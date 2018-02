La Ventana (20/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 Gavín se servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias el Gobierno reconoce que la sentencia del Constitucional que anula la financiación con fondos públicos de educación privada en castellano puede afectar a sus planes para impulsar la lengua española en los colegios catalanes lo acaba de asegurar el ministro Íñigo Méndez de Vigo en el Senado ahí está Adela Molina adelante

Voz 0011 00:27 el ministro Méndez de Vigo reconoce que esa decisión del Constitucional condiciona la fórmula que está estudiando el Gobierno para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña a través de la preinscripción escolar

Voz 0838 00:36 estudiar la sentencia ya les dije el otro día que estábamos trabajando en ello está esto es una novedad

Voz 2 00:42 eh no no esperábamos que el Tribunal Constitucional se pronunciara hoy y por lo tanto en lo que lo que dice la sentencia también lo tendremos que llevar a nuestras a nuestros estudios estas reflexiones

Voz 0011 00:56 antes que el ministro ha hablado también aquí en el Senado el presidente del Partido Popular en Cataluña Xavier García Albiol ha admitido también que esto condiciona al Ejecutivo y ha dicho que es partidario de que el Gobierno se tome su tiempo para encontrar una fórmula eficaz y garantista sobre la enseñanza en castellano en catalán

Voz 1667 01:09 en el Parlament Yus Per Cataluña lamenta que la Mesa de la Cámara haya aplazado una vez más la tramitación de la reforma de la Ley de Presidencia la reforma con la que el bloque soberanista quiere facilitar la investidura de Carles Puigdemont la parlamentaria de la antigua Convergencia Gemma Yaris descarta abrir una nueva crisis pública con sus socios de Esquerra por esta nueva decisión

Voz 3 01:29 creemos que no hay ninguna dificultad formal ni legal para que se tenga que solicitar un informe a los letrados del Parlamento pero no no no vamos a hacer de eso conflictos es decir es es solicita el informe a los letrados y sigue su cauce previsto

Voz 1667 01:46 este martes han comparecido ante el Parlamento británico los máximos responsables de Oxfam para dar explicaciones del escándalo de sus enviados a Haití después del terremoto la organización ha reconocido hasta veintiséis nuevas denuncias de acoso sexual dentro de la organización Londres Begoña Arce

Voz 0273 02:01 el director general de Oxfam Mark Goldring y otros dos responsables de la organización se han deshecho en excusas una docena de veces han pedido perdón durante su comparecencia esta mañana ante la comisión parlamentaria cursos

Voz 4 02:16 en Oxfam Gran Bretaña hemos recibido unas veintiséis denuncia al

Voz 0273 02:23 menguadas nuevas revelaba Golden casos que la ONG está investigando el pasado año la organización se enfrentó a ochenta y siete denuncias de conducta inapropiada

Voz 5 02:33 el Es tarde de Champions José Antonio Duro el Barça vuelve este martes a Europa partidos de ida de octavos de final desde las no menos cuarto Chelsea Football Club Barcelona lo contaremos desde las ocho y cuarto en Carrusel deportivo el partido del Barça también el cruce entre el Bayern de Munich y el Besiktas hoy Champions también mañana jugarán Sevilla Manchester United en el Sánchez Pizjuán en Villarreal Rubén ha detenido en Valencia acusado de delitos de lesiones detención ilegal y robo su club le ha abierto esta tarde un expediente

Voz 1667 02:59 la previsión del tiempo vuelve el frío llega una nueva masa de aire por el norte que provocará una bajada generalizada de las temperaturas y nieve en la mitad norte de la península siete y tres

Voz 6 03:10 tres familias de verdad es tan segura hasta el noventa y nueve

Voz 0867 03:12 coma nueve nueve nueve por ciento de que cerrado

Voz 6 03:15 pero el grifo de Yamaha por eso las familias de verdad necesitan un seguro como el de Mapfre que nunca te falla que está ahí cuando lo necesitas en tiempo record para que viva sin preocupaciones Mapfre colaborador de Alicante Puerto de salido de la vuelta al mundo Ávila

Voz 1667 03:30 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en la Ventana y a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 1 03:39 a ser servicios informativos

Voz 0838 03:44 ligue la rebaja final de El Corte Inglés

Voz 7 03:47 que ocho de febrero ofertas increíbles que no te puedes perder ofertas como blusas pantalones y prendas de punto para mujer por Moody's con veintinueve y también para mujer abrigos por veintinueve con noventa y nueve es el momento es la rebaja final en El Corte Inglés sólo esta el veintiocho de febrero

Voz 4 04:05 a mano Carreño

Voz 0838 04:11 cuando decimos que este es tu Larguero lo decimos por algo habré guitarras pulsión a Ramos sí o no parece justa la sanción a Cristiano Ronaldo que te parece lo de Fossoul ya tu opinión cuenta hay tanto de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 1 04:24 dar el número de Balaguer para que tus opiniones que creo recordar que existe

Voz 8 04:28 ah me dice Javi Blanco que sí que está bien el número tres cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias mandas tu nota de voz fijáramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto es Cadena Ser

Voz 1 04:41 la última hora

Voz 10 04:56 eh

Voz 11 05:00 sí eh

Voz 1826 05:27 son las siete de la tarde y cinco minutos las seis y cinco en Canarias si suenan los siempre reconocibles y legendarios Beatles pero bueno lo hacen en esta ocasión porque entre sus logros también está el de ser una de las bandas aún hoy en día una de las bandas más pirateadas de la historia de la música hoy en día continúan siéndolo ya hablamos de piratería porque la Guardia Civil esta mañana bloqueaba veintitrés páginas web piratas de descarga ilegal de películas series de música lo hacía también con tres de cine hace escasos días y parece que todo esto forma parte de una gran operación una una campaña de bloqueo de páginas web de descargas de contenidos protegidos por derechos de autor según un informe del Observatorio de la piratería cerca de ochenta y siete y medio por ciento de los contenidos consumidos en Internet en dos mil dieciséis cerca del ochenta y siete y medio por ciento fueron ilegales bueno cine es el contenido más pirateado también la música a los libros los videojuegos pero el cine es el contenido más pirateado un treinta y dos por ciento de los usuarios bajan contenidos de forma ilegal a través de la red Octavio Dapena director gerente de de EGEDA qué tal muy buenas tardes bueno en general es la entidad que gestiona los servicios y los Derechos de los Productores Audiovisuales estas es una muy buena noticia no la operación eh que esta mañana ha llevado a cabo la Guardia Civil de bloquear veintitrés páginas que cierran la puerta a acceder fácilmente a la a la piratería

