La Ventana (23/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1667 00:11 son las siete seis en Canarias el fiscal que investiga la trama rusa en la Casa Blanca ha fijado una vistilla este viernes para escuchar a uno de los máximos colaboradores de la campaña de Donald Trump en las presidenciales Se trata de Rick Gates según la prensa norteamericana va a confesar la colaboración del magnate con el Kremlin corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 00:29 buenas tardes Rick Gates el ex asesor de campaña de Donald Trump está acusado por el fiscal especial que investiga la trama rusa de más de cuarenta delitos entre ellos conspiración perjurio fraude fiscal y bancario y se espera que en las próximas horas se declare culpable aunque no está claro de cuales concretamente la colaboración de Gates con el fiscal especial controvertido leer podría dar un giro a la investigación de la trama inculpado incluso al ex jefe de campaña de Donald trampa Paul mana Ford que hasta ahora se declara inocente y según el fiscal especial trabajo ilegalmente como agente para gobiernos extranjero

Voz 1667 00:59 polémica en Barcelona en la celebración de la festividad de la Abogacía un acto presidido por Roger Torrent con presencia de la cúpula judicial en la que el presidente del Parlament ha hablado de la existencia de presos políticos en España Aitor Álvarez adelante

Voz 2 01:14 en presencia del ministro Rafael Catalá tu rentas segurado que en España existen presos políticos en referencia a los ex miembros del Govern y ha dicho que lo están que están presos por delitos inexistentes tras decir eso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hiel Fiscal Superior de Catalunya se han levantado de su asiento ya han abandonado la sala aunque después han vuelto ya han escuchado el discurso entero de Rafael Catalá que ha asegurado que la Constitución es la norma suprema que hay que respetar

Voz 1667 01:45 gracias Aitor conectamos ahora con nuestra redacción en Andalucía un bebé de seis meses han muerto en Albolote en Granada tras declararse un incendio en la vivienda en la que se encontraba que sabemos Mercedes Díaz

Voz 1541 01:55 un bebé de seis meses ha fallecido en el incendio de su vivienda en Albolote en Granada en el piso también había otros dos menores de cinco y de siete años que han podido ser rescatados lo mismo que su abuela que estaba al cuidado de todos lo acaba de comunicar el Servicio de Emergencias uno uno dos ha ocurrido a las cinco de la tarde en un edificio de tres plantas han sido los vecinos los que han rescatado a los dos niños el resto de pisos de ese inmueble no ha sufrido daños

deportes Toni López en directo en baloncesto Bielorrusia España tercera jornada de la clasificación al Mundial en el último cuarto la selección gana sesenta y cinco cincuenta y nueve recordemos que coincide con partidos de Euroliga hoy a las nueve se juega el clásico Barça Real Madrid en el Palau buen fútbol el sorteo de octavos de Europa League que ha deparado un Atlético Lokomotiv y un Olimpique de Marsella Athletic de Bilbao a las nueve empieza la jornada veinticinco de Santander con el Deportivo Español Illa veintiocho de Liga dos tres con el Sporting Osasuna

Voz 1667 02:43 aquí la previsión del tiempo nos espera un fin de semana de cielos despejados en prácticamente todo el país con intervalos nubosos en el Mediterráneo las temperaturas sin cambios o incluso con una ligera subida el próximo domingo de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las ocho

Voz 4 03:18 hoy es viernes y después de las noticias convocada

Voz 0313 03:22 la semana esta hora iniciamos un recorrido por la cultura

Voz 4 03:24 y el ocio con una colección de pro

Voz 0313 03:27 apuestas siempre bienintencionadas para que inviertan su tiempo libre de la mejor manera posible

Voz 5 03:36 la Ventana de la cultura y el ocio

Voz 6 03:40 vamos Risto

Voz 7 03:48 para ellos finos buenas tardes buenas tardes esta semana empezamos nuestra agenda con con buenas noticias

Voz 9 03:58 no nos dos trampa sale todas ropa fuera me dije

Voz 7 04:15 por qué exactamente pues acaba de inaugurar en el pase

Voz 0564 04:18 del Salón del Parque de Málaga una exposición de fotografía la componen casi sesenta fotos que ponen el foco en los efectos positivos de cuidar el medio ambiente se titula buenas noticias para el planeta son imágenes espectaculares de algunos de los mejores fotógrafos del mundo son suspiros de alivio tal cual por ejemplo la recuperación de especies como el cóndor de California o el lince ibérico de espacios naturales como la ría de Bilbao el comisario de la exposición es el naturalista Joaquín Araújo y con él hemos hablado de si podemos ser optimistas con el futuro del planeta

Voz 10 04:46 cuando nos están bombardeando absolutamente a diario con infinita dar malas noticias pues está claro que hay que llegar a lo que creo que merece la definición que esta exposición lo que no se está poniendo es que hay opciones en ciernes hay pequeños logros rescate alguna especie pero de momento seguimos la la travesía del desierto hidratado cuando damos con alguno así

Voz 1704 05:19 sea el mensaje un poco la conclusión sería optimismo moderado no

Voz 0564 05:23 la buena noticia también la mala es que todo absolutamente todo está en nuestras manos lo dice Joaquín Araújo le preguntamos también se un futuro halagüeño para el planeta pasa por educar y nos dijo que sí claro pero no precisamente a los niños

