La Ventana (26/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:13 hoy mantendrá unos días más el suspense sobre el nuevo ministro de Economía el presidente del Gobierno ha aplazado el anuncio

Voz 3 00:19 pese a la semana que viene descarta más

Voz 1667 00:21 más cambios en su Ejecutivo tal y como reclama la oposición son declaraciones de Rajoy en la cumbre España Túnez

Voz 1487 00:28 habrá ministro de Economía la semana que viene no habrá más cambios en el Gobierno porque este es un Gobierno que se ha formado hace relativamente poco tiempo dieciséis meses creo que cumple dentro de unas fechas creo que es un Gobierno que en unas circunstancias difíciles está cumpliendo bien con su cometido nosotros tenemos como sabe usted que un objetivo fundamental que es continuar la recuperación económica el crecimiento económico

Voz 2 00:56 Leo bueno algunos esto ya no

Voz 1487 00:59 parece que quieren hablar de ello pero nosotros sí

Voz 1667 01:01 presidente del Gobierno acusa Ada Colau ya Roger Torrent de buscar notoriedad con su plante al Rey en los actos del Mobile World Congress que se está celebrando en Barcelona Rajoy les reprocha desconocer sus obligaciones institucionales Xavi Domènech de Cataluña han como apuesta por reabrir ahora el debate sobre la continuidad de la monarquía

Voz 4 01:19 sostener con jefes de Estado y que tiene que representar a una democracia a no es destinados democráticamente para mí implica una contradicción a ir entregando evidentemente y además yo soy republicano pero parte de que yo sea republicano no yo creo que el date sobrevive a sobre si te la figura de de Estado la representación del Estado tiene que ser hereditaria o no creo que sea un debate que la ciudadanía tiene que tener derecho a decidir sobre evidentemente

Voz 1667 01:47 del exterior dos novedades de última hora la CDU de Angela Merkel ha aprobado el acuerdo con los socialdemócratas para reeditar la gran coalición de Gobierno en Alemania Merkel apostado por renovar su partido para frenar el ascenso de la ultraderecha en el País además desde Rusia Moscú promete un corredor humanitario de cinco días en la región siria de Guta al este de Damasco para facilitar la salida de los civiles que llevan semanas bajo las bombas en el asedio del Ejército de Bashar al Assad de vuelta a casa el Partido Animalista PACMA denuncia la muerte de al menos veinte perros atados a las vías del tren en la provincia de Sevilla la organización exige que se busca a los responsables a través del chip de los animales Sevilla Enrique carne

Voz 0570 02:27 pero la denuncia la ha presentado el Partido Animalista PACMA al localizar una veintena de perros fallecidos por atropello en la vía del tren que une la capital andaluza con varios municipios de la provincia los animales habrían sido atados a la vía para que el tren los arrolla Se por lo que han pedido que se estudie si cuentan o no con chip para tratar de localizar a los responsables también han denunciado el abandono de otros ejemplares en otros puntos de la provincia

Voz 1667 02:51 así hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias tiempo en la SER para la información de su comunidad

Voz 1915 02:58 carriles ser Madrid en Madrid la Audiencia Provincial ha condenado a nueve años de cárcel a un hombre que ató a la cama golpeó a su expareja durante toda una noche en presencia de los tres hijos de ambos la mujer habría sufrido malos tratos por parte del agresor durante los catorce años que duró la relación sentimental Alfonso Ojea

Voz 0089 03:13 magistrados de la Audiencia Provincial señalan que el condenado es autor de los delitos de la detención ilegal también de lesiones con las agravantes de parentesco de reincidencia de hecho José Castro ya fue condenado en dos mil catorce a nueve meses de prisión por agredir a su pareja ese veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis con la excusa de la que quería ver a sus hijos logró por fin acceder a la vivienda familiar desde el primer

Voz 0313 03:36 de momento comenzó a insultar a la esposa la vida

Voz 0089 03:38 Emma fue golpeada durante toda la noche con un palo fue obligada consumir fármacos y cocaína para que no se resistiera a primera hora la encadenó la pata de la cama y obligó a su hijo pequeño a comprar un candado en un bazar oriental logro escapar con la ayuda de sus tres hijos el miedo que sufre esta familia es tal que durante el juicio cambiaron su versión de los hechos para no inculpar al pan

Voz 0313 06:59 con la España real de Europa y el dolor real Copa antes de antes de reaccionar como te suele hacer ante las críticas que es negando las cargándose al que las hace les sugiero al menos dos cosas una primera que repasemos atentamente esta lista porque estoy seguro que en ARCO sea mucho o poco en algo si somos honestos nos tenemos que reconocer segurísimo Quirós den por seguro también que alguna virtud auténtico debemos atesorar cuando el autor de ese libro que es un holandés que lleva diecisiete años en España Segura que quiere seguir viviendo aquí muchos más igual es que no somos tan diferentes no sé eh vamos a comprobar como siempre bienvenidos a la venta

Voz 1 07:38 tu

Voz 7 07:45 eh

Voz 6 07:55 el dedo a merced y todo vi muy eh e improvisar ni era esperado eh la vemos y veo a los hijos

