La Ventana (22/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Andrés Rábago El Roto despide a Forges el Minetti está roto su habitual silencio ante los medios para despedir Antonio Fraguas su compañero en las páginas de opinión del diario El País durante años ha sido en el informativo Hora catorce de la SER así recuerda Andrés Rábago a Forges

Voz 2 00:26 pues yo creo que hemos perdido primero una mayor presencia continua a lo largo de tanto tiempo a alguien que había creado un lenguaje propio que voy a crear unos personajes en los que prácticamente todo el mundo podía sentirse identificado que tenía una manera de de criticar que no producía ningún ningún dolor y que sin embargo era eficaz y luego también hemos perdido a una persona que estaba continuamente atenta a los movimientos sociales aquello que emergía a todas aquellas cosas que estaban ocurriendo que tenían incidencia en la opinión pública

Voz 1667 01:01 el Parlamento vasco acaba de declarar su rechazo oficial a los homenajes públicos a miembros de ETA la Cámara de Vitoria ha aprobado una declaración planteada por el Partido Popular y negociada con el resto de grupos de la Cámara de la que se desmarca EH Bildu Vitoria David Correa

Voz 3 01:15 según el Partido Popular que ha impulsado el debate el Parlamento vasco ha rechazado que se reciba como héroes a quienes sólo merecen vergüenza hay silencio asumimos que salgan de la cárcel decía su portavoz Borja Sémper insisto

Voz 1516 01:27 asistimos con serenidad ante este hecho lo que nadie los puede pedir lo que nadie nos puede exigir es que asistamos callados ante el aplauso

Voz 3 01:37 Pekín tanto daño hizo del rechazo sólo ha descolgado EH Bildu que justifica lo recibimiento etarras Tarrasa esgrimiendo los informes de la Audiencia Nacional que no sea delito no quita que Chan reprobables han respondido PNV PSOE y Podemos para pedir que cesen

Voz 1516 01:51 no

Voz 1667 01:51 miles de pensionistas han tomado este mediodía las calles de las principales ciudades del país para reclamar pensiones dignas en Madrid han llegado a cortar las inmediaciones del Congreso PSOE y Podemos justifican estas protestas escuchamos a Pedro Sánchez

Voz 4 02:03 niego Errejón ese no hacer nada lo que hace es amenazar con cronista picar el sostenimiento la injusticia de muchísimos jubilados y jubiladas en nuestro país

Voz 5 02:13 el Gobierno tiene que dejar de insultar a los pensionistas españoles decirles que ahorren en café decirnos a los otros corremos todos los años un poquito la prisión es un derecho que la gente se gana con su trabajo durante toda la vida y aquellos que nos dicen que no son sostenibles las pensiones es porque tienen pensiones privadas

Voz 1667 02:29 sí ha sido posible ya está en órbita el primer satélite espía español lo acaban de lanzar en California de momento todo va bien Javier Gregori

Voz 0976 02:36 a bordo de un cohete Falcon nueve de la compañía

Voz 6 02:38 es el satélite espía español el primero de la historia y hasta a quinientos doce kilómetros de altitud su órbita a Paz se dedicará si todo funciona bien a tareas de vigilancia como el control de las fronteras españolas

cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid en Madrid

Voz 1915 02:58 el consejero de Cultura se desmarca de la decisión de Ifema de retirar la exposición del artista Santiago Sierra Jaime de los Santos se sitúa por tanto en contra del criterio de la propia comunidad que ayer en una votación con todos los organismos representados en Feria de Madrid respaldó la decisión de retirar la exposición de los Santos asegura que no habría tomado esa decisión

Voz 0313 03:16 rectificar es de sabios yo creo que

Voz 8 03:18 pedir disculpas e hace honorable a cualquier persona creo además que era que era

Voz 1915 03:25 Mario como decimos esa no es la postura oficial de la comunidad la propia Cifuentes ha evitado opinar sobre el asunto la oposición sí se ha mostrado en contra de la retirada de la obra porque considera que es un atentado contra la libertad de expresión escuchamos Ángel Gabilondo del PSOE y a Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 9 03:39 me parece un error grave entonces que afectan directamente a la libertad de expresión pero además contraviene el espíritu

Voz 10 03:46 no comparto el criterio me parece que hay que respetar la creatividad artística al margen de que te guste o no que en este caso yo creo que es arte tiene que ver más con la ciencia ficción que otra cosa hablar de presos políticos en España es ficción

Voz 1915 03:59 comunicado oficial Ifema ha pedido disculpas a quien se pueda sentir ofendido pero no dice que vaya a permitir la vuelta de la exposición y mañana El Aaiún mito de la capital empezará a negociar los Presupuestos de dos mil dieciocho el gobierno de Ahora Madrid ha convocado a una reunión al PSOE para entregarle el documento con las cuentas la delegada Marta Higueras precisaba que ese proyecto ha sido consensuado por todos los concejales del Gobierno después de que algunos de ellos se posicionaron a favor de la prorroga

Voz 1516 04:23 en lo que decía es que efectivamente tenemos mañana ha convocado al al Partido Socialista para iniciar las conversaciones sobre los presupuestos sí desde luego cuando nos sentamos a negociar con otro partido sobre este tema pues nosotros estamos en llevando los presupuestos de Ahora Madrid todos los concejales de Ahora Madrid

Voz 1915 04:39 la economía madrileña volvió a crecer en dos mil diecisiete el PIB experimentó un aumento de un tres con siete por ciento en términos interanuales a interanuales que según la consejera Engracia Hidalgo fue acompañado de un aumento de la creación de empleo bajan las temperaturas en Madrid tenemos diez grados en el centro de la capital

