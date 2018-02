La Ventana (23/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 nada

son las cinco las cuatro en Canarias el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent ha fijado ya fecha para la celebración del pleno

Voz 0827 00:17 en el que se debatirán las propuestas de los grupos para

Voz 1667 00:19 salir del bloqueo en el que se encuentra la legislatura incluida la propuesta que hoy ha presentado Cataluña para reconocer la legitimidad de Carles Puigdemont Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 00:28 según nos acaban de explicar fuentes de Presidencia el jueves a las diez se va a celebrar este pleno en el que los independentistas quieren aprobar esta propuesta sobre Ramón y en el que el resto de partidos van a defender varias iniciativas con las que pretenden poner fin a la situación actual de bloqueo y parálisis por ejemplo habrá propuestas de resolución que pide que se ponga en marcha el reloj de la investidura que empiecen a contar los dos meses antes de disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones y otras que instan a los independentistas a investir cuanto antes un gobierno efectivo aunque es Ciutadans ha registrado una petición de reconsideración sobre la iniciativa de Jones para Cataluña la previsión es que la Mesa y la Junta de Portavoces la de nieguen y que por tanto siga con su trámite ese pueda votar en él

Voz 1667 01:08 Estados Unidos acaba de anunciar el mayor paquete de sanciones contra Corea del Norte son nuevos retos económicos que Washington impone a Pyongyang

Voz 0827 01:16 así que trampa anuncia el mismo día en el que uno de eso

Voz 1667 01:18 colaboradores de campaña va a confesar los vínculos del magnate con el Kremlin informa Victoria García

Voz 1460 01:23 en realidad se trata de sanciones contra veintisiete empresas Yves veintiocho buques registrados So Consell cede en varios países incluido China para aumentar la presión aislar aún más al régimen de Corea del Norte y evitar que este régimen el de quién común elevadas sanciones previamente establecidas lo anunciaba Donald Trump ante el foro de la conferencia de acción política conservadora en nacional que está celebrándose

Voz 3 01:46 momentos Amaya tease Jarvis bares Nodar money no es así casi al

Voz 1460 01:52 no tiempo que uno de sus colaboradores va a Kate exasesor de la campaña presidencial de Donald Chan se declara culpable en una investigación federal sobre el papel de Rusia en las elecciones norteamericanas

Voz 1667 02:03 cierto a la agencia Reuters asegura que Washington planea abrir su nueva embajada en Jerusalén el próximo mes de mayo según ha reconocido un alto cargo estadounidense

Voz 0827 02:11 a esta agencia estamos también pendientes de la

Voz 1667 02:14 lo de la guerra en Siria Emmanuel Macron y y Angela Merkel han enviado una carta a Vladimir Putin en la que le piden que Rusia apoye una resolución de Naciones Unidas a favor de un alto el fuego en el territorio sirio de momento Moscú les sigue dando la espalda este texto suministro de Exteriores Sergey Labrof pide más garantías de cumplimiento de este alto el fuego por parte de todos los grupos implicados en el conflicto deportes Toni López

Voz 1284 02:36 ha sorteado esta mañana a los octavos de final de Europa League el Atlético se enfrentará al Lokomotiv de Moscú con la ida en casa y el Athletic Laurent contra el Olympique de Marsella con la ida en Francia para hoy empieza la jornada veinticinco de Liga Santander con el Deportivo Espanyol a las nueve de la noche a la misma hora en segunda arranca la jornada veintiocho dos tres con el Sporting Osasuna ya en baloncesto dos citas a las cinco y media Bielorrusia España clasificación mundial y a las nueve

Voz 1667 02:57 de Euroliga cinco de tres cuatro y tres en Canarias

Voz 4 03:01 carriles el Madrid Madrid comisión

Voz 1915 03:04 es obreras y UGT han presentado a las movilizaciones previstas para el jueves ocho de marzo estos sindicatos apoyan el paro parcial de dos horas sino la huelga de veinticuatro horas tampoco la huelga a la japonesa que quiere hacer la presidenta Cristina Cifuentes escuchamos a Pilar Morales de Comisiones Obreras y a Luis Miguel López Revello de UGT

Voz 5 03:19 hay que tener un poco de respeto a lo que es la huelga que es un instrumento ni más ni menos que para mejorar las condiciones de vida salariales y de trabajo de trabajadores y trabajadoras la forma de verlo ellos lo van a hacer a la japonesa que no existe nosotras lo vamos a hacer como siempre en la calle y en los ir los puestos de

Voz 0882 03:38 aquí la huelga a la japonesa han dicho las compañeras pues me

Voz 6 03:41 estaría de verdad y que trabajen por España pero no para joder Nos más por favor si eso no lo trabajen más que sea para que por el bien de España no

Voz 1915 03:49 sí se lo estamos contando en la SER Metro de Madrid lleva diecisiete años sin hacer mediciones de gas radón en sus instalaciones el radón es un gas altamente cancerígeno cuando se encuentra en grandes cantidades y hay una exposición continua como es el caso de los trabajadores del suburbano el sindicato Solidaridad Obrera denuncia que la empresa ha intentado esquivar su responsabilidad y metro insiste en que como el último estudio del año dos mil uno no dio positivo no estaba obligado a hacer uno nuevo escuchamos al portavoz del sindicato Javier Montero y al consejero delegado de Metro Borja Car

Voz 3 04:17 durante la empresa hacia el lado centros de trabajo oí un bajo tierra de hacerlo nos ha hecho hasta ahora me decían que ellos habían cumplido con todo que es una empresa subterráneas tienes razón

Voz 7 04:31 que establecía la normativa es que esas mediciones se fueron haciendo de manera periódica cuando uno