Voz 0313 09:41 pues ya estamos aquí con la ventana abierta un día más en la Cadena Ser con Roberto con Isaías como todas las tardes bienvenidos compañeros

Voz 2 09:46 hola buenas tardes relata es hoy hoy está

Voz 0313 09:49 a primera hora de de programa deberíamos estar un poquito más callados que de costumbre sólo tomar nota enseguida entenderán los oyentes porqué haber esto iba a decir parece el comienzo de un chiste pero no es algo bastante más serio no eran una vez un inglés que Michael Robinson buenas tardes con la cola Michael E un sueco que stone calen conocen los oyentes de Hoy por hoy de hace tanto tiempo y Antón buenas tardes bienvenido un holandés que que es el que acabamos de citar como autor de este libro y que van a conversar en directo esta tarde están Radio Barcelona dicen Berners buenas tardes qué tal muy buenas tardes antes vamos moda eso qué tal os conocéis con con tomo con los os conocéis por casualidad no nos damos la mano no ha tenido bueno pues ya os conocéis en la radio ibais a tener el protagonismo los porque partir de Taiwán a partir del del libro el libro se yo he hecho la lista de virtudes hace un rato te me he quedado corto es para decir al final bueno pero por lo demás bien no

Voz 2 10:46 sí pero prórrogas bien no

Voz 0313 10:50 que es de todo está lista cuál es el defecto español que te da más rabia

Voz 3 10:55 he de del yo yo no creo que hay un defecto que me da más rabia pero si eso es si hay un defecto que destaca porque el libro se llama eres no estoy traducción de nos lo Kay no hay lo Nos lo cae esta está vinculado a una actitud que dio bueno que yo describo como perfil bajo cero

Voz 0313 11:16 eso de dar por buena la primera explicación el debate tú hablas por ejemplo de la educación dices aquí no se discute a los profesores es verdad

Voz 3 11:26 por qué crees que ocurre esto yo yo creo que hay hay mucho respeto para los profesores

Voz 0313 11:35 eso es bueno y eso es bueno como debería ser pero también

Voz 3 11:38 en estaría bien si hay un sí sí sí supere si supone crear un debate con el profesor queda ahora mismo todo el mundo está está apuntando todos los hechos entre días de dice el profe pero realmente no se sabe si son hechos igual los alumnos tienen sus pensamientos propios y yo creo que podría tenemos valor crear un debate con un profesor que sólo apunta cuyas notas oye tú porque has escrito este libro

Voz 0313 12:10 que ha servido como no sé como como terapia o es un desahogo tenía ganas de hacerlo hace tiempo cómo ha surgido esta idea

Voz 3 12:19 pues al principio quería filtrar mis ideas estaba estaba trabajando para una entidad financiera holandesa la gente los directivos en Holanda no me entendieron la lentitud por ejemplo cuando vinieron a España teníamos un montón John es ir a todo el mundo dijo así sí

Voz 8 12:40 qué buen plan al final no no ha salido nada yo estaba yo persiguiendo a ésta

Voz 3 12:48 ante que que dijeron que fue quien fue empleo que fue un buen plan por ejemplo pero esas trozo he perdido mucho tiempo en cazar a gente que que dijeron que estaban involucrados en el proyecto y al final el

Voz 0313 13:04 sin embargo llevas un montón de tiempo viviendo aquí que es lo que qué es lo que te atrae o que es lo que qué es lo que te ata para bien de España que has encontrado a Quique como para decirme que dar

Voz 3 13:15 ya es lo típico o no la calidad de vida a la gente

Voz 9 13:20 todo el tiene conmigo ya en el tiempo tenemos poca influencia influenciar nosotros

Voz 3 13:27 pero bueno sólo son los tópicos típicos no lo los temas típicos que que nos atraen

Voz 0313 13:33 me gustaría de verdad que hiciéramos eso es que venir a Isaías en contra de lo está tomando notas yo luego debatirá también que no sé que contrastar AIS un poco tonta

Voz 9 13:43 Evo como aquí veinticinco veintiséis antes si yo voy a confesar que son los más Flis este medida así que yo tengo una visión de Spanair muy diferente también de reconociendo que todos los países y todos los pueblos y culturas tienen sus efectos pero eso depende con

Voz 2 13:58 tú tienes que el viste un libro hace un par de años si así fuera con ñ

Voz 0313 14:02 que tú lo era mucho el gran libro ustedes

Voz 9 14:05 luego claro con todos

Voz 3 14:07 yo estoy muy a gusto aquí y me encanta

Voz 9 14:10 sobre por qué no has escrito un libro un himno a España por qué

Voz 2 14:13 asimismo la queremos ser himno no por favor un homenajes que el vamos a España en el lugar y crítica

Voz 3 14:21 lo para despertar al país y también para despertar a la Unión Europea yo creo que hay muchas cosas que no que no funcionan bien todos los lo sabemos todos lo hablamos en Agbar los amigos de Paul pero al final no no no hacemos nada

