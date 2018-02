La Ventana (22/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 el servicios informáticos

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias el Partido Popular responde a los miles de pensionistas que han tomado las calles de las principales ciudades del país este mediodía para exigir unas pensiones dignas el portavoz de los populares en el Congreso Rafael Hernando ha querido enviar este mensaje a los manifestantes

Voz 2 00:25 en han ganado eh algo de poder adquisitivo

Voz 1667 00:28 vivo o por lo menos según todas las

Voz 2 00:31 no es internacional a ese es el sector que menos eh

Voz 1667 00:34 he visto pues eh acosado por la crisis económica entre tanto otra mujer del PP se posiciona en contra de la huelga feminista del ocho de marzo se trata de Cristina Cifuentes que secunda la idea de trabajar todavía más esa jornada

Voz 0434 00:47 yo creo que en este caso la huelga que se está planteando por parte de algunos partidos el día ocho tiene más que ver con oportunismo político y como digo yo ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad y seguir disminuyendo esa brecha salarial que hoy en día es totalmente intolerable

Voz 1667 01:07 el Supremo avala la concesión de la máxima condecoración de la Policía Nacional a la imagen de una virgen el ex ministro Jorge Fernández Díaz otorgó esta distinción a Nuestra Señora María Santísima del Amor y una organización laica recurrió al alto tribunal detalles con Alberto Pozas

Voz 0055 01:21 la sentencia que avalaba esta condecoración a la Virgen ya era firme pero la asociación Europa Laica había pedido su revisión al Tribunal Supremo explicaba en su recurso que desde entonces y hasta ahora el Ministerio del Interior ha sido obligado a revelar los criterios con los que otorga a estas medallas los jueces de lo contencioso del Tribunal Supremo desestiman estos argumentos y rechazan revisar la condecoración fue en dos mil catorce con Jorge Fernández Díaz como ministro cuando Interior decidió otorgar la Medalla de Oro al Mérito Policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor la máxima distinción policial que puede entregarse a un miembro del cuerpo

Voz 1667 01:52 del exterior otro escándalo que afecta a una ONG s acaba de confirmar la dimisión del número dos de Unicef acusado de conducta inapropiada hacia trabajadoras de Save the Children lo ha confirmado la propia organización dedicada a la infancia y volvemos a la capilla ardiente de Antonio Fraguas Forges seguimos recogiendo las muestras de cariño de familiares amigos y compañeros del genial genetista que siguen pasando por el tanatorio de la M treinta de Madrid ahí está Marta García

Voz 3 02:15 el mundo de la cultura de la política está despidiendo a estas horas a Forges en este tanatorio de la M treinta Juan Fernando López Aguilar hablaba de pérdida para España hay de duelo nacional Cristina Almeida de las viñetas de Forges cada ocho de marzo Día de la Mujer el actor José Sacristán hablaba en la mirada lucirá de alguien excepcional

Voz 4 02:33 lo de los testigos de su tiempo más lucidos y más más cojonudo siempre desde la ternura siempre desde la edad la cordialidad realmente un ejemplar fuera de serie

deportes Toni López empezará el Carrusel Deportivo en onda media aplicaciones móviles con cuatro partidos de Europa League IB3 de Euroliga de baloncesto hasta ahora como que arranca el Atlético Copenhague con uno cuatro de la ida para los rojiblancos y el Villarreal no impide León con el tres uno encontrados españoles del encuentro de ida de dieciseisavos a las nueve cinco en Salzburgo Real Sociedad con el dos dos de la ida y el Athletic Spartak con el uno tres a favor de los vascos en la Euroliga en juego el tercer cuarto el Olympiacos cuarenta y nueve Baskonia A49 a las ocho Olympiacos Valencia Basket ya las nueve menos cuarto Unicaja Maccabi

Voz 1667 03:16 la anécdota de la tarde seis agentes de la Policía Nacional han intentado detener al humorista Joaquín Reyes mientras grababa un sketch caracterizado como Carles Puigdemont un vecino alertó a los agentes y así lo ha explicado el humorista en La Ventana

Voz 6 03:29 seis policías es lo que ha mandado para empatar pero lo que ellos tenían pensado para reducir a a Carla yo estaba caracterizado como el sí en el exilio en Torrejón trabando en el Parque Europa se Un vecino auxilió si un vecino me habéis estoy ha dicho Aibar que está aquí puesto por la historia completa en cadena

Voz 1 04:21 a ese servicios informativos

Voz 1 05:17 la Ventana última hora

Voz 11 05:23 que a mí no eh muchos pero que esto

Voz 0313 06:03 hoy se cumple una semana de una tragedia terrible un adolescente transexual de dieciséis años vasco de Kyle Lertxundi había solicitado un tratamiento hormonal no llegaban no llegaba nunca llegó Se acabó suicidándose con este asunto que es que es complejo que es complicado y en el que llevamos muchísimo atraso puede experimentar muy prontito un avance legislativo notable Unidos Podemos va a registrar mañana en el Congreso la primera Proposición de Ley integral de transexualidad de carácter estatal hoy creo que es muy oportuno saber bueno qué opinan las personas trans este paso y sobre todo cómo es su vida y cómo ha cambiado en lugares como Andalucía donde ya existe una norma que les que les favorece Sonia Ballesteros buenas tardes

Voz 1913 06:48 hola buenas tardes bueno yo tú dirás pues mira cosas concretas

Voz 12 06:51 permitido la ley andaluza lo primero nos lo dice

Voz 1385 06:59 ya no tienes que pasa ningún con ningún psicólogo que Helenio ninguna unido aquí te diga quién eres y que no sabe sino que es la propia persona a la que decide quién es IDC pensase como quiere

Voz 1913 07:09 segundo y no menos importante reconocer a todos los parecía de lo más normal que los documentos oficiales con los que te conoce el mundo reflejen tu nombre y tu género ese con el que te sientes identificado ese que te hace ser tú África pudo ser ella en los papeles de la universidad porque estudia el Sevilla

