La Ventana (23/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

con Hesse han firmado una carta en la que se comprometen a reforzar sus controles internos para evitar nuevos escándalos como el de Haití Oxfam es una de las organizaciones que respaldan este texto que apuesta también por un cambio fundamental en su funcionamiento interno Londres Begoña Arce

Voz 0273 00:28 en la carta firmada por una veintena de organizaciones humanitarias sus responsables entre los que se encuentran los de Oxfam Save the Children se comprometen a hacer más para proteger a las personas que necesitan ayuda sus directivos aseguran que tomarán medidas urgentes e inmediatas para garantizar los derechos de esas personas que son la razón de ser firman de la existencia de estas organizaciones ante el abuso de poder tiene que haber tolerancia cero subrayan en la carta nuestra obligación es prevenir detectar y erradicar cualquier comportamiento inaceptable tras el escándalo de abusos sexuales en Haití el sector de las organizaciones humanitarias está siendo investigado por los casos de comportamientos inaceptables cometidos por sus empleados

Voz 1667 01:10 el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una declaración institucional de apoyo a Val Toni el rapero condenado esta semana a tres años y medio de cárcel por las letras de sus canciones la resolución también condena lo que llaman deriva autoritaria del Estado Barcelona Elisenda Colell

Voz 1275 01:24 la declaración la impulsado la cúpula han firmado todos los grupos menos el PP y Ciudadanos el texto manifiesta la preocupación por una deriva autoritaria del Estado expresada en la modificación del Código Penal del dos mil quince que habilita la extensión del delito de enaltecimiento del terrorismo injurias al Rey en casos como el de Vall Tony también mencionan otros casos de artistas juzgados por sus expresiones culturales como los titiriteros de Madrid o el cantante Pablo Jassé El en el texto piden al Gobierno del PP que derogue la Ley mostaza mordaza la reforma del Código Penal esta declaración será trasladada al Congreso de los Diputados que el Ejecutivo

bueno la bolsa Inditex arrastra el Ibex treinta y cinco al rojo Eladio Meizoso si tras una sorprendente caída de la Empresa con mayor bursátil por valor bursátil de España que se ha desplomado hoy un siete por ciento Inditex se sitúa en veinticinco euros por acción en niveles de dos mil quince la empresa guarda silencio en los mercados atribuyó la caída un informe de un banco de inversión que recorta la previsión de beneficios de Inditex y a pesar de que ese mismo informe atribuye un valor objetivo por encima de los treinta y cinco euros diez más que su cierre de hoy esto hay que bajó un cinco coma dos por ciento arrastra en el Ibex treinta y cinco que pierde hoy un cero coma cinco por ciento hasta los nueve mil ochocientos veintidós puntos deportes Toni López en la clasificación al Mundial de Baloncesto en juego en Bielorrusia al partido de

Voz 1915 02:57 carriles el Madrid en Madrid el juez ha enviado a prisión al hombre acusado de matar a dos personas en un pub de Alcorcón en marzo del año pasado la Guardia Civil lo detuvo el miércoles en un control rutinario en Guadarrama Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 03:09 tardes el detenido ya se encuentra en la cárcel es el presunto autor del asesinato a tiros de dos personas de herir a otra compañero sentimental de una de las víctimas mortales llevaba en busca y captura casi un año pero un control de seguridad instalado por la Guardia Civil en Guadarrama ha logrado su arresto ese control de vehículos detectaba un coche con dos sospechosos en su interior entre los que se encontraba este varón de treinta y seis años identificado hace ya muchos meses pero huido de la justicia no opuso resistencia cuando fue reconocido al entregar a los agentes su documentación

Voz 1915 03:40 gracias Alfonso lo venimos contando en la SER el prior del Valle de los Caídos acusa al Gobierno de prevaricar por negarse como ha hecho él algunas exhumaciones que tienen el visto bueno de la justicia Santiago Cantera que impidió hace meses la exhumación de los restos de unos hermanos ha remitido un recurso al Ministerio de la Presidencia en el que sugiere que Moncloa ha prevaricado al definir el mausoleo como un cementerio público y no como un campo santo católico Eduardo César

Voz 4 04:02 lo de las familias la situación emocional es muy dolorosa debe familias que ha visto reconocido su derechos a exhumar la situación racional es que un señor debería ser condenado por haber cometido unos supuestos delitos de desobediencia ante el Estado de derecho y la misión española

