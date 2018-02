La Ventana (26/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 apenas se servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias Luis de Guindos garantiza que defenderá con lealtad e independencia su nuevo cargo como vicepresidente del Banco Central Europeo el todavía ministro de Economía español interviene esta tarde ante la Comisión de Asuntos Económicos del Europarlamento antes de asumir su nuevo puesto corresponsal Griselda Pastor

Voz 0419 00:28 bueno pues ha sido corto y estoy ya está terminado con algunas preguntas más complicadas como la formulada por la representante europea del grupo socialista sobre los sobres los sobres del Partido Popular español a la que De Guindos ha respondido así lo escuchamos

Voz 2 00:42 un viscoso

Voz 3 00:44 esto que Navas

Voz 4 00:47 uno como usted sabe dice De Guindos yo no estoy en ningún partido político ni tampoco es sólo candidato en ninguna lista electoral aunque para mi ha sido un orgullo pertenecer al Gobierno de Mariano Rajoy otra manera

Voz 0419 01:02 la también de defender esa independencia del BCE porque De Guindos mantiene que ser ministro no representa hay pasar directamente a ocupar el cargo de vicepresidente ningún problema después hablado mucho de política económica inmunitaria aunque en la práctica los grupos de la izquierda no están nada satisfechos con su red

Voz 2 01:24 la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a nueve

Voz 1667 01:26 de años de prisión a un hombre acusado de matar a su ex pareja la cama Inma al tratarla durante horas en presencia de los tres hijos de la pareja Radio Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0887 01:35 los magistrados de la Audiencia Provincial señalan que el condenado es autor de los delitos de detención ilegal y lesiones con las agravantes de parentesco y reincidencia José Castro ya fue condenado en dos mil catorce a nueve M

Voz 0313 01:45 desde prisión por agredir a su pareja S

Voz 0887 01:48 veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis con la excusa de que quería ver a sus hijos logró acceder a la vivienda familiar desde el primer momento comenzó a insultar a la mujer la víctima fue golpeada durante toda la noche con un palo y fue obligada a consumir fármacos y cocaína para que no se resistiera a primera hora la encadenó la pata de la cama y obligó a su hijo pequeño comprar un candado en un bazar oriental para que la madre no pudiera escapar pero lo logró con la ayuda de sus tres hijos el miedo que sufre esta familia es tal que durante el juicio cambiaron su versión de los hechos para no inculpar al padre los magistrados señalan que la primera declaración en comisaría fue la verdadera

Voz 1667 02:23 el Departamento de Salud de la Generalitat catalana eleva a más de trescientos cincuenta el número de afectados por un brote de gastroenteritis detectado la semana pasada en un restaurante de la estación de esquí de La Masella Barcelona Miguel

Voz 0563 02:34 los afectados son trescientos cuarenta y seis menores de entre ocho y catorce años y once profesores de ocho escuelas catalanas además de un grupo de escolares franceses todos estaban celebrando la llamada semana blanca escolar el brote se declaró el miércoles Joy la Agencia de Salud Pública ha confirmado que el origen está en un restaurante de la estación de esquí de la más la Saldaña ninguno de los afectados por estas gastroenteritis aguda ha tenido que ser hospitalizado tienen síntomas leves sobre todo vómitos dolor de barriga la Agència de Salut Pública informa que ya se ha procedido a limpiar desinfectar

Voz 15 05:33 eh eh a Pío al éxito eh

Voz 7 06:24 sólo seis minutos de la tarde las seis y seis en Canarias a Canarias miramos hasta ahora desde la ventana porque el Gobierno autonómico ha desactivado la alerta máxima que ha estado en vigor estos últimos dos días por por Nuria por por ciento ayer fue un día especialmente complicado sobre todo para la gente que tenía que volar eh para las operaciones aéreas más de sesenta vuelos fueron desviados hubo problemas en las carreteras actividades deportivas suspendidas muchos usuarios siguen todavía hasta ahora afectados de una u otra manera eh

Voz 0313 06:51 antes de saludar a dos de ellos que nos van a prestar su testimonio eh nos vamos esta Radio Club Tenerife Miguel Ángel Rodríguez buenas tardes Miguel Ángel Rodríguez buenas tardes hola buenas tardes hola qué tal cuéntanos saber cómo está la situación ahora mismo

Voz 0887 07:08 pues mira al paso de la borrasca al margen de dejar imágenes y vídeos que han copado desde ayer las redes sociales y los grupos de whatsapp que saben cómo va esto ha tenido consecuencias en las Islas a pesar de que este domingo toda Canarias como bien decías estaba en alerta máxima por viento lluvias se hizo necesario responder a centenares de incidencias sobretodo desprendimientos en vías de La Palma La Gomera Gran Canaria Tenerife en esta última isla un grupo de ocho senderistas alemanes quedó atrapado en un barranco de la zona oeste esta mañana

Voz 2 07:34 sí solamente pudieron ser rescatados tras pasar la noche en una

Voz 0887 07:37 Cueva el primero en prestarles ayuda Un cabrero de la zona lo explicaba así Javier Rodríguez presidente del Consorcio de Bomberos de Tenerife

