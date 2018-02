La Ventana (22/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 vicios informáticos

Voz 1667 00:10 son las seis a las cinco en Canarias el Parlamento Europeo investigará las denuncias contra la censura y la manipulación en Televisión Española son denuncias planteadas por el Consejo de Informativos del grupo que han llevado ahora a Bruselas informa Mariola al herido

Voz 1915 00:22 la Comisión de Peticiones del Europarlamento ha admitido hoy a trámite la solicitud que el enviaron el año pasado los periodistas de Televisión Española para que estudiara y tomase las ve tomara las medidas necesarias que obligaran al Gobierno a cumplir los principios de objetividad pluralidad e imparcialidad Alejandro Caballero es el presidente del Consejo de Informativos

Voz 2 00:41 que es para nosotros muy significativo sobre todo en esta situación de bloqueo en la que estábamos eh con respecto a la renovación de los máximos responsables de la corporación

Voz 1915 00:50 hay además otra decisión importante se han encargado dos informes sobre la manipulación y censura en la cadena pública

Voz 3 00:56 uno lo tendrá que hacer la Comisión Europea y otro

Voz 1915 00:58 la Comisión de Libertades y Justicia el tribunal

Voz 1667 01:01 los de Justicia de Canarias se muestra favorable a procesar al juez Salvador Alba el magistrado acusado de instruir a un testigo para perjudicar a la ex diputada de Podemos Victoria Rosell Las Palmas Santiago Moreno

Voz 4 01:12 la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a Margarita Varona ve indicios suficientes para juzgar a Salvador Alba por delitos de prevaricación judicial cohecho falsedad y revelación de secretos además el auto acuerda el archivo de las diligencias contra el empresario Miguel Ángel Ramírez quien grabó una conversación que dio origen a la investigación de este jueves quien trató presuntamente de conspirar contra la magistrada ya ex diputada de Podemos en Vitoria Rosell para acabar con su carrera política el auto ha sido remitido al CGPJ por si considera actuar contra el juez

Voz 1667 01:44 el IMAS voces que opinan sobre la retirada de la exposición presos políticos en ARCO esta tarde hemos hablado en La Ventana con el autor de otra polémica obra la de Franco dentro de un frigorífico es Eugenio Merino ha denunciado falta de transparencia y falta de apoyo al artista por parte de la organización

Voz 5 02:00 el funcionamiento y se va con respecto Arco pues implica que determinadas acciones se lleven a cabo un foco digamos escondidas no en este caso yo lo que veo una torpeza brutal de Ifema qué es lo que pasó con Picasso pero que además es casi nadie respalda o digamos que no hay un respaldo fuerte a la pista no

Voz 1667 02:24 la bolsa que cierra en verde el Ibex treinta y cinco Se nota en medio punto porcentual y se queda en los nueve mil ochocientos setenta y seis puntos deporte extraño López partidos de vuelta de dieciseisavos de Europa Liga Atlético Copenhague con nuevo uno cuatro para los rojiblancos de la ida Villarreal Olympique de Lyon con el tres uno de la ida a favor del equipo francés recordemos que en el Villarreal Rubén Amedo a prisión por lesiones y detención ilegal Atlético no estará Yannick Carrasco que tiene una millonaria oferta del fútbol chino para las nueve cinco Red Bull Salzburgo Real Sociedad en la ida quedaron dos dos y el Athletic Sparta con el uno tres a favor de la Euroliga baloncesto a empezar el CSKA Baskonia seis cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:00 Caja Madrid la diputada de Podemos la Asamblea Isabel Serra renuncia a su aforamiento para ser juzgada por un presunto delito de desórdenes públicos la parlamentaria está siendo investigada por participar en los altercados en una manifestación contra un desahucio en el año dos mil catorce poco antes de entrar a formar parte de la Cámara regional

Voz 0268 03:17 me va a juzgar por haberme estado manifestando contra un desahucio una lucha de la que estoy muy orgullosa y que tiene tanto sentido ahora como entonces porque el Partido Popular no hay

Voz 3 03:27 hecho nada por acabar con el drama de los desahucios

Voz 0268 03:29 sino todo lo contrario bloqueando las leyes para paralizarlo para paralizar ese drama ir bueno he he renunciado he pedido la renuncia mi aforamiento porque creo que no debemos usar el aforamiento como un privilegio

Voz 1915 03:43 en Leganés la AMPA de una Escuela Infantil del municipio denuncia la presencia de amianto en una caseta del patio del centro los niños juegan diariamente cerca de la instalación y los padres y madres reclaman al Ayuntamiento que haga la reforma que llevan reclamando desde hace más de dos años SER Madrid Sur David Callejo

Voz 3 03:58 desde dos mil quince Los niños de la escuela infantil

Voz 6 04:00 pero min en Leganés de entre cero y seis años no pueden jugar dentro de una casita en el patio porque la estructura está rota el tejado de amianto queda parcialmente al descubierto por la seguridad de los niños ya que las partículas de fibrocemento son altamente cancerígenas se cerró la casita pero los niños sigue jugando al rededor con la preocupación de padres y profesionales Jairo Martínez presidente del lampa

