La Ventana (26/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1667 00:10 son las seis las cinco en Canarias tenemos cita en Bruselas estamos pendientes de la comparecencia de Luis de Guindos en el Europarlamento el todavía ministro de Economía español vuelve a pasar el examen de la cámara como futuro vicepresidente del Banco Central Europeo corresponsal Griselda Pastor

Voz 3 00:38 es un placer para mí comparecer de nuevo ante esta comisión para la presentación oficial de mi candidatura a la vicepresidencia del Banco Central Europeo mi intervención inicial comenzaría haciendo unos breves comentarios

Voz 0738 00:53 y es que el Europarlamento que prefería el irlandés dijo que los dos eran válidos algo que el aún ministro confía en ratificar aquí especialmente si se confirma la abstención del Grupo Socialista y sin que de momento Draghi que ha comparecido antes que él haya aceptado hacerle ni un solo halago

Voz 1667 01:10 en Cataluña Esquerra Republicana avanza un inminente acuerdo de gobierno con Cataluña y la CUP el portavoz de los republicanos Sergi Sabrià ha explicado que ese acuerdo incluyó una investidura en el Parlamento el reconocimiento de Carles Puigdemont el reparto de las

Voz 4 01:23 desde del nuevo Gobierno estamos en este momento

Voz 5 01:25 todo muy optimistas creemos que estamos muy cerca que debemos seguir actuando con discreción y con rigor que queda muy poco por cerrar y esperemos que podamos convocaron en breve y anunciar un acuerdo definitivo

Voz 1667 01:42 nuevo revés a los planes de Donald Trump contra la inmigración en Estados Unidos el Tribunal Supremo norteamericano ha avalado la continuidad del planta que protege a los jóvenes migrantes de la deportación Tram quería anularlo a partir del próximo lunes corresponsal Marta del Vado

Voz 1915 01:57 así es el Tribunal Supremo ha rechazado la orden de la administración de Donald Trump de revisar las decisiones de los jueces de California y de Nueva York de paralizar el fin de DACA esa visa temporal que tienen unos setecientos mil Dreamers esto quiere decir que DACA va a seguir vigente a nivel nacional a partir del cinco de marzo un revés para Donald Trump que había puesto esa fecha para eliminarlo por lo que miles de Dreamers que llevan décadas viviendo en este país iban a perder sus visas temporales por decisión del presidente y ante la incapacidad de los congresistas y senadores de llegar a un acuerdo legislativo para regular su estatus migratorio

deportes Toni Elías el Atlético de Madrid acaba de hacer oficial el traspaso de Yannick Carrasco Eneko Gata Gaitán al Dalian de la liga china a la operación ronda los cincuenta millones por los dos jugadores además esta tarde a las nueve Levante Betis en Liga Santander llegas ocho Tenerife Lugo de Liga Un dos tres de baloncesto a las siete España Montenegro de clasificación al Mundial

Voz 1915 03:01 madre en Madrid se lo venimos contando en la SER Podemos va a solicitar la creación de una comisión de investigación sobre las condiciones de seguridad en el metro la formación morada quiere activar la después de conocerse que la dirección del suburbano lleva diecisiete años sin medir la presencia de gas radón en sus instalaciones la formación necesita el apoyo de al menos dos quintos de la Cámara pero de momento ningún grupo ha manifestado si lo apoyará aunque el PSOE se ha mostrado preocupación por la situación el portavoz en la Asamblea Ángel Gabilondo

Voz 0738 03:25 los rica pues yo que se estudia a fondo

Voz 6 03:28 términos en que encontraremos el consenso para hacer lo que se estudia a fondo la Xunta a mi me parece que la propuesta de Podemos es pertinente la forma concreta en que debe hacerse esto lo deliberar hemos

Voz 1915 03:40 el Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital cuestiona la honorabilidad de Pedro Almodóvar para que pueda ser nombrado hijo adoptivo de la ciudad por tener una sociedad radicada en un paraíso fiscal la propuesta irá al Pleno del próximo miércoles con el apoyo de todos los grupos salvo el PP que todavía no aclarado suposición su portavoz José Luis Martínez Almeida

Voz 7 03:57 eso desde luego de que nosotros hubiéramos propuesto una persona con estos condicionantes estoy completamente convencido de que la izquierda se hubiera levantado en armas ya sabemos cuál es la doble moral cuál es el doble rasero que utiliza habitualmente la izquierda en este tipo de cuestiones y por tanto como digo nosotros estamos todavía no hemos decidido el voto respecto de Pedro Almodóvar

Voz 1915 04:18 las líneas C2 y C7 de Cercanías están sufriendo retrasos por una avería en la estación de El Pozo esto después de que esta mañana los usuarios de las líneas C3 y C4 hayan estado atrapados durante más de cincuenta minutos por otra avería esta vez en la línea hace tres cerca de la estación de Atocha los sindicatos atribuyen la situación a una falta de inversión técnica y de personal Juan Jesús García es portavoz del Sindicato Español de maquinistas

Voz 8 04:39 la desinversión que está llevando a cabo y eso hace que todos los días hay averías una manera contrastó Hay practicamente que priorice diaria tenemos problemas con el material pero algunos casos por falta de piezas y luego también tenemos falta de personal

Voz 0313 05:11 es todo seguimos pendientes de la última hora en no

Voz 1667 05:13 la web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las siete a las seis en Canarias en la SER