Voz 16 07:43 llegaron los ocho bajar al final del barranco oí ahí buenas pudieron contactar con un soy no como cabrero que que está abajo de forma permanente que fue quién le Express todas las primeras asistencia a las primeras ayudas

Voz 0887 07:58 la imprudencia es probable que les cueste tres mil euros la primera estimación del coste del rescate ya que como decíamos estábamos en alerta máxima y estaba prohibido caminar por los senderos de de las Islas otra consecuencia del paso de la borrasca como bien decías el caos aéreo que se vivió en las Islas desvíos cancelaciones para que te hagas a la idea en el instante más complicado de la jornada con los dos aeropuertos tinerfeños cerrados por esta situación meteorológica varios vuelos tuvieron que ser desviados incluso a Madeira o Agadir en Marruecos José Luis Felipe que es portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos nos explicaba que la situación se tensó demasiado

Voz 16 08:35 Carlos no hay que llegar a tensar tanto la cuerda pues como para provocar tantas esperas tanta o corto

Voz 0313 08:41 civiles tanto de tío gente

Voz 16 08:44 no pudo llegar a su destino pues mejor como dicen los pilotos no es mejor estar en tierra deseando estar en el aire que estará en Le pese a no estar en tierra no

Voz 0887 08:53 después de todo este caos como como puedes imaginar hoy decenas de pasajeros todavía siguen esperando encontrar esa conexión para salir o entrar en en la isla de destino o de salida Carles

Voz 0313 09:03 pues tenemos ejemplos de todo saludamos a Teresa Ortega Teresa buenas tardes

Voz 17 09:08 hola buenas tardes Teresa tenía que haber volado ayer

Voz 0313 09:10 día Gran Canaria pero cuando llevaban cincuenta minutos en el aire su avión de media vuelta ya a esta hora sigue en Madrid y saludamos a Carlos Granado también Carlos buenas tardes hola buenas tardes sentido contrario no a Carlos y su familia debían arbolado ayer de Gran Canaria Madrid pero les cancelaron el vuelo dónde estáis ahora por cierto Carlos

Voz 18 09:26 estamos en Gran Canaria todavía todo ha tenido sabemos para lo más

Voz 0313 09:29 con alguna idea alguna perspectiva de cuándo vais a poder viajar o no

Voz 18 09:33 si en un principio tenemos billete para mañana a las siete de la tarde

Voz 0313 09:36 las siete de la tarde

Voz 17 09:38 si Teresa tú mañana a las ocho de la mañana

Voz 0313 09:42 a las ocho cuarenta de la mañana y bueno yo en fin ya sé que cuando hay inclemencias meteorológicas es difícil de contrarrestar las pero me gustaría saber qué nivel de información y atención habéis tenido Teresa empieza tu por favor

Voz 17 09:55 en el caso nuestro nada más bajarse del avión ya teníamos una persona amable diciéndonos que el vuelos no iba a volver que que no quedábamos en Madrid y que no sabían cuándo íbamos a volver pero en todo momento la verdad nos trataron muy digamos que bien ahí no no no podemos quejarnos trataron muy bien Nos han dado hotel para las dos noches que tengo está que tengo que estar aquí desayuno cena el impedimento es que no quisieron llamar a un teléfono que claro las líneas estaban totalmente colapsadas yo estuve por ejemplo en espera una hora hasta que logre contactar con una operadora yo había gente mayor que no sabía que no que no sabía estaba despistado luego te tienen que mandar la el billete nuevo por Main y claro hay gente mayor que no no tiene contacto con Terme con lo cual no tienen menos eso es lo más lo más complicado que había pero fue el resto bien

Voz 0313 10:52 bueno Carlos y vosotros

Voz 18 10:54 no en nuestro caso fue bastante peor que él no estaba en el embarque no teníamos información así simplemente nos decían que que lo esperamos a que buscáramos un alojamiento por nuestra cuenta un transporte por nuestra cuenta y que luego reclama éramos incluso nosotros ya estábamos dejando con un bebé de la isla hasta ahora mismo es temporada alta si ellos no pueden encontrar un hotel como lo íbamos a encontrar en nosotros para seis adultos y un bebé si finalmente tuvimos que esperar hasta la medianoche en cuanto a nuestra asignaron vuelo dos días después pues ya no buscaron en hoteles esperamos muy muy poca información mucha desesperación la temperatura subió al aeropuerto y nadie nadie nos hacía caso

Voz 0313 11:34 el que estabais en Canarias por por alguna razón reflexiona

Voz 18 11:37 si no nos vinimos a una carrera de montaña

Voz 0313 11:40 ah sí era que este fin de semana a un compañero nuestro correo Nicolás Castellano sí sí

Voz 18 11:44 exacto desaprovechamos aprovechamos las familias siempre corramos Bergman a ello y tenemos a todos también es una oportunidad para combinar deporte Family turismo siempre lo hacemos y ya en nuevos nos viaje no ha salido un poco más largo de lo esperado con alguna consecuencia bueno la cara

