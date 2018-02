La Ventana (27/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las seis las cinco en Canarias avanza el temporal la Dirección General de Tráfico amplía a todo el norte de la península la recomendación de no circular por carretera en las próximas horas ante la previsión de intensas nevadas por el nuevo frente que ya está afectando a nuestro país informa Mariola

Voz 0259 00:24 ido a no ser que sea estrictamente necesario Tráfico recomienda evitar

Voz 1915 00:28 los desplazamientos durante la noche

Voz 0259 00:30 por las carreteras con alto riesgo de nevadas en las provincias de Cataluña Aragón La Rioja Navarra País Vasco Castilla y León Galicia Asturias y Comunidad Valenciana también en Castilla La Mancha la Comunidad de Madrid Cantabria hay previsión de nevadas el director de Tráfico Gregorio Serrano está trabajando esta tarde desde

Voz 0813 00:49 otro de gestión de la DGT en los Pirineos

Voz 0259 00:51 Valle del Ebro para coordinar el dispositivo de control en Aragón La Rioja y Navarra tres de las zonas más afectadas por el temporal la DGT recomienda a los conductores que extremen las precauciones vayan equipados para transitar

Voz 1667 01:04 el Gobierno amaga con mantener la intervención de la Generalitat catalana pese al posible acuerdo de gobierno del bloque independentista el ministro de Justicia opina que la investidura de Jordi Sanchez actualmente en prisión es inimaginable y advierte sobre la vigencia del ciento cincuenta

Voz 2 01:18 por lo tanto de personas no es quién sea el futuro presidente de la de Cataluña cuáles sean sus circunstancias y es que el Gobierno cumpla con sus obligaciones por tanto el Gobierno no tiene nada que decir ni nada que que fijar como condiciones para quien sea presidente del Gobierno acreditados

Voz 1667 01:35 por su parte de Roger Torrent confía en acabar con la intervención de la Generalitat cuanto antes gracias a la formación de un Gobierno efectivo son palabras del presidente del Parlament que hoy se ha visitado el Mobile World Congress que se celebra desde ayer en Barcelona

Voz 3 01:47 que hoy también reivindicamos es que haya un gobierno efectivo lo más pronto posible justamente para trabajar entre muchas otras cosas para el Mobile queremos desterrar el ciento cincuenta y cinco en las instituciones de Cataluña de la administración de Cataluña lo que queremos es que haya un gobierno efectivo que trabaje insisto

Voz 1450 02:07 ya para el país y en el Congreso Izquierda Unida impulso

Voz 1667 02:10 forma para dar cobertura a las instituciones públicas

Voz 1450 02:13 quieren exhibir símbolos como la bandera republicana Congreso Mar Ruíz si la iniciativa busca preservar la libertad de los Ayuntamientos y otros organismos públicos para instalar banderas distintas a las oficiales siempre que no afecten a la exhibición de estas ni contra vengan el ordenamiento jurídico sin que los alcaldes se vean expuestos a sanciones Ricardo Sixto diputado de Izquierda Unida

Voz 4 02:33 conoce bien en el peligro de tener nuevas sentencias que les acabe condenando

Voz 1 02:36 por el simple hecho de haber mostrado una bandera fue

Voz 1450 02:40 en un momento determinado deportes Pedro Fullana hoy comienza la vigésimo sexta jornada de la Liga Santander en primera división con el Español Real Madrid y el Girona Celta de Vigo a partir de las ocho menos veinte de la tarde lo contaremos en Carrusel Deportivo seis e3 cínico y tres en Canarias

Voz 1915 02:58 en Madrid el Ayuntamiento de la capital espera el decreto del Ministerio de Hacienda para poder salvar algunas de las inversiones previstas departamento de Montoro se ha comprometido a llevar al Congreso un Real Decreto para que se pueda reinvertir el superávit de los ayuntamientos un paso muy importante según la alcaldesa Manuela Carmena que ha premiado a Montoro a poner en marcha lo antes posible ese decreto del que dependen también los presupuestos municipales

Voz 5 03:18 estamos en un momento muy importante es todo este Ayuntamiento va a presentar el presupuesto pero depende mucho de El decreto que vamos en este momento estamos esperando del Ministerio de Hacienda

Voz 11 05:14 la Ventana Carlos

Voz 12 05:18 es Francina

Voz 13 05:26 eh qué era

Voz 12 05:39 los habríamos estado hora de La Ventana con la mirada puesta de entrada en la en la televisión concretamente en la serie La casa de papel hemos visto los conocéis

Voz 1 05:49 y quiero que siga siendo así no quiero nada de nombre ni preguntas personales por supuesto relaciones personales la Fábrica Nacional de manera Itinere recuerdan

Voz 0313 06:05 a un grupo de atracadores realmente osado bueno pues esta serie está triunfando y de qué manera a nivel internacional lo está haciendo por todo lo alto en distintos

Voz 1915 06:13 el sí hablaremos hoy de de series aquí la venta

Voz 0313 06:16 Ana de la tele pero también de algo que está de momento en la radio pero que vete a saber si igual algún día no podría dar el salto a la tele

