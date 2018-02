La Ventana (21/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 Gavín él

Voz 2 00:06 servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Anna Gabriel desafía la orden de detención contra ella dictada por el Supremo y se declara víctima de una persecución política la ex diputada de la CUP ha hablado esta tarde con TV3 desde Ginebra después de que el juez Pablo Llarena haya aprobado a una orden de arresto vigente sólo en España por la incomparecencia de Gabriel esta mañana en el Supremo

Voz 1909 00:30 lo que hace es junto a lo que tenemos intención de Ceres contestar la posible demanda de extradición si llega ahí poner un espejo al Estado español a su judicatura ya su Ejecutivo poner en evidencia que nos persiguen por una actuación política estrictamente político

Voz 3 00:45 la navideño va a descansar hasta

Voz 4 00:47 es una actuación política

Voz 1667 00:50 esto que el parlamento belga ha rechazado este miércoles ceder una de sus salas para que Carles Puigdemont pueda pronunciar una conferencia sobre Cataluña a iniciativa del partido nacionalista flamenco la Junta Rectora de Ifema apoya la retirada de la exposición de Santiago Sierra en ARCO titulada presos políticos formada con imágenes los líderes independentistas entre otras los responsables de Feria de Madrid el recinto que acoge esta exposición anual de arte contemporáneo estiman que esas fotografías están perjudicando la visibilidad del resto de obras última hora Raquel García

Voz 5 01:21 la decisión ha sido tomada por mayoría la Junta Rectora de Ifema reunida de urgencia desde las doce y media ha decidido respaldar la retirada de la obra de Santiago Sierra a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid había pedido una rectificación Ifema mantiene que la polémica estaba perjudicando la visibilidad del conjunto que trataba con ello de alejar discursos que desviara la atención la galerista Helga de Alvear no ha tenido inconveniente en dar su consentimiento para el artista para Santiago Sierra está decisión demuestra la persecución que sufren los creadores la pared en la que colgaron las fotografías aún sigue vacía

Voz 1667 01:54 el Congreso acoge dentro de una hora la reunión entre PP y Ciudadanos para abordar la reforma laboral que promueve el partido naranja una cita precedida por la tensión y los últimos desencuentros entre ambos partidos hoy mismo Albert Rivera ha cuestionado la capacidad del Gobierno para garantizar la educación en castellano en Cataluña tras la sentencia de ayer del Constitucional que tumba las llamadas becas Wert

Voz 6 02:13 que incorporen el pacto educativo la garantía de que el castellano junto al catalán sea lengua vehicular en Cataluña también una alta inspección del Estado que garantice que se cumpla la ley en Cataluña el problema en Catalunya es que llevan

Voz 7 02:24 treinta y cinco años los nacionalistas haciendo lo que quieren

Voz 6 02:26 sin ningún tipo de inspección del Estado sin ningún tipo de garantía por parte del Estado del uso del castellano como lengua vehicular

Voz 1667 02:32 también de los tribunales la Audiencia de Barcelona ha impuesto una fianza de cuatrocientos mil euros a Fèlix Millet y otra cerca de cien mil euros a Jordi Montull encarcelados por el saqueo del Palau de la Música para que puedan abandonar la prisión en California se acaba de aplazar nuevamente el lanzamiento del primer satélite espía de España el fuerte viento en este estado norteamericano ha obligado a retrasar este lanzamiento veinticuatro horas la misión fundamental de este satélite será la vigilancia de las fronteras

Voz 8 02:59 cuatro y tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:02 carriles SER Madrid en Madrid la delegada de Medio Ambiente inmovilidad del Ayuntamiento Inés Sabanés defiende la gestión del gerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia imputado por un presunto delito contra la propiedad intelectual al usar en Twitter una cuenta no oficial del Consorcio Regional de Transportes también después de que la justicia

Voz 1667 03:19 haya admitido a trámite una querella por adquisición de

Voz 1915 03:21 Imaz Sabanés atribuye todo al nerviosismo porque según dice ese están haciendo las cosas bien

Voz 1915 03:51 la Guardia Civil ha desarticulado una banda especializada en robos con violencia en Rivas Vaciamadrid hay dieciocho detenidos a los que se investiga también por delitos de tráfico de drogas Alfonso

Voz 8 03:59 no no se trata de aluniceros ellos serán

Voz 0089 04:02 haceros facturaban las lunas de los establecimientos de lujo a golpe de maza de forjar su huida estaba calculada pero si la policía llegaba antes no tenía ningún miedo en embestir a los vehículos de las fuerzas de seguridad con sus todoterrenos de lujo sustraido Rubén Rincón es el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil

Voz 9 04:21 el nieve lógicamente estamos todos con la espacio lógicamente a cien por cien en todos los años

Voz 1667 04:26 sí

Voz 0089 04:26 bueno no era evidentemente el sonido que queríamos ofrecerles de cualquier modo la especialización de esta banda en robos les ha llevado incluso a disponer de teléfonos vía satélite