Voz 1385 07:26 yo no lo André cambiaron el domingo pude en universidad cambió a mi nombre los dictado de carácter público ir tener derecho a las instalaciones corresponden también género oí cosa que se me respetó mi mentira el puede

Voz 12 07:39 Carlos presume también de documentos oficiales

Voz 1913 07:41 a su verdadera identidad tengo mi tarjeta sanitaria

Voz 13 07:43 yo estoy en proceso de veo tener mi viene encima del el une me han citado oí la verdad es que ha sido bastante rápido

Voz 1913 07:52 lo de la tarjeta sanitaria lo propicia la ley andaluza de dos mil catorce lo del DNI lo aprobó el Congreso de los Diputados hace sólo tres meses con el voto en contra del Partido Popular desde noviembre para conseguir el carné de identidad con su nombre y género las personas trans

Voz 1667 08:06 ya no tienen que presentar el diagnóstico

Voz 1913 08:08 disfonía de género las leyes además coincide en África hay Carlos nos dan protección visibilidad y al hablar del tema información

Voz 1385 08:16 la verdad es que la familia está además informa sabíamos lo menos saben que cabe la posibilidad de que tu hija sea atrás canta éramos maricones azar

Voz 1913 08:24 no es un proceso fácil de la transexualidad África le puso nombre a lo que le estaba pasando cuando tenía unos once años

Voz 1385 08:31 el desconocimiento no sabía qué era lo que me he pasado sabía que era una niña diferente a los pelos hay que ponerle nombres ya con once doce años pues ya de pude poner escuchó de la transexualidad y ya fue cuando pudo decimos una mujer ya cuando supe ponerle nombre a lo que era hace unos diez a mi madre Mamen aceptó

Voz 12 08:47 toda mi familia me han aceptado y fíjate nos dice que

Voz 1913 08:49 siente afortunada porque no sufrió ni acoso ni bullying Carlos os ha contado que desde muy pequeño supo que era un niño y lo pasó mal

Voz 13 08:57 mi y la verdad me hacía sentir muy mal el no poder ser como los otro chico ver Cole que los niños me dije dicen conmigo no huelga porque eres una niña las niñas al contrario y esa misma chocaba muchísimo eso yo era un niño como hay yo que quería hacer feliz que quería jugar fútbol con ello oí no profesor que tampoco ponían demasiado por su parte por no decir ninguno Easy sube que diría casi a trompicones

Voz 1913 09:24 a pesar de los trompicones una infancia adolescencia que él califica de dura y difícil Carlos va a empezar su proceso de armonización ya tiene la identidad de hombre que siempre ha querido tener está acabando de estudiar un módulo de formación profesional trabaja en lo que va saliendo en el futuro dice lo que deberá les gustaría en el futuro es ser policía África desde la universidad donde estudia nos cuenta que es en la educación en las nuevas generaciones donde debemos poner el foco de atención

Voz 1385 09:50 el que yo cancelaría sería existe uno educativos soberanistas nunca hacia es muy importante osea porque los niños fue decía que sólo una persona que menos se tienen que construir yo creo que hay que comenzaba de cara a los niños en diversidad sexual

Voz 1913 10:05 ya para acabar Carlos sólo dos actos mira sólo seis las comunidades autónomas que tienen legislación propia sobre transexualidad por lo que la diferencia territorial está ya cantada está sobre la mesa otra cosa importante

Voz 0827 10:17 Organización Mundial de la Salud considera la transexuales

Voz 1913 10:19 dad como una enfermedad y la Asociación de psiquiatría norteamericana aliñada además un apellido por lo que la considera una enfermedad mental

Voz 0313 10:27 toma ya marcan Valle buenas tardes esta comarca Miralles la presidente de la Federación plataforma trans se que hemos manoseado muchísimo el concepto de hecho histórico pero mañana puede ser un día histórico verdad

Voz 14 10:40 no no me lo puedo decir dónde estoy toda la mañana ha sido importante piense que esa pero la constitución del Estado español para las personas aunque para injusta que es en titulares se quiere llamar la atención la democracia a uno ha llegado para personas cuales estoy de cuarenta años y a situación de vino que vibración que vivimos en tantos ámbitos que no son cotidianos lo que Adidas el derecho a la identidad de edad el derecho a dar el excepciones hay del caro laboral el estar presente en realidad ellas currículum educativo la discriminación en el deporte los menores las mayores las inmigrantes el colectivo te en estado Tañón estamos como ciudadanos de clase le tenía derecho que la ciudadanía parece necesaria esta ley para que no para Woody Allen no para obtener privilegios sino para garantizar que las mismas se ha hecho que tienen una llanta de

Voz 0313 11:50 Mar y si estará y finalmente se termina aprobando hay algún país por ahí por fuera de referente en el que pudiéramos mirarnos que que no sirva de ejemplo porque yo creo que este problema de discriminación es a nivel internacional no sólo ocurre en España por desgracia no

Voz 14 12:06 tú lo has hecho no pero nosotros vamos a hacer no nosotros lo vamos a tener que exijan a ningún país actualmente tal como estamos tenemos como referencia a Malta a Noruega Argentina a muchos países pero cuando se aproxime la ley estatal queremos el espejo donde se mire Europa y el mundo entero porque esta ley será la ley de referencia mundial ya que marque la agenda para acabar con la discriminación de las personas en todo el día

Voz 0313 12:39 desde luego nos quedamos cortos con lo de histórico Si esto se acaba aprobando y prospera España va a ser un país de de referencia en lo de ser abierto

Voz 14 12:48 sí al tolerante como lo fuimos

Voz 0313 12:50 en hace unos años en otros derechos han luego parece que vamos a echar atrás como los cangrejos pero bueno la esperanza es lo último que se pierde Camboya muchísimas gracias por estar en la en la Ventana ir por la parte que toca de verdad enhorabuena