Voz 0313 11:58 era serio bien al menos si la carrera ha sido muy

Voz 18 12:01 bueno Teresa una pregunta

Voz 0313 12:03 si cuando ocurren cosas como ésta en el trabajo te pregunto por ejemplo lo entienden sea les vale la explicación

Voz 17 12:13 no lo sé hasta que no llegue porque lo que es en el en el convenio los permisos incidencias no existe ningún concepto que justifique mi ausencia porque el vuelo lo vamos no borrado entiende yo me cuando llegue porque como todo hoy en día es es pobre por Internet cuando yo llegue y ponga la incidencia si encuentro algo que parecía que no tengo ni idea ésta que me viene sería el día de hoy mañana claros

Voz 0313 12:40 amén de que te que trabajas Teresa si te puedo preguntar perdona

Voz 17 12:42 yo no soy técnico en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Voz 0313 12:46 hombre pues información tendrán de lo que ha ocurrido no no parece que vamos digo yo no que estábamos al corriente ya ya ya muy bien bueno pues Teresa Ortega Carlos ganado gracias a los dos para marzo para asomarse a la ventana para contar lo que ha ocurrido muchas gracias eh

Voz 17 13:02 el convenio hasta luego adiós adiós

Voz 20 14:03 mira en las fuentes de Disneyland París Soler rojo es por los luego Prince

Voz 1667 14:07 pero in también está al rojo

Voz 20 14:10 papá es mi máscara de Spiderman

Voz 7 15:40 tenemos de última hora en Andalucía suma y sigue la tragedia en el Estrecho a un inmigrante fallecido tras ser rescatado por Salvamento Marítimo en una embarcación donde viajaba junto a otras cuatro personas otro de los ocupantes está grave todos han sido trasladados al puerto de Tarifa Última hora en Aragón

Voz 23 15:55 la presidenta de la Federación Aragonesa de municipios comarcas y provincias que al Gobierno central que ponga ya medidas sobre la mesa para frenar la despoblación entre lo más urgente una exención fiscal para aquellos que viven y emprenden en el medio rural en Asturias

Voz 24 16:08 es el Parlamente asturiano suspenderá el pleno del ocho de marzo para sumarse a la huelga feminista aunque se someterá a votación el próximo lunes los grupos de la izquierda que suman mayoría en la Cámara se han puesto hoy de acuerdo en la Junta de Portavoces

Voz 7 16:21 a última hora en Baleares hotelero hasta Mallorca alertan de una caída superior de un tres por ciento en las reservas británicas de cara a este verano el Gober dice que el descenso no es preocupante los hoteleros aseguran que sí

Voz 0313 16:34 estamos en Canarias el Ejecutivo regional

Voz 2 16:36 ha ido sumarse a la huelga convocada para el ocho de marzo realizando un paro de dos horas el anuncio lo ha hecho público este lunes la portavoz del Gobierno

Voz 0887 16:42 desde de Canarias al paro se sumarán las mujeres que fue

Voz 2 16:45 son parte del gabinete Cantabria unos mil médicos en Cantabria prevén jubilarse en los próximos diez años la previsión de falta de facultativos es alarmante el Gobierno tiene un plan para prolongar la vida profesional hasta los setenta años sin no hay sustitutos una decena de facultativos ya se han acogido a esta medida a última hora en Castilla La Mancha

Voz 25 17:03 prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido este domingo en la localidad toledana de Fuensalida tras intentar agredir a su ex mujer con un hacha y no conseguirlo le quemó el coche es una persona muy violenta

Voz 7 17:13 según el delegado del Gobierno en la región que incumplió una orden de alejamiento ahora se le imputan tres delitos Castilla y León trece personas permanecen ingresadas tras el accidente de un autobús en Lerma en Burgos ayer de la línea de Madrid a Logroño uno de ellos está

Voz 1590 17:27 muy negro

Voz 2 17:27 a última hora en Cataluña en Cataluña por la importación de una peligrosa moda norteamericanas se han detectado casos de adolescentes que se colocan Jun con jarabe por ejemplo que lleva derivados de la morfina en Estados Unidos y Asia catalogado como una epidemia

Voz 7 17:41 demora en Ceuta el Gobierno saca la aprobación

Voz 2 17:43 inició el de una reducción del impuesto por la compra de embarcaciones de recreo del diez por ciento que en estos momentos existe al cero coma cinco mínimo legal Delibes y la medida

Voz 7 17:52 de convertir al puerto deportivo en una especie de

Voz 2 17:54 motel flotante que contamos en la Comunitat Valenciana

Voz 1509 17:57 tras la asamblea general celebrada hoy en Valencia la Asociación Valenciana de Empresarios se marca como objetivos prioritarios para este año un plan para seguir reivindicando el Corredor Mediterráneo y reitera su preocupación por el auge del nacionalismo separatista Euskadi

