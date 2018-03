La Ventana (28/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:22 las tardes en la red viaria principales destacamos son obligatorias las cadenas en Girona la ACB XXV en Espinel ves que en Álava la uno en va funde hay ajeno en dirección a Irun lo peor lo seguimos encontrando en Catalunya y Aragón en Catalunya se ha levantado la restricción ya a camiones de más de siete toneladas y media pero en las autopistas AP dos AP siete la C32 en estas vías de peaje va a ser gratuito hasta las seis de la tarde para estos vehículos en la fiesta de la red viaria catalana permanece la APS fricción a esta ahora ahí más de doscientas carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país Rodrigo

Voz 1667 00:57 el Rato citado de nuevo a declarar esta vez por un presunto delito de blanqueo en la investigación sobre el origen de su por de su fortuna informa Pilar Velasco

Voz 1743 01:04 tras once meses de parón el juez del caso Rato activa la investigación y le cita a declarar el próximo cinco de abril en la causa que investiga

Voz 0230 01:10 los negocios por un presunto delito de blanqueo el ex vivo

Voz 1743 01:13 el presidente económico tendrá que responder a las acusaciones de la UCO que le atribuyan ingresos por más de sesenta y siete millones de euros a través de empresas privatizadas en los noventa como Repsol Endesa o Telefónica el juez de instrucción de Plaza Castilla archivo esta pieza pero la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó reabrir la al considerar que existían indicios suficientes del uso de sociedades y testaferros ocultos al fisco

Voz 0230 01:32 no hay novedades también entorno a la investigación sobre el crimen

Voz 1667 01:35 de Susqueda el juez ha dejado en libertad al hijo del principal sospechoso del doble asesinato Girona Paula brillantes

Voz 0011 01:41 el hijo del principal sospechoso del doble homicidio se ha acogido a su derecho a no declarar está investigado por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas Le acusan formalmente de traficar con marihuana fue detenido el lunes poco después de que los Mossos detuvieran a su padre que aún no ha pasado a disposición judicial está previsto que pase mañana los Mossos d'Esquadra han terminado los registros en los domicilios de los sospechoso y aún no ha aparecido el arma del crimen

Voz 1157 02:08 en deportes Toni López continúan abiertas las puertas de la capilla ardiente del ex futbolista Quini en Gijón Antón Meana qué tal muy buenas

Voz 0231 02:15 qué tal buenas tardes siguen entrando secretario del Sporting a esta hora por la Puerta cero del estadio de El Molinón Enrique Castro Quini para rendir homenaje al brujo a las ocho de la tarde tendrá lugar aquí en el estadio la misa homenaje a un delantero especial aún futurista que logró siete trofeos Pichichi

Voz 1157 02:30 hacer santón en lo deportivo cinco partidos de la jornada veintiséis de Liga Santander que contamos desde las siete y veinte Carrusel deportivo ronda medidas y aplicaciones móviles a las siete y media Atlético Valencia Málaga Sevilla Getafe Deportivo y a las nueve y media Atlético de Madrid Leganés Éibar Villarreal

Voz 1667 02:42 además el Comité Olímpico Internacional ha levantado este miércoles el veto que había impuesto a Rusia como miembro de la organización circunstancia que obligó a los deportistas rusos a competir como neutrales en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Pyongyang son las cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:00 cadena el Madrid Madrid pedirá al Ministerio de Hacienda que modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria el pleno acaba de aprobar una moción de urgencia presentada por ahora Madrid y el PSOE que también solicita que el superávit del consistorio se pueda dedicar a las llamadas inversiones financieramente sostenibles escuchamos a la concejal socialista Erika Rodríguez y a la portavoz municipal Rita Maestre

Voz 3 03:18 estoy eso crítica de la gestión de de las inversiones de este Gobierno pero no de la salud financiera de este Ayuntamiento y ese es el matiz la salud financiera de ayuntamientos envidiable hijos en esa salud financiera donde se ha sostenido el señor Montoro para presentar las pues cuentas saneadas las cuentas que presenta a Bruselas y es en eso donde se ha sostenido en su injusticia contra los ciudadanos de Madrid

Voz 1821 03:39 me hubiera priorizado ese hubiera sido el Gobierno a España que el dinero sirviera para satisfacer las necesidades sociales y les instó también a que la llevemos algo más allá que sólo este pleno es decir que las sigamos defendiendo en ese seguimiento que creo que vamos a tener que seguir haciendo al Ministerio de Hacienda

Voz 1915 03:53 la Comunidad ha abierto un expediente a la empresa encargada del comedor del colegio público Villa de Guadarrama en el que sesenta y dos alumnos sufrieron gastroenteritis después de comer los análisis han con ha firmado que la comida estaba intoxicada con una bacteria Raquel Fernández en el cocido que se sirvió a mediados de enero en el colegio Villa de Guadarrama ha detectado la Consejería de Sanidad que se encontraba la bacteria que según fuentes de este organismo podría ser la causante del brote de gastroenteritis por el que sesenta y dos alumnos tuvieron que ser atendidos de urgencia en el centro de salud así se desprende de la investigación realizada por salud pública por la que la Consejería de Educación ha abierto un expediente a la empresa encargada del comedor escolar que se enfrentaría a sanciones económicas e incluso según la Comunidad de Madrid a la rescisión del contra esto y tres facultades de la Universidad Complutense de Madrid se han situado entre las cincuenta mejores del mundo según el ránking anual clubes Word que ha tenido en cuenta a un total de mil ciento treinta universidades y que valora la reputación académica las medidas de productividad o impacto y calidad de la producción científica la Complutense seis se sitúa además en el puesto setenta y nueve del top cien mundial de Artes y Humanidades doce grados en centro de Madrid