Voz 1915 04:36 gracias Alfonso y las estaciones de esquí del puerto de Navacerrada y Valdesquí permanecen cerradas este miércoles por las fuertes rachas de viento de hasta cien kilómetros por hora que hay en la zona la cota de nieve está entorno a los mil metros en la sierra ya han bajado las temperaturas en toda la región las máximas no van a superar los once grados a esta hora tenemos diez en el centro de la capital

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 11 05:09 cadena SER

Voz 12 05:12 servicios informativos

Voz 1 05:17 en la Cadena SER La ventana con Carla esta encina

buenas tardes bienvenidos a La Ventana hace unos días tuve la oportunidad de visitar la isla del Hierro no la conocí ahí sinceramente la recomiendo porque es un chute de naturaleza de paz de sosiego paisaje impresionante muy muy recomendable verla y allí me explicaron con detalle todo el proceso de los volcanes como se va acumulando el magma cómo aumenta la presión COAG buscando una salida y al final para pum explota erupción a estar en aquellas columnas de humo y aquellos ríos de lava que lo pueden arrasar todo bueno pues tengo la sensación de que España cada día se parece más a un volcán por si no teníamos bastante con la corrupción la precariedad los líos políticos el proceso ahora es estar añadiendo una serie de elementos que cualquier día cualquier día tendremos fiesta mayor sí porque son elementos que van achicando el espacio común que es el de las libertades a veces con el uso de la justicia otras simplemente con los prejuicios o el sectarismo hoy me gustaría referir les igual los conocería eh Refree Les tres casos sólo tres distintos entre ellos es verdad pero que creo que muestran ese nexo común y que además tienen que ver con la cultura bueno con la cultura y con el periodismo además serían la condena a tres años y medio de cárcel de un rapero proscribir canciones que a mí me parecen una salvajada un pasote pero que no dejan de ser canciones el secuestro de un libro ordenado por una jueza tres años después de su publicación porque alguien que aparece casi de pasada por cierto se siente injuriado ya lo que faltaba lo acabamos de comentar la retirada de la feria Arco la feria de arte contemporáneo lo más cool de lo más vanguardista que tenemos en este país la retiró el montaje artístico que habla de presos políticos en España voy a quedarme en esto último voy a quedarme porque me parece sinceramente atroz que un escaparate como Arco sucumba a la dictadura de lo políticamente correcto llevado hasta su máxima expresión miren yo no creo que pueda hablarse de presos políticos en España sinceramente no lo creo puede discutir al respecto porque el tema tiene tela ya saben lo que yo Pino pero eso al final no es lo importante ni muchísimo menos lo importante es que el arte es una forma de expresión de provocación que un artista Ricardo cierran este caso no sin techo L con fotos pinceladas Cordish de Oriol Junqueras de los titiriteros que fueron encarcelados en Madrid etcétera etcétera que nos interpela con eso nos puede parecer como espectadores bien malos regular no pero retirar la obra retirarla para evitar polémicas dicen bueno pues a mí personalmente me parece de traca resumiendo que creo que estamos sentados encima de un volcán y el día que explote podremos competir a ver qué nombre le ponemos Si volcán intolerancia volcán imposición volcar incompetencia volcán estamos tontos de capirote pero el día que entre en erupción seguro que nos quedaremos todos avisado queda bienvenidos a La Ventana

Voz 13 08:48 en el diez

Voz 14 08:55 son tu tiempo cada día grabando nunca quiere viviría ya militares mira que está el líder por cántico le estoy ardió sin parar una secadora Estados Unidos Horace

Voz 0313 09:49 la

Voz 14 09:52 la última

Voz 15 09:56 uno no quiere

Voz 14 10:06 tras entonces son es la obra fin hasta el temor de la ex socio

Voz 13 10:19 en EE UU

Voz 14 10:23 hoy más nuevo que va rumbo y cada estaba ahora hay viéndolos ella a diario no escucho de Oia ardió la canción que eh eh

tomamos café en La Ventana con Marta Fernández compañera del diario El País escritora que nos escucha desde los estudios de Radio Valencia Marta buenas tardes qué tal buenas vuestras Marta y con Isaías y con Roberto hola compañeros hola

Voz 8 10:59 que la música que suene esta canción no sé si habéis visto nunca

Voz 0313 11:01 corto en el cine que se titula alaba que cuenta la historia de dos volcanes el volcán el Libor Canella para entendernos para el volcán al volcán alcanza y que tiene que tiene un final feliz y por eso eligió la canción porque los volcanes sin embargo la historia o las historias que estamos comentando hoy al abrir la ventana me parece que tienen pinta de que van a acabar poquito peor que el que el corto

Voz 8 11:22 creo que el que el corte no le gusta Borneo fue mucho celebró ayer como nos recordó Nieves Concostrina el nacimiento del para útil de de Méjico suerte tú

