La Ventana (26/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias Mariano Rajoy critica el plante de Ada Colau y irrumpe Torrent al Rey durante los actos del Mobile World Congress que se celebra en Barcelona del presidente ha valorado el apoyo de Felipe VI y de su Gobierno para que este congreso internacional no se vaya de Cataluña ir reprocha que la alcaldesa y el presidente del Parlament sólo busca notoriedad

Voz 0230 00:29 el hecho de que alguien desconozca sus

Voz 1487 00:31 es obligaciones institucionales o necesite hacerse notar es un tema menor que en ningún caso puede empañar lo más importante que es un congreso tan importante como esto en una ciudad española como es Barcelona

Voz 1667 00:44 el presidente del Gobierno aplazado a la semana que viene el anuncio sobre el nuevo ministro de Economía está previsto que Luis de Guindos intervenga en media hora ante el Europarlamento que eleva a revisar su candidatura a la vicepresidencia del BCE el actual responsable de la entidad Mario Draghi acaba de defender la independencia del Banco Central Europeo pesa la llegada del ministro español algo que se había puesto en duda en los últimos días del Exterior Rusia ha detallado ya los términos del alto el fuego humanitario que ha ordenado en la región siria de Guta al este de Damasco quieren ponerlo en marcha mañana mismo desde Beirut informa Oriol Andrés

Voz 3 01:18 pausa diaria de los combates de las nueve de la mañana a las dos del mediodía y un corredor para que puedan salir los civiles este serían las medidas propuestas por el presidente ruso Vladimir Putin para aliviar la crisis humanitaria en el este de Guta las medidas empezarán a implementar

Voz 0313 01:31 mañana hay vienen tras una llamada de Merkel y Macron

Voz 3 01:34 al mandatario ruso para pedirle la puesta en marcha inmediata de una tregua de treinta días la semana pasada fue una de las más mortíferas en Guta en siete años de guerra los continuos e indiscriminados bombardeos del Ejército Sirio y la aviación rusa dejaron más de quinientas cuarenta personas muertas

Voz 1667 01:49 en Nigeria el Gobierno del país ha confirmado la desaparición de ciento diez niñas tras un ataque de Boko Haram una tejida de que se produjo la semana pasada en una escuela de secundaria y al sur de la península de vuelta a España una nueva muerte relacionada con la inmigración en el Estrecho el fallecido es un hombre que viajaba en una patera junto a otras cuatro personas Sevilla Natalia Perales

Voz 4 02:08 si un hombre ha fallecido tras ser rescatada la patera en la que intentaba cruzar el Estrecho lo cinco que iban a bordo todos hombres de origen subsahariano cayeron al mar y un buque portacontenedores les lanzó salvavidas para auxiliarle es aunque uno de ellos estaba inconsciente tras su rescate por Salvamento Marítimo se le practicó la reanimación cardiopulmonar y a su llegada al puerto de Tarifa muy grave los sanitarios siguieron con los ejercicios de reanimación pero finalmente falleció otro de los inmigrantes ha sido atendido de hipotermia grave aunque ya está estabilizado

Voz 0230 02:35 en deportes Toni López dos partidos de fútbol esta tarde

Voz 5 02:37 las nueve el Levante Betis que cierra la jornada veinticinco de Liga Santander y a las ocho el Tenerife Lugo que se tendría que haber jugado ayer pero se aplazó por el temporal además en baloncesto a las siete de España Montenegro cuarto partido clasificación al Mundial que se juega en el Príncipe Felipe de Zaragoza ahí de motor renueva Mar Márquez hasta dos mil veinte con Repsol Honda y empieza la pretemporada de Fórmula uno coma noticias para Alonso porque ha salido la rueda de su Mclaren Renault

Voz 1667 02:57 cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:01 cafeína ser Madrid en Madrid la red de Cercanías ya ha recuperado la normalidad después de horas de retén esos por la avería de un tren ese tren de la línea C3 que se ha parado poco antes de las nueve de la mañana cerca de la estación de Atocha ha provocado retrasos en las líneas C3 C4 los sindicatos han vuelto a señalar como culpables a la falta de inversión de las administraciones y la falta de previsión por parte de Renfe y el secretario general de los socialistas madrileños José Manuel Franco ha exigido responsabilidades

Voz 6 03:26 puede ser que los madrileños sigan sufriendo y cada día casi cada día que pasa casi peor sin que nadie haya dimitido todavía ni en Fomento ni en ADIF ni en ningún organismo que tiene la responsabilidad de garantizar un servicio de calidad para todos los madrileñas para todos los madrileños

Voz 1915 03:43 la Comunida llevará comités de ética asistencial de Sara residencias y los centros de día de mayores de la región grupos integrados por médicos enfermeros trabajadores sociales e incluso abogados que según el Gobierno regional mediaron entre los centros y las familias en casos de los que se puedan derivar conflictos éticos el consejero Carlos Izquierdo

Voz 7 03:59 tiene que ver con las sujeciones tienen también en ocasiones que ver con el final de vida tiene que ver con distintos tratamientos tiene que ver con determinadas prácticas y usos médicos

Voz 1915 04:10 así se lo estamos contando en la SER la Comunidad sólo ha comenzado diez de las cincuenta y tres obras de ampliación no mejora anunciadas para los colegios e institutos de la región uno de ellos es el de el nuevo colegio público Andrea Casamayor de Paracuellos que sigue paralizado tras la quiebra de la primera constructora adjudicataria tampoco se ha puesto en marcha la ampliación del colegio Navas de Tolosa la concejal de Educación Almudena Gomez denuncia que los alumnos están desplazados son centro concertado desde septiembre