Voz 14 13:02 muchísimas gracias un abrazo

Voz 22 14:21 la Cadena SER esté emisora líder en España la Cadena SER tiene acompaña desde hace muchos años gracias por estar con nosotros lo que ocurre es necesario este tono esta voz impostada

Voz 12 14:38 bueno bueno eso es lo que se hacen en la radio siempre como no no no lo puedo decir Manon mar todo esto una persona normal es más normal norma overbooking en la Cadena SER es la emisora líder en España es muy bien en la Cadena SER viene acompañando desde hace muchos años muy bien así normal gracias por seguir con nosotros como se pueden decir las cosas encantado

Voz 23 15:02 sin trascendencia

Voz 1 15:03 irá a decorar tonito perdón no lo puedo evitar Shia

Voz 24 15:09 no

Voz 1 15:15 la Ventana última hora

Voz 12 15:20 vamos en busca de última hora informativa como cada tarde hizo arrancamos en Andalucía la discriminación salarial en Sevilla según los sindicatos es del veinticinco coma tres por ciento las sevillanas cobran de media cuatro mil seiscientos euros menos que los hombres al año las mujeres acaparan el setenta y cinco por ciento de los contratos a tiempo parcial en la agricultura cobran la mitad que los hombres o en Aragón la Guardia Civil rescató en la montaña

Voz 25 15:41 a a seiscientas seis personas en Aragón durante el año dos mil diecisiete en cuatrocientas siete intervenciones fallecieron veinte personas en Aragón se realizan el cuarenta y cinco por ciento de todos los rescates en España en Asturias

Voz 12 15:52 la Justicia condena a una funcionaria pública siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación Un juzgado ovetense considera probado que fraccionar dos contratos para adjudicar los a la misma empresa contra la sentencia cabe recurso de apelación turno para Baleares la Comunidad supera por primera vez el millón de vehículos durante el año dos mil diecisiete son datos célibes Stat por islas crece sobretodo el número en Ibiza y en Formentera última hora en Canarias

Voz 0464 16:16 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que existen indicios para juzgar por prevaricación cohecho falsedad y revelación de secretos al juez de Las Palmas de Gran Canaria Salvador al por intentar perjudicar a su colega Victoria Rosell cuando ésta era diputado que contamos hasta ahora en Cantabria pues que el Gobierno autonómico da luz verde al convenio para la integración ferroviaria de Torrelavega la Consejería de Obras Públicas espera que las máquinas puedan empezar a trabajar a finales de este año el Ejecutivo aportará casi veinticuatro millones de euros a última hora en Castilla La Mancha continúan en estado grave tres vecinos de ceniza ante la provincia de Albacete tras un accidente de tráfico cuando volvían de Zaragoza el autobús en el que viajaban chocaba contra un camión a la altura de Valencia se trata de una mujer de cuarenta y ocho años y dos hombres de cincuenta y cinco y veintitrés Castilla y León

Voz 12 17:02 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula la orden de la Junta que permitía quemar rastrojos en cereales para el control de plagas considera que no está justificado por el daño que provoca al medio ambiente buscamos la última hora en Cataluña los Mossos han anunciado que incorporarán por primera vez drones para controlar la seguridad en el entorno del Mobile World Congress el primer vuelo será el lunes y estará supervisado por la torre de control

Voz 0464 17:24 el aeropuerto de Prat hay que tener en cuenta que es el primer Mobile tras los atentados a última hora en Ceuta el gobierno local hará por fin una pasarela peatonal por encima de la nacional trescientos cincuenta y dos la carretera que va hacia la frontera después de la reivindicación sempiterna de los vecinos tras el atropello mortal de una menor hace ahora cuatro años Comunitat Valenciana apertura de juez

Voz 12 17:46 ahora al contra el ex conseller Rafael Blasco y la cúpula de la Conselleria de Inmigración por supuestas irregularidades en subvenciones a ONG y el proyecto de construcción de un hospital en Haití se procesa de nuevo al exconseller actualmente en prisión con acusaciones de prevaricación y cohecho entre otros delitos última hora en Euskadi manifestación histórica en Bilbao para reclamar pensiones dignas unas treinta y cinco mil personas según la Policía Local han colapsado prácticamente durante una hora el eje que va del ayuntamiento a la Plaza Moyúa que contamos en Extremadura recta final para que los

Voz 26 18:15 hemos centenarios de Cabeza del Buey en la provincia de Badajoz sean nombrados árbol europeo del año una competición que va a terminar el próximo miércoles donde varias caras conocidas como los artistas Manolo García o Pastora Soler han apoyado la candidatura española el ganador se va a conocer el próximo veintiuno de marzo a última hora en Galicia el G

Voz 12 18:31 pues decreta libertad para los siete detenidos por explotación sexual de una joven que se suicidó en el año dos mil dieciséis tendrán que comparecer mensualmente en el juzgado y se les ha retirado el pasaporte como pedían

Voz 1 18:41 la Fiscalía nos quedan

Voz 12 18:45 otro conexiones para cerrar esta ronda de última hora informativa empezamos en La Rioja

Voz 4 18:48 un estudio del Instituto Riojano de Estadística señala que en la actualidad somos trescientos doce mil seiscientos veinticuatro riojanos esto significa que en la última década la población ha crecido y lo ha hecho un uno coma cinco por ciento

Voz 12 19:00 última hora en Madrid la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha denunciado en los tribunales un ciberataque contra su sistema informático la compañía ha contratado un servicio de auditoría para descartar el uso de software malicioso o de intentos fraudulentos de acceso a sus sistemas

Voz 0313 19:13 queda saber que contamos hasta ahora en Murcia

Voz 1 19:15 el pleno del Ayuntamiento aprobado retirar la Medalla de Oro de la ciudad del dictador Francisco Franco todos los grupos han votado a favor excepto el Partido Popular que se ha abstenido

Voz 0464 19:24 cerramos ya esta ronda con nuestra última conexión Navarra el nuevo monoplaza de Fernando Alonso con la escudería Mclaren ha llegado hoy al Circuito de Navarra en la localidad de los post donde el piloto español va a presentarlo mañana viernes el coche es de color naranja papaya