Voz 7 04:20 el tejado ya tiene desprendimientos zonas de estaban caído zonas se están deshaciendo esos está respirando ahí en el andén

Voz 6 04:29 reclaman que el Ayuntamiento retire y sustituya de una vez la casita después de dos años saben de la dificultad de hacerlo en periodo lectivo pero recuerdan

Voz 0313 04:37 que es una inversión niña que se podría hacer

Voz 3 04:39 acciones Illa gripe ha registrado un ligero repecho

Voz 1915 04:41 entre la última semana con cerca de noventa y ocho casos por cada cien mil habitantes frente a los noventa y cuatro de la semana anterior casi un millón de madrileños inmunizar durante la campaña de vacunación un dos por ciento más que el año pasado tenemos nueve grados en el centro de la capital

Voz 10 05:36 la Ventana Carles Francina

Voz 0313 05:41 quién lo de Pablo que esto te va a gustar es todo eso es todo eso no es todo tú te has querido lo que hemos contado hace unos minutos en el final de todo por la radio de que la policía había intentado detener a Joaquín

Voz 11 05:51 ahí es porque estaba grabando un sketch caracterizado de Puigdemont yo no he tenido que leer dos y tres veces incluso para creérmelo

Voz 0313 05:57 es verdad pero vamos para confirmar al cien por cien

Voz 11 06:00 en fin a quién vamos acudir Joaquín Reyes buenas tardes

Voz 12 06:04 qué tal buenas tardes suelen estar mejor estás diez lo primero si estoy bien o si estoy bien estoy bien pero casi me aprecian

Voz 13 06:13 pero pero pero cuántos policías te querían apresar

Voz 12 06:16 seis policías lo que has mandado para muchos menos lo que ellos tenían pensado para reducirla a Carla yo estaba caracterizado como el presidente en el exilio en Torrejón de Abando en el Parque Europa

Voz 13 06:32 a un vecino o exilió sí

Voz 12 06:34 un vecino me ha visto ya he visto Aibar que está aquí

Voz 14 06:39 hay entidades Torrejón el Parque Europa porque es una réplica de diferentes ciudades europeas instados por ahí

Voz 13 07:15 Irán plazo oye los policías que venían en furgoneta venían en coches Z cómo cómo han llegado hasta ahí lo ven venial

Voz 12 07:23 a pie

Voz 13 07:23 sí la verdad es que sea no

Voz 12 07:27 eso es muy entusiasmados para para ganar algo que iba en aprendí lo que era dos veces plantando normal sí y la verdad es que es que esto tiene mérito el pillaje de de Nacho Díaz es que estaba claro bajo estaba estoy clavado pero no me he dicho pero bueno lo más visto que la bufanda amarilla de abrigo paseando por ahí así como a hablar con el vecino ha hablado de la productora hablo de la productora

Voz 12 07:57 ya hemos dicho es que no está la situación para bromitas

Voz 13 08:01 qué quieres que te raro si tienes que reconocer que ha ganado mucho el sketch mucho raro porque he hecho

Voz 12 08:10 como cuando te haces más Guillerme íbamos por Madrid tenías que ver la cara de la gente que se paraba en los semáforos pero es que encima de repente una furgoneta de la Guardia Civil detrás pero bueno esto es que ya hemos visto que giraba para el otro lado porque digo bueno a vestirse leí hace bueno ha empezado a investigar

Voz 1667 08:31 que digo yo que ha tenido que ser impagable la cara de los agentes cuando se ha dado cuenta que era Joaquín Reyes

Voz 12 08:36 pues sí si era ellos ya se han reído yo sí

Voz 13 08:42 es una cosa una curiosidad se han hecho fotos contigo de Puche Moro no no tanto

Voz 12 08:50 en este es otro hombre imagínese Estela cuando ya recibió la llamada llamo porque he visto al presidente Carles Puyol tenemos al expresidente aquí el partido Europa de Torrejón de Ardoz ya han dicho vamos sea sitios pues ese seguro seguro tiene todo el sentido

Voz 13 09:07 bueno bueno Joaquín lo decía hace un momento y lo reitero esto que te ha ocurrido es un homenaje a Forges

Voz 15 09:12 verdad amigo desde luego desde luego un abrazo

Voz 12 09:15 a continuación gracias a Dios

Voz 0313 13:14 son las seis y trece minutos de la tarde a las cinco y tres en Canarias es una de las páginas de la historia no por conocido al menos interesantes que es el descubrimiento de América Bono o más que el descubrimiento su denominación de donde viene el nombre de ese de ese continente su descubridor Cristóbal Colón pues de un italiano llamado Américo mucho eso que más o menos ya debe saberlo pero hoy hoy andamos en algunos de los intríngulis de la Historia

Voz 27 13:40 en la Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 13:57 sí que es cierto es eso de que unos cargan la lana y otros se lleva la fama Colón descubrió América pero América se llama América por uno que llegó después el veintidós de febrero de mil quinientos doce murió en Sevilla el marino y explorador florentino Américo B Puche que sin comerlo ni beberlo acabó dando nombre a todo un continente o porque si llego más tarde pues por pura carambola ni fue culpa suya ni fue premeditado Américo no les robó el copyright a Cristóbal

