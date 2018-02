La Ventana (27/02/2018 - Tramo de 19:00 a 19:40)

Voz 1 00:00 hola

Voz 0313 00:10 son las siete las seis en Canarias nos vamos a acercar

Voz 1667 00:13 Dirección General de Tráfico porque el anunciado temporal que ha comenzado a afectar a la península está provocando problemas en numerosos puertos y carreteras de la red principal DGT Alfonso Martínez buenas

Voz 3 00:23 ves buenas tardes el temporal de nieve afecta a esta hora sesenta y cuatro carreteras y puertos del país de ellos nueve se encuentran cerrados de los que tres son puertos mientras que en cuatro vías Se requiere el uso de cadenas de la red de carreteras principal encontrarán transitables con precaución nivel verde La dos en Barcelona en Brooklyn seis entre Arévalo en Ávila y Medina del Campo en Valladolid la A veintitrés en Castellón entre Viver Barracas la cuarenta en Cuenca entre Carrascosa del Campo hija vaga la A62 desde Siete Iglesias de trabajos en Valladolid a Castrillo de la Guareña en Zamora la A66 en Zamora en cubos de Tierra del Vino la AP dos en Tarragona en Banyeres del Penedès la AP seis entre San Rafael en Segovia o en Ávila y la AP sesenta y uno en Segovia en San Rafael

Voz 1667 01:01 en las próximas horas se esperan nevadas intensas incluso a nivel del mar en Cataluña Aragón toda la costa del Cantábrico el interior de Galicia y Castilla y León novedades en torno a la investigación del crimen de Susqueda los Mossos han localizado una pistola en los registros que vienen realizando desde ayer en las viviendas que frecuentaba el detenido como principal sospechoso de este doble asesinato set Girona Paula Eurojust

Voz 4 01:22 la policía encontró dos armas cortas ayer durante el registro en el domicilio de la madre de los sospechoso del crimen pero según cuentan fuentes policiales una de las dos es falsa y la otras está investigando en el departamento de balística de los Mossos pero creen que no es el arma del crimen hoy la policía ha vuelto a registrar los domicilios de la familia del sospechoso en la Anglés también ha registrado dos terrenos agrícolas con un detector de metales para saber si había armas enterradas pero no han encontrado nada mañana seguirán los registros en otro terreno la policía científica también aplicado reactivos en los dos domicilios para localizar restos de sangre

Voz 1667 02:00 el Gobierno convoca al al sindicato de maquinistas de Renfe para intentar desbloquear el conflicto que ha llevado a los trabajadores a convocar varios días de huelga a partir del

Voz 0527 02:08 próximo viernes Eladio Meizoso seis días reclamando que las administraciones públicas desbloquee la contratación de trescientos trabajadores que deben sustituir a otros tantos maquinistas que se han acogido a un plan de bajas voluntarias el sindicato SEMAF a priori confía en que la reunión de mañana con administraciones públicas y Fomento se pueda resolver el conflicto Juan Jesús García su secretario general

Voz 5 02:28 contratar Si mañana en esta reunión se da el visto bueno a la contratación de estas personas evidentemente el conflicto no seguiría

Voz 0313 02:39 titular del deporte Pedro Fullana en menos de una hora a las ocho la tarde comienza la jornada de liga con el Espanyol Real Madrid con novedades en el once del conjunto blanco Javier Herráez buenas tardes

Voz 5 02:48 qué tal Pedro sobre todo en defensa no juega Carvajal juega Garraf y en ataque no juega Benzema y mete a Bale como delantero centro Keylor Navas a Rafa Varane Ramos Nacho Cobas Llorente Isco o Asensio Lucas Vázquez el el español las visitan novedad festejos a Sergio García no juega Leo Baptistao

una noticia que afecta a esta casa Daniel Gavela ha sido nombrado nuevo director general de la Cadena SER Gavela vuelva a esta casa de la que ya fue director entre mil novecientos noventa y cuatro y dos mil seis una etapa en la que la SER dobló su audiencia y situó líder las veinticuatro horas del día Vicente Jiménez asumirá ahora la Dirección General de contenidos para las emisoras latinoamericanas de Prisa Radio el nuevo responsable de las cadenas musicales de la SER será Vicent agudo

Voz 6 04:18 voy a dar todo no

Voz 0313 05:00 la música como esta que estamos escuchando de de sino de ayuda que es una forma de arte y hoy vamos a dedicar unos minutos aquí en La Ventana a varias noticias a varios temas de actualidad que están vinculados directamente con con obras artísticas de las que se exponen en museos galerías de arte que regresar a casa o que se mueven de un lugar a otro la primera parada Roberto quiero que nos lleva a Extremadura