Voz 3 04:37 estaba registrado como una instalaciones

Voz 7 04:39 la que se podía contar desgarrador como en dos mil uno y ese nivel no se supero no fuimos considerada una empresa en la que el gas radón podía ser un problema

Voz 1284 04:48 así la Comunidad está en alerta por frío con temperaturas

Voz 8 04:51 es que pueden alcanzar los cinco grados bajo cero en la sierra durante la madrugada a esta hora tenemos nueve en el centro de la capital

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana y a las seis las cinco en Canarias en la SER

Voz 9 05:08 cadena SER

Voz 10 05:11 servicios informativos

Voz 8 09:05 a las cuatro y nueve en Canarias tarde de viernes toca meterse en la Unidad de Vigilancia

Voz 20 09:18 voy a hablar

Voz 21 09:21 hoy hablamos

Voz 20 09:24 por el crítico taurino Antonio Morales casi quince de

Voz 9 09:26 cada casi quince décadas dedicado a la radio Taurina situarnos estamos hablando de las comunicaciones de los días treinta de

Voz 2 09:35 hombre XXXI de septiembre XXXI de septiembre

Voz 22 09:38 el uno de octubre idea además yo no me Enríquez y bueno yo no sé si el sea enriquecedora

Voz 0827 09:43 pero que hay otras casada el regocijo

Voz 22 09:45 cogido con él es una evidencia este mismo

Voz 0827 09:47 las estrella en Múnich vamos a cuenta

Voz 23 09:50 echó el avión en el que va a un equipo de fútbol

Voz 0827 09:53 Itálico mueren veintiocho personas de ocho jugadores

Voz 23 09:55 en veintiocho personal de ocho jugadores es Salva Jackie Charlton

Voz 24 09:58 tuviéramos que juzgar por el interés somos aquí más de una veintena de mí

Voz 25 10:02 Dios ninguno es irlandés podríamos

Voz 1594 10:04 Cirque leyendo tiene la calcificación asegurada la calcificación asegurado

Voz 26 10:10 no de cuantas ha dicho que son ilegales y por lo tanto yo creo que es razonable que se les pida explicaciones pero con absoluta normalidad yo creo que no deben Ros Casares vestiduras no deben rascarse los vestiduras podemos cometer errores FIBA no

Voz 27 10:23 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 9 10:31 con tías U de V unidad de vigilancia recalificaciones Luis de Guindos les hablamos ahora

Voz 0827 10:41 poco las primero bueno vamos a rascar unos un poco las vestiduras son las cinco y Díez tres horas menos en Canarias según sí sí según el nuevo huso horario de la Cadena Ser que dio a conocer esta misma semana Pablo Morán y escucharon Brian Pérez Alfonso Martínez

Voz 1284 10:56 en fútbol jornada veintitrés de Liga Santander a las nueve con el Girona Leganés por cierto en Madrid se ha lesionado Toni Kroos para las próximas dos semanas

Voz 1667 11:03 ocho y tres cinco y tres en Canarias ocho tres cinco y tres en Canarias

Voz 0827 11:07 queda Atacama se tres horas menos hemos retrasado el Rey los que en Canarias un retraso incruento no como él quiso imponernos hace treinta y siete años Tejero un golpe de Estado se que no quieres escuchar estas cosas peores que también fue un golpe a la sintaxis ver que tiene que entregar día de vigilancia el ahí es ese sienten coño que hace daño desde luego al oído es una incorrección como la copa de un pino en este caso el pronombre se debe posponerse a las formas del imperativo o del su cultivo exhorta activo Nos dicen eh en la Academia así que sienten se no se sienten cayese Hinault se callen en fin

Voz 28 11:58 más si cabe para absorber el para un torero que lo vi del RACC

Voz 0827 12:12 Antonio Fraguas en el paladar aún andamos conmocionados por la muerte de Jorge es un hombre que no recuerdo que haya estado estado nunca en esta unidad elogios hacia bueno quizás porque alguna equivocación podría pasar sencillamente por uno de sus porque los porque Forges como ayer uno recordaba Álex Grijelmo fue también un inmenso Serrin no creador de palabras

Voz 29 12:33 palabras como bocata o o toca ataques son inventos suyos dieron paso a otras que ya fue creando la gente como sociedad Tajo Segura Atano también desarrolló palabras terminadas en el ritmo con una instrucción fantástica nadie había construido palabras en español e como estupendo decíamos si Pool Kerry Mo paupérrimo que ya venían del latín pero no se habían creado palabras en español con ese es su fijo y sin embargo Forges lo hizo por Hess fue un grandísimo genial creador de lenguaje

Voz 0827 13:04 creador de lenguaje creador de afectos por lo que ayer pudimos oír aquí en la Cadena SER durante todo el día se fue Antonio Fraguas iré Antonio Antonio hoy ha venido a la Cadena Ser Antonio Orozco ya sabes aquí que ave que vuela a la cazuela ha sonado su canción devuelven la vida y Alfonso Sanz cree que en su petición de perdón hay un Kate Moss

Voz 30 13:27 hola su vida el sida

Voz 0827 13:35 el va

Voz 30 13:44 pero los vecinos

Voz 0827 13:47 perdón a sabiendas que no los conciertos eso es efectivamente les falta under lo correcto sería a sabiendas de que no los conceptos yo pienso

Voz 8 13:55 de que sí extras de que si no a nosotros

Voz 0827 13:58 durante además también cree que puede haber un fallo de concordancia Andre entre el singular perdón y el plural concentras pero bueno aunque suele un poquito extraña la construcción puede ser correcta él no sé por ejemplo te pido un crédito a sabiendas de que no los concedan o de que no los concejales no el error es un contagio de sabiendo que que en ese caso sí que es una construcción correcta pero bueno como hoy dice Forges en su viñeta póstuma que ha publicado en su portada el país la piedra es el único objeto inanimado capaz de tropezar dos veces con el mismo hombre y esta unidad ha repasado de oficio toda la canción de Antonio Orozco y si hay otro que ismos siempre ya de intentaré convencer de que siempre Keane vuelve a faltar otro de intentaré convencer T de que siempre te amé