Voz 29 14:31 no

Voz 30 14:48 sí

Voz 29 14:50 sí

Voz 1626 14:54 a médico de fue uno de los entusiastas que se sumó casi de inmediato a la exploración de las nuevas tierra salas que llegó su colega Cristóbal Colón aunque había algo que diferenciaba a los dos navegantes ojo el genovés estaba más interesado por el registro de la propiedad de las nuevas tierras por las riquezas que pudieran proporcionarle tanto a él como a la Corona que repetir

Voz 1 15:15 contaba porque para eso fue comer

Voz 1626 15:17 John algo caray mientras el Florentino buscaba investigar descubrí tomar apuntes de hecho Américo B expuso fue el primero en darse cuenta de que aquellas tierras a las que llegó Colón no eran las Indias no eran parte de Asia lo comprobó al coste de Honduras a la Patagonia cuando en mil quinientos siete un monje alemán dibujó el primer mapa del continente muy básico a inexacto pero el primero al fin y al cabo llamó a América a toda la zona sur que exploró a médico luego Se fue descubriendo el norte se fue perfilando el continente hilo de América se quedó puesto y además sería muy bobo defender que Cristóbal tenga más derecho que Américo para dar nombre al nuevo continente primero porque suena mejor América que Cristóbal al segundo porque el genovés se murió empeñado en que había llegado a las Indias por otro lado el Florentino murió que el veintidós de febrero sabiendo que eso era un nuevo continente y tercero y definitivo porque Colón está más que presente en toda la geografía americana Colombia en honor de Colón en Estados Unidos hay varias ciudades llamadas Columbus y universidades como la de Nueva York productoras de cine y televisión transbordadores espaciales se llaman Columbia y en España también lo tenemos muy en cuenta hay un detergente que se llama Colón

Voz 29 16:42 el mes

Voz 0313 16:49 hasta en eso somos diferentes eso sí el otro Colón también sirvió para descubrir o para estrenará algo que fue el primer anuncio de un detergente que presumía que presume de hecho de lavar más blanco dicho lo cual en La Ventana llega la hora de radio lindo

Voz 31 17:08 radio Lito la mirada particular para observar con el otoño nada aumento ahora no está hombres que es quizá la única eh

Voz 0545 17:52 mira lindo buenas tardes hola cómo estás y bien contenta de estar aquí como se y con grandes asuntos que contar faltó una semanita exacto

Voz 0313 18:00 para para el nodos semanita para el ocho de marzo de Bryant reíamos veo para el ocho de marzo este año que será más ocho de marzo que nunca por la huelga de mujer es la huelga feminista que está convocada hoy en Radio Lindo Elvira nos propone en mirar hacia unos países donde las mujeres por la mora la tradición en la ley es la interpretación masculina de la religión

Voz 32 18:21 por un montón de cosas están bueno aspiran a convertirlas o en menores o en culpables de por vida o las dos cosas a la vez y todo eso todo eso como casi siempre en la vida y singularmente la radio arranca de una historia muy concreta

Voz 0545 18:36 bueno hasta dos mil trece me dijo un empecé a recibir cartas de niños iraníes de niños y de niños y niñas y la verdad es que me extrañaba me hablaban de Manolito

Voz 3 18:47 claro me decían que

Voz 0545 18:50 era súper popular que me habían buscado en Facebook que que el contentos estaban de que es Manolito existía que existía Carabanchel claro yo a estas cosas porque idea pero ya llamé a mi agente y lo pregunté si mis libros estaban traducidos al farsi porque la verdad es que yo no recordaba haber firmado contrato alguno no me dijo que no pero realmente eran muy populares estaban vendiendo en las librerías de manera no normal porque Irán no se ajustaba al convenio de los derechos de autor de los países occidentales si a alguien le habían gustado los libros de los libros estaban en circulación tanto como para hacerse tan populares como decirte pues estaban como el pequeño Nicolás Tintín una cosa así que no sobre todo porque era libros humorísticos no pero hubo una carta de una niña que me conmovió en especial que se llama Jose la vanidad Damm tanto es así que siempre conteo sobre todo si son niños yo siempre contesto Praia le conteste porque por ejemplo me decía lo merecía esto no me dice soy una chica iraní tengo quince años quizás es por lo que te escribo para hablarte de Manolito y su influencia en mi vida fue una noche en una librería vi un libro no lo mío no lo quería comprar pero insistió sabes Elvira a veces pienso que Manolito realmente existe pienso que un día podré ir a Carabanchel podré encontrar a manos de verdad yo hablo mucho del con mi madre me gusta Manolito también y quiere saber de Catalina yo llevo gafas también medios hoy aficionada al Real Madrid pero lo importante es que Manolito es la razón por la que hoy puedo hablar escribir y leer en español yo lo dejo completamente y luego fui descubriendo porque yo seguí teniendo relación con esta niña

