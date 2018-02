La Ventana (22/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 peines eh

son las cinco o las cuatro en Canarias nueva bronca pública entre PP y Ciudadanos esta vez en el Senado como escenario durante la comparecencia a esta hora de la actual responsable de finanzas del partido naranja en la comisión que impulsaron los populares para investigar las cuentas de los partidos última hora Óscar García

Voz 1645 00:25 sí un cara a cara entre el senador del PP Luis Aznar y el responsable de finanzas de Ciudadanos Carlos Cuadrado que está resultando más que tenso Aznar asegura que Ciudadanos se ha financiado irregularmente y Cuadrado le devuelve la patata caliente

Voz 3 00:37 si usted tiene la prueba en el Partido Popular que tiene infinidad de casos de corrupción abiertos entonces señor cuando al Partido Popular yo se lo voy a preguntar ya lo cero de Le gusta bañador se que no le gusta que es los rivales no no no entienda que yo sí hay que hacer no no no entiendo no no no estoy haciendo una explicación déjeme terminado por favor Donna mi discúlpeme usted a que pregunta soy yo y usted responde a lo que yo le pregunto ya pero no voy a responder lo que usted quiera

Voz 1645 01:01 esta mañana dos consejeras el Tribunal de Cuentas han asegurado en esta misma comisión que Ciudadanos empleo un vacío o limbo legal para financiarse con opciones de sus grupos municipales

Voz 1667 01:09 exconseller de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco volverá a sentarse en el banquillo por el caso Cooperación un juzgado ha dictado la apertura de juicio oral contra de exconseller y veintitrés personas más Valencia Inma Pardo

Voz 0808 01:20 se procesa a Rafael Blasco junto con la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración por supuestas irregularidades en subvenciones a ONG y el proyecto de construcción de un hospital en Haití sobre la mayor parte de los procesados pesan acusaciones de prevaricación cohecho asociación ilícita malversación encubrimiento fraude de subvenciones blanqueo y falsedad documental en su escrito de calificación la Fiscalía solicitó dieciséis años de cárcel para Blasco veintiún años y seis meses para el empresario Augusto César Tauro ni la Abogacía de la Generalitat que ejerce la acusación particular solicita para el ex conseller que ya está cumpliendo condena por la pieza uno de este caso diecisiete años de cárcel y seis meses

Voz 0230 01:59 volvemos a la capilla ardiente de Antonio Fraguas Forges

Voz 1667 02:01 es familiares amigos y compañeros de profesión siguen despidiendo al entrañable viñeta esta unidad móvil Raquel García

Voz 5 02:23 se hoy estuviese Forges en forma sería un día de militancia suya contar lo que sucedió en Arco contra lo que sucedido con Nacho Carretero

cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:00 el Madrid en Madrid Cristina Cifuentes descarta sumarse a la huelga feminista del próximo ocho de marzo porque cree que es oportunista la presidenta de la Comunidad se ha unido al discurso de otras compañeras del Partido Popular como la ministra García Tejerina y apuesta por hacer una huelga a la japonesa es decir trabajando más horas de lo habitó

Voz 0434 03:16 yo creo que en este caso la huelga que se está planteando por parte de algunos partidos el día ocho tiene más que ver con oportunismo político y como digo yo ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad Ci seguir disminuyendo esa brecha

Voz 1915 03:35 el área al que hoy en día es totalmente intolerable la Guardia Civil ha detenido en Val di leche en colaboración con la Policía Local a un hombre de setenta y nueve años que golpeó a un perro en la cabeza y lo introdujo en una bolsa para deshacerse del cuerpo tras su muerte pero fue visto por un vecino que alertó a los agentes que lograron salvar al animal Alfonso Ojea

Voz 0089 03:51 golpe en la cabeza del animal hasta matarlo pero no lo ha logrado gracias a la intervención de un vecino y el despliegue de los

Voz 3 03:56 agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la

Voz 0089 03:59 Guardia Civil que descubrían que el perro que el animal no estaba muerto sino malherido Ana Martín es la portavoz de la Guardia Civil en la comunidad madrileña

Voz 7 04:07 interceptan al autor en el momento que se disponía de esas

Voz 8 04:09 si el cuerpo del animal que además lo había metido en un saco de plástico cuando lo iba cuando lo iba a tirar residieron a abrir el el saco de plástico y afortunadamente el animal todavía se encontraba con vida con lo que fue bueno presentaba de distintos golpes en la cabeza y fue atendido de manera urgente y ahora mismo está haciendo se han hecho cargo los servicios sanitarios de la Comunidad de de él

Voz 0089 04:30 el autor ha sido detenido y los tres perros más que poseía han sido también entregados a los servicios veterinarios de la Comunidad de Madrid y el precio del alquiler en la comunidad de Mas

en cuanto al tiempo sol pero temperaturas mucho más bajas hasta ahora tenemos nueve grados en el centro de la capital

Voz 9 04:55 de la capital

Voz 12 05:34 la Ventana Carles Francino

Voz 13 05:42 sin duda hablo tan rápido

Voz 0674 05:55 a alguien todo por la radio tenemos clase de música con Iñaki

Voz 3 05:59 la torre Iñaki tienes quince segundos para decir porque suenen

Voz 0674 06:02 canción porque tiene muy poca batería hay mucha batería a la vez

Voz 15 06:06 bueno muy bien pues pues nada todo por la radio en tres minutos o cuatro a los hubo

Voz 23 07:51 Nos querréis

Voz 0674 09:32 Mela Mela fundada en la trallazos

Voz 30 09:34 preso común que miedo el resto la pregunta estar aquí así que yo propongo que de aquí digamos bando claro si es si nos parece un razonamiento muy brillante en Bembibre

