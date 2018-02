La Ventana (21/02/2018 - Tramo de 18:00 a 18:30)

Voz 0295 00:00 a peinarse

Voz 1667 00:12 son las seis las cinco en Canarias Naciones Unidas acredita la muerte de trescientos cuarenta y seis civiles desde el pasado cuatro de febrero en el asedio del Ejército sirio en la región de Guta al este de Damasco hablan también de ochocientos setenta y ocho heridos por los continuos bombardeos sobre las áreas residenciales el secretario general de la ONU Antonio Guterres acaba de pedir la suspensión de los ataques sobre la zona el suma y PIU hago una llamada a todos los involucrados que se suspendan de modo inmediato todas las acciones bélicas en el este debuta y que se permita que la ayuda humanitaria llegue a todos los que la necesita decir esta es una tragedia humana que está ocurriendo frente a nuestros ojos y no creo que debamos dejar que las cosas discurran de este modo horroroso things go go ERTMS in this way un llamamiento al que se ha asomado esta tarde el presidente de Francia Emmanuel Macron aquí en casa los sindical dos censuran la actitud del PP ante la huelga feminista del ocho de marzo la ministra de Agricultura ha pedido hoy a las mujeres que secunden una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas un argumentario de los populares califica de elitista e insolidaria esta convocatoria y esta es la respuesta de Cristina Antoñanzas de UGT de Unai Sordo de Comisiones

Voz 3 01:22 lo que sí que me parece inaceptable es que las mujeres tengamos que pedir perdón por haber recuperado según ellos en estos últimos cien años montón de derechos que no nos equiparaban a los hombres por lo tanto sigue les diría que retiren ese documento

Voz 4 01:35 porque no es de recibo considerar una élite a las personas que se levantan todas las mañanas para trabajar en este país el trabajo es un derecho no es algo que determine quiénes una elite o deja de serlo

Voz 1667 01:46 en Madrid la Junta Rectora de Ifema ha respaldado la retirada de la exposición de Santiago Sierra en ARCO titulada presos políticos que incluye fotografías de los líderes independentistas Ésta es la opinión al respecto de la portavoz parlamentaria del PSOE Margarita Robles

Voz 5 02:00 todo lo que contribuya a tranquilizar el ambiente la crispación es positivo por tanto si ARCO ha valorado que una determinada exposición on determinado cuadro podía favorecer la crispación nosotros tenemos que intentar rebajar la tensión deportes otra tarde de fútbol José Palacio

Voz 1915 02:17 en guardia tengo minutos arranca el partido de Liga Leganés Real Madrid aplazado por la disputa del Mundial de Clubes Si ya con alineaciones desde el estadio Butarque está nuestro compañero Javier Herráez buenos tarde Javi hola

Voz 6 02:26 tal Jose muy buenas tardes Ya tenemos el once del Real Madrid recordemos que Cristiano tenía descanso en el día de hoy que estaban lesionados hombres como Modric Kroos Marcelo Vallejo Gareth Bale esa noticia Gareth Bale tampoco juega este partido está en el banquillo por tanto el Madrid forma con Casillas Carvajal Varane Ramos Teo Kovacic Casemiro Isco Lucas Vázquez Asensio y Karim Benzema

Voz 1915 02:48 hace Javier después turno para la Champions Hidalgo octavos de final en el Sánchez Pizjuán a las nueve menos cuarto entre el Sevilla y el Manchester United seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:02 de cada diez niños está en riesgo de pobreza según el primer estudio de UNICEF sobre la situación de la infancia en la Comunidad la región tiene junto a Canarias la peor tasa de desigualdad infantil de toda España el veinte por ciento de los niños más ricos tiene diez veces más recursos económicos que el veinte por ciento de los más pobres Ignacio Martínez ex coordinador de Unicef Madrid