Voz 0313 20:42 tienes corresponden mantenga otros pandemia claro

Voz 0545 20:46 no pero va a venir este verano Madrid entonces yo me convertía como una especie de tía lejana lejana hay muy cercana también entonces ella yo pregunto cualquier cosa pero según están sea yo leo una crónica en el país de Ángeles Espinosa sobre uno de aquellos países yo le pregunto a Hosni a ti qué te parece lo que quiero saber de de me da mano que qué qué piensa una chica que ahora tiene dieciocho años por ejemplo hay ella me dijo una cosa muy curiosa en una carta me dijo mira en Irán los niños no son niños en Irán cuando un niño tiene doce años ya toda su vida hasta planeada quiere decir niñas pero bueno no importa que les guste hacer arte o lingüística en el futuro sus padres y todo el mundo le dicen lo que lo que tiene que ser un médico un ingenieros y sigue chico con quien tiene que casarse una niña iraní comienza a preocuparse por su futuro desde la edad de doce años y entonces lo que a ella le gustaba leer estos libros es que permanecía en el mundo de la infancia mira que es donde en en en el que ella quería estar no en la última vez hace unos pocos días además con todo este movimiento feminista que ellos internacional ahora mismo la llamé para le escribí para preguntarle porque ya ahora vive en Estrasburgo e me dijo mira actualmente la cuestión más importante de las mujeres en Irán es el velo obligatorio hay unos movimientos feministas en Irán que luchan por liberar a las mujeres de esta obligación de cito uno se llama miércoles blancos los miércoles mujeres llevan velos blancos para mostrar su oposición al velo obligatorio hay también el movimiento mi libertad robada en el cual las mujeres toman fotos sin el velo en varios lugares y lo publican en me habla de quiénes lo lo iniciaron no dice esta chicas cuelgan sus velos blancos en un palo y aparecen en la avenida en la esto último necesita mucho coraje porque es avenidas como la Gran Vía de Madrid

Voz 3 22:50 sí

Voz 0313 23:15 todo esto que le contaba que lo cuenta José nada a Elvira ocurre ahora en nuestro tiempo en dos mil diecisiete dos mil dieciocho esta música que están escuchando es un poquito más atrás que es una cantante iraní que es la va Bush que era una auténtica estrella allá por los años setenta qué ocurrió qué fue la revolución islámica del setenta y nueve prohibieron como algo pecaminoso como algo pecaminoso la voz de los Mujeres en la Música silenciaron a todas las cantantes silencio por exilio Bush optó por lo segundo por marcharse de hecho no volvió a cantar hasta el año dos mil uno en un escenario de Dubai sino lo tengo mal anotador bueno esta es una de las muchas historias que nos cuenta alguien aquí hace un momento Elvira era corresponsal de El País en Oriente Próximo porque hemos hablado a veces aquí en La Ventana Ángeles Espinosa están Radio lindo para presentar su libro El tiempo de las mujeres editado por línea del horizonte Ángeles buenas tardes un placer tenerte aquí en persona cómo estás muy buenas

Voz 3 24:11 tardes yo también estoy muy contenta de estar con vosotros estamos muy

Voz 0313 24:13 verdad de corazón de décimos vaya historia de Bush

Voz 33 24:17 pues sí pero no es la única hoy ella por ser una mujer conocida famosa nos ha llegado hasta aquí pero esas historias como la que cuenta Elvira de de una niña de una chica de una mujer se resisten a cientos de miles no sólo en Irán sino en todos los países de la región y crear puestos muy bien

Voz 0313 24:34 tantos que tú comentabas el vino bueno no sé si será la moraleja o la conclusión final pero un cierto atisbo de de esperanza de que hay combate de que hay pelea de que hay partido si nos transmiten no de que la gente no se resigna todo

Voz 0545 24:45 claro porque nosotros podemos seguir las crónicas de ángeles en el país un día y luego al cabo de los días les otras pero aquí están condensar las yo un libro emocionante para mí ha sido emocionante por porque es una lectura de gran periodismo porque está muy bien contado hoy porque da una idea muy general de cómo es la zona en lo que a mujeres se refiere cuando hablamos en lo que de ser refieres en lo que a la sociedad se refiere porque en realidad estos países están absolutamente condicionados por tener silenciadas a las mujeres en los ámbitos no ya de poder sino de cultura sociedad etcétera tu actualmente Ángeles vives en Dubai pero viviste en Teherán

Voz 3 25:25 seis años en Teherán hasta el verano de dos mil once que había hecho una una entrevista que que no había gustado a las autoridades al hijo del ayatolá Montazeri decidieron eh eh bueno ellos dicen no renovar me de nuevo el permiso de residencia pero vamos me dieron tres días para irme

Voz 0545 25:47 como era vivir allí enteran como porque todas estas historias que tiene estuve en el libro es de haber hablado con un montón de gente con las OCI es decir con la gente de a pie

Voz 3 25:58 sí hay historias de Irán es desde beso día historias de Afganistán he sido muy afortunada de de de ser corresponsal de del país esta zona porque me ha permitido viajar a muchísimos veces la zona otros que son más difícil mente accesibles como Yemen como el propio están Pakistán ir esos seis años de vida en Teherán fueron muy interesantes fue no apasionantes porque me tocó un momento político muy controvertido el los gobiernos de Ahmadineyad a vivir las protestas de dos mil nueve que no eran sólo de mujeres eran de mujeres de jóvenes de hombres de mayores pero como bien dices las mujeres no solamente son la mitad de la de la sociedad es parte muy activa en contra de una visión muy extendida no sólo en España en Occidente de de de las mujeres de esa región como pasivas es lo más contrario son el verdadero factor elemento de cambio de estos países si algo va a avanzar si algo va a cambiar es gracias a las mujeres el caso concreto de Irán la sociedad civil que está muy adelantada mucho más adelantada que los peces la zona está básicamente en manos de mujeres