Voz 10 05:33 los que más educación necesita son los mayores sobre todos los mayores que mandan

Voz 11 05:38 es decir tenemos una una

Voz 10 05:41 la situación en que parece que bueno vamos a darnos a nosotros mismos una serie de aplazamiento a bueno cuando ya eduquemos bien a nuestros hijos no hace ya mucho tiempo que es urgente pero que son gente que que que los ministros y los gobiernos estén educados gente se los banqueros se estén educados ahí está la realmente la la claves

Voz 9 06:11 se me da en la pista no redactada no eh

Voz 7 06:28 lección para mayores eh para mayores poderosos os puedo decir más alto pero no más claro sigamos Emma pues seguimos con fotografía pero con una mirada totalmente distinta

Voz 13 06:38 me eduqué

Voz 0564 06:47 a un tan vistas muy clara en París París retratado por uno de los fotógrafos que ha sabido captar mejor su esencia hablamos del fotógrafo húngaro Brassaï que se instaló en París a mediados de los años veinte y la retrató hasta la extenuación la Fundación Mapfre de Barcelona le dedica ahora una retrospectiva que recoge más de doscientas imágenes pobladas

Voz 7 07:06 por la ciudad nocturna por el esnobismo de la alta sociedad

Voz 0564 07:09 también por la miseria de los sin techo los bajos fondos de la capital francesa que es toda una radiografía de la ciudad de la época Carlos Goyo es el conservador jefe de fotografía de Fundación Mapfre

Voz 11 07:19 lo que es muy bien hay que aunque era más de artista en su aspiración también edad de artista plástico me refiero eh Ariel hace fotografía porque no tiene más remedio es la manera de ganarse la vida al final de los años veinte sin embargo todos se bagaje artístico que tiene esta presa de una manera natural que es la fotografía por eso consigue esas composiciones que resulta no evita interesante casi un siglo después

Voz 14 07:53 al final es lo que distingue a alguien que sí

Voz 1704 07:55 simplemente hace fotos de un artista un artista

Voz 0564 07:58 como si las fotografías de Brassaï son sobre todo muy poéticas de todas ellas Bonet siente fascinación por una muy concreta

Voz 11 08:04 entonces hay una conducta especialmente deja una imagen realmente impresionantes eh son doma León Plaza Italia solicitud de la fotografía de retraídos es eventos chico con una iluminación muy efectivo

Voz 15 08:17 ando con el tipo de chulos

Voz 11 08:20 los maleantes que la fotografía de la no

Voz 15 08:23 noche parisina

Voz 16 08:24 la imagen está totalmente cortada por una banda negra que parece que es un muro sin embargo es algo que hace brasa en el cuarto oscuro que deja que entre la luz y hay un corte radical algo absolutamente moderno que consigue un efecto impresionante

Voz 9 08:44 creo que me dan miedo las tormentas sólo que sean pues muy

Voz 1704 09:05 bueno pues ya nos hemos dado una buena sesión fotográfica ahí ahora

Voz 0564 09:07 oye Espinós Saura que ahora vamos con teatro en Gijón mañana a las ocho y media de la tarde podrá verse en el Teatro Jovellanos la obra yo Foyer Bach un texto espléndido que dirige Antonio Simón Se estrenó en el Festival Grec de dos mil dieciséis y escarba en las segundas oportunidades en lo que somos y dejamos de ser esa historia de un actor veterano Foyer bar interpretado por Pedro Casablanc que tras siete años de ausencia busca volver a los escenarios para ello se cita con un director teatral que ayudó años atrás pero éste envía al intento de castigar un joven ayudante la brecha generacional es otro de los temas de la obra hemos hablado con su director con Antonio Simón

Voz 18 09:41 los jóvenes en pole ponía pone ante el espejo a a lo viejo no fuera ante un espejo incómodo de ver no porque de pronto te ves tus arrugas es no sólo en el sentido físico en hablo también un sentido más profundo no pero hay que aceptar que la dinámica de la vida y también hay que aceptar que no todo lo nuevo por el hecho de ser nuevos mejor creo que eso también es otro tópico no no atención entre la madurez y la inmadurez o si quiere es entre el indio de Dionisio sacó implica siempre queda haberme integración

Voz 1704 10:14 o sea que es lo que decimos siempre no que una buena obra de teatro abre muchas dudas muchas preguntas muchas incluso para quién diría

Voz 0564 10:19 que la obra de una hija con Play

Voz 18 10:22 mirad desde el carácter de este hombre este personaje no se fuera de serie en todos los sentidos y necesitamos gente así desproporcionada exaltada exagerada porque unos la vida sería muy aburrida pero por otra parte yo que soy directo a veces me he preguntado si un Foyer va viniera de un un trabajo yo les daría el trabajo tiene desgraciadamente no es tan claro no porque estamos todos sometidos a una especie de cárcel en el fondo está aceptada no es que nos acabamos otro explotando los otra Luis

Voz 7 10:55 todo tiene muy buena pinta un buen texto una buena dirección y con Pedro Casablanc de protagonista necesita pocos alicientes más para convencernos tenemos algo más de teatro

Voz 0564 11:03 si ahora vamos con una obra que cuestiona un mito el de la mujer fatal