Voz 8 04:35 este dato como siempre que deberían haber determinado en noviembre y están los chicos tu ubicados otra plaza concertado Altamira y luego este año al día veintinueve de diciembre sacaron a licitación de la última fase de las Navas de Tolosa sí esperemos que las políticas para el también que en septiembre de este año este concluido

Voz 9 04:53 tenemos dieciséis grados en el centro de la capital las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviosos y tos cuando su padre le espera aparcar

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Cannes

Voz 11 05:26 áreas en la Serra Cadena SER

Voz 2 05:30 servicios informativos

Voz 16 07:41 lunes y viernes en Hora Veinticinco miércoles en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos el nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo emprendedores y startups protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional

Voz 1 10:07 la Ventana con Carles Francino

Voz 17 10:13 bivalvo

Voz 2 10:16 qué hacer amigos a la política de la trae floja Mela Mela trae al fresco Wood que miedo dos preguntas al acabar hace que yo os propongo que de aquí que digamos Valdo claro es si no parece un razonamiento muy digan que no leer

Voz 9 10:52 bueno yo creo que el arte como tal siempre arte

Voz 1 10:57 oiga la verdad

Voz 2 10:58 no

Voz 1704 11:01 ah ignoraba ya estamos en todo por la radio con Toni Martínez

Voz 0313 11:06 Pedro Aznar especialista secundar

Voz 1704 11:08 el Mundo Today como a cada

Voz 0313 11:10 suele ser un ratito con una persona a la que entrevistaremos

Voz 1704 11:13 qué pero tan sólo los abrumado en un ratito hoy esta mañana

Voz 0230 11:18 el rey de España Felipe VI y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau han viajado en el mismo autobús ha viajado en el mismo todos amigos amigas sabéis lo que significa esto prácticamente un armisticio institucional prácticamente han llegado todas las autoridades juntas en el mismo autocar un minibús en realidad al recinto donde se desarrolla el Mobile World Congress por mal nombre Congreso Mundial de Móviles en el mismo autocar iba también la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo todos juntos

Voz 9 12:04 no podemos precisar si iban cantando si iban de buen rollo que pero han llegado junto a los organizadores del congreso les han visto a todos Buene cito

Voz 0230 12:13 Colau y el Rey que historia ayer la alcaldesa no fue a recibirle luego se sentó a la mesa

Voz 12 12:20 luego habló con él

Voz 0230 12:22 esta mañana en autobús dos días más y acaban en paella

Voz 1 12:27 hombre acá en Daimiel

Voz 0230 12:44 también es posible la idea de que fueran todos dentro juntos en el autobús y nadie habla con nadie esto sería peculiar aussie hablan hoy hemos sabido que incluso los desplantes tienen un protocolo luego lo veremos mientras tanto el presidente del Gobierno Mariano Rajoy reanuda su actividad como líder internacional viajando a Túnez en mi vida

Voz 22 13:04 no no bueno Garnett no dando

Voz 2 13:08 Alves

Voz 0230 13:09 sí han hace meses que Rajoy no viaja dice que por causa de la crisis catalana sea por la crisis catalana o porque tiene que cambiar al ministro de Economía y le da pereza sea por la razón que fuera está bien que recupere la actividad porque ha perdido algo de practica el pasado viernes tuvo Mariano Rajoy una reunión en Bruselas sobre cooperación con África con una región de África llamada el Sahel formada por cinco países si salía Mariano Rajoy de esa reunión se disponía a explicar a los periodistas y se olvidó de los países suerte que los periodistas los ibais llevando

Voz 1487 13:41 es una reunión a la que asistimos la mayoría de los jefes de Gobierno en su caso jefes de Estado de la Unión Europea también representantes de Naciones Unidas con los cinco países del Sahel Mauritania Mali eh

Voz 9 13:55 sí sí

Voz 2 13:59 a Níger

Voz 23 14:02 eh

Voz 9 14:03 sí Burkina Faso respectivamente que momentos donde tendría la

Voz 0230 14:09 a Rajoy porque sale de una reunión sobre eso es como salir de una reunión sobre las vocales decir hemos estado hablando de las vocales

Voz 24 14:18 con la la ese la es

Voz 0230 14:21 no la ha

Voz 24 14:23 eh si la otra la All England

Voz 0230 14:27 no a la ya la isla ahí la isla

Voz 1704 14:30 me justa me fue gracias venga vamos twiterías

Voz 1667 14:42 en sean aunque sea lunes hay gente que aún tiene garitas dejara a como por ejemplo Calvo de la vida

Voz 11 14:48 el señor tenemos que bajar su maleta bodegas tienen bodega a mí

Voz 1667 14:54 no hay forma más bonita de acordar con tu pareja que destacan nos cuenta

Voz 11 14:58 es Paco hace la maleta que te vas a por tabaco

Voz 1667 15:01 el día aquí un buen ejemplo de saber jugar bien tus cartas el tuit desde paquete crujiente

Voz 11 15:07 cariño tú crees en Dios sí o dame a mí el paracaídas

Voz 1667 15:12 la verdad es que tienen muchísima razón este tuit miércoles diez

Voz 11 15:16 todos somos muy modernos hasta que el explota Mi corazón de Raffaella Carrá nos pilla con el puntilloso

Voz 1667 15:22 ya acabamos las tutorías con una voluntad de revisar la evolución de las especies a cargo de Joan Mamón

