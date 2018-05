La Ventana (27/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 los servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias amplio rechazo entre los grupos de la oposición en el Parlament a la posible investidura de Jordi Sánchez como presidente de la Generalitat es el candidato que suena con más fuerza en las últimas horas como recambio a Carles Puigdemont dentro de las negociaciones del bloque soberanista la oposición opina que este candidato no resuelve el bloqueo de la legislatura nos vamos al Parlament Claudia Ramos buenas tardes

Voz 1915 00:32 hola buenas tardes PP y Ciudadanos critican también la posibilidad de que Jordi Sánchez ahora en prisión preventiva sea investido presidente de la Generalitat creen que esta opción no es factible y además no llevaría a desbloquear nada al contrario desde el PSC va a Granados lo ha calificado también como un error político y Elisenda alemán portavoz de los Comunes dice que hay precedentes que posibilitan investir un candidato en prisión pero admite que esto no facilitaría el desbloqueo

Voz 2 00:57 creemos que existen ya precedentes jurisprudencia por la cual una persona que está en prisión sí que puede tomar posesión y lo teníamos también en el País Vasco como precedente ahora pensar que esto nos va a llevar al desbloqueo pues creo que es equivocado

Voz 1915 01:12 la investidura de Jordi Sanchez es de momento una opción que aunque tiene muchas papeletas no se ha oficializado la espera de un equipo de acuerdo

Voz 1667 01:19 entre tanto sigue el debate sobre el uso del español en las escuelas catalanas el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page ha aprovechado su participación en un acto en la Real Academia de la Lengua Española para denunciar el uso interesado del idioma en algunas administraciones del país

Voz 3 01:33 el español va viento en popa en el mundo entero un idioma en expansión que está muy alejado de los debates identitarios probablemente de aquellos usos interesados que se hacen del idioma más para establecer corralito culturales que para unir que unificar

Voz 1667 01:50 en Siria finaliza en fracaso la primera jornada de alto el fuego decretada por Rusia en la región de Guta al este de Damasco desde Beirut informa Oriol Andrés

Voz 4 01:58 la tregua humanitaria del este de Guta ha durado un suspiro la jornada amaneció tranquila en esta zona asediada que alberga casi cuatrocientas mil personas una calma que auguraba buenos presagios para el corredor humanitario que se tenía que abrir con el objetivo que pudieran salir los civiles pero la ilusión duró poco y los bombardeos y los combates se han retomado ya Gobierno sirio y rebeldes se culpan mutuamente acaso mientras que Damasco acusa de insurgencia del lanzar morteros sobre la ruta de escape activistas y residentes de la zona aseguran que los ataques aéreos del régimen hizo aliados ruso apenas cesaron unos minutos ambos bandos niega las acusaciones en medio los civiles siguen sufriendo las consecuencias Naciones Unidas reiteraba la apremiante necesidad de poder acceder a la zona Chance que es portavoz de la oficina de coordinación de asuntos humanitarios

Voz 5 02:40 en este colegio Fly gentes es una cuestión de vida o muerte eso es todo sociedad que sintamos un cese de hostilidades de treinta días en toda Siria como exige la resolución del Consejo de Seguridad

Voz 4 02:51 última semana de intensos bombardeos dejó más de quinientas cincuenta personas muertas y según cálculos de la ONU hay más de setecientos heridos que necesitan ser evacuados urgentemente cuatro

Voz 6 03:04 carriles el Madrid en Madrid Francia

Voz 1915 03:07 con Granados ha vuelto a negar que se llevara dinero de donaciones al Partido Popular ni de comisiones de empresas por adjudicaciones el exconsejero y presunto cabecilla de la trama Púnica ha vuelto a declarar ante el juez y ha explicado que mantiene todo lo que dijo es decir que sigue situando en el centro de la financiación irregular del Partido Popular a Ignacio González a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes la presidenta madrileña ha asegurado que responder a los tribunales

Voz 7 03:29 Gemma ratificó con todo lo que dije el otro día

Voz 8 03:31 con esta señora una querella primero que digan que he mentido yo no

Voz 7 03:33 quedó en nada ante cualquier manifestación del señor Granados mi respuesta va a ser la vía judicial

Voz 1915 03:39 las leyes de igualdad y contra la LGT David GTI TBI fobia tendrá un espacio en los currículos dentro de los niveles educativos hasta bachillerato en los centros de la Comunidad el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la inclusión en esos dos últimos años de bachillerato y la modificación de primaria pasará el trámite las próximas semanas Natalia Otero buenas tardes

Voz 9 03:57 buenas tardes los planes de estudio incorporarán valores de igualdad para promover el respeto a las personas LGTB para prevenir la violencia en el deporte en todos los centros de la Comunidad con independencia de su modelo de gestión Ángel Garrido portavoz del Gobierno

Voz 6 04:13 tenidos educativos de sensibilización para promover el respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género así como la diversidad sexual en todos los centros educativos de la Comunidad