Voz 7 11:06 qué tal

Voz 19 11:11 sí es eh

Voz 0564 11:24 la obra acaba de estrenarse en el Teatro Bellas Artes de Madrid podrá verse hasta finales de marzo es un thriller psicológico que ponen en cuestión esta ficción masculina de la mujer fatal el espectador se encuentra a un hombre maduro viudo y con dos hijos que malvive obsesionado con la necesidad de vengarse de la serpiente que acabó con la vida de su mujer Un buen día desaparece y vuelve a casa acompañado por una mujer joven que sólo recuerda su nombre Lulú es el personaje que interpreta la actriz María Adánez que no se describe a sí

Voz 18 11:49 es una mujer que no sí que está en las gente muchas Damon insta a un Allen que restar si ven que con un jefa alejamiento de la realidad no es la primera mujer que aparece en la función es una mujer extrañas una mujer misteriosa que va a ir

Voz 1490 12:08 mirando bueno siempre que eh

Voz 18 12:12 a la casa de estos

Voz 7 12:14 destrozado pensando que es un momento fantástico para este texto que escarba ya escarba mucho en el en el machismo de hecho María Adánez asegura que es una obra muy afortunado

Voz 18 12:23 ahora con todo lo que está pasando o EEUU vetó el domingo que ha tenido en todo el mundo y pues claro parece que que que vine como pues como en un momento como si lo hubiésemos pensado no pero evidentemente nosotros para esa sensación sí habla de la misoginia in situ que habla del patriarcado peyorativo así la mujer no y habla de esos son

Voz 11 12:49 a que no quién ha

Voz 0313 12:58 lo pues esto tiene muy buena pinta también vamos a cerrar como cada viernes con una lista que algunos conciertos que termo para este fin de semana

Voz 7 13:22 todo es Pablo López Pablo López actúa esta noche en Granada

Voz 1 13:26 esta doble pecado

Voz 21 13:32 la lista

Voz 22 13:36 y duda Pablo López tengan

Voz 0313 13:43 nada hay en Barcelona

Voz 0564 13:54 es Liam Gallagher la mitad de Oasis que está esta noche en La Riviera de Madrid mañana en Razzmatazz de Barcelona

Voz 22 14:10 y terminamos con no con Un concierto si con una novedad pausa es el nuevo Single el disco

Voz 0564 14:15 quizá el que sale a la venta el nueve de marzo Mequinenza

Voz 13 14:32 calma

Voz 7 16:05 ahora informativa que buscamos primeramente en Andalucía un juzgado de Málaga denegado la orden de alejamiento para un menor de catorce años que había pedido el niño con discapacidad intelectual del que habían abusado supuestamente dos compañeros el otro chico tiene once años es inimputable la víctima y el supuesto agresor comparten centro ir recreo última hora en Aragón el mal

Voz 30 16:24 exteriores dejen ha reabierto esta tarde sus puertas después de recuperar en diciembre ya en cumplimiento de una sentencia judicial los cuarenta y cuatro bienes que estaban en el Museo de Lleida once de estas piezas no se muestran por su mal estado de conservación

Voz 1704 16:35 a última hora en Asturias un hombre de cuarenta y cinco años acusado de intercambiar archivos de menores desnudas en redes sociales a través de telefonía móvil ha aceptado un año y seis meses de prisión de momento no va a entrar en la cárcel aunque la Fiscalía le ha impuesto una libertad vigilada durante tres años como medida cautelar ya contamos

Voz 7 16:51 Baleares entidades sociales amenazan con acudir a la Fiscalía si el Ayuntamiento de Palma permite el alquiler turístico entre esas plataformas los vecinos de Palma o los ecologistas del juego canarios

Voz 31 17:04 la alerta por lluvias en Tenerife y Gran Canaria está dejando numerosas incidencias en las Islas vuelos han tenido que ser desviados o cancelados muchos municipios han activado el plan de emergencias el paso de la tormenta la primera de las tres forraje atravesará el Archipiélago también ha vuelto a dejar nevadas por encima de los dos mil

Voz 5 17:18 otros gente

Voz 7 17:21 a última hora en Cantabria en Santander las mujeres que utilicen el autobús nocturno podrán pedirle al conductor que les deje a la altura de soporta lo punto de destino aunque no sea una de las paradas programadas el Ayuntamiento que hoy ha presentado los actos programados para el ocho de marzo dice que quiere evitar así episodios de acoso

Voz 1704 17:38 quilla La Mancha detenido lanzó que Guadalajara el acusado de atropellar a una mujer tras una discusión por una plaza de aparcamiento para discapacitados en esa localidad un vecino fotografió el vehículo en su huida en dirección contraria a la mujer con contusiones ya ha recibido el alta Castilla y León la Consejería de Educación exigirá para dar bilingüismo mayor nivel del idioma

Voz 7 17:55 profesores en concreto pedirá tener Lc uno para el otro

Voz 1667 17:58 el curso escolar última hora en Cataluña a tres días del inicio del Mobile World Congress conseguir una habitación de hotel en Barcelona es objetivo prácticamente imposible los hoteles más demandados por los visitantes del Congreso que son los de lujo rozan el cien por ciento de ocupación con precios que van de los mil trescientos a los seis mil ochocientos euros por las tres noches del Mobile Ceuta la juez del caso Emvisesa

