental

Voz 1 47:17 los elige pagar hipotecas a interés fijo elige un piso piloto feliz elige ropa deportiva en maletas a fueron el eje pagar a plazos ultraje de Marta en una amplia gama de los elige el bricolaje preguntarte quién coño eres los domingos

Voz 46 47:32 Félix que sentarse en el sofá Vertele concursos que en votar la mente y aplastar el espíritu mientras iba estuvo Care puta comida basura elige cutres cedería juzgando dañando décima en un asilo miserable siendo una carta para los datos egoístas y hechos polvo que ha engendrado para reemplazar tiene Elige tu futuro

Voz 1 47:46 elige la vida yo elegí no elegir la Ricard dirigir otra cosa la razón con quién necesita razones cuando tienes heroína

Voz 45 47:59 es un poco de miedito él directamente del Este pero fíjate que hacía dice no hay razones cosa que lo es

Voz 0313 48:05 está todo lo que está argumentando Savater en esta

Voz 45 48:08 dicción del imbécil moral es que los descarnada cañón directamente claro que lo que hagamos tengamos una razón para hacerlo no y el que no sabe lo que quiere pues al final desbordado por por tener que elegir entre todo lo que hay pues le desborda hay este pues nada pues me quede como estoy este efectivamente acaba sometido a la presión social y acaba haciendo lo que otros quieren porque al final siempre hay gente que sí sabe lo que quiere ir te lleva por ese camino no

Voz 0313 48:31 luego hay una cuarta categoría de estar muy curiosa el que sabe que quiere pero lo saben más o menos sí sabe incluso porque lo quiere pero no le pone empeño si miedo hice queda una muy cortito de fuerza hay un personaje podría ser John Travolta en Pulp Fiction efectivamente

Voz 19 48:49 esta noche una afortunada pared se llevará este prestigioso trofeo Elena se nuestros primer los concursantes aquí

Voz 47 49:05 Ana al meta crisis quemarse estos Mi Madrid tu jefe te dijo que me sacarlas hacer lo que yo quisiera quiero bailar ahora quiero ganar quiero ese trofeo

Voz 19 49:17 a tono Estados a nuestros primeros concursantes de la cita como se llama Señor envía aguas y cómo se llama su amigo Vincent Pérez Roque sabe la vamos allá

Voz 0313 49:37 hay el personaje de Travolta bailada mejor que pensaba noise

Voz 0813 49:40 sí efectivamente Éste además es un tipo que todos hemos conocido alguno en la vida que porque claro parece que sabe lo que quiere y te lo cuenta con mucha convicción de edad incluso lecciones discursiva de lo que quiere pero luego es gente que nunca toma decisiones ya lo sabe todo en la teoría pero como le falta la fuerza ole sobra el miedo pues no es capaz tomar decisiones al final que el ocurre también pues que también se deja llevar por la corriente y acaba bailando pues las decisiones de otros que es lo que les pasa a Travolta

Voz 0313 50:19 y luego está para terminar la quinta categoría del imbécil moral que es el que quiere algo con con

Voz 0813 50:24 mucha fuerza es decir pero está totalmente equivocado

Voz 0313 50:27 respecto a que esa realidad Iker es lo bueno es un ejemplo clarísimo rotundo podría ser Ciudadano Kane

Voz 31 50:34 tienes ahí mi declaración de principios hijo te rías la determinado describir ahora mismo señor Kay no prometa algo que luego no pueda cumplir voy a cumplirla proporcionará a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que le con fidelidad y exactitud las noticias también les proporciona Arribas hablando en primera persona la gente de conocer responsable si podrá leer las noticias en cinco con toda su autenticidad porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos también les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos

Voz 1 51:13 y los seres humanos

Voz 31 51:16 firmado esa

Voz 48 51:23 Rivera O'Leary es decir si se adhirió a viene grácil en la era la la vivir

Voz 1 51:35 sí

Voz 48 51:39 he eligió

Voz 1826 51:43 sí

Voz 0313 51:49 viva Irene la última pregunta sería si hay algún sistema para para prevenir Nos frente a la imbecilidad moral si los podemos preparar contra eso bueno

Voz 0813 51:59 lo que hay que hacer es tener conciencia de lo que han dicho los filósofos desde la antigüedad no pararnos a pensar lo que somos paramos a pensar y a reconocer a nuestros semejantes es saber que no todo da igual que que queremos vivir la buena vida La buena vida en sentido filosófico que es la buena vida ética y eso significa vivir humanamente dándonos humanamente a nosotros mismos y a los demás y sobre todo que les puedo insistían mucho los estrictos pensar y prestar atención no sólo en lo que hacemos sino en por qué lo hacemos lo que hacemos es lo que queremos hacer es decir no buscar coartadas que también es que es muy típico de la imbecilidad moral de A no me ha quedado más remedio que hacer esto no he tenido pues en el fondo negar que somos libres no y pensar pues que pues que no nos queda más remedio que dejar que otros elijan por nosotros cuando al final siempre al menos al menos el último reducto de libertad que tenemos siempre es decir que no es decir bueno puedo yo lo puede ser como decía Pablo Milanés en aquella canción I no siempre hace lo que quiere pero al menos tienen derecho de no hacer lo que no quiere no al menos eso

Voz 0313 53:11 vamos cerrando esta Ventana de la filosofía con el ejercicio para los oyentes Roberto venga pues mira no

Voz 1826 53:16 sabía lo que quería los oyentes llegó Irene y les dijo ir a correr por un cementerio en realidad estoy esas experiencias esta cosecha en Platón arroba Cadena Ser punto com dice Nazario que lo intentó en su pueblo pero más que correr en el cementerio salió corriendo del cementerio era ya de noche ladrón perro de un chalé cercano y ya saben hemos visto muchas tantas películas de miedo corrió como una bestia para huir de allí Pena penita que firma así dice que no es nada

Voz 4 53:42 daño para el para ahí ya lo de correr por el camposanto

Voz 1826 53:45 abrí el cementerio de Carabanchel hay avenidas que ya quisiera los vivo se corre con mucha paz y tranquilidad sin tráfico y contaminación

Voz 0313 53:53 que dice que ha corrido ha hecho ejercicio pues

Voz 1826 53:55 doce los cipreses de su casa al cementerio hay un camino de subida espectacular le encanta el olor a Ciprés sobretodo cuando llueve dice que es agradables y no te sino te comes la cabeza con historias que son pura

Voz 0313 54:08 pero eso no es fácil haber Irene deberes para la próxima semana que ejercicio les proponemos