Voz 1915 04:19 sí Ángela Ruiz Robles la promotora del libro electrónico book tendrá una calle en Madrid esta maestra leonesa creó en mil novecientos cuarenta y nueve el libro mecánico el Ayuntamiento quiere que su nombre y su historia no queden ocultos la alcaldesa Manuela Carmena

Voz 5 04:32 no es buscado que tenga a la calle en Villaverde pero justo a la nave de la innovación y Ángela es que fue innovadora

Voz 1915 04:38 y esta noche comenzarán las obras de rehabilitación de los túneles de O'Donnell con la M treinta semana prolongar cuatro meses las obras y los trabajos se realizarán en dos fases para que siempre haya dos carriles para el tráfico de entrada y dos para el de salida en cuanto al tiempo la Comunidad está en alerta por frío con temperaturas que pueden alcanzar los cinco grados bajo cero en la sierra

Voz 6 04:56 a esta hora tenemos ocho en el centro de la capital

son las seis y diez minutos de la tarde las cinco y diez en Canarias

Voz 0313 10:03 hemos asomado a la ventana en la tarde del viernes y nuestra cita semanal con la con la música en directo Roberto no te lo vas a creer pero me has llegando tarde es que es algo absolutamente inusual a lo que no estamos acostumbrados Iñaki de la Torre como ascensor y tu pareja estamos peleará hiciste algo más de la cuenta el último día las cosas decía lo que no no

Voz 1330 10:23 lo vamos seguro que vienen porque como vienen en grupo

Voz 0313 10:27 a ver si es verdad pues me gustaría sometiera a una pequeña prueba a los oyentes de La Ventana sobretodo en que seguidores más habituales de esa sección de de música en directo piensen el yo lo he hecho bien ser en un grupo no sé que lleva ya mucho tiempo el Tajo quince años por ejemplo lo que ha publicado ocho discos evolutivo por cierto lo vamos destripar esta tarde de lo lindo que acumula premios además algunos muy potentes a nivel de mejor banda europea u otro de Memphis en Memphis que seguro que les hizo muchísima muchísima ilusión

Voz 2 10:57 he Bono que están ya cerca de los mil conciertos que en seguida se dice

Voz 0313 11:02 seguro que muchos no lo pillen a la primera yo desde luego no lo pille porque no está en los circuitos maniático más habituales suele las fórmulas no mucha gente pues puede ser que no tenga conocimiento yo lo descubrió de casualidad y luego contaré de qué manera jamás de Bilbao el de la a concretamente Icomos los elevadas en ocasiones pone ahí donde Pusa Clavijo pues se opusieron de nombre Trouble in Brothers y suenan así

Voz 21 11:50 tras sesenta nueve King hasta que no tocar la banda no salen

Voz 0313 12:17 a ver Benjamín Prado está ya a punto sentaditos bien hasta entrado con la con la con la música alegre para esperando ahí esta tarde La Ventana atrás in Brothers saludamos eso cantante John Careaga y a uno de los etarras Aitor Aitor buenas tardes arratsalde on qué tal muy buenas rachas de colegas que era nombrado portavoces pero que también dado por saludados todos eh con alardes oye lo primero que efectivamente existen lazos de sangre en el grupo no lo digo por los oyentes que los conocen para ir perfilando un poquito la historia bueno

Voz 1330 12:48 existen dos hermanos primos si dos

Voz 22 12:51 mano a Aitor que es el guitarra y Eneko son hermanos se hizo mis primos y los otros son adoptados

Voz 0313 12:57 ahí asimila este dos mil dieciocho cumplís eso que yo comentaba antes quince años de de trayectoria y curiosidad ahí por empezar así un poquito por el por el principio cuantos costó tu consolidarnos en un en un fin en un terreno en un territorio musical que igual en España últimamente

Voz 23 13:15 no tanto pero no era tan tan conocido tan explotado no como el blues aunque hace sólo blues pero eso de eso hablamos luego bueno pues nos costó mucho son muchos años de aprendizaje es una música que sobre todo se toca con sentimiento con

Voz 0313 13:29 sí señor con un lenguaje

Voz 23 13:31 que por momentos puede parecer simple pero de tan simple que es eh hay que tener mucho arte para tocarlo hay que interiorizarlo mucho hay que empaparse entonces pues los primeros años fueron de aprendizaje como todo el mundo nos hemos ido empapando poco a poco con una escasez de referentes musicales este tipo próximos dado que vivimos en una zona