Voz 1546 14:34 el Consejo yo lo he dicho muchas veces

Voz 0313 14:37 es le ha

Voz 1546 14:39 mental contigo Carles no en antena incluso de que España pues comparándolo con el Reino Unido el Reino Unido por ejemplo donde nací viví los Veintisiete han es mi vida a es un país muy fiel oso es que tiene muchas virtudes cientos de cientos de virtudes y tal vez sólo diez defectos lo que sucede los defectos que tiene el Reino Unido irrita mucho España puede ser un país con con con cientos de efectos Si diez Pietro que pasan las virtudes que tiene España no sé hay ningún lado más con más que compensa todos los defectos que tengan no ha como Tom hablando de sus años más feliz su vida los últimos treinta años de mi vida entre los más felices Portobello compartido con los españoles también donde más desprendido por aquí dice mucho beneficio a las dudas ciclo de charlas y puede conversar van a encontrar un agente que si dedica su vida precisamente en buscar la felicidad sentirse feliz

Voz 10 15:45 con menos cosas se hablamos de una forma eh

Voz 1546 15:48 empresarial Socio-Políticos todo aquel es posible que tenemos ciertos lunares pero realmente no son suficientemente importantes para borrar las inmensas feet to desquite insiste país pienso que España es un país Nico en su forma de dedicarse a interpretar la vida pienso que es una arte que muy pocas gentes en el año dos mil dieciocho sepa ni lo intenta han diría que la inglés es un tipo que Billy para trabajar hice ignora tantas cosas tan sensibles y las matices la vi de que se hayan entre casi todos los españoles no

Voz 9 16:29 oye es una cosa lo que dice Vincent de Michael todos en ese sentido a mis paisanos Josué acoso los ingleses Ross holandeses trabaja

Voz 10 16:35 en todo el año duramente para poder durante dos semanas

Voz 9 16:40 es estar aquí en este periodo hice tienen mucha suerte comprar una casa aquí prejubilarse quién tiene que aprender de quién en ese sentido obviamente esos valores que dan odiosa la primera vista y lo más tiempo que está en España más en general no queda más claro que agua que es un que es un gran país para eludir está obviamente sólo en el contexto financiero estatal pues por supuesto problemas esto no no podemos esconder pero este eso es un país

Voz 3 17:09 el texto financiero e perdona Pino

Voz 9 17:12 está clarísimo también diríamos si si miramos el desempleo

Voz 3 17:16 personas sin techo la pobreza hable sobre la pobreza

Voz 9 17:19 el sentir también si la prostitución alega

Voz 3 17:21 tal la corrupción y la lentitud del sistema judicial es que yo podía continuar continúa

Voz 0313 17:28 no lo dio hace un momentito cuando haya abierto de programa he dicho que sí que en fin que antes de reaccionar como se reacciona ante las críticas hicieron exagerado que no que seamos un poquito honestos hagamos repaso que muchas de las cosas que dice vamos es que hay que estar de acuerdo o sentirse reconocido porque eso es así

Voz 2 17:43 lo cual no es incompatible con lo que definen

Voz 0313 17:46 del imán que creo que tú también el que este es un país que por la gente como somos no sólo por el clima de tal tiene un algo especial que hace que muchos de fuera se quieren quedar aquí cómo es tu caso por ejemplo no es incompatible una cosa con otra

Voz 1546 17:59 en la obediencia que hablaba en Vicen alumno profesor etc etc si es que yo lo encontraba cuando Penín jugar al fútbol es decir que el entrenador habla hito lo más caían a los futbolistas no se atreven a acercarse a los míster ayudarle ayudarle diciendo oye Mister Amnistía un poco así hoy por qué no hacemos esto a pensar en el entre nada de una forma ETA no sé qué

Voz 2 18:24 mis compañeros mi miraban como si fuese

Voz 1546 18:26 ni un lunático no o un atrevido un rebelde algo así

Voz 2 18:30 mira desde el desobediencia

Voz 1546 18:33 Asia en vez de los voluntad de echar una mano a yo pienso que también en los colegios en el Reino no asistir muchos y con mucha frecuencia al colegio pero sí me acuerdo de que en muchos casos fue más una besazo yo no noto pero no lo digo de una forma muy tremenda tal sino e dado que es mejorable somos muy obedientes de vez en cuando demasiado obediente cuando no está siendo obediente esos rebelde aún bocazas un iluminado algo así no

Voz 9 19:09 no si yo creo que uno de los grandes de España es precisamente que gente aquí tiene el punto de vista es diferentes esto puede ser un defecto también en Suecia ponemos de acuerdo demasiado rápido siempre no es casi un vicio nacional el otro el extremo tampoco está mal pero a mí me parece muy bien aquí en España que que hay puntos turistas contrastes yo creo que también una cosa que es que no olvidamos con españoles la capacidad de adaptarse improvisar esto ha hablado con suecos no lo entienden pero los nórdicos bloquea si no sale plana no tienen un plan B creo que parte del de España porque sigue funcionando

Voz 11 19:45 sigue de pie sigue es que hay un función de ir

Voz 9 19:50 siempre no si yo creo que seguir funcionando porque me han preocupado un poco lo que decía antes yo ha escrito este libro para el Espanyol despertar el Unión Europeo que que les con la extradición despertara la Unión Europeo