Voz 7 03:19 estamos hablando de cerca de trescientos cuarenta y cuatro mil niños y niñas madrileños que viven en situación de riesgo de pobreza exclusión social tres de cada diez niños que viven en nuestra comunidad que lo que nos preocupa es que este dato está aumentando sólo de es de dos mil catorce hasta dos mil dieciséis aumentó seis puntos

Voz 1915 03:39 la delegada de Movilidad del Ayuntamiento Inés Sabanés asegura que su único error en relación con víctima fue no denunciar ante los tribunales el contrato con el que el anterior gobierno del Partido Popular cedió la gestión del ser vicio a la empresa Bono parque esta semana un juzgado ha abierto diligencias para investigar la red municipal ideación llevada a cabo por el gobierno de Ahora Madrid aunque por el momento el juez no ha citado a declarar ni a Sabanés Niall gerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia

Voz 0795 04:01 tengo la convicción que no sólo se actuó de acuerdo con la legalidad sino que se resolvió un problema que Ciedes reconocer algún error por mi equipo de gobierno es quizás no haber llevado previamente el contrato hizo una ampliación a los tribunales yo misma Bruselas

Voz 1915 04:22 los luz verde al proyecto de decreto que prepara la Comunidad para regular los pisos turísticos en la región el texto ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea sin una sola alegación Jaime de los Santos ex consejero de Cultura y Turismo

Voz 8 04:33 Nos anima a seguir trabajando en un texto el que será el definitivo en el que como no podría ser de otra forma incluso iremos igualmente alguna de las alegaciones que han hecho instituciones como el Ayuntamiento de Madrid o entidades como el Colegio Oficial

Voz 9 04:51 eh de arquitectos bajan las temperaturas en toda la Comunidad hasta ahora tenemos nueve grados en el centro de Madrid

Voz 1915 05:14 las

Voz 0313 08:24 son las seis y ocho minutos de la tarde a las cinco y ocho en Canarias como ya sabrán en la agenda política de estas últimas semanas ha colado la propuesta de acotar el terreno a los indultos en concreto dejar fuera delitos como la sedición o la rebelión va está claro que su mensaje y quién sabe si algo más que un mensaje a los independentistas catalanes que se asaltaron la ley otro día podemos comentar con más calma esta propuesta que a mí desde luego me parece oportunista hay revanchista pero mi opinión conviene lo discutiremos pero hoy en nuestro paseo diario por la historia nos ocupándose otro indulto un indulto real real de Rey quiero decir que intentó compensar las barrabasada cometidas en la que se conoció como Semana Trágica

el veintiuno de febrero de mil

Voz 0295 09:26 el veintiuno de febrero de mil

Voz 23 09:28 doscientos diez Alfonso XIII firmó el indulto de casi todos los condenados por los sucesos siete meses antes de la Semana Trágica de Barcelona qué demonios había pasado para que hubiera miles de detenciones dos mil procesamientos doscientos desterrados cincuenta y nueve condenados a perpetua cinco a pena de muerte enseguida vamos a ello pero primero insistir en que fueron indultados casi todos menos los ejecutados claro porque tuvieron tanta prisa por matarlos que cuando llegó el indulto ya estaban muertos

Voz 24 10:00 no el mío

Voz 1626 10:28 aquí lo que pasó fue lo siguiente tras la pérdida de Cuba Filipinas Puerto Rico España volcó sus ansias territoriales y económicas en Marruecos donde familias de alta alcurnia incluida la realeza tenían negocios mineros cuando con echaron los ataques bereberes a esos intereses españoles el Gobierno decidió volver a reclutar soldados para enviarlos a la guerra sólo habían pasado diez años de la sangría de hombres en las guerras Ultramar y otra vez reclutando ojo que sólo se movilizaba a obreros a padres de familia que dejaban mujer e hijos sin posibilidad de sustento a los pringados que no tenían mil quinientas pesetas para evitar ser reclutados en la tropa no había ricos el embarque de aquellos desgraciados comenzó en Barcelona a mediados de julio de mil novecientos nueve y en el puerto las señoras de la alta sociedad catalana las que habían pagado mil quinientas para que sus hijos no fueran reclutados repartían escapulario a los soldados prometían rezar por ellos hasta que un día un día de embarque los ánimos estallar los soldados tiraron los escapulario si medallita al mar la crispación se extendió por toda Barcelona comenzaba la Semana Trágica