Voz 20 13:55 lejos del centro de Madrid

Voz 23 13:57 que aunque es un barrio a las afueras de Bilbao B otro Barriola

Voz 0313 14:01 al centro aunque queda en Madrid

Voz 23 14:04 las afueras de Bilbao y otro barrio de las afueras de Bilbao que es Barcelona que son como los dos grandes núcleos en los que puede haber más músicos más referentes nosotros estábamos un pelín Aus aislados Si bueno pues ha sido un aprendizaje casi casi autodidacta empapando unos de los grandes maestros del otro lado del charco escuchando mucha música y tocando encima

Voz 0313 14:25 para para compensarlo para celebrarlo sabes ciudadanas ciudadana a grabar este disco no como quién no quiere la cosa otro barrio de La Safor sí bueno a este campo que tomarlas pero lo

Voz 23 14:33 lo único en trainera de Chicago

Voz 0313 14:35 Nos haciendo series de potencia y hemos acabado en Nashville oye yo me gustaría simplemente algún oyente igual lo recuerda contar porque creo que eso no va a correr a mí sino a otra mucha gente no se Iñaki sí que os conocía Benjamín no sé si tanto hundían todo por la radio Laura Piñero que siempre trae canciones y músicas algunas más conocidos otras menos

Voz 24 14:54 eh os puso el culo impusimos una que éstos quiénes son dice

Voz 0313 14:59 son de Bilbao y hay que tener en su día La Ventana hace un mes y medio una cosa salió esto ya que estáis y estamos encantados de que de que estéis aquí ingresos contéis para que nosotros la historia hay porque nos encanta hablar con la gente de la música y que nos cuente cómo lo que por cierto me han dicho que todo vosotros seguir currando aparte de ser músicos no sí sí tenemos la vida organizada pero es como trabajar generosa yo quiero yo quiero un poquito somos

Voz 23 15:25 músicos sí de hobby pues trabajamos en otras cosas

Voz 0313 15:28 en qué cosas trabajáis curiosidad él el todos

Voz 23 15:30 bueno somos y digamos que emprendedores tenemos nuestros propios negocios se entonces pues bueno eh ejemplo para todos los oyentes desde ya tiene una relojería joyería en nuestra ayuda entonces para todos los oyentes de Hoy que dirán que han escuchado La Ventana pues un quince sí señor eso ser emprendedores fríamente gracias a su mujer pues pues mujer lleva la joyería hiel pues va de ha con nosotros tocando música por ejemplo pues vende polvorones en el desierto de lo que haga falta Alain es profesor de conservatorio yo por ejemplo tengo una pequeña empresa de estructuras metálicas y nos dedicamos a la insonorización entonces entre entre semana quito el ruido y el fin de semana

Voz 0313 16:18 para el meta les dotado para los bueno oye déjame que cuente una cosa porque yo estoy yo hay que recomendar un libro yo vengo leyendo un libro a hablarles de el libro de un señor llamado Víctor Herrero que Sanma después de vivir un siglo que es una vez Rafita

Voz 0281 16:31 Violeta Parra y me estoy acordando de lo que contáis porque venía leyendo ahora ajustó de camino esas llegado tarde que sí

Voz 0313 16:37 a Violeta Parra Violeta Parra viene de una gira

Voz 0281 16:39 habían una gira Europa tiene un éxito tremendo ataban con una diosa de pronto vuelve a Chile en Chile se da cuenta de dos cosas la de que la tradición que ya había inaugurado de poesía folclórica se está quedando tan antiguo a sus hijos son mucho más famosos que ella y que la única manera de vivir es haciendo cuatro estabas contando teniendo otro hobby vientos desmontar una cosa que llama a la carpa de los Parra ida cuenta que en esa carpa llega cocina para la gente que va a ir sirve las mesas las recoge cobra los tiques a veces la gente llega después de eso ya canta no le Violeta Parra que fíjate fíjate

Voz 0313 17:13 que si le pasaba Aristóteles se conoce como el de los mis estamos y eso que es otra forma de vida no

Voz 23 17:18 forma de vida estamos muy orgullosos lo elegimos así eh circunstancias de la vida pues cuando hemos empezado a tener un poquito de nombre pues ya teníamos nuestras vidas estructuradas todos tenemos hijos familia hemos decidido que queríamos continuar así una decir una decisión de la banda de todos si estamos muy satisfechos de cómo