Voz 1826 05:23 porque un prestigioso fondo artístico ha tenido que emigrar de Estados Unidos y lo ha hecho por la falta de apoyo por la falta de sensibilidad de la Administración Trump mira de eso que que nosotros nos vamos a beneficiar porque la buena noticia es que su destino es España concretamente en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo Se trata de Tor bolets es el mítico archivo de arte digital creado en Nueva York en mil novecientos noventa y seis y que desde hoy ya se puede acceder a él gracias al acuerdo firmado entre este archivo el Museo Extremeño

Voz 0313 05:53 bueno pues el comisario de este proyecto ser artista argentino Gustavo Romano al que hemos invitado a asomarse a la ventana Gustavo buenas tardes hola hola buenas qué tal bienvenido que podemos encontrar que podrá encontrar una persona exactamente

Voz 5 06:08 antes de este archivos que durante toda su existencia es decir del noventa y seis en en dos mil seis Se Comisión obras digitales lanzaba convocatorias abiertas que firmaba produciendo estas obras por lo tanto las más de doscientas obras que ahora están en los fondos veíamos mediar

Voz 0313 06:33 que han sido premiados

Voz 5 06:36 por un jurado internacional no lo cual era bastante fuerza este para este conjunto

Voz 0313 06:42 podremos se podrá disfrutar de de de esta colección Bono no lógicamente con la visita física al museo pero también se podrá acceder no me imagino a través de la web

Voz 5 06:52 sí sí sí ya a partir de hoy ya está disponible que lo hemos hecho a través de una muestra pequeña son los en dieciocho obras en el Museo que hemos seleccionado un poco porque tiene que ver con y la muestra se llama memoria RAM la memoria rama es aquella que con una chupa el aparato todos los datos podrán de alguna forma era para nosotros es una metáfora de cómo lo digital tiene ese peligro y pervive gracias a los archivos y los trabajos de conservación no ahora por la Red a través de Internet que todos pueden visitarla no sólo estas obras sino todas las que de forma ejercido demás

Voz 0313 07:43 este museo todas formas ya ya contaba con con material de de arte digital lo de encontraba con con el telescopio creo no que es un visor de arte en red

Voz 5 07:53 sí exactamente digamos no fue por azar que que sino que bueno conocían el trabajo que que veníamos haciendo bueno soy el comisario encargado de ese límite Skopje eh que ya tiene sus años y bueno a partir del dos mil ocho niños tienes como unas ciento cincuenta obras también está bueno muy poco en base a toda esa es para anterior de acuerdo con con todo

Voz 0313 08:25 se me ocurre que va a ser una magnífica oportunidad para quien esté interesado en en en examinar en ponerle el termómetro a lo a cómo ha evolucionado Alarte con la aparición de Internet porque veinte años es que el material que es mucho tiempo

Voz 5 08:40 sí de hecho bueno y a ver lo que ni las obras que se pueden ver disfrutar al cien por cien serán digamos un setenta por ciento ahora hay algunas que vamos a tener que hacer un proceso de restauración digamos porque bueno por cuestiones de obsolescencia técnica

Voz 0313 09:01 sí

Voz 5 09:03 hasta ahora digitalmente en esa tarea de estaremos así que si el paso ese paso de veinte años en lo digital es muchísimo

Voz 0313 09:14 muy bien Gustavo Romano muchísimas gracias por asomarse a la ventana eh no me abrazo un abrazo buenas tardes y el Ayuntamiento vamos en otra noticia os decíamos que teníamos varias redes Roberto relacionadas con con el arte con obras el Ayuntamiento de Villanueva de exigente ha vuelto a solicitar al Gobierno de Aragón que amplía

Voz 9 09:31 oye en fin la lista de de

Voz 0313 09:33 visitas a las obras de arte que el monasterio ha recuperado exhibe en su mayoría es el pasado viernes no es una parte importante de las obras que hasta hace poco se encontraban en Cataluña y como saben por decisión judicial han regresado a su lugar de origen resumiendo que está resultando todo un éxito Radio Huesca Fernando Arce buenas tardes

