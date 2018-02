La Ventana (23/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el Gobierno pide confianza a los pensionistas que se manifestaron ayer en las principales ciudades del país el portavoz Íñigo Méndez de Vigo asegura que la recuperación económica garantiza la viabilidad del sistema desde el PSOE Adriana Lastra anima a los pensionistas a secundar nuevas protestas

Voz 2 00:28 yo creo que hoy estamos mucho mejor que hace unos años precisamente porque hay mayor empleo y por tanto las personas que tienen trabajo y ese objetivo que tiene el Gobierno los veinte millones de personas trabajando el año veinte veinte son una gran

Voz 0313 00:42 día esperamos que las movilizaciones

Voz 3 00:44 también en que lo de ayer sólo sea el inicio de una gran movilización social en defensa de nuestro Estado del bienestar

Voz 1667 00:52 la FIFA lamenta la muerte de un ertzaina anoche en Bilbao y condena la violencia registrada en la previa del partido entre el Athletic y el Spartak de Moscú la Federación brinda su confianza en Rusia y en su capacidad para garantizar la seguridad del Mundial que se disputa en sólo cuatro meses informa Toni López

Voz 4 01:08 no de la Federación Internacional en declaraciones a Efe ha lamentado profundamente la muerte del ertzaina Inocencio Arias anoche en la previa del Athletic Espartaco ya condenado obviamente cualquier tipo de violencia en el recuerdo están también las batallas campales que provocaron los británicos y los rusos en las calles de Toulouse Lille y Marsella en la Eurocopa de dos años y a pesar de ello este portavoz ha puesto como ejemplo la Copa Confederaciones celebrada en Rusia el pasado verano para confirmar su confianza en la seguridad del país ruso de cara al Mundial que comienza a mediados de junio

Voz 1667 01:34 ha ocurrido anoche el Partido Socialista ha pedido en el Senado la comparecencia del ministro de Educación Cultura y Deporte podemos apela a la FIFA a los clubes de fútbol para atajar la violencia en los estadios la policía ha detenido de nuevo al asesino de Sandra Palo Rafael García alias Rafita formaba parte de una red de robo de coches desarticulada en Madrid informa Alfonso Ojea

Voz 0089 01:54 una organización delictiva que era un clan concretamente la familia del Rafita todos sus integrantes ya estaban presos pero faltaba el más conocido Rafael García como ha señalado Tomás González comisario jefe del Área de Seguridad Ciudadana de Madrid sea entregado esta misma mañana no ha podido aguantar la presión su clan ya no podía ayudarle a escapar

Voz 1781 02:13 él sabía estaba toda su familia

Voz 1 02:16 detenida sabía que

Voz 5 02:18 de pronto más tarde que pronto iba digo más pronto que tarde iba a caer yendo es pues se ha presentado con el abogado de esta mañana hace escasas

Voz 1667 02:25 ante

Voz 0089 02:27 a media hora desde que fue condenado en dos mil tres por el asesinato de Sandra Palo a permanecer en un centro cerrado de menores Rafael García ahora con veintinueve años ha seguido perpetrando delitos principalmente la sustracción de vehículos a motor

Voz 1667 02:40 del exterior novedades sobre la trama rusa en la Casa Blanca que avanza a esta hora la prensa norteamericana el New York Times Si hay Busi aseguran que un alto cargo de la campaña de Donald Trump a las presidenciales va a reconocer esta tarde los vínculos del magnate con el Kremlin antes de esas elecciones de dos mil dieciséis cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid en Madrid el P

Voz 1915 03:03 PSOE pide Ahora Madrid que aclare si tiene el apoyo de todos sus concejales en el Ayuntamiento de la capital para el borrador de los presupuestos de dos mil dieciocho el gobierno municipal se ha reunido hoy por primera vez con los socialistas para presentarles el documento de las nuevas cuentas escuchamos a la puerta

Voz 6 03:16 desde el PSOE en el Consistorio Purificación Causapié Ahora Madrid tiene que hacer una declaración pública ponerse de acuerdo entre ellos sobre si el planteamiento que van a hacer a partir de ahora al grupo municipal socialista es el planteamiento de todo Ahora Madrid au sólo de una parte

Voz 1915 03:33 desde hace algo más de una hora los trabajadores contratados en la planta de Airbus en Getafe se manifiestan para protestar contra lo que consideran discriminación con respecto al resto de la plantilla son tres mil personas que denuncian que tienen que realizar sus jornadas laborales en oficinas prefabricadas sin climatización Ocón goteras además de no poder ceder al aparcamiento interior o recibir órdenes directas de empleados de Airbus lo cual podría tratarse de cesión ilegal de trabajadores Borja Romero su portavoz

Voz 7 03:57 eh rusa a través de la subcontratación lo que ha hecho de precarizar los puestos de trabajo en ello en esta fábrica pues lo vemos día a día o juega con el tema de la Cala y luego también pues el tema que queremos que se elimine la cesión ilegal es que además que si legal en una persona de otra empresa no las órdenes directas a otra gente de otra plantilla

Voz 1915 04:19 Kiss sobre la polémica de ARCO el coordinador general de la alcaldía de la capital y vicepresidente de Ifema Luis Cueto ha acusado al Gobierno

Voz 0313 04:25 regional de falsear la realidad y jugar con la defensa

Voz 1915 04:27 a la libertad de expresión tras la censura de la obra de Santiago Sierra Cueto recordaba esta mañana en Televisión Española que la comunidad votó a favor de esa censura

Voz 8 04:35 a mí me irrita profundamente que al día siguiente eh se quiera falsificar la realidad muy bienvenidas las rectificaciones pero las cosas fueron como fueron cuando alguien dice defendemos la libertad de expresión pues haberla defendido desde el principio