Voz 12 19:41 con el naranja papaya llegamos a las siete y veinte de las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 1 19:46 la Ventana última hora

Voz 1667 19:49 no

Voz 27 19:52 un a

Voz 29 20:22 en el amor

Voz 30 20:24 en la Gran madrileño triunfa el guardaespaldas un espectacular derroche de música Boyle y pasión que se disfruta aún más en pareja regionales la experiencia consigo indies botes centrados en el buen espaldas musical punto com

Voz 0867 20:40 ocho de marzo huelga de Mujeres contra el machismo Cifuentes hará huelga a la japonesa

Voz 0434 20:46 la huelga que se está planteando por parte de algunos partidos el día ocho tienen más que ver con oportunismo político y como digo yo ese día estaré trabajando todavía más una huelga a la japonesa

Voz 31 20:58 la Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 1 21:05 tiene más que ver con oportunismo político

Voz 12 21:17 los no era Puche de Mon era el cómico

Voz 1 21:20 Joaquín Reyes o Unitat vamos Bardem dijo que asumía en lo que han mandado

Voz 6 21:28 menos lo que ellos tenían pensado para reducida a Carla yo estaba caracterizado como el presidente en el exilio en Torrejón de en él

Voz 0867 21:39 en Europa con Joaquín Reyes con el verdadero Puigdemont pero no era se presentado allí la policía en el Parque Europa de Torrejón Alfonso Ojea esto es tremendo y que ha pasado buenas tardes

Voz 0089 21:50 buenas tardes pues que sobre las cinco y media de esta tarde Joaquín Reyes la escuchábamos estaba ya ha caracterizado de Puigdemont grabando para un programa de televisión cuando sean presentados seis agentes de la Policía Nacional que muy diligentemente han visto nada más llegar que había poco de Puigdemont in mucho de cachondeo y de sátira de hecho alguno hasta se ha echado a reír y se han marchado rápidamente todo ha venido provocado por la llamada de un vecino que paseaba por el parque Europa ya ha comprobado que había muchas esteladas gritos en catalán y alguien que parecía el hombre de Bruselas en realidad esa llamada la recibido la sala del cero noventa y uno y Javier lo que ha hecho la policía pues es aplicar el protocolo habitual es decir a acudir allí donde la solicita

Voz 0867 22:27 la actualidad nos rompe los esquemas cada día otra vez la ficción supera con creces esa realidad

Voz 12 22:37 Ifema piden disculpas pero la obra sobre de Santiago Serrano regresará a ARCO Jaime

Voz 0867 22:42 los santos el consejero de Cultura se ha desmarcado esta mañana de la posición oficial de su Ejecutivo del Ejecutivo de Cristina Cifuentes que recordemos respaldó la decisión del presidente de Ifema que había ordenado la retirada de la obra sobre los presos

Voz 32 22:54 los rectificar es de sabios yo creo que debe pedir disculpas e hace honorable a cualquier persona creo además que era que era necesario

Voz 0867 23:04 Manuela Carmena plantado a los reyes en la inauguración de esta mañana de Arco al considerar que la retirada atenta directamente contra la libertad de expresión de nativos Javier Isabel Serra qué tal muy buenas tardes bienvenida La Ventana de Madrid cómo estás

Voz 14 23:21 hola muy buenas tardes muy bien Isabel Serra ex diputado

Voz 0867 23:23 de Podemos en la Asamblea y hoy nos ha llamado la atención que ha pedido renunciar voluntariamente a su condición de aforada tiene que ser juzgada por unos incidentes durante un desahucio y ella no quiere tener ningún tipo de privilegio en ese proceso judicial e Isabel se puede renunciar voluntariamente a un aforo miento

Voz 14 23:39 bueno es algo que según considera he hablado con mis abogados es posible en el sentido de que el Estatuto de Autonomía deja margen de interpretación para que un juez valore en este caso los argumentos que que era dado en relación a que hacía esos hechos que se me imputan no tienen que ver con mi trabajo como parlamentaria con la función pública que desarrollo y en ese sentido bueno creo que hay posibilidad de que el juez valore valores argumentó Si hice me se me juzgue por un tribunal ordinario no

Voz 0867 24:14 me que que supone renunciar al aforamiento

Voz 14 24:18 bueno supone renunciar a que es mejor Depor el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Voz 0827 24:23 eh

Voz 14 24:23 y en ese sentido yo creo que supone renunciar a un privilegio que tengo un hemos eh muchos eh bueno los cargos públicos no sólo pero las personas que estamos aforadas sigue considero que con la postura que tenemos con lo podemos delimitación precisamente de los aforamientos es incongruente utilizarlos el caso no y lo más consecuente es precisamente renunciara a ella como digo por una cuestión jurídica hay un argumento jurídico pero también por una cuestión política y ética por parte

Voz 0867 24:52 Ana Isabel saber si algún precedente la Cámara madrileña o en otra institución pública que brinda a sus señorías este derecho o este derecho o este blindaje

Voz 14 25:02 pues no lo sé yo creo en primer lugar que los las peticiones de renuncia de la condición de aforado aforada han sido muy pocas tendríamos que mirar los datos concretamente sobre aunque no han sido muy pocas y creo que nunca se ha nunca se ha concedido pero eso no significa que que juez intérprete que en este caso se me pudiese pudiese conceder no

Voz 33 25:25 no estamos a la espera de de haber qué

Voz 14 25:28 de respuesta van desde el jugado ya en función de eso pues pasaré o al TSJM en el caso de que me lo rechacen o a seguir en el tribunal ordinario no

Voz 0867 25:40 en el caso que tienes abierto en los tribunales es por un desahucio que que se produjo en dos mil catorce exactamente de qué te acusan

Voz 14 25:47 sí bueno ese me juzga fundamentalmente por el manifestarme contra un desahucio