Voz 11 05:28 Carles Francina

Voz 0281 05:37 hombre sí

Voz 11 05:40 a en

Voz 12 05:43 sí sí

Voz 11 05:46 eh

Voz 13 05:47 E T y todo

Voz 11 05:58 o ahí que sí

Voz 2 06:05 abrimos esta tercera hora de La Ventana

Voz 0313 06:06 la mirada puesta en los libros hoy en quiénes escriben libros ya sea novela o poesía pero con una pregunta ocurre un enfoque muy concreto ser migrante o hijo de emigrante condiciona influye a la hora de escribir de contar historias de transmitir sentimientos enseguida se lo preguntaremos a nuestros sindical que estarán como siempre con Benjamín Prado y con Javier Sagarna el director de la Escuela de Escritores porque presionó lo recuerdan como cada lunes tenemos también el concurso de Relatos en cadena

Voz 11 06:31 qué

Voz 25 10:31 unos seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias es curioso ahora que se ha puesto de moda cuestionar la obra de cineastas escritores pensadores de cualquier artista o creador a la luz de sus andanzas personales

Voz 0313 10:43 me pregunto qué pasaría si ese retrovisor no tuviera límites para enfocar el pasado no oiremos a La Ventana aún caso un ejemplo de los de los vuelos de los que pican y que además incluye una historia de de matrimonio de conveniencia protagonista pues pueden atarse los machos don Francisco de Quevedo

Voz 26 11:03 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 11:19 no me lo más estrafalario que hizo Francisco de Quevedo en su vida fue casarse Il semejante extravagancia se registró el veintiséis de febrero de mil seiscientos treinta y cuatro aquello iba a durar nada menos porque Quevedo era un soltero feliz y gamberro y un pedazo de misógino y encima la novia no les gustaba

Voz 12 11:40 dar pero nada así que a qué vino aquello

Voz 1626 11:43 casarse a los cincuenta y cuatro años con una viuda con hijos que ya no cumplía los cincuenta que vivía en un pueblo de Zaragoza pues también se lo planteó Quevedo porque a los dos meses de la boda salió porque

Voz 2 11:53 se llaman llaman con guía

Voz 1626 12:14 el Quevedo provocador amante del impúdico un tipo capaz de escribir Gracias y desgracias del ojo del culo librito dedicados sin cortarse un pelo a una tal Juana montón de carne mujer gorda por arrobas ahora esta prenda digo va pasa por la vicaría cómo justificar lo escrito hasta entonces cosas como que a los hombres que se casan los había de llevar la iglesia con campanillas delante como a los ahorcados también dijo que prefería haber un cura en su entierro antes que en su boda y que mejor se le Lara en la lengua y las palabras antes de dar el sí Quevedo cuando no estaba en una taberna andaba por un lupanar fumaba como una chimenea bebía más que fumaba osea que si Francisco de que Bebo como los llamó Góngora si caso fue porque lo enredar y es que hacía dos años que era secretario del Rey Felipe IV y había que mantener las formas había que casarlos la víctima fue doña Esperanza de Mendoza

Voz 2 13:24 Quevedo era amigo del duque de Medinaceli

Voz 1626 13:27 la esposa del Duque amiga o conocida a su vez de la señora doña Esperanza presionó a su marido para que presionara a Quevedo y se casará con esta mujer que necesitaba salir de la Viudes Matrimonio de conveniencia vamos el duque de Medinaceli por no ir más a su esposa convenció a Quevedo para que se casara el Quevedo se casó que el veintiséis de febrero plantó a su mujer en abril y no paró hasta conseguir el divorcio para borrar esa mancha de su currículum por fin volvía a ser el de siempre el que escribió que prefería un bárbaro otomano antes que un y meneo tiran Jo

Voz 2 14:00 lo llaman desde

Voz 28 14:07 luego Quevedo no pero vaya pedazo escritor también ya lo dice el refrán lo cortés no quita lo valiente por cierto hablando de escritores

Voz 29 14:18 ya no está y siente escribía para poder adquirir la obra quiero vivir para acordarlo La Ventana de los libros

Voz 0281 14:28 Prato

Voz 2 14:34 equipo fueron menos Varejao indicó digo ni sí

Voz 28 14:48 Benjamín Prado buenas tardes amigo qué tal Carlas qué tal cómo va eso que te parece lo de Quevedo bueno lo de Quevedo no me sorprende nada de uno de los poetas más sorprendentes de la historia de la literatura

Voz 0281 14:57 la la verdad es que las intrigas palaciegas de pista vez entre Quevedo Lope Cervantes son en sí mismas una novela no sé si decirte de miedo no quebrantos los muy malos

Voz 28 15:08 oye pero él personalmente aquí en riesgo el tipo pesa bebía fumaba era infiel pero algo malo tendría también no Javier Sagarna buenas tardes Jódar

Voz 0313 15:17 la le preguntamos como siempre al director de la escuela de escritores que tras han comportado a los oyentes que escriben esta semana que participar en el concurso de ambos de final estamos

Voz 28 15:24 el sumaban osea que están escribiendo

Voz 4 15:28 están tienen por delante hasta el próximo jueves para mandarlos según su relato con la siguiente frase pero sobre todo de muchos nervios claro que vamos a por el sexto finalizó

Voz 0313 15:35 esperando el récord de participación para la próxima semana Direct