Voz 0685 07:00 como buena noticia no sólo para la gente sino para todos los titulares de derechos de propiedad intelectual como decías tú piratea todo sin la música y las series los Juegos lo tiros últimamente bueno pues estamos teniendo buenas noticias el sentido de bloqueos de páginas web que de avances en la lucha contra la piratería pero es cierto que todavía hay mucho trabajo claro

Voz 1826 07:25 por lo que conocemos de los detalles de esa operación a ver a nosotros nos parece técnicamente entonces mucho más sencillo de lo que ahora le vamos a preguntar a un experto e mucho más sencillo de lo que se presuponía de verdad es tan sencillo acabar con la piratería que es lo que faltaba por qué no se daba el paso

Voz 0685 07:42 no no es ni mucho menos sencillo de hecho llevamos muchos años cosa empeñados en mejorar la protección de la propiedad intelectual y todavía queda mucho camino eh pero pero sí es cierto que con voluntad de todas las partes tenemos legislación suficiente crisis aplica lo único que hay que aplicarlas con con convicción como lo hizo todo con en con carácter urgente porque estamos hablando de de consumo rápido primero la todas las películas necesitamos que se aplique urgentemente estamos en un momento bueno porque va calando más la conciencia no creo que ahora mismo tanto la Administración como los medios de comunicación como vosotros los hechos y también al cielo los operadores de telecomunicaciones Herschel mucho es ir en este en este aspecto pues empezamos a remar todos en la misma línea puede llegar a bloqueos como los que hoy ha anunciado la Guardia Civil

Voz 1826 08:40 claro eh nombraba a los operadores de telecomunicaciones tendrá algo que ver el hecho de que desde el dos mil dieciséis el consumo de descargas ilegales sí que sí que ha bajado parece que eso está relacionado con la aparición o con la proliferación de ofertas también de esos operadores lo que tienen que ver los operadores directamente con los contenidos que se que se ofrece no contenidos legales quiere decir a través de la red

Voz 0685 09:05 gestas es una de las bazas principales para para luchar tener plataformas legales que cesó al contrario que calidad precios bastante asequibles para para el consumidor ya estamos notando cada vez hay más abonos a este tipo de plataformas la piratería quién baja ligeramente pero evidentemente este es un buen encuentro cortina para para combatir trata

Voz 1826 09:33 DGB que que salude Adolfo Hernández que subdirector es cofundador de Cyber Ciber es el primer grupo de ciberseguridad en habla hispana Adolfo Hernández qué tal muy buenas tardes

Voz 0685 09:43 hola buenas tardes primero la pregunta que estamos lanzado

Voz 1826 09:45 don de forma retórica un poco al al aire ahora se tienen los medios ahora es cuando se ha tomado una decisión y la policial por así decir o era más fácil lo es más fácil técnicamente bloquear esas esas páginas web de lo que creíamos

Voz 0685 10:03 pues me vinieron personalmente creo que técnicamente no creo que sea más complejo que hace unos años en lo que pasa que aquí los tanto mecanismo policial judicial para ordenar el cierre judicial de esos portales web que estaba viviendo esos contenidos sobre todo cuando lo que estamos viendo según estamos hemos comentado aceptó hace muy poco tiempo con él incansables de de la operación de la Guardia Civil del grupo temáticos y ahí lema que tenemos es que aunque son contenidos que están haciendo consumidos en España y que desde territorios lo ocurrido antes son incluso sin haber leído muchos de ellos referencia a a veces hay un vínculo con Latinoamérica y concretamente con Argentina lo bueno sería implica coordinación judicial entre jurídico me distintas con órdenes sigue más eso es mucho más complejo es decir

Voz 1826 10:52 porque no basta con darle una orden judicial desde aquí desde nuestro país a los operadores que que trabajan aquí en España para decir susurró sus usuarios no podrán entrar en estas páginas web con eso no es suficiente

Voz 0685 11:06 no es suficiente porque rápidamente ese servidor con esos contenidos aparecen otros dominios en otro país en otro proveedor ese dice en por lo tanto es como luchar contra o no encontrar una hidra no acordarse al ser mitológico que cortarles la cabeza salían pues no que la cabeza pues en realidad es un es una cooperación policial y judicial la tierra el la problemática que tenemos en el pico entre la territorialidad en cuanto a la acción criminal acción criminal contra la propiedad intelectual en este caso no

Voz 1826 11:35 claro porque señor da pena sí que hemos hablado de muchas ocasiones de que este es un problema es un problema económico social e ustedes han barajado tienen algún estudio de en cuanto se podría cuantificar una operación como ésta es decir o el poder acabar con la piratería que supone en términos reales económicamente

Voz 0685 11:52 bueno para el así que tenemos que tan sólo se así se oirá es ahora una piratería cero pues aumentaría la producción de define en al menos un cincuenta por ciento también el valor de la de la industria entre un cincuenta por ciento de las totalmente rondaría gruesos parada sin cubrir que cosas pierden quinientos setenta y seis millones de euros o vía ingresos impuestos todos los ánimos Italia donde el número de empleos cero sacábamos a los setenta mil empleos directos e las empresas creativas sin piratería on el derecho de sería cero pues para aumentar perfectamente en veinticinco mil nuevos empleos en directamente podrían engrosar los beneficios serían aunque también somos conscientes a la piratería difícilmente lo vamos pero si quería apuntar aunque los bloqueos no sean sus éxitos son son necesarios y en los últimos años han bloqueos llama heridos en un setenta por ciento de bajada de la piratería

Voz 1826 13:07 con lo cual hay que seguir machacando

Voz 0685 13:10 eh sobre los bloqueo de las páginas y piratas ir a trabajar en esa sensación oferta legal ir bloqueo

Voz 1826 13:19 Adolfo Hernández subdirector y cofundador de decide ser idiota pena director gerente de de EGEDA muchísimas gracias y muy buenas tardes