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino y a las cinco a las cuatro en Canarias en la SER



servicios informativos

en la Cadena La Ventana con Carla está encina

Voz 0313 06:15 buenas tardes bienvenidos a La Ventana lo que se ha perdido el pobre Forges con la historia de Arco y la retirada de una obra su compañero el roto sí ha podido recrear hoy en las páginas del país una evocadora imagen de la censura a partir de unas manos que tapan la mirada manos adornadas con todo tipo de colores colores bonitos chillones lustrosos muy Wise uno en cada dedo pero tapando los ojos está muy bien porque tiene toda la mala leche condensada de Andrés Rábago pero me hubiera encantado también imagino que como otras muchas personas comprobar que destilaba la cabecita privilegiada de Antonio Fraguas de una historia tan cutre como esta de Arco y que desde luego tiene que ver con la flacidez política a la que sí Se refería Forges en su última viñeta Si ayer ya fue de traca la decisión de eliminar el montaje de presos políticos es Santiago Sierra hoy les disculpas públicas de los responsables de Ifema yo creo que el añaden nuevas gotas de surrealismo bueno y también de una cierta vergüenza ajena es que es muy fuerte Ifema pide disculpas por haber retirado la obra lamenta la controversia creada desmiente la intención de censurar nada aún cuando la percepción pública haya sido ésta añade textualmente dice que termina diciendo algo así como que no se va a repetir en el futuro naturalmente a esta hora nadie ha dimitido eh por un escándalo que por cierto junto a otros de diverso calibre han hecho incluso que el New York Times les saque los colores a España por sus recortes o por sus ataques a la libertad de expresión así que una vez más hay que recurrir al añorado al querido al admirado y admirable Forges para decir simplemente tristemente país bienvenidos a La Ventana

Voz 14 07:49 el torero español Antonio Fraguas eh un Rey de la RAE viñeta el diestro Depor Fago Antonio fuera son filigranas todo Mulet Datu piensa Elia rotulado tanto como toreas a cuerpo limpio los gobiernos del MARM

Voz 15 08:43 Antonio

Voz 0313 08:47 está haciéndome gestos son buenas tardes bienvenido la alardes Isaiah Roberto buenas tardes hola bueno que yo te digo lo que es esto vamos a escuchar tiene más de cuarenta años de historia corresponde a mil novecientos setenta y seis cuando el sello Mariola editó Forges Sound que era una ristra de interpretaciones musicales de las viñetas de Forges esto que escuchábamos está extraído de una entrevista en televisión española crecía Sánchez Dragó que estaban como artistas invitados y cantantes Luis Eduardo Aute que acabamos de escuchar y Jesús Munárriz es un material fantástico para recuperar para disfrutar en un día como hoy de hecho en un ratito vamos a destripar alguna canción más son muy breves son muy buenas para insisto para poder para poder repasarlas pero a esta hora ahora mismo al abrir la ventana vamos a hacer algo que creo sinceramente que lo hubiera encantado a Forges que lo hubiera hecho muchos oyentes lo sabe no tiene la memoria durante el día lo hemos recordado creo que casi hasta la extenuación ese gesto gesto que tuvo hace años cuando se dedicó a poner durante bastante tiempo en el faldón de todas sus viñetas de que decía con todo lo que hubiera contado antes y lo que hubiera ocurrido en el mundo

Voz 16 10:09 no

Voz 0313 10:10 pero no te olvides de Haití podamos hacerlo esto ahora mismo en La Ventana vamos a trasladarnos Haití en la página web de Médicos del Mundo hemos leído un artículo dedicado al dibujante que se titula y editorialista editor a Forges esa mezcla perfecta de humor denuncia hay que recordar que Antonio Fraguas diseño el cartel del XXV aniversario de Médicos del Mundo en España saludamos al coordinador de esta ONG en Haití Daniel Estir buenas tardes hola bueno muy bien poco tristes pero muy contentos de poder de poder hablar contigo de poder hablar con usted los gustaría de entrada que no se hicieron una fotografía de cómo está Haití ocho años después aquel terrible terreno Otto

Voz 7 10:53 bueno pocos minutos

Voz 17 10:55 es un poco complicado pero hay una relajada de la actuación Gaspar importante siendo queremos todo teniendo sus cartas el suceso dudar de vivienda que vive en con sabor a derechos prestados que incidirá cuento pero instalación zona segura viviendo con ella

Voz 0313 11:26 yo recuerdo haber visto datos de que antes del terremoto más del setenta por ciento de la población vivía con menos de dos dólares al día y que casi la mitad carecía de agua potable es hoy está igual está peor por ha mejorado vaya

Voz 17 11:43 hay zonas donde las cosas se han mejorado con algunos departamentos pero no en otros departamentos y sobretodo la ONU aquí y que y que ahora hay Daconte niñas o en este caso que Arenal la situación de estas cooperación filiación de el primer habilidad tienen muy poco

Voz 18 12:13 cómo va eso

Voz 17 12:15 dado agua potable a conoce a salía duda no que es para la educación de los niños es muy muy completo

Voz 1139 12:26 cada Daniel les puedo comentar en qué en qué proyecto

Voz 0313 12:29 los prioritarios está trabajando ahora Médicos del Mundo al sigue habiendo epidemias desnutrición en que están ahora mismo

Voz 17 12:36 bueno estamos desde enviaré cualquiera respondiendo con los centros de tratamientos de llegar ya lo hemos hecho con socios de la recepción de Médicos del mundo presente en el país un esfuerzo muy importante no para tratar de controlar la ley de extensión de la ella epidemias de hecho si comparamos los datos de dos mil dieciséis ya han bajado los casos de un sesenta por ciento los Castros invitación para para alegrar también de alrededor el setenta y ocho por ciento estamos siguiendo apoyando el sistema apresaron de chica nosotros de los que sostenía que era a las zonas FSI el Gobierno salud que de retomando todo lo que es de tratamientos es ya segura y también el que Artacho ITA terminó Carso de corriera pero la verdad que sí dieciséis dio que con país donde a los gastos del Estado normal bajó de toda América Latina y el poder