Voz 31 09:51 eh

Voz 0216 10:06 España es un país maravilloso para nuestro humoristas gráficos la cantidad de cosas que ocurren y que carecen unas aposta y otras sin que los protagonistas sepa lo que están haciendo el capullo pero es un problema de tiempo neuronal osea cuánto tiempo tienes que tener para poder hacer un chiste que no podían decir ni pío que hasta el propio afectado por el chiste diga Jo este cachondo que ahorrarán este rico

Voz 15 10:31 cuánto sabe el sabio

Voz 0216 10:34 eh

Voz 3 10:47 yo habría que abrir o por la radio con este aplauso se Toni su madre mía

Voz 0230 10:51 Jorge es dentistas maestros conductores de autobús viejas y niños jóvenes niñas viejos urbanitas modernos funcionarios desempleados universitarios futbolistas dictadores diputados gobernantes opositores solteras casados divorciados aburridos y muchas parejas cada cual tendrá sus chistes favoritos de Forges entre todos están los chistes de contratos los de recursos humanos los de búsqueda de empleo le vamos a hacer un contrato de cinco minutos y luego ya veremos otro de recursos humanos que rechaza la contratación de un joven con coleta hay que le decía veo por su currículum que su chino es cantones

Voz 3 11:27 por los chistes de médicos el que decida

Voz 0230 11:30 a qué te ha dicho el médico que huya también de médicos de quirófanos había muchos de quirófanos dice el cirujano al paciente tras la operación haber sin nervios Issing histerismo usted cuántas piernas tenía antes de entrar en el quirófano hilos de parejas también muchísimos de pareja recuerdas cuando me decías a la pálida luz de la luna lo mucho que me querías sí pero estaba torrija

Voz 3 11:55 tenía muchos chistes como

Voz 0230 11:57 estos muchísimos más hizo Forges retratando España que hoy vuelve a resumirse en la frase más hispano española

Voz 30 12:04 el siete de de que debe usted de qué

Voz 32 12:07 eh

Voz 30 12:07 detalla hablándole de mete mete tú

Voz 0230 12:10 esta el organismo que gestiona la feria de arte ARCO y que ayer decidió retirar una obra en contra del criterio del director de ARCO han pedido disculpas pero no rectifica no vuelve a exponer la obra en un comunicado dicen que retirar la obra fue un error por qué no volverá a suceder pero que a lo hecho pecho vamos vamos circulen y no me formen grupos el hice más un organismo formado por el ahí el viento de Madrid es un consorcio son tres partes el Ayuntamiento de Madrid la Comunidad de Madrid y la Fundación Monte Madrid que es heredera de la antigua Obra Social de Caja Madrid ayer se tomó esta decisión y una de las tres partes que forman el Ifema al Ayuntamiento protestó solicitó una reunión del Consorcio de las tres partes tras la reunión el Ifema decidió ratificarse si hay tres partes una estaba en contra la decisión se ratificó no hay que estrujar se mucho las meninges Si hacemos silencio escuchamos las meninges trabajando

Voz 33 13:13 vamos

Voz 26 13:17 tú quieres que trabaje más las meninges

Voz 0230 13:24 ya han trabajo sílice masón tres uno estaba en contra sea pro

Voz 3 13:30 Eva la retirada de la obra hay dos que han votado a favor y a esta hora no ha dimitido nadie

Voz 36 13:41 sí

Voz 35 13:44 pero ahí están

Voz 3 13:44 ahora tenemos twiterías

Voz 35 13:49 que con un señor que me está preguntando que extendería son twis son tuit

Voz 20 13:53 señor Marco al equino no a béisbol os escucho por el todo en el me me parece que no se imagina la voz de duro melón y luego la plaza a las personas en directo pero soy publico de la verdad que sobre este plan

Voz 35 14:13 sí el señor cuán que tiene setenta y cinco años es un buen oyente que viene a vigilar que esté todo como tiene que estar

Voz 20 14:20 de todo de que los valores morales estén en su sitio

Voz 35 14:25 has twiterías vale los tuits venga vamos que Cleveland empezamos tú querías empezamos con la vida triste de Willy

Voz 1981 14:30 estas sabes cuando vas borracho y escribes a la persona que te gusta fue la gente la que yo les gusto debe ser abstemio

Voz 35 14:37 no no hay límites para el critique hoy el Twitter o My love will

Voz 1981 14:42 un señor de cien años que se viste como uno de setenta y cinco y todo el mundo acuchillando piense piensa que es debería aceptar suelo

Voz 20 14:53 bueno si hay más diferencia casi pero sí estar unos años

Voz 15 14:59 ahora si esto fuese más joven uno de cincuenta de peor recién ascendido giros cómicos del Estado que ha visto equívoco

Voz 37 15:12 m doce Vietto idea MC

Voz 35 15:15 te una verdad incontestable amén de bajos

Voz 1981 15:17 en madurar es seguir haciendo las mismas cosas pero con dolor de espalda

Voz 20 15:22 no no venga bueno como su novia

Voz 35 15:24 los problemas con la educación en España Petrovic ochenta y seis no señala un problema gravísimo como profesor estoy muy preocupado por la escasez cada vez más preocupante de heavys son como los linces ibéricos de los institutos

Voz 30 15:36 sacaron

Voz 35 15:37 y acabamos con John Mamón que Twitter yo creo que es el colmo de las bromas pesadas