Voz 31 18:22 de la trama de viviendas de promoción pública no da por válida la fianza presentada por el principal encausado el ex gerente de la sociedad municipal al no conseguir reunir los trescientos mil euros en metálico

Voz 7 18:33 a última hora en la Comunitat Valenciana el ex presidente Francisco Camps de nuevo investigado esta vez por los contratos de la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia en dos mil seis tendrá que declarar por presuntos delitos de prevaricación malversación y falsedad junto con el ex presidente Les Corts Juan Cotino y el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero Euskadi la autopsia confirma que el ertzaina y no Alonso falleció anoche por parada cardio respiratoria estaba en el operativo antidisturbios de San Mamés en medio de una lluvia de bengalas lanzadas por hinchas del Spartak y el Athletic pero falleció por causas naturales

Voz 32 19:04 a última hora en Extremadura una investigación de la universidad inglesa de Southampton publicada en la revista Science concluye que las pinturas de la cueva cacereña de mal travieso creadas hace más de sesenta mil años son las impresiones rupestres más antiguas conocidas

Voz 33 19:17 en Galicia el Pazo de Meirás está en venta la familia Franco pide ocho millones de euros a través de una inmobiliaria de lujo en el anuncio se promociona el Pazo como parte de la historia de España ilustra con un vídeo del NO DO con las visitas del dictador

Voz 1704 19:29 en La Rioja La Rioja se adhiere al fondo de facilidad financiera durante el primer trimestre del año el consejero de Hacienda dice que la Comunidad se suma ahora este fondo porque ofrece mejores condiciones que el mercado última hora en Madrid

Voz 0867 19:40 el Rafita asesino confeso de Sandra Palo ha quedado ya en libertad tras ser detenido en una operación policial en la Cañada declarado ante la Policía y queda libre pendiente de su declaración ante el

Voz 5 19:50 Murcia por primera vez los militantes del Partido Popular murciano tendrán que elegir entre al menos dos candidatos en un congreso extraordinario que se celebrará en marzo Navarro miles

Voz 34 20:00 seguidores han concentrado esta tarde entre el Ayuntamiento de Pamplona durante la recepción oficial ha ganado

Voz 1679 20:04 habrá de Operación Triunfo Amaya Romero en una suerte de hecho

Voz 34 20:06 Pinazo de San Fermín que abarrotado la plaza consistorial

Voz 5 20:09 la Ventana última hora

Voz 0867 20:58 difundió sus conocimientos en televisión cuando la tila irá en blanco cero aliviar la enseñanza con el mínimo esfuerzo por conseguir las máximas conocimiento Ángeles Ruiz Robles tendrá su calle en Madrid en Villaverde ella fue la inventora de los primeros libros interactivos libros con luces libros con sonidos en realidad ella fue la precursora de lo que hoy conocemos como el libro electrónico

Voz 0564 21:21 hemos buscado que detenga a la calle en Villaverde pero justo a la nave de la innovación y Ángel es que fue innovadora

Voz 9 21:31 es un reconocimiento merecido

Voz 0867 21:35 a otra mujer relevante la historia otra mujer que faltaban Il

Voz 1 21:49 Dannatt

Voz 38 21:51 no pueden estar desatando lo avanzado las era a primera hora a Metro de Madrid lleva diecisiete años

Voz 0867 21:58 sin realizar mediciones de radón O'Neal su curva

Voz 38 22:01 on por ley lo debería hacer cada cinco años pero no los últimos hicieron en dos mil uno fueron negativos pero diecisiete años son muchos años y la Inspección de Trabajo y ha dicho

Voz 1704 22:11 la compañía que debe realizar nuevas mediciones

Voz 38 22:14 y además rapidito Sara selva qué tal muy buenas tardes qué tal Javier buenas tardes pues si en un plazo de cinco meses que vence

Voz 39 22:20 Mayo metro confirma que esas mediciones ya están en marcha pero después de que el sindicato Solidaridad Obrera haya denunciado el incumplimiento de sus obligaciones metros agarrado durante todo este tiempo a un estudio que realizó en dos mil uno dicen que como dio negativo entendieron que no tenían ni que declara su actividad ante la comunidad como les exige la ley ni volver a realizar otro estudio ahora la inspección de trabajo y el Consejo de Seguridad Nuclear les obliga a Borja Carabante consejero delegado de Metro

Voz 40 22:42 sólo tenemos cinco meses para hacer ese estudio que vamos a estar tomando mediciones durante los próximos tres meses para verificar que insisto que los datos del año

Voz 11 22:51 en mil uno en el que se decía que no había concentración alta

Voz 1490 22:54 de este tipo de gas

Voz 40 22:57 eh se sigue produciendo a día de hoy

Voz 39 22:59 según el sindicato esas mediciones que hicieron en dos mil uno no tienen ningún tipo de fiabilidad porque tendrían que haberlo hecho de manera periódica cada cinco años según la normativa de dos mil once

Voz 7 23:08 porque además las instalaciones han cambiado mucho en estos

Voz 39 23:11 así que después de diecisiete años los trabajadores y usuarios de Metro van a poder saber si existe o no una exposición al gas radón en las instalaciones del sur