Voz 10 09:52 buenas tardes el monasterio de exigen a exhibe desde el pasado viernes gran parte de su tesoro artístico dentro de las obras expuestas hay auténticas joyas como las cajas sepulcrales de las primeras del siglo XV o las alabastro del escultor Gabriel Jolie una exposición y no está pasando desapercibida cuyas visitas guiadas están siendo todo un éxito como lo demuestra eso continua demanda de momento la exposición sólo se puede visitar por expreso deseo de las hermanas de Belén moradores del monasterio los viernes y sábados un día menos antes de que la exposición se cerrará provisionalmente el pasado uno de enero para el alcalde de Villanueva de exigencias de foso Salillas las obras ya están de nuevo en casa y ahora sólo queda poder disfrutarlas eso sí es necesario ampliar los días de visita para darles a las piezas el uso cultural que se merece

Voz 11 10:32 estamos muy contentos de que de que todas las obras de arte estén ya otra vez en en en el monasterio de sus henna es verdad que la gente más mayor pues se emocionó mucho el día que que esto volvió de alguna forma hemos hemos recuperado la dignidad no pero bueno había que darle aparte del uso religioso que ya tiene a la exposición sobretodo la la parte museística necesitaríamos de días más horas para mostrarlo tanta institucionalmente como dar un uso cultural

Voz 10 11:06 precisamente el próximo cuatro de abril el Gobierno de Aragón dará a conocer el Plan Director de la recuperación integral de Monasterio de exigen ahí su zona expositiva el pasado año más de cinco mil personas visitaron la exposición de exigencia con las cincuenta y una primeras obras entregadas por la Generalitat de Cataluña procedentes del Museo Nacional de Arte catalán

Voz 1826 11:32 el siguiente destino será Londres porque los dos únicos autorretratos conocidos el pintor español del Siglo de Oro Burillo de Bartolomé Esteban Murillo serán expuestos por primera vez desde hace tres siglos allí juntos a partir de este miércoles en la Galería Nacional del Retrato de Londres desde allí Begoña Arce corresponsal qué tal buenas tardes

Voz 0273 11:51 qué tal hola buenas tardes pues si se va a celebrar de esta manera los cuatrocientos años del nacimiento de Murillo es en la National Gallery y en colaboración con la Frick Collection de Nueva York de allí viene precisamente

Voz 1305 12:04 aquí en Londres lo vamos a poder ver hasta el veinte

Voz 0273 12:06 uno de mayo como decías Se reúne por primera vez esos dos autorretratos de Murillo el primero es cuando era joven tiene unos aires así de Caballero alguien muy resuelto parece querer lo que sabe cuando pintó el segundo habían pasado veinte años y es ya un pintor consagrado es uno de los grandes pintores religiosos del del Siglo de Oro en esto

Voz 0313 12:28 autorretratos se muestra ya como un hombre envejecido

Voz 0273 12:30 todo se puede ver las facciones de del rostro algo más flácidas y una mirada muy triste para entonces Murillo había perdido cinco de sus nueve hijos dice el crítico del periódico The Times que es el retrato de un hombre que ha aprendido lo que significa la palabra Humanidad hay junto a estos dos autorretratos otros seis realizados por Murillo retratos realizados por él especialmente interesantes también uno que ha sido descubierto el año pasado en el norte de Gales en el castillo de Henry ese retrato un señor muy serio e se llama Don Diego Ortiz de Zúñiga que escribió una historia de Sevilla se pensaba que este lienzo era una copia pero ha sido autentificada como Murillo es ahora la oportunidad de de verlo apenas hay una docena de retratos realizados por Murillo y eso realza el valor de de esta obra maestra perdida y hallada en un castillo de Gales

Voz 0313 13:23 un abrazo Begoña muchísimas gracias un abrazo

Voz 17 15:02 por Ana final del gran apagón sabe que está terminantemente prohibido entrar en esta sala

Voz 2 15:06 a nuevos personajes en nuestra agencia de investigación somos expertos sin vigilancia búsqueda de personas casi el hecho de una dado ganas de lo juro nuevas tramas bueno presidenta no es una empresa no tenemos esos cargos y la resolución de todos los enigmas que Yacla los otros sus los carroñeros el gran apagón

Voz 18 15:28 ya disponible en Podium podcast punto

Voz 1509 15:42 informativa en Andalucía los pescadores andaluces han mostrado su contento por la decisión de la Unión Europea de invalidar el acuerdo pesquero con Marruecos esto supone tranquilidad para los cuarenta buques andaluces que pescan exclusivamente en el caladero marroquí

Voz 0313 15:57 a última hora en Aragón el aumento de la actividad logística

Voz 19 15:59 cada obliga a AENA a ampliar el aeropuerto de Zaragoza

Voz 1509 16:02 onza invertirá entre treinta y treinta y cinco millones de euros hasta dos mil veinte para una nueva plataforma de estacionamiento de aviones y la sexta terminal de carga en Asturias la dirección del parque natural