Voz 1981 15:41 le apartan la silla eléctrica justo cuando se va a sentar

Voz 38 15:45 claro

Voz 39 15:50 y después de las twiterías

Voz 2 15:53 llegan las noticias del Mundo Today chico sí

Voz 1981 15:57 los españoles aguardan con expectación la viñeta de Forges sobre el fallecimiento de Forges la ciudadanía recorren hoy las calles hojeando compulsivamente el periódico e intentando no chocar con otros transeúntes mientras busca la viñeta de Forges sobre el acontecimiento más relevante del día la muerte de Forges Javier que ha hecho con esto se preguntan sus lectores acostumbrados a digerir la actualidad a través de la mirada del Instagram los raperos españoles se pasan al inglés porque Rajoy no lo entiendo

Voz 9 16:25 en el mundo de la cultura confía en que los jueces seguirán mintiendo con su nivel del inglés y no aprenderán el idioma por lo que podrán crear con tranquilidad a partir de ahora

Voz 1981 16:35 denuncian a una empresa que fabricaba chalecos antibalas de piel de vasco

Voz 0230 16:40 que los vascos fueran y les da igual no justifica su uso se quejan algunas asociaciones algunos bancos también pretendían sustituir su cristal blindado por una barrera de vascos

Voz 35 16:51 la última en cuéntanos muere del pájaro trescientos cuarenta y cinco de la película Los pájaros Pizzi como era conocido por sus colegas de profesión será homenajeado en la próxima ceremonia de los Oscar

Voz 1981 17:03 gracias a Armando Pita vamos ahora son algunos titulares breves dos de cada tres parejas casadas piensan el divorcio para llegar al orgasmo

Voz 9 17:12 pegan Cospedal hospitalizada por empacho de Montelongo Rusia manda otro saco de pienso

Voz 1981 17:19 el espacio para la perra Laika

Voz 9 17:21 poco consiguen realizar con éxito un trasplante de boina o un anciano Gallego

Voz 1981 17:26 Mata al afilador al tirarle los cuchillos desde la ventana para no bajar a la calle

Voz 9 17:31 Mariano Rajoy lleva toda la semana persiguiendo a Marta Sánchez con un mechero encendido

Voz 0230 18:02 una noticia que tiene como protagonista a nuestro invitado de hoy Marco han jubilado se han manifestado hoy por pensiones dignas por pensiones dignas no en los se ha manifestado pero otros acosos jubilados y esto hay que estar muy atento en los niños y niñas que van en coche ahora se tienen que acordar de este titular o helados se han manifestado hoy por pensiones dignas acordaros de esto porque dentro de unos años el titular jubilado se han manifestado hoy por pensiones

Voz 20 18:32 Gamoneda

Voz 15 18:33 no puede la vuelta en sacar punta todo apunta a que tú esto es lo que hay es lo entrena

Voz 0230 18:45 con estos pregunta Weisz al final nos preguntéis qué es lo que ha hecho la bolsa

Voz 2 18:48 hay cierto

Voz 0230 18:49 la banda como podéis vivir así sin saber que ha hecho la bolsa hay un tirón de la bolsa española vivió delito exe ha subido un cero cincuenta pasó que sube un cero cinco baja un cero cinco es la diferencia entre según de la bolsa o la bolsa brilla con fuerza vivir con un analista financiero tiene que ser algo loco como una montaña rusa permanentes le pasa el arroz le grita me quiero morir gana el Real Madrid te pide matrimonio es como Homer Simpson con la cerveza en lo que vamos a escuchar entre una frase y otra de Homer Simpson ha bajado y subido la bolsa

Voz 2 19:20 no volveré a probar la suerte

Voz 0230 19:23 una cosa interesante de hoy de ayer de siempre

Voz 39 19:26 país muy lejano

Voz 0230 19:35 el ex presidente catalán Artur Mas estuvo ayer en una emisora catalana en Rac1 explicó que la declaración de independencia del pasado mes de octubre aquella que se hizo en el Parlamento de Cataluña sólo fue simbólica que no tiene efecto jurídico aunque no se dijo porque eso forma parte de las exageraciones que se hacen en política es decir explicó que los independentistas en el Parlamento catalán fin Geron ante sus ciudadanos ante el mundo una declaración de independencia para conseguir un beneficio de opinión pública lo contó así de tranquilamente se preguntaba él en voz alta esto es un engaño pero era simbólico no tiene ningún efecto jurídico bien es verdad que no se lo dijeron a nadie financiero que era una declaración de independencia para que sus partidarios no se enfadaron le preguntó entonces director del programa le preguntó Artur Mas por esto en Racó le preguntaba se preguntaba Artur Mas en voz alta esto fue un engaño o una exageración una engañe o es una quisiera si el si queréis ha habido medios Perlas Jordi es el director del programa ICS fingió una declaración de independencia

Voz 3 20:39 esto es un engaño más tarde

Voz 0230 20:43 engaño exageración es a la política como el juego de El hormiguero el culo codo engaño o exageración Amnistía Internacional amnistía para los amigos y a mis para los muy muy muy amigos ha denunciado problemas para la libertad de expresión en España dice es que hay un abuso de las condenas por enaltecimiento del terrorismo que condenar a una persona por enaltecer el terrorismo por hacer un chiste sobre un atentado de mil novecientos setenta y tres a mis esto no lo ve llama les estrechos pero los de Amis esto no lo ven más repercusión ha tenido el artículo de The New York Times que se hace eco de las condenas por enaltecimiento del terrorismo del secuestro del libro Fariña hay

Voz 39 21:22 no

Voz 0230 21:25 hoy la retirada de la obra de ARCO con esta decisión de ayer se puede decir que los responsables del Ifema el organismo que gestiona la feria

Voz 2 21:33 arte de ARCO en Madrid han triunfado

Voz 0230 21:36 todo lo en todo el mundo decidieron ayer retirar la obra titulada presos políticos en la España contemporánea y el argumento para retirarlo era para evitar la polémica