Voz 0313 11:32 pese campesinos sin una gran caballo en primera fila

Voz 1667 11:35 a hacer en el primer año fueron seis metros ahora ya en vídeos

Voz 16 11:38 hombre fruto del amor de un volcán y una o las caras entraron

Voz 0313 11:41 por es Marta tema Arco que lo acabamos de contar en el Boletín confirmar que el Comité Ejecutivo de Ifema va respaldado por mayoría la decisión de retirar de que no se exhiba vamos porque no llegó a estar colgada esa obra de de Ricardo Sierra titulada presos políticos en que en España una primera impresión vamos una opinión así a bote pronto parece atroz diálogo

Voz 0313 12:05 hoy día el director de se lo parece también que tenga menos

Voz 1512 12:08 el director de Arco que sea aquejado que no es decisión suya que es la primera vez que se retira una pieza de Quique como decías eh pues deja claro cuál es el ambiente que estamos viviendo en España en los últimos días además Santiago Sierra que es un artista que siempre ha sido reivindicativo que recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas precisamente por su obra critica que generaba debate sobre el poder de premio y que él se negó a recoger y que ahora como él mismo decía que hayan retirado esta obra que se hayan censurado es una muestra más de lo que él quería denunciar

Voz 0313 12:39 bueno Santiago Sierra ha hecho público un comunicado donde les pone a caldo por estaba por esta decisión eh

Voz 1512 12:45 pues sí lógicamente rasque

Voz 1667 12:47 pues hay que ver la la tesis de la obra seguramente el autor al hacer la tiene una pero después quienes contemplamos esa obra podemos sacar conclusiones es decir en una misma obra que refleja a personas que en estos momentos están encarceladas con el epígrafe presos políticos uno puede plantear posteriores

Voz 0313 13:04 que yo estuviera rockero estuvieron uno puede plantear

Voz 1667 13:07 que es una certeza o que es una duda y en todo caso se abre un debate a mi me parece que es un claro ejemplo en donde el arte tiene ese espíritu provocador Yo tengo en en esta esta mañana he visto no es un gran debate a través de Twitter con respecto a la condena al rapero se en la que no entraré no pero los los extremos del debates unos que consideran que la libertad de expresión una democracia lo puede amparar todo y otros que consideran que hay cosas que merecen la cárcel yo creo que habría que situarse en un punto medio no reconocer que una sociedad democrática no se puede soltar cualquier tipo de barbaridades pero desde luego también considerar que ahí barbaridades que no merecen la cárcel y últimamente con tantas cárceles dictadas para tuiteros autores de chistes es raperos titiriteros pues creo que nos deberíamos parar un poquitito a ver qué es lo que estamos haciendo un poquitito a ver qué pasa con esa ley que están amplia en donde todo puede caber para bueno pues que efectivamente está sea una sociedad donde hablando de el respeto lo peor

Voz 0313 14:08 estoy los ahí hasta mañana perdona Marta lo decía esta mañana el portavoz de Jueces para la Democracia quién en en Hoy por hoy cuando esto llega al Tribunal de Derechos Humanos al trono europeo España será Conde nada porque ya hay precedentes porque ya hay precedentes porque dos de los delitos por los cuales han empujado a este rapero que eso el de injurias a la Corona y en el crecimiento del terrorismo bueno hay quien cuestiona incluso su propia existencia no sea sabíamos que el final de este proceso será el que será es verdad que habrán pasado años que ya estaremos lejos de de la actual efervescencia tendremos otra entonces seguramente o por otros motivos no quiénes son

Voz 1826 14:40 yo a la ley esto fue por una obra de Arco en dos mil doce fue la Fundación Francisco Franco por lo que quería era a correr y eso es algo y Franco donde se veía el el busto era de Francisco Franco no dentro de una cámara frigorífica de bebidas le pidieron dieciocho mil euros por como indemnización cerrar incluso sus galerías la justicia no les dirán que decías Marta quedó cortado

Voz 1512 15:02 lo que decía además señalaba Isaías que la ley es muy amplia la ley es muy amplia pero se está cebando precisamente en algunos en los artistas son los creadores en los

Voz 8 15:10 padres de chistes en los raperos que al final

Voz 1512 15:13 no hacen esto como provocación no como expresión artística quiero decirnos está cebando en nadie que incite a la violencia en la calle gritando a otra persona o en alguien que pegue a otro o en alguien que haga esto con un motivo que no sea más allá de la artístico de la risa de la información de la novela como el caso de no

Voz 0313 15:30 no creo Nacho carreteras son entrando en el caso de Farina por cierto Fariña hace un ratito de segunda mano en Amazon se vendía ciento trece euros nueva la novela ciencia cincuenta yo

Voz 8 15:40 yo lo compró mucho más barato esta mañana ha contribuido a generar para mi casa y me ha costado un poquito más la burbuja dos amoldar