Voz 20 16:13 tipos de Europa sancionará tres turistas por caminar sobre hielo en los Lagos de Covadonga tramita multas entre cien y tres mil euros para disuadir a futuros imprudentes el fin de semana sorprendieron a varias personas jugando sobre la igualada con niños pequeños

Voz 21 16:26 última hora en Baleares el Colegio de Abogados de las Islas censura el uso generalizado de la vía penal en casos como el de Vall Toni que dice que estamos ante un retroceso en los derechos y libertades públicas Canarias tercera borrasca

Voz 0831 16:41 en la última semana la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias activado la situación de alerta por vientos en las islas de Tenerife Gran Canaria La Palma La Gomera y El Hierro en estas islas esperan rachas máximas de ochenta a ciento treinta kilómetros por última hora en Cantabria condenada la propietaria de un perro a indemnizar con casi veintiocho mil euros a una ciclista que se rompió un brazo al caer de la bicicleta cuando tuvo que frenar bruscamente ante la presencia de la animal el juez no creyó a la dueña que alegó que la ciclista iba a velocidad excesiva a Castilla La Mancha

Voz 1509 17:12 aquí el temporal de nieve ha afectado hoy a varias zonas de Castilla La Mancha ha provocado que los trenes que circulan por la región hayan tenido que rebajar la velocidad por motivos de seguridad is Se han producido demoras de hasta veinticinco minutos ciento treinta pasajeros de un tren Alvia parado en la provincia de Cuenca han tenido que ser trasladados en otro convoy última hora en Castilla y León la Audiencia de Ávila rebaja dos años de cárcel la condena para el conductor del autobús en el que fallecieron nueve personas en dos mil trece en torno se aplica una atenuante porque el proceso judicial ha sufrido dice la sentencia una dilación extraordinaria e indebida

Voz 22 17:44 en Cataluña aquí seguimos con el drama del alquiler casi la mitad de los habitantes de Barcelona hay del área metropolitana dedica más del cuarenta por ciento de sus ingresos a pagar el mes es una de las conclusiones alarmantes el Observatorio de la Vivienda que también ha constatado que los precios de alquiler han subido un veintiocho por ciento en tres años

Voz 0831 18:01 estamos en Ceuta la Empresa Municipal del agua debe actualmente cuatro coma siete millones de euros de los cuales un tercio corresponde a la deuda pendiente a una empresa entre la finalización de una licitación y la siguiente de una de sus propiedades

Voz 2 18:12 qué Comunitat Valenciana en plena

Voz 23 18:14 ha convocado para el día ocho de marzo finalizará tras la sesión de control al presidente de la Generalitat para no interferir en los actos y paros convocados con motivo de la huelga feminista para condenar la desigualdad laboral de las mujeres y la violencia machista

Voz 1509 18:27 ha activado el Plan de Vialidad Invernal en su fase informativa a las doce en la fase operativa la nieve llegará a las tres de la madrugada a todas las capitales está prohibido circular camiones por el carril izquierdo sobretodo entre las siete y las nueve de la mañana para que puedan circular los quitanieves Extremadura

Voz 24 18:42 en la región tenemos que lamentar el tercer accidente con un tractor en menos de setenta y dos horas dos de los siniestros con víctimas mortales desde las organizaciones agrarias piden más seguridad para los agricultores y la Junta solicita más fondos al Estado para el Plan Renove de este tipo de vehículos última hora en Galicia

Voz 1509 18:58 un informe jurídico concluye que la transmisión del Pazo de Meirás a los Franco se hizo mediante un contrato simulado en mil novecientos cuarenta y uno el dictador utilizada como residencia desde mil novecientos XXXVIII ese informe plantea solicitar la nulidad del traspaso

Voz 25 19:11 la Rioja La Rioja se prepara para recibir el temporal la ribera del Ebro se encuentra a partir de esta noche en alerta naranja por nieve tanto Demarcación de Carreteras como el Ayuntamiento de Logroño han activado el protocolo de emergencia y desde Delegación de Gobierno recomienda no utilizar el coche si no es necesario última hora en Madrid

Voz 0867 19:27 hemos perdido la cuenta enésima avería en Cercanías retrasos otra vez en la línea A c3 por un problema de suministro eléctrico los problemas afectan al tramo entre Ciempozuelos y Aranjuez el corte de luz ha obligado al cierre de una de las vías Murcia