Voz 0867 23:18 Juan Barros director del Laboratorio de radón de Galí sí hay profesor titular de Medicina Preventiva de la Universidad de Compostela qué tal buenas tardes bienvenido La ventana cómo está muy buenas tardes disculpe la ignorancia hay profesor del radón sabemos que es un gas que es peligroso sobre todo si se realiza una exposición continua estigmas pero por qué existe le pregunto más riesgo de de esa concentración o que esa concentración se produzca en lugares como los túneles del metro

Voz 16 23:45 pues usted cuanto más cerca del suelo del suelo e está el origen de la mayor parte de las de gas radón suelo granítico por ejemplo farras de las dos cosas tenemos en Galicia pues son muy ricos en uranio doscientos XXXVIII que es el antecedente el abuelo podríamos decir de radón que sale también mente del radio doscientos veintiséis el problema no es tanto el gas radón como sus descendientes de vida media corta que son los que están catalogados por lado MS desde por la que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer desde el año ochenta y ocho como cancerígenos humanos entonces en los lugares como las cuevas turísticas los metros los en fin subterráneos de prototipo los locales de trabajo que están por debajo del suelo perra años Il que vienen así nombrados la instrucción por ejemplo IS XXXIII del Consejo del año doce eh de cuando eh es efectivamente la obligatoriedad está en en Elisa digamos el control del gas radón en aquellos lugares de trabajo subterráneos y no subterráneos dice la norma deben áreas geográficas consideradas de alto riesgo y profesores

Voz 0867 25:04 el y la las las mediciones las últimas que hizo Metro de Madrid donde del año dos mil uno han pasado diecisiete años de de esas mediciones que dieron negativo eso garantiza que hoy esa medición volvería a ser negativa o que sus valores se mantendrían o digamos que se pueden alterar

Voz 16 25:19 mire usted yo no soy un experto en estructuras de ese tipo nosotros nos dedicamos mágicamente a la medida de viviendas entonces tampoco puedo en fin sentar cátedra pero de lo que sí puedo decir es que todos por un igual cuando usted hacen cuando pueda haber eh realiza se puedan haber realizado cambios estructurales por ejemplo en una casa un edificio Kiss supongo que ningún tipo de de estructura como este también pues lógicamente las la digamos la dinámica del del del Aire y por lo tanto del gas también va o puede modificarse entonces de ahí que la ley estipule que las medidas se deben realizar cada cinco años y antes de ello sí ha habido estos cambios estructurales

Voz 0867 26:04 no que que en lugar esté bien o mal ventilado entiendo por lo que me dice usted que influye positiva o negativamente en el caso de metro claro estamos hablando de túneles de una situación o de unas instalaciones que habitualmente están bastante cerradas pero claro entiendo que el peligro en teoría podría aumentar durante las noches cuando todas las instalaciones están completamente cerradas cuando las puertas no permiten esa ventilación

Voz 16 26:26 sí lo que pasa es que a ver eh por regla general por ley de probabilidades de todas las medidas ese suelen hacer los edificios solemos decir que se cargan de radón durante la noche a la ahora muchas veces a la hora de de la como se dice esto desde de del horario laboral digamos que los las concentraciones a las cuál no se pueden pueden estar sometidos los trabajadores que es de lo que se trata porque el público entrar sale del metro en fin

Voz 0867 26:54 bueno en unas también no estar mucho tiempo en instalaciones

Voz 16 26:57 exactamente el problema es el problema laboral en sí no entonces durante la noche decía usted la ventilación miles de la ventilación a veces la carga el diablo es decir en bien y si no hicimos estudia bien no no se sabe en una casa por ejemplo cuando recomendamos la avenida dilación la mayor parte de los expertos a lo que se refieren es a la ventilación de los cimientos de la casa el hecho de abrir una ventana hay una puerta ahí estar dos horas solamente reduce el radón en una cuarta parte que si esto llega usted a una estructura como es un túnel de un metro de kilómetros y kilómetros de que supongo que tiene y está dotado de ventiladores

Voz 11 27:39 estamos dado que de P I

Voz 16 27:41 zonas digamos de de aireación pero claro eh lo que hay que medir también es la presión la la velocidad del del Aire muchos de esos recorridos porque lo que pueda haber es que muchos recovecos se mantenga digamos así concentraciones mucho más altas de lo de lo habitual y simplemente prometió motivo mecánico digamos del en las diferentes dinámicas veinte en sí que arrastra el razón con muchas veces oímos decir pero radón no es más denso que el aire no no no no no tendría porqué caerse digamos entre comillas pues sí pero lo lo que vemos habitualmente también son casas con mayor cantidad cerraron arriba sí qué escaleras que no es el caso este que nos ocupa pero escaleras ascensores chimeneas arrastran el aire de abajo hasta arriba con el entrenador se encuentra usted con cosas estrambóticas

Voz 1679 28:36 es como que efectivamente hay más ratón arriba que va

Voz 0867 28:39 como ya sabemos un poquito más garra Don Juan Barros agradezco dará mucho que te haya estado con nosotros esta tarde aquí en La Ventana de Madrid un saludo

Voz 1752 28:47 saludos y gracias

Voz 0867 28:51 Javier uno de los sindicatos cargan contra Cristina Cifuentes por no respaldar la huelga del ocho y me la presidenta dijo ayer que haría huelga a la japonesa para luchar contra la desigualdad