Voz 1667 15:48 Marta con una contradicción que no resulta un poquito insoportables es decir quiénes hace cincuenta años asesinaron a Carrero Blanco fueron amnistiados y quiénes hoy cincuenta años después hace un chiste sobre Carrero Blanco pueden ser encarcelados claro esto no lo pueden tener ordenada yo no no lo puede entender absolutamente nadie no entonces por eso digo que esto de meter en el mismo saco todo y que cualquier chiste aunque afecte a una persona que fue víctima de terrorismo hace cincuenta años pueda ser considerado una exaltación del terrorismo hombre es llevar el asunto demasiado lejos

Voz 0313 16:23 es que hablemos un poquito de teatro para cambiar el paso a favor

Voz 8 16:26 parece estupendo que enseguida vamos

Voz 0313 19:04 a sobre tiempos encabezan el teatro alguien estará pensando hoy estreno en en Madrid en Sevilla en Bilbao en Valencia donde está Marta en Barcelona no pelín más lejos estrenos esta noche en Bamako la capital de Mali la obra que se representa se titula me llamo Suleimán

Voz 24 19:28 casi dos gigas somos una familia muy grande muy importante una familiar Reyes los que escuchado muchas veces Victor

Voz 0313 19:38 veíamos Suleiman es de una compañía canaria de una hora menos cuenta la historia de un inmigrante que intenta como tantos otros llegar a Europa primero lo intenta por Melilla y luego en cayuco hasta Canarias

Voz 12 20:11 es capaz de dato

Voz 2 20:15 sí

Voz 0313 20:16 la verdad que les suena este relato porno esta obra de teatro se estrena por primera vez en en África y allí en Bamako la capital de Mali se encuentra ahora mismo nuestro compañero Nicolas Castellano Nico buenas tardes qué tal buenas tardes qué tal Nico como es oye donde se va a representar exactamente por cierto

Voz 1620 20:39 pues él un teatro al aire libre el teatro blond va que está al borde de del río Níger y recordarás tú bien que estuviste aquí en Bamako recorriendo estas calles rojizas estos cuarenta grados que tenemos ahora que la ciudad se vive entre los dos lados del río éste está al otro lado donde estuvimos nosotros la otra vez y es un barrio popular Moroni donde se espera que hoy no sólo vayan comunidad de expatriados españoles el cuerpo diplomático escritores autores invitados al encuentro literario de Bamako que cumple diez años sino que se espera que al ser un barrio popular también venga pues mucha gente que que tenga la inmigración en su casa al final Suleiman hoy se enfrenta al Teatro Real de las migraciones y de eso sabe más que nadie el pueblo de donde hace muchísimos años que jóvenes de Mali como los que tú conoces bien también Carlas pues están llegando a España a Francia lo que sea hoy el teatro se mete un poco en la vida de los malienses y les muestra cómo se vive el drama de las migraciones desde el punto de vista europeo no

Voz 0313 21:36 sí sabe muchísimo de esto Antonio Lozano que es autor de la novela en la que se basa esta obra de teatro está también en Roma que íbamos a saludarle para que se asome a la ventana Antonio buenas tardes hola

Voz 1620 21:49 hola podemos adaptar de Z al Antonio

Voz 0313 21:51 de esta noche es ya cerrar el círculo no porque porque Suleimán es maliense

Voz 7 22:01 es algo que nos hace mucha muchísima ilusión porque es una obra que está escrita pensando en hablar de la inmigración el migrantes de los problemas a los que se enfrenta del viaje que tiene que padecer las razones también por las que tiene que emigrar preguntárselo al público de España

Voz 1620 22:23 no lo es europeo pero

Voz 7 22:25 en esta ocasión Suleimán ha asaltado el muro en sentido contrario

Voz 1667 22:31 vuelto a a casa para contárselo

Voz 7 22:34 a los suyos y eso pues nos produce una gran ilusión también de una un gran expectativa de haber en dárselo toman los suyos

Voz 0313 22:43 claro estaba pensando Antonio que esta obra por si no lo saben los oyentes lleva ya tres años girando representando se va bebido más de un centenar de representaciones no sólo en España sino en fin en Portugal en Uruguay en Costa Rica en Colombia en Venezuela pero el que se estrene en África en el territorio de origen de todas esas historias o genera algún tipo de de nervios o de ilusión especial hoy a estadio ya la cosa rodada Antonio

Voz 7 23:11 no por mucho que éste la cosa rodada que lo está porque vio como bien dice ya lleva ya lleva más de ciento cincuenta funciona ahí ha estado por supuesto por todas las Islas Canarias productos mucho lugar de de la península y en varios países de América no por mucho por mi rueda de que esté en la primera en sentir y dar lo es la la actriz Marta Viera estas sospechas