Voz 1139 14:02 claro

Voz 17 14:04 desclasificado como el cuarenta y tres país sobre cuarenta y tres últimos de la cola con gastos de salud para la población unos siglos no hay una dimensión crítica de interés y los políticos del país sobre el malestar no le en por ejemplo el presupuesto nacional el presupuesto era nació en San no representan sólo el cuatro por cuatro puntos tres por ciento del presupuesto nacional entonces ahí tenemos una gran dificultad

Voz 0313 14:38 ya

Voz 17 14:40 en el de salud que Herrera si la ciencia pero también es esa eficiencia que haya dependen Villa y la todos revisita el unos cara de los ilustradores daría independencia de ayuda externa para que el el Gobierno lo políticos apuestan más para la salud de su población

Voz 0313 15:09 muy bien Daniel Estir coordinador de Médicos del Mundo en Haití le agradezco mucho que haya asomado estos minutos a La Ventana un abrazo muy grande desde aquí eh

Voz 17 15:16 un abrazo desde ahí gracias a Dios

Voz 0313 15:18 buenas tardes tenía todo razón Forges en decirnos que no nos olvidemos de Haití fíjate han pasado ocho años y cómo está el panorama hace unos días hablamos a propósito del de todo el escándalo de

Voz 0907 15:27 el fin de de las ONG de de Oxfam y demás irá

Voz 0313 15:32 sí ha subrayado a Moscú el panorama seguía siendo dantesco pero este retrato Conesa ha hecho el coordinador de Médicos del Mundo es brutal los a ver qué día puede asumir el sistema de salud haitiano las necesidades de la población desarrollado

Voz 0976 15:47 americano pero esto es algo que de alguna manera también es verdad hay que hay que hacernos autocrítica pero tampoco las ONG han conseguido resolver ese impulso de bondad que tenemos todos cuando ocurre es un drama pero que como advertía Forges luego nos olvidan si os olvidamos de dejar de poner esos cinco diez euros al mes un treinta al año que cada uno lo que puede no porque aparece otro drama otro terremoto otra catástrofe otras prioridades y nos vamos olvidando no los datos que ha dado este señor Daniel eran sobrecogedores pero es que llevan siendo así ocho años seis no cuando todo el mundo quisimos echar una mano por lo que había ocurrido en Haití pero luego ya nos da un poco igual no aquellos niños ahora sean adolescentes siendo siguen estando en la misma

Voz 19 16:32 así que no sé si nos da igual o sencillamente que es que

Voz 1667 16:35 hay otras personas que tienen que tomar el relevo a yo creo que las ONG que hay en el mundo y también los ciudadanos que aportan esas ONG un momento clave digamos que son la punta de lanza pero después donde están los gobiernos de este Moralo o para no ayudaron

Voz 1516 16:48 país pequeñito con con cuántas bombas

Voz 1667 16:51 que no fabrique hemos tu arreglamos y solucionamos el problema de Haití yo creo que la peor catástrofe natural que tenemos en estos momentos es la gobernanza del mundo que no sabemos bueno sí que sabemos a dónde está mirando pero no precisamente Haití

Voz 0313 17:04 sí lo sabemos efectivamente bueno en un segundo volvemos a diverso Forges se que creo que hoy es prácticamente obligada ya más duros apetece mucho hacerlo imagínese que éstas

Voz 20 17:16 tu casa imagina qué ocurre lo que incendiado imagina que todo lo que tienes arden a él pues ahora imagina que no tiene seguro de hogar y que nadie nadie te lo cubre

Voz 26 19:26 con Carles Francino

Voz 0313 19:30 yo sí me decía hace un momentito pero de verdad pondremos vas canciones de esa entrevista de Sánchez Dragó del año setenta y seis con Antonio Fraguas y con y con Aute y con Munar Rezai cantando tal pues su sí a lo que puede Bombay mira en el personaje por antonomasia tiene muchos El universo de Forges porque tantos años acumulado un montón de los náufragos la ventanilla de los funcionarios y tal pero los Blasillo Doblas los sirios sólo Blasillo pues tienen también su donde Tito

Voz 27 19:56 a por la estén pacas de ella Ana

Voz 0976 19:59 Juan cada minando el sí

Voz 28 20:02 a la encabeza Rapa das las manos en los bolsillos ir así ideas muy clara aunque sólo es un que yo yo yo le Meca es

Voz 0976 20:18 ay si yo yo de fondo

Voz 0313 20:21 el mejor preside me encanta Forges recibió muchísimos premios a lo largo de su vida pero hubo uno que yo sé que lo hizo una alusión especial en el año dos mil recibió el Premio Internacional de Humor Gat Perich de Peric en recuerdo de Peric es un premio que creo el dibujante José Antonio Fernández más conocido por Fair que es colaborador del jueves le conoce muchos oyentes de La Ventana gran amigo de Forges lo hemos invitado a asomarse a unos minutitos a La Ventana Joven un día tan tan en un día tan especial como el de hoy Fer buenas tardes hola

Voz 1139 20:52 cómo estás cómo va eso

Voz 0313 20:53 cómo va qué tal

Voz 7 20:55 mira estoy viendo familia cuando estoy de Yago que esta Barcelona que tanto gustaba han cogido cuando Bennati