Voz 1704 15:27 qué dicen los monos que volvamos Casino es

Voz 25 15:33 Hugo

Voz 9 15:36 después de las tutorías como todo el mundo sabe llegan las noticias

Voz 0313 15:40 Mundo Today

Voz 1981 15:40 la organización del Mobile World Congress ordena la retirada del nuevo Samsung Galaxy presos políticos es una edición especial adaptada al mercado español con carcasa amarilla ciento cincuenta y cinco gigas de almacenamiento y un carrete de imágenes que incluye veinticuatro retratos píxel a dos entre los que figuran los de Oriol Junqueras Jordi Sanchez y Jordi Cuixart sale divorciada y con dos hijos de una sesión de citas rápidas ya no recuerda al hombre del que me enamoré hace cinco minutos se queja del Rey obligado a besarse la mano Asimismo debido al desplante de los políticos catalanes se ha estado aplaudiendo durante dos horas frente a una pared vacía niños socio pata desmonta un bolígrafo para verle las entrañas tenía las manos manchadas de tinta y una mirada diabólica los cambios sociales obligan a Telepizza a repartir las pizzas familiares en trozos y en distintas casas la nueva pizza familiar desestructurada reservará porciones sexta para el nuevo novio de papa con todas las anchoas que no quiera el resto camarera prefiere arriesgar la vida de un cliente alérgico antes de admitir que no sabe qué ingredientes llevan plato si se muere al menos sabré que llevaba frutos secos dice en una olla de Barcelona preferiría vivir en una ciudad donde no la golpearan cada noche ciudadanos concienciados han organizado una cacerolada para defender los derechos de las olla albañiles construyen un piropo de veinte metros de alto es el primer piropo de la historia visible desde el espacio intenta rebobinar una cinta de lomo para volver a comérsela se trata de una cinta de lomo con los grandes éxitos de la vaca presentan en el Mobile World Congress un Puigdemont capaz de invertirse telemáticamente tiene más autonomía que el anterior hice carga de forma independiente

Voz 0313 17:45 vamos a pasar lista como cada lunes en Todo por la radio

Voz 1704 17:48 con Pedro Aznar Francino Si se habéis enterado Usain Bolt el hombre más veloz de la historia ha dicho que ya ha fichado por un equipo de cada ficha ya fichado pero no ha dicho aún no se lo ha dicho pero lo ha hecho muy rápido y no nos hemos enterado el equipo que sea sólo necesita al portero yo symbol porque éste sigue arriba que corra ya veremos lo que pasa no por eso hoy os he traído cinco Datos alucinantes de la vida de Usain Bolt que probablemente no sabíais empezamos a contar del cinco al uno empezando por el Usain Bolt fue muy rápido desde el principio principio principio de su padre al óvulo en cero setenta y seis segundos vamos con el dúo pero cuál es real su nombre real es un Said pero él cree que se llama Usain porque de niño todos lo escuchaba con efecto doppler se directamente vamos con el número tres a Usain Bolt lo que más le agobia en el mundo es la web de Renfe no no no lo puedes concebidos como pero para aportar volcada vamos con el número dos Usain Bolt batió su primer récord del mundo júnior con dieciséis años doscientos metros en veinte segundos cigarrito incluido el número uno de los cinco Datos alucinantes de la vida de Usain Bolt es que recientemente en Madrid cuando había niveles altos de contaminación Usain Bolt tampoco podía pasar de los setenta en la M3

Voz 26 19:14 mundo

Voz 0230 20:01 todo este episodio del congreso de Móviles de Barcelona ha valido la pena sólo para conocer el mensaje que colgó Carles Puigdemont diciendo que el Rey será bienvenido el Rey de España será bienvenido a la república catalana cuando pida perdón por su comportamiento inconstitucional

Voz 1704 20:19 de padre

Voz 0230 20:22 Mon acusa al Rey de comportamiento inconstitucional bueno debería felicitarle si fuera así no es raro en cualquier caso esto es raro bienvenido a la república catalana en la película Arsénico por compasión Los amantes del cine clásico lo recordarán hay un personaje que se cree Roosevelt de cuando en cuando toca la corneta sube baja corriendo las escaleras este es como Puigdemont de cuando en cuando toca la corneta sube baje corriendo las escaleras el caso es que la alcaldesa de Barcelona no acudió a saludar al Rey en la inauguración del Congreso por la falta de sensibilidad demostrada por el susodicho

Voz 1 21:09 la poca sensibilidad que yo creo que ha demostrado

Voz 0008 21:11 el Rey con con esos hechos

Voz 0230 21:14 lo mismo hizo el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent con el agravante de que Torres no hablo durante toda la noche alcohol aussie habló le dijo al Rey que la Constitución se puede defender de muchas maneras al Rey todo el mundo lo dice cómo defender la Constitución como a los padres primerizos todos les dan consejos como la comedia de Berto de Berto Romero muy recomendable mira lo que has hecho pues todo el mundo al Rey le da consejos como todo el mundo de los padres consejo sobre el BD mes así salud donó saludo no por qué son porque son diez minutos lo explica Ada Colau el salud

Voz 0008 21:49 lo que se suele hacer o que suelen organizar no cuando vio

Voz 0230 21:52 bueno el Rey que es una especie de paz

Voz 0008 21:54 sí yo de o lo que se suele conocer popularmente como besamanos aunque no se besa literalmente la mano no pero que nos ponen en hilera eh eh ha pues a las autoridades durante cinco diez minutos los quieren hilera hasta que llega el Rey no saluda uno a uno no

Voz 0230 22:10 bueno entonces no saludo sí misma mesa los ahora Clausí conversación

Voz 0008 22:14 doy por hecho que vamos a ser todos educados y cordiales porque unos va con el cargo institucional