Voz 20 14:57 pueden los dos próximos informes

Voz 0827 14:58 ha recogido deslices que no está hablan de las extraordinarias montañas que tienen el País Vasco

Voz 1284 15:06 para mañana la alerta naranja pasará a el aviso amarillo porque la cota se va a situar entre cuatrocientos y seiscientos metros de madrugada subirá a ochocientos mil a ochocientos mil a lo largo de la mañana a la cota de nieve irá subiendo hasta situarse los ochocientos mil metros hasta situarse en los ochocientos mil metros

Voz 0827 15:22 repiten volverá a bajar a lo mejor hay montañas así creemos que son dos gazapos

Voz 8 15:28 es en Bilbao eso es seguramente allí sí

Voz 0827 15:30 que las hay por cierto que dije que se podía solucionar este problema con una Ander sativa Ineco rigen con toda la razón a los alumnos del Instituto de Campo de Calatrava de Miguelturra en Ciudad Real

Voz 1284 15:42 hasta situarse en los ocho mil metros por largas vamos deprisa a veces

Voz 0827 15:46 una conjunción al ver sativa ayuda a entender mucho mejor lo que queremos decir bueno pues los alumnos que son buenos estudiantes de lengua me dicen que no se resolvería con una conjunción adversa activa sino con una disyuntiva o con una cooperativa eh en cotas de ochocientos o mil metros o en cotas de ochocientos y mil metros que sería la Coppola la viva bueno ya decíamos que en Euskadi todo a lo grande la consejera de Asuntos Sociales por ejemplo Beatriz al todo la ZAL presentó en La Ventana nuevas ayudas a la natalidad muy restringidas eso sí si atendemos a lo que dijo para que una fama

Voz 32 16:25 LA se decida tener un hijo o una hija no porque a veces las ayudas van entre los cuatrocientos y los novecientos hijos cuatrocientos y los novecientos hijos dependiendo de la renta

Voz 0827 16:34 bueno mucha renta y muchas ganas mucho de todo hay que tener parece que os aseguro de dos hijos supongo que en Euskadi a lo mejor en Euskadi no son familia numerosa imaginamos eso sí la sorpresa de vascos sí de vascas pero oye la cosa quedó aclarada enseguida

Voz 32 16:51 para que una familia se decida tener un hijo o una hija no porque a veces las heridas van entre los cuatrocientos y los novecientos hijos cuatrocientos y los novecientos hijos dependiendo de la renta yo creo que hay cientos euros euros y que dicho hijos no el Gordo son las seis euros

Voz 0827 17:06 bueno euros menos mal que eran euros no hijos pero hemos otra más sin salir del País Vasco Jon Rojas nos envía esta extraña estadística sobre los demandantes de Etxebarri de que es la Agencia Vasca de viviendas de protección oficial

Voz 8 17:18 dicen los demandantes de vivienda en el último año un quince por ciento es la mayor entrada en este vídeo desde dos mil cinco al tiempo que empeoran sus condiciones desde que comenzó la crisis los ingresos medios han caído un veinte por ciento cuatro de cara a tres cuatro de cada tres están por debajo de los veinte mil euros a todos sus muchos

Voz 0827 17:35 y alguno más cuatro de cada tres están por encima de los veinte mil euros también muy por encima de una estadística razonable pero bueno oye que hay veces que se nos va el santo al cielo a todos

Voz 33 17:46 también representantes de Naciones Unidas con los cinco países del Sahel Mauritania Mali y Chad Níger Chad Níger aquí

Voz 9 18:02 y Burkina Faso efectivamente

Voz 0827 18:04 eh bueno demos oportunidad a la rectificación

Voz 34 18:10 ah

Voz 2 18:12 eh

Voz 0827 18:13 la semana pasada abrimos un turno de réplica para que los vigilados en defendieran Rajoy no puede estar con nosotros porque está por ahí pero nos ha enviado un mensaje no nos metamos en eso bueno nos metamos en eso y de oficio ha actuado como abogado defensor esta mañana José Antonio Marcos ante el fiscal Toni Garrido

Voz 20 18:32 es formidable con los lapsos y un presidente que va un hermano en lo más alto nivel para hablar del surgió en el Sahel

Voz 9 18:39 no se sabe los país bueno lapso los podemos tener cualquiera eh lo digo por experiencia propia de carácter fallas en lo más sencillo

Voz 0827 18:46 bueno pues es verdad oye el lapsus los pueden tener cualquiera yo diría que unos más que otros por cierto esto es un no parar resulta que al escuchar el tango de Gabinete Caligari pues hemos encontrado otra vigilancia que debe ser destacada en este caso de oficio

Voz 34 19:03 ah

Voz 9 19:05 no

Voz 0827 19:23 juró el oscuro digo yo creo que hay que decírselo a puro huevo no lo de acentuar mal lo del puro bien pero el os juro desde luego queda muy mal pero bueno no eres Saint de con gabinete ni con Mariano Rajoy porque yo también he tenido lo mío cuando entre albergues Vera y Pablo Iglesias mi saque de la manga Alberto Iglesias de la guerra de twis entre Mariano Rajoy y Albert advierte Iglesias Mariano Rajoy Alberto Iglesias el PIB Rivera estoy fatal pues sí la verdad es que no tuve el mejor día así que ahí queda la rectificación buena a veces no nos acordamos de los nombres lo hemos visto con Rajoy lo hemos visto en mis propias carnes otras