Voz 17 06:28 mira me parece que tenemos una en todo el área en áreas argumentó tienen toda la ciudad

Voz 12 06:36 es el gran apagón uno de los grandes éxitos de Podium podcast presentamos la tercera temporada dentro de unos minutos aquí en La Ventana

Voz 18 06:45 sí

Voz 1626 06:47 un recibo

Voz 1450 09:56 o sea con rastas a punto de conocerá al padre de su novia que es militan un flan una chica de dieciocho que no obstante en Nochevieja aunque sus padres

Voz 31 10:06 deja una seta gastronomía hay humor Marie dan perfectamente en canela fina el rookie de la SER Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca hijo Juan Carlos Ortega este veintisiete de febrero a las ocho y media de la tarde en el Auditorio a Banca de Santiago con la colaboración del Concello de Santiago

Voz 32 10:32 el hora25 Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco miércoles en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos el nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena Ser estartapeando con Rafa Bernardo emprendedores y startups protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional

Voz 33 10:57 los negocios que están al día venden más la Ventana

Voz 11 11:02 la Carlos

Voz 12 11:05 Francina

Voz 0313 11:08 son las seis y once las cinco y once en Canarias hace pocos días acabamos de recordar el susto morrocotudo del 23F pasado ya treinta y siete años desde que la irrupción de Tejero en el Congreso dejó por unas horas en el aire todas las conquistas democráticas pero esta tarde vamos a viajar poquito más atrás en el tiempo como tres siglos porque allí localizamos el primer golpe de Estado de la Historia de España

Voz 34 11:34 en La Ventana acontece que el obispo con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 11:52 Don Juan José de Austria les suena no confundirlo con Juan de Austria de Lepanto hablamos de otro posterior pero también bastardo fue el que el veintisiete de febrero de mil seiscientos sesenta y nueve arreó el primer golpe de Estado de la Historia de España Juan José de Austria Juanjo fue hijo de Felipe IV de una actriz el único de los bastardos que tuvo el honor de verse reconocido oficialmente habrá ocasión de hablar de cómo el porque Juanjo fue el elegido entre los cincuenta y tantos hijos de estrangis del Rey porque hoy vamos a lo que vamos al primer golpe de Estado de España

Voz 35 12:31 uno vamos

Voz 1626 12:47 el bastardo Juanjo demostró ser un crack en política y cumplió con importantes no

Voz 12 12:52 en este estado

Voz 1626 12:53 tenía mano izquierda bastantes eso estudioso trabajador a Pete tenía todo lo que no tenían los hijos legítimos porque casi todos salían perjudicados físicos o medio los aunque precisamente los le los eran los que reinaban porque eran los oficiales por eso en el momento del que hablamos mil seiscientos sesenta y nueve aunque Juanjo era el primogénito ya reconoce pido reinaba en España su hermano Carlos II el Hechizado el atontado el que lío la Guerra de Sucesión pero como Carlitos sólo tenía siete años mandaba a su madre la regente Mariana de Austria torpe y con nula experiencia porque hasta entonces sólo había sido una máquina de París y sin apoyos entre la nobleza porque empezó a rodearse de que no debía convirtió a su confesor jesuita en el mangoneo Ador mayor del reino dejó al margen Juanjo Juanjo además de ser de la familia hermano del futuro Rey tenía un máster en política allí era un tipo muy popular por eso la nobleza lo animo a que hiciera algo antes de que España se fuera al garete Juanjo empadronado en Barcelona avanzó hacia Madrid y le dio un ultimátum a la Regente o destituye al jesuita otea P O de la regencia

Voz 1450 14:13 Mariana a chance destituyó Juan José de Austria acababa de dar su primer golpe de Estado aunque aquello al final quedó en nada por eso tuvo que dar otro ocho años después esta vez gobernó la pena es que murieron seguida de España acabó en manos de Carlitos segundo el duelo nadie dijo que para gobernar haya que ser listo

Voz 35 14:32 no de eso

Voz 39 14:34 por desgracia tenemos ejemplos demasiado a menudo muy a menudo Derby algo así que confirmado lo que ya sabíamos y repasado el origen golpista de nuestra historia nos esperemos abrir como cada martes La Ventana de la tele

Voz 1 14:48 y yo buscábamos fue nada que no tuviéramos en casa con un arma en la mano que aseguró que da más miedo un loco que les quede claro

Voz 12 14:54 para mi madre y fe que con una carrera no llegará

Voz 1626 14:57 muy bien a la vida

Voz 1 15:00 a este programa la famosa Giscard una pero esperemos pedimos disculpas hombre Pretty dice Von como que la copla Tengo Ivette a lo que ha pasado a la gente que tienes que tirar hacia adelante y no te amargas el presidente lo digo por experiencia

Voz 12 15:29 Barriola buenas tardes buenas tardes cómo estás qué tal qué tal si tú qué tal hoy me gustaría mucho comentar otra vez lo de lo de la casa de papel lo del éxito de líderes

Voz 1915 15:39 esto de la serie debo el Fotogramas de

Voz 12 15:42 sí a mejor Seris Careta la banda sonora mirándolo

Voz 13 15:48 eh

Voz 15 15:48 en

Voz 12 15:53 hace tiempo ya que terminó en Antena tres el recuerdo de al expira a la al pecado