Voz 26 19:40 justicia investigará el deterioro medioambiental del Mar Menor tras una denuncia de la Fiscalía un juzgado ha abierto tres causas para investigar a exaltos cargos de la Consejería de Agricultura de la Confederación Hidrográfica

Voz 0831 19:51 la última hora Navarra el Gobierno foral acata la sentencia del Constitucional que anula la ley foral de asistencia universal y gratuita sanitaria pero anuncia que dará ayudas sociales para garantizar esas

Voz 0867 20:28 era el año dos mil trece Los trabajadores de Telemadrid se manifestaban día sí día también contra Ignacio González por el ERE de la cadena pública La Ventana de Madrid

Voz 2 20:45 ochocientos trabajadores se fueron a la calle y una cabina saciedad Abbasi

Voz 0867 20:49 de contratos multimillonarios con presentadores y productores bien relacionados con el Partido Popular González detenido e imputado por el caso Lezo trató de cerrar la tengo dicho la dejó en el chasis eso sí con una estructura mínima para que aquello siguiera siendo una máquina de propaganda al servicio del Partido Popular de Esperanza Aguirre

Voz 29 21:09 quien estaba al frente del ente es el actual presidente de Radio Televisión Española en nombre del ERE de Telemadrid que viendo las denuncias del Consejo de redacción de TVE se llevó

Voz 0867 21:19 hay también una forma muy particular de entender esta profesión José Antonio Sánchez el hombre de los despidos el que permitió que Telemadrid fuera algo más que el gabinete de comunicación del Gobierno se ha presentado hoy en el Senado como el salvador Telemadrid

Voz 30 21:34 yo era un altísimo directivo de una multinacional muy bien cuidado que yo podría haber optado desde el punto de vista personal y familiar por volver a mi puesto de trabajo y quitarme el lío pero en mi ADN yo soy periodista llevo cincuenta años de profesión en eso no podía permitir que se aferraron medios de comunicación Time jugué todo mi prestigio la salud mi tiempo y mi dinero IBI familia por eso Isabel Telemadrid yo salvé Telemadrid y estoy muy orgulloso de su muy orgulloso

Voz 0867 22:06 no es una broma lo ha dicho así de convencido Sánchez se reivindica ahora como sindicalista y escuchando sus palabras parece que fue el germen del movimiento Salvemos Telemadrid cincuenta años dice de profesión periodística pero una percepción de la realidad absolutamente distorsionada

Voz 31 22:24 no

Voz 0867 22:28 segundas partes nunca fueron buenas Francisco Granados regresa a la Audiencia Nacional pero su declaración ha sido objetivamente menos jugosa que su primera visita ante el juez García Castellón es más a preguntas de la Fiscalía Granados lo ha negado todo niega haberse llevado un duro y ha defendido que las anotaciones de su libreta en las que se leía In Out y otros términos en inglés nada tenían que ver con el dinero que supuestamente se recibía sino con el número de asistentes a los mítines del partido

Voz 32 22:54 esto de jugar al Tetris con a ver qué me cuadra aquí cortos los apellidos por la mitad esto me viene bien en inglés y en español con tal de que cuadre ponen fin no lo acabo de ver

Voz 0867 23:04 Granados lo niega todo y esa contundencia de verdad les resta bastante credibilidad al resto de su discurso porque creerse su teoría de la altillo resulta bastante complicado el exnúmero dos de Esperanza Aguirre en el PP Partido Popular de Madrid sea ratificado en todo y en referencia a la querella de Cifuentes por desvelar una relación de la presidenta con Ignacio González

Voz 32 23:23 yo me ratifico en todo lo que dije el otro día yo no hablo nunca de cuestiones íntimas respeto muchísimo la vida personal de la gente muchísimo sólo me refiero a cuestiones de este tipo en lo que tengan que ver con las relaciones de poder cambios en los gobiernos o de cambios en el partido pero máximo respeto eso sí

Voz 0867 23:39 pues ya no habla de relaciones personales Cifuentes ha respondido a Granados que su respuesta cualquier declaración de él será siempre vía Julito

Voz 31 23:48 en La Ventana de Madrid

Voz 0867 23:54 el debate político La Ventana de Madrid con Ciudadanos hoy Icon podemos César Zafra portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido cómo estás muy buenas tardes y permíteme que felicite desde estos micrófonos a Ignacio Aguado que causa baja en esta tertulia en este programa por motivo por por motivo feliz se ha estrenado en la paternidad tenemos al baby boom político no porque demostraron el concejal José Manuel Calvo el Ayuntamiento ha sido Papa hace poco un poquito poquito antes había sido padre el alcalde de Soto del Real Juan Lobato fraguado está de moda por lo que no entiende de colores políticos venimos le han felicitado no les anual vuestro está él está muy contento la madre estaba bien el niño está bien que es lo importante y han mandado un baby algo no sé un regalito