Voz 9 04:23 además el Ejecutivo ha puesto en marcha durante este curso una asignatura de libre configuración llamada respeto y tolerancia para fomentar la igualdad en la región el año pasado la policía registró sesenta y ocho denuncias de odio por motivos de orientación sexual Icon

Voz 1915 04:36 era de un año y medio de cárcel para el cazador acusado de maltratar maltratar a cincuenta y cinco perros en una finca de Villa del Prado el juzgado también lo ha condenado a cuatro años de inhabilitación para ejercer cualquier profesión oficio o comercio que tenga relación con los animales el tiempo han bajado bruscamente las temperaturas la Comunidad está en alerta amarilla por riesgo de nevadas

Voz 7 04:54 a esta hora tenemos siete grados en el centro de la capital

Voz 0313 11:47 buenas tardes

Voz 15 11:48 muy buenas tardes bueno por aquí en Colombia bueno mañana

Voz 0313 11:53 pero mañanas felicidades entrada enhorabuena por el premio que le han otorgado eh

Voz 15 11:57 mil gracias mil gracias

Voz 16 11:59 estoy muy emocionada con este

Voz 15 12:02 este premio estaba escuchando esto

Voz 0313 12:04 estaba Isaías de la anécdota de Rafa Nadal porqué decidió un poco lo que comentaba hace un momentito al abrir el programa no dé el trabajo de los de los y las científicos investigadores toda la gente que está por ahí picando piedra mirando mirando mirando a veces con apoyo económico o institucional más indiscreto como pasa tan desapercibido como tenemos la mirada puesta en en otras actividades en fin que está muy bien pero que son más lúdicas y son menos relevantes no sé si conseguir un premio como éste un reconocimiento de este tipo Nubia la la la reconfortan poco

Voz 15 12:35 naturalmente que me reconforta enormemente lo que yo espero es que con este nuevo reconocimiento podemos llevar a la práctica las implicaciones de no nuestro trabajo científico de treinta hay cinco años que fue lo que hemos puesto en en nación cuando iniciamos los estudios que al final llegaron a demostrar que ciertos tipos de virus de papiloma humano eran los responsables del cáncer de cuello cervical que es un cáncer que afecta sobre todos los países pobres noventa y seis por ciento de los cánceres de cuello del útero que aparecen en los países pobres

Voz 0313 13:25 por falta sobre todo de de pruebas de detección precoz me imagino no

Voz 15 13:29 es claro por falta de pruebas de detección precoz a estos programas de acción y que activos cuando se hace muy bien en los países el desarrollados pero son programas costosos y que necesitan una organización muy rigurosa si esto no ha sido posible en en los países pobres sobre todo en África por ejemplo no hay ni parece que tenga un programa de estos en muchos de los países de América Latina lo han intentado pero tampoco funciona muy bien

Voz 1362 14:07 pero se doctora Muñoz sí sí en Colombia ya ha institucionalizado y sufragado por la por la sanidad pública las vacunas que que aquí en España yo tengo dos hijas adolescentes ya a partir de los catorce años sea universalizando la la dispensación de esta vacuna yo no sé si en Colombia es el mismo caso si esta vacuna digamos puede puede hacer prever que se erradique esta esta enfermedad en los países en las que se dispensan

Voz 15 14:32 bueno esto es muy importante porque si esta vacuna hay tres tipos de vacuna en los dos primeros que contienen los tipos dieciséis y dieciocho que son responsables por un setenta por ciento de los cánceres cervicales y una nueva vacuna que se comercializó hace un par de años que es la vacuna no naval ente que además de los dos tipos principales tiene otros cinco tipos no escritos los estudios demostraron que esos tipos de alto riesgo son responsables por el noventa por ciento de los cánceres cervicales entonces si ésta no se pone en marcha en programas de inmunización es tensos Si bien organizados se podría esperar que se erradicar el cáncer del cuello uterino ahora me preguntabas en Colombia si para mí uno de los reconocimientos más importantes ha sido el hecho de que en el dos mil dos se el Gobierno colombiano El Ministerio de la salud decidió introducir la vacuna del papiloma humano al programa de nacional de inmunización la vacuna de bastante cara para los países desarrollados tiene un precio alrededor de cien euros la dosis en inicialmente se usaba entre toses ahora Se Se demostramos que dosis son necesarias pero en Colombia como en varios países de América Latina a través de un fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud se logró reducir el precio a unos catorce dólares y ahora está un poco menos de diez dólares por esto el Gobierno colombiana decidió entonces reintroducir esta vacuna en el dos mil dos se yo estaba Félix porque el programa era uno de los mejores en en el mundo con tasa de cobertura para niñas de nueve a once años alrededor de noventa

Voz 0313 16:41 doctora estamos hablando de esos precios porque entiendo que son vacunas que todavía están bajo protección de patente comercial Love Te sí