Voz 1330 17:37 compaginamos todo y cómo funciona todo pero fíjate que decías tú Carles con la continua Olympe tocan blues pero bueno en general en la raíz de todo es el blues y los primeros Blume les pasaba esto que es que no podían dedicarse a eso eran simplemente gente que tocaba por gusto luego se ganaban Hidalgo contar una historia bonita se ganaba la vida tocando en fiestas o en las esquinas de los de los pueblos de Mississippi después solamente cuando llega la máquina de vapor de repente no tienen trabajo va a recoger el algodón se tienen que ir a Chicago y al norte a tocar que porque les han dicho que eso les gustan el norte que a lo mejor pueden hacer vida con eso gente como Madrid Waters empieza a vivir cuando se

Voz 0313 18:10 la sino otro trabajo mira Tito como se sabe nada más que del libro muy bonita forma forma Si comento lo de que no sólo blues aunque tengan título de mejor banda europea porque tal me remito esto por ejemplo este arranque a ver es todo esto jazz puro y duro por ejemplo

Voz 26 18:45 con

Voz 20 18:51 sí yo es diferente casi sí

Voz 2 18:54 yo me

Voz 27 18:56 te voy a decir que espero que hubiesen interesando así claro

Voz 21 19:00 la peli quería andaba

Voz 20 19:18 vale

Voz 2 19:22 hola buenas tardes bueno yo soy a la ensanchó el saxofonista muy bien si buenos estaba oculto detrás los portavoces yo ya he cogido aire entonces a por ellos no así pues por lo que decías se hora la forma de componer de los trabajos Brothers es que uno lleva una idea y entre todos vamos formando las canciones que esto es mucho más difícil que componer que tener que sea un solo compositor y diga esto se hace así todo vale muy bien pero es lo que hace que todas las canciones sean de todos y todos estemos muy muy motivados con cada templo por ejemplo pero que estamos escuchando Weiss un festival de jazz y nadie se extrañe si también que tengamos estilos de canción muy diferir

Voz 28 20:01 antes porque cada uno tiene una tendencia pues yo igual escuchado más jazz otras más lo que sea y entonces pues suenan todas muy diferentes pero precisa

Voz 1330 20:10 solamente no me creo yo lo de que con lo digo amablemente digo porque la las bases son blues siete al igual que hacen unos metales y los metales todas las armonías están hechas con mucho trabajo muy buscadas en el en el rollo so leer

Voz 2 20:22 and Blues fíjense ocupar ese hombre que cada unos todos intentamos a componer el estilo de la canción pero hay pues quizá

Voz 28 20:32 a uno cada uno se ocupa más de su instrumento John hace las letras yo normalmente hago los arreglos pues para Viciano para vientos pero cada uno siempre pues por supuesto que hace la parte que le toca de de su instrumento y a la hora de hacer pues la estructura el darle el ritmo hacer que funcione el tema eso es todos a la vez

Voz 0313 20:51 samba dicho rollo soul Lero RIM van bluff mira esto joder

Voz 26 21:41 eh

Voz 20 21:56 eh

Voz 0313 22:03 las entrevistas del viernes son fantásticas primero de me gusta escuchar la música estaba pensando música no se puede no puedo ir con collarín porque estamos todos estamos quince si está comiendo uno de ellas

Voz 21 22:17 también me encanta la gente mayor no debéis oye no empiece

Voz 0313 22:38 escuchando esto por ejemplo está pensando aquella competición De Gaulle que hace en Europa y Estados Unidos si lo hiciéramos se blues Palma haríamos de mucho o ya de menos últimamente ya no

Voz 22 22:50 pero es como como antes saber lo que es el el el lenguaje ellos lo tienen interiorizado pero digamos que lo lo que es aceptaba en los años ochenta el público europeo evolución

Voz 6 23:04 no mucho

Voz 0313 23:05 en los años ochenta San Juan sabeis girado muchísimo que sólo tiene que haber comprobado

Voz 22 23:09 si a día de hoy en Europa el nivel ha subido muchísimo de hecho ya exportamos con la historia de importar exportar antes éramos importadores de música de este estilo de música pero en Europa no únicamente el Reino Unido Inglaterra ha habido grandes bluesman sí sí grupos solteros pero hoy ea pues en en España en Francia en Alemania sobre todo en los países nórdicos hay unos grupos unas joyas me estaba acordando de otra cosa que dice en su biografía Violeta Parra dice llega llega

Voz 2 23:39 ha venido con Violeta Parra que me porque tenía

Voz 22 23:42 que arrojan las cosas de con su libro nos cargan las cosas no llega a Chile lo primero que hace cuando llega al al al lugar donde los Parra tocaba ni aditivos mucha gente es que quiten inmediatamente el Cóndor