Voz 1594 20:11 corramos por aproximación otro claro el resultado es un poco

Voz 0827 20:14 esto es surrealista esto la recogida esta mañana Sergio Castro en su Whatsapp lo escucho en Radio Castilla La Mancha cuando repasaba los nombres de los medallistas españoles en los Juegos Olímpicos de invierno

Voz 36 20:26 importante la tercera del deporte español todas las obtenidas allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos

Voz 8 20:36 cuando Fernández Ochoa Paco Fernández Ochoa

Voz 0827 20:39 bueno hay una litera diferente Paco Martínez Soria esquiando de este hombre hacía de todo desde luego esta vigilancia prestada a otra vigilancia dedicada Toni Martínez Nos envío esto

Voz 8 20:51 el Gobierno ha tenido una idea para la convocatoria de huelga feminista del ocho de marzo que las mujeres trabajen más lo cuenta la ministra de Agricultura Isabel Tejedor

Voz 3 20:59 a mí me pregunta mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas y bueno para

Voz 1284 21:07 por cierto esto queda para el gran Isaías pero yo creo que en tercero de Isaías estudiamos que huelga a la japonesa no es trabajar más horas y lo que es cumplir exactamente los grupos de trabajo de faltas

Voz 1 21:20 eh bueno consta que Toñi estuvo en tercero de Isaías Le dimos el título y todo pero Toni

Voz 37 21:28 con el aprovechó Vega a la japonesa no es cumplir estrictamente sino algo más parecido a lo que dijo la ministra Tejerina osea sería la huelga que realizan los trabajadores aumentando el rendimiento de su trabajo para crear a la empresa las UGC un excedente de producción como si aquí

Voz 0827 21:44 que vinieran con ocho guiones de sesenta páginas o con ocho invitados

Voz 8 21:49 pero pero es un mito es una leyenda urbana muy bien traída pero que no ha existido nunca porque además culturalmente es muy difícil que la sociedad japonesa asumirá lo que nosotros entendemos por concepto de huelga sea precedente osea por decir

Voz 0827 22:04 esto no hay huelga a la japonesa no hay huelga a la japonesa pero de haberla sería algo más parecido a lo que dijo la ministra Tejerina otra cosa es la huelga de celo que es la huelga consistente en aplicar con meticulosidad las disposiciones reglamentarias ilegalizar además todo con gran lentitud para que así descienda el rendimiento José retrasen los servicios que prestaría la huelga de brazos la de brazos caídos en que es bueno está de nacer sencillamente nada a nivel del lugar de puestos de trabajo calentar la silla pero nada más nuestros compañeros han estado muy trabajadores esta semana Marta Estévez por ejemplo nos envía esta vigilancia interesantísima que escucho en la retransmisión del Chelsea Barça

Voz 1 22:45 el plural esprines que le resultó un poquito extraño diría no el vigilado es Marcos López

Voz 38 22:53 ha sido Pedro muy bien el rendimiento colectivo va ha trabajado ha pedido todo ha hecho todo lo que el ha pedido su entrenador ha tirado

Voz 20 23:01 mil esprines mil esprines tanto

Voz 8 23:05 tal y como defensa bien

Voz 0827 23:06 Llum esprines buenos una vigilancia muy interesante porque hasta la propia Real Academia ha dudado por ejemplo el Diccionario panhispánico de dudas Castilla en hizo el esprín inglés en Spring ha escrito con una eh inicial y quitándole la T así que ese esprín el plural correcto sería el que usa Marcos López esprines pero después la RAE no la red no incluyó esta propuesta de Casteñares Castelli nace mayor

Voz 8 23:34 el Castellani facciones en el diccionario

Voz 0827 23:36 yo sino que la palabra que entró fue sprint es decir con la he inicial pero con la T final estas palabras que son muy extrañas en nuestra lengua porque todas son prestadas de en otros idiomas pues él como argot o robot

Voz 1667 23:50 Hoto déficit en estos casos

Voz 0827 23:53 C añadiendo sencillamente la ese sería los explica

Voz 1594 23:57 los sprint pero bueno ambas palabras

Voz 0827 23:59 dan en obras de referencia de la Real Academia así que ambas servirían y ambos plurales serían correctos sin salir del terreno de juego del terreno vigilado este refrán construido por Lobo Carrasco que nos envía a José Manuel García

Voz 39 24:14 el rival será el rival Tarcisio Fred UDA si se hace la transición rápidos si por eso está con las orejas en punta o de puntillas en este caso las orejas en punta o de puntillas en este caso Messi Suárez para intentar coger un valor

Voz 0827 24:29 de punta a todavía lo de la oreja atenta pero las orejas en punta y desde luego que Putin las orejas de puntillas esto no lo habíamos escuchado voces Star Trek solo en la vida bueno ya que hemos empezado vamos con algunas otras frases de sectas más contento que un ocho por ejemplo que nos corrige José Antonio Barrionuevo

Voz 40 24:49 estoy muy contenta porque sido noventa y nueve por cien aprobación Egoi vamos más contenta que un ocho más contenta que uno

Voz 0827 24:58 Marta Sánchez yo temió pues la metáfora sobre la contentó dura suele tirar de Pascuas o de castañuelas estar más contento que unas pascuas lo que unas castañuelas el ocho se usa para cuando nos referimos a personas arrogantes envueltas o presumida de las que decimos que es más chulo que un ocho suele ir con chulo pero bueno Marta Sánchez oyes y pone letra al himno puede hacer ya a partir de ahí lo que quiera sobre tener mucha cara esta te va a interesar Francisco Manuel Paredes nos corrige lo de tener cara de cemento armado