Voz 15 21:48 esta mañana han inaugurado

Voz 0230 21:50 ella es la alcaldesa de Madrid no ha ido en señal de protesta la reina Letizia iba gritando los argumentos para retirar la obra eran dos evitar la polémica ya evitar que sólo se hablara de esa obra Hinault del resto de Arco pues yo creo que me voy a sacar las tres situarse salgo con un objetivo tienes que obtienes el objetivo contrario queridos niños niñas lleváis en el coche pensad en esto si tú haces algo con un objetivo y obtienes el objetivo contrario diametralmente contrario en qué debes hacer rectificar dimitir disimular

Voz 32 22:27 eh

Voz 0230 22:30 en la página web del Ifema se señala que entre sus principales compromisos está el de promocionar y proyectar la imagen de Madrid dentro y fuera de nuestras fronteras proyectarse proyectado los directivos del Ifema se podrían reunir hoy decir una parte una parte de nuestro compromiso de nuestro propósito se ha conseguido nos hemos proyectado otra parte no pero oye tú nadie es perfecto sí ahora tenemos algo claro eso si es que el Gobierno no ha tenido nada que ver con la retirada de arco de esa exposición nada pero

Voz 2 23:00 varios ministros han ido hoy en busca de micrófonos

Voz 0230 23:03 cuál Indiana Jones en busca de arcas perdidas Íñigo Méndez de Vigo que exministro de Cultura qué situación responde a favor de la libertad

Voz 27 23:10 el a favor de varios

Voz 20 23:13 en el ámbito de la cultura y arte

Voz 27 23:16 vivo esto sí que hubiera dado la vuelta al mundo

Voz 0230 23:18 lo contrario eh que dijera lo contrario eso sería ya lo que se llama póstumo suministro punki que saliera el ministro de Cultura diciendo las a mi me gusta que pasara

Voz 3 23:31 Kutcher le faltan ojos

Voz 0230 23:35 el ministro del Interior José Ignacio Zoido que estaba en otra entrevista le preguntan su respuesta es más ya esto Xavi que ya es más de filosofía clásica José Ignacio Zoido atentos bueno yo creo

Voz 10 23:47 eh el arte como tal siempre arte

Voz 15 23:50 pero

Voz 0230 23:54 las palabras del ministro inca ardían en la escuela de filosofía Ubrique esta obra del maestro Jesulín cada persona derechos y las escuchamos a la vez fijaros en que utilizan el mismo tiempo tres segundos para transmitir mensajes de similar profundidad pero

Voz 10 24:12 el arte como tal siempre dote

Voz 0230 24:16 zoido y su pensamiento en línea en línea del personaje del día

Voz 0216 24:21 lo decía Forges que es que la vida es consustancial al humor y viceversa sea tú puedes decir es que mucha gente se cree que el humor es reírse

Voz 0230 24:29 no no no

Voz 0216 24:34 no

Voz 15 24:38 sí sí

Voz 35 24:41 a dónde vamos a pensábamos a ver nuestra para saber me gusta mucho esta sección porque es el momento que tenemos de de establecer contacto con con seres de otros planetas de otras galaxias es un punto de encuentro a alguien aquí en la SER chupa esa Iker Jiménez ya tenemos a ya tenemos Hauser que me dicen que es exoplaneta Mario que lo llama por teléfono hola si ahora exoplaneta árido

Voz 7 25:06 pues de la galaxia Andrómeda nada menos el planeta cargó ocho Calvo noche Cinca friendly sí sí sí mi nombre de Chiclana con sol de carbono H la sierra cantara soy tarjeta telemáticamente al que vosotros no sabéis hacer telepatía

Voz 15 25:26 sí

Voz 7 25:27 bueno llama porque porque nuestra intención no es organizar un escándalo pero el himno de Marta

Voz 35 25:33 Marta Sánchez en perfectamente pero aquí se dice Sánchez

Voz 7 25:38 tengo que Marta Thatcher bonita verdad que no llegó a la Tierra Seminci ciento treinta y ocho años Marta Sánchez

Voz 41 25:46 es ese extraterrestre no sabía no no Nini del no una suave

Voz 7 25:50 claro que cuando habla está como como a millones de kilómetros de distancia que está como

Voz 35 25:54 el yo era así como pista dice a veces sí sí sí

Voz 7 25:56 pensando en su planeta natal encargó

Voz 35 25:59 se llama Marta Sánchez vale y que quería decirnos chechena de Marta Sánchez

Voz 7 26:03 que decía que la letra de de su y no de su himno entrecomilla la pueden usar porque no es suya es un poema que escribió compañeros de Marta del colegio cuando tenía no de año y está registrada propiedad bonita

Voz 35 26:17 por el bonito se que las letras de un niño de nueve años a veces evidente ya pero pero una cosa pero pero millones de personas se han se han emocionado no con con con esto

Voz 7 26:27 el Levante amiga Charlize a consecuencia nada que digo eso tipo de maldito amores trescientas tales a A

Voz 35 26:34 se traslada Dalí su petición aquí en sabio señora Chana gracias bueno seguimos porque seguimos en este punto de encuentro de interplanetario de ilusión y de conocer otros seres de de de allende los mares porque tenemos al teléfono se lo digo bien

Voz 41 26:49 tú lo he dicho bien tú sí sí hemos ven tú tú tú vales mi nombre tú tú qué tal de dónde vienes tú del pobres del planeta parar eh de pacientes

Voz 7 26:58 de la galaxia Nanas de la Osa Menor si dentro de la constelación Osa Menor presente yo no si conocen la zona

Voz 15 27:07 no pasado mucho a Barcelona es un polo día Amparo

Voz 7 27:12 si me salió un trabajo de análisis biomédico de la especie humana y me viene aquí a España a Benicarló a tal denominada fenomenal que Carlos muy bonito bonito ha sido precioso