Voz 33 25:52 lo primero que hay que digo es que estoy muy orgullo

Voz 14 25:55 yo sabía va haber participado en esa lucha que creo que esa lucha tenía sentido en su día en el año dos mil catorce el mismo que tiene exactamente ahora porque se están produciendo un número de desahucios alarmante y seguimos con el drama de los desahucios en eso a años pues ese se daban Desahucios de forma regular y muchas personas tiramos activistas soy luchábamos desde la lucha social pues nos acercábamos a a esos desahucios a manifestarnos por el derecho a la vivienda en este caso es el mes en imputa de desordenes públicos no eh bueno yo lo que lo que he dicho en mi declaración y lo que digo públicamente es que es que esos hechos por lo que se imputan pues no los cometió que espero y confío absolutamente en mi defensa no

Voz 0867 26:38 Isabel si acaba siendo condenada tú vas a renunciar a tu acta como diputado

Voz 14 26:43 no no voy a renunciar a mi acta yo bueno

Voz 34 26:47 porque creo que soy total

Voz 14 26:49 gente coherente con lo que hice ese día en ese desahucio que es ya digo luchar contra un un desahucio para una persona en este caso caserón enfermo crónico a la que no podía pagar su alquiler y en este momento lo que hago en las instituciones tiene totalmente que ver con con esa lucha que llevé a cabo ese día creó bueno así consideran que que tengo que cometido desórdenes públicos es algo bastante general en lo que no creo que que intervengan mi función que desarrolla actualmente no además el código ético e de Podemos no establece que en ningún caso una persona que haya sido condenada algo así como desordenes públicos en este caso que dice que colaboré digamos esos desórdenes públicos pero no se me achaca eh algo concreto a las demás ciudades calificación a los agentes pues no es el nuestro código ético lo dice pues que haya que dimitir yo lo considero que que haya ninguna incoherencia en continuar siendo diputada de puedan

Voz 0867 27:47 bueno pues Serra te agradezco mucho que hayas atendido nuestra llamada esta tarde un saludo y muy buenas tardes

Voz 14 27:52 muchas gracias a vosotros hasta luego

Voz 39 29:00 S

Voz 8 29:03 Marta del Castillo donde

Voz 12 29:05 iré quistes Arena de Marta desde el pasado

Voz 40 29:08 Salgado hoy Martos Si tú me estuviera bien

Voz 12 29:11 tú sabes

Voz 40 29:14 habría sido una chiquilla en ese momento

Voz 4 29:16 esto coinciden en la vivienda los cuatro detenidos el cuerpo de Marta

Voz 41 29:22 no lo sé señor fiscal

Voz 1 29:25 es algo que no sé ni he sabido nunca que integral que interés

Voz 42 29:30 nueve años después de la desaparición la Cadena Ser Andalucía y Podium podcast presenten una serie de cinco capítulos que reconstruye lo ocurrido Yves creen a todas las claves y las incógnitas del caso que conmocionó a España Marta del Castillo donde quiera que estés una serie de la cadena SER Andalucía disponible ya en Podium podcast

Voz 15 29:54 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 43 30:03 primos vamos a Buenos Aires y lo peor

Voz 44 30:18 metro de Buenos Aires ha tenido que retirar de la circulación unos jóvenes que compró a Metro de Madrid

Voz 0867 30:23 en los vagones viejos de la Serie cinco mil que aquí en España todavía circulan en su versión más moderna por el suburbano madrileño el metro de la capital argentina lo retira porque esos vagones también contienen amianto

Voz 43 30:34 no ahora no tenemos

Voz 0867 30:40 Daniel López responsable de informativos de Continental Radio qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana de Madrid cómo estás

Voz 33 30:45 muy buenas tardes soy un gusto caso es tratar de al sol en verano con casi treinta y efectivamente causó bastante impresión esta noticia de los tres vagones que estaban asignados al ellos subterráneos la que va debajo de la avenida Corrientes de Ciudad de Buenos Aires hay que pasa por debajo del obelisco que son quitaos de circulación debido a que contienen el amianto visto materiales con potencial cancerígeno una decisión que fue tomada justamente después de un artículo del diario El País en España lugar de donde claro provienen esta formación formaciones que alertó de la presencia de estos elementos por eso la línea subterránea de Buenos Aires que es la empresa que lo maneja exigió al metro español que confirmara la presencia de este mineral en la formaciones formaciones que fueron compradas en el año dos mil once para hacer frente a la extensión de esta línea por las necesidades de renovar el material rodante y la mejora de las frecuencias

Voz 0867 31:47 Daniel entiendo que se abierto allí algún tipo de de investigación no que al margen de las preguntas que se le han trasladado a Metro de Madrid siempre ha evaluado también de alguna manera la gravedad de los hechos se ha podido confirmar ya hay que en efecto hay amianto en esos en esos vagones que en su día se compraron a Metro de Madrid

Voz 33 32:04 sí confirmaron que hay amianto y además eso hicieron quejas también de trabajadores que habrían tenido problema justamente porque son muchos años en los que ha sido utiliza los dos primeros se informó que iban a retirar tres formaciones sobre un total de veintisiete de recorrido cada formación tiene siete u ocho vagones pero finalmente lo que esa información fueron retirados tres vagones de la línea y que en el resto no se comprobó que que tuvieran amianto justamente

Voz 0867 32:32 Daniel Se sabe que se va a hacer con esos vagones de momento se retiran de la circulación pero no se sabe si iban a regresar o no y sobre todo está afectando este retirada de alguna manera al servicio del suburbano allí en en Buenos Aires

Voz 33 32:45 no no afecta el Servizo porque son sólo tres vagones como les comentaba decía que son muy pocos dentro de veintisiete formaciones que hacen el recorrido de una tienen entre siete y ocho vagones que no se nota la diferencia se ha informado que no van a volver a circular por temor a que tienen algún tipo de problemas igual entre la población porteña la población de la ciudad de Buenos Aires que lo cierto temor porque dirigieron o lo que se escucha decir a nuestros oyentes a Radio Continental es la desconfianza que que no haya otros vagones que tengan el mismo problema aunque la empresa informó que lo ha comprobado sólo en estos tres