Voz 40 15:59 sí sí sin exultante ayer porque no sólo es en Francia de la verdad es que Netflix la acogida

Voz 12 16:04 si su seno y eso tiene un tiro

Voz 40 16:06 con impresionante sino que además es que tiene un recorrido ya internacional que es apabullantes que yo estoy muy contenta porque a mí me parece que la serie es una gran serie de ficción sabes cavar

Voz 1826 16:18 es una clasificación donde lo que es evidente es en las plataformas como Netflix Movistar pero de carácter internacional donde lo que se mide es la series que se prestan a maratones esta semana ayer antes de ayer apareció la casa papel como número uno

Voz 1915 16:32 en marcha hoy hablando

Voz 0313 16:35 lo de series mañana Fariña

Voz 12 16:53 es Iván Ferreiro estos estreno es es ya la canción de cabecera de la llama estar al quite vi la pistola usada que ha acordado esa misma noche secuestraron el libro famoso

Voz 40 17:06 en Antena tres apuntado al tanto diciendo bueno porque en realidad es un capítulo extraño no es el capítulo oficial

Voz 12 17:12 no pero bueno pero eso habrá habrá un debate después de todo no es una adelantos Nacho Carretero se que en libertad e porque acaba de convocar para el partido de fútbol de los jueves en la chopera que ha dicho que si bueno bueno ahora mismo si están vivos

Voz 40 17:28 estar muy bien ya esta canción la la cabeceras espectacular en la cabecera

Voz 1 17:31 de de lo que hemos visto de Fariña ir mañana a ver vemos a ver qué tal

Voz 0313 17:37 bueno vamos a hacer una cosa eh hoy en La Ventana de la tele vamos a abrirnos a una historia que ahora mismo no está en la tele que está en la radio pero vete a saber por qué no porque no algún día podría dar el salto a la televisión perfectamente podría darlo

Voz 17 17:52 sí mira parece que tenemos una para bueno en todo el año en qué áreas en toda la ciudad

Voz 41 18:01 este es un mensaje del Gobierno en estos momentos estamos

Voz 12 18:05 siendo un fallo eléctrico masivo que será soltando

Voz 41 18:07 esto tan pronto como sea posible esto además los pone

Voz 12 18:10 está con Mariola porque aparecer actores y actrices a los que estamos acostumbrados a ver en la en la pequeña pantalla pero que era escuchamos en Podium podcast el por ejemplo Nacho Fresneda es Castro un militar

Voz 42 18:23 para Velázquez bien tuvimos algunos problemas con la depuradora al principio pero ya están solventados estrategia de seguridad todo en orden los sistemas funciona

Voz 0313 18:34 correcto niña debería Macarena Gómez será Natalia un detective que se promociona así

Voz 43 18:44 hola me llamo Natalia blanco en nuestra agencia de investigación somos expertos en vigilancia búsqueda de personas somos detectives homologados con más de diez años de experiencia en el sector ofrecemos máxima confidencialidad en todos nuestros trabajos llame ahora con el código que tienen pantalla y consiga un primer asesoramiento gratuito

Voz 9 19:05 la agencia de detectives Blanco la profesionalidad que merece la discreción que necesitas

Voz 0313 19:12 por tantísimo la discreción bueno estamos hablando de la tercera temporada del gran apagón el podcast de ficción de la SER que acumula ya casi cuatro millones de reproducciones

Voz 12 19:33 una serie dirigida por Ana Alonso y con guión de José Antonio Pérez Ana buenas tardes muy buenas tardes Antonio buenas tardes muy buenas tardes compañeros que Rage qué tal qué tal

Voz 0313 19:42 lo primero que además no lo están preguntando algunos oyentes y para entender la tercera temporada que está a punto de arrancar hay que haber escuchado iba a decir ver hay que haber escuchado la primera y la segunda o no forzosamente Ana tú qué qué dirías

Voz 1915 19:54 yo creo que las capítulos tienen e independencia por sí mismas pero sí que si Ariane dice que

Voz 1860 20:00 a veces si a Adrià de Georgia al lateral yo recomendables Tavera que sí pero como lo preguntarnos lo pregunto porque bueno

Voz 1915 20:09 el otro día está diciendo que que digamos la verdad José Antonio está diciendo que esto no Rayuela

Voz 12 20:14 por por escucharlo en Sol no gana nada mintiendo a la gente

Voz 1860 20:19 a escuchar la sala realmente claro además que no entiende

Voz 0813 20:23 Ana me estaba haciendo señas porque yo decía pero por qué la última porque la última dice sí sí definitivamente esta es la última sí

Voz 1915 20:29 esas podría contestar mejor José Antonio Pérez Pedro Antonio se han acabado las ideas la ha decidido el ya de antes

Voz 44 20:35 sí sino desde el principio era un concepto de tres temporadas y además eh ahora esto creo que no lo puedo decir

Voz 0313 20:41 no lo podía ser pregunta de otra manera también dice tras la salida de José Antonio lo tenía pensado así estructural

Voz 1860 20:50 el para no exprimir series estas que salario posan con los huesos de Antoni