Voz 4 05:01 las familias de verdad hubieren juradas los que el espacio entre columnas era más grande

Voz 1704 05:21 te momentos todos seguimos pendientes de la última hora

Voz 1667 05:23 y en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis

Voz 1704 05:27 las cinco en Canarias en la SER

Voz 4 05:31 servicios informativos La Ventana Carlas Francina

Voz 0230 05:40 pues yo sólo quiero pasar lista para que luego empecemos directamente todo por la radio Toni Martínez se entere Aróstegui Especialistas secundarios Ana Alonso Pedro Aznar no la mejor sí sí sí la verdad es que acabara musiquita no venga en tres minutos empezamos

Voz 1 08:46 Javier Álvarez buenas noches Sánchez buenas noches artrosis Torrent presidente del Parlament de Cataluña muy buenas noches buenas noches

Voz 0230 08:53 en la SER pasan muchas cosas pero rito cuidadito cuida el partido de vuelta Camp Nou Barça Sergio Doni páramos Sergio así que José en los trágicos de siempre es una obra primeriza primerizas a mí me cuesta entenderlo Illa sufrió que la cosas esta institución seguidas

Voz 5 09:09 las no escrita semana que nadie puede bañarse

Voz 5 09:49 Iván sino hacer amigos a la política de la trae al fresco Wood que miedo que la pregunta pesará actuara así que yo propongo que de aquí digamos Pablo claro es si no parece un razonamiento muy gigante le entendida

Voz 19 10:28 yo lo que lamento sencillamente que ciudadanos e dejando que no uniéndose a este grupo eh a estos grupos de izquierdas pues eh

Voz 1722 10:39 la suya a la misma fiesta Keith

Voz 0230 10:48 venga pues ya que estamos saludados al oro y al lío del grano a toda historia la historia de la humanidad habría sido distinta con ascensores de una sola plaza porque casi nadie hablaría del tiempo hubo un inventor que patentó ascensores de un solo viajero tenía un lema ascensores monoplaza porque ya sabemos que hace sol

Voz 5 11:12 sí señor

Voz 0230 11:13 hace frío nieva glosas tenso eres cambiaron también la historia de la radio y por eso tenemos ahora el placer de la conversación banal no todo van a ser tensiones y calamidades hace frío nieva hay que abrigarse en Aragón los diputados regionales tenía miedo de no llegar a la votación de los Presupuestos finalmente han llegado todos pero este es un problema que no tiene el Gobierno de España debido a que no tiene presupuesto para que luego digan que el Gobierno de María no Rajoy no resuelve problemas son los demás los que se complican si el Gobierno de Aragón no tuviera presupuestos hoy la nieve hubiera dado igual Rajoy dice no tengo presupuestos nadie tiene que ir a votar da igual si una tormenta hoy en Oslo están a quince bajo cero sepáis luego iba están en Oslo pensando quién estuvieran Burgos sí son las con el trío el Supremo ha dicho que no te tomen el pelo que el cliente no tiene razón la razón la tiene el banco

Voz 20 12:14 el

Voz 0230 12:16 el gasto de la firma de la hipoteca la tiene que pagar el gasto lo tiene que pagar el cliente lo ha dicho el Tribunal Supremo que como su propio nombre indica es supremo como la merluza alguien sabe porque se llama suprema es parte de la merluza por qué no hay suprema de oveja del cerdo tiene secretos suprema la merluza y la oveja no tienen

Voz 21 12:34 ah

Voz 0230 12:42 hemos el proceloso mundo de las asociaciones

Voz 21 12:44 de ideas son tonterías se bueno

Voz 5 12:47 no esto viene bueno muy rara Robles doble rasero

Voz 0230 12:51 una cosa te lleva a la otra no te das cuenta de tarde el nunca es tarde para las Twitter Juderías barcelonés uno estos lugares donde la nieve siento peor que un apocalipsis nuclear Robledo da testimonio de la catástrofe

Voz 22 13:12 Barcelona ha nevado un minuto calles cortadas edificios aislados escasez de provisiones en mi oficina ya hemos matado al becario más débil y nos lo hemos comido estos largos

Voz 1309 13:22 hay robo es una persona que si nos representa

Voz 22 13:25 soy de los que bajó a la calle a ver pasar la Maratón de Sevilla y comentó Kemal corre ese señalando con un churro

Voz 1309 13:33 todos con un tuit de señor

Voz 0230 13:34 los sobre esa gente egoísta que sólo pienso en lo suyo una más

Voz 1309 13:38 tú estás a favor o en contra de ponerle letra al himno nacional es que estoy en paro cree Tina recuerda la importancia de tener buenos argumentos en una discusión los tú tendrán la razón pero yo tengo una motosierra fíjate acabamos las tuberías con un dialogo policía es domésticos el cargo de doctor Pablo

Voz 1 13:57 Joan Saura homicidios que tenemos a mano se dímelo tú la es ceniza del crimen