Voz 0313 04:50 bajan las temperaturas en toda la comunidad tenemos ocho grados en el centro de la cama

Voz 9 04:53 vale

buenas tardes bienvenidos a La Ventana como ya sabrán hoy se cumplen treinta y siete años del intento de golpe de Estado del veintitrés F pero no teman no teman de verdad porque no voy a ponerles otra vez aquel fragmento sonoro famoso de Tejero entrando pistola en mano en el Congreso gritando Tiesto todo el mundo no eso a estas alturas yo creo que ya directamente suenan poco os una bastante anacrónico no por eso me llama la atención y me me preocupa también me cabrea por qué no decirlo el vínculo que desde hace semanas y hoy con más motivo algunos dentro y fuera de la política establecen o tratan de establecer entre ese 23F lo que ocurrió el pasado uno de octubre en Cataluña vamos a ver a estas alturas creo que está muy clara no ya mi postura personal que no es lo importante sino sobre todo la de esta casa con respecto al núcleo político de lo que conocemos como el proceso nada absolutamente nada puede construirse la independencia lo que sea saltándose la ley a la brava e ignorando la opinión de la mitad de los catalanes eso para mí no admite ninguna duda ahora bien dicho esto de verdad alguien puede sostener insinuar comparar poner al mismo nivel una asonada militar con tiros y tanques en las calles que una votación ciudadana que es lo que el uno de octubre no fue en referéndum ya lo sabemos además era una consulta ilegal lo sabemos también coño pero fue algo parecido al tijeretazo estamos hablando en serio es esto lo que necesitábamos para la concordia para restañar heridas para de ese escalar el conflicto esas cosas con las que después todo el mundo se llena la boca por favor a mí por ejemplo el el el espectáculo que están dando los partidos independentistas después de haberse saltado la ley ir haber mentido porque así lo han reconocido a sus propios seguidores a ese espectáculo me parece penoso tendrá todo en conjunto sus consecuencias judiciales sin duda sin duda pero no veo nada aclara la prisión preventiva para algunos de sus dirigentes ya lo dije hace algunos días pero si da resulta que para distinguirlos de ellos para ser demócratas o constitucionalistas patriotas o como queramos la malo hay que equiparar a Tejero con gente votando a mí para eso que no me esperen a mí no me esperen no sé dónde me deja todo eso es posiblemente en tierra de nadie pero es que sigue convencido de que ahora mismo no necesitamos echar más gasolina al fuego de verdad yo modestamente lo veo así bienvenidos a La Ventana

Voz 12 08:25 yo quisiera poder aplaca una fiera terrible yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible yo quisiera ir tantas que Poitier a las Ernest sentir bien conmigo yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo yo quisiéramos ver tantas no curas arriba nada de casi nada ya tantas manchas en los mares de escrúpulos yo quisiera ser civil yo quisiera ser civiles bueno no es que no ciertas es decir hacer y animarle

Voz 1781 10:25 hoy tomamos café en La Ventana con el director del laboratorio de ideas del Instituto de celo global que están Radio Barcelona Rafael Vila San Juan buenas tardes bona tarda buenas tardes cómo estás rango versos que me ha devuelto casi en mi adolescencia vamos Ruano bueno ya sabes verano donde sabes que aquí lo es de la música lo cuidamos mucho y además la música no tiene Dani época ni tiempo que Mickey

Voz 0313 10:44 Messi es bueno hay las canciones con el tiempo no lo es que eso que buena Roberto Isaías buenas tardes grandes bañeros como esta

Voz 0476 10:52 es que Rafa o antes esa

Voz 0313 10:54 dudar a nuestro siguiente invitado que no tiene nada que ver con lo que acabo de comentar esto de vincular relacionar poner al mismo nivel lo casi lo del 23F lleno de octubre hace tiempo que dura e a ti te sorprende pero como les 23F te no Tete no Sefes comentar un poco momentito solo

Voz 1781 11:11 no no había a mí lo que me parece es un ejercicio grotescos decir es no entender nada ahí podéis vamos forman por muy mal camino no en esa comparación por varias razones el 23F fue un golpe de Estado efectivamente contra el Estado mientras que lo que hubo uno de octubre y una vez anulada legalmente lo que se llamaba un referéndum

Voz 0313 11:29 que no lo era que no lo era simplemente seco

Voz 1781 11:31 vierte en una expresión de libertad de millones de personas que fueron haya no recuerdo no recuerdo a ni una sola persona individual por supuesto ningún partido político que apoyara el golpe de Estado el 23F ninguno de los partidos políticos que estaban en el Parlamento que tenían representación parlamentaria en cambio lo que sí tenemos es por millones de personas que apoyan una idea del Estado diferente y eso puede traducirse independentismo no independentismo idea tan legítima como la no independentista otra cosa es que sea legal eso es un tema que siempre hemos discutido aquí como tú decías no en en en en la entrada se pueden criticar muchísimas cosas pero ojo

Voz 0313 12:06 no comparemos porque incluso algunas pueden perseguir es mucho o no no no no lo escondo vamos ni mucho menos

Voz 1781 12:11 es que esa se deben perseguirse si porque precisamente no ha habido un golpe que ponga en cuestión el Estado de Derecho y por lo tanto se deben perseguir ahora bien en perseguir en los cauces judiciales en los que se tiene que perseguir no pero hay una cosa muy importante para mí en esta en esta visión no es 23F sea flaca con mando disciplina y jerarquía con justicia también el independentismo en Cataluña requiere mucha inteligencia salida política fíjate dice que estamos frente a un problema de naturaleza completamente diferente rutina que ver aquí con mando disciplina jerarquía Justicia no vamos a llegar a ningún