Voz 0685 13:27 Madrid

Voz 12 13:29 no nos

Voz 11 13:32 u

Voz 13 13:39 eh

Voz 11 13:48 sí

Voz 13 13:50 y no

Voz 14 13:54 estas

Voz 4 13:56 no

Voz 1 13:58 a unos exactamente porque te elegir ya unos exactamente porque el largo camino juntos Kelly hipoteca naranja de ING con el precio Cruz cero cero comisiones encuentra Laie

Voz 8 14:18 mi hijo Javi que dice que quiere ser ventrílocuo pues oye al menos así no estará solo

Voz 15 14:23 cuando pasen los congresos de bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar

Voz 16 14:29 la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo

Voz 15 14:35 con con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso

Voz 16 14:39 mina Cayetana Guillén Cuervo Adela Cortina Enrique Martínez

Voz 17 14:44 eso es más con el patrocinio de Pachá eran zoco revista nada sin tu plana punto com turismo de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 18 14:54 estás estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque así Humet contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido Ahmet consulta tu farmacéutico dietista

Voz 15 15:06 si hoy no te quieres perder Hora veinticinco toma nota son las ocho y siete en Canarias de ocho a ocho y cuarto el primer repaso a la información del día algunos fallos

Voz 19 15:16 la gestión del temporal mareo y dos buenas buenas noches Ángels Vadillos buenas noches qué tal buenas noches gramos para el anal

Voz 0838 15:21 seis verán alguna responsabilidad en el Gobierno

Voz 15 15:24 de las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Angels Barceló

Voz 1 15:41 la última hora de última hora que buscamos en Andalucía

Voz 20 15:46 tres bomberos sevillanos enfrentan a diez años de cárcel por cada persona que rescataron en Lesbos cuando realizaban labores de rescate en el Mediterráneo el Defensor del Pueblo Andaluz reclama al Gobierno central que les proteja garantiza un juicio justo los bomberos contarán mañana en el Parlamento Europeo su situación

Voz 1826 16:04 ahora desde Aragón ha abierto sus puertas la feria interna

Voz 20 16:06 el canal de maquinaria agrícola inaugurada por el Rey Felipe VI en ella participan XXXIX países con un impacto económico en Zaragoza de unos trescientos millones de euros

Voz 1826 16:15 titular desde Asturias la Guardia Civil contento

Voz 20 16:17 vendo dando el origen de los veinticinco kilos de angulas que incautaron a dos asiáticos en el aeropuerto de Asturias cuando pretendían volar a Vietnam llevaban las angulas vivas en veinte garrafas de agua hace en el interior de dos maletas

Voz 21 16:29 qué es noticia en Baleares pues el Supremo confirma que el rapero Walton y que irá a prisión por injurias a la Corona y enaltecimiento en sus canciones su defensa anunciado recurso ante el Constitucional dicen las SER que un rap nunca puede ser un delito de que hablamos en Canarias

Voz 0838 16:44 pues aquí continúa la espera de prestar declaración el acusado de torturar y golpear a su esposa el pasado viernes en Tenerife sigue ingresado en la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Canarias víctima de un brote psicótico se la acusa de agredir sexualmente torturar e intentar ahogar en la bañera a su mujer en Cantabria los tribunales exhiben a Sanidad de Cantabria de indemnizar a una mujer que se quedó ciega tras eh esperada con un producto tóxico según la sentencia la alerta sanitaria llegó después de que se produjeran las intervenciones la afectada pedía ciento cincuenta mil euros como reclamación Castilla La Mancha polémica por la retirada del escudo de Cuenca del salón de sesiones del Congreso de los Diputados desde el PSOE Conquense han denunciado que ha sido sustituido por el de Ceuta han pedido explicaciones a la presidenta del Congreso Ana Pastor donde han trasladado su disconforme

Voz 20 17:28 mira Castilla y León aunque ha llovido y nieve los embalses de la cuenca del Duero siguen sin recuperarse se encuentran la XXXVI por ciento de su nivel XXXVI cuando la media por estas fechas supera el sesenta por ciento vamos a Cataluña aquí por una vez la gran mayoría de los partidos catalanes coinciden en celebrar la sentencia del Constitucional que tumba la disposición de la ley Wert que obligaba a la Generalitat a pagar escuelas privadas a las familias que querían escolarizar a sus hijos en castellano sentencia muy contundente que puede llegar como un aviso en plena ofensiva del PP Ciudadanos contra la inmersión lingüística a última hora desde Ceuta Ali

Voz 0838 18:00 dará junto con su mujer y a dúo el niño de la maleta irán a vivir finalmente a Bilbao después de solventarse el juicio al primero con una multa final de noventa y dos euros por un delito contra el derecho de los extranjeros pero con la eximente de parentesco y razones humanitarias abrimos la Ventana

Voz 1826 18:13 la Unidad valenciana el presidente del Senado reciben

Voz 22 18:15 mañana el presidente valenciano Ximo Puig un encuentro que tendrá lugar después de que el Consello aprobara recientemente la solicitud de comparecencia del president en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para valorar el retraso actual en la reforma del sistema de financiación titular desde Euskadi

Voz 20 18:30 la Asociación Presencia Gitana llevará el caso de los Manzanares Cortés al Consejo de Europa quieren que investigue cómo esta familia gitana fue adjudicataria de una vpo en Aste dieta Hinault puede entrar en ella porque lo impiden los vecinos

Voz 1826 18:42 Extremadura los registros policiales realizado

Voz 23 18:44 los en el marco de la operación contra una supuesta trama dedicada el amaño de partidos de fútbol en el que el número de detenidos se eleva a treinta y uno ha permitido incautar importantes cantidades de dinero a miembros implicados en la organización el dinero fue localizado en registros realizados en Barcelona y Albacete según la Fiscalía Provincial de

Voz 20 19:00 bajo Galicia ha reabierto el caso por la desaparición de Sonia Iglesias en Pontevedra agentes de la Policía buscan el cuerpo de la mujer en una vivienda propiedad de su ex pareja de momento el hombre no se encuentra detenido pero sí está presente en el registro policial que continúa hasta ahora el riojano el Gobierno ha convocado para este jueves en la Mesa General de Negociación para avanzar hacia la equiparación de las bajas de paternidad en los empleados públicos de esta manera en La Rioja la baja de paternidad pasaría de cuatro semanas a dieciocho Madrid