Voz 0313 23:37 quiénes han cortado un momentito el el el Tai line el teléfono desde desde Mali yo quiero aprovechar la presencia de Nicolás Castellano hay para contarnos otra historia vamos a cambiar el nombre de Suleimán por el de adujo por ejemplo en mayo de dos mil quince hagan un poquito de memoria conocimos la historia de un niño al que los guardias civiles que controlaban el paso fronterizo del Tarajal en Ceuta descubrieron en el escáner de equipajes fue conocido en toda España en toda Europa como el niño de de la maleta y que pasó que a su padre le detuvieron y le acusaron de estar en connivencia con los traficantes de haber intentado colar le de Matute en España y además de mala manera poniendo en peligro su vida etcétera etcétera Él decía que no que lo habían engañado a él que eran las mafias las responsables de haber hecho esa operación no ayer casi tres años después de que empezar a todo la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado sí ha condenado a Alí optara a pagar una multa de noventa y dos euros es decir que aquella posibilidad que el peligro que el riesgo de que tuviera que ir a la cárcel de que obtuviera más tiempo separado de su familia por suerte fino la mente no se ha confirmado hoy hemos invitado a asomarse a la ventana porque más como sabrán muchos oyentes Nicolás Castellano escribió un libro precioso titulado Me llamo adujo que está basado en esta en esta historia Alice buenas tardes bienvenida La Ventana

Voz 25 24:53 muy buenas estar vuestras se te puede dar la enhorabuena

Voz 0313 24:56 felicitar verdad gracias porque hace unos meses hace un par de años esto tenía tenía un aspecto de que iba a acabar peor de cómo ha terminado al final no

Voz 25 25:04 sí creo que sí y estamos esperando una una sentencia peor aquí por eso mi familia hay micro a a Francia para poner a salvo lo que me dijo mi esposa

Voz 0313 25:18 le ha venido acompañado a la radio de su mujer y su hijo a Duque ahora no cabría ni en una maleta un coche porque estaba al espigado el hombre que que no ve a lo grande que está tú sigues estando en Bilbao y tu familia en Francia o como cuál es el objetivo

Voz 25 25:31 sí yo sigue viviendo en Bilbao y creo que mi familia había muy pronto va a regresar a Bilbao conmigo porque por eso hemos luchado mucho para vivir juntos

Voz 0313 25:43 ya tenéis las condiciones para legalmente el reagrupa el reagrupamiento familiar todo en orden

Voz 25 25:48 legalmente todo está en orden pero hay cosas que debemos arreglar no por ejemplo un piso y esto es pero creo que es el mejor está ya hecho el más difícil era la sentencia esta condena que pesaba como una una losa se me cabeza no oí creo que nos paralizaba paralizar casi tres años sin sin vida no porque estamos suspendido cada día esperando algo mejor creo ya acaba esta historia de una manera mejor tú cómo estás ahora tienes trabajo de si no tengo trabajo fijo pero creo que puede conseguir algo en Bilbao hagan muchas oportunidades y yo creo que muy pronto pueda conseguir entraba

Voz 0313 26:43 hoy he visto cómo prestamos mucha atención a esto de la obra de teatro que esta noche se estrena en la capital de de Mali me gustaría que os saludar AIS con Nico sólo ten cuidado una cosa él está comunicado por satélite hay un poco de retraso en la en la comunicación así que hablamos entre vosotros porque me ilusiona mucho que lo puedan escuchar los oyentes de La Ventana pero sólo eso que a Nikos un poquito más lento Nico empieza tu por saludar venga

Voz 1620 27:07 sí que es verdad que hay un poquito de problema con con la comunicación ya sabe de esto bien también Ali con las comunicaciones con África muchas veces yo quería felicitarle y a lo hecho por teléfono desde ayer he hablado con él en varias ocasiones y con Lucy con su mujer felicita Le porque se ha librado de la cárcel no al fin y al cabo todo era un caso que no tiene ningún sentido un padre que quería reunirse con su hijo así que en la medida en que la familia está más cerca reunirse Porfirio en Europa yo creo que está pasando ahora felices así que felicidades Ali

Voz 25 27:34 muchas gracias a Nicolás

Voz 0313 27:37 tu recuerdas cuando conocisteis con motivo del libro verdad Lied con Nico sí

Voz 25 27:41 lo que hemos trabajado junto a entrevistas ha ido pueda entrevistas sobre la entrevista para ponerla en su sitio o no pero creo que había muy muchas dudas muchas muchas dudas porque ha en principio la gente criaba que fui yo que el niño y en la maleta pero después de explicaciones hay ir a la me creyó que era perra porque había pruebas que no yo no estaba no estaba porque estaba fuera ellos llevaron el chico una hora después honre pasó en la frontera entonces hay que poner el acusa y creo que después de de entrevistas empezamos a escribir esta obra que ya está en la mercado

Voz 0313 28:29 Nicolás la función primordial de un periodista es verificar los datos de una información en qué momento porque das por buena la versión de Ali de lo que había ocurrido

Voz 1620 28:39 bueno porque después de hablar con muchísimo a fuentes oficiales que habían tenido acceso desde el minuto uno incluso con los guardias civiles que encontraron al niño la maleta que hablarán con el padre minutos después etc etcétera todos los elementos Carla llevaban que el relato de este hombre su vida en Fuerteventura su relato de huida al también fue la persona que tú cubrir de Costa de Marfil un momento determinado de puede contrastar también con la responsable del menor en Ceuta la versión que daba el niño era evidente que estábamos ante un caso de una familia que a la desesperada recordemos porque no les dejaban traerlo por la vía legal a pesar de que cumplía todos los requisitos para la reagrupación familiar pues tuvo que recurrir a se esperaba que unos desalmados que lo engañaron pues metieran al niño la maleta no asumieran ser