Voz 1667 12:46 la OMS claro ellos es que cuando leo estas cosas estaba pensando y acordándome del famoso par Lem no es decir esto una situación que es compleja y que es muy grave al final habrá que resolverlo a través de las palabras pero no jugando con las palabras y no podemos romper consensos que están en esta historia que están también en el diccionario y un golpe de Estado todos sabemos lo que es no es un golpe contra el Estado efectivamente pero armado Un corte un golpe violento un golpe en el que participan fuerzas militares hasta ahora estábamos todos de acuerdo en esto claro si empezamos los a cambiar las cosas y a lo mejor tenemos que dar todo de arriba abajo entonces convendría no ir creciendo porque como el día dieciocho de julio está pues a muy pocos meses no vaya a ser que nos vaya gustando el asunto hicieron

Voz 0476 13:33 con la comparación no

Voz 1781 13:34 bueno Rafa por cierto una curiosidad Tour ex jugador de póquer lo has sido alguna vez habitualmente aficionó bueno aficionado yo creo que todos

Voz 0313 13:43 menos en algún momento Isaías Roberto

Voz 1781 13:45 el partido y a alguna parte lo hace tiempo que no juego fijas no mira yo en la época en la época en la que escuchaba Roberto Carlos y otros tantos de estas características a tan atrás hay que remontarse pues sí porque dejé de jugar por una razón muy sencilla yo era como Fred Bassets ese perro de los como eso que él movía la cola cada vez que tiene buenas cartas a mi se me ven la cara cuando tú

Voz 1667 14:05 con carné de vienen a sonrisilla

Voz 0313 14:09 la segundito porque en un par de minutos va a saber que no nos habla de pop

Voz 1781 14:12 pero

Voz 0313 16:13 las ventanas

Voz 19 16:17 Francina

Voz 1 16:22 para fundó fue Vedra puede

Voz 20 16:28 no son muchas

Voz 1 16:37 el hippy que revivir la tarde y luego ver no va a surgir aún más si era arde pues aquí

Voz 0313 17:04 la canción de Kenny Rogers que nos lleva también a la época que hace un ratito recordaba Rafa Vila Sanjuán esta canción tiene practicamente cuarenta años y es una de las que mejor ha descrito yo quería a lo largo de la historia las interioridades del juego del juego de cartas del póquer en este caso no porque habla de la historia de un jugador que va en tren que se encuentra con otro Illes cuenta que todos los jugadores saben que el secreto de la supervivencia es saber que descartar y con qué carta quedarse en cada momento no va va contando cosas esta historia es una canción muy muy bonita muy oportuna para el invitado que nos visita esta tarde hasta ahora en la en La Ventana es un joven de veintitrés años no me lo estoy inventando no de Madrid de San Martín de la Vega que vive en Londres desde hace cinco y en esos cinco años en ese tiempo ha ganado en premios unos trece millones de euros en premios como jugando al tenis jugando al fútbol no jugando al póquer Adrián Mateos buenas tardes bienvenida en La Ventana cómo estás amigo viven felicidades eh lo primero

Voz 0476 18:03 muchas gracias estaba pensando pues si un tenista de muy primer nivel un futbolista

Voz 0313 18:08 la en el tope puede ganar eso en fin no nos queremos sólo en el dinero aunque después hablaremos del del tema oye tú cómo llegas a este mundo al póquer en qué momento empiezas hay un montón de preguntas que los oyentes están ahora en la cabeza les están rondando empecemos por cuando empiezas

Voz 0476 18:23 bueno empezó un verano estaba estudiando bachillerato que veo un programa de televisión de póquer en tenía dieciséis años y aquel entonces si el juego me encantó y empecé a buscar información en en mi ordenador hay ya hasta hoy poco a poco entrenando dos aprenden las reglas luego intentando mejoras Gastón

Voz 0313 18:44 pero vamos a ver el póquer de qué porcentaje tiene de azar qué parte tiene de entrenamiento de preparación de que depende de la fortaleza mental eso del mirar a los ojos de psicología que entra ahí

Voz 0476 18:54 en los difícil el póquer que requieren mucha factores y yo obviamente requiere muchísimo entrenamiento de trabajo y el factor azar influye a corto plazo yo siempre lo digo pero a largo plazo al final le granjeó a final de año el todo lo buenos jugadores acaban ganando dinero con lo cual el que pierda o que gane hoy sí que influye bastante el azar pero a a largo plazo que es de lo que se tratas este juego es pues al final

Voz 0313 19:21 qué sexto más buenas decisiones acabas tú eres número uno en torneos presenciales que debe ser un poco como como un poco un poco como ser el mejor jugador del mundo no

Voz 0476 19:30 sí más o menos al mes dada hace tres meses hoy número uno del ranking mundial de torneos en vivo y una presenciales y la verdad que Moon un objetivo que tenía hay muy

Voz 0313 19:41 el como Dennis no da puntos en función de si ganas de cómo quedas en cada torneo cuál es el último que has jugado

Voz 0476 19:47 el último que jugado pues fue hace unas semanas en República Checa icono adscrito al día viajando de los torneos más importantes a nivel mundial sólo viajaron la mayoría por Europa hay por Estados Unidos pero estoy a corto aportan las también en todos

Voz 0313 20:03 países más en Europa en Estados Unidos en Asia

Voz 0476 20:06 en Estados Unidos hay mucha cultura el póquer es un siglo con algún sitios lo consigan deporte en otros no pero es un se practica mucho hay muchísima muchísima afición y luego pues en Asia en Macao siga grande y ahí también se juega bastante hilo pues en Europa parecida