Voz 0545 27:02 porque hablas de estereotipos no por ejemplo de los estereotipos del velo de de de como se ve en unos sitios en otros hablas también de cómo nosotros podemos achacar solamente al Islam lo que está pasando no es la culpa total de la religión es la religión la culpable

Voz 3 27:20 es el uso que los políticos sobre todo hombres políticos hacen de la religión las religiones porque estábamos en en la en la pregunta anterior evitado decir los países islámicos porque siempre pienso que el que es musulmán o cristiano o judío ateo es cada persona no un país los países que yo sepa no tienen religión y tenemos una tendencia

Voz 0313 27:39 los en Europa de los países cristianos exacto

Voz 3 27:41 necia estereotipada lo descubierto

Voz 0545 27:44 tú eres muy cuidadosa en el libro con el Inter

Voz 3 27:46 estos serlo no quiere decir que a veces no se me cuele pero si hablamos de un país islámico parece que atribuimos todo y luego en estos países hay mucha más diversidad de la que sus dirigentes nos quieren hacer creer tenemos un problema de que son regímenes no democráticos y entonces presentan una imagen de unidad de uniformidad a saber en Irán aunque sean minorías no todas la poblaciones chiíes es el noventa por ciento no toda la población es practicante pero también hay cristianos también hay judíos también hay asturianos incluso baja es que son los únicos que están perseguidos entre éstos lo mismo pasa de Arabia Saudí al otro lado de de del golfo Pérsico todo el mundo piensa que son todos Funny ese extremistas wahabíes sino a los hay claro que Seeley han tenido el poder y han controlado pero pero también hay chiíes también hay sufíes entonces hay una diversidad que nosotros no apreciamos que echarlo todo con un etiquetado no no no

Voz 34 28:41 no ayuda a entender este movimiento general que es mundial este movimiento no no no digo sólo el la campaña

Voz 0313 28:48 el movimiento que hay de de de por la igualdad por los derechos de las mujeres que ha marcado efectivamente una después eso en esos países se está notando tú crees que se anotará a medida que pase el tiempo de qué forma cala

Voz 3 29:00 de alguna medida en su entorno había empezado ya antes porque como digo estas transformaciones que se están produciendo están en gran parte en gran medida sobre los hombros de las mujeres la educación universal ha hecho que tanto en un país importante como Irán ochenta millones de habitantes como al otro del Golfo Arabia Saudí que es más pequeño de población el sesenta por ciento de las universitarias son mujeres y eso tiene un peso cuando terminan sus estudios indican quieren trabajar a pesar de los impedimentos que haya están más preparadas que los hombres de su de su generación tienen más motivos para luchar por conseguir un puesto de trabajo porque para los chicos es fácil van a heredar el trabajo del padre van a tener un un puesto de trabajo en la Administración automáticamente aunque sean unos ineptos que puede que no lo sean las mujeres tienen que luchar y eso las hace mucho más con Titín y ahí con respecto a lo que decía Elvira hay algo importante que yo he aprendido con las mujeres de esa región y es que para ellas los dos

Voz 35 29:56 dos de las mujeres son derechos humanos

Voz 0545 30:00 no Sabri un campo eh la imaginación de cómo intervenir de cómo ser solidarios con esos países porque hasta el momento las intervenciones han sido absolutamente masculinas y militares desastrosas finalmente porque lo que tú cuentas de Irak después de la intervención es tremendos como decir estábamos mal pero ahora estamos infinitamente peor no

Voz 3 30:22 yo siempre les he preguntado a las mujeres cuando cuando tengo que hablar con ellos con los entrevistado que podemos hacer cómo podemos ayudar porque tengo la sensación lo he aprendido allí sobre el terreno en esos seis años que vivido en en Irán pero también en los anteriores que estuve en en irá aquí en otros países de la zona que vivido como en Egipto o el o en Líbano es ver cómo podemos hacer y desde luego y hay declaraciones que que efectivamente les crean más problemas intentar que copien el modelo de feminismo lo que no ha funcionado en Occidente no funciona tiene que salir de ellas ellas mismas conoce muy bien cuáles tienen que ser sus derechos que tienen que luchar yo creo que hay que apoyar las en el camino que ellas elijan para hacerlo una no de manera paternalista o mantener novelista yo me tuve la primera elección de mi vida en el viaje primero que rige Arabia Saudí yo era entonces detenidamente pocos años yo creo que fui pensando que iba a liderar a las saudíes