Voz 15 16:48 exactamente

Voz 7 16:51 en la la enfermedad el aparecen las mujeres pero es una enfermedad de transmisión sexual sería conveniente recomendable también vacunar a los jóvenes a los chicos

Voz 15 17:00 sí a varios países ya han introducido la vacuna en sus programas nacionales para los chicos también porque primero pues los hombres también padecen enfermedades ligadas al piso del papiloma como es el alcance de la mano del cáncer de pene aunque son raros pero en algunos países aumenta sobre todo el Delano ir también el cáncer de la oro faringe que también está en aumento en países como Estados Unidos y algunos países del norte de Europa o sea que además de beneficiarse los hombres con esta vacuna también hoy

Voz 0313 17:41 otro aspecto muy importante

Voz 15 17:43 es que a través de la inmunidad de rebaño puede favorecer las chicas también porque en los países que tienen la cobertura no muy alta como en Estados Unidos alrededor de cuarenta cincuenta por ciento e introdujeron la vacuna en los chicos hace unos cuatro años se ha visto que la protección en en las chicas también aumenta a través de esta inmunidad de rebaños

Voz 7 18:12 doctora este premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento es muy importante cuando le van a dar el Premio Nobel

Voz 15 18:20 bueno ya me postularon para el premio Nobel en el dos mil ocho junto con Harald zur Hausen de Alemania pero el les decía colegas antes que los criterios del premio no no pedos son un poco especiales porque dicen entiendo que están dirigidos sólo a a descubrimientos puntuales

Voz 0313 18:44 Jaume laboratorio y lo que hace

Voz 15 18:46 los los epidemiólogos que es confirmar que esos descubrimientos puntuales laboratorios realmente se aplican a la población a los humanos eso no lo tiene en cuenta el Premio Nobel

Voz 1362 18:59 de todas formas doctora no sé una una pregunta Un poco más personal los médicos o los investigadores samba salvan vidas de una en una salvan en una operación un trasplante en un tratamiento diagnóstico pero que se siente al salvar millones de vidas en en el tracto ICO y con vamos con causa efecto bueno

Voz 15 19:21 eso es lo que más llena de emoción de felicita de satisfacción saber que todo esto que hemos hecho si se aplica bien y ahora el gran desafío que tenemos es que dos programas de vacunación se desarrollan bien porque como les contaba el de Colombia era fantástico pero por un episodio que se manejó mal porla poca colaboración de los medios de comunicación y de las isla Spar tono nefasto de las redes sociales el programa de vacunación en Colombia está en crisis ahora por eso eso es muy importante tratar de de hoy reactivar y no desperdiciar oportunidades como ésta teniendo unas armas fantásticas para combatir el cáncer y que por ignorancia por malos manejos seis tan valioso

Voz 0313 20:20 hay un movimiento casi general global con el tema de las vacunas que no se de qué manera podemos contrarrestar de verdad pero bueno quería preguntarle doctora para terminar también es un pelín personal yo soy usted de Ciencias contará mejor que ellos sin ninguna duda lo has hablado de treinta y cinco años de investigaciones de tarea cuántas horas de de renuncias de sacrificios hay detrás de todo esto las ha contado alguna vez

Voz 15 20:44 no no para mí noches y dos renuncien de sacrificio yo he tenido yo creo la gran fortuna de dedicarme a algo que realmente para mí no es no es trabajo nacido en la investigación en cáncer sobre todos los cancele los agentes en si realmente yo he disfrutado cada momento cada minuto de lo que he hecho en los últimos cuarenta años

Voz 0313 21:12 va contra el sacrificio

Voz 15 21:15 a lo mejor toro

Voz 0313 21:18 Muñoz muchísimas gracias por asomarse a la ventana hay felicidades eh un abrazo desde España mis

Voz 15 21:23 gracias a ustedes un gran abrazo desde Colombia cálida

Voz 0313 21:27 hasta pronto estar pronto

Voz 7 21:29 adiós a tenemos un caso vamos por el segundo

Voz 0313 21:32 a ver es que esto da da da da da mucho miedo siempre mucho Julius solo sólo mencionar el nombre de la ELA de la esclerosis lateral amiotrófica cuando alguien sufre esta enfermedad ya saben que es una gemela degenerativa que te va va menguando lo que la capacidad motriz los los movimientos pero tiene algo muy muy visible no es notable que es que no puedes comunicarte que es que que es que pierdes la voz no y eso no tiene no entiende ni de categorías sociales ni de clases ni de nada le puede ocurrir a un banquero de toda la vida Francisco Luzón que nos visitó aquí en La Ventana y que hablaba Bono hablaba así

Voz 18 22:06 es un acuerdo que abre una ventana de esperanza para todos nosotros de los afectados

Voz 7 22:11 a familiares de hoy y también para los que hoy

Voz 18 22:14 irán apareciendo en el futuro el camino será largo e incierto pero sabemos que les nuevos que es así