Voz 0313 20:26 oye tú estás asociado con el operador de juego francés es una sala de póquer on line de hecho ya ha con una sudadera con el rótulo eso me imagino que entrara facilita lo que es la parte del entrenamiento de poder practicar de estar ahí todo el día

Voz 0476 20:39 tocaba no no ha sido buena más en la sala que me patrocina ahí entrará ahora en el nuevo mercado europeos una sala europea iba empezara a funcionar el nuevo mercado porque ahora los España les vamos a poder jugar contra el europeos hasta hace hasta ahora mismo no sólo se puede jugar entre españoles prevén así en pocas semanas vamos a poder jugar no porque no queríamos ganarles vamos a jugar todos

Voz 0313 21:02 eso de que dependes normativa europea o internacional

Voz 0476 21:04 al perdona porque no tenemos por eso te preguntamos todo el porque en España se reguló hace unos años muy mal y eso la mayoría jugada de estuvieron tuvieron que emigrar de país yo resido en Londres y vivo en Londres aquí porque sólo se puede jugar ante España les con lo cual los niveles que se juegan jugar son más bajos y luego pues la tributación en España ya has súper mala ya que no nos pues bien pérdidas no pues no tiene ningún sentido

Voz 0313 21:30 España estará cerca el cincuenta por ciento

Voz 0476 21:33 claro y entonces espero sobre ganancias de brutas no netas con lo cual todos a cualquier jugador jugadora tenían que miembros del Reino Unido cuánto se paga está exenta de impuestos está exento de impuestos porque considera que el look

Voz 0313 21:45 bar donde se juega ya claro porque yo cuando

Voz 0476 21:47 juega un torneo pues pagó una comisión a al Casino tanto on line como en vivo IES casi no podía tienen que pagar deduce

Voz 0313 21:54 lo que no estás tú solo en Londres hay otros jugadores españoles

Voz 0476 21:56 muchísimos jugadores sueña leyó vivo con otro con con un compañero pero si hay una comunidad la de cientos de jugadores es ir entrenamiento es matemático estadístico es excelente es de todos y que la parte estadísticas muy importante y luego también la parte mental de no estás jugando si te va bien grandes cantidades Si hay pues pues malas rachas Durant que pueden durar semanas es duro para para la cabeza pero bueno seguí con entrenamiento hoy y mucho trabajo pues al final se consigue

Voz 1781 22:27 tenían yo podría ganarle una partidista no

Voz 0476 22:29 y si tienes mucha suerte un día sí con

Voz 0313 22:32 vamos en la misma partida durante bastante tiempo

Voz 1781 22:35 me salgan buenas cartas

Voz 0476 22:36 es lo que te echa ante sí es ganar por supuesto pero si jugamos muy a menudo varias veces al final acabará ganando porque una

Voz 0313 22:45 una partida mínimo cuente cuántas manos se compone

Voz 0476 22:47 el depende del área puedes jugar desde media hora hasta el día Si depende mucho de todo pero bueno las sesiones sabíamos sesiones normales son ocho diez horas ocho o diez horas al día o deja enfermedad así como un trabado es como un trabajo normal tú tienes la parte que estás jugando

Voz 0313 23:06 lo que luego normal no habitual no que decir como un trabajo ya te lo compró federal al tiempo que tienes que hay

Voz 0476 23:13 CAS

Voz 0313 23:14 y luego pues también muchos días te dedicas a estudiar pues a tus rivales a tu juego

Voz 1667 23:18 a intentar mejor tantas partidas necesitas para conocer a un rival en desde la primera mano de la primera parte ya ya

Voz 0476 23:26 la idea luego pues poco a poco vas a hacer te a cómo juega el rival como piensas e intentar meter en su cabeza hay toman las mejores decisiones en base a yo por si acaso piensa Isaías no enseña haría ni la partida de nacimiento

Voz 1667 23:40 ya ya si acaso

Voz 1781 23:42 no pero aquí supongo que tenéis un top cien que os conocéis entre todos vosotros habéis más o menos como juega cada uno en fin los metáis digámoslo así o no

Voz 0476 23:52 bueno cuando ya estás por así decirlo la elite son un grupo pequeño de personas y nos conocemos todos muy bien y luego pues unos estudiamos los unos a los otros para para saber qué qué fallos cometen y cuáles son sus fortalezas intentará aprovechar

Voz 0313 24:07 oye Adrián cuál es la la partida de de torneo de campeonato más larga que has jugado que te venga a la memoria cuántas horas aves esas partidas a tiene que dura más de cuatro horas de acuerdo a una sesión dábamos

Voz 0476 24:17 el Granada que tuve estuve jugando torneos lo juega una partida de casi estuve como ventiló partidaria que has hecho de KAS con dinero de todos los torneos tú pagas una fecha siquiera una posición las partidas de KAS en general tu dentro dinero puedes red recargar toda la que quieras si puede salir cuando quiera de la mesa junto a sólo puede salir cuando te eliminan o cuando lo ganas que las bueno ese día en Barcelona Juve torneo luego luego Torné ahí fueron veinticinco o treinta horas

Voz 21 24:46 oye porque las ganancias de de las ganancias las que siete atribuyen allí que decíamos antes los trece millones estos euros o de dólares esos son de apuestas cruzadas entre vosotros au de apuestas de otra gente que está apostando sobre lo que vosotros jugáis

Voz 0476 24:58 no son premios en torneos ejemplo pongamos juega un torneo que la adscripción vale cinco el dolares si hay que juegan seiscientas personas si luego el primero ir recibo medio medio millón pues es un premio por al el torneo entonces al la acumulación de todos esos torneos que jugados trece millones de dólares en premios pero no es bruto no es neto ya lo hay que hay que deducir los el precio de las entradas e gasto etc

