La Ventana (28/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias mejoran las condiciones en las carreteras a pesar del temporal la Generalitat han levantado parcialmente en la prohibición de circular a camiones de alto tonelaje pero hay decenas de vías afectadas por las fuertes nevadas vamos a conocer la situación hasta ahora Antonio buenas tardes

Voz 1174 00:27 las tardes efectivamente mejora poco a poco la situación lo peor los seguimos encontrando en Catalunya y Aragón en Cataluña acaba de

Voz 3 00:34 dárselas restricción acá a camiones de más de siete toneladas y media tan sólo en las vías AP dos AP City C32 en resto de la red viaria catalana permanece la restricción de la red viaria principal son obligatorias cadenas en Álava la A uno en dirección a Irun en Girona la C veinticinco en Espinel en Huesca en la XXIII de este Nueno a Arenas en total el temporal de nieve está afectando a más de doscientas veinte carreteras y puertos de montaña de todo el país

Voz 1667 01:02 el pleno del Parlament debatirá mañana la moción presentada por la CUP para reafirmar la declaración unilateral de independencia del pasado veintisiete de octubre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han facilitado la admisión a trámite de este texto en contra del criterio de los letrados de la Cámara que aprecian un posible delito de desobediencia a las sentencias del Constitucional Ciudadanos ha votado en contra su líder Albert Rivera ha despreciado la alternativa de Jordi Sánchez como candidato a la investidura

Voz 4 01:27 desde luego la propuesta de un candidato que todo el mundo tiene la retina como pisotear a los coches de la Guardia Civil o como rodeaba jueces desde luego no es la mejor manera de conciliar de volver a la convivencia así que en este caso los separatistas no tiene mayores qué tal tienen mayoría de escaños tiene la obligación constitucional de proponer un candidato y en este caso limpio ni de corrupción ni de sedición y otros casos que espero que lo han cuanto antes

Voz 0390 02:11 los periodistas deben poder ejercer el derecho de informar al público sin temer por su vida ha indicado la directora general de la Unesco honre azul hay para exigir el esclarecimiento del asesinato de Jan Kuciak el periodista eslovaco de veintisiete años fue hallado Don muerto junto a su pareja Martín ha construido Goba esta semana cerca de su vivienda en las afueras de Bratislava coche aquella célebre por sus denuncias sobre la corrupción en el gobierno del primer ministro eslovaco Robert Fico aliado con la extrema derecha según el diario Le Monde en estos momentos el periodista eslovaco investigaba sobre una trama corrupta ligada a la mafia italiana que acaparaba dinero de los fondos estructurales europeos

así hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres tres en Canarias

Voz 1915 02:57 el Madrid Madrid la oposición pide al Gobierno de Carmena que no permita las aplicaciones móviles cobrar un recargo a los usuarios que las utilizan para pagar el estacionamiento en la zona ser el pleno acaba de aprobar la moción de urgencia presentada por el PSOE Cibeles Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 03:11 buenas tardes en la utilización de las aplicaciones móviles para pagar el SER debería ser algo gratuito los madrileños no tienen porqué abonar ningún recargo económico en el precio del tique por estacionar así lo ha defendido el Grupo Municipal Socialista autor de la iniciativa que ha contado en esta ocasión con el apoyo del Partido Popular de ciudadanos partidario es también de que sea el propio Ayuntamiento el que asuma el coste o bien saque su propia aplicación la delegada Inés Sabanés ha explicado que siguen trabajando en esa instrucción municipal porque hay una cuestión de competencia por medio pero que ni se han subido las tarifas de los parquímetros NYSE está cobrando tampoco el uso de la aplicación por parte del

Voz 1915 03:51 los concesionarios gracias Felipe el sindicato de maquinistas de metro pide la dimisión del consejero delegado Borja Carabante por no llevar a cabo los protocolos de seguridad para detectar el amianto en las instalaciones ya se ha confirmado el caso de un empleado enfermo de cáncer por amianto y el sindicato quiere convocar varios días de huelga en el mes de marzo para protestar por la falta de diligencias Juan Ortiz es su portavoz

Voz 5 04:10 tuvimos once se bueno la ilusión

Voz 1263 04:13 el consejero delegado o no que no ha hecho ningún acto para erradicar el amianto ahí para informar dentro sólo a raíz de que se ha saltado a los medios de comunicación pero si este hombre no se ve capaz de dimitir pues es lo que pedimos es a a su jefa en exceso por la mala gestión

Voz 6 04:29 en nuestros males y el Constitucional la rechazó

Voz 1915 04:31 todo el recurso de los trabajadores de Coca Cola contra la sentencia que avalaba su readmisión en el centro de Fuenlabrada el tribunal considera que esa sentencia del Supremo no vulneraba los derechos fundamentales de la plantilla y los trabajadores anuncian que llevaran el caso al Tribunal de Estrasburgo en cuanto al tiempo la lluvia que está cayendo intensamente este miércoles nos va a seguir acompañando al menos hasta el fin de semana nieva en la sierra a partir de los mil doscientos metros estará tenemos doce grados en el centro de la capital