Voz 3 20:02 no es que bueno lo escuchábamos siempre no hay que cambiar el chip y cuando pregunto a mis amigos que quiere decir cambiara el chip me miran con cara no lo saben es que casi nadie se siente europeo es que todo Moon se siente bueno tomo seiscientos ninguneado a su propio región

Voz 8 20:23 ahí en el campo de fútbol del mundo el fútbol pero

Voz 3 20:27 nadie sabía nada de lo de lo que está pasando en bueno en en otros países Si de dónde vienen el dinero y el Internet que utilizamos de las ciudades es están mejorando mucho hay mucha mucha construcción pero gran parte de dinero viene de de Bruselas no la Unión Europea

Voz 0313 20:45 eso es verdad que lo críticas en el libro Vincent que que estamos que tenemos poca información o nos preocupamos poco por tener información de nuestro entorno de lo que nos rodea

Voz 1546 20:54 que yo conozco dos países europeos los trece incluyendo España relativamente bien dónde nací en el Reino Unido otro Francia donde tengo a España a un francés fuera de París por Francia on parisino sobre el resto de Francia en no hablar mucho lejos de Europa evidentemente hemos visto sepa los británicos Opel Europa se puede inscribir en un sello postal a que no yo no pienso que esto es necesariamente español no sabemos de Europa es que hay muchos europeos que no sabría Europa

Voz 0313 21:33 juguetón cuando en España cuando en España por ejemplo hablando de educación no de otras cosas pero ponemos siempre como referente el modelo nórdico Suecia en Suecia hace muy bien las cosas y tal tú estás de acuerdo con eso

Voz 9 21:44 no yo creo que es no es un modelo para seguir y poco a poco nos da cuenta en varios documentos en películas de libro que nunca ha sido un paraíso sinceramente ha tenido sus pros y sus contras algunas han funcionado muy bien para los propios suecos pero no es un modelo para exportar esa de las Espanyol España es mi punto de vista de estos luego no es hacerse más huecos bueno yo yo lo hago alquilará a Dios pero recomiendo como una solución para los problemas de Pablo problemas de de España no yo creo que España es Suecia lo en los países del norte como dice Michael muy bien tenemos problemas

Voz 1546 22:20 edad los enfermedades mentales

Voz 9 22:24 es un frialdad que es difícil definir pero la sociedad cuerpo todos los sociedad gente mueren solo gente están abandone

Voz 1546 22:35 a dos tiros del Estado pero no tienen comunes

Voz 9 22:38 esto es lo que te calor humano tenemos aquí suena mejor aquí que en esos país yo creo que es clave

Voz 0313 22:44 lo ideal Vincent sería una mezcla o para ser mejores deberíamos ser más holandeses oros holandeses españoles a cómo hacemos una

Voz 9 22:51 pero no ya es suficiente si no oye yo creo que hay que buscar mundial

Voz 3 22:55 el europeo es que no nos copiar un modelo de Suecia Holanda o Francia yo creo que esto dos también tendríamos que buscar un modelo europeo porque es verdad en en en otros países también hay mucha gente que no se siente europeo por eso estamos mal informados pero yo vivo aquí yo formo parte de la población española es lo que veo no es un libro sobre Holanda ni sobreseyó hacia ya ya pero sí sí sí luego me gustaría bueno a preguntar es que por ejemplo en Suecia yo creo que en los años noventa había este caso no de de todo Verón de de Mona Salin que dimitió por haber comprado una barra de chocolate con dinero público

Voz 9 23:37 sí sí sí había también un pago

Voz 0313 23:39 la niñera que normal eso es impensable efectivamente en eso sí tenemos mucha envidia de los suecos huecos en este caso

Voz 9 23:49 sí es verdad no hay corrupción pero tampoco

Voz 0313 23:52 niño bidón decidimos

Voz 9 23:54 existimos es lamentable que no se puede comprar una falta con mucho cariño hasta ahora mismo podemos encontrar Stone un poquito menos de cariño

Voz 12 24:07 hoy vamos a hacer una cosa y vamos a saludar a a Isabel Ferrer colaborador del diario El País en en en

Voz 0313 24:13 Holanda vamos a saludar a un ratito llevar rato escuchando porque bueno todos los países tienen árabe y es verdad que los tópicos son tópicos pero lo son entre otras cosas que parten arrancan de una base real que existe no por eso la lista de virtudes entre comillas que incluye en su libro Vincent pues es normal que nos sintamos reconozca reconocidos en en en muchos de esos elementos no igual pasarían Reino Unido en Suecia en Francia en Holanda en Holanda por ejemplo Isabel Ferrer buenas tardes

Voz 13 24:42 hola buenas tardes a vería así que esto es un poco incómodo e pero

Voz 0313 24:45 bueno en fin desde el otro lado de la barrera así como en un tal y cosas que nos pueden digamos resultar chocantes de los holandeses para alguien como tú que lleva cuántos años viviendo en Holanda

Voz 14 24:56 ese momento dieciséis dieciséis bueno pues

Voz 0313 24:59 he aquí Vincent lleva diecisiete se comparable la situación a ver por dónde empezaría es cosas que puedan chocar del de la forma de ser de los holandeses Desert vivir