Voz 5 14:32 esta mañana podría haber nuevo presidente en Cataluña o no

Voz 0230 14:38 podría haber un acto a favor de pulmón o no podría anunciarse la retirada de Puigdemont o no la política española se desliza hacia territorio Montserrat sino en el sentido de la ministra de Sanidad Dolors Montserrat que va a pasar

Voz 9 14:52 lo mejor

Voz 0230 14:53 por su a lo mejor se queda igual puede pasar de todo y ha vuelto el tiempo de las indirectas el Gobierno dice a través de su ministro de Justicia Rafael Catalá que si el Parlament de Cataluña hace mañana una declaración política sin más consecuencias

Voz 1764 15:08 bien lo dice así bien es una declaración política pues buen buen pues muy bien pues nada

Voz 0230 15:13 política pues muy bien pero que si el Parlament de Cataluña hace una declaración de apoyo en forma de ley en este caso no lo dice así pero se sobreentiende si es declaración si es ley pues muy mal

Voz 1764 15:27 así tiene consecuencias si tiene ya es un acto que tiene consecuencias hacia terceros entonces en ese momento donde ya o apuró una norma énfasis una disposición de carácter general una ley una o una un acuerdo que tiene efectos frente a terceros ahí es donde puede surgir la posibilidad de una impugnación

Voz 0230 15:44 bueno esto de las indirectas ya lo hemos vivido esto recuerda al momento del pasado mes de octubre cuando el Parlamento catalán hizo una declaración de casi independencia es un concepto novedoso en el derecho internacional que fue respondido por el Gobierno con una pregunta que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña esto sucedió eh después ya no nos acordamos pero esto visión nos acordamos le escribió una carta te acuerdas tú estaba muy escribió tiene memoria previo le escribió una carta a mí me podría usted confirmar si ese follón del otro día que vimos era la independencia sólo le faltaba añadir como Gila porque en ese caso de voy a tener que declarar la guerra a la pregunta me ha declarado usted la independencia Puche Mon respondió

Voz 4 16:26 podridos y Lole digo yo que no

Voz 24 16:30 no le digo yo que si sino por no es si hay que ir se va si verdaderamente cree que la situación es verdad gente para que haya que ir que para eso estoy que va a ser que no voy a si no es por no ir

Voz 0230 16:42 esto sucedió así parece un disparate en realidad es un disparate pero sucedió así el presidente del Gobierno de España preguntó por carta en realidad por burofax si habían declarado la independencia de una parte del territorio porque no lo tenía claro y la respondieron kilos así lo montamos en aquel tiempo remoto hace cuatro meses

Voz 14 16:59 esta mañana siete y nueve en Canarias ya sabemos el contenido de esa carta de la respuesta de Push Pol Foradada buenos días

Voz 5 17:07 día a día que dice el burofax pues no responde a la pregunta de si declaró o no declaró la independencia

Voz 0230 17:16 no esto sucedió así lo ha declarado este la independencia que las os habréis preguntado alguna vez cómo se dice en italiano soy un caballero Jedi como lo fue mi padre antes lo son no no se dice así sólo un convenio que bonito no noche uno tras otro no no o no lo son los eso usted independiente todavía está en España kilos fue el ministro de Justicia Rafael Catalá quién dijo que la respuesta de pulmón no estaba clara esto sucedió de verdad la primera pregunta que aclarara ir parece que no expuesta no lo es tanto bueno hoy sabemos que todo este follón hoy sabemos que en realidad no se declaró la Independencia que fue una exageración que algunos consideran engaño pero qué paso con Fassi lo dice Artur Mas que se financió una independencia se preguntaba lo recordáis es que esto te días este siglo cuando lo ponemos todo se fingió la independencia fue un engaño una exageración una engañe Dance o es una versión bueno si en aquel momento hubieran dicho esto es una exageración eh no es una declaración de independencia no tiene valor jurídico el referéndum del uno de octubre es evidente que no tenía validez si hubieran dicho todo lo que dijeron después Nos habríamos ahorrado todos un montón de estrés pero como están representando pues cada día cambia la representación y hoy volvemos al mismo punto porque ahora en Cataluña están entre los independentistas están los partidarios de seguir con la exageración o engaño los que se creen la exageración o engaño y los partidarios de zanjar el asunto de la exageración o engaño en qué punto estamos escuchamos un momento de Hora catorce hoy nuestro compañero Pablo Tallón

Voz 1673 19:01 qué quiero decir con esto pues que mañana podemos vivir otra vez una de aquellas jornadas en las que se vaya a votar una propuesta la oposición levante la mano pida reconsiderar las se suspenda el pleno se reúna la junta ser nada mesa volvamos otra vez al pleno

Voz 0230 19:14 entonces bueno estamos en el mismo punto puede pasar cualquier cosa lo mejor a Se va a lo mejor sí a lo mejor se queda igual Susana Díaz y Pedro Sánchez junto

Voz 5 19:24 la ACA

Voz 0230 19:28 da la puntos quiere decir que está en Andalucía en la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz cree que en la derecha y nervios lo ha dicho esta mañana en la SER hoy es el Día de Andalucía Susana Díaz ha hablado y ha dicho que en la derecha a Iglesias