Voz 0313 21:05 te gustaba Barcelona le gustaba mucho Sitges también verdad

Voz 7 21:08 sí sí sí yo llegaba todo el barrio otra el canto mis calles yo estaba sobre todo esto nos has pillado pasaba bomba vemos con heridas en la cabeza callejero explicaba bueno la que conseguirían trabajado escribió jodido porque Antonio especial no lo como Musaví como persona como hijo como hermano era un poco como que de sus además de compañeros por hemos sido ahogar

Voz 0313 21:48 oye cuando habíais cuando vidas ha hablado cuando habías estado junto recientemente

Voz 7 21:55 el de que él porque como decía pero peculiar que móvil piensas esto esas cosas entonces cuando yo sí he comido tampoco a símbolo eso veo uno uno no tenemos bastantes creo que hice reían como como de serbios porque yo estoy escribíamos cánceres oportuno me estoy mordiendo será algo yo ya hace pasando a cocinar vivía pensé

Voz 0313 22:41 a ver déjame déjame momentito que te elevemos otra vez que estamos perdiendo un poco la señal y esto que está muy fuerte osea que hacía broma de las enfermedades te llamamos otra vez pero seguimos comentando lo que está comentando lo que estaba empezando a a comentar Pérez llegó muy fuerte y es muy propio y muy típico

Voz 0976 22:58 Jorge si bien claro yo creo que si no se no se me ocurren muchos más un no sé humoristas intelectuales su intelectuales humoristas que estén tan presentes en la vida de de tanta gente de tantos españoles no yo me desayuno esta mañana dos cafés con dos de las tasas las de default entregaba el país no he visto a mí mismo pobres recién duchado riéndome mientras miraba la la la tasa no estaba pensando esta mañana con la declaración vaya a bajar la basura no luego dirás que nunca salimos de casa pensando

Voz 0313 23:29 mañana cuando escuchaba las la las entrevistas de de de Pepa o de Tony o los muchos oyentes que que entraban en antena está pensando que estaba haciendo memoria no recordaba un caso de un personaje de del terreno que fuera de la política de la cultura que suscite tantas unanimidad no porque sería excesivo y tampoco le gustaría pero unas adhesiones tan general están transversales la verdad sea es es es un fenómeno eh

Voz 1667 23:56 ya acordado mucho de de un poema de Gloria Fuertes que era un poco como Forges Polguera naíf pero demoledor a la vez no hice algo así como primero la bondad después el talento y aquí se acaba el cuento hay muy pocas personas que las dos cosas a la vez talento y él la tenía a raudales

Voz 29 24:15 además en pleno debate sobre la libertad de expresión y sobre eso que muchas veces le hemos trasladado a los humoristas gráficos no a los futbolistas en general se puede hacer broma de todo Jorge si podía hacer broma de todo prueba de ello es lo que nos acaba de contar Fer que hacían entre ellos bromas de sus yo estoy

Voz 0976 24:32 no estoy seguro de recordar las primeras viñetas de Forges que que que guardo yo la memoria no algunas que es pública a él en la revista en la revista Interviú no me acuerdo que a mí me lo introdujo Forges me metía Merche que era en aquellos años setenta una activista antifranquista un poco desde la semi clandestinidad etcétera y que ella era la que me iba en introduciendo en el en el mundo forcejeando y que luego durante meses estuvimos recolectando lo que Forges llamó el a los for renta año que nos quedan toda de la dictadura de los cuarenta años de dictadura de los cuarenta años que venían en fascículos no parecían maravilloso

Voz 1667 25:06 por él él nos explicó muy bien su secreto además aquí en La Ventana cuando bueno nosotros lo hemos visto a dibujar viñetas Si en dibujar la viñeta tardaba treinta segundos cuarenta segundos no pero sin embargo en vencerla tardaba horas decía eso no que todo su proceso creativo se basaba en eso en pensar una viñeta que fuera todo lo que fuera pero que el que la viera ese leyera aunque se pudiera dar por aludido dijera pero pero nervioso y ese era su verdadero esfuerzo ya siendo Roberto

Voz 0313 25:38 ha sido un cronista fantástico de la historia de España en las últimas décadas y en esa historia de España por ejemplo lo de la ventanilla el mundo ventanilla pues pues eso no puede faltar

Voz 1139 25:48 yo no hay otro ejemplo algo a propósito de este tema eterno tuyo en las ventanillas y las

Voz 0976 25:52 pólizas que lo eran muy fino al respectivo es eso

Voz 1139 25:54 es que antes

Voz 1 25:58 la expectativa

Voz 30 25:59 a no a la ventanilla con dureza lamentar instalando en Bami y almas Dalí ya se lo haces bien ya lo que a la niña al más templado

Voz 0313 26:15 en esa entrevista del año setenta y seis de verdad que son de hoy para recuperarla es un día porque además van y se van sobre con los medios que había entonces se van sobren presionando en la pantalla las viñetas desde que va de qué va el tema y se ponen a cantar con una breve introducción de Sánchez Dragó a veces ni eso directamente Tara ahí lo dejo la guitarra será van pasando Forges por la cara de póquer poco a poco avergonzado

Voz 0976 26:39 poca avergonzada muy tímidamente hace cuarenta años ya sus sus colegas ya le a cien canciones de su de su voz ahí si hace ya cuarenta años no de sus viñetas Hanna

Voz 0313 26:47 hemos recuperado affaire creo que con mejor Sony lo Fer hola hasta ahora mucho mejor para Javier nos estaba contando que una de las últimas conversaciones que tuviste con con con Antonio Fraguas que haya competición de enfermedades comparación no como iba he entendido mal