Voz 0313 29:24 al y te puedo preguntar una cosa para terminar sí estuvo

Voz 25 29:29 creo que sí o estás era o estás en ello no creo que la felicidad es relativo no pero la felicidad eso relativa pero creo que sí podemos decir que estamos feliz porque la meta es agrupar unos está junto vivir juntos yo creo que el lomo he concedido lo he conseguido con mi esposa con los niños que ha luchado mucho imagínate esperando una maleta es como una un huevo y creo que cada uno de nosotros a pagar un precio muy grande muy grande lo conseguí esta metano muchas gracias a todos y creo que estamos feliz y el futuro en España

Voz 1667 30:14 volver a tu país a Duque quiere ser de mayor

Voz 25 30:18 no creo que ahora nosotros formamos ya una parte de de España o no somos yo tengo una tengo casi diez años viviendo en España creo que invita a día esta hecho esa nacionalidad

Voz 0313 30:33 todavía no lo voy a empezar a tramitar ahora

Voz 25 30:36 de vago creo que voy a empezar a tramitar tengo ya diez años que voy a empezar a tramitar creo que ya estamos aquí para vivir vamos a vamos a hacerlo con firmeza pero con con mucha fuerza

Voz 0313 30:50 Nos alegramos muchísimo es muchísima suerte de viaje que se gracias a punto de empezar los muchas gracias vaya muy bien Nicolás Castellano Antonio Lozano ese dice mucha mierda antes de los estrenos no también en África ahí también de agosto queréis alguna expresión diferente

Voz 1667 31:09 esta es

Voz 42 37:47 ah

Voz 43 38:11 la Ventana con Carles Francino

Voz 44 38:14 no

Voz 0313 39:17 aquí seguimos asomados a la ventana con Roberto con Isaías como cada tarde hoy terminamos un poquito antes eh a partir de las seis y media que lo sepan los oyentes porque no lo saben ya tenemos Carrusel porque tenemos una mezcla de él

Voz 45 39:27 llega a partir atrasado el de la madre de Champions con el Manchester y el y el Sevilla

Voz 0313 39:33 en un partido estelar pero hasta entonces tenemos asuntos muy interesantes que comentar hoy faltan dos semanas para la la huelga de mujeres la huelga feminista que está convocado para el ocho de marzo empieza a ver cada vez más rum rum mucho debate mucho ruido lo que no podíamos imaginar es que alguien en sirviera argumentos casi casi de guerra en contra se puede estar a favor en contra pero decirlo de esta manera bueno es nuestra política de hoy

Voz 46 40:00 la polémica

Voz 1667 40:05 a juicio y les estamos contando en la Cadena Ser que el Partido Popular se ha despachado a gusto en un argumentario interno en el que no es que se desmarque sino que ataca ferozmente la huelga de mujeres del próximo ocho de marzo dice que es elitista insolidaria frívola esponsales ya agotados ya todos los epítetos el autor o autora de la cosa resuelve con la tesis fundamental esta movilización promueve el enfrentamiento pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental ni más ni menos desde que los obispos españoles cargas en en dos mil doce contra la ideología de género pierdes humanizar la sociedad la fe y allí el matrimonio no habíamos leído nada tan fuerte bueno la buena noticia es que se han dado por aludidos la mala es que no son capaces de encajar la alusión en su parte alícuota porque podríamos contra argumentar que esta movilización no es nacional sino internacional porque no carga contra un gobierno un partido concretos sin contra una situación que atraviesan los tiempos sin ser resuelta por nadie porque no se enfrenta a los hombres sino que pretende sumarlos sumarnos a una causa en la que no todos ni siempre se sienten o no sentimos concernidos por qué no denuncia sólo una situación laboral sino una desigualdad crónica que se extiende en todos los ámbitos de la vida una situación que algunos no saben o no quieren ver como demuestra elocuente mente este argumentario

Voz 43 41:30 Marta Fernández

Voz 1512 41:31 estoy fascinada ministro buenas y nada con el argumentario de verdad porque

Voz 0313 41:35 a mí me sorprendió mucho

Voz 1512 41:37 mujeres ha conseguido dos cosas una que el Partido Popular se pronuncia contra las elites

Voz 8 41:42 y otra que el Partido Popular de una inusitada solidaridad

Voz 1512 41:46 con los autónomos en este caso contra con las mujeres autónomas que es ese día hacen huelga no cobran osea ya estos primeros efectos de la huelga aún sin celebrarse me han parecido tremendos ahora que tiempo al tiempo porque os acordáis cuando desde las filas del Partido Popular se criticaba por ejemplo la manifestación a la cabalgata del Orgullo Gay como este año