Voz 0313 25:25 voy hoy cuando estuviste en Barcelona porque Soriano joyas con Piqué que te has coincidí con él ahora vas y tampoco muchos en a que tales simpático hay poca

Voz 0476 25:36 pues obviamente no tienen el nivel de un profesional pero se defiende

Voz 0313 25:39 puedes hablar durante una partida Se puede hablarse claros eh pues a hablar que son nuestros amigos en eso Piqué tiene ventaja eh

Voz 0476 25:50 irá así a hablamos bien distendido y cuando estás en la mano el concentrarán pues intentar no molestar al que está jugando la mano pero el resto de los Juegos la mano entre uno dos jugadores el resto pueden

Voz 0313 25:59 pero pero puede pasar como como el fútbol o como en otro deporte que haya juego sucio quiero decir que alguien a base de hablar y de piara esté intentando desconcentrado nervioso a otro eso se da en las sesiones o no será o penalizar si alguien y ese alguien lo intenta

Voz 0476 26:14 pues no es habitual pero sí buena gente intentaba pues a lo mejor molestar Teo a intentar calentar deje claro pero bueno entre profesionales ya no se utiliza porque a muchos tienen ya muy buena cabeza ahí es difícil es difícil dos Cabra ya arbitró hay alguien que esté ahí por si hay o no acta del torneo que sería la última decisión en cualquier disputa estando Piqué y ahí buen central ahí

Voz 1667 26:41 tramposos o o hay control por ejemplo para que no se cuelen viéndose cuele algún intruso se dedica a hacer magia con las cartas por ejemplo que pueda determinar no ya desde el reparto

Voz 0476 26:53 los torneos el póquer está es todo bastante limpio los casinos gestiona los torneos hoy nadie puede tocar las cartas aceptó el crudo desde el propio casino lo aparte muy hasta hay muchísimas medidas de seguridad es nunca se dice es imposible pero practicamente imposible la realeza tramposa

Voz 1 27:11 buenas noches

Voz 1781 27:11 de ahí la inquietud donde queda en todo esto el vicio por qué hay gente que se ha metido en el póquer y que y que ha destrozado familias en fin porque claro el dinero al final pues tiene unos límites

Voz 0476 27:19 no es como todos y todo la no tienes cabeza pues obviamente se convierte en un problema pero si tú no se Un fue persona española tiene un sueldo a normales tiene pues ahorra cincuenta euros al mes si quiere enmendar hasta asedios al cine pues quiere jugar torneos de póker de dos euros cinco euros y se lo pasa bien pero no hay ningún problema el problema cuando te juegas cantidades que no que no puede permitirse perder como todos pero el póquer es suyo lo considero un juego una diversión hay

Voz 0313 27:50 por supuesto que puedes disfrutar del juego sentenció el qué cantidades que no puede permitir una curiosidad tonos Elola ni mucho menos se pero en fin preguntarte lo no ir habiendo ganado tanto dinero y eso te has permitido aún un colega un capricho algún desahogo en forma de unos un viaje una casa un coche un algo de eso que se iban a obviamente pues

Voz 0476 28:10 estoy bien intento bastante bien pero tampoco soy muy de estrafalario no intentó no derrocha el dinero es bueno cuando gane los premios torneos y lejos contra Ghalyoun Cocha mis padres a mis amigos a Ibiza de vacaciones o sea se lo más estrafalario que hecho pero bueno bien soy una persona tranquila Hay no y no en Madrid

Voz 0313 28:36 todo ha venido a la radio con sus padres que están al otro lado de la pecera escuchando la entrevista y sonriendo en este momento yo quería preguntarte algo cuando cuando un chaval cuando cualquiera de nosotros en un momento dado les dice a sus padres mira yo quiero ser periodista o quiero ser bombero o quiero ser escritor o no quiero ser nada quiero ponerme a trabajar cuando tú dijiste yo quiero ser jugador de póquer

Voz 0476 28:56 pero detrás está ya pero después nada principio pues bastante duro para ellas porque cuando decidí irme a vivir a Londres el póquer tenía dieciocho años y estaba hasta la universidad entonces dejar la la Universidad de Economía hay a salir con gente que apenas conocida pues fue un un juzgado difícil de digerir

Voz 1781 29:19 pero bueno

Voz 0476 29:20 a un medio trato que era lo que me dejasen intentarlo por un año ahí si me iba bien por un año se esas presiones que Sina volverá a la universidad y la verdad que desde el principio es súper súper bien e ir hasta les dijiste y es que os apostaba Isaac

Voz 0313 29:36 nosotros no eso es ronda por la cabeza volver a la universidad en algún momento retomar los estudios de Económicas todo lo que sea

Voz 0476 29:43 vamos a ronda porque ahora mismo me va bastante bien y me gusta me gusta muchísimo lo que es la lo que me dedico a lo que hago si tengo mucha motivación poseído mejorando así quede

Voz 0313 29:53 sí es seguro que hay no sólo padres sino muchos chavales ahora mismo escuchando la radio los sabemos que cada tarde tú recomendarías a un colega que ahora tengo pues eso dieciséis diecisiete años que esté estudiando que esté a punto de hecho Pedro que sea oye si esto te gusta inténtalo al menos durante un año de uso lo recomendaría claro y hay que tener algo especial hambre