Voz 13 25:11 yo creo que lo que echa de menos bises

Voz 14 25:13 si la

Voz 13 25:14 quizá la poca capacidad de consenso que tengamos los españoles es decir en Holanda del consenso está en el ADN de la población por eso hay unas coaliciones que en España serían incomprensibles entre socialistas liberales derechas izquierdas democristianos protestantes católicos algo que no pasaría en España es verdad quizá quizás opiniones tan diferentes que tenemos en España unos de otros sea difícil unirlas para llegar a ese punto común del negocio de la empresa que él a lo mejor no pudo conseguir porque nadie se puso de acuerdo qué es lo que pasa es y eso se traduce oso lleva el extremo en la vida cotidiana pues que a veces la gente está tan acostumbrada consensuar que no tiene opiniones personales cuesta mucho exactamente llegar o darte una opinión para cosas puramente domésticas cotidianas y eso a veces para un español es un poquito complicado

Voz 2 26:07 sí que más Isabel la vez quemas

Voz 13 26:10 qué voy a decir hablaba de los colegios que en los colegios los niños a lo mejor no habla no no debaten con el profesor puede ser yo conozco la primaria a la secundaria y la universidad holandesa desde dentro y como madre y a mi me parece que quizá lo que falla en en España que es que no se habla tanto con el profesor en la secundaria sobre todo porque

Voz 1915 26:30 la Primaria ese es otro tipo de relación

Voz 13 26:33 aquí es verdad se habla más con el profesor pero también hay un punto muy nacional también en el que es ser tan directo dirección las cosas de una manera

Voz 2 26:43 tan

Voz 13 26:45 Canal pudiera acabar en La mala educación uno raya a veces en La mala educación es decir se puede ser directo se podían hacer tío como dicen los holandeses hace Ortiz pero si hay que guardar un poco las formas en el mejor sentido no abrir y cerrar puertas poner y quitar sillas sino ser bien educado en el sentido más amplio de la palabra que eso no quita ser directo y quizá lo que falla en la educación holandesas sea sobretodo la hora de aprender su propia lengua el holandés que son un poco aburridos si me lo permites Vincent se debiera hacer maravillas con la lengua se puede leerse pueden inscribirse puede hablarse pues leer poesía se pueden hacer presentaciones se pueden hacer pequeños hitos miles de cosas que los británicos hacen con el inglés porque literalmente aman su lengua de una manera apasionada y que no hacemos los españoles y tampoco los los holandeses no sí utiliza el idioma más allá de la gramática de la cinta

Voz 14 27:37 sí se pueden hacer muchas cosas con la lengua interesante

Voz 13 27:41 por ejemplo es que otra cosa el ahorro el famoso ahorro holandés es verdad es verdad que sois o que son muy ahorradores es verdad que te dicen riendo siempre cuando vienes del sur de Europa sobre todo que el ahorro sirve para ser un país rico Ike el ahorro ha servido para que bueno en la época gloriosa del Siglo de Oro fueran una

Voz 14 28:00 potencias os superpotencia comercial

Voz 13 28:03 seguirán siendo muy importantes que sean país que tenga muy poco paro y que tenga una buena hucha un buen una buena darnos buenas arcas eso es verdad también es verdad que es un país pequeño y que está en el centro de Europa que por definición tiene que ser tienen que abrirse al mundo tiene que abrirse a la Unión Europea no es que sean más o menos europeos que los españoles es que no les queda más remedio que soy de europeos y abrirse a su comercio ya su mercado natural que es Europa porque es que sino que harían Generalidad en los Países Bajos son un delta en un delta el que desembocan en el río Escalda y que se pasa la vida intentando achicar agua por lo tanto sino comercia sino saca lo buenísimo que tiene pues no iría muchos sitios

Voz 0313 28:46 Vincent un tiene decía yo al principio corrígeme si me equivoco tus de momento tienes pensado seguiría habiendo en España o si porque estás a gusto no tienes no tienes otros planes no sea un ciudadano crítico que es lo que demuestras contó libro exacto y a mí eso me parece muy bien pero de momento que te vas a quedar aquí

Voz 3 29:04 sí sí sí oye y una curiosidad

Voz 0313 29:07 este libro que hoy estamos comentando aquí amigablemente entre todos nosotros alguien le ha parecido mal alguien te ha dicho por qué no te callas o alguna cosa

Voz 3 29:15 sí sí sí sí pero sobre todo al principio es que sacaron un artículo sobre el libro sí habían muchas bueno había muchas reacciones

Voz 9 29:27 pero de gente que no lo había leído que no es esto también

Voz 0313 29:31 a mí me decía yo es que quiere decirlo mérito eh porque habiéndolo escrito en inglés para los españoles pues

Voz 3 29:40 no incluso habían dos amenazas dieciséis eso se vio ya no si eso fue serio pero lo a lo han lo tenemos bajo control pero después de tres cuatro días había gente que bueno que que que entendieron en mí

Voz 2 30:01 media cuatro o no en la radio española así que somos todos los sitios

Voz 0313 30:07 eso son señales horarias oye tú sí sí sí Isabel por ejemplo publicara un libro como éste en Holanda como crees que sería recibido