Voz 7 27:02 sí sí porque bueno somos por lo menos yo soy así y él se reía porque he hablado con que además yo que me concesión tienen fue no sé si me lo cogió Ibero que Montoto cómo estás gobiernan inseguro abruma porque yo me operador está o estuvo en una óptica que no me acuerdo de nada sirve que estuvo inmenso en medio me sacaron Beiro purgó no unos cuatro yo cuernos de la hice lo explicaba y bueno eso porque lo somos así Antón donde tiene eso porque es poco nunca rehizo y él se reía sí sí lo hago como Moon hubo es verdad que excesivo unos vimos pues yo estoy en los tintado de bueno así al sector hacia dibujos a las enfermedades meditado yacía Cobo pero esto nos ayuda y hoy hechos tan bien hecho usamos médicas

Voz 1667 27:57 el hecho

Voz 7 27:59 bueno hubo dos Thaksin unos

Voz 0313 28:02 que además es muy bueno

Voz 7 28:04 por qué no ves que viva Fitzgerald un parking iba bien hecho está que en el campo como hacen cada dos o tres meses

Voz 0313 28:11 se pide

Voz 7 28:13 me hice una barrera no hubo no se levantaba un estudio de la mujer dice que si yo digo puesto alta como en un hospital

Voz 0313 28:26 el coordinador

Voz 7 28:28 Barcelona tengo más que mal resultado de la debajo de la barrera hecho quién hizo qué tal no sé que con yo espero una decisión como un partido

Voz 1667 28:38 oye hacer la la verdadera prueba de fuego prueba de resistencia de del humor es reírse de uno mismo y reírse de la muerte

Voz 7 28:47 sí claro es que Ximo cuántico antes es decir cautivo de Gabriel Cardona que fue el aún me ves que me dio hacía la mili por cojones la tenía que así queda una pieza España que dice que el humor nocivos bueno yo estoy tu o medidas y ahora pienso curvatura que salia alto porque sí que exige de nuevo con un coste cero dos Antonio dos Antonio Mingote

Voz 0907 29:20 sí

Voz 7 29:22 infantil Forges siendo quieran más o el perito la joven pues más de un que fue arriba

Voz 0313 29:34 no hago

Voz 0976 29:39 Deferr como se dibuja a sí mismo por ahí arriba

Voz 0313 29:42 pero donde sí yo es que de simpleza

Voz 0976 29:44 hombre recuerdo las viñetas de Forges cuando fallecía

Voz 31 29:47 alguien algún amigo suyo alguien conocido que siempre les digo

Voz 32 29:50 dejaba arriba arriba en el cielo no con Un Dios algo Donoso y siempre sonriente que que le acogía hay tal como cómo se dibujará asimismo no

Voz 7 30:01 con una viva con su culto amigo imagino de amigos con tanto que al casi Dina toco

Voz 1139 30:07 no

Voz 7 30:08 con cal con cava con champaña abrió al uno murió alguno que hiciera podrías si sitios no existe apuntó porque Dios al final sabiendo

Voz 0313 30:19 quería seguros no tenga que tenga eso no tengas ninguna duda algo muy bien oye

Voz 31 30:26 los Luis Castedo son dioses ese también es de cero ya que muchos

Voz 0313 30:31 además Ventana en un día tan especial mañana vienesa funeral no sé si cojo ya que te ha costado

Voz 7 30:37 de no sé qué pasa con el AVE que lo sin años habla de aquí Madrid y hizo el es para ir con carrito siempre cómo estás donarlo hizo con carrito con quien tiene un final digno no no yo no tengo carrito tanto que Estatuto veintiocho para carritos Pons que vamos un carrito aunque de Taylor a mí lo que me mire su carrito de manera calcinado encontrado vientos país normal

Voz 0313 31:03 es mañana aquí no nos demos un abrazo muy grande amigo

Voz 7 31:05 igualmente Dios

Voz 1516 31:13 que no que él no es el más alto nivel más guapo pero no me equivoqué Forqué

Voz 20 31:18 no he podido

Voz 36 33:13 no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente a la historia de la Península Ibérica a la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente a la historia de Europa Nos guste recrear episodios vividos

Voz 1 33:27 hace tiempo que deshacerse de esos templarios monjes con doble son intocables en el tintero obtienen el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio extradita está hecha de elite demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo la promesa de Robert Louis Stevenson SER Historia de un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra Jesús Callejo y siglos de historia madrugada del sábado al domingo después del Larguero siempre que quieras en Ser Historia punto es Cadena Ser

Voz 37 34:10 eh

Voz 38 34:12 en cuanto escucha usted en la Cadena Ser Gabilondo era pequeñito pero era un crío Gabilondo moto tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo este diario de ocho allí con Gabilondo

Voz 0313 34:29 ya ya ya decía que yo les hablo de Iñaki hoy por hoy estoy aquí acuerdo como si fuera gracias por escucharnos es decir Gabilondo era pequeñito y Rubio para les recordamos las cántabras

Voz 1 34:54 esa cosa yo soy el tipo al que están verse con algo más de Bach juntos

Voz 19 35:10 la cuarta temporada de Negra y Criminal con mañana dos nuevos capítulos cada mes

Voz 1 35:20 Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible por hipotecas punto com balear

Voz 0313 35:29 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los apasionados por el bel canto Parsifal es una ópera han religiosa críptica mágica y mística

Voz 1 35:41 Hombra Cadena Ser punto com la radio que tú programas corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 25 36:04 con un recibo

Voz 11 36:09 y un recibo dividido entre docente es menos recibo

Voz 40 36:12 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa ten BBVA BBVA creando oportunidades La Ventana