Voz 0867 19:26 pues Fomento anuncia aquí una reforma de la estación de Atocha la hará Rafael Moneo de momento tenemos pocos detalles aunque el proyecto ido que pueden llegar a costar ha dicho el ministro de la Serna lo conoceremos en breve una noticia

Voz 5 19:36 desde Murcia el ministro del Inter

Voz 24 19:38 ahora asegura que el yihadista detenido en Torre Pacheco estaba a punto de pasar a ejecutar un hipotético atentado el detenido lanzaba en sus redes sociales mensajes de odio y violencia contra enemigos del Islam e incitaba a unirse a la yihad

Voz 1826 19:52 vamos en Navarra donde aunque sigue lloviendo con fuerza

Voz 25 19:54 la Protección Civil informa de que no se están registrando desbordante

Voz 1667 19:57 dos significativos de los ríos en la Comunidad Foral

Voz 1 20:00 la Ventana última hora

Voz 27 20:10 Campsa y Petronor sales ganando porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Biotech puedes ganar un año de carburante gratis y más de setecientos cincuenta premios de cien euros sin carburante viene a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid comprueba Tutti que de compra más información promo punto madrid punto Repsol punto com

Voz 1 20:29 si no te gusta déjalo si tu ciudad te aburre

Voz 15 20:32 Caja Silver Spirit vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de voltió picas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 28 20:40 se lleva dos gafas graduadas con antes reflejan te por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 29 20:54 en la Gran Vía madrileño triunfa el guardaespaldas derroche de música baile y pasión que se disfruta aún más en pareja regionales una experiencia consigo indies botes centradas en el guardaespaldas que el musical punto com

Voz 0867 21:10 Cifuentes Aguirre y González ya tienen fecha para comparecer en el Congreso de los Diputados por la financiación irregular del Partido Popular de Madrid Cifuentes irá el veinte de marzo antes por tanto de las vacaciones de Semana Santa es cita obligada no puede negarse no puede decir que no

Voz 30 21:25 a la lista de comparecientes es larga pero vamos

Voz 0867 21:30 hoy Bañuelos sigue parece con los miembros antiguos miembros del Partido Popular de Madrid que van a tener que desfilar por la Cámara Baja Javier qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 21:37 qué tal buenas tardes los primeros en pisar el Congreso serán el presunto cerebro de la Púnica Francisco Granados y su socio el conseguidor de la trama David Marjaliza los dos comparecerán el trece de marzo siete días después será el turno lo decías de la presidenta madrileña ese martes Cristina Cifuentes tendrá que compartir sesión con el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez pero no termina ahí Javier por la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP también tendrán que desfilar Ignacio González Esperanza Aguirre lo harán por separado el mismo día será el diez de abril recordamos todos tiene la obligación de acudir a esa comisión pero no están obligados

Voz 0867 22:12 a declarar apunten otra fecha veintisiete de marzo Francisco Granados ya tiene fecha en la Audiencia Nacional también ese día va a completar su declaración la de hace una semana cuando relacionó con la financiación irregular del partido a Esperanza Aguirre a Ignacio González y la presidenta de la Comunidad de Madrid en Madrid además la oposición quiere que los tres junto a Granados desfilen también por la Asamblea PSOE Ciudadanos y Podemos nos creen que Cifuentes va mucho a los platos pero que no muestra el mismo interés por la Cámara de Vallecas

Voz 31 22:41 conversaremos durante algunos minutos con la invitada de la noche en veinticuatro horas de hoy Cristina Cifuentes muy buenas noches muy buenas Nacha está encantada de estar aquí

Voz 11 22:49 hoy tenemos con nosotros es el plato de La Sexta noche toda la Comunidad de Madrid aquí pues muchas gracias pues hoy una campaña Cristina aquí cuenta medida bueno ha presentado una querella criminal

Voz 2 23:06 de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid los señora Cristina Cifuentes Cuencas muy buenos días encantada de estar con ustedes

Voz 1762 23:14 no tiene a ser la presidenta regional en materia de sanidad para los próximos años nada todos son titulares todos son platós de televisión entrevistas dónde responde las preguntas que les gustan y otras que no les gustan hora responde

Voz 32 23:25 bien igual ir menos a los platos o no

Voz 0838 23:28 solo plato sólo a los platós dividir al

Voz 0867 23:31 plicas dicen que señora Cifuentes es aquí donde puede dar explicaciones en el pleno de la Asamblea pues ella prefiere hacerlo en los platos de televisión

Voz 33 23:38 la ventana vete Madrid pues estábamos

Voz 0838 23:47 Javier Casal de otra cosa

Voz 1 23:50 hay una por favor

Voz 34 23:55 de encontraran

Voz 1 23:57 sí

Voz 34 23:58 o sea aquí no hubo manera

Voz 0867 24:03 el político de los martes hoy como el portavoz del Gobierno regional Ángel Garrido consejero de Presidencia mano derecha Cristina Cifuentes qué tal muy buenas tardes cómo está y en esta mesa del cara a cara de La Ventana de Madrid los martes el senador socialista y diputado regional José Cepeda qué tal buenas tardes uno Cepeda hemos pasado del plasma de Rajoy al plasma de Cristina Cifuentes

Voz 5 24:24 bueno yo creo que es importante profundizar no en aclarar todo lo que ha sucedido sucedió aquí en Comunidad de Madrid en los últimos años desde luego fue en ese ímpetu e va a seguir trabajando el Partido Socialista con respeto pero desde luego intentando dejar en evidencia que hay actuaciones absolutamente bochornosas que han acontecido la vida política que ningún madrileño se merece y que desde luego queremos conocer la realidad conocer la verdad para que nunca jamás actuaciones de estas características vuelvan a suceder

Voz 0867 24:55 no Garrido voy con el afectado porque usted lo dejan solo cada martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que siente el frío de la soledad en esa mesa no estuviera confiado no sé si es que echado cuentas estado viendo los vídeos esta tarde desde el nueve de enero ir tengo aquí contabilizado no comparece el presidente en rueda de prensa en esa rueda de prensa posterior el Gobierno en la en la sede de eso yo no se cuela algún motivo cuesta no tiene nada que vender