Voz 2 30:18 no lo sé no lo sé no has honor

Voz 3 30:20 pero lo que estamos haciendo ahora mismo es una comparación entre países sí sí pero el libro lo escrito con con datos que que recopila dos no español

Voz 9 30:32 pero más que nada un libro para reflejar

Voz 3 30:34 ya no es un libro para comparar Daniels que yo yo yo

Voz 0313 30:40 dicho que hay desempleo por todas partes corrupción por todas partes en lo que está pasando en España es que todos los parámetros están en el ojo que sí casi todos todos todos es el de la pobreza los datos que apunta son reales y terribles desde luego bueno pues Isabel que te oigo por ahí de fondo no quería

Voz 13 30:57 sí puedo preguntarle Vincent cien algo de lo que de lo que yo he dicho

Voz 15 31:01 se ve reconocido

Voz 16 31:05 y eh

Voz 2 31:07 es bonito momento de radio áreas hay para nosotros no es lo mismo lo mismo país hay aire todo

Voz 3 31:18 pero sí te de un noventa y dos por ciento de la población de los españoles cree que persiste la desigualdad de género yo creo que eso es un es un número tan elevado que bueno que que tiene que ser verdad no

Voz 15 31:35 sí pero pero tú te reconoces en lo que yo he dicho

Voz 3 31:39 qué cosas por ejemplo y bueno ahora mismo estoy pensando eh de lo que has dicho

Voz 0313 31:49 puede ser tan directos que casi a veces rayando para educación

Voz 3 31:53 sí sí sí eso es un buen punto

Voz 2 31:57 que habían dicho eh matices ahí sí con amigos me me me adapto es que la vecina raro

Voz 3 32:05 sí sí sí yo creo que ese es el punto más fuerte que tenemos holandeses que somos directos no con malas intenciones pero muchas veces con la idea de mejorar las cosas

Voz 0313 32:18 pues con ese mensaje Nos quedamos bien

Voz 2 32:19 no ha sido un placer tenerte La Ventana de verdad igualmente

Voz 3 32:22 muchas gracias un abrazo muy grande no

Voz 2 32:24 Isabel un beso hasta pronto pero bueno todo mañana te escuchamos no he no nada en contra cuenta date cuenta Juan de Dios hablando de ahorros hace que yo tengo que justificar el ingreso mensual de promesas de recabar sí sí me dijo que vas a ver si tengo que decir una cosa que dirige Alberto ni tú ni yo habíamos hecho una mejor defensa en nuestro país que Michael entonces claro por eso había que estar seca ya pues esto lo toma con buen pero pague y si hay que viene de lejos para sangrar a la mira mira bueno ahora todo todo esto gracias

Voz 30 40:07 el Chailly es la fuente

Voz 26 40:11 la noticia es que el pasado viernes lazos

Voz 2 40:13 duración inglesa de fútbol abrió expediente a Pep Guardiola por lucir el lazo amarillo algo que dicen ellos incumple la norma que prohíbe exhibir mensajes políticos en la ropa es un lazo que el técnico lleva desde hace cuatro meses incluso ayer en la final de la Copa en Wembley la Federación Inglesa va más allá que la española que sólo sanción a los jugadores que por también es bajo la camiseta oficial aunque sea un inocente te quiero Rita e incluso más lejos que la UEFA que prevé sanciones cuando esos mensajes de naturaleza política ideológica o religiosa sean provocadores sin embargo la FIFA es más estricta de hecho sancionó en dos mil dieciséis a la propia Federación inglesa cuando sus jugadores lucieron una amapola en recuerdo a los soldados muertos en la Primera Guerra Mundial por considerarlo un gesto político así que nuestra polémica de hoy está cargada de dudas porque es difícil ver provocación en lucir un lazo

Voz 9 41:07 no como el de Guardiola porque es raro que la misma

Voz 2 41:10 la Federación que defiende la amapola castiguen lazo porque es incomprensible que un deporte con normas tan estrictas no tenga criterios unificados en esta materia porque en general rezuma una cierta hipocresía que el fútbol mire con lupa un trocito de tela un lazo cierre los ojos ante la indefendible situación política de países que después compiten patrocina organizan mundiales de fútbol

Voz 26 41:37 buenas tardes bona tarda

Voz 31 41:39 hola buenas tardes participen Hernando es autor de los libros

Voz 0313 41:41 Gerd Pep Guardiola la metamorfosis antes hablar de Pep yo en fin Martino si estarás de acuerdo pero la primera conclusión con el repaso que hacía Isaías al plantear la polémica es que el mundo del fútbol sigue siendo un despropósito total

Voz 14 41:55 sí yo creo que lo ha dejado muy buenas Jo tan claro que tiene poco recorrido sí sí bueno mundo es un mundo poco a poco homogéneo en sus sesiones en todos los ámbitos en ámbitos salvo en el reglamento de la competición e incluso ayer encontraríamos bastante bastante materias digamos discutible y imagínate por cubrirnos a un asunto que está pues muy corrientes en la revisión de vídeo

Voz 0313 42:27 el vídeo arbitraje es bueno digamos que no

Voz 14 42:30 manía se hace de modo que en la Copa inglesa se hace de otro y en fin en algunos países está está activado en otros no bueno pues sería un ejemplo de de lo que tú planteas