Voz 0313 22:20 a entender a través de una máquina o Carlos Matallana compañero periodista deportivo su uso hermano Javier con lo que hemos hablado tantas veces habla por el portavoz desde el minuto uno

Voz 19 22:31 veces solamente ocho de junio que que llegó a la fatal palabreja la asesina a casa nos pusimos a trabajar no por nosotros sino por todos los enfermos porque eso es el mensaje de Carlos a él igual no le da tiempo ojalá le de tiempo pero hay que encontrar una cura porque

Voz 0313 22:47 bueno pues en España cada día se diagnostican tres casos nuevos de la son unos mil aproximadamente al año alguien vencerá no son muchos Bono sino te toca pero los resultados son terribles y resulta que el Instituto de Neurociencias de Alicante lleva ya dos décadas investigando una una terapia en la que parece que se han comprobado que el trasplante de células de la médula ósea a los músculos detiene el deterioro bueno esto si se pudiera confirmar sería un avance fantástico al frente de este grupo de investigación se encuentra Salvador Martínez que es director del Departamento de Neurociencias Salvador Martínez buenas tardes hola hola qué tal bienvenido a La Ventana en que a ver si en qué fase exactas se encuentra ahora la investigación están ya para dar el salto al ensayo clínico no

Voz 17 23:30 claro si acabamos los ensayos clínicos otra hace como unos tramos viarios y entonces no permitió dar el salto a las hace unos pocos pacientes estamos al final de la fase I y estamos ya eso al borde de la fase los externos claro el número de pacientes que podemos tratar de un grupo de cuentas increíble trabajando durante estos años en el llevar a cabo las experimentos clínicos tenemos preparado todos los gatos sabemos cuánto Transfer ambos pasar para empezar todo preparado para empezar a recuperarse en fase II para demostrar que además de poder hacer el tratamiento ese tratamiento el beneficio

Voz 0313 24:19 y que hace falta entonces ahora dinero me imagino

Voz 17 24:23 hasta ahora hemos llegado aquí porque estamos en un país que ha tenido el Carlos III diversa al proyecto de lo que se llama en ensayos clínicos no comerciales porque cuando las células del propio no

Voz 20 24:38 la fabrica la compañía

Voz 17 24:40 la fuente de la terapia estamos vendiendo nadie nada entonces tiene que hacerlo con fines deciden pública y afortunadamente hasta ahora el Instituto de Salud Carlos III nos hacia lo de esos ensayos preliminares afortunada en un que tan bien este año no ha sacado una convoca el taller de explicarnos comerciales nos estamos proyecto hemos hecho las cuentas con los Hospitalet receptivos para decir bueno pues claro que estamos con vosotros pero tenemos que sufragar los gastos

Voz 20 25:14 claro que conlleva al experimento

Voz 17 25:17 en eso estamos mandado el proyecto cabemos lo que nos costaría a desarrollar el proyecto con toda la ilusión del mundo para demostrar que funcionan

Voz 0313 25:25 qué sería cuánto lo que costaría

Voz 17 25:28 fue un poco más de cuatrocientos mil euros

Voz 5 25:31 con los datos pero dudo

Voz 17 25:33 no es no es una cifra aleatoria sino que con los datos que hemos obtenido encalló anterior con muy poca estadística nunca hemos reculado el número mínimo ahora enfermos con los datos que tenemos haría una respuesta clara y picardía la mejoría un perro bien hacemos tienen enfermos o la respuesta haciendo poco clara

Voz 0313 26:01 yo si se logra hacer en las condiciones que que ustedes consideran el cuánto tiempo tardarían en en obtener resultados

Voz 17 26:08 bueno pues ahí está diseñado para dos años

Voz 0313 26:12 se montó cuando

Voz 17 26:14 musculares que hemos hecho hasta el momento fue con dos años y poco pues claro si Materazzi a que que forma masía menos enfermos demostrar que les estamos mejorando sus expectativas de mejora de la de la me las parar la evolución talibán está en general

Voz 0313 26:37 pues no no estamos hablando de una de una cura en origen pero sí de decide paliar mucho los efectos que

Voz 17 26:43 a la enfermera de cómo muchas enrabietado declarativa son enfermedades como la causa en la inmensa mayoría de los pacientes no podemos hacer una muy la terapia que jure porque

Voz 20 26:55 no sabemos si entonces

Voz 17 26:58 hecho lo tenemos herramientas que nos permite paliar sus pérdidas progresivas de condicionalidad con esto hemos demostrado en los animales claramente en uno de los animales de Podemos para darle forma definitiva la evolución bien los rumanos los experimentos en fase I pues no dan resultados alentadores o sea que que nos están indicando que es un camino que tenemos que explorar porque una posibilidad que tienen para por lo menos permitirle tener esperanza de que hemos alargar buenas condiciones de vida hasta que afortunadamente se encontrará pues una vacuna o encontrar a una terapia más eficiente pero tenemos que estar porque está con él que en edad límite intervino hombre y generan mucho problemas muy fortalecimiento social