Voz 41 29:01 hay que tener un poco de respeto a lo que es la huelga que es un instrumento ni más ni menos que para mejorar las condiciones de vida salariales y de trabajo de trabajadores y trabajadoras la forma de verlo ellos lo van a hacer a la japonesa que no existe

Voz 0867 29:16 Luis Cueto mano derecha de Manuela Carmena remite contra la Comunidad de Madrid tras la retirada en Arco de la famosa obra sobre los presos políticos Cueto dice que se han jugado con las palabras

Voz 42 29:26 me irrita profundamente que al día siguiente eh se quiera falsificar la realidad muy bienvenidas las rectificaciones pero las cosas fueron como fueron cuando alguien dice defendemos la libertad expresión pues haberla defendido desde el principio

Voz 22 29:39 en hoy por cierto han comenzado las negociaciones

Voz 0867 29:42 para sacar adelante los presupuestos de este año no del próximo de este primera toma de contacto entre socialistas y ahora Madrid

Voz 19 29:49 la Ventana de Madrid

Voz 0867 29:53 Javier Casal di media Purificación Causapié qué tal muy buenas tardes bienvenida

Voz 26 29:57 hola buenas tardes charlamos con apoyo

Voz 0867 29:59 la voz socialista en el Ayuntamiento de Madrid se que que bueno lo que han tenido de momento es una primera toma de contacto no sé cómo ha ido bien mal o regular

Voz 1752 30:08 bueno pues si efectivamente ha sido una primera toma de contacto oí en principio ha ido regular la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido

Voz 11 30:18 Nos sorprendió ayer en las declaraciones

Voz 1752 30:20 de algunas personas de Ahora Madrid y por lo tanto lo primero que hemos planteado es que nosotros entendemos que antes de seguir hablando ahora Madrid tiene que tener una posición clara e ir nos presentan una propuesta de presupuestos debe ser la propuesta del grupo municipal de Ahora Madrid en su conjunto

Voz 0867 30:40 porque esto no son una Cannavaro no sí si esta propuesta que les han puesto sobre la mesa la respalda todo el mundo prelado qué ocurre si si si ustedes llevan un acuerdo sobre este documento de repente varios concejales del grupo de Madrid se descuelga

Voz 1752 30:52 claro nos han dicho que efectivamente era la propuesta de Ahora Madrid pero lo que estamos oyendo en los medios de comunicación es otra cosa por lo tanto nosotros lo que decimos es antes de hablar con otros grupos municipales en este caso con el grupo socialista pónganse ustedes de acuerdo es lo razonable

Voz 16 31:11 quién menos tienen que tener una propuesta como

Voz 1752 31:13 aún así Khamenei para que también todo el mundo lo entienda es que ahora Madrid se dirige al grupo socialista entre otras cosas porque necesita el voto del grupo socialista para aprobar los presupuestos o de otro grupo municipal entendemos que también sean éstos están los de Ahora Madrid

Voz 0867 31:30 es lo que les han presentado es el borrador es el borrador del borrador es el borrador del borrador del borrador exactamente qué documentación han presentado

Voz 1752 31:38 bueno la verdad es que creo que ni siquiera el borrador del presupuesto lo que nos han contado esta mañana en esta reunión de es el primer en primer lugar algunas sin tensiones globales por ejemplo algo que entendemos que es importante que es la posibilidad de mejorar los presupuestos que estarían en el contexto de la liquidación presupuestaria del dos mil diecisiete que ha surgido importante recorte respecto a los presupuestos aprobados pero bien es verdad que este pueden mejorar con la incorporación de inversiones lo que llamamos inversiones financieramente sostenibles es decir la posibilidad de desarrollar mejoras de equipamientos en los distritos de mejoras en las calles en la vía pública o mejoras de zonas verdes es decir que se podrían mejorar por esa vía después los han presentado algunos datos muy generales y así como digo que están en la liquidación del presupuesto del dos mil diecisiete porque el Plan Económico Financiero acordado con el Ministerio impuesto quiero recordar por con el Ministerio de hacer de Hacienda ahí por Montoro lo PAC es digamos al Ayuntamiento de Madrid en sus posibilidades de gasto ese es el problema que tenemos en este momento

Voz 0867 32:57 tienen fecha para para un próximo encuentro han quedado en hablar han fijado en el calendario una próxima cita

Voz 1752 33:04 no no hemos fijado ninguna cita nosotros hemos pedido en primer lugar esa aclaración sobre si esta es la propuesta de Ahora Madrid en su conjunto y esperamos que eso se produzca a continuación lo hemos pedido información más información sobre qué pues sobre qué proyectos quiere desarrollar el Gobierno como inversiones que proyectos con detalle qué proyectos digamos podrían ser nuevos o qué proyectos se desarrollan en qué medida cada uno en ese escenario en esa cuando llegue toda esta información pues el grupo socialista valorará la situación no tomará las decisiones valoraremos podemos mejorar la propuesta aussie realmente esta propuesta vale la pena o no vale la pena

Voz 0867 33:52 ya veremos si si llegamos a tiempo porque estamos prácticamente en marzo y el calendario evidentemente aprieta Purificación Causapié portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid le agradezco mucho que haya atendido la llamada de la Cadena SER esta tarde un saludo

Voz 1752 34:03 un saludo muchas gracias

Voz 43 34:13 la Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana aquí hacéis La Ventana