Voz 0867 33:21 bueno pues Daniel López compañero de Continental radio desde Buenos Aires un saludo desde el invierno madrileño

Voz 33 33:27 un abrazo y hasta todo momento Javier Augusto

Voz 0867 33:30 no qué envidia siete y XXXIII el consejero delegado de Metro de Madrid por cierto tendrá que acudir a la Asamblea para explicar este asunto Borja Carabante la presencia de los trenes de las líneas uno seis y nueve de Metro de Madrid el mensaje que nos envía a Metro es de absoluta tranquilidad para los pasajeros esto hay que recalcar lo mucho de Inspección de Trabajo recordemos ha multado a Metro por no cumplir con la normativa de seguridad y treinta y cuatro minutos en Madrid y los espías esto da para un libro bueno en realidad en Madrid para una enciclopedia lo avanzado de la SER esta mañana a primera hora de más la EMT y la Empresa Municipal de Transporte ha denunciado en los tribunales un ciberataque contra su sistema informático es el motivo que les ha llevado a contratar una auditoría para garantizar la seguridad de sus sistemas para descartar que haya algún intento fraudulento de acceder a sus equipos como sospechan que ha ocurrido Felipe Serrano qué tal muy buenas tardes como sí sí

Voz 0622 34:26 tal Javier muy buenas tardes y la EMT acudió a la Justicia el pasado veintiséis de enero para presentar la denuncia fue un día después de haber sufrido un posible ataque a su sistema informático una vez conocida esta supuesta suplantación de identidad la empresa municipal optó por contratar un servicio de auditoría en materia de ciberseguridad para evitar nuevos espionajes con una doble finalidad garantizar la seguridad de sus sistemas informáticos descartar

Voz 0313 34:51 el uso de Software malicioso o de intento

Voz 0622 34:53 los fraudulentos de acceso a sus equipos como supuestamente podría haber ocurrido con este ataque de phishing

Voz 0313 34:59 Pablos voto delegado de Participación Ciudadana

Voz 46 35:02 en cuanto a la MTV efectivamente bueno hay que realizar una serie de investigaciones que hay que

Voz 1667 35:10 hay que esclarecer estos extremos de momento no hay ninguna información adicional tampoco

Voz 0622 35:14 el Gobierno de Manuela Carmena considera grave que el Partido Popular esté acusando a la EMT de espiar a sus empleados pretenda además que sea vulnerable a estos episodios de espionaje que de momento están en manos de la

Voz 0867 35:27 Agustín la economía madrileña volvió a crecer en dos mil diecisiete el PIB experimentó un aumento de un tres coma siete por ciento en términos interanuales que según la consejera Engracia Hidalgo fue acompañado de un aumento de la creación de empleo

Voz 0566 35:38 hoy vamos que la realidad ha superado esas previsiones de aquel crecimiento de nuestra economía ha sido un tres coma siete por ciento y la generación de empleo ciento diecinueve mil trescientos sesenta y cuatro para este año las previsiones actuales apuntan a una ligera moderación en el crecimiento económico que oscilaría entre el dos coma siete y el dos coma nueve por ciento

Voz 0867 35:59 aquí también ha avanzado La Ser Ciudadanos ha denunciado un conflicto de intereses en la concesión de las subvenciones del IRPF a las entidades sociales un proceso que ya les venimos contando que además ha sido muy caótico porque la Comunidad no dio tiempo a las ONG a presentar alegaciones que viajó a muchas fuera de esas ayudas aunque después rectificó y anunció que las subvenciones llegarían a todas las que ya las había angulas venían recibiendo según Ciudadanos al menos dos de los trabajadores contratados por la empresa pública que evaluó los proyectos que presentaron estas entidades la empresa Tragsa entraron después a formar parte de la plantilla de dos ONGs que recibieron subvenciones del Gobierno regional información de Teresa Rubio el portavoz

Voz 1933 36:34 de políticas sociales de ciudadanos Alberto Reyero quiere que el consejero comparezca en la Asamblea para explicar el desastre de la convocatoria de este año que repartía a veintiséis millones de euros y que fue gestionada por la empresa pública Tragsa una entidad que tiene relación directa con ONG es asegura que no ha sido controlada por nada

Voz 1667 36:52 lo que ya es inaudito es algo que nos hemos encontrado simplemente entrando en Linkedin una persona que ha trabajado de octubre a diciembre en Tragsa realizando una evaluación de las subvenciones a continuación en su perfil aparece que a partir de enero ha entrado a trabajar en una de las entidades que ha sido beneficiaria

Voz 1933 37:15 tiene la como católico en la otra evaluadora paso un tanto de lo mismo y ahora trabaja en otra ONG desde la Consejería de políticas sociales aseguran que el proceso ha sido totalmente transparente y acordeón

Voz 0867 37:26 la ley la Guardia Civil ha detenido en Bali hecha en colaboración con la Policía Local en un hombre de setenta y nueve años que golpeó a un perro en la cabeza y lo introdujo en una bolsa para deshacerse de su cuerpo tras su muerte pero fue visto por un vecino que alertó a los agentes que lograron salvar su vida

Voz 47 37:41 en el autor en el momento que se disponía a deshacerse del cuerpo del animal que además lo había metido en un saco de plástico cuando él lo iba cuando lo iba a tirar residieron a abrir el el saco de plástico y afortunadamente el animal todavía se encontraba con vida con lo que fue bueno presentaba de distintos golpes en la cabeza y fue atendido de manera urgente y ahora mismo se está haciendo se han hecho cargo los servicios sanitarios de la Comunidad de de él

Voz 0867 38:04 por fin no será por tiempo mañana el Ayuntamiento de la capital empezará a negociar los presupuestos para el año que viene bueno en realidad para este año dos mil dieciocho el gobierno de Ahora Madrid ha convocado una reunión al PSOE para entregarle el documento con las cuentas Marta Higueras