Voz 1362 27:53 claro los los tiempos de la de la ciencia y son distintos de los tiempos de los medios de comunicación ahí estamos estamos acostumbrados a anunciar buenos descubrimiento un hallazgo una una vez buena noticia damos muchas buenas noticias buenas noticias en los informativos pero luego hasta que se traducen en un impacto real pasa pasa el tiempo y lo voy hacer una pregunta de letras siguiendo las enseñanzas de del maestro si las preguntas de ventas y estamos han comprobado el éxito en experimentos con animales

Voz 1915 28:24 es que que yo no sé si hay una una tasa

Voz 1362 28:27 al de de cuanto el veces se confirma que en humanos también funcionan no me refiero sólo a su experimento en general que cuál es la

Voz 20 28:35 pocas muy nunca porque porque claro lo ha trabajado otros modelos de laboratorio muy mecanizados y y que él no reflejar ni mucho menos de menos del veinte por ciento lo que es la en humanos entonces trabajar con con parámetros biológicos con respuestas puntuales en cambio el el la estructura de la enfermedad el co cómo está un enfermo y las características que a su inquilino enfermos enfermo son muy complicadas nunca las tenemos en cuenta los modelos animales por eso hay que a este paso esto

Voz 17 29:11 no

Voz 20 29:11 es la investigación fundamental es fundamental para que podamos poco a poco conocer más

Voz 1362 29:17 pero no estamos día andaluz entre flota sí

Voz 20 29:20 León y tenemos que correr el riesgo tenemos que poner energía para que el hielo vuelva la luz a la luz ser útiles para que se puedan utilizar como terapia es un riesgo siempre pero hay que el caso

Voz 17 29:34 el birlo y decir bueno pues esto tenemos que probarlo en humanos

Voz 20 29:37 el More afortunada que estamos en un principio

Voz 17 29:40 visado con unas normas muy estrictas honor grandes criterios éticos la Agencia Española del Medicamento y la europea velan porque tengamos muy claro lo tengamos satélite tengamos muy buenos argumentos para hacerlo pero hay que hacerlo y eso es fundamental porque sino no avanzamos

Voz 0313 29:58 Pedro Martínez del Instituto de Neurociencias de Alicante muchísimas gracias por estar en la ventana y ánimo e gracias muchas hay dinero que lo consiga luego

Voz 21 30:10 sí

Voz 0313 37:20 mi clavos escuchando la voz de arte que es auténtica Villa un hallazgo un descubrimiento que pasaje poquito para que por la ventana y que es una de las artistas que mañana va a participar en un concierto muy especial en el Palacio de los Deportes bueno el el comedor Wiggins Enter the de Madrid un concierto bajo el lema México es que me acuerdo donde semana recaudar fondos para la Fundación Alfredo Hart que va a distribuir Rosa entre damnificados por el terremoto del pasado mes de septiembre en en Guajaca la lista de gente por tantísima muy potente y M plan Rosales Mikel Erentxun Marcano Miguel Ríos Los Secretos Marwan Marlango hay un montón de gente lo bonito y lo interesante de este tipo de iniciativas es que no sirven para refrescar la memoria para que no queden en el olvido grandes tragedias sobre las que ponemos el foco cuando ocurren y lo prohibidas días posteriores tal ídolo que luego normalmente nos olvidamos bueno algo parecido no parecido no yo creo que bastante más grave me da la impresión que está ocurriendo en Siria

Voz 40 38:27 y todo

Voz 0313 38:33 es que no han podido verlo Vara You Tube lo recuperan porque son niños de Siria niños en distintas situaciones ninguna buena evidentemente cantan Bono mi dicen cosas como mirad lo que nos está pasando es sufrimos masacres nos no nos asesinan el miedo unos unos domina se preguntan qué hemos hecho nosotros para que nos hacen los demás no esta canción esta música ya esta reflexión viene a cuento de nuestra polémica de hoy que apunta directamente a Siria y al olvido

Voz 1 39:05 la polémica hay guías Lafuente

Voz 41 39:10 buenos días

Voz 7 39:12 hace una semana el enclave de Guta a las afueras de Damasco está siendo sometido a un intenso bombardeo por parte del Ejército de Bashar al Assad que ha acabado con la vida de quinientas veinte personas ciento veintisiete de ellas niños que ya no podrán volver a cantar ya ha dejado dos mil quinientos heridos que difícilmente puede ser atendidos en hospitales devastados por la guerra es un verdadero infierno que sufre además una población sitiada desde hace años y azotada por la escasez por el hambre la aún exigió el sábado un alto el fuego de treinta días Rusia lo redujo a cinco horas diarias INI siquiera Éstas han sido respetadas la situación es brutal Sima era un atentado en Europa con quinientos muertos y dos mil quinientos heridos que estaríamos dice siendo sin embargo allí parece una gota más en una guerra que dura ya siete años ha matado a cuatrocientas mil personas ha expulsado del país a cinco millones de ciudadanos ya ha provocado el desplazamiento interno de otros siete millones es una especie de rutina que la comunidad internacional contempla con desidia como el que ve llover mientras alguna potencia azuza por su propio interés sólo inquieta cuando Nos tocan las consecuencias en forma por ejemplo de masas humanas que nos piden refugio pero somos incapaces de acabar con el genocidio que lo provoca que como todos los genocidios que en el mundo han sido tiene nombre de sátrapa