Voz 28 23:54 eso no se puede cantar agilicen pero además es que es la canción que ahora mismo tiene Marchesi es una porquería porque eso es una cosa que se ha hecho para adaptarse al gusto Augusto yanqui estándar para que presumen de exotismo y tal no yo con el bus Abbas aún poco igual no realmente así que osas han aceptado estándares ellos han renunciado a los estándares del blues para convertirlos en una música melódica bastante cutre muchos casos y hará a veces llega desde Europa a Estados Unidos blues más puro del que habían

Voz 1330 24:21 no bueno la historia de cómo se recupere el blues en Estados Unidos también es parecida a la cuentan el mismo libro que es decir antes de tres yo ya cuenta cómo los blues mientras años treinta cuarenta y tal de repente se olvidan con la Segunda Guerra Mundial de repente alguien en los años cincuenta empieza a descubrirlo pero sobre todo es empiezan a entrar la gente del otro lado del charco sea de Inglaterra ellos están sintiendo porque sale la historia de los Rolling Stones pues Stones Clapton los entera pero si tenéis ahí una joya maravillosa isla vuelven a llevar al que llamaban a Invasión Británica este tres es tomemos

Voz 22 24:50 hacer vuelve a resurgir Mahdi botes todas las demás al ver que en todos los que luego conocemos

Voz 20 24:56 sí

Voz 0313 25:14 esta tarde estamos extirpado el último disco detrás Colin Brothers que lleva por cierto el nombre de una dirección que su número trece de la avenida

Voz 2 25:20 el sur de esa dirección que sí es un grabación

Voz 20 25:23 todo esto esto el último disco tuvimos

Voz 22 25:28 se llamaba en Noruega INSEE porque lo hicimos en Noruega pues aquí pusimos directamente la la dirección de donde hemos estado allí hemos organizado un un campo base en Nashville tras in con la bandera de las de todo esto ni ahí está han venido todos los invitados etcétera etcétera Esto es la dirección por eso no ponemos el número para evitar problemas con

Voz 0313 25:52 el viento que no vayan los rusos luego no calla calla que al llegar a la Hermandad de Donantes la bicha luego escucharemos algo de lo de día Noruega porque veo que es la primera vez que en breves a la a la Ventana soprano cuesta un poco ir con el retrovisor mirando hacia hacia los inicios no ellos siempre cuentan de es un disco el tercero creo recordar que marcó un punto de inflexión yo creo que al escuchar esta ver

Voz 23 26:52 no haber este tercer disco Blu porque siempre en las entrevistas que he leído que marcó un antes y un después sabe si digamos que como te decía antes esto ha sido una carrera de fondo con unos años previos de aprendizaje digamos que los dos primeros discos son una búsqueda hacia nuestro estilo nosotros pues creemos que en este III es cuando nos encontramos cuando encontramos verdaderamente el camino que queremos seguir

Voz 20 27:20 el primer disco que

Voz 23 27:22 del que nos sentimos orgullosos que queremos que tenemos el nivel ya aceptable para poder salir a hacer esta pregunta porque luego siempre porqué en inglés y en castellano o en euskera pues pasa no se puede cantar en euskera se podía cantase podría cantar pero hay varias hay varias razones la primera que la música blues Si de raíz americana yo creo que los suyos cantarla en su propio idioma Segundo Ayllón es nuestro cantantes nacido en Francia su lengua materna es el francés no es el castellano era lo Patinir no lo que pasa que si lo oyes cantar en castellano pues igual sales corriendo la orden de alejamiento oye más que canta muy bien en inglés porque también es una ahí lengua que han manejado desde él

Voz 27 28:11 a veces intentado hace al alguna en en nuestro idioma

Voz 23 28:14 sí con algunas peticiones especiales hemos hecho algunas te invito a que escuches

Voz 1330 28:18 a Donkey el debate aunque bluesman famoso en Madrid canta bien españolista te quitan las ganas de hacer esta pregunta pero ya va

Voz 1 28:23 sí

Voz 21 28:25 bueno no no lo sé acritud

Voz 1330 28:41 el derrame Carles que complete la Historia que decía antes de de estos chicos de vamos de tres chicos no del blues bueno estos son chicos estoy lo del que yo con carroña hablar es de Robert Johnson que es uno de los saques económico al padre el iniciador del blues todas las canciones de este disco como sabéis están compuestas por ellos por nuestra Berlín Brothers pero hay una que no que es Lass fértil going down IESA ya os digo es de Robert Johnson