Voz 1516 38:17 la primera teniente de alcalde es lo que decía es que efectivamente tenemos mañana ha convocado al al Partido Socialista para iniciar las conversaciones sobre los presupuestos sí desde luego cuando nos sentamos a negociar con otro partido sobre este tema pues nosotros estamos en llevando los presupuestos de Ahora Madrid todos los concejales de Ahora Madrid

Voz 0867 38:51 además recibido en las últimas horas la noticia del fallecimiento de Casto de recelo el camarero de del mítico bar palentino en el barrio de Malasaña tenía setenta y nueve años estuvo con nosotros hace unos meses con Puri Beltrán en A Vivir Madrid

Voz 10 39:04 para la parte en el cincuenta y cuatro pero ya había palentinos anteriores hace que el nombres heredado el tercer generación site primero abrieron palentino no Vila que a continuación Santiago queda también ERC lo que era hermano de mi padre

Voz 32 39:24 lo que o en un padre y a todos

Voz 0867 39:30 están de Vito este jueves nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid

Voz 1667 39:37 disfruten del día y ánimo que ya llega el fin de semana hasta mañana adiós

Voz 12 40:16 estartapeando será vamos dispuestos a saber que prepara a esta hora Rafa Bernardo Bueno que prepara Anneli compañía Rafa buenas

Voz 1762 40:23 Hades buenas tardes os vamos a hablar de una empresa tecnológica que hace un montón de cosas sistemas de inteligencia artificial chat Bozzo hologramas interactivos y además tiene la patente europea del uso de ultrasonidos para hacer pagos se llaman pay Thunder Francisco Gómez uno de sus fundadores Nos explica un poco esto de los ultrasonidos buena y lo que hicimos facilitará a los murciélagos tú metes a murciélago en una discoteca

Voz 1667 40:43 y aunque el sonido sea muy alto en el afecta porque usa una frecuencia diferente no bossa o usando lo que hacían los espectros el sonido este tal pues se lo que vimos es que todos los dispositivos tienen altavoz y micrófono con lo cual teníamos altavoz para para emitir micrófono para recibir a partir de ahí pues hemos de saber a soluciones de pagos y otro tipo de soluciones de geolocalización

Voz 1762 41:03 los invitamos a ver en este caso en la web o en las redes sociales nuestra serie de vídeos llamados las claves de estartapeando en los que emprendedores que han pasado por el programa nos hablan de las áreas en las que son expertos ya llevamos tres de estos vídeos el último colgado hoy mismo va de emprendimiento sostenible y en él habla Guillermo Íñiguez de la marca que hace relojes y gorras con madera que protagoniza además campañas de reforestación

Voz 48 41:24 hace veinte años cuando Rajoy ya cubos de amarillos en todos los portales y demás pues la gente no reciclada cuando empezó a haber un cubo en el barrio pues con suerte el que vivía cerca reciclada no y hoy en día todos tenemos la suerte de tener uno y quién es el que no reciclan hoy además hay una presión social nosotros San Juan lo que queremos es hacer eso no que pongamos fácil a la gente que a través de un regalo chulo me gusta el reloj la gorra y quiero llevarlo pero es que además estas teniendo un impacto positivo debido a la reforestación es ya el proceso de

Voz 32 42:14 en su Partner en la era digital informa tiene el catorce cuarenta y tres

Voz 0313 42:18 la polio Roberto te he visto poner cara con lo de los murciélagos en la discoteca eh bueno me han hecho pensar muchas cosas el yo creo Isaías ya lo sabían porque él lo ha dicho nada

Voz 1 42:29 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0313 42:35 Isaías hay días y días y el de hoy

Voz 1667 42:38 esta mañana no empezó nada bien es pues si Francine hay días en los que tienes que hablar de cosas de las que no querrías hablar muy buenos días este jueves tenemos que empezar con una mala noticia han muerto Forges el país pública ha muerto

Voz 0827 42:51 las trabajó mucho especialmente en los últimos tiempos como si quisiera atrapar un futuro que ya no vivirían nos contaba Tomasson Darra esta mañana jefe de infografía del país

Voz 33 43:00 si su forma habitual eran manda dos viñetas está cambiando practicamente en el día desde el año nuevo mes mes y medio me solía mandar la tacada de diez quince diez

Voz 0827 43:12 porque es una enviado que sepamos la viñeta que hoy muchos españoles esperaban según El Mundo Today

Voz 0464 43:17 los españoles aguardan con expectación la viñeta de Forges sobre el fallecimiento de Forges Javier que ha hecho con esto se preguntan sus lectores acostumbrados a digerir la actualidad a través de la mirada de esta Instagram

Voz 0827 43:29 bueno también adelantó a su tiempo porque hace unos años ha recordado algún oyente ya publicó una viñeta así como la radio además hace milagros pues lo hemos podido despedir esta misma mañana a las Díaz

Voz 1667 43:41 pero hay que te puesto creo que es una definición correcta

Voz 4 43:45 pero pues asestó eso

Voz 46 43:47 hay Forges como nos has hecho esto madre mía Forges dentistas maestros conductores de autobús viejas y niños jóvenes niñas a dejas cada cual tendrá sus este es favoritos de Forges entre todos están los chistes de contratos los de Recursos Humanos le vamos a hacer un contrato de cinco minutos y luego ya veremos los chistes de médicos había muchos de quirófanos dice el cirujano al paciente tras la operación a ver sin nervios usted cuántas piernas tenía antes de entrar en el quirófano hilos de parejas también muchísimos de pareja recuerdas cuando me decías a la pálida luz de la luna lo mucho que me quería

Voz 1667 44:23 sí pero estaba torrija

Voz 0827 44:26 ha muerto Forges pero nos deja doscientas cincuenta mil viñetas con sus bolsillos marcianos conchas o náufragos desde luego es muy difícil acumular tanta creación aunque él siempre le quitaba valor a lo que hacía es que se lo pone muy fácil España es un