Voz 0545 31:15 os deseo presión estaba en una cena

Voz 3 31:18 dando con ellas y no pude más iglesia o pero bueno como aguantáis aquí con esto estábamos varios matrimonios los maridos eran de un nivel intelectual y social mucho menor que ellas en cuanto a la la fluidez la expresión entonces me miraron inventaron puede no cuando vamos de compras a Londres fue una lección te metas donde no te llaman ya saben lo que tienen que luchar y lo que tienen que hacer hablas desveló el pero no es su sólo velo hay muchos velas claro él ve lo que sí lleva en Irán por obligación legal no es el mismo que el velo que se lleva en Egipto porque ese es pobre y te protege de gastar tendieron la peluquería o que se lleva en un suburbio de París de Madrid hito de Londres porque hay presión social para conformar hay muchas pero los distintos no podemos reducir a las mujeres a un velo hay que ver la mujer que hay detrás de eso

Voz 0545 32:09 pero este libro sólo podía esta información sólo podía tenerla una mujer Angeles la información que tú dudas en el libro sobre las mujeres de estos países

Voz 3 32:18 es una pregunta difícil de contestar sería pretencioso de mi parte pero pero sí que es verdad que algunos compañeros periodistas me han comentado que en contra del estereotipo de que las mujeres tenemos más dificultades en Oriente Próximo de muchas veces me ha preguntado cómo te maneja así una sociedad machista el hecho de que sea una sociedad en gran medida segregada hace que nuestros compañeros periodistas no se pierdan el acceso a una buena parte de esa sociedad nosotras no lo tenemos nada no

Voz 36 32:44 para los reyes ella no

Voz 0313 33:03 Ángeles Espinosa felicidades por el tiempo de las mujeres y muchas advertencias muchas veces hasta la próxima Elvira

Voz 0545 33:08 te quedes Ángeles verdad es un libro estupendo muchas gracias hasta la semana que viene

Voz 37 33:19 ahora bien

Voz 17 33:27 no exactamente porque este elegir y aún no sé exactamente porque volvería hacer

Voz 46 39:26 el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad con Miquel del Pozo

Voz 42 39:43 Miquel del Pozo buenas tardes

Voz 0313 39:45 a la buena también venido a La Ventana amigo bona tarda a ver abrimos otra edición de nuestra Ventana del Arte que es un espacio como saben dónde nos detenemos atención a la expresión mirar con los oídos que se puede hacer se puede mirar con los oídos obras de arte pero algunas muy concretas a las que cambiaron el rumbo de la historia bueno obras artistas o miradas que revolución

Voz 42 40:04 pararon el arte porque el arte aunque algunos les sorprende Afrín que vamos a decir estos días tiene en su ADN incluye la capacidad de incomodar de molestar de despertar polémica de plantear preguntas de hacer ruido en definitiva es precisamente lo que distingue

Voz 0313 40:21 bueno una obra de arte por ejemplo de una estantería de diseño por citar un ejemplo penemos vamos a lo nuestro hoy iniciamos un viaje a la Francia del siglo XIX

Voz 1280 40:31 París mil ochocientos sesenta y cinco el público se regule entusiasmado para entrar en el Saló el gran cita artística el OAL de la ciudad es la exposición de arte inicial organizada por la Academia de Bellas Artes en la que cada año los mejores pintores presentan sus obras que compiten entre ellos para ser galardonar los aficionados al arte siempre espera en la cita con emoción pero este año le expectación es máximas los periódicos hablan de una pintura escandalosa que es este estado la indignación de quienes la han visto incluso han aparecido caricaturas de ella y nadie en París quiere perderse las todo el mundo quiere verla en directo cuando el público llega a la sala donde se exhibe la obra es casi imposible beata una muchedumbre se halla frente a la pintura tapando la completamente desde el fondo solo es posible escuchar las reacciones de quiénes están viendo la pintura se oyen risas burlas algún grito e incluso varios abucheos qué había sucedido algo así en una exposición el público lo sabe Se trata de una broma o de una insolencia pero todos los que han visto la pintura parecen estar de acuerdo en una cosa la obra de arte no sólo la pintura es obra de Édouard Manet quién aunque pueda mostrarse sorprendido por la airada reacción del público es plenamente consciente de lo que ha pintado una obra que cuestiona todos los fundamentos del arte académico la pintura que abrirá el camino a la modernidad hoy viajamos a este momento estelar del arte Domanes exponen la Olimpia en el Salón de París y presenta al mundo la primera mujer desnuda de la Historia del Arte

Voz 42 42:23 está pensando mientras escuchaba el revisando lo tengo que delante de una reproducción del cuadro de Manet porque levantó tanta polémica quiero decir el los desnudo

Voz 0313 42:33 los en el arte en fin no remontan al al casi al origen de los tiempos qué tiene de especial lo que tuvo de especial este para para generar tanto ruido Miquel no acabamos de escuchar en la entro porque es la primera mujer que mira

Voz 1590 42:47 que es una mujer desnuda es decir los museos están llenos de cuerpos de bares desnudas

Voz 0313 42:52 pero no son mujeres en realidad son Dios

Voz 1590 42:54 son Venus Afrodita mitologías son Diana Leda Dafne os son alegorías a la pintura la libertad la aurora pero no son mujeres reales mujeres con con nombre propio a lo largo de la Historia del Arte se aceptaban estaban esos desnudos pero siempre venía ligados a una historia eran representaban por tanto un adiós a una una mitología cambió Manet nos sitúa ante una mujer una mujer real y además por si fuera poco es es una es una prostituta lo más llamativo en este caso es que el espectador que se sitúa