Voz 44 34:20 cadenas

Voz 0867 37:10 en el tramo final de esta Ventana de Madrid está con nosotros como cada viernes el director de pistas Blancas Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 1704 37:16 muy buenas tardes Javier con un fin de semana que se presenta

Voz 0867 37:19 inmejorable para la nieve sin duda inmejorable

Voz 1704 37:21 eso sí vamos a adelantarlo y a que la gente coja este consejo va a hacer muchísimo frío frío polar frío glacial hoy por ejemplo se han alcanzado los trece grados bajo cero en Peñalara y mañana está previsto que en la sierra de Madrid bueno pues se alcancen los menos nueve los menos ocho temperaturas muy frías el domingo también va a subir es verdad un poquito las máximas al final del día pero en definitiva cuando vayamos a que a primera hora vamos a tener temperaturas bajísimas

Voz 0867 37:48 vamos con las condiciones de la nieve el repaso por por las pistas entiendo que estamos ya eh y nieve calidad primavera no

Voz 1704 37:54 así es calidad primavera y dura por estas tremendas heladas que estamos teniendo es a partir de la cota mil doscientos mil trescientos metros La Pinilla en Segovia pues de treinta centímetros a un metro con cinco centímetros tiene trece kilómetros operativos la calidad como decimos ya primavera dura puerto de Navacerrada cinco kilómetros estas ya está ciento setenta centímetros Valdesquí de ochenta a ciento setenta centímetros de espesor con veintidós kilómetros la mejor recomendación bueno pues llevar los esquís convenientemente afilados los cantos porque a primera hora vamos a tener mucho mucho hielo luego entorno a las once las doce cuando este sol que va a ser potente bueno pues vaya vaya calentando pues tendremos una una ni debe llamas queremos a más deslizaba el consejo como siempre subir viene abrigado no por aquello de las temperaturas no por supuesto hay que subir como quien dice forrar

Voz 0867 38:43 pero independientemente de que se vaya a esquiar uno

Voz 1704 38:46 miénteme de que se vaya a esquiar nosotros por ejemplo mañana lo saben también lo saben nuestros oyentes estaremos entorno a las doce de la mañana con Purificación Beltrán en A vivir que son dos días Madrid vamos a iniciar una ascensión al Pico de Peñalara muy pronto de noche íbamos a ir completamente forrados porque se prevén temperaturas en torno a las seis de la mañana quejondo iniciaremos esa ascensión pues de los menos nueve los menos diez en el puerto de los Cotos en el muy cerca del puerto de Navacerrada por lo tanto mucho abrigo mucha crema también solar de protección porque la insolación va a ser muy potente desde luego disfrutar mira de te gusta la aventura eje la no la verdad que las gestiones no vuelvas atrás yo me iba a llevar a la nación por la noche por las ascensiones nocturnas con linterna frontal son una cosa no para hacer las todos los fines de semana pero de vez en cuando oí descubres a la montaña de otra manera desde luego tiene una es una forma de escuela muy mágica son los sonidos son distintos los animales aparecen cosa que durante el día es difícil encontrarlos por la noche están ahí es una experiencia

Voz 0867 39:45 con su Ojea hasta la semana que viene venga un fuerte abrazo ustedes son libres de madrugar o no en cualquier caso pasen un buen fin de semana el lunes estamos de vuelta desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid en La Ventana hasta el lunes

Voz 1679 44:40 pues sí eso es lo que pasa es que muchas veces confundimos montaña invierno hay que saber esquiar y no yo estaba esta semana aquí haciendo en Andorra otras actividades por ejemplo en la que me encantó ser recuperado muchas Bordas trae porque la montaña seis aborda era la cabaña de ese guardaba la paja no muchas estaban hablando de todas ávido gente que que ha pedido autorización a los propietarios para arreglarlas dando la concesión ya han hecho con una red de bordas en las que se puede dormir pero no es el que iban como casas rurales que tú alquilas eso para ir a dormir sino que es partes una experiencia de experiencia de montaña yo por ejemplo hice una excursión por raquetas de nieve sí por el Parque Natural de eso de ahí Eto'o el día caminando nevando bosque preciosos en los árboles Gemma hablado de de nieve y luego terminas ahí va una persona te hace de cenar allí duermes en Laborda a la Ximena ITA bien viendo todo con porque la verdad es que todo este tema de la decoración y el cuidado de las infraestructuras turísticas en la tratando muy bien ya en muchos en Andorra en todo el Pirineo no iban estás estás de pesa tarde hacer con las ventas escribiendo de una nevada por detrás es que

Voz 0313 45:51 pero bueno ya ya sabes cómo había empezado Francine cada vez que llueve en la violencia contenida vamos a responder preguntas de los oyentes viajero

Voz 54 45:59 eh

Voz 0313 46:08 con esta música tan cálida por ejemplo nos quedamos en Valencia para saludar a María Jesús María Jesús buenas tardes hola hola buenas tardes Paco estamos con Paco Nadal le pegamos pero LL les saludamos pegamos un poco también envidia

Voz 11 46:23 tengo que comentar que yo oí de pronto Andorra así estábamos pensando así estamos pensando en ir ahora allá para unas de las Fallas