Voz 4 15:38 hombre yo ya señora si no lo conseguimos después de cómo vamos

Voz 0313 15:41 que no se puede consecuencia de los relatos viene más tarde esa tarde hemos reunido a tres escritores que tienen algo en común son hijos de inmigrantes de lugares distintos con historias diferentes hacen cosas distintas también algunos nacieron en el país a sus padres otros lo hicieron ya aquí sea como sea son algunas de las voces pues más potentes de sus generaciones también distintas ya han roto ese siempre es buena noticia tópicos estadísticas y prejuicios

Voz 0148 16:08 hablaré para vosotras hermanas

Voz 0313 16:10 hablaré para deciros cuánto queréis escucho

Voz 0148 16:13 hará esta voz míos narrará los hechos que desconoce desde aquella que salió del mismo vientre que vosotras dad mete para calentar mi lengua y cerrar la puerta porque estas palabras mías no pueden salir de aquí son sólo para vosotras vosotras que podéis entender la sin guardarlas sin revelar las al mundo que todo lo juzga seguro que os acordáis del inicio reliquia existe o reunir estéis todas el día de mi partida aquel día en que se me hizo en la garganta un nudo as pero y seco que no lograba deshacer con toda el agua fresca del pop

Voz 0313 16:49 esto que estamos escuchando es un fragmento de madre del hecho y miel la última novela de Najat el ya te las mi nació en en Marruecos a los ocho años se trasladó a Vic cerquita de Barcelona estudió filología

Voz 0978 17:01 sí árabe en la Universidad publicó su primer libro

Voz 0313 17:03 la catalana en dos mil cuatro y en dos mil ocho ganó el premio Ramon Llull con el último patriarca ha sido mediadora cultural y actualmente colabora con el periódico The

Voz 28 17:12 Cataluña está en los estudios de Radio Barcelona Najat buenas tardes hola hola buenas qué tal cómo estás cómo cómo va eso

Voz 30 17:19 es muy bien oye la la pregunta que planteaba

Voz 0313 17:22 Víctor abrir esta tercera hora de programa de si el el el ser hijo de de personas que han tenido que emigrar condiciona o influye de alguna manera a la hora de de construir historias de transmitir sentimientos Tucker responde a eso

Voz 22 17:34 bueno yo creo que cuando uno quiere ser escritor lo sensoriales que pueda tener un una mirada un poco distante sobre la realidad que se pueda mirar

Voz 30 17:44 las cosas desde puntos de vista diferentes a los que hemos nacido de la emigración eso tenemos que hacerlo desde desde del desde el principio de de toda una desde cuando somos niños porque que tenemos que acostumbrarnos a entender realidades muy distintas no voy a comprender los valores que bueno que rigen dentro de casa fuera de casa y de alguna manera no no se nos acostumbramos a esa agilidad mental no incluso a nivel lingüístico depende de la lengua de tu lengua de procedencia no si vienes hablando inglés igual no te cuesta no sé igual tienes muchos recursos al alcance para poder hacer ese ir y venir entre dos lenguas pero en mi caso que que la lengua familiar es es el rifeño que además es una lengua oral entonces se te vas construyen

Voz 31 18:35 tampoco eh una lengua tu a tu medida no oí

Voz 30 18:39 a mí personalmente me ha

Voz 31 18:41 sirvió mucho a la hora de escribir porque me dan me daba unos recursos

Voz 30 18:45 esos impresionantes me da mucha mucha creatividad no mucho mucho

Voz 0313 18:50 es con las que jugar leyendo extra a esta tarde en La Ventana hemos dicho que teníamos tres invitados vamos con el segundo

Voz 0978 18:56 ya todo es mentira lotería los Reyes los ya empieza mañana hoy salimos pero de una página más y me duermo estas la última venta Mi casa ahí vemos una peli no te quiere tanto son mentiras pero contigo yo llegué a hacerlas todas

Voz 0313 19:16 Estados corresponde a Miguel gane Miguel nació en Rumanía en dos mil dos sus padres llegaron a España él aprendió español directamente con la poesía es una de las voces de lo benjamines ese tiempo viene proclamando como la nueva poesía de hecho su primer poemario con tal de verte volar editado por Aguilar lleva ya catorce ediciones de Madrid menos Miguel buenas tardes bienvenida La Ventana Costas

Voz 0978 19:37 buenas tardes muchas gracias al cuando vuelve acompañaron

Voz 0313 19:40 oye lo de lo de aprender un idioma a través de la poesía alguna vez lo comentábamos también con Javier y con Benjamín no no no es algo frecuente como como te digo por ahí o por qué te enganchó

Voz 0978 19:49 eso precisamente no es una cosa muy extraña yo mis padres me habían puesto un profesor particular Rafael nada venía a mi casa y me me me enseñaban español entonces lo que él hacía era escribir poemas hace hacía ya muchos años de me me mandaba los poemas llamarle y al día siguiente subrayaba las frases las palabras que yo no entendía entonces nosotros poníamos hablar sobre cada una de las palabras Cabanas frases que que él escribía con lo cual digamos eso yo fui adquiriendo un poco esa capacidad de comprensión lectora sobre todo a la par yo dije pues yo también quiero y me puse a escribir también mis mis propios poemas

Voz 0313 20:24 la pregunta que le planteaba antes a nuestra invitada

Voz 0978 20:27 lo que he puesto ahí como un poco

Voz 0313 20:29 lo general para para arrancar la conversación de sí influyen mucho o poco a la hora de ponerse a escribir el lugar de procedencia las circunstancias que responde a Soto si yo creo que sí sobre todo esto es que todo es mentira que escucha