Voz 25 19:41 yo sé que en la derecha y nerviosa entre unos y otros lo que pelo

Voz 9 19:44 lo que sí eran no se contagien y de los nervios del PP

Voz 18 19:47 mire la actriz hace Rivera mientras tanto el líder

Voz 0230 19:49 el PSOE ha decidido claro y lanzarse hacia Mariano Rajoy no lo primero un juego de palabras como es natural es Pedro Sánchez el Matías Prats de la política sostiene Sánchez que la pugna Rajoy y Rivera tiene a España detenida es evidente que tanto el Partido Popular como

Voz 1722 20:11 danos en esta guerra fría en la que están inmersos lo que han hecho ha sido prisionero a España han detenido a España a es

Voz 0230 20:20 baña prisionera queda detenida en el doble sentido de cuando alguien es prisionero y no puede salir del recinto y alguien está parado fue detenido la edad de palabras dice Pedro Sánchez que Sima yo no Rajoy no puede aprobar los presupuestos tendrá que convocar elecciones

Voz 26 20:34 si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos lo que tiene que hacer es convocar a los españoles a las urnas que haya una mayoría alternativa y que esa mayoría alternativa conforme un gobierno diferente que pueda sacar a España de la parálisis en la que le ha asumido el señor

Voz 0230 20:48 bueno está detenido y lanza un mensaje a Ciudadanos

Voz 1722 20:52 qué cambios realmente ha habido en este país desde que Rivera apoya Rajoy

Voz 0230 20:57 pues saber cómo responde Albert Rivera estrella será mañana porque van de uno en uno con Pablo Iglesias un poco más retirado para aquellos que piensen que la situación es triste les recomendamos que se fijen en la historia de un atracador que acaba de cometer un delito a la fuga coge un taxi le pide que le lleve hasta donde le del dinero deja en la puerta de comisaría

Voz 0127 21:16 un atracador a la fuga pide a un taxista que lo lleve a Pontevedra hilo apea en comisaría es el

Voz 0230 21:22 lo que encontramos en La Voz de Galicia

Voz 0127 21:24 el acusado entró en una panadería de Pontevedra robó un hay irse Marto de ahí a Vigo allí asaltó un conductor a punto de cuchillo pero el propietario del coche forcejeo por lo tanto el asaltante tuvo que huir en esta huida se encontró con un taxista al que le pidió que le llevase de vuelta Pontevedra claro no llevaba dinero tampoco se lo dijo al taxista al principio comenta

Voz 1704 21:43 hola carrera en total eran cuarenta y dos euros

Voz 0127 21:46 que claro cuando estaban llegando vio que no tenía dinero así que lo llevó a la a la comisaría de la Policía Nacional pues donde fue detenido hoy por cierto ahora está acusado que tiene que embolsar ochocientos diez euros a la fiscalía el cuatrocientos diez euros por el robo dos años de cárcel por el intento de robo con intimidación y otros ochocientos diez euros porque intento estafar al taxista también aparte pagar los cuarenta euros

Voz 0159 22:08 dos de las cosas que le obliga al actor de mala

Voz 5 22:13 Moraleja al día para dejar de fumar

Voz 1309 22:17 Especialistas secundarios un tema ganar el tema pensiones amigos a ver es menudo movido aquí a todos nos queda lejísimos porque forma parte de esa gigantesca línea que separa los millennials de la jubilación la radio somos ricos por lo tanto no queda lejos pero seguro que hay oyentes que están preocupados los con el tema de las pensiones así que vamos a abrir teléfonos para que nos expliquen estas estas cuitas buenas tardes tenemos a alguien ya no lo buenas tardes

Voz 9 22:43 hola buenas tardes hola

Voz 1309 22:45 buenas tardes su nombre por favor mira me llama

Voz 9 22:47 la cinta de lomo Aguirre Maria Cinta eso está jubilada setenta y uno años tengo sí señor

Voz 1309 22:54 también años bueno pues atención compañeros atención la sobre todo atención porque tengo el placer de anunciar que usted usted Maria Cinta es

Voz 0230 23:03 la llamada a la Ventana de Frantino número mil millones

Voz 1 23:11 bueno

Voz 0230 23:17 no sé qué decir gamada estoy ahora petrificada que hoy vale lo mismo

Voz 1309 23:25 millones de personas que entran por teléfono el lamentan las desde que la dirige al eh tú no tenía en cuenta pero nosotros y hay que celebrarlo no sólo celebró sino que además te vas a llevar un montón de obsequios de parte de la Cadena SER

Voz 9 23:39 sí soy una persona humilde silla nunca es bueno

Voz 1309 23:43 que ya no lo eres miras de regalo por ser por ser tú la llamada millonesde llevas un lote de botellas de vino de la bodega de la gran cadena SER los viñedos que tenemos aquí en la séptima planta dos garrafas que más quieres más cosas nos mira tienen tengo más de aceite de oliva en Cadena SER un recorrido guiado por las instalaciones de la Cadena SER un cd con los mejores buenos días de Pepa Bueno a lo mejor una estancia de dos noches en un hotel spa

Voz 0230 24:20 con el locutor de la Cadena SER que o locutora

Voz 9 24:26 pero mí me estoy que no estoy

Voz 0230 24:29 a quienes Tiger qué maravilla María fintas y a quién no

Voz 1309 24:34 con quién quién con quién quiere pasar dos noches de hotel nota

Voz 9 24:38 para nada se porque la verdad es que a mí me da igual porque todo locutor y locutora tienen lo suyo