Voz 44 20:56 ahora ahora tenía un corte muy bueno donde yo digo que si además empezó diciendo si semana goles y el gran apagón desde el principio estaba concebida como tres temporadas

Voz 0313 21:06 ya ya ya tres temporadas que servirán para cerrarlo todo o quedará algo pendiente al albedrío del

Voz 1915 21:14 pero es que el espectador del oyente Ana árabes no querrán cerramos cerramos todas las tramas todas las rías cerramos todo lo y de Ramos las tramas imagínate si no vamos

Voz 0813 21:23 hoy a mi me interesa mucho saber cuándo vais a estos personajes televisivos que hacen mucha tele y que están en la cresta de la ola siempre os dicen que sí a la primera

Voz 1915 21:32 era pues ya he tenido bastante suerte con el gran apagón la verdad he también porque desde el punto en primera desde la primera temporada

Voz 0813 21:39 he ido muchos actores eh

Voz 1915 21:42 sí con mucho nombre implicados y eso ha servido también para tirar de otro reclamo y ha servido como reclamo y la verdad es que casi nadie me ha dicho que no Nacho Fresneda estaba especialmente contento yo cuando hable con el gran apagón le ponía Le Le parecía algo que sólo la cara

Voz 1860 21:59 buenas tardes hola caracol Reno eso como mentirosa hablamos

Voz 1915 22:06 yo esto que hablamos de este me dijiste que te encantaba

Voz 45 22:09 es que me he puesto me me sonrojado y todo creciente porque todavía se echó algo

Voz 12 22:16 antes Nacho de de radio de ficción

Voz 0313 22:19 con en la de la radio o algo parecido pues mira

Voz 46 22:21 el Valencia han sido que es se considera Pierro osea sobresaltaba Radio clara

Voz 47 22:26 libre indicó darían a Madrid

Voz 46 22:28 eh que ponerlo pues allí y la verdad que practicaba hacíamos teatro teatro para la radio y ahí es donde un poquito yo me enamoré del periodo porque imagínate cómo nos lo pasábamos era era una cosa es cosa vamos va a mí como como oyente también me gusta Roque

Voz 1860 22:46 va que aparte de en radio de derechas has hecho vale vale

Voz 45 22:54 no hubiera suena pero empecé alimentaría suena muy dice usted

Voz 46 23:01 jóvenes de largo pero bueno fíjate le bastaba pues a cualquiera

Voz 45 23:07 están encasillado ya en militar otra vez con el Ministerio del Tiempo deja claro por si eso es verdad pero mira esto

Voz 46 23:18 yo prefiero que me encasillen tanto me trabajos sabes

Voz 12 23:22 oye José Antonio cuando aparece Macarena como detective en qué momento el el primer capítulo yo todavía no ha hablado aparece en mitad de la de la tercera temporada más o menos bueno no aparece

Voz 1915 23:33 viernes aparecen este viernes ofrecen el segundo sí sí

Voz 12 23:35 que no me lo sé

Voz 1860 23:38 en la ACB pero yo les tienen

Voz 1915 23:41 estamos montando con Roberto Mahan que es el realizador técnico claro meses los capítulos de Memoria aparece este viernes ya

Voz 12 23:47 es cierto que además de presentación de personaje en el que ella

Voz 1915 23:49 la máxima protagonista si eso no puedes ante

Voz 46 23:53 el que está que se sale lancha no está pero vamos a ser la primera temporada es es pago encantos

Voz 48 24:00 pero debe ser un reto para todos vosotros tú dices está que se sale solamente con la voz claro es curioso que se oye me dejáis saludables

Voz 12 24:08 maneras invisible del país

Voz 1860 24:10 hola buenas tardes hola

Voz 12 24:13 te cómo estás Natalia muy bien has hecho detective alguna vez

Voz 8 24:19 no Kazim seré si me hombres adaptarlo conocería ante es decir que yo encantada de que me hiciera

Voz 45 24:32 adiós adiós en la radio todavía no

Voz 8 24:35 sí sí sí hace el año pasado hice otro hot

Voz 1860 24:39 no eso

Voz 8 24:43 eso sí al comenta Esther y de hecho yo decía he chico de producción quiero decir

Voz 1860 24:51 sí sí sí sí

Voz 8 24:55 decir me gustó muchísimo creencia es otra forma de interpretar no es más difícil que que cuando estás delante de una cámara porque claro aquí no no es lo tiene que hacer todo con la voz no no irá con tu compañero delante y entonces sí bueno lo que pasa que en este caso la diré directora y actriz se ella me dio muy bien la réplica

Voz 1860 25:26 gracias Macarena Azerbaiyán grabando contigo los actores juntas pero con Macarena grabamos a algunas escenas en las que la edad

Voz 12 25:34 sí sí y yo lo he visto yo he visto eso no lo puedo decir sí

Voz 1860 25:38 porque no salen todas las temporadas no tengan todas en la primera no

Voz 12 25:45 tengo una frase tengo una frac es poco papel si tú quieres pero

Voz 1860 25:49 oye hacia arriba que en dos mil veintiuno sigue La Ventana mira eso sí sí sí sí sí