Voz 0313 46:31 muy bien tenis algún plan en Andorra concreto o no

Voz 11 46:33 he pues pensamos es que vamos varios años ya hizo sondeo por la por la zona de sondeos es que vamos con niños o sea nosotros somos los abuelos vamos con los hijos ICO los nietos entonces mi pregunta está relacionada con algún viaje el niño

Voz 0313 46:49 a ver post plantea cuéntanos a dos mujeres

Voz 11 46:52 pues estamos pensando en organizar un gran viaje con toda la familia ya te comento a Mali nos encantaría sería un sueño viaje pero entonces poses pero me gustaría preguntarle a Paco a ver qué le parece para ir con niños porque vamos tengo dos hijos y cuatro nietos entonces ese día

Voz 1679 47:15 en qué fechas queréis ir pues mecenas

Voz 11 47:18 ah de vacaciones yo que podamos y todos tiene que ser en agosto

Voz 0313 47:22 Herat de los nietos

Voz 11 47:23 era pues está el mayor tiene ocho después hay dos d5 y uno de cuatro entonces eso es lo que más me preocupa la organiza la organización del viaje

Voz 1704 47:34 porque qué tiempo tenemos ahí en agosto en en vale acto Paco porque yo he pasado más calor en vida que en febrero en Bali con treinta y nueve grados noventa por ciento

Voz 1679 47:43 sí sí sí por eso el trópico bueno pues mira hago esto es muy buena época para ir a Bali el problema y lo hemos hablado ya más de una vez con nuestros oyentes que han llamado Carlos el julio y agosto que son las vacaciones tradicionales de los españoles si es Monzón en buena parte del sudeste asiático bueno se puede ir pero ya sabes que te va a llover pero sin embargo el me los monzones y el régimen de lluvias ahí es tan raro que en Oriente Mesia no es justo cuando en Monzón en otros sitios allí la temporada se quedó en la temporada buena para ir a a Bali es esa

Voz 45 48:15 déjeme ese sentido tranquilidad absoluta

Voz 1679 48:17 el problema es que va a ser temporada alta con lo cual bueno

Voz 45 48:20 esto que el campo claro pero

Voz 1679 48:24 cuestiones de de de climatología es el momento perfecto y es que es una realidad es una curiosidad Lazo no toda Indonesia Indonesia es temporada seca cuando en el resto de Suecia asiático y en cuanto circo

Voz 11 48:36 bien mal que me preocupa esa ahí voy ahí voy

Voz 1679 48:39 bueno sin sin problemas a saber es una isla organiza Mishima que vive del turismo muy variada donde tenéis templos en la zona de Ubud costura donde tenéis playas donde tenéis arrozales bonitos paisajes yo creo que es un buen destino hay muchos eh no

Voz 11 48:54 pero el tema de la organización del viaje por ejemplo que los hoteles bueno los hoteles ya hace que cada vez esta más preparados pero para ir con niños siempre nos ponen algún problema

Voz 1679 49:04 bueno pues mira yo diría por ejemplo hay una página que se llama Children friendly ese español Children en el nombres en inglés pero de español el Amigos de los Niños y te da información para viajar con niños y sé que muchos países y me consta que de Bali tiene algún reportaje te dicen hoteles que están certificados por ellos para ir con niños aprobados ambienta en facilidades Gilda

Voz 45 49:33 muy bien le señora pero me imagino por ejemplo perdona que te pregunta pregunta bien

Voz 55 49:39 como me entere pueblo la lo las excursiones por ejemplo es venía interesaría salir de aquí ya con todo preparado para nada para evitar pues eso que las que después vayamos leáis pues los niños para hacer y para hacer esta caminata

Voz 45 49:53 me has hecho pues si tan grande y eso no es ningún problema con él

Voz 1679 50:02 no pero a ver yo recomendaría que buscáis aquí entre las grandes turoperadores que ofrecen la Lite que son muchos que os convence más llevarlo ya todo organizado todos mejor

Voz 0564 50:11 mejor de vacaciones no no no

Voz 1679 50:14 no estará allí preocupado así un día contra una excursión a uno o ya no hay plazas a llevarlo todo desde aquí no es eh

Voz 11 50:21 iré exacto muy bien sobre todo por eso o por la el tema de las

Voz 0313 50:25 María Jesús cuántos en total entonces diez no si no controló mal si sois diez coma dieciséis adultos el rastro

Voz 1679 50:32 Nos llevaron a todo organizado porque sabía Caixa aquel día que queréis hacer una excursión está todo hecho

Voz 45 50:38 no no duda de la familia que viaja unida permanece unida varias Jesús un beso que lo disfrute y seis orejas hasta luego hasta luego

Voz 22 50:47 de dónde que tengo

Voz 21 50:50 de déjame que te diga la gloria

Voz 1 50:55 no

Voz 0313 50:55 que nos cuente Silvia las dudas que nos planteaba en el correo que nos escribió a buen viaje arroba Cadena Ser punto com Silvia buenas tardes sí hola hola qué viaje tenéis pensado qué quieres preguntarle a Paco

Voz 1490 51:07 pues mira estaba pensando en ir a Perú

Voz 45 51:12 qué poca muy bien

Voz 1490 51:13 eh pues a ver si también pensaba haber dado un poco si septiembre que yo podría hacer o también un o ya hacia el puente de diciembre más o menos pero me daría lo mismo