Voz 13 43:28 ambas delante delante de la obra de repente

Voz 1590 43:31 veía que él estaba visitando una prostituta el el espectador se convertía instantáneamente en el cliente en el cliente de esa prostituta que nos miraba desde el cuadro la modelo era

Voz 0313 43:42 en la vida real o no se sabe Se conoce ese detalle

Voz 1590 43:45 si no se sabe quiénes sino no era prostituta era era había había posado para Manet en otros en otros cuadros llamas ella también también era pintora Manet la convierte Marek juega con la pintura himnos crea esa sensación de cuando entramos cuando miramos el cuadro tenemos esa sensación porque que estamos viendo cuando cuando miramos la la pintura estamos en un interior hay una cama sobre la cama hay una mujer completamente desnuda pero que llevan zapato un brazalete un un collar un tocado está está reglada nos está mirando por detrás se acerca una criada una criada negra que lleva un ramo de flores hizo lo está enseñando a ella ese ramo lo hemos mandado nosotros previamente sotos teníamos una cita llegaríamos a las seis ya hemos mandado un ramo ella demuestra al ramo el ramo de este señor ahí como un detalle que nos acaba de dar el significado a los pies de ella hay un gato que reacciona se erija ante ante nuestra presencia nosotros no somos el esposo el marido de ésta mujer no somos un amante habitual somos somos un extraño yo como dijo Cézanne que interpreto esta pintura haciendo haciendo un boceto nosotros quizá venimos acompañados de un perro y el gato está reaccionando a nosotros a nuestra presión

Voz 0545 44:56 fin

Voz 40 44:58 uh uh uh

Voz 47 45:03 ah ah a ah ah

Voz 48 45:17 eh

Voz 49 45:19 en tu

Voz 42 45:27 no voy a utilizar un concepto muy de moda estos días que tengo la sensación de que no siempre utilizamos correctamente es el de la provocación asociado a Alarte que

Voz 1590 45:38 este cuadro es simplemente una provocación o tiene algo más So nació bajo otras premisas si no el arte nunca es provocación provocar por provocar es es una provocación tiene que ver algo más para que se convierta en una en una obra de arte de Manet no sólo quiere está buscando a criticar a la sociedad burguesa de la época que acudía a una a la a las prostitutas yo de eso no se habla a bando no es esa educación no va dirigido a público va dirigido también a la Academia va dirigido a la Historia del Arte Manet se posiciona frente a la Academia francesa que en ese momento lo que lo que admite como obra de arte es esa pintura histórica esa pintura narrativa esa pintura que nos hable de eso de sonar ción de esa leyenda ese mitología de esas diosas Manetino un tema de la pintura puede ser el mundo real puede ser esta prostituta esta mujer esta mujer real prestos la primera mujer que aparece en la en la historia de ahorro

Voz 0313 46:32 es mucho lo de lo de mujer real yo quería preguntarte para qué lo lo expliques a los oyentes de La Ventana del Arte que qué tienen de especial lo que tienen de distinto los cuerpos de mujer que que pinta mal

Voz 1590 46:43 claro y no son esa pintura en en la mayoría de sus obras son mujeres reales porque vemos cómo se les marcan los huesos las rodillas los pliegues del cuello los pliegues del vientre incluso tiene una una ninfa una ninfa que siempre son esos cuerpos ideales el pinta una ninfa que tiene celulitis que en el muslo perfectamente ese leve Se le ve la celulitis Manet pinta realmente los cuerpos como como son los coloca en el salón donde donde sólo estaban hasta ese momento las las ninfas esas perfectas idealizada

Voz 0313 47:13 mira si hablamos de la de la idealización del cuerpo de la mujer de una sociedad que no estaba preparada entre comillas lo digo eh para para contemplar mujeres reales hoy alguien pensaba eso pero nos ha parecido oportuno preguntarnos si hoy o en dos mil dieciocho del siglo XXI estábamos preparados sonó porque ese debate del cuerpo de la mujer de realizarlo de de de de de de retocar lo fin lo llevamos desde hace mucho tiempo así que hemos invitado a asomarse a la ventana Leticia García que es la jefa de moda de de Fashion Arts que es el el suplemento de moda diseño de La Vanguardia Letizia buenas tardes hola

Voz 13 47:47 hola buenas tardes qué tal estamos estamos sólo preparados para para ver mujeres reales hoy en día real irreales e subrayo no a mermar

Voz 50 48:00 pero todavía no todavía no porque cada vez por ejemplo en en el caso de la moda

Voz 13 48:05 cada vez que se habla de una mujer

Voz 50 48:08 de Comillas aparece fotografiado mujer real siempre se antepone en la puerta del calificativo de mujeres reales o fotografía estas mujeres reales bueno porque nunca un treinta y seis o por qué no miden no setenta o porque tiene más de treinta años entonces el hecho de que la lo cotidiano sea noticia o ese algo