Voz 30 29:05 alegro

Voz 1330 29:14 son grabaciones de los años treinta que hicieron izó el muy poquitas pero son críticas y resulta que la biografía de Robert Johnson es uno de los grandes misterios de la historia de la música seguramente porque era un don nadie con lo cual nadie documentaba lo que hacía ese hombre era un pobre de solemnidad que además en vida tampoco había tenido gran éxito hizo lo que tenía era así

Voz 30 29:31 la popularidad muy local sí

Voz 1330 29:42 este es el Cross Road ya sabes que se dice que el Cross Road es el mito de en el cruce de caminos en el que a cambio de tocar mejor la guitarra él vendió su alma al diablo el caso es que se conocen algunos detalles de la vida de Robert Johnson pero no se sabe cómo murió que es una de las no sé cómo de las ganas que llevan todos los historiadores musical y resulta que la teoría más probable que han logrado formular los investigadores es que lo mató un blanco un hombre blanco que la el dueño de una plantación donde Johnson había ido a amenizar una fiesta que que contaba yo antes iban a fiestas a amenizar como freelance digamos resulta que a las mujeres blancas les gustaba muchísimo es estilaba mucho los hombres negros tocando ese nuevo folclore raro y entonces Nos Robert Johnson sedujo a la mujer de nombre de la plantación y se lo cargo

Voz 32 30:29 no

Voz 33 30:30 esto

Voz 1330 30:40 este sus con Chicago por ejemplo es uno de los temas que nos dejó para la posteridad Robert Johnson Ike por cierto grabaron otros hermanos

Voz 34 30:46 los jugadores por favor

Voz 33 30:49 desde chico

Voz 35 30:53 pero tenemos a otros son directo aquí en La Ventana tras a regalar el primer tema en directo como cada viernes cuando queráis compañeros al lío

Voz 30 31:02 ah ah ah ah ah como más vi bajo más vi cuadros Nan Goldin Adriana o con la feria de Hendaya guardan una

Voz 20 31:35 has vi vi era guardia tu hija API Atienza me iba ni a él ni él a él el huy

Voz 36 32:57 y y tres

Voz 20 33:27 eso es

Voz 37 33:37 eh

Voz 38 33:48 and so acción lo Lan

Voz 20 34:00 yo

Voz 33 34:02 no

Voz 2 34:17 Ana Belén Brothers en directo La Ventana regreso

Voz 0313 34:20 estamos en cuatro minutos

Voz 7 34:26 sigue a La Ventana en las redes sociales ropa La Ventana aquí en La Ventana

Voz 39 34:34 cadenas y la prima

Voz 2 34:45 esta no va a sacar a tres personas me avisaron de que el Gobierno

Voz 37 34:52 eh me mandará la utopía como si la pierna de la veinte y no corresponde ponderado

Voz 2 34:59 si bien la media así que

Voz 37 35:02 el cabrón

Voz 7 35:04 no

Voz 2 35:06 así pues esto nadie porque Diana queda dianas pero puede ser María puede ser socio puede son cuando estoy vía

Voz 1280 41:04 buenas tardes qué tal

Voz 0313 41:07 es lo que sientes por el cadáver

Voz 1280 41:08 os propongo que realizamos el recorrido que hace normalmente cualquier espectador que viene aquí a la sala Clamores para ver uno de los muchos conciertos que se celebran desde hace casi cuarenta años estamos en el piso de arriba junto a la taquilla aquí se pone normalmente el personal de la sala comprobar que nuestra entrada efectivamente es válida y me acompaña Roberto Rey responsable de la Clamores o hola Roberto se que es difícil pero nos podría resumir un poco de vuestra trayectoria con un par de nombres o historias vinculadas a la sala

Voz 6 41:40 sí que es difícil porque son muchos años como decías tú casi cuarenta vamos a hacer XXXVII este verano la sala empezó principalmente como una sala de jazz después se fue abriendo a otros estilos recientemente con el cambio de propietarios pues hace unos tres años casi eh todavía no somos abierto más a adquirir más modernos como Neo soul contemporáneo que etcétera como anécdotas te podía contar cientos de todo tipo porque desde la contratación a a luego las cenas con los músicos bueno pues te puedes imaginar luego los directos hay montones no igual comentarte pos negociaciones difíciles de bandas que no esperas conseguir nunca no yo soy súper pesado hay gente que me dice veinte veces pero si ya te he dicho veinte veces que estaba no tocan clubs y al final a base de insistir pues he conseguido que vengan eh no Sésamo ocurre por ejemplo los chiís el año pasado que es la banda de James Brown al completo y que los convencí a base de de dejárselo a sala muchos días para ensayar para la Junta de que tenían para los festivales por Europa que es una banda que no podríamos pagar en una sala nuestro tamaño pero bueno va a ser insistir ya te digo hoy decirles pero no vais de pero tenéis que ensayar para esto pues veniros aquellos dejó la sala todos los días que queráis y lo conseguimos así