Voz 0230 22:19 entonces sí conversación educados cordiales no saludos y mesa no besamanos porque como dice Pablo Echenique si alcaldesa no sirva que es alcaldesa pero que no todo esto es un protocolo que es inventado pero un protocolo todavía puede ser más disidente con el protocolo Torrent no saludos y mesa no conversación no autobús en el caso de Roger Torrent presidente del Parlament nueve Sámano si mesa sin hablar es decir lo besamanos y mesa no hablar ni tampoco conversación de sobremesa no autobús esto serviría bueno es un protocolo de decías esto es complicadísimo para el socialista catalán Miquel Iceta esto le parece un despropósito

Voz 1667 23:00 yo no quiero que en Barcelona empieza a correr la especie

Voz 27 23:03 es que en Barcelona ni siquiera ese recibe bien al Rey de España

Voz 0230 23:06 la presidenta andaluza Susana Díaz ya advirtió hace tiempo sobre Ada Colau y ahora lo recuerda en tono de honda preocupación porque dice las cosas y no les hacemos caso

Voz 28 23:15 ya lo dije hace mucho tiempo no ha sido ni neutra

Voz 0230 23:19 ni imparcial el popular andaluz Juan Manuel Moreno hace una afirmación que

Voz 9 23:24 no le gusta al jefe del Estado el Rey de España no

Voz 0230 23:28 pues a nosotros y que no Kutz pues pero al Reino puede ser como los pimientos del Padrón que a unos gusta hay otros no y hubo ayer una primera reacción de nervios en el Gobierno porque os portéis malos quitamos el Congreso como cuando los padres dicen a los niños te quito el juguete hoy ha sido distinto escuchamos al presidente del Gobierno Mariano Rajoy decir que los gestos de Ada Colau no pueden en el congreso de móviles ojo al alguien

Voz 1487 23:50 luego el hecho de que alguien desconozca sus obligaciones institucionales o necesite hacerse notar es un tema menor que en ningún caso puede empañar lo más importante que es un congreso tan importante como esto en una ciudad española como es Barcelona

Voz 0230 24:07 cuidado con el alguien porque podría estar a punto de renacer la terrible civilización de los alguno

Voz 29 24:14 los algunos son una especie de ser como el de la forma del agua la peli de Guillermo del Toro pero en peligroso Guillermo al pro bajete no pero

Voz 0230 24:23 algunos son peligrosos los algo no son peligrosos porque son enemigos la realidad hay algunos que tienen como

Voz 9 24:29 bicho ante su enemigo implacable

Voz 29 24:31 que se llama la realidad no es algunos tienen malas políticas económicas van las políticas económicas de algunos nos algunos son unos irresponsables fue por la irresponsabilidad de algunos

Voz 0230 24:45 nos algunos tienen una peligrosa alianza con los sesos

Voz 1704 24:49 esos que prometen ahora el oro y el moro

Voz 0230 24:51 si los eso sí los alguno se alían se puede montar la de Dios

Voz 1704 24:55 ya no te digo si aparece alguien malo

Voz 0230 24:59 menos mal que está Puigdemont impidiendo el paso al Rey en la república catalana

Voz 9 25:07 es de las sedes de las imágenes buena buena buenas

Voz 0230 25:11 Puigdemont en Bélgica es perdiendo pasaportes de la República catalana haya afirmando que el Rey de España sólo será bienvenido cuando pida perdón por no cumplir la Constitución española la es una temporada buena de frases es a las cosas como son tenemos Artur Mas diciendo que en realidad nunca proclamaron la República hay preguntándose en voz alta esto fue un engaño los una engaño don o es una versión parece que Puigdemont seguiría engañado tendrían que llamarle decirle oye que lo de la República fue una exageración también tenemos como frase buena la de Rafael Hernando cuando le preguntan por la financiación del PP todo esto no sé si habréis notado que en los últimos tiempos Albert Rivera hasta como crecido

Voz 0779 25:54 se está hemos

Voz 1704 25:57 Llull está como venido arriba parece como que si te gusta mira que presentan vuela desde la oposición porque estamos liderando las reformas España imaginamos que no haremos y gobernó los más marginados para que se venga arriba Rivera

Voz 0230 26:15 última encuesta dice que sólo el segundo partido en Andalucía el PSOE primero ciudadanos segundo El Partido Popular tercero escuchamos la preocupación de la presidenta de Andalucía Susana Díaz

Voz 28 26:25 te dan ánimo fuerza y ganas de seguir haciendo las cosas bien me preocupa de la encuesta el derrumbe del Partido Popular puede provocarles un estado de nervio que imposibilitan un acuerdo sobre financiación

Voz 0230 26:39 aquí todo el mundo está preocupado por los demás por cierto que el líder del PSOE

Voz 1704 26:48 bueno la verdad es que no he hecho nada ayer Susana Díaz El País como me alegra decía Susana Díaz en la entrevista el país como me alegra ver que Pedro Sánchez de está haciendo lo que yo decía y añadía el apoyo e l apoyo hubiera ciudades Pedrosa cuya no apoya

Voz 0230 27:08 Rajoy advierte de una mezcla letal que nos amenaza peor que los algunos

Voz 30 27:12 ahora nos enfrentamos a una mezcla letal para nuestro país

Voz 0313 27:16 sí al socialismo se une

Voz 1636 27:19 el populismo en sus distintas versiones a lo puede ser ya Rivera también en la línea de que les

Voz 0230 27:27 me preocupa a todo el mundo le preocupa a los demás Albert Rivera le fastidia que el PSOE y Podemos estén desaparecidos porque tiene que cargar él solo con España