Voz 0313 40:39 desde Beirut Oriol Andrés buenas tardes

Voz 16 40:42 hola buenas tardes a ver que pues descontó

Voz 0313 40:45 Hornos de última hora porque la tregua iba a servir para que la población civil se abastecía era porque hay personas que llevan sin salir una semana de sus casas pero parece que luego a la practica haya servido de gran cosa no

Voz 16 40:56 así es si os parece primero escuchamos un vecino que narraba la situación en que se encontraban la semana pasada para hacernos una idea de de de los bombardeos que están viviendo

Voz 5 41:08 puedes ver si juega hoy aviones artillería entre cada misil pasa menos minuto porteros armas que nunca habíamos oído antes los guiños

Voz 19 41:16 claro terrorista dos nunca han pasado tanto miedo

Voz 16 41:22 que esta tregua que efectivamente iba empezar esta mañana ahí de hecho al principio hubo motivos para escribir no porque parecía que la mañana empezaba más o menos tranquila tenía que servir como bien decíais para para evacuar heridos para que la gente la población civil pudiera salir a través de este corredor humanitario y como decía también para abastecerse porque la gente llevaba desde el domingo anterior no es de la anterior encerrada en sótanos ir en sótanos de casas y edificios residenciales entendamos sótanos en no preparados para una guerra en túneles bajo tierra que se encontraban en condiciones muy precarias también no lo explicaba a los micrófonos de de Cadena SER filas Abdulá que es activista y fotógrafo y que se encuentra dentro de del este de Guta

Voz 5 42:09 y la gente sufre la falta de comida de agua de calefacción y encima las condiciones de salud son muy mal

Voz 16 42:19 aún así hay que decir que esté esta campaña de bombardeos que se inició esta última semana era un poco la parte final de una batalla que el régimen que el régimen ha usado tanto la serie en el asedio como el hambre como productos como armas de guerra no que no entraban productos básicos desde hacía mucho tiempo el asedio había empezado en dos mil trece pero se había endurecido mucho el año pasado porque se veían destruido los túneles subterráneos a través de las cuales entraban productos básicos y a la vez que habían cerrado los cómo es que llegaban prácticamente desde noviembre haría llegar uno muy simbólico entró comida y medicamentos para un dos por ciento de la población y sólo un mes así esta escasez había hecho que los precios de los alimentos hubieran disparado que que prácticamente buena parte de la población no pudiera acceder a ellos no se explicaba Amer un joven activista también de bruma de Guta es que este aumento de los precios

Voz 0313 43:17 pues charro

Voz 5 43:20 Cóndor pues novena el pan en la capital son siete céntimos mientras que en Guta por la misma cantidad lo pagas dos dólares o el kilo de arroz que pasa de cincuenta céntimos a siete dólares

Voz 16 43:35 por otro lado también al sistema de salud estaba ya muy tocado en nos lo cuenta esta doctora que trabaja en un hospital apoyaba apoyado por Médicos Sin Fronteras

Voz 42 43:45 el estado dura han agotado nuestra capacidad de nuestros suministros digamos los últimos cinco años asediados el suministro médico de Guta Oriental se ha acortado los bombardeos son constantes no han parado ni de día ni de noche durante una semana el personal médico está exhausto Bishkek lección vivir

Voz 16 44:05 todo esto unido a la falta de electricidad de calefacción a la insalubridad ha causado ha creado un contexto de crisis humanitaria brutal donde pues esto los últimos datos que ahora mismo ofrecía la ONU era de siete setecientos heridos muy urgentes que necesitaban ser evacuados ahora mismo a riesgo de perder la vida aparte de los dos mil quinientos que comentaba antes eh

Voz 0313 44:30 no sabían dos pintas un panorama Oriol realmente aterrador yo quería preguntarte dos cosas no están relacionadas además primera para lo que vemos fuera y no entendemos por qué es tan tan tan importante este enclave desde Guta Oriental y luego después del anuncio de Rusia de su confirmación de que es quién manda y quién controla el cotarro nuestros momentos podemos pensar en un asalto terrestre en el corto plazo eh