Voz 35 42:57 el que la sigue la consigue Roberto buenas tardes una pregunta sólo una curiosidad lo del festival estoy gigantes de Bruselas llevó a quién se le ocurrió Santa

Voz 0313 43:05 de

Voz 6 43:07 no se le ocurrió a nadie fue una casualidad ellos el programador de la sala

Voz 0313 43:10 si de repente me di cuenta de que en diez

Voz 6 43:13 ya seguidos tenía diez conciertos de blues índice tener un festival claro pero no

Voz 21 43:21 podía haber sido una convención de Paul A

Voz 35 43:25 hicimos un poquito menos bueno pues pues pues bendita coincidencia bendita casualidad Roberto un abrazo hoy el aura que más nos cuenta desde ayer

Voz 1280 43:32 mira mientras estabais hablando me bajado por las escaleras hasta llegar a la zona de conciertos que tiene aires de Club Americano con la luz muy bajita no mucha oscuridad a la derecha tenemos la zona de bar con varias barras ya la izquierda está el escenario presidido por ese gran piano de cola tan bonita estamos escuchando no sé si los cupo es de fondo la guitarra de una de las artistas que ha citado en en otra ocasión Susan Santos iba a estar en ese cartel va a cerrar el festival Susan te vamos interrumpir un momentito puedes acercarte para La Ventana

Voz 21 44:11 la guitarra ni nada aquí en Madrid

Voz 1280 44:15 hola Susa buena buenas tardes cuéntanos un poquito tu historia porque lo dejaste todo en Extremadura para probar suerte precisamente en garitos como la sala Clamores aquí en Madrid

Voz 24 44:26 bueno la verdad es que esa historia ya tiene ya tiene nueve años justo este invierno ha hecho nueve años y bueno fue una una aventura que ya sabe ese es o me dedico a esto de lleno o siempre me quedaré con la cosa de no haberlo intentado

Voz 0313 44:41 muy contenta haber tomado la decisión de España de la España plural conectada a través del blues e gente de Extremadura que lo deja todo en gente de Bilbao se saludo para sí

Voz 23 44:49 Susan que es una gran artista a la que bueno

Voz 0313 44:52 hasta verano

Voz 23 44:53 Nos alegramos de los a sus ante

Voz 0313 44:55 podemos atracar pero atracar de verdad un momentito Vito tampoco se nota molestar mucho Perea que ahí aclarar supuesto pues venga sin problema te escuchamos con atención

Voz 21 45:11 dos veces que el bonus algo tan claro

Voz 46 45:35 no ve la Liga esa red por seis meses avistaron Chuck Close As vieron pues eso a atrás

Voz 48 46:34 la faena

Voz 46 46:48 no va

Voz 47 47:30 es

Voz 37 47:33 hola

Voz 47 47:35 eh eh

Voz 2 47:40 con zancos al cara cada directo en la haga un beso ya estaba roto

Voz 20 48:17 John Chen dels

Voz 0313 48:44 nosotros seguimos aquí en La Ventana con nuestra Belén Brothers todas las canciones tienen su historia está está dulce Corinne quiénes tiene algo algo que se pueda contar

Voz 2 48:52 a este caso edición en este caso no

Voz 27 48:54 no en este caso iba a poder abrir la puerta de mi casa esta noche

Voz 21 48:59 no hemos pasado

Voz 1330 49:04 el Reino coordinará ataba de Islam y la que constaba también Madrid Waters en la que la letra es la misma y la música es diferente las majas muy bonito en este

Voz 22 49:14 la la verdadera letra es Lorraine in the Lorraine se fue a a Corbijn

Voz 27 49:22 Paco Rina que es como se de James Hunter los nombre como la mitología del sí

Voz 0313 49:29 aquí en este Osasuna los estamos perdiendo esto estaba perdiendo balones fuera por ejemplo tú no tienes algo que decir biorritmos

Voz 21 49:39 para coordina Parra lo que decía salva le recordándoselo

Voz 0313 49:45 que le diga lo contrario el Ponte te Quique González no que una cosa preciosa canción que se llama Charo es usted decía que es que era un hombre muy desaprovechado la historia de la música española