Voz 12 25:59 este caso es de tal palo tal astilla sino de tal astilla y eso te aquí es al revés hoy es José Antonio lo de lo de la introducción del personaje el género detectivesco en esta tercera temporada porque en las otras os sabido poderla el anterior se ha pasado bastante miedo en la segunda

Voz 1893 26:14 si la la segunda de terror siempre la idea era hacer que cada vez es ciencia ficción no la primera vez es cada temporada iba a ser un género distinto la primera era ciencia ficción la segunda era el terror queríamos que fuese de de detectives entre otras cosas porque es cuando ya se resuelve todo se nos ocurrió que que eso que hubiese una detective una mujer además detective que era la que de forma más o menos casual acababa desentrañar todos los misterios de drogas spoiler nuevos podría empezar a gritar dos veces que que a veces se llama Holland

Voz 12 26:47 hay una cosa también a los oyentes que algunos y no sé si lo comentando en pero nos lo han comentado alguna vez lo de las tormentas solares que nos inventado que real

Voz 1450 26:55 que que que el que existe dedicará existir de que se han producido

Voz 1915 26:58 no sé si yo soy la más indicada para hablar de todo esto pero sí efectivamente José Antonio Navas corrigiendo y además José Arturo que tiene

Voz 1626 27:04 Eto'o tiene mucha con mucho conozco nacimiento

Voz 1915 27:06 te pones además por lo decía

Voz 48 27:10 a qué tal de estas características porque son cero

Voz 1915 27:12 pero si el acaban las ideas dolor

Voz 48 27:15 el Barça alardes a la dulce lo que pasa es que tenemos sistemas que todo todo lo que lo que produce el apagón que es que se iban a la porra todos los sistemas eléctricos a la porra ya sé que no son termina muy científico pero claro si hay de hecho ha habido algunas muy famosas en Chile hubo en los años sesenta que estuvieron varios días en el apagón ahora explícalo tú mejor Pérez

Voz 1 27:40 bueno simplemente un un dato que es que tormentas solares hay constantemente

Voz 1893 27:44 sí sí sí hay constantemente constantemente recibimos radiación solar cada segundo vaya ahora mismo estamos recibiendo para Ana ya la la en Bilbao también ahí incluso Valencia no iba menos pero bueno

Voz 48 28:00 sí si se producen continuamente lo que pasa es que esa tenemos sistemas que que hacen que no se nos vaya la luz sin embargo el gran apagón algo falla boyantes comentábamos preguntaba Francino Si esta serie de lo de siempre no sería posible llevarla a la tele se habría presupuesto de alguna televisión para asumirlo Nacho y Macarena yo no sé si lo veis vosotros

Voz 8 28:23 según hacía decía no lo Pòrtulas una serie desde el dieciocho de este lo restante porque la investigación ahora mismo el thriller y todas las series sí sobre investigación de tasas son yo creo que la que más triunfaron y soy comedia está muy bien escrita

Voz 46 28:44 quedan poco

Voz 8 28:45 si te conozco

Voz 1860 28:47 a estas cosas horribles pero nos hemos cruzado en premios cocos

Voz 1915 28:56 sí me lo dijo me lo dijo y es verdad que me decía mientras lo grabábamos me decía Macarena esto estaría genial hacer un personaje asiente le porque les gustaba mucho a su personaje es una detective privada muy muy curiosas el primer personaje del gran apagón que tiene sentido del humor

Voz 12 29:09 lo pregunta buena que tiene sentido vale pero que no

Voz 1915 29:12 no hay comedia en el personaje de Macarena si la hay es un personaje que tiene muchas aristas y efectivamente ya me decía esto me encantaría mi hacerlo en Tele pero bueno bueno pero hay dinero no hay dinero puedo hacer esto yo no yo no lo tengo claro

Voz 45 29:24 no noche tú qué dices

Voz 46 29:27 yo creo que con ganas puede hacer cualquier cosa lo que mucho es que está muy diez dialogado precisamente porque lo que voy a llegar al público carece de diálogos y eso sí que me llamó mucho la atención está muy bien bióloga adicto todas las palabras Lunes negro de OTA el ritmo a mí me pareció fantástico y con ganas claro dice podía hacer tira ahora ahora es decir están pagando mucho el abanico de de la serie su sea que por qué no recuerda de todas maneras tiene algo de lo que tiene como como la zona no como la zona

Voz 45 29:57 es una muy buena temporada vamos a la dicha

Voz 0313 30:00 yo no pago con la con con el con el aire y la ambientación de la zona vamos yo lo veo pasado mañana

Voz 12 30:07 nada alguno que no hablemos

Voz 1915 30:11 hace mucho dinero si Piqué compró la Copa Davis tu hasta entonces vais a tener que escuchar

Voz 12 30:18 si hay que buscar hay que buscar bueno sí

Voz 1915 30:21 la tercera temporada pero bueno bien bien no no es una yo sí que la veo perfectamente en televisión sobre todo es que además ve un público para ella al que igual que allá público para otro tipo de tendencia así de de tramas y demás hay un público

Voz 0313 30:35 oye la pregunta de siempre tópica y chorros pero que la voy a plantear muy en serio os espera esto ha sido un exitazo bruto