Voz 24 11:38 eh

Voz 1626 11:54 se crearon comités obreros se convocó una huelga general empezaron desde los primeros edificios religiosos hice atacó sobretodo a la Iglesia por su desprecio hacia los desfavorecidos por su monopolio de la educación por su defensa de empresarios y patronos por su complicidad con la aristocracia mientras apoyaba el envío de pobres a la guerra con un escapulario como Cruz la respuesta del Gobierno fue detener procesar ejecutar disolver sindicatos cerrar las escuelas laicas Alfonso XIII cómplice de aquel disparate aceptó siete meses después medio arreglar aquello firmando un indulto masivo pero cinco personas procesadas irregularmente acusadas algunas sin pruebas ya había sido ejecutadas

Voz 24 12:38 a cambio pobre

Voz 9 12:43 con lo cual se deduce que las prisas y malas las prisas oportunistas son siempre son siempre malas consejeras sobre todo cuando se toman decisiones en caliente que luego son son irreversibles y cargarse a alguien desde luego es lo que menos vuelta atrás admite en este mundo dicho lo cual

Voz 0295 12:57 qué les parece sabremos la Ventana del cine pues ahora vamos cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama una historia de amor muy bonita y que nos no voy a contar que fin al tiempo que dice lo que piensa para bien me pareció uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es tremendo que a esta hora abre la ventana del cine las obras no la Carlos Boyero Carlos Boyero buenas tardes amigo

Voz 26 13:52 ahora te escuchamos perfectamente estabas tímido ahora era muy tímido coronada a día Carlos bien encantado como siempre

Voz 0295 14:04 es como tenías miedo el otro día con el Paris Saint Germain y al final PIP para pupa con un poco de suerte pero el pero bueno ya me dirás cojonera normal es ese sí es un buen equipo pero está verde

Voz 0324 14:15 el resultado yo creo que es es engañosa

Voz 0295 14:18 sí bueno pero bueno pero el fútbol es el fútbol siempre es una suma de pequeños da igual no es lo que quiere decir es que sigue con miedo vamos no pero es un equipo muy bueno el embate Montoro como gol Ronaldo el velo a mí me lo recordó el bueno bueno bueno bueno no es bueno también hombre es que sabes que ser un jugador resume sí sí por supuesto pero que fue bueno primero por cierto enhorabuena creo ayer me parece que tiras

Voz 26 14:53 una vez a puerta dos bueno una alguna no no fue entre los tres palos y el gol dentro los muy bonito eh eso es Alonso el a Valverde

Voz 0313 15:00 la construyendo un proyecto eh seguramente poco atractivo pero muy eficaz que se basa en la solidez defensiva y eso es lo que ha hecho se ha encontrado un encontró un equipo que basaba todo su potencial en tres tipos que eran tres animales Don ya ya mucha transición mucha ida y vuelta al Barça no conviene ya la intentado ahí meter anclajes y afianzar este manera de jugar y a veces no es no es no es atractiva lo es pero una eliminatoria de Champions son dos partidos ya veremos

Voz 0295 15:30 yo con el Barça sí y luego el sesión jugó el Barça para mí que ceras siempre en la memoria era el Barça de Guardiola aquello era el de Cruise primero el The Guardian si es verdad pura magia y el de Cruyff es bueno Laudrup Romario Stoichkov hoy hablamos un poquito define quiere sí pero bueno esto esto estaba quedando de película

Voz 27 15:56 a mí no

Voz 9 16:09 siguen llegando las películas nominadas a los Oscar este viernes estrena Lady Bird con cinco candidaturas a Mejor Película Mejor dirección actriz actriz de reparto guión original