Voz 16 44:54 pues sí de hecho este cortó este ataque terrestre severos preparando ya en las últimas semanas alrededor de de de Cúcuta Damasco se habían ido llegando en milicias brigadas de distintas partes de del país que se iban a unir a este asalto final de alguna manera se puede decir que empezó hace un par de días cuando ya aumentaron mucho los los combates estrés y a mí es un ataque terrestre que dan mucho miedo si queréis os escuchamos a Abu Mohamed que explicaba el terror que que esté hasta que les produce provincias

Voz 5 45:33 no hay mucho miedo sobre la entrada del régimen la gente tiene miedo no podemos salir no tenemos a dónde regresar todo lo que tenemos son estos haga

Voz 16 45:45 un poco la lógica que se puede entender que se encuentra detrás de de la apertura de este de este corredor a una de las interpretaciones que se podía entender que facilitaban este asalto terrestre es que sitúa al corredor para que los civiles valgan aquellos que deciden quedarse son terroristas y por lo tanto pues masacrar los directamente y claro evidentemente el razonamiento que no tienen en cuenta para nada el miedo de la población aporten a ponerse en manos de de aquellas fuerzas que les han estado bombardeando durante los últimos años no hay especialmente los hombres que muchos de ellos pues tienen que temen que obviamente Si si salen pues serán directamente

Voz 0313 46:28 masacrados alquilados

Voz 16 46:30 había que que no recuerda mucho a los últimos días de Alepo donde también se dio un asedio brutal con muchos bombardeos se crea un corredor humanitario para que pudieran salir los los civiles ir después se hizo una táctica de tierra quemada hoy finalmente los los rebeldes habían hecho un comunicado donde decían pues que que las dos opciones que tenían eran el destierro o os ser masacrados y esto es un poco evidentemente la situación en la que nos encontramos y un poco la importancia de de Guta Oriental es que es el último gran enclave rebelde que se encuentra en las afueras de Damasco podríamos decir que es la primera línea de fuego y para los rebeldes también la más importante Caja eliminar por parte del régimen para intentar pacificar pues el territorio digamos que que que hay alrededor de de la capital

Voz 7 47:26 estamos hablando de un enclave que está al lado de Damasco es un enclave bien conocido por aquellos que dirigen los bombardeos es decir no podemos estar hablando de un error por el que de repente mueran ciento veinti tantos niños Si centenares de civiles cuando se bombardea en esas circunstancias se sabe que se va a acabar con la vida de civiles no Oriol

Voz 16 47:48 crisis sigue vigente me antes evidentemente se trata de un enclave que se encuentra a quince kilómetros del centro de centro de Damasco hay que decir también que desde este enclave pues los rebeldes prácticamente hay dos grupos principales que controlan este enclave el el mayores Hayes al Islam que es un grupo o cual apoya a Arabia Saudí igual nuestros grupos pues también ha lanzado morteros contra la capital Damasco pero obviamente con un con una proporción mucho menor también por su capacidad de fuerza en los últimos cuatro días los medios estatales hablaban de unos treinta y seis de unos treinta y seis muertos pero si hay un evidente desprecio por la vida por las por las leyes de la guerra por decirlo de algún modo el derecho internacional y los derechos humanos el reto

Voz 0313 48:40 venga muy bien claros Oriol Andrés desde Beirut un abrazo compañero muchísimas gracias eh un abrazo a todos vosotros que rabia da yo tengo la sensación de que es nuestro Vietnam no sé lo que pasa es que es un Vietnam que no

Voz 7 48:52 está teniendo la respuesta

Voz 43 48:55 la ciudad nada de protesta de decir

Voz 7 48:57 hasta aquí hemos llegado por favor acaben con quien

Voz 1362 49:00 además nos hemos anestesiado porque las fotos de niños que han estado circulando estos días torear ni siquiera ni siquiera nos saluden tan tan directamente no os acordáis la foto de Aylan en la playa además demás siempre se personaliza en un niño concreto cuando la foto es especialmente fotogénica en su horror pero ya hasta parar

Voz 44 49:20 Nos hemos acostumbrado decirlo así pero yo creo que la guerra de Siria ya cansa fatiga ya ya fatiga en la opinión pública hay fatiga en las cancillerías occidentales que desde luego que ella que acabe esto que este hombre siga en el poder y luego ya veremos qué se hace a partir de aquí saque rusa ha conseguido lo que lo que buscaba en fin que lo vamos a hacer

Voz 21 49:38 sí sí

Voz 11 52:18 de vez

Voz 40 52:46 Ana

Voz 0313 52:50 yo hace exactamente una semana abrimos la Ventana en el sur en La Línea de la Concepción en Cádiz para analizar la situación de seguridad que viven por culpa de los incidentes derivados del narcotráfico seguramente recordarán estuvimos hablando con mucha gente con responsables de sindicatos policiales de del mundo de la política te asociativo contra las drogas lo abordamos también desde desde el punto de vista judicial buscando respuestas que acaben con la complicada situación que viven ahí la línea y en toda la bahía de Algeciras ya hace demasiado tiempo no una situación que ha llegado hasta un punto que hoy esta tarde se van a concentrar bajo el lema las línea Por tu seguridad su futuro para reclamar más en mejores medios para cambiar esa realidad la de la línea irá de su comarca saludamos al alcalde Juan Franco buenas tardes al alcalde cómo va eso oiga en una semana ha cambiado algo ha ocurrido algo digno de ser contado