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 0313 06:16 buenas tardes bienvenidos a La Ventana no tengo ni idea de si la nueva burbuja inmobiliaria que algunos expertos ya dan como cosa hecha acabará explotando o no tengo ni idea esperemos que Noé porque los efectos de la anterior estallido todavía duran pero lo que sí está claro es que la vivienda en España se ha convertido al mismo tiempo en un problema para unos llene el último eh refugio para otros me explico de entradas un problema es un problema muy serio además cuando comprar una vivienda resulta ahora mismo pues prohibitivo para un amplio sector de la población porque al mismo tiempo triste de los alquileres sobre todo en grandes ciudades se ha disparado de tal manera un nueve por ciento Sólo en el último año un nueve por ciento que a menudo un alquiler puede comerse pues más o menos o casi la mitad del sueldo ayer no saben ese dato por ejemplo en toda el área metropolitana de Barcelona osea que sea panorama es realmente preocupante en cuanto a lo de el último refugio viene a cuento de que cada vez se venden más casas en España con inquilino incorporado qué significa eso pues que una persona mayor con unos recursos Bono con una pensión que no le alcancen para vivir dignamente o como hilo como ella quiera pues vende la casa pero el comprador no podrá ocuparla hasta que lo ella muera esta práctica que está muy extendida en otros países europeos allegada aquí pues ya se lo pueden imaginar fruto de la necesidad de la de la dichosa crisis pero bueno sirve al menos para sacarle provecho para justificar esa fiebre compradora que se extendió por todo el país en época de vacas gordas y que viene de muy atrás es algo cultural fíjense hay un dato muy significativo ahora mismo nueve de cada diez pensionistas españoles residen en su propia casa en régimen de propiedad pero claro al ritmo que llevan las pensiones me da que esto de la vivienda como último recurso no es que vaya a convertirse en tendencia es que puede ser en pocos años un auténtico tsunami ya después a lo que pueden agarrarse los hijos o los nietos de esos pensionistas cuando tengan su misma edad ahí ya no me atrevo a pronosticar nada porque me da miedo sólo imaginarlo pero hay bienvenidos a la demanda

Voz 10 08:27 es tan nuestro es bien pero lo mi todo pido a los con tan diferente Juan tengo una vez más los dos de cuántos muertos lo que sí sido eran los lunes

Voz 0313 10:19 tomamos café en La Ventana con a acompañar el diario El País Marta Fernández periodista y escritora Marta buenas tardes en realidad que es que nos ha propuesto el tema este de las viviendas con inquilino dentro del que es verdad que en alguna ocasión Isaías Roberto buenas tardes habíamos oído hablar y lo habíamos comentado pero no sabíamos que era tendencia parece que sí que los datos

Voz 1512 10:36 estaban hablando no Marta Sisí además Amine ha sorprendido porque efectivamente es una práctica por lo visto como decías es habitual en Europa pero aquí no se veía tanto pero yo hace diez años buscando un piso en el centro de Madrid encontré un un piso fantástico detrás de la Plaza Mayor que vendían con un

Voz 11 10:52 va a Velilla que vivía allí lo vendían los hijos

Voz 1512 10:55 que ella se tenía que quedar en esa casa digamos que en su fruto en medio tanta pena pensé quién compre este Peace

Voz 1104 11:02 luego supo que llamará la abuela para interesarse por su salud pero no con buenos fines dignos para ver cosa del Tribunal dirección es verdad que ya me hice una novela ya antes

Voz 1512 11:12 la cabeza me llamó muchísimo la atención y cuando he visto esta noticia he pensado precisamente en eso en cuántos pensionistas no pueden pues eh vean si tienen como como algunos que que está en una ayuda en casa hacer frente económicamente y tienen que

Voz 0827 11:26 ir a vender su vivía esa es una inversión pero es una inversión persona inversión con la que también estás haciendo una buena acción no porque esta señora hombre que viviendo en su casa disponer de un dinero pero con el que puede seguir manteniendo un determinado nivel de vida etcétera es decir que lo otro es verdad que puede sonar un poquito negro pero en el fondo yo creo que hay inversiones mucho más oscuras que si realmente para mí me dio una pena terrible claro si se hacía con la abuela quería

Voz 1512 11:53 de dentro con sus cosas sus fotos sus muebles sus

Voz 0827 11:56 piensas había comprado esta casa en fin no sé Carmen buenas tardes

Voz 7 12:01 buenas tardes Charlene tiene ochenta y cuatro años verdad vendió su piso en estas condiciones hace poquito no hace unos meses en julio creció fue el año pasado

Voz 0313 12:11 bueno pues cuéntenos un poquito cómo fue el proceso de enterarse de decidirse hacer eso

Voz 0195 12:15 vamos a ver me enteré por el correo que bastante a menudo ponen un anuncio explicando que se puede vender la casa hice puede seguir viviendo en ella y entonces como bueno pues llamé por teléfono me puse en contacto con Cate Gora que es la empresa

Voz 7 12:34 sí

Voz 0195 12:38 inversores llegó busca también personas pues como yo que tengamos ya años pero que vamos externos como bastante y la salud mi me mandaron despedir un poco uno era el asunto y me mandaron estorchos de papel que los pase a mi abogado los leyó bien lo leí yo también íbamos es que está explicado todo lo podía haber luego ningún libro o sea ni nada nada que no esté bien claro porque ese es el temor no que a ver si

Voz 0313 13:15 no firma papeles y después al cabo de un tiempo

Voz 0195 13:18 es algo amigos te vas a quedar sin piso y sin dinero diciendo sé que bueno la realidad es que nada de eso ha ocurrido yo me viene la el abogado de el abogado de Bilbao leyó todos lo dijo totalmente conforme entonces sí vinieron a mucha gente a verla el piso y también mandaron oficialmente un tasador

Voz 0313 13:46 claro

Voz 0195 13:47 E entonces se pasaron el piso en enero si la condición era que después yo tenía que pagar una renta mensual el cuatro y pico por cientos de ese dinero que me habían entregado y luego otra de las condiciones era que ese señor que me ha comprado el piso quiere venderlo por la razón que sea tiene que venderlo con con el inquilino dentro