Voz 35 27:25 por aparte de Benicarló qué te parece la tierra no seis meses llevas aquí que todavía bien

Voz 7 27:30 yo creo a si no conociésemos de aquí a tu madre que pasar ha sido Mané que que si quieren pelea queremos contó con contactar sinceramente a Sito que esta trescientos mil años luz viaja por los confines lo confieren me encanta lo más sonante que yo he visto en mi vida hace gusta veo que te guste te gusta el velcro tú gustarme se queda poco amigo desde que lo descubrí yo no puedo parar de pegar de pegar para pegar despegar pedalear no puede hacer otra cosa perdió contacto con Polaris me han echado el curro estoy solo

Voz 35 28:15 con el micro

Voz 7 28:17 cancha eh ya ya te digo detenido el doce vosotros sois de algún sitio donde se pueda pillar velcro guapa velcro puro

Voz 3 28:31 volar a Valencia

Voz 35 28:33 sinceramente del no sé si Iñaki conoce algún sitio cepillar el coronel

Voz 7 28:38 pero una vez que no eres humano me pasaré a su velcro que se que se deshace gira no no no es lo mismo no bueno

Voz 35 28:46 ah bueno otro abrazo adiós

Voz 7 28:51 qué ha sido eso

Voz 35 28:55 que ha sido técnicos que ha puesto en efecto de Europa

Voz 15 28:57 el viento

Voz 2 29:03 Sarkozy yo creo que en el entretenimiento se puede hacer de todos infantil nadie duda que la gente tenga tenga voz pero que no había ninguna este año el cero

Voz 3 29:21 no que tenía un puesto al teléfono pero el índigo pero la magia te digo que en la vale menos pero exageraciones siempre volvemos a situarnos a la opinión pública parece muy del momento nos saludemos al gran José Antonio Páramo

Voz 42 29:45 en la radio que maravilló pero tiempo es entretenimiento es servicio público no miente yo no miento como estoy aquí en directo pues tengo que mandar mensajito a mi compañero Juanjo que ayer me quito un súper favor fíjate paradigmas a la hora a las cinco y media y me dejé pues fíjate una documentación en la emisora las necesitaba para una unidad móvil él me lo envío ayer todo por la tarde por él

Voz 10 30:08 servicios de paquetería urgente de Correos Joyce me ha llegado

Voz 27 30:13 justo a la hora que la necesitaba esa ese paquete maravilloso tiempo si necesitas hacer envíos urgentes

Voz 3 30:19 lo con Correos Correos Lola siempre mira

Voz 10 30:22 apuntar informa ten con correos punto com o en tu oficina más cercana siempre con Correos

Voz 9 30:28 con pocos Concostrina la radiación solar alcanzará la atmósfera a las veintiuno y cuarenta y dos de esta noche la totalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están movilizadas para cualquier contingencia que se pueda producir siglos previsibles no han fallado

Voz 2 30:44 ya saben que la televisión se perderán bueno vamos a intentar volver tan pronto

Voz 39 30:52 volverá a ocurrir

Voz 43 30:56 sí señor eso la no

Voz 3 30:58 no

Voz 2 31:01 lo que sí es el gran apagón muy pronto estreno de la tercera temporada que volver al refugio

Voz 1 31:13 no es lo mismo despertarse con esa sensación de que todo está bien que todo está correcto despertarse con esa sensación de que todo está bien de que todo está correcto

Voz 3 31:23 habiendo ganado los nueve millones de euros del cuponazo

Voz 10 31:26 sí con los quince millones del cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE existen en el mundo una sensación igual

Voz 0674 33:27 le gustaría que viajaremos el que que nosotras ahora

Voz 49 33:29 hemos al sábado por la noche concierto de Marta Sánchez en el teatro de la Zarzuela y conciertos de Mina con esta versión de vino español hay que Marta Sánchez One su propia letra

Voz 3 33:44 buenos días

Voz 50 33:45 vaya vaya a la que salía algo

Voz 49 33:48 la acción como en otros países y ahora tienen la Marta Ayesa

Voz 51 33:55 mamá encantada

Voz 2 33:57 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena Ser

Voz 12 34:34 la Ventana Carles Francino

Voz 3 34:51 yo supongo que los oyentes que son perspicacia cuenta que esta tarde tenemos un invitado en Todo por la radio es que es ese señor que hace reflexiones tan interesantes es verdad no

Voz 15 35:01 estáis ello hacer Pipi orinal va cada día no

Voz 20 35:05 estos escuchando a todo jóvenes escuchando hasta gente de verdad uno que pues una sensación de que la Claudio vais hay futuro no

Voz 3 35:16 pues bien y muchas páginas

Voz 20 35:18 en blanco escritas todavía ir de verdad que a mi me gusta mucho

Voz 3 35:23 ha dicho una señora que hemos entrevistado hace un ratito que se han manifestado en Madrid con la marea ésta de los pensionistas y tal que lo de hoy iba a ser el 15M de los jubilados pero este acuerdo el Camí todas cosa que tengan que ver con el 15M

Voz 20 35:36 sociales yo yo conservador blogs pero yo prefiero no hablar del asunto porque lo vio en en eso que tenemos otro es esa foto

Voz 15 35:51 esta tarde se ponen yo no soy partidario de la izquierda y de las libertades de la Cadena SER

Voz 20 36:04 tampoco lo a España mira lo que obligó a fango desde que en el sentido ganó en la izquierda de este país es una piara desde que en España no ochentero cometimos el inmenso dolor de dar poder a los que nunca tendré

Voz 3 36:24 por haberlo hecho ha dicho yo usted es amigo de Juan Carlos Ortega pensando esto qué piensa