Voz 9 27:34 ya lo dice como que les gusta les da una rabia al PSOE Podemos es el esperas en han propuesto

Voz 31 27:40 nada más allá de la de la pancarta

Voz 0230 27:44 no no no no puede

Voz 9 27:46 hombre blandengue

Voz 1704 27:58 a poco que el Broadway con Pedro Aznar convocada Anesvad bueno todo esto el Mobile World Congress es una cortina de humo para lo realmente importante

Voz 1981 28:07 de hoy veintiséis de febrero se celebra uno de esos días mundiales no tiene mucho sentido pero ya sabes que no hay días mundiales Día mundial sólo falta el Día Mundial del Día Mundial pues hoy es de mis favoritos es el Día Mundial del pistacho

Voz 1704 28:20 eh que si estamos todos de acuerdo sens amigos y amigas un fruto seco tieso su propio día el paracetamol no tiene Día Mundial el ibuprofeno tampoco pero para que el pistacho si eso sí frutos secos estaremos de acuerdo a lo mejor es pistacho es el Barça y el Ana cardos el Madrid se van repartiendo los títulos del mejor frutos secos el país del mundo donde más pistacho se consumen esto no sé si lo sabíais es Estados Unidos y eso que dicen que el pistacho es bueno para adelgazar se hice lo comen con bacon o la doble pista que eso mayonesa y lo curioso es que el pistacho es de procedencia árabe concretamente de Irán o sea que es la única cosa árabe que en Estados Unidos gusta a todo el mundo el pistacho es el fruto seco más antiguo que se tiene constancia en La Biblia ya aparece en un pasaje en el que Jesús lo intentó abrir no pudo entonces ya se pasó al pan que era muchísimo más fácil durante el día de hoy has visto obras públicas artículos sobre lo bueno que ser pistacho pádel hacer eso sí vale una pasta Si tu colega te pone pistachos aperitivo pídele pasta porque tienes que en algunos países de Asia el pistacho está relacionado con la suerte si les sale cerrados se considera un mal augurio o petición absurda

Voz 32 29:44 su popular Keiko T

Voz 1704 30:17 un pistacho un hoy que eso es tirar el dinero maldita sea

Voz 32 30:27 vista él guasa bien caca a Huete un fruto seco y fuerte y esconder a continuación lo leído eh

Voz 1704 30:45 es nula

Voz 32 30:50 el pistacho a Vila que consta que no le no de mando se lo echaban el Darling Lili sí ha

Voz 1 31:20 quiero Stevie Wonder Semper ABC

Voz 1 35:48 vamos a escucharlas

Voz 38 35:53 ocho

Voz 1 35:58 pero Carlas Francina

Voz 0313 36:12 cinco y treinta y seis minutos de la tarde cuatro y treinta y seis en Canarias enseguida saludamos a nuestra invitada que está en los estudios de Radio Zaragoza pero antes especialista secunda

Voz 1 36:20 dios

Voz 1667 36:29 bueno vamos a hablar de psicología deportiva entre otras muchas cosas y estáis son conmigo de acuerdo en que existen pocas guerras psicológicas más intensas que en la que se declara entre un portero y un delantero en un penalti decisivo

Voz 0313 36:41 verdad que uno y otro te tratan de intimidar

Voz 1667 36:44 Se con mira Haditha frases citas con gestos cuidado en esta guerra porque esta guerra suele tener consecuencias nefastas me acompaña Xuso manos de hierro Valerón es un portero que debido libró una batalla buenas tardes

Voz 11 36:58 a sarda o lo he visto una batalla psicológica terrible

Voz 1667 37:00 en un penalti verdad estábamos a la tanda

Voz 11 37:03 penalti a cuatro cuatro otra penalti no hubo penalti otro lanzó cuando se acerca el delantero al penalti le sonríe y empezar lo que son las provocaciones me dice por la por la derecha atrapada a meter miedo a la derecha de espero le digo vale no las matemáticas firmó un gol arcoiris matado ahí Sarriegi por eso o Torrado dice lo lo voy a marcar cada vez se acerca más sigue la pullitas cada vez más cerca frente a frente retando no Saeco con la mirada nos insultaron gilipollas Mamón azotar el hombre decisivo más no se podía haber el el el fulgor de los gente llevando sus ojos las punta de la nariz que My pasó lo que tenía que pasar es Nos basamos apasionada me enteré como nunca nadie sabe esa en la vida mi sensación partía como comerse un melocotón en verano o que jugoso no tuvimos ahí basándonos más de un minuto daría un beso eterno no ella luego nos reímos ahí agarrada de la cintura entre risa nerviosa nerviosas eso nos prometimos amor hicimos planes de futuro ya para toda la vida tenemos un buen rato agarrados de la cintura hablando de nuestras cosas nuestro futuro el día colorados no muy no de colorao interesa muchísimo

Voz 1667 38:13 la reacción de los demás que estaban allí en el partido

Voz 11 38:15 aquella fue una maravilla eh si se la jugadora no aplaudían de los dos equipos gritaban viva Urra vive Dios que nos rodeaban que volvía pública en pie aplaudiendo al estadio la megafonía puso música preciosa

Voz 0779 38:28 eh atribuyeron este megafonía hace se adelanta ni pienso allá fue el triunfo de del amor desde luego que sí lo los que bonito Árbitro

Voz 11 38:42 pues el árbitro tuvo que intervenir una pero de buen rollo y buen rollo reveses y se secándose las lágrimas compañero estaba emocionado sí dijo que se alegraba mucho para nosotros pero bueno que faltaba un penalti que había que se agarrados de la mano fuimos hacia la pelota