Voz 0313 14:11 claro

Voz 0195 14:12 eh osea que hasta que no te vas a otra vida mejor pues y de puede disfrutar de tu casa disponer del dinero yo no he tenido siempre ahora allá con los años se tiene peor y ahora tengo unas necesidades que no he tenido antes

Voz 0313 14:32 claro Carmen yo iba a preguntarle cuándo sabía que iba a conversar con usted si se sentía de alguna forma no sé cómo poquito frustrada

Voz 7 14:39 por tener que hacer esto pero el el con que nos explica esto

Voz 0195 14:44 lo contrario dando gracias a Dios me han dado una oportunidad porque yo llevo muchos años en mi casa hay entonces para mí bueno es mi casa bis vecino dormido del todo todo

Voz 7 14:56 de alrededor cuántos años lleva en esa casa Carmen por curiosidad treinta treinta años joder no no le pregunto por recuerdos porque no

Voz 0313 15:03 teníamos toda la tarde no directamente

Voz 7 15:05 esa

Voz 0195 15:06 eso damas es una casa bonita de luz muchas vistas la vecindad es estupenda

Voz 7 15:13 Carmen yo no sé si tiene hijos familia pero aparte aparte de no no tengo no

Voz 0195 15:19 que nadie que me cuide nadie solamente lo otro

Voz 0827 15:21 consultar con su abogado y tomar la decisión libérrima mente no

Voz 0195 15:24 efectivamente bueno con personas de confianza de que requieren que que bueno pues en realidad no estaban conformes yo también he viajado mucho y ya sabía que fuera de España se hacía bastantes sí entonces pues no hubo una confianza plena desde el principio porque además si ayudan en todo absolutamente en todo hizo muy claros

Voz 1512 15:48 Carmen y entre esa vecindad que dice usted que es estupenda no sé si alguien se ha animado también a seguir su ejemplo después de ver que está usted tan contenta con este trámite que ha hecho

Voz 7 15:56 pues sí eso así le tienen que dar Comisión después gente

Voz 1512 15:58 Clemente

Voz 0195 16:00 hoy la mente la verdad es que no a todo el mundo eso lo he comentado pero a varios vecinos pues sí bueno pues ya lo saben y amigas y amistades exigente porque realmente pues cuando yo vamos te das cuenta cuando ya empiezas a tener años y Si dificultades para muchas cosas pues que necesitan más ayuda en casa

Voz 7 16:22 porque si Carmen usted que estaba interesado en buscar una fórmula así se había

Voz 0313 16:26 ya ha preguntado por esto que llaman la hipoteca inversa que es algo muy parecido bancos

Voz 0195 16:31 lo lo dije en el banco va me dijeron que eso ya era pasado y ya te ya no lo hacen

Voz 0827 16:39 a ver ahí como decía Marta antes el nuevo comprador le llama de vez en cuando para preocuparse por cómo le va la vida

Voz 0195 16:46 no pero tenemos una relación buenísima nos hemos hecho amigos compradores estupendo

Voz 0313 16:52 es una historia fantástica Carmen muchísimas gracias por asomarse a la ventana para contarla eh

Voz 0195 16:56 está encantado ojalá ayude a gente como me han ayudado a mi adiós buenas tardes

Voz 0313 17:02 ayer Nacho espejo buenas tardes

Voz 5 17:04 hola buenas tardes me ha hecho espejos el director comercial

Voz 0313 17:07 de la inmobiliaria categoría a la que hacía referencia Carmen hace un momentito osea me imagino que operaciones no esta Jay ya son tendencia Nacho ahora mismo en este momento

Voz 1421 17:16 bueno tenemos más sana tendencia no podemos decir que sea pero sí que es verdad que que está creciendo bastante la demanda nos están llevando a toda España para para preguntarnos por este modelo

Voz 0313 17:27 porque esto que decía yo antes de que en otros países europeos es frecuente hay ejemplos no Francia por ejemplo Gran Bretaña eso hace tiempo ya que se hace

Voz 1421 17:36 que si esas amplísimo tiempo la verdad es que hay funciona funciona muy bien pero también un portal limonada

Voz 12 17:42 diario francés que suele revisando un poco a ver qué

Voz 1421 17:44 eh que número de viviendas podías encontrar con este modelo encontró una Setenil entonces bueno la verdad es que estoy parado con España pues ojalá un día llegamos a eso a nosotros

Voz 0313 17:54 que quiénes son los que suelen comprar una casa con con con bicho con inquilino dentro suelen ser siempre inversores o no forzosamente ya sabemos que Marta Fernández no

Voz 13 18:03 por fin lucirá bueno

Voz 1421 18:05 lo que comentaba Marta es un poco comprar la nueva propiedad es otro modelo y ahí sí que es verdad que compás una nueva propiedad la señora queda con el constructor Itzik esta eh vamos a ver entre comillas esperando a que la persona vallecano Coco la renta vitalicia también pues bueno que al final dinerito al mes a la persona mayor pero claro cuanto antes termine ese contrato el fallecimiento pues casi mejor para el inversor no nosotros el modelo trabajamos pensamos que hemos modelo que que hacemos nosotros es un modelo pues como decíais antes alguno por ahí más justo y impere porque lo que es la hacer darle todo el dinero a esta persona mayor íntegro lo que vale su vivienda que se ha tasado por mentir a totalmente vamos que es ajena a nosotros

Voz 0313 18:47 sí

Voz 1421 18:48 Iñaki recibe todo el dinero de golpe y en ese mismo acto ante notario hiló yo soy experto en el registro de la propiedad y contra todo alquiler