Voz 0230 24:44 sí hombre

Voz 1309 24:47 por supuesto pueblo elija

Voz 9 24:50 Toni Martínez Martínez

Voz 0230 24:54 no por otra cosa

Voz 9 24:56 la escucha dormimos en camas separadas que yo estoy casos

Voz 0230 25:03 ustedes deciden

Voz 1309 25:07 cuentan para los segundo ante bueno pues en nombre de De nuevo director general de la Khedira

Voz 0230 25:13 sí

Voz 1309 25:15 de los socios accionistas después si de todos nosotros los trabajadores de todos los becarios muchísimas felicidades no saben canta

Voz 27 25:22 no

Voz 0230 25:25 claro claro

Voz 9 25:31 es que yo ya va para las de las pensiones

Voz 0230 25:33 me sale ahora no quiere usted hablar de las pensiones el oro que quería decir bajonazo total

Voz 9 25:40 quería quería decir que es la Cadena Ser seis uno necia bueno bueno criticando las iniciativas del Gobierno pero cuando gobernaba el PSOE es que soy uno poco peor Toni Martínez el me me bueno del CP si no hay dinero para pensiones pues no hacer demagogia con Jane madre mía

Voz 1309 26:07 qué bajón ya nada hay que decir anotamos entonces las dos noches de hotel con Tonino

Voz 9 26:13 una cosa no quita la otra trabajillo yo una señora derecha liberal no que no podamos compartir bonitas noches

Voz 0230 26:20 a mí me Izquierda Gemma adiós porque no mil millones de Jamal Francisco al tiempo e ilusión que alegría cayese con un jugador talentoso pero nunca un periodista estoy empezando a creer que todos los periodistas están sanos

Voz 1047 26:43 si gana así parece nos dedicamos a esto mío en esta sección he pasado de trabajar por cuenta propia a trabajar por cuenta ajena antes buscaba obras públicas inacabadas malograda son desproporcionadas y ahora ellas me buscan a mí gracias a vosotros oyentes que me manda Espinar pero mil millones de Villares de llamarles dos todo el día aquí con los teléfonos templando hoy mi jefe en estas secciones de nuevo un oyente Pedro en Twitter arroba

Voz 0230 27:08 escrito un guión bajo RC

Voz 1047 27:11 en fin poner un nombre más fáciles escrito Ferrer sí que me han pedido que hable de la conexión que espera desde hace muchos años el municipio sevillano Espartinas en la comarca del cara fe esta conexión es la conexión con la A nueve porque están a trece kilómetros de Sevilla pero no la tiene según la plataforma anti a atasco de Espartinas más de dieciséis mil coches intentan llegar a Sevilla vamos para que hayan montado una plataforma ante atasco ya sabes se forman atascos de tres kilómetros la distancia que hay que recorrer hasta la autopista no llega a los cuatro y están allí parados durante horas ellos aseguran que llevan unos veinticinco años esperando la la conexión así que voy elegir esta fecha que en este proyecto hay demasiados años reseñables mil novecientos noventa y tres hubo muy buenas canciones este año pero yo voy a poner la mala la que bailado a la que bailo bueno a ver la mala según Microsoft malo no te Mazo esa que bailó Quito con muy poca gracia bonito

Voz 27 28:13 bueno tengo poco tiempo gana en Venecia siempre hemos preparada con que prepara los como de va lo vamos a poner ya

Voz 0230 28:26 a mí ayudamos ese hay dentro desde hace ya que pones a Nirvana o ponerse de esto nada

Voz 1047 28:33 vale vale pero eso no me caso vilo vendía hay tres comenzará en viernes fue declarado Año Internacional de las poblaciones indígenas del mundo en España hubo elecciones generales y fue reelegido Felipe González y todavía no habíamos oído aquello de váyase señor González no había apenas móviles ni redes sociales ni nada de nada que hacíamos en mil novecientos noventa y tres aislarlos bueno sí bailarlo

Voz 0159 28:54 Macarena e voy de leer periódicos y libros escoger peli al videoclub que bien bien Espartinas justo en el aro VH1

Voz 1047 29:11 Yeles Espartinas Sevilla en mil novecientos noventa y tres ya esperaban la conexión con la autopista la A49 pasa cerca del casco urbano pero no tienen acceso se pensaron dos opciones construir una carretera este tema complejo me no haber voy a sacarme de variar les bucles Si porque me novia las explicarlo construir una carretera que llegase hasta la salida once de la A49 la salida Umbrete Bollullos de la Mitación y otra que sí

Voz 0230 29:37 sobre el pueblo y otra era conectar unos

Voz 1047 29:40 segunda carretera que nace en el pueblo y acaba en un olivar hombre eso no conectaría el casco urbano con la ese cuarenta y la IV Fiesta a doscientos metros de la autopista cada doscientos metros ahí al la vida el olivar bueno vamos a ver qué ha pasado venga

Voz 28 29:59 minas conexión con la autopista nada

Voz 0230 30:03 a sitios viernes de El hombre y la segunda a la segunda momentos antes de que bonito imagino

Voz 28 30:11 Henar cuál sería la conexión errónea a bueno pues esperan que destaca la cosa

Voz 1047 30:18 si no si está justo justo te mirándose

Voz 27 30:23 oye nada no no no no yo por el noni justo justo ni Boston yo que no no no