Voz 7 18:11 educación abre el miércoles plazo de inscripción para la OPE dos mil dieciocho mil quinientas once plazas para profesores de FP y secundaria con exámenes esto sí en días diferentes para poder presentarse a las dos pruebas veintiuno de junio para FP XXIII para Secundaria última hora en Extremadura

Voz 26 18:26 la Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de la provincia de Badajoz por sus traer unas trescientas ovejas en explotaciones de la Campiña Sur los agentes también dotado de un dromedarios que se encontraba en una de sus fincas sin documentación

Voz 7 18:38 alguna Galicia Sito Miñanco en huelga de hambre el narcotraficante Arousa no asegura que está siendo sometido a trato vejatorio en prisión permanece en la cárcel de A Lama en Pontevedra a la espera del juicio por blanqueo que está previsto para mañana a última hora en La Rioja

Voz 0313 18:51 la nueva ley de cuentas abiertas permitirá a los riojanos conocer con exactitud en tiempo real la información sobre las cuentas de todas las entidades que integran el sector público buscamos también la última hora en Madrid

Voz 0867 19:02 pues desde las siete de la tarde se presenta aquí en Madrid la obra de Santiago Sierra Presos Políticos la obra que fue retirada de Arco el debate se celebre en la Fundación de Estudios libertarios e intervienen las mismas personas que no pudieron hacerlo en la feria el acto se va a repetir el día uno en Valence

Voz 1509 19:16 que contamos en Melilla el PSOE de Melilla enferma que separa el ministro no son necesarias las concertadas en la valla tampoco lo son para el puerto de Melilla donde la Autoridad Portuaria ha instalado una nueva alambrada última hora en Murcia

Voz 27 19:29 seis sucesos en las últimas horas todos relacionados con la violencia hacia la mujer cuatro casos de violencia de género la detención de un hombre que abusaba de dos hermanas menores y una niña de quince años que ha sido detectada por la policía ejerciendo la prostitución en las calles

Voz 2 19:42 dice Ramos con la última hora en Navarra el Constitucional avala la expropiación de viviendas de entidades de crédito que permanezcan vacías durante más de dos años regulada por una ley foral

Voz 13 19:52 la Ventana última hora

Voz 30 20:44 le haya cogido ni tren como todos los días ocho y veinte más menos tengo hemos salido a los pocos minutos llamaran a los veinte minutos estará ahí encerrados la gente ha empezado a llamar los trabajos yo llamado atención a7 cercanía para que no informaran de que pasaba aquí a mí lo cierto es que no tenía incidencia llegado a Mijas tampoco es que

Voz 0867 21:16 arqueros que han llegado hora y media tarde al trabajo tarde a la universidad tarde igual que siempre porque a la espera de las prometidas inversiones la red sigue siendo un verdadero desastre por la mañana retrasos en la c3 c5 por la tarde una avería ha provocado problemas en las líneas C2 C7 nadie duda de la necesidad de usar en una ciudad contaminada como es Madrid el transporte público pero claro de poco o nada sirve hacer un llamamiento a la población para que deje el coche en casa y que después pues esto subirse a un tren se convierta cada día en un acto de fe en una pesadilla que se repite un día sí y otro

Voz 1590 21:53 mira

Voz 31 21:56 no

Voz 2 21:59 hoy en La Ventana de Madrid hablamos

Voz 0867 22:00 es una realidad que preocupa a los alumnos y a sus familias el acoso escolar contra el que se lucha desde la Administración y desde los colegios con la aplicación de nuevo protocolo cuyos resultados del presente curso conoceremos previsiblemente en verano cuando finalicen las clases Laura Gutiérrez

Voz 1590 22:16 las cifras de la cosa escolar en Madrid dan a cuentagotas y cada año de este curso no hay datos aún la inspección educativa

Voz 2 22:22 los recaba durante estos meses en Verona

Voz 1590 22:24 balance conocerán ya en octubre del año pasado la Comunidad de Madrid detectó ciento once casos de acoso en el curso dos mil dieciséis mil diecisiete Un XXXVIII por ciento menos que el curso anterior cuando se registraron ciento setenta y nueve sobretodo sedán en Secundaria en los institutos setenta y nueve casos de los que treinta y nueve se produjeron primero de la ESO la mayoría de estos episodios de bullying se hacen en grupo de manera presencial más del cincuenta por ciento de las situaciones de acoso las denuncien los padres la inspección educativa es la que pone en marcha el protocolo diseñado por la Comunidad para atajar el acoso en las aulas y hay una unidad contra el acoso que según el balance que hacen en educación está permitiendo poner la venda antes que la herida porque da herramientas a los centros a los chavales y a sus familias además la Comunidad de Madrid ha vuelto a poner en marcha por segundo año consecutivo en curso online para padres y madres sobre convivencia escolar las inscripciones se cierran en marzo