Voz 8 25:28 alguien cree que estamos exagerando con lo del acoso abandonó la violencia contra las mujeres que exagerados con la brecha salarial con la conciliación la igualdad de oportunidades los techos de cristal que al final son de cemento armado de cemento armado como la cara de algunos pues incremento armado como la cara de

Voz 0827 25:46 algunos Manuel que debe ser ingeniero nos explica que lo armado es el hormigón hay que a su vez se fabrica a partir de otros materiales entre ellos el cemento pero también la arena la grava la gravilla al hormigón se le da forma a base de encofrado pero si si le quiere dar más fe fuerza nos explica este vigilante Se le coloca la armadura metálica Hicham pues entonces ya tenemos el hormigón armado así que un caradura puede tener cara de cemento sin duda o de hormigón armado pero no de cemento armado John Iza nos envía esta figura retórica que no conocía hasta ahora el a usó Miró

Voz 41 26:20 obligación de contribuir a hacer del P

Voz 42 26:22 que un partido los centro echándole una mano en el Parlamento dejó de lado la sospecha de que Pepe ese centro es una un millón es una millón o contradicción en los términos Si se prefiere

Voz 0827 26:33 bueno pues entendemos a lo que se refiere pero eso es a uso mirón ni siquiera es oxímoron que suele ser otro error extendido sino que sería oxímoron eh que es esa figura retórica que resulta de la combinación de dos palabras expresiones de significado puesto que originan un nuevo sentido por ejemplo lo del silencio atronador y a partir de ahí se extiende también hemos sabido que Francisco Camps a pesar de su edad aún no tiene uso de razón pero bueno eso se arregla votando nos dice Ismael Gómez que es el vigilante

Voz 8 27:07 soy militante del Partido Popular aunque alguien me quitará el carnet alguien me borrara de la afiliación mi corazón siempre será del Partido Popular votaré hasta que tenga uso de razón votaré hasta que tenga uso de razón pueda pues es otra cosa que atiende votar

Voz 0827 27:22 hasta que tenga uso de razón pero lo correcto sería votaré mientras mientras mientras tenga uso de razón

Voz 1 27:30 la servidumbre de intervenir en público no

Voz 0827 27:34 nada nada pues si los que intervenimos en público no sabíamos Si hacemos estas cosas sirvió también Christian Gálvez por ejemplo en Telecinco despedía ya el programa a falta de una palabra que el concursante Moisés sabía hice acordó de su madre para bien después Christian pues es el que salía al nombrar ese amor de un hijo por su madre escritoras íberos

Voz 43 27:56 año dos Sardón ya oigo la madre SAR bolsas que esa esa me la busco mi madre fíjate ves si todo va de madres el programa de oye vaya bola de concursantes vaya amor

Voz 4 28:07 al para con la madre

Voz 43 28:10 la terna al para con las madres nosotros por Frater

Voz 0827 28:13 al para con las madres cuando sería más bien amor filial y no con todo caso amor maternal pero desde luego amor fraternal salvo que tu madre sea tu hermana no parece también seguí un concursante de La Voz Kids al expresar sus emociones y lo que para él significaba el programa esto nos lo reenvía Sara Luengo

Voz 44 28:31 para mí estaré la voz que es lo mejor que me ha pasado en toda toda toda mi vida es diversión locura nervios e amiguismo amiguismo

Voz 0827 28:44 el salvajismo y siendo un concurso para la verdad chirrían chirrían amistad de amiguismo suenan a lo mismo pero la amistad es el afecto personal desinteresado compartido con otra persona Ia amiguismo chaval es la tendencia hay práctica de favorecer a los amigos en perjuicio del mejor derecho de terceras personas por cierto que el chaval creo que no pasó pero bueno ya hace unas semanas conocimos el insólito caso de las avispas que comen ovejas en Soria

Voz 1284 29:16 en a los agricultores de que avisan a la Junta even avispas de gran tamaño de y patas negras porque se comen a las ovejas

Voz 0882 29:22 porque se comen a las ovejas

Voz 0827 29:24 bueno pues a partir de ahí Jordi Pedrerol nos envía esta miel de la que hablaron en SER Consumidor y que él no conoce

Voz 46 29:32 que tenemos en la Unión Europea es que no basta según la normativa europea la certificación de los productores que China dice que bueno nosotros asumimos como tal ya ya hay cuando dice no es

Voz 8 29:44 miel pura de oveja miel pura de oveja de qué es

Voz 0827 29:48 pues de otra cosa debe ser deja lo mejor porque miel pura de oveja desde luego hasta donde saber

Voz 1 29:54 Nos no lo conocemos bueno y también tenemos este extraño caso de los dedos de las piernas en extendía otra compañera Gemma Muñoz

Voz 0827 30:02 y ahí también a otros dos casos muy interesantes Carla Laura Restrepo que acompañó a la Fundación la ve los proyectos de la isla de Lesbos una niña que fue atropellada perdió lo de de las piernas perdió el lotero de las piernas buen ahora quedan este recuerdo caso los dedos serían de los pies

Voz 2 30:21 no

Voz 0827 30:25 bueno noble biografías la de Luis de Guindos

Voz 0882 30:27 Nos hemos conocido nuevos datos sobre su curriculum datos que desveló José Blanco y escuchó Alfonso Sanz es el mejor candidato De Guindos sabiendo su currículo Él es el responsable de que haya cree que quebrado Lehman Brother no Lehman brother no vamos a obstaculizar vamos a obstaculizar la candidatura no bueno lo de obstaculizar tampoco está nada mal porque lo de lo de Lehman Brothers

Voz 0827 30:53 es es fantástico ir por este camino vamos hoy en busca de nuestra palabra no para profundizar en marcas de refrescos sino para saber algo más del nuevo destino de Luis de Guindos que será el Banco Central Europeo Joy Marta Valderrama nos habla mientra para hablarnos de esta palabra en un banco