Voz 21 49:59 pues Charo la cantaba te acuerdas

Voz 1330 50:01 aquella cantante que la cantante de Morgan sí que actúan en Gijón osea que

Voz 0313 50:07 hoy déjame déjame subrayar incidir otra vez en los de la procedencia de Bilbao en el mismo Bilbao pero casi de nuestros invitados esta tarde porque antes cuando empezábamos el repasa los discos y hablamos de del que marcó el punto de inflexión del Blue Blue el cuarto el siguiente ya Fall lanzo eso ustedes hasta el infinito porque realmente dieciocho tíos emita el escenario en plan que Van Dyke mami sonaba así

Voz 27 50:31 fiesta ahorro de música total

Voz 23 50:58 Aitor motivo y alcance de esta demostración de poderío bueno pues que somos de Bilbao ya ambos renales en plena crisis señor en el año dos mil once cuando todos los grupos se convertían en dúos tríos por nosotros decidimos que había que demostrar queramos de Bilbao pero a lo grande y montamos una big van con un par desde el grabamos este disco en directo con dieciocho personas encima un escenario

Voz 0313 51:51 dejando un segundito seguir fuera del último disco porque antes John comentaba la historia del disco anterior brotes de Un día en Noruega bueno ese es otro ese es otro tono y eso es que además como se Aragón un día tendrá su historia también

Voz 47 52:12 el

Voz 26 52:14 eh

Voz 47 52:18 en este este vino nada

Voz 0313 52:19 lo al disparo cuando decíamos antes al comienzo de la conversación no se ponen etiquetas es una

Voz 2 52:24 cerrada pero bueno de no sólo blues estos porque estos country esto es una hoguera a mitades Izquierdo y esto es lo que lo que tengo es de estos la familia es pues

Voz 22 52:39 esto es después de comer una barbacoa todos juntos alrededor de la piscina y esto fue lo que lo que salió lo sacamos esta canción que es el tirón en un día sí día ayer

Voz 23 52:52 vamos la canción Osaka grabábamos las las

Voz 0313 52:54 sí sí sí sí

Voz 1330 52:57 manejan los discos antiguamente se grababan en Hungría y entonces clarines como dejamos Otis Redding que se bautizó Blue por ejemplo donde está su versión de Michael se grabó en un solo día del primer disco de un día y medio que hace poco hizo la de decir una cosa muy bonita en fue reproducir cómo se grabó durante veinticuatro horas iban a cantar cada una canción un grupo diferente

Voz 27 53:16 fue muy bonito ahí en el estudio saberlos ese es cómo se agravaba eh

Voz 50 53:52 qué les pasó

Voz 2 53:53 venga venga que no estamos los cosas internas de estas cosas y no hablando de la música como el bazo el río de el que antes la canción en directo que Río es como hay vida ahí me he inspirado en el río bolsita atribuido también no es una tribu india

Voz 27 54:18 empecé todo esto empezó con una película no sé si la habéis visto la película más con Matt M U de Mato Machín si el ha visto ese río se esas imágenes eso se se firmó en Arkansas pero en el río van de Arkansas hasta hasta Luisiana las las casas flotantes los la ampliaciones las luces la pesca la gente que vive alrededor del río y me inspiró esa canción

Voz 20 55:24 punta

Voz 0313 55:27 Nos gusta mucho hacerlo aquí en La Ventana en la música en directo porque es la música de verdad

Voz 20 55:30 ante la última canción que van a regalarnos

Voz 2 55:38 es el ganador que tiene una segunda parte de de Historia así suenan el disco

Voz 0313 55:43 y así va a sonar en directo en amigos muchísimas gracias gracias a que querías

Voz 1330 55:48 ya que es que hemos vuelto que en directo Mato con una tabla de lavar literalmente con los de tales ni con un dos que es lo auténtico de lo normal

Voz 23 55:54 probablemente también hay un saxo hoy pero digo un estos peculiares anexos tras Brothers mucha suerte amigo se muchas gracias gracias

Voz 20 56:18 tras

Voz 47 56:25 claro

Voz 20 56:26 de qué Che yo pues y dividió gente de la calle el eh y a Pío a Piero Way y yo voy huy

Voz 33 58:09 no

Voz 47 58:13 y y

Voz 51 58:41 eh

Voz 20 58:47 Juan Pippo

Voz 52 58:50 eh

Voz 20 58:58 yo yo

Voz 52 59:11 la Wii U

Voz 20 59:14 a quien hui otra sin fe