Voz 1667 38:58 el poquito con esta música se desde que bonito

Voz 11 39:00 me voy a perderse eso eh yo a Messi me sitúen la en mi portería a portería no de zaguero zaguero sí vale el cancerbero también ver doble doce recordemos tratando de penalti estaba empatada el último penalti en marcarnos y entonces decidió tirarlo fuera para que el Madrid ganara a mi hijo

Voz 1667 39:18 que quedar en paralelo que me sentara junta

Voz 11 39:21 lo amor dado yo lo quiero esperar entonces ahí en las

Voz 0230 39:24 pero Pita no son reímos

Voz 11 39:27 miramos a los ojos

Voz 0779 39:29 y ahí lo pudo haber claro como que ahí lo pude ver que el amor sonoro

Voz 11 39:33 Inspección aquel que dices me levanté un bingo eso lo oyes disparo como una potencia estrellar contra el palo contrario dices tarde pero no llegue a tiempo entonces la pelota dentro como un hemos El Salón salió corriendo fuego en donde el fuego y salió corriendo hacia sus compañeros a celebrar la clasificación cubrimos todo era una mentira todo loco besos la sonrisa las promesas los bombones bom nos movemos no sendos el banquillo me regaló una caja con una carta con una carta lo tenía todo preparado no era un plan un plan vale yo caí como una colegiala me doblegó emocionalmente me manipuló esto

Voz 1667 40:14 poco como te llevabas Xuso si esto es un es

Voz 11 40:18 el uso de la psicología en el deporte muy sofisticado y merece mi extremadamente cruel que te dijeran los de tu equipo cuando vieron que aquello era todo una mascarada no la entendiera perfectamente ella hubiera hecho lo mismo tumba el fútbol el mundo del fútbol cuidado jugadores y seguidores es súper comprensivo con el amor sobre todo con lo haremos sexual si eso es verdad Itt recientes de algo a pesar de que perdisteis el gol lo andado para que yo jugué las cartas con el amor no aposté perdí

Voz 0230 40:42 eso es todo

Voz 1704 40:44 de rabia da un poco de rabia

Voz 1667 40:47 devuelto llamaras tiene contacto con el delantero

Voz 11 40:49 a nada a nada porque de hecho en cuanto le le le vuelva a verle arranca con la nuez con unos alicates normal que no te llamen pues Xuso mucho

Voz 1667 40:57 además gracias por compartir con con toda la gente de La Ventana está emocionante

Voz 11 41:00 gracias a vosotros por pagarme el taxi la merienda y este abrigo maravilloso digo los tíquets aquí

Voz 0313 41:05 a Olga Nebra ahora viene del ganado

Voz 1667 41:08 era buscar desgracias que uso ante se

Voz 0313 41:10 los tíquets Olga Nebra tiene que presentarnos como siempre a través de la música el perfil de nuestro nuestra invitado de hoy

Voz 3 41:16 la música puede alimentar positivamente el alma Patricia Ramírez será nutre con canciones que le ayudan a dar pasos firmes en su

Voz 39 41:24 Biden Hero abrir el mundo Bossi

Voz 1636 41:30 esta canción de Borja Navarro se la dedica a sus padres y a ella misma por qué hablas de eso de lo esencial de la vida las cosas sencillas

Voz 39 41:42 Serra es su ídolo con mayúscula cuenta

Voz 1636 41:47 con valores que para ella son esenciales en la vida la actitud que tenemos ante ella que el valor que tiene esas

Voz 40 41:55 pequeñas cosas que nos deja una huella

Voz 0230 41:58 en el alma unos

Voz 41 42:02 que los demás Mato ya

Voz 1636 42:09 hoy puede ser un gran día estais la imagen que le devuelve el espejo a Patricia

Voz 9 42:14 cada mañana cuando respira hondo y sale a correr por la ribera del Ebro

Voz 2 42:19 hoy puede ser un gran día

Voz 17 42:22 no

Voz 1636 42:22 de esa canción de Los Panchos la escuchaba en casa antes de que sus padres se separaran tenía cinco años recién muerto Franco Patricia me cuenta que alimenta recuerdos buenos y malos del pasado y que además también degenera una conexión con la nostalgia

Voz 42 42:43 eh en este recorrido

Voz 1636 42:50 un deseo casarse con su pareja con esta canción sonando de fondo eso sí deberá compartirla con su otro amor Joan Manuel Serrat

Voz 17 43:05 en donde sí sed

Voz 0313 43:15 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Patricia Ramírez

Voz 1 43:21 buenas tardes

Voz 43 43:22 buenas tardes qué motivo que bonito es mucha claro

Voz 0313 43:24 hola precioso Patricia que fue psicóloga deportiva de equipos de fútbol como el Mallorca como el como el Betis que ahora es de deportistas de alto rendimiento vas imparte conferencias talleres y todo eso viene presentarnos un libro que propone un reto si saliera a vivir qué harías para tener un día pleno esto además se que durante el proceso de creación y lo lanzase en las redes sociales y que te respondieron así un poco de todo no general Patricia por dos agentes apuntaba

Voz 43 43:51 la gente respondió cosas muy sencillas que yo creo que todos tenemos acceso a ellas tomarte un café tranquilo pasear por la playa darte una ducha sin prisas poder leer un periódico no sólo sea cosas que realmente podemos hacer a diario que Silos tuviésemos como innegociables seguramente y prioridades la establece haríamos un ratito y harían que nuestro día fuese más pleno pero con el ritmo esté que llevamos el cerebro multitarea ABC los detalles de la vida se nos olvida