Voz 0177 25:18 no lo lo habitual en en realidad en todas las administraciones que salga el consejero o el o el portavoz en el Ayuntamiento sólo hay lo que habitualmente que acontece pero la presidenta ello las dos cosas la presidenta comparece todos y cada uno de los de los jueves que hay pleno la asamblea todos y cada uno de los portavoces de los grupos políticos que escuchado hablar le preguntan sobre lo que quieran incluido cualquier asunto como puede ser este lo que ya es el colmo es que partido políticos que han nacido en los platós como puede ser ciudadanos Diéguez le moleste que la presidenta de comunicación irá cuenta veces crea oportuno porque además yo creo que está bien rendir cuentas ante un medio de comunicación para que lo sepan todos los ciudadanos la Asamblea de Madrid pero es que repito todos los jueves se cuatro preguntas que puede formular oposición directamente a la presidenta sino en formular las sola fórmula es asunto suyo

Voz 5 26:04 no no no sabes perfectamente querido consejero de una sesión de control no es una comparecencia no eso lo saben todos los que nos están leyendo eh pero también es verdad que el Partido Socialista por eso decía al principio de intervención creo que queremos es llegar al final de la verdad no nosotros no queremos convertir ninguna comisión eh ni ningún parlamento precisamente en un plató de televisión pero sí que queremos insisto llegar al fondo y conocer la verdad para eso yo creo que es muy importante también respetar la labor del Legislativo respetar la labor de los parlamentarios proviene de mi grupo que he intentado siempre trabajar con seriedad para que se sepa que ha sucedido en el fondo de de los temas con independencia de la responsabilidad judiciales que por supuesto eso está abierto no pero en la comisión de investigación está para dirimir responsabilidades políticas a permitir que un poco de patria

Voz 0867 26:53 porque está muy bien que haya un evidentemente una sesión de control en el Parlamento que pregunten los diputados y qué pasa con los periodistas lo digo porque ayer senos interrumpió una pregunta a los medios de comunicación durante un acto de Cristina Cifuentes y hoy lo hemos escuchado en la portada de de este cara a cara tampoco hemos podido preguntar por otra cuestión que no fuera el himno de España o la visita que hacía a un hospital la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes por cierto acompañada un patinador todo un patinador Javier Fernández

Voz 0177 27:21 si no cualquier va ha tenido un campeón olímpico en campaña mundial

Voz 0867 27:26 de los periodistas ahora mismo la Puerta del Sol

Voz 0177 27:29 si hay una una un político tanto sea hombre como mujer que comparece y que responde a preguntas al periodista creo que es Cristina Cifuentes evidentemente algún caso toca hablar de un asunto concreto como puede ser un hospital o el que fuere pero creo que reconoceremos todos que nadie como de fuentes comparece ante los medios se atienda a los medios de forma absolutamente regular de forma absolutamente transparente pero fíjese lo que pasa cuando al parecer cuando atiende demasiado les molesta a los grupos de la oposición yo

Voz 0867 27:56 nada hay que la gente comparezca

Voz 0177 27:59 luego ante los periodistas responda a las preguntas necesaria e insisto permanentemente yo tenía razón sino Cepeda yo creo que no nos comparable comportamiento el Partido Socialista al de Podemos y de verdad creo que es así pero yo creo que se está cayendo ya un poco quizá cuando uno se pega a las personas que hace las cosas mal acaba también haciendo un mal que a mí no me parece razonable que se llame a una presidenta por unas declaraciones de un señor que acaba de salir de prisión que el propio juez ha desestimado por intereses espurios es decir por intereses legítimos y que la oposición en pleno llama comparece la presidenta por este asunto creo de verdad que es un error es un error en el que el PSOE no había estado de una forma tan clara hasta el momento pero bueno contagiado quizá del resto

Voz 5 28:38 no ve en una cosa no sé si en fin esto de estar juntos en la misma mesa parece que estamos defendiendo pero vamos a ver hay hay que hay una cosa que sería total hay no defendiendo algunas cosas que me parecen evidentes y es que hay algunos partidos políticos que quieren hacer del trabajo parlamentario de las instituciones auténticos circos y nosotros lo hemos venido defendiendo estos micrófonos semana tras semana no estamos a favor de hacer ningún circo mucho menos vilipendiar a nada ni a nadie no por ejemplo nosotros también con respecto a alguna información que se solicitaron con respecto a los temas del canal y que hubo una pérdida no se sabe muy bien de qué forma de qué manera solicitamos también la presencia de los miembros del Gobierno fue precisamente el partido Ciudadanos el que se opuso eh cambió de de de voto en dos minutos yo me creo que ustedes tienen un problema porque es verdad que están en el Gobierno gracias a este partido gracias a Ciudadanos C's no se sabe muy bien por qué

Voz 0177 29:34 O'Shea de repente quieren

Voz 5 29:36 es ser el látigo del Gobierno algo bastante incoherente e incongruente sobre todo con las actuaciones que luego día a día desarrollada en el seno de la propia Asamblea de Madrid donde en momentos estructurales y cuando ustedes de verdad lo necesitan siempre tienen sapos

Voz 0867 29:51 esta es la realidad cuando me sorprende mucho esta reflexión tengo la sensación después de escuchar a José Manuel Franco el pasado domingo ahora que Ciudadanos es el nuevo no digo del PSOE

Voz 8 30:03 ya no llamó comunistas a Podemos hombre eh

Voz 5 30:07 el Partido Comunista de Podemos los llamabas y lo sigo llamando no tengo ningún inconveniente en seguir haciéndolo dice que en bodas Partido Liberal de creada no es ahora papel abre todo es dinámico y es verdad que en el partido de Ciudadanos después del resultado en Cataluña de repente se les ve un poquito crecimientos no hasta el extremo de que efectivamente quieren poner en cuestión absolutamente todos lo establecido vienen ahora de nuevos

Voz 1667 30:29 analizamos y que ha empezado arañar algunos votos

Voz 0867 30:32 PSOE también no bueno yo creo que a quién

Voz 5 30:35 dañan sobre todo es a todos eh cuando se utiliza la demagogia la incoherencia la incapacidad y sobre todo dejan en evidencia una gran mediocridad que nos aborda día a día en su actuación parlamentaria