Voz 1 36:29 Carles Francino

Voz 41 36:31 cuando yo nada se espera personalmente saltan de base Party vais se sigue Masako ha concido decía me tesis día en doce va dando como un bolso que hay golpee además tiene pruebas que golpee a las tiene cuando se miran de frente de los vertiginosos ojos claros de la muerte edificar en las Berta varadas Derry Blaise amorosas crueldades amorosas crueldades

Voz 0313 37:09 colgará Paco Ibáñez nos viene muy bien esta tarde cantando el poema de Gabriel Celaya cuyo mensaje es algo así como que el arte siente al final se convierte en una peli de adorno o sea que no vale para nada es una canción muy oportuna oportunísimo en su mensaje para situarnos otra vez en el contexto del escándalo de Arco que venimos arrastrando desde desde ayer bueno los reyes contra viento y marea han augurado la feria esta mañana la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ya saben que la alcaldesa de Madrid adhesión a asistir en señal de protesta por la retirada de de la obra de Santiago Sierra de presos políticos en la España contemporánea y así estamos nosotros hasta ahora estamos pendientes a hablar con el con el director con Carlos Urroz ayer llevaba un cabreo notable con la decisión de eccema de retirar esa obra pero el que hoy está participando con normalidad los actos y acaba de empezar y me imagino que no querrá dejarla colgada Carlos Urroz lleva siete años al frente de de ARCO y ayer desde luego estaba de todo menos menos contento pero yo apuesto los a mirar y a reflexionar y a revisar los hemos acordado de alguien que hace unos años en dos mil doce vivió directamente lo que puede provocar un escándalo relacionado con con el arte seguramente algún oyente lo recordará aquel montaje llamado Always Franco que mostraba a Franco dentro de una nevera bueno eso motivó incluso una denuncia en tribunales de la fundación que lleva el nombre del dictador tuvo por tanto que defender ser artista y al final ganó pero las pasó también canutas y creo que es muy interesante hoy conocer la mirada el punto de vista de Eugenio Merino al que hemos invitado a asomarse a la ventana Eugenio Merino buenas tardes hola qué qué qué lejano queda eso verdad o parece eso o que no fuera a ocurrir nada más pero vamos superando eh a medida que el tiempo bueno

Voz 1139 38:51 no es que lo que yo o lo que yo pasé se parece mucho por lo que está pasando Santiago porque al final que el funcionamiento y se va con respecto Arco pues implica que determinadas acciones se lleven a cabo el foco digamos escondidas no en este caso yo lo que ves una torpeza brutal de Ifema qué es lo que pasó con el caso pero que además casi nadie respalda o digamos que no hay un respaldo fuerte a la pista no lo que un poco con lo que yo también pasen

Voz 0313 39:27 sea lo que nos cuenta es que este episodio ha sido horroroso porque además ha sido defienda y a plena luz del día para entendernos enterado todo el mundo de hecho el comunicado de hoy de pedir disculpas es ya es de traca en los estás diciendo que en el que la intrahistoria de Arco ha habido episodios parecidos a éste pero que no han trascendido

Voz 1139 39:46 pues claro ha habido muchísimos es que al final estamos hablando de de de bueno pues aquí el primer es que es verdad es que es la primera vez que se quita una pieza llevamos aquí en pleno momentos de apogeo

Voz 0313 40:01 sí sí pero siempre lo digo

Voz 1139 40:04 que toque de atención va con el incluso es que en este caso y un toque de atención bastante curioso es que la propia galerista dice que quiere volver a ARCO

Voz 0313 40:13 sí sí sí a ese mensaje ese mensaje sí carísimos y sí claro yo pasé por ahí

Voz 1139 40:18 así entonces en mi caso yo puedo demostrar que mostré en los juicios de tuve que duró cuatro años y puedo demostrar que además el Ifema estaba de acuerdo en realidad mi pieza que no pudo retirar por razones de fondo porque haya había había no había habido mucha prensa que había hecho fotos y habían tenido trasciende ya él mismo dijo sus palabras que la fiesta no se quitaba uno se iba a quitar porque había tenido mucha

Voz 7 40:50 ocho importancia

Voz 1139 40:53 los medios de comunicación pero pero apoyó a la Fundación Franco diciendo es que esta pieza había que haberla quitado entonces siempre hablamos de las censuras de una manera muy muy superficial porque nadie la conoce nadie quiere hablar de ellas de una manera directa pero claro es que pudo demostrar en mi caso que fue bueno pues que fue una cosa deprimente no ahí patética ningún relato donde se supone que la libertad de expresión está por encima de la del descanso no fuertes ocurre

Voz 0313 41:25 que fuerte lo que estás contando Eugenio de verdad que sí

Voz 1139 41:28 José María Álvarez del Manzano que por suerte Jude Carmena creo que en su momento

Voz 0976 41:33 sí vi a mi yo lo que no acabo de entender Eugenio es sea en en por qué manda tanto Ifema osa que ese ente quién quién lo compone quiero decir Arco Se podría llevar el año que viene a otro a otro recinto IS otro recinto también tendría potestad sobre los artistas para retirar obras ojo sobre artistas galeristas claro que la galerista en la que estamos hablando sino la mejor la mayor o la más conocida es una de las de las mega grandes para que acepte hasta la galerista y al propio artista que se retire su obra aquí alguien tendría que dimitir no aunque sí por decencia

Voz 0313 42:09 me he planteado antes pero ya no espero nada sinceramente no

Voz 0976 42:12 si alguien sabe si los reyes han paseado por la pared blanca esa is ampara a un segundito el San lleva por esa zona sigue sin

Voz 1667 42:19 que si en la primera media hora después de tomar la decisión los galeristas y los artistas se han dado a descolgar sus obras Arco se hubieran ido seguramente esto si hubiera paralizado a los cinco minutos