Voz 0313 18:58 ya a partir de ahí nosotros abrimos

Voz 1421 19:01 haciendo no tendríamos por qué pero bueno seguimos haciendo esa esa labor de apoyo a tanto ha comprado como vendedor así que bueno pues la verdad

Voz 0313 19:09 estamos que sacó lo mejor posible

Voz 1421 19:12 a la pregunta de Messi por tener todos los datos o cero

Voz 0313 19:14 no saber el el tiempo del contrato es siempre el mismo las condiciones son iguales depende de cada de cada persona de cada comprador como funcionales

Voz 1421 19:23 nosotros tenemos un tipo estándar que es con el que funcionamos ese es que hemos visto que más encaja a los inversores porque los inversores pues también tiene que encajar el producto a la persona mayor pues como sabemos que también le encaja porque es un contrato de larga duración pues pues sí placa cuando años

Voz 0313 19:37 estamos hablando veinticinco veinticinco años contrato arrendamientos veinticinco años vale

Voz 1421 19:42 eso es que a la mayoría nos dicen que no tienen mayores pues pues muchas veces pues un setenta y pico ochenta ochenta y pico años sí claro ya que está siendo una sabes que Félix para no

Voz 0313 19:52 y una vez acabado si sin fin si se da el caso de que el inquilino seguía ahí se va renovando agotaría

Voz 1421 19:58 ya es algo año a año y bueno no el problema

Voz 0827 20:01 le preguntaba antes a a Carmen por si tenía familia hay herederos supongo que os encontraréis también con estos casos te quería preguntar quién es más suspicaz quién mira más el contrato si la propietaria o el propietario o los que en un futuro podrían ERE darlo

Voz 1421 20:18 pues en muchos casos nos han venido los hijos y los yernos nueras a preguntar porque esto porque ven que su familiar su padre madre e incluso algún tío no pues tiene una problemática a corto o a largo porque muchas veces es a medio o largo plazo

Voz 0313 20:32 hombre J inversa que pagar por medio lo que sea que no blanca

Voz 1421 20:35 ar Nos han venido directamente a preguntar ellos luego a la hora de ver el piso nosotros intentamos involucrar al mayor número de personas posible hijos asesores abogados por qué porque lo que no queremos hacer una situación de indefensión que digo pues la pueda salir mal la jugada a la persona mayor siempre decimos lo mismo si queremos que estén plenamente convencidos del paso van a tomar sino a pues les decimos que es mejor pero a nosotros mismos hayan aunque parezca que puede tirar piedras contra nuestro propio tejado pensamos que el mejor ser totalmente asiente pero sí

Voz 6 21:08 de esa manera muy bien

Voz 0313 21:10 a Nacho Espejo director comercial de categoría con k por si alguien lo que ahora categoría cortado muchísimas gracias aparece

Voz 1421 21:18 la la que bueno me lo algunas

Voz 0313 21:21 sí soy su imagen formación es el más

Voz 1421 21:23 casa con dinero punto com

Voz 0313 21:26 pero punto com muy bien a sus aunque yo me hubieran echado

Voz 1104 21:28 muchísimas gracias un abrazo un abrazo muchas tardes

Voz 0313 21:31 por cierto ya ya puestos ya que está mejor el tema de la vivienda esto que decíamos de problema para uno su último refugio para otros tenemos una historia muy curiosa ya sé que no es la primera vez que alguien recurre a la venta de una casa a través de la rifa pero bueno es que la historia que vamos a contarles una historia regulada sea cerrada al cien por cien es el caso de Elisabeth Bosch que tiene treinta y cuatro años es propietaria de una casa en Alcalá de Cheever que su municipio de Castellón Iker decidido rifar por sólo cinco euros que es el coste de la papeleta que con la que cualquier persona puede optar a esta vivienda que es tiene casi doscientos metros cuadrados totalmente reformada sin hipoteca en y cargas adicionales en buena zona en la costa bueno Elizabeth vos buenas tardes qué tal Elizabeth eso muy bien muy bien gracias a ver me parece una idea seguro que alguien está pensando joder qué locura por qué te decides a a sortear la tuviste que pensar mucho cómo cómo surge todo saber

Voz 6 22:32 la decepción fue realmente no fue difícil cuando conocí a Pepe a través de lo que es lo Torrejón a través de una amiga que nunca eso sí avala a casa de su madre en Segorbe y le manda un correo electrónico y empezamos a más de conversaciones para explicar el proceso a veces sí que fue un poco complicado porque es mucho papeleo pero bueno luego poco a poco fue pasando el tiempo fue pasando el tiempo vamos haciendo progresos que la verdad es que ahora mismo contenta porque ya estamos en en el vamos en el último paso que es desviar la las papeletas

Voz 0313 23:11 bueno las papeletas son setenta mil cinco euros cada una así en todas bueno salen trescientos cincuenta mil euros que estaría muy bien pero se vendan las que se vendan cuando acabe el plazo la casa se queda alguien o no cómo cómo funciona eso

Voz 6 23:23 que cuando acabe el plazo que es el trece de febrero de el próximo año Diarra se cierra lo que es el el la Mesa de las papeletas

Voz 0313 23:34 sí sí entonces el diario Antena

Voz 6 23:37 daré hoy en Valencia se hace el sorteo se vendan las que se venda se tiene que hacer sorteos y ese es el riesgo que corre es claro cuando cuando hace todo pero bueno yo tengo la certeza de que ser todas

Voz 0313 23:50 no no sabes cuántas han vendido hasta ahora

Voz 6 23:53 la verdad es que sólo lleva un mar que es el dueño de la empresa lo mejor la verdad es que no tengo mucha idea yo le voy preguntando cuando hablo con él pero no lo sé