Voz 0216 44:41 es maravilloso para los humoristas gráficos la cantidad de cosas que ocurren y que carece de unas aposta y otras sin que los protagonistas sepan que están haciendo el capullo pero es un problema de tiempo neuronal osea cuánto tiempo tienes que tener para poder hacer un chiste que no puedan decir ni pío que hasta el propio afectado por el chiste diga este cachondo que que ahorrarán este Atlético

Voz 46 45:09 conforme ese rompe un trío de genios que han compartido años las páginas del diario El País hoy Peridis el roto lo recordaban en la SER

Voz 13 45:18 la chistes tenía unos personajes entrañables como era el el ingenio el estar al día lo ofender nunca porque trabajas no podía ofender

Voz 50 45:30 alguien que había creado un lenguaje propio que había creado unos personajes en los que prácticamente todo el mundo podía sentirse identificado que tenía una manera de de criticar que no

Voz 51 45:40 yo producía ningún ningún dolor

Voz 50 45:44 sin embargo era eficaz y luego también hemos perdido a una persona que estaba continuamente atenta a los movimientos sociales aquello que emergía tenían incidencia en la opinión pública

Voz 46 45:57 el día en la radio ha sido una gran despedida

Voz 0827 45:59 amigos personales como Fer dibujante del jueves que se sumaba la ventana

Voz 13 46:04 estoy viendo la familia cuando hago cuesta Barcelona que tanto gustaba han corrido cuando el pasado el consumo jodido porque Antonio especial no sólo como muy también como persona como hijo como hermano era un poco como besos que además de compañero que hemos sido agujas

Voz 0827 46:28 le han despedido también nuestros oyentes

Voz 52 46:30 todo en una parte de mi vida Confort uno adelantado a la época en que tiene una visión de este país lo ha denunciado pero con una sonrisa

Voz 12 46:38 adiós leer el chiste de Forges

Voz 53 46:40 sí era dar con lo que ese día eran más relevante Icon es tinte de humor tan fresco la duros permitió también los políticos

Voz 13 46:50 estos tiempos de ataques a la libertad de expresión usen a Forges para defender algo que no nos pueden quitar que esta libertad de critica la risa y el humor como base de la democracia

Voz 33 47:01 decir de uno de los grandes costumbrista retratista de lo cotidiano de de muy bueno

Voz 1667 47:07 Julian desmedido y cedido algunos que lo cantaron hace paraguas

Voz 1 47:14 de Larra goza de Jorge Luis Borges

Voz 46 47:24 muchas muchísimas cosas también un gran creador de palabras algunas que han llegado incluso a diccionario tienen su autoría nos decía Alex Grijelmo

Voz 54 47:33 palabras como bocata o tocar que son inventos suyos dieron paso a otras que ya fue creando la gente como sociedad dado Segura Tano también desarrolló palabras terminadas en el ritmo con una intuición fantástica nadie había construir

Voz 12 47:49 palabras en español es como estupendo

Voz 54 47:52 Morote decíamos si pulcro arrimó paupérrimo que ya venían del latín pero no se habían creado palabras en español con ese es fijo y sin embargo Forges lo hizo por Hess fue un grandísimo genial creador de lenguaje

Voz 0827 48:04 siempre nos aporto esa mirada surrealista sobre lo que sucede en la sociedad desde luego la mejor forma surrealista de despedir a Forges ha sido lo que ha pasado esta tarde Joaquín Reyes grababa un sketch para el intermedio disfrazado de Puigdemont Un vecino lo ha denunciado que la policía ha ido a detenerlo

Voz 6 48:24 sí estoy bien estoy bien pero casi me aprisa

Voz 0313 48:27 cuántos policías te querían apresar

Voz 6 48:30 a lo que han mandado para menos lo que ellos tenían pensado para Arrebola del paseo que explicar que quieren es que está al intermedio oí

Voz 0827 48:39 imagino a Forges diciendo desde allá donde esté país

Voz 46 48:49 porque nos dejó una petición un ruego no os olvidéis de Haití y hemos respetado ese ruegos hemos hablado en La Ventana con Danielle Steel que es coordinador de Médicos del Mundo nos han dicho que aquel país sigue muy mal

Voz 6 49:05 porque tú hasta esta vivienda vive no abona prestados que esto va a ir diciendo no

Voz 14 49:31 porque si era de esas personas a las que todo el mundo

Voz 0827 49:33 ha sido ningún juez lo sentó en el banquillo bueno bueno a Forges también lo lleva un juez la escena

Voz 1667 49:39 claro pues fue borgiano una una

Voz 0216 49:41 cosa pero no fue por mi culpa yo había hecho existe bueno una persona que León se pegó con la cabeza en la parada del autobús y entonces me llamó un juez declara no fue del secretario que si era verdad que ya de hecho se chiste y digo pero luego no era para ver el efecto que si eso puede producir un coscorrón así de gordo y mire usted puede ya a un perito decirnos es que le hemos llamado usted para por peritos

Voz 1667 50:19 ha muerto en el día en la semana en la que debatimos mucho sobre la libertad de expresión en su informe último Amnistía Internacional critica a España precisamente por seguir tendencias que en el resto del mundo ponen en peligro la libertad de expresión así lo decía Esteban Beltrán presidente de esta organización que durante este año fue un mal año para la libertad de expresión y el derecho erosión pacífica en España alzar la voz incluso en redes sociales según cada vez más peligroso

Voz 56 50:46 casos como el de Casandra vida acusado

Voz 1667 50:48 si hace unas víctimas ese chiste eso

Voz 56 50:51 Carrero Blanco tocados en Twitter y condenada una prisión es un ejemplo de ello es artículo quinientos setenta y ocho

Voz 1667 50:58 que habla de sentimientos heroísmo y menciona víctimas no debería existir Mirlo

Voz 0827 51:03 el plan es una dura acusación el ministro Zoido esta mañana respondía Amnistía