Voz 0177 30:47 yo creo que el problema de la Comunidad de Madrid desgraciadamente en este caso para los grupos de oposición se llama Cristina Cifuentes que es una adversaria para ello formidable que es una persona que yo creo que es evidente que tiene una aceptación popular tremenda que es una persona que ha luchado infatigable desde que llegó que es una persona que elevó a la Fiscalía y por tanto al juzgados todo lo relativo al caso Lezo al caso del canal al caso Crucero el canal y que por tanto ella es la persona debatir yo entiendo que eso así que eso asilo viven los grupos de oposición pero también creo que de verdad que para hacer oposición para hacer política

Voz 0867 31:16 no todo debe valer yo creo que hay comportamientos que están

Voz 0177 31:18 o deberían estar fuera del comportamiento de grupos políticos entre ellos el utilizar insisto declaraciones de un ex presidiario que han sido descartadas por el juez lo repito descartadas por responder intereses espurios que son machistas que son agresivas yo creo que intentar utilizar eso para hacer política no está bien no está bien no está bien llamar una presidenta precisamente por las declaraciones de sal

Voz 0867 31:38 cuando una cuestión una reflexión en voz alta sabemos de dónde venimos no y no sé si sabemos a dónde vamos venimos de donde venimos de la corrupción que consumimos muchas horas de información hablando de todo esto pero hay dos proyectos que han encallado en estos últimos en estos últimos meses no en esta legislatura por un lado la Ley de Regeneración hizo la reforma del estatuto para reformar en la Asamblea de Madrid el Parlamento de Madrid estas dos cuestiones que son importantes y vitales para que no se vuelvan a reproducir muchos de los fallos del pasado están completamente practicamente paralizadas ahora mismo la Comunidad de Madrid tímidamente se reactivan por el Partido Popular pero insisto durante mucho tiempo han estado prácticamente por unos y por otros metidos en un cajón cómo es posible que esto ocurra es decir que parece que estamos condenados a repetir los mismos errores del pasado y que nadie quiere poner el parche la solución para remediarlo

Voz 5 32:24 pero yo desde luego porque parte esta mañana se descabalgó

Voz 0867 32:27 no no de de del principio de acuerdo que tenía con ese reunía con Cifuentes y al final ustedes se terminaron descolgado

Voz 5 32:35 mañana rueda de prensa portavoz el profesor Gabilondo y lo ha dejado claro vamos a activar de nuevo la iniciativa para reformar el Estatuto de Autonomía nosotros creemos

Voz 0867 32:45 llegamos a cargo queda año y poco de legislatura

Voz 5 32:48 bueno yo creo que que el principio básico y fundamental para la reforma de todo esto es que hace falta una mayoría cualificada en el seno del Parlamento dos tercios por lo tanto forzaría a todas la fuerzas políticas a llegar a acuerdos en ese Marcos en el que queremos seguir trabajando nosotros queremos que el Estatuto de Autonomía e genere unos marcos negras del juego donde se garantice entre

Voz 0867 33:09 dicho fundamentales a escuchado ya en varias legislaturas iban a veis habló de reformar el Estatuto de reformar la Asamblea de Madrid al final está con el mismo si las voluntades mantiene los aforamientos semana abren no hay limitación de mandatos todo esto al final se queda en el congelador voluntades

Voz 5 33:27 la socialista está está encima de la mesa no vamos a ver si este jueves eh efectivamente hay una serie de de

Voz 0177 33:34 partidos tienen sumará a la iniciativa del

Voz 5 33:36 pues socialista quiero recordar que claro el Gobierno que encima de la mesa sus cosas pero nosotros también nosotros tenemos también paralizada una ley de la transparencia que que abogó por un buen gobierno en la gestión pública de las instituciones isleñas desde hace meses en el parlamento madrileño

Voz 0867 33:50 qué Garrido se breve vamos a mí

Voz 0177 33:53 bueno yo creo la transparencia con la regeneración y con con la lucha contra la corrupción pasa que todos los partidos dicen que quieren trabajar conjuntamente para acabar con ella pero sin embargo algunos pretenden utilizarla nosotros hemos activado a partir de hoy dos propuestas regeneración la que compete a las leyes ordinarias que compete a la reforma del Estatuto íbamos a ver qué pasa el Partido Socialista por fin ha activado su enmienda a la totalidad que lleva un año y medio parada nosotros hemos pedido a la mesa de la Comisión del Estatuto que active la ponencia para que se pueda trabajar sobre el proyecto de regeneración salga algo interesante para

Voz 0867 34:23 los siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 35 34:28 sí

Voz 1 34:33 en las redes sociales La Ventana quien Feis La Ventana

Voz 36 34:38 cadenas

Voz 1 34:48 si quieres hablar compartir tu historia que no es muy

Voz 1762 34:52 enviar también una nota de voz un amplio al whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis

Voz 31 34:59 cuenta veintiuno sesenta y cuatro sesenta Sheen

Voz 1762 35:01 con si para compartir sus reflexiones en Twitter arroba Hablar por hablar esa es nuestra cuenta

Voz 1 35:08 también puedes llamar al número de que cuando quiere puede empezar que nos cuenta todo lo que te importa y quieres compartir quieres hablar te escuchamos hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias

Voz 8 35:25 me encanta la profundidad de los simple ser muy muy enamorado de la vida Podium podcast presenta un relato sobre la vida la música

Voz 1 35:37 junto al director de orquesta Gustavo Dudamel recorremos el camino que lo ha convertido en un genio que enamorado de la vida implica también la los sonidos hasta Dudamel ya disponible en Podium podcast punto com eso soy soy una persona muy simple

Voz 37 35:55 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los cositas que siguen sin saber por qué nos hace llorar la hacemos

Voz 1 36:03 ya óxido de Etiopía panal una sustancia con la que las te ya selección de de sus depredadores o sea nosotros Cadena Ser punto com la radio que tú programas corren nuevos tiempos vamos hace unas cadenas

Voz 0867 36:30 siete de la tarde y treinta y seis minutos La Ventana de Madrid que no quiero dejar de preguntarles por otra cuestión de del día a día por lo que ha pasado en las últimas horas en el Hospital de La Paz ha sido una avería que ha provocado la rotura de unas tuberías y que ha obligado a trasladar a algunos pacientes aunque parece que todo dice la dirección de del hospital todo ha regresado ya a la normalidad otra vez los hospitales viejos en un goteo constante no de de problemas que pasa consejero los planes de los parches no terminan de llegar creo que mañana además presentan en el Ramón y Cajal ese plan de inversión para los viejos hospitales de Madrid para que se haga lo que no se hizo durante años