Voz 0827 24:01 buenos sino dieras mucho te quedarías con lo que se ha vendido además con muchas posibilidades de ganar tu misma tu rifa no

Voz 6 24:11 si no la verdad es que no no me gustaría saber esto no pero no

Voz 13 24:14 a nosotros lo que quieren claro claro pero

Voz 0313 24:18 la una curiosidad cómo es la casa

Voz 1104 24:20 apoyo dieron algún dato pero seguro que hay gente ahora lo digo yo quiero yo quiero

Voz 6 24:25 pues la casa habitaciones dos cuartos de baño una cocina tiene un salón muy grande con chimenea luego en en lo que es en el altillo una especie de falsas se llama allí en mi tierra

Voz 0313 24:40 sí que tiene dos terrazas una que da a la calle

Voz 6 24:42 la calle peatonal y la otra que es totalmente cerrada y la verdad es que la casa es muy grande y bastante numerosa

Voz 1512 24:50 Elizabeth yo tengo una duda porque has mencionado a Pepe All Umar que se inventó todo esto porque hizo una rifa con la casa de su abuela o cuando hizo la rifa Pepe Se da la circunstancia de que un ganador pero un año después no había parecido con lo cual el negocio

Voz 0827 25:03 el reloj fue perfecto se quedaron con lo que habían

Voz 1512 25:05 ganado del sorteo de las papeletas con la casa ilegalmente era así no lo sé eso también puede suceder

Voz 6 25:12 hombre yo espero que no suceda pero que eso verdad es que Hacienda a poner un plazo de caducidad claro optó toma la lotería es tener un plazo de caducidad al plazo de caducidad de esta rifa es Nayo sí bueno la verdad es que estoy apuntando o intentando apunta bastante y en aquel de las papeletas para que en el caso de que salga el número pues se intentará averiguar aquel ha topado para yo misma llamar por teléfono le no vemos en el notario vaya libreto

Voz 1512 25:38 desde mil hombres que tiene que hacer

Voz 1104 25:40 a ver vendrá pequeñita

Voz 0313 25:43 Elizabeth cuánto cuánto cuánto se queda Hacienda del de la rifa

Voz 6 25:47 eh pues a Hacienda se queda se queda lo quiero hacerle el tanto por cien por la venta de las papeletas luego se queda en el impuesto de esta mesa de patrimoniales luego se queda la tributación de la persona a la que les toque quejas es exactamente el tanto Corte Inglés no lo sé eso nos lleva a todo Pepe nos dejó libre yo sé que es bastante pero exactamente no sé cuánto

Voz 7 26:10 pues hay de todo tú contenta Montoro más todavía no es Montoro No somos todos son buscados por supuesto

Voz 0313 26:21 exactamente eso sí dice eso se dice Elizabeth una una una duda para hoy que está muy bien es lo que cuenta es es una historia muy ignorada más sencillo ir a una inmobiliaria en la casa en venta pregunto eh no sé digo

Voz 6 26:33 sí no sin igual venta varios años el problema es que cuando los interesados iban al banco

Voz 0313 26:40 el banco se exigía

Voz 6 26:42 que tuviese un veinte por ciento de lo que era el valor de la casa a partir de entonces hoy en día nosotros Nando de enero entonces qué pasa aposté la gente de existía al ver que el banco no les extraña

Voz 0313 26:57 no me extraña buenos pues nada entonces me pareció normal

Voz 6 26:59 lo más barato lo más lógico hay personas que no tienen ese treinta por cien ahorrado pueden conseguir una casa sin necesidad de que

Voz 0313 27:12 de entrada se deja que te pregunto una cosa para terminar y el coste sentimental Elisabet de veremos beneficio que te das Ibon mejor peor regular da igual pero el coste sentimental de desde deshacerse de una de una casa aunque sea a través de una rifa

Voz 6 27:27 hombre a ver el coste sentimental siempre está ahí pero a mí me queda la me queda la alegría de saber que la persona que vaya a vivir ahí Bicing carga Sabah va a ser feliz cien por cien porque no va a tener que preocuparse de si Diego para pagar no llegó para pagar entonces sé que la gente que se vaya por el seguir ahí va forman una familia iban a ser muy felices porque no tiene el problema de no llegó a Jiménez me he quedado sin trabajo no van a tener ese estrés y esa preocupación conocer me da pena pero sé que es el Estado que la la va a disfrutar

Voz 0313 27:58 cómo lo estás vendiendo

Voz 1104 28:01 ah muy bien y sabe muchísimas

Voz 0313 28:05 decías para su parte la que te vaya muy bien

Voz 1104 28:07 que tenga mucha suerte vende Sintel al equipo

Voz 0827 28:10 sí sí sí claro es que en el fondo dos historias con la gente ha llegado con la conversación ya comenzada pero vamos la historia es que por cinco euros si se puede hacer en caso una casa de doscientos metros cuadrados tienes que tener suerte eso es verdad pero bueno si pierdes pierdes poco pero si ganas ver como decía ella Elizabeth ganas muchísimo

Voz 0313 28:29 las creo que compraremos no pues habrá que comprar

Voz 1512 28:32 ahora alguna ahora que compre la concesión de Alcoy dos el teléfono para que nos tenga localizar

Voz 0827 28:36 luego en comparación no sindical

Voz 10 34:38 a lo largo para evitarlo pero

Voz 0313 35:19 ese es uno de los himnos de la Transición sin ninguna duda Hart Libertad sin ira pilló el concepto ya lo compró y creo que mucha gente lo ha comprado durante estos años pero la Libertad sin ira no está reñida ni muchísimo menos con el cabreo e indignación por algunos episodios que tienen que ver con el pasado con la historia con la memoria y hoy la polémica apunta precisamente a uno de esos