Voz 0831 24:40 y todavía estamos pensando porque cada uno

Voz 0083 24:42 de quieren manejar una cosa distinta es lo malo que tiene todos tenemos nuestra idea de regalo pero bueno al final lo importante es que él está tranquilo Él está bien y disfrutando de la paternidad es niño niña niño niño muy bien

Voz 0867 24:54 Lorena Ruíz Huerta qué tal muy buenas tardes proponemos de Podemos bueno sumamos a la felicitación de su pomo no

Voz 1305 24:59 claro yo le he felicitado por Whatsapp no no tengo una relación tan estrecha y bueno confío en que Ignacio Aguado disfrutes su paternidad que también a lo que son los cuidados en en la crianza de los hijos de esta manera Ciudadanos se sume a las reivindicaciones de Podemos vosotros que fuisteis los que echar atrás la equiparación de los permisos de paternidad de los hombres y las mujeres espero que con esta nueva experiencia feliz Ignacio Aguado comprendan un poco mejor

Voz 33 25:26 a a su pareja Hilario

Voz 1305 25:29 de que los hombres incorporen en igualdad de condiciones

Voz 0083 25:31 ante las mujeres puede crean te cuento uno de Ignacio Se va a coger la baja paternidad por eso estoy aquí

Voz 1305 25:37 según este mes de un mes para coger la baja

Voz 0083 25:39 lado Messi nuestro nuestro partido allá donde está tanto a nivel nacional autonómico es de los que siempre está peleando justamente para que se equipare en esas eh las bajas de paternidad que además yo creo que es una de las mejores luchas por la igualdad no calcinando esos dos derechos estén equiparados para que tanto las madres como los padres puedan disfrutar de ese momento tan bonito como es tener tu primer ni

Voz 1305 25:59 bueno eso no es exactamente así que si lo es ya lo sabes todo lo que yo llamo otro tres opuesto a la equiparación de los permisos de maternidad paternidad por yo estoy pero yo celebro que Ignacio Aguado sabe que tome este mes es esperemos que sea así que se lo tome de verdad porque porque yo creo que es muy importante también que los políticos además

Voz 0867 26:17 ejemplo no la gustado

Voz 1305 26:20 ante yo les felicito por ello todo que ir un poquito más allá

Voz 0867 26:23 dejen en segunda estamos a poco más de una semana de la huelga del ocho enero esto tiene mucho que ver con con los asuntos de los que estamos hablando esta semana hemos escuchado en los últimos días hemos estado dado declaraciones tan singulares como estás

Voz 34 26:36 yo creo que en este caso la huelga que se está planteando por parte de algunos partidos el día ocho tiene más que ver con oportunismo político y como digo yo ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa

Voz 19 26:49 que cada uno vaya a la huelga de consideró oportuno pero que no nos metan en el mismo paquete cosas que no tienen nada que ver yo puedo ser feminista defiendo la igualdad centro muy mujeres pero no soy comunista a ver Zafra Huelva oportunista comunista

Voz 0867 27:02 cuerda necesaria viendo las desigualdades que todavía queda mi todavía las cuestiones que hay que trabajar y las que hay que luchar

Voz 0083 27:08 la huelga es necesaria ahí nosotros lo hemos dicho muchas veces esto va pasan en muchos países de la Unión Europea el problema que ha habido aquí es que en un manifiesto que debería ser transversal que debería dejar cuatro cinco puntos muy claros en los que todos estamos de acuerdo como es la brecha salarial es la brecha salarial la igualdad y la no discriminación pues bueno al final nos hemos encontrado que es un manifiesto donde cabe todo donde se lucha también contra el capitalismo y se habla de de la sección anticapitalista en Nos encontramos un montón de historias que dice bueno oiga yo en eso estoy estoy de acuerdo estoy de acuerdo en ser feminista luchar contra la brecha salarial contener una sociedad mucho más igualitaria pero no tengo

Voz 0867 27:45 qué faltaría resulta complicado defender lo contrario justamente para no quisieran hacerles llegado tan lejos como para que todo el mundo sea cual sea el color político y la ideología frena en seco separe haya un día en el que se produzca un parón generalizado mujeres