Voz 47 31:12 Banco viene del francés antiguo van y a su vez del alemán Ban Ki entró en el diccionario en mil setecientos ochenta como asientos y el respaldo y autoridad pública donde se guarda el dinero con seguridad y su historia se remonta a la Edad Media las plazas se colocaban los mercaderes con un banco para realizar negocios de modo que se popularizó como mostrador que pasó a llamarse banco sí a su dueño banquero ya quiénes trabajaban para él bancarios bancarrota arrastra la misma historia cuando éstos prestamistas no podían hacer frente a las deudas las autoridades se encargaban de romper sus bancos hará que dejara de hacer negocios a los bancos acumulan todo nuestro dinero quizá por eso acabamos llamando a las acumulaciones Banco Banco de peces Banco de hielo banco de arena banco de niebla apático de dato Banco de Ojos banco de sangre incluso hoy en día al conjunto de los asientos en el Parlamento España se les llama bancadas en las que se agrupan los diferentes partidos políticos también se le llama banco azul que es donde se sientan los ministros del Gobierno aunque el banco un asiento sin respaldo en Argentina y Uruguay utilizan mucho el verbo vagar que es respaldar al bien así que si la bancada deja de Bangkok parte puedes acabar desbancado en el banquillo

Voz 2 32:38 y estoy bueno

Voz 0827 32:42 el banco de tiempo que teníamos aunque no el de errores eso es volverán

Voz 9 32:46 la próxima acumulaciones van a los Banco de sangre banco decía fíjate si es que no hay nada como los hijos multiusos para verdad

Voz 33 32:54 señoras y señores sin me lo permiten me voy

Voz 0827 32:58 ir pues un poquillo cansado Burkina Faso Burkina Faso recordamos nuestra dirección de correo DV arroba Cadena Ser punto com ya saben sin algo nos hemos equivocado que seguro

Voz 21 33:09 no

Voz 8 33:10 hoy no volverá a ocurrir a la buen fin de semana hombres

la Ventana

Voz 8 37:26 Francina faltan veintitrés minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias

Voz 0827 37:31 los viernes Roberto a esta hora yo ya tengo miedo los viernes toca pasar miedo

Voz 25 37:37 eh

Voz 54 37:40 sí

Voz 8 37:56 quien dijo miedo pues Mona León Siminiani Moro buenas tardes justas e inquieta al quitarle cómo estás cómo eso buenas tardes muy bien Pieter hemos preparado para hoy haber bueno Aisha te importa gustaría empezar dando el pésame a la familia el grandísimo a Borges le aplaudimos por la radio seis jóvenes por la radio con unas frases suyas y simplemente aplaudir y la verdad que no no salía otra cosa sí

Voz 1594 38:17 es una para es una gran pérdida la verdad y además me gustaría en especial a nuestra compañera otoño que además es que sea prestado siempre muy generosamente hacer papelitos pequeños en Negra y Criminal así que

Voz 30 38:28 bueno un abrazo para toda la familia

Voz 8 38:32 vamos a ver traigo de Negra y Criminal humedal un relato mientras que el de hoy el de el de hoy empieza suave termina ya verás

Voz 1594 38:41 es un relato de ayer al Darrell un autor conocido sobre todo por su pasión por la zoología pero tirador del género negro en el que hizo algún pinito como este relato que traemos hoy título que así se llama la entrada luego en la crono ficción iremos con María primera de Escocia más conocida como María Estuardo la entrada qué es este relato de hoy es un relato curioso que tiene muchos elementos góticos como veremos pero también del género propiamente negro de los años treinta y cuarenta lo hacen fatal el misterio casi detectivesco y de del gótico tiene el tema del Castillo ya lo veremos nuestro protagonista ha interpretado para nosotros por Nacho Barraco se llama Peter le le Lehtinen es librero anticuario es decir se dedica a tasar bibliotecas ya llevarlas a veces a subastas es un hombre pues dedicado a su trabajo en principio no muy proclive a la aventura y cuyos misterios serán más en los libros con los que trabaja que en su propia vida pero claro un día

Voz 21 39:31 todo cambia con tesón estas uvas eso debéis mil cien ofrece el caballero

Voz 9 39:38 a siete mil doscientos siete mil

Voz 33 39:41 había encontrado en una casa es una pequeña pero interesante colección de primeras ediciones cómo tenía curiosidad por saber qué cotización alcanzarían asistía la subasta mientras se sucedían las ofertas no sientes que alguien que está

Voz 9 39:54 ah sí tenía es cómoda sensación

Voz 21 39:57 mire a mí alrededor pero todo el mundo tenía su atención puesta en subasta

Voz 4 40:02 en cuanto tiempo eh tú debería haberlo sospechado desde una buena biblioteca quitarle tino andar oído que estoy de esta colección creía amigo alguien debería examinar Thor facto tumbas que pituitaria lo que fin eso es un montón de encarnaciones en piel también utilizó nariz para el vino no te creas entienda mejor vamos de pero dice que hoy Dimas más este interés

Voz 14 40:39 era una mujer es de estatura media Juan rostro puesto ojos penetrantes ghanés pelo Negredo Isaza indicó su esquema refuerza

Voz 4 40:47 no se pareció una actriz desde luego parece forrada abrigo no se compró en un mercadillo Pilar que quiere mitin malos quieres hablar con ella pongámonos por favor Areva Arévalo derecho lo que mi madre llamó soltero incurables apuesto pero pondrías

Voz 14 41:04 que quiere marcharse tan deprisa este hombre conoce a la mujer que mira o que si hay algo raro