Voz 0177 37:08 es un plan de inversiones yo creo que es muy importante para para los hospitales fundamentalmente para el dos hospitales no que seguramente son los que malos precisan pero yo tengo que decir una cosa esta mañana le preguntaba al consejero Sanidad cuántos metros tenemos de superficie de instalaciones sanitarias tenemos dos millones de metros cuadrados se dice pronto no si teniendo dos millones de metros cuadrados al día no hubiera una rotura de un metro cuadrado sería preocupante seguramente no salimos muerto todo y estaríamos por lo tanto siempre va a haber alguna avería lo que se trata es de evitar que haya grandes problemas y yo creo que son los pequeños incidentes pero insisto dos millones de metros cuadrados instalación

Voz 5 37:43 pues algo así consejero lo cierto y verdad que que tenemos un problema Houston desde hace ya mucho tiempo es una fan da de inversión sobre todo en el mantenimiento de las infraestructuras sanitarias que hay por cierto una gran derivación de los presupuestos públicos a hospitales privados gestión privada la sanidad que lo venimos denunciando hace muchísimo tiempo desde luego el grupo socialista no entonces hombre es verdad que muchos metros cuadrados tal pero es verdad también que hay una a falta de inversión en el mantenimiento de los hospitales que ya existen inglés lamentable ver cómo cada mañana desayunamos con que se rompen tuberías con que al final hay enfermos por los pasillos que no tiene ni tan siquiera una silla donde poder trasladarse es que de verdad

Voz 0177 38:25 estamos francamente mal que de Cepeda que de verdad que siempre todo es mejorable y para trabajar un plan de de choque precisamente con esto aparte que estemos

Voz 1667 38:34 son cincuenta millones de euros en mantenimiento al año en eh

Voz 0177 38:37 estas instalaciones sanitarias pero lo vuelvo a recortar al final todos por comparación no la sanidad pública madrileña es la mejor de España evidentemente las

Voz 0867 38:44 segunda mejor grupo propio un europeas la segunda mejor después de Estocolmo

Voz 0177 38:49 a partir de ahí que hay incidencias que hay problemas día a día sin duda insisto en dos millones de metros cuadrados y con los millones de atenciones al año incidentes

Voz 5 38:56 a ver yo creo que la falto de ideas señor consejero en eslóganes lo de la Estocolmo queda muy bien sí pero cada mantiene tiene algo de estas cosas como mínimo hombres solos

Voz 0867 39:07 la sanidad pública fantástica Ángel Garrido José Cepeda hasta la próxima al próximo mañana les esperamos en el COAM tenemos especial Madrid futura sobre los apartamentos turísticos cómo están cambiando el sector turístico y el urbanismo de la ciudad tenían las costumbres de los barrios como hay que regular los y sobre todo qué plan tenemos para frenarlos o alentar los más y esperamos allí desde las siete en la sede del Colegio de Arquitectos en la calle Hortaleza sino no pueden venir lo van a poder seguir a través de Radio Madrid punto Es Facebook Life en la radio a través de la aplicación móvil de la Ser hasta mañana disfruto en el diarios

Voz 8 40:04 es esa la mutua hito los tres piensan

Voz 4 40:07 tu voto hogar vida a la mutua con cualquiera de tu seguros de su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones ese a punto es

Voz 1 40:23 si no te gusta déjalo ciudad te aburre sido eres feliz vuelve a empezar

Voz 15 40:28 tú cambia todo lo que quieras que con las rebajas de ópticas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 28 40:34 lleva gafas graduadas con reflejando por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en ópticas

Voz 38 40:44 la hermana de Securitas Direct ha sido desconectadas

Voz 8 40:47 si que has puesto alarma qué tal muy contenta

Voz 0867 40:50 lo mejor es que la puedes conectar con de estas con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad si llego a saber antes lo que cuesta me lo hubiera puesto según memoria

Voz 39 40:59 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 8 41:09 esta semana el inglés medio alto hablado y escrito lo vamos a demostrar muertes

Voz 40 41:28 sentido endakari percepciones

Voz 1 41:30 nuestra pronunciación al

Voz 0313 41:43 qué estartapeando la sección que todo

Voz 15 41:46 la startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por todo

Voz 0838 41:50 es un gran profesional los negocios que están al día en la SER

Voz 1826 41:58 estartapeando en que estamos trabajando estos días en estartapeando Rafa Bernardo buenas tardes

Voz 1762 42:04 buenas tardes aquí en hacemos caso en un mundo lleno de información a tan solo un clic a quién piensa que a la hora de recabar una opinión sobre lo que sea vino un hotel una novela mejor fiarse de una persona de confianza que de un extraño en Internet en esta idea se basa la app People con dos hombres que le permite a uno recabar recomendaciones de los propios amigos y aquí viene el giro también de influencer porque según nos dice el CEO de People pena ya son también considerados personas en las que confiar ahora mismo los influencer sobre todo para las generaciones más jóvenes

Voz 41 42:35 eh desempeñar un papel clave a la hora de tomar determinadas decisiones de de nuestra vida sobre todo de la vida de los integrantes de estas generaciones son ya parte de de las fuentes más y básicas de información a las que recurren para tomar cualquier decisión y además son fuentes cada que cada vez identificamos como más genuinas más auténticas no son los dicen no nuestros usuarios más jóvenes y por eso estamos tan basados en ellos

Voz 1762 43:02 el Consejo de emprendimiento de hoy nos viene del director general de mini bombero el aerosol con espuma de extinción de incendios para combatir los fuegos en los hogares

Voz 42 43:11 es Ángel Vega principalmente el análisis del mercado para ese producto sobre todo por encima de todo la calidad del mismo dos productos tienen que ser bueno y no podemos estar con productos que no sean adecuados próximo programa este viernes en Hora Veinticinco

Voz 8 43:27 si le preguntas el dueño de un negocio que es para él la palabra Partner que tira un socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma un par

Voz 43 43:36 con Vodafone One Profesional el Russell asesórame

Voz 1 43:39 tanto que necesitas para que tu negocio esté por delante

Voz 43 43:41 Vodafone esto Partner en la era digital informa tiene el catorce cuarenta y tres

Voz 8 43:46 Vodafone está ya recogiendo

Voz 1 43:51 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 1667 43:56 pero queda a Isaías bueno pues vamos cerrando una ventana muy especial que hoy habríamos desde La Línea de la Concepción