Voz 0867 23:19 curso escolar insultos agresiones casos que en ocasiones acaba en también en un juzgado de la que les vamos a contar hoy es la historia de María mañana juzgan a dos menores que sencillamente le han hecho la vida imposible primero en el colegio después en el instituto y por último en la calle en redes sociales una historia de acoso escolar que ha trascendido las aulas Ica llevado a María a no poder vivir tranquila ahora ella tiene quince años ha estado en tratamiento por fin mañana su familia Vera dos de las acusadoras presuntas acusadoras en el banquillo Luis qué tal muy buenas tardes bienvenido al programa cómo estás

Voz 32 23:53 buenas tardes una Luis es el padre de María Aznar

Voz 0867 23:56 dos meses Nos contraste quién la radio el caso de tu hija vuestro caso en realidad no porque no se puede decir que esto esté limitado sólo a la víctima directa sino a toda la familia

Voz 32 24:06 si esto no se acababa llevando la estabilidad de una familia porque es muy duro vivir así a diario nosotros los desde que nos levantamos por la mañana en hija hacían Instituto una rutina que tenemos es a dónde estás estas ya en el metro ha llegado ya al instituto ya estoy dentro ese es el día a día de nuestra hija es vivir con miedo en alerta las veinticuatro horas del día ella como está

Voz 0867 24:36 afronta este este juicio de mañana porque tiene que ser un verdadero trance encontrarse mañana con dos de las chicas que le han hecho la vida imposible

Voz 32 24:43 pues es ya está nerviosa hay mal o bien no se puede estar porque nosotros hemos hecho todo lo posible para intentar para esta situación ha puesto seis denuncias tres de ellas con amenazas de muerte y dos órdenes de alejamiento se nos han negado ha cambiado de instituto no solamente Mohamed instituto también cambia de distrito y a pesar de haberla cambia de distrito el día seis de octubre otra agresora antigua compañera de instituto se presentó en el portal de mi casa y la volvió a agredir entonces la situación es límite empezó en efecto

Voz 0867 25:25 en el colegio siguen en instituto después esto llegó llegó la calle no han respetado en el portal de de vuestra propia casa

Voz 32 25:32 tu mujer no se es cierto va primero a mi hija y será logró coger una vecina hay meterla en el ascensor nosotros vivimos un octavo mi mujer ya había habido a mi hija a través del el portero automático pedirá auxilio bajó hoy cuando bajos encontró allí a al agresor haya otra gran acompañado que pensábamos que estaba grabando así no lo han hecho saber la agresión que también también mi mujer también

Voz 0867 26:03 ya decíamos que que no es el único caso desgraciadamente pero si éste es de los pocos que han llegado a un juzgado mañana ese tendrá lugar se produce el juicio me decía es que bueno lo afronta disco un cierta intranquilidad pero entiendo también es el final de un camino largo no quiero se debe consolidar au debe finalizar en una en una sentencia entiendo que vosotros creéis firmemente en una en una condena severa para ella una condena evidentemente teniendo en cuenta que son menores y que por tanto será una una condena un tipo especial

Voz 32 26:34 pues tenemos esperanzas o sea lo que pasa que tal y como está la ley del menor pues la justicia es un poco la lista para para todos especial para pagar los menores entonces pues no sabemos en qué va

Voz 2 26:52 decíamos que no es fácil de no

Voz 0867 26:53 sí y sobre todo más fácil obtener la colaboración el testimonio de otras familias otros chavales que hayan podido presenciar algún tipo de agresión habéis contado con ese respaldo cuando llamáis a casa de otros padres de de otros chicos para pedir ayuda y colaboración ese ese respaldo se obtiene

Voz 32 27:10 realmente en pocas ocasiones acaba siendo acaban aislando todas las familias que subimos

Voz 0867 27:15 que por miedo sí hombre evidentemente

Voz 32 27:18 por miedo Amaya familiares sufrimos esto acabamos aislados Si sólo sea un problema

Voz 1667 27:24 el hay poca gente que sea valiente

Voz 32 27:27 ya te echo la mano nosotros hemos tenido en parte un poco de suerte que bueno debemos contar con dos o tres familias que sí que han comprendido la situación y lo agradecemos también con la Policía Nacional los agentes tutores de la Policía Municipal que bueno han estado muy pendientes de la de mi hija

Voz 0867 27:48 eh bueno estoy estamos en qué momento el tema llega a manos de la Fiscalía en qué momento la Fiscalía digamos se toma cartas en el asunto oí eleva esto ya a la situación que estamos viviendo ahora mismo

Voz 32 28:00 empieza en dos mil dieciséis cuando mi hija sufre una una paliza en las fiestas de de Hortaleza y entonces decidimos denunciar y empieza a empezar el protocolo algo son más de la Fiscalía el Instituto de todos los medios que corresponde no pasa de bueno la Fiscalía de Menores nuestra todo muy bien no sí hizo caso de un fiscal que que no creía que el caso era lo suficientemente grave bueno lo denunciamos en los medios de comunicación y a partir de ahí pues parece que

Voz 0867 28:43 pero la cosa empezaron a hombres cuál es el papel de de un centro me decía es que la vis cambiado de de instituto pero cuando uno llama a la puerta del director o directora del Centro cuenta lo que está pasando que ese encuentro se encuentra respaldo apoyo colaboración todo lo contrario trata de ocultar el tema