Voz 1594 41:09 la conoce de nada pero le tienes ese tipo de personaje que es muy del género que es completamente pasivo no es un personaje que acciones para encontrar la trama es la trama a la que le viene o más bien les sobreviene a él Hitchcock por ejemplo desarrollo mucho de estos personajes en el cine de de hecho por eso los conocemos también son gente que vive tranquilamente su vida normalmente un pelín aburrida la algo viene y les despierta por así decirlo o más bien les presenta su faceta más oscura por eso Peter tiene esta reacción de no querer conocer hasta atractiva mujer intuye que con ella llega un mundo entero de oscuridad hay preguntas que el cuidado muy mucho de esquivar con subida de librero tranquilo que bebe su vino también muy tranquilo y el caso es que le quién se va a su casa saluda a su gato se sirve una copa de vino se queda adormilado delante de la chimenea pero por supuesto el destino en forma de mujer misteriosa no le va a dejar irse de rositas tan fácilmente claro sino no tendríamos visto

Voz 4 42:00 si al cabo de un rato arrollado por el fuego el ponche y gato yo también este domingo

Voz 10 42:14 un buen espejo y verme

Voz 43 42:24 pues esto es

Voz 50 42:27 ahora Splitter si salgo o no volverá por la mañana

Voz 56 42:33 la mujer de su vida

Voz 50 42:35 noches es usted señor le contesta lapicero estos buenas noches estoy más que encantada de conocerle Le pido disculpas como el le estás todas sobretodo en una noche como ésta

Voz 1594 42:51 indirecta Peter de esta pidiendo que la dejes pasar

Voz 21 43:00 por favor

Voz 50 43:02 no no no no por favor me encanta la música no me molesta en absoluto le pido disculpas señora boletín va piensa que soy una cara estoy Giselle de Till hardware pero entiendo que de su nombre difícil de pronunciar para los singles es así que está bien que me llame Gisel la pauta que le tutee afectaría ni siquiera sabría repetir Happy Girona por supuesto bueno creo que es el momento de explicar me gustaría que catalogadas es una biblioteca pequeña películas para el culo más de mil pertenecía a mi tía que acaba de fallecer por lo siento mi tía no haga precisamente una intelectual tengo la sospecha de que no dentro de estas bibliotecas todo de su pacto eh yo no soy una experta hizo echar una ojeada a los lejos pero me ha sido encontrado algunas cosas sí valiosas como sea me parece que es al que catalogó a los viajes y para eso tenía que venir a estas horas sí que es una petición demasiados no mala me estoy algas demasiado poco convencionales tengo mañana por la mañana no que ahí hay sin solución a este asunto y además le del pensamiento Loren encantado claro pero si me permites

Voz 9 44:17 junta porque yo en París hay cientos de libreros que podrían hacer ese trabajo igual lo mejor y que además me gusta esto

Voz 50 44:27 Justo contigo mismo tienes una excelente reputación qué tipo de Junta de muchas personas y todas me han recomendado aquí

Voz 21 44:34 pues muchas gracias aceptaré encantado cuando les gustaría empezar

Voz 9 44:39 bueno verla mujer aparte de de francesa misteriosa porque lo es

Voz 8 44:45 el peligro si tiene peligro seguro y eso que el encargo que le hace

Voz 1594 44:49 parece bastante normal pero claro lo lee se presenta a las dos de la mañana haya algo en esta mujer interpretada para nosotros por Mabel del Pozo que dice que de normal este encargo va a tener poco Atleti desde luego y como hemos oído le produce mucha impresión y por supuesto acepta el encargo quedan para la primavera Peter irá a Francia a la residencia familiar de Giselle de la tía de Giselle que se han muerto Gisele vuelve a Francia pero Peter se queda mosqueado pregunta su amigo Edward si la conoce un hombre como el suyo jugó este nombre tan difícil de pronunciar no se olvida fácilmente y resulta que Edward siria conoce resulta además que es condesa y sobrina de un marqués

Voz 4 45:29 hace unos cuantos años el marqués de Ávila pidió que fuera también gracias a su casa para catalogar su ampliar Biblioteca así que fue en la casa Un palacio enorme bastante lúgubre vivía también sus sobrinas tu amiga él dice entonces será mejor unos catorce mayor para su edad diría yo parecía tener miedo un miedo intenso creo que de su tío la noche de mi llegada me fui a la cama pronto estaba cansado y ella y su tío se quedaron después de cenar el comedor estaba justo debajo de mi habitación cuando me iba a costar oí una discusión entre ellos lo podía oírlos bien pero entendí que el viejo intentaba convencer existente quizá algo que ella rechazaba B y mentir mentir con una astilla y la chica gritó

Voz 57 46:18 ya le iba bien

Voz 4 46:26 no luego salió del comedor dando un portazo subió las escaleras y entró en su habitación con otro fuerte

Voz 21 46:40 eh

Voz 4 46:40 hoy a las chicas llorar mucho cinco prefiere que tenía la cabeza bajo la moda me hubiera gustado ir a consolarle al pero pensé que parecería raro en cualquier caso sería un asunto que no me cumbia fue muy desagradable pobre

Voz 50 46:54 preferiría de burrada

Voz 9 46:56 eso querría saber a qué se refiere a qué se refería

Voz 1594 46:59 no lo sabemos pero es que además la frase que recuerda de dar fíjate que era no seré devorada para que tú vivas Edward de este episodio que le tocó vivir sacó la conclusión de que el viejo Marqués debe de tener algún tipo de contacto con brujería o algún tipo de arte oscura así que vamos bien con esta historia el caso es que llega la primavera y Peter va a Francia y allí no ocurre nada lo un nuevo ocurre son que los campos están Florido que las noches son muy francesas Peter Gisele se hacen amigos por su puesto que Peter no se atreve a entrar la Giselle aunque está secretamente enamorado de ella claro si es si ocurre una cosa cuando Peter le pregunta a Gisele por su tío el marqués