Voz 19 16:21 New Hampshire

Voz 28 16:24 la Cruz en versión original

Voz 19 16:32 yo quiero ir donde está la cultura

Voz 28 16:34 con con acogió en Hampshire donde los escribe algo sabían los en esas universidades

Voz 9 16:40 pruebas en versión doblada una estudiante que se hace llamar Lady Bird se muda al norte de California para pasar el último año de allí le gusta mucho arte sueña con volver en la costa pero pero su madre no comparte su inquietud es ese sería un poco el el arranque no Carlos serio y lo de la verdad

Voz 0324 16:59 bueno en los Oscar siempre reservan es como hay una cuota fija no que es que tienen que entrar varias películas de cine independientes como si Hollywood quisiera borrar su mala conciencia por gastarse hasta ahí todo el estrellato y decidieron no estamos estamos abiertos a las películas pequeñitas hechas con presupuesto mínimo actores desconocidos Historias cotidianas con un punto de sensibilidad

Voz 29 17:34 eh y normalmente la crítica pues eh tiene

Voz 0324 17:38 sucesivos orgasmos con el fin independiente con casi todo a mí no me ocurre ahora también

Voz 0295 17:46 con tu interruptus e independiente con logros ya por pero por ser independiente hoy dos años

Voz 0324 17:54 no yo ya es como descubrir sensibilidades nuevas citas a

Voz 29 18:00 anda ahí entonces en el en el fin independiente pues hay gente

Voz 0324 18:08 lista efectivamente sensible posibilista si triunfan normalmente dejan en fin independiente y entran en el otro en el gran mercado sino pues se pueden tirar ahí toda la vida diciendo que bueno que en el Festival de Sundance venía abajo de aplausos aquella como ser muy mayor Joost el fin independiente llamé lo bueno cuando era joven tampoco me lo me lo creía esta película netamente que bueno está está bien es

Voz 0295 18:41 eh pues habla

Voz 0324 18:43 de eso de la la crisis la la incertidumbre de las adolescencia se el el no no aceptar la idea de que tu familia pues bueno es lo que es que no puedes ir a la a la Universidad de lujo los sino que tienes que buscarte la vida las primeras experiencias sexuales y románticas y las protagonistas porque hay dos son dos adolescentes pues son en una cría que no tiene no es precisamente hermosa hay una chica muy muy gordita evidentemente en su clase también hay alguna guapa hay alguna Vitali bueno pues son los miedos la la incomunicación con la con la familia de el el Un poco de terror ante el porvenir pues todo eso que que

Voz 30 19:42 caracteriza a la a la a la adolescencia ahí a las

Voz 0324 19:46 experiencias pues que te de empezar a andar borro por la vida es saber que tienes que andar ya solo pero no te da la película no no no notan no me parece bueno la veo no va ganando al principio como siempre es que Jean hay determinadas películas que se en que empiezan el tiempo que va a durar el plano cómo va a ser la conversación esta en el en principio me desanima Ava hay iba ganando y al final le Renaudot cierta simpatía pero lo bueno es que creo que vamos a hablar de otra también independiente el ciudadano vamos a saberlo comenta es el

Voz 29 20:27 mes de de las Independent

Voz 9 20:30 de momento tenemos Lady Bird que llega este viernes a los cines también este viernes este viernes estrena Yo Tonya que es una historia basada en hechos reales que muchos oyentes recordarán por ciento tiene tres nominaciones a mejor actriz a que se montaje es la historia Toni a Harden aquella patinador norteamericana conocida en los años noventa porque su marido intentó romper las piernas con un bate de béisbol a una rival suya a Nancy que Reagan

Voz 27 21:08 sí Versión Original enemigo siempre me decía

Voz 9 21:22 la historia tiene tela en doce luego como lo habrá llevado a la pantalla la historia tiene el tubo la