Voz 0313 42:32 te has tú tienes una idea para la parte blanca que ha quedado no

Voz 1667 42:35 pues mira hombre ya que ha muerto Forges lo podíamos llenar eso con Blasillo con Mariano Mariano de pixeles que es efectivamente hay en vez de presos políticos a lo mejor risas políticas se podía Se podía titular esa composición

Voz 0313 42:49 Eugenio tú dirías que fíjate cogiendo como referencia dos mil doce no que es cuando ocurrió lo tuyo con Franco dirías que hemos ido a peor tanto tan tanto si es público como sino que hemos ido a peor yo tengo la sensación que en general si algunos episodios de los últimos días de las últimas semanas lo confirma no pero cuál cuál cuál es tu mirada

Voz 1139 43:07 bueno yo creo que la pieza de Santiago es perfecta porque justo se inaugura el AMS va semana donde otra pero fuera cerrar el paso menos

Voz 0313 43:17 sí pero son menos gusto pero

Voz 1139 43:21 no podemos tampoco empezaran encarcelar a todos aquellos que han ficción o hagan una realidad en su propia música pues yo creo que es muy pertinente lo que ha hecho Santiago y la torpeza aparte censuras de la gente que que está en Ifema hay que piensa que hay determinadas ideas políticas pueden llevar a cabo pues pues hacen que So que estemos en esta situación que que a mi me parece que no puede darse en el mundo de la pero será será es el día a día no es nada para peor deberían rodar cabezas seguramente años eh a mí yo no supe nada el director de la Feria vamos no sé cómo no se pronunció parece bien todo hay

Voz 31 44:06 Bolaños yo creo no sé ella

Voz 29 44:09 lleva siete años pero tú sí que supiste de dónde había venido la sugerencia es decir como algo operandi

Voz 0313 44:15 para para apuntar tu obra porque

Voz 1139 44:17 la denuncia que me llegó a mí y a que la Fundación Nacional Francisco Franco incluía porque eso también les daba ellos peso de la carta de José María Álvarez del Manzano con lo cual cuando yo fui a juicio pues quizá lo que más me dolió también fue que hubiera implicación o sea que es muy grave y que debemos Car hablar de provocación cuando un artista opina tenemos a rezar a hablar sobre obras con contenido que provocan que determinados agentes políticos e institucionales se se vuelvan se vuelvan porque saben que el día que entre los reyes en ARCO tiene que ser una feria que no moleste y que no genere preguntas sobre qué es el arte que es que es una monarquía que es una feria pública que es una feria privada que es la libertad de expresión

Voz 0313 45:16 lo lo lo lo has contado perfectamente Eugenio Merino es un abrazo y gracias por contar esto en La Ventana de verdad eh vosotros venga mucha suerte poder Xavier Torres buenas tardes hola buenas tardes ya tiene más de esto ganó este año que ofrece porque claro una de las uno uno de los argumentos para retirar la obra es decir no queremos que opaca que el resto de producción pues bueno yo sólo tengo

Voz 0907 45:42 es decir una cosa yo creo que es muy importante saber qué ar

Voz 1516 45:45 Arco es un mercado no es un museo es un sitio donde

Voz 0907 45:49 la gente va a comprar que a vender obras de arte eso es como operario de transacciones exactamente no no le demos más importancia que la que tiene

Voz 1667 46:01 que portaron Llum hipermercado también es un mercado pero sí retirar las cervezas coronilla a

Voz 0976 46:07 sí pero no si es un poquito raro no no no no no no estoy yendo a lo que estoy diciendo es que no no confunda a entender lo que hay que para ello es que quiere volver al año próximo un tercero no mira hay doscientas ocho

Voz 0907 46:20 alegrías hay veintinueve países están en el en el pabellón siete y nueve yo todavía no he podido ir a verlo explica El País invitado sea que no hay país invitado es una reflexión con es una reflexión sobre el concepto del futuro en las comisarias son mujeres y yo creo que sobre las mujeres se quería hablar en los laterales au alrededor de la feria pero yo creo que bueno a ver si si conseguimos aclarar un poco las cosas las expectativas económicas bueno creo yo creo que la gente está aplaudiendo o está aplaudiendo con las orejas porque cuando hay recuperación económica la gente invierte rápidamente en arte y además está empezando a crear un circuito latinoamericano bastante bastante interesante puedo

Voz 1667 47:05 así como como su abuela ha sido muy divertido vídeo esta mañana que yo creo que la sala en donde estaban colgadas los cuadros que sean sean descolgado es una de las más visita

Voz 0907 47:17 tras la gente que te tomas con ella claro claro extraño era Galilea jerga de Alvear está colocada es es fundadora de ARCO

Voz 0976 47:27 un sitio prominente gallegas y eso quedará sí

Voz 0313 47:29 no no lo podrán algo encima para disimular es es que tienes que será la actitud del del visitante que que de allí no te a ver la obra que acaba de retirar bueno

Voz 0907 47:37 también hay otra cosa que es que hay en en ARCO no recuerdo ninguna edición que yo ya he ido dio llevo oyendo desde el año noventa y dos no recuerdo ninguna que haya

Voz 0976 47:48 a ver si todo esto va a ser una Performance es que siento si hay algún problema si lo recuerda siempre hay un escándalo haciendo un gran problema siempre ha habido siempre ha habido fuegos artificiales si si había alguna obra de todas formas que que que salía siempre en portada no hace un par de años será la de el judío ortodoxo subido encima de un musulmán que estaba deberá que tenemos que hacer una revisión

Voz 0907 48:09 voy a hacer una reflexión también sobre los medios de comunicación nuestro comportamiento porque el día anterior vamos a buscar la pieza que es esa que va a provocar