Voz 29 35:43 sabías Lafuente

Voz 0827 35:47 Galicia está intentando que el Pazo de Meirás que la familia de Francisco Franco pretende vender por ocho millones de euros sea un bien público sin pagar un euro claro dos comisiones estudian vías legales para conseguirlo y una de ellas constituida por la Diputación de A Coruña ha emitido un informe que se conocerá mañana en su totalidad pero que avala de manera sólida y contundente esa posibilidad las cosas un poco enrevesada pero bueno este informe considera que el acto notarial de mil novecientos cuarenta y uno en el que ese bien que fue regalado al jefe del Estado Francisco Franco pasase al ciudadano Francisco Franco fue una compraventa simulada una triquiñuela urdida para impedir que el pazo fuese considerado patrimonio del Estado conforme a la ley que el propio Gobierno de Francisco Franco había dictado tan sólo un año antes el Pazo de Meirás forma parte de esos regalos de otros tiempos que sufragados por instituciones y ciudadanos después deben ser recuperados previo pago por las mismas instituciones Ciudadanos que lo sufragaron sucedió con menos ruido con el Palacio de la Magdalena regalo de Santander y sus vecinos a la Casa Real que Don Juan vendió en mil novecientos setenta y siete a la ciudad por ciento cincuenta millones de pesetas curiosamente unos ocho millones de euros si actualizamos el valor el sentido común marcaría el camino para el retorno del Pazo de Meirás a quién corresponde ahora falta saber si se encontrará el camino legal para recuperar lo que la familia Franco se apropió de manera presuntamente irregular

Voz 2 37:21 José Manuel Núñez buenas tardes

Voz 0313 37:22 dos tardes

Voz 12 37:23 hola buenas tardes bueno esta semana Núñez es catedrático

Voz 0313 37:25 la Historia Contemporánea Universidad de Santiago presidente de la comisión de expertos nombrada por el por el Parlamento de Galicia Le quiero preguntar primero por ese informe ayer que se que ese es otro que habla directamente del contrato simulado eso tiene la pinta de que realmente fue así usted usted qué opina José Manuel

Voz 12 37:42 sido podemos llamar contratos simulados auténticamente yo no soy jurista como

Voz 5 37:46 ha señalado a

Voz 12 37:49 otra manera es una cuestión a debatir en todo caso todo apunta a que si esa es escrituras que conocemos escritura de compraventa es a posteriori lo que digamos venía legítima bastante irregular

Voz 6 38:02 el punto de vista desde el punto de vista

Voz 12 38:05 Vidic o incluso de regular a teniendo en cuenta la propia ilegalidad la legalidad de ese Estado franquista

Voz 0313 38:12 todavía en cualquier caso la solución a esta historia del del Pazo de Meirás parece que pasillos y por los tribunales verdad

Voz 12 38:19 me temo que si vamos no parece haber en la familia Franco Franco alguien que por esa vía ninguna voluntad de compensar diga al pueblo gallego y al pueblo español general por el regalo que Saleh hizo mediante métodos como es sabido bastante

Voz 0313 38:36 oiga catedrática ustedes quién les encarga este este informe la Xunta no

Voz 12 38:41 no es exactamente la Xunta efectivamente pero obedeciendo un mandato del Parlamento de Galicia mandato una cual a se insta a las instituciones a estudiar las vías para que el Pazo de My las prohibieron bueno no lo sé devuelva a la titularidad pública porque nunca fue de titularidad pública estrictos en So sino para que el Pazo de Meirás que pueda disfrutar Pablo gallego a través de las instituciones

Voz 0313 39:09 porque ese paso hay que recordarlo que igual muchos oyentes no lo saben o no lo tienen presente es que está declarado Bien de Interés Cultural

Voz 12 39:16 está claro quién merece cultural desde hace doce años once años para ser exactos y por lo tanto es obliga a los actuales propietarios a un régimen de visitas también le otorgan a Xunta de Galicia en este caso un derecho de tanteo en el caso de producción son oferta de compra Dream una oferta en firme tendría tres meses tiempo para decidir si quiere igualar la oferta o permitir su gol o desistir de ese derecho

Voz 7 39:45 no sería que la Xunta sólo podría quedar pero previo pago claro de aquello comprador

Voz 12 39:51 exactamente es decir si se hay si la oferta igual a la del comprador entonces la Xunta tendrá un derecho preferencial comer preferente obviamente está y el mandato del Parlamento de Galicia y el sentir de la opinión pública IFA IDEA afortunadamente hasta ahora todos los agentes políticos cambios en Galicia por lo menos eso lo relevantes es que el pueblo gallego no debe pagar dos veces por si bien decir primero el regalo y ahora encima pagarle pone el relato no

Voz 0827 40:21 qué tiene tiene yo tengo es decir tengo solamente una duda como todo es tan tan nebuloso sabemos que el Pazo de Meirás era de Emilia Pardo Bazán desde esa propiedad al regalo que se le hace de Franco ahí hay una compra venta la intermedia o o de repente podrían aparecer los herederos de de Pardo Bazán a a reclamar algo

Voz 12 40:43 no podrían reclamar algo porque la escritura de las yo cuarenta gran teoría en teoría está todo bastante Ataz es decir desde un punto de vista formal podría ocurrir que si se declara efectivamente si prospera la vía apuntada por la comisión de la Diputación de A Coruña hay apuntara ayer porque esas de Ferreira a responsable jurídico del informe o del informe jurídico mejor dicho si prospera sabía porque se declararía la nulidad la compra