Voz 32 29:00 pues depende depende de dos profesor

Voz 1667 29:02 eres depende el director del centro y depende de

Voz 32 29:08 me los inspectores yo creo que el protocolo de acoso la mayoría de los profesores no lo han leído no saben de qué va pero yo creo que es por falta de pues de la Administración a lo mejor sí que les tenía que dar más medios para para ejercerlo formarlos darle más cursos Si Si hacerles ver que esto es un problema que esto desgraciadamente esa llevado vidas de de muchos chavales porque muchos acaban suicidándose

Voz 0867 29:40 vivimos en una época en la que manda las redes sociales las comunicaciones a través de teléfonos móviles que han jugado estas redes sociales son los sistemas de comunicación como Whatsapp en el acoso que ha sufrido tu hija

Voz 32 29:54 el tiene mi hija ha recibido amenazas de muerte a través de de Whatsapp a mí lo denunciamos si hoy en día juega un papel brutal pues a las redes están muy mal muy mal utilizadas de hecho te voy a decir lo último que hemos podido encontrar de la de la menor está con la que tenemos mañana a juicio estos de la semana pasada no sabemos iba dirigida a mi hija o a dirigida a otra a otra niña otro niño pero esto es lo que colgó en su perfil de Instagram que viene a decir esto no sé si es peor esto no liarla porque se está acumulando el odio y la rabia su puta madre el día que explote no voy a parar hasta que no la de muerta esto esta no sé cómo llamarla en en Instagram entonces claro más amenaza que esto yo no sé si va dirigida a mi hija o dirigida a otra niña pero creo de que la Fiscalía o quien corresponda debería de tomar medidas porque a lo mejor no pasa nada pero a lo mejor hay una desgracia no se puede volver atrás

Voz 0867 31:08 el agresor de presuntas agresoras son menores sintiendo que sus paces tienen alguna responsabilidad en todo esto

Voz 32 31:15 de este tema casi es mejor no hablar porque ellas han estado ya en Fiscalía la ha con la fiscal y no no no parece que la actitud ya hayan cambiado mucho porque permanentemente están metidas en líos hace dos semanas una y ha la pelea una pelea en Pinar de Chamartín Hinojosa en que una de ellas estuvo allí salió en en un periódico de tirada nacional entonces pues no creo que que las Familias las estará ayudando mucho porque yo creo que sí qué es lo que necesitan también esa ayuda

Voz 0867 31:58 Boris déjame que que termine esta esta entrevista en positivo porque se quemaría es una buena estudiante metódica y además es campeona de kárate no

Voz 9 32:06 no es capaz de exactamente es una especialidad

Voz 32 32:09 ves hace dos semanas se proclamó campeona de vamos es campeona de España hace dos semanas quedó campeona aquí en Madrid que si los estudios la verdad es que lo vas sacando bastante bien en el nuevo instituto que es un instituto público que yo alabó lo público Santa amarga hay unos profesionales maravillosos Se están portando fenomenal Corella y la verdad es que sí ahora mismo pues es un poquito lo que daba Ali

Voz 0867 32:40 bueno pues Luis mucha suerte mañana gracias provenir a la radio por contarnos el caso de tu hija hileras un beso fuerte de nuestra parte

Voz 32 32:48 no gracias a vosotros porque para nosotros soy muy importantes porque por dejarnos denunciar este tipo de cosas un abrazo personas siete de la tarde treinta y tres minutos

Voz 9 33:10 en las redes sociales a lo Ventana la venta

Voz 34 33:16 k de las

Voz 1613 35:02 vamos a esto

Voz 7 35:03 es más

Voz 9 35:09 siete de la tarde y XXXV minutos La Ventana de matriz

Voz 0867 35:15 políticos la polémica obra de Santiago Sierra retirada de Arco se presenta esta ahora en Madrid en realidad el autor bueno participan un debate el mismo debate que no pudo celebrarse en Ifema el autor ha entrado pero sí a la gran expectación mediática ha preferido no realizar declaraciones se reserva para un medio al que ha concedido una entrevista en exclusiva lista Natalio Theron una qué tal muy buenas tardes

Voz 40 35:38 buenas tardes Javier Santiago Sierra el autor de la polémica obra censurada narco han creado precedido de una marea de cámaras de televisión micrófonos que han seguido estará atril no ha querido hacer declaraciones previas claramente abrumado por la presencia de los medios medios que casi superan en número a la población existente ya en el atril ha asegurado que toda la polémica en torno a su obra miren por la presencia de los Jordi pero que no son los únicos en la obra también aparecen activistas del 15M y otros condenados por la ley mordaza además ha utilizado la definición de preso político de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para reafirmar que considera las personas presentes en su obra Presos críticos estaba previsto que este coloque tuviera lugar en ARCO pero por la retirada por parte de Ifema de la exposición ha tenido que celebrarse aquí