Voz 20 36:29 bueno no los queremos

Voz 3 36:32 preferimos no hablar del asunto político cayó entonces ella Nur digamos yo yo se lo puedo preguntar a Ortega es todo a ver cómo lo ven ahora hay Juan Carlos Ortega está bien que hay que tener amigos en todas partes es sano pero joder no yo no porque sea radiofónica mente me gusta cómo hace las cosas a veces me sustituye en el programa de pero claro hay que tener en cuenta a sus opiniones pero sincero el tío eh si eso lo tiene de hecho él

Voz 1915 37:06 en el SAE se ha inmiscuido en la SER el dice que es un filtro aquellos que poco a poco desde dentro quiere cambiar la forma en la que se de dinamitar para esto en su opinión el respeto que él cree que lo va a conseguir eso que ha dicho de que el futuro de la radio bien y tú lo compartes también Juan Carlos sí sí yo creo que si no ha yo soy muy fan de de de dentro de los podcast también bordo porque son Radio también es caro pero de los otra tanto aislados de la radio cómodo cómodo los que salen de aquí de la radio que yo escucho este programa escucho todo por la radio por polcas a gente como muchísima gente y eso es maravilloso es fantástico pero que no esto entran en el EGM

Voz 3 37:53 a ver yo creo que es una así hasta ahora no se desde la última vez esta hora no

Voz 0230 37:59 las demás

Voz 3 38:02 a esta hora noventa anterior hola creo que fue la primera que contarán con una cosa Juan Carlos Ortega que es una persona que trabajó muchos años con Forges Si muchísima radio como señor esas dos años haciendo una sección con él sí me gustaría conocer tu opinión de Forges que mira esta mañana ha salido un sitio

Voz 1915 38:24 la tele por teléfono hablando no he dicho lo que ahora diré que me da mucha casi corte decir públicamente lo que siempre oído a otros cuando ha muerto alguien que siempre he dicho al es lo que se dice siempre va a quedar bien qué gran persona era la persona que ha dado corte porque yo pensaba que en este caso de que es decir es verdad entonces me escucho yo a mí mismo digo hostia errores Vigo tío que dice las como ha muerto hay que hablar bien de él no pero es que de verdad en este caso es tan auténticamente cierto Ubú la generosidad de Forges era hasta el extremo brutal que muchas veces yo hacía alguna cosa cómica sin gracia Israel sin hacerle gracia porque lo veía en los usó se reía para que la gente viera que es estaba ardiendo

Voz 15 39:12 la generosidad haciendo Armando no esperaron al desgracias lo que acabo de firmar cálculos claro es que tu hermano lo detecta lo detecta a diferencia bueno oye Jorge Armando yo también lo valoro muchísimo

Voz 0230 39:33 oye me gustaría me gustaría Juan Carlos profundizar en estas teorías de Marco han no de sexo

Voz 3 39:39 sobre el engaño en la que sale

Voz 0230 39:42 es realmente de decir que hay que denostar que con lo que hay que combatir el engaño como bien decía Marco van tú lo sabes bien

Voz 3 39:49 sí pero a mí me gusta en Galicia la ficción es guay no sea todo lo que aquí se ha habido no existen existen los extraterrestres no hacía falta que me lo dijese evidente no existe pero esto lo sabe tampoco existe pero hace la convocatoria del fútbol Dexter pacto tampoco es cierto lo que he dicho cuando Today que hoy la gente está mirando si Forges

Voz 1915 40:15 qué algo sobre Ford pero esta esta esta sutileza el marco no lo no

Voz 15 40:22 para él la realidad mientras no nos demanda

Voz 20 40:26 estoy escuchando no sé lo que está viendo

Voz 3 40:28 Jaime soy Milene y tenemos sur millennials yo eso creo sí señor Che todos tenemos eh no ha

Voz 20 40:38 a usted sino Francino yo lo escuchado mañana el método si me gustaba mucho su forma de hacer Claudio como locutor

Voz 39 40:47 el obrero

Voz 20 40:51 tengo que decir que contó el aprecio que ellos sólo calle que tiene usted que dejar se dejar de meter en el relativismo

Voz 15 41:05 va usted

Voz 3 41:05 eh

Voz 20 41:06 hay gente que pues llegamos a veces más yo lo escucha usted una defensas pero pelín exagerada del género femenino

Voz 15 41:17 es que yo a la mujer

Voz 20 41:22 aquí la en la quieres me gusta mascado a nadie pero no tengo tengo en con lo la mujer lo mejor Monica te las ves y son Monica el hombre blandía a mí no se me puede acusar de tal aquí tenemos a una chico cómo te llamas

Voz 15 41:40 el sorteo será porque él es así hay que os picor soltera por qué pero si lo requiere

Voz 3 41:57 pero esas convicciones profundas Dios no sólo respeto

Voz 15 42:00 si no eres un relativista relativistas morales efectivamente que es que tengo a los silencios refrescado con de

Voz 3 42:15 que los dioses la radio son fantásticos pero sí más fantásticos aún animales que trae subsanar

Voz 15 42:21 el Bicing la chica

Voz 39 42:30 no yo ahora me me me corta un poco la presencia de de Marco han porque yo iba a hablar de una cosa un poquito delicada

Voz 20 42:37 bueno vamos a empezar es

Voz 39 42:38 echándonos animales venga marcó es capaz

Voz 2 42:41 cava

Voz 52 42:46 eh

Voz 20 42:50 un relativista moral

Voz 53 42:55 no

Voz 3 42:58 uno

Voz 15 43:01 pero pero

Voz 3 43:06 su marido fáciles eso bueno aquí

Voz 15 43:08 sí vale pero que tiene sólo tienen en común el club

Voz 24 43:17 su hijo a viva

Voz 15 43:24 este siempre este vale

Voz 39 43:27 los efectivamente son todos mamíferos por esta razón porque son todos mamíferos tardan doce segundos de media segundo arriba segundo