Voz 1546 42:43 Martí por por cierto hablas de eso es que ayer en la final que ganó Manchester City tres cero el segundo gol fue pues bajo la lupa del bar de decreto Coll Hinault fuera de juego posicional de Shane después de aquel río absoluta ha dicho que no no estaba en fuera juego con bar incluido no

Voz 14 43:04 es Borneo a eres tú sabes bien que ayer

Voz 31 43:09 pronto en el minuto noventa y lo requirió al cuarto árbitro como es que sólo ha alargado tres minutos y cuarto árbitro les dijo para que Esquire se alargue más

Voz 2 43:18 por piedad no piedra claro para lo haya

Voz 0313 43:22 oye Martí dos libros publicados en tres años y tanta tela tiene Guardiola bueno parece que si no pero tus obras más que queremos y aprovechando hoy más que hablar mucho poco de lo de lo del lazo en fin que lo podemos comentar también uno entrar un poquito en su Guardiola claro la diferencia entre ser un cabezota o una persona de firmes convicciones debe ser debe ser una línea muy finita lo que separar una cosa de otra tú que lo conoces más a ver por dónde empezaría

Voz 14 43:47 buenos días para yo para mucho el periplo el periplo alemán los tres años en alemán por qué pues por qué digamos había desarrollado toda su carrera como jugador y como entrenador en casa en el Barça en casa yo metafóricamente habló de lo de casa de los padres irse a Munich era digamos salir de casa como un chaval que que te vas de viaje por vez primera conoce mundo sufre mil peripecias le roban la cartera también vi de grandes experiencias y cuando vuelve a casa pues lógicamente puede cambiarlo adulto mayor experimentado eso es un poco el resumen de lo que vivió Pepe en Alemania fue un lugar histórico lleno de grandes leyendas grandes mitos y un vivió experiencias muy positivas otras muy amargas derrotas muy

Voz 31 44:39 duras de historias muy muy

Voz 14 44:41 prestigiosas intentó plantear su manera de sus ideas eso que tú hablas su concepto Sun su ideología futbolística tuvo que adaptarse a partir de ahí jugando digamos ya surge el segundo libro que la metamorfosis explica clara de lo que significa no es decir al final va así por ósmosis

Voz 0313 45:00 aprendes que los alemanes jugando el ramal

Voz 14 45:02 era de esas otras cosas las íntegras en tu ideología si aterrizase en Inglaterra siendo otro ese es un poco el proceso de los tres años que vivió en que vivió en Alemania ahora ya lleva un año y medio digamos en otro entorno digamos que viviendo otra metamorfosis la de la de la adaptación al fútbol inglés que le en la vimos el año pasado que le costaba no la la en fin Michael saben muy bien los arbitrajes ingleses pues son distintos mi yo no digo ni mejores ni peores no simplemente es evidente que son distintos la las aficiones son distintas el juego un pues vemos muy claramente que también es distinto también vemos cómo le ha perjudicado mucho al fútbol inglés esa manera de jugar por ejemplo en Champions League durante muchos años ya veremos qué ocurre esta temporada pero de momento vemos que en los últimos años le ha perjudicado claramente frente al fútbol alemán oferta al fútbol español sobre todo bueno pues es es el proceso de adaptación que está viviendo

Voz 0313 46:08 porque Guardiola es si algo no tiene que ser un una persona convencional es de ajustarse a los cánones más o menos previsibles no no no no va con él no

Voz 14 46:17 no si el fiel pues se convencional estarían muy estarías Munir que sólo hablamos recuerdo haberlo hablado con el muchas veces en este sentido bueno yo soy en este sentido más convencional lógicamente a veces se lo planteaba porque no te queda se hizo siete años en Munich tu familia está bien tú estás bien el club creador a los fans de quieren ganará seis Bundesliga seguidas ganadas cuatro cinco Copas alguna Champions caerá por el camino

Voz 31 46:47 seguro si hacemos sillas de Munich con un

Voz 14 46:50 y y catorce títulos como te fuiste del Barça llegamos eso será esos era inigualable en la historia del fútbol no porque no hacemos eso y sin embargo él

Voz 9 47:04 a la tercera temporada supondría una no

Voz 14 47:07 noche además recuerda la fecha el quince de octubre de dos mil de dos mil quince porque jugaran contra el Colonia allí ese día cenando dijo ya está el equipo ya ha alcanzado lo que queríamos ya juega como queríamos ya está

Voz 1546 47:22 es que tiene una forma de un arte de seducción con sus futbolistas si yo llegué a ver el porque como si yo le estaba llamando por teléfono poquito hacen programen propensión con él muy amablemente me atendió me invitó a comer en Barcelona y quiere hablar conmigo acerca de eso voy con compañero mío José Alcaraz hay fuimos allá pensaba que fue una citación de el como el tal que fechas y cuál pues me dijo que no no no quería hacerlo Informe Robinson lo dijo de la forma más elocuente a la banda el programa hablando me distintas cosas y él era que él no quisiera atender a un medio en concreto el que a través de prensa entonces Marcelo Bielsa hace lo mismo pero en esa comida era inolvidable cuando él me