Voz 0867 36:21 los a completar la crónica del día en Madrid las obras de el colegio van despacio ampliaciones reformas o construcciones de nuevos centros cincuenta y tres obras que se habían anunciado por parte de la Comunidad de Madrid pero que solamente han comenzado en diez de estos centros un caso especialmente sangrantes el del colegio Miguel de Cervantes de Getafe

Voz 1590 36:40 allí no está listo ni lo que tendría que haber

Voz 0867 36:42 he estado para este curso ni tampoco han comenzado las obras previstas para el año que viene Javier ser portavoz de trampa

Voz 41 36:47 no sabemos en qué momento va va a ser el inicio de obras objetivamente pensamos que que que es muy difícil que septiembre esté todo ojalá sea así porque sino tendremos una situación todavía más más complicada de la que tenemos actualmente

Voz 0867 37:03 lanzado la SER ofensiva en los tribunales contra la Comunidad de Madrid por los errores en el reparto del dinero recaudado a través de la casilla de fines sociales de la declaración de la renta a la Comunidad a través de la empresa pública Tragsa concedió las ayudas sino habilitar un periodo de alegaciones las oenegés han presentado ya más de cien recursos contra este proceso Teresa Rubio uno

Voz 1933 37:22 los problemas fundamentales ha sido la diferencia de criterio de las direcciones de área que recibían los expedientes un gran número de las ONG se quedaron sin subvención porque al rellenar el formulario que era bastante confuso marcaron con una X el punto cuatro punto dos cuando seguían leyendo se daban cuenta de que era un error retrocedían para desmarcar lo pero el sistema no les dejaba Maite Garrido es la portavoz de la CUP

Voz 42 37:43 tiene algunas direcciones han entendido que eso era un error por lo tanto han seguido puntuando la memoria otras direcciones que eh directamente porque estuviera marcada esa cruz aunque del resto de la solicitud se viera que era un error pues eh directamente la metido en un cajón Ésas han sido sus palabras el coche

Voz 1933 38:00 Tejero ha prometido subvenciones para todas las ONGs que las recibieron en dos mil dieciséis pero van a tardar más de tres meses dice Garrido que ya están cerrando por falta de dinero casas de acogida educadores sociales o asociaciones de Alzheimer tres dice

Voz 0867 38:13 cara al ocho Emile Secretario general del PSOE de Madrid se ha reunido esta mañana con los responsables de CCOO y UGT

Voz 43 38:20 este ocho de marzo tiene que ser un día de lucha para las mujeres pero también para los hombres para que haya esa igualdad necesaria que tanto estamos reclamando queremos que los compañeros que los hombres estén codo con codo con nosotras en esta lucha y en esta reivindicación porque es de justicia

Voz 2 38:37 esta lucha no compete sólo las mujeres esta lucha este mujeres y hombres para mejorar la sociedad más estamos

Voz 0867 38:43 en la huelga del ocho m el domingo debatimos sobre el nuevo feminismo y los paros del Día de la Mujer con la presencia nuestro debate entre otros de Cristina Almeida de Nuria Varela de también valenciano en una edición especial de A Vivir Madrid que haremos desde el teatro Lara

Voz 1613 44:04 es verdad que sigue y sigue y sigue jugando en realidad mirando al exterior hemos mirado no estoy interior Yi es verdad lo que dices llevamos una semanita en qué decisiones al margen del evento generan tanta polémica que oscurecen el evento vamos como diría alguno sucedió con ARCO la semana pasada sucedido ahora con la inauguración del Congreso Mundial de Móviles enviar

Voz 2 44:25 no esta mañana el Rey de España Felipe VI y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau han viajado en el mismo autobús

Voz 15 44:36 yo

Voz 7 44:42 Díaz con el mismo autobús amigos amigas sabéis lo que significa esto prácticamente un armisticio institucional prácticamente la paz

Voz 1613 44:51 bueno hay en este país es noticia que el rey y la alcaldesa de Barcelona vayan en el mismo autobús porque la víspera se desplegó lo que Toni Martínez ha definido como un manual del protocolo disidente

Voz 48 45:03 eso sí saludo no no saludo sí misma mesa los dos si conversación porque las va con el cargo institucional entonces sí conversación educados cordiales no saludo si mesa no besamanos todo esto es un protocolo que es inventado pero un protocolo todavía puede ser más disidente con el protocolo Torrent no saludos y mesa no conversación no autobús

Voz 2 45:22 en el caso de Roger Torrent presidente del Parlament

Voz 48 45:25 nueve Sámano si mesa sin hablar

Voz 2 45:27 es decir los besamanos y mesas no hablar

Voz 48 45:30 tampoco conversación de sobremesa no autobús

Voz 2 45:34 bueno es un protocolo de Ciencias esto es complicadísimo

Voz 49 45:40 esto no es tan fácil es muy difícil otras noticias del Mobile World Congress no las han traído hoy desde El Mundo Today

Voz 50 45:48 la organización del Mobile World Congress ordena la retirada del nuevo Samsung Galaxy presos políticos