Voz 1421 41:11 de la compraventa

Voz 12 41:13 ir serían los herederos de la familia Pardo Bazán los actuales herederos o o descendientes a Pardo Bazán quienes a ostenta la titularidad de la propiedad de todo caso hay hay un periodo el año XXXVIII antes de hacer una entrega una suerte de entregas solemnes sin aparente valor jurídico del yo pero o hay una suerte de vacío es una zona oscura y a la que no tenemos a penas documentación

Voz 0313 41:42 las noticias que público

Voz 12 41:43 esa pero sin embargo no se sabe muy bien cuánto sale pago a la familia y efectivamente es lo que dice la escritura del año cuarenta y uno si eso es una cantidad puesta ya donde tampoco sabíamos es dinero salida de para que Franco lo compras dinero la que fue recaudado por una entidad privada pero de la que formaba parte importantes personalidades desde gobernado escribir hasta hasta prominentes figuras del régimen franquista en la en la esfera local si la Junta Pro parto adquirió ese dinero a la familia Pardo Bazán y posteriormente lo cedió o lo donó a la familia Franco es decir al al caudillo entre comillas y todo eso es una cierta nebulosa es uno de los problemas también es una de las debilidades expresamente que el informe de la Diputación de Coruña quiere a quiere digamos explotar y quiere argumentar pensaría que me parece muy plausible

Voz 1512 42:43 de todos modos catedrático ya que hablan de doña Emilia Pardo Bazán tengo entendido que cuando se produce la venta del Pazo de Meirás los herederos de Pardo Bazán su hija quiere entrar a la casa porque allí dentro están sus muebles sus cosas ni siquiera la dejan entrar osea que todo eso estaría todavía dentro de ese edificio que se puede visitar cuatro veces al mes teóricamente no

Voz 12 43:02 pues sí es poco disponemos de una inventario exhaustivo de lo que hay programas como usted

Voz 0313 43:06 no hubo después hubo después unirse

Voz 12 43:08 el tiempo ha en el año setenta y ocho incendio que también es una nebulosa no sabemos eso provocados si no lo fue hijos fortuito porque coincidió con otros incendios en otras propiedades la sombría Franco Palacio consta en Torrelodones puliendo no compradora no no recuerdo a en todo caso aunque esa historia no me consta sí parece ser que no se les permitió volver a entrar pero ya te digo ya le digo sobre eso no tenemos constancia cierta

Voz 0827 43:39 sí que es muy sorprendente que todo esto es lo estemos hablando cuarenta años después de de morir Francisco Fran cuando se tenía que haber hecho antes

Voz 1104 43:47 obviamente si no hay hay ninguna duda

Voz 12 43:51 se debería haber hecho mucho antes no quepa ninguna duda ADSL los temas determinados temas pendientes según se vuelven de actualidad es porque las instituciones deciden que debe ser así porque alguien se acuerda claro es bueno en todo caso aunque es cierto que podríamos habernos puesto a esto hace quince años o más a bienvenido sea el momento al que por lo menos esta cuestión se plantea ir a ser plantea sobre el tapete digamos se pone sobre plantea a la luz pública

Voz 0313 44:21 nunca es tarde va a cambiar el refrán nunca es tarde si la justicia es buena se convierte muchísimas gracias por asomarse a la ventana es seguiremos pensar esta historia

Voz 12 44:29 muchas gracias a vosotros un abrazo y antes no

Voz 0313 44:32 mentado la polémica bueno el Pazo de Meirás es una Paul un asunto que viene de muy atrás y que en fin ha estado mucho los papeles y por tanto la gente lo tiene más o menos en la en la memoria pero es que algo parecido efectivamente ocurrió también con el Palacio de la Magdalena de Santander María Gutiérrez buenas tardes

Voz 1458 44:47 qué tal muy buenas tardes la marido haber los datos estáis

Voz 0313 44:50 venga pues es ya conocéis uno de los edificios

Voz 1458 44:52 más emblemáticos de la capital cántabra un gran reclamo turístico su construcción costó setecientas mil pesetas de mil novecientos doce fue idea del ayuntamiento de la época que inició una concienzuda labor podríamos decir de micro mecenazgo como las cien mil pesetas que dio la sociedad el Sardinero o las mil de la familia Botín pero los problemas financieros para poder costear esta obra hicieron que incluso se comprase lotería de Navidad para probar suerte sin éxito por cierto todos fuerza era poco para que el Palacio fuese regalado Alfonso XIII y convertir así en su residencia veraniega la ciudad el objetivo arrebatar el protagonismo a San Sebastián y al Palacio de Miramar y lograr los beneficios que movimiento económico que generaba la Corte podía traer a la ciudad se consiguió desde mil novecientos trece hasta mil novecientos treinta la familia real veraneo en Santander años después con un deterioro ya importante con el primer alcalde de la democracia el controvertido Juan Hormaechea se propuso recupera

Voz 1915 45:40 darlo para los santanderinos contó entonces que

Voz 1458 45:43 muy valorado por lo bajo debido a la generosidad de Don Juan que lo dejó en ciento cincuenta millones de pesetas bastante más por cierto de lo que le pagaron por el Palacio de Miramar fue declarado después en mil novecientos ochenta y dos fue Monumento Histórico Artístico y ahora ya luce en todo su esplendor gracias a la rehabilitación que se realizó entre mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y cinco que también pago el Ayuntamiento de Santander y los intereses del préstamo la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que tiene allí su sede

Voz 0313 46:08 no está mal María Gutiérrez Guti se Bared acompañaron un abrazo aquí y saliendo dinero por Unai poroso esto lo he dicho antes eran también como ocho millones de euros