Voz 0313 42:06 efectivamente a sus dirigentes portan e incluso

Voz 1512 42:08 en las pancartas pues oye a lo mejor dentro de unos años les vemos renegar de este argumento

Voz 0313 42:13 de momento el Partido Popular de Ourense ya se ha desmarcado volvió a una convocatoria si además este es un asunto transversal Si esto hombres verdad que puede tener un cierto sesgo un cierto tono en función de la ideología de cada uno da igual creador lo traduzca eso como quiera pero esto es un asunto transversal igual que el machismo igual que otros temas entonces hacerlo bandera even Fini ponerlo ahí en ese en ese tono tan belicoso que personalmente más me ha sorprendido no porque hoy puedes estar en contra o decir como ha dicho la ministra Tejerina japonesa de currar todavía más para demostrar tal Bono pues es una opción es una opinión

Voz 1667 42:45 lo malo es que lo que dicte la la era lo podía haber propuesto dijo ella

Voz 0313 42:48 ya ya y en segundo lugar ETA

Voz 1667 42:51 bien bueno y deja ver un cierto desconocimiento de la situación porque es que es verdad que ahora mismo muchas mujeres no solamente se desploman en su trabajo si lo tienen sino también en su casa etcétera no es decir que a las mujeres ya tampoco pueden trabajar mucho más

Voz 8 43:07 las huelgas a la japonesa de la que se hace muchas veces no se puede hacer diariamente

Voz 1826 43:11 no pero claro es lo que dice Carla se que es una opción al menos y una opción que se puede estudiar porque imagínate en un medio de comunicación pueden estar las dos las dos opciones en los dos extremos es decir que ese día se visibilizar en sólo mujeres y haya voces de mujeres Rebeca todo lo contrario no pero sí que es una opción no es un argumentario

Voz 1667 43:29 curioso además que con tantos asesores que tienen los partidos políticos y que tenía el Gobierno hay que tiene el Partido Popular nadie les haya dicho oye vamos a ver sino vamos a lanzar un argumentario que sea boomerang porque yo veo en esto lo mismo que en la decisión de la jueza de secuestrar el libro de Nacho Carretero que lo ha convertido hoy en el libro más vendido de España en Amazon y que se está vendiendo como churros entre hora

Voz 8 43:49 de días convencionales no bueno pues

Voz 1667 43:52 con esto puede pasar lo mismo es decir que este argumentario tan feroz pues puede llamar You como una convocatoria masiva

Voz 8 44:00 poco rato un poco rancio absolutamente claro hay cosas oye absolutamente rancio hombre

Voz 1667 44:05 problema que es un que no es un problema de las mujeres que es que esto es lo que parece que no terminan de entender

Voz 0313 44:09 yo estoy de acuerdo en lo que este debate estéril fíjate de todo de todo el argumentario cuando dicen que sería preferible evitar ese tipo de debates

Voz 1667 44:17 mira a ver si no era Guardiero cuando en cuando un argumentario que va sobre una huelga que afronta un tema tan serio como es que las mujeres son desiguales son tratados igualmente

Voz 8 44:28 todo los trabajos más precarios

Voz 1667 44:30 paro los menores sueldos la dificultad no hablemos por supuesto de que son las víctimas de una violencia feroz contra contra las mujeres no es decir cuando tú ante ese problema y ante una convocatoria para luchar contra ese problema me dices Laporta Boza significa que no te has enterado absolutamente nada

Voz 1512 44:50 luego además que es lo que decía es que es un problema transversal y yo supongo que muchas mujeres del Partido Popular votantes simpatizantes del Partido Popular se habrán sentido ofendidas por este argumentario porque claro este es el problema de los argumentarios no poner todas esas ideas para que todo el partido

Voz 11 45:07 Onda al unísono defienda al unísono una línea ahí

Voz 1512 45:11 yo supongo que muchas habrá que estén bueno valorando algunos puntos

Voz 8 45:15 el argumentario podríamos hacer una capa para prohibirlo pero prohibirlos los argumentarios acometió son son nocivos son perversos son dañinos linternas de junio los argumentarios Gorriti

Voz 1667 45:26 las mata el debate político porque ya me saquen ya detener aparecido a vos sabes perfectamente lo que te va a responder ya casi los podíamos decir enviando es el argumentario ya le pondremos bonus

Voz 0313 45:35 pues lo hará con más o menos gracia con más o menos rubor por arte pero lo hará

Voz 8 45:39 Marta te puedo preguntar una cosa como mujer

Voz 0313 45:41 que no en en en tu círculo profesional

Voz 8 45:44 al de de amistades de colegas y tal me imagino que habrá

Voz 0313 45:47 ya no se comentaba alguna vez esto queremos haremos que dejaremos de hacer

Voz 8 45:51 qué queréis que va a tener no sé

Voz 0313 45:53 piñones a favor y en contra cómo lo estás viviendo tú

Voz 8 45:56 pero pero da tiempo que te ponga a tiro no no porque si tienes aquí al lado claramente pues sí sí sí que se suscita el debate sobre qué hacer ese ocho de marzo creo que sobre lo que no hay debate sobre la manifestación obviamente porque ya el año pasado fue una manifestación que además se mostró muy potente muy muy