Voz 20 53:44 los gracias por ver bueno parece que sea el tema tampoco ha controlado lo que sí es cierto que por lo menos ves como una mayor presencia policial no sabemos qué

Voz 1362 53:56 he he también

Voz 20 53:59 creo que bastante importante para el próximo viernes donde bien el viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía con todos los delegados territoriales de cada con él y esperemos que empecemos a dar los pasos para afrontar también no solo la vía policial represiva también la había sociales ni de un plan integral que realmente es lo que necesitamos en esta ciudad

Voz 0313 54:23 el otro día cuando estuvimos allí en su ciudad hablábamos bastante de la Policía Nacional de la Guardia Civil en nos olvidamos el Servicio de Vigilancia Aduanera que presta una labor importante y que creo que pasa esta semana ha estrenado nuevas embarcaciones al menos

Voz 20 54:36 bueno se lo de formación que dispongo hecho el jueves tenemos una una amenaza técnicas de seguridad si se tratará también es asunto de formación de la que dispongo pues se cuenta el co con mayor medio sobre todo en lo que hace falta más personal más medios materiales para luchar contra esta lacra que tenemos forma de organizar inepto como comentaba me cansa que le permita afrontar no afrontar lo que es la raíz del problema

Voz 0313 55:05 alcalde la concentración de esta tarde iba a decir contra quién no a quién a quién se dirige a quién les reclama algo lo que sea

Voz 20 55:12 bueno creo que poner un poco raro dar un puñetazo en la mesa de conocer un poco el fracaso social que tenemos en el territorio nacional reivindicar medio paradón al vamos la zona más pobres de España estaba reprimida cercanía con Marruecos también las solteras o con Gibraltar con subraya me exija diferenciado estaba con una tasa de desempleo que altas bajísimos niveles de formación que se precisen una una intervención como hemos dicho antitumoral ilocalizables vagando en el conjunto del Estado tanto ven ofertar como como comunidad autónoma pues que que forja que dice muy poco de la posible resolución que tienen ese problema que se pongan en marcha planes para poder salir pero ahora que estamos atravesando

Voz 1362 56:06 claro que tenemos que tardó alcalde

Voz 20 56:08 el menor que es en el paso siguiente no

Voz 1362 56:11 sí claro que lo que decía es que claro un plan integral que no no funciona de la noche a la mañana porque ahora mismo aquí ya ahora ese esa actividad es una salida laboral incluso no creo que hay una forma de vida para para una parte de la población

Voz 20 56:26 pero no está el camino más largo empieza con un par de pasos conserva todo

Voz 7 56:31 alcalde el otro es el otro día cuando escucha en La Ventana desde aquí desde Madrid pensaba estamos apelando mucho al Gobierno central que por supuesto tiene una responsabilidad pero

Voz 1362 56:41 la Unión Europea dándose debería comprometer

Voz 7 56:43 también porque usted un territorio fronterizo y todo lo que hay en el fondo entra en la Unión Europea no es un peligro ni para él ni para España solamente no

Voz 20 56:54 por su puesto pero el que tiene que tener explicación a nivel Unión Europea entiendo que el Gobierno central

Voz 7 56:58 pues sí

Voz 20 57:01 yo me he dirigido por escrito tanto la defensora del Pueblo europeo como al comisionado del Parlamento como al coordinador de estas gana todo Maribel Comisión Europea con el tema del Brexit que nuestra ciudad porque hay gran

Voz 0313 57:17 Burque

Voz 20 57:17 los sueldos de los trabajadores en Gibraltar que reciben en la línea son el libras si han perdido poder adquisitivo en torno al quince por ciento y todos los entonces estaban es decir que que tienen cuéntanos qué comento pero aunque me tengo que hacemos entiendo que evidentemente el Gobierno ofertan el que tendrá que aumentar los mecanismo al pico etcétera adecuada para que la Unión Europea tu mente en un programa especial para esta fauna entiendo que tenga un problema que afecta al conjunto de beluga

Voz 0313 57:55 sin ninguna duda Juan Franco alcalde de La Línea de ánimo y un abrazo muy grande

Voz 20 58:00 el cuerpo se llena de gracia como de hecho nos hermana pasar pero él no estoy inmerso llego a dar las noticias sean otras

Voz 0313 58:07 a un abrazo

Voz 20 58:09 venga un abrazo plantean

Voz 47 58:15 ya que

Voz 40 58:22 K

Voz 0313 58:36 Luz Sánchez Mellado compañera hasta la próxima semana