Voz 0230 30:30 cuesta no efectivamente mira francés

Voz 0159 30:32 no tenía hijos y tío y no ha dejado que Cortés

Voz 1047 30:35 raro sabe más bien os he hablado de dos opciones como decía Toni para conectar el municipio A49 cuál de las dos eligió a la determinar la carretera que acaba en el olivar la de construir una nueva carretera que llega hasta que llegase hasta la salida once de la autopista se las dos opciones dos gusta explorar a sus virtudes

Voz 27 30:54 ha gustado mucho si él hace las dos opciones a gastar claro

Voz 1047 31:00 que nada bien una respuesta a la altura de de de la obra española efectivamente Cela que hace que no está explorar los límites que invertir dinero a diestro y siniestro un gobierno del PP construyó esa nueva carretera que iba a llegar hasta las once de la A49 pero para ser rematada necesitaba la aprobación de Bollullos de la Mitación un pueblo cercano porque pasaba

Voz 0230 31:21 en su término municipal no se gastaron uno

Voz 1047 31:24 coma ocho millones de euros en un kilómetro y medio y ahí está cerrada ICIT destinan dijo bien siguiente intento acabar esos doscientos metros que van a parar a una olivar el actual equipo de gobierno de Ciudadanos está en ello no hay por qué parece que ese momento han fracasado a se han quedado sin dinero B las tierras son de un vecino y no llegan a un acuerdo económico se la han construido pero el firme está mal

Voz 0159 31:52 a las veintiuno el medirme es el vecino

Voz 0230 31:58 es el vecino que sigue firme firma a ver lo que hizo el público dice el público

Voz 0159 32:06 la terminal terminología propia del lado poner bueno pues pues no las tierras son de un vecino que no llega

Voz 1047 32:12 y sean el les han ido los años en esto primero iba a ser una venta luego una expropiación luego una compraventa de terrenos rústicos porque la expropiación lo dilata todo luego tuvieron que cambiar el proyecto por ley europea relativa los quitamiedos entre unas cosas y otras así estamos y el proyecto seguido encareciendo pasa ya de los cinco millones de euros pues bien entonces a doscientos metros estar ahí eh

Voz 0230 32:32 lo que se ve al vecino allí de Espartinas

Voz 1047 32:35 en el coche pensando en todos todos los que están esperando hasta conexión adivinación cromados

Voz 0230 32:41 de qué color es el futuro de estas sí

Voz 1047 32:43 misma conexión a verde esperanza no más atascos Oliva ve de color de rosa que ya sí que si amarillos y me quedo con rojito tirando a Negrín chinos

Voz 0159 32:53 me da Vinci anillo amarillo Chinchón como esta es libre

Voz 1047 33:03 amarillas y mezclado con Rahim y tirando a Negrín si a finales de enero se publicó en el BOE la modificación presupuestaria que habían aprobado en el pleno que destina la cantidad de treinta y ocho mil quinientos cuarenta euros para expropiar los terrenos porque los vecinos han dicho que no hablar de acuerdo a la alcaldesa había querido negociar los propietarios Solana así que es pedir desorbitada cierra sin tener que esperar todavía la semana que viene más gays mejor Juárez

Voz 0230 38:53 en La Ventana en Todo por la radio y ahora por cierto con la canción del momento

Voz 6 38:58 no

Voz 0159 39:08 el de Pedro Azara que con la culpa es de Eurovisión pulpa e indirectamente pues si esta es la canción que no representaran Eurovisión supongo que lo habéis oído ya cientos cincuenta mil millones de veces

Voz 1704 39:21 sientes que baila por décimo quinta vez voy directamente se llama tu canción la cantan Amaya hay Alfred de hotel la canción es bonita la verdad bonitas si la vivido enteras bonita yo creo que no la melodías bonitas los chavales quieren el nervionense entre bonita allí ya no sé si entre de ahí almíbar Ada Bucaram diabética

Voz 0230 39:40 Melendi laboral que no sigamos porque muchas veces la intención no está mal no está estaba prejuicios

Voz 1704 39:47 he toma una decisión vamos a las que no lo es bonito me los chavales se quieren hay mucha química entre ellos esto es lo que tal pero que están cantando es raro una vez más no entiendo el mensaje la pregunta será aclara entenderéis esta canción me habéis oído bien porcina lo habéis oído vamos a desmembrar la Un poquito a ver si entre todos podemos esclarecer este romanticismo culto que hay en tu canción Dale

Voz 6 40:10 hay que viaja a la India

Voz 1704 40:19 vale para eh pero vamos a ver queda tiene este chaval hizo la canción nunca llegó a imaginar que viajar a la Luna sería una llegamos en mil novecientos sesenta y nueve hay teorías claro sí bueno ya pero en la Luna prácticamente hay un Mercadona ya sea quiero decir en fin no sé qué les pasa vale sigue

Voz 35 40:39 Funes el Real Madrid

Voz 1704 40:42 contesta ella esto lo pones todo al revés pues qué bien qué romántico o Melo desordenadas todo sea así es que vamos a empezar a las nuestra relación que bonito el amor sigue

Voz 36 40:51 eh

Voz 1047 40:54 pero por qué

Voz 0230 40:56 con esto párame aquí cuando aviesas mi frente y descubro porque eso digo yo porque he besas mi frente al fin somos tantos tocaríamos amigos o novios bueno también con esas cosas al revés también podría encender la borro

Voz 1704 41:12 la frentes la boca no dos besos en la boca no pesas en la frente que estamos en mil novecientos veintitrés otra ver una vez más queda tiene esta gente si son chavales diecinueve esta canción va de dos señores que están en una residencial