Voz 12 30:41 claro rotundo y es la primera estaba grabando y tal José Antonio pensaba dicen que esto iría si no también es que yo creo que habéis abierto camino en lo de la ficción sonora sinceramente lo digo eh

Voz 1915 30:54 bueno claro se hace ficción sonora desde hace un tiempo pero la gente recuerda cuando de hecho cuando llama a algunos actores me dicen pero como lo radio teatros antiguos pero no es algo que tengan que estén escuchando

Voz 0813 31:06 podcast en Estados Unidos se escuchan muchas pocas

Voz 1915 31:08 de ficción pero aquí no tanto si yo cuando empezamos pensé bueno esta serie tiene muchos ingredientes para gustar y me parecía que estaba muy bien escrita que los actores está muy bien y que lo habíamos hecho con la perfeccionismo posible pero la verdad es que las después

Voz 9 31:23 está siendo ficción los las cifras nos han Nos

Voz 1893 31:27 descolocado la verdad es que no esperábamos tuviese tanto éxito había dos retos el uno era el el recuperar en entre comillas porque es cierto que se se hacía ficción ya en Radio pero bueno recuperar en cierto modo la ficción para la radio por otro explicarle a la gente lo qué era un podcast es decir que tenía que hacer una búsqueda activa en Internet descargarse el dispositivo había dos ejercicios ahí bueno

Voz 0813 31:48 no no es que es que es un ejercicio muy nuevo en sí si no si luego que lo pronuncian bien podcast

Voz 1860 31:55 en el caso

Voz 1450 31:59 no es difícil es difícil sí sí

Voz 27 38:36 Más Platón tandas de la filosofía

Voz 12 38:54 Irene buenas tardes qué tal a La Ventana cómo está aquí estamos hacia ya lo eso volvamos vamos a recuperar contacto con alguien que estuvo ya hace unos meses en en esta Ventana de la de la filosofía de hecho aquí no es la primera vez que nos referimos a una serie de televisión ahora que acaba de marcharse Mariola Cubells a Merlín seguramente la conocen en contra de lo que piensa

Voz 17 39:13 es mucha gente los adolescentes no sois tontos lo que pasa es que estáis dos

Voz 12 39:17 medidos rol levantar el culo de las sillas sino

Voz 17 39:19 es porque han cogido el móvil os quiero ver despiertos con las antenas puestas atentos a lo que pasa a nuestro alrededor preparados para asumir las contradicciones y las dudas que plantea la vidas para afrontar las adversidades y sobre todo como que en esta vida no siempre se gana para aprender de las derrotas

Voz 53 39:44 que nada pero lo nuestro es paras a pasar haciendo cada Mi lo haré

Voz 12 39:57 dos al primera vez que hablamos esta serie de Merlín ni tampoco la primera que invitamos al al asesor filosófico de la serie que es el filósofo y profesor de la Universidad Barcelona Carrasco pero es que hoy además de inspirador y asesor de series profesor no eso cuantas cosas más viene con un libro bajo el brazo titulado Viaje al centro de las

Voz 1450 40:16 en filosofía Si tuvieras que elegir

Voz 54 40:19 una idea un un nexo

Voz 0313 40:22 ni lo que que que ligar a todo el libro con con Keylor te quedarías

Voz 0813 40:26 con que yo creo que en ese viaje al centro de la filosofía que nos propone es el viaje en busca de la verdad que es el viaje de la filosofía históricamente sigue siendo no muy marcado a lo largo de la historia por por encontrar ese orden total del universo y por lo tanto muy marcado por la discusión entre sirios existe o no hay una la inteligencia creadora detrás del universo detrás de nuestras vidas etc etc ese es el ese es el hilo conductor del libro pero sobre todo a mí lo que me ha apasionado y como sabemos que tenemos muchos oyentes que son profesores de enseñanza media de filosofía ojalá hubiéramos tenido cuando cuando estábamos en el instituto un libro como éste para que nos enseñaran la filosofía tan bien contada retratándolos también a los hombres que hay detrás de las ideas no porque en en meten muchas anécdotas muchas curiosidades muchas tragedias personales y la verdad es que es un libro es un libro estupendo hay que felicitarle

Voz 0313 41:25 pleno Carrasco buenas tardes hola qué tal

Voz 1915 41:27 buenas tardes te has puesto colorado o no porque hemos ganado

Voz 44 41:32 no no lo he puesto colorado pero pasa que aquí también azul frío en Barcelona

Voz 12 41:35 a pesar de la situación para ella pero bueno

Voz 44 41:38 claro es que es muy muy muy contento con las palabras tan elogiosas

Voz 1450 41:41 de

Voz 0313 41:42 de oye empezar así un poco por el por el comienzo hoy oyentes a lo mejor que no estén muy versado en el tema que es la filosofía y quién es el filósofo a ver qué es la filosofía y quién el filósofo son dos cosas distintas