Voz 0978 20:42 por eso precisamente no pero yo creo que sí sobre todo para yo estoy tanteando un poco la novela ahora también hizo me identifico mucho con lugares con personajes

Voz 32 20:53 sí es todo muy literario pero creo

Voz 0978 20:56 sí creo que influye bastante eh

Voz 32 20:59 eh yo lo he visto en la puerta

Voz 0978 21:01 decía al principio sobre todo cuando yo no conocía mucho España cuando yo no conocía mucho las costumbres aquí pues escribía sobre cosas de allá pero ahora por ejemplo sí que he dejado perdió pues un poco es a raíz de de de Rumanía

Voz 0313 21:15 a ver vamos con el tercer invitado venga

Voz 33 21:18 el olvido es una herida en la que nadie salga envasados aún vacío de cimas inmensas como rutinas en soledad que impuestos Si robados ligados al no ser convencidos del no preguntar sumisos de querer abarcar una nada doméstica porque si todo es casual y tiene un porqué entonces la culpa es nuestra marcados por un mercado de vanidades aceptamos la careta y el cansancio entre las compramos la seda en el estraperlo baratos de crecer pisando

Voz 28 21:55 yo esta voz es la de estándar al Chet nacido en Palencia hijo de madre española y padre sirio poeta también tiene cinco libros publicados el último en dos mil diecisiete Se llama la risa fértil y regenta además un bar en Madrid el bar aleatorio en el que siempre o casi siempre hay recitales poéticos escándalo tardes bienvenida La ventana cómo estás amigo qué tal

Voz 0313 22:17 hoy un bar con recitales poéticos tiene algún tipo de de público especial eso se va corriendo la voz es una locura directamente o cómo cómo lo definiría

Voz 34 22:25 esto de los definiría más como un juego juego si no

Voz 35 22:29 vamos a jugar ahí salvar normalmente el cuanto le dices a la gente que está Sagrario abierto todas las puertas a que hagan lo que quieran la gente quiere hacer muchas cosas así que luego simplemente es dejarse llevar fomentar Merz Helios soy en realidad dejarlo

Voz 28 22:43 déjame déjame preguntarte una cosa que lo llevo en la cabeza

Voz 0313 22:46 desde que se que hablamos esta tarde oye que está en la actualidad además que si día para hoy exactamente qué que es que su cuando te diecisiete aquel

Voz 0978 22:53 Dati Fusi pregunta

Voz 35 23:00 yo sino sería con Mi con mi padre yo he estado dos veces en Siria en el noventa y nueve y en el dos mil cinco conocía a toda la familia de mi viejo que está está allí bueno ahora tengo muchos puestos en Alemania pero bueno tenía cuarenta primos allí la mayoría siguen ahí la coincide además con una época pues nunca coincidió con la última etapa con con la jubilación en todos estos años en los que yo creo que él estaba también el pasar gran parte de este tiempo allí con su familia y claro

Voz 36 23:34 todo lo que ha ocurrido ese

Voz 35 23:37 más allá de toda la barbarie que eso es bueno sus estamos digamos sí sí lo hemos podido vivir casi todos aunque bueno hasta que no nubes cerca yo creo que no no dar nunca pero era tan pues eso que en veo en mirando al otro lado de donde el mar muchas veces si como le dos inquietud por querer a abrazar a su gente y la imposibilidad de hacerlo es una dieta dice pues a ese dolor es aquel que trata de llevar con la mejor buena risa por bandera

Voz 0313 24:05 imagino que eso será a la hora de de ponerse a escribir poesía pues igual una firmó o no una fuente de inspiración como para Najat puede ser Roda la vida de las mujeres en el en el Rif que nunca acaban de ser libre en esa tierra contrastó uno verdad lo contaba el otro día también al presentar en el libro no haya de donde pilla islas las ideas las la la orden que la inspiración eh

Voz 30 24:28 no yo tengo la suerte de haber crecido en esta lengua oral que te decía además una literatura muy muy muy viva realmente sea yo voy a casa de mi madre no no tengo que ir a Marruecos si las mujeres se reúnen se reúnen y empiezan a contar la forma que tienen de contar es muy literaria en muchos aspectos no tiene hay una tensión narrativa hay un hay un hay un disfrute realmente de el del contar el escuchar ya hay un toda una serie de no sé un espacio que seda muy propicio para para esas historias no yo la verdad que yo desde muy pequeñita pues pendiente escuchando muy atenta que allí habita a todo lo que estas mujeres contaba ni realmente hay un bueno es como un pozo sin fondo

Voz 0281 25:18 en Allande leyendo tu novela Madre de leche y miel uno la le pero también la escucha eh se oyen muy bien las voces de la de la Familia bueno decir así un poco por encima que es la historia de alguien que ha venido obviamente muy

Voz 28 25:31 autobiográfica de alguien que ha tenido España

Voz 0978 25:33 a regresar a su lugar de

Voz 0281 25:35 Gené con sus hermanas y demás y es verdad que se nota mucho todo eso que está diciendo Najat es una literatura muy sensuales una novela donde se escuchan muchas voces distintas yo diría que es una novela que hasta hace huele mientras la estás leyendo está llena de aromas y Ibex