Voz 51 43:36 Mann fue en la horquilla es muy pequeña

Voz 39 43:39 hacer caca galo en los mamíferos excepto los humanos con independencia de su volumen tamaño peso de Sue dieta carnívora herbívoro de su condición en la cadena trófica depredador presa tardan doce segundos de media en aliviar los intestinos según un estudio sobre la Hydro dinámica de la cosa que ha hecho

Voz 15 44:01 el Instituto Tecnológico de Georgia

Voz 39 44:04 a nosotros nos parece poco claro no los hablamos desde nuestra zona de confort en el baño coges el móvil tienes la Wii Fit trataba pero para ellos la rapidez

Voz 3 44:15 por total la rapidez es esencial porque claro

Voz 39 44:18 los deja en una posición muy vulnerable no pueden recrearse porque el olor de los excrementos atrae a los depredadores y por tanto tienen que ir muy rápido

Voz 3 44:29 sólo Stoner a Verón un perro cuando está pagando por me pongo muy a menudo queda recitales en carretas

Voz 39 44:38 separa que va a doce segundos Carla vale no les gusta creer esta gente elegí puesta de expertos agravado según Francino mirándole

Voz 15 44:48 a ver si lo está la vergüenza del perro Francino sino que eres tú simplemente Francino está lo estás humanista dando como si fuera un

Voz 2 45:02 una tú lo hacía tu foto

Voz 39 45:05 bueno pero nos nos estáis preguntando cómo puede ser que todo se despacha en en el mismo tiempo

Voz 3 45:11 yo es que animal en ese sentido teniendo en cuenta cómo deben

Voz 39 45:14 SER las dimensiones del intestinos interesante Gil carrito pequeño que pesa el récord

Voz 54 45:20 lo que tiene que hacer la masa fecal para salir como tarde en lo mismo pues cuanto más grande es el animal más mucosidad tiene en el colon

Voz 39 45:27 para acelerar el proceso el viaje del excremento dura lo mismo al margen de la longitud del trayecto los doce segundos era lo que esto es la hay

Voz 35 45:36 pero dinámica ha calculado que el tiempo para que no den

Voz 39 45:39 al no lo predador Lan cronometrados han grabado

Voz 54 45:44 elefantes pandas jabalís perros también han podido ver como de otras veintitrés especies gracias

Voz 39 45:50 descolgados ahorro e lo han cronometrados con pies segundo arriba segundo abajo a mi padre solo comía óleo

Voz 3 45:55 que sepáis sepáis Colville Elías está asustado eh pero totalmente asustar pues Gustavo que estadística eh señor la te bueno voy a montar una de primera experiencia como youtuber que me pasaron que sí sabía me marca a día de hoy sí sí sí porque mira y en Youtube cuando entras empieza a crecer pues una anécdota porque es como una agencia de publicidad que se encarga de administrar la publicidad de tu canal y que que la que se anuncia ese más apropiada pues me invitó a una fiesta porque llega un momento que te demandas Mail con ellos que bien cobra de ellos pero está bien conocer a la gente que administra la Pantoja de tu canal entonces vimos todos los chiquillos

Voz 39 46:45 todos los chavales

Voz 3 46:48 sí pero más chavalín todavía más inexperto a menos lleno todas como la exclusión al colegio es una fiesta que íbamos rollo porque la bien montado rollo Google super guay con mi gente con body painting

Voz 1915 47:01 tatuador pues si querías hacer te algo

Voz 3 47:04 eh gente haciendo malabares con a una fiesta en Pla a toda a todo trapo Ana Mato poco entonces ayer Why porque conoces a gente de tu gremio no porque normalmente puesta en tu casa no conocer a nadie entonces pues yo que soy más a parte de Geimer de la chorrada pues no nos juntamos con los de belleza de la gente más cultural que hay otros profesores en You Tube no no somos no no lo hago ya Hayden entonces pues comparte cose cosa con gente entonces una conversación empezó a salir ahí de la nada au iba subiendo la Cody va subiendo el nivel de la conversación y empezamos a hablar de mecánica cuántica sabes que si ahora manda a tomar por saco entonces surgió un concepto muy interesante que era el principio de incertidumbre de Heisenberg claro que no es pero éste es muy guay porque a nivel cuántico la materia se comporta de de una manera dual se comporta como una partícula o como una onda entonces este concepto no no mola muchísimo entonces que no carga porque decíamos que esa materia es que Edward que pueden ser que sí puede ser que no hubo hay que ver el gato de Roddick de ahí que flipando borrachos ahí loco en el que el cuando nos puso este concepto no flipa muchísimo dijimos a claro porque la teología la incertidumbre dice que tú puedes calcular la posición de un electrón en la nube de carga de un átomo pero en el momento que calculan tanto la posición el momento lineal lo pierdes es decir en la dirección en la que baile la toma el electrón ya no es la misma entonces no puedes calcular jamás o lo que es la posición de de un electrón

Voz 20 48:43 entonces esto no pues calcular perfil calculan al cien por cien la posición no pues calculan la velocidad exactamente lo más calcula por yo haya seamos rigurosos

Voz 3 48:54 me diga exactamente pues ya este concepto no Filippo tanto y cinco colegas dijimos pues ya hay un tatuador ahí venga vamos a jugarnos la fórmula del Inter de la incertidumbre ya está

Voz 55 49:09 a día de hoy levanto la pierna señor te has actuado en el tobillo tiene una teoría de la incertidumbre marcó