Voz 51 45:54 que es una edición especial adaptada al mercado español con carcasa amarilla ciento cincuenta y cinco gigas de almacenamiento y un carrete de imágenes que incluye veinticuatro retratos píxel la dos entre los que figuran los de Oriol Junqueras Jordi Sanchez Jordi Cuixart

Voz 50 46:07 el Rey obligado a besarse la mano Asimismo debido al desplante de los políticos

Voz 2 46:12 los catalanes se ha estado aplaudiendo durante dos

Voz 51 46:14 tras frente a una pared vacía

Voz 49 46:17 en fin así somos en España

Voz 1613 46:19 como Loquillo raros quizás no tanto como dice ella escribió en su libro Un holandés que lleva dieciséis años viviendo en nuestro país se llama Vincent Berners

Voz 49 46:29 ha escrito un libro titulado esto no es lo que parece en el que dice cosas como estas

Voz 7 46:34 los cortoplacistas que chicas poco éticos nadie asume responsabilidades no tenemos cultura financiera no nos manejamos bien con el

Voz 2 46:43 inglés no nos gusta el riesgo a la hora de emprender

Voz 7 46:46 tenemos una burocracia desesperante no somos productivos porque no sabemos trabajar correctamente pone no sigo para que nadie se deprima

Voz 49 46:55 pero no quiere solamente ha escrito esto para despertar nos

Voz 2 46:58 lo he escrito para despertar al país y también para despertar a la Unión Europea yo creo que hay muchas cosas que lo que no funcionan bien todos los lo sabemos todos lo hablamos en Agbar los amigos del de Paul pero al final no no no hacemos nada

Voz 49 47:10 el ex financiero pero dice que los defectos que ha detectado no solamente son del contexto financiero

Voz 2 47:16 no sólo el contexto financiero e si miramos el desempleo las personas sin techo

Voz 0887 47:21 la pobreza sobre la pobreza infantil

Voz 2 47:23 bien si la prostitución legal la corrupción la lentitud del sistema judicial es que yo podía continuar y continuar después de recibir esta carga de ceniza hemos decidido

Voz 49 47:34 o consultar con nuestros pan géneros o extra

Voz 2 47:36 yo les favoritos el primero troncal en la capacidad de adaptarse improvisar esto ha hablado con suecos y no lo entienden pero los nórdicos bloquea si no sale plana no tienen un plan B es Suecia lo los países del norte tenemos los propios problemas que es la soledad los enfermedades mentales y frialdad que es difícil definir pero la sociedad gente mueren solo gente están abandonados tienen un Estado pero no tienen comunidad

Voz 49 48:07 esto es lo que decía Atom de su país y Michael Robinson comparaba a su país el Reino Unido con su país mañana el Reino Unido es un país muy vistoso es que tiene muchas virtudes cientos de cientos de virtudes si tal vez sólo diez defectos lo que sucede los defectos que tiene el Reino Unido mi edita menos España puede ser un país con con con cientos de efectos Si diez lo que pasan las virtudes que tiene España no sea Íñigo una haciendo que España es un país único en su forma de dedicarse a interpretar la vida pienso que es una arte que muy pocas gentes en el año dos mil dieciocho sepa ni lo intenta pues nada yo un poquillo más animados pero siempre buscando la cara y la cruz hemos hablado con la colaboradora el país en Holanda con Isabel Ferrer que es el espejo de Walter lleva dieciséis años viviendo allí en Holanda nos habla de que algunas presuntas virtudes pues también tiene su cruz el consenso

Voz 52 49:04 sí en Holanda del consenso está en el ADN de la población por eso hay unas coaliciones que en España serían incomprensibles entre socialistas liberales de derechas izquierdas democristianos protestantes católicos quiso es lo que pasa es y eso se traduce oso lleva el extremo en la vida cotidiana pues que a veces la gente está tan acostumbrada a consensuar que no tiene opiniones personales y le cuesta mucho llegar o darte una opinión para cosas puramente domésticas cotidianas

Voz 49 49:29 pero bueno es verdad tenemos que reconocer que somos un poquillo informales a veces demasiado un lector de Gandía por ejemplo ha devuelto hace unos días en la Biblioteca Pública de aquella ciudad un libro que él o su antepasado pidió hace cincuenta años coordinada es el responsable de las bibliotecas públicas de Gandía y nos decía que a lo mejor lo ha devuelto desde el anonimato porque el espera una buena multa

Voz 17 49:53 y lo primero que pone dice devuelva este libro antes de la última ficha anotar cada día se retrasó devenga dos pesetas si calculamos que son unos cincuenta cincuenta y cinco años a dos pesetas por día sobre doscientos entre doscientos veinte y doscientos cuarenta euros sería sería la multa que el el el usuario en debería pagar

Voz 1613 50:16 hoy puede ser un gran día plan dedo hemos seguido hablando de nosotros con Patricia Ramírez que psicóloga deportiva en varios equipos de fútbol ha trabajado y autora de un libro titulado Si saliera a vivir qué harías para tener un día pleno dice que tenemos que dejar de rumiar lo malo que es también muy español