Voz 44 41:57 en la la filosofía yo creo que es una actitud ante ante la vida y por tanto presupone una determinada disposición a pensar las cosas que que nos envuelve y nos rodean a partir de ahí ya podemos empezar a matizar pues qué es la filosofía porque hay muchas maneras de entender la la filosofía no hay una sola para mí en este sentido yo creo que Irene la clavado la para mí la filosofía Atica y eso quiere decir que el corazón que que la mueve es este deseo de conocer la la verdad por tanto el filósofo por definición tiene que estar enamorada la verdad sin no se apasiona con eso pues difícilmente hará filosofía

Voz 0313 42:33 sí bueno tú empiezas con Sócrates en el libro efectivamente terminas con Nietzsche que por cierto los los filósofos del siglo XX

Voz 0813 42:39 eso

Voz 1450 42:40 no están aquí no no no no no aparecen no

Voz 44 42:43 entre otras cosas porque eso ya huída significado otro libro no he querido

Voz 1860 42:47 pues esperamos eh

Voz 44 42:50 ha preferido cerrar un primer círculo con un filósofo que que desea ardientemente conocer la verdad y cerrarlo con otro que justamente representa lo lo lo opuesto sea Nietzsche es un filósofo que se ha hartado de la verdad que desconfía incluso de que la verdad exista bueno hasta el punto de llegar a decir que la verdad directamente nos la hemos inventado que es un instrumento de dominación que emplea el hombre para diremos para

Voz 0813 43:12 enviar a los demás pero fíjate que curioso tú terminas con Nietzsche y cuentas ese episodio tan dramático en el que el enloquece en una calle de Turín después de interviene porque ve a un cochero que está maltratando a su caballo le está dando con el látigo iba a mí me me recordó la en esa en esa búsqueda de la verdad es paradójico pero en esa búsqueda de la verdad hay también otro filósofo que no llega volverse loco Bertrand Russell pero que en su afán por encontrar en su afán muy de juventud por encontrar el es cimientos lógicos de las matemáticas ilustrando hay una cosa también muy del siglo XX las matemáticas y la filosofía también estuvo a punto de perder la cabeza hay hay filósofos ilustres que es como pensaron tanto tanto tanto que que se pasaran de rosca no incidir tú terminas con el caso de Nietzsche que que lo que le ocurrió fue eso

Voz 1626 44:02 eh

Voz 44 44:03 sí yo yo creo que lo lo que representa un poco la la la ese es ese encontronazo no que representa un antes y un después no en la en la vida de Nietzsche porque a partir de entonces como tú bien dices Nietzsche se derrumbara si se dejará hablar y poco a poco irán lo que no hasta su muerte cala la Milá la pregunta que me fascina de esa situación que debió ver no quede en aquella escena no tan cruel en la que el cochero no se ceba Noise maltrata maltrata no aquí el caballo con esa virulencia un caballo que está exhausto que no desea caminar y que debe Aubert tipo de verdad se encontraba oculta no detrás de aquella situación tan tan dramática y seguramente lo que vio Nietzsche fuel reverso es su filosofía la crueldad la vida Quizás quizás esto sea una ironía pero pero quizás eh acabó viendo la verdad al pobre Nietzsche

Voz 0313 44:47 dicha es el final de este libro de Carrasco pero Sócrates es el comienzo insisto Israel vamos de Sócrates hay hay hay más leyenda que realidad o tú qué opinas y bueno yo yo

Voz 44 44:59 que es es perder el tiempo intentar reconstruir algo así sobre Sócrates histórico si existió no existió bueno evidentemente es una cuestión muy propia de eruditos y nos podemos cansar no intentando ver si Sócrates existió y tal como nos lo han contado hay muchas fuentes no que atraer a partidas cuáles podemos reconstruir a Sócrates pero yo me quedo con eso desde Platón yo creo que la mejor manera de acercarse a este extraordinario filósofo es leyendo sin ir más lejos los primeros Diálogos de Platón donde se refleja con bastante fidelidad no esté ánimo no ático por preguntar absolutamente todo esta especie de de de Tábano no que nos atiza con la pregunta hay que nos obliga a cuestionar los todo aquello que creíamos tener bien sabido no

Voz 0313 45:42 pero vaya contradicción básico entre Sócrates y Platón no el uno dice que aprender a pensar es aprender a morir y el otro que aprender a vivir

Voz 1893 45:49 qué hacemos con eso bueno

Voz 44 45:52 es que en realidad si lo analizamos bien no hay filósofo que escape de la contradicción de hecho los filósofos de los cuales uno puede aprender más son aquellos que han mostrado de la manera más abierta y franca diremos las propias contradicciones ocurre completo

Voz 1626 46:08 qué ocurre con Nietzsche ocurre convite

Voz 44 46:10 no estén y ocurre incluso con The Kart es decir con los grandes filósofos no están no son ajenos a las e incoherencias no que constituyen sus propias vidas y sus propios pensamientos claro

Voz 0313 46:21 pero el filósofo debe mirar más hacia hacia su mundo que les rodea hacia la vida real para entendernos o hacia el mundo de las ideas

Voz 44 46:29 bueno este es el querido arrancar dicho el libro con esta con una anécdota que es muy muy muy conocida muy célebre en la historia de la filosofía que es la que me nota que cuenta Platón en el decreto donde se cuenta que tales uno de los siete sabios de Grecia antigua pues había impuesto como norma salir de su casa todas las noches para observar las estrellas pero resulta esas noches mientras tenía la mirada clavada en las estrellas pues no se percató