Voz 1512 46:14 tendría además creo que había algo muy interesante en esa manifestación era el relevo de las feministas de toda la vida con las feministas más jóvenes claro en mi caso además y en nuestra profesión se suma este debate sobre qué hacer el ocho de marzo el debate sobre causaría si se hacen huelga en en formamos al final no se entera nadie osea que creo que es un debate doble pero sí sí yo creo que que está la sociedad más

Voz 8 46:35 bueno sí como es vosotras informaremos nosotros Roma esos

Voz 0313 46:38 también

Voz 8 46:40 a os que también claro tan también hay hombres que se quieren sumar a y yo creo que cada uno pueda hacerlo de una manera distinta como bien dices informando oye calle miercoles el ocho de marzo el esfuerzo vale vale

Voz 0313 51:04 ayer esta hora estábamos como recordarán en La Línea de la Concepción describiendo todo el fin del problema que tienen ahí con las bandas de narcotraficantes buscando alguna salida alguna alternativa de de futuro estado los enfrascados en el tema de las drogas hace unos días aquí en La Ventana manteníamos un debate muy interesante sobre si habría que legalizarla sólo de una vez para ahorrarnos muchas cosas entre ellas sufrimiento hoy tenemos una noticia que nos lleva a hacer Bono que el refrán en todas partes cuecen habas en Holanda en Holanda donde en fin la mirada externa nos invitaría Nos invita de hecho a pensar que al estar toleradas las drogas llamadas blandas pues bueno ese problema sería de orden menor parece que no que es todo lo contrario de hecho el Sindicato Nacional de Policía dice que los Países Bajos están comenzando a parecerse ojo a un narco Estado es que son incapaces de combatir el surgimiento de una economía criminal paralela son palabras muy gruesas además cuantificadas en una demanda nos hacen falta dicen al menos dos mil agentes más y el gobierno dice que es un número excesivo de que no va a contratar los les suena bueno pues hay también ocurre Isabel Ferrer buenas tardes

Voz 38 52:09 hola buenas tardes y Xavier es colaboradora del diario El

Voz 0313 52:12 hay Zelaya como saben todos nuestros oyentes bueno es un informe contundente así de entrada eh

Voz 38 52:17 a ver el sindicato policial utiliza el término precisamente de narco Estado porque choca de la Unión Europea pero porque ha visto que que por el tráfico de drogas que estaba sucediendo aumenta también porque no tiene medios no tiene efectivos decir los agentes no llegan prácticamente ninguna parte ya han llegado a la conclusión de que uno de cada nueve grupos criminales del sector de las drogas los conocen saben quiénes son pero no pueden con ellos también han visto que hay varias cosas el miedo de las víctimas a denunciar las buenas infraestructuras de Holanda Holanda está situada geográficamente en un lugar que le permite ser la puerta de Europa por ahí entran y salen mucha cosa claro claro por puerto de Rotterdam además que es el mayor lo PAI el tercero del mundo entonces todo eso ha favorecido que los pequeños delincuentes de la droga que antes no pasaban de la calle en la que vivían se hayan convertido con el tiempo en pequeños grandes magnates que están blanqueado dinero en el sector inmobiliario en el turismo en la hostelería

Voz 0313 53:15 oye los los los tiroteos los incidentes digamos así muy serios especialmente graves entre bandas por ejemplo digo han aumentado en los últimos tiempos

Voz 38 53:24 a ver las cifras son bastante bastante gordas el año pasado murieron asesinados veinticuatro hombres y una mujer de los asesinatos suceden en todas partes pero es que esto era ajustes de cuentas esto es gente tiroteada en la calle porque unos mafiosos no estaban de acuerdo les debía ni pero faltaba algo claro todo esto tanto muertos como asesinos los presuntos asesinos tienen apellidos que son puso holandeses autóctonos son de origen marroquí turco antillano pero la policía ve que también hay ahora mafias de la droga albanesas que son muchísimo más duras tragedia es cualquier muerto por supuesto pero el último ha sido especialmente horrible porque era un adolescente de diecisiete años de origen marroquí que estaba en un taller para niños por la tarde donde hacen manualidades Se reúnen para merendar entraron los asesinos que todavía los están buscando presuntos asesinos oficialmente con las armas en la mano cargadas a gritos buscando al que querían matar se equivocaron mataron a este hirieron al otro la policía ha tenido que esconder al otro no los han encontrado claro esto es terrible en una ciudad no sólo turísticas en un país democrático y en paz

Voz 1667 54:30 claro que barbaridad problema Isabel porque estábamos hablando de Holanda que pasaba por ser el país del Upper si Mick permisividad y que además se miraba diciendo bueno allí que son legales las drogas pues no tienen otros problemas que pueden tener en otros países con la prohibición puede haber algún tipo de reacción en estos momentos en contra para volver de nuevo a la prohibición