Voz 30 25:50 bueno pues te agradezco mucho porque ha sido como un esfuerzo bastante importante en esta vez como de la conciencia intentar que el lector pudiera un poco y vivir esa experiencia que he vivido durante tantos años no

Voz 0281 26:03 Armas yo sí quisiera decir hablando de de los tres no que que creo que todo esto no Seseña aparte de que son muy buenos escritores los tres son personas que están muy en la vida de este país estaba estoy escribiendo en los periódicos y escalar tiene su su varias Emile cosas mil actividades ilegales abogado además quiere decir que todo esto nos enseña que los inmigrantes no vienen a servir como ocre alguna gente vienen a enseñarnos no vienen a quitarnos un trozo de país vienen hacerlo más grande porque tú escuchas la manera Illes la manera de escribir de han hallado de escándalo de Miguel aquí tienes la sensación yo sí la tengo pero huelgas una cosa rara tiras acción de que hay algo más de lo que tendría alguien que sólo fuera de Palencia como como como escándalo aunque sólo venía donde de donde vienen Migueli creo que sí que hay algo especial que decir que por ejemplo Scan dar es uno de los de las rampas de lanzamiento de la poesía la joven en en España ha sido de los de los primeros realmente que ya que hemos recomendado uno de sus libros el último la risa fértil que además es un

Voz 0978 27:06 el libro extraordinario no yo creo que

Voz 0281 27:09 de todo eso nos enseña que esos tópicos tengo que decirlo con la palabra que merecen estúpidos sobre la gente hizo la procedencia de la gente pues no son nada más que lugares como un rival muy muy desafortunados además no estos tíos son más españoles que yo

Voz 0978 27:23 no la conozco pero seguro que treinta años desde aquí llego

Voz 0313 27:29 lo de las fuentes expiración llevas es decir aguantes

Voz 0978 27:31 el benjamín que está en la vida se nota pero por concretar por ejemplo mira mi primer libro lo que me pasó es que todo está inspirado en Madrid eso sí que es cierto entonces perdí perdimos poco de de contacto con mi tierra pero en el segundo si el segundo digamos es un libro con más fuerza con más mensaje intentos es más directo más duro analizando un poco mi pasado las cosas que que yo vi Rumanía hay que sigo viendo cuando voy para allá Los veranos de las relaciones sobre todo a la acciones tóxicas de parejas eso me da mucho a mí para escribir me hace pensar mucho las cosas si realmente estamos haciendo las cosas bien si realmente el el amor que sobre el que yo escribo es una amosal no es un amor cómo debería ser el amor Rumanía me ha ayudado mucho mucho para para este segundo libro sobre todo para cuatro-cinco poemas que yo tenía que pulir los mucho

Voz 0281 28:21 sí estuve tuve suerte deja déjame quería otra cosa sobre qué va a hablar ahora es un escritor muy político en el sentido de la de la palabra lo cual implica también una conexión grande con la realidad de de tu país no

Voz 35 28:37 cuando tú tienes que yo también se camarero quiero decirle al final todo efecto los días si vengo a servir a la gente y no hay nada de malo tampoco no en en débil

Voz 0978 28:47 a esto hay que unificar todos los trabajos

Voz 35 28:50 que hay que fue claro es es la libertad de elección de los mismos amparo ante tuviera siendo esclavos no lo sé yo saco en realidad siempre es crees que has vivido no poco y de lo que has podido aprender con esas vivencias y lo que has sentido cuando las vías no a partir ahí pues cada uno tendrá su propia historia yo no creo que por de Cela porque mi padre sea sirio sea algo más no tengo especias tengamos pues son somos más coma especias pero pero pero la comida sigue siendo con Fraga tengas una especie otras todo el mundo tiene

Voz 0281 29:20 aparecido en alguna entrevista que empezaste a escribir

Voz 35 29:23 sí

Voz 0281 29:23 para entender a tu padre o es un error del periodista

Voz 30 29:26 no no yo utilizo la literatura mucho para para entender

Voz 35 29:30 para entender a mí dijo tenemos una relación de jardines me va me Pape bueno al fin

Voz 28 29:36 el abate Pierre está escrita damos dos veces viejo Navas pero poco desearle amas

Voz 35 29:45 sí hicieron con todo el con todo el respeto admiración y cariño al área pero sí es verdad que pues tenemos unas relaciones de esas que a veces es muy callada y la literatura muchas veces para descodificar sobre todo mis sentimientos intentar entenderlos entender la parte de de ellos de esos sentimientos mezclados

Voz 0313 30:05 es posible que alguna Tino di di tu billete

Voz 30 30:07 lo que sí es verdad que por el hecho de haber nacido en un país obtener los padres de otro lugar no quiere decir que necesariamente tengamos que no sé qué que abordar los temas relacionados con con esta procedencia pero sí quiero apuntar que al menos han han a nivel de de novela no de narrativa hay un una asignatura pendiente que que es de alguna forma que que podamos reflejar a través de la literatura una parte de la realidad es que muchas veces queda absoluta ante olvidada y que sólo aparece en los medios no y en circunstancias muy muy muy concretas y muy extraordinarias entonces lo difícil no es conocer la historia de la inmigración clandestina en un momento dado o eh difícil no es eso lo difícil es el acceso a la intimidad de las personas y ver cómo repercute íntimamente todo ese cambio toda esa todas esas circunstancias que que al final las familias hemos sido viviendo ya hemos sido nos hemos ido sobreponiéndose hemos ido comprendiendo o no comprendiendo un fenómeno que no