Voz 0313 44:17 eso quería preguntarte por qué no hacemos esas cosas porque no podemos porque no caemos en ellas

Voz 43 44:22 porque no caemos nos metemos en una mala rutina en la que equivocadamente nos metemos prisa pensando que llegaremos antes ahorraremos tiempo cosa que no es cierta porque además se ahorra son diez minutos que luego no saben lo que hacer con ellos Si al final es el mal hábito o no yo creo que para poder cambiar estos hábito buenos que requieren poquito tiempo pequeños momentos de felicidad al día hace falta plantearnos nuevos en una lista tener un compromiso con ellos dedicarnos ese tiempo pero es una cuestión de

Voz 0313 44:49 de de organizarnos mejor o de actitud o una mezcla estos dos

Voz 43 44:54 las dos cosas no la la gente suele decir que no tiene tiempo y es cierto que hay personas que planifican su día para que quepan

Voz 1915 45:00 cosas que de un día de treinta y no lo tiene

Voz 43 45:03 a ello tenemos que saber establecer prioridades y hacer renuncias no se puede hacer todo y luego también tiene que ver con la actitud porque hay mucha gente queriendo vivir una vida un poco más saludable queriendo leer un poquito más queriendo hacer cosas que enriquezcan su mente pero luego nos metemos en una rutina en la que te tumbas en el sillón coger las redes sociales con la televisión terminadas bueno pues invirtiendo un tiempo del que luego no te sientes muy satisfecho

Voz 0313 45:24 hay una pregunta que plantea el libro muy interesante empecé casi decisiva cuando nos invitas a plantearnos lo siguiente esto qué te preocupa hoy mañana valdrá la pena si esto lo hiciéramos con con una cierta frecuencia yo creo que el resultado sería espectacular

Voz 43 45:40 sí porque terminamos dándole la conducta este rumiar no que es horrible hiela incrementa nuestro nivel de ansiedad rumiar y rumiar primero sobre cosas que no siempre controlamos no dependen de nosotros sobre cosas que dentro Un tiempo no van a ser tan importantes cuando tú miras atrás dices madre ya que perdí toda la semana que te falta de sueño que estuve dándole vueltas a esto o que sea solucionado solo o que no tiene solución pero en ese momento sino sabes dejar de rumiar que hay forma de hacerlo al final termina quitando el hambre el sueño y las ganas de hacer cosas que valgan la pena

Voz 0313 46:11 pues el hoyo patricios trabajado decía antes que como psicóloga en varios equipos de fútbol que que aporta o que hace una psicóloga que que no puede hacer un entrenador cuál es el valor añadido

Voz 43 46:21 bueno el psicólogo como ha hecho una carrera de Psicología del Deporte pues maneja una serie de variables psicológicas como es la atención la concentración la percepción la rapidez la toma de decisiones y saber sobreponer te ante ante una caída aprender a gestionar eficazmente el error saber mantener la ambición cuando lleva una buena racha son variables que casi todas tienen una base neurocientífico doce hay que entender el cerebro y saber cómo funciona el comportamiento humano para poder trabajar las no siempre hace falta que un jugador tenga falta de confianza o fracase el cerebro como esta en plástico nosotros podemos entrenarnos para que tenga un poco de concentración más para que esté más atento para que sepa decidir más rápido para que sepa no rumiar un un error como el penalti que le marcaron a este pobre Xuso no que uno pueda sobreponerse y seguir jugando incluso estuvo en el final del partido el pobre hombre ya tenía claro

Voz 44 47:11 es amoral jocoso alguna apartahotel amor algunas con una historia parecida a la de si no la verdad es que no claro con el teléfono ya porque uno uno de los códigos además cuando hablas

Voz 0313 47:25 de en fin de de examinar de bucear en en fin en el interior de un deportista las caídas y tal es el concepto de rival es lo mismo un rival con adversario sea cómo se prepara eso cómo cómo tienes que ver al que tienes delante es como un adversario como rival

Voz 43 47:40 yo creo que como un rival no yo que yo creo que tenemos que sobre todo respetarlo porque el momento en que tú pierdes el respeto al rival pensando que puede jugar peor que tú competir peor tu cerebro de una forma no conscientes se relaja y al relajarse no es capaz de dar todo el potencial que uno tiene entonces el revés el rival hay que empezar por respetarlo Sí Se puede pues por supuesto cuanto más información tenemos ante una situación no ante una competición más seguros y controlado nos sentimos pero no siempre el rivales controlable

Voz 0313 48:06 eso eso valdría Prado sino que depende de ti y eso que dices valdría para jugadores y aficionados también bueno eso sería sería lo deseable no

Voz 43 48:13 sí lo que pasa es que claro la afición dicen que la afición es soberana no iba dentro del del mundo del deporte de alto rendimiento se mueven tantas emociones y tantas pasiones que a veces confundimos el saber estar con la pasión

Voz 0313 48:24 el otro día leí una entrevista con Gianfranco Zola que eso era es un centrocampista italiano buenísimo que jugó la selección dio muy fino muy bueno decía que le había costado mucho quiero ha costado años incluso superar no hablaba de depresión pero casi cuando dejó de ser profesional deportista de elite el cambiar de tapa quiero costó muchísimo cómo se hace eso Patricia