Voz 0083 28:01 sí yo estoy totalmente de acuerdo pero ciudadanos lo secunda esa convocatoria porque justamente de las personas que algunas personas no todas eh que hay que recordar que hay muchas asociaciones e incluso algunos sindicatos que no se van a sumar ese manifiesto han decidido hacer un manifiesto donde no de los podemos sumar todos no hubiesen sido más lógico hacer un manifiesto donde tenemos todos donde estén los puntos que están iguales entre todos que además que son los mismos sea eso es que tú lo has dicho nadie puede estar en contra de eso pero hay gente que puede estar en contra de un manifiesto donde dice que es que hay que se anticapitalistas que hay que luchar contra el Estado opresor bueno yo no tengo por qué ser feminista de la forma que quiere los de Baltimore

Voz 0867 28:34 la huerta sea donde sea

Voz 1305 28:36 qué habéis oído eso os ha venido Dios a ver porque claro vosotros no sois una formación política feminista como no lo es la presidenta Cifuentes vosotros tampoco los ojos porque yo de lo que te invitaría esa que leas el documento que ha publicado en la página web la Asamblea ocho m que convoca la huelga feminista en la que se explican las razones el tipo de huelga que se convoca las razones para ir a la huelga son razones que si vosotros decís que sois una formación feminista que lucha por la igualdad entre los hombres las mujeres deberían compartir en su completó en su completó porque no dice ninguna de las palabras a las que tú te está refiriendo en este momento este documento la de que necesitamos ir a la huelga porque las mujeres Nos están asesinando en nuestras parejas los hombres a las mujeres nos violan no se respetan nuestro cuerpo en el espacio público vivimos con miedo tenemos una enorme brecha salarial tenemos un mayor desempleo tenemos jornadas de trabajo dobles o triples porque cuando volvemos a casa del trabajo nos ocupamos de los cuidados en un ochenta y cuatro por ciento recae sobre las mujeres los los cuidados porque no está financiada la dependencia porque no tenemos carrera profesional en fin sobran los motivos y las razones para ir a esta huelga feminista entonces yo creo de verdad que os ha venido estupendamente bien porque jamás se habría sumado a un paro como este porque vosotros sois los que presentan a las elecciones diciendo que había que derogar la ley de violencia de género

Voz 0083 29:57 ha trabajado en el problema que tienes lo es que justamente afín esa actitud ideológica donde piensas que solamente tú o tu partido puede ser feministas porque los demás y no hacemos lo que vosotros queréis como vosotros queréis cuando vosotros queréis eso ya significa que somos diablos machista bueno es que justamente ese es el problema en un momento era un momento maravilloso para que todos nos diésemos la mano en lo que estamos de acuerdo muchas cosas de las que has dicho

Voz 1305 30:21 esta huelga llena de la sociedad civil a modo de Podemos

Voz 0083 30:24 que si Lorena nosotros estamos de acuerdo muchas cosas de las que has dicho pero oye vamos a poner justamente esos puntos en común iremos todos de la mano pero no nos puedes decir justamente como nos decía siempre si no estáis con nosotros estáis contra nosotros y no lo hacéis como nosotros queréis esconder es que hay matriculadas otros estáis que con esa actitud con esa actitud que estás diciendo es que todas las personas que no quieren en cierta ideología son machistas que no que no hay algo jirga asamblea todos los tipos

Voz 1305 30:50 sí sí más mujeres de este país no de este país de ciento cincuenta países han convocado una huelga porque nosotros en España en la Comunidad de Madrid tenemos drásticos problemas de desigualdad

Voz 0083 31:00 todo ello claro El Mundial es que estamos hablando

Voz 1305 31:03 la ablación del clítoris de la trata de mujeres de las mujeres portadoras que sucede en la valla de Melilla es sin ir más lejos es decir es que la la pobreza y la discriminación de la mujer amó a nivel mundial es un PRI es un problema de primera magnitud estas una huelga convocada en ciento cincuenta países que ojalá fuera una iniciativa de Podemos pero no no me coloqué es esa esa apeló esta política sonó su suma a esta huelga convocada en ciento cincuenta países del mundo para luchar por un problema tan evidente como es la discriminación de la mujer en el mundo es que no sois una formación política

Voz 0867 31:31 en una cuesta es el desaparecido en Podemos tibia la respuesta ante esta huelga de del PSOE de algunos sindicatos respaldando sólo paros parciales

Voz 1305 31:42 bueno yo tampoco quiero entrar a califica los sindicatos Bono por lo menos los sindicatos y el Partido Socialista se van a respaldar los paros es decir quiero decir nosotros vamos más allá en Podemos no sí sí