Voz 13 48:28 todavía como anecdótico que que resalta

Voz 50 48:31 no quiere decir que no estamos preparados puesto muy buena

Voz 14 48:33 se habla cuando se habla de modelos de talla grande en realidad son las que utilizan las tallas que usa cualquier acto en término medio eh

Voz 50 48:41 sí sí sí lo saben la mayoría de las tiendas a pie de calle ya no hablo del lujo y que hacer algo superior a la cuarenta y dos es noticia está fuera de las que más habituales separadas ya que no realmente Kouachi todavía hay esa segregación mes porque porque no estamos preparados

Voz 0313 49:03 oye pero esta tiranía de la de la perfección de la búsqueda de la de la eterna juventud y la belleza absoluta esto es de dónde nos viene esto siempre ha sido así Letizia o o lo podemos podemos situar el origen en alguna época en alguna década

Voz 1667 49:17 concreta no sé

Voz 50 49:19 hombre la la juventud siempre se se ha exaltado como un atributo de la belleza pero por ejemplo en a nivel moda a nivel la lucha de la ropa de la cosmética etcétera fue a partir de cuándo

Voz 12 49:31 empezaron antes hablaba de la mujer

Voz 50 49:34 es sofisticada la mujer elegante que normalmente me despertó un círculo elitista etcétera no notarse imitaban esos estilos de vida pero apacible la aparición de Twizy todas estas modelos belleza Se empezaba una juventud no y entonces a a frenar el paso del tiempo han aparentar la edad que tiene que yo creo que fue un poco cuando se marcó el punto de inflexión al menos en en la industria estéticas

Voz 13 49:55 crees tú crees que eso tiene que es reversible au no

Voz 50 49:59 sí yo creo que ley poco a poco se va se va viendo oye por ejemplo en los últimos

Voz 13 50:04 decirles si está el tema de dulce y compañía no sé si si

Voz 50 50:08 están apareciendo por ejemplo en los desfiles de habrá de Nueva York en las que están pasando en Vila sí que ya de repente hacen casting diversos no da Najat Pamplona la diversidad aparece una señora mayor una chica joven una chica que no lleva la XXXVI a gente con arrugas gentes maquillar hace se abraza a un poco más la realidad pero cuesta cuesta porque al final son imágenes que vemos no son los que estamos aquí sino cada día no no látigo arrancó

Voz 13 50:36 entonces al final porque entonces al final deberíamos considerar la moda como como género de ficción casi o no tanto

Voz 50 50:43 no tanto sea realmente a ver la moda lo bueno que tiene la moda interesante dramones que condensa el momento cultural que vivimos hay habla de muchas cosas con un con un acto tan aparentemente banal como es el vestirse y todos nos vestimos pero sí que es cierto que la industria el lujo y la industria cosmética en la encuesta de cómo tienen que funciona en otra quiere salgo porqué porque te parece deseable entonces siempre utilizan modelos irreales eso relatos de ficción para para que llega al parecer Caixa ideal no entonces lo real y lo cotidiana todavía no es es síntoma de motor de consumo

Voz 0313 51:21 está pensando y te lo planteo ya para para terminar Leticia que el cuerpo del hombre en la moda en la moda e también está sometido a esa dictadura de la perfección lo que pasa que luego el salto el traspaso a la vida real igual la presión bueno igual no seguro que la presión no es tanta pero el así que los cánones son más o menos parecidos eh

Voz 50 51:39 sí son súper estrictos ya un modelo masculino bueno los publicitarios quizá sean diferentes pero los de pasarela con aún parece niñas de catorce años algo es son pesando si gramos son todos andrógino parece que les falta lo de lentejas estos días Galmés de Estado

Voz 13 51:58 hemos

Voz 50 52:01 hola qué pasa es que claro culturalmente el amó dando forma parte del imaginario masculino como femenino entonces no tiene una repercusión tan real pero sí super estrictos también

Voz 0313 52:11 el Leticia García muchísimas gracias

Voz 13 52:13 enviar un beso

Voz 42 52:41 pues ya puestos Miquel te lo pregunto el desnudo

Voz 0313 52:43 dos de los hombres en la en la historia del arte ha seguido un camino parecido al de las mujeres ha tenido que buscar también elementos de justificación coartadas trató de hacer memoria también recuerdo desnudos masculinos desde también desde el origen de los tiempos si el él

Voz 1590 53:01 éxodo masculino aparece en el arte igual igual que el que el femenino pero también siempre con esa con esa justificación la Capilla Sixtina está lleno de desnudos sin mirar al techo hay cuerpos perfectos idealizado como el de ninguno de nosotros una pero están de alguna forma están justificados ya sea porque representan ángeles ya sea porque representan ideas platónica si están sea idea de perfección de del cuerpo masculino pero que Miguel dije lo representaba lo representaba desnudo o en muchas pinturas de de Caravaggio también hay muchos jóvenes desnudos llamas también que nos miran que lo que nos insinúan pero siempre bajo esa coartada de que son son Baco el dios del vino que que nos muestra la copa de vino o un joven que representa a Cupido al amor siempre hay esa justifica

Voz 0313 53:45 los hay una exigencia de guión que era como si fuera el cine no