Voz 0295 21:27 esta es otra independientes sigo con el mismo rollo y a la Historia es bastante tenebrosa la película la película si puedes imaginar está tratada con

Voz 31 21:40 con un con tono esperpéntico hablando Teide

Voz 0295 21:44 la la clase baja norteamericana concretamente aquí una

Voz 29 21:49 madre vampírica he is sádica que a su niña desde pequeñita la

Voz 30 21:56 la hace patinar pensando que les va a solucionar eleva a solucionar a la vida

Voz 29 22:03 sí evidentemente

Voz 0295 22:06 esas cosas ocurren ocurren no salen reinas del patinaje pero bueno es la historia de un de una tía bastante vulgar con la carros a esa terrible de la madre que se casa con un imbécil a un imbécil que la la sacude ir allá él pero que al parecer se lo pues ahí siguen en el fondo les debe de de ir la marcha no

Voz 29 22:32 aquí no y entonces bueno planean esa barbaridad que

Voz 0295 22:39 el cierre algo de esto decirle las piernas no con la película tiene un tono satírico volvió

Voz 29 22:48 que a mí me recuerda ya te digo

Voz 31 22:51 en el mundo de lo de los Coen el el

Voz 0324 22:54 tono sarcástico hablando de de de la América profunda que que utilizan esos personajes que dices prestan están sonados no pasan por gente gente muy normal muy bueno te te digo lo mismo que con la otra la la veo la veo sin más de ambas me habían contado que eran geniales estas cosas no tengo la sensación de perder el tiempo pero tampoco de de haber sido tiene eso sí a dos actrices buenísimas la que interpreta a la madre y otra que me ha sorprendido te que es tan buena actriz porque se llama Margot Robbie que era en el lobo de Wall Street no si retener a la fiel a si la mujer del lobo de así el a ganar de julio

Voz 29 23:42 qué era aquella tía

Voz 0324 23:45 el Louvre chica hiper sensual como una muñeca que grasa con el que que en un momento determinado no sé si recuerdas cuando descubre que éste les infiel y le dice voy a a partir de ahora voy a llevar tacones en casa in de ropa interior pero tú no vas a poder tocarme pasarán los años no se te acuerdas entre me sorprende porque aquella apele aquellas eh Asterix tan tan sexy tan que era pues pura carnalidad aquí es todo lo contrario por eso te digo que qué buena actriz debe de ser lo que es como no tiene el menor Sisa PIL es es una persona pues eso hostigado ahí dominada por ese monstruo de madre que tiene y ese marido no hay bueno que la FIA pues va va sobreviviendo pero repito que que aquella señora no sé si os acordáis Thais Sex and aquí sea como tan tan ordinaria

Voz 0295 24:43 dice mucho de colgar dice mucho de su talento

Voz 0324 24:45 todos no

Voz 9 25:10 hoy abrimos y cerramos la ventana del cine con fútbol porque viene Carrusel ya enseguida con el Leganés Real Madrid y luego a la Champions con el Sevilla Manchester United pero

Voz 0295 25:19 antes la canción de cierre de Boyero que esta riéndose

Voz 9 25:22 porque porque la elegido del como siempre por tops

Voz 0324 25:24 sí con una nostalgia infinita porque fueron los primeros discos que me compré Engels en el añorado vinilo fueron el ex Extraños en la noche de Frank Sinatra Qué noche la de aquel día lo de los Beatles y esta canción de los Furtado observaba risa útil volver busca medio daré por ahí ir Lorre dependería doce años hay pero era

Voz 0295 25:53 como una explosión oír esto me la ponía a todas las horas y todavía me sigue pareciendo una canción maravillosa gracias por compartir la amigo

Voz 9 26:02 nosotros así cerramos carros hasta la próxima semana ya ustedes esta mañana conseguida el fútbol el carrusel adiós

Voz 33 26:33 sí

Voz 35 26:58 Cate

Voz 1 27:24 sí sí

Voz 36 27:35 Dani Garrido cadenas