Voz 43 48:43 sabes por qué porque hay muchos jugadores que son que confunden ser jugador con ser persona ir cuando dejan de jugar se piensan que todos su valor que tenían como jugador de repente se pierde entonces tenemos que trabajar con los jugadores cuando están en activo para que sepan que su valor está por ser persona que la vida te ha dado un talento que tú has podido desarrollar gracias a una serie de valores que pertenecen a tu persona como es el sacrificio la disciplina el el compañerismo que eso lo vas a seguir manteniendo lo ideal en ese momento en el que uno empieza en acabar su carrera profesional es empezar a soltar de un lado y coger de otro volver a ilusionarnos con un proyecto ya sea una carrera una empresa con un con un proyecto para que cuando suelte es no te vea solo

Voz 0313 49:23 leí en alguna entrevista que te hicieron admitía que te encantaba a celebrar los triunfos con los jugadores de los equipos donde habías trabajado eso lo echas de menos

Voz 43 49:33 pues la verdad es que la dinámica un vestuarios echa de menos se echa de menos porque hay emociones muy intensas y tú cuando vives emociones intensas al final terminas teniendo mucha complicidad ahí lazos emocionales con con esa gente con la que trabajas también los momentos malos te unen muchísimo no porque en ese momento sólo sólo tú y sólo la gente que está dentro comprende lo que se está sintiendo desde fuera no se puede ver eso lo echo de menos pero también es cierto que dejar dejar de trabajar dentro un equipo me ha dado mucha calidad de vida sí sobre todo familiar no poder yo no yo no pasaba un fin de semana con

Voz 0313 50:05 claro claro claro viajas el día anterior del partido

Voz 43 50:07 el partido vuelves al día siguiente a veces hay viajes larguísimos disfrutar de la familia para mí ahora es un regalo

Voz 0313 50:13 los hombres los jugadores te aceptaron siempre correctamente bien por ser mujer

Voz 43 50:17 los hombres me aceptaron porque soy psicóloga no porque soy mujer pero pero sí mira yo creo que dentro alguien yo me eduqué con mi padre con mi hermano a mi hermano les encanta el fútbol así que vivido el futuro toda la vida entonces cuando yo entro en un vestuario como psicóloga me gustaba el fútbol hizo me gustaba sabía vender su idioma osea los términos que utilizaba sabía las reglas del juego y me apasionaba yo creo que yo viera una una profesional que entendía el trabajo que estaban ejerciendo y que tenía mucha motivación y mucha pasión por ayudarles a aprender a pensar de una forma distinta a manejar las emociones a cambiar conductas que les ayudase a tener mayor regularidad en su profesión

Voz 0313 50:56 oye Patricia no te has planteado nunca ser psicóloga de político

Voz 1 51:00 no no me gusta nada yo para trabajar y ahí uno

Voz 43 51:06 porque yo para trabajar en algo tengo que sentir pasión ya no siento pasión por la política la sentí cuando tenía dieciocho años yo decía que quería ser presidente de España tú fíjate qué barbaridad me encantaba la política me encantaba

Voz 0313 51:17 salió pero les iba

Voz 43 51:20 seguro que hoy ha sido nefasta soy como muy transparente pero no no no no es algo que me me afecta no no no no me atrae nada

Voz 0313 51:27 en qué momento te les encanta este tanto como cuentas de la política lo fue momento fue un proceso

Voz 43 51:32 ha sido un proceso cuando he visto que por un hoy por un lado hay mentiras y faltan valores entonces para mí como lo de la escala de valores es algo tan

Voz 0313 51:37 por tanto en la vida y me llames

Voz 43 51:39 igual que de un lado y de otro me siento totalmente defraudada cada vez que escucho algún político tengo la sensación de que están haciendo como una competición de a ver quién es más irónico a ver quién tiene la broma graciosa a ver quién ataca mejor y solucione yo escucho poco

Voz 0313 51:51 yo no yo no quiero es que tendría como profesional para decir oye mira esto que estás haciendo no por aquí no va bien

Voz 43 51:57 pero yo creo que una persona consiga hacer bien su trabajo cuando disfruta de lo que hace yo no creo que fuese a disfrutar ahí

Voz 1704 52:03 valor

Voz 0313 52:04 estamos en tiempo de ruedas de prensa entramos en tiempo de prensa aquí pregunta todo el mundo el primero Kike va

Voz 1915 52:10 sí es muy fácil cuál es la canción infalible para poner en El Vestuario salir al campo hecho o echa una fiera

Voz 44 52:17 mira de Aida usted es que no haya

Voz 1704 52:21 hicimos una pregunta

Voz 44 52:27 Leonard Cohen no sí pero no en el vestuario global que es un partido por favor más preguntas Arman

Voz 1667 52:33 hola Patricia mira yo que te tengo aquí voy a hacer una una pequeña consulta gratuita tengo un problema vivo rodeado de Ranieri

Voz 1 52:42 yo también soy una

Voz 1667 52:43 vale entonces no sé si soy un caso perdido o no pero no encuentro el más mínimo placer ni beneficio a la práctica deportiva pudo hacer algo no es ni siquiera lo intento

Voz 43 52:55 no no primero puede leerte un capítulo que hay en mi libro sobre cómo motivado tal hacer ejercicio imbécil porque porque mira porque los beneficios del ejercicio físico en el cuerpo los conocemos pero si tú supieses cuáles son los mentales como mejoraría tu salud mental y como mantelerías tu cerebro joven buscaría es la motivación aunque fuese haciendo zumba

Voz 44 53:12 el interés cubierta menos claro

Voz 1667 53:16 espero que me mentalmente sí acabó agotado que qué beneficio Quique placer en agotamiento

Voz 43 53:21 no no no el agotamiento no lo que es la atención la concentración tu nivel de bienestar en tú sabes lo que llegar a Mayor como mi abuela con noventa y cuatro años con un cerebro privilegiado que tengo