Voz 3 49:19 no mucho porque cuando me debes tatuajes ya digo si uno en la teoría de incertidumbre de Heisenberg así que muchachos iban borrachos al menos tatuar os algo interesante

Voz 15 49:32 los pobres como tú

Voz 20 49:35 recupera la esperanza en la juventud

Voz 2 49:45 ah

Voz 56 49:56 no hay coplas nueve mucho tampoco apoyo a proyectos de de paredes de tu época

Voz 3 50:08 estamos ya en la clase de música que De la Torre

Voz 0674 50:11 y con Elvis bisexual leves frene ese señor en los últimos momentos de su carrera que ya sabes que murió en el setenta y siete pues al final volvió a grabar algunos rock'n'roll es como este pero yo no quería utilizar porque vamos luego a acabar con él con esta misma canción pero para ver cómo fue el recorrido el de la batería concretamente de cómo una batería que fue sentido como uno de los motores del rock and roll la guitarra eléctrica y la batería fue cambiando la batería al principio no era tan presente como en esta canción como lo es ahora en la música sino que al principio era una cosa muy sencilla porque era muy sencilla porque primero que se inventó relativamente tarde yo creo que al principio de siglo XX no había ese conjunto que era un bombo una caja tres timbales dos platos sea se se tocaba sobre el bombo sólo tocaba el bombo y los platillos Esther la batería completa no no funcionó y es el rock'n'roll de repente decidieron empezar a utilizar esa cosa que era una mezcla de muchas cosas pero utilizan muy pocas en el ya se utilizaba muy pocas cosas a lo que voy es que vamos a hacer una especie de seguimiento de cómo fue la batería evolucionando desde el principio el rock'n'roll hasta el final vamos a tropiezan muchos ejemplos de Elvis para que veáis que no cambiamos de Pablo y así nos enteremos rápido pero veréis cómo es muy curioso por ejemplo él o de Klopp que es la canción que hemos ido antes al principio de de de esta hora Ike es Se considera que es el primer rock'n'roll a su vez el primer rock and roll da la da luz a lo que llaman la era del pop osea a la música moderna por entendernos y fijaos que presencia tenía la batería osea bastante poca

Voz 13 51:39 Chencho hoy está o El CAC Rat Pack Bot

Voz 0674 51:53 oye pero no es no es la que lleva el ritmo a lo bestia gracias al contrabajo el tío como canta vamos a seguir escuchando si os fijáis también algo que hace mucho el ritmo es el bajo el Tom Tom Tom Tom Tom porque además el la cuerda del contrabajo golpea contra el mástil y lo que hace poco taca a escuchado bueno pues si nos fijamos en cómo va creciendo la potencia te puedes imaginar por ejemplo cuando Elvis presi empieza a sofisticada un poco al empiezan las un poco el rock'n'roll ya la caja que es fundamentalmente lo que estamos viendo ahora suena bastante más pero todavía no es nada más que la caza hay un poquito más de lo demás

Voz 2 52:52 a mí no es tremendo y a veces redoble de una cosa sí pero

Voz 0674 53:08 cuando digo que sólo usa la cajas que no usa los timbales luego os enseño lo que son los timbales pero empieza a pasar una cosa que la caja suena mucho está muy presente pero no estamos saliendo casi el boca es lo grave no estamos oyendo casi nada y eso ya empieza a tener más importancia un poco más adelante porque porque el bombo en el jazz que es de donde venía la batería del rock'n'roll tampoco tiene mucha importancia

Voz 2 53:28 si tú coges además esta parte del de

Voz 0674 53:30 la canción veréis lo que ocurre que suena un poco los timbales

Voz 2 53:33 B pero muy poquito

Voz 0674 53:51 esos son los los dos tambores que tienen delante los baterías para entendernos los timbales no son la caja bueno pues eso no suena tanto al principio de la batería porque he decidido que no se usa casi pero cuando la Creedence Clearwater Revival hace una versión sube el volumen de la batería se oye ya el bombo soy es mucho más los timbales no sea que la batería de repente desde finales de los cincuenta a mediados de los sesenta de repente gana volumen gana presencia descubierto que eso es uno de los grandes motores del ritmo hoy de la presencia de la mala leche del rock and roll In si luego te vas a las modas resulta que la batería también ha pasado por modas la batería no se ataca igual igual que Majones toca igual quitarnos toca igual en todas las épocas del rock'n'roll de hecho la semana que viene voy intentar contar más cosas porque encontrar un montón de cosas bonitas que digo que la caja normalmente oímos ahora estamos en una crisis iría una caja cada vez ta ta ta el caso es que hay momentos de finales de los cincuenta desde los sesenta donde lo que está de moda es dar dos cajas cada vez

Voz 2 55:25 es Jackie Wilson que cantaba Lo de Petit

Voz 58 55:30 ganó cuya

Voz 2 55:33 ahí va con las dos cajas cuando quieres hacer una canción melosa o tipo de los cincuenta como le pasó a propio Roy Orbison metes dos cajas

Voz 59 55:53 sí

Voz 0674 55:57 timbales ves cómo ha ganado de unos españoles hacia adelante empiezan a notar los timbales están abandonando lo de la donde Caja

Voz 59 56:09 y ahora vuelve al ritmo normal ni perdón

Voz 0674 56:18 otra vez timbales los timbales siempre para cambiar como de parte de la canción bueno eso es como un código a hacer una parte un poco más alegre más melosa metió dos cajas y luego que eran los timbales creo que lo recordáis con el principio de una canción muy famosa

Voz 2 56:36 soy leal Wilson me llamaba de Sneijder y que empieza con la guitarra y luego toca todos los timbales por turno de izquierda a derecha

Voz 0674 56:49 a qué guay de más agudo a más grande porque los timbales también tienen eso de Abu

Voz 2 56:53 muy grave