Voz 10 48:14 hablaba de su Barça hablada con un amor con una

Voz 1546 48:20 curiosidad e inquietud muy perfeccionista pero un perfeccionismo tremendamente elocuente que subyacía detrás de una elemento humanista entonces cuando yo escucho le no la las declaraciones de de Pep sobre el lazo dice que él va a seguir llevando ese lazo dure lo que dure

Voz 2 48:44 que es persona antes siempre Nador poquito persona

Voz 1546 48:47 lo más que entrenador yo pienso que es la persona que le hecho tan sumamente como entrenador hay mucha persona ímpetu

Voz 32 48:55 Martí lo del lo del lazo amarillo de de Pep Guardiola en en Londres en algo al margen de la Federación hay que ya he dicho lo que ha dicho y tiene a esta es respetado es es es aplaudidos compartido pasión general que dirías tú

Voz 14 49:10 por el manche el Manchester es en la en la en la parte la parte azul de Manchester lógicamente en la parte en la parte del United pues pues no lo sé supongo que que por rivalidad hace pensar a lo contrario

Voz 2 49:23 para viajar en la parte azules apto

Voz 14 49:26 totalmente apoyada no derecho

Voz 1546 49:28 pero con lo con los de no producir rechazo a producir rivalidad pero no es decir un rechazo digamos no

Voz 14 49:40 bueno ayer pues sabía que había seis mil del City con con el lazo amarillo a mí tampoco en Londres entendiendo por Londres el núcleo central

Voz 31 49:54 tampoco tampoco negó en absoluto al contrario no

Voz 14 49:57 total el famoso editorial de ayer el de el jefe de deportes de Time de Martín Ziegler defiendo al contrario diciendo Pepa te ruego por favor te das con el lazo y acabemos con esta federación a la que calificó de obsoleta etcétera etcétera

Voz 1546 50:15 es que es curioso que hijo en la polémica Inglaterra Escocia luciendo la amapola en la primera semana de noviembre cuando precisamente el diez de los caídos en Esquerra no sancionados ya es como si es es como si es como si pasaba subirá a Pep Guardiola ya que me en festival

Voz 2 50:37 la facturados una cosa

Voz 0313 50:40 bueno Martí Pernau compañero muchísimas gracias por compartir esos minutos aquí en La Ventana de como siempre

Voz 14 50:45 un placer adiós adiós

Voz 2 50:47 sí la cinta tiene un momento y para te hace pensar

Voz 2 52:47 otras noticias encadenadas no hablamos hace un momentito con Marte pero Arnau de Pep Guardiola común

Voz 0313 52:52 son Age digamos no no convencional que siempre sorprende bueno con Gerard Piqué pasa un poco lo mismo a veces por por bien por mal que a veces cosas absolutamente sorprendentes como lo que vamos a contarles a continuación según parece a la empresa compañía que que lidera Gerard Piqué habría alcanzado un acuerdo con la Federación de Tenis la Federación Internacional para que cambie de qué manera el formato de la Copa Davis Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 31 53:19 hola muy buenas Gerena Miguel Ángel cómo estás sabes

Voz 0313 53:21 yo

Voz 31 53:22 muy bien pues un tanto sorprendido yo también lo pensé que fuera deprisa negociaciones pero bueno pretenden física un acuerdo que tiene que votar lo tienen que aprobar con los dos tercios de los votos

Voz 14 53:37 no sé si que pues empresarial del año que viene

Voz 31 53:41 con lo cual bueno en donde mes noviembre habría con un campeonato mundial por equipos dieciocho equipos

Voz 14 53:50 a partidos de tres set

Voz 31 53:52 contra breaks porque no quieren que todo lo que se iba a veces mucho dinero están hablando

Voz 14 53:57 de de tres mil millones de dólares

Voz 33 54:01 para la años Hardy eliminatorias parece que también de de tres partidos dos individuales y el doble no entonces Camps

Voz 31 54:07 eso individuales en doble porque no es todo porque luego se que jugar los no semana pues no se produjo al cinco se continuamente porque la gente moriría con las gotas

Voz 34 54:17 claro es que no el Open Copa Hoffman sí exacto

Voz 31 54:22 como la Copa Hoffman pero a lo bestia decirlo de alguna manera

Voz 33 54:26 como la fase final de un Mundial de fútbol sala se pero una semana consciente

Voz 31 54:31 sí sí no va quiso a la Junta los equipos los dieciséis de riesgo mundial más hizo juntaba Juan

Voz 14 54:38 ah pos pos contra todos

Voz 31 54:41 luego habrá quedó cuarto otro cuarto finalistas cualidad entre ellos semifinalistas finalista así un campeón bueno es un formato interesante pero no sé si lo va a quitar un poco de vida a lo que es el el alma de la Copa Davis a Ascó país Boris con las botas puestas en porque los partidos una Copa Davis es muy complicada para jugadores o a por un país yo he visto he visto cosas increíbles visto poner a los mejores porque no se adapta a la Copa Davis pasa miedo bueno quizás este sistema sea más fácil

Voz 14 55:18 porque Juan