Voz 0230 41:23 no

Voz 37 41:25 eh

Voz 0159 41:28 ya no ya no

Voz 1704 41:30 lo inventarlo por la jeta en el medio de la canción antes si podía así mental ante lo estaba inventando no hay chica no hay chico tampoco de qué estamos hablando mamá el abuelos inventa cosas Daley párame aquí ya estamos inventando es imposible en serio no había bailado nunca nunca nunca en tu vida ni en el cole ni de niño ni había bailar la Macarena nunca ni una vez en una verbena pues que estar bailando súper bien ahora eh anda sigue párame Quique esta mañana deja muy Turbao eres cabrea a no es que esto es serio e él es el arte que endulzar la piel de todas las cosas que puede hacer el arte que mira que pueda hacer cosas endulzar la piel no está entre ellos no me veo yo a nadie que vea La Gioconda y luego le chupa es el y se pasa cariño yo no veo a nadie desde asturiano el Guernica chupando es el diciendo Mingo no

Voz 1704 42:36 para mí esto también de mi mente viajera que sigue tus pies esto me encanta vale mi mente viajera que siga tus pies traducido tú tira de América de yo te espero aquí si eso ya con la pena vale lo que yo te diga que esta canción es una historia de amor de abuelos en una residencia

Voz 6 42:54 así es

Voz 1704 43:03 vale para me lo he osea es muchísimo pedir osea estás a mi lado creando una nueva ciudad no sea te conformas con un beso en la frente pero quieres que crea una nueva ciudad tu lado sea en este caso te conformaría con Calatrava vale más o menos ibamos atención al climas fila al clímax final esto es lo más bonito la canción eh el acabose el emocionó se dale

Voz 35 43:22 pero tu cautiverio

Voz 1704 43:32 una subida preciosa

Voz 39 43:34 no lo quiero ni canción pues lo que querría sería que una me lo puso

Voz 1704 43:36 era todo el revés que me dieran un beso en condiciones y que me siguieran coloqué sino con la mente pero Añaza esta canción es bonita pero es que no la entiendo no la entiendo está claro que para triunfar en Eurovisión la última vez que hicimos un papel digno en lo que ha puesto se refiere lo llevamos clarísimo era sota caballo rey prácticamente una cuenta uno uno dos tres cuatro entonces yo propongo que este año hagamos una mezcla de las dos cosas llevemos una canción que se entienda y cada vez sea bonita algo así

Voz 5 44:07 el llanto

Voz 27 44:11 tú bonito no

Voz 1704 44:20 que ahora a bailar a la gente a la que ahora

Voz 6 44:43 eh

Voz 1309 45:05 estaría bien en Eurovisión eh bueno que tenemos ahora tenemos Boyero Starr

Voz 0230 45:10 andando por aquí así suele pues pero antes

Voz 1309 45:13 cesantes llega La Ventana nuestro segundo crítico de cine favorito ya lo conocéis es Agustín Powers

Voz 27 45:17 sí hombre hola si tardar había nombre a los chavales

Voz 1309 45:21 a Agustín le vamos a pedir la opinión de tres películas que hay actualmente en la cartelera a alguno de ellos tiene opciones para ganar el los Oscar te parece bien que empecemos con Black Panthers eh vamos a tenga Black Panthers

Voz 40 45:34 bueno se trata el drama histórico

Voz 22 45:36 la Panzers drama está biopic de Rosa Parks eh EEUU a los ochenta cincuenta cincuenta Rosa Parks es costurera durante el día activista social durante la tarde para de noches Black panceta para es una bestia que lucha contra el racismo a hostiase a patadas en la boca en la película dos clases cierto pero para mí faltan algunas patas en la boca pero eso sí está filmada con brío alucinante la escena del autobús cuando Rosa se niega a ceder su asiento a un blanco hice inició una pelea que acaba con la expulsión del autobús de media ciudad explosión no expulsó también surgió

Voz 0230 46:15 no es una una es uso

Voz 22 46:18 es una peli entretenida Villa ya aunque dicen que está basado en hechos reales ya hay algunas cosas que no me creo que han exagerado bastante como por ejemplo eso de que Rosa salte de un edificio a otro o que destruya que destila Golden Gate de un puñetazo poquito exagerado no se exagera pero hechas un buen rato el polémico uso

Voz 1309 46:35 Agustín para Black Panthers vamos con una así es un poco sexy manga Cincuenta sombras liberadas

Voz 22 46:45 drama a drama rural pero sí a escribir no tiene un huerto de hortalizas lamentablemente su huerto linda con una hilera de cincuenta cipreses eso mezquino la sombra de cincuenta cipreses es muy alargada del sol no llega a las hortalizas no decide entonces agarrar su hacha

Voz 1309 47:03 halal los cincuenta cipreses estalla el conflicto va a Cincuenta sombras liberadas es una tragedia de digestión lenta en la película dura unas seis horas extras pero en ningún momento mire saberlo todo lo pasado sí porque el director sabes

Voz 0230 47:16 captar la tensión de una de una brizna de hierba volando

Voz 1309 47:19 o qué bonito ejemplo en este caso este plano dura cuarenta y cinco minuto veinticinco minutos de un abriendo de voy yo lo considero orden días tras día con día pues obra maestra Llum diez Cincuenta sombras liberadas íbamos vamos con la última Lady Bird es candidato a los Oscar