Voz 0313 48:18 Centrica llamativa la que sabemos que va a chocar

Voz 0907 48:21 vamos a buscar seguro es verdad y eso también es una reflexión hay que pensar

Voz 0976 48:26 pero si esa pieza ya van y te la quitan

Voz 0313 48:29 bueno no jugará de comunicación no en el Ifema se ha lucido

Voz 0976 48:35 mucho Bennet le ha salido gratis entonces no ochenta mil pues noventa y seis mil

Voz 0313 48:39 ha pagado bueno en los siglos XVI del

Voz 0976 48:42 superior no lo sé no no no

Voz 0313 48:44 en el noventa y seis mil euros

Voz 0907 48:47 que que no que no quede duda es un acto de censura

Voz 0313 48:52 no teníamos ninguna duda pero gracias hasta luego

Voz 1516 48:59 acabo de estrenar coche y acaba de estrenarse es que sea felices que soy doblemente feliz

Voz 0313 50:47 el voy

Voz 1 50:55 es un mondo socia no ven obra veinticinco Ángels Barceló

Voz 0907 51:08 como La Ventana

Voz 16 51:17 es que estoy más falsos en amparadas eso voy a ir mi

Voz 0313 51:27 yo

Voz 16 51:30 son varias veces en que va a no que no hoy frente a todo allí fío You

Voz 0313 52:06 si alguien tenía dudas de que el tema de las pensiones está ahí en el candelabro que diría que él no hace falta más que el hecho un vistazo a las fotos de lo ocurrido esta mañana este mediodía sobre todo pues en Madrid por ejemplo en Bilbao en Barcelona y en más de cuarenta localidades que han estado repletas de gente ignora no eran la marea azul de la marea blanca ni la verde niega Rosa esto han sido miles y miles de pensionistas los que tiene han salido a la calle para decir basta que ha suficiente para defender el sistema público de pensiones bueno para protestar por la subida digamos pelín escasa de este año que ha sido el cero veinticinco por ciento en Madrid concretamente este esta marea de de manifestantes han llegado a sortear las barreras de seguridad que hace tiempo rodean el el Congreso han concentrado un ratito ante la cámara la verdad que la imagen era era era muy potente una de las personas que estaba allí se llama Eladio Martín irá hemos invitado a asomarse a la ventana el área buenas tardes hola

Voz 46 53:00 hola qué tal

Voz 47 53:03 es más seguras no ya como estoy Paul que ha sido muy emocionante y todo y es estoy un poquito y cansada del tiempo que hemos estado también leí algunas cositas que hemos dicho así que pido disculpas a la audiencia

Voz 46 53:22 no pasa nada está están poquito afónica

Voz 0313 53:25 desde que oiga

Voz 46 53:29 cuando por casi dos y emocionante lo que ha vivido han del listado conquista ha sido maravilloso Bilbao se trata de López Díaz ha sido una maravilla

Voz 0313 53:49 puedo puedo contar que que tiene usted setenta y siete años y una pensión de seiscientos treinta y siete bueno corrige con la subida le va a quedar en seiscientos treinta y nueve

Voz 46 53:58 su vida me punto Rajoy si dijo en otra cadena son los toca lo de la igualdad de las mujeres es impresentable me ha subido dos euros

Voz 0313 54:13 niña Piedad Eladio nos cuenta cómo de verdad pueden contar a los oyentes cómo se vive el día a día así con estos recursos usted por ejemplo en luz agua teléfono o qué gastos tiene por saberlo más

Voz 46 54:25 yo en principio tengo que decirte que a mí este Gobierno ni ninguno me ha regalado mi pensión porque yo he trabajado cuarenta y dos años desempleada de hogar le cotizado Paidós ayudarse a sí creo cuál quiere decirse que a mí un un Gobierno me ha regalado nada pero más me vas a permitir que tenga un recuerdo para el presidente Zapatero porque con el presidente Zapatero los jubilados no pagábamos las pensiones es verdad que hubo un momento en el dos mil once turnos

Voz 1139 55:00 hizo todo lo las tenga que coger al

Voz 46 55:03 el aviso de tal manera que nosotros lo comprendimos yo les voy a yo te voy a decir Francine amigo me duele más el cero veinticinco no sube este Gobierno con el te lo avisos lo que esos va en el dos mil once

Voz 0313 55:18 por el por el gesto sí

Voz 46 55:21 no puede que no puede más y lo aceptamos pero lo que no se acercan a ella aunque está representando este Gobierno

Voz 0313 55:29 Eladia dígame cómo su día a día con los recursos económicos que que tiene como cómo se las apaña

Voz 46 55:35 pues mira yo como te he dicho ya a la pensión que tengo no pues yo de gastos de comunidad de de casa tengo la suerte que la casa está para nada ahí está la suerte que yo te yo entonces en un pez de los vasos de comunidad agua luz y teléfono dos ciento veinticinco doscientos cincuenta fijo mira lo que me quedo a pasear ver Cuatro sí

Voz 0313 56:04 dentro si poco

Voz 46 56:05 no llega a los cuatrocientos mil euros por humanamente rumba pues me compro la ropa de segunda mano yo todavía no sé lo que es entrar en un con Pin le yo no me pues yo estreno yo no entreno yo me compro repito la ropa de segunda mano

Voz 0313 56:22 el virus este Solà

Voz 46 56:24 sí yo tengo la hija Bono ahora está viviendo conmigo pero si tengo a mi hija conmigo pero pero vamos es ya un primer su gasto sí hubo cositas no

Voz 0313 56:38 pero le he notado muy emocionada al comienzo de nuestra conversación con lo que ha ocurrido hoy querer que de verdad a preguntarle si servirá de algo o va a marcar un antes y un después esta movilización