Voz 8 44:01 un cielo limpio azul un mar más azul todavía

Voz 0313 44:05 casi veinte grados de temperatura una playa kilométrica de arena arquetas de pescadores algún chiringuito algún restaurante verdad que esto se parece bastante al paraíso o no lo es estamos en la playa por donde entran kilos y kilos de droga que llaman la puerta de Europa estamos en el escenario de una pelea de una batalla que sinceramente no sabemos quién acabará ganando

Voz 1667 44:27 era una fotografía que nos compre Nos completaba el alcalde de esa ciudad Juan Franco

Voz 44 44:32 entre la iglesia y el puerto pesquero puede echar al playa del Tonelero que una de las problema ha habido con el tema del narcotráfico ahí te encuentras con que una lengua de Playa de unos veinte metros a lo sumo las Shura dónde lo encuentra justo pegado son viviendas en origen eran viviendas pescador etcétera divide XXXIII hay vive gente gente honrada y trabajadora pero también hay gente que apoya esta actividad delictiva

Voz 45 44:57 Reyes que pisa afloja

Voz 0838 45:00 en este escenario en esa ciudad en esas playas está librando una batalla decía Francino sobre quién está ganando la batalla el alcalde lo tiene tristemente claro quién está ganando ahora ahora vemos ellos

Voz 44 45:13 que me duele en el alma sólo quiero que quede claro también pero lo cierto y verdadero es que necesitamos mayor implicación del Estado después no hace falta un plan integral para esta ciudad

Voz 1667 45:23 hemos hablado con el alcalde hemos hablado con los vecinos

Voz 43 45:27 que estamos en la situación fronteriza con Marruecos y con Gibraltar entonces a ver cómo se recupera a una generación que es difícilmente recuperable porque no tienen salida ninguna no les dan tampoco oportunidades no tienen opciones ganada se han dado cuenta cierta impunidad y que las cantidades que se pagan

Voz 46 45:46 por un alijo de droga pues no lo vas a conseguir

Voz 1 45:48 trabajando

Voz 1667 45:50 en la lucha contra los narcotraficantes tiene un sonido detrás de ese sonido hay rostros hemos hablado en La Ventana con los responsables de esta lucha

Voz 40 46:03 el mundo

Voz 1667 46:05 la policía Carmen Velayos del SUP denunciaba la falta de medios y escribía en La Ventana su particular carta a los Reyes

Voz 1762 46:13 magos su carta a los Reyes Magos serían vehículos suficientes cuatro por cuatro porque en la geografía de la línea la concepción muy característica hay carriles y un coche utilitario

Voz 48 46:23 no no es efectivo no es funcional Se necesaria chaleco por policías chaleco antibalas policía todos los policías no tenemos chaleco necesitamos herramientas para investigaciones especializadas una comisaría nueva porque la que tenemos es tercermundista

Voz 1667 46:40 la policía y la justicia la fiscal antidroga de Cádiz Ana Villa Gómez no cree que sea necesario endurecer las penas ya son duras sino agilizar la Justicia para que las condenas lleguen a tiempo y sobre todo investigar la clave la ruta el dinero

Voz 49 46:53 los traficantes porque trafican pues porque ganar muchísimo dinero estoy al hijo de cuatro mil kilos de hachís puede llegar a valer en el mercado ilícito más de seis millones de euros ese dinero donde está a una organización que se dedica a esto el Telekom Jalisco no tienen amortizado porque son tantos los que pasan lo que sí querer doler que les puedan cruzar sus bienes entonces eso es muy importante y desde luego lo que de aquí de blanqueo de capitales tanto de la Guardia Civil como de la Policía cien nacional son a todas luces insuficientes para poder llevar a cabo unas investigaciones profundas

Voz 1667 47:27 y desde La Línea de la Concepción nos hemos acercado al narcotráfico de verdad y también al de ficción con Gemma Rodríguez Neira que es guionista de Fariña y Carlos Portela que fue el creador de la serie Mata lobos

Voz 50 47:39 es la historia de una familia Eugenia miembros en los dos lado exacto hizo todo lo que nosotros nos interesaba más contar era en los que están en medio no es la gente que sufre de todo lo todo este problema

Voz 1667 47:51 los dos son gallegos qué casualidad os decía Genma que bueno eso también ayuda para colonizar estas series creo que no hay que ser es verdad

Voz 43 47:59 ha salido a haber crecido con rodeada

Voz 0838 48:02 determinadas situaciones son cosas que se realizaba en su momento pues hay

Voz 51 48:06 mira que adquiere el personaje de interés no y que hables al final también de tu entorno siempre hablar de lo propio es bueno para un creado

Voz 1667 48:18 y ayer hablábamos de bancos por el nuevo empleo del todavía ministro Luis de Guindos en el Banco Central Europeo hoy volvemos a los banquillos el bigotes Yasin Vigotes asentado en todos los banquillos y hoy ha declarado en el Congreso y Toni Garrido se preguntaba

Voz 42 48:33 mira pregunta cómo le explicamos a un extranjero que acabe de llegar que todo el país está viendo las declaraciones de un tipo sin Vigotes llamado El Bigotes que habla de soltar el monólogo textual

Voz 1 48:45 están textual Ignacio López del Hierro

Voz 52 48:47 sí yo marido de la señora Cospedal ido Naher Piñeiro López figuran como atizar antes quiero decir vienen a soltar el Montelongo no vienen aquí a declarar no los he visto en un banquillo yo no veo justicia igual para todos entre otras cosas porque el cuñado del Rey está en Ginebra paseándose alrededor del lago con sus hijos está condenado igual que yo no hay sentencia firme pero yo estoy en Valdemoro y él está Ginebra

Voz 8 49:12 el domingo como nos dijo aquella señora en Alcañiz

Voz 4 49:15 el mandón con estos el mandó Goldman Bongo es todo

Voz 1667 49:19 no solamente la tripa el món hongo es todo en fin también hoy hemos vuelto a Suiza AIS

Voz 53 49:25 sí

Voz 54 49:28 además Cabril está ahí ahí piensa quedarse de momento no va a acudir a la citación judicial que tiene aquí en España para los partidarios es legítima defensa el PDeCAT Esquerra Republicana