Voz 22 47:34 bueno Lady Bird ya escucháis bueno comedia deportiva el exjugador de baloncesto y mito de la NBA Larry Bird nos puede ver a sus hijos por culpa el divorcio al Francia idea un plan para verlos que es disfrazarse de mujer y hacerse pasar por Lady Bird una profesora británica de zumba que a clases particulares chiquillo lo más destacable la Heribert es el propio la river haciendo de Lady Bird interpreté dándose

Voz 0230 48:02 asimismo y una señora inglesa lo cual tiene mucho me

Voz 22 48:04 mérito es bastante con los chistes buenos con los malos llegas a vomitar vale tu servidor

Voz 0230 48:10 no es malo yo lo había anoche ha resumido bastante bien si verdad si es que se valora así te compensa o no no se un cuatro con cuatro y para así Francisco un poquito más poquito más desde estamos hablando de cero a diez a cinco de cada día

Voz 27 48:28 no no no no no no no

Voz 0230 48:29 dijera diez siete once para para Agustín pago más eh pero si sí el expertos

Voz 1309 48:38 a Agustín cruces pero este repaso para acabar esta sección de cine vamos al resumen de de películas en cinco segundos muy bien la envía Josema de Donosti

Voz 0230 48:47 la película que resumido en sólo cinco segundos es el silencio de los corderos escuchamos están votando a muchas chicas ayuden eh

Voz 4 48:55 el artículo línea no se coman además esta tarde

Voz 27 49:03 gracias a José sumen que es seguro es decir ante la Corte vamos

Voz 0230 49:21 hoy ataca de nuevo en La Ventana en Todo por la radio el partido las chorradas pues si momento para la política de citando al gamberrismo

Voz 1704 49:26 Piedrahita las cosas pequeñas es necesario hablar de algunos detalles de nuestra cotidianidad que puede mejorarse vamos a mejorar para eso comienza nueva sesión del gobierno de las chorradas siente señorías Dios empieza la sesión comenzamos el orden del día con una reivindicación para modernizar un concepto que ha quedado ya obsoleto está clarísimo en los años de bonanza para que un disco fuera Disco de Oro tenía que vender cien mil copias ambos cambiaron no comprendí Connie Perry Mi Katy Perry concretamente que los hay y por lo tanto se ha reducido el disco de oro a tan sólo veinte mil copias correcto de la industria sigan sido realista pues bien desde el partido de las citas proponemos que hagan lo mismo con las bodas el matrimonio está en crisis esos así no alcanzaron la gente se casa a lo mejor poco más pero se divorcian antes hay muchos por cara a casarse es otra cosa antes decía Si quiero con contundencia ahora te preguntan quiénes a Pedro como legítimo hoy la enfermera dices en principio en principio pero en principio lo que predijeron como ya hasta los reducimos no es realista que para llegar a la plata había que estar veinticinco años cincuenta para las de oro así que desde el partido de las torretas proponemos bodas de plata seis meses bodas de oro un año un año casado ya has ganado un oro te quita una presión bestial estamos de acuerdo en esto a mí me gusta me gusta Pedro votos montos a favor de las bodas de hora un año llevan te has levantado la labores bien estupendo ciudadana el todo por la radio hablado si queremos con Tino vamos segundo orden del día en el partido las garitas el DNI el DNI está claro que hay que tenerlo para poder identificarse este boca es el siempre es el avatar de guasa oficial del Estado pero hay un proceso que sí

Voz 1764 51:08 es un proceso que hace arduo de Dios

Voz 5 51:10 Carlos renovar el galeno quiero decir sí a mí

Voz 1704 51:15 mejor no me toca ahora renovarlo pues bien sin más hay que pedir cita previa correcto pues las citas bien previa te da para dentro de dos mil años no deberían llamarlo cita previa previa a que explote el sol qué es exactamente cuando te han hablado

Voz 0230 51:28 echa el gran apagón es es decir

Voz 1704 51:32 es más fácil que tenga una cita yo antes con Scarlett Johansson que una paz de no renovar el DNI vale además no es cierto que te lo renueven porque no te lo renuevan renovarlos sería siguió al ir después de toda esa coñazo de proceso pudiera cambiar cosas sino no renovar es dejarlo como está siguen pudiera llegar que sentido tiene no si yo fui era de cada diez años a la policía para confirmar que sigo siendo yo pues es absurdo es usted usted si soy yo lo que haría sería llegar a decir renuevo hará quiero llamarme Julián y mis padres son son Penn y Ángels Barceló

Voz 0230 52:02 no vale te dejan que lo hasta sale así vas cambiando ahí sí que ha renovado votos a favor de un estado de alarma total si yo renové ayer pareció facilísimo sin cuerdas decide porque una semana Juanjo quede bien me admitieron y igual inglés y Antonio Martínez y bueno es que habla con el DNI bueno de modificarlas audio desde y menos Xavi este con Antonio Miguel bueno pues el todo a favor El por la radio hablado

Voz 1704 52:38 las estas resoluciones pasan al BOE ya sabéis el Boletín Oficial de estupideces menos lo que ha dicho don Antonio Miguel

Voz 41 52:43 Martín

Voz 0136 53:00 hoy gritamos también no no haga falta vamos

Voz 0230 53:03 no no sufre a la día