Voz 0827 47:39 Marc es oscuro el marqués oscuro ella tiene una

Voz 1594 47:41 la reacción bastante fuerte dice que le odia que no quiere saber nada de él y no quiere volver a hablar de este tema nunca más así que Peter hace su encargo cataloga la biblioteca vuelve a Londres pasan cuatro años durante los que mantiene una relación de amistad con Giselle Iggy cuando dice el Viena Londres se queda en casa de Peter y bueno una cosa bastante normal un día Peter recibe un mensaje

Voz 10 48:05 el Consell

Voz 9 48:07 querido poca cobertura Íñigo lunes Celinda podido tío mataba biblioteca catalogada haga acaloradas explico cuando nos veamos

Voz 21 48:19 estos frío mata porque no dicen puesto tan extraño el inglés de Giselle es impecable pronto descubrí que no era un error matado a exactamente lo que la abrió ocurrido su tío y se llegó a un Estado

Voz 50 48:33 no lo sé no hace falta de melón ecuaces con esa amiga ocupación pasa por favor con la maleta algo le ha pasado quienes alguna copa de vino sino tiempo botas me gusta daño entre este nada ha sido una semana asumiendo por supuesto te acompaña al baños dejó una tubería una niña inglesa se dónde está todo me copas mientras viajaban por supuesto habrá ocurrido algo con su tío antes de su muerte

Voz 21 49:24 el cuarto de baño su que estamos picos el espejo el espejo quería sobre la gustaba insuflar entonces estaban esparcidos por el suelo este vamos que llevan a cabo

Voz 8 49:37 sí lo hizo lo hizo pero quién hizo que está hablando está hablando de alguien de quién está hablando

Voz 1594 49:43 presumiblemente se refiere al tío lo más extrañas que inmediatamente después de este incidente a Gisele se le pasa rapidísimamente es como si no hubiera pasado nada Peter ya está bastante hemos quedado con todas la Historia Giselle de cuenta entonces que su tío el marqués ha aparecido muerto en su castillo lo han matado pero estaba solo en un desván cerrado por dentro en la sala sólo había un espejo roto y la policía no sabe cómo interpretar esta muerte que parece sinceramente un misterio de Arsenio Lupín e hice el caso pero Gisele quiere que Peter catalogo la biblioteca del Marqués que sin gente y cómo le llevará seguramente semanas hacer el trabajo tendrá que quedarse en el castillo sólo por cierto

Voz 8 50:18 pero y con todos estos líos esos antecedentes y un crimen tan extraños reacción ocurrido va aceptar iguale la acepta igual se acepta igual el amor así a no sabemos

Voz 1594 50:26 el el caso es que va en una oleada de frito de frío histórica Peter se planta en Francia Giselle viene a recogerle para llevarle allí y les dice que no va a estar del todo solo en el castillo hay un perro un gato y un loro así que haya queman el castillo es un castillo como recién salido de una pesadilla de Alcampo más o menos es solita dio está al final de un camino tortuoso rodeado de niebla y en estos momentos aislado por una tormenta de nieve histórica dice él le deja allí se va Peter se queda solo en aquel lugar inmenso plagado de libros de espejos escoge una sala la sala azul que es la que encuentra más acogedora allí por supuesto hay un gran espejo y Peter acompañado de los animales esa noche cena hay bebieron vino se queda modo Rado y tiene una de sus pesadillas

Voz 10 51:13 eh

Voz 59 51:15 pitos

Voz 43 51:20 pues es lo que he visto cuidadosamente

Voz 56 51:25 emprendido giró en redondo era sin embargo esta noche lo menos posible pero no cabe duda en el reflejo la puerta estaba entreabierta ser un juego de luz común el reflejo RIM efectivamente la puerta del espejo se habría lentamente milímetro milímetro la Puerta Real sin embargo permanecía está

Voz 43 51:52 de repente Thurman

Voz 56 51:55 la puerta del espejo apareció algo que a primera vista tomé por una especie de agrupa era total hay cierto tenía en la punta un largo por Londres recito corresponde por superficie de suelo se retiró

Voz 9 52:14 esto no esto no se al tiene que ser el vino

Voz 56 52:17 me quedé sentado junto a veces en el espejo finalmente Laporta tres aviones apareció de nuevo logro esta vez no abrió una surgió otro incluso un orugas un cuerno son asume las uñas negras inculpadas como pescas es innata actué Mora necesitaba saber si estaba imaginando cosas au todo aquello hizo una bola por la ópera El periódico La lance al otro lado de la habitación en el espejo quedó al lado de la puerta entreabierta salió corriendo tras la bola yo observaba al movimiento del espejo agarrado del brazo de sillón entonces ocurrió la puerta del espejo de un poco más súbitamente apareció un largo brazo descarnado

Voz 21 53:12 agarró por el pescuezo al perro vehículos probablemente a el

Voz 30 53:20 es el arriba

Voz 21 53:24 había vuelto a mi lado con la bola de papel en la boca y unos pateado a la pierna solicitándole gatos se acercó a mí incorporarme miré con pavor hacia el espejo comer el país estaba Mis pies como en la realidad rápido tienes que salir de aquí coge a los animales cogía un animal en cada brazo y corría hacia la pólvora no pudo evitar sin embargo mirar nuestro reflejo en el espejo allí se movieron sólo el brazo cero levantando vertiginoso que hija Rando al con coral increíble lo arrastró retorciéndose está detrás de la puerta que seta portazo dejando ricas de desvelos

Voz 8 54:10 o sea que en el espejo hay un monstruo que según parece se come los animales pero fuera en la realidad no ocurre nada de eso