Voz 0476 30:14 es todo tiene sus pasos a Novo no puedes

Voz 0313 30:16 decir me gusta voy a dedicarme a ello ya sea el mejor

Voz 0476 30:18 así de repente de un día para otro para todo poco a poco a poco yo empecé jugando torneos de cinco euros e iba bien sube a los de diez de veinte de los de cincuenta iba a a poco es un proceso de que no no es de un día para otro de pasar de jugar torneo de cinco horas ha jugado más caros del mundo eso la gente que empezaría pues si puede jugar cantidades que se pudiesen permitir iban ganando poco a poco es subiendo a niveles poco a poco las como

Voz 0313 30:42 es como un futbolista no puede empezar a jugar en Primera

Voz 0476 30:44 yo no que jugar la final de la Champions le con quince años y sin

Voz 0313 30:48 a ver entrenar estos como los futbolistas quiero decir la carrera es durante unos años determinados porque luego el cuerpo ya se resiente o no es un juego mental con lo cual

Voz 0476 30:58 la carrera más larga y no tiene no es como un deporte físico en el cual el físico pues a ciertas ya no está igual pero bueno la cabeza en en teoría dura dura más años sí es cierto que hay hay jugadores que dice que llevan veinte B treinta años dedicándose a ello hay ir ganando cada año así que no tienen una fecha de caducidad suele ser más bien cuando pues cuando el nivel del jugador ya no llega a ser tan bueno como para seguir ganando a alto nivel o cuando el jugador se cansa muy bien

Voz 0313 31:28 Adrián Mateos ha sido un placer tenerte estará en La Ventana de verdad hemos aprendido un montón

Voz 0476 31:32 igualmente

Voz 0313 31:35 hasta pronto amigo de suerte adiós

Voz 1781 37:30 son las cuatro y treinta y siete minutos de la tarde las tres y treinta y siete en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana con Roberto

Voz 0313 37:37 como todas las tardes hoy tomamos café con Rafael Vila Sanjuán que está en Radio Barcelona está sonando una canción de Bob Dylan que si ustedes buscan por hay en Youtube donde sea una lista de músicas adecuadas para para un funeral para despedir a alguien pues aparece entre las más entre las más solicitadas este sería la parte digamos más espiritual au o más sentimental de Unifem de un momento tan tan triste y tan duro como cuando se temor alguien cercano no luego está la parte logística la parte material algo tan un fin tan crudo pero tan necesario pero cómo saber cuánto cuesta cuánto dinero cuesta morirse en España pues cuesta mucho no sé si demasiado y eso en ocasiones provoca situaciones episodios absolutamente surrealistas es la base de nuestra polémica de hoy

Voz 34 38:24 la pena

Voz 1 38:25 química sabías Lafuente

Voz 35 38:29 la impactante noticia es que el cadáver de un niño

Voz 1667 38:30 más de siete años ha permanecido veinte horas en el sofá de su casa en Fuenlabrada en Madrid antes de ser trasladado al tanatorio parece que la funeraria pidió una cantidad de dinero para hacerse cargo del cuerpo de que la familia no disponía y a partir de ahí ahí esas versiones sobre lo sucedido la asistente social los asesoró los ayudó en las consultas a las funerarias en los trámites pero lo cierto es que pasó casi un día hasta que el cadáver del pequeño fue trasladado Illa situación pudo ser resuelta es cierto desde luego que nos encontramos ante una situación excepcional pero que suscita múltiples preguntas la primera sobre lo que sucede en nuestro país con una familia no tiene recursos económicos o dice no tenerlos para hacerse cargo de un sepelio la segunda sobre el elevado coste de un procedimiento que es inexcusable tras un suceso que es inevitable y la tercera casi

Voz 0476 39:26 los Zika porque una sociedad en la que

Voz 1667 39:28 el nacimiento está cubierto por la sanidad pública lo que sucede después de la muerte sin embargo sigue siendo de pago

Voz 0313 39:39 Jesús Pozo director de la revista Dios buenas tardes hola buenas tardes Carles hola Jesús Juan José López vivas vicepresidente de la patronal nacional del sector funerario buenas tardes buenas tardes José comienzo en unas setas es algo frecuente que que una funeraria no no se ayer un cadáver aunque esto tiene matices este episodio de falta de dinero es muy raro no que pase eso

Voz 37 40:00 es una situación excepcional totalmente porque esa situación de una familia sin recursos económicos o un indigente ocurre todos los días en España múltiple saber si no se da la situación he encontrado al

Voz 0313 40:21 entre los documentos que hemos de consultados señor López vivas está un informe de la OCU que que pone el precio medio de un de un entierro en funeral en de los gastos cuando no se muera en España entorno a los tres mil quinientos euros para que todo el mundo lo sepa con este dinero que se paga exactamente

Voz 37 40:39 el el la facultad dado que la decimos nosotros como personas y no dije efectivamente helados y uno cifraba en tres mil cuatrocientos euros de media en el territorio español habría que analizar es que es lo que eso conlleva como un adicto o que se paga con esos dineros que estamos comentando que no es dice funerario intervienen en acento social que tiene la funeraria impedían floristería intervienen en los servicios médicos o lo Orense restauración en la Iglesia el esperanza es que el el todo con esta situación se lleva el servicio es muy amplia si sería bueno o precisar del total de esa factura que la cifra de tres mil cuatrocientos euros solamente el cuarenta y nueve por ciento aproximadamente es el que la funeraria ella ya hay pero por otra parte es muy importante como es uno de los impuestos que suponen prácticamente un poco los gastos de la inhumación un noventa por ciento de los casos son la única son serios que no corresponde ni están en manos de nada

Voz 0476 42:04 ya pero eso servicios de todos los que son obligatorios deberían ser