Voz 0281 31:18 de claro más entre dos países como Marruecos y España que están separados por su vecindad suele Garay países fronterizos no claro no aprende muchas cosas la verdad creyendo tu novela unos entera de muchas cosas hay muchos lugares y como el como de como de como la emigración en ocasiones y en este caso para las mujeres puede ser un factor absolutamente liberador por supuesto sea absolutamente liberal holandés

Voz 30 31:40 sí sí es una oportunidad yo creo que es una oportunidad de cambio importante muy cualquier cambio de este tipo y más teniendo en cuenta eso la las diferentes leyes que porque aunque aunque podamos decir que el machismo es algo universal que existen todos los países no olvidemos nos que una diferencia importante sean un lugar las leyes son igualitarias no

Voz 0313 32:01 los grados son doscientos es distinto

Voz 30 32:04 de enseguida seguimos hablando

Voz 0313 32:06 invitados porque no nos encanta conocer la gente que escribe y que crea que el que el que les ronda por la cabeza no sé si sabéis me imagino que compartís eso que que los libros a veces generan unas historias absolutamente increíbles que su relación con la música por cierto también proporciona sorpresas muy agradables no sé si concedería es como algo posible OO más propios de la ficción que un libro tenga un viaje hay vuelta durante medio siglo bueno pues eso ha ocurrido veo caras de estupor No me extraña eso ha ocurrido ha ocurrido en Gandía y lo vamos a contar en unos instantes

Voz 2 38:14 Cisneros no

Voz 11 38:19 no sé ustedes bueno muy bien Unido

Voz 42 38:33 sí

Voz 28 38:44 aquí seguimos en La Ventana de los libros hoy tenemos invitados a Miguel gane a escándalo jet han te AQMI y Benjamín Prado empeñado como todas las semanas en subrayar por algún motivo esta fecha concreta este día este lunes hoy aquí no aquí

Voz 0281 38:57 acordamos Benjamín hombre pues a uno de los míticos de los grandote es a Víctor Hugo ni más ni menos que nació tal día a tal día como hoy es uno de los grandes maestros del del romanticismo era une une francés un poco Unamuno se parece a nuestro nuestro don Miguel por su por su actitud política por su participación en la la la vida de de Francia que le costó muchas alabanzas muchos trenes mucho reconocimiento muchos lectores y algún que otro exilio de de muchos años porque él era un feroz en el higo bueno él y me imagino en cualquier persona más no decente de Napoleón III se tuvo que ir de sabes dónde se fue exiliado pues no aquel si adivina las donde se pudo ir a Bruselas donde

Voz 28 39:40 ah es fácil bueno fácil no es la historia yo pensaba en un exilio de verdad

Voz 0281 39:48 no desgravamenes desafió a Bruselas después a Bruselas le fueron a buscar las vueltas y se tuvo que tuvo que hacerse

Voz 28 39:53 pero bueno le pegó a todos que vio no

Voz 0281 39:55 el al bueno que vamos a decir Nuestra Señora de París las miserables libros aunque uno no haya leído también ha leído porque hay tantas películas series Dani nación cómics Les Cigales que te vienen casi de nacimiento en vena escribió poesía fue un poeta muy reputado hoy por cierto un poeta social muy interesante escribió teatro tiene algunas obras como porción pro Cromwell que eh que fueron casi representa Si siguen siendo representadas de continuo en fin sus obras completas son tan voluminosas que siempre contaba el Alberti en sus memorias que cuando estaba viviendo en París después de la guerra y Neruda se dedicaron a la buena vida hay cogiera unos kilitos y tal seis uno para toda estaban expuestas las obras completas de Víctor Hugo y entonces se medían vamos todavía por el tomo XXVII podemos seguir podemos seguir comiendo seguiremos al tomo al tema ochenta y cinco bueno es decir que cuando murió regresó a Francia el olor

Voz 4 40:46 por olor las cosas valen de multitud

Voz 0281 40:49 por las dos sí por eso mi bueno lo hiciera un entierro al que dicen que fueron casi tres millones de personas y por supuesto está encerrada en el en el panteón de ilustres de Francia uno de los más grandes Víctor Hugo sin duda

Voz 0313 40:59 muy bien las historias del libro sabe regó comentaba hace un momentito alguna vez en fin a todos nos ha pasado lo de pillar un libro de la biblioteca haberlo con

Voz 28 41:06 el retraso en fin puede retrasar una semana hundía hoy bueno o más incluso día duro llega la pagaba retrasos otro cincuenta años pero vamos a ver hace unos días en una de las bibliotecas públicas de llegan

Voz 0313 41:18 día

Voz 28 41:19 en el buzón de libros prestados

Voz 0313 41:21 eh que funciona veinticuatro horas Se puede cuando cuando quieres a veces Cebé no no te ven apareció un libro que había desaparecido de esa biblioteca hacía exactamente medio siglo cincuenta años de ir hay vuelta el viaje Toni ordeñar es el responsable de esta red de bibliotecas públicas de Gandía tory buenas tardes hola

Voz 43 41:38 hola buenas tardes bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 41:41 el primero de que libro estábamos hablando

Voz 43 41:43 bueno pues estamos hablando libro decisión una novela una novela de Alistair Mc Lean cuyo título es La Odisea del Ulises