Voz 0313 46:54 de qué avión camino

Voz 44 46:57 Interior Platón los cuenta que en ese momento sobre tales gritó pidió auxilio y una sirvienta no que pasaba por allí pues os fundamentos acercó y viendo lo que había sucedido pues no pudo evitar una soltar una inmensa carcajada no pues bien la moraleja de Historia porque tiene mucho que ver con la pregunta que me planteas no es decir de qué le sirve al filósofo la filosofía si al final es incapaz de tener los pies en el suelo no de ahí que general los filósofos sean vistos como unos tipos bastante excéntricos y en general la filosofía suscite risa Hay y aunque sepa mal decirlo pues poca credibilidad

Voz 1626 47:31 en qué foros pero hay una hay esa

Voz 0813 47:33 la tensión permanente a lo largo de la Historia de la Filosofía que también queda reflejada perfectamente en tu libro los autores que han apostado porque somos seres estrictamente racionales y han tratado de edificar esa esa construcción basándose estrictamente la razón pues por ejemplo Kagan o Descartes y esos otros que han sido más yo casi diría que más humanos porque hay algo también hay algo casi mecánico máquina Allen estos autores tan racionales como el picudo a mí me encanta me encanta también como lo tratas tú no como también surge esa idea suya de de hacer de la filosofía una terapia en un momento de decadencia política la de Atenas de crisis de ansiedad generalizada en el que él dice bueno pues vamos a recurrir a la filosofía para calmar esa ansiedad paradójicamente es por lo menos desde mi punto de vista el el más democrático de los filósofos de la antigüedad

Voz 0313 48:31 duros la apertura no contra mujeres

Voz 0813 48:34 claro es la suelo escuela esclavos mujeres que no tenían que vestirse de hombres como la Academia de Platón o sea que que parece que que es estar más en contacto con la vida de tratar de de darle a la filosofía ese sentido terapéutico al final es lo hace más democrático también no

Voz 44 48:50 sí según para qué tipos de planteamientos también lo hace mucho más atractivo mucho más cercano en ese sentido sí que estoy plenamente de acuerdo a más soy de los que piensa que es el primer gran psicoanalista de la de la historia de la de la filosofía porque es el primero que que pone en el centro mismo de la pregunta filosófica del que hacer para no sufrir

Voz 12 49:11 claro claro plantea una filosofía cuáles

Voz 44 49:13 de eso están actual ganamos Rot hombre y tanto tanto de hecho hay muchos terapeutas que hacen viendo en seguir la estela de la filosofía Epi curia en algunos casos Bulgari Zhang no y convirtiendo la filosofía en mera literatura de autoayuda y en otros casos pues haciendo lo contrario no intentando plantear qué significa una una terapia de vida osea que significa la filosofía entendida como un como un arte de vivir que es lo que yo creo que en la Grecia todavía tenía sentido plantearse no cuando llega la filosofía moderna ese comienza a separar el pensamiento y la vida como si fueran dos esferas completamente separadas

Voz 0313 49:50 también sería muy actualizada hables los estoicos subiría de control sobre nosotros mismos no estoy pensando en las redes sociales por ejemplo bronce pero no son las redes sociales

Voz 44 50:00 si el caso diríamos del del estoicismo pues son tres cuartos de lo tres cuartos de lo mismo y de hecho muchas de las sentencias que podemos encontrar en la filosofía estoica pues pueden ser una verdadera guía no para poder orientarse en esta vida de una manera que esté más borde con la razón y que trate diríamos de mantener la la pasión no a un nivel más diríamos racional posible no es esta idea estoica de que la pasión no te controle hasta el punto de eliminar tu voluntad de que tu voluntad tenga un elemento que sea capaz no de te ponerse por encima de la pasión

Voz 0813 50:34 de día a lo mejor tú te has preguntado o sabes que es una cosa que a mí me intriga mucho porque en la en la tradición de la filosofía occidental estos pensadores picudo los estoicos Séneca Marco Aurelio o luego en el siglo XIX a todos los los filósofos que más piensan pegados a la vida por así decirlo y tratan de de edad

Voz 1915 50:56 la filosofía una utilidad pues eso en relación

Voz 0813 50:59 con el sufrimiento con el miedo con el deseo con todo lo que nos preocupa porque han sido los menos los menos canónicos por así decirlo en la tradición no porque siempre parece que la la seguramente se ha dedicado muchas más páginas a a tratar de entender lo que decía Hegel que tú lo cuentas

Voz 1915 51:16 también de una forma muy graciosa arranca el capítulo de Hegel diciendo vamos a decirlo claro está

Voz 12 51:22 está bien que esto nos tranquiliza mucho no

Voz 0813 51:25 por qué porque de no por supuesto que esa esa abstracción y esas ideas son muy importantes

Voz 1915 51:32 avanzar el conocimiento no lo discuto lo que discuten porque

Voz 0813 51:34 ya sea a pues se ha postergado a los otros filósofos a Berizzo