Voz 1781 42:08 los cubiertos rango una manera es decir no no no entiendo ni ni que haya que pagar al forense porque la familia lo mejor no quiere forense es decir esto será una obligación del protocolo Bono bosque lo paga el Estado qué locura lo segundo lo que ya no es de ninguna manera es uno de los impuestos el gorro ha añadido se puede encontrar cuando alguien desgraciadamente puse acabó con sus días no

Voz 37 42:30 es una es una guerra que íbamos a hacía mucho tiempo porque en los últimos años y años a las bicis se agravó esa situación antes estaban gravado con un IVA reducido pero a partir de aquí sino en positivo que brujo se retiró esos servicios dicen que ahora mismo pagamos el veinticinco por ciento confesaron artículo de lujo

Voz 1667 42:58 el veintiuno por ciento área sea no ha habido ninguna iniciativa parlamentaria para reducir este este iba

Voz 37 43:05 curiosamente hace unos meses presentó una iniciativa una proposición no de ley en la que junto con el IVA cultural

Voz 0313 43:15 soy digo

Voz 37 43:18 al si se aceptó esa reducción pero el IVA de los lo contrario ósea

Voz 1667 43:25 ya lo que pasa es que tú puedes ir al cine o no puedes ir al teatro no pero morir te te vas a morir es decir no se puede aplicar un IVA de lujo para algo que es absolutamente inevitable

Voz 0313 43:37 posa

Voz 37 43:38 qué más ha dicho es obligatorio nadie puede realiza darle Dario eh a veces lo hizo ceño que establecía la Administración con lo cual todos esos pasos están perfectamente arreglarme obligatorio cumplimiento no se puede hacer de las condiciones esenciales que decimos refiere el IVA con lo ocurrido no sé qué indispensable su uso

Voz 0313 44:05 Jesús Pozo quería comentar también contigo algo que seguro de interesar a los oyentes de La Ventana que es el mapa de la desigualdad en España también cuando te mueres es decir la ciudad más barata es Cuenca me parece que te puede costar del orden de dos mil y poco euros más caras Barcelona que ahora mismo supera los seis mil

Voz 38 44:21 sí sí bueno yo creo que ahí deberíamos de calcular la renta de cada ciudad y ahí no que cuesta el precio del metro cuadrado por ejemplo para luego es un cementerio no oí una empresa no paga los mismos impuestos en Barcelona tampoco me tiene que tener el mismo número de empleados yo creo que José Luis López viva te podría contestar a eso perfectamente pero claro es que aquí estamos calculando

Voz 37 44:48 que una empresa funeraria

Voz 38 44:50 hay que estar en disposición de trabajar todos los días del año veinticuatro horas al día de verdad que eso tampoco se calcula luego sobre todo lo que estaba diciendo de Lima que a lo mejor Juan José López Vigo sino no quiere hacerlo número no es más diplomático que yo que son cuatrocientas mil fallecimientos al año en España pues ese término medio pues claro a lo mejor el IVA es muy goloso no para la Administración

Voz 1781 45:16 oxígeno es muchísimo porque nuestra es que estaba haciendo números es que es muchísimo

Voz 0476 45:21 pero efectivamente pues son cuatrocientos millones a lo mejor

Voz 1781 45:23 doscientos y pico

Voz 37 45:26 seiscientos euros por cada servicio aproximadamente pues ya puede calcular Angulo

Voz 1781 45:30 yo estaba un poco cansado

Voz 37 45:34 pero sobre el tema de la disparidad de los del precio de los servicios hay un matiz que debemos puntualizar que no es estemos en nuestra la asociación el precio medio de la prestación funerario varía muy poco de una población a otra la diferencia principal reproducen el precio precisamente de los nichos sepulturas que varía veces doscientos euros así es con lo cual es el precio de partida muy importante denso se sabe

Voz 1781 46:06 destina eso servicio funcionarios

Voz 0313 46:09 pato o más caro ente raro incinerar

Voz 37 46:13 depende de la población ya le digo hay nichos en España doscientos euros inicio en España salen seis mil euros de la generación en España pues también es bastante regular

Voz 0313 46:29 Jesús una pregunta hace un tiempo en en en Reino Unido precisamente por el por el precio tan elevado de los servicios funerarios provocó un movimiento que no sé si sigue por cierto una tendencia de que muchos a muchas familias llevaban a enterrar a la gente gente querida al jardín de casa

Voz 37 46:46 esto se podía hacer en España

Voz 38 46:49 no se puede hacer aquí hasta ahora sí incineran si te puede llevar todavía lo hace a tu casa a esparcir la dondequiera pero si no tienes que enterrar en un cementerio soy más remedio por una cuestión

Voz 37 47:01 son sobre todo de salud pública

Voz 38 47:05 ya es imposible que leí sobre el tema de de la funeraria y de tema social también es importante destacar que somos un país donde hay mucha inmigración por ejemplo no se pero estamos viendo tema de los que llegan de África hay que recordar también que hay funerarias que se dedican a hacer eso enterramientos que el a veces se olvida que esa persona que antes

Voz 1781 47:28 ya ya ya claro lo ayuntamientos tienen obliga

Voz 38 47:30 on y casi todos lo cumplen perfectamente de hacerse cargo de eso cierro

Voz 27 47:35 gente sin recursos no llevarlos a África ya no no no aquí aquí tratarnos por ejemplo

Voz 38 47:44 y y sino que me corrija Jorge Juan José I feel ahí fila de nicho con números sin identificar no

Voz 27 47:50 a esto por profundizar como el principio

Voz 37 47:56 si lo hubiese no existiera ese con afloró el Ayuntamiento en este caso de falta de recursos somos lo mismo con cuatro cinco casos de este tipo con lo cual no conozco los detalles de cómo se ha producido esta situación relataba ir porque asociación pero sí conozco que diariamente se le ocurren les echo la funeraria hacer su servicio porcentualmente las de servicios sociales de los ayuntamientos en las condiciones que tengan ganas nazis