Voz 0827 46:16 lo decidiremos el cálculo a la carrera

Voz 0313 46:19 político sólo hay que preguntarle al Instituto Nacional de Estadística como se rival esa esa renta en esos años pues son ocho millones doscientos cuarenta y tres

Voz 0827 46:27 euros la verdad es que esto de la difícil inmobiliaria no es otra que el Instituto de Estadística digamos que te Dalam la teoría de la inflación y demás pero con la burbuja inmobiliaria lo que sería ese dinero sí claro que sí

Voz 1512 46:41 además cuando sólo habían regalado Santander no sabía revalorizado como lugar de y luego se convirtió efectivamente en el centro del glamour

Voz 0313 46:48 SUR de la verdad es que esto de la memoria Marta Fernández publicaba este fin de semana del país un reportaje cuéntalo tú sobre la ruta casi porque se puede ser una ruta de

Voz 1512 46:56 por hacer una ruta de de de vamos que deberían

Voz 0313 46:58 formar parte del patrimonio yo creo incluso las esto es lo que

Voz 1512 47:01 llevan muchos vecinos con los que estuve muchos obreros de la memoria cómo se llamaban ellos no que están luchando por recuperar lugares emblemáticos que fueron importantes durante la Guerra Civil española líneas de trincheras lugares del freno

Voz 1104 47:14 te hablaba de lo que ver en Valencia vía también aparecía claro

Voz 1512 47:18 totalmente espectacular en la playa de El Saler en Valencia que está abandonado que apareció en mil novecientos noventa y ocho que tiene quinientos metros de galerías subterráneas y que no se puede visitar algunos refugios antiaéreos de Valencia o algunas zonas de trincheras un búnker muy espectacular que consiguieron las tropas de Franco aquí en Madrid cerca de Colmenar del Arroyo y que su modelo de la Primera Guerra Mundial son bienes que se pueden perder y que unos ciudadanos con su voluntad su trabajo y su tesón están luchando por recuperar

Voz 0313 47:47 oye que todo esto que estamos comentando arrancaba con la historia del Pazo de Meirás de James regresaron segundito a Galicia porque están en la tercera semana de huelga indefinida de funcionarios de Justicia Iván ya cerca de diez mil juicios suspendidos y además sin visos de solución una auténtica barbaridad en Radio Galicia alharaca pero buenas tardes buenas tardes

Voz 1915 48:05 buenas tardes suturas amplió los datos de esta historia porque

Voz 0313 48:07 ahí sabes lo que está ocurriendo en el resto de España parece que no mucho un conflicto absolutamente enquistada

Voz 1915 48:12 se ha paralizado por completo la actividad en los juzgados de la Comunidad por que cada día se aplazan entre quinientos seiscientos juicios en algunos casos según los sindicatos hasta dos mil diecinueve ó dos mil veinte Xunta y sindicatos han roto las negociaciones el principal motivo de desencuentros la oferta económica los funcionarios aseguran que mantendrán el pulso hasta lograr la equiparación salarial de otras condiciones laborales con sus compañeros del resto del Estado

Voz 17 48:36 mantener venimos contando eso

Voz 2 48:39 porque porque somos España lo somos para

Voz 17 48:42 todo porque si no quiero ser Gallen vamos Qatar

Voz 2 48:45 sobre

Voz 1915 48:50 han salido a la calle como nunca antes lo habían hecho y responsabilizan directamente al presidente de la Xunta Núñez Feijoo y a su vicepresidente que precisamente esta mañana Alfonso Rueda ha dado una vuelta de tuerca al conflicto dice que está dispuesto ahora sí a liderar las negociaciones si se desconvoca la huelga un órdago que los sindicatos interpretan en clave de chantaje

Voz 30 49:08 que si se suspende a Folger que por lo tanto se estar perjudicado sedes han de ser tomados como rehenes ego estar ahí personalmente en la mesa de negociación

Voz 31 49:18 la Valladolid sin absoluto más parado con Fleet

Voz 0313 49:21 por qué hago era simplemente como este

Voz 31 49:23 le vamos despidiendo desde el primer momento esté hoy

Voz 1915 49:26 Pablo Galeras es uno de los portavoces de la plataforma sindical el seguimiento de la huelga se mantiene diariamente en torno al noventa por ciento la Xunta rebaja el seguimiento al treinta y nueve cuarenta por ciento y otro de las consecuencias de esta huelga es la paralización de los registros donde hay dificultades por ejemplo para tramitar las defunciones por lo que legalmente muchos gallegos continúan vivos muertos continúan vivos

Voz 0313 49:46 tiene mala pinta gracias Lara seguimos en contacto hasta luego

Voz 0313 51:25 está siendo bastante muchos se titula Mobile si le añadimos juego con Grecia tendremos el congreso mundial de la telefonía que se celebra estos días en Barcelona diga ha tenido todo el lío del protocolo del debate Tyco etcétera etcétera en el que no vamos a entrar una cita que se calcula va a dejar cerca de cuatrocientos setenta millones de euros en negocio según cálculos de la de la organización y que está sirviendo como siempre como plataforma para dar a conocer el último grito en tecnología este año cosas que destacan pues la inteligencia artificial aplicada a servicios conectados al hogar a los coches la llegada de las primeras redes cinco G que yo me pierdo ya sinceramente móviles con pantalla sin bordes y dobles cámaras en fin vamos a saludar a la corresponsal de El País en Silicon Valley que está estos días en Barcelona siguiendo el tema que sabe muchísimo más que todos nosotros rosas Pérez Cano buenas tardes

Voz 6 52:14 buenas tardes tan rosa como eso

Voz 5 52:17 muy bien contenta estaré en el mismo horario