Voz 28 41:51 la odisea no no lo Ulises de Joyce no no porque entonces estaría justificada crisis Toni a alguna pisos había ocurrido algo remotamente parecido a esto

Voz 43 42:06 pues hasta la fecha de hoy honestamente y nunca jamás y la sorpresa bueno pues fue mayúscula porque te puedes imaginar cuando cuando tengan las manos lo que está pasando a ver a ver qué es esto bueno al final pues sí es verdad que que es un libro ya que no es ni siquiera de del actual de la actual biblioteca de Gandía porque bueno claro en en en tantos años en la ciudad de Gandía ha evolucionado afortunadamente

Voz 28 42:36 sí sí pasó de tener una pequeña biblioteca no

Voz 43 42:38 en una esquina un aquí en la plaza leyó me primer una pequeña biblioteca que creo que tenía cincuenta sesenta metros cuadrados con treinta y cinco puntos de lectura hemos pasado a a Bono pasó una red de lectura publica con siete con siete bibliotecas iba una Biblioteca Central que desde la desde la que estamos ahora hablando y claro este libro pertenece aquella pequeña biblioteca que que funcionó desde los años cuarenta hasta los noventa y que y que bueno bueno pues afortunadamente ha desaparecido y ha dejado pues a esta red de bibliotecas en la que en la que bueno pues actualidad ahí

Voz 28 43:15 esto es cuando estaba en el diccionario Obama se pero oye el usuario que dijo no lo uno dejándolo a uno no los dejó anónimamente esto es de este episodio habrá una ficha que explique quién se lo llevó

Voz 43 43:29 claro en su momento ya hizo en su momento se mantendría un registro pero claro hace cincuenta años y saber quién se lo llevó quién se lo prestó y que han sucedido durante durante durante todos estos años

Voz 28 43:43 este es verdad es que es un poco más que ficha hay que someterla a una prueba del catorce episodios da al comienzo comienza una novela te esta novela

Voz 0313 43:52 ambos cine oye Tony una curiosidad malsana ya lo sé pero curiosidad hace cincuenta años cuando no de a tiempo he que multa te cascada

Voz 43 44:02 pues mira a mi lo que más me chocó porque esto fue curioso no me me lo trajo mi compañero que te dan que trabaja allí en en la en la biblioteca de barrio IM dejó haga adivina que te traigo idioma que me trae sombría digo mire que ha aparecido en los libros y me deja encima de la mesa midió iba ese no no abre los haberlo similar lo hizo cargo cuando lo hablo se desmontó un poco el el lomo que está deseen y lo primero que veo es una etiqueta enorme del tamaño de libros que pone pues claro Servicio Nacional de Lectura la digo voy esto esto biblioteca pública municipal y luego en un cuño de tinta esto que se usaban en la época día y lo primero que pone dice devuelva este libro antes de la última fecha anotada cada dos días de retraso de venga dos pesetas

Voz 28 44:47 no si a continuación

Voz 43 44:50 por lo no lo manche no Ray en sus páginas eran las instrucciones que que figuraban en

Voz 28 44:58 el asalto todas eh

Voz 43 45:00 además que son pertinentes todavía no hay que hay que decirlo eh

Voz 28 45:06 lo de la multa no quiero ni calcular lo que sería el transformado a Eurovisión

Voz 43 45:09 pues pues he sido hemos calculado aproximada eh

Voz 28 45:11 o sea si calculamos que somos

Voz 43 45:14 sus cincuenta cincuenta y cinco años va a dos pesetas por día sobre doscientos entre doscientos veinte y doscientos cuarenta euros como sería sería la multa que el el el usuario en el heredero porque quizá es alguien que ha recogido los libros pues debería pagar bueno es anecdótico no porque en ya sabes de repercusión pero bueno si es verdad que entonces el sistema penalizaba económicamente por el retraso de la devolución de los libros

Voz 8 45:43 ahora todos los libros hay otro entonces también hay otro pero el otro es

Voz 43 45:47 el desapareció hace quince años

Voz 2 45:49 sólo eso eso hípico

Voz 43 45:55 todas estas no pues no no es tanto no lo hemos recuperado está bien ir la demora pues la verdad es que no no lo es tanta merece aquel desmerece

Voz 28 46:05 muy bien bueno Toni ordeñar gracias para asomarse este ratito en La Ventana verdad

Voz 43 46:09 muchas gracias a vosotros quitarnos IFO recordarlas bibliotecas que también estamos aquí trabajando todos los días a parte de de de estas cosas que no suceden anecdótica mente que nos hacen bueno pues aparecer en los medios de comunicación

Voz 28 46:22 un abrazo Toni te vaya vaya historia chula e de verdad lo lo del arranque de novela lo tengo clarísimo además eh supongo García

Voz 0313 46:30 aquí no hay solución pero no suele haber

Voz 28 46:32 si se les voy a ver si se le ocurre otra cosa de estas oye

Voz 0313 46:36 vamos a atracar a nuestros tres invitados esta tarde para que un ratito nos ayuden a seleccionar de los relatos finalistas de este mes de los tres vamos a leerlos Adele con lo justo más entre todos decidimos eh esto es democrático

Voz 12 46:53 el relato en encadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 45 47:09 está exenta de escándalos sí

Voz 28 47:16 finalistas este mes Lorenzo Rodríguez Rafa Olivares y Enrique Angulo Lorenzo Rodríguez tiene cincuenta y cuatro años es el Madrid asesor comercial prejubilado Lorenzo buenas tardes bienvenido Rafa Olivares tiene sesenta y cinco años y que en San Juan en Alicante jubilado también ha trabajado en banca Rafa buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes

Voz 0313 47:35 Enrique Angulo tiene sesenta y cinco años vive en Burgos jubilado era supervisor de telecomunicaciones en Adif Enrique buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 43 47:43 pero lo mejor que ante todo jubilado por así decirlo

Voz 28 47:46 bueno sí muchísimas

Voz 0313 47:48 porque a los trece vamos a dar lectura los relatos si como siempre entre todos votamos y elegimos el que el que va a ser el ganador el primero el de Lorenzo lleva por título apariciones

Voz 12 48:01 los rincones vacíos de la casa ya desmantelada apenas y obligan a la última familia que por muy poco tiempo había vivido hasta hace una semana en ella de este era muertes de mi padre mi hermano y yo lo habíamos alquilado no de veces y esta mañana en el salón sin muebles los nuevos inquilinos nos entregaron el contrato con sus firmas y les proporcionamos el juego de llaves parecía simpáticos ojalá el viejo o también opine lo mismo y se deshaga por fin de la sábana blanca y las cadenas mientras nos marchábamos y ellos se quedaban discutiendo dónde pondría en el sofá

Voz 4 48:40 desde fantasmas ortodoxos y seis mil fantasmas totalmente y que tendrán los fantasmas que me gustan tanto verdad fantasma ya tiene como un medio de nuestro corazón ganado sobre todo cuando se decide bien no cuando zona a dejar caer cosas que inquietan desde la primera frase no como apenas si olían a última familia como qué es eso de que olían no he uno uno uno empieza empezamos parecían simpáticos de repente no va generando esa tensión en la que nos tememos cuando se quedan allí estos pobres discutiendo dónde pondría el sofá nos quedamos todos bastante preocupados por ellos todo lo bueno que tiene cuento

Voz 28 49:17 venga vamos con el segundo el de raza Olivares mucho más breve que se titula dilema

Voz 12 49:24 se quedaran discutiendo dónde pondrían el sofá durante horas aunque en realidad las opciones no eran tantas o bajo la palmera o en la orilla con los pies a remojo mientras pescaba

Voz 2 49:45 nada más que comentar que esa maravilla que ocurre cuando la imaginación explota Emiratos cuando estamos pensando en unos sofás en todo lo que implica todo su rango significados y de repente aparece la imaginación de los llevaba una palmera

Voz 4 50:00 con los pies mientras que remojo mientras buscábamos y de repente nos han sacado de nuestros padres han llevado a ya no se le pueden

Voz 28 50:07 pedir la literatura a Mister relato me me me lleva a los náufragos de Forges fíjate a pymes lleva eso directamente

Voz 0313 50:13 los con el tercero el de Enrique Angulo que se titula La segunda venida

Voz 34 50:19 no con los pisas remojo mientras pescaban lo vieron venir caminando por las aguas del lago es el diablo es un fantasma eso extraterrestre son los efectos especiales de una película de Spielberg están rodando un anuncio para la televisión fueron alguna de las opiniones que escucho al ver que ya nadie lo reconocía decidió regresar a los cielos

Voz 30 50:41 a donar a su suerte a los habitantes del mal

Voz 34 50:43 dado Planeta donde hacía casi dos milenios que lo habían crucificado

Voz 4 50:50 porque al principio el principio estupendo no sobre todo la toda suerte de teorías que van cayendo una detrás de otra es una es un fantasma es nuestro terrestre la película de Spielberg no porque la verdad es que cualquiera esas cosas hoy dos parece mucho más que a lo mejor la original que tenemos en nuestra memoria colectiva no es decir yo que es la que hace relato

Voz 0313 51:09 bueno venga vamos a votar los primeros en votar son como siempre los propios finalistas que tienen que elegir cuál de los otros dos relatos le con Benzema

Voz 28 51:16 has Enrique con cuál de los os te quedas el de Rafa de Lorenzo

Voz 43 51:20 el de Rafa un voto para Rafa Rafa

Voz 28 51:22 a quién votas tú la segunda venida de Enrique de Enrique y Lorenzo

Voz 12 51:28 yo voy a votar

Voz 28 51:31 muy bien haber Sagarna tiene como siempre dos votos el el de la casta y el del pueblo la casta es él el pueblo son los oyentes que bueno que a por donde quieras

Voz 4 51:42 pues mira extrañamente creo que vamos a coincidir Castella verlo

Voz 0978 51:45 a ver

Voz 4 51:45 y todo el voto popular el voto popular en las demás dieciocho es decir el de Enrique tiene cuarenta cuarenta votos la semana dieciséis es decir el de Lorenzo tiene setenta y cuatro votos y las demás diecisiete es decir el de Rafa Olivares tiene ciento cuarenta y un votos así que bueno el pueblo vota portafolio bares Illes

Voz 28 52:05 la casta representada y también más allá cuál de los tres te convence más

Voz 30 52:11 bien primero pero me acuerdo

Voz 28 52:13 la aparición del fantasma del del fantasma con tus cadenas y sus sábanas y eso pero

Voz 30 52:19 anterior al fantasma de de lo que me parece interesante en Cartagena detalle

Voz 28 52:23 Valen quitamos lo del fantasma de la sorpresa final pero dar cuál de los tres todo convencer más a ver