Voz 0313 48:32 ha sido en Madrid concretamente

Voz 38 48:35 años creo que un pico de cuatrocientos servicio funerario de personas sin recursos hace cuatro cinco años

Voz 1667 48:41 en el caso de esta familia según nos cuentan nuestros compañeros de redacción Madrid lo que ha sucedido es que primero por el la religión que profesan los padres no querían la incineración que era lo más barato y quería un enterramiento y entonces efectivamente y se ha producido bueno pues hubo un tiempo en el que se ha intentado negociar posibilidad de financiar eso pero lo que nos ha sorprendido es que el protocolo no sea bueno de momento Nos llevamos el cadáver del ni al tanatorio después ya lo otro sea hablará a mí esto es lo que me resulta más chocante de este caso concreto aunque digamos que el caso concreto no es la decidía una a que dicen dando quédese usted beber viendo que efectivamente se produce unas horas en las que se intenta negociar las posibilidades que tiene la familia las creencias de la familia el modo en que lo quieren enterrar con las posibilidades que que se manejaba en ese momento y lo sorprendente es eso que no haya un protocolo de bueno yo me llevó el cadáver del niño al tanatorio

Voz 0476 49:35 ya ahí ya se verá

Voz 0313 49:37 muy bien Jesús Pozo Juan José López vivas gracias a los dos por estar este ratito La Ventana eh vosotros adiós bueno

Voz 1781 49:44 Claude Simon

Voz 39 49:47 y un recinto

Voz 40 49:52 y un recibo dividido entre doce es menos recibo

Voz 31 49:56 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de tu seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa

Voz 40 50:05 en BVA videncia creando oportunidades siquiera es el nuevo Single de David de María y primer adelanto de su próximo disco veinte años

Voz 41 50:18 y la pista celebra veinte años de carrera e indirecto ya digo

Voz 24 50:22 ponerles las entradas para Murcia diecisiete

Voz 41 50:24 de mayo a Granada dieciocho de mayo Barcelona veinticinco de mayo Madrid uno de junio Málaga nueve de junio Sevilla veintiuno de septiembre Jerez seis de octubre en David De María oficial punto es

Voz 42 50:40 ya no tenías porque pagar los gastos de hipoteca allí es probable que tengas cláusula suelo de da pereza reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo en Arriaga Asociados nos encargamos de todo el proceso llámanos al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita para cualquiera de nuestras oficinas Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 43 51:05 de hoy no hace seis meses para el sábado

Voz 0476 51:08 a Youtube

Voz 44 51:17 sorprendió hoy su mundo socia noventa pegó en Hora veinticinco

Voz 45 51:27 no hay Mossad de Womens con Angels

Voz 1915 51:31 Barcelona como la den

Voz 1 51:33 Ana

Voz 19 51:36 Carles Francino

Voz 0313 52:05 el arte es noticia esta semana lo está siendo por motivos que todos ustedes conocen el arte por cierto que marinera casi siempre muy bien con la con la música a este que escuchamos por ejemplo es una composición de Paul Weller a partir de una indicar se llama a partir de una pintura de de Roy Lichtenstein decía lo del arte porque es noticia estos días pues por motivos So Ho por daños colaterales se me refiero al tema de Arco y todo eso que ya hemos contado en las últimas jornadas pero una pregunta ya que estamos qué pasa con el arte en zonas de conflicto como por ejemplo

Voz 46 52:34 e Irak o Afganistán sin ir más lejos Moving artes es una organización dedicada a facilitar la movilidad de artistas que están en peligro por situaciones de conflicto por crisis por censura por todo eso

Voz 0313 52:49 ha puesto en marcha un intercambio entre artistas

Voz 46 52:52 kurdo iraquíes vascos ya planea otro con creadores de Afganistán su directora y fundadora es el artista

Voz 0313 53:00 a Sádaba y nos atiende ahora mismo desde Kabul Pisón buenas tardes arratsalde on

Voz 27 53:07 hola conoce bien bienvenida muy bien lo primero es que

Voz 0313 53:11 has encontrado llegar a Afganistán

Voz 47 53:15 hombre pues es bueno tengo que decir que es la primera vez que viajaba han estado ahí y en concreto a la ciudad de Kabul hay bueno es una sin duda

Voz 27 53:27 hombre poblada no contexto una asignatura

Voz 9 53:34 sobre los escucha

Voz 0476 53:35 es bien

Voz 1781 53:37 sí sí sí sí sí sí sí perfectamente es que tenemos algún problema con la comunicación hoy en qué consiste al intercambio que habéis puesto en marcha

Voz 47 53:46 pues mira eh murgas lo que hacemos es establecer cuente a través del arte en zonas de conflicto y Pos Conflicto y zonas seguras entonces que para eso tenemos diferentes tipos de acciones

Voz 0476 53:59 sí sí

Voz 47 54:00 si uno de ellos es el intercambio de artistas dieron en ambos sentidos hacia las zonas de conflicto idas de las zonas de conflicto

Voz 0313 54:08 en este caso concreto quiénes son los artistas seleccionados

Voz 1781 54:11 qué qué qué tipo de criterios aplicables

Voz 47 54:16 pues mira en este caso los artistas que están está en Delhi ahora mismo son dos artistas kurdo iraquíes en la razón para haber seleccionado la zona del Kurdistán iraquí bueno aparte de de ser coronada de que conocíamos bien era porque dentro de de lo que es ir hacia a una zona bastante segura para poder hacer el intercambio son dos chicos y una chica

Voz 0313 54:39 a la chica llama