Voz 0083 31:56 nosotros damos unas dos horas en algunos casos va a ser

Voz 0867 31:58 prácticamente invisible nosotros vamos más allá ojalá

Voz 1305 32:01 a vosotros os sumarse a los paros parciales César pero busque vosotros decís que vais a hacer lo mismo que la presidenta que es una huelga que no existe otra huelga japonesa son bueno

Voz 0083 32:08 siempre es que tú misma nuestros diciendo es que si no hacemos los paros

Voz 1305 32:13 buenas todo ello déjame yo no comparto perdona es que tenía una pregunta dirigida a mí yo no comparto del hombre a la mejor respuesta sea los paros parciales pero fin prefiero mil veces esas respuesta que no quiero criticar la con contundencia porque al menos bueno es una suma de alguna manera pues Safor íbamos a policía eso eso

Voz 0083 32:33 ha escrito lo vuelvo a repetir Se puede ser feminista de muchas maneras se puede luchar contra el problema

Voz 0867 32:37 pero como linchar vosotros a favor dejamos que Zafra Internet

Voz 0083 32:41 pero al final lo que estamos hablando aquí es que una vez más vosotros decidís que es está con vosotros o contra vosotros hice pueden abordar los problemas de muchas formas y nosotros lo hemos dicho que para ser feminista de los problemas que hay Se puede ser de izquierda de derechas de centro medido pensionista lo que tú quieras pero vosotros una vez más lo que hacéis es expulsar a la gente que quiera hacerlo de otra forma parece que con lo que me estás diciendo es que sino que esa huelga soy machista eso no

Voz 1305 37:00 bueno para mí no es para mí no le resta credibilidad a la otra parte del relato lo que desde luego no me creo es su exculpación de todos los hechos que se le incriminan y que parezca que él es el único que no tenía nada que ver con esto yo creo que él tiene toda la responsabilidad igual que lo tienen los demás yo esa es la versión que me creo también es verdad que bueno yo por la experiencia que tengo de los tribunales de haber tratado con muchos imputados en causas procesales vamos ya sé que todos los imputados del mundo niega los hechos siempre pero incluso cuando son condenados están ya en prisión tienen condena por asesinato de años que siguen dándonos especie de mecanismo de defensa del ser humano pero vamos yo creo que con eso no se resta credibilidad otra cosa es que la estrategia no sea muy buena ni para que él se pueda acoger a los beneficios procesales a los que podría acogerse Sir sí tuvieron reconocimiento de hechos y además estuviera colaborando con la justicia para poner al juez sobre la pista de cómo se desmonta esta trama del Partido Popular ya además de esto y eh pues eh bueno pues éstos a que creo que no es que no es una estrategia muy eficaz no pero bueno no no le resta credibilidad

Voz 0083 38:03 bueno es un capítulo más en toda esta historia extraña no yo creo señor Granados pues a veces de la hablará a veces miente y es como es el Partido Popular pues la verdad es que nunca se sabe no pasará conexión Ignacio González pasa incluso con dirigentes actuales del Partido Popular porque son muchos años de de fango de de lodo y de Alcantarilla o bueno poco a poco se iban tirando de la manta y al final yo creo que con pruebas y con con más chivatos no porque al final yo como mucha gente sabe que acabar hablando como acabó hablando el señor Costa pues podremos saber en lo que es la verdad el Partido Popular pero en cualquier caso desde fuera incluso desde dentro lo que seré claro es que lo que ha pasado a la Comunidad de Madrid no no no tiene nombre porque que encontrarte al señor Granados hablando de de acciones personales lo que hablará el señor Ignacio González cuando le toque lo que hablen ahora los el actual Gobierno Comunidad Madrid la sensación que te deja es que todo ese tiempo que no que han tenido mayoría absoluta indica que han hecho lo que les ha dado la gana ha sido terrible para la Comunidad de Madrid y para los ciudadanos y sobre todo para política no porque yo creo que a día de hoy por mucho que se esfuercen no hay un claro síntoma de mejora en el Partido Popular sobre todo en su actitud en la forma de trabajar que tiene

Voz 1305 39:09 pero ojo que Granados ha dicho hoy una cosa que yo creo que es muy importante es que ha puesto el acento en el que en que él no está ventilando ningún asunto de la vida personal de Madrid les no le importa que lo que está queriendo destacar es que había esa estrecha vinculación que hace imposible que Cristina Cifuentes no fuera con

Voz 2 39:24 hacedor hace partícipe de la trama de financiación irregular alejado de poder risas muy importante